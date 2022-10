2022-10-02_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 2 de octubre de 2022-Nº 932 La ley de publicidad sanitaria, el gran reto en el que están volcados los dentistas Pág. 6 AP El número de casos registrados en Melilla se ha disparado más de un 133%. Los expertos piden poner freno al caos actual de la vacunación animal en España Págs. 4-5 España, un polvorín por el alto riesgo de rabia Cuándo se puede retomar el ejercicio tras la Covid-19, según la Ciencia Págs. 10-11 La kombucha: un té fermentado y saludable, pero no para todos los públicos Pág. 13

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD ●Celebra45años como aliadodel sistema sanitario Laexcelente labor desarrollada por Alfonsel durante los últimos años ha consolidado a Fenin como un agenteclave parael SNS. El Semáforo ●●● ●Lidera ladefensa de la futura leyde farmaciadeMadrid La profesión al unísono lamenta la faltadediálogo políticoqueparaliza la ratificaciónde la nueva ley, beneficiosa para los ciudadanos. ●Reconocimiento por su excelencia e innovación Su hospital ha sido elegido «Embajador de laexcelenciaeuropea 2022» y «Premio Nacional degestión excelente, innovadora y sostenible». ●Lleva al Congreso las enfermedades cardiovasculares Enelmarcodel Día Mundial del Corazón reunióenel Congreso de losDiputados a los máximosespecialistas enpatologíacoronaria paradarlevisibilidad. ●Consolida su defensade la sostenibilidad Chiesi haobtenido la recertificaciónBCorp (logradaen 2019), consiguiendo un salto destacadoen los avances ymejorade la puntuación. ●Refuerza su compromiso con la transparencia Trabajaen lacreación de lafiguradel interventor económico quegarantice la optimizacióndesus recursosy unObservatoriodeTransparencia. ●Nuevo encuentro del Ciclode Foros OAFI Ha vuelto a poner el focoen las consecuencias económicas del envejecimiento y la artrosis, que afectará a lamitadde los españolesen 2030. ●A la cabezade las consultoras de lobbyenEspaña Un estudio de la Complutense sobre el estado de la actividad del lobby en España posiciona a Cariotipo como líder en esta actividad. CarmenMateo PresidentadeCariotipo Lobby &Comunicación JosepVergés Presidente de OAFI F. Pérez Raya Presidente del Consejo Gral. de Enfermería G. Chiericatti Director general de Chiesi España JesúsPonce Director general de Novartis España JuanA. Álvaro de laParra Gerente F. Jiménez Díaz M. Alfonsel Secretaria general de Fenin ManuelMartínez del Peral Presidente del COFM La Sanidad va peor en las regiones con más impuestos El punto Sergio Alonso Durante los últimos días, la izquierda ultramontanaysus corifeos están difundiendo la especie de que el hachazofiscalqueultimaelGobierno es imprescindible para apuntalar el Estadodel Bienestary,másconcretamente,áreas sociales tan sensibles como la EducaciónylaSanidad.Eneste contexto,nosonpocaslasvoces de personajes afines a dicha ideología y conocidos en algunos sectores avalando la tesis y pocomás omenos que denostando a las autonomías que apuestan por lo contrario, es decir,porreducirlacargaimpositiva que soportan las familias para que puedan llegar a finde mes en medio de la galopante inflación. Se refieren, obviamente, aunque no lo digan, a Madrid,noalaComunidadValenciana,Aragónyotrosterritorios socialistas que han decidido emular a Isabel Díaz Ayuso tras darse cuenta de que la política fiscal del Ejecutivo va a terminardehundirlosenel fango. La dialéctica «Gobierno bueno por defender lo bueno» vs «Isabel Díaz Ayuso y PPmalos por descapitalizar lo público» que la izquierda trata de trasladaral terrenodelostributos se topa de bruces, sin embargo, con la realidad. Aragón, quenohabrilladopor aliviar el bolsillodesusciudadanos,sino por todo lo contrario, es la regiónquesoportamayoresesperasmediasparaunaoperación. Si el dinero recaudado de más no iba a reforzar los servicios sanitarios, como muestran los datos, ¿a qué se ha destinado entonces? No es este un caso aislado. Otras autonomías con pésimosindicadoressanitarios y altos ingresos por su voracidad recaudatoria, como Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura, demuestran por la vía de los hechos que el argumentarioquetantocirculaahora es tan falso como que las rentas bajas pagarán menos impuestos. Opinión tarde. Las autoridades sanitarias auguran el éxito de esta nueva fase, que «está siendo acogida conmenos inquietudqueenanteriores llamamientos». Lascomunidadesautónomashanarrancadoparala cuarta dosis con los residentes en geriátricos, los mayores de 80 años y los trabajadores sociosanitarios. Al menos siete autonomías (Galicia, Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Murcia o el País Vasco) administran el doble pinchazo gripe+covid siguiendo las recomendaciones de la ministra Darias, que esta semana volvió a hacer gala de su conocida consigna: «vacunar,vacunaryvacunar»,comosoluciónalapandemia,queBidendioporterminadahaceunasemana. La campaña estrena inyecciones bivariantes que administransuerosadaptadosdelasversionesoriginales de Cominarty (Pfizer/BioTech) y Spikvax (Moderna) queprotegen, segúnlos laboratorios, frentealascepas deÓmicronyde las formas iniciales del SARS-CoV-2. José A. Vera Aluvión de citas para la cuarta dosis Opinión La cuarta dosis de la vacuna contra la covid o segundaderefuerzohasidotanbienacogida que las peticiones de citas, incluida la gripe, llegarona colapsar determinados puntos de lareddesdeelprimerdía.EnelPaísVasco,Osakidetza informó de que no se pudo elegir fecha en la web ni conectarconloscentrosdesaludhastabienentradala Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Se acaba de celebrar el DíaMundial del Corazón, una fecha clave paraconcienciarsobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares, que suponen la primera causa de muerteenEspaña.Además,cerca de 10 millones de personas padecenenfermedades y patologías relacionadas conel corazón ennuestro país, de las cuales 120.000 fallecen cada año, segúndatos del INE. El doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología delHospitalQuirónsaludMálaga, insiste en la relevancia del diagnósticoprecozparael establecimiento de un tratamiento adecuado. El especialista explicaqueel desarrolloyevolución delaresonanciamagnéticacardíaca, junto a la ecografía cardiaca, ha supuesto un cambio sustancial en el abordaje diagnósticode la afección cardíaca. Por otraparte, unestudiopublicadoen«EuropeanJournalof PreventiveCardiology»concluía que dormir siete horas al día, unidoaotroshábitossaludables, reducehastaun65%elriesgode sufrirenfermedadcardiovascular. La doctora Ainhoa Álvarez, miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES), afirma que«unmal descansoseasocia contener latensiónarterialalta, niveles altos de colesterol y ateroesclerosis, factorestodosellos queincrementanelriesgodeun problema cardiovascular». Por todo ello, la experta de la SES aconseja evitar los estimulantes al atardecer; no cenar tarde y de manera copiosa; no realizarejerciciofísicodoshoras antes de acostarse y tener unos horarios de sueño regulares. Finalmente, los especialistas destacan que los cambios en el estilodevidanosiemprelogran los resultados deseados y en la mayoría de casos se requiere la ayuda de fármacos como los antihipertensivos, los hipolipemiantes y los antidiabéticos para controlar los factores de riesgoqueconducenaldesarrollode laenfermedadcardiovascular. Seguro. La salud del corazón

