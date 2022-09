2022-09-25_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 25de septiembre de 2022-Nº 931 Cuatro boticarios dan voz a la profesión en el Día Mundial del Farmacéutico P. 6-7 Menos del 60% de los pacientes pregunta si el centro estético es legal P. 8 Europa recomienda aplicar el cribado de cáncer de pulmón en la cartera de servicios P. 9 DREAMSTIME El sector defiende su labor asistencial y su vocación de servicio, pero reclama garantías legales y mayor peso en el sistema sanitario durante el 22 Congreso Nacional de Farmacéuticos celebrado esta semana en Sevilla P. 4-5 Farmacia pospandemia: un agente de salud esencial

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD ●Más inversión para la planta de La Felguera El 80aniversariode la plantadeBayer en Asturias traeconsigo una inversióndemásde cuatromillonesde eurosen2022para consolidar sueficiencia. El Semáforo ●●● ●La farmacia sale reforzada tras su CongresoNacional La reuniónde los farmacéuticos celebradaesta semanaenSevilla ha demostradoel gran potencial sanitariode la profesión. ●Éxitode la décima edición deEspacioAsma El encuentro anual ha permitido la actualizaciónde los conocimientos yel análisis de nuevas evidencias sobrepatología respiratoria. ●España tiene un déficit de95.000 enfermeras El Consejo hace bien al denunciar la vergonzosa falta de enfermeras en nuestro país, muy lejos de alcanzar la media europea recomendada. ●Acertado análisis del papel de la privada tras la covid Advierteenel Círculo Ecuestredeque «ahora hayotrapandemia: el deteriorodel sistema sanitario» yanteella abogapor lacolaboraciónpúblico-privada. ●Un encuentro para reorientar los serviciosde la salud Bajo el lema «Gestión basada en valor», Bilbao acogerá las XII Jornadas Nacionales de Sedisa del 29 de septiembre al 1 de octubre. ●Homenaje a Íñigo Lapetra en la Carreradel Corazón El equipode runnersde Anefp recordaráal que fueunodesus integrantesdurante laXIII Carreradel Corazón que secelebraráel 1 de octubreenMadrid. ●Nuevo enfoque ante la tormenta de citoquinas Publicaen un libro los resultadosde un nuevoenfoquepara combatir los efectos de la tormentade citoquinas asociada a procesos infecciosos. Pedro Lapuente Director científico de Peaches Biotech JaumePey Director general de Anefp JoséSotoBonel Presidente de Sedisa JuanAbarca Presidente de HMHospitales F. Pérez Raya Presidente del Consejo General de Enfermería G. Chiericatti Director general de Chiesi España B. Kanahuati Consejero delegado de Bayer en España JesúsAguilar Pdte. Consejo General de Farmacéuticos La demagoga lucha del PSOE contra la privatización El punto Sergio Alonso El PSOE se está cubriendodegloriacon la nueva ley de equidad del Sistema Nacional de Salud. Con esta norma intenta, básicamente, fagocitarvotosdeUnidasPodemosyerigirsedenuevoenadalid de la lucha contra la mal llamada privatización. De ahí que se acoten los conciertos con hospitales privados, se legitime la posible reversión de los hospitales construidos en concesióny sedeje enel aire el modelo Muface, estrangulado por la asfixia financiera. El mensajepodría llegar a calar si noseconocenlosantecedentes y el juego de apoyos que tiene que trazar el principal partido que sustenta al Gobierno. Es importantesaber,porejemplo, que la ley a la que achaca esa privatización, y que ahora dice querer reformar, fue apoyada por el propio PSOE en 1997, dando su voto al PP en el Congreso. Tampoco conviene olvidar que a los socialistas no les interesa lomásmínimo que se cumpla a rajatabla lo que dice su propia reforma, porque saben que la Sanidad se vendría abajoyelcolapsogolpearíacon especial saña a las comunidades en las que gobiernan. Aragón,porejemplo,bateelrécord de tiempo de espera para operarse. ¿Qué ocurriría si acabaran los conciertos con la privada? Que la Sanidad pública tendría que soportar una sobrecargadetrabajoinasumible con sus actuales recursos. Los pacientesdeberíanesperar,entre consultas diagnósticas y quirófano, una media de casi unañoparaoperarse,segúnlos datos del IDISnodesmentidos por Sanidad. Conscientes de ello, los socialistas dan largas a Podemosyterminaránhaciendo un gesto simbólico a este partido, pero no irán a más, porque se cavarían su tumba y los socios catalanes y vascos, encantados con la privada, no selopermitirían.Laleydeequidad es la ley de la demagogia. Opinión SARS-CoV-2.Lasautoridadessanitariasesperanque la situaciónno se compliqueesteotoño-invierno, en parte por la administración de la cuarta dosis de la vacuna, que en el caso deModerna ya incluye la varianteÓmicron. El problemaesque losvirus respiratoriosmutan sinparar, y siempre cabe la posibilidad de que surja una cepa nueva descontrolada. Pero la pandemia ha terminado, lo dice el presidenteamericanoyhacebienel gobiernodeSánchez retirandolasrestriccionesenlosaeropuertos,enparticular los test ycódigosQRque teníanquepresentar al entrar en España viajeros procedentes de otros destinos. Quedan, eso sí, las mascarillas en los aviones.Muchascompañías lashandejadoensuspenso, pero aquí siguen siendoobligatorias. Si la pandemia ha terminado, igual hay que acabar también con esa obligatoriedad. José A. Vera Fin a las restricciones covid en aeropuertos Opinión JoeBidendijoesta semanaque lapandemiaha terminado, días después de que lo hiciese la OrganizaciónMundial de laSalud (OMS). Coherente con tal noticia, la mayor parte de las nacionesseapresuraaeliminar lasrestriccionesque permanecían en diferentes ámbitos, aun teniendo en cuenta que sigue habiendo casos y muertes por Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán DíasatráselConsejo GeneraldeDentistas de España publicóel «Atlasde la Salud Bucodental en España. Una llamada a la acción», un manual que ha ido actualizando sus conocimientos desde el año 2015. El librorecogeensuspáginas diversos aspectos como losdatos epidemiológicos, los factores de riesgo, ladesigualdaden saludoral ydiferentesaspectos de la profesióndental ennuestro país, entre otros. Para el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General deDentistas, «la salud bucodental es underecho fundamental», y estima que, por diversas razones, «este aspecto importante de la salud general ha sido el gran olvidado de la Sanidad». De hecho, la alta carga de las enfermedades bucodentales continúa siendo un reto de saludpúblicasubestimadopor la mayoría de los países en el mundo. Estas patologías sonmuchas veces invisibles y ocultas o han sido aceptadas como una consecuencia inevitable de la vida y el envejecimiento. Yparamejorar laatenciónde lasaludbucodental enEspaña, elatlasensuedición2022recoge una serie de medidas. Tal y como destaca el doctor Castro Reino, «para poder aspirar a una salud bucodental óptima en España se requiere, sin demora, la adopciónde una serie detransformacionesimportantesde índole sanitaria, política, legislativa y organizativa». En el ámbito sanitario, se apuesta por priorizar aquellas acciones encaminadas a la promociónyprevenciónde las principales patologías bucodentales, porque solo reduciéndolas se conseguirá una óptimasaludbucodental. Yen el ámbitopolíticoy legislativo, los esfuerzos deberían centrarse en una mayor defensa de lospacientes. Es loquehay. Seguro. Atlas de la Salud Bucodental

