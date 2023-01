2023-01-22_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 22 de enero de 2023-Nº 947 Los ginecólogos hablan: «Ya informamos, pero no debemos mediar en la decisión del aborto» P. 7 La grasa deteriora el sistema inmune incluso años después de adelgazar P. 9 Cosmética: la lentitud de las normas pone en peligro al consumidor P. 10-11 DREAMSTIME Un metanálisis concluye que su empleo en personas sin ningún marcador de riesgo cardiovascular más que el colesterol elevado logra «beneficios modestos» en la disminución del infarto o el ictus Estatinas: ¿y si bajar el colesterol no reduce el riesgo de muerte?

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD El Semáforo ●●● ●LaMareaBlanca pierde fuelle El menor apoyoque ya se vioen lacalleel pasadodomingo durante la 97Marea Blancadejaentrever quecada vez pesamás la cuestión políticaque sanitaria. ●Condenada por prótesismamarias defectuosas Allergandeberá indemnizar a una mujer gaditana diagnosticada con cáncer tras ponerse implantes rugosos texturizados. ●Otorga el XXVII premio de biología molecular GuadalupeSabio, del CNIC, recibiráel 13de febreroelmáximo reconocimientode la FundaciónCarmeny SeveroOchoapor su trayectoriabrillante. ●Primer certamen de la Fundación Humans Hastael 30deenero, organizaciones sanitarias y sociosanitarias pueden presentar sucandidatura a losmejores proyectos de humanización. JulioZarco Presidente de la Fundación Humans ReginaRevilla Pdta. de laFundación CarmenySeveroOchoa B. L. Saunders Presidente y CEO de Allergan Marciano Sánchez Bayle Presidente de la Fadsp Informar del aborto es malo pero aspirar un feto no El punto Sergio Alonso El aborto constituye unaactocrucial enla vida de una gestante desdeelpuntodevista físico y psicológico. En algunos casos, elmás trascendente de toda su existencia. Por ello, cualquier información que reciba antes de someterse a este procedimiento es poca. Desde estepuntode vista, resulta loable que la sanidad pública enriquezca la orientación y proporcione todos los medios disponiblesalamujerembarazada que se dispone a dar el saltoparaque sudecisiónfinal sea fruto de una reflexión profunda y razonada. Así lo considera incluso el Consejo de Estado, un órgano no dominado precisamente por la derecha más recalcitrante. Hasta ahí, la iniciativa de Vox en Castilla y Leónconstituiríaunacierto.No lohasido, sinembargo,porque los socios del PP en la Junta confundieron las churras con lasmerinas,desatandounatormentaque lehavenidodeperlas alGobiernoparadifuminar el escándalode la rebajadepenas a sediciosos, malversadores y violadores. Y es que una cosaesofrecer a lamujer laposibilidad de informarse y otra obligarlaahacerlosinoquiere. Y tampoco puede obligarse a losmédicosaprocurar la información, porque si existe y es lícita laobjecióndeconciencia paranopracticarabortos, también debe serlo ante la tesitura de lanzar mensajes o realizar ecografías. La pifia de Vox ha servido en bandeja de plata al PSOEy sus sociosunarma con la que lanzarse a la yugular de sus adversarios, en una guerra propagandística amplificada por su aparato mediático tras una movilización gubernamentalsinprecedentes.¿Acaso es peor informar obligatoriamente que aspirar un feto? Si Sánchezysusministroshubieran actuado a principios de la pandemia con tanta celeridad comoahoraotrogallolehabría cantado a España en 2020. Opinión harinas, larvasdeescarabajo,grillosdomésticos, leche de cucaracha y el escarabajo del estiércol. Vendrán más, junto a la recomendación de no ingerir carne, porquecontamina,ysustituirlaporcarneartificial,que esmuybuena. Vale, peronoperdamosde vista loque dicenlosveterinariosdeLeón: comer insectosconlleva riesgos para la salud. Hayque investigar, pues contienensustanciasantinutritivasqueactivanlosprocesos inflamatorioscomo laquitinayagentesquelantes comolosoxalatos,quereducenlaabsorcióndeminerales y vitaminas, como las saponinas y la tiaminasa. Los insectos criptotóxicos (algunos escarabajos), generan hormonas esteroideas, y pueden provocar retrasosenelcrecimiento, infertilidad,masculinización enlasmujeres,edema, ictericiaycáncerhepático.Los glucósidoscianogénicosyeltoluenoafectanalcerebro, encontrándoseenloscerambícidosylosnecrotóxicos de algunas hormigas. Nome gusta comer hormigas. José A. Vera Menos solomillo y más gusanos Opinión Laconcienciaciónsobrelascualidadesdelos insectos ha comenzado, ynos los vanameter por la boca y por los ojos como snacks, aperitivos y en los restaurantes. He comido gusanos e México y hormigas culonas en Sudáfrica. No me gustaron. Aquí ya es legal, gracias a la señora Von der Layen, vender para el consumo gusanos de Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Elena Alonso, Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán ElSenadohadejadoal margen la política por un día para acoger la jornada «Farmacia:CohesiónSocialySalud Pública». Tal y como ha explicado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof ), Jesús Aguilar, el informe «Aportación de valor del modelo de Farmacia a la cohesión social y el reto demográfico», elaboradoporAnalistasFinancieros Internacionales (AFI) aporta una seriededatosdonde seha visto la gran importancia de contar con los profesionales farmacéuticos a la hora de tener unamejor sanidad en este país». Según este estudio, los municipios rurales con farmacia pierden menos población y tienen mejores datos de empleo.ParalatesoreradelCgcof, Ana López Casero, las poblaciones que tienen farmacia en el medio rural, sobre todo las de menos habitantes, los ciudadanos están mucho más atendidos, tienen una mejor calidadde vida y presentanun ritmodedespoblaciónmenor. «Además hemos cuantificado que por cada euro que genera la farmacia se produce un aumento de la capacidad económicadeeseterritorio»,asegura LópezCasero. En concreto, las farmaciasruralesproducenun impacto económico de 1.600 millonesdeeurosanuales, con un efecto multiplicador superior al de otros sectores productivos. Por suparte, lasecretariadel Consejo, Raquel Martínez, ha añadido que «la optimización de recursos y profesionales y estos datos demuestran claramente que la profesión farmacéutica debe jugar un papel fundamental ahoray,más aún si cabe, en el