3 LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Temor a la rabia por la llegada de perros de Ucrania y Rusia ►«España puede convertirse en un polvorín», según el director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que denuncia el caos vacunal existente cuando los virus no entienden de fronteras Belén Tobalina. MADRID La rabiapareceunaenfermedad infecciosa deotraépoca. Sinembargo, esta zoonosis, que en su día representó una plaga, causa cada año 59.000 muertes en el mundo. Es decir, cada8,9minutosunapersonapierdelavidaporestapatología prevenible con vacunación. LarabiaenmamíferosseerradicóenlaPenínsulaen1965.Sinembargo, en1978hubounbroteen la provincia de Málaga por un perro que se cree que venía de Marruecos.Seregistraronmásde120casos yunmuerto.Desdeentoncesnose había contabilizado ningún caso ennuestropaíshasta2013,salvoen CeutayMelilladonde losexpertos estimanqueseregistranentreuno ytrescasosalaño.Esdecir,35años después hubo otro caso: un cruce de pitbull mordía a tres niños de dos, seis y 12 años en la provincia deToledo.Elperrocontrajolarabia en Marruecos, donde esta enfermedad infecciosa es endémica. El dueño le había vacunado pero no con la suficiente antelación para que el animal creara inmunidad. Peseaello,lavacunasiguesinser obligatoria, dejódeserloen1992a nivelestatalycontinúasinserloen Cataluña, Galiciani enPaís Vasco. EnAsturiasúnicamenteesobligatoria en el caso de los llamados perrospotencialmentepeligrosos, aunque esto está a punto de cambiar.Yesqueel temoraunbroteha disparado todas las alarmas. Los expertos alertan de que España está situación de alto riesgo epidemiológico de rabia debido a su cercanía con países en los que no está erradicada y aquenuestro país es punto de paso. Y no solo, ahora se suma el peligrode la baja vacunaciónyel temordelallegada deperrosconrabiaprocedentesde Ucraniayahora tambiéndeRusia, dos países considerados por los CentrosparaelControlylaPrevención de Enfermedades (CDC) comodealto riesgopara la importación de la rabia canina a los EE UU. Pero, ¿realmente hay tanto riesgo? Según el «Estudio Epidemiológicoderabia»impulsadopor MSDAnimalHealth, encolaboraciónconel Institutode Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas y el Departamento de SanidadAnimal de laUniversidad deCórdoba, sí. Varios son los motivos. «Desde septiembrede 2021hasta la fecha, Melilla ha notificado 11 casos de rabia (10 en perros asilvestrados y unoenunperroconpropietario)y Ceuta un caso», explica a este suplementoeldoctorFernandoFariñas, coautor del «Estudio Epidemiológico de rabia», director del Institutode InmunologíaClínicay EnfermedadesInfecciosas(Grupo Ynmun Biomedicina) y coordinador internacional del Grupo de expertosenzoonosisyenfermedades infecciosas emergentes. «En lo que va de año, Melilla –prosigue– ha notificado siete casos, un número muy elevado teniendo en cuenta que lo habitual son tres en ambas ciudades autónomas». El problema, suproximidad conMarruecos. Tal es así que lavacunaciónesfinanciadaporlas propias ciudades, no por los dueños de perros como sucede en el restodelpaís,ylosveterinariosson vacunados año tras año según su nivel de anticuerpos. Otrofactorsonlasrecientescrisis migratorias en países de Oriente Medio,africanosy«ahoraespecialmente en Ucrania y en Rusia, que implican movimientos de personasyenmuchoscasosdeanimales decompañía, loqueincrementael riesgo de difusión de zoonosis casosderabia importadaenEuropa van in crescendo: en 2019 el CentroEuropeoparaelControlde Enfermedades (ECDC) registró casosmortalesdeviajerosquedesarrollaronrabiaenItalia,Letonia, EspañayNoruegadespuésdevisitar Tanzania, India, Marruecos y Filipinas, respectivamente. A estos factores se suma el comercioilegaldeanimalesmenores de tresmeses y21días sinvacunar de la UE o de países terceros con rabia endémica, yque el virus está circulando entre los murciélagos dedistintas especies y sehadetectadoenvariaszonasgeográficasde España, con notificación de mordeduras a personas. Ante este contexto, que la vacunación contra la rabia no sea obligatoria no tiene sentido para mécomo es el casode la rabia», explica el doctor. En Ucrania, se registran 1.600 casos de rabia anuales. Pero debido a la guerra, la UE autorizóque los refugiadospudieran salir del país acompañados de sus animalesdecompañíaaunqueno cumplieran con los requisitos de vacunación.Unamedidadeemergencia por la cual Asturias va a obligar a vacunar contra la rabia a todoslosperros,gatosyhurones.Y unasituacióndealarma«quepuede repetirse ahora con la entrada de rusos huyendo de su país con sus perros», incide el doctor, que explica que en el caso de Ucrania «nosolohayqueestarenalertapor la rabia, sino por la dilofilaria, un gusano, un parásito, que afecta a los perros y a los humanos». Otro motivo de peso es que los ►Cuantoantesacudaal médicomejor. «Nose puededejar pasar. Lo primeroquehayque hacer es lavar laherida de formaenérgicacon aguacon jabónydurante 15minutos. Ydespués acudir auncentro sanitarioydecir queha sidomordido», explicael doctor Fariñas. Unavez allí lepreguntaránsi estáonovacunado contra la rabiay los sanitariosaplicaránel protocolode tratamiento contramordeduras. El tratamientonoesbaladí: «Hayqueponer gammaglobulinasquesoncaras yescasas, lavacuna posmordedura, ladel tétanos, unantibiótico...», explica. Encuanto a lossíntomas, aunque esposiblequeal principionosean específicos, puededoler la zonade lamordedura, haber letargo, fiebre, vómitos. Encuestiónde días, lossignosevolucionanhaciaunadisfunción cerebral, ataxia, debilidadyparálisis, dificultadespara respirar y tragar, salivación excesiva, agresividady muerte. El periodode incubaciónoscilaentre tresyochosemanas desde lamordedura, pero, unavezque aparecen lossíntomas de la rabia, lapersona morirá (99%). ¿Qué hacer en caso de mordedura?

