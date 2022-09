2022-09-11_A Tu Salud

A Tu Salud solo se vende con LARAZÓN 11 de septiembre de 2022-Nº 929 La culpa de los antojos gastronómicos la tiene el cerebro, no la lengua P. 6 J. A. Ortega: «Puede haber miles de afectados por Depakine en España» P. 8 La industria pide una reforma para acelerar la aprobación de los fármacos innovadores P. 9 SANDRA R. POVEDA Los médicos alertan de las consecuencias que tiene para la salud la falta de recursos económicos de las familias: desnutrición, obesidad, depresión, infecciones, falta de adherencia terapéutica... P. 4-5 La crisis energética y la inflación dispararán la mortalidad

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD Simón carece de apoyo pleno para dirigir la nueva agencia El punto Sergio Alonso De aquí a que concluyalalegislatura, previsiblemente a finales del próximo año, la actividad legislativa en Sanidad va a ser intensa. Una de las normas en trámite con especial enjundia es el anteproyecto de ley por el que se creará laAgenciaEstatal deSaludPública, órganocuyapuesta en marcha dibujó y no acometió el PP, y que tampoco ha visto aún la luz bajo el PSOE, pese a la dimensión de la pandemia y las promesas que hizo SalvadorIllacuandoeraministro. Ya ha llovido desde entonces. Los que esperen una resolución rápida acerca de su ubicación definitiva y de la figura de su presidente se equivocan. La ley acaba de llegar al Congresoynisiquierasutramitación rápida hace prever que la Agencia vaya a estar en funcionamiento en el plazo de un año. Las razones son variadas, pero la fundamental es que se requerirálaelaboraciónposterior de un estatuto, en el plazo máximo de seis meses, para que eche a funcionar. En él se determinarán,porejemplo, los órganos, centros y servicios de la administración del Estado que quedarán adscritos y, en principio, hasta ese momento no podrá procederse al nombramiento de su responsable. Un hándicap para Fernando Simón,elnombrequehasonadoconmásfuerza,quiencuenta con apoyos y también con rechazos enelGobiernoyenel propio Ministerio de Sanidad para ocupar el cargo. Algunos aplaudensulaboryaboganpor recompensarleporsuportavocíacientíficaen lacrisis, soportando el desgaste. Otros creen que su etapa ya pasó y que su imagendesgastaaunEjecutivo quehaborrado lapalabrapandemia de su discurso público. Habrá que esperar. La ubicación será asimismomenos importantedeloprevisto.Funcionará en red y contará con una sedemuy rudimentaria. Opinión ●La industria farmacéutica, vital ante la crisis Los laboratorios han vuelto aofrecer a Darias sus fortalezas en I+Dy sucapacidad deproducción para lograr la recuperación económica y social. El Semáforo ●●● ●Fuerte apuesta de la compañía por nuestro país Destinamásde75 millones y creará 124 puestosde trabajo para incrementar la capacidad productiva de sus instalaciones en España. ●PharmaMar pisa el acelerador contra el cáncer de pulmón La compañíaespañola ha presentadoenel congresoeuropeode Oncología los últimos resultados sobredos de susmedicamentos contrael cáncer. ●Deja a los pies de los caballos a la Sanidadprivada Salvador Illa revelaen su libroque, ante su reticencia a ceder respiradores, le amenazóconmandar a laGuardiaCivil a las clínicas. ●A la vanguardia en economía circular Los laboratorios farmacéuticos aplicaron un total de421 iniciativasde ecodiseño amás de 117millonesde envasesen 2021. ●Renueva su páginaweby la hacemás accesible Con undiseño actualizado, permite a pacientes y profesionales sanitarios acceder a la informaciónde forma ágil, sencillae intuitiva. ●Pioneroenusar el mapeoópticodel genomaenPediatría Seráel primer hospital español en validar esta novedosa técnica para el diagnósticode enfermedades genéticas propias de la infancia. ●Una especialidad cadadíamás imprescindible La presidentade la SociedadEspañolade RadiologíaMédica publica un artículoen ATUSALUDcon las aportacionesdeesta especialidad. Asunción Torregrosa Pdta. de Seram César Gómez Gerente del H. Infantil Niño Jesús deMadrid J. C. Aguilera Director general de Ferring España HumbertoArnés Presidente de Sigre CarlosRus Presidente de ASPE J.Mª Fernández Sousa-Faro Pdte. de PharmaMar JuanYermo Director general de Farmaindustria JesúsPonce Presidente del Grupo Novartis España agosto de 2022, muestran que casi 5.000 personas fallecierondemás, sinquenadieaclareelmotivodepor qué este incremento. Y en juliomurieron 11.000 personasporencimadeloesperado.Entoncesperecieron casi 2.000 personas por el calor, y otras 2.000 también por la covid, pese a tener a la práctica totalidad de la población española vacunada. Pero el resto de las muertes siguensinestar aclaradas.Queesoocurriese un mes aislado, pudiera ser explicable o excusable. Pero no la continuidad en el incremento de decesos por cáncer, infartos o ictus sobrevenidos, o muertes súbitas inexplicables y otras patologías que antes de noviembre de 2021noparecían tener tanta letalidad. ACarolinaDariasselepuedenhacerreproches,pero no el de la escasa dedicación a su Ministerio. En eso mereceundiez.Poresomismodebeponerenmarcha una investigación que aclare por qué ahora estámuriendomás gente quenunca eneste país. José A. Vera Investigar el exceso de mortalidad Opinión Carolina Darias es una mujer seria que ha demostrado dedicación plena a suMinisterio en un momento particularmente complicado. Por eso tiene ahora ante sí el retodeinvestigaryaclararelexcesodemortalidadque se está produciendo de manera continuada desde noviembre de 2021. Las últimas cifras conocidas, de Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Después de dos años y medio de pandemia del coronavirus el síndromepostcovidsehaconvertido en un problema más de salud. Se trata de un proceso que comparte síntomas con patologías como el síndrome de fatigacrónicay lafibromialgia, una enfermedadde la que cada vez oímos más hablar y que condiciona la calidad de vida de los que la padecen. El también llamado «long covid» comparte signos como el cansancio extremo, sensación de falta de aire, alteraciones del sueño, dolores en las articulaciones y losmúsculos, pérdida