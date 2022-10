2022-10-09_A Tu Salud

A Tu Salud sólo se vende con LARAZÓN 9 de octubre de 2022-Nº 933 El uso de test covid cae en picado: las ventas bajan un 70% respecto a junio P. 6 El programa de donación de fármacos más antiguo del mundo cumple 35 años P. 7 La falta de cribados durante la pandemia dispara el cáncer de mama metastásico primario P. 10 DREAMSTIME Tras la hegemonía del SARS-CoV-2, los expertos advierten de que el virus de la influenza ha vuelto para quedarse: durará más tiempo e infectará con mayor virulencia por la falta de inmunidad P. 4-5 Llega la peor temporada de los últimos cinco años

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD ●Gran acierto al presentarse a la reeleccióndel CGE Durante los cinco años demandato actual ha demostradocon solvencia su pluralismo, transparencia y rigor. Suexperiencia es un valor al alza. El Semáforo ●●● ●Amplía su red con cuatro centros enMálaga En su sólidaestrategia deexpansión, HM llega aMálagacon cuatro nuevos hospitalesque afianzan la atención privadadecalidad. ●Nueva alerta ante problemas de seguridad Algunasmascarillas para laapneadel sueñocontienen imanesquepueden provocar problemas conmarcapasos y desfibriladores. ●Abandona el barco tras hundir aGrifols en bolsa Responsabledel crecimientometeórico en los 80, malgastó sus energías enel independentismoen vez de reflotar la farmacéutica. ●Celebra la III ediciónde FEFE ONEDAY El congreso sobre tecnologíaen la farmaciaorganizado por FEFE reuniráeste martesdía 11 a Farmaindustria, Aesegy Fedifar. ●Celebrala35º edicióndesus premiosperiodísticos Enel marcode la II jornadaOneHealth, entregóel pasado martes sus Premios Boehringer Ingelheim al Periodismo y DivulgaciónenSalud. ●Nace la primera Cátedra sobre menopausia La FundaciónHM Hospitales y Theramex han puestoen marcha la primera CátedraClimaterio y Menopausia a nivel mundial. ●Reconocida su ingente labor investigadora El PremioNacional de InvestigaciónGregorio MarañóndeMedicina reconoce su aportación a la relevanciade la nutriciónen medicina preventiva. M. Á.MartínezGonzález Investigador JavierCarpintero Director general de Theramex para España PeterPloeger Pdte. de Boehringer IngelheimEspaña LuisdePalacio Presidente de FEFE Víctor Grifols Presidente de honor de Grifols JuanSanabria Presidente de Philips Ibérica F. Pérez Raya Pdte. del Consejo General deEnfermería JuanAbarca Presidente de HMHospitales Sanidad opta por la cautela ante la bomba covid-gripe El punto Sergio Alonso El Ministerio de Sanidad acierta de pleno al lanzarmensajesde prudenciaalapoblaciónante laevoluciónde laCovid-19. A diferencia de lo ocurrido en el primer año de pandemia, en el que el departamentocomandadoentonces por Salvador Illa no hizo más que dar palos de ciego, ir a remolque de las autonomías a la hora de tomar decisiones y actuar de forma torticera contra alguna de ellas, como Madrid, siguiendo al pie de la letra en este punto las directrices políticas que le llegaban de Moncloa, el Ministerio que ahora presideCarolinaDariasparece actuar con rigor y seriedad en materia de Salud Pública en la lucha contra la enfermedad y aún no lanza las campanas al vuelo,encontraposiciónconlo que hizo Pedro Sánchez cuando se superó la primera ola al asegurar ufano que habíamos vencido al virus. En este nuevo contextodesentidocomúnhay que enmarcar la posición manifestada por Darias de aguardaralaopiniónfavorabledelos expertos antes de eliminar el uso de las mascarillas de los transportes públicos y los centrossanitariosydemayores.De momento, la evolución de la pandemia es buena, pero ya se registradesdehacealgunas semanasunrepuntedecasosque irá a más en cuanto bajen las temperaturas y la población se concentreenlugaresinteriores. Un repunte que ya está siendo acusado en algunos países como Austria, y que podría agravarse si, como apuntan las informacionesprocedentesdel Hemisferio Sur, la gripe llega fuerteesteañodespuésdeconcedernos dos de tregua. Eso, la presenciadevirusrespiratorios sincitiales, lapérdidaprogresivadelainmunidadnaturalque aportaron las vacunas y las múltiples subvariantes del virus que circulandeben ser factores a tener en cuenta, como parece hacer Sanidad. Opinión del denominado SARS-CoV-2. Empezamos a tropezarnos con situaciones de contagio en nuestros entornos cercanos, y cuando eso sucede es que los positivos han repuntado. Bien es cierto que no hay presión hospitalaria y menos de UCIS, probablemente debido a la menor agresividadde las variantesÓmicron, que al parecer son las que ahora están circulando. El problema es que el otoño apenas acaba de comenzar, y con el avance de los fríos es previsible una mayor tasa de afectación, esteaño juntoa lagripecomúnyeldenominadovirus respiratoriosincitial (VRS). Pareceque el repunte de la Covid-19 está siendo ya bastante relevante en países comoAlemania, Francia y Austria. De modo que cuando Biden y la OMS hablaban del finde lapandemiamás bienestabanpensandoenel fin de las restricciones, porque por lo que parece el patógeno sigue entre nosotros. José A. Vera Repuntan en España los casos Covid-19 Opinión JoeBidendecretóhaceunpardesemanaselfin de la pandemia, pero por lo que se ve el presidentenorteamericanoestámásenlaesperanza que en la realidad. Y si no que se lo pregunten a Pedro Sánchez, que ha estado fuera de juego durante una semana. Hay otra vez numerosos casos de infecciónrelacionadacon lasnuevasmutaciones Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Según varios estudios casi el 50%denuestra actividad cerebral se dedica a procesar las imágenes que captamos de la realidad. Hablamos del sentido de la vista, el más desarrolladode loscincoque tenemos y puede que sea elmás importante de todos. Son diversas las patologías que afectan al ojo y que puedencausar enceguera.Unade ellases ladegeneraciónmacularasociadaa laedad(DMAE), una enfermedadque enEspaña afecta a unas 800.000 personas y que se trata de la principal causa de ceguera en mayores de 55 años. En concreto, se trata de una enfermedad de la mácula (la zona central de la retina) en la que se produce un deterioro progresivo de la capa que nutreyrecubre laretina, así como de sus células. La doctora Beatriz Abadía, que forma parte de la unidad deRetinade laClínicaBaviera deZaragoza,mecomentaque, como consecuencia de esta enfermedad, se reduce gradualmente la visión central y de detalle, es decir, se pierde nitidez. Los expertos afirman que estáasociadaa laedadporque apareceenpersonasmayores, de hecho, la cifra de afectados es de uno de cada cuatro mayoresde75años. Sinembargo, debido al aumento de la esperanza de vida se estima que el número de personas con degeneración macular puedan doblarse en los próximos 20 años. «La visión borrosa, la aparición de puntos ciegos en la visión central y la percepción distorsionada u ondulada de líneas rectas son los principales signos de alarma», asegura la doctora Abadía. Por eso cuando aparecen es importante detectar la enfermedad a tiempo antes de que los síntomas sean irreversibles. Es lo que hay. Seguro. Degeneración macular asociada a la edad

