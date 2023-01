2023-01-08_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 8de enero de 2023-Nº 945 Innovación «made in Spain» para poner el freno a la miopía infantil P. 6 El empleo de filtros en las redes sociales dispara los casos de dismorfofobia P. 7 Los estudios avanzan nuevos posibles usos de los probióticos P. 8 DREAMSTIME 2023, ¿el año de la vacuna contra la bronquiolitis? Después del éxito conseguido con la tecnología del ARN mensajero en la Covid-19 se investiga ahora su uso frente al melanoma, el citomegalovirus, el VIH y la gripe P. 4-5

Raquel Rodríguez Presidentade laACEE JoséMª San Segundo Director deMRS DiegoMurillo Presidente de AMA JulioAncochea Presidente de Asomega J. LuisZamorano Jefe de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal IsidroDíaz de Bustamante Presidentede laAchpm J. García-Arumí Pdte. Soc. Española de Retina yVítreo ManuelMartínez del Peral Presidente del COFM Cualquier barrera es poca frente al virus chino El punto Sergio Alonso A diferencia de lo que sucedió durante la primera ola de la pandemia,enlaque Salvador Illa y sus altos cargos dilapidaron un tiempo precioso negando la evidencia, antes deblindarEspañadelaavalanchadecovidquellegabaprocedentede Italia yChina, con los resultados fatales que todos conocemos, las autoridades actualesdelMinisteriodeSanidadhanactuadoconceleridad al instaurar ciertasmedidas de precaución en los aeropuertos internacionales para hacer frente a la llegada de viajeros procedentes del país asiático. De hecho, se han adelantado incluso a la Unión Europea. A estas alturas, ya ha quedado claro que Carolina Darias no tienenadaqueverconelexministrocatalányque los responsables de Salud Pública del MinisteriodeSanidadparecen haberaprendido, tresañosdespués, que en loque a enfermedades transmisibles se refiere más vale pasarse en la aplicación del principio de precaución que quedarse cortos. Su acierto, en este sentido, es evidente, por más que el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) hayan hecho llamamientos a la calma y lanzadomensajesdeque laeclosión de contagios enChinano tiene que suponer necesariamente su réplica en occidente, al haberse generalizado la vacunación y la inmunidad natural frente al virus. Estos mensajes sonquizáslosqueexplicanque España no haya ido más allá, comovienenreclamandoalgunas autonomías. El primer paso, de entrada, es bueno, pero, ya puestos, sí convendría redoblar aún más las exigencias a los viajeros procedentes deChinayestablecerplanesde contingencia en los hospitales y de compra de materiales de protección por si irrumpe otra variante y la historia se repite. Opinión surafricano,actualpropietariodelafamosaredsocial, ha acusado a Antoni Fauci, consejeromédico jefe de JoeBidenyexdirectordel InstitutodeEnfermedades Infecciosas de EEUU, de ocultar el «origen artificial» del virus SARS-CoV-2, que según Musk habría sido creadomedianteunaoperaciónde«gananciadefunción», consistente en modificar genéticamente un patógeno para «obtener unamayor comprensión de su funcionamiento». Musk asegura que Fauci y otros científicos norteamericanos habrían llevado a cabo ese trabajo en el famoso Instituto chino de virología enWuhan, financiado por la OMS. El propietario de Twitterhaescritoquea la«gananciade función» se le debería llamar en realidad «arma biológica», ya que «la función a la que hace referencia es la muerte». Musk sentencia en su hilo que «casi todas las teorías delaconspiraciónsobreTwitterylaCovid-19sonmás ciertas de lo que la gente pensaba». José A. Vera Entre la Covid-19 y la Covid-23 Opinión Mientras que el ministro italiano de Saludproponeempezarahablaryadela Covid-23 y China niega la alarma occidental ante el repunte de la pandemia en el gigante asiático, el multimillonario Elon Muskanuncia la revelacióndedocumentos internos de Twitter sobre lo que él denomina «fase Covid». El Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Elena Alonso, Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de Publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán La córnea es una estructura del ojo que permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo y en ocasionessepuedeverdañada.Tiene tres capas: el epitelio, el estroma y el endotelio, las cuales pueden verse afectadas por diferentespatologías,congénitas y adquiridas. Entre las más frecuentes destacan defectos refractivos, queratocono, pterigion, infecciones, úlceras y distrofias corneales, ojo secou opacidad corneal. Cuando existeunaalteracióncornealse puede optar por realizar un trasplantedecórneaoqueratoplastia, un procedimiento comúnqueconsisteenlasustitucióndel tejido corneal dañado por tejido corneal sano de un donante. En España existen más de 240 centros acreditados para realizar trasplantes de córnea. Uno de los privados que recientemente ha cumplido un añodesdeque seacreditóes el ServicioIntegraldeOftalmologíaAvanzada yCirugíaRefractiva del Hospital Quirónsalud Málaga. El doctor José Manuel Sandoval, coordinador de la Unidad de Trasplantes de córnea de este centro hospitalario, señalaqueexistenvariastécnicas para realizar un trasplante de este tipo. La forma clásica, denominada «penetrante» consiste en recortar la córnea enferma y sustituirla por la donante. Talycomoexplicaelespecialista, «la revolución ha llegado con el trasplante de córnea lamelar endotelial, mediante la que se trasplanta desde la córnea donante a la del paciente receptor solamente la capa de la córnea que está dañada o enferma,enfuncióndelapatología, manteniendo el resto de las capas intactas. Son, por lo tanto, intervenciones menos invasivas, de más rápida recuperación visual, con menos complicaciones y menor tasa de rechazos». Seguro. Trasplantar la córnea o queratoplastia