de olfato y del gusto y bajo estadode ánimo. Sin embargo,hayquesubrayarquese trata de procesos distintos. Tal y como señala el doctor Javier Rivera, director de la consulta de Reumatología del HospitalGregorioMarañónde Madrid, que trabaja también en laClínicaOnelifecenter, «el postcovidaparecetantoenpacientesquehabían tenidouna infeccióngravecomoenaquellos otros con infeccionesmucho más leves, por lo que la hipótesis de que podrían ser secuelas permanentes de la infecciónsolopodríaaplicarse en algunos casos, pero no a la mayoría de los pacientes». Además, hay afectados que manifiestan fibromialgia tras contagiarse de coronavirus, algo que ya están viendo los especialistas en las consultas. Y hasta el 90% de las personas que ha sufrido una infección agudaporCovid-19(independientemente de la gravedad con la que sufrieran la enfermedad) refierenhabernotado unempeoramientode lafibromialgia que, además, se mantiene en el tiempo. Y es que el estrés sufrido al contraer el nuevo coronavirus podría ser también un factor desencadenante de los síntomas de la fibromialgia en personaspredispuestasacontraer esta enfermedad. Seguro. Fibromialgia y secuelas de la Covid-19

3 LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 El verano es el momento de relax por definición, pero nuestra piel se resiente. ¿Cómo debemos recuperarla después de estos meses de sol, agua, cloro y sal? Así es. Y es que las largas horas de exposición solar durante el verano, bien sea en la playa o en la piscina, nos pasan factura ahora que volvemos a nuestra rutina. El sol causa fotoenvejecimiento, más concretamente, el envejecimiento cronológico de nuestra piel que provoca arrugas por la alteración de colágeno y elastina en zonas expuestas, como pueden ser el rostro, el cuello, el escote y las manos. Son numerosas arruguitas finas, y que marcan una piel que se caracteriza por seca, mate y con manchas. Este es un aspecto que todas queremos evitar tras el verano y para el que es necesario un diagnóstico y tratamientos anti-aging como los que ofrecemos en la Clínica Judit Valiente, dónde somos especialistas en la materia. En la Clínica Judit Valiente también empezáis el curso con novedades. Por un lado, encontramos el M22, ¿qué nos puedes contar? Pue sí. El M22 es la última tecnología en luz pulsada. Más que un simple láser o una fuente de luz IPL, se trata de un tratamiento Photofractional diseñado para rejuvenecer la piel tratando incluso los primeros signos del envejecimiento. Además, al combinarlo con las tecnologías como el IPL, se pueden mayores inversiones económicas en cirugías y cosméticos. Sin embargo, con la llegada de esta nueva tecnología para rejuvenecimiento de la piel, tenemos una opción idónea en la que puedes optar por un tratamiento poco invasivo, con más número de sesiones o más invasivo y, por tanto, con resultados más rápidos. Muy alejado de las complicaciones de pasar por quirófano, ahora, podrás disfrutar de una cara totalmente renovada, radiante y luminosa. ¿En qué consiste? Es un tratamiento moderno, proveniente de la nueva tecnología TMA (Thermo-Mechanical Ablation), en la que se transmite calor natural debido a la acción termo mecánica desde la punta del cabezal a la piel para regenerarla y estimular la producción de colágeno. A través de TMA, conseguimos devolver la elasticidad que se ha ido perdiendo con el paso de los años. Actualmente, ¿la tecnología es nuestra mejor aliada para el cuidado? En Clínica Judit Valiente creemos que la experiencia y formación continuada de nuestros profesionales junto a una apuesta por la innovación y la ampliación de los servicios es el tándem idóneo. Fuimos la primera clínica de medicina estética de Valencia en contar con la tecnología Cooltech, pionera en eliminar la grasa localizada de forma permanente, segura, sin cirugía y sin efectos secundarios. Y hoy seguimos apostando por las últimas tecnologías con resultados contrastados. Pero, además de estas novedades, también encontraremos los tratamientos de siempre. ¿Cuáles destacarías para reparar nuestra piel del verano y prepararla para el otoño? Sí. En primer lugar, es necesario hacer un buen tratamiento de limpieza facial combinando tratamientos en cabina y una rutina tras un diagnóstico personalizado, pautando productos y aparatología específica. Y, ya como tratamientos médicos, por supuesto la luz pulsada, como hemos comentado anteriormente, redensificación, hidratación en profundidad de la piel, complementar con cóctel de vitaminas, Dermapen, para mejorar el aspecto y la textura de la piel, Tixel (no ablativo, semiablativo y ablativo) y la tecnología HIFU indicado en flacidez tanto facial como corporal. www.clinicajuditvaliente.com “El fotoenvejecimientoes unaspectoque todas queremos evitar tras el verano” ESTÉTICA tratar a la vez tanto la pigmentación de la piel como las líneas finas y pequeñas lesiones vasculares, mientras estimulamos la producción de colágeno nuevo y fibras de elastina en las capas más profundas de la piel. El M22 es capaz de tratar el fotoenvenecimiento: mejoría de flacidez y arrugas, estrías, acné, cicatrices de acné y postquirúrgicas, lesiones pigmentadas (manchas), lesiones vasculares, rejuvenecimiento de la piel no ablativo, mejora de la textura, tono y calidad de la piel. Y también encontraremos el Tixel, ¿verdad? Como hemos visto, la cara, el cuello, el escote y las manos, son las zonas en las que primero se nota el paso del tiempo. Es por esto que son las zonas donde se realizan las En Clínica Judit Valiente, más de 25 años les avalan como especialistas en la prevención del proceso de envejecimiento y tratamiento del mismo con el propósito de ofrecer un enfoque global de la medicina estética, demostrando que la salud, el bienestar y la estética pueden ir de la mano. Hoy, después de estos meses de playa y piscina en que castigamos nuestra piel a costa de un descanso bien merecido, es buen momento para que la Dra. Judit Valiente nos dé algunos consejos para encarar septiembre. “El M22 es la última tecnología en luz pulsada y se trata de un tratamiento Photofractional diseñado para rejuvenecer la piel tratando incluso los primeros signos del envejecimiento” “En Clínica Judit Valiente creemos que la experiencia y formación continuada de nuestros profesionales junto a una apuesta por la innovación y la ampliación de los servicios es el tándem idóneo” “Con el Tixel, podrás disfrutar de una cara totalmente renovada, radiante y luminosa si las complicaciones de pasar por el quirófano” ENTREVISTA DRA. JUDIT VALIENTE MÉDICA ESTÉTICA LaDra. Judit Valiente, de lamanode las últimas tecnologías ydeun cualificadoequipodeprofesionales, es expertaendevolver anuestrapiel todo loque el veranonos haquitado

