2022-08-21_A Tu Salud

A Tu Salud sólo se vende con LARAZÓN 21 de agosto de 2022-Nº 926 DREAMSTIME La miocardiopatía de Takotsubo se produce ante una emoción estresante. Los cardiólogos sospechan que la crisis sanitaria de estos últimos años ha aumentado los casos P. 4-5 La pandemia agudiza el síndrome del corazón «roto»

Domingo. 21 de agosto de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD Dras. Ester Arango y Raquel Vázquez Especialistas en Ginecología y Obstetricia del Hospital San José, en Madrid La adolescenciaesuna etapa llena de cambios físicos y psicológicos en la vida de la joven. Teniendo en cuenta estos aspectos, el Hospital QuirónsaludSan José, enMadrid, ha creado la Unidad de Atención a la Adolescencia, en la que las pacientes puedan tener acceso a unaatenciónespecializadaymultidisciplinar desde precisamente esta etapa. 1. ¿Por qué es importante acudir al ginecólogo durante la adolescencia? No todas las adolescentes necesitarán acudir a una consulta ginecológica, pero cuando tengan un problemaconcreto,comopueden seralteracionesdelciclo,síntomas dehiperandrogenismo–acné, exceso de vello, retención líquidos, etcétera–, consejo contraceptivo, descartarenfermedadesdetransmisión sexual, alteraciones del desarrollo... es importante que acudan a la consulta especializada, resuelvan las dudas que tengan y se sientan comprendidas. 2. ¿A partir de qué edad deberían ir? Hemos fijado la edad de nuestras pacientesdelos12alos20añosen esta consulta. 3.Aproximadamente,¿pueden estimarquéporcentajedeadolescentesvanalginecólogouna vez al año? Diría que en Medicina privada sobre un 10-15%. 4. ¿Qué podría hacer que acudan de forma más frecuente? (insistencia padres, confianza con el ginecólogo...)? Primero que conozcan los servicios que ofrecemos, y segundo que, cuando vengan, se sientan cómodasyquierancontinuarcon el seguimiento. 5. El Hospital QuirónsaludSan José ha creado la Unidad de Atención a la Adolescencia. ¿A cuántaspacienteshanatendido desdesucreación?Y¿acuántas esperan atender de forma anual? Hemos empezado launidadenel mes de junio de 2022, por lo que todavía esmuy pronto para hacer unbalance.Enesteprimermesde funcionamiento serían alrededor de 40 las pacientesmenores de 20 años atendidas. Esperamos que según vayan conociendo la unidadsecitensolamenteadolescentes enesa consulta –ahoramismo suponen en torno al 40-50% del total de pacientes–, esa es la idea. 6. ¿Cuentanenestaunidadcon un servicio de telemedicina? ¿Sepuedehacer laexploración ginecológicaanual por esta vía oespara resolver laspequeñas dudasque pudieran tener? Sí, atendemos consultas telefónicas. La exploración ginecológica siempre es presencial, de forma física, ahora bien, no siempre es necesaria realizarla en las adolescentes; lamayoríadelasocasiones son consultas que se resuelven con una buena entrevista clínica, sin necesidad de exploración física, y eso sí que puede hacerse por teléfono. María Bariego. MADRID resderiesgoparaevitarrelaciones tóxicas o de violencia machista. 9.¿Lasmenoresacudensolaso con unprogenitor? Mis pacientes menores siempre han venido acompañadas de su madre o de una familiar cercana (tía, hermana mayor). Aunque cada vezmás acuden acompañadasdesupadre,esimportanteque estos también se impliquen. 10. Unode losobjetivosescrear un vínculo de confianza con el facultativo.Peroalos21cambia deginecólogo. ¿Esoesbueno? No necesariamente, las ginecólogasdelaunidadtambiénhacemos consultaginecológicayobstétrica, asíquepodríancontinuarconnosotras si así lo desearan. «Solo un 10-15% de adolescentes va al ginecólogo una vez al año en la privada» A partir de los 12 años pueden acudir a la Unidad de Atención de San José 7. ¿Cuáles son las tres preguntas más frecuentes que os hacen las adolescentes? ¿Puedo descartar una enfermedaddetransmisiónsexual (ETS)?, ¿qué método anticonceptivo me recomiendasenmicaso?y¿puedo vacunarmedelVPHsiyahetenido relaciones? 8. ¿Quésepuededetectaraestas edades? FactoresderiesgoparaevitarETS; alteraciones del ciclomuchas veces relacionadas con el síndrome deovariospoliquísticos; concienciar sobre hábitos saludables, como abandono del hábito tabáquico quemuchas acaban de iniciar,alimentación,ejerciciofísico; consejocontraceptivoparaevitar embarazosnoplanificados; factoMis pacientes siempre asisten acompañadas de su madre, tía o hermana mayor» QUIRÓNSALUD