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 ATUSALUD 5 dicos y veterinarios que llevan décadas alertando sobre la baja coberturavacunal. Así, esta semana la Organización Colegial Veterinaria (OCV) y los veterinarios de Cataluña, Galicia y País Vascohan reclamado la obligatoriedad de la vacunacontralarabiaenestas tres comunidades, ya que este hecho puedesuponerun«problemaserio de saludpública». En Cataluña, por ejemplo, los niveles de inoculación contra la rabia,segúnel«EstudioEpidemiológico de Rabia» de este año, son alarmantes: la cobertura vacunal en 2019, 2020 y 2021 no llegaba ni al 12% (11,49%, 11,80% y 11,51%, respectivamente). Y no solo. En Galicia, según el estudio de 2020, únicamente se vacunaal 9,37%de losperros. Yen PaísVasco, en2017era tansolodel 18,6%. Pero la cobertura vacunal en España no solo es muy baja en aquellas comunidades donde no es obligatoria, también donde es deobligadocumplimiento.Así, en Navarra, segúnel informede2018, la cobertura vacunal era solo del 32,5%, enlaComunidadValenciana(2019)del59,2%yenAragón,en 2016, era del 63,7%. Unosdatosinsignificantescuando la Organización Mundial de la SaludAnimalrecomiendalavacunación de al menos el 70% de los perros en las zonas de riesgo para reducir a cero los casos en seres humanos. Yesque, aunqueenEspaña esté libre de rabia canina, lo ciertoesqueestosnivelestanbajos de vacunaciónno sirvendebarrera frente a unpotencial brote. DREAMSTIME Los expertos alertan del caos existente con la vacunación animal en España Es mortal en el 99% de los casos si no se trata antes de que aparezcan los síntomas En Ceuta y Melilla solían darse tres casos al año. Desde septiembre de 2021 se han producido 12 «Actualmente, España se encuentra en riesgo alto de sufrir un brotederabiadebidoalosmotivos citados y a la baja tasa de vacunación. Estamos en el ojo de un huracán y deberíamos tener una cobertura del 70% (aunque en España la rabia no sea endémica) yaplicarpolíticasproactivasenvez de reactivas, no actuar cuando ya está el problema», hace hincapié Fariñas, que recuerda que la rabia está considerada comouna enfermedad reemergente a nivel mundialdebido«a laaparicióndenuevas variantes del virus que incrementan el número de reservorios».YcomoelSARS-CoV-2nos haenseñado,«losvirusnoconocen fronteras, por lo que no tiene sentido el caos de la vacunación animal existente», concluye Fariñas. Tatuajes: el peligro de las tintas Caleidoscopio En la última reunión de la American Chemical Society (ACS), celebrada en Chicago, se ha dado la voz de alerta ante lospeligrosqueconllevan lostatuajes, fundamentalmente por la composición de las tintas. La máxima autoridad regulatoriaenmateriadesalud de Estados Unidos, la FDA (acrónimo de Food and Drug Administration), reconoceque esa composición de tintas es, en gran medida, desconocida peroqueestántrabajandopara separar los diferentes componenteseidentificarlos.Paraello utilizan distintas técnicas analíticas, entre las que figura espectroscopiaUV-visible, Resonancia Magnética, digestión ácida por microondas, espectroscopia molecular e ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry). Asimismo, eliminar los tatuajes también preocupa a los investigadores y reguladores, ya que se desconocecómosedescomponen las tintas y, por tanto, que productos forman. En estas jornadas científicas de laACSseanuncióel análisis de cercadeuncentenar de tintas y, al mismo tiempo, llamaron la atención sobre su composición en las etiquetas del productoque,enlagranmayoría,sonincorrectos.Así,elequipodel profesor JohnSwierk, de Binghamton University, en NuevaYork,hapodidodetectar diminutas partículas en esas tintas,quesonpotencialmente dañinasparalascélulashumanas. En una de ellas, el etanol nofiguraba en la lista de ingredientes, pero el análisis químico demostró que sí estaba presente en la tinta. Para despejar interrogantes sobre la utilización del láser paraeliminar tatuajes,elprofesorSwierkseapoyaenunenfoque interdisciplinario basado enquímicaanalítica, laciencia de los materiales y la biología celular. José María Fernández-Rúa Opinión

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD ARCHIVO Ha renovado comopresidentedelosdentistas. ¿Qué objet i vos se ha marcado para este segundo mandato? El objetivo principal del Consejo General de Dentistas (CGD) es velar por una Odontología ética y decalidadal serviciode losciudadanos. Y para conseguirlo es necesario: la aprobación de una ley de publicidad sanitaria estatal; la modificación y correcta aplicación de la Ley de Sociedades Profesionales; la aprobación de las especialidadesodontológicas; frenar laplétoraprofesional y luchar contra el intrusismo. Recientementehanpresentado el«Atlasdelasaludbucodental enEspaña».Segúnéste,somos uno de los países dondemenos seacudealdentistacomparado con aquellos de nuestro entorno. ¿Por qué? Efectivamente, España es uno de los países de la UE donde menos se acude periódicamente al dentista(soloel47-50%lohaceanualmente). Aquí no existe la costumbre de ir para una revisión rutinaria, lamayoría acude cuandoyalesduele,esdecir,cuandoya esnecesariosometerseauntratamiento. Por eso desde el CGD insistimos en la importancia de la prevenciónylanzamoscampañas periódicas dirigidas a colectivos determinados en las que los dentistas voluntarios hacen una revisióngratuitaaquieneslosolicitan. Por cada euro gastado enprevención, se ahorran 20 en tratamientos. También hay que tener en cuenta que las prestaciones de saludbucodental quecubre laSeguridadSocial sonmínimasyesel ciudadano el que paga directamente de su bolsillo el gasto del dentista. El Atlas muestra que el gasto dental por español y año (2019) fue de 90 euros, de los cualesel98%secorrespondecongastodirectodebolsillo, situándonos como uno de los países demayor desembolso directo en atención dental (22% en Francia o 25% en Alemania). Otrodatoesqueel crecimiento en el número de dentistas ha sidodemásdel200%en losúltimos25añosyqueladensidad por población es el doble que estosmismos países. Segúnel INE,el1deenerode2022 había 40.417 dentistas colegiados enEspaña, loquesuponeunaproporción de un dentista por 1.171 habitantes, cuando la OMS recomiendauna ratiodeunopor cada 3.500. Anualmente, se gradúan unos 1.750 nuevos profesionales enalgunadelas23facultadesexistentes (12 públicas y 11 privadas). YelConsejodeMinistroshaaprobado la creación de una nueva privada. Es necesario establecer un númerus clausus en Odontología para frenar esta plétora profesional. Españaesunode lospaíses de la UE que más titulados en Odontología egresa cada año y dondemenosseacudealdentista, loqueestáoriginandodesempleo y emigraciónmasiva. Siguiendo con los números, el 94%deadultosespañolestiene cariesyestehechotienemucha relaciónconelnivelsocial.