3 LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 En el Instituto Dra. Natalia Gennaro están preparados para aplicar la medicina más actualizada y eficiente en las 3 áreas de la ciencia médica que apasionan, y a las que ha dedicado su vida, la Dra. Natalia Gennaro, Médico especialista en Ginecología, Medicina de la Longevidad Saludable y Medicina Regenerativa. También es experta en Suelo Pélvico y Hormonas Bioidénticas. Con ella conversamos hoy. ¿Es posible llegar a los 70 años como si tuvieras 40? Sí, absolutamente. Debemos empezar precozmente y dialogar correctamente con nuestra genética individual. Así, incluso llegaremos a los 100 como si tuviéramos 50. Idealmente deberíamos realizar la primera consulta sobre antiaging a los 35-40 años para diseñar una estrategia sobre el manejo de nuestro envejecimiento. Pero siempre se puede mejorar y hasta revertir en algún grado el envejecimiento. De todos modos, mientras más dañados estemos por dentro, menos regeneración conseguiremos. Lo que debemos entender es que el envejecimiento actual no es saludable, sino prematuro y acelerado. ¿Y por qué nos pasa? Porque hoy sobrevimos como podemos, comemos lo que estamos acostumbrados, estamos llenos de tóxicos ambientales, gestionamos las emociones deficientemente, somos sedentarios, dormimos mal y alteramos nuestro ciclo circardiano, mientras las hormonas disminuyen y tenemos carencias de nutrientes. Esa justamente no es la Información apropiada para envejecer saludablemente. Acudir a una consulta antiaging es el primer paso para empezar a planificar cómo quieres llegar a los 70. Debemos conocernos más profundamente, aprender cómo somos, lo que necesita nuestro cuerpo individual y ponernos acción. Tu campo de especialidad son las hormonas, ¿cómo nos afectan? Soy una enamorada de las hormonas. Son moléculas inteligentes que se producen en un órgano y llevan información a todo el cuerpo, entran en la célula y activan genes. Son esenciales para la tiendo, pero la medicina ha cambiado. Por eso, en mi club, invito a mis pacientes a webinars sobre salud hormonal y antiaging, lo que ayuda a comprender como, por ejemplo, la menopausia acelera, de promedio, un 30% nuestro envejecimiento en la primera década, y lo que podemos hacer para ralentizarlo. Pero, como se dice, cada persona es un mundo… ¿La medicina de precisión juega un papel importante? Eso es. He estudiado específicamente sobre manejo hormonal en Europa, EEUU y en Latinoamérica. Afortunadamente, como médico, también he trabajado en varios países con población muy heterogénea de pacientes, lo que me permitió conocer una variedad de síntomas de déficit o exceso hormonal y genética sorprendentes. Ni te imaginas hasta qué punto es importante conocer al paciente, tanto física como mental y emocionalmente. Por ello, en la consulta, dedico mucho tiempo a escuchar y, ahora, conocer también genéticamente. Suelo explicar con un ejemplo sencillo el valor de la individualidad: si hacemos pautas generales, esperamos que sólo de un 60-70% de personas se beneficien de ellas. Si decimos que beber 3 tazas de café al día es bueno, encontraremos que beber café depende de cómo metabolizas la cafeína. Así, los metabolizadores lentos no podrán beber ni 1 taza de café (1 de cada 10); los rápidos podrán beber 6 (2-3 de cada 10); y los normales beberán hasta 3 tazas (6-7 de cada 10). Si supiéramos como metaboliza cada uno, podríamos decirle lo que realmente necesita su cuerpo. www.nataliagennaro.com “Estoy convencidadeque la ciencia mejoranuestras vidas” MEDICINA ANTIAGING vida, pero en su justa medida, ni en más ni en menos. Todas las hormonas regulan actividades importantes, si no las tenemos o están desreguladas, la información que reciben nuestros genes no será la apropiada. Los mecanismos que deben activar no se activan o se activan de más. Por ejemplo: en el cerebro, el déficit de hormonas esteroideas estrógeno, como ocurre en la menopausia, produce muerte celular por un mecanismo llamado duplicación diótica, que incrementa los niveles de oxidación e inflamación intracelular que no mejora solo con antioxidantes, sino con aporte mixto hormonal y ant i ox i - d a n t e s . Gracias a este mecanismo, las mujeres tenemos un 30% más de riesgo de tener alzheimer que los hombres. Hoy podemos regularlo. De s a f o r t unadamente, hay miedo a las hormonas, lo enENTREVISTA DRA. NATALIA GENNARO DIRECTORA MÉDICA Y CEO DEL INSTITUTO DRA. NATALIA GENNARO Y CLUB ANTIAGING SueloPélvicoyMedicina Regenerativa He fundado la Primera Unidad de Vulva, Vagina y Suelo Pélvico robótico de alta resolución y capacidad bio-tecnológica donde procuramos tratamientos de alta eficiencia regenerativa y reconstructiva. Evito la cirugía radical, y sólo realizo reconstrucción precisa del ligamento roto con cirugía robótica, para lo cual diseñé un aparato que evalúa la lesión específica y predice el resultado quirúrgico, restauramos los tejidos dañados en la esfera del suelo pélvico femenino. Mi misión es aportar soluciones más eficientes, acompañar en el proceso y educar sobre la importanciade la calidadde vida. MedicinaAntiaging Descubrir que el envejecimiento es una enfermedad y que es el origen de todas las enfermedades que ocurrendurante la vejez, sindudas cambiómi vida científica. Descubrir que aportar la correcta información a nuestros genes hará que estemos sanos pormás tiempo, y que a los 50 puedes evitar tener cansancio, pérdida de atención, fluidez mental, libido, ansiedad, depresión, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, dolor articular, pérdida de masa ósea y muscular, etc. Descubrir que la velocidad de envejecimiento es totalmente individual, donde la precisión, la medicina individualizada, conocer en profundidad tus genes para tomar mejores y más precisas decisiones médicas es esencial. Mi misión es aportar valor a una sociedad que envejece ayudando a cambiar el paradigma que el envejecimiento es normal, y comenzar a ser activos en sumanejo, ayudar a legar una herencia más saludable, sostenible, inteligente, a las generaciones futuras. ClubAntiaging es unespacioparapacientes, creado con la filosofía “SMART, SLOW and ECO AGING” donde tienen acceso a webinars, clases, cursos, eventos y productos. Aquí creamos una comunidad activa que apoya la longevidad saludable, y cuyo objetivo más elevado es dejar a generaciones futuras un legadomás saludable. ¿QUÉHACEMOSENEL INSTITUTODRA. NATALIAGENNARO? Envejecer mejor y llegar a edades avanzadas como si estuviéramos en la flor de la vida. ¿Es posible? La Dra. Natalia Gennaro sabe que sí, y a ello se dedica en el instituto que lleva su nombre “Jamás estaré demasiado cansada para crear un cambio” “Lo que debemos entender es que el envejecimiento actual no es saludable, sino prematuro y acelerado”