3 LA RAZÓN • Domingo. 21 de agosto de 2022

Domingo. 21 de agosto de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Mar Muñoz Rosario. MADRID Se ha utilizado en innumerablesnovelasocanciones comounametáfora romántica con la que expresar el intenso doloremocionaloangustiaquese experimenta cuando sufrimos un desengañoamoroso, una traición o la pérdida de un ser querido. Se nos «rompe el corazón». Lametáfora aparece en los textos de dramaturgos y poetas ilustres de nuestraHistoriae, incluso,haprotagonizado grandes éxitos musicales.Perodetrásdesusignificado poético,hayunaafeccióncardíaca provocada, en la mayoría de los casos, por situaciones estresantes y emociones extremas: es el síndromedel corazón rotoomiocardiopatía de Takotsubo. Estapatologíafuedescritaenlos años90enJapónysunombrehace referencia a la vasija abombada con el cuello estrecho especialmentediseñadaparalacapturade pulpos usada tradicionalmente por los pescadores nipones. Esta apariencia, similar a ladeun reloj de arena, se asemeja a la forma que adopta el corazón cuando se infarta de golpe. Y es que, la presentaciónclínicadeestesíndrome es superponible a la del infarto agudo de miocardio, pero, por lo general,singravesconsecuencias. «Laspersonasquelosufrensuelen reportar dolor repentinoyopresivo en el pecho acompañado de falta de aire, sudoración, náuseas ►La miocardiopatía de Takotsubo es una afección que se experimenta al vivir una emoción estresante relacionada con una mala noticia o una experiencia vital desagradable No es un infarto, su corazón puede «romperse» por dentro. William Shakespeare dedicómuchosguiñosaestaafección en sus tragedias. El rey Lear, protagonistadeunadesusprincipales tragedias teatrales, muere por el intensodolor que le produjo el ahorcamiento de su amada hija Cordelia. En la vida real, en pocas ocasiones puede causar la muerte. La mayoría de las personas que lo padecen se recuperan rápidamente con un tratamiento adecuado. «Los pacientes suelen recuperarse tras la realización de yvómitos. Sinembargo, adiferenciadel infartoagudodemiocardio –el cual, se produce por una obstrucción total o casi total de una arteriacoronaria–,elsíndromedel corazónrotonopresentaobstrucción, sino una disminución de flujo sanguíneo en las arterias del corazón y afecta solo a una parte del órgano interrumpiendo temporalmentesufunciónhabitualde bombeo.El restodelcorazóncontinúafuncionandocorrectamente o incluso puede contraerse con más fuerza. De hecho, en la coronariografía se ve, efectivamente, que las coronarias son completamente normales en el 99% de los casos», indica Iñaki Lekuona, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Vizcaya. Sin causa clara Aunque la causa no está clara, la Ciencia ha comprobado que este síndrome suele estar precedido porunaemociónestresantenegativa relacionada con una mala noticia o con experiencias vitales como lamuerte inesperadadeun familiar o amigo, un diagnóstico médico de mal pronóstico, una actuaciónenpúblicoconaltacargaemocional,undivorcio,undespido o desastres naturales. Sin embargo, y aunque es menos frecuente, también se puede producir tras vivir una emociónplacentera, como el hecho de que te toque la lotería. «Enunregistrode 910 pacientes que presentaron este síndrome, 873 (95,9%) lo hicieronenlaformadecorazónroto mientrasque37(4,1%) lohicieron en la formadecorazón felizo ‘‘happy hearts’’», comenta el experto. A estos desencadenantes se ha venido a sumar el contagio por SARS-CoV-2 y el estrés físico y emocional provocado por la enfermedad. Así, puede aparecer tras haber sufrido una enfermedad aguda (infección por SARSCoV-2);perotambiéndebidoalos sentimientos de incertidumbre al enfrentarse a una crisis sinprecedentesyaunenemigodesconocido, el miedo al contagio, el aislamiento prolongado, la situación socioeconómica, los dilemas éticos y lasmuertes. Según el doctor Lekuona, todavía no hay estadísticas relacionadas con la pandemia,peroaseguraque«habrámás casos» y que se diagnosticarán graciasa lamagníficaredde infarto con la que cuenta nuestro país y toda Europa. Así, al igual que podemos rompernos una pierna o un brazo, también podemos «rompernos»

