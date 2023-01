2023-01-29_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 29 de enero de 2023-Nº 948 José Polo (Semergen): «La atención primaria no está herida de muerte» P. 7 Las contradicciones sobre qué alimentos son saludables confunden al consumidor P. 10-11 España realiza con éxito la primera artrodesis de «hallux» por artroscopia del mundo P. 12 DREAMSTIME Viaje al interior del cerebro para afrontar la fibromialgia Los investigadores están volcados en la búsqueda de biomarcadores que permitan adelantar los diagnósticos, que llegan a retrasarse hasta seis años, y reducir el gasto sanitario. P. 4-5

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD ●Primera edición de la «Beca Respirar esVida» Labiofarmacéutica Chiesi, conel apoyode laFundaciónLovexair, reconoce losproyectos de tres asociacionesde pacientescon la «Beca Respirar esVida». El Semáforo ●●● ●Aprobación deZepzelca enMéxico Losmexicanos adultos concáncer depulmón microcíticometastásicoconprogresiónde la enfermedadpueden beneficiarsedel novedoso fármaco. ●Cierra el plande expansiónde su planta enMadrid La plantadeBayer en AlcaládeHenares ha completado la inversióndemásde60 millonesdeeurosen los últimos cuatro años. ●Al frentede la SociedadEuropea deOncología El director científicodel Institutode InvestigaciónSanitaria Incliva presidirádosaños la sociedadcientífica europeade referencia enOncologíaMédica. ●Elegido por aclamaciónpara presidir AMAT La trayectoriade Casado, juntocon sus conocimientosde economía, le han servidode aval para conducirle a la presidenciadeAMAT. ●Refuerza el gabinete deCofares Gracias a su sólida experienciaenel sector farmacéutico, EduardoPastor incorpora aCarlos Ibáñez como asesor de su gabinete. ●Mejor atención farmacéutica con la tecnología Firma un acuerdo para la robotizaciónde las farmaciasde lamano deGollmannZwick, convirtiéndose así en proveedor 360º de referenciaen la botica. ●Nuevo presidente de los cirujanos españoles La candidatura encabezada por Navarropresidirá la juntadirectivade la Asociación Española deCirujanos por un periododedos años. Salvador Navarro Pdte. electo de AEC LuisEsgueva Director general de Glintt España Carlos Ibáñez Asesor de Cofares Fernando Casado Presidente de AMAT Andrés Cervantes Presidente de ESMO Bernardo Kanahuati CEOde Bayer España G. Chiericatti Director general de Chiesi J.Mª Fernández Sousa Pdte. de PharmaMar Prevenir es curar: el lento fin de las mascarillas El punto Sergio Alonso Elusoobligatoriodelas mascarillas tiene sus días contados en España. Después de resistirse durante meses a seguir los pasos iniciados por otros países, el Ministerio de Sanidad va a dar finalmente su brazo a torcer y los protectores buconasales, tan deseados durante las primeras olas de la pandemia, empezarán en febrero a desaparecer de la escenapública. Encontrade la opiniónmayoritaria, defensorade retirar las mascarillas desde el pasado verano, el Gobierno ha acertadoestavezaldilatar todo lo posible su eliminación. Es cierto, sí, que se ha pecado de cierta incongruencia. No parece razonable que Sanidad exigiera su utilización en trenes, metro,autobusesofarmacias,y nohicieralopropioenpanaderías, centros comerciales o espectáculos en espacios cerrados. Desde este punto de vista, la lógica epidemiológica y el sentido común han jugado en contra de Carolina Darias y su equipo. Pero la aún ministra atinó porquemantener la obligatoriedadenalgunosespacios haactuadoamododerecordatorioderiesgos, enunmomento en el que todavía pesaban incertidumbres para la salud. Esteinviernohanvueltolagripe y los virus sincitiales, y el resultado ha sido la saturación hospitalaria.Sihubierahabidootra ola de covid, el colapso se habríarepetido.Desdeestepunto devista, lamascarillahasidoun elemento preventivo y una señal de que no hay que bajar la guardia.Tambiénelestallidode casosenChinahasidootroaviso, aunque, demomento, nose ha producido una traslación a España. En Salud Pública, vale más prevenir que curar, lo que no hizo el Gobierno en la primeraola.Bienvenidoseaahora. Esperemos que el anuncio del adiósdefinitivorespondaaeso, a un menor riesgo, y no a un intento de encubrir cuestiones muy diferentes. Opinión ambulancias saturando calles ni policía pandémica vigilando a la gente, ni camiones con muertos en la rúa. El acceso a Hong Kong es de lomás normal, sin controles PCR, sin tan siquiera tener que mostrar el carné de vacunación. Las autoridades chinas piden unadeclaraciónquedaaccesoaunCódigoGreenQR que permite entrar y salir con facilidad de la ciudad. La misma normalidad se percibe en restaurantes, tiendas, hotelesovisitasguiadas.Aseguran losejecutivos citados que lapandemianoha sido allí tanfiera comolapintan.Lasmedidasextremasdelaestrategia covidcerohanpodidoofrecerunaimagenirreal.Tambiénnieganqueloschinosnoesténvacunados,como aseguran.DicenqueloestánconSinovac-Coronavac oSinofharm, basadas en la tecnología tradicional del virus atenuado, según ellos, con efectos secundarios muchomás leves que las occidentales. José A. Vera Mucho ruido sobre el virus en China Opinión Igual los hospitales están abarrotados por dentro, pero loqueme comentan estos días ejecutivosdela«city»financieradeHongKongesque la situación es más normal de lo que decimos en España. Cierto que casi todo el mundo usa mascarillas,perolasempleabanyaantesde lapandemia, comomecanismo de defensa contra la polución. Ni Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Elena Alonso, Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Loslatidosdelcorazón semiden igual queel tempo de las canciones.Esel leitmotivde la iniciativa puesta enmarcha por el Grupo Ribera, que se presentamañana en el Hospital Universitario de Torrejón. «Ritmos de vida» es una campaña de concienciación basadaen la fabricacióndel primer metrónomo de la historia que no sigue un tempo fijo, sino que se altera de la misma formaque las frecuencias cardíacas de Adrián, paciente que sufre una enfermedad cardiovascular. Se trata de un evento que contará con un plantel de expertos en la materia. Uno de los temas será loscuidadosdel corazón a lo largo de todas las etapas de la vida, que cuenta conlaparticipacióndecardiólogos del GrupoRibera. Ydespués de esta charla, la música será la protagonista y se examinarán los beneficios de tiene para la salud. Lapresentacióndeestanuevacampañacorreráacargode AngélicaAlarcón, directorade Comunicación del Grupo Riberaque, comodecostumbre, explicará de manera impecable la iniciativa a todos los allí presentes. Mientras esperamos la cita, siempresonbienvenidosalgunos consejos para mejorar la salud de nuestro corazón. Entreellosdestacan,porejemplo, realizar ejercicio físico para reducir el riesgo de sufrir diabetes o tener un infarto. Respecto a la alimentación, es mejor dar prioridad a las comidas ricas en fibras y proteínas, así como el consumo de frutasyverdurasyperderpeso. Además,hayqueevitar tóxicos como el tabaco, ya que fumar daña el sistema circulatorio, aumenta el riesgo de aneurismas y enfermedades cardiacas. Y, cómo no, también hay que controlar el colesterol, la presiónarterial y reducir el nivel de azúcar en sangre. Sigue una vida saludable y cuida tu corazón, con el ritmo de la vida. Seguro. Ritmo y corazón

3 LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD D E L A F U N D A C I Ó N M U T U A M A D R I L E Ñ A . XX La FundaciónMutua Madrileña lanza su XX Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Salud. Con una dotación de 2.300.000 €, permitirán el desarrollo de diferentes proyectos de investigación médica en España para mejorar el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades en las siguientes categorías: Trasplantes. Salud mental. Investigación colaborativa. En 2023 ampliamos nuestras ayudas al área de investigación en salud mental Los proyectos pueden presentarse desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 2 de marzo de 2023. Bases legales de la convocatoria en www.fundacionmutua.es Oncología e inmunología. Traumatología y secuelas neurológicas. Enfermedades raras que se manifiestan en la infancia.

