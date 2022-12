2022-12-24_Aniversario A Tu Salud

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 ANUARIOATUSALUD 2022 3 Sergio Alonso 2022 no pasará a la historia como elmejorañopara laSanidadenel mundoyenEspaña.Esciertoque trasuniniciodemultiplicaciónde contagiospreocupante, lacovidempezóa remitir amedidaque transcurrían losmeses hasta alcanzar una incidencia ínfima encomparaciónconlosdosprimeroscursos de la pandemia. Eso, lainmunidadnaturaladquiridapor losciudadanosentodoestetiempoy,sobre todo,elefectotaumatúrgicodelasvacunas, han permitido que el calendario llegue a sus últimas hojas con niveles más que aceptables dehospitalizaciones enplanta y en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Si nada se tuerce, la pandemia seguirá remitiendo durante los próximos meses y tocará a su fin en 2023, dando así carpetazo a una situación inédita para la humanidad en los últimos 100 años. Lopositivodeestanoticianooculta, sin embargo, algunos hechos inquietantes que justifican el primer aserto de este artículo. Elmayor de todos ellos es el exceso de mortalidad, disparado incomprensiblemente, y del que, de forma insólita, nadiedelMinisteriodeSanidadnidelGobierno ha dado explicación alguna. Este exceso demuertes puede deberse a la ola Una Sanidad agotada y con más muertes de las previsibles Opinión de calor estival y también, y aquí está la clave, a los efectos subyacentes de la propia pandemia, lo que da muestras de la debilidad extrema que sufre el sistema sanitario español para afrontar imprevistos de este tipo. De hecho, no son pocas las voces autorizadas que atribuyen las numerosas muertesque se registranaúnenEspañaal aplazamientoen2020y2021detratamientosquenoadmitendilaciónpara laspatologías cardíacas o el cáncer. Otras lo achacantambiénalapropia ineficacia del sistema, que este año ha batido récorddelistasdeesperaparaconsultasexternas e intervenciones quirúrgicas en todo el país. El hecho de que 742.518 personas se encontraranpendientesdeunaoperación a finales del mes de junio –más que nunca– y que tuvieranque hacerlounamedia de 113 días, alcanzando en algunas autonomías como Cataluña y Aragón los 151 días, no ha debido parecerles relevante al Ministerio ni al Gobierno, que tampoco han dicho una palabra al respecto pese al drama que se oculta tras las frías cifras En 2022 hemos conocido también que dentrodeunosmesesCarolinaDariasdejará el puesto, una lástima porque, a diferenciadesuinmediatoantecesor,Salvador Illa, la canaria sí ha sido equilibrada en la tomadedecisiones,yporquenoparecede reciboqueelnúmerodetitularesdelacartera sanitaria se eleve a cinco en apenas una legislatura cuando se produzca el nombramientodesusucesor/a.¿Semerece laSanidadtantorelevo?Larespuestaes queno. LaSanidadnopuede tenerunministerioocupadoporavesdepaso,algoque hasucedidobajogobiernosdelPPyahora del PSOE. Si agotado está el sistema hospitalario, nomenos lo está también la atención primaria, ideologizada hasta el extremo en épocapreelectoralyde la que los partidos y posiblemente hasta algunossindicatosvolveránaolvidarsecuando se celebren las autonómicas. Otroejemplodelasituaciónextremaque atraviesalaSanidadeselretrasoenlaaprobacióndenuevosfármacos,quesuperalos 500 días demedia desde que se autorizan enEuropa.Unamalaseñalpara lainnovaciónque llegaráen lospróximos años yde la que ya se empiezan a conocer avances comolasterapiasCAR-T,cadavezmásmejoradas, o los nuevos tratamientos contra el cáncerdemamadepeorpronóstico. En elhorizonteestáencontrarremediocontra elalzhéimer, laesclerosismúltipleylaELA y otras enfermedades neurológicas. El próximo reto farmacológico está ahí. «Este Ministerio no puede estar ocupado por aves de paso» EFE ►Otro ejemplo de la situación extrema del sistema es el retraso en la aprobación de nuevos fármacos, que supera los 500 días de media

4 ANUARIOATUSALUD 2022 Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN La Reina Letizia, con A TU SALUD por su XX aniversario R. S. MADRID El año2022hasidomuyespecial para A TU SALUD pues hemos celebrado nuestro XX aniversario. Dos décadas en las que nos hemosconvertidoenunreferente en información de Sanidad, alimentación y bienestar en nuestro país. Con este motivo, en el mes de juliotuvolugarungranactoconmemorativo y presencial en la nueva sede de LA RAZÓN para homenajear la trayectoria del suplemento y que congregó a cerca de 700 invitados El evento contó con la presen- ►Recibió en La Zarzuela a una representación del periódico encabezada por José Creuheras ciadetodos losprotagonistasdel sectorsanitario, juntoapersonalidades destacadas del panorama económico, social y político de la sociedad española, entre ellas la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida;elconsejerodeSanidad delaComunidaddeMadrid,Enrique Ruiz Escudero; Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados; o María Teresa Fernández de la Vega, entonces presidenta del ConsejodeEstadoydelaFundaciónMujeres por África. El broche de oro a la celebracióndel vigésimo aniversariodel suplementodominicaldelperiódico tuvo lugar cuando, pocos díasdespués,DoñaLetiziarecibió enelPalaciodeLaZarzuelaauna representacióndel periódico encabezadapor el presidentede los gruposPlanetayAtresmedia,José Creuheras, y en la que participaron Andrés Navarro, consejero delegadodeLARAZÓN;FrancisAlolargodeestasdosdécadas, el suplemento ha logrado, domingo trasdomingo, nosolohacerseunhuecodentrodel sector sanitario,sinoconseguirposicionarsecomounproyectorobusto ydeprestigio.Danbuenaprueba de ello los 48 premios con los que,hastaelmomento,ATUSALUD ha sido galardonado, convirtiéndose en el suplemento máspremiadodelaprensaespañola. El reconocimiento de mayor prestigio llegóenel año2007 con el Premio Rey Jaime I de Periodismo en la modalidad de medio escrito. co Marhuenda, director del diario;SergioAlonso,directoradjunto del periódico y director del semanario ATU SALUD, y Eva S. Corada, Belén Tobalina y Raquel Bonilla, redactorasdeeste suplementodominical. Granconocedorade los temas sanitarios y sociales, tal y como demostró durante su audiencia privada, que duró alrededor de una hora, la Reina Letizia aprovechó la ocasión para felicitar al equipo, al que agradeció la gran labor de divulgación que realiza cada semana desde hace 20 años. De izquierda