2022-12-18_A Tu Salud

DREAMSTIME A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 18de diciembre de 2022-Nº 943 Cómo convivir con la enfermedad de células falciformes P. 7 La confianza de la paciente y la empatía del oncólogo, claves en el cáncer de mama P. 9 Crioterapia: la técnica se postula con éxito para tratar lesiones deportivas P. 12 En 2023 llegan a España nuevos fármacos anti CGRP, la proteína que abre la puerta en nuestro organismo a esta patología, una de las siete más discapacitantes P. 4-5 Revolución terapéutica contra la migraña

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD ●Excelente trabajo paramejorar la labor farmacéutica Unode los grandes éxitosdel último mandatodel ex presidentedel COFM esque fueel artífice dediseñar losmimbresde la nueva ley. El Semáforo ●●● ●Luz verde a lamejor Leyde FarmaciadeMadrid Despuésde tresduros añosde negociación con los farmacéuticos y unespíritude trabajo impecable, Mantilla aseguraque «se trata de una ley para todos». ●Flexibilidadde apertura y servicio adomicilio Gracias a la nueva norma jurídica, los madrileños tendrán unamejor asistencia farmacéutica adaptada a las necesidades actuales. ●Le hace el juego al PSOE con una huelga electoral Aunqueel Colegiode MédicosdeMadridpide desconvocar lahuelga, Amytsmantiene los parosperjudicandoa los pacientesyhaciendoel juegoa la izquierda. ●Entrega las Medallasde oro y los PremiosPanorama Laministra de Sanidad, Carolina Darias, arropó la celebración de los Premios Panorama y lasMedallas del Cgcof el pasadomartes en Madrid. ●Otorga unmillón a cuatro proyectos de investigación La FundaciónAstraZenecaentregóel lunes losVI Premios Jóvenes Investigadores bajoel lema «Conexionesque salvan vidas». ●Concede sus galardones solidarios con laEM LaVII ediciónde los PremiosSolidarios Con la Esclerosis Múltipledistingue iniciativas en favor de estecolectivode afectados. ●Reconoce 11 iniciativasde humanización LaVII ediciónde los PremiosHumanizando laSanidad reconocen la labor deproyectos quepromueven la mejorade lacalidadde vidade lospacientes. J. C. Conde Director general de TEVA España CarmenGonzález Presidenta de Fundación Merck Salud RickR. Suárez Presidente de AstraZeneca JesúsAguilar Pdte. ConsejoGeneral deColeg. Farmacéuticos Á. Hernández Vicesecretaria general de Amyts M.Martínez del Peral Presidente del COFM LuisGonzález Ex presidente del COFM ElenaMantilla Dirª. gral. Inspección Sanitaria de la CAM Los ministros de Sanidad no pueden durar solo un año El punto Sergio Alonso El Ministerio de Sanidad ha sido siempre la hermanita pobre de todos los Gobiernos y lo sigue siendo con el actual, a pesar de la terrorífica pandemia de Covid-19 que ha azotadonuestropaís.Alavuelta de unos meses, su actual titular, Carolina Darias, saldrá rumboaCanariasyPedroSánchez nombrará a un sucesor – seguramentetambiénunamujer– para el tiempo que reste hasta las elecciones generales. Conestosmovimientoshabrán sido cinco los ministros de SanidadquehahabidoenEspaña desde la llegadaal Ejecutivode su actual presidente, en una cuenta que comenzó con CarmenMontón, siguióconMaría Luisa Carcedo y continuó más tarde con Salvador Illa. Es ciertoquebajoelGobiernodeMariano Rajoy Sanidad se había convertido ya enunministerio deavesdepaso,peronuncafue tan acusada como hasta ahora esta tendencia tan perniciosa parael sectoryparalospacientes que forman parte del sistema. Perniciosa, porqueapesar de que las competencias están transferidas, compete a este departamentogubernamental laplanificaciónylacohesiónde la sanidad en España. Y, también,dibujarelhorizontehacia el que se encamina, promoviendolasreformas legislativas necesariasparaello.Ysi losministros duran un año omenos, no hay planificación posible y las reformas se aplazan pese a quenumerosasdeellasnopueden dilatarse por más tiempo. Es lo que sucederá, por ejemplo,conloscambiosqueeviten lafugaalextranjerodemédicos formados en España, o que pongan freno de una vez por todasalasvergonzosaslistasde espera en la mayor parte del territorio. ¿Qué va a hacer un ministro si apenas está un año en el puesto si, además, no conoce el sector, como les pasó a Illa y a la propia Carolina Darias? No hará nada. Opinión ta que Sanidad tuvo que reconocer que no había Comité de Expertos, pese a que Sánchez nos decía que eran la Ciencia y los expertos quienes aconsejabanquenospusiéramosoquitáramos lostapabocas, que nos encerráramos en casa, que tomáramos paracetamol, pero no aspirina. En realidad, nada de lo anterior estaba basado en la Ciencia, que está aún divididaal respecto.Y,encualquiercaso, ¿porquélos expertos de Francia, Alemania o Inglaterra dicen lo contrarioque los deEspaña?Es tanabsurdo lode las mascarillas en los vuelos que cuando un aparato de una línea extranjera atraviesa el espacio aéreo español, debeobligarasuspasajerosaponerseel barbijo. Lológicoesqueseavoluntario,entodos loscasos.No se entiende que se obligue en el transporte, pero no en un concierto o un café atiborrados de gente. José A. Vera Ni Ciencia ni comité de expertos Opinión EspañasiguesiendoelúnicopaísdeEuropa, y casi de los únicos del mundo, que obliga allevarmascarillaenlosaviones.Laministra Carolina Darias descartó esta semana retirar la obligatoriedad basándose en el criterio de los «expertos». Reiterado y manido argumento que yaseusóhasta lasaciedaddurante lapandemiahasDirector de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán El gran reto de futuro para el tratamiento de la diabetes es utilizar la genómica y el big data. Así se puso de manifiesto durante el 43º Congreso Nacional de Medicina Interna de la SEMI, 8º Congreso de la SociedadAsturianadeMedicinaInterna(Samin)y8ºCongreso IbéricodeMedicina Interna celebrados recientemente en Gijón. En concreto, en la diabetes tipo II, al ser una enfermedad poligénica, debe tratarse considerando todos aquellos factores que puedan desencadenarla y evitar «activar» la expresiónde los genes que hagan que se presente. En España cerca de seis millones de personas padecen esta patología. Se trata de una enfermedadquesecaracteriza por la presencia de una cantidad elevada de glucosa en la sangre a consecuencia de la faltadeinsulinaoelmal funcionamiento de dicha hormona. Para el doctor Francisco JavierCarrasco,médicointernistamiembrodeSEMI, el usode las nuevas tecnologías permitirían aplicar de manera personalizada y con base en la evidencia, lamedicinade precisión. Se trata de un nuevo abordaje para el tratamiento y prevención de las enfermedades, que toma en consideración factores como la variabilidadde losgenes, el ambiente y el estilo de vida para cada persona. «El mayor reto de lamedicina de precisión–tal y como señala el doctor Carrasco– es que debe convertirse en una medicina personalizada, analizando qué tratamiento será el mejor para cada persona. Para conseguirlonecesitamos más información como la que nos proporciona el Big Data y la genómica, capaz de identificar al individuoque se beneficiedeunouotro tratamiento según sus características. Ese es el finde lamedicina de precisión». Seguro. Genómica y big data para la diabetes