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Afecta aproximadamente a un 2% de la población general, apareciendo fundamentalmente en mujeres de mediana edad. Es más frecuente en edades medias de la vida, aunque puede afectar a pacientes de cualquier edad. 2,73% Prevalencia estimada de la fibromialgia en España Mujeres Hombres 4,2% 2% 20% 0,2% 20% de los pacientes que acuden a la consulta del reumatólogo presenta fibromialgia. Fuente: SER Imagen: Dreamstime Entre los 40 y 50 años de edad Fibromialgia: la ciencia se centra en el cerebro para reducir los tiempos de diagnóstico ►Los investigadores buscan un biomarcador a partir de las moléculas que intervienen en la neuroinflamación que se observa en estos pacientes Elena Alonso. MADRID La fibromialgia (FM), cuyo síntoma principal es dolor musculoesqueléticocrónico y generalizado, pareceunaenfermedad«invisible»:no alteraningúnparámetroanalítico nideimagen,nicomplementario. Por esa razón, el paciente tarda unamediade2,3años enobtener un diagnóstico. «No hay ninguna prueba confirmatoria de la enfermedad», indican José María Gómez Argüelles y Alan Juárez Belaunde,especialistasenneurología de la Unidad de Fibromialgia del HospitalUniversitarioRuber Juan Bravo, enMadrid. Lasesperanzasestánpuestasen los estudios de resonancia magnética funcional que permiten «observarenestospacientesmúltiples áreas cerebrales activadas que no se aprecian en los sujetos sanos y que nos dan información sobre la posibilidadde un cuadro de neuroinflamación», señala JavierRivera, reumatólogodelHospital madrileño Gregorio Marañón. «Al aplicar estímulos dolorosos, observamos que activan más áreas cerebrales y con umbrales de dolor más bajos», coincidenGómezArgüellesyAlan Juárez Belaunde. Enlaactualidad, explicaRivera, «la investigaciónestá centrada en lasdiferentesmoléculasqueintervienen en dicha neuroinflamación y en la posibilidad de que alguna de ellas pueda servir de biomarcador para esta enfermedad».Tienesentido,yaquelaneuroinflamación es una respuesta del cerebro al dolor, a una infección, a una lesión o a una enfermedad. Si bien todavía no se disponen de marcadores biológicos para establecereldiagnósticodefibromialgia, un estudio publicado en la revistamédica «/eLancet» en 2019 –«Gut microbiome and serum metabolome analyses identify molecular biomarkers and altered glutamate metabolism in fibromyalgia»- identificó una lista de potenciales candidatosapartirdediferenciasmoleculares que pueden asociarse a la enfermedad, en línea con las palabras del doctor Rivera. «El dolor crónico sistémico, no localizado, hahechoque lafibromialgia se haya asociado con el sistema nervioso central. La hipótesis del estudio era que esa asociaciónconel sistemanervioso central podría verse reflejada enelmicrobioma intestinal,dada la existencia demostrada del eje intestino-cerebro», señala la refatiga crónica (SFC). Esta última tiene una sintomatología muy similar y muchas veces cursan a la vez. De hecho, el 29% de los pacientesdiagnosticadosdesíndrome de fatiga crónica también tien e n e l d i a g nó s t i c o d e fibromialgia. Sin embargo, cada una tiene suspropiascaracterísticas.Mientras el SFC se caracteriza por la presenciadeuna fatiga inexplicable durante al menos 6 meses, entre otros síntomas, y se ha asociado con la presencia de infecciones, la fibromialgia es un síndrome de do l or c rón i co generalizado (que dura almenos 3 meses) sin causa aparente. Coste sanitario Así lascosas, lademoraeneldiagnósticopuede llegarhasta los seis años. «Existen estudios muy esclarecedores en este sentido que ponen de manifiesto que, efectivamente, un diagnóstico precoz reduce el coste sanitario de estos pacientes a la vez que mejora el pronóstico de la enfermedad», manifiesta Rivera. Este reumatólogo subraya que la FM es la segunda enfermedad reumática (pordetrásde laartritis reumatoide y delante de la artrosis) conun mayor gasto sanitario asociado. «Este exceso de gasto no está justificado por la gravedad de las lesiones queproduce laenfermedadni por los tratamientosque se le indican al paciente, pero las incapacidades laboralesquegenera el mal control de estos pacientes hace que un porcentaje muy alto deellos seencuentreensituación deincapacidadlaboralconelconsecuenteincrementodelosgastos sanitarios indirectos.Undiagnós- ►Actualmente, la fibromialgia esmás frecuente enmujeres, ya que representan entre80 y el 90%de los diagnósticos, si bien esta tendencia se están diluyendo en los últimos años. «Desde que empezamos a investigar en 2007 hemos comprobado que la proporción de hombres con este diagnóstico va aumentando», afirmaNoelia Samartin, investigadora de laUniversidadde Santiago deCompostela. Aunque hay algo de controversia en este punto, lamayoría de los estudios han encontrado que la población femenina presenta una peor calidad de vida, sintomatologíamás grave, conmás dolor, conmayor número de síntomas y conmayor presencia de enfermedades coexistentes. Entre el 80% y el 90% de pacientes son mujeres vista neurologia.com en un análisis del informe. Explica que los investigadores encontraron en los pacientes una reducción de las bacterias que se encargan de degradar el glutamato, asociado a procesos inflamatorios y dolor. «Unasbacteriaspuedendegradar este glutamato a otra molécula denominada GABA, que actúa como inhibidor del dolor, y son precisamente estas bacterias las quesehanencontradodisminuidasenpacientesdefibromialgia», detalla. Todo un periplo En todo el largo periplo que sufre elpacientehastadarconelorigen de su dolor, los síntomas que padece pueden a menudo confundirse con los de otras enfermedad e s . Ad emá s d e d o l o r generalizado, y fatiga crónica, también cursa con afectaciones delestadodeánimo(comodepresiónyansiedad), insomnioyquejas cognitivas (como pérdida de memoria y dificultades de concentración). Por eso esta patología se asocia comúnmente a enfermedades como las reumáticas; neurológicas (enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple), endocrinas/metabólicas (enfermedadde Hashimoto), con algunos trastornosmentales (depresiónmayor o trastornodeansiedadgeneralizado) y con enfermedades como la covidpersistenteoel síndromede