¿Iral dentista es cosade «ricos»? Eva S. Corada. MADRID acciones, encolaboracióncon los responsablesdelascomunidades autónomas. Untemaalquehadedicadomuchoesfuerzoenlosúltimosaños eslaregulacióndelapublicidad sanitaria que mencionaba al principio. ¿Cómo va? Enjunio,PSOEyUnidasPodemos votaron«no»alatramitacióndela proposición de Ley relativa a la PublicidaddePrestacionesyActividadesSanitariasquepresentóel PP en el Congreso, por lo que no salió adelante a pesar de que ya habíasidoaprobadaporunanimidadenelSenado.Supusounagran decepciónparalosconsejosgenerales sanitarios, porque han sido muchos años de trabajo, nos hemos reunido en infinidad de ocasiones con todos los grupos políticos y hemos insistido en la necesidadderegularlapublicidad sanitaria, conel únicoobjetivode proteger la salud de los ciudadanos. Pero primaron los intereses políticosporencimadelosdelciudadano. La tramitacióndeestaPL hubiera evitado que se repitieran escándalos como el de iDental, queatrajoalosciudadanosgracias a sus agresivas campañas de publicidad donde prometían tratamientos subvencionados con excelentes resultados y que dejó miles de damnificados. Seguiremos trabajando para que esta ley salga adelante, porque nuestro objetivoesproteger lasaludde los ciudadanos, impidiendo que compañías sinescrúpulos lancen mensajes engañosos y se aprovechen de losmás vulnerables. Se ha puesto de moda ir a Turquíatambiénatratarselaboca. ¿Quéproblemasestán viendo? Nosotrosalertamosdequeesuna modaqueseestáextendiendoen ReinoUnido a través de las redes sociales. Los dentistas de allí están atendiendo a cientos de pacientesquehanvueltodeTurquía con graves destrozos en la boca. EnEspaña,porahora, solohemos recibido la notificación de un dentistadeMallorca,FerránLlansana, de que está tratando a seis pacientes españoles porque los quesehicieronenTurquíanohan funcionado. A raíz de ello padecenperiodontitisapicalesagudas que requirieron endodoncia en algunas de las restauraciones; pero también molestias en la masticación por falta de equilibriooclusal, ademásdel disgusto estético. Y en pocos meses, dada la adhesión realizada en ladentina y los dudosos protocolos adhesivos, losdescementadosdelas restauraciones cerámicas podrían ir en aumento. Óscar Castro Reino Presidente del Consejo General de Dentistas «Seguiremos trabajando para que la ley de publicidad sanitaria salga» «Somos uno de los países conmás titulados enOdontología cada año y quemenos va al dentista, lo que origina desempleo» mosalodeantes:esnecesarioque seamplíelacarteradeserviciosde Odontología de la Sanidad pública, pero para ello hay que hacer una fuerte inversión económica, tanto para recursos humanos como para las instalaciones sanitarias. El CGD considera la salud bucodental un derecho fundamental y estima que este aspecto ha sido el gran olvidado de la Sanidad.Consideramosquedebería replantearseelmodelodeintegraciónactualde losdentistasenprimaria para reforzar su labor preventiva, trabajando de manera interdisciplinar con otros profesionales sociosanitarios. Para la coordinación de todo ello se propone la creación de un servicio dental comunitario anivel nacional que se responsabilizaría de la gestión y evaluación de todas las Proponemos crear un servicio dental comunitario a nivel nacional en atención primaria» El nivel social es determinante. Los menores de nivel social bajo tienen tres veces más caries que los de nivel alto. El edentulismo total afecta tres veces más a los adultos mayores de nivel bajo. Es evidente que, si alguien no tiene dineropara llegar a findemes, en lo último en lo que piensa es en el estado de sus dientes. Pero volve-

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 ATUSALUD 7 El desarrollo de la Inteligencia Artificial ha impulsado el avance de laMedicina DREAMSTIME enfermedades antes de que las propias patologías muestren los primeros síntomas. Ese es precisamente el objetivo deCapgemini, que lidera un consorcio público-privado, formado por 15 entidades colaboradoras, todas ellas españolas, que en los próximos tres años diseñarán y desarrollaránuna solución inteligente que permitirá la detección precoz y la actuación rápida en enfermedades neurológicas, motoras y degenerativas derivadas del propio envejecimiento. El proyecto, denominado «AI4HealthyAging» (Artificial Intelligence for Healthy Aging), cuenta conunpresupuestode12,5millonesdeeuros,queseránfinanciado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Pero, ¿en qué consiste exactamente este proyecto? En «lograr identificarde forma temprana las enfermedades» para así no solo vivirmás, sinoconmayor calidad de vida, como explica Fabiola Belén Tobalina. MADRID ►Un consorcio español se embarca en un proyecto para detectar de forma precoz el riesgo de párkinson, ictus o pérdida de audición El nuevo reto de la IA: prevenir las enfermedades degenerativas La Inteligencia Artificial (IA) ya permite crear fármacos en la mitad de tiempo; detectar la covid antes incluso de que lo hagan los propios especialistas, o, ya fuera del campo sanitario, sustituir incluso la voz de Darth Vader. Pese a que nos sigue pareciendo una tecnología algo lejana, vivimos rodeados de IA y en un futuro próximo la combinación de algoritmosplanteadosconel propósitodequelasmáquinasseancapacesdeaprenderpermitirádetectar Bermejo, directora de Hybrid Intelligence, área de Inteligencia Artificial de Capgemini Engineering en España y directora del citado proyecto. «Elobjetivodelproyectoesconseguir una visión holística e integradadelpacientequeidentifique patronesenetapas tempranasdel envejecimiento que mejoran su calidad de vida y mitiguen la gravedad de las enfermedades al identificarlas en fases iniciales», precisa la experta. Un reto crucial que podría ayudar a mejorar la eficacia de los tratamientos