3 LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Revolución terapéutica contra la migraña ►En 2023 llegarán a nuestro país nuevos fármacos anti CGRP: un ácido monoclonal intravenoso y las primeras pastillas o «gepantes» Elena Alonso. MADRID Losanticuerposmonoclonales (AcM) se prescriben contra la migraña desde 2019 en nuestro país pero sulanzamientosehavistodesplazadopor la pandemia de la covid. Actualmente, se comercializan tresautoinyectablesenEspaña.El añoquevienellegaráunointravenoso. También se empezarán a vender pastillas anti CGRP o «gepantes». Ambos, los AcM y las «gepantes», son los primeros medicamentos diseñados ad hoc para tratarestapatología.Paraeldoctor RobertoBelvis,vocaldelGrupode EstudiodeCefaleasdelaSociedad EspañoladeNeurología(SEN), su llegada ha supuesto la tercera revolución terapeútica en el tratamiento de esta enfermedad, que representa la primera causa de discapacidadenadultosmenores de 50 años en España. La cuestiónes que en las personas conmigraña aparece elevada en la sangre y enel líquido cefalorraquídeo una proteína que se llama péptido regulador del gen de la calcitonina (CGRP). Lo que hacen los anticuerpos monoclonalesesquedisminuyensusniveles de manera que las migrañas mejoran. Demanera similar ocurre con los «gepantes», término con el que se denomina a las pastillas,queloquehacenesbloquear el receptor de esta proteína. Precisamente, durante el XVI Congreso de la Federación Europea de Cefaleas (EHF) que se ha celebrado la semana pasada en Viena,elgrupoespañolhapresentado lo resultados de la primera «real word experience» –es decir, experiencia con estos fármacos fuera de ensayo, en la consulta–, quearrojanunaeficaciadeentorno al 66%, mientras que los tratamientos preventivos orales tradicionales alcazaban el 50-60%. Laprimera revolución terapéuticacontralamigrañafueenelaño 1995conlallegadadel triptán,que supusocontarporprimeravezcon untratamientoquecortabarápido los ataques. La segunda revoluciónseprodujoenelaño2011con el uso del bótox, una terapia sin efectos secundarios y que logra unos altos niveles de eficacia. Los anticuerpos monoclonales suponen una gran mejoría en los niveles de tolerancia Los nuevos tratamientos preventivos alcanzan una eficiencia de en torno al 66% Actualmente, se comercializan en España tres autoinyectables DREAMSTIME El estrés puede ser beneficioso Caleidoscopio Nuestro cuerpo reacciona ante el estrés al liberar una seriedehormonas que influyen para que nuestro cerebro esté más alerta, ademásdetensionar losmúsculos. A corto plazo, estas reacciones son positivas porque pueden ayudaramanejaresasituación que nos ha causado estrés. Es como una autoprotección. Un ejemploes el sustoque sepuede sentir cuandounautomóvil frena repentinamente frente a nosotros.El incrementodehormonasnosprecipitaadetenernos de inmediato para evitar ser atropellados. Sin embargo, cuando una persona se encuentraestresadadurantemás tiempo, el organismo se mantiene alerta incluso cuando no detectapeligro. Estoconllevaa elevar lascifras tensionales, insuficienciacardíaca,depresión oansiedad, aumentodepesoy problemas en la piel. Ahora,unestudiodifundido por«Proceedings»sugiereque el sistema inmunitario puede beneficiarse del estrés. El profesor Fabio Cominelli, coordinadordeestetrabajorealizado en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, aseguraque«esteesunode los pocos estudios que demuestran que el estrés crónico podría tenerunefectobeneficioso, en lugar de negativo». Han descubiertoenmurinosqueel estrés diario crónico durante seis semanas es beneficioso frente a una segunda lesión. «Los que estaban estresados, en realidad estaban protegidos», según Cominelli, quién hace hincapié en que han demostradoque«teníanestimulación del sistema inmunológico, que protege contra la inflamación intestinal». A pesardequeesteestudiotieneun significadotraslacional, según estos investigadores, será necesario validar estos resultados en ensayos clínicos con voluntarios. José María Fernández-Rúa Opinión

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 ATUSALUD 5 LA MIGRAÑA, UNA DE LAS SIETE ENFERMEDADES MÁS DISCAPACITANTES DE LA HUMANIDAD Infografía A. Cruz / T. Nieto / LA RAZÓN La migraña es un dolor de cabeza recurrente con ataques de más de cuatro horas y menos de tres días de dolor hemicraneal España 5 millones de personas padecen migraña 1,5 de forma crónica Más de un 40% Más del 50% de las personas que padecen migraña están aún sin diagnosticar Primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años: presenta un grado de discapacidad grave o muy grave Cada año se podrían diagnosticar: más de 180.000 nuevos casos Es la tercera enfermedad más frecuente del mundo y la segunda causa de discapacidad El dolor aumenta con el esfuerzo físico normal y con el movimiento Cuando se acumulan más de 15 días de dolor de cabeza al mes se denomina migraña crónica Se autocura progresivamente a partir de los 65 años El término «jaqueca» es la derivación árabe de migraña pero en castellano tiene una connotación leve cuando ésta siempre tiene una intensidad de moderada a grave Puede ir acompañada de: Casi siempre náuseas, a veces vómitos Fobias (fotofobia, a la luz; osmofobia, a ciertos olores. . .) Auras (luces) Se presentan en uno de cada cuatro pacientes Tres revoluciones en el tratamiento de la migraña: Diferencias entre migraña y cefalea: 1 1995 Llegada del triptán 2 