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 ATUSALUD 5 SÍNTOMASMÁS FRECUENTES Dolor crónico generalizado Cansancio intenso Alteraciones del sueño Alteraciones cognitivas o trastornos del ánimo 70% «LA ENFERMEDAD FANTASMA» Se considera la causa más frecuente de dolor musculoesquelético crónico difuso y es uno de los motivos que más bajas laborales produce. Las posibilidades de tratamiento con fármacos son muy numerosas, pero la mejor evidencia disponible en cuanto a su eficacia se ha visto solo con algunos antidepresivos, anticonvulsivantes y analgésicos simples. Infografía LA RAZÓN Una comorbilidad especialmente frecuente es la psiquiátrica, donde los diagnósticos de depresión y de ansiedad se asocian hasta en el de los casos contribuyendo a empeorar la calidad de vida. La terapia cognitiva conductual y la reciente terapia del «mindfulness», son las intervenciones psicológicas que han demostrado mayor eficacia para el tratamiento de la fibromialgia. La combinación del tratamiento psicológico con el ejercicio físico reduce el impacto global de la fibromialgia en la vida de los pacientes. Cada paciente tarda 2,3 años de media en obtener el diagnóstico. Uno de los grandes problemas de esta enfermedad es la complicación a la hora de diagnosticarla. una cifra recogida en el estudio «Costes económicos asociados al diagnóstico de fibromialgia en España». Cada vez son más los estudios que evalúan la eficacia de la neuroestimulación o neuromodulación para el tratamiento de esta patología.Losresultadossonprometedores, según Noelia Samartin, investigadora junto a María Teresa Carrillo de la Peña, para el proyecto europeo Painless, que coordinaelgrupoCerebroyDolor de la Universidad de Santiago de Compostela. Ambas psicólogas estudian casosdefibromialgia,neuropatíaso migrañas incapacitantes con pacientes a losque se les aplicaráun tratamiento innovador de neurozar» esta actividad neuronal utilizandolaneuromodulacióny,de estamanera, reducir susensibilidad alterada», señala Noelia Samartin. Neuromodulación cerebral La neuroestimulación abarca un conjuntode técnicasno invasivas quesebasanen lamodulaciónde la actividad de las neuronas. La estimulaciónmagnéticatranscraneal repetitiva (EMTr) utiliza camposmagnéticosylaestimulación eléctrica transcraneal (tES) utiliza corriente eléctrica. Ambas sonuna esperanzapara lospacientesconfibromialgia«ya que lamayoríade las terapiasdisponibleshastaelmomento–señala-, tienenuna evidencia escasa». En2017,uncomitédeexpertosde 12 países determinó que el abordaje multidisciplinar es la mejor opciónpara tratar lafibromialgia, dando prioridad a los tratamientos no farmacológicos (ejercicio físico, terapias psicológicas, terapia física) y utilizando los fármacos como segunda opción. modulación cerebral. «Los pacientes con dolor crónico procesan los estímulos dolorosos demaneramás intensa y, además, perciben como dolorososestímulosqueno loson. Estas alteraciones en la sensibilidad se acompañan con alteraciones en la actividad neuronal cerebral. Por lo tanto, se espera «normali- «Los pacientes sufren con más intensidad el dolor y sienten como dolorosos estímulos que no lo son» «Es la segunda enfermedad reumática con un mayor gasto sanitario asociado» tico precoz reduciría tanto este tipo de gasto como los gastos directos sanitarios», asevera. Yesquelosúltimosdatospublicados afirman que en España cada paciente genera un gasto aproximado de 10.000 euros al año, loque se traduce en cerca de 11.000 millones de euros al año, Acerca del eje intestinocerebro Caleidoscopio La conexión entre enfermedades de los sistemas digestivo y nervioso tiene una serie de interrogantes que todavía no ha resuelto la ciencia. En Alemania han dado prioridadaestascuestiones,entrelas que destaca cómo interactúan intestino y cerebro. La Fundación alemana de Investigación financia con seis millones de euros una nueva unidadde investigación clínica en la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg(FAU).Allí distintos grupos de científicos analizarán la interacción entre los sistemasdigestivoynervioso,conreferenciaaenfermedades inflamatoriasydegenerativas.Eslaprimeravez-aseguran desdeesecampus-queseestudiará el eje intestino-cerebro desde un punto de vista interdisciplinar.Laprevisiónesque, dentro de cuatro años, se conozcacómointeractúanambos órganos y si pueden afectarse mutuamente cuando hay una enfermedad en cualquiera de ellos. Cabe recordar que hay estudios en los que se ha demostrado que personas diagnosticadas con enfermedades intestinales inflamatorias crónicas tienen mayor riesgo de padecer parkinsony esclerosis múltiple en un futuro. La profesoraClaudiaGünther, expertaenfisiopatologíagastrointestinal en FAU, explica que esta interacciónestácontroladapor unsofisticadosistemadeseñales neuronales, hormonales, metabólicas, inmunológicas y microbianas. Junto con la doctora Winner, especialista en células madre en la Universitätsklinikum Erlangen, Günther investigaráesacomunicación que se caracteriza por el intercambiodedatosentrebioinformática, ingenieríabiomédica y aprendizaje automático. Esperanno solo encontrar respuestas a esas preguntas, sino también descifrar cuáles son los interruptores inmunológicos en el eje intestino-cerebro. José María Fernández-Rúa Opinión

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD rendimiento de la función visual nosoloenniños, sino tambiénen jóvenes y en adultos, el Hospital Quirónsalud Sur cuenta con el áreadeTerapiaVisual. «Losresultados de este proyecto han sido evidenciadosalolargodelosaños tantocuantitativacomocualitativamente», afirman desde el centromadrileño. Habilidades visomotoras Un equipo multidisciplinar formado por oftalmólogos y optometristas del hospital analiza cada una de las necesidades y diseña un plan personal de tratamientoque, generalmente, combina diferentes ejercicios en consulta y en casa. El objetivo es queel pacienteprogreseenhabilidades tanto visomotoras como cognitivas para una mejora en la calidad de vida. «Los resultados obtenidos son excelentes, consiguiendo tratar numerosasambliopías,desviacionesymejoras tantoenlasintomatología como en el rendimiento escolaryvisual», señalaladoctora SopesénCalderón. Engeneral, los problemas oalteracionesmás comunes para los que