2022-08-14_A Tu Salud

A Tu Salud 14 de agosto de 2022-Nº 925 La Ciencia confirma que los parlamentarios tienen mejor salud que sus representados y la razón no es otra que su mayor poder adquisitivo Los políticos viven más años: su sueldo, factor clave

Domingo. 14 de agosto de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD QUIRÓNSALUD Siete de los 10 años más cálidos en España se han registrado en la última década. Este año, la primera ola de calor del verano meteorológico es ya la más temprana desde que hay registros,juntoaotradehace41años. Yno será laúltima. Laprevisiónes queseancadavezmás frecuentes, loque suponeunproblemade saludymásaúnloserápróximamente, ya que las proyecciones, pese a estar sujetas a incertidumbre, no dejanlugaradudas: el caloractual no será nada comparado con el que se nos avecina. 1. ¿Cómo regula nuestro organismoel calor? Existeunaparteennuestrosistema nervioso,enconcretodelhipotálamo, que mantiene la temperatura delorganismoentornoa37ºC,con pequeñas desviaciones. Hay que tener en cuenta que, a diferencia, delfrío,somosmuypocotolerantes a los cambios ocasionados por el calor. Diferentes mecanismos como la evaporación, la radiación y la convecciónnos permitendisiparel calordenuestrocuerpo.Hay que señalar, que necesitamos un sistema cardiocirculatorio con buen funcionamiento para llevar elcalordesdeel interiordelcuerpo a la piel. Determinadas condiciones climáticas como el grado humedad ambiente, pueden alterar la forma en que eliminamos el calor. En determinadas circunstancias, como cuando hacemos ejercicio o si padecemos alguna enfermedad, pueden alterarse los mecanismos de control de la temperatura corporal. 2.Durantelatermorregulación, al producirse una circulación sanguínea más lenta, ¿cómo afectaa lasaluddel corazón? Enloscasosdecirculaciónsanguínealenta,losmecanismosderegulacióndelatemperaturanofuncionanadecuadamenteyexistemayor tendenciaasufrirproblemasporel calor.Porotraparte,puede favorecerseladeshidrataciónolaformación de coágulos en la sangre. Las temperaturas altas pueden desBelén Tobalina. MADRID dad aumenta la posibilidadde sufrir problemas en estos pacientes. 7.¿Tambiénafectaalospacientescerebrovascularesyrespiratoriospor elmismomotivo? Un sistema cardiovascular intacto y un sistema respiratorio con un funcionamiento normal son dos factoresmuy importantes para un adecuado manejo en situaciones de altas temperaturas, ya que son el «vehículo» para disipar el calor. Sialguienpadeceproblemasrespiratoriosocirculatorios,esalgomás sensible al calor extremo. Por otra parte, losaumentosdelatemperatura corporal pueden afectar de formaimportantealcerebro,porlo que, si ya ha padecido problemas cerebrovasculares, un paciente debecuidarseespecialmentede la exposicióna altas temperaturas. 8. ¿Qué recomendaría a estos tiposdepacientes? Lasgeneralesalapoblación: evitar laexposiciónsolardirectayel ejercicio en las horas demás calor, alimentaciónehidrataciónadecuada. En el caso de pacientes con enfermedades cardiológicas o crónicas en general, una mayor atención a lamedicaciónhabitual yunmayor cuidado con los signos de alarma que indiquenque lapatologíaestá sufriendounagravamiento. 9. ¿Cuáles son los grupos más vulnerablesal calor? Ademásdelospacientesconenfermedades crónicas, hay que recordar determinados grupos de población como los ancianos y los niños, que tienen un peor control delatemperaturacorporalymecanismodedefensacomo la sedque funcionan de forma menos acentuada. Tengamosunmayor cuidado conellos enestos días de calor. 10. En el Hospital Quirónsalud Marbella cuentan con una unidadmultidisciplinarderehabilitacióncardíaca.