a derecha, Marhuenda, Bonilla, Creuheras, Tobalina, Doña Letizia, Corada, Navarro yAlonso CASA REAL El suplemento es el más premiado de la prensa española con un total de 48 galardones El evento sanitario del año ►Los XI Premios del dominical reunieron a los actores más importantes del mundo de la salud El22denoviembresecelebrólaXI Edición de los Premios A TU SALUD, la cita anual en la que este suplemento–decanodelaprensa española–reconocelainnovación, elesfuerzoinvestigadoryel trabajo de los profesionales de nuestro país en las diferentes áreas que aborda en sus páginas, como son la salud, lamedicina, la investigacióno laalimentación. El acto estuvo presidido por la ministradeSanidad,CarolinaDarias,quienhizoentregadepartede los galardones junto al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,EnriqueRuizEscudero,el director deLARAZÓN, Francisco Marhuenda, y el director adjunto y responsable de A TU SALUD, SergioAlonso. Lospremiosespeciales,destinadosareconocer la labordepersonas o instituciones que hanmarcado un hito en sus ámbitos de trabajo,recayeronen JoanManuel Burdeus González-Solis como Mejor Especialista en TraumatologíayCirugíaOrtopédica;Marcos LópezHoyos,presidentedelaSociedadEspañoladeInmunología, por su labor en la pandemia; Miguel Ángel Martínez González, catedráticodeSaludPúblicaenla UniversidaddeNavarra, recibióel PremioasuTrayectoriaInvestigadora; Juan Antonio Encarnación, oncólogodelHospitalVirgendela Arrixaca, de Murcia, fue elegido MejorInvestigadordelAño;Diego Murillo, presidentedeAMA, recibióelPremioalaTrayectoriaProfesional;ylafarmacéuticaespañola Pharmamar fue galardonada como Compañía Farmacéutica másInnovadora.Pero,sinduda,el premiomásespecialdelagalafue el concedido a título póstumo a Íñigo Lapetra, director de Comunicación del Consejo General de EnfermeríacomoMejorComunicador Sanitario. R. S. MADRID El galardón más emotivo fue el entregado a Íñigo Lapetra a título póstumo Foto de familia de todos los premiados GONZALO PÉREZ

6 ANUARIOATUSALUD 2022 Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Los reportajes que fueron noticia en 2022 Si hay algoquehamarcado 2022es lagransubidade costes, desdeel petróleo hasta la luz y el gas, pasando por la comida. Yeso tiene ungrancostepara la salud de los españoles: «Con la grave crisis energética y la faltade recursos económicos de las familias, esperamos queaumenten los problemas de saludyque hayaunnivel demortalidad muy elevado. Lopeor está por llegar, pues el fríoagrava numerosas patologías y elevael peligrode fragilidad», advirtióenseptiembreLorenzoArmenteros, portavozde laSociedad EspañoladeMédicos Generales ydeFamilia (SEMG). Además, tal y comoalertó JuanGil Arrones, secretariogeneral de laSociedadEspañolade PediatríaSocial (SEPS), «por culpade la inflación, esperamos queel 50%de losmenores españolesno tengaaccesoauna alimentaciónsaludable, lo que incrementará la obesidady ladiabetes». La crisis y la inflación aumentan la mortalidad El CongresoAmericanode OncologíaMédica (ASCO), que este añovolvióa celebrarsede forma presencial, fue el escenario enel que sepresentóun revolucionarioestudio español frente al cáncer de mamametastásico –el Destiny–no solopor los espectaculares resultados obtenidos conunanueva combinaciónde fármacos (trastuzumabderuxtecán), sinoporque, gracias a él, la clasificaciónde los tipos de tumores depecho establecidahasta ahora cambiade forma radical. Así, el trabajo, coliderado por AleixPrat, presidente del GrupoSolti de Investigación, demuestraque los tumoresHER2negativos también respondena los medicamentos que atacan a estaproteína, loque cambia el paradigma enel tratamiento llegandoamás pacientes y ampliando con ello sus posibilidades. Este nuevoabordajebeneficiará al 50%de los tumores demama. Grandes avances en cáncer de mama La irrupciónde lacovidha causadounefectoparadójicoen la incidenciade las infeccionesde transmisión sexual (ITS): si enunprimer momento las cifrasde contagios caíandrásticamente, consecuenciadel confinamientoy la restriccióndemovimientos y relaciones sociales, este año losexpertoshan notificadounaexplosiónde casos,muyespecialmente entre losmás jóvenes. Aunqueesta tendenciaes ascendenteen todas las ITS ygrupospoblacionales, de acuerdoa losúltimosdatos publicadospor elCentro Nacional deEpidemiología, relativosa2019, los números relativosa gonococo, clamidiay sífilis sehanduplicadoen adolescentesde15a19 añosenEspaña. Juntoa la pérdidademiedoa patologíasantes temidas comoel VIHoel augede las aplicacionesdecontactos, estaescaladasedebe, sobre todo, aun incrementode lasprácticasde riesgo. Sin freno en las infecciones de transmisión sexual Después de casi dos años conel «tapabocas» como complemento estrella, decir adiós a lamascarilla fueunaliviopara la población, pero los expertos ya alertaronen abril de que significaría el pistoletazode salidapara la llegadadenuevas enfermedades como gripe, bronquiolitis, tosferina, varicela, sarampión, gastroenteritis, conjuntivitis... «El aumentode nuevas infecciones será claro tanto enadultos como enmenores, donde volveremos a ver la meningitis aséptica, el conocido como síndrome mano-pie-boca o el exantema cutáneo en mayor proporción y cualquier épocadel año porque sehaperdido la inmunidad frente a esos patógenos», advirtió AlfredoTagarro, coordinador del grupode trabajode Infecciones Respiratorias de la SociedadEspañolade InfectologíaPediátrica (SEIP). Las otras patologías que trae el adiós a lasmascarillas ►Durante este año, la covid-19 ha seguido copando páginas, pero también las nuevas enfermedades disparadas tras la pandemia o las novedades logradas en Oncología