LA RAZÓN • Domingo. 21 de agosto de 2022 ATUSALUD 5 nes,aestedesequilibrioentresexos en el diagnóstico de la patología. Segúnunestudiopublicadoamediadosde2009en la revista«AmericanJournal ofCardioloy», el trastorno parece deberse a un aumento en el nivel de hormonas relacionadas al estrés. «Nuestro organismo comienza a segregar hormonas de activación como la adrenalinaolanoradrenalina.Esta brutal y repentina descarga hormonal que puede llegar a desatar unasituacióndeangustiaextrema DREAMSTIME pruebasmédicasylapautafarmacológicaqueselesprescribesuele ser betabloqueantes, fármacos quebloqueanlaaccióndelaadrenalina y de otras sustancias similares, aunquenoes un tratamientoa largoplazo.Unavez superada lacrisislarecomendaciónesevitar episodios de estrés», subraya el cardiólogo. Este síndrome es relativamente raro.«Engeneral, representael1% detodoslossíndromescoronarios agudos». Sin embargo, la poblahace que el músculo cardíaco experimenteunahipercontractilidad hastael puntodequeel ventrículo izquierdo adquiere una forma cónica.Noestácompletamenteclaro cómoestashormonaspodríandañar el corazón o si existen otras causas», indica el especialista. Sin embargo, apunta que hay un predominio de varones cuando este síndrome seproducepor emociones positivas intensas. Otrode los retos de la ciencia es desvelar losmecanismoscerebrales que influyen en el desencadenamiento de este síndrome. «La investigaciónesmúltiple.Además de los estudios hormonales, estamosvalorandodesdelosmecanismos que contribuyen al estímulo extremoporpartede las catecolaminas al corazón como en el caso de un tumor conocido como feocromocitoma a los estudios de resonanciamagnéticay tomografía de emisión de positrones, hastaestudiospsicológicosyneurops i qu i á t r i cos a t ravés de neuroimagenparaver lasdiferenciasenlareactividaddelhipotálamo, la amígdala o el cirus cínguli y el grado de conexión-desconexióncerebro-corazón.Además, seestánrealizandoperfilespsicológicos a través de complejas encuestasdepersonalidadyestados dedepresiónyreactividadantelas emociones», argumentael doctor Lekuona. Consejos para prevenirlo Aunquelasprobabilidadesdeque unpaciente vuelva apadecer este síndrome después de una situación estresante son bajas, se han reportado casos de episodios repetitivos. Tomar medidas para controlarelestrésemocionalpuede mejorar la salud del corazón y ayudar a prevenir este y otros eventoscardíacos.Otrosconsejos son: evitar el consumo de tabaco y otras sustancias tóxicas, controlar lapresiónarterial,hacerejercicio regularmente, descansar adecuadamente y seguir una dieta rica en fibra y vegetales. «Mantener un peso adecuado es importanteparalapoblaciónengeneral, peroespecialmenteparalamujer, pues tieneunmayor riesgodedesarrollar enfermedad cardiovascular, más aún si la grasa se acumula en tronco y abdomen. Además,especialmenteapartirde los65años,yalacurvadeincidenciadehipertensiónseincrementa en mujeres, lo que aumenta las posibilidadesdedesarrollaralgún evento cerebrovascular. El riesgo decardiopatíacoronariaoictusen mujeres hipertensas es entre dos ycuatrovecesmayorqueenquienes tienen valores normales», recuerda el doctor Lekuona. Aunque es menos frecuente, también se puede producir tras vivir una emoción feliz o placentera El dolor repentino y opresivo en el pecho acompañado de falta de aire son algunos de sus síntomas La pandemia de la Covid-19 hace sospechar a los cardiólogos de un aumento de casos Un 95%de