2022-10-16_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 16 de octubre de 2022-Nº 934 SANDRA R. POVEDA Realizar regímenes que excluyen determinados nutrientes puede, a mediolargo plazo, tener efectos perjudiciales para la salud. El 40% de quienes los siguen lo hace sin justificación médica P. 4-5 La moda de evitar alimentos en la dieta no la hace más sana Soto: «El Clínico es el hospital con mayor rendimiento quirúrgico de Madrid» P. 7 Mesa redonda: El abordaje sanitario del riesgo de recaída en cáncer de mama P. 10-11 Nuevas alternativas naturales para enfrentarse a la menopausia P. 12-13

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD ●Solvencia para guiar a la farmacia deMadrid El hasta ahoradirector deComunicaciónde Farmaindustria liderará laejecuciónde un nuevoPlan Estratégico y la transformacióndel COFM. El Semáforo ●●● ●Cuatrodécadas de sobresaliente labor en el COFM Tras40añosde trabajo marcadopor su capacidadorganizativa y suconocimiento, Ibáñezdeja sucargo para seguir ligadoal COFMcomoasesor. ●Elegidacompañía «Excelente» por Profarma Haobtenido la notade «Excelente» por parte del Comité Técnicodel ProgramadeFomento de laCompetitividad en la Industria Farmacéutica. ●Losdatos avalan sumagnífica gestión en el Clínico ATUSALUDentrevista al gerentedecano de los hospitales españoles, queha logrado labrarseun sólidoprestigio tras másdedosdécadas. ●Firma una alianza estratégica para la compañía Sanitasofreceráa los aseguradosde Generali uncuadro médicocon51.000 profesionales, 240 hospitalesy4.100 centrosconcertados. ●Analiza la venta demedicamentos respiratorios El Observatoriode TendenciasCofares desgranaen suúltimo informe laevolución de lademandade fármacos respiratorios tras laCovid-19. ●XXVIII Congreso Nacional de DerechoSanitario Madridacogerá losdías 20y21 deoctubre las jornadasdedebatey análisisde lascuestionesmás relevantesde la actualidad jurídicosanitaria. ●Denuncia el intrusismo en Anestesiología «Algunos procedimientos anestésicos no son realizados por profesionalesque garantizan la seguridaddel paciente», denunciaGarcía. Javier García Pdte. Soc. Española de Anestesiología R. de Lorenzo Pdte. Asoc. Española de Derecho Sanitario EduardoPastor Presidente de Cofares Iñaki Peralta Consejero delegado de Sanitas JoséSotoBonel Dir. gerentedel Hospital ClínicoSanCarlos J.Mª. Fernández Sousa Pdte. de Pharmamar F. J. Fernández Director general del COFM Carlos Ibáñez Exdir. gral. ColegioOficial FarmacéuticosdeMadrid Ciudadanos de primera y de segunda con las vacunas El punto Sergio Alonso Españacuentaconuno deloscalendariosvacunales más generosos de toda Europa y sesuponeque,amedidaquese acerquen las eleccionesmunicipalesyautonómicas, laoferta de dosis protectoras irá a más, sobretodoenlascomunidades inmersas en los comicios. Por una suerte de efecto dominó, las otras, más temprano que tarde, irándetrás.Perounacosa es la oferta de sueros dirigidos a inmunizar a la población y otra muy distinta es el ritmo al que se están administrando y loscolectivosquesebenefician onode ellos, en funcióndel territorio en el que vivan. Un ejemplo de todo ello es el de la vacunapreventivafrentealherpeszóster,unvirusmuymolesto y doloroso cuya irrupción se puedeevitar.ResultaquelaComisión de Salud Pública del Interterritorialfijóenmarzode 2021 las directrices que debían regir en su administración, recomendando empezar por varios colectivos de riesgo, para después inocularla a la población general, a medida que el fabricante garantizara el suministro, cosa que hizo a principios de este año. 19meses despuésdeaquelladeclaraciónno todaslasautonomíashanvacunado aún contra el herpes zóster a los grupos de riesgo y sólo tres han empezado a inyectar lossuerosenlapoblaciónsana. EstaEspañadedos, tres yhasta más velocidades que fabrica ciudadanos de primera o de segunda en función del lugar donde residan se materializa ante lapasividaddel propioórganoqueelaboró las recomendaciones, del Consejo Interterritorial al que pertenece y del MinisteriodeSanidad,quepregona los avances hacia la equidad y la cohesión sanitaria mientras España se agrieta sanitariamente. El problema afecta a otras vacunas, a las prestaciones y a los tiempos de espera, sinque nadie se rasgue las vestiduras por ello. Opinión disminución de la inmunidad, el avance del otoño y elaumentodelasinteraccionesenespacioscerrados. La variante predominante sigue siendo la Ómicron, yenconcretosusubtipoBA.5.Dicenlosespecialistas que seríapeor si llegarana extenderse algunas de las nuevasvariantesconocidas: laBA.75.2, laBF.7yBQ.X, aunque es la BQ.1.1 la que parece mucho más peligrosa desde el punto de vista de la transmisibilidad. Asegura la OMS que Europa es la única región del mundo donde los casos están en aumento. Y de Europa,Austria,aunquesehanproducidoyaincrementos superiores al 20% en 11 países. En este contexto nopareceque el usode lamascarilla se vaya a levantar en farmacias y transporte público, sino que más bien la obligatoriedad se podría extender a otro tipo de espacios. José A. Vera Más variantes, más transmisibles Opinión El repunte de los casos de covid es ya un hechoenEspaña, sibiennotantocomoen Austria, Alemania, Francia e Italia. Aquí hemospasadode los58afectadospor cien mil habitantes a los 86 del pasado 6 de octubre, porcentaje aún no preocupante pero sí su tendencia al alza. Lo previsible es que suba la incidencia por la Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Se estima que en Europa el alcohol está detrás demás de un seis por ciento de las muertes. Una de las enfermedades relacionadas con el alto consumodealcoholes lacirrosis, una patología que se cobra la vida de 800.000 personas en el mundo. Se trata de una enfermedadqueafectaenEspaña a entre el uno y el dos por cientodelapoblación,yresultamás frecuente en varones mayores de 50 años. Lacirrosiscomotalcarecede tratamientomédicoespecífico, dado que resulta irreversible. Porestemotivo, llevarunestilo de vida saludable es clave para convivirconellayladietaresultafundamentalparacontrolarla.Cinfarecogeundecálogode la Asociación Española de EnfermeríadePatologíaDigestiva con recomendaciones que se pueden seguir. La primera es comer más a menudo pero en menorescantidades,entrecinco y seis ingestas, evitando los periodosdeayunoprolongado. Además, la alimentación debe ser variada aumentando la fibraysiempremasticandobien. Lahidratacióntambiénresulta fundamental, sobre todo de agua y excluyendo totalmente elalcohol.Asimismo,esimportante tener regularidad en las deposiciones, yendoal bañoal menos una vez al día. Y, por otra parte, hay que vigilar la orina, es decir, tanto su aspecto, comosucantidady su frecuencia. Sin olvidarnos de cuidar lapiel,hidratándolacon crema y controlar el picor de la misma. Las caídas pueden descompensar la enfermedad y aumentar el riesgo de ingreso hospitalario,por loquehayque evitarlas. Y cómo no, se debe practicar ejercicio físico adaptado a las necesidades de cada persona. Todas estas recomendacionessonútilesenlacirrosispero no hay que olvidar continuar realizando las actividades que nos gustan, pedir ayuda en los másallegadosybuscarconsejo profesional. Seguro. Claves de la cirrosis

