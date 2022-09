2022-09-04_A Tu Salud

A Tu Salud sólo se vende con LARAZÓN 4 de septiembre de 2022-Nº 927 Auguran una vuelta al cole más contagiosa con el regreso de los virus clásicos P. 7 La dieta mediterránea ayuda a contrarrestar la depresión postvacacional P. 9 Lesión medular: «Me llego a conformar con lo que me dijo el doctor y sigo en silla» P. 10-11 dreamstime Consolidado su uso en el tratamiento del cáncer, los investigadores están avanzando hacia su aplicación en muchos otros campos P. 4-5 La terapia CAR-T, más cerca de las enfermedades autoinmunes

Gabriel Serrano Dermatólogo y fundador de Sesderma EnriqueOrdieres Presidente del Grupo Cinfa F. Pérez-Raya Presidente del Consejo General de Enfermería DiegoMurillo Presidente de AMA CésarHernández Dir. gral. CarteraComún del SNSyFarmacia Patricia Lacruz Exdir. gral.CarteraComún del SNSyFarmacia E. Ruiz Escudero Consejero de Sanidad de la Com. deMadrid Vasant Narasimhan Dir. ejecutivodeNovartis ta era de 1.872. Dosmil de esos diezmil fallecidos se atribuyen al calor (cifra muy por encima de otros años), y 1.872 a la séptima ola de la covid. Dice la virólogaMargaritadelValqueloscasosdefallecimientos por el virus fueron cuatro veces superiores este verano. Añadióque, pese a que «estamos todosmuy bien vacunados», los que fallecen por covid no es debidoaquefallelainoculaciónsinoporque«hemos tenido muchos más contactos» y hay personas a las que «no les ha prendido bien la vacuna», al pertenecer a un colectivo de la tercera edad con patologías previas e inmunodeprimidos. Ella propone para el invierno «aplicar antivirales», además de «filtros y medidores deCO2», suponemos que en lasmascarillas. Nada sabemos, en cualquier caso, del otro 60% demuertos, más de sietemil, del MoMo de julio. José A. Vera Sigue el exceso de mortalidad Opinión Esteveranonoharemitidoelexcesodemortalidad, comoponendemanifiesto losdatos oficiales del Instituto Carlos III en su informesobrelaMonitorizacióndelaMortalidad (MoMo) de julio.Más de 11mil personas (en concreto 11.264) fallecieron de más en España ese mes, dado que lamedia demuertes y la cifra previsDirector de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Unanovedosatécnica permite detectar el ganglio centinela en el cáncer ginecológico. Se trata de la cirugía guiada por fluorescencia. Uno de los centros que la realiza es el Hospital Ruber Internacional. El doctor Julio Álvarez Bernardi, jefe de servicio de la Unidad de laMujer del centro hospitalariocitado,meexplica enqueconsisteestainnovadora técnica: «Previamente a la cirugía administramos un colorante (en concreto de color verde). Con él, lo que pretendemos es localizar el primer ganglio afectado por las células tumorales». La óptica y la fuente de luz deestanuevatécnicaconfluorescencia resultamuy concreta, es necesario contar con los filtros adecuados para poder verlo así. Suprincipal ventajaaparece por la detección mucho más precisade losganglios relacionados con un tumor, y se utilizaprincipalmenteenel cáncer de endometrio, en el de cérvix y en el de vulva. Tal y comodestaca el doctor ÁlvarezBernardi, graciasaeste procedimiento «no necesitas el complementode otro servicio, como sería, por ejemplo, el de medicina nuclear». El colorante (ICG=verde de indocianina) seaplicaunpoco antesdecomenzar laintervención. «Hasta hace pocos años, parapoderdetectar estos ganglios, se utilizaba una sustancia radiactiva (denominada Tc-99) y necesitabas un servicio de medicina nuclear, a lo quese lesumabantambiénlos efectos de radioactividad que sufríael pacientecomoconsecuencia de ello». Además de la localización de ganglios linfáticos en algunos tipos de tumores ginecológicos, esta novedosa técnica también permite evitar posibles futuras complicaciones en este tipo de cirugías. Es lo que hay. Seguro. Ganglio centinela y cirugía

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • La Razón 4 ATUSALUD Belén Diego. Logroño La terapia con células CAR-T es un tipo de inmunoterapia de vanguardia que utiliza células del sistema inmunitario del propio paciente que se modifican genéticamente para aumentar su eficacia y combatir algunos tipos de cáncer, sobre todo de la sangre (hematológicas), aunque también se están estudiandosusefectosentumores sólidos. Además, los científicos avanzanencamposcomoeldelas enfermedades autoinmunes. Unadeellasesel lupuseritematososistémico(LES).Cuandouna persona vive con LES, las células de su sistema inmune atacan por error tejidos sanos. Pueden experimentar síntomas en la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. Según los expertos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), acaba de presentarse un estudio «muy prometedor» que emplealaterapiaconcélulasCARTenpacientesconLESquenohan mejoradoconningúntratamiento previo. El trabajolofirmaninvestigadores alemanes. En él se ha demostrado que la terapia es segura, aunque el número de pacientes era reducido, como suele ser el caso cuando se utiliza un tratamiento por primera vez. Ninguna delasseispersonastratadassufrió efectosadversosgravesy, segúnla valoración de la SER, lomás relevante es que todos los pacientes obtuvieron remisión sin tratamiento y que, a largo plazo, mostraron valores negativos en la prueba de anticuerpos antinucleares,quesirveparadeterminar si una enfermedad autoinmune está activa. Carlos Puente Bujidos, reumatólogo del Hospital Universitario RamónyCajal deMadrid, recuerdaquelaterapiaaúnnoestáaprobadaparalospacientesconlupus, peroconsideraqueesunaopción prometedora y espera «que estos resultados se confirmen a largo plazo para poder utilizarla en el futuro». Terapia innovadora LaCAR-Tpertenecealafamiliade las inmunoterapias, tratamientos que se basan en la estrategia de reforzar el sistema inmunológico para que combata la enfermedad conmayoreficacia.Nosonlasmás utilizadas de esta familia. Les llevan ventaja, por ejemplo, los medicamentos conocidos como inhibidores