se indica son losdeacomodación(dificultadde enfoque) y/odevergencias (coordinaciónocularpobreenlafusión de las imágenes de ambos ojos); ambliopía(conocidocomúnmente como ojo vago) cuando no hay Rechazo al estudio, dolores de cabeza o distracciones están relacionadosmuy amenudo con problemas en la vista ►Los últimos avances en terapia visual consiguen grandes progresos en habilidades visomotoras y cognitivas Unafunciónvisualcorrectaesclaveparaundesarrolloescolar adecuado.Rechazoalestudio,dolores decabezaodistraccionesfrecuentes están relacionadosmuy amenudo con problemas en la vista. Dehecho, laAsociaciónAmericana de Optometría estima que en torno al 40-50% de los niños con problemas de aprendizaje tienen anomalías en la visión. E. Alonso. MADRID Al menos el 40% de los niños con problemas en el cole ve mal DREAMSTIME mejoría con gafas o terapia de oclusión y/o estrabismo (desviacióndealgúnojo),oproblemasde aprendizaje. Enloscasosdedificultaddeenfoque o coordinación ocular pobre, lospacientessuelenpresentar diferentessíntomascomopueden sermareos,doloresdecabeza, falta de concentración e incluso rechazodelastareasencerca,visión borrosa, visión doble, etc. «Para los problemas de aprendizaje, laterapiavisualpuedeproporcionaralpaciente habilidades paraunalectura,escriturayaprendizaje más efectivo mejorando, por ejemplo, los movimientos oculares, la coordinación ojo mano y la memoria visual entre otros»,afirmalajefadeServiciode OftalmologíadelHospitalQuirónsalud Sur. El ConsejoGeneral deÓpticosOptometristas advierte de que resolverelbajorendimientoescolar pasa por la detección precoz y unbuendiseñode las aulas, atendiendoaconsejosprácticos sobre ergonomía visual, y la visitade los niños de forma periódica a un especialista. Laterapiavisual tambiénpuede resultar beneficiosa en pacientes connecesidadesespecialesyasea por parálisis cerebrales, lesiones congénitasotraumáticasoenpersonasquerequieranunperfeccionamiento en la visión deportiva. El éxito de las terapias reside en planes personales con ejercicios en consulta y en casa No solo los ojos... músculos, nervios o el cerebro también determinan la función visual «No se trata solo de los ojos... estructuras como los músculos extraoculares, las fibras nerviosas o, incluso, el cerebro son fundamentales. Si no funcionancorrectamente tanto el desarrollo como el conjunto de habilidades y destrezas visuales sepuedenver alterados», explica Carmen Sopesén Calderón, jefa de Servicio de OftalmologíadelHospitalQuirónsalud Sur, en Alcorcón, Madrid. La «Guía práctica de la salud visual y 100 preguntas frecuentes sobresaludvisual», editadaporel Consejo General de Ópticos-Optometristas, incluyeuna listapara padresyprofesoresconmásde25 señales que alertan sobre posibles problemas de rendimiento visual en niños de edad escolar. Son, por ejemplo, cerrar un ojo al leer, omitir palabras o invertir letras o sílabas. Precisamente, con el fin de mejorar la calidad y el La primera revisión ►La edad recomendada para la primera revisión con unmédico oftalmólogo es a los 3 años de edad, advierte la Asociación Profesional deOftalmólogos de España. En esta consulta el pediatra normalmente descarta las alteraciones oculares más severas, «pero es necesario llevar a cabo una exploración especializada por un oftalmólogo afin de comprobar la salud visual en edad preescolar», señala. Para llevarla a cabo no es necesario que el niño sepa leer ya que los reconocimientos se adecuan a cada edad.

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 ATUSALUD 7 Con la atención primaria contra las cuerdastrasañosde abandono político, laSociedadEspañola deMédicos de Atención Primaria (Semergen) encara este 2023 bajoelparaguasdesu50aniversario. Esta conmemoración aspira a marcarunantesyundespuésenla profesión,«puesyahemossuperado el límitedehartazgo», nos confiesa JoséPolo, supresidente. ¿Cómohacambiado laprimaria enestascincodécadas? Muchísimo, porque en 1973 Semergen se fundó por médicos rurales con un interés en formarse y mejorar las condiciones sanitarias del país. Es una generación que transformó el sistema. Gracias a la Ley General de Sanidad, con la creaciónde los centrosde saludse pasó de unmodelo tradicional en elqueelmédicoestabadisponible 24horas, a tenerunascondiciones laboralesadecuadas,aumentando la calidadde la atenciónde los pacientes,aunquepordesgraciaseha idoperdiendopor el camino. ¿Cómovanaconmemorarestos 50años? Elactoprincipallocelebraremosel 17defebreroenelMuseodelPrado yharemosunreconocimientoalas trayectoriasprofesionales,tantode socios de Semergen como de personajespúblicos,quehandefendido la atenciónprimaria. ¿La pandemia ha sido la etapa másduraalaquesehanenfrentadoensuhistoria? Estos 50 años han dado para mucho, pero probablemente sí haya sidolacrisissanitariamáscompleja a la que nos hemos tenido que enfrentar. Y sin las armas necesariasparaello,porquenoscogiócon muchas carencias. Desde luego, podemosdecirquelacovidhasido una catástrofe. ¿La atención primaria está heridademuerte? Pues sí y no. Ya veníamos reclamando desde hace años que eran urgentesunareformayunaumentodelainversión,ylapandemiano ha hecho más que evidenciarlo. Pero más que herida de muerte, diría que se le ha dado la puntilla, quehasacadoalaluznuestrasvergüenzasycarencias,porquedesde Semergen,pornuestrafilosofía,no podemosdejarmorirestoquetantos años nos ha costado levantar. ¿Cuáles son esas vergüenzas quenosedeberíanconsentir? La covid ha acrecentado unas necesidades previas que han hecho desbordar el vaso, como la faltade recursos humanos, el aumento de la saturación de las consultas, con máspacientesdelosquesepueden atendersiqueremosdarunabuena calidad en el servicio, con listas de espera enormes... Precisamenteporesadefensaa ultranzadelmodelodeatención primariaahoraestánalzando la vozconmanifestacionesyhuelgas. ¿Se ha cruzado ya el límite de lo insostenible? Sí, ha llegadoelmomentodedecir «hastaaquí»,porquelasituaciónes crítica. Los profesionales ya están cansados yhartos después de tantoesfuerzoduranteestos tresaños sin que semejore nada por la otra parte. Es normal que ese hartazgo desenvoque en movimientos de reivindicación y de protesta. Raquel Bonilla. MADRID ¿Yconfía en que lasmanifestaciones actuales