3 LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD En ocasiones, responden no solo a cuestiones de salud sino también a convicciones personales y/o a un estilo de vida determinado Vetar alimentos en la dieta no la hace más sana ►El 40% de las personas que eliminan nutrientes de su régimen lo hace por propia iniciativa y no por recomendación médica Eva S. Corada. MADRID La Nutrición está de moda, cada vez más gente se interesa por ella con el fin de llevar una vidamás sana. En eseafánpor tratardetener lamejor alimentaciónposible, ymás alláde ladietamediterránea,muchaspersonas deciden eliminar del menú determinadosalimentos–lamayoríade lasvecesempujadaspormodas–, bajo la creencia de que así su régimen será más saludable. Sin embargo, avecesestegestonosolo no consigue el objetivo deseado sinoque,enocasionesyporcontra, lograel efectocontrario. Unasvecespordesconocimiento yotraspor faltadecriteriosunificados por parte de los propios expertos. Y si no valga como ejemplo la noticia hecha pública esta misma semana de que la Agencia Norteamericana de la Alimentación ha redefinidoelconceptodealimento saludableypropuestonuevoscriteriosparaconsiderar cuándouno lo es o no. Una clasificación que ha sacadode la lista negra el aguacate oel salmónypasadoa ella yogures ycerealesazucarados. Ysinoes fácil responderaquées unalimentosano,imaginenabarcar todaunadieta.Poresohoy,conmotivo del Día Mundial la Alimentación, ATUSALUDhaconsultadoa los expertos sobre elloasí como los riesgos de eliminar determinados productosdeella.Segúnel informe «Tendenciadeexclusiónalimentaria en lapoblaciónespañola», (primero en nuestro país al respecto), realizadopor laAcademiaEspañoladeNutriciónyDietéticayFundaciónMapfre, laMedicinanoapoya, enlainmensamayoríadeloscasos, ladecisióndeevitarlos.Así,estamedida vendría determinada, fundamentalmente, por una decisión personal influida en gran medida por las modas y los medios. Es el caso del gluten y la lactosa, que en los últimos años han adquirido la famadenutrientespocosaludables y muchas personas han decidido eliminarlos de su dieta. Hasta tal puntoqueel régimensin lactosaes el deexclusiónmás seguidopor los españoles(hastael25%delapoblación),sibienestamedidanoestaría justificada en un 61% de los casos desde un punto de vista médico. Algo similar sucede con el gluten: un 8%afirma realizar una dieta sin él, de los cuales el 72% lo hace sin prescripcióndeun facultativo. «En muchas ocasiones, la gente realizadietasdeexclusiónsinmotivoorigor científico justificadoque, a medio-largo plazo, podría tener efectos perjudiciales para la salud individual (por ejemplo, la exclusióndelalactosadeladietaenaquellaspersonasqueno tengan intolerancia puede ocasionar una disminución de la actividad de la enzima lactasa, produciendo a la largaunamenor toleranciaalosnivelesde lactosade ladieta, traducido enmayor molestia a la hora de ingeriralimentosricosenlactosa)», explicaDanielEscobar, delColegio deDietistas-NutricionistasdelaComunidaddeMadrid(Codinma). El 40% de quienes excluyen alimentos y nutrientes de su dieta lo hacenporpropia iniciativa, dema- «La deficiencia de B12 es el mayor riesgo» ¿Qué problemas puede causar unadietaestrictavegetariana? Algunasdeficienciasnutricionales, por una falta o disminución del aporte de ciertos nutrientes procedentes,mayormenteenlosalimentos de origen animal. Entre estos nutrientespodemosencontrar:calcio, vitamina B12, vitamina D, hierro, ácidos grasos omega 3, yodo y zinc.Noobstante,seguirestetipode dietanosignificanecesariamentela carenciadeestosnutrientes. ¿Sonesasdietasmáspeligrosas paraalgúntipodeperfil? No sonmás peligrosas estas dietas enembarazadas, lactantes,niñoso ancianos, yaunquesí es ciertoque los niños y ancianos sonmás propensos a determinados déficits nutricionales oque en lasmujeres embarazadas puede existir más riesgo de anemia, por la falta de hierro, no lo hay siempre que se cubrantodosestosrequerimientos nutricionales. Marta Robles ElenaBarquín Dietista-Nutricionista Instituto de Obesidad El Rincón de El mayor consumo de soja, que parecennecesitarlosvegetarianos estrictos puede causar una mayorcaídadelpelo... ¿esasí? Podríaserqueunadelasrazonesde caídadepelofueraunaumentodel consumo de soja (fuente principal de proteína y calcio en veganos), debido a que este aumento pueda afectar al funcionamiento de las hormonas tiroideas causando una posible caída de pelo. Otra de las razonespodríaserlapeorabsorción dehierro. Noobstante, si se consumedeformamoderadayseestimula laabsorcióndehierroaportando otrosnutrientesa ladieta, laprobabilidadesmuchomenor. ¿Estas dietas podrían ser especialmente recomendables para alguienoenciertasocasiones? Este tipodedieta, llevadade forma correcta, no es más omenos recomendable que otras saludables y equilibradas, pero sí es cierto que puedenaportar una serie de beneficios c omo d i sm i - nuir factoresde riesgo cardiovasculares y menores niveles de colesterolsanguíneo,podría tenerunefectoprotector frentealgunostiposdecáncer,reduceelriesgodepadecer diabetes tipo II. En personas que tengan mayor riesgo de padecer alguna de estas patologías, la dieta vegana podría ser recomendable, siemprequeseasegureelaportede todos los nutrientes y se cubran las posiblesdeficiencias. Las mujeres veganas sufren un 33% más de fracturas óseas que las que comen carne, según un estudio

LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022 ATUSALUD 5 37 33 26 14 21 12 12 14 20 8 10 6 4 4 3 3 3 3 2 2 2 38 25 39 28 37 37 47 37 40 37 28 43 51 60 21 66 14 66 13 79 12 78 10 84 10 86 10 86 10 87 8 9 8 9 7 0 9 7 0 8 5 5 4 91 93 94 94 Lo evito siempre Lo excluyo a veces Lo consumo Bebidas edulcoradas Bebidas azucaradas (refrescos) Bebidas con alcohol Galletas, bollería, dulces Grasas para untar Carnes procesadas Carnes rojas Cereales integrales y deriv. Leche (con lactosa) Pan con gluten Alcachofa, brócoli o coles Yogures Pescados y mariscos Quesos Frutos secos Pasta con gluten Ajos, puerros y cebollas Carnes blancas Aceites Legumbres Frutas Huevos ALIMENTOS EXCLUIDOS OQUE INTENTA EVITAR 1 RAZONES PARA SEGUIRLAS DIETAS DE EXCLUSIÓN MÁS FRECUENTES 7% 4% 0,8% 8% 12% 9% 25% Médico especialista Médico general o de familia Fruto de una reflexión personal Familia DietistaNutricionista Leído en internet Visto o leído en la radio Visto en redes sociales Enfermero/a Farmacéutico/a Entrenador/a personal o en el gimnasio Otro terapeuta de medicina alternativa o complementaria Naturópata 32 18 17 17 16 13 8 6 4 4 3 3 40 La preocupación por eliminar de la dieta los alimentos considerados como menos beneficiosos para la salud afecta mayoritariamente a las mujeres y la