de puntos de control inmunitario, que se usan enotros mientodelascélulas. Inclusodestacan la investigación con CAR-T en el campo de las enfermedades infecciosas, quedesdeel estallido de la pandemia preocupan tanto a los investigadores como a la sociedad en su conjunto. Una de las líneas con más trayectoria, ya que es un área de investigaciónque llevaactivavarias décadas, es ensuabordajecontra el VIH, el virus que causa el sida. Aunquegozarondeciertoéxitoen La idea es emplearla en el futuro para tratar patologías cardiometabólicas, como la diabetes ►Se ha consolidado en el tratamiento del cáncer, pero los investigadores están avanzando en su aplicación en muchos otros campos La terapia CAR-T, más cerca de las enfermedades autoinmunes tumores además de los cánceres relacionados con las células sanguíneas (melanoma, pulmón, riñón y vejiga). No obstante, desde su aparición han llamadomucho laatencióndelacomunidadcientífica, entre otros motivos porque ha mostrado capacidad de mantener el cáncer a raya durante años. Publicacionesespecializadasde prestigio, como «Nature», se han referido a estas terapias como «uno de los avances más interesantes» en el mundo del cáncer, dada su eficacia en pacientes con leucemiaylinfomahastaentonces imposibles de tratar, y las han calificadode «éxito extraordinario». La misma revista ha repasado los avances para ponerlas a disposicióndepacientesconenfermedades cardiometabólicas, autoinmunes, dolencias que presentan daños en los tejidos por fibrosis y problemas asociados al envejeci-

La Razón • Domingo. 4 de septiembre de 2022 ATUSALUD 5 ampollas o llagas, ypuede llegar a sermuy grave. Algunos investigadores hanmodificado células del organismo, con una técnica algo diferentea lasde lasCAR-Tque se usan en hematología, para evitar que los anticuerpos dañinos que sonpropiosdelpénfigovulgarhagan de las suyas. Visto el éxito en modelos animales, se puso en marchahacepocoel primer estudioenhumanos, que aúnestá llevándose a cabo. Elmismoplanteamientoseestá utilizandoenpersonasconhemofilia que desarrollan anticuerpos contra el factor de coagulación conocido como FVIII. Lo que estos dos tipos de estudiossugierenesque,sisesabecuál es la célula inmune que está funcionando mal, es posible diseñar terapias con CAR-T para que las inactiven. Cuando no se conoce del todo el mecanismo causante de la enfermedad autoinmune, como en el caso del lupus eritematoso sistémico, las CAR-T funcionan de una forma diferente, buscando cortarelpasoa lascélulasB.Así es comohandemostradosuutilidad enmodelos animales de la enfermedad, dedondedieronel saltoa losestudiosconpacientes.Eneste esquema, han mostrado capacidadparaevitar lossíntomas, tratar la enfermedad e incluso incrementar la esperanza de vida. También la inactivación de las célulasBhadadobuenos resultadosenfases inicialesde lamiastenia gravis’ una enfermedad neuromuscularquesecaracterizapor causar debilidad y fatiga de los músculosquecontrolamosdeforma voluntaria. Su origen es una alteración en la comunicación normal entre los tejidosnerviosos y los músculos. En la miastenia gravis,elsistemainmunitarioproduceanticuerposquebloqueano destruyenmuchosdelosreceptores de losmúsculos quepermiten esa comunicación. También en estecasosehanpuestoenmarcha ya los estudios con pacientes. Otra formadeusar lasCAR-Tes controlar la respuesta del sistema inmunitario cuando esta es excesiva y acaba dañando tejidos sanos. Tres ejemplos de este tipo de estrategia, aún en fase preclínica –antes de probarla en personas– sonlacolitis, laesclerosismúltiple y la diabetes tipo 1 –la que se presenta en la infancia y es de origen autoinmune–. Además, se ha sugerido la posibilidad de emplear CAR-T para evitar el rechazo de los órganos utilizados en trasplantes. Es una líneade investigaciónconbuenas perspectivas pero aún en fases preclínicas. ladécadade los 90, no consiguieroncontrolarelvirusalargoplazo. Desde entonces, el diseño mejorado de las CAR-T puede dar un giro a esta situación, mejorando su funcionamiento y su resistencia. Esos avances en la lucha contra el VIH se han puesto en prácticatambiénenestudiosconotras infecciones, como las que provoca el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el aspergillus invasivo y la dreamstime tuberculosis –causada por una bacteria. En el caso de las enfermedades autoinmunes –como en casi todas– cuanto más se sepa sobre cómosedesencadenalaenfermedad, más probabilidades hay de controlarlas. El pénfigo vulgar es unadolenciaque los expertos entiendenbastante bien. Es una enfermedaddelapielque,apesarde su nombre, es poco frecuente, y que se caracteriza por provocar Pertenece a la familia de la inmunoterapia, tratamiento que se basa en la estrategia de reforzar el sistema inmunológico humano La Ciencia, frente a los fraudes Caleidoscopio La historia de un científico corrupto y de unperiodista honesto, bajo el paraguas de lasacusacionesdelprimero contra la vacuna triple vírica, que llegó a publicar estudios falsos para vincularla con la aparición del trastorno del espectro autista, es uno de los muchos casos de investigadoresquehanutilizadolaCiencia en provecho propio. EsecientíficocorruptoesAndrewWakefield,quienafinales de los años noventa trabajaba como gastroenterólogo en el Royal Free Hospital, en Londres. El periodista que descubrióesefraudeen2004esBrian Deer,del«SundayTimes.Wakefield» tenía una patente para unavacunafrentealsarampión de un único antígeno. Por eso desacreditóalatriplevírica.Utilizó «The Lancet» a su antojo y facilitólaaparición,en1998,del movimiento antivacunas. Esa revistaesunade lasmásprestigiosasenelmundodelabiomedicina y a pesar de que tiene el sistemaderevisiónporexpertos («peer review», en inglés) para analizar los artículos antes de publicarlos,Wakefieldsuposaltarse las normas para engañarlaenvariasocasionesconestudiosmanipulados. Estas líneas vienen a colación del Congreso internacional de Revisión por Expertos y Publicaciones Científicas, en su novena edición, que entre los días 8 