sirvan para solucionarlo? Ahora haymucho ruido. Creoque con las protestas se nos puede escucharmás,perorealmentesiqueremos tener un sistema sanitario de calidad, lo más importante es llegaraunconsensogeneralizado. Desde Semergen abogamos por intentardialogarcontodaslasfuerzas políticas. Estar en un periodo electoral nos puede ayudar a que se produzcan movimientos, aunque esos compromisos deben mantenersemásalládelruidoprovocadopor las elecciones. ¿Cómo impacta en la salud de losespañoleselhechodequela primariano funcionebien? Estoes comounacadenademontaje. Si el primer nivel no funciona bien, que es el médico de familia, todoelsistemasedescompensa,ya que provoca la saturación de urgencias y un mayor gasto, pues se puedenagravaralgunaspatologías si un problema no se resuelve a tiempo. En las grandes ciudades acudiraunhospitalpuederesultar sencillo, pero en las zonas rurales no lo es y la importancia de la primariaesmayor.Nobeneficiaanadie que ésta seadeficitaria. Tampoco ayuda el papeleo al que tienequededicar el tiempo elmédicode familia, ¿no? Desde luegoque laburocracia administrativaseconvierteenunlastre. Sería imprescindible contar con un triaje efectivo que permita distinguir a los pacientes que tienen una necesidad médica de aquellosqueacudenporunacuestión administrativa. Liberar a los profesionales de ese papeleo ayudaría a que dediquenmás tiempo de calidad al paciente, que al fin y al cabo es el objetivo. ¿La falta de relevo profesional es el otro gran peligro al que se enfrenta laprimaria? Es un problemón, porque vemos que la formaciónMIR de médicos de familia es la quemenos se elige porquenoesatractivaparalosjóvenes y en pocos años habrá un gran númerodeprofesionalesjubilados. Tampoco se estudia en la mayoría de facultades y sería necesario que tengauncuerpodocente. ¿Cómovislumbraeste2023? Confío en que el periodo electoral pueda jugar a nuestro favor. La inversión económica enprimaria es muy escasa, de apenas un 14% de mediaenEspaña, cuando lomínimo necesario sería de un 25%. Sin eso, el engranaje del sistema no funcionaysepuedegriparelmotor de la Sanidadpública. José Polo Presidente de Semergen «La atención primaria no está herida de muerte, pero se le ha dado la puntilla» Semergen celebra su 50 aniversario marcado por el hartazgo profesional ¿Qué mejoras considera más urgentesponer enpráctica? Venimos reclamando desde hace años la necesidad de aumentar la inversión en atención primaria, ademásdeincrementar lacapacidad de resolución para que no existantrabasadministrativasa la hora de pedir o realizar pruebas diagnósticas o de prescribir un tratamiento.Tambiénsonnecesarioselaumentodelasplantillas, la disminución de los ratios de pacientesporconsulta...Sonmuchas cuestiones urgentes, pero no se nos ha hecho caso en nada. La situación ya resulta límite. Son urgentes el aumento de las plantillas y la disminución de los ratios de pacientes» GONZALO PÉREZ

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD 12 DE OCTUBRE laexposición,quees loquehayen la actualidad, y que está enel Servicioeincluyevarioscuadros:una copia del que le hizo Sorolla, algún cuadro más de patólogos también relacionados con Cajal. Y luego disponemos de fotografías de dibujos de Cajal, sus últimascartas–porejemplo, tenemos aquí una copia de la última que escribióunosdíasantesdemorirse–. También muchas copias de fotografías de sus distintas épocas.Ydibujos, sobretododeCajal, alguna preparación histológica, tambiénsuya...», enumeraRodríguez Peralto. Estaexposición,quese inauguró hace tresmeses, se quedará de formapermanenteenel hospital. Pero el homenaje al genial científico no se detiene ahí. Así, también se organizó una lectura de Eva S. Corada. MADRID ►El hospital madrileño organiza diversas actividades con motivo del año dedicado al gran investigador español El 12 de Octubre rinde tributo al legado de Ramón y Cajal SantiagoRamónyCajal esunode lomás ilustres investigadoresque ha dado la Ciencia de nuestro país. Ganador del premio Nobel de Medicina en el año 1906, su legado perdura en la actualidad y continúa vigente. Sin embargo, aún hay cuestiones relativas a su figura que puedennosermuyconocidasollevar a error. Por ejemplo, el hecho de que, pese aque su trabajo se centró en el estudio del SistemaNervioso Central, (son míticos sus dibujos deneuronas) suespecialidad no fue la Neurología sino la Histología y la Anatomía Patológica. O que el hospital que más vinculación tieneconsufiguraes el 12 deOctubre, deMadrid, y no el que lleva su nombre, también en la capital española, como cabría pensar. Yesqueprecisamenteestecentrosanitariohaqueridohonrar su memoria y su legado habilitando un espacio a su figura organizando diversas actividades a lo largo del denominado«AñoCajal», declaradoporelMinisteriodeCiencia e Innovación, y que abarca desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 demayo de 2023. «El 12 de Octubre siempre ha tenidounarelacióndirectaconél, textosdeCajal: «Seseleccionaron unmontónde textos interesantes de su vida, escritos por él mismo, y los leyeron distintas personas relacionadas con cada uno de ellos en público», continúa. Y, de cara al año que acabamos de empezar, están planteadas otras muchas actividades. Así se van a hacer algunas reuniones en elhospitaldondesepronunciarán varias conferencias sobre sufigura. También está prevista la puesta enmarcha de un taller relacionado con el Sistema Nervioso Central, enfocado especialmente más a niños y gente joven para difundir las investigaciones de don Santiago y la estructura del SistemaNerviosoCentral. «La fechanolatenemosfijadaaún,pero va a ser antes del verano. Toda la información se podrá ver en la página web del hospital y de la fundación del hospital», puntualiza el jefe del Servicio de Anatomía Patológica. Por último, respecto a las conferencias en el hospital, una de ellas laimpartiráSantiagoRamón y Cajal, «que es su sobrino nieto (es el nieto del hermano de Cajal, Pedro), y que actualmente es jefe de Servicio de Anatomía Patológicadelhospital ValledeHebrón, de Barcelona, sobre algún aspecto de su vida. La fecha será también antes del verano», continúa el especialista. Todas estas acciones forman parte del proyecto de renovación integraldelas