población de mediana edad Flexitariana Caracterizada por una baja ingesta de carnes, pero que prioriza la blanca y magra Vegetariana Que excluye carnes y pescados, pero puede permitir lácteos y huevos Vegana Que no admite ningún alimento de origen animal Sin gluten Evita el gluten que se encuentra en el endospermo de varios cereales como el trigo, la cebada, el centeno o la avena, entre otros Cetogénica Se define como aquella que contiene un nivel bajo de hidratos de carbono, siendo la principal fuente de energía los lípidos y las proteínas FODMAP Responde al termino en inglés que identifica a los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables y de absorción deficiente y en la que se restringen los alimentos que los contengan Sin lactosa Promueve el consumo de productos lácteos sin lactosa T. NIETO / A. CRUZ / LA RAZÓN Fuente: FundaciónMAPFREyAcademiaEspañoladeNutriciónyDietética nera auto prescrita. Pero las dietas de exclusión –lactosa, gluten, flexitariana, vegetariana, vegana…– no supervisadas por profesionales sanitarios capacitados en nutrición y dietética pueden implicar riesgos para lasalud. Enlosúltimosañoshaaumentadotambiénelnúmerodepersonas que siguen regímenes sin carne. Según el documento «The Green Revolution», en torno a los cinco millones de personas en España. Aunque, como señala María Míguez,miembrodelConsejoGeneral de Colegios Oficiales de DietistasNutricionistas,«unadietavegetarianaovegana,correctamenteplanificada y suplementada con B12, no solo no atañe riesgos para la salud, sino que algunos estudios incluso relacionan este tipo de alimentaciónconunmenor riesgodepatologíascardiacas,menorestasasdecolesterol y una menor p r e s i ó n sanguínea», un reciente estudiode seguimientodelasaludyelestilode vidademásde26.000mujeresenel ReinoUnidoalertadequelasveganas y vegetarianas tienen mayor riesgodefracturasóseas.Enconcreto, este colectivo sufre un 33%más roturasdecaderaquelasquecomen carne. «Hay diversos trabajos que sugieren que la densidad mineral ósea esmenor a aquellas personas quemantienen una dieta vegana y esopuede incrementar el riesgode padecer alguna fractura, de cadera o de algún otro hueso», señala Ramón de Cangas doctor en Biología molecular ymiembrode laAcademia Española de Nutrición, si bien respecto a este estudio puntualiza que«nosehaceunadistinciónentre lasmujeresveganasyvegetarianas, y no es lo mismo. Y además a lo largodel estudiosepudohaber modificadoel patróndietético y tampoco se tiene en cuenta». Más allá de las citadas, Escobar, menciona también la dieta cetogénica, que «provoca unapérdidadepesorápidaysensiblejuntoconcambiosfavorablesen biomarcadores. Sinembargo, también causa un aumento sustancial en los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad y muchosmédicos, por tanto, dudan en aprobarlo. En vista de su amplia aceptación popular, incluso entre sujetos que no necesitan perder peso,existeciertapreocupaciónpor las posibles consecuencias a largo plazoporpartedegrandessegmentosdelapoblación.Estetipodedietadebetenerunminuciosocontrol médico y una monitorización por un nutricionista cualificado», continúaEscobar. Encualquiercaso,ycomodestacaMíguez, «paraqueunaseasaludable debe estar bien planificada. Cualquiera que sea deficitaria podríaserpeligrosaparalasalud,aquí podríamos destacar las famosas dietas milagro, que sí atañen problemas para las personas que las siguen»,concluye. Y,antelasospecha de enfermedad o síntoma o frente a cualquier duda de que un alimentonospuedaestarsentando mal, sedebeacudir almédico. ►SegúnDaniel Escobar, las dietas con las que habría que tenermás cuidado son la famosa Dukan, que prioriza el consumo de proteínas (carne, pescado, marisco, huevo…) por delante de otros grupos alimentarios, y la macrobiótica. Sobre esta última, apunta, «es importante nombrar que en el Informe Técnico del Ministerio deSanidad (2020) se establece, en lo referente a lamisma, que “la baja calidad de los estudios identificados no permite extraer conclusiones sobre la eficacia y seguridadde la dietamacrobiótica en lamejora o control de enfermedades”». Las más peligrosas

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD Esta patología empieza con dolor y rigidez, hinchazón y dificultad paramoverse DREAMSTIME versibles ymejoranenpoco tiempo con el tratamiento adecuado. Así, un paciente con psoriasis queempiezaanotar«dolorarticular de predominio nocturno, rigidez articular prolongada al despertarse por la mañana o signos de inflamación en alguna articulación debería solicitar consulta con un reumatólogo para confirmar o descartar la posibilidad de artritispsoriásica», recomiendael experto. También si el paciente desarrolla inflamación intensade B. Tobalina MADRID ►Tiene un diagnóstico tardío, lo que puede causar consecuencias irreversibles Vivir con artritis psoriásica, una cuestión más allá de la piel Aunque se suele pensar que se tratadeunaenfermedadqueseda enpersonas de avanzada edad, lo cierto es que la artritis psoriásica se suele manifestar entre los 30 y los 50 años, ypuede inclusodarse en laniñez. Sedebe aundesequilibriodel sistemainmunitarioque confundelascélulassanaspropias con extrañas y las ataca por error. Por tanto, esunaenfermedadcrónica, autoinmuneynocontagiosa que provoca una inflamación de las articulaciones (artritis) y de la piel (psoriasis). En la mayor parte de los casos, laartritisapareceañosdespuésde las lesionescutáneas. «Enmásdel 80% de los casos la psoriasis debutaantesquelaartritisasociada, y se tardaun tiempopromediode unos 10 años aproximadamente entre el inicio de la psoriasis y el debut de la artritis», explica a este suplemento Rubén Queiro, reumatólogo del Hospital Universitario Central de Asturias y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. En un porcentaje bajo, «la psoriasis y la artritis –continúa el experto– comienzan a la vez, y más raro aún es que se inicie primero laartritis yaparezcan tiempodespués las lesiones cutáneas típicas de la psoriasis». La artritis puede aparecer inicialmente en cualquier articulación, incluyendo las de los dedos delasmanos, rodillasocodos,por poner solo unos ejemplos. Los efectos de la inflamación son dolor, aumento del volumen articular, sensibilidad intensa al palpar las articulaciones y rigidez. Todo ellopuedeiracompañadodepsoriasisenlasuñas,conhendiduras, piqueteado, desprendimiento o cambio de color en lasmismas. Es importante estar atento a los síntomas, ya que es una de las artritis «más variopintas» de origen desconocido (aunque secreeque esunasumadefactoresgenéticos, medioambientaleseinmunológicos lo que desencadena la enfermedad) y actualmente «su diagnóstico es tardío», confirma el reumatólogo. Cuándo acudir almédico Y no es un asunto baladí. «Los retrasos en los diagnósticos de tan soloseismesespuedentenerconsecuenciasnegativasirreversibles para lasaludarticulardeestospacientes», hace hincapié Queiro. Y es que esta