2023-02-05_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 5de febrero de 2023-Nº 949 «El tumor de colon pronto podría beneficiarse de la CART», según el presidente de ESMO P. 4-5 La trasposición de la directiva europea sobre el radón llega con retraso y es insuficiente P. 6 ANTONIO CRUZ

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD ●ApruebanZepzelca en Israel para cáncer de pulmón MegapharmLtd., socio dePharmaMar, comercializará lurbinectedinaen Israel para pacientesconcáncer depulmónmicrocítico metastásico. El Semáforo ●●● ●Opiniónpositiva para el empleo deSotyktu LaAgencia Europeade Medicamentos ha recomendadoel uso dedeucravacitinib para tratar adultos con psoriasis en placasde ●LideraráChiesi a partir de abril Conmásde25años deexperiencia internacional enel sectorMedTech y amplia trayectoria ejecutiva, Accogli ejercerácomo nuevo CEOdel GrupoChiesi. ●Mantienen la huelga enMadrid por fines electorales Aunque laConsejería ha atendido todas las peticiones, el sindicato le haceel juego electoral a la izquierda con una huelga cuyo seguimientoesdel 2%. ●Entrega los IX PremiosMutualista Solidario Los galardones han contadocon una dotaciónde60.000 euros y han sido asignados a nueve proyectos sociales y de ayuda humanitaria. ●Crea el primer metrónomo arrítmico El grupo sanitario ha lanzado la iniciativa «RitmosdeVida» para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares y los factoresde riesgo. ●El CGEotorga los II Premios de Investigación Seis enfermeras se han alzadocon los reconocimientos a su labor entregados por el CGE ydotados con un total de55.000 euros. ●Galardonesde la Academiagallega El doctor JoséManuel Lage ha recibidoel premioPSN«Humanidad y Ejercicio Profesional» por su trabajo «El médico rural, custodiode la saluden la sociedad». Miguel Carrero Presidente de PSN F. Pérez Raya Presidente del Consejo General de Enfermería AlbertodeRosa Presidente de Ribera Salud DiegoMurillo Presidente de AMA Á. Hernández Secretaria general de Amyts Giuseppe Accogli CEOde Chiesi J.Mª Fernández Sousa-Faro Pdte. de PharmaMar RobertoÚrbez Presidente de BMS Sánchez pierde con la salida de Darias de Sanidad El punto Sergio Alonso CarolinaDariasdejará en unos días su cargo de ministra conunbuenbagaje a sus espaldas. ¿Ha cometido errores o podría haber hecho algunascosasmejorenel tiempo que ha estado en el cargo? Si, por supuesto. Lamal llamadaleydeequidadquefraguósu departamento y que ahora puede reactivar el Congreso es un texto que adolece de defectos. El principal, aunque no el único, es el de obstaculizar la colaboracióndelasanidadprivada en el sistema público, enmendando para ello una norma, la Ley 15/1997, que contó conelrespaldodelpropioPSOE en el pasado. Otros de los puntos que hay que apuntar en el debe de Sanidad en esta etapa que ya concluye son su sobreactuaciónpolíticaenelcaso del aborto informadoenCastilla y León y su inhibición en la crisisquesufreprecisamenteel sistema público y, de forma particular, la atención primaria. El plan diseñado para este nivel es unmeroparche, como handenunciadolassociedades científicas, alguna de ellas, por cierto, afín al PSOE. Darias ha tenidoactuacionesmejorables en este tiempo, sí, pero es cierto también que hasta este periodo preelectoral su dedicaciónhasidomáxima, teniendo quelidiarconlaherenciaenvenenada que le legó Salvador Illa, subsanar los errores del ex ministro catalán y torear una pandemia que estaba disparadacuandolacanariaaccedióal cargo. Particularmente interesantehasidosuformadeenderezar el área de Salud Pública, queacumulabaerror tras error hastasullegada,yFarmacia,en donde puso al frente a un profesional sobradamente preparadoypocodadoa los sectarismos. Darias ha triunfado en la vacunación contra la covid y a la hora de actuar preventivamente pecando por exceso en vez depor defecto. Con su salida, Sánchez pierde un valor. Opinión en lamayor partedeEuropa, tras requerir laAudiencia Nacional al Ministerio que aportara el día ocho, como tarde, los informes científicos que avalan la persistenciadelaobligatoriedaddelbarbijoentrenes, autobuses y aviones. En los vuelos de British a España nadie lleva mascarilla ni en el aeropuerto ni al embarcar, pero al entrar en el espacio aéreo español advierte el comandante: «A partir de este momento tienen ustedes la obligación de ponerse mascarillas hastaaterrizarenMadrid, puesasí loexigeelGobierno de España». La gente escucha el mensaje no sin asombro.Suenaridículo.AlfinalDariashatenidoque rectificar,puesnotieneinformecientíficoalgunoque mostrar. Por eso Liberum pide ahora a la Audiencia Nacional medidas cautelares para que ni tan siquiera se espere al día séptimo. No les falta razón. ¿Por qué el siete de febrero, y no desde hoy o anteayer? José A. Vera Las mascarillas en el transporte Opinión LosabogadosdeLiberumsehanconvertido enuna auténtica pesadilla para laministra Darias. No sólo han llevado al Parlamento Europeo su procedimiento contra el mantenimiento de las mascarillas en el transporte en España, sinoquehan logradoque el Gobierno retire el día siete esa imposición, sietemeses después que Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Elena Alonso, Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Se acaba de celebrar el DíaMundial del Cáncer, una fecha para tomar conciencia de lo importante que es seguir luchando contra esta enfermedad.Ycomocadaaño, laSociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en colaboración con la Red Española de RegistrosdeCáncer(Redecan), acabadepublicarel informelas «Cifras del Cáncer en España 2023», en el que se hace una radiografíadeestaenfermedad a día de hoy. SEOMquieresubrayar laimportancia de seguir apostando porlainvestigaciónyporesoha elegido el lema «La investigación suma vida al cáncer». Tal y como señaló la doctora Enriqueta Felip, presidenta de SEOM, «estamosmejorandola supervivencia en una era de Medicina de Precisión. Tenemos lasestrategiasdeinmunoterapia y el abordaje multidisciplinar es clave». Del informe me llaman la atención los siguientes datos. Por una parte, el documento refleja que las cifras del cáncer sehanestabilizado. Para Jaume Galceran, presidente de Redecam, y la doctora Felip, en las últimasdécadas, elnúmeroabsoluto de tumores diagnosticados enEspaña se ha incrementado por varias causas: el aumentopoblacionalysuenvejecimiento, la detecciónprecoz en algunos tipos de cáncer (colorrectal, mama, cérvix o próstata)ylaexposiciónafactoresde riesgocomoel tabaco, lacontaminación, la obesidad o el sedentarismo y el alcohol. Me llamalaatenciónrespectoaeste últimoquedesdeSEOMalertan dequenoexisteunnivel seguro de consumo de alcohol, ya que se incrementa el riesgo de cáncerinclusoconconsumosbajos. «Seestimaquehasta4.600casos de cáncer demama anuales en Europasedebenaconsumosde alcohol de una copa de vino al día,cifrasqueaumentandemanera significativa a mayor consumo de alcohol», concluye la presidenta de SEOM. Es lo que hay. Seguro. Las cifras del cáncer