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Llega la gripe más grave de los últimos cinco años ►Tras el dominio del SARS-CoV-2 los dos últimos años, la influenza gana terreno. Los expertos advierten de la peligrosa mezcla de ambos ante la falta de inmunidad Raquel Bonilla. MADRID Comosideunelefante en una cacharrería se tratara, la irrupcióndelSARSCoV-2 hace ahora casi tres años no solo paralizó el mundoqueconocíamos,sinoque, además, trastocóelescenarioepidémico a nivel global. La llegada del virus que desencadena la Covid-19 ha acorralado durante las dosúltimastemporadasdeotoñoinviernoal tradicionalmicroorganismo infeccioso hegemónico de esas fechas, la influenza humana, causante de la gripe estacional. Hasta ahora, pues todo apunta a que durante los próximos meses la gripe recuperará el tiempo y el espacio perdido desde aquel fatídico enero de 2020. Y paramuestra, un botón, pues apenas unos días después de haber arrancadoel otoño, el virusde la influenza ya ha adelantado por laderechaalSARS-CoV-2ennuestro país, tal y como demuestra el último informe publicado por el SistemadeVigilanciacentinelade Infección respiratoria aguda del InstitutodeSaludCarlosIIIdeMadrid.Enconcreto,delas560muestras de SARS-CoV-2 analizadas desdeatenciónprimariaseconsigue una tasa de positividad del 10,4%,mientrasquede las 555estudiadasdegripe, el nivel depositividadasciendehastael 13,3%, lo que confirma que la influenza ya campaa sus anchas yvuelveadominar su reino. «Es la muestra de que lagripeestáganandoel terreno perdido. Ya lo estamos viendo en los servicios de urgencias con el goteo de nuevos casos que se van confirmando», asegura Juan delCastillo, coordinadorde infeccionesenurgenciasdelaSociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). Una percepción que también tienenotros profesionales quedivisanelhorizontedesdelaconsulta especializada, ya que «poco a poco se va notando la llegada, sobre todoaurgencias, depacientes coneldiagnósticodegripe», reconoce Francisco Sanz, neumólogo y secretario del Área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Sin embargo, tal y como coinciden ambos expertos, todavía estempranoparahablardel inicio de la nueva temporada de gripe, «en especial en aquellas regiones donde las condiciones atmosféricas y de temperatura resultan todavía favorables», apunta Sanz. Iniciomás temprano y severo Aunqueloscasosactualmenteson casi anecdóticos, los expertos coinciden en que «estamos ante la queserá laepidemiadegripemás larga y más severa de los últimos cincoaños, pues seesperaque los picos de incidencia comiencen a notarse mucho antes de lo habitual, que suele ser entre losmeses de diciembre y enero, con mayor número de casos y también con unpronósticomásgrave», avanza Del Castillo. Además, según adelanta Sanz, «la impresión generalizada (y las posibilidades también) es que este año sea una campañaintensadegripe,quesea además un virus predominante duranteel inviernoyque también regrese a sucomportamiento clásico de pico de casos en las semanas invernales». Larazóndeesenegrohorizonte es que «durante la pandemia, la influenza ha circulado muy poco y, gracias a lasmedidasdeprotecciónyalaislamiento,apenasseha generado contacto con este virus estacional, por lo que ahora mismo tenemos a casi toda la población con una inmunidad muy baja, lo que nos hacemás frágiles frente a la enfermedad, algo que nos preocupa mucho», advierte Del Castillo. En este sentido, Sanz hacehincapiéenque«esmuyposible que exista unnúmero elevado de casos de gripe en nuestro país porque el sistema inmunitario de las personas hace tiempo que no ha sido expuesto a la influenza, por loque todos estamos en una situación más vulnerable para ser infectados. Esta circunstanciaextrapoladaapacientescon enfermedadescrónicaspuedeser de riesgo para la descompensaciónde lasmismas o el desarrollo Vacunación simultánea ►Ante la amenaza de una epidemia de gripemás duradera y grave, el mejor antídoto es la vacunación. «Ante la falta de inmunidad actual, este año resulta especialmente importante la vacunación de personas de edad avanzada, con comorbilidades pulmonares, cardiacas o inmunodeficiencia. Todos ellos deben anticiparse por lo que pueda llegar», afirma ÁngelaDomínguez, coordinadora del Grupo de Vacunación de laSociedad Española de Epidemiología (SEI), quien confirma que «la vacuna de la gripe puede ponerse también a la vez que la segunda dosis de recuerdo de la covid. No hay ninguna contraindicación tanto si se ponen juntas como por separado». UN OTOÑOMUY PELIGROSO Fuente: Instituto de Salud Carlos III, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades OMS, Ministerio de Salud Nº detecciones virales Semanas Casos por 100.000 hab. 350 400 3.000 2.500 1.500 1.000 500 2.000 300 250 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 200 150 100 50 0 0 TASAS DE INCIDENCIA SEMANAL DE SARS-COV-2 Y GRIPE EN ESPAÑA SARS-CoV2 Gripe SARS-CoV2 Periodo de incubación Duración de los síntomas Gripe DÍAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H3N2 es la cepa que podría dominar este año Provocada por la infección del virus SARS-CoV-2 millones de españoles han pasado la enfermedad 13,5 Provocada por la infección del virus de la influenza de españoles sufre la gripe anualmente 10-20% La coinfección de SARS-CoV2 y gripe multiplica por dos el riesgo de muerte

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 ATUSALUD 5 de insuficiencia respiratoria en pacientes con enfermedades crónicas cardio-respiratorias». Si las personas con patologías debaseseconviertenenel blanco perfectopara sufrir una gripe grave, los niños tampoco se quedan atrás, sobre todo a la hora de contagiarse. De hecho, los datos del último informe de vigilancia confirmanque son losmenores de 14 años losmás afectados y conmayoríndicedeincidencia.«Esteaño la temporada ha sidomuy atípica y estamos viendo afectados fuera de lo habitual y de manera muy sostenida en el tiempo», asegura Cristina Calvo, presidenta de la SociedadEspañoladeInfectología Pediátrica (SEIP), quien avanza que enel ámbito infantil también «seesperaunatemporadaintensa, conmuchoscasosyposiblemente más graves, porque los menores están sin inmunidadpara enfrentarse tanto a la gripe como a otras infecciones». Convivenciade covid ygripe Mientras el virus de la influenza parece volver a hacerse fuerte entre nosotros, el SARS-CoV-2 se mantiene al pie del cañón, lo que hace que ambos patógenos coexistande formasostenible. «Esta convivencia es algo que ya vemos en nuestro entorno. Circulan los virus gripales, parainfluenza, el virus sincitial respiratorio y los rinovirus», asegura José María Eiros-Bouza, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas yMicrobiologíaClínica (Seimc). Anteesepanorama, losexpertos no descartan que puedan darse picos que lleguen a saturar el sistema sanitario, sobre todo si la cobertura de vacunación no alcanza las cifras