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Fuente: Ministerio de Sanidad Administración sistemática Administración en personas susceptibles o con vacunación incompleta Embarazo Inmunodepresión (excepto VIH) Infección VIH <15%o nº CD4 <200/µl ≥15%o nº CD4 ≥200/µl Asplenia, deficiencias complemento y tratamiento con eculizumab Enfemedad renal crónica avanzada y hemodiálisis Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica Enfermedad hepática y alcoholismo crónico Fístula de LCR Implante coclear Prematuros Personal sanitario Tabaquismo Hombres que realizan prácticas sexuales de riesgo con hombres Difteria, tétanos, tosferina Haemophilusinfluenzae b Sarampión, rubeola, parotiditis Hepatitis B Hepatitis A Enfermedad meningocócica Varicela Herpes zóster Virus del Papiloma Humano Enfermedad neumocócica Rotavirus Gripe Poliomielitis ê Virus Respiratorio Sincitial: en fase 3 de investigación, se espera su aprobación para este año en embarazadas y adultos de 60 a más años CALENDARIOVACUNAL UNIFICADO PARA TODA LA VIDA 2023 ê Rotavirus: Castilla y León la financia para todas las familias de niños nacidos a partir del 1 de enero de 2023 (en el resto de CC AA solo está financiada para bebés prematuros) dTpa Hib Hib (<18 años) TV TV HB HB HB HB HB HA MenACWY MenACWY MenB HA HA DTPa, dTpa o Td VVZ VVZ HZ/su (≥18 años) VPH VPH VNC13 + VNP23 VNC13 + VNP23 VNP23 Rotavirus Gripe Gripe anual Td CONTRAINDICADA CONTRAINDICADA ADULTOS CON CONDICIONES DE RIESGO 2023: ¿el año de la vacuna para la bronquiolitis? ►Tras el éxito logrado con la tecnología del ARNmensajero frente a la covid, se investiga contra el melanoma, el citomegalovirus, el VIH o la gripe Eva S. Corada. MADRID Siparaalgohaservidola pandemiaha sidopara demostrar (si es que hacía falta) la eficacia de las vacunas como herramienta eficaz frente a la enfermedad. Eso y para confirmar una innovadora tecnología –la del ARNmensajero–queabrelaspuertas a la esperanza al desarrollo de antídotosen patologíasqueaúnno disponendeuno. Y es que en el campo de las inmunizaciones hay muchas y muy buenas noticias este 2023. Y más que se esperan. Para empezar, el año que acabamos de comenzar estrenamos nuevo calendario común de vacunaciones con cuatro importantes novedades: la incorporación de las vacunas del virus de papiloma humano (VPH) en varonesde12años; lagripeenmenores, lameningitis Bpara lactantesyelherpeszósterenmayoresde 65añospasanaengrosar la listade las sufragadas por el Sistema Nacional de Salud. Una actualización que ha sido muybienrecibidaporlosexpertos y que viene a unificar los diferentes criterios que coexistían en las comunidades autónomas (la del meningococoB ya se administraba en cinco autonomías; la del VPH en niños estaba instaurada en otras cuatro y la de la gripe en Incluida en casos de riesgo, «la del rotavirus está recomendada por laAEPdesde2007.Lasmotivacionesdeporquénosehaincluido no las conozco, tradicionalmente seachacabaaunproblemaeconómico,peroahoranolosé.Uninformede laAgenciadeEvaluaciónde TecnologíasSanitariasdelInstituto de Salud Carlos III de noviembre de 2022 demuestra que ahorra dinero,científicamente,yrecomiendaqueseintroduzcaenelcalendario», continúaÁlvarez. «De las autorizadas, es la única pendiente de incorporar, está en evaluación por parte de la ponencia de vacunas y se verá en 2023 si se incorporaal calendario», corrobora Jaime Pérez, presidente de la AsociaciónEspañoladeVacunología(AEV),quiendestacaotradelas rutilantes novedades del calendariodeesteaño: ladelherpeszóster. Aunque existía una desde hace mucho(Zostavax )nose llegoa incluir pues «las evaluaciones no eranmuypositivasysuefectividad era menor que la actual vacuna inactivada. De hecho, España ha sido de los primeros en recomendar la nueva, Shingrix, para inmunodeprimidos, incluso antes de estar aprobada. Yen2021 se introdujo reservada a grupos de riesgo específicos(trasplantado,concáncer,entratamientoconinmunodepresores mayores de 18) y ahora porfinseindicaenpoblaciónsana paraquienescumplenesteañolos 65», continúa. Con todo, ambos expertos se muestransatisfechosconlaactualización del nuevo calendario: «Se ha hecho de forma muy rápida y cumpliendo un propósito que es menores de 6 a 59meses en tres. Pese a ello, y a que algunas eran viejas reivindicaciones de los pediatras,laAEPechademenosotras tres:ladelosmeningococosACWY a los12mesesdeedad, «porquese pone en adolescentes pero no bebesy,aunquelatienenintroducida seisCCAAperonoelMinisterio; la terceradosisdelatosferinaenadolescentes que solo la administra Asturias» y, sobre todo, la del rotavirus en lactantes (un virus que causa gastroenteritis aguda en la infancia) y que este año sí va a incorporar Castilla y León, cuenta FranciscoÁlvarez,coordinadordel Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). El calendario común incorpora cuatro inmunizaciones este año y solo deja fuera la del rotavirus