al 10 de este mes de septiembre, se celebrará en Chicago (Estados Unidos). Está organizado por «Journal of theAmericanMedicalAssociation» (JAMA), «British Medical Journal» (BMJ) y «Meta ResearchInnovationCenterat Sanford»(Metrics).Suobjetivo es fomentar la investigación sobre la calidad y credibilidad del «peer review» y la publicación científica, y evitar casos como el que refiero al inicio y como el reciente sobre la Enfermedad de Alzheimer. José María Fernández-Rúa Opinión ►Renier J. Brentjens, oncólogo del Centro para el CáncerMemorial SloanKetteringde Nueva York (EEUU) y conocido por ser uno de los investigadores pioneros en este campo, se refiere a lasCAR-T como el equivalente de «administrar a los pacientes un fármaco que es un organismo vivo». Las que están aprobadas por las autoridades sanitarias en la actualidad se diseñan de forma individual para cada persona que va a recibir tratamiento. Se elaboran con células extraídas del paciente que luego semanipulan en un laboratorio para que produzcan ciertas proteínas en su superficie. Esas proteínas se llaman receptores de antígenos quiméricos (de ahí el acrónimoCAR, del inglés chimeric antigen receptors). Los CAR reconocen y se unen a ciertas proteínas o antígenos en la superficie de las células cancerígenas. Fármacos con vida propia La investigación con esta técnica para tratar el sida lleva en marcha desde la década de los 80

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • La Razón 6 ATUSALUD Fuentes: Fundación Josep Carreras/Clínica Universidad de Navarra/Cáncer.gov T. Gallardo/ La Razón MÉDULA ÓSEA AMARILLA Se utilizan pruebas que examinan la sangre, la médula ósea y la orina Examen físico y antecedentes del paciente Recuento sanguíneo completo (RSC) con diferencial Estudio bioquímico de la sangre Análisis de orina durante 24 horas IRM (imágenes por resonancia magnética) Exploración con TC (exploración con TAC) Exploración por TEP-TC Estudios de inmunoglobulinas en la sangre y la orina Aspiración de la médula ósea y biopsia Extracción de sangre y un trozo pequeño de hueso Serie del esqueleto Se radiografían todos los huesos para encontrar dónde está dañado MIELOMA, UNMAL INVISIBLE Es un cáncer de las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco en la médula ósea que contribuye a combatir las infecciones. Cuando las células plasmáticas se convierten en anormales y se multiplican de forma rápida,se las denomina células del mieloma. Cráneo Costillas Hombros Espina dorsal Pelvis Afecta a mayores de 65 añosy es más frecuente en hombres que en mujeres Los síntomas son cansancio, dolor óseo, sangrado, fiebre y perdida inexplicable de peso Lesiones osteolíticas huecos que se forman cuando algunas partes del hueso se disuelven. Esto causa que se fracturen fácilmente Tumoraciones Las células plasmáticas anormales también pueden formar tumores en el hueso LESIONES ÓSEAS ÁREAS MÁS AFECTADAS DIAGNÓSTICO NUEVOS CASOS (2020) PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD (2020) Se estima entre 2.000 y 3.000 pacientes anuales 20.000-25.000 casos activos en tratamiento =500 =100 Cada vez más cerca de curar el mieloma múltiple Eva S. Corada. Madrid El 5 de septiembre se conmemora el DíaMundial delMielomaMúltiple,uncáncerde lasangre que afecta a cuatro de cada 100.000 habitantes/año y cuyo abordajeha sufridouna revolución en la última década. Aunque oficialmente se sigue considerando una enfermedad incurable, el arsenal actual de tratamiento, un elenco de más de 20moléculas aprobadas, está consiguiendounacronificacióndefacto de la patología en un porcentaje depacientesqueyaes relevante. Inmunoterapiasyterapiasdirigidas, fundamentalmente la terapia con anticuerpos monoclonales (que funcionan comomisiles teledirigidos contra elementos de la superficiede lascélulas tumorales) y la terapia CAR-T (que dirige a célulasdelsistemainmunitariocontra lostumores)sonalgunosejemplos. A todoello se viene a sumar unensayo internacional con un tratamiento de inyección subcutánea basado en anticuerpos que une el tumor a las células del sistema inmunitarioque lovanadestruircon unaelevadísimatasaderespuestay enelqueenelqueparticipaelHospital 12deOctubredeMadrid. Publicadoenlarevista«NewEngland Journal of Medicine», en él pacientes conmieloma avanzado, han recibidounanticuerpocreado poringenieríagenética,denomina- ►Pese a que oficialmente aún se considera incurable, un elenco de más de 20 moléculas aprobadas está consiguiendo una cronificación de facto do teclistamab, que une aunamoléculadelmielomaconloslinfocitos T–lascélulasdelsistemainmunitario encargados de eliminar células anormales–paraque lodestruya. «Estos tratamientos, que consistenenunaproteína(derivadadeun anticuerpo), se denominan anticuerpos monoclonales biespecíficos.Porunodesusladosreconocen lascélulascancerígenasyporelotro lasunenacélulasdelsistemainmunitario para que las destruyan. En este caso los tratamientos empleados (teclistamab y talquetamab) sonanticuerpos que seunenauna proteína habitual en las células de mielomaypor el otro ladoa los linfocitos T del paciente. Su administraciónsubcutáneahademostrado, enpersonasconmuchaslíneasprevias de tratamiento, una respuesta deentreel65-70%, conunaaltoíndice de respuestas completas. Esta eficacia duplica el porcentaje de respuestas completas de los anticuerposmonoclonales convencionalesusadosencombinaciónhasta la fecha. Estos resultados, vistos en laUnidaddeTumoresHematológicos financiada por CRIS contra el cáncer, han supuesto una gran esperanza», explica Ana Jiménez Ubieto, investigadora en laUnidad CRISdel 12deOctubre. Anivelmundial,hanparticipado 14centrosytresenEspaña,con165 pacientes,ochoaquíyconmuybuenos resultados. «Hemos logrado pasar de una enfermedad que era mortal a poder cronificarla y hay personas que se están curando», asegura JoaquínMartínez, jefe del Servicio de Hemato Oncología del hospitalmadrileño. Además, cerca de un 30% tuvo una respuesta completa, unos númerosparecidosalosdeotraterapia que está cambiando