8 ANUARIOATUSALUD 2022 Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Fuente: Consejerías de Sanidad, Mº de Sanidad, Unicef, Save the Children y OCDE La pandemia desborda la asistencia psiquiátrica infantil ►El deterioro de la salud mental de los niños y adolescentes ha triplicado la depresión y los intentos de suicidio en los últimosmeses Raquel Bonilla. MADRID A puntodecerrar las páginas del año 2022,elSARS-CoV2 todavía se cuela en nuestro día a día y los contagios por coronavirus no se han llegado a esfumar, loquehaceque lapalabracovid19 siga estando dentro de nuestras conversaciones de forma inevitable. Aunque, echando la vistaatrásyconlaserenidadque otorga el paso del tiempo, podamos decir que lo peor de esta crisis sanitaria ya ha pasado, lo ciertoes que lapandemiahadejado un damnificado invisible y difícil de salvar en apenas unos meses, tal y como contamos el domingo 6 de marzo de 2022, cuandolasextaoladelacovid-19 daba sus últimos coletazos y la «normalidad»volvíaaabrirseun esperanzadorcaminoennuestro horizonte. Bajo ese ansiado regreso a la normalidad se esconde el crecimiento exponencial de un problema imperceptible a simple vista, pero que merma la salud de forma considerable. Nos referimosalosproblemasdesalud mental, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimóenmarzodeesteañoque«la ansiedad y la depresión han aumentado un 25 por ciento duranteestosúltimosmeses, sobre todoen losmás jóvenes, que corren un riesgo desproporcionadodecomportamientossuicidas y autolesivos». España cumple a pies juntillas las características de esa inquietanteradiografía,hastaelpuntode que la asistencia sanitaria de los menoresconestosproblemasestá desbordada en nuestro país, ya que a día de hoy hay niños y adolescentes conproblemaspsiquiátricos graves que están siendo atendidosenlaplantadePediatría, ynoenlaespecíficadePsiquiatría infantojuvenil, por falta de recursos, según denuncian los pacientesa«ATUSALUD».Yelproblema resulta global, ya que no se da en un único hospital ni en una sola provincia. Saturación generalizada «La saturación del sistema es real, porque hay un clarísimo aumento de la demanda y de la incidencia de los problemas de salud mental en los menores. Esto se ve en todos los estratos de la asistencia, ya que nos encontramosconmásconsultasde este tipo en atención primaria, enloscentrosespecializados, en los servicios de urgencias, con mayores cifras de ingresos hospitalarios y con más solicitudes en hospitales de día, lo que se traduce en listas de espera cada vez más largas que llegan a superar los tres meses», confirma Azucena Díez, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría (SPI-AEP) y directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil yAdolescentede laClínica Universidad de Navarra. Listasde espera LasituacióndescritaporDíezse repite desde los distintos prismas de la atención sanitaria. «Los servicios de asistencia de saludmental infantojuvenil llevan desbordados desde mucho antes de la pandemia y la crisis no ha hechomás que agravar el problema. Los pediatras cada vez nos derivan más menores a los centros especializados y los recursos siguen siendomuy escasos, lo que se traduce en un retraso en el diagnóstico y en unapeor calidaddel tratamiento. Según dónde se viva, la primeracitaensaludmentalpuede tardar más de un mes, aunque en los casos graves existe una prioridad que reduce ese tiempo hasta los 15 días. Sin embargo, el problema no es tanto ese primer contacto, sino el tiempo que pasa entre las sucesivas visitas, pues entre ellas pueden pasar dos y tres meses, lo que dificultamuchísimo realizar un tratamientopsicológico en esas condiciones», lamenta Gloria Los afectados ahora tienen menos edad y sus problemas son más graves «A pesar de la congestión del sistema, hay que pedir ayuda», dicen los expertos Un 25% han aumentando los problemas mentales, según la OMS Bellido, presidentade lasección infantojuvenil de la Asociación Nacional dePsicólogosClínicos y Residentes (Anpir). Cuando esos primeros pasos flaquean, las consecuencias se trasladan a los centros hospitalarios. «En los servicios de Urgencias hemos notado cómo se ha disparado la llegada de menores con autolesiones, ideas suicidas, ataques de ansiedad, depresión grave y trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia. Vemos muchas intoxicaciones, abusodedrogas y de alcohol que antes se daban principalmenteduranteelfinde semana y con carácter social, pero que ahora se reproducen entre semana y en soledad. Es una tendenciamuypreocupante», reconoce Iria Miguéns, coordinadora del Grupo de Salud Mental y Suicidio de la Sociedad Española de Emergencias y Urgencias (Semes). Más autolesiones Dehecho, losdatos resultandemoledores: En 2021 el número desuicidiosennuestropaís creció más de un 7% y se disparó más de un 200% en el casodel intentoentre losmás jóvenes. «Durante estos últimos meses ha habido entre tres y cuatro veces más intoxicaciones noaccidentales, comportamientossuicidas en general, trastornos en las conductas de la alimentaciónyaparición de síntomas depresivos en este colectivo»,confirma Díez, aludiendo a un inf o r m e realizado p o r e l Grupo de Trabajomultidisciplinar d e S a l ud Mental en la Infancia.Yasí lo corrobora Miguéns con su experiencia diaria, pues recuerdaque«lasestimacionesapuntana que por cada suicidio consumado hay al menos 20 tentativas, lo que nos deja entrever por qué hemos notado esa avalancha en los servicios de Urgencias». Ylapalabraavalanchaes laque emplea tambiénRodrigoPuente, psiquiatra y coordinador de la UnidaddeHospitalizaciónInfantojuvenil delHospital 12deOctubre de Madrid, para describir la sensación que viven desde hace algunos meses. «Nuestra unidad está pensada para pacientes gravesquerequiereningreso.Seabrió en abril de 2021 y durante el año pasado atendimos a 258 pacientes. En lo que va de este 2022 ya llevamos45,porloqueparececlaroque sí hay un incremento considerable. No sabemos si se trata de un problema latente que ya existía o son las consecuencias de la pandemia de la co-

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 ANUARIOATUSALUD 2022 9 SATURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUDMENTAL INFANTO JUVENIL Listas de espera de hasta dos meses para una primera cita Retraso medio de 30 días para la primera consulta Hasta 3 meses entre visita y visita Solo el 60% de los hospitales de la red pública cuenta con atención psicológica ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL ENTRE LOS ADOLESCENTES (DE 10 A 19 AÑOS) 20,8% 16,3% 13,2% Media mundial Media europea España Chicas (España) Chicos Hombres Hombres Mujeres Mujeres 21,4% 20,4% PRINCIPALES PATOLOGÍAS: Ansiedad o depresión 55% Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 20% Trastorno de conducta 18% Desorden alimenticio 5% Trastorno del espectro autista 6% Trastorno bipolar 4% Alemania Suiza Francia Italia Portugal España Turquía Otras enfermedades mentales 12% TIEMPO MEDIO DE ESPERA PARA CONSULTAS EN PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL EN ESPAÑA (datos en