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 ATUSALUD 5 Infografía LA RAZÓN NOVEDADES DE 2023 A nivel nacional Prenatal 0 meses 2 4 6 11 12 15 3-4 años 5 6 12 15-18 19-64 ≥65 14 CALENDARIO COMÚN VPI dTpa dTPa TV MenB VNC ê Gripe Gripe anual ê Gripe anual VNC ê VN ê HZ ê VVZ VVZ VPH ê VPH Men ACWY MenACWY MenB MenC MenB MenC HB HB HB TV TV dTPa dTpa/ dTPa Td Td Td VPI VPI ê Herpes zóster: A mayores de 65, en función de dosis a mayores de 80 ê Papiloma: A niños a partir de 12 años ê Gripe: A menores de entre 6 y 59 meses ê Meningococo B: Se inoculará en lactantes Vacunas antigripales de uso pediátrico Rotavirus ê Flucelvax Tetra Fluarix Tetra ≥ 2 años ≥ 6 meses Influvac Tetra ≥ 6 meses V axigrip Tetra ≥ 6 meses Fluenz Tetra 2-17 años cerrarflecosqueestabanpendientes y que la pandemia había paralizadoyestabaevaluándose»,recono c e Pé r e z . Y e s qu e prácticamentetodaslasinmunizaciones disponibles en el mercado estándisponibles enEspaña. Enadultos En cuanto a las que están en fases más avanzadas de investigación destaca la vacuna frente al virus respiratoriosincitial(VRS).Sinada loimpideel2023será,seguramente, el añoenel que se autoricen las primeras vacunas para la bronquiolitis. De hecho hay varias a puntodeaprobarse,curiosamente en adultos: la Agencia Americana del Medicamento ha aceptado revisar prioritariamente la RSVpreF, desarrolladaporPfizerconindicación en adultos de 60 o más años. Ello implica que acorta el periodo de revisión en cuatro meses para poder disponer de una decisión a este respecto sobre mayo de este año. El dossier remitido a la FDA estáapoyadopor los resultadosde la fase III en el que se reclutaron a 37.000participantes. «Hayotravacunaaembarazadas (como la de tosferina o gripe para proteger a recién nacidos) para prevenirelVRS,enfase3,yapunto de aprobarse. Las ensayadas en niñosnohaidotanbien,enlactantesfracasó»,explicaelcoordinador de laCAV-AEP Yesque, aunqueesmásconocida enniños, la carga de esta enfermedad en adultos es importante. De hecho, la vigilancia epidemiológica ha incorporado el VRS en todos los gruposdeedadrecientemente(2021).«EnEEUUseproducen 30.000 muertos por gripe y 14.000porbronquiolitisenadultos mayores», explica el presidente de laAEV. «Vamosapasardeno tener nada a varias vacunas y un anticuerpomonoclonal.Posiblemente tendremos cuatro o cinco dentro deunoodos años», continúa. Enelmedio/largoplazoencontramos otras inmunizaciones en desarrollo, especialmente las se empezaron a investigar a raíz del éxito obtenido con la tecnología del ARNmfrente a laCovid-19. En este sentido, y como cuenta Juan CarlosGil,directorgeneraldeModernaparaEspañayPortugal,«actualmente se encuentran en fase III las vacunas de ARNm para un refuerzo específico de Ómicron, para citomegalovirus (CMV), la primera vacuna candidata contra la gripe estacional, o la del VRS para adultos». Otroáreaenel queseestá investigando con esta técnica es la Oncología. Pocos días antes de finalizar el 2022 se dieron a conocer los resultadosdelprimerensayoaleatorizado de una vacuna contra el cáncerdeARNmquemostróeficacia frente al melanoma enestadio III/IV. Así, la combinación de inmunoterapiayvacunafuesuperior a la inmunoterapia solapara la supervivencia sin recurrencia. «Los resultadosen fase2bdedesarrollo de la vacuna ARNm para el tratamiento adyuvante de pacientes con melanoma están siendo muy alentadores.Estosdatossonlaprimera demostración de la eficacia de un tratamiento del cáncer de ARNmen investigación en un ensayoclínicoaleatorizado,perosolo coneltiempopodremosconfirmar si la vacuna consigue tasas de curación y supervivencia superiores a los tratamientos tradicionales», puntualizaGil. Moderna está avanzando también actualmente en dos estrategiasdevacunaspreventivascontra elVIH.«Ambasseestánevaluando enunensayode faseIpatrocinado por IAVI y apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates», señala el presidente de la compañía. El tiempodirá si la consiguen. ►Resultacuriosoque, al tiempoquecelebramos laampliaciónde la recomendaciónde la vacunafrentea lagripe enmenores,muchas personasdudandesi ponerasushijos ladosis derecuerdode lacovid.Y esque la inmunizaciónen niñoshasidounpequeño fiasco: solo46%de5-11 añostienedosdosis. TambiénfrentealSARSCoV-2hahabidonovedades.Alaesperade la autorizaciónde la españolaHipra, sí lohan llegadootrastantode nuevascompañías (lade Sanofirecientemente aprobadapor laEMA), como lasversionesque incorporan lasnuevas variantes. En investigaciónseencuentra también lavacuna combinadagripe/covid que,quizásenunfuturo cercano, acabe incorporándoseal calendario. Novedades en Covid-19 Incógnitas de la longevidad Caleidoscopio Diez mil nonagenarios de Estados Unidos van a donarmuestrasdesu ácido desoxirribonucleico (ADN) dentro del innovador proyectodeinvestigaciónSuperAgers Family Study, para desentrañar y comprender misteriosgénicosybiológicosdeuna longevidad excepcional y un envejecimiento saludable. Lospromotoresdeesteestudio –el profesor Nir Barzilai, director del Instituto para la Investigación del Envejecimiento en el Colegio de Medicina Albert Einstein y el profesorTomPerls,delaUniversidad de Boston–, han empezado a localizar a hombres y mujeres que hayan cumplido 95 años y lo hayan celebrado con sus familiares. Se trata de un concienzudo trabajo que, durante variosaños, reforzarálas investigaciones en curso sobre la longevidad. No es un número de voluntarios difícil de alcanzar, si se tiene en cuenta que la Oficina del Censo de EE. UU. calcula en más de 90.000 las personas centenarias que vivían en 2020 y apuestan por más de 130.000 centenarios en 2030. LaCiencia ofrecerá respuestas en esta área del conocimiento gracias, fundamentalmente, al empeñodel profesor Barzilai,probablementeelmayorexpertomundialenenvejecimiento, que entre otras iniciativas fundó la empresa de biotecnologíaCohBar,especializada en el desarrollo de terapias mitocondriales para el envejecimiento. Enel ambientesiemprequedará la leyenda de Ponce de Leóny subúsquedade la fuente de la eterna juventud, así como la descripción del historiadorgriegoHeródotosobreel encuentro entre el rey etíope Ezana, en el siglo IV a. de C. y losenviadosdel reypersaCambises II, que tenían mucho interés en averiguar por qué los etíopes eran longevos. José María Fernández-Rúa Opinión