el panorama deltratamientodelostumoresdela sangre, la CAR-T. La ventajas que presenta frente a esta es que no requiere gran infraestructura para fabricarla, y su administración es sencilla. «A diferencia de esta, con losanticuerposel tiempodeprocesamiento y fabricación no son necesarios y los pacientes pueden beneficiarse inmediatamente de estas terapias. Los anticuerposbiespecíficos, por tanto, constituyen una terapia “lista para usar” y universal para todos los pacientes. Sin embargo, debido a la complejidad desuproduccióny lanecesidadde partirdecélulasdelpropiopaciente, las células CAR-T solo pueden administrase por centros de atención muy especializada. Esta complejidad, loscostesenrecursosytiempo parasucompletaindividualización, hacequenotodoslospacientestengan acceso. Por otro lado, la administración subcutánea mejora la adherencia y calidadde vidade los pacientes.Además, losanticuerpos biespecíficos tienen un perfil de toxicidad más favorable en términosderespuestasadversas.Sinembargo,elseguimientoaúnescortoy habráqueesperarparadar resultadoscerteros»,cuentaAntonioValeri, investigador de la Unidad CRIS del 12deOctubre. ►Elmanejodelmieloma ha sidounode losque máshacambiadoen los últimosaños. Sóloen la pasadadécada laFDA haaprobado 13nuevos fármacosy29nuevos tratamientosquehan transformadoel paradigmadel abordajede estospacientessobre todoenel contextode recaída. El papel de laUnidadde TumoresHematológicos financiadaporCRIS contrael cáncer hasido esencial paraaprobar su usoenEspaña. Las terapiasCAR-T inicialmentehansido testadas enpacientescon enfermedaden recaída, perograciasa sus resultadosexcepcionalesseestá investigando enensayosclínicossu usocadavezensituacionesmásprecoces. Por esoesprobable incluso, queseconviertaenun estándar de tratamiento yacabesustituyendoal trasplanteautólogo. Un cáncer con muchas opciones de tratamiento

La Razón • Domingo. 4 de septiembre de 2022 ATUSALUD 7 Esta semana se inicia el nuevo curso en lamayoría de las comunidades autónomas c. pastrano El control actual de lapandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha hecho que, por primera vez desde 2019,elnuevoregresoalasaulasse produzcasinmascarillasobligatorias para los alumnos de todas las edades y sinmedidas excepcionales de control (como la toma de la temperaturaalentrarolaconstante higiene de manos), unas medidas que tanto niños como padres agradecen, pero que pueden traer consigolavueltadepatologíascontagiosaspropiasde laedadinfantil que habían caído en picado. «En losúltimosañoshahabidoundescenso de enfermedades que se transmiten por vía aérea, como la bronquiolitis, a consecuencia del uso de mascarillas y, posteriormente,aldejardeserobligatoriosu usovimosunaumentodeloscasos, tanto de gripe como de bronquiolitis en la primavera, que no es habitual», recuerda Pedro Gorratxategi, vicepresidente tercero de la Asociación Española de Pediatría Raquel Bonilla. madrid ►Mantener algunas medidas de higiene evitaría infecciones habituales que habían descendido en los últimos años Los expertos auguran una vuelta al cole más contagiosa El temido y perezoso mes de septiembre ya está aquí y, con él, la vuelta al cole después de más de dos meses de parón de actividad lectiva.Nuevoprofesor, nuevaclase, nuevos amigos, nuevo material... y tambiénnuevos virus y enfermedades infecciosas que, aunquesonviejasconocidas, ahora acechan más que nunca a los pequeñosdelacasaenesteprimer curso escolar postpandemia que arrancasinmedidasdecontención específicas frente a la covid. de Atención Primaria (AEPap). Esta circunstancia lleva a pensar que «el aumentode casos es posiblequeseproduzca, sobretodode bronquiolitis. Esperemos, que el incremento no sea muy grande, porqueniñosquenolahanpasado ahora son ya mayorcitos, y a esa edad lopuedensufrircomouncatarro. Pero no hay que olvidar que labronquiolitis, aunquecasi todos los casos se controlan en atención primaria, un2%aproximadamente requiere ingreso y un número mayor acudir a urgencias, por lo quetantoatenciónprimariacomo los hospitales pediátricos pueden verse sobrecargados». Este posible escenario también lo pronostican otros expertos, ya que,talycomoconfirmaFernando Echávarri, especialista del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, «virus muy prevalentes como el sincitial respiratorio (VRS) o el de la gripe han tenido menos incidencia y se han producido en meses inhabituales. Resulta difícil saber a qué circunstanciasedebe,peroesmuy probable que el uso general de mascarillas tenga mucho que ver. También han podido influir el aumentodeladistanciasocial,lagran disminucióndeasistenciaaloscolegios ante cualquier síntoma o contacto con patología respiratoria, lamejora en la higiene demanos,etc.Alavistadeesaevolución, resulta difícil saber si el próximo otoño las infecciones infantiles recuperarán su perfil “normal” de antes de la pandemia, si el SARS Cov-2 adquirirá un perfil más netamente estacional o cuánto van a durarloscambiosepidemiológicos quehemoscitado.Miopiniónpersonal es que probablemente nos acerquemos de nuevo a la epidemiología anterior, aunque resulta difícil prever cuándo terminaráde ocurrir esta vuelta». Los niños son especialmente propensos a sufrir enfermedades infecciosas porque «su sistema inmunitario es aún inmaduro, los primeros contactos con losmicroorganismos facilitarán la inmunización frente a esos gérmenes en sucesivasexposiciones,peronoen la primera ocasión. Además, los máspequeñostiendenamantener un contactomuy estrecho (y poco “higiénico”) con sus compañeros de juegos, y pasan muchas horas juntosenlasaulas.Todoelloesmuy relevante en el caso de niños que presentanenfermedades crónicas ograves», explicaEchávarri, quien detalla que «las infecciones puedenvariar según laedad, peroglobalmente las más frecuentes son las respiratorias (bronquiolitis, faringitis, catarros de vías altas y otitis), las gastroenteritis (por rotavirus en los más pequeños), conjuntivitis, yalgunas exantemáticas comoboca-mano-pie». Recuperar laprotección Con estos datos sobre lamesa, los expertos no descartan que sería buena opción mantener ciertas rutinas aprendidas por culpa del coronavirus.