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Raquel Bonilla. SEVILLA Dicen que las crisis son una ventana de oportunidad y lapandemianoha sidomenos, sobre todoparaagentesdesaludcomola farmacia, que ha salido reforzada con la Covid-19 después de haber demostradosugranmúsculoasistencial y sanitario y lomucho que puedeaportaralSistemaNacional de Salud (SNS). Asíhaquedadodemostradoesta semanadurantelacelebracióndel 22 Congreso Nacional FarmacéuticoenSevillabajoel lema«Somos Farmacéuticos: Asistenciales, Sociales y Digitales», tres adjetivos que definen a la perfección la Farmacia pospandemia. «Hemos dado lacara, la farmaciahasabido ser proactiva y generar soluciones asistenciales ygarantizar el acceso alosmedicamentosalospacientes. Ahora es el momento de seguir avanzando en esta dirección, sin complejos,yquetodolohechocon éxitoenlapandemiasirvadeejemploparaconsolidar esas experiencias», aseguró Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (Cgcof ), durantelainauguracióndeestacita –que ha coincidido con el 80CongresoMundialdeFarmaciayCiencias Farmacéuticas– y en la que se ha debatido sobre los retos pendientes de laprofesión. Conunapoblacióncadavezmás envejecida y conmayores tasas de cronicidad, eshorademoverficha para adaptarse a las nuevas necesidadesdelasociedad.Yestosdías haquedadoconfirmadoqueel farmacéutico tieneungranpotencial asistencial que, sin embargo, en muchas ocasiones sigue estando desaprovechado por falta de consenso y apoyopolítico. Prueba de ello son los nuevos modelos de dispensación, cuyo desarrollo y regulación plantean retos tantopara las funcionesde la profesióncomoparalagarantíade calidad, eficaciayseguridadde los medicamentos.Eselcasodeservicioscomoeldeadherencia,através de los sistemas personalizados de dosificación,eldeseguimientofarmacoterapéutico, quepermitedetectar interacciones y problemas relacionadosconelmedicamento; la conciliación, para evitar efectos adversostrasuningresohospitalario, o la dispensación colaborativa entre farmacéuticos comunitarios y hospitalarios, puesta en práctica en la pandemia. «Muchas de esas cosas han venido para quedarse, pero eso dependerá de los farmacéuticos y sobre todo de la administraciónydelpaciente», aseguró Una nueva farmacia más activa como agente de salud ►El 22 Congreso Nacional Farmacéutico ha dibujado cómo será la botica tras la pandemia Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. EstapeticiónlarespaldóAndoni Lorenzo,presidentedelForoEspañol de Pacientes, quien reclamó que«lafarmaciaestémásintegrada en el SNS, que tenga una mayor comunicación con los sanitarios y que disponga del historial clínico, porqueesunagentemáscuyaparticipaciónactivapuedetenergrandes resultados en la adherencia a los tratamientos». Y en la misma línea seposicionóCarinaEscobar, presidentade laPlataformadeOrganizaciones de Pacientes (POP), aldefender laimportanciade«disponer deuna informacióncomún en todos los niveles para favorecer la continuidadasistencial». Connuevas propuestas asistencialessobrelamesa,el sectorcoincidióalunísonoenlanecesidadde tenerunmarcolegaladecuadoque amparea losprofesionales.Dehecho, los máximos representantes del sector farmacéutico aprovecharonlaparticipacióndeldirector general deCarteraComúnde Servicios del SistemaNacional de Salud y Farmacia, César Hernández, paramostrarlesusprioridadesa la horadeactualizar laLeydeGarantíasqueestáentrámite.SegúnconfirmóelrepresentantedelMinisteriodeSanidad, «lavoluntadesque lapróximaleydécoberturaaladispensación colaborativa, pues lo que aprendimos en la pandemia debería quedarse. Falta buscar el soporte legal para ello». Ante esta declaración de intenciones, tanto la industria como la distribución farmacéuticadefendieroneltrabajoconjunto, respondiendoa lapetición de colaboración y diálogo lanzada por Hernández. «Debemos hacer un esfuerzopara lograr unaleybuena,quedureañosyque ►Entre las lecciones aprendidas durante la pandemia destaca la necesidadde aprovecharmás los recursos farmacéuticos. «Las 22.198 farmacias que hay en España constituyen lamayor redde inteligencia sanitaria del país, por la que diariamente pasan 2,3 millones de usuarios. Cada uno de ellos es una fuente de información, convirtiéndose en un agente deSaludPública clave, pero que podría sermás activo si se apuesta por ello», aseguróMartaGalipienzo, vicepresidenta del Cgcof. Para hacerlomás sencillo, nace la aplicación «Mi Farmacia Asistencial NDFA», que facilita el registro de información sanitaria y farmacoterapéutica de los pacientes y el trabajo en redde las farmacias. Esta iniciativa consolida la apuesta de los farmacéuticos por fomentar su rol asistencial, convirtiéndose en una palanca de cambio con la que pueden apoyar la transformación del sistema sanitario. Ingrediente esencial en el sistema sanitario

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 ATUSALUD 5 Todos para uno, nuestra razón de ser Hoy,comocada25de septiembre,conmemoramos el Día MundialdelFarmacéutico, y lo hacemos tras haber sido anfitriones del 80 Congreso Farmacéutico Mundial, celebradoconjuntamenteconel22Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla.Unaconvocatoriaalaque, traslapandemia,lafarmaciaacudiómás fuerte, sabia y unidaque nunca. Superar, juntos, estacrisis sanitariahasidounaexperiencia enlaquehemoscomprobadoque la farmacia puede, quiere y debe tenerunmayorprotagonismoen lossistemassanitarios.Deahíque el lema de la Federación Farmacéutica Internacional para este añohayasido«LaFarmaciaunida por un mundo más saludable». Porque,comoafirmasupresidente, Dominique Jordan, «paraque la cobertura sanitaria universal sea una realidad, el desarrollo y uso de los servicios sanitarios esenciales a través de la farmacia debe acelerarse». Sin ella, nunca loconseguiremos.Unlemaalque enEspaña lehemos añadido tres palabras (Todos para uno) que resumen la forma de entender la profesión: sumar losesfuerzosde