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD presenteenlosmenores.YEspaña nosequedaatrás,yaque«secalculaqueennuestropaíshayunaprevalenciadelamiopíadel20%enlos niños de entre cinco y siete años, considerándose que en 2050 podríamos estar ante un 50% de los niñosdeentrecincoy16añosmiopes», aseguraGonzaloCarracedo, profesor titulare investigadorde la Facultad de Óptica y Optometría delaUniversidadComplutensede Madrid (UCM). La miopía aumenta en la edad infantilcomopartedelaemetropización, «es decir, el proceso por el cual el ojopasadeserhipermétropeenelnacimientoaseremétrope (no tener graduación) en la edad adulta. Cuando esteprocesono se para, el ojo se hace miope y sigue creciendo. Las dos principales razonespor lasqueestoocurre, adeRaquel Bonilla. MADRID ►Investigadores españoles buscan herramientas capaces de detener el trastorno más común de la visión Innovación «made in Spain» para frenar la miopía infantil Dicendeellaquesetratadelapandemia silenciosa del siglo XXI. Y a tenor de las cifras no parece una exageración: seesperaque lamiopía afecte a más del 50% de la población mundial en 2050, según advierte la Organización Mundial de laSalud(OMS). Sinembargo, el hechomáspreocupanteesqueeste defecto visual está cada vez más másde las genéticas, sonel exceso de tiempousando la visiónencerca y la falta de exposición a la luz solar,alpasarmenostiempoalaire libre», explica Carracedo. Y aquí entra en juego, además, «el uso de losdispositivosmóviles,que influye de manera crítica en el crecimiento de la miopía, no por su condición electrónica, sino por su usode cerca», advierte. Ante este negro horizonte, la investigación científica se presenta como lamejor herramienta capaz de echar el freno al imparable ascensodeesteproblema.«Podemos mejorarelactualdesequilibrioentre losdiferentes factores, yconfiar enqueundíapodremosidentificar y “editar” los genes que aumentan laprobabilidaddepadecermiopía, incluir otros que contrarresten los factores que no podemos modificar. Mientras tanto, tenemos que seguir analizando los factoresprotectoresquereduzcansuaparición yprogresión», auguraJoséManuel González Meijome, coordinador del laboratorio Ceorlab (Universidade doMinho, Portugal). En ese camino, la investigación españolaresultapuntera:«Existen actualmentedos líneas de trabajo. Porunlado,eldesarrollodenuevos tratamientos que frenen el crecimiento de la miopía o mejoren la eficaciade losexistentes(lentesde contacto,gafas, fármacos,…)y,por otro lado, investigación en ciencia básica que permita descubrir el mecanismobioquímicoporelcual estos tratamientos presentan esa eficacia.Ennuestrogrupodeinvestigación, Ocupharm Research Group, trabajamos en ambas. Estamosestudiandolasvíasdeseñalización bioquímicas en la retina, coroides y esclera que se activan por el usode las lentesdecontacto específicasdecontrol de lamiopía y tambiénde algunos fármacos. Si somos capaces de descubrir estas vías, lograremos encontrar tratamientosmásefectivos, inclusopor qué no, que frene por completo el crecimientode lamiopía», explica Carracedo.AunqueGonzálezMeijomereconoceque«estamosdandolosprimerospasosparaatenuar y frenar el aumento de la miopía, perocreoqueestamoslejossiquieradesuestabilización,antesdeque empecemos a “doblar la curva” y hacer quedesaparezca. Estopor sí mismo ya es muy alentador, estamos en el buen camino, pero hay mucho trabajopor delante». Luz azul y realidad virtual Los métodos de tratamiento estudiadosenlosensayosclínicosespañolessonlosenglobadosdentrode los tratamientos ópticos: lentes de contacto blandas de desenfoque periférico que se usan durante el día;ortoqueratologíanocturnaque se usa al dormir y que moldea la córneaparaquepor lamañanano seannecesariasnigafasnilentesde contacto,y,porúltimo,elMyopiaX, un dispositivo no invasivo que se basaenelusodeunestímuloluminoso y un juegode realidad virtual paraniños. «Enestudiosenmodelo animal encontramos que la luz azulsobreelnervioópticoestimula la producción de dopamina en retina,queprevieneelcrecimientode lamiopía.Conestoshallazgosseha desarrolladounjuegoqueconunas gafas de realidad virtual, mientras el niño juega 10 minutos al día, se emite luz azul a la retina con el fin demejorar el control de lamiopía. Ahora participamos en el ensayo clínicoparademostrarsueficacia», detallaCarracedo. Lainnovaciónnocesaaquí,pues este grupo de investigación ya trabajaenotrasdosáreasmuyprometedoras:«Eldesarrollodelentesde contactoque sirvan como vehículos para liberar fármacos para patologíasocularesoparaeldiagnósticodeenfermedades.Ytrabajamos enelaumentodelrendimientodeportivomejorandolashabilidades visuales. También el uso de la realidadvirtualparamejorarlascapacidades visuales de pacientes con baja visión está en pleno desarrollo», avanzaCarracedo. LA PANDEMIA SILENCIOSA DEL SIGLO XXI El 23% de la población mundial es miope El 10% de los niños a nivel mundial ya tiene miopía Se calcula que en 2050 la mitad de la población será miope En la próxima década el 60% de los menores puede ser miope El 37% de los españoles es miope EN ESPAÑA 1,2 millones de niños tienen miopía en nuestro país El 30% de los casos de fracaso escolar está relacionado con problemas visuales Incremento del 17% en la prevalencia de miopía infantil desde 2016 Niños de 5 años 7 años Ya es miope: 15,2% 21,9% Fuente: OMS, Universidad de Navarra, UCM Un 10% de esos niños desarrollará miopía magna (más de 6 dioptrías) ¿CÓMO EVITARLA? Aumentar las actividades al aire libre Reducir el uso de pantallas Potenciar ambientes con luz natural Descansar la vista durante 20 segundos cada 20 minutos delante de las pantallas INNOVACIÓN PARA FRENAR LA MIOPÍA DATOS A NIVEL MUNDIAL Lentes de contacto blandas de desenfoque periférico MyopiaX Ortoqueratología nocturna Se usan durante el día, durante un porte mínimo de 8-10 horas diarias 27-59% de reducción en el aumento de la longitud axial del ojo 32-63% de reducción en el