futuro». Endefinitiva,unajornadaque ha servido para poner en valor la labor social del farmacéutico y su rol para hacer frente al reto demográfico. Seguro. Farmacia y cohesión social ●Defiende el papel de las boticasdesde el Senado La jornada «Farmacia: CohesiónSocial y SaludPública» confirmóel martesel rol de los boticarios anteel retodemográficoen nuestropaís. ●Férrea defensa de su colectivo ante ataques injustos Castro ha sabido defender confirmeza a la profesión tras las injurias ycalumnias vertidas en redes sociales contra los dentistas. Óscar Castro Pdte. del Consejo General de Dentistas JesúsAguilar Pdte. Consj. Gral. de ColegiosFarmacéuticos ●Lidera lasmejores appsdel sector asegurador AMAmantiene su posiciónde liderazgo en laXXXIII edicióndel RankingdePresencia en Internet entre72 compañías aseguradoras en España. ●Recibe el distintivo «Top Employer 2023» Ha sido reconocida por quinto año consecutivoconel certificadoque avala el compromisode la compañía con sus empleados DiegoMurillo Presidente AMA RobertoÚrbez Director general de Bristol Myers Squibb

3 LA RAZÓN • Domingo. 22 de enero de 2023 Residencias para mayores Centros de día En Ama&r trabajamos para que cada mayor cuente con una atención y acompañamiento personalizado, con todos los ser&cios profesionales que necesite y con la máxima de convertir nuestra casa en su hogar. Madrid · Castilla y León · Murcia · Navarra Canarias · Cataluña · Castilla La Mancha

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Estatinas: ¿y si bajar el LDL no reduce la mortalidad? ►Un metanálisis concluye que su empleo en personas sin otro tipo de marcador de riesgo cardiovascular que el colesterol elevado logra «beneficios modestos» en la disminución del infarto o el ictus Eva S. Corada. MADRID Hay unamáxima en Medicinaquedice que el colesterol elevado es uno de losprincipalesfactores de riesgo de enfermedades cardiovasculares(CV),yestassonla primera causa demuerte en España. Eso le ha convertido en uno de losmarcadoresesencialesa lahora de prevenir patologías como el infartodemiocardiooel ictus,yexplica por qué las estatinas sonunode los medicamentos más recetados ennuestropaís. Sin embargo, una reciente revisión sistemática de la Fundación Cochrane concluye que la reduccióndelcolesterolLDL(omalo)por estatinas tiene «beneficios modestos sobre el infarto de corazón, el ictus y lamortalidad por cualquier causa». El trabajo, que incluyó 21 ensayosclínicosqueexaminaronel efecto de las estatinas sobre la disminuciónde lamortalidad total en una población de 143.532 adultos sanos –entendiendo por sanos aquellos que no tiene más marcadores de riesgo cardiovascular que unosnivelesdeLDLelevados (esto es,nihipertensión,niantecedentes deenfermedadCVoictus,nidiabetes, etc.)–noencontróuna relación directaentrelosnivelesdecolesterol ylamortalidad,elinfartodemiocardioyel ictus.Esdecir,quelasestatinas son efectivas para reducir el colesterol LDL, pero esto no se traduceenunbeneficiorelevantepara el paciente. Estos resultados han levantado diferentes opiniones entre los profesionales consultados por A TU SALUD. Algunos se muestran escépticos,comoMªRosaFernández Olmo, presidenta de la Asociación deRiesgoVascularyRehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), quien pide «cautela» a la hora de interpretar estosresultadospues«existenmultituddeestudiosconrigidezcientíficaen loscuales sehademostrado ampliamente los beneficios de la reducción del colesterol en la prevención cardiovascular tanto en aquellos que nunca ha tenido un evento como en quienes sí lo han sufrido. Existenmuchos más estudios en losúltimos 40añosquedemuestranlarelaciónentre losniveles de colesterol y la enfermedad ateroesclerótica». Para Luis Castilla, coordinador del Grupo de Trabajo de Riesgo Vascular de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), «ese debate ya hace muchos años que está superadoen laMedicina. Está más que establecido el beneficio CVde las estatinas, ademáshoyen díahanbajadosucoste, ysabemos que es muy favorable su relación beneficio/riesgo y coste-efectividad», y añade, «la evidencia de un metanálisis depende, fundamentalmente, de la selección de los artículos de donde queramos sacar las conclusiones». Perootros,comoManuelMozota, miembrodelGrupoCardiovascular delaSociedadEspañoladeMédicos GeneralesydeFamilia(SEMG),encuentran estos resultados «muy interesantes» pues «entran en la controversiadelmanejodelasestatinas,dondeponenenteladejuicio el posible exceso de prescripción: desdehace10añossehaproducido un aumento en el consumo de dichos fármacos, (y también en la esperanzadevidadelapoblación)». Jesús Sierra, miembro de la SociedadEspañoladeFarmaciaHospitalaria (SEFH), vamás allá y asegura que «es algo que llevamos mucho tiempo viendo pero no había una revisión tan formal o con tanto impacto hecha como esta, ya que no siempre es posible, en la práctica, hacer un estudio en miles de pacientesenpocosañosparademostrar que, cuando les trato, reduzco ‘X’ tantoporcientolamortalidad». Hayotros trabajospublicadosen la misma líneapreviamente, pero sin este impacto». Quelasestatinassirvenparaprevención secundaria y reducen la morbimortalidad «tiene poca duda», continúa Sierra, para quién la cuestión está en la prevención primaria, «si evita que aparezca el primer evento. Ahí esdondeestá la duda, porque hasta ahora relación entreLDLycuantoreduzcoeventos CV se creía era muy clara: cuanto más lo reduzcamás beneficios, segúnestudioconunapoblacióndeterminadaqueincluyenapoblación con riesgo más o menos alto, y en esteacualquierpoblaciónenatenciónprimaria». ¿Quépacientestratar? A lo que se refiere Sierra es a la llamada teoría lipídica, según la cual cuanto menos colesterol, menos riesgodeeventosCV«quees loque llevaaquetratemosacualquierpaciente solo mirando las cifras de LDL. Entre el 10-15% de la poblacióntomaestatinas».Y,segúndatos del estudioEnrica,másde lamitad delosespañoles(concretamenteel 50,5%)tienehipercolesterolemia,es decir,nivelesporencimade200mg/ dl. ¿Deberían todos tomar, entonces, estatinas? «Es un error que los médicos de primariasecentrenenelcolesterol; debemos tratar pacientes de una maneraintegral.Por lotanto,debemos individualizar el tratamiento; como dice la revisión, se van a beneficiar más del tratamiento con estatinas aquellos pacientes que