¿Encuántomejoranestosprogramaslacalidad devidade lospacientes? Los programas de rehabilitación cardíacacomoeldenuestrohospital han demostrado un aumento significativodelacalidaddevida(y de la cantidad) y unmejor control de su enfermedad y de los problemas asociados, así como un buen desempeño de todos los aspectos deunavidaplena.Nuestrospacientesconocenmejorsuenfermedad, son capaces de controlar su alimentaciónyelejercicio quedeben realizar y sedesenvuelvenconsolvencia en entornos hostiles como el calor extremo. Estos programas son un arma terapéutica esencial enelmanejoactualdelospacientes conproblemas de corazón. Dr. José Luis Peña Hernández Especialista de Cardiología del QuirónsaludMarbella «Adiferencia del frío, somos poco tolerantes a los cambios causados por el calor» El termómetro disparado puede afectar «a los pacientes cardiovasculares» compensar a pacientes que presentan problemas de corazón: el veranoconsus altas temperaturas puede suponer un problema para estos pacientes por lo que deben extremar el cuidadode su salud. 3. ¿Qué pueden llegar a causar las altas temperaturas en pacientescardiovasculares? Estos pacientes deben asegurarse sus cuidadosmédicos habituales. 4. ¿Ysi no lohacen? En caso contrario, su patología puede verse agravadao inestabilizada,requiriendoatenciónmédica o inclusoun ingresohospitalario. 5. ¿Bastaríaconhidratarse? Unahidrataciónadecuadaesmuy importante de la prevención de problemas por altas temperatura, pero en el caso de pacientes cardiológicos se requieren otras medidas como tomar la medicación regularmente, no ingerir excesiva cantidaddesal, evitar losmomentos del día de máximo calor y no hacerejerciciointensoenlashoras del día demáxima temperatura. 6. Imagino que es peor para estos pacientes el calor si encima haymuchahumedad, ¿no? La excesiva humedad ambiental altera el enfriamiento de nuestro cuerpo por la evaporación del sudor. En ambientes con humedad elevada, con humedades relativas por encimadel 80%, estaevaporación es infectiva para eliminar el calordenuestrocuerpo.Porlotanto, la combinación calor y humeEl control de la temperatura corporal no funciona bien en personas con circulación lenta»

Domingo. 14 de agosto de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Belén Diego. LOGROÑO Ladiferenciaentrepolíticos y restodemortales es objetiva y, de acuerdo con un nuevo estudio firmado por investigadores de la UniversidaddeOxford, enReinoUnido, semideenmásañosdevida, probablemente relacionados con el hecho de que no andan mal de sueldo. Es lo que dicen las conclusiones del trabajo de investigación, para el cual se han recopilado datos de un total de once países ydeun total de57.500personas que sededicana lapolítica profesional. Los científicos no han tenido en cuenta si están en el gobierno o en la oposición, perosíhanincluidoensuanálisis el nivel de ingresos de los políticos en cuestión. En este trabajo se documenta la diferencia en la esperanza de vida entre políticos y ciudadanía en general y también su evolución en el tiempo. Llama la atenciónque enalgunos de los países estudiados ladiferenciaes lamayor que se ha observado durante los últimos 150 años. Cuando se trata de la esperanza de vida que tiene una persona a los 45 años, hay siete años de ventaja para los que viven de la política respecto a los gobernados, indican. ¿Vivenmejor las élites? Al empezar la presentación del proyectode investigación, losautores recuerdan que en los últimos años la mejoría en cuanto a esperanza de vida, que ha sido acusada durante un tiempo, ha empezado a estancarse en muchospaísesricos, yqueha llegado aempeorar entrealgunos grupos de población. Esa idea es la que ha inspirado la iniciativa de analizar las desigualdades sociales, ahora que además la pandemia ha puesto en evidencia las diferencias de forma más dramática y hay un interéscrecientepor el temaen la comunidad científica. Sus datos no alcanzan el año que estalló la pandemia, pero sí beben del interés que el tema ha suscitado, aclaran. Por ejemplo, indican que las últimas cifras muestran que los varones que viven en las zonas económicamente más deprimidas de Inglaterra viven casi diez años menos que los ciudadanos de áreas más prósperas. Para las mujeres de unas y otras áreas la diferencia en años de vida es de unos siete años, de acuerdo con los datos del ministerio de Sanidad de aquel país. Este tipo de información es la que despierta la curiosidad sobre si ciertas élites o profesionalescon mayores ingresos, como el caso de los políticos, tienen