infraestructurasdel Hospital 12 de Octubre, actualmente en marcha, y los cuadros, serigrafías y dibujos de Cajal incluidos en este espacio serán recuperadosyformaránpartedelas nuevas instalaciones. «A nosotros lo que más nos ha interesado es ensalzar y colocar en un sitio relevante a Santiago RamónyCajal,quienhizotodasu carreraydesarrollótodosutrabajo en España, y creo que merece ponerseenvalorpues, hastaahora, se ha hecho muy poco», lamenta Rodríguez Peralto. con la escuela de Cajal, porque el anterior jefe de Servicio de Anatomía Patológica del hospital, el doctorMartínezTello, erael nieto del doctor Tello, quien, de los variosdiscípulosque tuvoCajal, fue unode losmásnotorios y sededicósobretodoalabiopsiayeldiagnóstico anatomopatológico –explica José Luis Rodríguez Peralto, jefe de Servicio de Anatomía Patológica del hospital–. Por eso hemos tenido siempre una relación bastante íntima con él y con su trabajo». Es por elloque el 12deOctubre ha creado un Espacio Cajal en el Servicio de Anatomía Patológica del centro. Inaugurado a finales del pasado año (dentro del Año Cajal), en él se incluyen cuadros, fotografías, serigrafías, cartas... «Laprimeracosaquehicimos fue Imágenes del Espacio Cajal en el Hospital 12 de octubre deMadrid «En el hospital siempre hemos tenido una relación muy íntima y directa con su escuela» Exposiciones, talleres, lecturas y conferencias ahondarán en su obra científica y artística ►Reconocidocomouno de losfundadoresde la Neurocienciamoderna, estudió lasconexiones nerviosas. Lateoría Doctrinade laneurona, por laqueconsiguióel Nobel, fuesuaportación más importanteeneste campo,queestablecía que lasneuronaseran la unidadbásicayfuncional del sistemanervioso.Su interéspor lafotografíay eldibujosevioreflejado ensuproducción científica, yaquesupo plasmarenpapel loque veíaenelmicroscopio. Lostrazoscon lápiz repasadoscontinta representanestructuras tridimensionalesque ayudanacomprender la complejidadde las estructurascerebrales. Un científico universal

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 ATUSALUD 9 Aquello que comemos determina las características de nuestra microbiota, eseuniversodebacterias intestinales que puede declinar la balanzadelasaluddeunapersona, también cuando hablamos de enfermedades autoinmunes del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple (EM), convirtiéndose en unapiezaclavedel puzlede sudesarrollo y tratamiento. Así lo confirma un nuevo estudio impulsadopor laUniversidad de Copenhague, publicado en la revista científica «GenomeMedicine», que corrobora que «los pacientes conEMno tienen lasmismas bacterias en sus intestinos que las personas sanas. Además, también hay diferencias en la Raquel Bonilla. MADRID ►Las bacterias intestinales de las personas con EMpueden desencadenar la enfermedad y determinar su evolución La microbiota está detrás de la esclerosis múltiple por loquecuandosedesencadena estapatología,modificarladietaes unadelasprimerascuestionesque se recomiendan», asegura OrejaGuevara. La pregunta del millón, sinduda, es ladesaberqué tipode alimentación hay que priorizar. Y la respuesta es contundente: «La dieta mediterránea, en la que no faltan las frutas, verduras, legumbres y pescado, así como huevos y carnes de forma moderada, es el patrón más adecuado por la gran variedaddenutrientesqueaporta, mientras que resulta imprescindible evitar los ultraprocesados, ya que se ha demostrado que alteran esadiversidad intestinal». La hipótesis que se maneja es que«esadisbiosishacequeseproduzcan más citoquinas proinflamatorias»,aseguraOreja-Guevara. Ysilamicrobiotaestáalterada«podemos encontrar un intestino hiperpermeable, que favorece un estado de inflamación y la desregulaciónde la respuesta inmune», explica Otero, quien avanza que «sabemos de la capacidad inmunomoduladora de muchas cepas probióticas,porloquequizá,enun futuro,secomienceaimplementar el uso de probióticos específicos comoadyuvantes enel tratamientode estas patologías». composiciónyfuncióndelasbacterias en sus intestinos, dependiendo de si la enfermedad está activa y si están en tratamiento». «Está demostrado al 100% que hay una relación directa entre el intestino y la EM tanto en su aparicióncomoensudesarrollo,pero nosetratadeunabacteriaconcreta, aunque se ha buscado por ahí, sino de un conjunto de ellas, que es loque ahora se está investigando. Loquesabemos seguroesque se produce un desequilibrio en la microbiotaquepuededesencadenar la enfermedad o marcar su desarrollomásomenosgraveode untipouotro», aseguraCeliaOreja-Guevara, jefa de Sección del ServiciodeNeurologíadelHospital Universitario Clínico San Carlos deMadrid y coordinadora del CSUR de EsclerosisMúltiple. LaEMesunapatologíaneurodegenerativa con base autoinmune «ycomoocurreenestostrastornos, la microbiota tiene un papel modulador importante.Estonosignifica que la alteración de lamisma, conocida como disbiosis, sea la causa, perosí puede serunode los factores que la desencadenan. De hecho, en personas con EM está descritounpatróndedisbiosis característico», detalla Olalla Otero, bióloga especializada en probióticos ymicrobiota. Aunque todavía no se conoce cuálessonlasbacteriasintestinales determinantes en el desarrollo de laEM,«por loquenopodemosdetallar si, por ejemplo, tomarunyogur con bífidus o un kéfir es beneficioso o no, lo que sí sabemos es quelaalimentaciónestáclaramente relacionada con la enfermedad, «Es una puerta nueva de investigación» ¿La microbiota es nuestro segundocerebro? El sistema gastrointestinal contiene una red neuronal muy importante que es la segunda, desde el plano cuantitativo, tras el extraordinario sistema central. Seguramente enel futurovamosadescubrir más funciones y conexiones. ¿Su desequilibrio podría contribuir al desarrollode la esclerosismúltiple? Eldescubrimientodelamicrobiota es una auténtica revolución que influye en diversos sistemasysuparticipaciónestá siendo considerada en numerososprocesos, especialmente enlosdebaseinflamatoriayde autoinmunidad. La relación con la EMestá dentro de estas patologías. Es una puerta nuevade investigación. ¿Cómoesesavinculación? Un70%del sistemadedefensa está vinculado al espacio gastrointestinal. Se están buscando conexiones que impliquen la presencia