días) PSICÓLOGOS CADA 100.000 HABITANTES SUICIDIO, EL PASO FINAL INCREMENTO DE SUICIDIOS EN NIÑOS Infografía Tania Nieto/LA RAZÓN Imagen: Dreamstime Región de Murcia Navarra País Vasco La Rioja Galicia 27 27 13 21 71 50 45 12 38 61 60 Andalucía Extremadura C. Valenciana Castilla y León CastillaLa Mancha Madrid El resto de CC AA no detalla datos en Psiquiatría 2,1 millones de españoles sufren un cuadro depresivo, de ellos, 230.000 padecen depresión grave 5% tiene diagnosticada ansiedad FALTA DE PERSONAL Psiquiatras por cada 100.000 habitantes 52,3 27,7 22,8 17,3 13,5 11,8 5,7 España Europa 6 18 2019 2020 2019: 2020: 2020: 300 2020: 411 3.671 3.941 personas se suicidaron: 2.771 900 2.930 1.011 Incremento del 7,4% 11 suicidios al día Primera causa de muerte no natural 3% de los niños tuvo pensamientos suicidas en 2021 Menores de 15 años De 15 a 29 años De 30 a 39 años 7 suicidios 14 7 niños 7 niñas 227 hombres 73 mujeres 313 hombres 98 mujeres vid-19, pero en cualquier caso la crisis sanitaria ha sido un catalizador de todoello», asegura. Cambio de perfil La pandemia ha cambiado el perfil de lospacientesque requierenasistenciahospitalaria en términos de salud mental:«Vemosquecadavez lleganaedadesmás tempranas, es decir, los problemas se inician sobre los 11 o 12 años, ynos encontramos con patologíasdemayorgravedad, loquenos obligaa realizar tratamientos intensivos y de urgencia», explica Carmen Moreno, psiquiatra del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El abordaje integral de este tipo de pacientes resulta esencial. Buen ejemplo de ello es la figura de la enfermera especializada en salud mental, «que se convierte en la persona de referencia para los pacientes y las familias que llegan al hospital cargadasdedudasyconmiedos. Si después de nuestra intervenciónhace faltamantener lacontinuidad del tratamiento nos encargamosde introducirles en la interconsulta y hacemos el seguimiento telefónico hasta que nos aseguramos de que yaestáenmanosde loscompañerosdelaredasistencial. En ningún caso se deja desamparadoalafectado,porque sonpacientesmuyvulnerables», explica Julio González, enfermero especialista en salud mental del Hospital Gregorio Marañón. A pesar de este escenario, nunca hay que tirar la toalla y ante los primeros síntomas resulta muy importante pedir ayuda a los profesionales yno dejarlo pasar por culpa de esa saturación. «Ser conscientes de que algo no va bien es el primer paso y una vez detectado, la red deasistenciasiemprefunciona», asegura Puente. Y el refuerzo comienzaallegar:«Sabemosque hay una gran necesidad en el grupoinfantojuvenilycadavez sededicanmás recursos a ello, tal y como demuestra la aperturadenuevasunidadesespecializadas y la puesta enmarcha de la atencióndomiciliaria para niñosyadolescentes.Lapandemia noshadesbordado, peroesurgente dar una respuesta para quehayaunaaccesibilidadrápidayeficaz»,aseguraMercedes Navío, coordinadora de la Oficina Regional de SaludMental y Adicciones de la Comunidad de Madrid.

10 ANUARIOATUSALUD 2022 Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN estafados, sin dinero y sin salud. Vistolovisto,ytrasnuestrasnumerosas advertencias,nuestrospolíticossepusieron de acuerdo para aprobar por unanimidad en abril de 2021, en el seno de la ComisióndeSanidadyConsumodelSenado,unamociónpresentadaporelPartidoPopularenlaque se instaba al Gobierno a tomar las medidas que seannecesarias para impedir la publicidad engañosa enunámbitotansensible como lo es el de la salud. Enaquelmomento quise reconocer laaltura de miras de sus señorías y así lo dije públicamente. Sin embargo, sin que entendamos aún el porqué, todosehaidoal traste.Haceapenas siete meses, el Congreso de España rechazó una Proposición de Ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias, presentada por el PP. Una mayoría de la cámara ni siquiera permitió su tramitación, que es lomíniDr. Óscar Castro Reino ►«No es admisible que en una sociedad moderna como la nuestra se mercadee con la salud» DREAMSTIME «Ahora parece que no importa la pericia del profesional, sino el precio y las ofertas» «Reclamo altura de miras y sentido común a nuestros representantes» «Varios escándalos se podrían haber evitado con una normativa» votaron en contra o se abstuvieron, entre ellos losgruposqueconformanelGobierno de coalición, estiman ahora que no es necesarioprotegeralospacientesyhacen caso omiso a los profesionales que estamos en primera línea. Un grave error. Pero es que aúnhay una vuelta de tuercamásenestarocambolescahistoria.Yes que el pasadomes de noviembre, Unidas Podemos presentó en el Congreso una Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativaa la revisiónnormativa de regulación publicitaria de los medicamentos y productos sanitarios. Esdecir, losmismosrepresentantesque votaronen contradeunamociónenabril de 2022, presentan ahora otra que persigueobjetivos idénticosypidenel apoyoal restopara sacarlaadelante. Pareceríauna broma, denoser porquenonoshaceningunagracia,enespecialalosprofesionales que estamos enprimera línea y que tenemos que tratar diariamente en nuestras consultas apacientes quehansufridoengaños o estafas. Por todo ello, y como máximo representante de la Organización Colegial de Dentistas, reclamo altura demiras y sentido comúnanuestros políticos. Basta ya de tantos vaivenes, de urdir estrategias o deoponersepor sistemaa loqueproponga el adversario. Lo que pedimos los profesionales sanitarios es necesario, lógico y consecuente. Háganlo pensando en que todos podemos ser algún día las víctimas. Protejamos de verdad a nuestros ciudadanos. moquepodíanhaberhechosus señorías: tramitar la norma para después trabajar sobre su contenido, presentar enmiendas…mejorarlaendefinitiva.Nadadeeso sucedió. El texto, conelqueestábamosdeacuerdotodoslosconsejossanitariosquerepresentamos a más de un millón de profesionales,pedíadesarrollarunmarconormativo que asegure unamayorcolaboración, porpartede las Administraciones públicas, en todos losprocesospublicitarios relacionados conmaterias sanitarias, así comodeterminar lasdiversasvías en lasque sepuedenmaterializar losprocesospublicitarios, afindeconseguirque todas lascomunicacionescomercialesen materia sanitaria sean exactas y verídicas en cuanto al contenido y adecuadas en cuanto a la forma, para fomentar la seguridad del paciente. Esdecir, losrepresentantespúblicosque Opinión