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Estrena este 2023 como máximorepresentante de la Oncología europea(ESMO),una«alta responsabilidad y un honor», asegura, pero también lo entiendecomopartedesudesarrolloprofesionalpues, recuerda, lleva más de 23 años trabajando en esta sociedad en distintos cargos, una labor que compagina con la de director científicodel Institutode InvestigaciónSanitaria Incliva. ¿Qué retos se presentan en el campodelaOncologíaenelcorto/medioplazo? Destacaríatresaspectos:educación ydivulgación;políticasanitariapública;yatenciónalosmiembros.La educacióny ladivulgacióncientífica, a través de nuestro congreso anual, al que acuden unos 30.000 profesionalesyesunodelospuntos deencuentromundialmásreconocidosparacomunicar novedades y transmitirinformacióndeaspectos innovadores en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. También tenemosnuestrasguíasdepráctica clínica, que son los documentos actualizados basados en la evidenciaquetodoslosañosdescarganen nuestrawebmásdedosmillonesde profesionales. Participar en la políticapúblicaanivel europeoymundial,porqueprácticamenteun48% denuestrosmiembrosestáubicado fuera de Europa: un 32% en Asia y Australia, un 9% en Latinoamérica yotro8%enEEUU. También tenemosunarelaciónmuyfructíferacon laOMSyestablecemoscadavezque nos lo requiere, la lista de medicamentosesencialesparaelcáncer. Y el último desafío sería ayudar a nuestros miembros, pues viven en distintas regiones del mundo con unagrandiversidadytenemosque entendercuálessonsusproblemas, susdificultades. Recientementehaestadoinvolucrado en la actualización de la Guíadeprácticaclínicadecáncer colorrectal(CCR).¿Quénovedades incluye? DestacaríaelpapelquelaMedicina de Precisión tiene en estos pacientes, donde también vemos que el Eva S. Corada. MADRID «El cáncer de colon pronto podría beneficiarse de la CART» «Tenemos que aprender de países como Alemania, donde las autoridades sanitarias tienen un año para negociar el precio tras aprobarse un nuevo medicamento» CCRavanzado es una enfermedad heterogéneaquerespondeadistintos patrones dediagnóstico, de tratamiento... Recomendamos, específicamenteparatodoslospacientes, determinarunaseriedebiomarcadores: fundamentalmente sería la inestabilidaddemicrosatélites,porque aquellos que presentan esta característica molecular, que se da entornoal4-5%detodoslospacientes con CCR avanzado, van a tener un beneficio extremo el uso de inmunoterapia. Y en este caso es superior a la quimioterapia. Como más novedoso, también recomendamosladeterminacióndelmarcadorBRAF,quesuponeunaagresividad importante en la enfermedad, en la que suelen fracasar algunas quimioterapias. Y también recomendamos que, cuando el primer tratamientodequimio fracasa, hay otros específicos anti BRAF que pueden duplicar la expectativa de supervivenciaypermitirunosresultadosmuchomás satisfactorios, de modo que también reconocer pequeñossubgruposdepacientescon anomalías moleculares nos hace tratarlosdiferentes.Otroejemploes quehaytambiénpacientesconCCR quepuedentenerlasobreexpresión deHER2(muycomúnencáncerde mama, en colon afecta al 5%), y es muy importante reconocerlo porque hay terapias que en estos pacientesfuncionan,yfuncionanmejor que las que antes se habían aprobado globalmente para CCR una vez administrada la primera línea de quimioterapia. De modo queestematizdepersonalizarmás los tratamientos en estas opciones concretas son las novedades más importantes. ¿En qué áreas del cáncer se esperaquehayamásavances? Megustaríasubrayarunavanceque ha tenido lugar ennuestro país, un desarrollodelqueesresponsableel doctor Eduard Batlle, del Instituto deInvestigacióndeBarcelona(IRB) que ha permitido reconocermejor lascélulasquesonresponsablesde lametástasis. Y esto va a tener una implicaciónmuyimportanteenfuturos estudios, e incluso en futuros tratamientos, porque perfila que estás células tienen capacidades para evadir al sistema inmune, de modoque,alomejor, lucharcontra la evasión del sistema inmune, es decir,hacerestemáspotenteenmomentos iniciales de la enfermedad y no cuando esta está avanzada, puedetenerunaimplicacióndeaccionesclínicasinmediatas.También hemos visto que la inmunoterapia tiene papel en algunos pacientes con enfermedad localizada, y eso requieremásdesarrollo. Esta información se comunicó en el pasado congreso ESMO, y hay una cierta expectativadequeestasaproximacionespreliminaressepuedanconfirmar y consolidar en grupos más grandesdepacientesparapoderlas implementar cuanto antes en la práctica clínica si se confirma su eficacia. Otro aspecto en el que tenemos expectativas en otras enfermedades, y que al cáncer de colon probablemente le llegue su turno también,eslaterapiaCART,queson linfocitosactivadoscontraelcáncer. Esto ya tiene aprobaciones para neoplasiashematológicas,peroestá habiendoundesarrollomuyimportanteentumoressólidos,probablemente,prontoveamoslaeficaciade estasterapiasenvariosynoexcluyo que el de colon esté pronto entre ellos.Esalgoqueestáendesarrollo, hay muchos grupos de investigaciónmuysólidostrabajandoenello yvaaserunaexcelentenoticia. ¿Cuáles, por contra, cree que necesitanunempujón? Quedamuchoporhacer.Apesarde unamejoraextraordinariaenlasupervivencia, todavía en la Unión Europeaen2022seestimaquehan fallecido1,3millonesdeeuropeosa causadelcáncer.Porlotanto,esclaro que hemos mejorado, pero el problema no está resuelto y tenemos que mejorar en la manera de abordar este problema, en la estrategiadeprevenciónloprimero.Los hábitos de vida saludable no están suficientementeimplementadosen lapoblacióngeneralyestohaceque, aunque se esperaba que el cáncer incrementarásuincidenciadebido al envejecimiento de la población, tenemos indicadores que nos avisandequecadavezmásprevalente enindividuosdemenosde50años elcáncer.Elsegundoproblemason las estrategias de diagnóstico precoz. EnEspañaestánbastantebien implementadaslastresquereconoceyrecomiendalaUE(lasdecáncer de colon, cuello uterino y mama), pero su implementación es muy variable,ynoel100%delasmujeres que reciben una invitación a participar en estos programas de diagnóstico precoz participa en ella, de modoqueunaestrategiaimportante es aumentar la participación en estos programas. Otra consecuenRecomendamos específicamente, para todos los pacientes, determinar una serie de biomarcadores» «La inmunoterapia tiene su papel en algunos grupos con la enfermedad localizada» «Aún queda mucho por hacer: en 2022 murieron 1,3 millones de personas en la Unión Europea» «España sale bien parada en los resultados en cáncer, que están por encima de la media europea» Andrés Cervantes Presidente de la Sociedad Europea de OncologíaMédica