enfermedad no tiene curaenlaactualidad.Noobstante, el dolor y la inflamación sí son retodoundedode lamanoodelpie. Otros síntomas y signos que alertan de la posibilidad de artritis en pacientesconpsoriasisserían, según el reumatólogo, «el dolor en laszonasdonde los tendonesy los ligamentosseinsertanenelhueso, comoporejemplolainsercióndel tendón de Aquiles en el talón, o también la aparición de dolor de espalda que despierta al paciente yseasociaarigidezmatinal intensa en la columna». Este dolor y expresión de la enfermedadenlapielylasuñas,unido a la inflamación de áreas articularesyentésicas(lasregionesen lasqueun tendón, ligamento... se une al hueso) «conlleva una gran cargadediscapacidad física ypsicosocial. Datos extraídos de una reciente encuesta internacional en la que también se incluyeron pacientesespañolesnosdicenque cercadel70%delospacientesperciben un impacto importante debido a su enfermedad sobre su bienestarpsíquicoyemocional,el 56%veafectada sus relaciones íntimas y el 44%, su capacidad para relacionarseconfamiliaresyamigos», recuerda el experto. De hecho, «las tasas de depresión y ansiedad relacionadas con laenfermedadsontambiénelevadas», lo que merma el desarrollo laboralysocialdelpaciente,añade Queiro,que incideenqueestepanorama negativo «exige la estrecha colaboraciónde especialistas (dermatólogos y reumatólogos), médicos de atención primaria y todosaquellosprofesionalesde la salud que puedan aportar cosas positivasparaunabordajeintegral de la enfermedad». Qué ejercicio hacer En cuanto a consejos de estilo de vida, Queiro explica tres pilares básicos.Elprimero, reducirylimitarelconsumodebebidasalcohólicas, ante el potencial riesgo de interacciones medicamentosas y el empeoramiento de las lesiones de psoriasis. Segundo, lospacientes conesta patologíahandeevitarelsobrepesoylaobesidad,entantoencuanto son factores que penalizan la eficacia de las terapias biológicas y contribuyen a la carga inflamatoria sistémica inherente a la propia enfermedad. Por último, es importante realizar ejercicio físico de intensidad moderada, ya que se ha comprobado que ayuda a combatir el dolorgeneradopor laartritis,mejora las capacidades funcionales del paciente, ayuda a combatir el sobrepeso, y el control de algunas comorbilidades comunes en la enfermedad psoriásica (depresión/ansiedad, diabetes, hipertensión, dislipemia, etcétera). Este ejercicio moderado, «en función de la situación funcional y la edad del paciente, puede incluir marcha nórdica, caminata ligera, natación, pilates o yoga», recomienda el reumatólogo. ►Algunosde lossíntomas habitualesson las lesionesen lapiel que consistenenplacasde piel enrojecidacubiertas deescamasblancas. En el casode lasuñas, la psoriasissemanifiesta comoalteraciónen la estructuradeestas, juntoadolor punzante, así comodebilitamiento, yenotrasocasiones, engrosamientode las mismas. El dolor, el calor yel enrojecimientode las articulacionestambién son frecuentescomomanifestacióndeartritis, así como ladactilitis, que es la inflamacióndetodo undedode lamanoodel pie, y laentesitis. Los síntomasenarticulacionesyentesissesuelen acompañarde intensa rigidezmatutina (deal menosunahora). Síntomas más frecuentes

LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022 ATUSALUD 7 José Soto Bonel Director gerente del Hospital Universitario Clínico San Carlos, en Madrid Es posiblemente el gerentehospitalariocon mayor prestigio del país. No en vano es el quemás tiempo lleva: nada menos que desde 2001 al frente del Clínico. Esta semana la Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta enmarchade20proyectosenla FarmaciaHospitalaria. ¿Enqué consistiráel del Clínico? En la robotización de la dispensaciónde fármacos, que ya tenemos en parte. Después, en cuanto a la organización, queremos reforzar el serviciodefármacosadomicilio enloqueesladispensaciónambulante para que la gente no tenga quedesplazarsehastaaquí.Estoya es realidad, pero no llega a cubrir todael áreapor loqueaumentaremos losefectivosparaqueseauna realidadpara todos los pacientes. Las farmacias quieren dispensarfármacoshospitalarios.¿Así sealiviaría lacarga? Podríamostenerunacolaboración conlasoficinasfarmacias,demodo que nosotros les serviríamos los medicamentos y luego serían las farmacias lasque losdispensarían en domicilio o en la botica. Esta medida teóricamente aliviaría la carga hospitalaria, pero nosotros tendríamosentodocasoquellevar losmedicamentosalasoficinasde farmacia salvo que se les permitiese llevar supropio estocaje. ElInstitutodeInvestigaciónSanitaria del Clínico ha cumplido recientemente diez años. ¿Qué logrosdestacaría? Algunas cosas singulares que en otrosnohay,comoesgestionarun Centro de Investigación y Aprendizaje de Cirugía Robótica. También destacaría dentro de la unidad de innovación la incubadora de ideas que se puso en marcha hacecincooseisañosenelClínico yqueesunallamadaalsectorpara que cualquiera que quiera contar una idea innovadora que pueda mejorar el serviciode saludvenga y la explique y luego nosotros hacemosselecciónparaquelasponganenmarcha. Otra cosa singular es que el pasado 12 de octubre estuveinvitadoporCasaRealauna recepcióncomorespaldoalostratamientos contra la covid puestos enmarcha. EnMadridestadistinción fue para el Severo Ochoa y paranosotros,peromeconstaque hubodoshospitalesmás a los que se invitó pero los gerentes no pudieron ir. En los 10 años del instituto hemos desarrollado 2481 investigaciones clínicas. Diez hospitales públicos madrileños están entre losmejores del mundo, según la revista«Newsweek».¿Enquéespecialidadesdestacael Clínico? En Cardiología, Endocrinología, Belén Tobalina. MADRID ¿Cuáles serán lospróximosobjetivosdel hospital? Al igual que tenemos un instituto cardiovascular, así como uno de neurociencias, que agrupan los diferentes servicios con plantillas propias,estasemanahemosanunciado internamente lacreaciónde uninstitutodeenfermedadesinfecciosas. Antes de finde año estará en funcionamiento. El instituto tendráalianzasconOncología,Digestivo, Cirugía general, etc. ¿Qué queda por mejorar tras la pandemia?