de verdad mejor salud y vivenmás. Hasta este momento, los estudiosquehananalizado lacuestión tiendenacomparar las tasas de mortalidadde lospolíticos con la de los ciudadanos a los cuales representan.Además, lohabitual es que los estudios se centraran en un único país, con algún trabajo excepcional considerando dos o tres. El valor de esta nueva publicación es que es el mayor que se ha llevado a cabohasta la fecha, con información de once países de altos ingresos. Los resultados se handado a conocer enuna revistacientíficaenlaqueungrupode autores independientesanalizan cada artículo para comprobar que cumple con criterios de objetividad y relevancia, la «Revista Europea de Epidemiología». Para llevarlo a cabo se han recopiladodatosoficialesdepolíticosqueejercenenAustralia,Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza,ReinoUnidoyEstadosUnidos.Paracadaunodeesospaíses, los datos van desde 1945 hasta 2014, peroel análisis llegaaretroceder hasta 1816 cuando la informaciónestádisponible (enFrancia) y avanzar hasta 2017. El totaldedatossecorresponde con 57.561 profesionales de la política, de los cuales 40.637 habían fallecido cuando se puso en marcha el estudio. La proporción de mujeres entre ellos varía mucho: son solamente el 3% en Franciay losEstados Unidos, pero en Alemania representan el 21% de los «participantes». A cada uno de los sujetos se le comparó con la población representada en funciónde supaís de residencia, su edad y sexo, para versi losdatosdemortalidaderan diferentes para políticos y ciudadanosengeneral encadaperiodo de tiempo concreto. También compararon los años de vidaque les quedaban cuando cumplían 45años, enfuncióndesi vivíande la política o no. En lamayor parte de los países estudiados, los políticos tenían tasas de mortalidad parecidas a lasde lapoblacióngeneral afinaLos políticos viven más años, y es cuestión de sueldo ►Si se pregunta cómo es la vida de los parlamentarios, sepa que tienenmejor salud que sus representados y es por su poder adquisitivo. Es lo que dice la Ciencia les del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No obstante, a medida que avanza el siglo XX, las diferencias se vanhaciendomayores en todos los países, y los políticos van ganando ventaja en cuanto a supervivenciacuandosecomparan con el resto de nosotros. También había diferencias entrepaísesencuantoa laamplitud de esa ventaja a favor de los políticos. En Italia, por ejemplo, era 2,2 veces más probable para un Imagen del Parlamento europeo Reducir la desigualdad entre políticos y ciudadanos va a ser un reto En España, sus señorías ganan cinco veces más que el salario mínimo

LA RAZÓN • Domingo. 14 de agosto de 2022 ATUSALUD 5 EFE ciudadano morir en el año siguientequeparaunpolíticodesu mismaedady sexo. EnNuevaZelanda laprobabilidaderamenor: 1,2 veces comparado con sus representantes. Loquesí sehavisto encasi todos los territoriosesque lamayor esperanzadevidade los políticos respecto a los gobernados es una ventaja mayor que en los150añosanteriores. Solamente amediados del sigloXIXhabía sido tan grande la brecha. Los años de vida ganados con lapolíticaenlasegundamitaddel siglo XX va desde «solamente» tres enSuizahasta sieteen losEstados Unidos. «Para muchos, estas diferencias en la esperanza de vida pueden deberse a que los políticos suelentenermayoressueldosque losde lapoblaciónmedia.EnReino Unido el sueldo básico de un parlamentarioesde84.144 libras (99.450euros)», escriben.Sinembargo, matizan también que esto sería parte de la explicación. La desigualdad se mide en ingresos, pero en realidad las diferenciasenlaesperanzadevidano coinciden con los mayores sueldosenpolítica. Los sueldosde los políticos empezaron a subir respecto a la media en la década de los 80 del siglo pasado, pero su esperanza de vida empezó a superar a la de los demás mortales cuatro décadas antes. El acceso amejores tratamientosmédicos yotros cuidados que tienen que ver con la salud, incluido el estilo de vida, también puede tener que ver, indican los autores. Así, recuerdanque tanto