LA RAZÓN • Domingo. 5 de febrero de 2023 ATUSALUD 5 ciadelafaltadeaplicacióndetodas estas estrategias es que los resultados en el tratamiento del CCR, por ejemplo,lasupervivenciaaloscinco añososcilaentreel72%yel48%.Eso habla de una inequidad entre los distintos países de la Unión Europea.Nuestropaíssalebastantebien paradoporque losresultadosestán porencimadelamediadelaUnión Europea, perono todos los programas, ni las innovacionesdiagnósticas y terapéuticas se aplican en todos lospaísesycreoqueextendere implementartodasestasestrategias puedetener unefectomuypositivo enlamejorade lasupervivenciade los pacientes. Yenesto, como contrapeso favorable, está el Plan de AccióncontraelCáncerdelaUnión Europea financiado con 4.000 millones de euros, que pretende mejorar todosestosaspectos. Un problema, denunciando en Españadesdealgunasociedades científicasyasociacionesdepacientes, esel retrasoen la incorporacióndelosfármacosinnovadores al SNS en relación con otrospaísesdenuestroentorno. ¿Quéopinaal respecto? Creoquetenemosqueaprenderdel modelodeotrospaísesyquemejorarporque,entiendoqueestosuponeunriesgodecaraaunafinanciación equitativa. Pero, por ejemplo, tendríamos que subrayar el protagonismoque enesto tienen los pacientes, y voy a poner un ejemplo queheaprendidoenAlemania:allí, cuandolaAgenciaEuropeadelMedicamento aprueba un nuevo fármaco, esdeaplicación inmediatay lasautoridadessanitariasylascompañías de seguros que son responsables del pago de estos medicamentos (que en el caso de España tenemos una gran compañía, que es la Seguridad Social), tienen un añoparanegociar el preciodependiendode la cuantificacióndel beneficio, de la prevalencia de la enfermedad y de otros aspectos. De modoquelomásfavorablequeveo es que es esta innovación tiene acceso inmediato para los pacientes, y también, que los que son los partners en esta negociación (que incluye su distribución en el país, el precio,etc.),seplanteanunperiodo detiemporazonableparallegaraun acuerdoenlascondicionesdecómo hacerloamedioy largoplazo, pero no se obstaculiza el acceso de los pacientesaesta innovación. Por contra, en investigación España lidera en número de ensayosclínicos... Yoloqueconsideroesque la investigaciónclínica,apartedequesupone la validación demedicamentos queestápromoviendoyelaborando la industria farmacéutica, es también una oportunidad para los clínicos,losmédicosylospacientesde participar demanera temprana en esta estrategia de medicamentos innovadores.Porlotanto,esdemuchaimportanciayquizátuviésemos quemejorar ennuestropaís el que haya un accesomayor y una facilitación de la participaciónmás global, también en el acceso a instituciones que ofrecen este tipo de acciones a pacientes. Pero es muy difícilabrircualquierrevistaimportante de Oncología mundial sin encontrar lacontribucióndeinvestigadores españoles a este tipo de ensayosnovedosos,locualhaceque nuestro país esté bien reconocido como –permítame decir– eficiente ensumanejoe implementación. Entonces, ¿no existe rango de mejora? Ciertamente existe, porque estos ensayosserealizaneninstituciones normalmentedenivelterciario,universitariasopróximasaunaestructura básica traslacional de investigación. Y una opción sería facilitar que toda lapoblacióntuvieraacceso, a través de un incremento de procesos de equidad, a estas alternativasyquenoselimitenapacientesque tienenaccesodirectoaesas instituciones.Mejoraresaconexión paraofrecerlos.Tambiénmeconsta que tanto la Sociedad Española de Oncología Médica como distintos grupos de investigación españoles están trabajandoenello. KIKE TABERNER Es difícil abrir una revista de Oncología sin ver la contribución de investigadores españoles» «Habría que facilitar el acceso a los ensayos clínicos con un incremento de los procesos de equidad» Opinión José María Fernández-Rúa Másde cincuenta años después de que se detectara el primer caso de infección por la virueladel simio (laOrganización Mundial de la Salud la denomina ahora viruela símica, pero está pensando en cambiardenuevoel nombre), unequipomultidisciplinar de científicos chinosde laAcademiadeCienciasyde laUniversidad de Tsinghua (en China) ha logrado revelar elmecanismo que subyace en la replicacióndel genomadeesteagente patógeno. Utilizaronmicroscopíacrioelectrónica para determinar una estructura de alta resoluciónde laholoenzimapolimerasa de ácido desoxirribonucleico (ADN). El doctor Peng, coordinador del estudio que aparece en «Science», explica queesamolécula tieneunmecanismo de «abrazadera deslizante» para la replicación de la «molécula de la vid». En su opinión, este avance se traducirá, enun futurono lejano, en innovadores fármacos contra el poxvirus. El pasado mes de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus de la viruela del simio como «emergencia de Salud Pública de importancia internacional», y poco antes de que finalizara 2022 se habían confirmado más de 82.000 casos enpersonas, en 110 países. De ahí la importancia de este estudio de científicos chinos. Por último, recordarqueactualmente hay tres vacunas contra la viruela del simio, aunque como señala la OMS sus existencias son limitadas. De momento, los expertos de este organismo de Naciones Unidas desaconsejan la vacunación masiva y recuerdan que son escasos los datos que tienen sobre estos tres preparados. Caleidoscopio Vacunas para la viruela del simio