los78.128farmacéuticospara,sea cual sea su ámbito de ejercicio, mejorar la salud de ese uno, que eselpaciente.Esnuestrarazónde seryelcompromisoconlosespañoles.Losfarmacéuticosestamos ahí, al servicio de la sociedad y Sanidaddenuestropaís.Tenemos pordelanteeldesafíocolectivode que España siga a la vanguardia delasalud;ypotenciarlafarmacia esel caminomás inteligentepara conseguirlo. No basta con que durante años hayamos sido uno delosmejoressistemassanitarios del mundo. Avanzar en esa posición exige enfrentarse a retos como lahumanización, ladigitalizaciónolamejoradelacontinuidadasistencial. Ningunode ellos se superará sin éxito sin la plena participación de la profesión farmacéutica.Noesunavisoanavegantes; simplemente es la mejor rutapara conseguirlo. Jesús Aguilar Opinión estamos «ante tiempos de escasez profesional, por lo que no nos podemos permitir undesperdiciode recursos sanitarios como son los farmacéuticos». Para ponerlo en marcha hará faltaavanzarapasoágilenmateria normativa «con el objetivo de que todo aquello que redunde en beneficio del paciente pueda ser llevadoacabocongarantías.Yestoes lo que persigue, por ejemplo, la nueva Ley de Ordenación y AtenciónFarmacéuticadeMadrid,que busca dar seguridad legal a la farmaciaensucoordinaciónconotros profesionales, en servicio a los pacientes», recordóEnriqueRuizEscudero,consejerodeSanidaddela ComunidaddeMadrid. Momentodedigitalización Conel horizonteplagadode retos, lafarmaciadelapospandemiaencuentraen la tecnologíaunade las principalesherramientasparamejorar su capacidad asistencial, razón por la que «la transformación digitalesunodelostemasquemás preocupación genera en el sector, pero debe hacerse de forma que nadiequedeatrás», advirtióelpresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel MartínezdelPeral.Paraello,elsectorestádeacuerdoenqueestamos ante un momento crucial para «apostarporherramientasquehablenelmismolenguaje, loqueevitará duplicidades, pérdida de recursos y mejorará la labor farmacéutica», aseguróel vicepresidente del Cgcof y presidente del ColegiodeFarmacéuticosdeJaén, Juan Pedro Rísquez, quien hizo hincapié en que «este proceso de transformación debe ser liderado porelConsejoGeneralparagarantizarlacoordinación.Denadasirve quecadacomunidadhableconun lenguaje o tenga una herramienta digitalpropia.Lainteroperabilidad esclaveyparaellodebeimplicarse tanto la administración como el restode las profesiones». Y dado que el entorno digital ha cambiadolasreglasdeljuegoresulta imprescindible garantizar la seguridaddelpacienteatravésdeun Plan Nacional que cuente con el farmacéutico.«LaSaludPúblicase puede poner en grave riesgo si no seponefrenoalaaparicióndeplataformas que rompen el binomio deentrega-dispensacióndemedicamentos y que no tienen encaje en nuestro modelo sanitario», lamentóRaquelMartínez,secretaria general del Cgcof. Losdesafíosalosqueseenfrenta la farmacia son cuantiosos, pero tras el envite de la pandemia se ha demostradoquelos farmacéuticos son un agente de salud que sabe, puede yquierearrimar el hombro. ALBERTO R. ROLDÁN piense en el paciente», defendió Juan López-Belmonte, presidente de Farmaindustria. Dehecho, conel paciente como centroneurálgicodelsistemasanitario, los máximos representantes delaspatronalesyasociacionesdel sector farmacéutico coincidieron endefenderque«lafarmaciaesun aliadodel sistemaparaafrontar los retosdelenvejecimientoylacronicidad y sería una pena no aprovechar ese recurso», advirtióMatilde Sánchez, presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar). En este sentido, EncarnaCruz,directorageneralde laAsociaciónEspañoladeBiosimilares (Biosim), defendió que «el desarrollodeserviciosprofesionales farmacéuticos asistenciales es una absoluta necesidad, ya que es lo que demanda la población y es lamaneradeasegurar que losmedicamentosque seponenadisposición de los usuarios se utilizan correctamente». Un argumento que también apoyóMar Fábregas, presidenta de la Asociación Española deMedicamentos Genéricos (Aeseg), quien semostró convencidadeque«lafarmaciafacilitaque el paciente consiga el máximo resultado en salud con sus medicamentos».Y,talcomoapuntóLópezBelmonte, «si los pacientes tienen unamejor adherenciaycontrolde sustratamientos,tambiénlograrán una mejor salud y, con ello, todos salimos ganando, pues se reducen costessanitariosysemejoralasostenibilidaddel sistema». Para hacer realidad ese apoyo asistencial de la farmacia es necesario«incorporara los farmacéuticos a los equipos asistenciales de atención primaria», aseguró el vicepresidente del Cgcof, Jordi de Dalmases, una idea que también apuntóMingoranceal señalarque JesúsAguilar es presidentedel Consejo General deColegios de Farmacéuticos 90% de los españoles cree necesaria una mayor colaboración de la farmacia con la primaria 23 Valencia acogerá el próximo Congreso Nacional del 6 al 8 de febrero de 2024

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD Raquel Bonilla. MADRID Estánsiempreahí, próximosydisponibles.Tancercaqueseconviertenenunapiezaimprescindibleen el puzle de la vida de un barrio o municipio.Ydaigualqueesapieza encajeenel entramadocosmopolita de una gran ciudad o en una pedaníarural,pues lalabordel farmacéutico siempre es la misma: dar lamejor asistenciaal paciente. Sinembargo, esaasistenciapuede multiplicar sucapacidadsi sesabe aprovechar el potencial que suponelareddefarmaciasdesplegadas porlageografíanacional, logrando unacapilaridadderecursosdeprimera magnitud gracias al empleo de nuevas tecnologías, tal y como propone LUDA Partners, red neuronal que facilita la comunicación entre farmacias para localizarmedicamentos conproblemas de suministro o productos de farmacia quesenecesitandemaneraurgente e, incluso, inmediata. Ante este reto asistencial, hoy se celebra el DíaMundial del Farmacéuticobajoel lemade «La farmacia,unidaporunmundomássaludable». Y es que, como en otras muchas facetas, en la unidad está gran parte del éxito, tal y como ha demostrado la Farmacia en los peoresmomentosdelapandemia. Los farmacéuticos han evidenciado que su vocación de servicio al paciente está por encima de todo. «Aunquemuchos agentesdel sector, Administración incluida, desconoceesta labor asistencial, existe ya multitud de bibliografía que ponenegrosobreblancoel ahorro directoeindirectoquesuponeesta actividad,ademásdelbeneficioen calidadde vida para los pacientes. ServiciosProfesionalesFarmacéuticos Asistenciales (SPFA) como la indicación farmacéutica, el seguimientofarmacoterapéutico, laRevisión del Uso de losMedicamentos,laConciliacióndelamedicación olaapariciónydesarrollode lared de farmacias centinela