2011 3 2018 2019 Uso del botox Anticuerpos monoclonales (AcM, por sus siglas en inglés) anti CGRP NO TAN FEMENINA CAUSAS Comienza dándose por igual en los dos géneros Cuando llega la menarquia, el primer período de las mujeres, la incidencia entre ambos sexos se distancia y alcanza a tres mujeres por cada hombre Con la menopausia ambos porcentajes empiezan de nuevo a igualarse La cefalea, o dolor de cabeza, no es una enfermedad, la migraña sí Casi todas las migrañas son cefaleas pero no todas las cefaleas son migrañas La migraña es una cefalea recurrente Las posibles causas dependen de cada persona, aunque hay algunas que se repiten en casi todos los casos: También puede influir: Estrés La falta de ejercicio físico La obesidad Ayuno Irregularidad en las pautas del sueño Trastorno hormonal femenino (desarreglos del período) (retrasar o saltarse comidas) Fuente: Organización Mundial de la Salud, SEN Sinembargo,hastalallegadade los anticuerpos monoclonales para el tratamiento preventivo de la migraña crónica –aquellos casos en los que se tienenmás de 15 díasdedolor decabezaalmes– se recurría a pastillas orales que en realidad estaban diseñadas para tratar otras patologías. Este fenómenosedescubrióporcasualidad porquepersonasquelastomaban para otras enfermedades revelaban que les funcionaban para reducir sus ataques. Es el caso de algunosantidepresivos,antiepiléticos o medicamentos para la hipertensión arterial. Tasade abandono No obstante, el hecho de tener contraindicaciones para algunos casos y que no siempre son eficaces, solo en torno a un 60%, junto a que no siempre son bien tolerados, da lugar a una alta tasa de abondono de este tipo de tratamientos: aproximadamente el 70% de los pacientes abandonan a los doce meses, según afirma el reciente estudio Persec, liderado por Pablo Irimia, coordinador delGrupodeEstudiodeCefaleasdelaSociedadEspañola deNeurología (Gecsen). Por el contrario, el estudio Ermes ha demostrado que los anticuerpos monoclonales tienen mucha más eficacia que algunos de los antiepilépticos que tradicionalmente se han usado para tratar la mig r aña , en concreto, el topiramato, y, sobre todo, una mej o r í a c l a r a e n l a tolerabilidady, por tanto, en la persistencia en los tratamientos. Estos datos son importantes yaque lamigrañaes una de las siete enfermedadesmásdiscapacitantesdela humanidad. No soloes una cefalea recurrente con ataques de másdecuatrohorasymenosde tres días dedolor hemicraneal –media cabeza– sino que va acompañada prácticamente siempre de náuseas, a veces de vómitosy, enocasionesdefobias: fototobia, a la luz; osmofobia, a ciertos olores; fonofobia, a hablar, y fonofobia, a los ruidos. Además, unodecadacuatroenfermosexperimenta un síntoma visual que se denomina «auras», que son luces que se presentan antes del dolor y que duran cercademediahora. Por otra parte, es frecuente ver en resonancias de pacientes con migraña pequeñas lesiones en la sustancia blanca del cerebro que seconocencomohiperintensidades. Roberto Belvis aclara que también aparecen en otras patologías como en el síndrome de apneadel sueño, en ladepresión, en la hipertensión arterial, en la epilepsia...Un reciente estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA) también ha observado con una resonancia magnética de 7 teslas de campo ultraalto que los espacios perivasculares (EPV) en los que aparecen, y que son las estructuras que hay en esta parte del organismo para eliminar desechos del sistema nervioso central, son mayores en el caso de pacientes conmigraña. Los neurólogos llevan viendo estas hiperintensidades desde los años ochenta al igual que los EPV están descritos desde hace más de doscientos años en autopsias. La hipótesis que baraja el estudio es que las crisis repetidas de migraña alteran la función de eliminación de desechos de los espacios perivasculares y provocan su dilatación, dando lugar a este tipo de lesiones.

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD El 30% de las mujeres tiene ansiedad ante la menopausia R. Bonilla. MADRID A pesar de que se trata de un proceso natural por el que todas las mujeres pasan antes o después, lo cierto es que lamenopausia sigue siendo una etapa que generamuchaincertidumbreentreelcolectivo femenino. Y ese desasosiego dejasecuelas físicas, perotambién emocionales,yaquesetraduce,en muchasocasiones,enelincremento de unmayor riesgo de desarrollar sentimientos de ansiedad y depresión. ►La depresión aparece en el 25% de las féminas menopáusicas por la pérdida de hormonas Se estima que una de cada tres mujeresexperimentacambiospsicológicos significativos durante la perimenopausia, es decir, en esa antesala previa caracterizada porque los niveles de hormonas del cuerpo comienzan a fluctuar y reducirse, las menstruaciones se vuelven irregulares y, finalmente, seinterrumpentotalmente,llegandoasí a ladenominadamenopausia. «Efectivamente en esta etapa seproducencambiospsicológicos queafectanalamujer.Algunosderivandirectamente de dormirmal ydeladificultaddeconciliarelsueño, ya que esto hace que la mujer tenga cambios de humor y no desarrolleconnormalidadlasfuncionesdiurnas.Elusodemedicamentos para conciliar el sueño como benzodiazepinas y otros depresores del sistema nervioso central tambiénafectaránalasactividades diarias»,aseguraRocíoCrespo,responsable del área de Ginecología en el Departamento médico de (eramex. Consecuenciaspsicológicas Tristeza, preocupación, nerviosismo, faltadeseguridad...Lassensaciones que surgen en la mujer a partir de los 50 años se convierten en la tormenta perfecta para desencadenar un problema patológicomásserioenformadeansiedad odepresión.