La publicidad sanitaria y los vaivenes políticos E n las últimas semanas hemos presenciado un nuevo caso de interés partidista inexplicable e injustificable.Cuandounoeselegidoparauncargodealtaresponsabilidad, como los queprocedende la voluntadpopular, jamás tiene que perder de vista que sedebealosinteresesdelaciudadanía.Este axioma tan evidente, que debería ser de obligadísimo cumplimiento, pasa a un segundo plano –y llegado el caso es incluso desechado– si entran en juego otros elementos muchomás mundanos y tribales, como el tacticismopolítico. Desde el ConsejoGeneral de Dentistas llevamos años reclamando la necesidad de regular la publicidad sanitaria porque noes admisibleque enuna sociedadmodernacomolanuestrasemercadeeconla salud. Ahora, pareceque yano importa la periciaolaexperienciadelprofesionalque tevayaa tratar, sinoque todoestádirigido a los precios, las ofertas, las rebajas y el utilizar personas y personajes conocidos para promocionar productos y servicios sanitarios. Desgraciadamente tenemos muy presentesvariosejemplosdeescándalosque podrían haberse evitado si tuviéramos unanormativa clara al respecto. Nohace mucho recordamos aquella tristemente célebre empresa que aseguraba en sus campañas publicitarias que ponía a disposicióndesusclientesmásdeunmillón de euros de fondos propios para tratar patologíasbucodentalesdepersonascon pocos recursos. La empresa acabó como acabó, claro. Y sus pacientes peor aún: Dr. Óscar Castro Reino es presidente del Consejo General de Dentistas de España

12 ANUARIOATUSALUD 2022 Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Otros donantes que en su día tampoco podían Avances previos ► El miércoles 1 de junio se celebró el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y a la espera de que los pacientes con tumor cerebral maligno puedan donar sus órganos en todo el país, cabe recordar que hasta hace tan solo unos años tampoco podían hacerlo las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular cuya supervivencia es de tres a cinco años, aunquemuchas personas viven cinco, diez omás desde su diagnóstico. Todo comenzó con el proyecto Donante de Riesgo No Estándar (DRNE) que se inició en 2013. Desde entonces y hasta 2021 un total de 130 personas con ELA (de los cuales 123 han sido efectivos) donaron sus órganos. Gracias a este acto de generosidad, se han realizado un total de 324 trasplantes, según los datos que la ONT publicó en su día. De ellos, 192 fueron renales, 90 hepáticos, dos hepato-renales, 34 pulmonares, dos cardíacos y cuatro de páncreas-riñón. mo. Si hubiera duda se le haría una biopsia, y en casode dar positivo no se haría el trasplante», detalla Encarnación. «Al receptor –prosigue– se le hacen las pruebas habituales. Tras el trasplante, se le hace un seguimiento: un escáner cada tres meses en los dos primeros años y a partir de entonces uno cada seis meses. También una ecografía de cada órgano cada tres meses que al resto se hace cada seis. Eso es lo que hemos planteadopara los receptores de órganos de estos donantes». Eso sí, antes de nada, «la deciperoladonacióndepersonascon tumor cerebral maligno causará un impacto positivo en las listas de espera. En el caso del riñón, depende de los proyectos enviados al Carlos III y a la Mutua de Madridpara conseguir financiación para estudiar el riesgo de trasplante,yaquelaprobabilidad de que estos pacientes fallezcan esbaja, y losurólogos tienenmás miedo». Algo lógico, ya que los enfermos cardiovasculares y los hepáticospuedenmorirestando en lista de espera. En cuanto al riesgo analizado en esta tesis, el oncólogoha analizado la bibliografía existente sobre los trasplantes hechos a nivel mundial por parte de donantescontumorcerebralmaligno. «En España, antes de este proyectohubounsolocaso, elde 2018. En Europa, unos100 trasplantesyenelmundo,400aproximadamente», recuerda. Este análisis ha permitido conocer que el riesgo de transmisión de células tumorales al receptor «es de 0% en el caso del corazón, porque no ha habido ningúncasode transmisión, yen cuanto a hígado y riñón el riesgo es inferior al 1%. En el del pulmón, laprobabilidadesmás elevada porque se han producido dos casos a nivel mundial», precisa el autor de la tesis. Atenordeestosdatos,creeque la iniciativa se podrá expandir a todo el país para que los pacientes con tumor cerebral pudieran donar. «Ahoraaundonante se le hace una placa de tórax y una ecografía previa a la donación. A estosnuevosdonantesseleshace tambiénunescáner, un taccompletoelmismodíadeladonación para descartar la presencia de células tumorales en su organisGracias al padrede JuanAntonioEncarnación, oncólogo del Hospital Vi rgen de la Arrixaca,enMurcia, lospacientes con tumor cerebral maligno estánmáscercadepoderdonarsus órganos.«Todocomenzóel24de diciembre de 2020. Me llamómi padre por teléfono porque tenía un hormigueo en la mano, no llevaba bien la paleta, es obrero. Le dije que viniera al centropara que le explorara el neurólogo de guardia.Alas15:00delatardeme llamóelradiólogo,quebajara,no me lo quería decir por teléfono. Labiopsiaconfirmóqueteníaun glioblastoma,untumorquetiene una supervivencia media de 12 meses», explica. Como su padre tiene carné de donanteysiemprelehabíadicho que cuando fallecieraqueríadonar sus órganos, suhijo fue a hablar con Mario Royo-Villanova, coordinador de trasplantes de la Arrixaca,queenadelanteseconvirtióendirectordesutesis junto al jefe de Oncología, José Luis Alonso Romero. «Le pregunté si una persona con tumor cerebral maligno puede donar. Me recomendó que me mirara las guías. Revisélaeuropeaylainglesaque yahablabandequesedebebajar el riesgo de transmisión que se piensa que hay para este tipo de tumor», recuerda. A ambos les pareció una buena idea hacer este proyecto, cuyo resultado ha sidounatesisquehademostrado que estos pacientes pueden donar corazón e hígado sin riesgo para el receptor. En el caso del riñón, aún queda por estudiar el riesgo real que tiene. La mayoría de los pacientes con un tumor cerebral maligno, considerados aquellos agresivos en fase III y IV (en este tumor la fase no indica expansión sino malignidadde lascélulas)notienenmetástasis y fallecenpor enfermedadactiva.