tienenmásriesgodeteneruneventoCV. Para ello, existenunas tablas que lo calculan, comopor ejemplo la Score, que estima el riesgo de muertecardiovascular (muertecoronaria,enfermedadCV,arteriopatíaperiférica,insuficienciacardiaca oaneurismadisecantedeaorta,entreotras) en lospróximos 10años», explicaMozota. Por tanto, el quidestá enel perfil delpacienteatratar,yenestoparece quecoincidentodoslosexpertosen quehayalgunosperfilesqueconsiguenmejoresbeneficiosqueotros. «Esa es la clave también, no puede ser café para todos. Hay que seleccionar a quién se le prescribe. Es evidentequesonefectivasparaprevenir/tratarlaaterotrombosis,pero ►Las estatinas están indicadas en pacientes que tengan una dislipemia, sobre todo en aquellos que presenten un riesgoCVelevado y un LDL que no cumpla los criterios de control que estableció la ESC. ►Los límites aprobados recientemente por la ESC son: si tiene un Scoremenor de un 1% tiene que tener un LDL colesterol menor de 116 mgr/dl; si tiene unScore entre un 1%y un5% tiene un riesgomoderado aconsejan un c-LDL menor de 100mgr/dl, si tuScore tiene entre un 5-10%eres un paciente de alto riesgo teniendo que tener un c-LDL menor de 70mgr/dl y una reducción del 50% del LDL basal; si tienes unScoremayor de 10 aconsejan tener un LDL menor de 55mgr/dl y, como en el anterior caso, una reducción del del 50%del LDL basal. ►Hay situaciones que por sí solas hacen que el riesgoCV sea alto yque su LDL tenga que estar por debajo de 70mgr/dl y una reducción del 50%del LDL basal. Estas son: ser diabético demás de 10 años de evolución, tener un factor de riesgoCV mayor añadido o tener una insuficiencia renal moderada. ¿En qué casos están indicadas? Sigre, referente internacional Caleidoscopio Consumimos más medicamentos que nunca,conlaconsiguientemejoraenla salud de los ciudadanos, pero también con secuelas en los ecosistemasglobales.Estaes la conclusiónde un trabajo, en el que han participado expertos españoles,quedifunde«Science»,órganooficialdelaAsociaciónAmericanaparaelAvance de las Ciencias (AAAS). Al tiempo, ese equipo pide nuevas investigaciones para limitarlosimpactosecológicos, en gran medida inexplorados de estos residuos de fármacos que llegan al medio ambiente a través de los desechos y las aguas residuales. En este estudio, titulado «Greeningthe pharmacy», figuran expertos de las universidades del País Vasco, Bergen (Noruega) y de Ciencias Agrícolas (Suecia). En él se cuenta que, en 2020, el volumen de medicamentos utilizados en todo el mundo llegó a los 4,5 billones de dosis. A estos hay queañadir los fármacosdeuso veterinario. Reconocen estos investigadores que «aunque el uso de productos farmacéuticos trae enormes beneficios para la saludhumana y animal, sus residuos han llevado a una mayor contaminacióndelosecosistemas en todo el mundo». Cabe recordar que, en España, tenemos Sigre, que dirige Humberto Arnés tras desempeñar durante años la dirección general de Farmaindustria, y que evidencia el compromiso medioambiental del sector farmacéutico. «Actualmente –destaca Humberto Arnés–, gracias a la colaboración de la industria farmacéutica, distribuidores y farmacias, Sigre ha situado a nuestro país como referente internacional en la recogida y recicladode residuosdemedicamentos y medidas preventivas para la sostenibilidad medioambiental». José María Fernández-Rúa Opinión

LA RAZÓN • Domingo. 22 de enero de 2023 ATUSALUD 5 nivelesóptimosdecolesterolconlas estatinas,evolocumab,unanticuerpo monoclonal que logra bajarlo drásticamente como no se había conseguidohastaahora. Pero un artículo publicado el 30 de diciembre de 2022 en la revista «BMJOpen»enelqueserevisanlas causasdemortalidaddelmayorestudio con este medicamento, el Fourier, desde sus datos naturales, concluye que no solo no reduce la mortalidadsinoqueinclusopodría aumentarla. Así, este reanálisis muestradiscrepanciasenlascausas de muerte entre los datos publicados en«NEJM» en2017, cuando se hicieron públicos sus resultados, y losrecogidosenel informefinaldel ensayo(Clinical StudyReport)presentadoalasautoridadessanitarias parasuaprobación. «Despuésdelareadjudicaciónde eventos, la mortalidad de origen cardiovascular fueun20%superior enelgrupoevolocumabrespectoal placebo,envezdel5%publicadoen ‘NEJM’,’sibienestadiferencianofue estadísticamente significativa», explica Juan Erviti, primer autor del artículo ymiembro del Centro Cochrane de Navarra. En cualquier caso, como añade Sierra «resulta muysorprendentequereduciendo tanto el colesterol debería bajar la mortalidadporencimadel50%,y al analizar los datos existe la duda de quehastasepueda incrementar». vanvidas», aseguraCastilla. «Amayorriesgomayorbeneficio –asevera por su parte Fernández Olmo–. Pero, ¿debemos esperar a que haya un evento o se desarrolle laenfermedadparahacermedidas deprevenciónenlasqueseincluye el tratamiento?Sinotratamosapacientesdemenorriesgonoestamos haciendounabuenaprevención.Lo que hay que hacer es un abordaje integral y reconocer a aquellos con mayor riesgoy tratarlos». Pero lasestatinasnosonel único fármaco para reducir el colesterol bajo la lupa. Hace no mucho llegó unanueva clasedemedicamentos hipolipemiantes para tratar a pacientes que no consiguen alcanzar «Cuanto mayor es el riesgo cardiovascular, mayor es el beneficio de su empleo» «No hay duda de su valor en prevención secundaria, la cuestión está en si evita el primer evento» influyenmuchos factores: la inflamación, las plaquetas, la coagulación, el endotelio…y, finalmenteel colesterol de la sangre, que es el punto fundamental donde actúan lasestatinas(aunqueparecentener otros efectos, más allá de la reducción del LDL, los llamados efectos pleiotrópicos), por lotanto lasestatinas sólo actúan/previenen sobre una parte de la enfermedad CV, la aterotrombosis, (peropor ejemplo, noprevienenlosictuscardioembólicos, eso sólo se logra con la anticoagulación), y en particular sólo sobreunodelosfactoresdeesta(los nivelesdecolesterol), asíquesiempre hay que individualizar. No son lapanacea,perosi seusanbiensal0 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Reducción del riesgo (%) Es un anticuerpo monoclonal que inhibe el PCSK9, una proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9 que reduce la capacidad del hígado para eliminar el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL), o «colesterol malo» de la sangre Evolocumab está indicado en pacientes que no logran alcanzar niveles óptimos de colesterol con estatinas y ezetimiba Endosoma Lisosoma Endocitosis Vesícula recubierta de clatrina Aparato de Golgi Síntesis/ exportación de PCSK9 Retículo endoplasmático Núcleo celular Síntesis/ transporte del receptor LDL Partícula LDL PCSK9 circundante Receptor LDL RADIOGRAFÍA DEL COLESTEROL Arterosclerosis Arteria normal Placa Arteria Colesterol malo (LDL y MDL) Placa Colesterol bueno (HDL) Arteria normal Arteria obstruida 2 3 Las moléculas de grasa que circulan van asociadas a proteínas (lipoproteínas). Dependiendo de la densidad de estas proteínas el colesterol será bueno o malo El colesterol malo, LDL y MDL (media y baja densidad) se adhieren a la placa que han creado los monocitos, obstruyendo el paso de la sangre Endotelio Tejido elástico interno Células musculares lisas Tejido elástico externo Tejido conectivo Fibrastos (9 ensayos) Ezetimiba (1 en.) Niacina (3 en.) CETP inhib. (3 en.) Dieta (4 en.) Si las placas se deterioran o se rompen puede degenerar en una trombosis PATOLOGÍAS ASOCIADAS Si es en las coronarias: infarto de miocardio Si es en las carótidas: ictus Infografía LA RAZÓN Fuente: elaboración propia 1 En las paredes de la arteria se adhieren los monocitos, un tipo de glóbulos blancos, que se transforman en células capaces de acumular algunos tipos de lípidos CÓMO EL EXCESO DE COLESTEROL DAÑA LAS ARTERIAS 4 El colesterol bueno circula por la sangre sin adherirse y se metaboliza en el hígado Flujosanguíneo 4 3 1 2 2011 2021 94,01462 134,87925 Según Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTES MÁS CONSUMIDOS EN ESPAÑA: DOSIS DIARIA DEFINIDAS POR 1.000 HABITANTES DÍA (DHD) DE FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTES Atorvastatina* 45,17% Simvastatina* 24,97% Rosuvastatina* 8,09% Fibratos** 4,03% Ezetimiba** 3,33% (*) estatina. (**) hipolipemiante que no es de la familia de las estatinas DIFERENCIA PONDERADA ENTRE GRUPOS EN EL NIVEL DE COLESTEROL LDL ALCANZADO Y EL RIESGO RELATIVO DE EVENTOS VASCULARES MAYORES PARA CADA TIPO DE INTERVENCIÓN Estatinas (25 en.) Secuestrantes ácidos biliares (2 en.) Bypass ileal (1 en.) PCSK9 inhibidores (2 en.) Riesgo de eventos vasculares

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD ►Los avances se han logrado gracias a la tecnología «crioEM» y a la colaboración de científicos estadounidenses y chinos AP Los opiáceos conllevan algunos efectos secundarios graves Tomás Asensio. MADRID La idea es crear un fármaco peptídico con un fuerte efecto analgésico y sin alterar la conciencia «La crisis de los opioides evoluciona de manera peligrosa e impredecible en Estados Unidos» Un nuevo estudio abre el camino hacia opioides menos adictivos LasociedadmédicadeEEUUcontinúacomprometidaen lamejora de los analgésicos opioides para prevenirposiblesadicciones.Una investigaciónpublicada en «Cell» revela interesantes conclusiones que pueden ayudar a los desarrolladores de fármacos a diseñar medicamentos más seguros para aliviar el dolor intenso, afirma la UniversidaddeMedicinadeCalifornia (UNC) en un comunicado. El país afronta una crisis de sobredosis de drogas que se cobró en 2021 la vida demás de 107.000 personas,segúndatosprovisionales de los Centros para el Control y la Prevenciónde Enfermedades de Estados Unidos. El fentanilo Un importante factor que contribuyeaestasituaciónesel fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroínay100vecesmásfuerteque lamorfina.Haydos tipos: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricadoilícitamente.Elprimero serecetapor losmédicosparatratar el dolor intenso. Sin embargo, los casos más recientes de sobredosis relacionadas con esta sustancia están vinculados al fentanilo fabricado ilícitamente, que se distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína. «Con frecuencia se añade a otras drogasdebidoasuextremapotencia, lo que hace que las drogas se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas», señala el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos. Para llevar a cabo la nueva investigación, un grupo de científicos estadounidenses y chinos, dirigidosporel estudiantedeposgrado JeffDiBerto, del laboratorio de Bryan Roth de la Facultad de Medicinade laUNC,utilizólatecnología «crioEM» o microscopía electrónica criogénica y realizó una batería de experimentos biomecánicos en células. Deestamanera, losinvestigadoresaccedieronadetallesyconocimientos sobre cómo los péptidos opioides naturales específicos reconocenyactivanselectivamente losreceptoresopioides.Losinvestigadores tambiénutilizaronpéptidos exógenos, o compuestos similares a fármacos, enalgunosde sus experimentos para aprender cómo activan los receptores. El hallazgo es muy importante ya que los científicos llevan muchos años intentando superar el problemade los efectos secundarios de varias formas, todas ellas relacionadasconunoomásdelos cuatro receptores opioides, pero sin éxito hasta ahora. «Losopiáceos son losmejoresy más potentes analgésicos de que disponemos. Por desgracia, conllevan efectos secundarios, algunosgravescomoentumecimiento, adicciónydepresión respiratoria, que provocanmuertes por sobredosis», señala la Universidad de California. Fármacos peptídicos Se sabía que ciertos péptidos naturales o endógenos se unen a los receptores opioides en la superficie de las células para aliviar el dolor agudo. Por eso, los científicoscontinuaroninvestigandopor esta vía. «La idea es crear un fármacopeptídicoquetengaunfuerte efecto analgésico, sin adormecer los nervios ni alterar la conciencia o causar problemas digestivos, respiratoriosodeadicción», explica la Universidad de California. «Nos faltaba la comprensiónmolecular de la interacción entre los péptidos opioides y sus receptores para tratar dediseñar de forma racional péptidos potentesysegurosofármacosinspiradosenpéptidos»,señalaRoth, coautor principal del estudio. «La crisis de los opioides y las sobredosiscontinúaevolucionando de manera peligrosa e impredecible, pero las soluciones científicasqueabarcanlainvestigación innovadora y las conexiones comunitariasofrecenlamejoresperanza para salvar vidas en todo EstadosUnidos», señala la doctora Rebecca G. Baker, directora de lainiciativaNIHHEAL,unaredde