«Estasituaciónesuna gran oportunidad para poner en valor las medidas de higiene con eficacia conocida desde siempre, pero sin llevarlas a un extremo indeseable, pues algunas pueden tenerunimpactoemocionalnegativo en los niños, y no debemos asustarlos más de lo necesario», advierte Echávarri. Sin embargo, ambos especialistas coinciden en quesi lautilizaciónde lasmedidas anticovid han disminuido la incidencia de otras enfermedades infecto-contagiosasenlasaulas«nos indica que acciones de ese tipo puedenserútiles.Laprincipalesel lavado de manos. Ya sea con gel hidroalcohólicooconaguayjabón. Otramedida fácil derealizarenlos niñosmayorcitosesquealestornudar se tapen con el codo. La ventilacióntambiénpuedeserunamedida adecuada, si las condiciones del clima lo permiten. Y para terminar,hayquedecirquenosoloes enloscolegiosdondetenemosque incidir. Evitar el tabaquismoen las casas y la prolongación de la lactancia materna se ha demostrado quedisminuyeneste tipode infecciones», aconsejaGorratxategi. ►Comenzar la primera etapa de escolarización infantil implica, irremediablemente, los primeros episodios de enfermedadde los menores, pues se trata de unmecanismo de inmunización. «Es conocido que todos los niños sanos padecen varios episodios de infecciones al año, con más facilidad si están escolarizados. Una publicación reciente indica que los niños de cero a 24meses padecen unamedia de 7,4episodios de infecciones anuales, mientras que los bebés no escolarizados solo sufren unos cuatro episodios», asegura Fernando Echávarri. Ir a la escuela casi duplica el riesgo de enfermedad

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • La Razón 8 ATUSALUD Haceañosquesabemosqueaquello que comemos a diario se convierteenunapequeñagotadeagua quevacreandoungranocéanode salud.Sinembargo, cuandoenesa dietaseincluyendeformahabitual alimentos ultraprocesados, esas nuevas gotas no hacen otra cosa másqueerosionaryminarelorganismo,yaquecadavezhayevidencias científicas más contundentes dequeunmenúalejadodelosproductosfrescosydetemporada,con alimentosartificiales,esunpeligro para la salud física ymental. Esta misma semana, dos nuevosestudiospublicadosenlaprestigiosa revista «British Medical Journal»(BMJ)confirmanquecomer ultraprocesados de forma generalizada aumenta lamortalidad, el riesgo de padecer un cáncerydesufrirenfermedadcardiovascular. En concreto, un primer trabajo impulsado por investigadores de laUniversidadde Tufts y de laUniversidaddeHarvardasegura, tras estudiar tres grandes cohortes estadounidenses con másde200.000personasa lasque se les siguiódurantedos décadas, que los varonesque tomabanelevadastasasdeproductosultraprocesadosteníancasiun30%másde riesgo de desarrollar cáncer de colon que aquellos hombres que consumían cantidades más pequeñas de estos alimentos. Y lo curioso,enestecaso,esquelaasociación no se vio tan clara al analizar la población femenina. Por suparte, el segundo estudio Raquel Bonilla. madrid ►Abusar de este tipo de comida se vincula a más obesidad, cáncer, infartos, demencia o depresión La Ciencia acorrala a los alimentosultraprocesados La comida rápida suele estar elaborada con grasas saturadas, sal y azúcares añadidos dreamstime A todoello se suma, también, la evidencia científica de que este tipo de productos dispara la obesidad, debido a los componentes a base de los que se crean, principalmente azúcares, sal y grasas saturadas.Peronosoloeso,yaque un estudio español demostró en 2020 que su ingesta se asocia aun riesgohastatresvecessuperiorde desarrollar el síndrome de fragilidad en los ancianos. También impacto neurológico Estas recientes demostraciones científicas hacen hincapié en las consecuencias físicas del consumodelosultraprocesados,perolo cierto es que no son las únicas, ya que también tienen un fuerte impacto en la salud mental. Así lo demostró hace unas semanas un trabajorealizadopor investigadores de la Facultad de Medicina CharlesE.Schmidtde laUniversidad Atlántica de Florida (EEUU), que ratificó que el consumo de ultraprocesados se vinculó con más riesgo de depresión, pues se observóquequienes los tomaban tenían incrementos estadísticamente significativos de síntomas de saludmental adversos. Losultraprocesadosaceleranel envejecimiento de los órganos, pero también de las neuronas, ya que, según un estudio chino publicadoen la revista «Neurology», las personas que comenmás productos con un elevado procesamientotienenmásriesgodesufrir en el futuro demencia en comparaciónconquienes los ingierende forma esporádica. realizadoenItaliaanalizólosdatos de 22.895 adultos italianos (el 48% de ellos varones), teniendo en cuenta tanto el tipo de dieta que seguían como otros factores de riesgoyllegóalaconclusióndeque quienes tomabanunamayor cantidaddealimentosconunaltonivel de procesamiento tenían un 19% más de riesgo de morir por cualquier causa, es decir, elevada su mortalidad,mientrasquedisparaba un 32% las probabilidades de muerteporenfermedadcardiovascularencomparaciónconquienes tomabanmenoscantidaddeestos productos, loque vuelve a evidenciar el dañino «poder» que tienen estos alimentos enel organismo. ¿Qué tienen estos productos? ►Aunque el concepto de productos ultraprocesados resultamuy general y, en ocasiones, difuso, lo cierto es que es fácil distinguir cuáles son, ya que se trata de aquellos alimentos que tienenmás de cinco ingredientes e incluyen un nivel de procesamiento elevado. Productos horneados, envasados, cereales azucarados, bollería industrial o productos listos para calentar y comer forman parte de esta lista de alimentos que llenan las estanterías de los supermercados yque contienen altos niveles de azúcar, grasa y sal, mientras que, por el contrario, carecen de nutrientes como vitaminas ofibra. Dr. François Peinado Urólogo Enunartículopublicado en junio en la revista«BritishMedical Journal»seresponde