«Laansiedadtambién esunodelossíntomasquepueden darseenestaetapa,yaquedurante lamenopausiaseproduceunabajada de progesterona (que actúa como relajante a nivel cerebral) unidoa la sintomatologíapropia», aseguraCrespo. En los casos más graves, «la depresión se produce en un 25% de lasmujeres conmenopausia. Amí megustacompararlocon lamujer embarazada, cuando da a luz se produceunacaídarepentinadelos estrógenos, llevandoa laconocida depresión postparto. La causa en estaetapaes lamisma: unabajada en el nivel de estrógenos, sin embargo nadie habla de ello. A nivel laboral,lapérdidadeagilidadmental,elolvidarciertascosasonodarsecuentadeotrashaceque lamujer sienta, sin causa aparente, una falta de eficacia o una “lentitud” mental que antes no era habitual enella,pudiendoincrementaresta depresión», advierteCrespo. Tal y como argumenta la especialista, «hayestudiosqueafirman quelosestrógenostienenunpapel en la estructura de las neuronas, porloquesudescensopodríaatrofiarlas, pudiendo ser una de las causas por las que enfermedades degenerativas como el alzhéimer sonmás comunes enmujeres que en hombres. Por último, los estrógenos contribuyen a la liberación de endorfinas, serotonina y otros neurotransmisores, razón por la que sudisminuciónpuede afectar anivel psicológico». Ante este cóctel de circunstancias, el abordaje de los síntomas neurológicoshabitualmenteestratado con antidepresivos y ansiolíticos, «pero la soluciónmás eficaz estratar loquerealmenteestácausando esa alteración, que en este caso es la falta de estrógenos, con un tratamiento sistémico. Tanto terapiashormonalescomonohormonaleshandemostradomejorar la calidad de vida de las mujeres consintomatologíadurantelamenopausia», defiendeCrespo. Ante la suma de cambios que experimenta lamujer, losexpertos insisten en que lo fundamental es tener un estilo de vida saludable. «Ladietayelejerciciosonesencialesyes importantemantenerunos nivelesdecalcioyvitaminaDpara prevenir laosteoporosis», advierte Crespo, quien insiste en que «es clave normalizar las conversaciones sobre lamenopausia y la concienciacióndelapoblacióndeque es algo natural. Solo así podremos buscar soluciones para su tratamiento o adaptar productos ya existentes a las necesidades de la mujer enesta etapa». Parauntratamientosistémicode los síntomas, Crespo recuerdaque «existen complementos alimenticiosadaptadosacadatipodemujer, segúnsusnecesidades, síntomaso etapa de la menopausia en la que se encuentren. Encuanto a los tratamientos hormonales, el más eficaz para cuando los síntomas son severos,contamosconformulaciones seguras y eficaces que, sinembargo, no se utilizan lo suficiente debidoala“hormonofobia”,privando a muchas mujeres del tratamientoquerealmentenecesitan.El avance más importante ha sido la elaboracióndeunconsensodecriterios de elegibilidad de la Terapia hormonaldelamenopausia(THM) para facilitara losprofesionalessanitarios recomendaciones para el usosegurodeTHMendistintascircunstancias médicas, ya que en la mayoría de los casos el beneficio superaal riesgo.Laimportanciade esto reside en su futurousopara la elaboración o revisión de las guías nacionales,aportando seguridad a losprofesionalesypermitiendoque lasmujeres sebeneficien». «El avance más importante ha sido la elaboración de un consenso para elegir la terapia hormonal» «La solución más eficaz es tratar la causa, que es la falta de estrógenos», advierte Crespo Las alteracionesmentales son una de las secuelasmás comunes en la perimenopausia DREAMSTIME ►Acorto plazo aparecen sofocos ydificultad para conciliar el sueño y a largo plazo otros como osteoporosis o síndrome urogenital, que tardanmás en aparecer y lo hacen de formamás lenta y gradual Síntomas ►Aparecen otros que no se asocian con lamenopausia, como cambios en la piel (se vuelve apagada), caída del cabello, falta de concentración y agilidadmental, depresión, sequedad vaginal ydisminución de la libido. ►Cambio en el metabolismo, que hace que se dé un aumento de peso ydistribución de lamasa corporal de forma diferente: se acumula más en la zona superior del cuerpo, aumenta el volumen en los brazos y en el pecho.

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 ATUSALUD 7 Asus41años,MaríaElAtellahChakibrelatasuhistoriaconel amargo saborderecordarsuinfanciasiemprecondicionadaporeldolor. «No pude ser una niña normal porque las crisis aparecían en cualquier momento y me obligaban a pasar muchotiempoingresadaenelhospital, porque tenía una anemia constante. Eso me provocaba un intenso dolor de huesos que apenassecalmabaconmorfina.Nadie sabíaloquemepasaba,peroaprendíavivirconcansancioydolorcrónico.Hastaquecon18añosconocí aunmédicoenmipaís,Marruecos, que le puso nombre. Esome cambió lavida», recuerdaen lasección LaVentanadelPaciente,impulsada porNovartis. Raquel Bonilla. MADRID ►María convive con la enfermedad de células falciformes, una patología hematológica que provoca anemia y problemas multisistémicos por el deterioro del organismo «Aprendí a vivir con cansancio y dolor crónico desde niña» desuhermana,comenzólasegunda vida de María en nuestro país: «Llegué aAlgeciras en sillade ruedas, con una crisis muy grave que me impedía andar y fui directa al hospital. Estaba muy ilusionada pensando que podría recibir un trasplantedemédulaósea,perofue un shock descubrir que ya era demasiado mayor para este tratamiento curativo. Tuve que aceptar la idea de vivir con la enfermedad yquedarmeenEspaña, porqueen Marruecos nopodría tener el controlmédiconecesario». Convivirconestaenfermedadle hasupuestoaMaríapodercumplir algunosdesus sueños, comoestudiar Ingeniería Civil y tener una exitosa carrera profesional, pero a basedemuchísimosacrificio«porqueme pasaba noches sin dormir poreldolor,concansancioyesome Elnombreyapellidodesudolencia es el de enfermedad de células falciformes, «una patología multisistémica de origen hematológico quehacequelosglóbulosrojosadquieran forma de hoz y se vuelvan poco flexibles, lo que provoca que sedestruyanenlacirculaciónyque ocluyan los pequeños vasos sanguíneos, impidiendoque lasangre y el oxígeno lleguen a su destino. Estosfenómenosocurrenconstantemente en el organismo de estos pacientes, lo que causa anemia crónica, undaño crónico en todos lostejidosycrisisvasooclusivasque desencadenanundolormuyintensoenvarioshuesosa lavez», explicaSalvadorPayán,hematólogodel HospitalVirgendelRocíodeSevilla y especialista en la enfermedad. Con apenas 21 años, dejando atrásasufamiliayconlacompañía En los últimos años se han logrado avances en la investigación y más opciones terapéuticas «A base de mucho sacrificio pude estudiar Ingeniería Civil y tener una carrera profesional» impedíapresentarmealosexámenes.Unavezincorporadaalmercadolaboral,elestrésdeltrabajotambién me provocaba crisis, con ausencias y bajas que dificultan mucholavidalaboral»,recuerda.Y es que, tal y como explica Payán, «factores como realizar