¿Las listasdeespera, por ejemplo? Sepisóelacelerador,perotenemos aún«carga»aplazadaquerecuperar. Son necesidades de pacientes que están esperando. También se va a proceder a realizar una renovacióntecnológicaimportantecon fondoseuropeoscomolaincorporacióndecincotacs, unaresonancia de última generación de tres teslas, una nueva sala de aerodinámica, un PET resonancia de última generación más, etc. El Clínico no puede crecer, pero hay quetrabajarparaforzarunamejoraenlaproductividad.Yasomosel hospital con mayor rendimiento quirúrgicodeMadridenelsentido del que más intervenciones quirúrgicas hace por quirófano: en el primer semestre de 2022 hemos hecho 534 procedimientos por quirófano. Además, para mediados de 2024 contaremos con 10 quirófanosmás, loquenospermitirá atacar la demora de las listas de espera de forma importante. Y también está autorizada la construcción de un parking con 1.600 plazas en Isaac Peral, al lado del hospital. En cuanto a los pacientes, y a tenordelenvejecimientopoblacional, ¿quévanamejorar? Unlogrodelhospitalesquesomos, según el Sermas, el hospital de la ComunidaddeMadridconmayor niveldesatisfaccióndelospacientes. El Clínico es el número 1 y la JiménezDíaz, el dos. Eso es unorgullo. Estamos trabajando para cambiarel sentidodelas televisiones de las habitaciones para que lospacientespuedanversusdatos, indicaciones farmacológicas, ahí o en su tableta omóvil si lo prefieren. También estamos en pleno desarrollo de una plataforma de videoconferenciasparalaTelemedicina y vamos a reforzar la eliminación de barreras arquitectónicas. Todo ello con un objetivo: hacer más amable las instalaciones del Clínico. Y no me gustaría acabar sin destacar que somos el primeroenMadridycreemosque el primero en España en contar conunComité de Pacientes. «El Clínico es el hospital conmayor rendimiento quirúrgico deMadrid» Para mediados de 2024, el San Carlos contará con 10 quirófanos más y un nuevo aparcamiento de 1.600 plazas al lado del centro sanitario, tal y como avanza Soto AparatoDigestivo, Neurocirugía y Neumología. Ynos ha reconocido como «hospital inteligente». ¿Qué resaltaríaal respecto? La robótica de farmacia, la robóticaquirúrgica(tenemoselDaVinci ya de segunda generación, un robotdecadera,unoderodillayotro decolumna)ylacirugíaguiadapor imagen: lagammacámaraportátil para la técnicadegangliocentinelayunhifuqueemiteondasdealta frecuencia con el que van a intentar eliminar tumores cerebrales y otras neurodeficiencias y que atacamuchosmovimientosanormales tipo párkinson. Este aparato soloestáenelClínicoyenprivados el Hospital de Neurociencia de HM. En cuanto a imagen, el Clínico tiene mamografía digital, imagencardíaca,softwareparaelconAntes de fin de año funcionará el nuevo instituto de enfermedades infecciosas» CEDIDA troldedosisenradiodiagnóstico... Entransformacióndigitaldestacaríaelprogramapaciente.Encuanto a la IA, resaltaría las guías de práctica clínica computarizadas, los MiniHolters y otros sistemas nuevos de información que estamos instaurando ahora como Selene + y el modular para pruebas en laboratorio.

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD El IVO incorpora un nuevo acelerador lineal de última generación C. Aparicio. VALENCIA El Servicio de Radioterapia de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), ha incorporado el acelerador lineal VARIAN TrueBeam: un modelo de última generación que permite tratamientos más rápidos, precisos y conmenor toxicidad. Con esta incorporación, el IVO se convierte en uno de los primeros centros de la Comunidad Valenciana encontar conunequipo quepermiteofrecerlostratamientosmásinnovadoresenradioterapia como la Radioterapia guiada porlaimagen(IGRT),radioterapia estereotáxicafraccionada(SBRT), radiocirugía para tumores cerebrales (SRS) o Radioterapia de intensidadmodulada (IMRT). El nuevo acelerador lineal del IVO, que permite el tratamiento enunaúnicasesióndeunnúmero alto de lesiones cerebrales «es capazdeabordarconéxitocualquier tratamiento de radioterapia por muy complicadoque resulte», señalaeldoctorLeoncioArribas, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO. «La tecnología que incorpora nos permite afirmar que ofrece la mejor solución parael tratamientosdemetástasis cerebrales tanto únicas (no quirúrgicas), comomúltiples». Consideradoactualmentecomo el «máximo exponente en radioterapiadealtaprecisión»,elnuevo acelerador del IVOcuenta conun sistema de TAC incorporado y mesa robótica y está diseñado «para administrar dosismás altas envolúmenesmáspequeños,con un control absoluto del depósito deladosisenlostejidosyórganos» subraya el doctor Arribas. Tratamientosmás rápidos El nuevo modelo integra en una misma plataforma radioterapia y radiocirugía guiada por imagen, permitiendotratarvarias lesiones de forma simultánea, sin necesidaddemarcosestereotáxicosque requierenanestesialocal,conuna mayor precisión, reduciendo los tiemposdetratamiento,mejorando la confortabilidad y tolerancia conunadisminuciónmuy importante de la dosis en el tejido sano de alrededor de la lesión. En este sentido, «el TrueBeam acortalostratamientoshastaen50 por ciento respecto a los tiempos que empleaba la tecnología convencional»,destacaeldoctorArribas, situando «en 15 minutos lo que en modelos anteriores se requería aproximadamente en una hora». Asimismo, laaltaprecisión que ofrece este acelerador lineal permite reducir la tasa de radia- ►Esta tecnología, permite simultanear los tratamientos de lesiones y avanzar tratamientos El doctor Leoncio Arribas, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO ciónenun25por cientoyobtener imágenes3Dun50porcientomás rápido. Sistema de verificación Durante el proceso desde que el paciente es diagnosticado, hasta queestratadoconradioterapiaen el nuevo acelerador lineal, el procedimientodeverificaciónprevia alairradiaciónjuegaunpapel fundamental. «Es necesario verificar tanto la geometría como la dosis de radiación que se va a suministrar», explicaVicenteCrispín, jefe de Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del IVO. «Para ello se utiliza, entre otros, un detector tridimensional que permiteverificarladistribuciónde la dosis impartida durante el comisionado del TrueBeam, o bien, en la verificación de un paciente determinado, en un maniquí idéntico a la cabeza del paciente, asegurándose que lo planificado coincide con lo irradiado». Avances contra el cáncer Junto con la Cirugía y la Oncología médica, la Oncología Radioterápicaesparteintegraldelequipo multidisciplinar y de la investigación en el tratamiento delcáncer.Enestesentido,elnuevo acelerador que suma el IVO «jugará enel futurounpapel fundamental al permitirnos combinar tratamientos radioterápicos contratamientosde inmunoterapia, mejorando los resultados de ambas técnicas endeterminadas IVO situaciones clínicas», adelanta el doctor Arribas. Con esta adquisición, el Servicio de Oncología Radioterápicadel IVOrefuerzasu dotación tecnológica al servicio del paciente oncológico. En 2021 este servicio atendió a másde2.500pacientesconradioterapiaexterna.Unnuevoequipamientoquefacilitaráel tratamiento del 80% de los tumores que se atiendenenel IVO, siendolosmás frecuentes los de cabeza cuello, ginecológicos, urológicos ydigestivos, entre otros. Por tercer año consecutivo, el IVOsemantiene comounode los 100 mejores centros oncológicos del mundo, según la clasificación World’sBestSpecializedHospitals 2023, elaborado por el reputado semanario estadounidense «Newsweek». La Fundación Instituto Valenciano de Oncología es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. Es una entidadprivada sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se destina a la prevención, el diagnóstico,el tratamiento, lainvestigación y la docencia.

LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022 ATUSALUD 9 La arteritis de células gigantes, tambiénllamadaarteritisdelatemporal, es una afección inflamatoriade lasgrandesarteriasdel cuerpo, incluidas lasque irrigan la cabeza y el cuello y se produceenpacientesdemásde 50años.Eslavasculitissistémica o condición vascular inflamatoriamás común. No existe una única causa conocidaeidentificable.Elproceso patológico comienza con una cascadainflamatoria.Undesencadenante a menudo desconocidopuedehacer que se formen células«gigantes»enlasparedes de lasgrandesarterias, incluidas aorta,carótida,subclaviaeilíaca. El riesgodedesarrollarladepende de varios factores, incluidos edad, sexo, geografía, genética y otros problemas médicos. La edadeselfactormásimportante. Los síntomas sepresentan tanto en el sitio de la arteria o arterias afectadascomoentodoelcuerpo debido a la inflamación. La pérdida de la visión sigue siendo el síntomamásgrave,perogeneralmente ocurre después de que aparecen los más generales. Estos pueden incluir dolores de cabeza intermitentes; cambios visuales; dolor o cansancioen la mandíbulaalmasticar (llamado claudicaciónmandibular); sensibilidad del cuero cabelludo; dolorengarganta, lengua,cuello o sienes; dolores musculares y síntomassimilaresalosdelagripe,comotos,fiebre,anemia,pérdidadepeso,pérdidadelapetito o fatiga. Es importante diagnosticarla y tratarla sindemora porque pueden producirse complicacionesgraves, comocegueray trastornosnerviosossinosetrata a tiempo. La evaluación para su diagnósticorequiereunexamen físico, análisisdesangreparadetectar inflamación sistémica, biopsia de la arteria temporal o unaecografíaDopplercolordela arteria temporal. El hospedaje del alma Dr. Enrique Puras Mallagray Enrique PurasMallagray es cirujano vascular La arteritis temporal (I) Opinión Foto de familia de la Coalición de Expertas en el Congreso Llega al Congreso el triple negativo metastásico R. S. MADRID Yaesrealidad.El «Manifiestopor la visibilizacióndelasnecesidadesde las mujeres con cáncer de mama triple negativo metastásico» (CMTNm), desarrollado por las 25 líderes de opinión que configuran la Coalición de Expertas, vio la luz en el Congreso de los Diputados el jueves, coincidiendo con el Día Mundial de este tumor. Durante la presentación,unaampliarepresentación de esta Coalición analizó y debatió acerca de la urgencia de adoptarunaatenciónintegraldelas pacientes con el subtipomás agresivo y difícil de tratar de todos los carcinomas de mama; además de daraconocer las10principalesnecesidadesparaestaspersonas. «El cáncerdemamametastásico continúa siendo una enfermedad conbaja supervivencia. Esta jornada es una invitación a reflexionar, debatiryconsensuaralgunosdelos aspectos que han de ser atendidos con extrema urgencia por parte de nuestro sistema sanitario conel fin deofrecerunamejor atencióna las mujeresconcáncerdemamatriple negativoquehayenEspaña,máslas pacientes que habrá en el futuro», afirmóRosaRomero,presidentade laComisióndeSanidaddelCongreso de los Diputados y miembro de laCoalicióndeExpertas. Durante la sesión, las líderes de opinión expusieron los aspectos quemásurgecubrir ycoincidieron enqueparalaspacientesexistendos necesidades básicas: eliminar barrerasburocráticasinterterritoriales yasegurarelaccesoalainnovación. Enestesentido,algunosdelospuntos del manifiesto se centran en la urgencia de facilitar el acceso de estaspacientesatodosaquellostratamientos aprobados que han demostrado eficacia clínica, para aportar esperanzaaestaspersonas paralasqueelprincipalenemigoes el factor tiempo. «ElCMTNmsellevapordelante la vida de mujeres jóvenes y sus familias. No es un cáncer de lazo rosa, es un cáncer de lazo negro. Necesitamos ayuda urgentemente»,dijoPilarFernández,presidentadelaAsociacióndePacientesde Cáncer de Mama Metastásico. Desdelacoalicióninsistentambién en lanecesidaddemejorar el acceso a los ensayos clínicos para estas pacientes, reduciendo las trabas administrativas, facilitandolacoordinaciónentreloshospitalesyotros centros satélitequepermitanel accesoaunmayor númerodepersonas y propiciando la movilidad de las muestras y no tanto de las pacientes, quienes tienen unamayor dificultad para desplazarse de una provinciaaotra.Además,laslíderes apuntan –por los arduos trámites burocráticos– que los ensayos permitenelaccesotempranoalainnovacióny,especialmente,enaquellas pacientes con escasas alternativas terapéuticas, por lo que ha de potenciarsey facilitarse lavíadeaccesoanuevosabordajes. ►Una Coalición de Expertas presenta un manifiesto con el fin de dar visibilidad al tipo más agresivo de cáncer de mama GILEAD ►El cáncerdemama triplenegativometastásicoestodavíauna enfermedadmortal, ya que, porahora, notiene cura. ►Afectamayoritariamenteamujeres jóvenesy conunavidaactiva,que, por surangodeedad, no están incluidasen los programasdecribadode cáncerdeestetumor. ►Dehecho, el cáncerde mamametastásicosigue siendounade las principalescausasde muerteen lasmujeres jóvenesespañolas. Pocas opciones terapéuticas Hace algunos días leí quePortugalhadecididocrear unórgano directivo independiente para renovar el modelo de gestión de su sistema sanitario. Ajenoalámbitopolítico,elequipo estará liderado por el hasta ahora presidente del consejo de administración del Hospital Sao JoaodeOporto–ungestor, vaya–y tendrá la misión de reformular el sistema y de capacitarlo para cubrir las necesidades asistenciales crecientes en cantidad y complejidad desde la sostenibilidad. Si bien la cronicidad, el envejecimiento, la pluripatología… llevaban años invitando a realizar cambiosde fondoen las estructurassanitarias, lapandemiahaevidenciado esta necesidad y los portugueses están reaccionando con diligencia para solventar los problemas actuales y venideros. Bravo por el Gobierno portugués. No tanto por la agilidad en tomar la decisión –si