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Raquel Bonilla. MADRID España lidera el macabrorankingdelexceso de mortalidad en la Unión Europea y lo hace con amplia ventaja,despuésderegistrarenagosto cercade5.000 fallecidos, según las estadísticas del Sistema de Monitorización de laMortalidadDiaria (MoMo). La pandemia ya no es la únicaculpablea laquese lepuede achacar todo y, lo que es peor, los expertos auguranque estova a ir a más,puescoincidenenquelacrisis energética y la escaladadeprecios pasan factura a la salud. «Nuestras previsiones son muy negativas.Siconelcalorhaaumentado tanto lamortalidad, sabemos quelasconsecuenciasdelfríopueden ser mucho peor, ya que agravannumerosaspatologíasyelevan el peligrode fragilidad. En los hospitales vemos cada año cómo el invierno empeora la salud de los pacientes crónicos, pero también de las personas sanas, por lo que esteaño,conlagravecrisisenergéticaqueseesperaylafaltaderecursos económicos de las familias, esperamosqueaumentenlosproblemasdesaludyquehayaunnivel de mortalidad muy elevado. Si el dato del verano nos ha escandalizado, creoque lopeor está por llegar»,advierteLorenzoArmenteros, portavoz de la Sociedad Española deMédicosGeneralesydeFamilia (SEMG).«Nosetratademetermiedo–añade–, peronuestrodeber es dar la voz de alarma para que se tomenmedidascuantoantes,pues los meses de frío son los más peligrososparalasalud.Esahoracuando deberían reaccionar las autoridades o llegaremos tarde». La tormentaperfecta LallamadadeatencióndeArmenterosnoesaislada,puestodoapuntaaqueestamosanteunatormenta perfecta que amenaza con desestabilizar la saludde los españolesy,conello,desbordarelsistema sanitario, muy tocado tras la covid. «El 35% de la población infantil denuestropaís tieneproblemas para llevar una alimentación básica adecuada, cifra que puede llegar hasta el 45% en algunas comunidades, y que esperamos que se incrementepor encimadel 50% dadaslasprevisionesdecostesque se están planteando. En este contexto, incluirfrutas,verdurasopescados en ladieta seráunprivilegio que se sustituirá por pasta, arroz, productosmásbaratosperoelaboradoscongrasassaturadas...conlo que eso implica para las tasas de obesidad, sinpasarporaltolamalnutrición», augura Juan Gil ArroLa crisis deteriora la salud y disparará la mortalidad ►Los expertos auguranmás obesidad, infecciones y falta de adherencia a los tratamientos por culpa de los costes nes, secretariogeneral de laSociedad Española de Pediatría Social (SEPS),quienlamentaque«unpaís que no basa sudesarrollo en la infancia, amedio y largo plazo tiene unfuturomuypobre.Necesitamos unajuventudsana,poresohayque volcarse ahora en las familias que tienen hijos o lo pagaremos caro como sociedad». Las previsiones más negras ya empiezanatomarforma.Aunque en España no hay cifras oficiales queatestigüenelimpactosanitario del incremento de costes energéticos ydel aumentode la inflación, los hospitales ya dan buena cuenta de ello: «Nos estamosencontrandoenlasconsultasapacientesconenfermedades respiratorias que nos lleganconunadescompensacióndesupatologíayunagravamiento porque confiesan que no pueden cumplir con el tratamiento adecuado por falta de recursos económicos», reconoce Eusebi Chiner, jefedel Neumologíadel HospitalSanJuandeAlicante y director de SeparPacientes. Tal y como detalla el neumólogo, «en España hayunmillóndepersonas que usan terapias respiratorias domiciliarias y muchos ya nos cuentan que han reducido las horas que dedican a su tratamiento, poniendo en riesgo su salud. El incremento de costes energéticospuededispararlafacturade la luz de estos pacientes hasta 200 euros al mes y esto implica que se dejan de cumplir los tratamientos yqueseagravanlaspatologías,aumentandosuscomplicacionesyel riesgodemuerte». Pero no solo los pacientes con enfermedades respiratorias están en la cuerda floja, ya que también impacta, ymucho, en laspersonas con enfermedad renal que optan por diálisis domiciliaria. «Hay evidencia científica de que estos tratamientos en casamejoran los resultados y la calidad de vida del paciente, peroya vemos afectados que reducen las horas que se conectan a los aparatos, con el riesgo vital que eso les implica,oinclusootros que prefieren desestimar esta modalidad y acudir al hospital, ya que implica un incremento en sus facturas de entre 30 y 60 euros al mes. Algunas comunidades sí tienen en cuentaestosgastos,pero no todas», lamenta Dolores Arenas, nefróloga y directora asistencial de la Fundación Renal Íñigo ÁlvarezdeToledo, entidadquehaconcedido ayudas enesta línea. Los enfermos crónicos son, por tanto, losmásvulnerables,perono losúnicos, pues «losúltimosdatos delCISdelBarómetroSanitariode 2022publicados en junioapuntan a que el 3,3% de los encuestados habíadejadode tomar sumedicamento porque no se lo podía permitir. Esto tiene una enorme importancia,yaquelafalta de adherencia a los tratamientospuede afectar a la caliDaños colaterales ►No llegar afin demes con cierta holgura implica apagar la calefacción ydejar paso a otrasmodalidades de calentamiento menos seguras, como el uso de hornillos, estufas antiguas o incluso braseros improvisados de leña. De hecho, los servicios de emergencias ya estiman que las intoxicaciones pormonóxido de carboMás peligro de incendios e intoxicaciones no y los incendios en el hogar se incrementarán este otoño-invierno en nuestro país. «Nuestro deber ahora es hacer unmayor seguimiento y vigilancia de los pacientesmás frágiles que viven solos, aunque debamos redoblar los esfuerzos que ya de por sí son insuficientes», aseguraArmenteros.