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD Lamitaddelasmuertesporcáncer en el mundo se deben a factores deriesgoevitables.Entreaquellos que más impactan en este hecho destacan el tabaco, el alcohol, el sol o la obesidad. Pero otro a prevenir es laexposiciónal radón, un tipo de gas presente en la naturaleza que puede provocar cáncer de pulmón. De hecho, es la segunda causa deeste tumordespuésdel tabaco, incluso en personas que nunca han fumado. La OMS calcula que entreun3%yun14%de lasmuertes por cáncer de pulmón están relacionadasconel radón.Esosupone que aquí, entre 800 y 1.500 y personas mueren cada año por este tumor debido a la exposición a este gas radioactivo. España era, hasta ahora, el único país de la Unión Europea que aún no había traspuesto la directiva comunitaria, publicada en diciembre de 2013, que obliga a todos losestadosmiembrosamedirlo y controlarlo en viviendas, colegios, edificios públicos, lugares de trabajo, etc. Eva S. Corada. MADRID ►La trasposición de la directiva europea sobre este gas, segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco, tarda casi nueve años La legislación sobre el radón llega con retraso y es insuficiente interiores, según el cual el riesgo de sufrir cáncer de pulmón aumenta un 16% por cada 100 Bq/ m3 de incremento en el valor habitualoalargoplazodelaconcentración de radón en la vivienda», explica Rodríguez. Por eso, para algunos expertos esteniveldeprotecciónresulta insuficiente (pese a que el oficial contemplado hasta ahora era de 600 Bq/m3), puesto que países como Irlanda, Canadá o Estados Unidoshanestablecidosureferencia en 200 Bq/m3, y la OMS recomienda como referencia los 100 Bq/m3. «Nos parece inaceptable quesehayaoptadoporelnivelmás alto que permite la Directiva. Si a esto añadimos el retraso en legislar, lasdiferenciasconotrospaíses delaUniónEuropeahacenvisibles nuestras carencias», lamenta el expertoquien,además,puntualiza que esta normativa es solounprimer paso y aúnquedapor ver qué medidas y acciones concretas se incluiránenel PlanNacional contra el Radón que establezca el Ministerio de Sanidad. ¿Dónde está? El radón se produce de forma natural en el subsuelo, principalmente en zonas graníticas, desde dondesefiltraalaatmósferaatravés de pequeñas grietas del terreno. Amplias regiones de España tienenestaproblemáticadebidoa su composición geológica, como Galicia, Extremadura o las sierras de Guadarrama y Gredos, en las comunidadesdeMadridyCastilla y León. (Ver gráfico) Unavezqueafloraa laatmósfera, se diluye en el aire y no representa ningún riesgo, pero cuando se filtra al interior de los inmuebles, bien por la porosidad de los materiales oa través depequeñas grietas en sótanos y cimientos, se acumulaenconcentracionesconsiderables, poniendoenpeligro la saluddelaspersonasqueallíviven o trabajan. Y, ¿cómosepuedesospecharde que un hogar está afectado por este gas? Lo primero que se debe hacer es averiguar si vive en una zonaderiesgo.Paraellosepueden consultar losmapas de radónpublicados envivesinradon.orgoen la web del Consejo de Seguridad Nuclear, oconsultandoasuayuntamiento. Si vive en una zona de riesgo, el siguiente paso sería realizar una medida acreditada ISO 17025.Estetipodemedidasehace mediante unos detectores de trazas nucleares, que se dejan en la vivienda por un periodo mínimo detresmeses,preferentementeen periodo invernal pues este gas fluctúa y esmás abundante en invierno que en verano. El plazo límite para trasponerla venció en febrero de 2018. Finalmente, cuatro años y diez meses después de la fecha límite, el Gobierno español publicaba el Real Decreto 1029/2022 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivadosde laexposiciónaradiaciones ionizantes, incluido el radón. Este Real Decreto supone una trasposición solo parcial de la Directiva,puestoqueenellatambién se obliga a los estados miembros adiseñarunPlanNacional contra el Radón en el que se establezcan medidas concretas de protección de los ciudadanos. Sin embargo, «aúnnoseconocefechaestimada paralapublicacióndelmencionado plan nacional, ni tan siquiera un borrador», como denuncia JoséMiguel Rodríguez, responsable del programa Vivesinradon. org del Instituto para la Salud Geoambiental. Además, la nueva reglamentación que define las bases genéricas que guiarán la protección defrente a este gas, establece un límite máximo de exposición de 300Bq/m3(becquereliospormeEl Real Decreto establece un límite máximo de exposición de 300 Bq/m3; la OMS 100 Entre 800 y 1.500 personas mueren cada año en España por la exposición a este gas radioactivo ZONAS DE RIESGO ALTO DE RADÓN 50-300Bq/m3 <50Bq/m3 >300Bq/m3 Riesgo alto tro cúbico), frente al nivel oficial contemplado hasta ahora en España de 600 Bq/m3. «Apesardeque laexposiciónal radón es un riesgomuy conocido yquelarecomendacióndelaOMS es que los países establezcan un nivel de referencia de 100Bq/m3, en España, tanto esta normativa como la del Código Técnico de la Edificación, arrancan con el nivel más alto que permite la directiva, que son 300 Bq/m3. Las consecuencias lasrecogelapropiaOMS en su Manual sobre el radón en Popeyehizosuprimeraapariciónenlaedición del «The New York Evening Journal»en1929.Unadesusprincipalescaracterísticasconsistíaen el consumo de espinacas para adquirir una gran fuerza y vencerasusenemigos.Fueasícomo millonesdepadresymadresen EEUUvieronlaoportunidadde introducir aquella odiada verdura en la alimentación de sus hijos,insistiéndolesenlaimportancia de consumirlo para crecer fuertesysanos.Elproblema hizoapariciónmás tardecuando se empezóaobservar cómo el porcentaje de menores con osteoporosis aumentaba sin causaaparente. El consumode lácteos no había descendido y, sin embargo, las consultas pediátricas estaban repletas de pacientes con mala absorción del calcio. Tras una exhaustiva investigaciónsevioque laprincipal ingesta de esta bebida se realizaba en la cena junto con unalimentoquehabíaentrado en las casas de los estadounidenses de lamanode unmarinero fortachón: lasespinacas. Pero, ¿qué tienequever todo estoconlafaltadeabsorcióndel calcio?Buscandolarespuestaa esta pregunta se llegó a la conclusión de que el oxalato que contienenlasespinacasimpide la absorción del calcio de los productos lácteos. La unión de los oxalatos y el calcio puede derivar en la formacióndecristalesdeoxalatodecalcio, conocidos como cálculos renales, impidiendosuabsorción.Cuando combinamos un alimento conotroyobtenemoscomoresultadolaimposibilidaddeque este último sea absorbido, el primero recibe el nombre de quelante. Algunos de los casos más estudiados sonestas combinaciones: lácteos y lentejas, remolacha con soja o cereales conbebidasgaseosas.Podemos decir entonces que el orden de los sumandos sí altera el resultado, por loquenosiemprepodemosfiarnosdePopeye(aunquenos resulteconvincente). Marta Garay es médico Popeye no bebía leche Dra. Marta Garay Opinión