lo hubiese hecho hace algún tiempo, seguro que larealidaddesusistemasería hoymejor…–, sinoporacertarcon el enfoque y decidirse a ponerlo en práctica. ¿Aprenderemosalgúndíadelos portugueses? ¿Tendremos en algún momento un Ejecutivo dispuesto a emprender las reformas que necesita nuestro SistemaNacional de Saludparaquedesarrolle cohesión, calidad, equidad y sea solvente? Poco –omás bien nada– confío enqueasí seaconelGobiernoactual, pues aun siendo socialista como el portugués –que, por cierto, tambiénestábajando impuestos–, parece más centrado en someter la Sanidad a sus intereses ideológicos –véase, por ejemplo, elproyectodeleydeequidad–que enreducir las listasdeespera, agilizar el acceso a innovaciones terapéuticas, resolver las carencias de profesionales…Problemas del día a día que, mucho me temo también, no serán resueltos con los Presupuestos Generales del Estado propuestos para 2023. Aprendamos de Portugal Mario Mingo MarioMingo es médico y político Opinión

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Mesa redonda ►A TU SALUD reunió el pasado lunes a oncólogos y pacientes para desgranar las estrategias del manejo de las recidivas tras un diagnóstico temprano y las herramientas para su prevención Raquel Bonilla. MADRID FOTOS: GONZALO PÉREZ Abordaje sanitario del riesgo de recaída en cáncer de mama El cáncer demama irrumpirá este año en la vida de casi 35.000 españolas(mayoritariamentesonellas, pero también aparece en algunos varones), según la SociedadEspañoladeOncologíaMédica(SEOM). Estacifraescondetrasdesíelesperanzadorporcentajedequeel 93% de los casos llega con un diagnóstico temprano, lo que eleva por encimadel 80%la tasade supervivencia. Sin embargo, también encierra la posibilidad de que entre un 15 y un 20% de ellas tenga una recaída a lo largode su vida. Conelfindeabordaresedesafío yconmotivodelacampaña«Cuenta Contigo», impulsada por Lilly y con el apoyo de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma), A TU SALUD reunió el lunes aRafael López, jefedel Serviciode Oncología Médica del Complejo HospitalarioUniversitariodeSantiago de Compostela y presidente de la Fundación ECO; a Ignacio Chacón,oncólogoadjuntodelServiciodeOncologíaMédicadelHospital Universitario de Toledo, y a PaulaGonzález,pacientedecáncer demama ymiembrode Fecma. Bajo una atmósfera de optimismo justificado, dados los buenos resultados que está aportando la investigación científica y que demuestran lanecesidaddeponeral cáncer entre los temas prioritarios de laagendapolíticay social, Chacón insistió en que «este tumor es una enfermedad que con su diagnóstico precoz tiene una alta tasa de curabilidad. Sin embargo, sí es ciertoqueexistenfactoresderiesgo que el equipo médico debe saber detectar y tenerlos en cuenta para adecuarel tratamientoaloqueeso implicaconelfindequeesepeligro seamenor». Enese sentido, López reconoció que «para saber eso tenemosunasherramientas todavía pobres que no son capaces de afinar el pronóstico con seguridad. Losestudiosafuturopasanporsa-

LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022 ATUSALUD 11 De izquierda a derecha: Ignacio Chacón, Paula González y Rafael López minutos antes de celebrar la mesa de debate sobre el riesgo de recaída en cáncer de mama tras un diagnóstico temprano ber determinar cuáles son esos factores de riesgoclaves. Sabemos queinfluyenelnúmerodeganglios linfáticosaxilares, laedad,el tamaño, la carga tumoral y otras características del carcinoma». Enconcreto,segúndetallaronlos expertos, los tumores de mama puedendividirseenluminales(que son losmás frecuentes y de características hormonales), los HER y lostriplenegativos.«Conelmismo tamañode tumor el que tienemuchísimo más riesgo en cuanto a recurrencia y supervivencia es el triple negativo, mientras que el riesgoen los luminales esmuypequeño. Pero no olvidemos que el HERera igual demalohacepocoy estohacambiadograciasalosnuevos tratamientos», destacóLópez. La «película» del cáncer de mama ha cambiado tanto en los últimosañosque,talycomoaclaró Chacón, «ahora el porcentaje de recaídaentumoresHER2+apenas esdel 5-10%. Los luminalesA, que son el tipo menos agresivo, recae pocoenlosprimerosañosysiaparece una recidiva es en torno a los 15-20 años. En el resto de casos, si han de recaer lo hacen mayoritariamentedurantelosdosprimeros añostraseltratamiento.Enningún caso el riesgo llega a ser cero, pero cuanto más tarde en llegar esa recaída,menos riesgohay». Ante estas estadísticas, las pacientes son conscientes de que la espadadeDamoclesnunca llegaa desaparecer.Sinembargo,hayque aprender a convivir con ello. «Todosesosdatosquenosdicennolos procesamoscomoqueremos,sino comopodemos.Resultainevitable tener la incertidumbredequeesto puede volver, pero no podemos dejarqueesomarquenuestravida. Debe convertirse únicamente en una cifra, pero sin que lo abarque todo. Resulta complicado y ahí los oncólogos tienen que tener la psicología de saber comunicarle a alguien que tiene esa posibilidad de recaídas», argumentó Paula, quien advirtió que «es importante que la línea de comunicación la marque la paciente, porque no todas lasmujeresquierenni pueden asumir toda esa información tan detallada sobre su cáncer, si su tumor es de los que más posibilidades de recaída o no tiene... Debemos tener la oportunidad de no querersabermásalládeloquenos conviene,porqueesoesunfocode estrés para lapaciente». Para estrechar todas las posibilidadesdeunaposiblerecaída,«en los dos primeros años hacemos seguimiento cada dos o cuatro meses con análisis y con radiología cuando resulta necesario. A partirdelosdosañosestasrevisiones pasan a ser cada seis meses, mientras que se realizan anualmente tras los primeros cinco años»,detallóChacón,quienhizo hincapié enque, tal y como había advertido Paula, «el cáncer de mama no puede convertir a las pacientes en esclavas. El posible riesgo