crecimiento de la longitud axial del ojo Uso de lentes de contacto rígidas durante las horas de sueño Dispositivo no invasivo basado en el uso de un estímulo luminoso dirigido con unas gafas de realidad virtual* Diseñadas para moldear de forma reversible la córnea, corrigen el error refractivo del paciente *En estudio por la UCM ►El grupo de investigación de laUCMOcupharmResearchGroup, liderado por Gonzalo Carracedo, busca niños de entre seis y 14 años, conmiopía desde-0,50 a -7,50dioptrías y con hasta 3,00Dde astigmatismo, que quieran participar en ensayos clínicos. «Los estudios requieren de la asistencia de ocho visitas de media repartidas entre seis y36meses, según el ensayo clínico al que el niño se incorpore. En una primera visita, a todos los participantes se les realizará un examen optométrico exhaustivo para determinar su idoneidad y los parámetros personalizados de losmétodos de tratamiento que se le adaptarán. En caso favorable se decidirá en qué ensayo clínico se enrolará y se acordarán las sucesivas visitas de seguimiento», detallaCarracedo. Ciencia que mejora la vida

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 ATUSALUD 7 que aparece por un defecto físico que puede ser real o imaginado quelapersonamagnifica,aunque el resto no lo perciba así, hasta el puntodeque le impidehacervida normal,puesquienlopadecedeja de socializar y se aísla para evitar queotrospuedanpercibirsucomplejo», explicaVega, quiendetalla quelaszonasmássensiblessuelen ser «la piel, las orejas, la nariz, la mirada... A veces cuesta diferenciar aquella inseguridad propia del adolescente, esos complejos que en un momento dado son normales, con la dismorfofobia, que es una patología que puede resultarmuy grave». Segúnlasestadísticas, seestima que cerca del 2% de la población mundial sufre este trastorno, un problema psiquiátrico que está infradiagnosticado y que, sin embargo, detectan en la mayoría de las ocasiones los especialistas en Medicina Estética. «A la consulta cada vez llega gente mucho más joven, y con ideasmuy irreales de loquequierenensuaspectofísico, ya que proyectan una imagen de sí mismos que no es real, basada en el uso de filtros que utilizan en las redes sociales yque son imposibles de alcanzar. Ante esta circunstancia, el médico estético debesaberdistinguir entreunpequeño complejo y un problema másserio.Nospuedeservirdevoz dealarmael hechodequeesepacientecadavezestémás insatisfechoyqueconfirmequehavisitado muchosmédicos,quesehayarealizado diferentes tratamientos esLas plataformas online están detrás del uso indiscriminado de efectos que distorsionan la realidad ►Exagerar los defectos físicos y buscar una imagen ideal, pero irreal, se ha convertido en un trastorno psiquiátrico en auge La constante exposición virtual quemarca la sociedad actual nos exige lucir un canon de belleza difícil de alcanzar para lamayoría de los mortales. Y aunque pueda parecer algo anecdótico que se queda en el plano de los propósitos del nuevo año, lo cierto es que esapretensiónpuedepasar facturatantoanivel físicocomomental. Pruebade ello es que los expertos alertan de que se ha disparado la aparicióndetrastornoscomoelde la dismorfofobia, un problema que se ha duplicado en la última década, sobre todo entre los más jóvenes, pues «los casos detectadosenconsultadeMedicinaEstéticahanpasadodel7-8%hacediez años hasta el 14-15% actual», advierte Petra Vega, tesorera de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). En concreto, el trastorno dismórficocorporal«esunaobsesión que se convierte en constante y Raquel Bonilla. MADRID El uso de filtros en internet dispara la dismorfofobia DREAMSTIME 2% de la población mundial sufre trastorno de la imagen corporal de forma patológica 946 mil españoles padecen este problema mental, aunque está infradiagnosticado téticos previos y que cada vez se vea peor. Ahí nuestro papel resultaclaveparaeldiagnósticoprecoz y si se sospecha debemos derivar a esa persona a un especialista en saludmental», asegura Vega. Saturación en las consultas La dificultad para diagnosticar a estos pacientes hace que el trastornopueda llegaracronificarsey lapandemianohahechomásque ahondarestacircunstancia.«Dado que se suele interpretar como un problemafísico, sonpersonasque pasan por varios especialistas y tardan meses e incluso años en llegar a la consulta de saludmentalycuandollegan,elproblemaes más grave y más difícil de tratar», advierte Sandra Rodríguez de Torres, psicóloga clínica y miembro de la Asociación Nacional de PsicólogosClínicosyResidentes(Anpir). Además, tal y comodetalla la especialista,«aunqueladismorfofobia no es el problema que más está saturando las consultas de psicología clínica, sí comprobamos que su aumento, unido al incremento de otro tipo de patologías mentales, está provocando saturación en el sistema público desalud.Estohaceque,aunquela formacióndelpsicólogoclínicoes impecable, los profesionales se frustranporquetienenmuypocos recursosparaatenderalospacientesque lleganensituaciones cada vez más graves, con muy poco tiempoparaatenderlesycitasque sedistancianmás enel tiempode lo pautado, dificultando que el tratamiento funcione». El detonante de lo virtual ►El empleo defiltros en redes sociales provocan la distorsión de la imagen y crea expectativas irreales que pueden desencadenar problemas psicológicos. «Losfiltros hacen que se quieran cosas que no existen. Es una estafa, porque se induce a un consumo sin sentido y es algo imposible de alcanzar, ni conmedicina ni con cirugía estética. Lo vemos en la consulta cada vezmás y esto nos preocupa muchísimo. Las autoridades deberían poner un poco de orden y no dejar que se usenfiltros cuando se dirigen a un públicomuy sensible y mayoritario», denuncia Vega.