LA RAZÓN • Domingo. 5 de febrero de 2023 ATUSALUD 7 CÁNCER OCULAR Córnea Cristalino Pupila Esclerótica Cuerpo ciliar Coroides Retina Nervio óptico Mácula Humor vítreo Iris Humor acuoso Punto ciego (disco óptico) Puede originarse a partir de lunares o manchas pigmentadas dentro del ojo que crecen pero solo malignizan 1 caso de cada mil Es el más común en bebés (hasta dos años). La frecuencia baja con la edad Melanoma uveal Retinoblastoma Puede ser de iris, cuerpo ciliar y coroides Más frecuente en adultos y en razas blancas (hemisferio norte) En España se dan 6-8 casos/millón de personas/año MELANOMAS TRATAMIENTOS Es genético. Es un tumor de nacimiento Se da en 1 de cada 15.000 niños nacidos vivos al año Se puede extender por cualquier vía y llegar al cerebro Se trata con quimioterapia intraarterial Se presenta como un reflejo blanco en la pupila o «leucocoria» En el 15-20% de los casos se debe recurrir a una enucleación Melanoma coroideo En los párpados y anejo EN LOS NIÑOS Es más frecuente pero menos dañino Es un pequeño nódulo o úlcera en los párpados que no sana No duele pero va aumentando de tamaño Puede acompañarse de pérdida de pestañas. Se trata con cirugía Otras veces no es perceptible a simple vista Se puede manifestar inicialmente con disminución de la visión Se trata con láser, cirugía local o braquiterapia En el 20% de los casos se debe recurrir a una enucleación Hay que tratarlo urgentemente para evitar metástasis Carcinoma Basocelular Fuente: Hospital Universitario La Paz (Madrid) Láser Cirugía local Quimioterapia Braquiterapia Enucleación Quimioterapia intraarterial A través de una arteria de la ingle, se introducen unos catéteres que se llevan hasta la arteria oftálmica donde se libera la quimioterapia dentro del ojo Es una forma de radioterapia a pequeña distancia y local. Implantación de unas pequeñas placas radiactivas en el ojo que liberan la dosis requerida. Se explanta de nuevo con otra cirugía técnica Implica quitar el globo ocular y un fragmento del nervio óptico. Se practica cuando un melanoma coroideo ha crecido mucho o cuando un retinoblastoma no se ha detectado a tiempo En la misma operación se implanta una prótesis de hidroxiapatita, que es un material biocompatible El melanoma uveal es el tumor intraocular más agresivo en adultos Elena Alonso. MADRID Algunos tumores oculares, aunquesonpococonocidosynomuy frecuentes, pueden resultar agresivos. Comonose sabecómoprevenirlos, lo mejor para poder afrontarlosatiempoeseldiagnóstico precoz. Por eso, tener información sobre como se manifiestan y, en la medida de lo posible, reconocer sus síntomas, permite acudir cuanto antes a un especialista que pueda actuar rápido. «Existendiferentestumoresque afectan al globo ocular, la órbita y anejos oculares. Muchos de ellos presentan un comportamiento benigno, perootrospuedendesarrollarmetástasisquedisminuyen la esperanza de vida del paciente. De ahí la importancia de las medidas preventivas y las revisiones oftalmológicas», apunta Silvia MéndezMartínez,oftalmólogaen el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Zaragoza. Carcinoma basocelular Los principales tumores que pueden aparecer en el ojo son elmelanoma uveal en adultos, el retinoblastoma en niños de hasta dos años, y el carcinoma basocelular, que es el más frecuenteperoelmenosdañino. Seiniciacomounpequeñonódulooúlceraenlospárpados.No duele pero va aumentando de tamaño. Normalmente no requiere tratamiento con quimioterapia pero sí cirugía (con conservación del globoocular) en lamayoríade los casos. Melanoma coroideo El tumordeojosmásagresivo enadultos es elmelanoma uveal, que puede ser de iris,decuerpociliarode coroides. Josep María Piulat, portavoz de la Sociedad Española de OncologíaMédica (SEOM), recomienda ir almédico cuando aparezcan distorsiones en el campo de visión o áreasdelamismaque incluso desaparecen. En general, aconseja mantener siempre un control oftalmológico «ya que hay otras enfermedades como el glaucoma o la degeneraciónmacularquepuedenllevar a ceguera. En la exploración de despistaje de estas patologías se puede hacer un fondo de ojo y descubrir el melanoma» señala. Este tumor esmás frecuente en personas con ascendencia nórdi- ►Mientras que el carcinoma basocelular es el más frecuente pero el menos dañino, en pediatría el cáncer de ojo que más se diagnostica en bebés menores de dos años es el retinoblastoma cayconojos claros. Añadeque«si unpacientetienenevus(manchas negras) congénitas o que aparecen en el párpado, en la conjuntiva o en la esclera (parte blanca uveal) debe hacerse controles ya queestaspersonassí tienenriesgo elevado demelanomas». Braquiterapia El tratamiento primero es el control local. Estodepende del tamañodelalesión.Tumorespequeños setratanconcirugíaconservando el ojo o braquiterapia, que es una forma de radioterapia localizada. Consiste en la implantación localizada de unas pequeñas placas radiactivas que liberan la dosis requerida durante unos días. Se explantadenuevoconotracirugía técnica. Conformeel tumoresdemayor tamaño y especialmente, si ya afecta la función ocular, se tiende más a hacer enucleación, que es la extracción del ojo completo. Se practicaenel 20%de los casos. En la misma operación se implanta unaprótesisdehidroxiapatita,que es unmaterial biocompatible. El portavoz de la SEOM revela que «acaba de salir un fármaco quesolopuedeaplicarseal40%de lapoblación,yaquesehadehacer un test de compatibilidad que es positivosoloenesteporcentajede pacientes. Fuera de esta novedad hay tratamientos prometedores en ensayos clínicos». Retinoblastoma enbebés En pediatría el cáncer ocular que más se diagnostica es el retinoblastoma. Es un tumor genético, conelquesenace.Poreso,aunque se diagnostica en bebés menores de hasta años dos años, su frecuencia baja con la edad. Mónica Asenciodetallaque«al tratarsede una tumoración de color blanco nacarado, los pacientes pueden debutar con «leucocoria», que consiste en la presencia de un reflejoblancoenlugarderojocuandose ilumina lapupilaoserealiza una foto del ojo con flash». Este síntoma también puede ser una catarata congénita o una malformación intraocular. El tratamiento hasta hace poco era labraquiterapiay laquimioterapia, perodesde hace aproximadamente diez años se aborda con unatécnicanuevaquesedenomina quimioterapia intraarterial. Pararealizarlasecanalizaprimero una arteria de la ingle. Después, conayudade imágenesradiológicas, se introducen unos catéteres muypequeños y se llevanhasta la arteria oftálmica. Allí se libera la quimioterapia,solodentrodelojo. Enel 15-20%de loscasos requiere enucleación.