los casos de este síndrome se da entremujeres El duelo nos precipita al infarto ►Un estudio llevado a cabo por investigadores de la FacultaddeMedicina de Harvard ha examinado el riesgo de sufrir un infarto tras lamuerte de una persona importante en nuestra vida. El hallazgo más alarmante es que el riesgo de sufrir un infarto se multiplicó por 21 durante las primeras 24 horas tras lamuerte de un ser querido. En concreto, el riesgo era mayor entre las personas que tenían factores de riesgo comunes para las enfermedades del corazón, incluyendo la presión arterial alta, el tabaquismo, la diabetes y el colesterol elevado. ción femenina tieneunaprobabilidadmuyaltadepadecerla: «Una de las enfermedades cardíacas que afecta mayoritariamente a la mujer es el síndrome del corazón roto. Un 95% de los casos que se registralosufrenpersonasdesexo femenino en su mayoría posmenopáusicasquepierdenlaproteccióndeestrógenos».Yañade: «Un 2%de los infartos que se registran en la población femenina corresponde a este síndrome del corazón roto». Mayores y con ansiedad Otro factor de riesgo conocido es la edad. La mayoría de las personas que padecen el síndrome del corazón roto son mayores de 50 años.Tambiéninfluyeelhechode haber padecido un trastorno de salud mental previo o actual. Así, las personas que tienen ansiedad odepresiónpuedentenerunriesgo más alto de tener el síndrome del corazón roto. La Ciencia todavía hoy trata de dar respuesta, entre otras cuestio-

Domingo. 21 de agosto de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD LaArquitecturasurgióparadarrespuesta a la necesidad de protección del ser humano, que abandonólascuevasparaconstruirsus refugios enmadera, tierra y barro.Miles de años después, la Arquitectura tiene la responsabilidaddedarrespuestaalosgrandes retos que debe afrontar la sociedad actual. Necesitamosespaciossaludablesyseguros, que garanticen la salud y el bienestar de las personas. En los años 80, la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS) advirtió que hasta un 30% de los edificios nuevos y remodeladosenelmundopodían«generar unnúmeroexcesivodequejasrelacionadas con la mala calidad del aire interior». La OMS acuñó el concepto del «síndrome del edificio enfermo» como un «conjunto de molestias y enfermedades ocasionadas en las edificaciones». Podríamoshablardeun edificio enfermo (o «enfermante») cuando provocaunconjuntodesíntomasenalmenos un 20%de susmoradores. Algunas patologías de los edificios afectan a la salud de las personas, como las físicas, causadas por la humedad y la suciedad, las químicas y las derivadas de la presencia de organismos vivos. Los arquitectos, además de evitar estas patologías, podemos ayudar a la sociedad a ir un paso más allá, proyectando edificios que promuevenlasaluddesususuarios; cuidando la configuraciónde los espacios; la calidad Vivir 100 años en espacios saludables Sigfrido Herráez y Rita Gasalla Opinión losespaciosenlasaludde laspersonas. Sin embargo, y a pesar de la experiencia de la recientepandemia, laArquitecturasaludable sigue sinocupar el lugar prioritarioque debiera tener en la agenda pública. Y no tenemosmás tiempo que perder. Necesitamos espaciossaludables,seguros y sostenibles, que garanticen el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Los espacios en los que vivimos y trabajamosdeterminannuestrasalud.LaArquitecturaes, además,unaexpresiónde loque queremos como sociedad. Todos los edificios que construyamos van a estar ahí durante décadas y sus efectos alcanzarán a personas que aún no han nacido. Losarquitectosestamoscomprometidos con los ciudadanos del presente y con las generacionesfuturas.Tambiénconnuestro planeta, cuyos recursos no son ilimitados. Una visión holística en la que queremos implicar a responsables políticos y agentes sociales. Porque la salud física, mental y social de las personas y la supervivencia del planeta están en juego. Vivir 100 años con salud es posible si somos capaces de tomar las decisiones