ejercicio intenso, el estrés, lamenstruación o las temperaturas extremas pueden desencadenar una crisis de dolorintenso,poresolospacientes intentan evitar estas circunstancias,condicionandosushábitosde vida, y, aun así, en ocasiones aparecensinningúnmotivoaparente, limitando sucalidadde vida». A ese dolor y cansancio crónico sesuma laespadadeDamoclesde otros graves problemas de salud: «Al tratarse de una enfermedad multisistémica, puede producir complicaciones agudas y crónicas potencialmenteencualquierórgano: ictus, insuficiencia renal, problemas respiratorios, trombosis, infecciones, úlceras en laspiernas, ereccionesdolorosasinvoluntarias, daño en la retina y pérdida de visión,dañoenloshuesos...»,detalla Payán.PruebadeelloesqueMaría ha superado un infarto pulmonar, ademásderequerirunaprótesisde caderaa los 24añospor el deterioro del hueso, siendo la primera jovenoperadaen2005enlacomarca del campodeGibraltar. Revolución Maríatambiénsehapodidobeneficiar de los avances científicos y tecnológicosque,pocoapoco,van llegando y le han permitido tener unamejorcalidaddevida.«Gracias alrecambioeritrocitarioautomatizado al que me someto cada dos mesesmásomenosyqueconsiste en cambiar mis glóbulos rojos falciformes por otros procedentes de donantes de sangre, consigo sentirme como una persona normal, casi sindolor ycon lasensaciónde uncuerposano»,cuentalajoven.Y lomejor está por llegar, ya que, tal y comoavanzaPayán, «yaestádisponible en España un anticuerpo monoclonal capaz que reducir un 45%elriesgodecrisis.Esuncambio muy relevante que implica una nuevaopciónparaalgunospacientes. Por suerte, en los últimos años se está produciendo una revolución terapéutica y el número de ensayosclínicoshaaumentadoexponencialmente, ampliando el horizonte terapéutico a estas personas». Mientras, María apela a la solidaridad: «Ahora se emplea el recambioeritrocitarioparaintentar prevenir lesiones graves e irreversibles, por eso agradecería que la gente se animara a donar sangre para seguir salvando ymejorando vidascomoesmi caso. Esmiúnica víapara superar la enfermedad». A pesar de las dificultades María es una jovenmuy alegre ►Laenfermedadde célulasfalciformeses la patologíahereditaria másfrecuenteenel mundo, peroennuestro paísesminoritaria. «Por ello, lacreaciónde la AsociaciónEspañolade laEnfermedadFalciforme (Asafe)esunhito, ya quedavisibilidadynos permiterelacionarnos conotraspersonasen nuestrasituación.Ya sumamosmásde50 socios, concuatroque formanpartedelComité Técnicodeprofesionales especialistas, entreellos eldoctorPayán.Ahora mismoestamosenvías de incorporarnosaFeder, laFederaciónEspañola deEnfermedadesRaras. Esonosvaaayudara promover la investigaciónparamejorar nuestracalidaddevida ynosdaráfuerzaspara reclamarel apoyode las administraciones públicas», cuentaMaría. El apoyo de una asociación de pacientes Esperanza

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Darias alaba la labor de los boticarios en los premios Panorama ElConsejoGeneraldeColegios Oficiales de Farmacéuticos entregó el pasadomartes las MedallasdelConsejoylosPremios Panorama Actual del Medicamento 2022. Las primeras, que reconocenlalabordeentidades y profesionales enbeneficio de la profesión farmacéutica, fueron entregadas en la categoría deprofesionalesfarmacéuticos a Luis Alberto Amaro Cendón, Fe Mª Ballestero Ferrer y José Bruno Celso Fariña Espinosa; así comoaHumbertoArnés en ladepersonasoinstitucionesno farmacéuticas. Por suparte, losPremiosPanorama fueronotorgados a givosirán (Givlaari), de Alnylam Netherlands, medicamento huérfanoqueconstituyelaprimera autorización para el tratamientode base de la porfiria hepática aguda en adultos y adolescentes a partir de 12 años.Tambiénaonasemnogén abeparvovec (Zolgensma), de Novartis, por ser el primermedicamentohuérfanodeterapia génica autorizado frente a una enfermedadneuromuscular, y el primero que combate específicamente el defecto monogénicosubyacenteenlaatrofia muscular espinal. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que presidió el acto,reconocióelcompromiso de todos los farmacéuticos en el desempeño de sus competencias profesionales: desde la investigación, al desarrollo de nuevosmedicamentos, losservicios de farmaciahospitalaria yeltrabajofundamentalquese realiza en las farmacias comunitarias. Además, quiso hacer menciónespecialalpapeldela profesióndurantelapandemia, ya que «en los momentos más duros estuvieron a la altura, lo quereconocimosconlaconcesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de la Sanidad». Estos premiosdistinguencadaañoa los medicamentos que han contribuidosignificativamente al progreso terapéutico entre todos losnuevosprincipiosactivos comercializados. E. S. C. MADRID Farmacia Una de las fotos recogidas en el libro Tras unaprimera ediciónen2020, Cinfa lanza la edición 2022 de su libro«Lamiradadelpaciente»con nuevas fotografías y textos, que retrata la realidad de los pacientes a travésdesupropiamirada, suvida cotidianaysusemociones.Enesta ocasión, han sido 20 las imágenes seleccionadas de las últimas dos ediciones del certamen homónimo, enmarchadesde 2017. Estas fotoshan inspiradoaotras 20personalidadesdelmundodela cultura,lacomunicación,laciencia E. S. C. MADRID ►Cinfa lanza la edición 2022 de su libro con nuevas fotografías y textos, que desea retratar la realidad de los enfermos Las historias detrás de «La mirada del paciente» vés de la belleza de las imágenes y de las palabras». Conestelibro,quesepuededescargar de forma gratuita en laweb Lamiradadelpaciente.cinfa.com, Cinfa pretende también apoyar a lasentidadesdepacientesespañolas, con las que se siente especialmente comprometida. «Las asociaciones realizan una laboresencialdeacompañamientoycuidadodelaspersonasquese enfrentan a la enfermedad, que encuentranenellas lamejorguíay apoyo. Por eso, tratamos de darles visibilidadyreconocimiento»,añadeEnriqueOrdieres. y el deporte de nuestro país para escribir un relato, desde un punto devistaíntimoymuypersonal,que cuente las historias detrás de las personas. «La enfermedad es una realidadqueatodosnostocaonos tocará de cerca en unmomento u otro. Pero la enfermedad no nos define comopersonas ni debe hacernos invisiblesdecaraa lasociedad», afirma Enrique Ordieres, presidente de Cinfa. Por eso, continúa, «con“Lamiradadel paciente”, tratamosdeponernosenlapiel de los pacientes; no pretendemos endulzar su realidad, al contrario, lamostramos sinfiltros, peroa tra- ►1 «Ariadna, lapieldepez», deGalaEspín; textode CarmenPosadasparaASIC. 