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD 1. ¿De quémodo se ha transformadoel abordajedel cáncer? El conceptodel cáncerhacambiado en los últimos años gracias a la biologíamolecular, que ha permitido confirmar que estamos ante unconjuntomuyampliodeenfermedades,concaracterísticasgenéticas y pronósticos distintos, así comoevoluciones,perosobretodo detratamientosquedebenajustarseaestosperfilesmolecularespara alcanzar el máximo beneficio con lamenor toxicidadposible. 2. ¿Cómo se enfrentan ahora al diagnósticodeun tumor? Estecambioenlaconcepcióndela enfermedadhallevadoaplantearse,desdeeldiagnóstico,unavisión diferente que requiere conocer la caracterización molecular que subyaceencadacasodetumor.No essuficienteeldiagnósticohistológico clásico, sino que alcanza un papel relevanteelestudiomoleculardetrásdelpacientequenospermitaunnivel de informaciónadecuadoparaofrecer acadapersona el tratamiento conmayor eficacia. 3.¿Quénuevasherramientasde diagnósticoseemplean? Sehanincorporadoalgunasherramientasdiagnósticasquepermiten hacerrealidadelnuevoparadigma de la Oncología de precisión. En este sentido destaca el análisis de secuenciación genómica masiva de un tumor antes de la decisión terapéutica, así como el uso de la biopsia líquida en el seguimiento, monitorizacióny tomadedecisiones. Las evaluaciones clásicas basadasenlaimagensehanenriquecido con esta nueva perspectiva molecular. 4. ¿La medicina personalizada hacambiadolaformadeabordar el cáncer? LamedicinapersonalizadaylaOncologíadeprecisiónhancambiado eldiagnósticodelaenfermedad, la decisión terapéutica y el seguimiento.Lavaloraciónmacroscópicanoessuficienteparadeterminar lossubtiposyvariantesquehoyen día se handescrito de cada tumor. Todo ello nos lleva a una evaluación pormenorizada que permite ofreceruna informaciónpronóstica y de orientación terapéutica personalizada con más beneficio terapéutico ymenor toxicidad. 5. ¿Cómosehan integradoesas novedadesal presenteclínico? Todo este abordaje se está integrando de forma progresiva en el contextoclínico,demaneraquelos avances que la investigación está permitiendo poner a disposición de lospacientes tenganuna traslaciónlomásrápidaposible.Laceleridad y la relevancia de los nuevos conocimientos debe encontrar el cauce para hacerse realidad en la clínica del día a día para el beneficiodenuestros pacientes. 6. ¿Cómo mejora la calidad de vida de los afectados toda esta innovación? Nosolodebemosbuscar cómo incrementar el beneficio clínico en términos de respuesta al tratamiento, supervivencia librede enfermedad y supervivencia global, sino que tenemos que pensar de igual forma en el impacto en calidaddevidaparaconjugar lamáximaeficaciaconlamenortoxicidad ytenermuypresenteslossíntomas Raquel Bonilla. MADRID comoobjetivofundamental,yeste fue el planteamiento con el que se concibió este programa. 8. ¿Haciadóndeva la investigación científica en Oncología en estemomento?¿Cuálesson las mayoresinnovacionesqueestán por llegar? Lainvestigaciónoncológicaeneste momento se dirige a identificar nuevasdianasquepermitandesarrollar tratamientos dirigidos, así comoaldescubrimientodenuevas rutasparaunainmunoterapiamás individualizada y por tanto más efectiva.Paraellounaparteimportantees lainvestigaciónyeldescubrimientodenuevosbiomarcadores para una personalización del tratamiento.Unadelas innovacionesqueenbrevepodremosimplementar en la rutina clínica es la aplicación de la terapia génica al diseño de linfocitos-T dirigidos contra proteínas específicas del tumor, una forma adaptada de los CAR-Ta los tumores sólidos. 9. En España hay muy buenos investigadores, pero ¿qué habría que mejorar para que esa innovación llegue de manera eficaz a los pacientes? España goza de unos excelentes investigadores en cáncer en un contextodemínimoapoyoinstitucional y donde constituye una urgencia implementar programas específicos y planes estratégicos quepermitanunescenariocorrectoparaquelainvestigacióneneste país cuente con los recursos básicos para su consecución. La innovaciónterapéuticallegaconretraso a lospacientes oncológicos, dadas lasdificultadespara laaprobación yfinanciaciónde terapiasquehan demostradode forma indiscutible subeneficioclínico,ydondeelproceso administrativo es excesivamente lento. 10. ¿Podremos llegar a curar el cáncermásprontoque tarde? La investigación oncológica está permitiendoconocereidentificar subtiposmoleculares de tumores donde en base a un tratamiento dirigido estamos consiguiendo beneficios clínicos que se traducen en tiemposmuy prolongados libre de enfermedad, lo cual, de alguna forma, podemos asumir a unconceptodecuración.Evidentemente, el objetivo es conseguir que este conocimiento biológico vaya ofreciendo pistas para tratamientos marcados por el perfil molecular y planteados como terapias individualizadas donde consigamos resultados con cada vez más impacto en términos de prolongarsupervivenciaycontrolar el proceso neoplásico. Dr. Jesús García-Foncillas Director de Oncohealth, Instituto Oncológico del Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz de Madrid «La calidad de vida es un objetivo insoslayable en el abordaje del cáncer» queaquejanalpaciente.Lacalidad devidaesunobjetivo insoslayable enel abordaje integral del cáncer. 7.Enestesentido, laFundación JiménezDíazcuentaconel programa HOPE, HOspital de día PErsonalizado. ¿Qué balance hace desde su puesta en marcha yqué beneficios aporta? El programa HOPE busca ofrecer una atención individualizada y ajustadaa lasnecesidadesdecada paciente teniendo en cuenta la reducciónde los tiemposy lasestancias innecesarias en el entorno hospitalario. El balance desde su implantaciónhasidomuypositivo alaluzdelasexperienciasreportadas por los usuarios. Todas las estrategias asistenciales deben ser diseñadaspensandoenelpaciente Adaptarse al perfil molecular del tumor permite dar mayor beneficio y menor toxicidad» ALBERTO R. ROLDÁN En 10 preguntas