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 ATUSALUD 5 Flora intestinal frente a depresión Caleidoscopio Losprobióticos tienen la capacidad de reforzar el efecto de los antidepresivosyayudar a aliviar los síntomas de la depresión. Así de contundentes son investigadores suizos de la Universidad de Basilea, en las conclusiones de un trabajo que difunde «Translational Psychiatry», bajo la dirección de André Schmidt y UndineLang.Recuerdanensu estudio que cuando Winston Churchill popularizó la expresión que «veía al perro negro» y no podía levantarse de la cama ni tenía fuerzas ni ganas de ingeriralimentos, losmédicos lerecetabandeterminados fármacosypsicoterapia, como a otros pacientes depresivos. Ahora, estos científicos suizos apuestan por la estrategia microbioma-intestino-cerebro. La neurocientífica española MaríaGómez-Eguilaz, explicabaen2019, en«El ejemicrobiota-intestino-cerebroysusgrandes proyecciones», difundido en«RevistadeNeurología»,que la microbiota es el conjunto de millones de microorganismos que conviven de manera simbiótica en nuestro organismo. «Esteconjuntobacteriano–añade– que se localiza principalmente en el tracto digestivo, se distribuye a lo largo de los diferentesórganosenfuncióndelas propiedades químicas. Los factoresqueinfluyenensucomposición sonmúltiples (dieta, hábitos individuales, fármacos). La microbiota colabora en variasfunciones,comoelmetabolismoolainmunidad».Estudios previoshandemostradoquelos pacientescondepresiónmuestranunaprevalencia superior a la media de problemas intestinalesydigestivos.Ahora,con47 voluntarios que dividieron en dos grupos y a los que sometieron a pruebas durante dosmeses, el grupode Schmidt y Lang comprobó una mejoría, mayor en los del grupoprobióticoque enel de placebo. José María Fernández-Rúa Opinión 63.000muertes.Deellas, un21,5% se pone en relacióndirecta con viviendas frías, mal aclimatadas», asegura IriaMiguéns, portavoz de laSociedadEspañoladeMedicina de Urgencias y Emergencias (Semes) y coordinadora del Grupo MUEjeresdeSemes,quienasegura que «la repercusión en la salud de los españoles también será inevitablederivadadel fríoy sus consecuencias,delamalaalimentación, deunamala calidadde vida...». Másenfermos En este contexto «se puedenmezclar dos claros condicionantes: el hechodevivirenunacasafría,oen un clima más frío, con humedad, polvo…condicionaríaagudizaciones de diferentes patologías respiratorias, (lahumedady el fríocondicionanlaaparicióndel 10al 15% de nuevos casos en la infancia de patología asmática). Por su parte, enelpacienteadultoconEPOC, se sabequeelcursodesuenfermedad mejora cuando se encuentran a mentodeinfeccionesrespiratorias, comoenlosniños, favoreciéndose una mayor circulación de virus, incluyendo el SARS-CoV-2, en un contextodeposiblehacinamiento, yadeporsíesperableeninvierno», argumentaMiguéns. En este escenario, Armenteros recuerda que «el frío reduce nuestracapacidaddefensivayempeora el sistema inmune, lo que nos expone amás virus y bacterias. Además, el encarecimiento de la alimentaciónimplicamalnutricióny riesgo de desestabilización de los trastornos metabólicos, como la diabetes, la hipertensión o las patologías circulatorias». A esas consecuencias físicas se añade, además, el impacto psicológico, yaque «la exposiciónmantenidaal fríopuedeocasionarproblemas de saludmental», advierte Miguéns,unaafirmaciónenlaque coinciden todos los expertos, ya que «el estrés y la ansiedad debilitan la salud, por lo que hay que tomarmedidas de protección ya». SANDRA R. POVEDA La pobreza energética está ligada con el agravamiento de patologías crónicas dad de vida del paciente a corto y largo plazo, empeorando su patología y dando lugar a que puedan aparecernuevasenfermedades, lo que supone un impacto en esas personasyenelsistema»,reconoce Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), quien lamenta que «no es aceptable que los pacientes crónicos que se cuidan en casa empeoren su salud. Pedimos alascomunidadesautónomasque seanmás coherentes». Existen organizaciones internacionalesqueyaponennegrosobre blanco loqueestápor venir anivel sanitario. «Sabemosqueunacrisis económica, conunincrementode costes a los niveles de los que hablamos, tendrá un impacto en la saluddelosciudadanos.Sehaprofundizado en este hecho en el informede2022delInstituteofHealth Equity de Inglaterra. En él se arrojan datos como el exceso de mortalidadensupaísenelinvierno anteriorconunacifraescalofriante: temperaturas de 21º. La agudización de determinadas patologías incrementaría la necesidad, dependencia y uso de instrumentos deelectromedicinaquedependen de la red eléctrica, por lo que aumentado suuso, se incrementa su gasto. En el paciente adulto tambiénsemanifestaránmayor incre15% de los nuevos casos de asma en niños está vinculado a la humedad y el frío en el hogar 3,3% de los españoles ha dejado de tomar un medicamento por falta de recursos económicos

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD «Tenemos dos circuitos separados para obtener la grasa y el azúcar que necesitamos», explica el autor La culpa de los antojos gastronómicos la tiene el cerebro, no la lengua Belén Tobalina. MADRID Esnormalhabervueltodelasvacaciones con algún que otro kilo de más.Losaperitivos, loshelados, las cervezas...todocontribuyeaqueen la báscula salgan otros dígitos. Por eso,enestaépocamuchosseponen adieta.Perounode loserroresque secometenesdeciradiósdeforma tajantea los carbohidratos, las grasas y los azúcares porque, seamos realistas, ¿quién puede resistirse a undeliciosoheladocuandoseacabade reincorporar al trabajo? La culpa de ello no es del paladar... Ahora, una nueva investigación concluye que es el cerebro el que nos impulsa a comer mal. Es decir, la fuente de nuestro apetito voraz por los alimentos grasos se debeaunaconexiónentreel intestino y el cerebro que despierta nuestrodeseode devorar grasa. Para llegar a esta conclusión, un equipo de científicos del Instituto Zuckerman de Columbia realizó un ensayo en ratones con el fin de averiguar cómo respondían a los lípidos y a los ácidos grasos. Los investigadores ofrecieron a los ratonesaguacongrasasdisueltas y con sustancias dulces. Los roedores desarrollaron una fuerte preferencia durante unos días por el agua grasa, también incluso cuando los científicos les modificarongenéticamenteparaeliminar su capacidad de saborear la grasa con la lengua. Es decir, se sentían impulsados a consumirla, pese a nopoder saborearla. Anteestehallazgo, los investigadores razonaronque la grasa debe estaractivandocircuitoscerebrales queimpulsanlarespuestaconductualdelosanimalesalagrasaydescubrieron, tras medir la actividad