oportunas. «Lo deseableseríaque,comomínimo, el 75% de los mayores de 65 años y de las personas con patologías debase,asícomolosprofesionales sanitarios se vacunen frente a la gripe.Nodebemosolvidarquelos sanitarios tenemos al enemigoen casa,asíqueahídebemosactuar», afirmaInmaculadaCuesta, enfermeraysecretariade laAsociación NacionaldeEnfermeríayVacunas (Anenvac). Y una vez que se produzca el contagio, Del Castillo insiste en que la clave para evitar la saturación del sistema será «hacer un diagnóstico diferencial de ambos virus para dar tratamientos específicos en cada caso. Ese análisis seráútilsinossirveparatomaruna decisión,por loqueenel contexto degripeycovidenpacientes jóvenesysincomorbilidadesseoptará por el ailasmiento». Tratamiento para la hepatitis Caleidoscopio Enunavancesinprecedentesenelcampode la inmunología, investigadores suecos del Instituto Karolinska han logradoun innovador tratamientoparacombatirlasinfecciones delosvirusByDdelashepatitis. Si bien se trata de un estudio experimental cuyosdetalles los difunde «Gut», hepatólogos independientes han puesto en valor este trabajo, ya que esos dosagentespatógenos,además de tener la facultad de causar cáncer de hígado, son la causa de daño hepatológico grave. Comorecuerdael profesorMatti Sällberg, autor principal de esteestudio,eltratamientocontra estas dos hepatitis virales (paralaproducidaporelvirusB existe desde hace décadas una vacuna profiláctica) en contadasocasioneslograladesaparición completa de la infección. Según cifras no oficiales, en la infección crónica por hepatitis Dúnicamentesecura unacuarta parte de los pacientes. Los resultados positivos que se han logrado en líneas celulares y en animales de laboratorio han sido por los dos componentes diseñados para afectar el sistema inmunológico de manera distinta. Los científicos administraron en primer lugar una vacunabasadaenADNqueactiva la producción de anticuerpos neutralizantes y células T, contra ambos virus. Posteriormenteaplicarondosisrepetidas de unpreparado a base de proteínas, para reforzar la activacióndel sistema inmunitario. Cuando aplicaron el tratamientoaroedorestransgénicos portadores de partes de los virus B y D, produjeron los anticuerposycélulasTdeseadosen niveles elevados. El profesor Sällberg, junto con su equipo delKarolinska, trabajaahoraen el protocolo para llevar a cabo unensayo clínico convoluntarios, tras superar las fases de seguridad requeridas. José María Fernández-Rúa Opinión MUESTRAS CENTINELA ANALIZADAS EN ATENCIÓN PRIMARIA (**) Con antecedentes de enfermedad respiratoria (*) Oncológicos, con enfermedades respiratorias de base, trasplantados, inmunodeprimidos y con patologías neurodegenerativas Galicia, Andalucía y Murcia este año amplían la vacunación a partir de los 5 años de edad OCTUBRE ES EL MES MÁS PROPICIO PARA VACUNARSE Personas de riesgo Mayores de 65 años Pacientes vulnerables* Mujeres embarazadas Menores entre seis meses y los dos años** Profesionales de centros sociosanitarios Trabajadores de servicios públicos esenciales Covid-19 Segunda dosis de refuerzo Gripe Objetivos de cobertura de vacunación 2022-23 75% 75% 60% Fiebre o febrícula Fatiga y cansancio Dolor de garganta Dolor de cabeza Mucosidad nasal Tos SÍNTOMAS COMUNES Dificultad para respirar Debilidad Síntomas específicos de las nuevas variantes de Covid-19 Pérdidas de olfato y gusto A. Cruz / LA RAZÓN Última semana Desde inicio 2021-22 SARS-CoV-2 Gripe VRS Positivos 58 74 7 % positividad 10,4 13,3 1,4 Muestras 18.106 18.076 13.189 Positivos 5.468 2.069 358 % positividad 30,2 11,4 2,7 Muestras 560 555 501

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD Navarra, la comunidad en la quemás han bajado las ventas El uso de test covid cae en picado: las ventas bajan un 70% respecto a junio Belén Tobalina. MADRID Aunque los termómetros siguen registrando temperaturas más típicas del verano que de estas fechas, la incidencia por covid empieza a repuntar en nuestro país. No así el uso de test covid. «Se hacentestsolosiconvivimosovamos a visitar a algún familiar o ser queridoen riesgo. El resto, si los síntomas no son severos, prefiere no saberlo, ya que va a tener que seguirtrabajandoysaberloonorealmentenoimplicaningúncambio», explica Lorenzo Armenteros del Olmo, portavozde laSociedadEspañoladeMédicosGeneralesyde Familia (SEMG). Losdatosavalanestedesplome. En lo que va de año, desde el 3 de enero al 25 de septiembre, se han vendido 101.704.635 test covid en farmacia, según los datos facilitados a esteperiódicopor la consultoraIqvia.Esdecir,383.791pruebas cada día de media. Sin embargo, del 19 al 25 de septiembre, únicamente se han vendido 644.232. Es decir, solo 92.033 al díao loque es lomismo una caída del 76,02%en lasventasdiarias.Yesoquelasventas en esta última semana se han incrementado en un 16% al pasar de 553.770 unidades vendidas en farmacia entre el 12 y el 18 de septiembre a las 644.232 citadas. Noeselúnicodatoquedemuestra el desplome. Así, en lo que va de año, las ventas de test se han desplomadoenun91,93%alpasar decasiochomillonesdeunidades vendidas del 3 al 9 de enero a las citadas en la última semana de septiembre. Por comunidades, Navarra es la regiónen laquemáshancaído las ventas de test durante esas semanas, con un -96,26%. Le siguen Comunidad de Madrid (-94,8%); Cantabria (-94,44%) y Cataluña (- 92,57). De hecho, Murcia es la regiónendondemenoshandescendido las ventas y el porcentaje lo dice todo: -84,33%. Y si bien, no es lo mismo una época que otra, dada las fiestas y las diferentes oleadas, las ventas a nivelestatalestaúltimasemanade septiembretambiénsonun70,05% menoresque las registradasdel 13 ►La demanda aumentará ante la previsión de una gripe fuerte y la dificultad para diferenciar síntomas de distintos virus EFE al 19 de junio, cuando España estaba en la séptima ola. Urge cambiarestatendencia,yaqueamedidaquelaincidenciaacumuladaen mayores sube se incrementará en toda la población y la OMS ya ha avisado del repunte de casos de coronavirus y gripe que habrá en Europa. Mascarillasi uno tose «Sedeberíaseguir identificandosi es o no covid también en caso de síntomas leves, ya que a la época quevamospodríasernecesariover cómo evoluciona la pandemia y diferencia de otros virus», hace hincapiéArmenteros. «El mercado de los test está calmadoanivel dedemanda. El efecto del buen tiempo es un factor a tenerencuenta,aloqueseuneque el número de contagios covid ha remitidode formanotoria. Laprevisión para el otoño es que habrá unagripefuerteylaescasadiferenciación de síntomas entre los provocados entre la gripe y el covid puedecontribuiraquelademanda de test vuelvaacogervelocidaden el último trimestre del año», estimandesdeCofares. Además, se da el problema de que al nohacerse pruebas, los potencialescontagiadosnoseponen lamascarilla, salvo en el transporte público y eso con suerte. «La cultura de la prevenciónnoha calado. La gente en el trabajo está tosiendono ya sinprotegerse sino