aunaspreguntassobreladuracióndelcoronavirusenelcuerpo. Casi tres años después de que se descubriera el SARSCoV-2, sigue siendo un misterio. El tiempo de permanencia delvirusenlaspersonasnotieneuna respuestadefinitiva. La realidad de los 6,2millones de muertesporcoronavirussignificaquemuchaspersonasfallecenpor losefectosdeestevirus en su cuerpo antes de que lo hagael propiovirus, por loque resulta difícil saber cuánto tiempohabríanseguidoeliminandoelSARS-CoV-2sihubieran sobrevivido. Los brotes más largos de infección por Covid-19 registrados hasta la fecha corresponden a un paciente que dio positivodurante505díashasta quemurió, segúnun casopresentado en el Congreso EuropeodeMicrobiologíaClínica y Enfermedades Infecciosas en abril de 2022. Otro informe de investigadores españoles describe a un hombre de 52 años sometido a quimioterapia que seguíaeliminandoelvirusdespuésde189díasdesde sucontagio, e investigadores chinos informaron de un hombre de 64 años que eliminó el virus durante 169días. LapresenciadelSARS-CoV-2 enotraspartesdelcuerpofuera de lanarizybocaesotropunto pordestacar.Dosestudiosdescubrieron que el virus estaba presenteenlashecesdeunpaciente sietemeses después del diagnóstico, lo que indica que permanece en el cuerpo más tiempodel quesepensaba.Un metaanálisis que analiza el tiempo que los infectados por el SARS-CoV-2 siguen excretando el virus, ha descubierto que la media es de aproximadamenteunmes. Permanencia de la covid en el cuerpo Opinión Consúlteme en www.doctorpeinado.com

La Razón • Domingo. 4 de septiembre de 2022 ATUSALUD 9 Deunamaneraodeotra,elverano suele ser sinónimode días de descanso y desconexión, ya sea a orillas de la playa o en el sosiego del pueblo. Y si no, al menos, de bajar unpocoel frenéticoritmodeldíaa día. Por eso, la llegadade septiembre trae consigo una amarga sensación de vuelta a la realidad que en algunos casos puede jugar una malapasadapara la salud. «Los expertos lo definen como síndrome postvacacional, y hace alusiónaunprocesodeadaptación natural que suele producirse de forma transitoria cuando después delasvacacioneslapersonaaccede de nuevo a su puesto de trabajo y presenta un menor rendimiento. Los síntomas pueden ser de dos Raquel Bonilla. madrid ►Los expertos aconsejan aumentar la ingesta de frutas, verduras, omega-3 y lácteos para reducir la apatía y el decaimiento Dieta mediterránea como escudo frente a la depresiónpostvacacional dreamstime da sugiere que factores dietéticos podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de la depresión», asegura Pablo Martínez, miembro del Consejo GeneraldeColegiosOficialesdeDietistas-Nutricionistas. TalycomodetallaMartínez,«un alto consumo de frutas, verduras, pescadoycereales integrales, junto con ácidos grasos polinsaturados omega-3, y probióticos, son ejemplos con losque sehanobtenido resultados significativos de mejora del ánimo». La explicación, según apunta el presidente del ColegiodeDietistas-Nutricionistas deCantabria, reside enque «aunqueel origende ladepresión es complejo, la hipótesi s más aceptada es el déficit en la transmisión monoaminérgica (deficiencia denoradrenalinay/o serotonina).Porello,unpatrónde alimentación adecuado podría ayudar amejorar el metabolismo de los neurotransmisores». ¿Qué hayque comer? Con ese escenario como telón de fondo, la pregunta del millón es saber qué hay que priorizar en la mesayenquécantidadparalograr frenaresaapatíaquesueleinvadir a lamayoríade losmortalescuando llega septiembre. Pues bien, «las investigaciones estiman necesarias, al menos, tres raciones diarias de fruta/verdura y 500mg diarios de omega-3, que podríamos obtener con la ingesta de salmónosardinasunpardeveces por semana. Respecto a los probióticos, el alimento estrella es el yogur diario. En todo caso, debemosconsideraracadapersonade manera individual, conuna dieta personalizada y pautada por un profesionalparaobtenerel efecto deseado», aseguraMartínez. Y tan importante como todo lo que comemos es, además, reducir la ingesta de otros productos que pueden resultar contraproducentes, «como los alimentos procesados,conaltocontenidoenazúcares simples y grasas saturadas». Sin pasar por alto las buenas costumbres, ya que «instaurar cualquier tipo de hábito saludable siempre resultaserelcomplementoperfecto para conseguir objetivos sanos comoserfelizyestartranquilo.Por lo tanto, una vez se ha vuelto a la rutina y a las actividades cotidianas, se deben volver progresivamente a los hábitos saludables de alimentación, ejercicio, descanso, aficiones, y relaciones», aconseja Olaiz. tipos:anivelpsicológicosuelenser sensación general de que todo se hacecuestaarriba,desmotivación, problemas de sueño, tristeza, irritabilidad, ansiedad, angustia, dificultad para concentrarse, para atender,pensarotomardecisiones, dificultadparasentirplacer,interés osatisfacción.Sinembargo,anivel físicoseobservafatiga,agotamiento,mareos, palpitaciones, dolorde cabeza,tensión,faltadeapetito…», explica Elena Olaiz, psicóloga especializada en psicoterapia breve estratégica, quien advierte de que «enelcasodequelasintomatología seprolongasemásdedossemanas habríaquevalorar,puespodríagenerar un trastorno de ansiedad o dedepresión». Antes de llegar a esta circunstancia, existeunescudoprotector al alcance de todos que puede Los productos frescos ayudan a mejorar el ánimo Un patrón de alimentación adecuado mejora el metabolismo de los neurotransmisores Hay que evitar los productos procesados con alto contenido en azúcares simples y grasas saturadas ayudar a frenar esa sensación de apatía ymalestar al volver a la rutina, ya que una buena alimentación puede convertirse en una eficazherramienta. «Laevidencia epidemiológicadelaúltimadéca- «El menú juega un papel determinante» ¿Lamejormedicinacontrala depresión es una buena alimentación? Esunaenfermedadmuycomplejaytremendamenteinvalidante. Es ciertoque laalimentación juega un papel mucho más importante de lo que la gente pueda creer y de lo que los propios psiquiatras habíamos intuido. Deficiencias