investigaciónpuestaenmarchaen diciembreentre losdistintosestadosdel paíspara tratardepaliarel problema. Se ha traspasado la línea roja del respeto a ladignidadde lasmujeres.Obligaralasque vanaabortar aescuchar el latidofetal,otansiquierasugerirlo, es una política de una externadacrueldad,planteadaamodo decoacciónsobre lamujerque libre,conscienteyresponsablemente ha adoptado una decisión, seguramentenada sencilla, en el marco de la ley. Las mujeresquedecideninterrumpir su embarazo tienen sus razones.Cadaunadeellasdistintaaotras. Inclusoalgunasdelas mujeres que se acogen a la ley del 2010 lo hacen en circunstanciasmuy dolorosas al tener que interrumpir un embarazo deseado, pero malogrado por inviable. Detrás de esta política del latido fetal, recientemente anunciada a nivel autonómico en España, que vulnera los derechos y libertades de las mujeres, subyace algo más que la idea mal llamada «provida»; subyaceelpeligrosomachismo que cuestiona la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones, como si se tratasen de seres que requieren permanente tutela y node ciudadanas de pleno derecho en igualdad de condiciones con los hombres ennuestra democracia; con derecho a decidir sobre su propia maternidad y su propio destino. El planeta está viviendo retrocesos en materia de igualdadylosderechoshumanosde lasmujeres.LovimosenEEUU con la decisión de la Corte Suprema contra la interrupción voluntariadelembarazo.Europa no es inmune a estos retrocesos, por no volver la vista hacia otras regiones como América Latina o los países islámicos. Esto es el lamentable reflejodequelasideologíasque norespetanlosderechosde las mujeres entrañan un peligro real y no son solo retórica. Un peligro para lasmujeres y para laDemocracia. Crueldad Opinión Carmen Montón CarmenMontón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

LA RAZÓN • Domingo. 22 de enero de 2023 ATUSALUD 7 JESÚS G. FERIA El huracán provocado enCastillayLeónpor laamenazadeVox de imponer un nuevo protocolo antiaborto ha puesto a los ginecólogos en el punto de mira, aunque la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia(Sego)esclaraalahora dedefender laprofesionalidadde este colectivo. ¿Cuáleselsentirdelosginecólogos ante ese amagode nuevo protocolo en casosde aborto? Nosotros no tenemos constancia deestenuevoprocedimientomás que por las informaciones de la prensa. Y, encualquier caso,mostramosnuestromáximo respetoa la legislación vigente y el derecho de la mujer a acogerse a la ley de interrupciónvoluntariadelembarazo en los requerimientos que están regulados legalmente. Estanuevainiciativahablabade aumentar la información a las mujeres que se plantean una interrupciónvoluntariadelembarazo.¿Esqueacasonorealiza actualmente? Claro que se les informa y se les brinda tiempo, pues es una circunstancia delicada que exige dedicación.Selespreguntaporlas razonesque les llevana tomar esa decisión y en muchos casos hay un psicólogo que sirve de apoyo, porque hay que estar preparadas a nivel físico y mental, ya que se tratadeun tranceduro. Posteriormente se les informa sobrecuáles son los pasos a seguir, pero siempre con mucho respeto hacia la decisión tomada por lamujer o la pareja. Nuestro papel es el de informar y acompañar a la mujer, pero no podemos intervenir ni mediar en esa resolución final, independientemente de cuáles sean también nuestras creencias morales o éticas, porque no hay que olvidar que somosmédicos y Raquel Bonilla. MADRID cionales ni internacionales. En la Sanidad pública la primera ecografía se realiza habitualmente entrelasemana11-12.Enalgunas ocasiones laprimeraecografíadel embarazoserealizaenetapasmás tempranas para verificar el diagnóstico del embarazo y la viabilidad del mismo. ¿Y qué ocurre con el latido del corazón? En fase embrionaria (hasta la semana diez más seis días) se recomiendaquelaevaluaciónecográficadel latidoseapreferiblemente demaneravisual.LaGuíadePrácticaClínica de SEGOsobre la gestaciónprecoz, del año 2021, recomienda que «la evaluación con Dopplersolodebeserrealizadaen el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica». La SociedadInternacionaldeUltrasonidos enObstetricia yGinecología en el año 2021 recomendó que «en periodo embrionario el Doppler colornodebeserutilizadorutinariamente. En periodo fetal (de 11 a 13+6 semana) puede ser empleado rutinariamente para ciertas indicacionesclínicas, comoel cribado de trisomías y anomalías cardiacas». En definitiva, existe consensoenhacerunusoprudente durante el primer trimestre de la gestación por los potenciales efectos térmicos y/ o mecánicos indeseables sobre el embrión, ya que puede aumentar la temperaturade la zona yprovocar abortos indeseados. Peroelabortoformapartedesu trabajo habitual porque sucedende forma espontánea... Así es. Se estima que entre el 5 y el 10% de los embarazos pueden desencadenar en un aborto espontáneo, y esta cifra aumenta cuando se trata de mujeres por encima de 35 años o con patologías de base, algo que cada vez es más común, como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades autoinmunes... ¿Yen qué casos se puede recomendarclínicamenteforzaruna interrupcióndel embarazo? Cuandosedetectaalgunaanomalía o malformación en el feto o cuandoexisteunacuestiónmédicaqueponga enpeligro la vidade lamadreoelpropiodesarrollodel bebé.Enesoscasosdamos toda la información de los posibles riesgosque implicancontinuarconel embarazo. Estos supuestos los recoge la ley, pero para evitarlos tenemos una consulta pregestacional para evaluar el riesgo tanto materno como fetal que puede existir en un embarazo. María de la Calle Jefe de Sección de Obstetricia del Hospital La Paz y portavoz de la Soc. Española de Ginecología y Obstetricia «Los ginecólogos informan, pero no debenmediar en la decisión de un aborto» Los profesionales rechazan la medida sugerida por Vox en Castilla y León nuestra obligación es no juzgar a la paciente. ¿Quépapel juegalaobjeciónde conciencia en este contexto? Encadahospitaldeberíahaberun equipodepersonasquemanifieste sudeseode realizar este tipode interrupciónvoluntariadelembarazo, al igual que otros pueden negarseahacerlo. La libertadpersonalesabsoluta.Peronohayque olvidar quenose trataúnicamente de ginecólogos u obstetras, ya que detrás de un procedimiento así hay un equipomuy amplio de enfermeras, matronas, anestesistas, celadores... Para que te hagas una idea, en el Servicio de La Paz aproximadamente el 50% de los profesionales ha manifestado su rechazo a hacer estos procedimientos, aunque en nuestro caso hay clínicas concertadas a las que se deriva a las mujeres sin coste alguno para ellas. Parte de la polémica suscitada estos días en Castilla y León procede de la recomendación deofreceralasmujeresqueescuchenellatidofetalysesometanaunaecografía4Dantesde decidirsi interrumpensuembarazo.¿Cuáleselprocedimiento habitualenelqueseusanestas herramientas? La ecografía 3D y 4D no forman parte de la sistemática asistencial nipuedeencontrarserecomendación alguna para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías naExiste consenso en no escuchar el latido del corazón antes de la semana 12 sin indicación médica»