el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, como el primer ministro británico, WinstonChurchill, sufrieronhipertensión arterial toda la vida y acabaron falleciendo de ictus (infarto cerebral), pero a partir de 1960, los tratamientos para este tipode enfermedad empezaron a estar disponibles consiguiendo reducir, con ello las muertes por este motivo. La salud tiene que ver con el acceso a mejores tratamientos y cuidados ►Laurence Roope, coautor de este trabajo, ha recordado que este análisis es el mayor de los que se han llevado a cabo hasta ahora comparando la esperanza de vida de los políticos y la de la ciudadanía con sus mismas características. Los resultados muestran que la ventaja de los primeros es muy grande, sobre todo si se tiene en cuenta la que había en la primera mitad del siglo XX. Philip Clarke, catedrático de Economía de la Salud del mismo centro universitario, y autor principal del estudio, considera que reducir las diferencias en la salud es una de las prioridades de muchos gobiernos de países ricos, y que se van a encontrar un reto considerable para avanzar en la igualdad entre los grupos privilegiados, «como los políticos», y el resto de la población. El estudio más amplio hecho hasta la fecha

Domingo. 14 de agosto de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD La rebotica ¿Qué vitaminas son esenciales para su bienestar? ►Los suplementos ayudan a mejorar las funciones del organismo según cada necesidad R. Rodríguez. MADRID Cuando llega el verano y, con él, las ansiadas vacaciones, solemos tener más tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. A cuidarnos y mimarnos tanto por dentro como por fuera, una cuestiónmuy importanteque, sinembargo, no siempre es posible de realizarconelajetreoyelestrésdel día a día y de la rutina laboral. Cuidarsenotieneporquéresultar difícil si se sabe cómo. De hecho, bastacondejarseguiarpor el consejo de nuestro farmacéutico para acertar con las necesidades de cada persona y en cada momento, según su estilo de vida, su alimentación o incluso su situación vital, ya sea por la edad, un embarazo, la menopausia... Y en este escenario entranen juego las vitaminas de farmacia y de parafarmacia, que resultan esenciales para el correcto funcionamiento denuestroorganismo,yaquemuchas vitaminas y minerales que necesitamos no logramos obtenerlas a través de la alimentación habitual, porque a veces no son de fácil obtención a través de los alimentos o simplemente porque tenemos intolerancias que no nos permiten comer eso que nosvaadar lo que nuestro cuerpo precisamentemásnecesita.Anteesta circunstanciadeincompatibilidades, faltadehabilidadesculinarias o escasez de tiempo para organizarse, un buen aliado pueden ser las vitaminas de farmacia ydeparafarmacia, que salen al rescate tanto de hombres como demujeres, gracias a su composición especialmente diseñada para cump l imen t a r l a s ca renc i a s nutricionales, de vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, existe tanta variedad en el mercado y hay tantos mitos en este sentido, que resulta habitual que aparezcan muchas dudasal respecto,deahí laimportancia de dejarse guiar por expertosfarmacéuticosparasaberelegir cuáles son las imprescindibles en nuestro caso. Enlamayoríadeocasionessueleserunaciertoincluirenlarutina diaria la ingesta de una vitamina C, yaqueayudaamantener el sistema inmunemás fuerte. «Eneste caso, Solaray Vitamina C es apta para veganos, ya que no incluye levadura, ni leche, trigo, soja, gluten, huevo, azúcar, sal, nueces, colorantes o conservantes artificiales»,detallaRemeNavarro, farmacéutica, nutricionista y directora de Estrategia de Negocio de Atida | Mifarma, quien insiste en que «por todo ello resulta ideal paraprotegernos frenteacatarros y gripes», por lo que es recomendablecomenzara tomarlayapara estarpreparadosfrenteal iniciode la rutina de septiembre. En este caso, «el 50%del productose libera rápidamente en el estómago (primeraetapa),mientrasquedurantelasegundaetapa, lavitamina C remanente se libera de manera gradual en un periodo de tiempo demás de 13 horas», asegura