sinprotegeralosdemásporqueno seponelamascarilla.Yesosedebe a que si desde la autoridad sanitariasequiereolvidarlaenfermedad, a la sociedad le pasa igual. Es un error», concluyeArmenteros. ►Lostestpuedencaducar desde loscuatrohasta los19mesessegúnel fabricante, informa la FDA. Trasvencer lafecha queapareceenel embalaje, noserecomiendasuuso, salvoque sehayaextendidoeste plazo, yaque«puede haberunapérdidade la sensibilidadycalidaddel resultado, por loque habríaquedejarloenel puntoSigre»,diceMaría JesúsEscribano,del COFM.Además, hade conservarseatemperaturaambienteysin exponerloal calor. ¿Se puede usar al vencer la fecha de caducidad? La EPOC debuta antes enmujeres y conmás síntomas cambiando respecto a esta enfermedad. «LaEPOCenmujeresdebuta a edades más tempranas respecto a los varones y produce más sintomatología»queenellos, añade la doctora. La disnea, que es la dificultad pararespirar, esel síntomaprincipal y el más limitante de esta enfermedad cuyo principal factor desencadenanteesel tabaquismo y es que de un tiempo a esta parte laprevalenciadel hábito tabáquico en ellas es más que notorio y, además, les cuesta más dejar de fumar. También se diagnostican cada vez más casos de EPOC en personas expuestas al humo del tabaco (fumadores pasivos), denuncian desde la SEMI. Otrosfactoresdesencadenantes de esta enfermedad son la combustión de leña y la contaminación ambiental en las grandes ciudades, así como, aunque en menormedida, las causas genéticas (1%). La EPOC es una enfermedad crónica que cursa en brotes. Y se sabe, por ejemplo, que las infecciones por virus, como la Covid19, o por bacterias son los desencadenantes más frecuentes, así comolainsuficienciacardíaca.La anemia y el mal control del dolor por fracturasvertebralesosteoporóticas son otras enfermedades que pueden descompensar la EPOC. B. Tobalina. MADRID El 11,8%de lapoblaciónespañola mayor de 40 años sufre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), según datos de laSociedadEspañoladeMedicina Interna (SEMI). Lamayoríadequienes lasufren lodesconoce, yaqueel 70%de los hombres y más de medio millón demujeres(el80%)estánsindiagnosticar. Su detección precoz resultacrucial, así comoel abordaje multidisciplinar de esta enfermedad pulmonar común que cada vez sufrenmásmujeres. «Cadavezingresanmásmujeres enplantas de hospitalización con EPOC», asegura la doctora Belén Alonso Ortiz, coordinadora del Grupo de EPOCde la SEMI. Elgéneronoes loúnicoqueestá

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 ATUSALUD 7 Es más que probable que el nombredeivermectinanolediganada, sinembargolahistoriadeestemedicamentoesapasionante.Comercializadopor el laboratorio farmacéutico MDS bajo el nombre de Mectizan,esteantiparasitario,descubierto en1975, se empleó enun primer momento para uso veterinario. Sin embargo, el compuesto resultó especialmente útil contra las dos enfermedades humanas, ambas transmitidaspor lapicadurade insectos. La primera de ellas, la oncocercosis, también es conocida como cegueradelosríos,puesladolencia acaba impidiendo la visión de los infectados, yunade lasprincipales causas de ceguera prevenible en Eva S. Corada. ÁMSTERDAM ►Este 2022 se cumplen 35 años de la iniciativa que busca erradicar la ceguera de los ríos y la elefantiasis El programa de donación de fármacos más antiguo ARCHIVO La ceguera de los ríos es una de las principales causas de pérdida de visión prevenible en el mundo Su descubridor, WilliamC. Campbell, recibió el Nobel en 2015 todoelmundo.Hoyendía,laenfermedad representa un riesgo para másde220millonesdepersonasen áreas rurales de más de 30 países, principalmente en África, en dos países de América Latina y en Yemen. Transmitida a través de lapicadura demoscas negras, la enfermedad puede causar picazón intensa, lesiones permanentes en la piel y los ojos y, con el tiempo, ceguera. La segunda, la filariasis linfática, también conocida como elefantiasis,esotraenfermedadtropicaldesatendida. Se estima que más de 1.300millonesdepersonasestánen riesgodeelefantiasis,unainfección parasitariaqueprovocahinchazón desfigurante en las extremidades y losgenitales. Fue por ello que, en 1987, para combatirlacegueradelosríosycon el objetivo de ayudar a eliminar la enfermedad,MSDestablecióelPrograma de Donación de Mectizan (MDP), y, en1998, amplió su compromiso para incluir la donación para la elefantiasis junto con la OMS. La fábrica de Haarlem de MSD, cercana a Ámsterdam (Países Bajos), ha estado produciendo píldoras deMectizandurantemás de 35 años, desempeñando así un papel clave en lo que es «el programa de donación de medicamentos específicosparaenfermedadesmáslongevodesutipo».Esporello,al ser la únicaplantaenelmundoqueproduceMectizan,queHaarlemocupa un lugar especial enelmapamédicomundial. Yesquedesdeallí,el tratamiento sedistribuyeamásde100millones depersonasanualmenteen35países, evitando cada año que 40.000 personas quedenciegas y tratando amás de 130millones de personas porelefantiasis.Deestaforma,seha ayudadoaeliminarlacegueradelos ríos en cuatro países (Colombia, Ecuador,México yGuatemala) y la elefantiasis en tres, Togo, Yemen y Malawi.Portodoello,enelaño2015 sudescubridor,WilliamCecilCampbell,fuereconocido conelpremio Nobel deMedicina. Perolahistoriadeestefármacono queda ahí, y durante los primeros meses de la pandemia se iniciaron algunosestudiosparaversuutilidad frenteal SARS-CoV-2 –comoel ensayo clínico iniciado por la Clínica UniversidaddeNavarrayel Instituto de Salud Global de Barcelona paradeterminarlaeficaciaparadisminuir la transmisión de la Covid19– y aunque en algunos países, mayoritariamente de latinoamérica, llegó a usarse con este fin, se comprobóquenoeraeficazcontra el coronavirus. Hoy, un pequeño equipo de 15 personas se hace cargo de este trabajo gracias a los avances introducidos en este tiempo, pasando de producir530millonesenelaño2009 a13.000milloneseste2022. ARCHIVO La ivermectina demostró ser eficaz contra infectaciones causadas por nematodos 300 millones de personas se han beneficiado de este medicamento antiparasitario 1 billón de tratamientos se producen cada año en la fábrica de Haarlem, la única que los produce 4,8 billones de pastillas se han aprobado desde que el programa empezó en el año 1987 ARCHIVO Un proyecto referente ►En la actualidad, el MDPes el programa de donación de medicamentos para enfermedades específicasmás antiguo de su tipo y ha influido en el desarrollo de una serie de otros programas de donación demedicamentos. Y, la estrategia dirigida por la comunidaddel MDP utilizada para distribuirMectizan ha permitido que se introduzcan servicios de salud complementarios en comunidades remotas donde los servicios de salud son limitados. El programa llega amás de 300millones de personas en las áreas afectadas anualmente, conmás de 4.400millones de tratamientos donados desde 1987. Las personas en las comunidades son una parte integral del proceso de distribución en 49países donde se ha distribuidoMectizan.