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Los estudios avanzan nuevos posibles usos de los probióticos E. Alonso. MADRID Las sucesivas investigacionesque a lo largo de los años se han llevado a cabo con los probióticos han demostrado sus efectos positivos sobre muchos aspectos muy distintosrelacionadosconelcuidado delasalud.Susbeneficiossobrela microbiota intestinal son los más conocidosperoestatieneconexio- ►Se ha planteado utilizar cepas para tratar la gastroenteritis o los trastornos de humor nes conmuchos otros órganos de nuestro organismo por lo que sus virtudes trascienden a esta parte del cuerpo. «Teniendoencuentaque lamicrobiota lleva a cabo funciones muy diferentes y que con los probióticossemodulalacomposición deestamicrobiota, lasposibilidades son enormes», Olalla Otero, miembro del equipo científicotécnicodeNutribiótica. Lamicrobiota es importante para digerir alimentos,protegernosdepatógenos, entrenar a nuestro sistema inmunitario o, incluso, para mediar la comunicación entre el intestino y el cerebro. «Por lo tanto -explica-, se ha planteado el uso de cepas probióticas específicas para problemas tan diferentes como las gastroenteritis y los trastornos de humor, por poner algunos ejemplos». Desdehaceunos años está suscitandomucho interés labacteria Akkermasiamuciniphilaquevive enelmoco intestinal y «parecede utilidadentrastornosmetabólicos como la obesidad. Sin embargo, por ahora solo está autorizado su uso como parabiótico (es decir, inactivado omuerto)», detalla. De hecho, la Federación Española de Diabetes se ha hecho eco el pasadomesdedediciembrede una investigación de la UniversidaddeMedicinadePekín(China) publicadaenel «Journal of Translational Medicine», que afirma que el consumo de probióticos podríamejorar lasaludmetabólicaenpersonasconprediabetes, si bien los investigadores se muestran cautos tras los resultados del estudioporquequierenampliar la muestra para sacar conclusiones completamente fiables. En los siete estudios que realizaron, los resultados demuestran que los probióticos producen grandes beneficios en las personas con riesgo de padecer diabetes,mejorando lasensibilidada la insulina, los niveles de hemoglobina A1C, el colesterol y los triglicéridos. Además, promueven la secreciónde unpéptido encargadodeladisminucióndelosniveles de glucosa en sangre. Elusodeprobióticosparaelcuidadode lapiel esungranejemplo que demuestra sus aplicaciones extraintestinales. «Por un lado, cuenta con su propia microbiota, la dermobiota. Y, por otro, se ha descrito un eje microbiota-intestino-piel, por el cual nuestrosmicrobios intestinales y las sustanciasqueproducenafectantambién alasaluddelaepidermis»,explica Otero. Aunque los alimentos fermentados pueden contener microorganismos vivos, no se consideran probióticos según los expertos. Parahablardeprobióticoslosproductosdebencumplirunaseriede requisitos:contenerunacantidad mínima de microorganismos vivos, saber exactamente qué microorganismos son y que hayan demostrado un beneficio para la salud.«Paraemplearlosconunfin terapéutico hay que seleccionar cepas específicas que suelen encontrarse en suplementos, más que en alimentos», señalaOtero. Esta incorporación de nuevas cepas debe ir acompañada de unos criterios de seguridad que asegurequesonaptasparaelconsumohumano.Ungrupodecientíficosde laindustriay laadministraciónreunidosdentrodelGrupo de Expertos en Probióticos de la Farmacopea de los Estados Unidosacabadepublicarunaseriede criterios científicos para este fin enlarevistacientífica«Regulatory Toxicology and Pharmacology». Mary Ellen Sanders, responsable científica ejecutiva de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos (Isapp)ycoautoradeldocumento, ha señalado que «la situación actual, en la que distintos países tienen criterios diferentes para demostrar la seguridad de lamisma cepa probiótica, no es ideal». Por eso,estedocumentoabogaporun enfoque normativo más armonizado, basadoenprincipioscientíficos sólidos. Otero insiste en que «para que un microorganismo pueda emplearseparael consumohumano debepasarunoscontrolesexhaustivos que demuestren su seguridad». «Los probióticos que se comercializan son totalmente seguros. Cuando un microorganismo genera dudas solo se autoriza su uso como parabiótico», afirma. Encualquiercaso, insisteenque aunque los probióticos son complementosalimenticiosydeventa libre, siempre es recomendable que seaunprofesional de la salud actualizado el que recomiende cuál emplear en cada caso. «Si no seeligecorrectamentelacepaprobiótica adecuada podemos no lograr el efecto deseado». Es recomendable que un profesional actualizado prescriba cuál emplear en cada caso Su uso para el cuidado de la piel demuestra sus aplicaciones extraintestinales Actualmente se investiga la eficacia de la bacteria Akkermasiamuciniphila en trastornos de obesidad DREAMSTIME ►Los probióticos sonmicroorganismos vivos que ingeridos por los humanos en las cantidades adecuadas confieren una serie de beneficios para la salud, mientras que los prebióticos son «su alimento». Claves ►Los prebióticos son algunos componentes de los alimentos, como lafibra fermentable, que es aprovechada por lamicrobiota. Favorecen la producción de sustancias que tienen un efecto positivo sobre la salud. ►Probióticos y prebióticos son totalmente compatibles. Se complementan perfectamente porquemientras los probióticos aportanmicroorganismos beneficiosos, los prebióticos favorecen su crecimiento.

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 ATUSALUD 9 Con el último bocado del roscón de Reyes todavía reciente, llega el momentodehacerbalancedeuna nuevaNavidadenlaque labáscula refleja los excesos de estas últimas semanas.Dehecho, losespañoles engordamos una media de cuatrokilosdurante lasfiestasnavideñas, segúnconstatael InstitutoMédicoEuropeodelaObesidad (IMEO), una cifra que lleva amuchos a empezar el año probando dietas milagro que prometen «purgar» el organismo a base de aguaylimónocaldosdepurativos, lo que pone en grave riesgo la salud, yaque los expertos alertande que dañan el sistema inmune y disparan la vulnerabilidad frente a los virus, en plena expansión. Raquel Bonilla. MADRID ►Realizar un régimen «détox» muy restrictivo y sin control médico baja las defensas y dispara el riesgo de enfermar Las dietas depurativas dañan el sistema inmune DREAMSTIME nos», explica ÁfricaGonzález, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo. Alapérdidadeeficaciadenuestro sistema inmune se suma, además,elpeligroquesuponerealizar dietas depurativas sin control médico.