«Hastaahorano se aprovechaba ninguno de sus órganos,soloseautorizabantrasplantes de donantes en grado I y II. En fase III y IV enningún caso hastaahoraporqueestabaprohibido. Solosehizounoen2018en Españayfuecasualidad»,explica. No se sabía, en teoría, que el donante tenía el tumor. Pero gracias a esta tesis, la situación podría cambiar. En el casodelcorazón, ladonaciónpor partedepacientescontumorcerebral maligno «permitiría ser autosuficientes. Se podría reduciracerolalistadeesperaporque Belén Tobalina. MADRID ►España está más cerca de lograr ser autosuficiente en trasplantes de corazón gracias a un oncólogo y a su padre, diagnosticado de un glioblastoma Las personas con tumor cerebral maligno, a un paso de donar órganos Trasplante cardíaco DRES. RUBÉN JARA Y SERGIO CANOVAS con este órgano no hay transmisión», asegura. No es el único en afirmarlo. El doctor Royo-Villanova recuerda que «cada año mueren 3.200 personas con tumor cerebralmalignoenEspaña ynohaytantospacientesconenfermedad cardiovascular que requieran un trasplante, por lo que amedio-largo plazo podríamos ser autosuficientes». Enel casodel restodeórganos, lograresteobjetivoesmásdifícil: «Que los pacientes con hepatocarcinomamueranonodepende de si recibenun trasplantepor lo que no te puedo dar una cifra, El riesgo de transmisión de células malignas con la donación es 0 en el caso del corazón

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 ANUARIOATUSALUD 2022 13 El objetivo es extender este tipo de donación a nivel estatal OCATT El receptor es el que, con el equipo médico, toma la decisión de aceptar o no el órgano tesis, siendo lapresidentadel tribunal la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, «queremos desarrollar el protocolo en nuestro centro y enlacomunidadautónomayponerlo en marcha», detalla RoyoVillanova. Elsiguientepasoesexpandirlo al restodel país. «El proyecto tiene que pasar por la Dirección General de la ONT. En caso de dar luz verde al proyecto, la iniciativa se hará extensiva al resto de autonomías. Es decir, en el resto de regiones los pacientes món, salvo urgencia vital, nome lopondríayderiñóndepende: si eldonantenosolotieneuntumor cerebral, sino que es diabético, con70años, yo,quetengo51,me esperaría,perosieldonantetiene 30añosme lopondríasinduda», asegura Royo-Villanova, que recuerdaqueinicialmenteelriesgo es bajo, al año o dos años esmenor y sería extraordinariamente improbablequesedesarrollaran célulastumoralesochoañosdespués del trasplantepor culpadel órgano trasplantado. Ahoraquedaesperar.Después de que el 5 hiciera lectura de su sión la toma el paciente compartidaconel equipo», explicaRoyo-Villanova. «Yo no tendría duda en ser receptor deuncorazóndeun donantecontumorcerebral maligno porque no existe transmisióndocumentada. En el caso de los pacientes hepáticos que ya tienen cánceroqueesténgraves,el riesgopuede ser razonable. Yodesdeluegometrasplantaríaunhígadodeeseperfil de donante si estuviera en lista de espera o tuviera un cáncer de hígado. De pulcon tumor cerebral maligno podrántambiéndonarsiempreque cadacoordinador regional y luegoelcoordinadordelhospitalasí lodecidan»,explicaelautordela tesis, orgulloso tanto él como su familiade loquepuede suponer estetrabajoparamuchospacientes, máxime sabiendo que todo comenzógraciasal terriblediagnóstico que recibió su padre. «Creoqueesunatesisdoctoral disruptivayquepuedeconstituir una vía de trabajo muy sólida para los próximos años del ProgramaNacionaldeTrasplantes», concluyeDomínguez-Gil.

14 ANUARIOATUSALUD 2022 Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN el cambio de timón que necesita el sistema sanitario? ¿Está nuestro país –sus distintas administraciones– dispuesto a duplicar las partidas sanitarias en los presupuestos? Para empezar, el Ministerio de Sanidad, habitualmente un puesto para colocar–salvoexcepciones–noaunexperto, sino a unpolítico al que se le debe un favor,prontoquedará descabezado con la actual ministra Darias haciendo campaña local en Canarias. Así que, en todo el anterior planteamiento, en general, nada invita al optimismo. La sensibi l idad mostrada durante la pandemia, darse cuenta de que no hay nada más prioritario que la salud, que sin salud la economía se para, que sin saludtampocopuedes trabajar,quemorirse jovenopor una causa evitable causamuchodoloryrabia,etc.Todoelloson preocupaciones que ya no están en la mente de los políticos, siempre más interesados en su propia supervivencia. Florentino Pérez Raya ►«Cada vez quedanmenos oportunidades de abordar ciertas reformas urgentes del sistema sanitario» JAVIER RUIZ BURÓN Imagen de la histórica manifestación del pasado 18 de junio «Hay que ofrecer cierta calidad y estabilidad en el empleo» «En España hacen falta al menos 95.000 enfermeras más» larnos a otros países de nuestro entorno. La situación en algunas comunidades autónomas como la Valenciana, Galicia, Baleares, AndalucíaoMurciaes acuciante.Noesqueesténenelparoynolasquieran contratar, sinoque nohay suficientes plazasuniversitariasparaelevarelnúmero de egresados anuales a lo que se suma que muchas emigraron a otros países en buscadeunascondiciones laboralesmás dignas. Incluso se está produciendo un éxododeunas regiones aotras quedebería preocupar a los responsables sanitarios de las autonomías que pierden profesionales. Pero tampocovaldríadenadaelevar el númerodeplazasparaestudiarenfermería si luego el sistema no piensa contratara esas nuevas enfermeras. Si se van al extranjero, habremos formadosexcelentesprofesionalesparaque luegosebeneficie de ello la sociedad británica o la francesa. Es un sinsentido. Hay que ofrecer cierta calidad y estabilidad en el empleo, no contratos efímeros por días y un caosdemovilidady funciones.Oquédecir de las especialistas en Geriatría o SaludMentalqueacabantrabajandoundía en unaUCI y otro en Pediatría ¿Qué sentido tiene eso? ¿Se puede sostener un buen sistema sanitariopúblico en semejantes incongruencias? Señores políticos, de cualquier signo y ámbito de actuación: las enfermeras y enfermeros les pedimos que se tomenen serio la salud de las personas de una vez. Todos, tambiénustedes, vamosapadecer las letales consecuencias de su inacción. Peroinclusodesdeestemaquiavélicoenfoque cabría pensar que la salud es un buen argumento electoralista. Noobstante, almenos desde laparcela que nos concierne como enfermeras y enfermeros queremos recordar en estas páginas a la sociedad y a los políticos algunos aspectos sobre los que hay que actuar ya si las personas aspiran a que alguien con conocimientos