LA RAZÓN • Domingo. 5 de febrero de 2023 ATUSALUD 9 Nadiequerríatenernuncauncáncer, pero sinduda, hay algunos tumores con tasas de curación y de supervivencia mejores que otros. Pordesgracia,eldepulmónesuno de los que, a pesar de los notorios avances producidos en ellos últimos años, aún tiene mayor rango demejora. Y, dentro de este, el llamadomicrocítico (es decir, de células pequeñas) es el tipo que dispone de menos opciones de tratamiento. La buena noticia es que, como decíamos, en los últimos años ha habido un gran avance en esta línea. Y, además, esa innovación ha venido de parte de un laboratorio español, PharmaMar, y de lurbinectedina,unmedicamentodesarrolladopor él. Fuealláenjuniode2019cuando sepresentabanantelacomunidad científica,enelcongresodelaAsociación Americana de Oncología Médica (ASCO), los resultados del estudioenfase II conestamoléculacomoagenteúnicoparael tratamiento de cáncer de pulmón microcítico(CPM) recurrenteyenlos quesequealcanzósuobjetivoprimario, logrando una tasa de respuesta global (es decir, el porcentaje de pacientes que vive un determinado tiempo después de serdiagnosticado),del35,2%yuna medianadelasupervivenciaglobal (el tiempodurante el cual la enfermedadno progresaoempeoratras el tratamiento) de 9,3meses. El estudioBasket Fueprecisamentegraciasalosbuenos resultadosdeesteestudio, denominadoBasket y lideradopor el doctor Luis Paz-Ares, jefe del Servicio deOncología del Hospital 12 deOctubredeMadrid,que,apenas unpardemesesdespués, enagosto de esemismo año, la compañía acordabaconlaagencianorteamericana del medicamento (la FDA) presentarlasolicitudderegistrode lurbinectedina bajo la regulación de «accelerated approval» para el tratamiento en segunda línea de cáncerdepulmónmicrocítico.Una E. S. C. MADRID ►Lurbinectedina ha conseguido grandes avances en el cáncer microcítico, uno de los que menos opciones terapéuticas dispone El fármaco que podría cambiar el abordaje del tumor de pulmón PHARMAMAR miento de cáncer de pulmón microcíticoenrecaídanohabíacambiado sustancialmente en más de dos décadas. De hecho, la última entidad química aprobada por la FDA en segunda línea para este tipo de tumor fue topotecan, en 1996. Pero los buenos resultados obtenidos en ese estudio y a la falta de opciones terapéuticas para los El fármacoprocededeuncompuestohalladoen laecteinascidia turbinata pacientes de cáncer de pulmón microcítico, que representaban unaimportantenecesidadmédica insatisfecha, consiguieron el hito. Y es que no solo se ha convertido en el producto estrella de la compañía,sinoqueesunmedicamentoqueestácambiandoel paradigmaenel tratamientodelcáncerde pulmón. Finalmente la agencia americana le concedía la revisiónprioritariaa la solicituden febrerode2020 ylaaprobaciónenjuniodeesemismoaño, esdecir, exactamenteuno despuésdeque los resultados fueran presentados en el congreso ASCO. El camino recorrido desde entoncesporestemedicamentoha sidometeórico, con aprobaciones en países de una punta a otra del planeta: desde Emiratos Árabes Unidos a Australia, pasando por Singapur, Canadá, Corea del Sur o México. Por último, el ensayo clínico confirmatoriodefaseIII,denominado Lagoon con lurbinectedina para el CPM recurrente empezó en diciembre 2021 con el fin de medir la supervivencia global comoobjetivoprimarioylasupervivencialibredeprogresióncomo uno de los objetivos secundarios delurbinectedinaenmonoterapia oencombinaciónconirinotecan, en comparación con la elección del investigador de topotecan o irinotecan, en pacientes con cáncer de pulmón microcítico cuya enfermedadhayaprogresadotras un tratamiento previo de qui- mioterapia con platino, con o sin inmunoterapia. Se trata de un ensayo global, abierto y multicéntrico, incluirá a 705 pacientes de más de 100 centros,principalmentedeNorteamérica y Europa y se espera que este ensayo de confirmación de lurbinectedinaasegurarálaaprobación completaenEstadosUnidos.También se utilizará como ensayo de registroantelaAgenciaEuropeade Medicamentos (EMA) para obtener la autorización de comercializaciónenEuropa. solicitud que se hizo efectiva en el mes de diciembre. El procedimiento de «acceleratedapproval»de laFDApermite la presentación de la solicitud de registro para su evaluación, basado en los resultados de los medicamentos en investigación en fase II parael tratamientodeenfermedades graves y que, además, cubran una necesidad médica. Y el trataEl tratamiento del cáncer microcítico en recaída no había apenas cambiado en más de dos décadas Desde la presentación del ensayo fase II a su aprobación acelerada por la FDA solo pasó un año Cronología ►JUNIO2019: Se presentan enASCO los resultados del ensayo de fase II enmonoterapia para el cáncer de pulmónmicrocítico recurrente (CPMR). ►AGOSTO2019: PharmaMar acuerda con laFDApresentar la solicitudde registro bajo la regulación «acceleratedapproval». ►DICIEMBRE2019: Se presenta la solicitud de registro a la FDA para el CPMR. ►DICIEMBRE2019: PharmaMar y Jazz Pharmaceuticals firman un acuerdo de licencia en exclusiva para lurbinectedina en EstadosUnidos. ►FEBRERO2020: La FDAconcede la revisión prioritaria a la solicitudde registro en CPMR. ►JUNIO2020: La FDA aprueba lurbinectedina en EstadoUnidos para el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico metastásico. ►OCTUBRE2020: PharmaMar firma un acuerdo con Jazz Pharmaceuticals para lurbinectedina en Canadá. ►SEPTIEMBRE2021: Se aprueba en EmiratosÁrabesUnidos, Australia, Singapur y Canadá. ►DICIEMBRE2021: Inicio del ensayo clínico fase III Lagoon para pacientes con cáncer de pulmón microcítico recurrente. ►2022: Seapruebaen Coreadel Sur ycomo usocompasivoenHong KongyHainan. TambiéncomomedicamentohuérfanoenSuiza. ►ENERO2023: Se aprueba enMéxico, Ecuador e Israel.