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Las «dietas milagro» son peligrosas para la salud R. Bonilla. MADRID Después del atracón que implica laNavidad –etapa en la que se estimaque los españoles engordan, de media, al menos tres o cuatro kilos–, enero suele ser sinónimo debuenospropósitos.Yentreesas intenciones nunca falta la idea de perder peso y mejorar la alimentación. Sin embargo, para lograr eseanhelocadavezmáspersonas caen en la trampa de acudir a las denominadas «dietas milagro», una solución que puede resultar peligrosapara la salud, tal y como alertan los expertos. En esta época del año es muy frecuente encontrar propuestas atractivas que prometen resultados inmediatos y sencillos para perder peso como las famosas «dietas milagro» u otros tratamientos que sin esfuerzo hacen creer que sepuede lograr pérdida de peso. Sin embargo, «ante este tipo de tratamientos debemos de tenercuidado,porquepuedenrepresentar un peligro real para la salud. En concreto, pueden ocasionar un peligro real debido a la ingesta deficitaria de ciertos nutrientes pudiendo producir trastornosmetabólicos,gastrointestinales,mayor insomnio, ansiedad, irritabilidadydistorsióndelaimagencorporal»,advierteLourdesde la Bastida, nutricionista del Hospital QuirónsaludCórdoba. Tal y comodetalla la especialista, «cuandoel tratamientodietéticonoestáajustadoa lasnecesidades de la persona, puede afectar negativamentealsistemainmunitariodisminuyendolasdefensasy deteriorando el funcionamiento del tiroides, páncreas o la función intestinal, favoreciendoelestreñimiento. Además, al no aportar suficientes nutrientes como la fibra, proteínas, vitaminas y minerales a través de la alimentación, ►Unmenúmuy restrictivo puede ocasionar estreñimiento, tiroides, insomnio, jaqueca... hacequeaumenteelriesgodepresentar infecciones y con un peor pronósticodelasmismas»,aseguraDe la Bastida. Debido a la estrecha relación que existe entre la nutrición, el sistemainmunitarioylasinfeccionesmásfrecuentesenestasfechas, esimportanterealizarunaalimentación saludable antes, durante y después del contagio. «También es importante reducir el riesgo deciertasenfermedadescomo la obesidad, ya que así evitaremos otras complicaciones como la diabetes, la hipertensión o el riesgo de sufrir un ictus, que presentan peor pronóstico», detalla la especialista. La educación nutricional se convierte en la herramienta más e f i caz paraevitareste tipo de peligros, ya que «proporcionamejoras notables en la calidad de vida frenteaesasdietas milagro», insiste la nutricionista del Hospital Quirónsalud Córdoba. En este sentido, la educación nutricional,adiferencia de las dietas,«vanaproporcionar mejoras notables a largo plazo, variedad alimentaria y consigue que llevemos una vida saludable. Lo más importante es que haya adherencia del tratamientonutricional en el tiempo y para ello resulta fundamental que la persona disfrute del procesode cambiode hábitos y que estos sean sostenibles», aconseja la especialista. Paraqueperderpesoseconvierta en una cuestión viable, los objetivos deben ser específicos,medibles,alcanzables, realistasyque se puedan realizar a corto plazo. «La cantidad de peso a perder de forma total dependerá del inicial que presente la persona. En este sentido, se estima una pérdida adecuada entre 0,5 y un kilo a la semana, pero cada uno tiene su ritmo. Tener como objetivo prinLos nutricionistas recomiendan perder peso bajo supervisiónmédica DREAMSTIME cipal el número de la báscula, valorar la evolución simplemente con el peso o montarnos diariamente en la báscula resulta contraproducente», asegura De la Bastida. De hecho, tal y como insiste la especialista, «cada cuerpo responde de forma diferente y en lamayoría de los pacientes conocer el peso ocasiona más ansiedad. Por ello, debemos de utilizar otros marcadores como pueden ser el perímetro de cintura, el aumento de la actividad física, la cantidad de agua consumida o algún cambio que haya hecho paramejorar su salud». No cabe duda de que la alimentaciónesunodelosfactoresfundamentales que van a influir en la pérdidadepeso,peronodebemos olvidar que existen otros condicionantes que también resultan determinantes, como la realización de actividad físicayevitarelsed e n t a r i s m o . «Efectivamente, es importante cambiar el estilo de vida, mejorando la calidad del sueño, gestionandocorrectamente el estrés, aprendiendo a cocinar de forma saludable y apetecible para conseguir unos hábitos que podamos mantener en el tiempo, entreotrascuestiones»,recomiendaDe laBastida. Personalizarlosobjetivosyajustarse a la realidad resulta imprescindible para lograr el éxito a la horadeperderpeso.«Porejemplo, unbuenobjetivopodríaser tomar solo un vaso de refresco al día en personasqueingierenunlitrodiariamente,envezdeprohibirdirectamentesuconsumo.Expresiones como “vas a perder 15 kilos en un mes”, no tienen sentido, porque difícilmente se puede conseguir demanera saludable», advierte la nutricionista, quienrecuerdaque es conveniente acudir a un especialista para seguir el tratamiento más adecuado. 4 kilos engordan, de media, los españoles durante la época de la Navidad Consejos ►El sistema inmunitario se puedemejorar con la alimentación, consumiendo alimentos principalmente antiinflamatorios como son las frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, e intentando disminuir el consumo de alimentos que contengan ingredientes no saludables, como bollería industrial y bebidas azucaradas. «De estemodo, conseguiremos un estado nutricional óptimo y un aumento de las defensas», asegura Lourdes de la Bastida. ►Por ejemplo, una buena opción puede ser «empezar el día con un yogur con nueces y plátano, una tostada de pan integral con aceite de oliva virgen extra y una naranja o copos de avena con almendras y arándanos, ya que nos aporta buenos nutrientes para comenzar la jornada», detalla. La ingesta deficitaria de nutrientes altera el funcionamiento del organismo El sistema inmune se resiente con alimentación muy restrictiva 0,5-1 kilo a la semana sería la pérdida de peso recomendada