nutricionales como las de ácidos grasosomega-3,vitaminasdel complejo B, minerales y aminoácidos se relacionan con la depresión. Cuando se producen estados carenciales de estos nutrientes, el riesgo de depresiónydeotrostrastornos mentalesesmayor.Hemosconocido recientemente que la dieta mediterránea y rica en ácidosgrasosomega-3ayudan a prevenir ymejorar los síntomas depresivos. ¿Convienehacerloalavuelta del verano para combatir la depresiónpostvacacional? En todo momento es convenientehacerunadietasaludable. El verano es unmomento muybuenoparaevitar lasgrasas y hacer una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales.Tendremosmásenergía,nossentiremosmásligeros y disfrutaremos más de estar activos al aire libre. ¿El triptófano es el ingredientede la felicidad? Esunaminoácidoprecursorde la serotonina y de lamelatonina. Si una persona no ingiere suficiente triptófanoensudieta, agotará las reservasdelmismoypodríaempezar aexperimentar síntomas depresivos. Marta Robles David LópezGómez Médico psiquiatra El Rincón de

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • La Razón 10 ATUSALUD Hace unos años sufrir una lesión medular era sinónimode vivir ancladoauna sillade ruedas.No importaba si la lesiónera completao incompleta. Hoy, los avances tecnológicos han permitido que historias como ladeEdurne se transformenenejemplosdesuperación. En su caso todo comenzó con un lipoma, unbultode grasa. Edurne tenía unos 20 años. «Elproblemaeralalocalización. Alhacermeunescánerlosmédicos se asustaron por el tamaño. Al no causarme problema y ver que estaba estable me hacían resonancias de control cada tres años», recuerda. Ya entonces era enorme: «Medía seis centímetros de largo cuando me lodiagnosticaron y de ancho ocupabatodoelcanal cervical,yanohabía más sitio ese era el problema». Pasaron los años y cuando se quedóembarazada, en 2019, empezaron los prob l emas . «Me enteré en abril y losmédicos tardaron tres o cuatro meses en ver la relación entremis dolores y el lipoma». Edurne describeesedolor tanagudoquesentía como «un rayo que me atravesaba la columna vertebral y se iba hacia los brazos». Fueenesemomentocuandosus médicos le dijeron que no podría dar a luz y que la sacaban ya. «Me neguéymedijeronqueeramibajo responsabilidad». Estaba tan solo decuatromesesysabíaquehacerlosignificabaperderasupequeña. «Se me empezaron a dormir las piernas,mefallóelequilibrio...yasí aguanté hasta la semana 36. Recuerdo que ya no podía ni dar dos pasos sin agarrarme», relata. Durante todo ese tiempo tanto suginecólogacomosuneurocirujano, delHospitalUniversitariode Navarra, le veían todas las semanas: «Mi caso, al menos entonces, eraúnico.Medecíanqueloimportante era que mi empeoramiento no fuera radical. De lo contrario, mehubierantenidoqueoperarsin sacar a mi hija». Una posibilidad bienpresente.«Hastahicieronuna camillaparapodermeoperar» llegado el caso. Nofuenecesaria.Yasí llegóa las 36semanas,cuandoledijeronque había que hacer ya la cesárea. «Mi hija nació con dos kilos». Pero ese díanopudoconocerla.Sí lohizoal día siguiente ayudada de una silla de ruedas. «Mi hijaestuvobastante tiempo enneonatos, unos ventitantos, más de los necesarios creoparahacernos unfavoramimaridoyamíporqueel 4 de noviembre nace,el13meoperanyluegootravez el 15, ya que como no me pudieron quitar el lipoma del todo, hice un edema en la médula,ymetuvieron que quitar vértebras y ponerme placas», explica. Despuésdelasegundaoperación, Edurne «no podíamover nada de cuelloparaabajo,nipiernasnimanos. Estuve asímeses». El 9 de diciembre la derivan al HospitaldeParapléjicosdeToledo, «dondemeoperanunaterceravez porquesemeinfectólacicatriz.Allí estuve hasta el 27 junio 2020». Unos meses que recuerda con dolor porque no solo no se podía mover, sino que «no podía estar con mi hija. No paraba de llorar. Los pronósticos no eran buenos paramí».Sumaridoalquilóunpiso y venía a verla una par de horas al día con la pequeña hasta que por la pandemia cerraron el hospital. «Memandaronunmesacasa,todo el abril. Luegovolví. Encasapodía andarunpococonel andador. Iba con la silla de ruedas y estar así en tu casa... estabamal,muymal». Al volver, Edurne no paraba de hacer rehabilitación. «Le dije ami marido: ‘‘No quiero salir de este hospital –el de Toledo– en silla de ruedas’.’Ylologré.Salí conmuletas, me costóDios y ayuda». En Pamplona, la mandaron al rehabilitador, «tresdíasy45minutos, pero con eso no haces nada. Mebusquéuncentroprivadoyme hablaron del Centro Europeo de Neurociencias (CEN) en Aravaca, Madrid». Ya en abril de 2021 Edurne se hizo un intensivo en el CEN. «Me explicaron que en el caso de las lesionesmedularesincompletassi setrabajayseesconstanteserecupera bastante». Fue entonces cuando empezó su lucha, o su segundo«round».Unmesdeterapia intensiva: seis horas de rehabilitación y ejercicio y dos de descanso y para comer. «Acababa agotada. Porlamañanahacíaejerciciofísico para coger fuerza y por las tardes meponíanenlacintadesuelouna horaenterayenelarnésenganchada al techo», recuerda. Un sobresfuerzo con el que en solo30díaspasódeandar condos bastonesunospocosmetrosasalir sin ellos. «Mis fisioterapeutas de Pamplonaalucinaron. Vieronque en un mes conseguí lo que aquí hubiera tardado un año». Ahora sigue con rehabilitación tanto pública como privada. Sabe que necesita hacer ejercicio. Graciasaesemismotesónporel queal volveracasaplególasillade ruedasynolahavueltoaabrir«está hoy así». Gracias aeso, a la rehabilitación en el CEN y a no conformarse con lo que le dijeron los médicos: «Tanto la rehabilitadora de Toledo como la de Pamplona medijeronquenovolveríaaandar. En concreto, la de Pamplona me dijo‘‘caminarásentucasaconayuda de un andador, pero en la calle tendrásque ir ensillade ruedas’.’Y la de Toledo lo primero que me soltófue‘‘buenovetepensandoen iradaptandotucasayaver sibajamosesa tripa’,’cuando yoacababa de parir y no había vuelto a andar. Sensibilidadcero»,selamenta.Por eso, dado su caso, pide a la gente queluche: «Simeconformoconlo