adecuadas en el cuidado individual y como comunidad construyendo nuestro mundo sobre los pilares de la Arquitectura saludable. Hace unas semanas, supimos que el arquitectojaponésShigeruBanhaobtenidoel PremioPrincesadeAsturiasdelaConcordia 2022por susproyectos volcadosen lasostenibilidad, la ayuda frente a emergencia y el impactosocial.Yaen2014recibióelPritzker, elmayor reconocimiento de la disciplina. Recuperamosunafrasesuyaqueprofundiza en la dimensión real de la Arquitectura: «No tenemos que trabajar sólo para los privilegiados, sino para la gente». Tendríamos que añadir a esto que tenemoseldeberdetrabajarparalasgeneraciones futuras y ser, como dijo Jonas Salk, inmunólogoypadrede laneuroarquitectura, «buenos antepasados». «Se necesitan espacios que sean seguros y sostenibles» Interior de las oficinas de Jazz Pharmaceuticals enMadrid, un proyecto de GalöwArquitectura Saludable CEDIDA POR COAM ►«Algunas patologías de los edificios afectan a la salud, como las físicas, causadas por la humedad, las químicas y las derivadas de la presencia de organismos» del aire, de iluminación y del agua; el nivel de ruido, la temperatura y la humedad; la ergonomía, los colores o la presencia de elementos naturales. Si tenemosencuentatodosesos factores, estamos promoviendo el bienestar físico y mental de las personas, potenciando sus capacidades cognitivas y hasta generando estados de ánimos positivos. No olvidemos que pasamos de promedio un 90% de nuestra vida en espacios cerrados y la responsabilidad respecto a cómo sonesosespaciosenlosquedesarrollamos nuestras experiencias, es principalmente del arquitecto. Numerosos estudios de universidades e instituciones internacionales prestigiosas constatan desde hace años el impacto de Sigfrido Herráez es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Rita Gasalla es presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable

LA RAZÓN • Domingo. 21 de agosto de 2022 ATUSALUD 7 Cataluña dispensará medicamentos de otros países europeos El Departamento de Salud y el ConsejodeColegiosFarmacéuticosdeCataluñahaincorporado la opción de dispensar medicamentos de otros países europeos en las oficinas de farmaciadeesacomunidad y,asu vez, que se puedan dispensar medicamentosequivalentesde prescripcioneshechasenCataluñaenotros países. SegúnhainformadolaGeneralitat, por ahora, el único país de destino donde se puede recoger medicación prescrita en Cataluña es Portugal, aunque seprevéqueestalistaseamplíe conlasincorporacionesdeChipre,Croacia,Eslovenia,Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,Letonia,Lituania,Luxemburgo,Polonia,RepúblicaCheca ySuecia. En el ámbito estatal, se adhierentambiénalainteroperabilidadeuropealascomunidad e s a u t ó n o m a s d e Extremadura, Canarias, País VascoyMadrid, aunque, enlas siguientesfasesseintroducirán el restode territorios. Algunosproductosincluidos enlaprestaciónfarmacéuticay que se prescriben en receta, comosonlosproductossanitarios –pañalesde incontinencia urinaria, gasas o esparadrapos– y los dietoterapéuticos – como suplementos alimenticios– quedan excluidos del proyecto. Para acceder a este servicio, lasprescripcionesdebenllevarse a cabo mediante el sistema derecetaelectrónicadel Siscat, yenlafarmaciadebemostrarse la tarjeta sanitaria individual (TSI) y undocumento identificativooficialquecontengauna fotografía (DNI opasaporte). Nosepuederecogerelmedicamento en nombre de otra persona, es decir, solo puede recogerelcontenidodelareceta el titular, y debe abonarse el 100% del importe del mismo. Encasodequererelreembolso del importe, el paciente debe solicitarlo en Cataluña, según la cobertura y las condiciones de financiacióndel fármaco. E. S. C. MADRID Farmacia Humedad y altas temperaturas son la combinación perfecta para la aparición demicroorganismos Las infecciones vaginales suben un 50% en verano E. S. Corada. MADRID Deberíamos cuidar nuestra higiene íntima todo el año pues resulta esencial para lograr un bienestar