y competencias pueda cuidarles y tratarles cuando su cuerpo empieceafallar,algo que puede suceder desde los primeros días de vida, no nos referimos a los mayores, aunque con nuestra pirámide demográfica es por ahí por donde va a empezar el colapso. Y vamos a lo elemental, a lo básico, a lo que entiende cualquiera. No hay profesionales sanitarios suficientes. Según nuestrosdatos, ennuestropaíshacen falta al menos 95.000 enfermeras más –en Españahay330.000–sóloparaalcanzar la mediaeuropea, yanodigamospara iguaOpinión Inacción política En pocos días alumbramos un nuevo año con la sensación de que cada vez quedan menos oportunidades de abordar (de verdad,conhechos,noconpalabras)ciertas reformas urgentes que requiere el sistema sanitario. Voyaadelantar laconclusióndeesteartículoasusprimeras líneas: tal y como está concebido el sistema, resulta imposible que pueda dar respuesta a las necesidades enmateria de salud de una sociedad envejecida y con un alto volumen de dolencias crónicas. Los ciudadanos empiezan a ser conscientes de ello por factores que les afectan directamente, comoel retrasoenel accesoauna prueba diagnóstica o a una consulta especializada. Los gobiernos, tanto el Ejecutivo Central como los autonómicos, que son los que tienen en sus manos el grueso de la política sanitaria, no parecen tener la saludcomoalgoprioritariosalvoquevenga una emergencia sanitaria de consecuencias devastadoras como la pandemia o que los ciudadanos y los profesionales sanitarios tomen las calles reclamando una atención digna y de calidad, propia de un país de nuestra posición socioeconómica, ya que la pagamos todos con nuestros impuestos. Superada lapandemiapuedequeocurra losegundo, peroal final suele suceder que esa indignación de ciudadanos y sanitarios se instrumentaliza conun burdo finpartidista. Imaginemos que tumbana un gobierno regional, ¿acaso los que les reemplazasenestándispuestosaabordar Florentino Pérez Raya es presidente del Consejo General de Enfermería de España

16 ANUARIOATUSALUD 2022 Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN En ocasiones, responden no solo a cuestiones de salud sino también a convicciones personales y/o a un estilo de vida determinado Vetar alimentos en la dieta no la hace más sana ►El 40% de las personas que eliminan nutrientes de su régimen lo hace por propia iniciativa y no por recomendación médica Eva S. Corada. MADRID La Nutrición está de moda.Cadavezmás gente se interesapor ella con el fin de llevar una vida más sana. Eneseafánpor tratar de tener la mejor alimentación posible, ymás alláde ladietamediterránea,muchaspersonasdeciden eliminardelmenúdeterminados alimentos–lamayoríadelasveces empujadas por modas–, bajo la creencia de que así su régimen serámás saludable. Sinembargo,enocasiones,este gestonosolonoconsigueelobjetivodeseadosinoque, porcontra, lograelefectocontrario.Unasveces por desconocimiento y otras por falta de criterios unificados porpartedelospropiosexpertos. Ysinovalgacomoejemplolanoticia hecha pública en octubre segúnlacualquelaAgenciaNorteamericana de la Alimentación redefinióelconceptode«alimento saludable» y proponiendo nuevos criterios para considerar cuándouno loesono.Unaclasificación que sacó de la «lista negra» al aguacate o el salmón y metióayoguresycerealesazucarados en ella. Y si no es fácil responder a qué es un alimento sano, imaginenabarcar todauna dieta. Por eso A TU SALUD ha consultado a los expertos sobre los riesgos de eliminar determinados productos de ella. Según el informe«Tendenciadeexclusión alimentaria en la población española», (primero en nuestro paísal respecto), realizadopor la AcademiaEspañoladeNutrición y Dietética y FundaciónMapfre, la Medicina no apoya, en la inmensa mayoría de los casos, la decisión de evitarlos. Así, esta medida vendría determinada, fundamentalmente, porunadecisión personal influida en gran medida por las modas y los medios. Es el caso del gluten y la lactosa, que en los últimos años han adquirido la fama de nutrientes poco saludables y muchas personas han decidido eliminarlos de su dieta. Hasta tal puntoqueel régimensin lactosa es el de exclusión más seguido por los españoles (hasta por el 25%delapoblación), sibienesta medida no estaría justificada en un 61% de los casos desde un puntodevistamédico.Algosimilar sucede con el gluten: un 8% afirma realizar una dieta sin él, de los cuales el 72% lo hace sin prescripción de un facultativo. «Enmuchasocasiones, lagente realiza dietas de exclusión sin motivo o rigor científico justificado que, a medio-largo plazo, podría tener efectos perjudiciales para la salud individual (por ejemplo, laexclusiónde la lactosa de la dieta en aquellas personas que no tengan intolerancia puede ocasionar una disminuciónde laactividadde laenzima lactasa, produciendo a la larga unamenor tolerancia a los niveles de lactosa de la dieta, traducidoenmayormolestia a lahora de ingeriralimentos ricosenlactosa)», explica Daniel Escobar, «La deficiencia de B12 es el mayor riesgo» ¿Qué problemas puede causar unadietaestrictavegetariana? Algunasdeficienciasnutricionales, por una falta o disminución del aporte de ciertos nutrientes procedentes,mayormentedelosalimentos de origen animal. Entre estos nutrientespodemosencontrar:calcio, vitamina B12, vitamina D, hierro, ácidos grasos omega 3, yodo y zinc.Noobstante,seguirestetipode dietanosignificanecesariamentela carenciadeestosnutrientes. ¿Sonesasdietasmáspeligrosas paraalgúntipodeperfil? No sonmás peligrosas estas dietas enembarazadas, lactantes, niños o ancianos, y aunque sí es cierto que los niños y ancianos son más propensosadeterminadosdéficitsnutricionales o que en las mujeres embarazadas puede existir más riesgodeanemia,porlafaltadehierro,nolohaysiemprequesecubran todos estos requerimientos nutricionales. Marta Robles ElenaBarquín Dietista-Nutricionista Instituto de Obesidad El Rincón de El mayor consumo de soja, que parecennecesitarlosvegetarianos estrictos puede causar una mayorcaídadelpelo... ¿esasí? Podríaserqueunadelasrazonesde caídadepelofueraunaumentodel consumo de soja (fuente principal de proteína y calcio en veganos), debido a que este aumento pueda afectar al funcionamiento de las hormonas tiroideas causando una posible caída de pelo. Otra de las razonespodríaserlapeorabsorción dehierro. Noobstante, si se consumedeformamoderadayseestimula laabsorcióndehierroaportando