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD QUIRÓNSALUD 1.¿Enquéconsistelatecnología 7Denel camposanitario? Básicamente usa losmismos conceptos de visión artificial y algoritmos de alineación que usan las Appsdereconocimientofacialyde vehículos autónomos. El sistema adquiere imágenes en 3D a partir de un TAC preoperatorio de la columnaquese lerealizaalpaciente, y crea un mapa topográfico de su anatomía. El registro de la anatomía «real» del paciente se hace en quirófanoatravés demilesdepuntos de referencia anatómicos en unospocos segundos. Comoel registroseproducecontantarapidez, se puede repetir sin interrumpir el ritmo de trabajo quirúrgico. El resultadoesunatecnologíasignificativamente más rentable con una velocidadyunflujodetrabajomuy mejorados que elimina por completo la exposición del cirujano, el pacienteyelpersonaldelquirófano a laradiaciónionizante.Unade las grandesventajasdeestesistemaes quenoprecisadenuevos registros cada vez que pasamos de un nivel vertebralaotro,acelerandotodoel procesode lanavegacióny evitandolaradiaciónrepetidadelpaciente. Una vez creado elmapa virtual, secolocanlosimplantesconvisión 3Doinclusomedianterealaumentada, reduciendo el riesgo demalposicióndel implante, siendoparticularmente útil en casos de deformidades severas con distorsiónde lamorfología vertebral. 2. Acaban de emplear esta técnicaparaunacirugíadeescoliosis. ¿Cómoerael paciente? Se trataba de un varón de 14 años conescoliosisidiopáticaprogresiva severa que ya había superado los 50 grados, lo que consideramos el umbralparaplantearel tratamiento quirúrgico. En las radiografías realizadasantesdelacirugíasepodía intuirquehabíaunaalteración considerabledelaanatomíavertebral que podía dificultar considerablemente la colocación de los implantes vertebrales. 3. ¿Enqué consiste este tipo de intervención? Lo que hacemos es colocar unos anclajes(tornillos)enlasvértebras incluidasenladeformidad.Acontinuación,unimosestosimplantes con unas barras con el perfil que queremos que tenga la columna unavezcorregida. Finalmente, vamos llevandoprogresivamente las vértebrashastaalcanzarelmáximo grado de corrección. Tras ello, aportamos injerto de hueso para que se forme unbloque sólido y la deformidad no vuelva a aparecer. Elriesgoqueentrañaestaintervención está muy relacionado con la colocación de los tornillos en las vértebras. Tienen que seguir un trayectomuyprecisoy angosto sin poderdesviarte lomásmínimo, ya que por un lado está la médula y por otro los grandes vasos sanguíneos.Además,sucolocaciónescasi aciegas,yaqueintuyes,peronoves, por donde va el tornillo. Pero realmente no puedes verlo, salvo que sometieras al paciente a una dosis deradiaciónqueesinviableporlos riesgos que supondría. 4. ¿Cómodeeficazes? El riesgo de colocar incorrectamenteuntornillovertebral esmuy bajo, por debajo del 0,5%, pero es un riesgo que debemos intentar B. Tobalina. MADRID en esta tecnología. Se trata de una herramientadiseñadaparaayudar al cirujano, nopara tomar decisiones por él. Si el sistemadenavegaciónentra en contradicción con lo que tu buen juicio te dice, debes analizar qué está sucediendoy valorar loque tedice tu intuición. 8. ¿La tecnología 7D se utiliza soloparacirugíadeescoliosis? Nosotros únicamente la estamos empleandoen lacirugía raquídea, peroexisteunsoftwareparacirugía craneal y en un futuro probablementeseapliqueentodas lascirugíasenlosqueseprecisaunacolocación muy precisa de cualquier tipode implante. 9. En cuanto a la escoliosis, ¿en quécasoshayqueoperar? Afortunadamente la inmensamayoría de las escoliosis idiopáticas noprogresanyelporcentajedeestas deformidades que terminan precisando cirugía es en torno al 10%. El problema radica enque se tratadeunapatologíaconunaciertaprevalencia, en tornoal 2%de la población con lo cual se ven bastantes casos. La principal indicación para intervenir quirúrgicamente una escoliosis idiopática es la progresión de la curva por encima de los 50 grados. Hasta hace muypocosabíamosquelascurvas que superaban estos grados casi siempre progresaban hasta cifras muchomayorescondeformidades severasydeteriorode lacalidadde vida de estos pacientes. En el reciente congreso de la Scoliosis Research Society uno de los trabajos científicospremiadoshaconstatadoquetambiénlascurvasentre30 y50gradostienenunaltoriesgode progresión.Sorprendentemente,y encontradeloquepiensalapoblacióngeneral, laescoliosis idiopática leve o inclusomoderada (<50º) no genera grandes limitaciones a los pacientes que la padecen, más alláde ladeformidadestética. Este pronósticofavorableseensombreceamedidaque la curvaaumenta ensuseveridadyapartirdeciertos grados, en torno a los 70, empieza a tener un cierto impacto sobre la función cardiorrespiratoria con el consecuente deterioro de la calidadde vidadel paciente. 10. ¿Sepuedeprevenir? Lamentablementeno,perosepuededetectar demaneraprecoz y así instaurar un tratamiento que controlelaprogresiónantecurvasmuy incipientes. Los resultados del tratamientodelaescoliosissonmejorescuandolascurvassondemenor severidad.Deahílaimportanciade laspruebasdecribadoporpartede los pediatras durante las exploraciones rutinarias que realizan. Dr. David M. Farrington Jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia pediátrica de Quirónsalud Sagrado Corazón-Orthopediátrica «En caso de escoliosis es más seguro poner los tornillos con la técnica 7D» Con esta tecnología, el paciente se recupera antes y recibe menos dosis de radiación que con las herramientas clásicas reducirhastacasiel0%.Losúltimos trabajos científicos sugieren que colocarlos con navegación es más preciso que con técnicas convencionales, aproximándose al 0,2%. 5.¿Elpacienteserecuperaantes conesta técnica? Conesta tecnologíase incrementa laseguridadalahoradecolocarlos tornillos, lo que supuestamente debe conllevar una recuperación más rápida. 6. ¿Quéotrasventajastiene? Que reduce ladosis de radiacióna laquesesometealpacientedurante la cirugía. 7. ¿Algún riesgo? Queelcirujanodepositesufeciega Cuando la curva de la columna es ya de 70 grados impacta en la función cardiorrespiratoria»