general, peroenveranocobramayorrelevancia.Yesqueenlaépoca estival aumenta la posibilidad de sufrirunainfecciónvaginal.Según laSociedadEspañoladeGinecología y Obstetricia (SEGO), este tipo de problemas se incrementa un 50% durante los meses de calor y llegan a suponer un tercio de las consultas al ginecólogo. El aumentode la humedad y las altastemperaturasseconviertenen la combinación perfecta para que puedan aparecer microorganismos obacterias, que alteren laflora íntima ,por loquehayqueextremar la prevención. Los síntomas máscomunesdeestetipodeinfecciones sonpicor, irritación,malestar, escozor o alteraciones en el flujo vaginal. Lafloravaginalpresentaunapoblaciónconstituidaprincipalmente por lactobacilos, que en su conjunto contribuyen a mantener un ecosistema equilibrado, un pH adecuadoyunacorrecta lubrificación de la vagina. También tienen una función protectora frente al crecimiento de bacterias potencialmentepatógenas.Cuandoeste equilibrio se ve alterado, como en verano, el papel protector de los lactobacilos disminuye, favoreciendo así las infecciones. Las infecciones más habituales sepuedenproducir tantoporhongos, dando lugar por ejemplo a la candidiasis, como por bacterias, favoreciendo laapariciónde la vaginosis. Producida por el hongo Candidaalbicans,esdehechouna de las más habituales, y produce picoryardorvaginal,flujoanormal de color blanquecino que puede ser acuosoomás espeso, así como enrojecimiento en la zona vulvar, dolor al orinar y/o durante el acto sexual. Esimportantediferenciarlade la vaginosis bacteriana, otro tipo de infecciónvaginalqueamenudose confunde con la candidiasis. Pero ambasinfeccionessonmuydistintas y su tratamiento también, por elloesimportanteacudiralmédico parasaberqué tipode infecciónse padeceenelmomentoqueseempiecen a notarmolestias. Para ello normalmente es necesario hacer un estudiomicrobiológicoque requeriráunatomademuestradelas secreciones,quesesometeránaun proceso de cultivo para poder determinarcuáleselgermenqueestá produciendo la infección y poder tratarlaconvenientemente.Enningún caso es conveniente automedicarse, y mucho menos con antibióticos. ►Este tipo de problemas supone hasta un tercio de las consultas en la época estival DREAMSTIME Para disminuir el riesgo de aparición de infecciones debe procurar: ►Cambiar la ropa de bañomojada en cuanto se pueda por prendas que estén secas. ►Usar prendas de algodón y nomuy ceñidas para favorecer la transpiración. ►Una higiene íntima adecuada con productos que respeten el pH vaginal (ácido). ►Si empieza a notar molestias o cree que puede tener una infección es recomendable consultar lo antes posible con el médico para que haga un diagnóstico ydetermine el tratamiento a seguir. ¿Cómo evitarlas? El 80 Congreso Mundial deFarmacia,quearrancará en Sevilla el próximo18deseptiembrede forma paralela al 22 Congreso Nacional de Farmacia, representa una gran oportunidad para mostrar almundo, ya lasociedad española, el modelo asistencial de farmacia y su condición de pilar fundamental del sistema sanitario. LlegaesteCongresodespuésde una pandemia en la que todo ese valor se ha puesto de manifiesto de una forma muy evidente. Los farmacéuticos quisimos ir másalládenuestra laborhabitual ayudandode formaespecial a los quemás lo necesitaban. Y así, en comunidades como Andalucía, llevamos losmedicamentos a las casas de los pacientes más frágiles, tras articular con la administración un procedimiento, y desarrollamos un servicio de entregademedicamentosdedispensación hospitalaria a través de las farmacias. En el ámbito social colaboramos conautoridadesy fuerzasde seguridadenmateriadeviolencia de género o localización de personas mayores. El 80CongresoMundial deFarmaciaseráunagranoportunidad para dar proyección internacional a lavocaciónasistencialde los farmacéuticos y a esa eficacia del modelo regulado y asistencial de Farmaciaenuncontextodecrisis. Al mismo tiempo será una gran oportunidad para debatir sobre las leccionesquenoshadejado la