son solo algunosdelosejemplosqueafianzanesta labor asistencial quehace que el ciudadano se beneficie de servicios quemaximizan la efectividad y la eficiencia del sistema sanitarioespañol, que redundaen unamayor ymejor calidaddevida de los pacientes», argumenta Luis Martín Lázaro, cofundador de LUDAPartners. La faceta asistencial va de la mano de otra característica que la haceúnica, y es la funcióncolaborativa que pueden llegar a realizar entre sí las más de 22.000 boticas denuestropaís, loque implicaponer en marcha un robusto engranaje que en muchas ocasiones se ha caracterizado por su solidarilaFundaciónAladinaporcadapaciente ayudado. Al rescatede esta situación llega la tecnología, la herramienta más eficazparamejorar lalabor farmacéutica de una manera sencilla y ágil. «Es frustrante para cualquier profesional cuando un problema relacionado con la medicación comoel desabastecimiento llevaa otroproblema como lapérdidade adherencia, pudiéndose evitar o amortiguar el primero si trabajan en red. Esto es un buen ejemplo para entender por qué es tanvaloradaynecesaria laredLUDA,de la que cualquier farmacia, grande o pequeña, con muchos o con ningún empleado, puede formar parte», aseguraMartínLázaro. Y junto a esamejora asistencial, la digitalización de las farmacias tambiénllevaconsigolamejorade laproductividad,yaque,talycomo insisteMartínLázaro,«permanentementeestánvelandopor ser viables o rentables, pues están sometidas amucha presión. Una vía de realización profesional, pero también de retorno económico, es la ►La farmacia es una potente red de colaboración gracias a herramientas como LUDA Partners, que facilita la relación entre boticas ante problemas de suministro Tecnología al servicio asistencial del farmacéutico La plataforma LUDA permite solucionar una necesidad urgente de cualquier producto que se dispensa en farmacias dad. «Los farmacéuticos ejercen una labor silente y asumen una presión por parte de las administracionesque loscontrolanyregulan», recuerdaMartínLázaro. Conscientesdeesafilosofíasolidaria y cooperativa que vertebra y descongestiona el sistema sanitarioespañol,LUDAPartnershalanzado la iniciativa «Farmacias Solidarias LUDA», que tiene como objetivoreconocerlalaborasistencial que las farmacias españolas realizanconsuspacientes,ayudandoa las primeras a localizarmedicamentosquecuentanconproblemas de suministro u otros productos que un ciudadano necesita de manera inmediata y no puede esperar a que se lo encarguen, loquese traduceenlamejoradelaadherenciaasustratamientos (recordemos que lapérdidade adherencia y el propio desabastecimientosondosdelosproblemas másfrecuentesrelacionadosconla medicación). En esta acción solidaria, y totalmente gratuita, participan todas las farmacias adheridas a la red digital de LUDA Partners. Así, hasta el próximo 16 de noviembre, se contabilizará el número total de pacientes ayudados entre todas las farmacias participantesatravésdelaherramienta de LUDA, que donará un euro a

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 ATUSALUD 7 ventadeparafarmacia online. Antes se les exigía un desembolso inicial para desarrollar una web con la que después tenían que competir con agentesmuchomás grandes. Ahora, pueden estar en ese canal e interaccionar con un tipodeclientequenobuscaprecio, sinoservicio,yahílasfarmaciasson simplemente imbatibles». Sinduda,elfuturotecnológicoya no es una cuestión de ciencia ficción, sinoquese tratadeunarealidadmuy presente a través de conceptoscomolaIA,Blockchain,API, etc., herramientas que hacen que el día a día del farmacéutico sea másfácil.«Enestesentido,solucionescomoladeLUDAPartners,que permitedeformagratuitaalfarmacéuticolocalizarenlafarmaciamás cercana loquenecesita supaciente, consiguehacermás eficiente lo quehastaahorasolosepodíahacer con un teléfono. La tecnología ha venido para quedarse, es algo que demandanlospacientesylaadministraciónyorganismos reguladores sehanhechoecodeello», concluyeMartínLázaro. FOTOS: ALBERTO R. ROLDÁN Y GONZALO PÉREZ ►Laduraexperienciavivida durante lapandemia «ha reforzadonuestra labor asistencial.Mi pequeña farmaciaabre los365díasy hemosestado juntoa los pacientescuando losambulatoriosestabancerrados. Éramos loúnicoque tenían, «Nuestra vocación es ser parte activa del sistema sanitario» Losprotagonistas Guillermo Llamazares Farmacia Dulcinea por loqueestonoshapuesto enprimera línea. Lospacientes yasehanacostumbradoaello, loagradecenmuchísimoy ahorademandanmantener esacolaboracióncercanay profesional, conasistenciaen el domiciliocuandose requiere. Damosunserviciomuy personalizadoqueseríaun error perder». Encuantoa losdesafíosque hayqueseguirmejorando, Guillermoapuntaa lanecesidaddeaprovechar la tecnología: «Perdemosmucho tiempo recortandocuponesyconun códigoQResosesolucionaría. Además, esurgentemejorar la comunicacióncon losmédicos. Esoevitaría las listasde espera, descongestionaría la Sanidady reduciría los problemasde interacciones», asegura. Pruebadeelloesque «ladigitalizacióna travésde LUDAnospermiteuna comunicaciónde farmacéutico a farmacéuticoquemejora muchísimo laatención. Nuestravocaciónesestar al serviciodel pacienteyser parteactivadel sistema sanitario, da igual si esalgo públicooprivado. Hemos estado infrautilizadosyyaes horadecambiarlo». ►Hace 19añosMartase lanzóa laaventurade liderar supropia farmaciaenMadrid, escenario quecambióen2017para mudarseaunbarriode las afuerasde lacapital. Yfueallí desdedondehavistopasar unapandemiaque, según cuenta, «hademostradoqueel «El farmacéutico es un agente de salud imprescindible» Marta Fernández Farmacia Gran Capitán farmacéuticoesunagentede salud imprescindible. En aquellosmeses tanduros éramosparamuchosel único profesional sanitarioasu alcance. Laexperiencia fue muycomplicadaperomuy gratificante, puesestábamos disponiblesparael pacientede maneradesinteresada las24 horasdel día», relataMarta, quien recuerdaqueenaquellassemanas «secreóuna red decompañerosquenos ayudábamos, algoqueahora sigocomprobandograciasal usode laherramientaLUDA, quenospermiteevitar la falta deadherenciaa los tratamientoscuandounpacienteno encuentra sumedicamento. Y si estoesbuenoparael paciente, también resulta buenopara todos». Ante los retospendientesque seplanteanacortoymedio plazo,Marta lamenta «queel Gobiernonohayasabido aprovechar el granpotencial quesuponía la redde farmacias. Nuestra formaciónes muybuenaysenosestá desaprovechando, suerteque en laComunidaddeMadridse estándandopasosacertados quepodránservir deejemploa otros». ►Junto a sumarido, Juan Carlos, hace siete años que Pilar dejó la botica que regentaba en Plasencia (Extremadura) para