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Lapalabracáncerasusta. Quizás también hablar o escribir sobre ello…no es difícil leer en prensa, en los obituarios, referencias a que «falleció de una larga enfermedad» que ocultan la palabra e invisibilizan la realidad. Pero el miedo y el tabú no ayudanareducir lacargasocial delcáncer.Porque,aunqueesta patología esté envuelta en el imaginariocolectivoenunhalo de fatalidad y mala fortuna, lo ciertoesqueaproximadamente uno de cada tres casos de cáncer puede evitarse eliminandofactoresderiesgoclaves relacionados con el tabaco, el alcohol, la dieta no saludable y la inactividad física. La prevención puede combinarse positivamente con la detección precoz, mediante cribados para ciertos tipos de tumores que tienen una alta probabilidad de curación si se diagnostican de forma temprana y recibenel tratamiento adecuado. Además de la combinación con la vacunación –como la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) o la de la hepatitis B– que evita el desarrollo de la enfermedad. Lacargadecáncerennuestra sociedad puede reducirse de maneraefectiva si, comodecía másarriba,seevitanfactoresde riesgo, aumentando la presión sobre el consumo del tabaco, en cualquiera de sus formas, fumado, vapeadoo inhalado, y el uso nocivo del alcohol, a la vez que la ciudadanía se conciencia en practicar la autoexploración, la observación y de participar en los programas de cribado y vacunación. Y para ello, también, necesitamos fortalecer la Sanidad públicauniversal,conunabuena atenciónprimaria y buenos servicios de salud pública. Reducir la muerte oncológica Opinión Carmen Montón CarmenMontón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social «La aprobación de innovaciones en cáncer sin acceso a ellas cuesta vidas» E. S. Corada. MADRID ¿Quéocurreconlospacientesde cáncerdemamamasculinos? En primer lugar, la incidencia es un problema: en mujer hay unos 35.000 diagnósticos/año y en hombre,quenoestábienregistrado, hablamos de entre 525 y 680 pacientes/año. En segundo, se mezclan otras cosas como el lazo rosa y la reivindicación histórica delamujer.Yentreunacosayotra hemos quedado totalmente invisibilizados. Invi es la primera asociación en Españadecáncerdemamamasculino. ¿Cuál essu trabajo? Surgióporque,cuandomelodiagnosticaron, no encontré información. Me quedé extrañado de que el hombre pudiera desarrollar un cáncer demama. Alguienmedijo que estaba haciendo visible lo invisible,deahí elnombrede laasociación. A partir de aquí traté de concienciar de que esto existe, a dartestimonio,porqueamásconcienciaciónmásdetecciónprecoz. El problemadelhombreesque, al no relacionarlo, estamos en una mediade19mesesdesdeel síntomahastael diagnóstico. Yclaro, el 80%somosmetastásicosdebidoa estosfactores,einclusoqueelprofesional no lo relacione o no es conscienteylesmandeacasaporque dice que es unbultode grasa. Tampoco acudimos al médico porqueelhombrenotienecultura del autocuidado, es un temamultifactorial. ¿Quénecesidadesexistenenel cáncerdemamamasculino? Loprimeroeslaconcienciaciónde que esto existe. En segundo lugar, hay que poner el foco al paciente, desde el acompañamiento individual al grupal para informarles sobre todo loreferentealCMmasculino. La idea es que el paciente esté lo más informado a todos los niveles de la enfermedad que está sufriendo. En tercer lugar, abogar por la investigación, porque hasta hace poco no estábamos ni en los ensayos clínicos. Usamos tratamientosdemujer, peroXXyXYno sonlomismo;seestádemostrando ahora que hay diferencias de subtipo y biológicos y los efectos secundarios o lamortandad se puedenvercondicionadosyafectados. AtravésdeGeicamseestáhaciendo el primer registro nacional retrospectivo en mil pacientes para que se secuencie tejido tumoral y sanguíneo y podamos contestar a muchas preguntas que, a día de hoy, no lo están. Se ha habla mucho del subtipo triple negativo metastásico. ¿Por quées tancomplicado? Queyosepa,eselsubtipoafechade hoyqueesunretoparalaMedicina porque es el más agresivo, el que tienemásmortalidad.Enelcasode los varones también tenemos y «Usamos fármacos estudiados enmujer, pero los efectos secundarios pueden variar en nosotros» equivaleaun1%de los casos. Hacepocoseanunciólaincorporacióndenuevosfármacospara el CM a la cartera de servicios sanitaria.Ahora,¿quénecesidadessurgena lospacientes? Las necesidades están claras y estamos muy alineados con la AsociacióndeCáncerdeMamaMetastásico: abogamos porque en un país donde somos de los primeros anivelmundialenensayosclínicos e innovación, que esta innovación no llegue al paciente. Yque, tras la aprobación de la EMA se tarde aproximadamente unos 500 días hasta la aprobación en el SNS. Cuántos pacientes, mujeres en su mayoría,perohombrestambiénal ser mayoría metastásicos, se pierden por el camino al no poder accederaestostratamientos.Hayque cambiar el sistema de aprobación de estos fármacos. No podemos tenerlos aprobados y que aquí no estén llegando, porque puede ser queuna vidadependade ello. EnelDíadelCáncer,¿cuálesson las peticiones de los pacientes conel demamametastásico? La equidad a todos los niveles debería ser prioridad y cuestión de Estado.Yanoesaccederalostratamientos, sinolainnovacióntecnológica como puede ser la biopsia líquida. Hay que tener acceso a todo eso ahora independientemente de donde vivas, incluso de en qué centro estés, y esto es muy grave. Luego, todosauna, haymucha disparidad y tenemos que sumar esfuerzos. Se habla de cifras, estadísticas, pero es una persona con cáncer, una vida. Marius Soler Paciente de cáncer de mama y fundador de la Asociación Invi SHOOTING Ayer,4defebrero,conmemoramos, como cada añodesdeel2000,elDía Mundial del Cáncer. Aunquelosúltimosdatosofrecidos por la Sociedad Española de Oncología Médica y la Red Española de Registros de Cáncer son esperanzadores porquemuestran unaestabilizacióndeloscasosyun aumento de la supervivencia en nuestro país, continúa siendo imprescindible que se redoblen los esfuerzos a todos los niveles para progresar en términos de prevenciónprimaria, de diagnóstico precoz,deabordajetempranoyhumanizado, y de t ratamiento personalizado y de precisión. La I+D+i –desde los ensayos clínicos y avances como la inmunoterapia o la protonterapia– marca el camino por el que debemos prosperar. Es un camino de consensorealydesumadevoluntades yrecursosentreadministraciones, pacientes,profesionalessanitarios, industriafarmacéuticayempresas de biotecnología; un camino de convergencia entre las líneas de trabajoestablecidasenla«EstrategiaenCáncerdelSistemaNacional deSalud»ylosobjetivosdispuestos enel«PlanEuropeodeLuchacontra el Cáncer»; un camino hacia unarealidadasistencialsinlistasde espera y con un acceso ágil, equitativo y cohesionado de todos los afectados de toda España a todas lasinnovacionesterapéuticasytecnológicas. Todos, sin excepción, o bien somospacientes,otenemosunfamiliar, un amigo o a alguien cercano que ha padecido, padece o padecerá cáncer enalgúnmomentode suvida. Es por esoque todos, en la medidaenquepodamos,tenemos que responsabilizarnos y aportar valorparareducirelfuerteimpacto que laenfermedadsigue teniendo ennuestras vidas. Esperanza y retos en el Día Mundial Mario Mingo MarioMingo es médico y político Opinión