pandemia en relación con los retos sanitarios yde saludpúblicay cómo podemos los farmacéuticos asistenciales contribuir a ellos. Como anfitriones del Congreso, para nosotros será una satisfacción exponer al mundo algunas de las innovaciones que se gestaronaquí, enAndalucíaySevilla. Como la prescripción por principio activo, que en los alboresdel 2000cambióel paradigma de laprescripciónydispensación de medicamentos; o la receta electrónica, pilotadaporprimera vez en Europa en Sevilla. La farmacia mundial mira a Sevilla en septiembre Manuel Pérez Manuel Pérez es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla Opinión

46 PremioJaimeIdePeriodismo ● PremiodelaSociedadEspañoladeNeumologíayCirugíaTorácica ● PremioalasMejoresIniciativasdeServicioalPacientedelaFundaciónFarmaindustria ● PremiodelColegiodeIngenierosde Montes ● PremiodelaFederaciónEspañoladeEnfermedadesRaras(Feder) ● PremiodelaFundaciónInternacionaldeOsteoporosis ● PremiodelaFundaciónBiodiversidad ● PremioBiocultura ● PlacadelaSanidaddela ComunidaddeMadrid ● PremiodelaFundaciónPfizer ● PremioForoEspañoldePacientes ● PremiodelaSociedadEspañoladeDiabetes ● PremiodelaFederaciónEspañoladeEmpresasdeTecnologíaSanitaria(Fenin) ● PremiodelaSociedadEspañoladeMedicinadeAtenciónPrimaria(Semergen) ● PremiodelColegiodeFarmacéuticos ● PremiodelaFederaciónEspañoladeSociedadesdeNutrición ● PremiodelaFundaciónDental Española ● PremiodelaFederacióndePersonasconDiscapacidadFísica ● PremioPRsalud ● PremiodelaFundaciónBamberg ● PremioEdicionesMayoalamejorlabordivulgativa ● PremioEstrellasdelMardeIberocruceros ● PremiodelInstitutoDanone ● PremiodelColegioOficialdePsicólogos ● PremiodelaAsociaciónMultisectorialdeEmpresasdeTecnologíadelaInformación ● DospremiosdelaFundaciónFarmacéuticaAvenzoar ● Instituto NovartisdeComunicaciónenBiomedicina ● MedalladeorodelForoEuropa2001 ● PremiodelInstitutoBarraquer ● DosPremiosdelClubEspañoldelaEnergía ● PremiosdelInstitutoPulevadeNutrición ● MedalladeHonorde laFundaciónBamberg ● PremioPeriodísticoColegioOficialdeFarmacéuticosdeMadrid ● PremioPeriodísticosobrelaHeparina ● PremioComunicaciónSanitaria2016delInstitutodeInvestigaciónyDesarrolloSocialde Enfermedadespocofrecuentes ● Premio Medialover2017 ● Premio FundaciónECO ● PremioFundaciónDomusVi ● Premio Asedefl ● PremioPeriodismoenRespiratorioGSK ● PremioNacionaldeMedicinaSigloXXI ● PremioNewMedicalEconomics ● PremioEITFood ● PremioSupercuidadores ● PremioColegiadodeHonordelCOFM ● PremioHematoAvanzadelaSEHH ISBN: M-19813-2013 Domingo, 21 de agosto de 2022 LA PUBLICACIÓNMÁS GALARDONADADE LA PRENSAESPAÑOLA «Vivir a dieta nos cierra en un círculo vicioso con impacto físico y mental» Laura Jorge Nutricionista experta en salud femenina Entrevista incluircrucíferascomobrócoli,coliflorocoles de Bruselas, ya que los estrógenos, antes desereliminadosdebenestarinactivos,pues en el caso de no ser desactivados, estosmetabolitospuedenllegaratenerunefectomás potenteque los estrógenos ycausar complicacionesenelciclo.Enlafaselúteadisminuye la cantidad de estrógenos, por lo que aumenta el apetito. Es importante incluir alimentos ricos en magnesio: legumbres, frutos secos, cereales, chocolate... Ycuándollegalamenopausia,¿cómodeberíaser nuestraalimentación? Podríamoselegircereales integrales frentea losproductosrefinados,comodulces,bollería o azúcar de mesa. Priorizar la presencia depescadoa ladecarney tener presente las proteínasdeorigenvegetalcomolosgarbanzos y la soja. Asegurarnos el aporte proteico en las principales comidas. Un consejo importante es que sigan la estructura del plato saludable, que eviten el alcohol y tengan siemprepresenteelagua,quesemantengan físicamente activas, con entrenamiento de fuerza dos o tres días a la semana, y que inExdeportista de competición, tras superar un trastorno de alimentación, Laura Jorge sededicóa la nutriciónparaayudaralasmujeresadisfrutardeunavidasaludable a través de su dieta. Con una dilatada experiencia,acabadepublicar«Elmétodocome sano, vivesano» (editorial