2. «¡Panchoganador!»,de LidiaNavarro; textodeRicky Rubio, paraAspanion. 3. «Ganasdevivir»,dePablo GarcíaSacristán; textodeJ. C.UnzuéparaFundela. 4. «El abrazo»,deJosé AntonioMolina; textode IsabelCoixetparaAMFQ. 5. «Lamúsicacontrael olvido»,deÁngelaOliva; textodeSantiBalmesa favordeAFABarreño. 6. «Trabajodesdeel amor», deSimónGarcíaAsensio; textodeCayetanaGuillén CuervoparaAesmowi. 7. «Juegodeniños»,deS. SánchezCastaño; textode SaraBarasparaAFAE. 8. «Conciencia»,deB.Glez. Cruz; textodeVicentedel Bosqueafavorde laAsociaciónMi PrincesaRett. 9. «Pasosdevida»,de AntonioPlatas; texto,Carlos HipólitoparaAsotrame. 10. «Losañoscontigo»,deJ. I. Prejigueiro; textodeJulia NavarroparaFund.Andrea. 11. «Constancia»,deMónica Núñez; textode InmaShara paraRedSolidariaRibera. 12. «Trayecto»,deOriol Leza; textode IsabelSolapara FundaciónMifas. 13. «Daneleysusamigas», de ItziarBasterra; textode AdrianaUgarteparaAspace Guipúzcoa. 14. «Descubriendoel mundo»,deJ.A. Lluch; texto RamónFreixaparaAcspw. 15. «Familia»,deChomi Delgado; textodeLaiaPalau, afavorde laAsociación Rutinoterapia. 16. «Coraje»,deManuel Navarro; textodeLaura BaenaparaAsenecan. 17. «Exoesqueleto»,de Nacho Izquierdo; textode SoleGiménezparaNipace. 18. «Túeresmi luz»,deJ.J. Inchusta; textodeVirginia TorrecillaparaFundación BrazadasdeSuperación. 19. «Guapa»deMontserrat Suárez; texto,SerafínZubiri paraAFAGuadalajara. 20. «Resiliencia»,deNatalia Roncero; textodeCarlosdel AmorparaAepmi. 20 imágenes para 20 firmas

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 ATUSALUD 9 Oncología noquieresrenunciarysaludemocional. Así, esta iniciativa busca servir deapoyoe inspiraciónpara que estas mujeres se animen a preguntar a su oncólogo aquellas cuestiones que, por un motivo u otro, no seatreven, les cuestaono lascreenoportunas.Sinembargo, tal y como insisteDe laHaba, «no hayningunapregunta incorrecta, pues todoaquelloquepreocupea la mujer bien merece que sea planteado. Mi consejo para todas las pacientes es que se tomen su tiempo, durante los días previos a la consulta, para preparar el encuentroconsumédicooenfermera,apuntandotodaslascuestiones que les rondanpor lacabeza, porque no hay preguntas inadecuadas ni tontas». Un camino con varias fases Segúnexplicaeloncólogo,duranteel caminoquevive lamujer con cáncerdemamametastásicoexisten diferentes fases. «La primera es lade su recaída, yaque, enmuchasocasiones, despuésdehaber superadouncáncerdemamaaparecelapalabrametastásico.Ahí se producen muy pocas preguntas, porque les paraliza el shock, y las quehacensonsin respuesta: ‘‘por quéamí,cómoesposible’.’..Nuestropapel ahí esel deescuchar con empatía», aconseja De la Haba, quien hace hincapié en que «las pacientes tienen que sentirse cómodas y con confianza para preguntar y hablar abiertamente de cualquier tema. Así, podremos acompañarlas en su tratamiento Resulta imprescindible romper la barrera del ordenador y que la comunicaciónmédico-paciente se realice cara a cara ►La confianza de la paciente y la empatía del oncólogo son claves para crear una relación cercana Cuandolapalabracáncerdemama se adentra en el vocabulario cotidianodeunapersona, puedeaparecer un apellido que lo cambia todo,yaque«metastásico»implica la aparición de un tumor que, por ahora,notienecura, loquesignifica que la mujer convivirá con ello el resto de su vida, creando una vinculación muy estrecha con el equipomédicoque la atiende. «La asistencia a la paciente de cáncer de mama es un viaje, por suerte,cadavezmáslargo,porque sealcanzantasasdesupervivencia muyaltas.PeroeneseviajeseatraR. Bonilla. MADRID Ninguna pregunta resulta tonta ante un cáncer DREAMSTIME 34.750 personas se espera que sean diagnosticadas de tumor mamario durante el año 2022 en España 30% de las mujeres con cáncer de mama experimentará metástasis años después de su tratamiento de una manera holística, consiguiendo que la parte clínica y la parte humana sean un todo, ayudándolas a que no pierdan esa calidaddevidaalaquenoquieren renunciar». En visitas posteriores, lo habitual es que las pacientes traten de conocer las características de la enfermedad «y eso es bueno para tener unvisión real de loqueocurre»,matizaDelaHaba.Elsiguientepasosedaconcuestionessobre el tratamiento, «pero no suelen consultar sobre la posible toxicidad. Una vez iniciada la medicación, lomás frecuenteesquehaya una buena respuesta y a partir de entonces empiezan a surgir preguntas de la vida cotidiana, sobre deporte,alimentación, relaciones sexuales... Y, por último, cuando las cosas van bien durante varios meses o incluso años, en ocasiones, hay pacientes que se atreven a preguntar el pronóstico de su vida. El profesional debe reconocer el momento adecuado para responder a estas cuestiones. La empatía es fundamental para dar unarespuestacorrectaydebemos utilizar muy bien las pausas de silencio, yaquecuandoeloncólogo no sepa qué decir, esmejor callarse», aconseja De la Haba. En cualquier caso, tal y como insiste el oncólogo, «hay un lenguaje no verbalqueresultaclave,comomirara lacaracuandorespondemos a todas esas preguntas. Salvar la barrera del ordenador es fundamental para lograr esa confianza tan necesaria». viesa por diferentes etapas y, según cada una de ellas, surgen varias preguntas que siempre hay que intentar responder, creando unacomunicaciónfluidaybasada en la confianza entre paciente y oncólogo,yaqueesovaarepercutir directamente en la calidad de vidadeesapersona»,asegura Juan de la Haba, oncólogo médico en los hospitales Reina Sofía y San Juan deDios, enCórdoba. En este contexto, Pfizer, con el aval de laFederaciónEspañolade CáncerdeMama(Fecma),halanzado la campaña «Preguntas Infrecuentes»,unaherramientapara que las mujeres con tumor de mama metastásico puedan localizartemasocuestionesrelevantes para ellas que no siempre se atreven a abordar en la consulta. En concreto, este material, con un centenar de tarjetas disponibles en formato físico y digital, aborda varios bloques temáticos: diagnóstico, asimilación, tratamiento, visita a la consulta, mi entorno cercano,eldíaadía,cosasalasque Una iniciativa pionera para las afectadas ►El proyecto «Preguntas Infrecuentes» forma parte de la iniciativa «Más vida para tu vida» y surge de la experiencia demujeres con cáncer demama metastásico yde oncólogos especializados en esta patología; de las dudas y las inquietudes que se plantean en una consulta y en la relación que se establece entre ambos cuando se recibe un diagnóstico así. Más información acerca de «Preguntas Infrecuentes» disponible en https://www.cancerdemamametastasico.es/ preguntas-infrecuentes