terapéuticos, lo que mejorará la calidad de vida de los afectados. Y no solo. Esta detecciónprecoztambiénpuedeacabar haciendo que el sistema nacional de saludseamás sostenible. Todo unreto.Deahíquizáqueesteproyecto haya sido el que mayor financiación haya conseguido. En concreto, los investigadores analizarán cómo afecta el sueño en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas (las conductas que se tienen durante la fase REMdel sueñopuedenalertarsobreciertaspatologíascomoelpárkinson o la demencia senil, por ejemplo), la pérdida de audición y demusculatura, la insuficiencia cardíaca y los ictus, las enfermedadesmentales,elcáncerdepróstatayel colorrectal yel párkinson. Todas ellas patologías que surgen durante el envejecimiento. «La idea del proyecto es ver si podemos identificar diferentes patrones para diagnosticar estas enfermedades de forma temprana», incide Bermejo. Para ello, más de 100 profesionales sanitarios y tecnológicos colaboraránenesteproyectoenel que, por ejemplo, para analizar la pérdida de musculatura «se pondrá a los participantes unos sensores inteligentes en el calzado para identificar anomalías en el movimiento», detalla Bermejo. «Enel casode los problemas de sueño–prosiguelaexperta–,eluso de la IA se utilizará para realizar una detección temprana e intervención rápida del deterioro cognitivo leve, demencia y alzhéimer según lasmedidas de la actividad cerebralduranteel sueño».Endefinitiva, una toma de datos para lograr dar con unos biomarcadores que permitan tener unos patrones para cada patología. De momento, se desconoce el número exacto de pacientes que participarán en esta iniciativa, pero hablamos de «varios miles conedadsuperiora50años»,precisa Bermejo. Ungruponotorio, yaque los investigadores analizarán patrones para cada enfermedad pero con diferentes individuos. Es decir, «unmismoparticipantenopodrá participar enel estudiodemás de una patología», añade. La experta incide en que «en ningúncasoelobjetivoessustituir al personal médico», sino todo lo contrario,elproyectopersiguepoder «dotarles de las herramientas quelesayuden»aladetecciónprecozdeenfermedadesal«darleslas herramientasdeapoyonecesarias para la toma de decisiones». Y todo ello con una máxima: compartirimágenes,datoseinformesmédicosde losparticipantes, un tipo de información que suele sermuy sensible, garantizando la privacidad del paciente. El consorcio, liderado por Capgemini,estáformadopororganismos y entidades representativas del sector industrial y sanitario entrelosqueseencuentranel Instituto Tecnológico de Aragón, el Instituto Cajal (dependiente del ConsejoSuperiordeInvestigaciones Científicas, CSIC), el Instituto Aragonés deCiencias de la Salud, el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Valencia, el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Cruz Roja Española, laFundaciónAndaluzaparalaInvestigación yGestióndel Conocimiento en Otorrinolaringología, Bitbrain, Podoactiva, Technaid, Inntegra y Starlab. ►Unequipodecientíficos deMadridyZaragozaha desarrolladounmodelo de IAquepuededetectar el párkinsonapartir de la risadel paciente, una enfermedadneurodegenerativaquehoyno tiene cura. El sistemaalcanzó un83%de tasade aciertopara laclasificaciónde risasdepersonas sanasyenfermas. Para el estudio, los investigadoresutilizaronuna basededatosde20.000 muestrasgeneradas automáticamentea partir deungrupode 120 risasdesujetos sanosy depacientescon párkinson. Las risas, que fuerongrabadasenun estudiomientras los individuosveíandiferentesvídeosenclavede humor, fueron segmentadasmanualmente paragenerar losdatos con losqueentrenar el sistemadesarrollado. Su risa revela si tiene párkinson

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD La eficacia de la inmunoterapia resulta imparable y el último paso hacia delante lo han dado esta semana científicos españoles del CentrodeInvestigacióndelCáncer (CIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Salamanca, tras diseñar con éxito un fármaco a partir de nanopartículas quehademostrado sueficaciaeneltratamientoyseguimiento delainmunoterapiaoncológica,tal ycomosehapublicadoenlarevista«JournalofNanobiotechnology». «Hemos evaluado unas nanopartículasquepresentan tantoun fármaco antitumoral derivado del cisplatinocomounamoléculaque permiteel seguimientoy trazabilidad de la nanopartícula en sistemas biológicos», explica Manuel Fuentes, investigador del CIC. «Lainmunoterapiadelcánceres unarevoluciónenmarcha, convirtiéndose en el mejor tratamiento Raquel Bonilla. MADRID ►La revolución anticáncer pasa por la combinación de técnicas más efectivas y con menor toxicidad Nanopartículas para multiplicar la eficacia de la inmunoterapia La pandemia de la Covid-19 paró elmundo,peronofrenólaprogresión del cáncer, una enfermedad queafectaráacasi300.000nuevos españoles en 2022. Sin embargo, el diagnóstico de un tumor ya no es una sentencia de muerte, gracias a nuevos enfoques terapéuticos como la inmunoterapia, un tipo de tratamiento que estimula el sistema inmunológico del paciente para destruir las células cancerígenas. disponibleyaparamuchospacientesenestadiosavanzados.Además, la evidencia disponible apunta a que, cuanto antes se utiliza en el curso de la enfermedad, mejores son sus resultados. El uso previo a la cirugía y después de la misma previene con eficacia la recidiva local y la aparicióndemetástasis a distancia»,explicaIgnacioMelero, codirector del Departamento de Inmunología e Inmunoterapia de laClínicaUniversidaddeNavarra. La inmunoterapia ha supuesto unarevolución,«peroaúnhaymuchotrabajoparaaumentarlaeficacia y extender el rangode tumores que se pueden tratar con esta técnica, que es aún restringido», asegura David Sancho, director del laboratoriodeInmunobiologíadel CNIC,cuyoequipoexploraunavía alternativa que consiste en usar células dendríticas para estimular la inmunoterapia. «Estas células sonlasquepresentanelantígenoy activan a los linfocitos T que, a su vez, atacan al tumor. Si aprendemos cómo educarlas para que generenunarespuestadelinfocitosT potente frente al tumor añadiremos una nueva herramienta que puede ser más poderosa que las actuales enuso», asegura Sancho. Mientras tanto, cuando los tumores presentan resistencia a la inmunoterapia se plantean varias opciones. En el caso del cáncer