«Enmúltiplescasospuedeser un riesgo para la salud: personas conrasgosocon trastornodeconductaalimentaria,conenfermedadesdelaparatodigestivo,delriñón, condiabetes…Ypuedehaberpersonasquedesarrollenenfermedades, como urolitiasis (piedras en riñón y vía urinaria) por exceso de vitamina C», alerta Francisco Pita, miembro del área deNutrición de la Sociedad Española de Endocrinología yNutrición (SEEN). Efecto rebote Otra grave consecuencia de realizar dietas depurativas sin control es que aumenta el peligro del denominado efecto rebote, ya que, «loque rápidoseconsigue, rápido se pierde, por lo que son parches quenosauto-engañan.Todasestas dietas détox siempre implican la suplementación dietética, puesto que les faltan nutrientes, aspecto clavepara reconocerlas como “no equilibradas”», advierteAlbaSantaliestra, secretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Una advertenciaquetambiénhaceeldoctor Pita, quien recuerda que «los médicos especialistas no recomendamos hacer planes depurativos con pastillas ni ampollas. Lo mejor es consultar con el médico deatenciónprimariaparaunavaloración inicial o con un especialistaenEndocrinologíayNutrición para una valoración integral, de cara a detectar otras posibles enfermedades asociadas (hipertensiónarterial, diabetes, hipercolesterolemia,hígadograso…)ypoder iniciar un tratamiento dietético y farmacológico si es necesario». De esta manera, los expertos coinciden en que «lograr el cambiohaciahábitosalimentariosyde estilo de vida saludables resulta claveparaalcanzar los objetivos a largoplazo», insisteSantaliestra.Y es que, tal y como añade Pita, «el plandepurativomás saludable es una dieta variada y equilibrada, asegurando el consumo de frutas yverduras(contienenantioxidantes) y de agua como bebida principal. No hay ningún “superalimento” quedepure el organismo. Ladietamediterránea es unbuen ejemplo de menú saludable que debería durar toda la vida». «La Navidad se convierte en el cóctel perfecto para deteriorar nuestras defensas. Por un lado, implica comer más y, sobre todo, abusar de unamayor cantidad de azúcares, dejando de lado las frutas y las verduras y, por tanto, las vitaminas y losminerales necesarios para el buen funcionamiento delsistemainmune.Además,conlleva ingerirmásalcohol yundesajuste horario, con menos horas de sueño, lo que merma lamelatonina, imprescindible para que las defensas actúen adecuadamente. Y, por último, hayunamenor actividad física diaria, y está demostrado que hacer ejercicio regularnosprotege frentea las infecciones respiratorias. Todo ello hace que los soldados del ejército de la inmunidad pierdan fuerza y eficacia frente a los agentes exterLos especialistas desaconsejan los menús «milagro» El plan más eficaz a largo plazo es una dieta variada, como la mediterránea, según los expertos La Navidad es un cóctel peligroso que merma la inmunidad por el exceso de azúcares y alcohol «Puede hacerse de tres a siete días» ¿Existen lasdietas«détox»? Entendiendo por dieta todo plan nutricional que regula la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona con un fin especifico, si podríamos afirmar que existen dietas détoxqueayudananuestroorganismo (que ya es capaz de depurarse por sí solo) a eliminar toxinas con más facilidad incorporandoalgunosalimentos específicos con propiedades que ayudana ello. ¿Se consigue también un efectodesinflamatorio? Hay que intentar que la dieta sea baja en calorías e incluir alimentos con propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antioxidantes y ricos en vitaminas, fibras y agua que nos ayudan amejorar nuestramicrobiota y tránsito intestinal. ¿Durantecuántotiempohay quehacer esasdietas? Loidealseríahacerlasuntiempolimitadodeentretresasiete días. Sepuedenindicar trasexcesosalimentarios,traslatoma de antibióticos o analgésicos, como ayuda en los planes de pérdida de peso y bajada de colesterol y triglicéridos. Hay quien piensa que, además, adelgazan¿escierto? Noestánindicadasalargoplazo para mantener un adelgazamiento responsable. ¿Qué alimentos habría que evitar a todacosta? Losazúcaresrefinados,harinas y grasas saturadas, así como la sal sonenemigos de la salud. Marta Robles ConchitaVidales Especialista en Nutrigenética ymédico estético El Rincón de

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Ahora que los Reyes Magos acaban de llegar a casa cargados con laúltimatecnología, tambiénpara los más pequeños, cabe reflexionar sobre la idoneidadde suusoa determinadasedades.Resultaevidenteque las redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok, entre otras, se han convertido en lanueva«PlazaMayor»por laque todo el mundo pasa y se deja ver, convirtiéndose enel puntode encuentroobligado,sobretodo,para los más jóvenes. Resulta irremediable y forma parte de nuestra sociedadactual, pero losexpertos alertan de que no todo vale, o al menos, no a cualquier edad, ya que existe el riesgo de caer en un uso abusivo y patológico con graves consecuencias para el desarrollo de losmenores. El problemaresideenqueel acceso a estas plataformas digitales cada vez se realiza a edades más tempranas y con escaso control parental, lo que puede impactar en la salud de los adolescentes e incluso afectar a su capacidad cerebral. Así lo advierte un nuevo estudiopublicadoestasemanaen la revista científica «JAMA Pediatrics», quemuestra que pasar horas en las redes sociales puede modificar, conel tiempo, la sensibilidad de los más jóvenes a los estímulossocialesderecompensa y castigo. Impacto neuronal Enunode los primeros estudios a largo plazo sobre el desarrollo neuronal de los adolescentes y el uso de la tecnología, investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, han llegado a la conclusión de que la revisión habitual que realizan los adolescentes de susredessocialesestárelacionada concambiosposteriores en la formaen laquesus cerebros responden al mundo que les rodea. En concreto, el nuevo estudio publicado en «JAMA Pediatrics» revelaqueloscerebrosdelosadolescentes pueden volverse más sensibles al anticipar recompensas y castigos sociales al dedicar más tiempo y realizar un mayor usode las redes sociales. «Los hallazgos obtenidos nos sugieren que los niños que crecen revisando las redes sociales conmás frecuencia se están volviendo hipersensiblesa loscomentariosdesus compañeros», aseguraEvaTelzer, profesora del Departamento de PsicologíayneurocienciadeUNCChapel Hill y autora correspondiente de este trabajo. Parallegaraestaconclusión, los investigadores rastrearon a 169 estudiantes reclutados de escuelas intermedias públicas en las zonasruralesdeCarolinadelNorte durante tres años. Al comienzo del estudio, los participantes informaronconquéfrecuenciaconsultabantresplataformaspopulares de redes sociales: Facebook, Instagram y Snapchat. Sus respuestas oscilaron entremenos de una vez y más de 20 veces al día. Así, los participantes se sometieron a sesiones anuales de imágenes cerebrales mientras completaban la tarea de retraso de incentivos sociales, que mide la actividad cerebral al anticipar los comentarios sociales de sus compañeros. «Si bien estamayor sensibilidad a la retroalimentación social puede promover el uso compulsivo de las redes sociales enel