cerebraldelosratonesmientrasles daban grasa, que cuando esta ingresa en los intestinos activa una señal que, conducida a lo largo de losnervioshastaelcerebro,genera undeseopor los alimentos grasos, segúnconcluyeelestudiopublicadoesta semana en«Nature». En concreto, las neuronas del troncoencefálicoseanimaron(que sonlasimplicadasenlapreferencia por el azúcar), así como lasneuronasenelnerviovago,encargadode coordinar losmovimientos del intestino, cuando los ratones tenían grasa en los intestinos. Habiendoidentificadolamaquinaria biológica que hace que un ratón prefiera la grasa, quisieron saber el porquéyparaelloanalizaron las células endoteliales que recubrenlosintestinosyencontraron dosgruposdecélulasqueenviaban señales a las neuronas vagales en respuesta a la grasa. Un grupo de células funciona como un sensor ►Descubren unos sensores de grasa en los intestinos que estimulan el centro nervioso y generan deseos de comer DREAMSTIME de nutrientes esenciales, respondiendonosoloalagrasa, sinotambiéna los azúcares y aminoácidos. Elotrogruporespondesoloalagrasa, loque podría ayudar al cerebro adistinguirlas deotras sustancias. Acontinuación, los investigadoresbloquearonlaactividaddeestas células con un fármaco y lograron quelosratonesperdieranelapetito por lagrasa. «Estas intervenciones verificaron que cada uno de estos pasos es fundamental para la respuestadeunanimal a la grasa. Estosexperimentostambiénproporcionanestrategiasnovedosaspara cambiar la respuesta del cerebro a lagrasayposiblementeelcomportamientohacialacomida», afirma enuncomunicadoelprimerautor del estudioMengtong Li. Y es que este estudio plantea la posibilidaddeinterferirenestaconexiónintestino-cerebroparaayudar a prevenir elecciones poco saludables, lo que podría frenar la otra pandemia del siglo XXI, la de la obesidad. «Nuestra investigaciónmuestra que la lengua le dice a nuestro cerebro lo que nos gusta, como las cosas que saben dulce, salado o graso»,diceeldoctorCharlesZuker. «El intestino, sinembargo, ledicea nuestro cerebro lo que necesitamos», añade. Pero, ¿hay forma de evitar los antojos?«Hemosdesarrolladodos circuitosseparadosparaasegurarnos de obtener la grasa y el azúcar que necesitamos. Desafortunadamente,lasobrenutriciónsehaconvertidoenelproblemamásgrande en la salud humana. Comprender estos circuitos puede ayudarnos a desarrollarestrategiasparaayudar acontrolarnuestroapetitoinsaciable por alimentos grasos y azucarados», explica Li a preguntas de este suplemento. Para evitar caer en antojos, «debemos intentar llevar unadieta saludable y evitar los alimentosultraprocesadosricosen grasas y azúcares. Intente comer solo un poco para satisfacer el deseo... y pare», recomienda. «El trucoestáen llevarunadieta saludable, enlaque tengancabida los caprichos de vez en cuando. Si no nos los permitimos de forma ocasional, la capacidad de resistir alosantojosserámásdifícil»,explica Andrea Calderón, profesora de Nutrición de la Universidad Europea y secretaria científicade la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de laAlimentación. Ahorabien,«paranoexcedernos conloscaprichos–prosigueCalderón–hayqueaprenderadistinguir entre hambre fisiológica y apetito oganasdecomerunantojo,yevitar canalizar toda emoción con la comida, porque si no serácasi imposible resistirse aun capricho». ►Esta investigación sobre las elecciones dietéticas comenzó con un trabajo previo del laboratorio del doctor Charles Zuker sobre el azúcar. Los investigadores encontraron que la glucosa activa un circuito intestinocerebral específico que se comunica con el cerebro en presencia de azúcar intestinal. Los edulcorantes artificiales sin calorías, por el contrario, no tienen este efecto, lo que probablemente explique por qué los refrescos dietéticos pueden dejarnos insatisfechos, recuerdan en el estudio. El papel de la glucosa

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 ATUSALUD 7 Se trata de uno de los alimentos más extendidos y deseados, razón más que contundente para que tengaunafechapropiaenelcalendario. De hecho, el próximo 13 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Chocolate, una buena excusa para poner sobre la mesa todos los mitos que sobrevuelan por encima de este ingredienteque,apesardesumalafama, aportanumerososbeneficiospara la saludsiemprey cuandose tome conmoderación y se opte por una tabletade elevadoporcentaje. Entre las últimas evidencias científicas que avalan los beneficiosdel cacaodestacaunreciente estudio, publicado en el mes de julioen la revistacientífica«Frontiers of Nutrition», que confirma que sus flavonoides reducen la presiónarterialylarigidezarterial incluso tanto como algunos fármacos especializados para ello. «El impacto positivo que tienen losflavanolesdelcacaoennuestro sistema cardiovascular, en particular, la función de los vasos sanRaquel Bonilla. MADRID que este trabajo estáhechoconlosflavonoides del cacao aislado, es decir, que para poder llegar a esas cantidades tendríamos que tomar unaexcesivacantidad de cacao, con lo cual no sería aconsejable. Hay que saber qué otros alimentos de forma natural también contienen flavonoides, como frutas, verduras, semillas…». Saludcognitiva Si la presión arterial y la salud coronaria se ven beneficiadas, tomar cacaotambiénresultapositivo para la salud mental, tal y como se desprende de un nuevo estudio publicado en «NutritionalNeuroscience»queha reforzadolaevidenciapreviadelos efectosprometedoresdelchocolate negro en la salud cognitiva. «Aunqueelestréscausadisfunción cerebral, el consumode chocolate amargo tiene efectos positivos en laplasticidad(esdecir, laadaptabilidad en el tiempo) de las sinapsis (pequeños espacios a travésde los cuales diferentes neuronas se comunican entre sí)», asegura ParhamReisi, especialista del Departamento de Fisiología de la Universidad de Ciencias Médicas de Isfahan (Irán) y autor principal de la investigación. Lo que no parece estar tan claro es que comer chocolate adelgace. «No podemos hablar de ningúnalimentoquetenga laspropiedadesdeadelgazar. La base está en seguirunadietavariada equilibrada, con alimentos naturales, de lazonayde temporada, y realizar ejercicio moderado», aconsejaHerrero. guíneos y la presión arterial, es innegable.Losmédicosamenudo temen que puedan disminuir demasiado la presión arterial, pero ahora hemos comprobado por primera vez en la vida real que los flavanolesdelcacaosolodisminuyenlapresiónarterialcuandoesta está elevada», asegura Christian Heiss, profesor de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Surrey (Inglaterra) e investigador principal de este trabajo. Ynoes laúnicareferenciacientífica que se ha añadido en estos últimosmeses, ya