de disbiosis/permeabilidad con mecanismos de autoinmunidad con diana en el sistema nervioso. Todo ello está en investigación. ¿Hay terapias dirigidas a la microbiota para mejorar la EM? Es evidente que disponer de un buen estado de equilibrio de la microbiota es bueno para todo, pero decir claramenteque tenemos «terapias efectivas»no.Por lomenosno todavía. Marta Robles Francisco Tinao JefedeMedicina para la PrevencióndeOlympia Quirónsalud El Rincón de Síntomas Fuente: Elaboración propia Daño a lamielina, Cuando es dañada, interfiere en los mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo 2.500 casos nuevos al año en España Afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres años es la edad media de la aparición de la EM 29 Núcleo de los diagnósticos se realiza a los 20-40 años LA OTRA PIEZA DEL PUZLE Una enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria y neurodegenerativa que afecta al Sistema Nervioso Central (SNC) Problemas de equilibrio y coordinación Dificultad para caminar Espasmos y rigidez muscular Dificultad al tragar Problemas de visión (Ej: visión borrosa…) Trastornos de razonamiento, aprendizaje y planificación Dendritas Fatiga Incontinencia Nervio dañado Fibra expuesta Europa 700.000 España 47.000 Afectados Diagnóstico 2,8 millones Mundo 70% años menos de esperanza de vida 5-15 Vainas de mielina Entumecimiento u hormigueo A. Cruz / LA RAZÓN La Ciencia investiga el papel de las bacterias intestinales en el desarrollo y tratamiento de la EM

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Las contradicciones de la Nutrición, a examen ►Las recomendaciones sobre algunos alimentos han sufrido tantos cambios quemuchas personas tienen dudas sobre cuál es el criteriomás saludable Eva S. Corada. MADRID Vale que la Nutrición no es una ciencia exacta, pero los cambios de criterio en cuanto a sus recomendaciones sobre lo que es y lo que no saludable en un régimen alimenticio han sufrido tantas y tan notorias contradicciones a lo largo de los últimos años que resultadifícilestaractualizado.Pero, ¿por qué los consejos que un año son esgrimidos como evidencias científicas, al poco se convierten en lo contrario? ¿Por qué, en el caso de la alimentación, son frecuentes los bandazos entre las recomendaciones de las instituciones y los profesionales que establecen las pautas sobre los alimentos que deben formar parte de una dieta sana y equilibrada? Y es que, como sostiene el dietista-nutricionista Pablo Zumaquero, lasverdadescategóricasen Nutrición siempre suelen ser mentiras. Esto, a su entender, respondeatresrazones:deunaparte, las nuevas evidencias científicas quelainvestigaciónvaaportando, desmontandoteoríaspreviamente no comprobadas; de otra, los intereses comerciales generados por las industria alimenticia; y en tercer lugar, la dificultad propia queentrañaelestudiarunalimento o nutriente concreto. «Es tremendamente complicado aislar un factor, ya se hagan los estudios hacia atrás (con cuestionarios de frecuencia de hábitos alimenticios)ohaciadelante«pueses fácil trucar la metodología o sacar del creencia de que esta no es sana para la salud. A ese hecho se le sumalamodadesuconsumo«sin lactosa». Pero la Ciencia, en esta ocasión, está a favor de la leche. «Esciertoqueconlaedadel sistema digestivo se deteriora y la absorciónde la lactasadisminuye y puede producir gases, diarrea o distensióndelabdomen.Sesabe que hay cierta intolerancia de los 50 años hacia arriba loque, estudio a aquellas personas que no conviene por lo resultados», asegura. Seacomofuere, lociertoesque, mantenerse al día acerca de los hábitos nutricionales equilibrados es harto complicado pues, lo queundíaesconsideradosano,al poco deja de serlo. Huevo Es el ejemplomás paradigmático del cambio de criterio sobre las bondadesonodeunalimento.De hecho, es muy probable que, debido a ello, a estas alturas no sepa cuántos «puede» comer. Y es que si antes se aconsejaba tomar menosdetresalasemana,ahoranuevos estudios validan su ingesta diaria. Así, pasó de ser tachado de poco recomendable por su contenido de colesterol (unos 200mg/unidad), a cambiar su estatus de tal forma que ahora incluso evidencia científica confirma que su ingesta no solo no lo sube s i n o que, además, puede ser un factor protector. «La llamada teoría lipíca planteó la hipótesis que aquellaspersonasconel colesterol alto sufríanmásaccidentescardiovasculares (infarto de miocardio, ictus...) y, en base a esto, se teorizó conquelosalimentosqueloaportabanteníanquereducirse,–cuenta Zumaquero–. Después se vio que el colesterol del alimento era uno entre muchos factores que puedenalterarelLDLde lasangre yquedeigualmaneraesunoentre muchos factores que causaun infarto. Así, los últimos estudios dicen que tomar uno al día no modifica sus niveles de colesterol de forma que se considere un riesgo para una persona sana». Leche Bajo el argumento de que «el humano es el único mamífero que bebe leche de adulto» muchas personas se han agarrado a la EE UU cambia de criterio ►Otroejemploque ilustra loque hablamos loprotagonizónadamenos que laAgenciaNorteamericanade los Alimentos (FDA) afinalesdel añopasado. Enoctubrehacíapúblicounnuevo listado deaquellosalimentosclasificadoscomo sanos.Deestaforma, algunosquehasta entonceseranconsideradossaludables dejarondeserlo, yviceversa:muchosque nunca habíansido tenidospor tales, con la nuevapropuestapasaronel filtro. Entre losdesterradosde losano estaban, porejemplo, el panblancoo los cerealesazucarados; porcontra, salmón, huevos, losfrutossecosoel aceitedeoliva sí entraronenel nuevomarco. «Todas las revisiones de los lácteos salen bastante a su favor en todos los parámetros de salud» Los huevos han pasado de aconsejarse tomar menos de tres a la semana a poder comer uno al día