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 ATUSALUD 9 Ahora que la inflación y el frío nos obligan a recortar gastos y mirar hastaelúltimocéntimodenuestro bolsillo, es el momento, más que nunca,derecurriraesosalimentos básicosque, sinembargo, valensu peso enoro. Y eso es loque ocurre precisamenteconelhuevo,unproductoqueestepróximo14deoctubre celebra supropioDíaMundial y que bien merecería el apelativo de superalimento si no fuera porquesusencillezyaccesibilidadnos hacen verlo como algo simple. Craso error, pues el huevo «es fuente de muchos componentes necesariosennuestradietaybeneficiosos para el organismo. Es el casodelavitaminaA(100gdepartecomestibleaportanun28,4%de la cantidad diaria recomendada), vitamina D (36%), vitamina E (15,8%), riboflavina(26,4%),niacina (20,6%), ácido fólico (25,6%), vitaminaB12(84%),biotina(40%), ácido pantoténico (30%), fósforo (30,9%),hierro(15,7%), cinc(20%) yselenio(18,2%)»,detallaFranciscoBotella,coordinadordelÁreade NutricióndelaSociedadEspañola de Endocrinología y Nutrición (SEEN).Yesonoestodo,yaque, tal Raquel Bonilla. MADRID ►La evidencia científica confirma que su ingesta no solo no sube el colesterol sino que, además, puede ser un factor protector La Ciencia avala comer hasta dos huevos al día DREAMSTIME degrasasmenossaludables (grasa saturada,grasastrans,etc.)sonelementos de más peso a la hora de determinarelresultadoqueaparece en los análisis. Este “malentendido” fue hábilmente utilizado en la industria alimentaria para promocionar otros productos con valornutricional similar,peroconun margen de beneficio y un precio muchomayor, creando una especie de “colesterofobia” mundial que ha durado hasta hace pocos años», explicaBotella. Frente a esas creencias añejas, ahora todo apunta a que «en personas sanas que siguen una alimentación adecuada podrían introducirseentretresycincohuevos semanales.Sinembargo,consumir un huevo al día podría ser interesante si ladietaes supervisadapor unprofesional»,advierteMartínez. YelportavozdelaSEENvamásallá al asegurar que «la ración diaria considerada adecuada para un adulto son dos huevos medianos. Múltiples estudios confirman que apesardesucontenidoencolesterol (unos 200 mg/unidad) el consumo de huevos no eleva el riesgo cardiovascular enpersonas sanas, puesto que aporta fosfolípidos y grasasinsaturadas, juntoaalgunas vitaminas y antioxidantes que favorecenlaprevencióndelaarterioesclerosis». Y puestos a elegir, lo mejor será cocido o en tortilla, aunque cualquieropciónresultasaludable:«La mayoría teme la fritura por al aumento de la proporción de contenido en grasas, sin embargo, la absorcióny la variacióndel contenido y tipo de lípidos no es significativa respecto a la dieta total y en el consumo esporádico. ycomoañadeBotella,«seconsidera un alimento proteico. Tiene las proteínas demejor calidad, es decir, lasquemásseparecenalasque nuestroorganismonecesita.Esimportantesualtaproporcióndeaminoácidos esenciales, los que no podemos fabricar y, por lo tanto, debemosobtenerdelosalimentos. Además, contiene casi todas las vitaminas (salvo la C) y minerales de gran interés (hierro, fósforo, selenio). Además, también contiene antioxidantes(selenio,vitaminaE, carotenoides),ácidofólicoycolina, necesarios para el buen funcionamientodel organismo». Para todas lasedades A la retahíla de características nutricionales que avalan al huevo se suma, además, que es asequible, pues, según los expertos, su riquezanutricionalvadelamanodeuna excelente relación calidad/precio, mucho más favorable que la de cualquierotroalimentoaigualdad devalornutricional.Yaesohayque añadir una larga evidencia científicaque valida su ingestahabitual. «Diversos estudioshandemostrado que el consumo de huevos en edades tempranas aumenta los niveles de vitamina D, además, contiene luteína y zeaxantina, con Los huevos pueden tomarse de formas muy variadas efectosprotectoresfrentealadegeneración macular asociada a la edad.Portanto,elconsumodeeste alimento se podría extrapolar a todas las edades», aconseja Pablo Martínez, miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistasypresidente del Colegio Oficial de DietistasNutricionistas deCantabria. Puesbien, contodaesa información sobre lamesa, resulta inevitable preguntarse cuántos huevos podemos comer a la semana, ya quelapolémicaestáservidaeneste sentido, con recomendaciones contradictoriassegúndóndemiremos. De hecho, se pasó de demonizar su consumo a aconsejarlode forma impetuosa. «La confusión estribaba encreer que el colesterol delosalimentos influyedemanera directaenlacifradecolesterol sanguíneo.Hoyendíasabemosquees unprocesoautorreguladoenelque la mayor parte del colesterol de la sangre es sintetizado por el propio cuerpo y la absorciónde colesterol que proviene de los alimentos esté controlada por mecanismos de trasporte muy precisos que hacen quesupapelseamuypocorelevante. Asimismo, otros factores como elexcesodeingestadecalorías(sobrepeso/obesidad) o el consumo «Se puede considerar un superalimento» ¿Cuáles son los beneficios másdel huevo? Se puede considerar un superalimento. Ayuda a formar anticuerpos, enzimas y neurot ransmi sores ; previene enfermedadesdelavista; favorece el desarrollo del cerebro; evitalaenfermedadcardiovascular; promueve el embarazo por su alto contenido en ácido fólico y disminuye malformacionesenelembrión;mejorala formacióndemasamusculary estimula el crecimiento en niños; aumenta la saluddel pelo y lasuñas; esungranprotector hepático; incluso reduce la incidenciadel cáncer demama. ¿Sepueden tomar adiario? Sinproblema. Sietehuevosa la semana es unbuenpromedio. En pacientes con altísimos niveles de colesterol quizá hay que reducir a tres o cuatro. ¿Haycontraindicaciones? No losdebenconsumirpersonas con alergia al huevo. Y se debemoderarsuconsumo, sin eliminarlo, en personas con altísimo riesgo de infarto de miocardio e ictus. ¿Se deben conservar en la nevera? Sí, ya que con el calor se pueden perder propiedades y hay másriesgodequesecolonicen conbacteriaspatógenas.Tampoco se deben lavar. ¿Si está enmal estado sí resultapeligroso? Sí, porque puede producir infecciones intestinales graves como la salmonelosis. Marta Robles DomingoCarrera Especialista en Nutrición y enfermedades digestivas El Rincón de

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Más casos de cáncer de mama metastásico primario por la covid Raquel Bonilla. MADRID Se estima que el cáncer demama trastocará la vida de cerca de 34.750españolasduranteesteaño 2022yelmesdeoctubreeslafecha elegida en el calendario para poner este problema sobre la mesa, tiñendoelhorizontedecolorrosa, símbolodeestetumor.Sinembargo, a la hora de dar visibilidad a esta enfermedad se olvida el significado de una «M» que resulta crucial, la que pone apellido al cáncerdemamametastásico,una patología incurable que causa la muerte de unas 6.000 personas cada año en nuestro país. Enconcreto, enEspaña sediagnostican cuatro nuevos casos de cáncer de mama a la hora, lo que supone un total demás de 33.000 al año. De estos casos, entre el 5 y el 6% se producen en un estadio metastásico, «una cifra que sabemos que ha aumentado en estos dos últimos años por culpa de la pandemia, ya que se pararon los cribados, reduciendo las posibilidades de diagnosticar a tiempo tumoresquepodríanhabertenido