de hígado, «el mayor avance para estos pacientes ha sido el uso de inmunoterapias combinadas. Una deestas terapiascombinadasbuscaactivaralascélulasTinmunede dos formas complementarias. La otrabuscaactivara lascélulasTya la vez inhibir a células que son inmunosupresoras», explica Amaia Lujambio, investigadora del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, quien ha dado a conocer sus últimoshallazgosestasemanaduranteelSimposioInternacionalimpulsado por el Cima, la Clínica Universidad de Navarra y la FundaciónRamónAreces. El camino no es sencillo, pero todos los expertos coinciden en que el horizonte es prometedor. «Creo que el futuro será el uso de combinaciones de inmunoterapias. Esposibleque tengamosque combinar más de dos estrategias para mejorar respuestas, manteniendo unos niveles de toxicidad aceptables», avanzaLujambio. Un pronóstico al que Melero añade que«esmuyprobablequelainmunoterapia y sus combinaciones sean el tratamiento más eficaz en otras enfermedades en los próximos meses/años. Quizá el avance másdestacadovengadecombinaciones y agentes multiespecíficos que actúan sobremás de una diana. Y tambiéndel descubrimiento yvalidacióndebiomarcadoresque nospermitanpredecirconcerteza qué pacientes se benefician del tratamiento,personalizandoeluso de los yadisponibles». UNA REALIDAD PROMETEDORA CONTRA EL CÁNCER Se trata de un tipo de tratamiento que estimula el sistema inmune para destruir las células cancerígenas con menor toxicidad Potencia el sistema inmunológico inhibiendo o deteniendo la progresión del cáncer Emplea sustancias producidas por el organismo o en un laboratorio para mejorar el funcionamiento del sistema inmune Es combinable con tratamientos clásicos (quimioterapia, radioterapia, cirugía) Ya se usa como única vía terapéutica por su efectividad Los resultados mejoran si se usa en los estadios iniciales de la enfermedad El empleo previo y posterior a la cirugía previene la recidiva local y la aparición de metástasis a distancia Hoy día es el mejor tratamiento disponible en estadios avanzados Nuevas combinaciones y agentes multiespecíficos que actúan sobre más de una diana Nuevos biomarcadores que predicen el éxito de los tratamientos Pulmón Cabeza y cuello Hígado Estómago Colon Melanoma Cuello uterino . . .y algunos tipos de leucemia y linfomas TUMORES MÁS BENEFICIADOS Anticuerpos monoclonales Vacunas contra el cáncer TIPOS ¿CÓMO FUNCIONA? FUTURO Terapias con células T Inhibidores de puntos de control inmunitario ►Por lo general, «los tumores que tienenmás alteraciones genéticas, como los cutáneos o el cáncer de pulmón, son losquemejor responden (cerca del 30-40%) a la inmunoterapia. Por el contrario, aquellos con poca cargamutacional, como los de páncreas o los sarcomas, respondenmuy poco (menos del 10%de los pacientes)», asegura Lujambio. La explicación es que «cuantasmásmutaciones se tienen, más probabilidades hayde producir una proteína que se vea como “extraña” o “ajena” por el sistema inmune, lo que hace que este ataque a la célula tumoral que presenta dichamutación, ya que la inmunoterapia “solo” tiene que reactivar la respuesta inmune», detalla la investigadora. ¿Qué tipo de tumores se benefician más?

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 ATUSALUD 9 Dr. Alfonso Cabello Fundación Jiménez Díaz 1. Esta semana han organizado unas Jornadas de Innovación en SaludDigital.¿Ladigitalización permiteunamayorcoordinación enbeneficiodel paciente? Totalmente. Favorece que el pacienteseael centrode laatencióny quelosprofesionalesorganicemos dichaatenciónalrededorsuyo:que podamosvalorarymanejarlainformación del resto de profesionales en tiempo real, dadoque dicha información le acompaña en todo momento. Permite trabajar con el paciente a distancia. En definitiva, mejora la humanización y la atencióndel paciente. 2.¿Dequémodounagestiónresponsabledelosrecursosredundaenel beneficiodel paciente? Hay que llevar la eficiencia de la saludaloquerealmenteaportavalor al paciente. La digitalización ayuda, por ejemplo, a no duplicar acciones,interactuarconelpaciente sin que tenga que desplazarse o sinrepetirciertaspruebas,permite mejorar las técnicas de imagen y queconunasolatécnica,empleando la InteligenciaArtificial (IA) o la secuenciaciónde3D,notengamos que hacer determinadas pruebas adicionales... Con la gestión responsable de los recursos necesitamos realizar menos pruebas para obtenerelmismoomejorbeneficio enel paciente. 3.¿Quéproyectossobreinnovacióndelosquetienenenmarcha destacaría? Hay proyectos de innovación en saluddigital,tantoeneláreaclínica yasistencialcomoeneldelagestión e investigación. También los hay relacionados con la IA, con la prevención de infección quirúrgica, con la atención domiciliaria y no presencial, el chatbot oncológico... 4. ¿Cuáles son las ventajas de trabajarenred? Permitemejorar losproyectosdesde cualquier punto de partida, reducir posibles imprecisiones, aumentar las interrelaciones, multiplicar ideas...Todosonmejoras que redundan enbeneficio del paciente. El beneficio, además, no viene solo del trabajo en red, sino dedisponerdeunaunidadcentralizada, laUICO,quefacilitalainterconexión entre todo tipo de servicios, centrales o específicos; y departamentos, tanto clínicos comonoasistenciales. 5.Hanpuestoenmarchamuchos proyectos no presenciales. ¿Cuálessonlosprosyloscontras denotenerqueacudirfísicamenteal hospital? Si aporta valor al paciente, por supuesto, debeacudir, perosino, hay que darle la oportunidad de no tenerquedesplazarse,ohacerlosolo cuando sea necesario. Muchos de nuestros pacientes conviven con diferentes comorbilidades o suactividad diaria no les facilita acudir físicamentealhospital.Sipodemos facilitarles estas gestiones a través de nuestra aplicación, el Portal del Paciente,odelasherramientasque tenemos para relacionarnos con ellos de forma no presencial, conciliamos lamejoradesucalidadde vida con la el cuidado eficaz de su salud. 6. ¿Qué se ha conseguido avanzarenladigitalizacióndelaAnatomíaPatológica? Sudigitalizaciónhapermitidodeslocalizar también el análisis de los resultados patológicos, trabajar en María Bariego. MADRID recursos... En definitiva, seguir. Y también que se celebren más jornadasdeestetipo,enlasqueprofesionales de cualquier hospital o área de trabajo aprendamos de las mejoras y proyectos de otros compañeros o centros para no repetir erroresni tenerqueenfrentarnosa barreras ya superadas. 