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 ATUSALUD 11 SANDRA R. POVEDA Los criterios alimenticios varían con frecuencia en ocasiones, genera una intolerancia secundaria. Pero entonces llega la industria láctea y veunnicho brutal y dicen ¿te molesta el abdomen?Puesconsumemiproducto sin lactosa que cuesta un 30% más y verás como mejoras», apunta el nutricionista. Tanto ha calado el mensaje queahora ladieta sin lactosa es el tipo de régimen de exc l u s i ó n más seg u i d a p o r l a población española, (según un reciente informe realizado por la Academia Española de Nutrición y Dietética), si bien no estaría justificada desde un punto de vista médico en el 61% de los casos. «Todaslarevisiones nutricionales sobre los lácteos en general salen bastante a favor en todos los parámetros de salud», asegura Zumaquero, por lo que se recomiendan «entre cero y dos lácteos al días sería ahora lo adecuado (tres al día me parecen muchos). Si no se tiene intolerancia, alergia o problemasconcretosconproteínas lácteas nodebe dejar de tomarse». ¿5comidas al día o ayuno? Si haceaños seprescribíael hacer cinco comidas al día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena),ahoralatendenciaesatodo lo contrario y se fomenta el ayuno intermitente (esto es, pasar entre 8 y 12 horas al día sin ingerir ningún alimento sólido). Sobreesteaspectoelnutricionista apunta que, si el objetivo de hacerunauotra«dieta»eseldeperder peso, «lo que hay que tatuarse» es que lo importante son las calorías: «Si yoingiero2.000caloríasenuna comida y mi amigo hace cinco de 200esobvioqueél vaaperdermás peso que yo. Pero a nivel de salud daigual lascomidaquetomes: entre una y seis, todas las opciones son correctas». Vino Si hace unos años tomar una copita de vino durante las comidas era tenido por un hábito saludable, ahora su ingesta se considera algo negativo. Fue la llamada «paradoja francesa» la que llevó a la conclusión de que beber vino tinto tenía propiedades beneficiosas para la salud. Esta teoríaseconcretaenque los consumo moderado de vino, unaohastadoscopasde100ml al día, tendríauna incidenciapositiva sobre la salud. De tal manera queelconsumomoderadodisminuye el riesgo de muchas causas demuerte. Pero, «igual que con el huevo, fue otra hipótesis sin demostrar, tras la cual se lanzaron a dar recomendaciones en base a estudios observacionales sin evidenciacientífica. Perocorrelaciónno es causalidad y, cuando después seempezóa investigar, se vioque hay un beneficio y 25 perjuicios: quemejorabael riesgoisquémico pero también que el alcohol es neurotóxico, hepatotóxico... El resveratrol que contiene puede amortiguar el efecto dañino (es decir, no es que sea bueno, sino que hace que no sea tanmalo), y menosmalonoes igual abueno», asevera.Por todoellolarecomendación del experto es «a quien ya beba, que reduzca el consumo, y a quien no lo hace, que no lo inicie». Pan Es,condiferencia,elalimentomás consumidoennuestropaís.Ytambién, el primero en ser eliminado del menú por aquellas personas que quieren bajar de peso. Igualquesucedeconelnúmero de comidas al día el experto insisteenque«enrelacióna laperdida de peso la idea son las calorías. Puedes contarlas del pan o de dondequieras.Peronotienenada en especial que engordemas que otro alimento», asegura. Eso sí, el tipo de pan es determinante , y recomienda que sea mejor integral. «Puedes comer pan sin problema pero según el que sea comesmas omenos. Nadie se come una hogaza de pueblo recién hecho pero es cierto que cuando tu coges unpanmalo esmás fácil de masticar y tragar». Dos litrosde agua al día Casi como si de unmantra se tratara, la máxima de que para conseguir una correcta hidratación hayquebeber,almenos,dos litros de agua al día sehamantenidode forma insistente a lo largo de los años. Sin embargo, y como puntualiza Zumaquero, en este caso se han confundido las necesidades totales del cuerpo con las de agua líquida. «Aguaencontramos enel zumo, enlafruta, enlacarne, en el café... con la comida habitualmenteingerimosyaalrededor de un litro y medio de agua, y los dos litros es el agua total que hay que ingerir, incluida la alimentación», concluye. Descubren por qué el cáncer de hígado es tan agresivo Científicos del ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas (CSIC),elCentroNacionaldeInvestigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), han desvelado cómo funciona unodelossistemasdereparación del ADN que llevan a cabo las células tumorales para escapar de laquimioterapiayotros tratamientos contra el cáncer. Los resultadosdeestetrabajo,publicado en la revista «Cell Reports», muestranporprimeravezenacción este mecanismo de grapa molecular gracias al empleo de una novedosa técnica nanotecnológica basada en pinzasmagnéticas. La comprensión de este proceso podría ayudar a diseñar estrategias terapéuticascontrael cáncer dehígadomás habitual. Para las células son muy importantes los mecanismos de correccióndeerrores, porqueen laricaactividadcelularhayfallos de funcionamiento constantemente. Pero cuando se trata de matar células cancerosas lo que interesa es precisamente provocar errores. La radio y la quimioterapia los provocan rompiendo elADNde lascélulas. SinembarE. S. C. MADRID ►Investigadores españoles hallan el mecanismo por el que escapa a la quimioterapia go, hay células tumorales que tienen una maquinaria de reparacióndelADNexcepcionalmente eficaz, y esto les permite escapar al tratamiento contra el cáncer. El equipo de Puri Fortes, del CIMA, descubrió hace unos añosquecercadelamitaddelos pacientesdecarcinomahepatocelular (el cáncerdehígadomás común) producenunamoléculadeARN, llamadaNihcole,que está sobre todo en los tumores másagresivosyseasociaconun mal pronóstico. Fortes, Óscar Llorca, del CNIO, y Fernando Moreno-Herrero, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), concluyeronqueNihcoleayuda a reparar muy eficazmente el ADN roto y, por eso, la radioterapiaesmenosefectivaenaquellos tumoresenqueestápresente. Eliminando Nihcole, las células cancerígenas tratadas con radioterapia mueren más fácilmente. Pero los investigadores no conocíanelmecanismomolecular porelqueNihcolefacilitalareparación de roturas en el ADN. El trabajopublicadoahora loexplica: Nihcoleformaunpuenteque unelosfragmentosdelADNroto. «Interactúa simultáneamente conproteínasque reconocen los dos extremos de un DNA fragmentado, como si los grapara», explicanLlorcayMoreno-Herrero.«Elusodefármacos inhibidoresdeNihcolepuederepresentar unaterapianovedosaparaelcáncer de hígado más frecuente», indicanestos investigadores. CNIO Imagen demicroscopio quemuestra un carcinoma hepatocelular

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=