lanzarse a la aventura de abrir una oficina enMadrid. «El escenario cambia en una gran ciudad, pero en el fondo nuestra labor «Es hora de dar más competencias a las farmacias» Pilar BárbaraGil Girón Farmacia Girón sigue siendo lamisma, pues, sea donde sea, el farmacéutico es cercano, creando un vínculo que vamás allá de dispensar unmedicamento. En lamayoría de ocasiones conocemos sus dolencias, sus historias personales, sus dificultades...», relata Pilar, quien recuerda que durante la pandemia se convirtieron «en médicos, enfermeros, psicólogos... Multiplicamos nuestra labor asistencial llevando medicación a los domicilios y garantizando los tratamientos crónicos porque era lo que teníamos que hacer, aunque fuera a costa de nuestro tiempo y recursos. Gracias a la pandemia se ha comprobado que podemos hacerlo con todas las garantías y se ha logrado una apertura que beneficia a todos, pero sobre todo al paciente. Es hora de darnosmás competencias». Entre los recursos con los que cuenta Pilar para darmejor servicio está la herramienta digital de LUDA, «una solución muy interesante que nos permite digitalizar nuestra farmacia sin nada que perder. Esmuy gratificante y garantiza la solidaridad entre compañeros». ►Conmás de30 años de experiencia a sus espaldas, Ana de Jorge reconoce que actualmente «hayque hacer encaje de bolillos para lograr la satisfacción del paciente por culpa de un problema ajeno a nosotros pero que marca nuestro servicio». Ana «Los problemas de suministro son un lastre muy común» Ana de Jorge Farmacia Ana de Jorge se refiere al desabastecimiento y a los problemas de suministro, «un lastre para el que no tenemos solución si no fuera por herramientas digitales como LUDAPartners, que nos ha facilitado mucho la labor asistencial. Sin plataformas así nuestro trabajo diario no saldría, pues de cada cincomedicamentos que nos piden, actualmente dos tienen problemas de abastecimiento», confiesa. En esteDíaMundial, Ana alza la voz para reclamarmayor unidad entre sus compañeros: «Onos unimos, o esto irá a peor. Nos estamos reinventando a base de nuestro esfuerzo, pero vemos que la Administración va por otro lado. Debemos trabajar juntos nosotros para sermás fuertes ydarmayores beneficios para el paciente, que es nuestro principal fin. Si todas las boticas formaran parte de una red como la de LUDA sería la bomba para el paciente. No se trata de que el farmacéutico de unas callesmás allá sea tu competencia, sino que se convierte en tu ayuda. La experiencia que tenemos es buenísima y hayque fomentar más este tipo de iniciativas».

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Los tratamientos demedicina estéticadebenestardirigidos exclusivamentepormédicos, yaqueno están ausentes de riesgos. Las inyecciones de bótox y ácido hialurónicoy laaplicacióndel láser y la radiofrecuenciaenmanosnocualificadas pueden producir daños graves como quemaduras o problemasdepigmentacióndelapiel debido a los láseres, necrosis cutánea por productosmal inyectados,deformidadesseverasacausa de los tratamientos inyectables, además de la apariciónde cataratas o la paralización de nervios faciales, etcétera. Sinembargo,elpacientenosuele ser consciente de estos riesgos, comoexplicalaSociedadEspañola deMedicina Estética (SEME). En este sentido, es importante concienciar al paciente, ya que el problemanoes tantosi lapersona puedeaplicar onoundeterminadoproducto, sinoqué tipode respuesta tienen en caso de complicación. Y aquí la rapidez puede resultar vital. Las redes sociales, sobre todo Instagram, son el medio que más utilizanloscentrosnoautorizados ylosprofesionalesnocapacitados. Aunque tambiénpueden resultar de gran ayuda para luchar contra el intrusismo. En todocaso, tantosi secontacta por esta vía como de forma tradicional, lo importantenoesfijarse en si el trabajador lleva o no bata,sinoencerciorarseenprimer lugardequeelmédicodisponede la acreditación pertinente que lo Belén Tobalina. MADRID ►Únicamente el 15% de los usuarios rechazó someterse a un tratamiento porque la clínica no tenía licencia sanitaria Menos del 60% pregunta si el centro estético es legal DREAMSTIME así a las unidades asistenciales en la que un médico es responsable derealizartratamientosnoquirúrgicos, con finalidad demejora estética corporal o facial. Sin embargo, y según el «Estudiodimensionamientoe impacto socioeconómico de la Medicina Estética en España», elaborado por Hamilton para SEME, únicamente el 57,8% de los pacientes preguntó si la clínica sanitaria estaba autorizada por el Ministerio deSanidadparaejercer laMedicina Estética antes de someterse a untratamiento.Unapregunta,por cierto, que hacíanmuchomás los hombres que las mujeres que se fíanmás del «boca a boca». En concreto, el 44,6%de los pacientes lopreguntóencasode tratamiento corporal, así como un 54,9% de los usuarios que se iban a someter auna terapia facial yun 59,2%en caso de servicios capilares. Losmáspreocupadospor si el centro tenía licencia sanitaria son los usuarios que se realizan tratamientos «antiaging» que lo preguntanenun72,5%de loscasos.Y son también los quemás piden el número colegial a la persona que lerealizaráel tratamiento(aunque solo lo piden un 33%de ellos). Y lo que es peor, únicamente el 15,1%de losusuariosnose sometióauntratamientoporqueelcentro no tenía licencia. Son precisamenteloshombresde16a25años los que más han dejado de realizarse un tratamiento porque el centro no tenía licencia. Además, existe muy poca predisposiciónadenunciarporparte del paciente, peseaquebastacon acudir a una comisaría. Elmotivo detrásesquesuelenser reticentes a iniciar procesos legales porque no están dispuestos a incurrir en los gastos de dinero y tiempo que el proceso implica y, por otro, evitan hacer público que se han realizadoalgúntratamientodemedicina estética. Lo habitual es que sea el médico estético el que lo denuncie cuando tiene conocimiento sobre ello. Mesoterapia facial con ácido hialurónico Deformidades severas, necrosis o paralización de los nervios faciales son algunos de los riesgos habilita para la realizaciónde tratamientos médico estéticos. Es decir, que está técnicamente preparado y que las sustancias que utiliza cumplen la normativa que exige la Agencia Española deMedicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). DesdelaSEMEseinsiste enque los pacientes han de preguntar y comprobar si el centro es una clínicasanitariaU.48antesdehacerse ningún tratamiento. Se llama Identifican células cancerosas con IA Caleidoscopio Una firma genética detumoreseselhallazgodecientíficos alemanes,graciasa la Inteligencia Artificial (IA). Este avance biomédico ha sido posible con el algoritmo «Ikarus», que permite diferenciar célulascancerosasdelassanas. En «Genome Biology» describen condetalle el estudio, protagonizadoporunequipomultidisciplinar de investigadores del Centro Max Delbrück de MedicinaMolecular,coordinadosporeldoctorAltunaAkalin. Conesteprogramadeaprendizajeinformáticolocalizaronun patrón de células tumorales, comúnadiversos tipos de cáncer. El aprendizaje automático significa que un algoritmo usa datos de entrenamiento para aprender a responder ciertas preguntas por sí mismo. «Fue un gran desafío obtener datos de entrenamiento adecuados donde los expertos ya habían distinguido claramente entre célulassanasycancerosas», reconoce Jan Dohmen, primer autor del trabajo. Laardua laborderevisiónde decenas de publicaciones y contactarcondiversosequipos de científicos, dio su fruto. Finalmente optaron por utilizar datos de células de cáncer de pulmón y colorrectal para entrenar el algoritmo, antes de aplicarlo a conjuntos de datos de otros tipos de tumores. Después de la fase de aprendizaje,elalgoritmologródistinguir con éxito células sanas y tumorales en otros tipos de cáncer, al utilizar muestras de tejido de pacientes con cáncer de hígado o neuroblastoma. A pesar de que los hallazgos son esperanzadores, el equipo del doctor Akalin es prudente antes de asegurar que «Ikarus» es una herramienta eficaz para el diagnóstico del cáncer. Antes quierenprobarloenotros tipos de tumores. José María Fernández-Rúa Opinión Acuerdohistóricoen investigaciónbiomédica LaempresabiotecnológicaAltos Labs, laFundaciónDr. PedroGuillényClínicaCemtrohanfirmadoesta semanaun acuerdohistóricodecolaboraciónen investigaciónbiomédicaque tienecomoobjetivoestudiar el rejuvenecimiento del tejidocorporal a travésde la reprogramacióncelular. Al actohaasistidoel propioalcaldedeMadrid, JoséLuis Martínez-Almeida, interesadoenesteacuerdoquese materializaráenproyectosde investigaciónparaprofundizar enel conocimientode lasenfermedadesqueafectanal aparato locomotor, incluyendoaquellas relacionadasconel envejecimiento, conel findeencontrar nuevos tratamientos. CLÍNICA CEMTRO

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 ATUSALUD 9 Lasmascarillas hanvenido para quedarse. Más alláde las regulacionesqueseestablezcan,enelfuturo,parasuusoono obligatorioendeterminadosespacios o situaciones, lasmascarillassehanincorporadoanuestra cotidianeidad. Es indudable quecumplenun importante rol preventivo, frente a laCovid-19, pero también frente al resto de virusde trasmisiónrespiratoria, comopuede ser lagripe. Porello,apesardelaincomodidadqueavecessuponesuuso, hay que tener presente que es recomendable seguir utilizándola,aunquenoseaobligatorio, cuandoel sentidocomúnnos lo marque,bienparanocontagiarnos,bienparanocontagiaralos demás. No se deben olvidar los gruposvulnerables,queauncon lapautadevacunacióncompleta necesitan protegerse en mayor medida que el resto. Y tampocosepuededejardeladoque en el escenario epidemiológico haymás riesgos que los asociados a la covid. La gripe, como citabaantes,desgraciadamente, segúnelSistemadeVigilanciade la Gripe y otros virus respiratorios, sumó una mortalidad de 3.900personasenlatemporada de 2019-20, conmás de 600.000 personas contagiadas en nuestro país. Por último, cabe recordar que la pandemia aúnno ha sidosuperada,yque,aunqueen Españayahemos comenzadoa vivir casi con total normalidad, enmuchoslugaresaúnsesufren losestragosdelacovidyvivimos en un planeta interconectado. Laconclusiónesqueelusoono delamascarillaconeltiempova a quedar circunscrito a la responsabilidad individual y a nuestra conciencia ciudadana. Ymi recomendación es que no olvidemos las lecciones aprendidas tan duramente y apostemos por la responsabilidad y la solidaridadpara frenar al virus. Las mascarillas han venido para quedarse Opinión Carmen Montón CarmenMontón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Los expertos recomiendanel usode la tomografíade bajadosisde radiación como herramientade «screening» Europa insta a aplicar el cribado de cáncer de pulmón Eva S. Corada. MADRID Laidoneidadeimportanciadeimplementar un programa para detectardeformaprecozelcáncerde pulmón en la Sanidad pública es un tema recurrente desde hace tiempo.Diversosestudiosalolargo de los añoshan tratadodedemostrar –ydehecho, así lohanhecho– el valor de esta medida no solo desdeelpuntodevidamédico(las vidas que se podrían salvar) sino tambiéneconómico (loque se conoce como coste-eficacia). Puesbien, esta semana laUnión Europea se ha posicionado sobre este asunto con motivo de la presentacióndel PlanEuropeocontra el Cáncer, recomendando a los estadosmiembrosaadoptarestamedidaensuscarterasdeservicio.Este nuevoenfoquetienecomobaselos últimosavancesypruebascientíficasypuedesuponerunadiferencia real al aumentar las opciones de tratamientoy salvar vidas. «Esta recomendación del Plan EuropeodeLuchacontraelCáncer es una gran noticia. Nos anima a continuarimpulsandounproyecto piloto nacional que cuenta con el consenso histórico de sociedades científicas y asociaciones de pacientes.LaCienciahademostrado, a través de ensayos clínicos, que el cribadode cáncer depulmón funciona, y nos toca ahora demostrar que es factible en nuestro país», asegura Luis Miguel Seijo Maceiras,coordinadordelÁreadeOncologíaTorácicadelaSociedadEspañola de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Se refiere al proyectoCassandra (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment),unprogramadecribadode cáncer de pulmón, incorporando la tomografía de baja dosis de radiación como herramienta de cribado, en combinación con la prevención primaria que supone la deshabituación tabáquica y una valoración de salud respiratoria. Cassandra sepodría implementar en el Sistema Nacional de Salud, conelacuerdodehospitalesycentros de atenciónprimaria. Portodoello,ycoincidiendocon la conmemoración del Día Mundial del Pulmón, que se celebra hoy, esteespecialistacoincidecon lasautoridadeseuropeasenquesu implantación en los paísesmiembros podrá reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad. «No podemos conmemorar fechas tan importantes como el DíaMundial del Pulmón sin pasar a la acción», reconoceJuanCarlosTrujillo,cirujanotorácico,directordeInvestigaciónenOncologíadeSeparycodirectordeproyectoCassandrajunto con el doctor Seijo. «Es necesario queautoridades, sociedades científicas y asociaciones de pacientes nosunamosybusquemossolucionesquecontribuyanasalvarlavida demáspersonas.Esunaresponsabilidad común», finalizanambos. ►El Plan Europeo de lucha contra este tumor recomienda ahora incluirlo