otrosnutrientesa ladieta, laprobabilidadesmuchomenor. ¿Estas dietas podrían ser recomendablesenocasiones? Este tipodedieta, llevadade forma correcta, no es más omenos recomendable que otras saludables y equilibradas, pero sí es cierto que puedenaportar una serie de beneficios como disminuir factores de riesgo cardiovasculares y menores niveles de colesterol sanguíneo, podríatenerunefecto protector frente algunos tipos de cáncer, reduce el riesgodepadecerdiabetes tipo II. En personas que tenganmayor riesgo de padecer alguna de estas patologías, la dieta vegana podría ser recomendable, siempre que se asegure el aporte de todos los nutrientesysecubranlasposiblesdeficiencias. Las mujeres veganas sufren un 33%más de fracturas óseas que las que comen carne, según un estudio del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (Codinma). El 40% de quienes excluyen alimentosynutrientesdesudieta lohacenporpropia iniciativa,demaneraautoprescrita. Pero las dietas de exclusión –lactosa, gluten, flexitariana, vegetariana,

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 ANUARIOATUSALUD 2022 17 37 33 26 14 21 12 12 14 20 8 10 6 4 4 3 3 3 3 2 2 2 38 25 39 28 37 37 47 37 40 37 28 43 51 60 21 66 14 66 13 79 12 78 10 84 10 86 10 86 10 87 8 9 8 9 7 0 9 7 0 8 5 5 4 91 93 94 94 Lo evito siempre Lo excluyo a veces Lo consumo Bebidas edulcoradas Bebidas azucaradas (refrescos) Bebidas con alcohol Galletas, bollería, dulces Grasas para untar Carnes procesadas Carnes rojas Cereales integrales y deriv. Leche (con lactosa) Pan con gluten Alcachofa, brócoli o coles Yogures Pescados y mariscos Quesos Frutos secos Pasta con gluten Ajos, puerros y cebollas Carnes blancas Aceites Legumbres Frutas Huevos ALIMENTOS EXCLUIDOS OQUE INTENTA EVITAR 1 RAZONES PARA SEGUIRLAS DIETAS DE EXCLUSIÓN MÁS FRECUENTES 7% 4% 0,8% 8% 12% 9% 25% Médico especialista Médico general o de familia Fruto de una reflexión personal Familia DietistaNutricionista Leído en internet Visto o leído en la radio Visto en redes sociales Enfermero/a Farmacéutico/a Entrenador/a personal o en el gimnasio Otro terapeuta de medicina alternativa o complementaria Naturópata 32 18 17 17 16 13 8 6 4 4 3 3 40 La preocupación por eliminar de la dieta los alimentos considerados como menos beneficiosos para la salud afecta mayoritariamente a las mujeres y la población de mediana edad Flexitariana Caracterizada por una baja ingesta de carnes, pero que prioriza la blanca y magra Vegetariana Que excluye carnes y pescados, pero puede permitir lácteos y huevos Vegana Que no admite ningún alimento de origen animal Sin gluten Evita el gluten que se encuentra en el endospermo de varios cereales como el trigo, la cebada, el centeno o la avena, entre otros Cetogénica Se define como aquella que contiene un nivel bajo de hidratos de carbono, siendo la principal fuente de energía los lípidos y las proteínas FODMAP Responde al termino en inglés que identifica a los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables y de absorción deficiente y en la que se restringen los alimentos que los contengan Sin lactosa Promueve el consumo de productos lácteos sin lactosa T. NIETO / A. CRUZ / LA RAZÓN Fuente: Fundación MAPFRE y Academia Española de Nutrición y Dietética vegana…– no supervisadas por profesionales sanitarios capacitados en nutrición y dietética pueden implicar riesgos para la salud. Enlosúltimosañoshaaumentado también el número de personas que siguen regímenes sin carne.Segúneldocumento«&e GreenRevolution»,entornoalos cinco millones de personas en España. Aunque, como señala María Míguez, miembro del ConsejoGeneraldeColegiosOficiales de Dietistas-Nutricionistas, «una dieta vegetariana o vegana,correctamenteplanificada ysuplementadaconB12,nosolo no atañe riesgos para la salud, sinoquealgunos estudios incluso relacionan este tipo de alimentación conunmenor riesgo depatologíascardiacas,menores tasas de colesterol y una menor presión sanguínea», un estudio de seguimiento de la salud y el estilodevidademásde26.000 mujeres en el Reino Unido alertaba de que las veganas y vegetarianas tienenmayor riesgodefracturasóseas.Enconcreto,estecolectivosufreun33% más roturas de cadera que las que comen carne. «Haydiversos trabajosquesugieren que la densidad mineral ósea es menor a aquellas personas que mantienen una dieta veganayesopuede incrementar el riesgode padecer alguna fractura, ya sea de cadera o de algún otro hueso», señala Ramón de CangasdoctorenBiologíamolecular ymiembrode laAcademia Española de Nutrición, si bien respectoaesteestudiopuntualizaque«nosehaceunadistinción entrelasmujeresveganasyvegetarianas,ynoeslomismo.Y,además, a lo largo del estudio se pudohabermodificadoelpatrón dietético y tampoco se tiene en cuenta». Más allá de las citadas, Escobar,mencionatambiénladieta cetogénica, que «provoca una pérdida de peso rápida y sensible junto con cambios favorables en biomarcadores. Sin embargo, también causa un aumento sustancialenlosnivelesdecolesterol de lipoproteínas de baja densidadymuchosmédicos,portanto, dudan en aprobarlo. En vista de su amplia aceptación popular, incluso entre sujetos que no necesitan perder peso, existe cierta preocupación por las posibles consecuencias a largo plazo por partedegrandessegmentosdela población.Estetipodedietadebe tener un minucioso control médicoyunamonitorizaciónporun nutricionistacualificado», continúa Escobar. Encualquiercaso, ycomodestaca Míguez, «para que una sea saludable debe estar bien planificada. Cualquiera que sea deficitaria podría ser peligrosa para lasalud,aquípodríamosdestacar las famosasdietasmilagro,quesí atañenproblemasparalaspersonas que las siguen», concluye. Y, ante la sospecha de enfermedad o síntoma o frente a cualquier duda de que un alimento nos pueda estar sentando mal, se debe acudir al médico. ►SegúnDaniel Escobar, las dietas con las que habría que tener más cuidado son la famosaDukan (que prioriza el consumo de proteínas como carne, pescado, marisco, huevo…por delante de otros grupos alimentarios), y también la macrobiótica. Sobreestaúltima, apunta, «es importante nombrar queenel InformeTécnicodel MinisteriodeSanidad (2020) seestablece, en lo referentea lamisma, que “labajacalidadde losestudios identificadosnopermiteextraer conclusionessobre la eficaciayseguridadde ladietamacrobiótica en lamejoraocontrol deenfermedades”». Las más peligrosas