10. El futuro de los hospitales pasapor... Pornodejaratrásniunasolaherramienta que se demuestre eficaz e implementarlas todas de manera constante,conelpacienteenelcentroy enbeneficiode susalud. «La digitalización humaniza ymejora la atención al paciente» Ya es una realidad que ha demostrado un beneficio significativo en distintas áreas nenunimpactopositivoysignificativoen laasistenciaal paciente. 8. ¿Porejemplo? Las hay que están mejorando la prevención, por ejemplo, de la infecciónquirúrgicaenelhospital, al mejorar su análisis y detección; otras que trabajan con el paciente, disminuyendolaratiodehospitalizaciones tras laatenciónenurgencias; en otros casos mejoran la información que obtenemos de los pacientes atendidos, permitiendo implementarmejorasenladispensación farmacológica y consejo farmacéutico. 9. ¿Quéquedaaúnporconseguir enSaludDigital? Nosquedaintentarnodejaranadie atrás,quellegueatodoslospacientes, superar labrechadigital,mejorar la formaciónde los profesionales, ayudar a mejorar los procesos enbasealosrecursos,implementar El futuro de los hospitales pasa por no dejar atrás ni una sola herramienta que se demuestre eficaz» ALBERTO R. ROLDÁN Dr. AlfonsoCabello es jefe asociado del Servicio deMedicina Interna y especialista en Enfermedades Infecciosas de la Fundación Jiménez Díaz y miembro de la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa (UICO) de Quirónsalud red, distribuir la carga de trabajo, agilizar y contrastar segundas opiniones sin necesidad de trasladar las muestras... En definitiva, ha facilitadoeltrabajodelosprofesionalesymejoradosueficiencia, locual redunda enunamayor precisión y agilidadenel diagnóstico. 7.¿Quéiniciativasdelaspresentadasen la jornadadestacaría? Lomásimportanteesquetodasson yaunarealidadenelpresenteytie-

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Aunque muchos habrán hecho ejerciciotraspasarlacovidsinningún tipo de miramiento, ahora que la incidenciaempiezaasubir, no está de más saber qué dice la Ciencia sobre cuándo se debería retomar la actividad física. Decidir cuándo volver a hacer ejercicio dependerá del periodo derecuperación,quepuedevariar según el individuo. En todo caso, las recomendaciones actuales nadatienenqueverconlosprimeros informesquesugirieronincluso que las personas que habían pasado la enfermedad de forma asintomática podrían tener un patología subyacente grave por lo queserecomendabaevitarelejercicio durante 14 días después de queunono tuvierasíntomasyantes de nada hacerse un «chequeo médico exhaustivo». Ahora, en cambio, según una revisiónde estudios publicada en la revista científica «Journal of Science and Medicine in Sport», durante laCovid-19, es importante analizar la carga de síntomas queunotengabienal iniciodedar positivo o bien días después, ya quemuchas personas sonasintomáticas al inicio pero pueden desarrollar síntomasmás adelante. En resumen, si uno tiene síntomas debería descansar y evitar hacer ejercicio hasta que el cansancio, la fatiga, el dolor de cabeza... cese. Esto no quita caminar unosminutos cada hora para evitar el riesgo de trombos. Aquellosqueesténsinsíntomas puedenretomardeformagradual a losnivelesdeactividadpreviosa lainfección. «Comopuntodepartida, las personas deben intentar de 15 a 30 minutos de ejercicio a aproximadamente el 50% de la intensidad a la que estaban acostumbrados antesde la infección», recoge la revista. Si esto se tolera bien, se debe repetir lo mismo durante los dos días siguientes (segundo y tercer Belén Tobalina. MADRID Cuándo retomar el ejercicio tras la covid, según la Ciencia ►Hay que empezar progresivamente con 15 a 30 minutos de actividad al 50%de intensidad que realizaba antes de infectarse Con síntomas debería descansar Someterse a una cirugía bariátrica eleva el riesgo de epilepsia Con la cirugía bariátrica se logra una notable pérdida del exceso de grasa en aquellos pacientes con obesidad mórbida. Además de perder peso, esta intervención está relacionadaconunaremisióndel86% de ladiabetes tipo 2 y unamejoradel61%delahipertensión. Noobstante, noestáexentade peligros. Así, las personas que se han sometido a este tipo de cirugíapuedentenerunmayor riesgo de epilepsia, según un estudio de la Universidad de Western,enOntario(Canadá), publicado esta semana en la revista científica«Neurology», delaAcademiaEstadounidense deNeurología. Para llegar a esta conclusión, losinvestigadoresexaminaron los registros sanitarios de Ontario para identificar a laspersonasquesehabíansometidoaunacirugíabariátrica en los últimos seis años. Tras excluir a las personas con antecedentes de convulsiones, epilepsia, trastornos psiquiátricos o abuso de drogas o alcohol, seleccionaron a 16.958personasquesehabían sometido a cirugía bariátrica. Se les comparó con 622.514 personasconobesidadqueno se operaron. A todos los participantesselesrealizóunseguimiento durante un periodo mínimo de tres años. Tras ajustar los resultados a tenordeotros factoresquepodrían afectar al riesgo de epilepsia, como la diabetes y la hipertensión, los investigadores descubrieron que las tasas estimadasdeepilepsiaerande 50por100.000personasalaño entre los que se sometieron a cirugía bariátrica y de 34 por 100.000 entre las que no. En definitiva, las personas que se sometieron a una cirugía bariátrica tuvieron un 45% más de riesgo de desarrollar epilepsia. Además, las personas que tuvieronunaccidentecerebrovascular tras su cirugía bariátrica tenían 14 veces más probabilidades de desarrollar epilepsiaque lasqueno tuvieron un «ataque cerebral». B. Tobalina. MADRID