que, tal y como recuerdaMónicaHerrero, miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, «un nuevo estudio publicado en ‘‘+e American Journal of Clinical Nutrition’’, con una cantidad importante de participantes, demostró que los flavonoidesdelcacao pueden ayudar a disminuir lasenfermedades cardiovasculares en más de un 20%, pero hay que precisar El cacao natural es uno de los alimentosmás ricos en polifenoles, con poder antioxidante ►Nuevas evidencias científicas confirman que los flavonoides del cacao disminuyen un 20% las enfermedades cardiovasculares ¿Por qué sí es bueno comer chocolate? ►Ante la pregunta de qué tipo de chocolate elegir cuando nos enfrentamos al arsenal de opciones que hay en el supermercado, «claramente hayque optar por aquel que tienemayor porcentaje de cacao, es decir, el más negro. Uno del 70% ya sería bastante aceptable, peromejor aún del 80%o 90%, mientras que pasa lo contrario con el blanco, que es todomanteca de cacao y azúcar. No hay que olvidar que el chocolate es un alimento energético con unas 600 kilocalorías por 100 gramos», recomienda Herrero. Cuanto más negro, mejor DREAMSTIME «Hay que tomarlo en su justamedida» ¿Québeneficiostieneelconsumodecacao? Es importantedestacar queno valecualquiera,yqueesimportante el contexto de un plan nutricional adecuado. Dicho esto, es destacable su función probiótica,quejuntoconlaactividadde los polifenoles, puede inducir una posiblemejora paralasaludintestinal.Estimula el óxido nítrico por parte de los flavonoides, la teobromina y sus propiedades antioxidantes, que puedenmejorar la salud cardiovascular. ¿Quéhayde ciertoenelmito delafelicidadyelchocolate? Al contener triptófano y magnesio, puede inducir aunestadoderelajaciónysensaciónde bienestar,peroclaro,todoensu justamedida, observando con qué lo acompañas y enelmarco de un estilo de vida activa y saludable. Encuantoa lasdesventajas, ¿cuálesson? Habríaqueobservarelcontexto, la cantidad, la calidad, cuándo y atendiendo a las necesidades, patologías y estilo devidapersonalesdecadapaciente. Hay algunos pacientes a los que por ejemplo les producedoloresdecabeza,yotros diabéticos o con alguna patología metabólica a los que no selorecomendaríasinrealizar un estudio previo. También algunosafectadosconproblemas intestinales y excesiva producción de histamina podríanmetabolizarloconcierta dificultad y experimentar dolores de cabeza al ingerirlo. Marta Robles Teresa Lajo Médico especialista en Endocrinología y Nutrición El Rincón de

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Juan Antonio Ortega Dir. de Salud Medioambiental de Pediatría del Virgen de la Arrixaca El director de la Unidad de Salud MedioambientaldePediatríadel Clínico Universitario VirgendelaArrixacade Murciahalogrado,entreotros,sentar en el banquillo a Sanofi por los efectosdelDepakineenelembarazo. Esono lopuedendecirmuchas personas,ymenos,afaltadesentenciadefinitiva,lograrunfalloencontradeuna farmacéutica. ¿Cuándo empezó su unidad a investigar la relación entre el fármacoy los trastornos? Vimos al primer paciente en 2013. Nació conunamalformación. Los afectados por el valproato tienen derecho a una cuidadosa historia clínica ambiental que lo que hace esbuscarfactoresderiesgoasociadosa laenfermedadquepresenta. Porejemplo,sihallasunoasociado a un fármaco, hay que sospechar. En el futuro habrá que incorporar estahistoriaclínicaambientalalos sistemas de saludporquehoy solo sehaceenlaunidaddeMurciayen una que se está creando en Olot. Hay que hacer un juicio crítico sobre las causas. Cuandouno llega a exposiciones intrauterinas si dice causadesconocidaomultifactorial estádandocarpetazoalas familias y al conocimiento. Se necesita formarycapacitarprofesionalesde la saludconelfindeeliminarlosriesgosmedioambientalesyquímicos. Los pacientes de Depakine no estánasí por nohaber idoamédicos precisamente. Hay quemejorar la seguridadquímicadel embarazo. ¿Cuántos afectados podría haber enEspaña? Calculoque seránmiles. ¿Cuántas familias han pasado por su consulta con dudas y cuántos tenían razónendudar? Unas30-35yelvalproatohapodido serrelevanteenmásde20;esdecir, enmás de dos tercios. Traselfallo,¿másfamiliaspiden ser atendidosensuunidad? Belén Tobalina. MADRID ¿Qué tienen que hacer los padresparalograrquesuhijosea diagnosticado? Estoy encantado de recibirles. Tienen derecho a saber la causa. Pero para ser transferidos a Murcia dependen de la voluntaddesumédico.¿Quépueden hacer? Tienen que hacer valer sus derechos y reclamar en atención al paciente hasta que lo logren. Porcierto,¿quéenfermedades se pueden prevenir? Muchas. Las enfermedades crónicas tienenrelacióncon lasalud de los ecosistemas. Hay que ir a la causa antes de que la persona se ponga enferma con un objetivo: eliminar riesgos inductores. Está demostrado que ponerse menos química, dejar de fumar, incluso en personas que han pasado un cáncer, mejora sus indicadores de salud e incluso la supervivencia. Con la covid se habló del papel de la Naturaleza en la salud, pero... Lacovidesunapoderosa llamada deatencióndelaNaturaleza,pero sin duda necesitaremos un SARCoV-3. Ya hay cambios, pero la inercia es la inercia. Aún hoy, los gestores sanitarios de las autonomías dicen que hay que humanizar los sistemas de salud, cuando loquehayquehacer esnaturalizar losSistemasdeSalud.Eldesafíoal que se vaaenfrentar el sistemade saludes ese.Hemos comprobado que el 15% de los cánceres infantilessonatribuiblesafactoresambientales, así como el 35% de las enfermedades neurodegenerativas y hastaun40%de asma. Y son datos conservadores. Por eso, por cada euro que se destine a laMedicina Ambiental el retorno será enorme. «Calculo que puede habermiles de afectados por el Depakine enEspaña» El doctor Ortega reclama que el fallo contra el fabricante «impulse la seguridad química en el embarazo», ya que «los pacientes no están así por no haber ido al médico» Síyesapreocupaciónserácreciente. Muchasdeestasmujeres,adiferenciade la talidomida, estánaquí (vivas). ¿Porquélepasaestoasuhijo? Es lo primero que les pregunto y dejo que hablen. Los médicos debemos preguntarmás. Esmuy importante escucharles. Llevan años atormentándoseconlaideadesifue por algoque tomaron. ¿Acudende todoel país? Sí.Yesosedebea la faltadeunidades de SaludMedioambiental. En laEstrategiadeSaludyMedioambiente ya solicitamos a Teresa Ribera la creaciónde estas unidades frenteal valproato, losquímicos, la contaminación...Lasnecesitamos. En Europa habla de empleos verdes,yenelsistemadesaludyodigo que hay que incorporar nuevos perfilesprofesionalesquedenrespuesta a estos problemas. Se lo comento porqueme dicen desdelaAsociacióndeVíctimas deSíndromedelÁcidoValproico