de recaída no debe ser el centro de sus vidas, porque está comprobado que no por revisar más, laspacientesvivenmás,pero sí tienen peor calidad de vida. La revisióndebe serunequilibrio inteligente para que no se nos escapen cosas, pero dejando vivir con tranquilidad a lamujer». Laecuaciónsuenabien,perono siempreresultasencilladeaplicar, por eso López recordó que para que el engranaje de las revisiones funcione «lamejor herramienta y estrategia más eficaz es escuchar a la paciente, que es quien mejor conoce su cuerpo. Sabemos que no es beneficioso ni aumenta la supervivenciahacerunaconstante revisión, pero sí hay que entre- «Laadherenciatienequevercon aceptar por qué se pone un tratamiento, explicarle a la paciente la importancia de la reducción del riesgo de reaparición del tumor a distancia o localmente, pero también que sepa su duración, intensidad, que son reversibles y el beneficio que se obtendrá», recordó López.Ysiaparecenefectosadversos,«noslostienenquecomunicar, porque los oncólogos no somos adivinos. Cualquier cuestióndebe comunicarse para que se incluya enlahistoriaclínica.Ningunatoxicidaddebeaceptarsecomoválida, por eso debe comunicarse para que podamos gestionarla. Existen diferentesestrategiasparaabordar estos efectos», aseguróChacón. Resulta de gran ayuda para los profesionales que los efectos adversosseanprevisibles,manejables y reversibles. Y es que resulta un fracaso que, ante esos efectos, ya sea por cuestiones psicológicas, por falsas creencias o miedos, se dejeaparcadoel tratamiento«porque las pastillas en el armario no curan,yalgunosestudiosnosdicen que la adherencia roza el 50%, lo quequieredecirquelamitaddelas mujeres no sigue el tratamiento a rajatabla», lamentóChacón. Seguiresetratamientoapiesjuntillasconunabuenacalidaddevida resulta vital, ya que «el futuro del cáncer vapordoscaminos: unode ellos curar yotrocronificar. Eneste último implica tener tratamientos bientoleradosquesepuedanllevar con una adherencia alta», aseguró López,quienavanzóque«elcáncer es el mayor reto de la sociedad. El objetivo es que ninguna mujer se mueradeuntumormamarioyque sialgunalotienesereincorporeala sociedadsinsecuelas. Yesosolo lo conseguiremosconinvestigación». Una reclamación a la que Paula añadió lanecesidadde «aumentar elapoyolaboralalaspacientes,para quesuvueltaseaprogresivayadaptada a sus necesidades. También hacefaltaunamayorcoordinación con otros agentes sociosanitarios para lograr un apoyo global y nos faltanmedidaslegales,comoelderechoalolvido,quenoestigmaticen a las afectadas depor vida». Basta con mirar tres décadas atrás, talycomohizoChacón,para observarlomuchoquehemosmejorado gracias a esa investigación en cáncer que debe ser un tema prioritario de la agenda política, «por eso si el oncólogo ofrece a la paciente participar en un ensayo clínico, no hay que dudarlo. Es como volar en primera clase». Y para que eso sea realidad, los tres ponentes coincidieron en exigir «más inversión para potenciar la investigación y laprevención». PaulaGonzález Paciente ymiembro de la Federación Española de Cáncer deMama Es inevitable tener miedo a recaer, pero no puede condicionar nuestra vida» nar a la mujer para que pueda detectar cualquier señal». Una idea que ratificó tajante Chacón, quien aseguró que «ese vínculo entrepacienteyoncólogodebeser rápidoyágily,antelaprimerasospecha, acudir a consulta. Es verdad que eso también nos lleva a que tengamosmujeres en las que pueda pesar más el miedo. Ante esos casos, después de descartar ninguna recaída, hay que echar mano del psicólogo oncológico, porque esas alarmas pueden deberse a cómo esa paciente está viviendo su enfermedad». Confianza yapoyo psicológico Conloszapatosdepacientedecáncerdemamapuestos,Paulaconfesó que «es fundamental escuchar nuestrocuerpoytenerlaconfianza contuoncólogoocontuenfermeraparapreguntarcualquierduday que seas respondida. Es clave que esecanaldecomunicaciónfuncione bien y que exista ese equilibrio. No hay ninguna pregunta tonta y seagradecemuchísimolaempatía delmédico, sobretodosi tieneque dar lanoticiadeuna recaída». En ese crudo escenario, ambos expertos coincidieron en que las asociacionesdepacientessonuna piezavital: «Lasmujeresqueestán tuteladasyapoyadasporgruposde pacientes lo viven con más facilidad. Estas asociaciones resultan fundamentales por su labor de acompañamiento emocional, por lo que deben ser sostenidas por la Administración». Yasí loapuntaló Paula al recordar que «las asociaciones intentamos complementar el apoyopsicológicoque se queda muycojoen lamayoríade loshospitales.Pasarestaenfermedadimplica un camino solitario y muy duro,peroirde lamanodealguien que ya ha pasado por ello resulta degranayuda,pueslleganadonde ni siquiera las familias pueden». Convivirconuncáncerdemama oenfrentarseauna recaída trasun diagnóstico temprano implicanavegarenunmardedudas.Anteeso, Chacón fue contundente al aconsejar a la mujer «que confíe en su oncólogo», ya que, según apuntó López, en ocasiones «no le falta información, sino que le sobra». Másaúncuandoaparecenlosefectos secundarios o las toxicidades propias de cualquier tratamiento, piedrasenelcaminoquedificultan la adherencia terapéutica, clave traslacirugíaparaobtenerelmáximo beneficio para las pacientes, pues seha comprobadoque cumplir con el tratamiento completo reducelaposibilidadderecaída.Es decir, el uso a largo plazo de estos tratamientos en adyuvancia tiene una intención curativa. Rafael López Jefe del Servicio de OncologíaMédica del Complejo Hosp. Univ. de Santiago y presidente de la Fundación ECO El cáncer es el mayor reto que afrontamos como sociedad y requiere inversión» IgnacioChacón Oncólogo adjunto del Servicio de OncologíaMédica del Hospital Universitario de Toledo Los médicos no somos adivinos. Si hay efectos adversos debemos saberlo»

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=