LA RAZÓN • Domingo. 22 de enero de 2023 ATUSALUD 9 Está más que demostrado que la obesidadnoesunabuenacompañeradeviaje.Yahorahayunanueva razónpara poner en la balanza a la hora de pensar en adelgazar, ya que se ha demostrado que desarrollar obesidad por culpa de una dieta rica en grasas produce cambios epigenéticos y deteriora la inmunidad innata de nuestro organismo, loquepuedehacernos más vulnerables y desencadenar la aparición de enfermedades inflamatorias. Y la gran novedad es que estos cambios dejan huella incluso años después de haber logradoadelgazar, talycomoconfirmaun nuevoestudiopublicado hace unos días en la prestigiosa revista científica «Science». Raquel Bonilla. MADRID ►Un estudio publicado en «Science» confirma que la grasa deteriora el sistema inmune incluso años después de adelgazar La obesidad daña los genes a largo plazo EFE riesgodepadecerotrasenfermedades relacionadas con la obesidad, como es en el casode este estudio, ladegeneraciónmacular». Y es que, haber estado obeso «dejasecuelasalargoplazoporque seproducenalteracionesepigenéticas incluso cuando se normaliza elmetabolismo.Lahipótesisesque la respuesta inmune innata está sometidaaunestímuloinflamatorio permanente que la hace más débil, siendo más proclives al desarrollo de neuroinflamación, inflamación vascular y otras enfermedades», advierte LópezHoyos. Estas nuevas evidencias científicas se sumana otras previas que confirman que las personas con obesidad se encuentranenunestado de inflamación crónico de bajo grado. Y esto no es baladí, ya que«el hechode tenerunsistema inmune deficitario se asocia con lamayorpredisposiciónapadecer infecciones virales, mayor riesgo desufrircáncerymayorvelocidad deenvejecimiento», aseguraCrujeiras. Sin embargo, «hasta el momento no hay estudios que evidencien que el efecto del exceso de peso sobre el sistema inmune es permanente enhumanos», advierte Crujeiras, quien asegura que «sí se sabe que tras la pérdida de peso mejoran los parámetros relacionadosconelsistemainmune. Sin embargo, no se conoce si este efecto perdura en el tiempo. Esnecesariorealizarmásestudios para comprobar si el efectobeneficiosodeuna terapiaparaperder kilossobreelsistemainmunecontinúa una vez se ha conseguido mantener un peso saludable». Por todo ello, los expertos coinciden en que la herramienta más eficaz es la prevención del sobrepeso. «Para ello debemos seguir un patrón de alimentación sano, basadoenel consumoelevadode frutas y verduras, pescado tres veces por semana, carnes magras dos veces por semana, reducir al mínimoel consumodealimentos azucarados y ricos engrasas saturadas, como pueden ser los ultraprocesados, bollería industrial y comidas preparadas. Consumir alimentos ricos en grasas saludables, como el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate o el pescado azul. Además del patrón de alimentación,esimportanteevitar el sedentarismo, tratandodeestar activosalolargodeldíaypracticar actividad física. En definitiva, se trata de seguir un patrón basado en ladietamediterráneao ladieta atlántica», aconseja Crujeiras. «Se tratadeunestudio realizado porungrupocientíficodesolvencia y, aunque sehademostradoen ratones,tienegranvalorporlosresultadosobtenidos»,reconoceMarcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).Enestalínea,AnaBelénCrujeiras,vocaldelaSociedadEspañola de Obesidad (Seedo), destaca que este trabajo «plantea un tema muyimportante,poniendodemanifiesto el daño a nivel molecular que induce el seguir hábitos poco saludables como el consumo elevado de alimentos ricos en grasas saturadasdesdeedadestempranas ylaconsecuenteobesidadydisfuncióndel tejido adiposoque se desencadena. Este daño a nivel molecular, como son las marcas epigenéticasaberrantesqueinduce estasituación, seasociaconmayor El exceso de kilos merma la protección natural del organismo Los cambios epigenéticos podrían predisponer otras enfermedades neuroinflamatorias «La inflamación hace que la respuesta inmune innata esté siempre en alerta», asegura López Hoyos «Hay un estado inflamatorio de bajo grado» ¿La obesidad altera los genesynoshacemásdébiles? Se ha visto que la historia pasada de obesidad desencadena cambios epigenéticos persistentes en la inmunidad innata y exacerba la neuroinflamación. ¿Cuál es la relación entre la obesidady la inflamación? Hablamos de inflamación celular silenciosa (o de bajo grado) para referirnos a la imperceptible de un órgano o tejido que se produce como consecuenciadelaactivacióndemecanismos inflamatorios en respuestaaladeteccióndeuna amenaza. Sin embargo, aunque sea un importante mecanismo de defensa, su activación estimula la secreción de enzimasqueatacaránal tejido sano. Así, si se hace crónica (por una continua exposición a agentes nocivos, como es la obesidad) termina por dañar al órgano en cuestión. ¿Yesaalteraciónpuedecontribuiralapredisposiciónde enfermedades? Durante mucho tiempo se ha consideradoalsistemanerviosocentralcomoinmunológicamente privilegiado, ya que se suponía que la barrera hematoencefálica le protegía del pasodesustanciastóxicas.Esto es prácticamente verdad en cuanto a sustancias tóxicas externas,peronoacuadros inflamatorios propios del organismo. Entre esas enfermedades podríamosincluirladegeneración macular relacionada con la edad (DMAE). Marta Robles JuanPedro Fernández Corbelle DirectormédicodePrevenSalud El Rincón de