una solución. Ahora nos estamos encontrando tumores primarios más difíciles de atajar», asegura Eva Ciruelos, coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital12deOctubredeMadrid, coordinadora de la Unidad de Mama de HMHospitales y presidenta del Grupo Solti de investigación en cáncer demama. Pero incluso cuando el cáncer demama se diagnostica a tiempo y se logra solucionar, también sobrevuela la sombra de la «M» de metastásico, ya que el 30% de las personas diagnosticadas en fase temprana acabará desarrollando metástasis incluso años después dehaber finalizado suprimer tratamiento. A pesar de estas cifras, sólo el 26,8% de la población españolaafirmasaberconexactitud qué es el cáncer demamametastásicoyel 25%creeerróneamente que se trata de una patología curable, tal y comomuestra una encuesta impulsada por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca. «La realidad es muy diferente a lo que este informe nos dice que la gente cree y se debe en cierta maneraaloquesetransmiteestos días de octubre cuando se habla de cáncer demama teñido de color rosa, como si fuera una cosa bonita. Hay esperanza detrás de undiagnósticodeeste tumorporque a nivel global tiene buenos índices de supervivencia, eso es innegableyunagrannoticia,pero también hay mucho sufrimiento cuando aparece la ‘‘M’’ demetas- ►La falta de cribado y revisiones por la pandemia ha disparado la aparición de estos tumores sin cura tásico, porque ahí nos cambia la vidapara siempre. Yanadavuelve a ser igual porque es incurable, con lo que eso implica a nivel social, laboral, físico y psicológico, con pruebas constantes y revisiones oncológicas perpetuas en el que nos aborda la incertidumbre y el miedo a empeorar», confiesa Pilar Fernández, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM). Faltade conciencia Dice el refrán, y no le falta razón, que de lo que no se habla, no se conoce «y, por tanto, no se pone solución», lamenta Fernández, quien recuerda que «como este tipodetumoresunauténticodesconocido para la sociedad, no se apuesta lo suficiente por mejorar la vidade las afectadas. Falta apoyo institucional». Lociertoesque la investigación está cumpliendo su parte y, gracias a una ardua labor, en los últimos años se han desarrollado opciones terapéuticas capaces de alargar lasupervivenciaymejorar lacalidaddevidade lasafectadas. Sin embargo, «en España los fármacos innovadores que ya sabemos que funcionan tardan una media de entre 15 meses y dos años en estar disponibles, y por desgracia muchas afectadas con cáncer de mama metastásico no pueden esperar tanto», denuncia Fernández.Unacircunstanciaque la doctora Ciruelos define como «unadura sensaciónde impotencia, pues sabemos que hay herramientasquepodríansalvar amuchas personas y, sin embargo, no pueden acceder a ellas, salvo a través de ensayos clínicos, pero cuando estos terminan también nosquedamossinalternativas.Lo peor de todo es que sabemos que elargumentodemáspesoqueestá detrás de estos retrasos tan injustosesel económico, algodescorazonador para los pacientes, pero también para los profesionales por loquehay que seguir alzando la voz a diario». ►Conmotivo del Día Mundial del cáncer de mamametastásicoque se celebra el próximo jueves 13de octubre, nace el movimiento #laMquefalta, que lanza un reto viral que busca inundar las redes sociales de letras emes que simbolizan el compromiso de incluir el estadiometastásico en la conversación sobre cáncer demama. Así, la iniciativa invita a compartir contenidos en redes sustituyendo las letras eme por una barra baja con el fin de poner de relieve la falta de información y concienciación al respecto. #laMquefalta, una iniciativa de visibilización Más opciones para frenar los síntomas de lamenopausia En este sentido, el doctor Palacioshacehincapiéenque«elabordaje terapéutico de la paciente debe tener tres escalones. El primerosebasaenlasmedidashigiénico-dietéticas,queresultanesenciales y, además, son accesibles para todos. Mantener una buena alimentación y estar físicamente activas ayudará a la mujer a sentirse mejor en esta etapa. En segundolugar, cuandoaparecenlos síntomas podemos optar por tratamientos nutracéuticos que han demostrado ser eficaces para frenar esa sintomatología sin provocarefectossecundarios, talycomo ha demostrado más de una veintena de estudios científicos. Y si despuésdeprobar tresmeses con estas alternativas no se logran los beneficios esperados, debemos pasaral tercerescalón,quesonlos medicamentos hormonales». Para ese segundo escalón han llegado al mercado nuevas alternativasnohormonalesparatratar los síntomas de la menopausia a base de DT56a, el ingrediente activo de Femarelle, que llega de la mano de/eramex como una alternativa única en el mercado, ya que está indicado para la transición en las diferentes etapas de la menopausia, desde la perimenopausia (a partir de los 40 años de edad) hasta la posmenopausia (pasados los 60 años), pasando por la propiamenopausia. R. B. MADRID Se estima quemás de 8,5millones demujeres en nuestro país sufren algúntipodesíntomasdelamenopausia, una etapa que conlleva la pérdida de calidad de vida de la mayoría de ellas, pues tan solo un 4%utilizaterapiahormonal,por lo que existemargen demejora para el 96%restante. «Conlaesperanzadevidaactual, lamenopausiayasehaconvertido enlaetapamás largaparalamujer, por lo que resulta clave saber enfrentarse a ella desde el punto de vista de la prevención. Los profesionalesdebemos informardeello a las pacientes y explicarles todas las opciones a sualcance», explica el doctor Santiago Palacios, investigador y director del Instituto Palacios de Saludde laMujer. LA CARA MÁS DESCONOCIDA El cáncer de mama se encuentra en su fase metastásica cuando se ha extendido a otras partes del organismo (hígado, pulmón, pleura o los huesos) Sólo tres de cada diez españoles reconocen saber qué es el cáncer de mama metastásico Ocho de cada diez reconoce no haber oído hablar de los distintos tipos de cáncer de mama Fuente: Encuesta Conocimiento sobre el cáncer de mama entre la población española, realizada por Atrevia para la Alianza Daiichi-Sankyo | AstraZeneca Infografía LA RAZÓN 34.750 nuevos casos de cáncer de mama cada año 30% de lasmujeres diagnosticadas en un estadio temprano acabará desarrollando metástasis años después de ellos presenta metástasis en el momento del diagnóstico 5-6% de las mujeres diagnosticadas por primera vez con un cáncer metastásico es posmenopáusica 79% de casos es HER2 positiva 30% considera que es una enfermedad curable, aunque no lo es 25% muestra receptores hormonales positivos 79% cree que solo le puede afectar a las mujeres, pero también aparece en varones 14%