Zenith, Planeta). ¿Cómoinfluyesermujeralahoradepresumirdeunabuenasalud? Habitualmentetenemosmáspresióneneste tema,sobretodoporlaparteestética,de tener queestardelgadas.Muchasveces se relaciona erróneamente delgadez con una buena salud;quenotienenadaqueverunacosacon laotra, peropareceque vande lamano. ¿Hasta qué punto las hormonas femeninasy lasemocionesmarcanesasalud? Influyenmuchísimo,poresoenellibroexplico qué hormonas estánmás elevadas omenos encadaetapa. Por esoabordoesteenfoque integral para cuidarnos yhablo tantode emociones, de hormonas, de cómo va cambiando todo con el paso del tiempo, de la microbiota,delaalimentación,deldescanso, del ejercicio, del estrés, del sueño, porque todosetienequetenerencuentaalahorade comerysobretodocuandoqueremoscomer sanoy tener unabuena salud. ¿Cuálesson los trastornosdesaludmás habituales en lamujer relacionados con nuestraalimentación? Raquel Bonilla. MADRID MARIANO GARCÍA Deberíamos adaptar el menú según la etapa menstrual, al igual que cuando llega la menopausia» cluyan ejercicios de propiocepción y equilibrio, así como dormir un mínimo de siete horas al día. Elveranopropicialaesclavituddelasdietas. ¿Qué consecuencias para la salud implicaestar a régimenconstante? Tantoanivelfísicocomomental.Esfácilcaer en los círculos viciosos de las dietas, en los que la persona o bienpor la esclavitud de la silueta o bien por haber tenido excesos durante las vacaciones, empiezaasentirsemal y decide hacer una dieta, pero lo hacen por sucuentao recurrenadietasmilagrooabatidossustitutivosdecomidas, loquecomplicaquesemantengaenel tiempo, sintiéndosemalpor incumplirlo,deahíqueentrenen ese círculo vicioso. Lo ideal es que si necesitan hacer un cambio de hábitos o quieren conseguir un objetivo es que lo hagan de la manode profesionales. ¿Cuáles son las líneas maestras de su métodoparacontrarrestar todoeso? La clave es dejar de vivir a dieta. Pensar que comer sano es algo que va más allá de una cuestión estética, sino que hablamos de salud física y mental, pero hay que entender que esto no es sencillo y lleva su tiempo. Si vemos que tenemos unamala relación con la comida o que necesitamos adelgazar, o mejorar nuestro rendimiento deportivo, o que no nos encontramos bien porque algo nos está sentandomal, pues hay que acudir al dietistanutricionista. ¿Las vacaciones son un buen momento paraponersemanosa laobra? Pues sí. Soypartidariadequeestonoesalgo temporal,sinoquedeberíamoshacerlotodo el año. Tenemos que comer sano siempre y, mañana mismo sería un buen momento, aunqueestemosenagosto.Lapartepráctica del libro incluye un plan de ocho semanas para iniciar juntas el camino del cambio de hábitos.Hablomuchodeorganización, lista delacompra,leeretiquetas,hacerunmenú... Unpunto imprescindibleesno ir a comprar conhambreeirconlalistadelacompraplanificada sabiendo qué es lo que queremos cocinar esa semana. Relacionados con lamicrobiota y la alimentación serían el estreñimiento, la disbiosis intestinal, el síndromedel intestino irritable, la permeabilidad intestinal aumentada, el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, y las intolerancias alimentarias. Por ejemplo, son súperfrecuentesahoramismolaintolerancia a la fructosa y la intoleranciaal sorbitol. ¿Deberíamosadaptarnuestraalimentaciónal ciclomenstrual? Sí, considero que es algo importante y que podríamos sacarlemucho partido. El cómo podemos hacerlo va a depender de la fase. En todo momento nos tenemos que dirigir hacia unpatrónde alimentación saludable, pero, por ejemplo, es importante incluir alimentos ricos en hierro. También es importante incluir alimentos antiinflamatorios ricosenomega tres, comoel pescadoazul, las nueces, lino, chía, cáñamo… Así como una buenahidratación,yaqueestamosperdiendo sangre. Por otro lado, en la fase folicular es importante incluir alimentos ricos enantioxidantesyzinc,porqueenestafaseseestá desarrollandoelfolículo.Tambiénpodemos

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=