futuro, tambiénpodría reflejar un posible comportamiento adaptativo que permitirá a los adolescentesnavegarenunmundo cada vez más digital», afirma MaríaMaza, estudiantededoctorado en Psicología y una de las participantes del estudio. Las plataformas de redes sociales ofrecen un flujo constante e R. Bonilla. MADRID Las redes sociales afectan al cerebro de los adolescentes ►La revisión abusiva de internet modifica la sensibilidad neurológica de los menores El uso de dispositivos móviles está generalizado entre losmás jóvenes Elsistemadesaludpúblico en España es gratuito y universal, esto significa que las consultas,elaccesoaurgencias y ciertos medicamentos no requieren del pago de una factura por parte del paciente, pero ¿es realmente gratuito? La respuesta es no. Todo tiene un precio y el de la Sanidad lo pagamos todos, aunque no acudamos al ambulatorio con la carteraenlamano.Lagranmayoríade lapoblacióndesconoceel costedeunaconsultamédica,haciendoqueenmúltiples ocasiones laSanidad sea infravaloradapor el conjuntode los pacientes. Creo firmemente que para valorar y cuidar la Sanidad pública se debería de informar a la población del coste real de una visita a urgencias o al centro de salud. Solo así empezaremosaentenderquesindinero no puede haber un servicio de calidad. Calculemos el preciodeunavisitaaurgenciaspor fiebreytospersistentedevarios días de evolución. Si analizamos el número de personal necesario (sanitario y no sanitario), comomínimonos atenderá un administrativo, un enfermero y unmédico. Tras una primeraconsultaconelmédico (la cual ronda los 50 euros) se solicitarán las siguientes pruebas: una placa de tórax y una analítica básica. Laspruebasdeimagencomo la radiografía o la resonancia varían entre los 80 y los 100 euros.Existenpruebasespeciales como es el PET-TACque superanelcostede1.000eurospor paciente. Si a esto le sumamos laanalíticasanguíneacuyoprecioesdeaproximadamente100 euros, y si no tenemos encuentalamedicaciónnielserviciode enfermería...lavisitaalcanzalos 250 euros comomínimo. Seamos conscientes del coste real de una Sanidad de calidad y evitemos así tener que hacer referencia al refranero español, el cual nos recuerda que «lo que cuesta poco se estimamenos». El coste real de la Sanidad Dra. Marta Garay Marta Garay es médico Opinión

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 ATUSALUD 11 impredecible de comentarios sociales en forma de me gusta, comentarios, notificaciones y mensajes. «Estasentradassocialesson frecuentes, inconsistentesy,amenudo,gratificantes, loquelasconvierteenrefuerzosespecialmente poderosos que pueden condicionar a los usuarios a revisar las redes sociales repetidamente», asegura Kara Fox, coautora principal del estudioy estudiantededoctorado en Psicología. Revisión compulsiva Hastaelmomento, otrosestudios handemostradoqueel78%de los jóvenes de 13 a 17 años reconoce que revisa sus dispositivosmóviles al menos cada hora, mientras que el 35% de los adolescentes confiesa que usan al menos una de las cinco principales plataformas de redes sociales de forma casi constante. De esta manera, los hallazgos de este nuevo estudio sugieren que revisar las redes sociales repetidamenteentre losadolescentes de 12 a 13 años puede estar asociadoconcambiosenlaforma en que se desarrollan sus cerebros durante un período de tres años. Y las consecuencias parecen claras, ya que, en concreto, los cerebros de los adolescentes que revisaban las redes sociales con frecuencia, es decir, más de 15 veces al día, se volvieron más DREAMSTIME sensibles a la retroalimentación social. «Lamayoríade losadolescentes comienzan a usar la tecnologíay lasredessocialesenuno de los periodosmás importantes parael desarrollodel cerebrodurante nuestra vida, tal y como es la propia adolescencia, marcada por el desarrollo cognitivo y neuronal», explica el coautor Mitch Prinstein, quien también se desempeña su labor como director científico de la Asociación Estadounidense de Psicología. En este sentido, «nuestra investigacióndemuestra que controlar los comportamientos en las redes sociales podría tener consecuencias importantesyduraderaspara el desarrolloneuronal de los adolescentes, lo cual es fundamental para que los padres y los responsables políticos lo consideren al comprender los beneficios y los daños potenciales asociados con elusodelatecnologíaporpartede los adolescentes», alerta el investigador Prinstein. Lasmujerescondiabetes tienenmás riesgo de tromboembolismoque loshombres Investigadoresdel ComplexityScienceHuby laUniversidad MédicadeViena (Austria) han analizado a 180.034pacientes condiabetesmellitus y han hallado pruebasdeque las mujeres correnmayor riesgode tromboembolismo venoso (TEV) que los hombres, sobre tododurante la perimenopausia. Enconcreto, el riesgodeque las féminas condiabetesmellitus (DM) sufran también TEVes 1,52 vecesmayor queel de las mujeres sinDM. Para los varones, encambio, la probabilidades sólo 1,3 vecesmayor. El efecto alcanza su puntomáximoen las mujeresdeentre50 y 59 años, dondeel riesgoes 1,65 veces mayor, según los resultadosdel estudio, publicadoen la revista científica «DiabetesResearch andClinical Practice». Endocrinología El Colegio Oficial de Farmacéuticos deMadrid estrena imagen corporativa Creceel númerode jóvenesquesesomete adietasdeadelgazamiento El númerode jóvenesque se somete adietasde adelgazamiento hacrecido tras la pandemia. Un porcentajeque resulta especialmente significativoentre los adolescentes (15a 19 años), dondemásde unodecadacinco (21%) realizadietaen el momento actual, segúnconfirmael «III Barómetro Juvenil. Salud yBienestar» de la Fad y la FundaciónMutuaMadrileña. En la actualidad, un 18,9%de los jóvenesdeentre 15y 29 años se somete a unadietade adelgazamiento, una cuestiónen la que se aprecia cierta tendencia al alzadesde2017, cuando solo un 11,1%declaraba hacer dieta, yque ha crecido ligeramentedesde antesde la pandemia (con un 17,2%de los jóvenes sometiéndose adieta). Informe El ColegioOficial de FarmacéuticosdeMadrid (COFM) cumple 125añosestrenando imagendemarca. El nuevo logo representa la cercanía, la transparencia y la búsquedade lamejorade los servicios a los pacientesen particular y a la sociedaden general. «La pandemiamostrómásque nuncael valor añadido que los farmacéuticos aportan a la sociedad. Estaexperiencia nos indujo a asumir, conmayor voluntad si cabe, nuestra gran responsabilidad y aentendermejor la importanciade reforzar nuestrocompromisocon la saludde las personas, sobre la base de unamayor colaboración conel sistema sanitario yde una escucha atentade las necesidadesde la población», afirmael presidentedel COFM, Manuel Martínez del Peral. 125aniversario Detalle de unamujer aplicando insulina Los expertos alertan del peligro que supone caer en los estímulos de recompensa El 78% de los jóvenes de 13 a 17 años reconoce que comprueba su móvil al menos cada hora