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD 4 1 2 5 6 7 8 9 3 ASÍ SE HACE UNMEDICAMENTO Descubrimiento del medicamento 2 Expediciones marinas; colección de muestras 1 Química médica 3 Patentes y registro de marca 4 Con el fin de determinar la actividad antitumoral de los extractos preparados a partir de las muestras (F.4 y 5) se analizan frente a un panel de células tumorales en el siguiente paso (F.6). Aquellos que presentan actividad se fraccionan y purifican para aislar el principio activo responsable de dicha actividad. Es muy importante que las empresas biofarmacéuticas protejan las invenciones derivadas de su investigación mediante la solicitud de patentes (F.10). También es importante registrar marcas que puedan ser utilizadas para la comercialización de medicamentos en el futuro. Para ello, propiedad industrial colabora estrechamente con otros departamentos de la compañía en la identificación o detección de nuevas invenciones para garantizar la máxima protección a los proyectos de desarrollo. El proceso de desarrollo de fármacos comienza con las expediciones (F.1) que PharmaMar realiza por todo el mundo para recoger muestras de organismos marinos. Las muestras forman la base de un proceso de investigación para descubrir nuevos compuestos con propiedades antitumorales. En esta etapa es muy importante asegurar la trazabilidad de las muestras desde su origen hasta el análisis final (F.2), mediante la gestión de toda la información asociada a cada organismo en la biblioteca de muestras, que contiene tanto macroorganismos como microorganismos (F.3). Se diseñan procesos químicos para producir los compuestos (F.7) en cantidades suficientes para continuar con el proceso de investigación. Mientras desarrollan estos procesos, también inician programas de química médica para obtener análogos (F.8) del compuesto original, con el fin de optimizar y desarrollar nuevas moléculas y poder seleccionar el mejor candidato para ensayos preclínicos y clínicos. Una vez sintetizado el principio activo, consideran posibles formulaciones (F.9) a evaluar en modelos animales para determinar su actividad frente a diversos tumores y su perfil de seguridad. También estudian el mecanismo por el cual el compuesto elegido mata las células tumorales, determinan si es específico para ciertos tipos de tumores y si es más efectivo en combinación con otros medicamentos. El propósito de toda la fase preclínica es generar información sobre la cual basar la investigación clínica. De su búsqueda en el fondo del mar hasta la farmacia de los hospitales, los ocho pasos de PharmaMar para producir un fármaco 10

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 ATUSALUD 11 Operaciones 5 Ensayos clínicos 6 Registro 7 Marketing y ventas 8 Una vez que un medicamento ha sido aprobado para su comercialización por las autoridades, se lanza al mercado. Esto implica coordinar una serie de actividades, como identificar y establecer el perfil del producto, posicionarlo en el mercado y distinguirlo de la competencia. También se realizan actividades de promoción y educación para optimizar el potencial de venta del medicamento. Se establecen relaciones con asociaciones médicas, líderes de opinión y asociaciones de pacientes, y la empresa planifica, organiza y coordina su presencia en reuniones científicas nacionales e internacionales y otros eventos. Prescripción médica (F.15). Antes de que un médico pueda prescribir un medicamento a los pacientes, las agencias reguladoras de todos los países requieren que las compañías farmacéuticas primero demuestren que el fármaco tiene la calidad, seguridad y eficacia necesarias antes de autorizar su comercialización (F.14). Una vez obtenida la autorización, la empresa farmacéutica debe ponerse en contacto con las autoridades competentes para negociar el precio y el reembolso del medicamento. El área de Asuntos Regulatorios asesora y supervisa la implementación en PharmaMar de los requisitos legales y regulatorios aplicables al desarrollo, autorización de comercialización y posterior fijación de precios y reembolso de nuevos medicamentos. Esta área también maneja las solicitudes y negociaciones con las autoridades e instituciones competentes mientras el medicamento esté disponible comercialmente. Esta etapa comienza con el desarrollo industrial, cuando se define un proceso sólido y escalable (F.11) que garantice el suministro del producto con fines clínicos y comerciales. Una vez definidos los procesos, el departamento de producción se encarga de producir los principios activos (F.12) necesarios para la fabricación del medicamento. Las instalaciones productivas de PharmaMar cumplen con los más altos estándares de calidad (certificados por las autoridades sanitarias europeas y estadounidenses), seguridad (certificación OHSAS 18001) y preservación del medio ambiente (certificación ISO 14001). La producción también es responsable de empaquetar los medicamentos para su distribución mundial Dado que los animales de laboratorio no son un modelo in vivo válido para determinar de forma inequívoca si un fármaco tendrá las características de eficacia y seguridad deseadas, es necesario realizar ensayos (F.13) en humanos antes de su aprobación; este proceso consta de tres fases, más una cuarta fase de estudio y seguimiento tras el inicio de la comercialización. Las distintas fases de los ensayos clínicos en pacientes tratan de establecer la dosis adecuada, la seguridad y la eficacia de un fármaco frente a diversas patologías tumorales y determinar de esta manera su beneficio clínico, así como sus principales efectos secundarios. 13 14 15 12 11 Infografía LA RAZÓN