en la cartera de servicios DREAMSTIME ►En España, cada año se detectan alrededor de 30.000 casos de cáncer de pulmón. ►La supervivencia de estos pacientes a los cinco años del diagnóstico es del 15%. ►En nuestro país, el de pulmón es el tumor que más vidas se cobra, con 23.000 decesos anuales. ►Con las técnicas utilizadas en la actualidad, lamitad de los casos de cáncer por estemotivo se detectan demanera tardía. ►Su incidencia ha subido entre las mujeres en los últimos años y bajado entre los hombres. El problema del diagnóstico tardío En un artículo publicado en«Nature»enagostode esteaño, losdatosmuestran que el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidadsonlosprincipalesfactoresque contribuyen al desarrollo del cáncer en todo elmundo. Casi el 50% de las muertes por cáncersedebenaestosfactoresde riesgo evitables, según el mayor estudio sobre la relación entre la carga del cáncer y los factores de riesgo. Usando estimaciones de casos y defunciones por cáncer de más de 200 países, los investigadores descubrieron que los factores de riesgo evitables fueron responsables de casi 4,5millones demuertes por cáncer en 2019. Eso representamás del 44%de lasmuertes por este motivo en el mundo ese año.Lasconclusiones,publicadas en «/e Lancet» el 20 de agosto, confirman en granmedida los resultados de estudios más pequeños y ponen de relieve cómo la reducción de la exposición a los factores de riesgopodríaayudar a prevenirunaproporciónconsiderabledecánceres.Elmensajepara llevaracasaessencillo:«Nofume», «No tenga sobrepeso» y «Nobeba demasiado alcohol». Parece sencillo, peroes asombrosoel número de personas que no lo hace. Elnúmerorealdecasosymuertes por cáncer en todo el mundo es difícil de precisar, porque algunospaísesnoregistranesosdatos. Para superar este problema, se utilizaron los datos de un estudio queanalizalamuerteyladiscapacidad de más de 350 enfermedades y lesiones en 204 países. A partir de esos datos, calcularon el impacto de 34 factores de riesgo en lamala salud y lasmuertes por 23 tipos de cáncer. La mitad de las muertes oncológicas: evitables (I) Dr. François Peinado Urólogo Consúlteme en www.doctorpeinado.com Opinión

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Oncología go,sihayenfermedadmetastásica, es decir, si se ha extendido a otros órganos o a la circulación sistémica, esa supervivencia libre de enfermedad a los cinco años cae por debajodel 20%. Desgraciadamente, no existe un estándar de tratamiento establecido para los casos de recaída de la enfermedad después del tratamientodeprimeralínea,ylamayoríade losmédicos utilizandiferentes combinaciones de módulos previos de radiación, cirugía yquimioterapia,conresultadosmodestos. En general, los pacientes con sarcoma de Ewing recurrente tienenunatasadesupervivenciaalos cinco años del 10-15%, por lo que existe una necesidad urgente de más agentes terapéuticos conmecanismos diferentes para ayudar a losmédicosa tratar aestospacientes yofrecerlesnuevas esperanzas. UnestudiorecientedelDr.Vivek Subbiah, profesor asociado del CentroOncológicoMDAnderson de la Universidad de Texas, en Houston (EE UU), se publicó en «Clinical Cancer Research» en relaciónconungrupodefaseIIde28 pacientes con sarcoma de Ewing recurrentequefuerontratadoscon lurbinectedina. Este fármaco, desarrollado por PharmaMar, ya ha obtenido la aprobación acelerada de laFDApara su lanzamientoco- ►En la actualidad no existe un estándar de tratamiento establecido para los casos de recaída de este raro tumor El sarcomadeEwing es una forma rara y agresiva de sarcoma que afecta a los huesos o al tejido que rodea a losmismos, así como a las extremidades.Eselsegundotumor óseomalignomás frecuente entre los niños, adolescentes y adultos jóvenes, y les afecta en la flor de la vida o antes de ella. La incidencia mediadel sarcomadeEwingesde apenas tres por millón, es decir, unos150españoles,lamayoríamenores de 20 años. El tratamiento de primera línea para quienes no tienen enfermedadmetastásica suele incluir cirugía,radioterapiayquimioterapia,y suele dar lugar a tasas de supervivencia libre de enfermedad a los cinco años del 60-70%; sinembarR. S. MADRID Una nueva alternativa para el sarcoma de Ewing PHARMAMAR 15% es la media de la tasa de supervivencia a los cinco años de quienes padecen este cáncer recurrente 57% de los pacientes logró mantener la enfermedad controlada tras tratarse con lurbinectedina amanejarycontrolaresteagresivo tumor». Como compuesto aislado convertido ahora en medicamento, actúainhibiendoselectivamentela transcripción activa de los genes codificantesdeproteínasmediante suunión a los promotores y el bloqueoirreversibledelaARNpolimerasaIIalargadaenelmoldedeADN, lo que provoca roturas de ADN de doble cadena y apoptosis. En cuanto al estudio de Ewing, pretendíaconseguirunaactividad antitumoral de lurbinectedina superioral10%,asícomootrasmedidas secundarias.De los 28pacientestratados,cuatroexperimentaron una reducción del tumor superior al30%.Otros12afectadosvieronlo que se denomina «enfermedad estable», loqueenconjuntodefine la «tasa de control de la enfermedad» del 57%. El doctor Subbiah, autor del estudio, afirmó que «la tasa de respuestaobservadaenestecaso justifica un mayor desarrollo en el tratamientodel sarcomadeEwing recidivante,sobretodoteniendoen cuenta su manejable perfil de seguridad, y podría representar un valiosocomplementoalasterapias utilizadas actualmente en el tratamiento de esta enfermedad, que constituye una necesidad médica muy insatisfecha». mercial para otro tumor difícil de tratar, agresivo y raro como es el cáncer de pulmón microcítico, bajo lamarcaZepzelca. Como explica la Dra. Valentina Boni, directora e investigadora principal de NEXT Oncology del Hospital Universitario Quironsalud en Madrid y que también ha participadoenelestudio,«elsarcoma de Ewing es un tumormuy difícildetrataryconopcioneslimitadas, tantomás cuantoqueafectaa jóvenesquedeberíantener toda la vidapordelante.Tantolosmédicos como los pacientes agradecerán cualquiernuevaopciónqueayude Desde el fondo del mar ►Este fármaco, como es el eje fundamental de la investigación de PharmaMar, nace de la inspiraciónmarina, procedente de un compuesto encontrado en un invertebrado marino Ecteinascidia turbinata. Este vive en aguas poco profundas de unos seismetros en arrecifes, pilotes y otras superficies duras en aguas poco profundas, normalmente en las raíces sumergidas de losmanglares. Se puede encontrar en el mar Caribe y el Golfo de México, así como en el Mediterráneo, y ocasionalmente tan al norte como la Bahía de Chesapeake en la costa este americana.