quemedijoelmédicomehubiera quedado en silla de ruedas». «Ahora soy independiente, no puedocorrer, aunqueyaestoy trotando en rehabilitación. Eso me limita mucho teniendo una niña detresaños,peroahorapuedocogerla, la puedo llevar al cuarto, al baño... Cada vez tengo más resistencia, he vuelto a trabajar, puedo pasar todoeldíadepie, ¡sihastahe disfrutadode los Sanfermines!». Belén Tobalina. madrid «Me llego a conformar con lo que me dijo el doctor y sigo en silla» ►Edurne ha vuelto a caminar gracias a la rehabilitación, clave en casos de lesiónmedular cuyo día internacional se celebramañana ¿Por qué aumentan los casos de embarazadas hipertensas? Las mujeres pertenecientes a la generación Z y las «millennial» tieneneldobledeprobabilidad de desarrollar hipertensión en el embarazo, en comparaciónconlasgestantes del «baby boom». Así se desprende de un estudiodel Northwestern Medicine, en Estados Unidos, publ icado recientemente en la revista «JAMAOpenNetwork». El hallazgo es significativo porque comúnmente se cree que los aumentos en las tasas de presión arterial alta en el embarazo se deben a que las mujeres se quedan en estado a edadesmás avanzadas. No espor la edad Sin embargo, este estudio ha descubierto tasas de presión arterialaltamáselevadasentre las personas de generaciones másrecientes, independientemente de su edad. «Sibienhaymuchasrazones paraloscambiosgeneracionales observados, suponemos quesedebe, engranparte, a la disminucióngeneracionaldetectada en la salud del corazón»,afirmalaautoradelestudio, la doctora Sadiya Khan, profesora de Medicina en la UniversidadNorthwestern. «Estamos viendo más personasenlasgeneracionesmás recientes –prosigue– que inician el embarazo con factores de riesgo como la obesidad». Haymuchoenjuego, yaque «la presión arterial alta en el embarazoesunadelasprincipales causas de muerte tanto para la madre como para el bebé», recuerda. «Se asocia con un mayor riesgode insuficiencia cardíacayaccidentecerebrovascular en lamadre y unmayor riesgo dequeelbebénazcaprematuramente, tengauncrecimiento restringidoomuera», incide la doctora, que explica que este riesgoafectanosoloalamadre sino también al bebé, y «estableceuncírculoviciosodedeterioro de la salud generacionalalcomenzarlavidaconuna salud cardíaca más pobre» en el caso de los recién nacidos. B. Tobalina. madrid ►Hasta500.000personassufren lesiones medularesal añoenel mundo. Ensumayoría, sedebena «accidentes detráfico, tirarsede cabeza, hacer ‘‘balconing’’ yúltimamente tambiénpor ‘‘parkour’’», explica JoséLópez Sánchez, cofundador y director técnicodelCEN. Esmuyfrecuenteque, trasel periodode hospitalización, los pacientesnoaccedana losserviciosde rehabilitaciónparacontinuar consumejoría. «Durante muchosañossecreía queestaspersonasno teníancapacidadpara volver acaminar ynoes así. Enel casode la lesión medular incompletael usodetecnología, como lossistemas robóticos queposibilitanqueel pacientesepongadepie ycamine, ayudaensu rehabilitación, así como mediante laneuromodulación, quesondiferentestécnicasqueestimulan lasconexionesde la médulaespinal. Por desgracianosonaún muyhabituales». Poreso es importanteponerse enbuenasmanosyhacer ejercicio. Yenel casode las lesionescompletas, el futuroesprometedor. «Unaempresasuizaha logradoquevarios pacientespuedanvolver acaminar tras25años enunasillade ruedas con la implantaciónde electrodosdentrodel canalmedular. Eseesel futuro, queestará, esperemos, encuatroo cincoaños», estima. Presente y futuro «Tras la segunda operación, no podía mover nada de cuello para abajo» Todo empezó con un lipoma en la columna. En el embarazo empeoró

La Razón • Domingo. 4 de septiembre de 2022 ATUSALUD 11 Edurne y su hija pasean, esta semana, por las calles de Pamplona Halladas variantes en 10genesque elevan el riesgo de sufrir la enfermedaddeCrohn Unequipo internacional de investigadores ha identificado diferentes variantes genéticas en 10genesqueelevan la susceptibilidadde una persona a sufrir laenfermedadde Crohn, entreellosmodificacionesen seis genesde regiones del genomaque no se habían relacionadopreviamentecon estaenfermedad inflamatoria intestinal. Estosdescubrimientos, publicados esta semanaen la revista científica «Nature Genetics», ponendemanifiestoel papel causal de las células mesenquimalesen la inflamación intestinal, loque ayuda a centrarseen las raíces genéticasde laenfermedad inflamatoria intestinal y proporcionamejoresdatos con losquedesarrollar la próxima generaciónde tratamientos. Todo un logro. Investigación ¿Su tipode sangreprediceel riesgode tener underrame cerebral antesde los60? Tras ocho años, pertuzumab reduce el riesgo de recidiva de cáncer demama Datos actualizadosdel estudioen fase III Aphinityencáncer demama precozHER2-positivo, con participaciónespañola, demuestranque la combinacióndepertuzumab, trastuzumab yquimioterapiadisminuyeel riesgode recaídas ymuerteen pacientes con afectacióndeganglios linfáticos en losque este riesgoesmayor. Los resultados, obtenidos tras una medianade seguimientode8,4 años, reflejan una reducción del 28%del riesgode recaídaomuerte, enestegrupode pacientes, loquecorresponde a un beneficio absoluto a los 8 añosdel 4,9%. El mayor beneficio se siguióobservandoen las personasque tienen un alto riesgode recaída; esdecir, en aquellas con afectaciónde los ganglios linfáticos. Oncología El tipode sangrede una persona puedeestar relacionadocon el riesgode sufrir un accidentecerebrovascular temprano, según un nuevometaanálisisdirigidopor investigadoresde la FacultaddeMedicinade laUniversidaddeMaryland, que ha sidopublicadoesta semanaen «Neurology». Tras ajustar por sexo yotros factores, los investigadores encontraronque aquellas personas conel tipode sangreA tenían un 18%más de riesgode sufrir underramecerebral tempranoque las cuentanconotros tiposde sangre. Aquellosque teníanel tipo de sangreO tenían un riesgo 12%menor de sufrir underrame cerebral que las personas conotros tiposde sangre. Estudio Estaenfermedadcausa inflamacióndel tractogastrointestinal