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 12 ATUSALUD La crioterapia se postula con éxito para tratar lesiones deportivas Elena Alonso. MADRID La terapia física con crioterapia utiliza el frío para lograr una disminución del calor en una parte del cuerpo o en general, lo que provoca reacciones sistémicas, es decir, aquellas ante las que el organismo pone en marcha todos sus mecanismos de adaptación. Por ejemplo, la liberación de endorfinasproporcionaunefectode bienestar en todo el cuerpo, no solo sobre una determinada articulación, aunque también ayuda a reducir los síntomas de esta. Se trata de una terapia a corto plazo,pasiva,natural, rápidayeficazquetieneconsecuenciasanalgésicas. Sus efectos terapéuticos fuerondescubiertosenlosaños70 en Japón. El tratamientoconsistía enaplicarhielocomométodocurativoconelfindereducir la inflamación de las articulaciones y paliar el dolor al desactivar sus receptores (nociceptores). El frío también activaba el flujo sanguíneo, en particular la micro-circulaciónmuscular. Los expertos coinciden en que se consiguen resultados positivos cuando se indica para: dolor crónico, recuperación posejercicio, psoriasis, dermatitis y recuperación de lesiones deportivas, quirúrgicasytrastornosinflamatorios articulares, entre otros. En concreto, en el ámbito deportivo y aparato locomotor, el tratamiento con crioterapia está indicadoenpatologíasquecursan con alguna inflamación o dolor, explica Ángel Basas, doctor en Ciencias de la Actividad Física y ►Se trata de una terapia a corto plazo, pasiva, natural, rápida y eficaz Olympia puso enmarcha el ICE LAB PRO en septiembre y su «crecimiento está siendo exponencial» Se realiza enunnovedosomultihabitáculo de unos 18 metros cuadradosalqueelpacientedebe entrar con los pies, manos, orejas yvíasrespiratoriasprotegidospara evitar efectos extremos en estas partes del cuerpo. La sala consta de tres cámaras con diferentes temperaturas, dos están a menos 10ºC y a menos 60ºC, respectivamente, y sirven para aclimatar al cuerpodurante20segundosantes de entrar al habitáculo principal queseencuentraamenos110º. El paciente permanece en él un máximode 3minutos ymantiene en todomomento comunicación visualyacústicaconprofesionales cualificados que estiman cuando cambiar de fase o salir de la sala. «Los beneficios que aporta estánbasadosenelprincipiode“estímulo-reacción-adaptación” del organismoaagentesfísicos», indicaBasas. Así, ayudaa regular procesosinflamatorios; tieneunefecto analgésico, al actuar sobre los receptores del dolor y liberación de endorfinas; reduce el estrés oxidativo, porque favorece laactivacióndeantioxidantes, yoptimiza los procesos metabólicos, al estimular lamicrocirculaciónvascular. Olympia puso en funcionamiento el ICE LAB PRO en septiembre «y su crecimiento está siendo exponencial según los pacientes van experimentando los beneficios en su propio cuerpo», afirma. Actualmente funciona dentro de un programa «Recovery» para deportistas, «con unos resultados extraordinarios para optimizar la recuperación posejercicio y poscompetición así como para diversos procesos dolorosos», añade. Han aunado dos programas en uno para ayudar al atletaTariku Novales,queestabaprácticamente descartado para la maratón de Valencia por dolores. Gracias a esta terapiapudocorrer y recuperarsedelassecuelas.Sehaconvertido en el mejor maratoniano español del año y es una de las grandes esperanzas de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ángel Basas, que viaja con la Selección Española de Atletismo, corrobora el éxito de esta terapia que utiliza para adaptarse mejor a los cambios horarios y minimizar el cansancio. Tras las navidades, se implementaráelprogramaparamejorar los síntomas de la fibromialgia, dentrodeuntrabajomultidisciplinar pionero. QUIRÓNSALUD del Deporte y director de FisioterapiadeOlympiaQuirónsalud.Es el caso de sobrecargas posejercicio, traumatismos deportivos, poscirugías o recuperación de lesiones deportivas (musculares, tendinosas y ligamentosas). También es de gran utilidad en procesos que afectan a una gran parte de la población general como la artritis y la artrosis, procesos reumatológicosofibromialgiaydolor crónico. Tratamiento ICE-LABPRO Una de las novedades en terapia física con crioterapia es el tratamiento ICE-LAB PRO que utiliza el centro Olympia Quirónsalud. «Aplica el frío en todo el cuerpo, incluida lacabeza, yel pacientees expuesto a tres cambios de temperaturaenprogresióndecreciente», señala el doctor Basas. Dr. François Peinado Urólogo No se suelehablar de lasdiferentesrepercusiones sexuales que puede tener el cáncer.Elproyecto«Clarify»ha aportado información sobre esteaspectobasándoseenuna investigación sobre las alteraciones de la función sexual en los pacientes oncológicos. Éstos no suelen exponer sus dudas y las posibles consecuencias de los tratamientos. Solo después de haber superado el proceso es cuando algunos intentan buscar soluciones. El número de alteraciones varía mucho según el tipo de neoplasiayde los tratamientos recibidos, tanto si son sistémicos(quimioterapia)comolocales. En el caso de las cirugías oncológicas pueden ser mutilantes o deformantes, lo que puede tener consecuencias en lasexualidad.Lostratamientos localesaniveldelapelvis,como el cáncer de próstata y el ginecológico,sonlosmásasociados a repercusiones sexuales. Los principales objetivos del proyecto «Clarify», una iniciativa de investigación europea, son conocer en profundidad los efectos negativos en la saluda largoplazode lapoblación de largos supervivientes decáncermama,pulmónylinfoma de hospitales en España. La edad promedio de los 383 pacientesqueparticiparon fue de 56,5 años. El tipo de tumor más frecuente fue el de mama (68%), seguido del de pulmón (26%) y el linfoma (5%). Entre los resultadosmásdestacados, se detectó una alta frecuencia de alteración de la función sexual en los pacientes. En cuanto a la frecuencia de la actividad, se observó una gran diferencia entre hombres y mujeres. Mientras el 69% de los hombres habían tenido actividad sexual en las últimas cuatro semanas, soloel 31%de lasmujeres informaba de ello. Función sexual y pacientes oncológicos Opinión Consúlteme en www.doctorpeinado.com

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=