que algunos neurólogos siguen diciendo que esto del Depakine yel autismoesuna tontería... Por faltadeevidenciasnoes, desde la década de los 80 hay estudios científicos que alertan de ello. La soberbia es muy atrevida. Hay que serunpocomáshumilde.Unopuedenosaberyderivarporsileayudan al paciente. En el futuro habrá una unidaddeestetipoencadaautonomíaparaDepakine, seguridadquímica,cáncer,malformaciones,problemas reproductivos... ¿Cómo calificaría el papel de Sanofiduranteestosaños? Pues teniendo tantas evidencias... pero pondría el foco en el sistema de farmacovigilancia nacional. Es francamente mejorable. Esta sentencia debe dar un impulso a la farmacovigilancia y la seguridad química específica durante el embarazo porque está el futuro del país.Yconellomerefieroalaagencia del medicamento. Más que el alarmismo social de las familias, mepreocupaeltranquilismoinstitucional que espero y confío que acabe creando unidades en todas las autonomías. CEDIDA POR EL DOCTOR Más que el alarmismo social, me preocupa el tranquilismo institucional» «Hay que mejorar la farmacovigilancia y crear una Unidad de Salud Ambiental en cada comunidad»

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 ATUSALUD 9 Juan Yermo, Antón Costas, Juan López-Belmonte, Carlos Andradas, Raúl Pesquera y Félix Lobo El gran reto de acelerar la aprobación de los fármacos innovadores Eva S. Corada. SANTANDER Elaccesoalainnovación, lainvestigación biomédica y la produccióndemedicamentossonlostres grandesámbitosenlosqueseconcentran los retos y oportunidades delaindustriafarmacéutica.Así lo explicóJuanYermo,directorgeneral de Farmaindustria, durante la 21º edición del Encuentro de la IndustriaFarmacéuticaEspañola, celebradoenSantander,enelmarco de los cursos de verano de la UniversidadMenéndez Pelayo. «El primer paso es asegurar un acceso rápido a los nuevos medicamentos, valorando correctamente sus beneficios clínicos, incluyendo los de la innovación incremental y en el contexto de gestióndesostenibilidadfinanciera del sistema sanitario», señaló. «Necesitamos urgentemente una reformade losprocedimientosde precioyfinanciaciónparamejorar lastasasdeaccesodelospacientes a los nuevos fármacos», señaló. Esporelloquedesdelapatronal se espera que la reforma de la Ley deGarantíasprometidaporelMinisteriodeSanidadsolucioneuno de los grandes males actuales de la Sanidad española: el retraso en la financiación de las nuevasmoléculas. Además, Farmaindustria ya presentó antes de verano toda unabateríadepropuestasa laAdministración para conseguir acelerar estos tiempos. Y es que, según los datos del Informe anual indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (WAIT), elaborado por la FederaciónEuropeadeIndustrias yAsociacionesFarmacéuticas(Efpia), el tiempo de espera para incorporación al sistema sanitario español es de 469 días frente a los 100enAlemania,140enDinamarca o 218 en Suiza. Y los nuevos tratamientos oncológicos necesitan una media de 469 días desde quesonaprobadosparasuusopor la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Precisamentesobreesteasunto habló el consejero de Sanidad Cantabria, Raúl Pesquera, quien aseveró estar, «haciendo lobby conmis compañeros de otras comunidades autónomas para que no se tarde tanto en aprobar fármacos innovadores y que haya tantasdiferenciasconotrospaíses de la Unión Europea». La voz de los pacientes la puso Toñy Gimón, presidenta de la Federación Española Cáncer de Mama, quien aseguró «no entender el porqué de este retraso si ya ►La industria pide una reforma de los procedimientos de precio y financiación para acelerar los tiempos FARMAINDUSTRIA se ha a probadopor laEMA. Ocurre que endistintas comunidades autónomashaydiferenciasyasíse rompe el principio de equidad. Que el 45% de nuevos fármacos aprobado por la Unión Europea noestándisponiblesenEspañaes un datomuy preocupante. Se tarda19mesesenaprobaraquícuandoenotrospaíses sehaceantes. Y sinolosfinanciaelSistemaNacional de Salud (SNS) solo tendrán acceso a ellos los que se los puedan permite y eso es malo para el sistemay lospacientes.Noentendemosporquéesasí, les rogamos más pedagogía. Estonos inquieta a lospacientesyafectaa lacalidad y cohesión del SNS», dijo. «LaAdministraciónloquequiere es el acceso a losmejores tratamientos y lo más rápido posible, eseesnuestropapel .Creoquehay que resolver esa confusiónque se crea», respondió Dolores Fraga, subdirectorageneraldeFarmacia, queafirmóque«enelañosiguienteo losdos siguientes tras laaprobación de un fármaco por la Comisión Europea no tenemos ni la solicituddeprecioquehasidoautorizado. El 42% de lo que sale en WAITno sehapedidopreciohasta 2021. Entonces, es muy difícil cumplir con 180 días si ya no se cumplen esos plazos. Claro que hay que trabajar en agilidad, pero todos». SobrelasposiblesolucioneshablóCésarHernández,reciénnombrado director general de Cartera ComúndeServiciosdelSNSyFarmacia, durante un diálogo con Pedro Luis Sánchez, director del DepartamentodeEstudiosdeFarmaindustria, sobre «El futuro de la evaluacióndemedicamentos». Ensuopinión, Europay lospaíses miembros deben trabajar de manera conjunta para mejorar y optimizar la evaluación de medicamentos. «Nopodemosduplicarel conocimiento, este debe estar compartido.Elconocimientofragmentado es uno de los mayores problemasa losquenosenfrentamos ahora». ►«Hayque desarrollar iniciativas para impulsar el potencial que tiene la industria farmacéutica en nuestro país porque consideramos que es un área estratégica para España». Así lo aseguró CarolinaDarias durante su participación en el encuentro. Así, el Gobierno estaría ya trabajando en un nuevo plan estratégico de la industria farmacéutica «en el que ya estamos trabajando losministerios deSanidad, Industria yCiencia» y con el que se busca dar un impulso a la cadenas de suministro del sector. En marcha el plan estratégico de la industria Urgen a financiar unmedicamento pediátrico para la fibrosis entreestelaboratorioyelMinisterio de Sanidadpara conseguir la autorización de estas indicaciones pediátricas en la próxima comisión que tendrá lugar afinalesdemes. Por ello, losdoctores JuanDaSilva, presidente de la Fundación EspañoladeFQyÓscarAsensio, presidente de la Federación Española deFQ,ylaSociedadEspañoladeFQ, en representación del colectivo en España,quisieronreclamarallaboratorioVertex y alMinisteriode Sanidad, en el Día Mundial de la enfermedad que se celebró el jueves, que lleguenaunacuerdo«real»urgente, en vista de todos los meses perdidos desde la CIPMcelebrada en mayo. Meses de deterioro irreversible, que continúan sufriendo los niños con FQ que podrían habersebeneficiadoyadeel. «Noshasorprendido