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 ATUSALUD 11 día desde que empezó la actividad). Y, si todo va bien, la intensidad del ejercicio se puede entonces aumentar hasta el 75% de la intensidad a la que estaba acostumbradoel individuoantes de la infección, desde el cuarto día de retomar la actividad. Además, si uno se ve fuerte, se vebien, laduracióndelaactividad deportiva también sepuede aumentara30omás minutos. Encasode tolerarlo bien, esto debe repetirse nuevamente en losdosdíasposteriores (días 5 y 6). Si no ha habido absolutamente ninguna respuesta adversa al intento de ejercicio, el individuo podría considerar la reanudación de loshábitosdeejercicionormalesanterioresahaber tenidocovid a partir del séptimo día. En cuanto a los deportistas de élite, lógicamente estos tienen una estrecha supervisiónmédica por loquelareanudacióndelejercicio progresiva puede durar menos días. Asuvez, encasode sentirsedemasiado cansadoo fatigadoodolerle algo, los expertos recomiendanparar ydescansar entreuno y dos días antes de reanudar un aumento gradual de la actividad física. Sitranscurridos 30 días desde que se infectó por el SARS-CoV-2 sigue sin poder hacerelmismoejercicio y a lamisma intensidad que antes de la covid, la revisión de estudios recomienda ponerse en manosdeunprofesionalsanitario porquequizáseanecesariosometerse a un chequeo cardíaco: un electrocardiograma, una ecocarDREAMSTIME diografía y analizar biomarcadores cardíacos. Noobstante,noestádemás tras pasar un covid no grave realizar unaconsultapreviaalmédico.Eso esloquesostieneLorenzoArmenteros, portavoz de la Sociedad EspañoladeMédicosGeneralesyde Familia (SEMG): «Con covid normal hay que ver que la recuperación orgánica sea completa porque el paciente puede notar más cansancio, tenerunamenorcapacidad pulmonar o cardíaca. En estoscasosesrecomendableretomarelejerciciodeformapaulatina sin llegar al límite del cansancio o deldolor.Es importantereducir la intensidad del ejercicio porque porpocossíntomasquetengamos todas las enfermedades sistémicasprovocanunprocesoinflamatorio y al hacer ejercicio puede aumentarel riesgodelesión.Además, el tejido pulmonar ha de tener un periodo de descanso. Y toda actividad física hay que hacerla de forma reglada. Es decir, consultando previamente al médico para un estudio básico. En caso de covid persistente algún paciente necesitará un control más estricto». Por su parte Remedios Martín, presidentadelaSociedadEspañoladeMedicinadeFamiliayComunitaria (Semfyc), explica que tras recuperarsedelacovid«es importante comenzar haciendo ejercicios suaves, como caminar, y ver cómo responde el cuerpo. Y en caso de covid persistente, en generalsepuedeafirmarquecuanto más ejercicio suave hagauno, antes se recuperará. Pero ejercicios suaves.Ysobretodohayqueescuchar al cuerpo». En casode persistente Además, algunas personas pueden«tenerunacapacidaddeejercicio reducida como parte de su long-covid incluso en presencia deunestudiocardíacocompletamente normal», precisa la revisión de estudios, que también poneel focoenquecualquier síntoma cardíaco comopresión, dolor opresivo en el pecho, los brazos, el cuello, la mandíbula o la espalda, sudor frío,dificultadpara respirar, colapsoomareos repentinos, ya sucedan durante el ejercicio o estando en reposo, debe tratarse como una emergencia médica. Yesque«algunospacientescon covid persistente pueden ver agravada su situación al hacer ejercicio», incide el doctor Francisco José SáezMartínez, responsable del Grupo de Trabajo en Cronicidad de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Lacontaminaciónen losprimeroscinco añosdevidacausacambiosenel cerebro Estar expuesto a contaminantes atmosféricos enel vientre materno ydurante los primerosocho años ymediode vida altera la conectividadestructural del cerebroen la preadolescencia, según unestudio publicadoesta semanaen la revista científica «Environmental Pollution». En particular, los mayores cambios sedancuantomayor es lacontaminación recibidaen los cinco primeros años. El estudio, liderado por ISGlobal, también haencontradoquecuantomayor es la exposición a las PM2,5, sobre todoen los primerosdos años de vida, mayor esel volumendel putamen, unaestructuradel cerebro implicadaen la funciónmotora y los procesosde aprendizaje, entreotrasmuchas funciones. Investigación Losperrospuedenoler el estrés del sudor yel alientohumano Descubiertasdosmoléculasquímicas similaresal LSDconefectosantidepresivos Aunquees necesario hacermás pruebas yoptimizarlas antes dequepuedanen un futuroconvertirseencandidatos a fármacos psiquiátricos en humanos, estasmoléculasestán libresdeefectos secundarios psicodélicos (no alteran la cognición ni la percepciónde lamente). Según «Nature», los investigadoresdieronconellas tras crear una biblioteca virtual conmásde75millonesdemoléculasdentrode la familiade las tetrahidropiridinas y probarlas virtualmente para ver si interactuabancon los receptoresde seratonina. A continuación, las probaronen ratones. Ydescubrieronque estasmoléculaseran tanefectivas comoel antidepresivo fluoxetina peroendosis 40 vecesmás bajas. Farmacología Con la ansiedad, nuestrocuerpo aumentael ritmocardíaco. Al estar en alerta, el hipotálamo se activa, avisa a las glándulas suprarrenales yestas seencargande liberar adrenalina, epinefrina y cortisol. Todoellopropiciaque acabemos sudando. Al sudarmás, por el estréso la angustia, aumenta también laflorade la piel y, por tanto, las posibilidadesdeque nuestroolor seamás fuerte. Pues bien, una investigación publicadaesta semanaen la revista científica «PlosOne», concluyequeel estrésdesprende unolor que los perros puedendetectar enel sudor así comoenel aliento, inclusoen personasque noconocen. Esto podría ser útil al entrenar perrosde asistencia yde terapia. Estudio Los pequeños, losmás sensibles a la polución ►LaSociedad Española deMédicosGenerales y de Familia (SEMG) estima que aproximadamente un 15%de los pacientes adultos que han pasado la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 y entre un 5%y un 10%de los niños sufren covid persistente. Pues bien, ahora un estudio dirigido por laUniversidadMcMaster en Canadá ha descubierto que lamayoría de las personas infectadas con el virusSARS-CoV-2, el 75%, se recupera en 12 meses, independientemente de la gravedadde la enfermedad. No obstante, el 25% restante todavía tenía al menos uno de los tres síntomasmás comunes, que incluyen tos, fatiga ydificultad para respirar, transcurrido ese tiempo. Los investigadores también han descubierto que los pacientes con síntomas persistentes tenían anticuerpos asociados a enfermedades autoinmunes, así como niveles elevados de citoquinas, que causan inflamación. Recuperados en 12 meses tras un long-covid Si con el deporte se cansa, la recomendación es descansar entre 24 y 48 horas

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=