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 ATUSALUD 11 Cada vez hay más personas que se fotoprotegen. Hoy ya no es tan elegante estar moreno» ALBERTO R. ROLDÁN En 10 preguntas Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ruber Internacional y director médico de Clínica Dermatológica Internacional (CDI), ambos en Madrid «Hay fármacos que curan el cáncer de piel aunque hayametástasis» 1. Esta semana organizaron las jornadas «Avances científicos encáncerdepiel: retos,controversiasyoportunidades». ¿Ala gentejovenlehacaladoelmensaje de lo importante que es fotoprotegerse del sol todo el añooesemensajenollegahastaque ya esdemasiado tarde? Cadavezhaymáspersonasquese fotoprotegen.Hoyyanoestanelegante estar moreno. Y los jóvenes han entendido el mensaje en su mayoría.Aunquetodavíahaypersonas que acuden a consulta por importantesquemadurassolares. Pero son losmenos. 2. Siempre que hablamos de cáncer de piel hablamosengeneral del melanoma, que es el másagresivoperoelmenosfrecuente. Pero ¿cuántos tipos de cáncer de piel hay? Básicamente existe el cáncer de piel tipo melanoma, que es más agresivo,yelcáncerdepielnomelanoma o epitelioma, que es más frecuente pero es mucho menos letal. 3. Y dentro de los epiteliomas, ¿cuál es elmás común? Elmáscomúneselepiteliomabasocelular. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente que existe en el cuerpo humano. De hecho, la mitad de los cánceres que se diagnostican en el mundo son cánceres de piel. 4. ¿Yel quemásmata? Elquemásmortalidadproducees el epitelioma espinocelular. Aunque esmenos agresivoque elmelanoma, al ser mucho más frecuente, es el cáncer de piel que másmuertes produce. 5.¿Aquéedadsuelediagnosticarse el cáncer de piel? El melanoma suele aparecer en gente joven, entre los20y40años. Y los epiteliomas aparecen habitualmente a partir de los 40 años. El sol es la causa de prácticamente el 90% de los cánceres de piel. La buena noticia es que si el diagnósticoesprecoz sepuedencurar más del 99% de los cánceres de piel. 6. ¿Qué tratamientos hay más alláde losquirúrgicos? Existen nuevos fármacos muy interesantes que logran curar los cánceres de piel incluso aunque hayanproducidometástasis.Además, los cánceres de piel se pueden tratar con radioterapia e incluso con terapia fotodinámica, que es una técnica que logra eliminarel cáncerdepiel sincirugía. Las herramientas de las que dispone la dermatología moderna paradiagnosticarytratarelcáncer de piel han aumentado enormemente en los últimos 10 años. 7. ¿Qué papel juega y jugará en un futuroacortoplazo la inmunoterapia frente al cáncer de piel? El sistemainmunológicojuegaun papel fundamentalparacontrolar los cánceres de piel. Por eso en personas con lasdefensasbajas el cáncer de piel es mucho más frecuente. Y en muchos casos si logramos estimular lasdefensasdel paciente podemos lograr controlarmuchos cánceres de piel. 8. ¿En qué casos es realmente necesario operar? La cirugía la utilizamos especialmente en los casos en los que se puedeeliminartotalmentetodoel tumor, es decir, en cánceres localizados y bien definidos. Hoy la cirugía, especialmente la cirugía con control microscópico o cirugía de Mohs, se ha convertido en elmejortratamientodelcáncerde piel ya que quita todo el tumor y nadamás que el tumor. 9.¿Cadacuántotiempohayque ir a revisarse la piel? Lo ideal es hacer lo mismo que hacen las mujeres con el ginecólogo; ir una vez al añoal dermatólogo para que te valore la piel, las uñasyelpelo, esdecir,quetehaga un «skin check». 10.¿Quécontroversiashayrespecto al cáncer de piel? En la reuniónsehahabladode las controversias que existen en relaciónalcáncerdepiel.Porejemplo, los dermatólogos proponemos limitar la exposición al sol, lo que está originandoundéficit de vitamina D en la población que debe ser manejado adecuadamente. Tambiénlascremasdeprotección solar tienen sus potenciales riesgos: laabsorcióna travésde lapiel de sus componentes y su presenciademostradaenel torrentesanguíneo es un área que merece la pena estudiar con más profundidad.Porúltimo,decirquelosnuevostratamientosdelcáncerdepiel diseminados son realmente efectivos, pero tienen un coste elevadísimo, por lo que no se sabe si el sistema es capaz de proporcionar estasnuevasmedicacionesa toda la población con esta patología. Belén Tobalina. MADRID «Es necesario estudiar en profundidad los potenciales riesgos de las cremas»