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Claves ►Particularmente son seguros aquellos cosméticos en los que aparece el código nacional «CN». ►Los ingredientes aparecen en la etiqueta en orden decreciente, según su proporción en la composición del producto. ►Hayque prestar especial atención a los productos importados de países que no pertenecen a laUnión Europea porque pueden denominar a los ingredientes demanera diferente. ►No todos los parabenos dan problemas. Como la fama la tiene todo el grupo lasmarcas utilizan el «sin» como reclamo. Es importante mirar en la etiqueta qué conservantes se han utilizado en su lugar porque los hayque tampoco son recomendables. ciona en todo el área de la Unión Europea y que para nuevasmoléculas, alergias emergentes, cambiosfísicosyquímicosposfabricación, etc.», añade. El código «CN» Afirma que «particularmente son seguros aquellos que llevan un códigonacional,«CN»,deparafarmacia, aunque, en realidad, es un códigocomercial, dedistribución farmacéutica, que va del número 1 al 3, mientras que los medicamentos figuran con una numeración superior a 6000000». En el caso de los cosméticos, aclara, pueden no figurar un «CN» pero, entonces debe figurar el responsable de la puesta en el mercado del producto. Todos,además, requieren unas pruebas fisicoquímicas y un expediente propio quedebeaprobar el Ministerio de Sanidad, en concreto, la sección correspondiente de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. Asimismo, todoslosingredientes de los cosméticos tienen que figurar obligatoriamenteenel etiquetado y pueden aparecer tanto enespañolcomoeninglés.Deben de hacerlo en orden decreciente de proporción, aunque –para evitar que sean copiados– no se requierequeaparezcasuconcentraciónexacta.Susnombresquímicos sepuedenencontrarenunlistado denominado INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos). Losmás nocivos Los compuestos más nocivos ya estándirectamenteprohibidosen la normativa española y europea de cosméticos. Se trata de cáusticos, sustancias carcinogénicas, tóxicos, medicamentos (que tieCosmética: la lentitud de las normas pone en riesgo al consumidor En belleza, lo natural y cuidar de la salud está más de moda que nunca, por eso es tan importante saber leerbien las etiquetasde los productos que se ofertan en el mercado para alcanzar estas metas. La primera premisa a la hora deadquirirlosessaberqueni todo lonatural es buenoni todo loquímico es malo. Es importante conocer qué efectos secundarios podríatenercadacomponentedel producto que se consume para aplicarlo sobre nuestra piel. En primer lugar, porque aunque las cantidades de sustancias que podrían ser perjudiciales están limitadas, la acumulación de estas sobrenuestra piel por la aplicación de varios productosque las contienen podría crear un efecto «suma» cuyasconsecuenciasnoestáncomprobadas. Por otro lado, la normalización de lalistadeelementos y sus posibles contraindicacionessobrelasalud, asícomosuprohibición o restricción, es un proceso burocrático y lento que se alargamientrasquelosproductos que las contienen siguen en el mercadoadisposicióndel consumidor. Enprincipio, todos loscosméticos que se comercializan en los países de la Unión Europea, que tiene una normativa conjunta, «son seguros mientras no se demuestrelocontrarioyelconsumidorpuedeconfiarrazonablemente en las autoridades sanitarias», explicaaATUSALUDeldermatólogo Emilio del Río. «Con todo, esta previsión y seguridad no lo es al cien por cien aunquevaacompañadadeunsistema eficaz de seguimiento y cosmetovigilancia integral que funElena Alonso. MADRID ►Hasta que las restricciones se ponen enmarcha productos que se sabe que no son recomendables siguen en el mercado «porque se trata de un mercado dinámico y en expansión, muy regulado ymuy seguro, pero en el que el riesgo ceropara toda la poblaciónesunideal inalcanzabley, por ello, necesita de esa continua revisión», explica. Losmás nocivos «No es lomismo un champú destinado a estar en contacto unos minutos con la piel y ser aclarado que un contorno de ojos o una crema para bebés», detalla Del Río. En el caso de los parabenos, por ejemplo, la concentración debe ser como máximo al 0,4% y nomás de dos, 0,8%en total. Y, es que, tal y como aclara la OCU, «pertenecenaunagranfamiliade nensupropianormativa,aúnmás estricta), metales pesados, y sustancias altamente alergénicas o irritantes.Así,aprincipiosde2022 la Comisión Europea prohibió el usode23sustanciasquímicascarcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (conocidas como CMR), debido a sus efectos a largoplazosobre lasaludhumana. EntreellasfiguranalgunashabitualescomolafraganciaButilfenilmetilpropional (Lilial) y piritiona zinc (en champús anticaspa), informa a A TU SALUD la OrganizacióndeConsumidores y Usuarios (OCU). «El problema principal para las agencias reguladoras –en España, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios–, que trabajan de forma coordinada e intercambiandoinformación bajo el paraguas de la Agencia Europea delMedicamento, sonlas importaciones de terceros países, en los que pueden figurar ingredientes con denominacióndiferentealamarcada por el INCI, metales pesados o compuestos no declarados. Encualquiercaso, losanálisisylos controles se ponen en común en todo el ámbito de la Unión Europea,detalmaneraqueunproducto inadecuado que es bloqueado en Letonia es inmediatamente puesto en cuarentena en España y en cualquier país de la UE», revelaDel Río. LanormabásicaactualenEspañayEuropaeselReglamento(CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y Consejo de Europa, si bien «sevaactualizandoregularmente con la información científica disponible,avecesesteesunproceso lentoymientraslasnuevasrestricciones se ponen en marcha hay productos enelmercadoconsustancias que ya se sabe que no son recomendables»,adviertelaOrganización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estedocumento incorpora un primer anexo que establecelacosmetovigilancia,un segundo anexo en el que figuran las sustancias prohibidas en los cosméticosyunanexoIIIenelque figuran sustancias que pueden incluirse en los cosméticos bajo determinadas circunstancias o concentraciones limitadas. También Emilio Del Río afirma queconposterioridadalaaprobación de la normativa europea hay enmiendas, complementos, normativaexpandida... tantoeuropea conespañolaquevanreajustando estosanexosenfunciónde lasnotificacionesquevanapareciendo, «Si un país de la UE bloquea un producto, entra en cuarentena en toda la región» «El riesgo cero para toda la población es un ideal inalcanzable»

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=