loocurrido enmayo.Nadieseesperabaqueno hubiese acuerdo de financiación cuandosehabíaproducidounoen diciembreparamayoresde12años. EsaaprobaciónporpartedelCIPM que, no estaba acordada con el laboratorioyqueéstenohaaceptado, hace que nadie entienda la situación actual con claridad y genere más incertidumbre de la deseada. Esmuydifícil explicar al colectivoy alosprofesionalesqueseguimossin acuerdo. Esperoquepuedan llegar aunoquepermitaafinalesdemes desbloquear el accesoal fármaco», concluyeSilva. E. S. C. MADRID La fibrosis quística (FQ) ha vivido una revoluciónen losúltimos años en lo referente a su tratamiento. El desarrollodelosmoduladoresdela proteína CFTR, y su ampliación cadavezamásmutacionesyfranjas de edad, está suponiendounamejora considerable en la calidad de vida de muchas personas con FQ. Estos tratamientos no curan, pero frenan el deterioro que produce la enfermedad. El pasadomes demayo, en la reunióndelaComisiónInterministerialdePreciosdelosMedicamentos (CIPM)seacordófinanciarlasindicaciones pediátricas de dos de los moduladores CFTR de Vertex (KalydecoyOrkambi).Perolosotros dos(KaftrioySymkevi)noy,adíade hoy, continúan las negociaciones

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Las embarazadasque tenían mayoresfluctuacionesde estrés tienen bebés conmás miedo y tristes a los tres mesesdeedadqueel resto demadres. Así sedesprende de unestudiode laUniversidadNorthwesternque examinócómo la trayectoria dedesarrollode un niño comienza incluso antesdel nacimiento. La investigación se ha publicadoesta semana en la revista «Infancy». Elestrésprenatal noes inocuo Ladisminuciónde las tasas demortalidad por enfermedadcardiovascular se ha estancadoen lasmujeresde medianaedad respecto a los hombres. Los centros cardíacosque son solopara mujeres podríanmejorar los diagnósticos y los resultados clínicosde aquellas pacientesque acudencon undolor enel pecho, segúnel «Canadian Journal of Cardiology». Por qué sonmejores los centros cardíacos solo paramujeres Una investigación publicada enel «British Journal of SportsMedicie» concluye que aumentar los nivelesde actividad física yestarmenos tiempo sentado reduceel riesgodecáncer demama. En concreto, hacer deporte disminuyeentre un 38y un 41%la probabilidadde desarrollar este tumor. Yser sedentario se asociócon un riesgo 104%mayor decáncer demama triple negativo. El sedentarismodispara el cáncerdemama Es el más frecuente enmujeres EFE Elcáncerdepulmóneselsegundo tumor que más se diagnostica a nivelmundial, traseldemama;en España, el cuarto. Pesea los avances en el tratamiento médico, es consideradaunaenfermedadterminalconmuypocasperspectivas desupervivenciaalargoplazo.De hecho, es la primera causa de muerteporcáncerenel sexomasculino y la sexta en el femenino, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). De ahí quecualquieravancemédicoque se logre resulte crucial. Da buena prueba de ello PharmaMar, la compañía líder mundial en el desarrollo de fármacos antitumorales de origen marino, que ha llevado este finde semana al congreso de la Sociedad EuropeadeOncologíaMédica(ESMO) importantes datos positivos de su apuestaenestecampo,empezando por lurbinectedina, un medicamento innovador frente al cáncer de pulmón. Los autores de los estudios de este principio activo han concluido que la lurbinectedina reporta un beneficio al paciente en comparaciónconel tratamientoestándar después de la terapia basada enplatinoenel casodel cáncerde pulmón microcítico (de células pequeñas). De hecho, se ha convertido no solo en el producto estrella de la compañía,sinoqueesunmedicamento que ha cambiado el paradigmaenel tratamientodelcáncer depulmónhastatalpuntoque«en menosdeunañosehaconvertido enel tratamientode referencia en segundalíneaenEstadosUnidos» para el tratamientode este tumor, explican desde PharmaMar. Estepaísdiosuaprobaciónacelerada condicional desde fase II por necesidad terapéutica ya en junio de 2020. A continuación, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Singapur yCanadá también lo aprobaron por los datos clínicos del estudio de fase II realizado en 105 pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico que presentabanunaprogresiónde laenfermedad tras el tratamiento con quimioterapia a base de platino. Los datos, que sepublicaronen 2020 en «+e Lancet Oncology», demostraron que, en pacientes concáncerdepulmónmicrocítico recurrente, la lurbinectedinaproporcionó una Tasa de Respuesta Global del 35% y unamediana de laDuraciónde laRespuestade5,3 meses según la evaluacióndel investigador (30% y 5,1 meses respectivamente,segúnuncomitéde revisión independiente). Ahora ya está en marcha el estudio en fase III, que se usará en Europaparasu futuraaprobación yquelacompañíaesperaconcluir «entre 2024 y 2025». Belén Tobalina. MADRID PharmaMar pisa el acelerador contra el cáncer de pulmón ►La firma líder en antitumorales de origenmarino presenta en ESMO los últimos resultados sobre dos de sus medicamentos El cáncer de pulmón sigue siendo un grave problema a nivel mundial 30.948 casos nuevos de cáncer de pulmón se diagnosticarán este año en España, según estima la SEOM 22.316 nuevos tumores de pulmón se darán a lo largo de 2022 en hombres y 8.632 en mujeres 4º Es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en nuestro país, tras el de colon, recto y mama 280.100 cánceres de diferentes tipos se estima que se comunicarán este año en nuestro país La vitamina D, una sustancia esencial ante el melanoma La deficiencia de vitamina D en pacientes con melanoma tienen una peor supervivencia en general. Así se desprende de un estudiopresentadoenel31ºCongreso de la Academia Europea de DermatologíayVenereología(EADV). Los investigadores descubrieron que aquellos pacientes que presentabandeficienciadevitamina D (menos de 10 nanogramos por milímetro) después de su diagnóstico de melanoma tenían el doble de probabilidades de tener una supervivencia general más baja que aquellos con niveles de vitaminaD iguales o superiores a 10 ng/mL. El estudioretrospectivoanalizó unacohortede264pacientes con melanoma invasivo del Hospital Clínic de Barcelona para investigarsi lavitaminaDjuegaunpapel protector en la supervivencia del melanoma. El estudio analizó las diferencias en la supervivencia general y lasupervivenciaespecífica del melanoma entre los gruposutilizandotécnicasdeanálisis estadístico. Los hallazgos siguieron siendo significativos incluso cuando se ajustó el modelo por edad en el momento del diagnóstico, sexo, índice de Breslow (profundidad delmelanomadesde lasuperficie de la piel hasta el puntomás profundo) y la estación del año. B. T. MADRID Sedetectaentre los40y70años DREAMSTIME