Navarro, por loque su eficacia resultamás duradera. Más protegidos Si lavitaminaCseconvierteenun esencialdelarutinadiariadecualquier persona, lo cierto es que tampocodebefaltar lavitaminaD, pues sehademostradocientíficamentequeresultamuybeneficiosa para la salud y para la prevención de enfermedades al activar nuestro sistema inmune. En concreto, «la vitaminaDcontribuye a la absorción y utilización normal del calcioyel fósforo, ayudandoal mantenimiento en condiciones normales de huesos y dientes, Existen productos aptos para veganos o incluso para personas con intolerancias La ingesta de algunos complementos permite fortalecer el sistema inmune de quien los toma

LA RAZÓN • Domingo. 14 de agosto de 2022 ATUSALUD 7 Productos El escaparate de Atida I Mifarma Lugar de compra recomendado: www.atida.com/es-es ►Solgar Neuro Nutrientes 60 Cápsulas incluye una combinación de vitaminas, aminoácidos y extracto de ginkgo biloba, por lo que ayuda amantener en condiciones normales el sistema nervioso y la función psicológica. No contiene azúcares, sal, almidón, gluten ni lácteos. Este producto es apto para veganos, vegetarianos y kosher y sus cápsulas son de fácil absorción. ►El complementoalimenticio devitaminaC1000mg Solaray 100CompAcción Retardadaayudaa reforzar las defensasyel sistema inmunológico, por loque resulta ideal paraprotegernos frentea catarrosygripes. Ha sido diseñadoparadisolverseenel organismoenun tiempo máximode30minutosyesapto paraveganos. Enningúncaso debesuperarse ladosisdiaria recomendada. ►BalasensevitaminaD3 1000 UI 90perlasesuncomplementoalimenticiobasadoen la formadevitaminaDmejor asimiladapor el organismo, la D3 (colecalciferol). Cada cápsulaaporta 1000UI consu fórmuladealtaabsorción. No contieneglutenni lactosay contribuyea laabsorcióny utilizaciónnormal del calcioyel fósforo, ayudandoalmantenimientoencondicionesnormales dehuesosydientes. ►SupradynEnergyGummies Adultosesunanuevay deliciosa formade tomar vitaminas, quecomocomplementoa ladietahabitual ayuda amantener laenergíayvitalidad todoel día. Contiene vitaminasdel grupoB (B2yB6) queayudana reducir el cansancioy la fatiga, así comoantioxidantes. Está indicadopara personasactivasysepresenta encaramelosde tressabores: frambuesa, cerezaynaranja. ayudaalafunciónmuscularytambiénapoyael buenfuncionamientodel sistema inmunitario», detalla Navarro. Enotrasocasiones,segúnlasnecesidades de cada persona puede ser aconsejable tomar un compuesto multivitamínico que complementetodaslascarenciasnutricionales previas, también cuando nosenfrentamosaproblemasrelacionadosconlamemoriaolaNeurología. Así, en la parafarmacia online de referencia, Atida, es posible encontrar una combinación de vitaminas, aminoácidos y extractodeginkgobilobaqueayuda a mantener en condiciones normales el sistemanervioso y la funciónpsicológica. Y si lo que se necesita es una combinación de diferentes vitaminas, minerales y aminoácidos para hacerfrentealcansancio, nada mejor que optar por un multivitamínico que ayude a activar el metabolismoenergético y reducir la debilidad. En estos casos, suelen contener antioxidantes como vitamina C y vitamina E que mejoran el daño oxidativo, por lo que son un complemento ideal. ►El empleo de vitaminas de farmacia puede resultarmuy adecuado en determinadas circunstancias para combatir el cansancio, la debilidadde nuestro organismo o la carencia nutricional de algunas sustancias por unamala alimentación. ►Siempre bajo supervisión farmacéutica, este tipo de suplementos están indicados para personas con carencias nutricionales importantes como: ►Personas de la tercera edad con dificultad para llevar una alimentación variada y, por tanto, ingerir todo tipo de alimentos. ►Individuos con desórdenes alimenticios que no llevan una dieta completa y saludable. ►Adultos en una época de gran desgaste físico o emocional. ►Personas que quieran mejorar su sistema inmune después de pasar una enfermedad. ¿Cuándo deberían tomarse? La clave

Olalla Otero Doctora en Biología y máster en Seguridad y Tecnología Alimentarias Entrevista ¿Yel veranoayudaa fortalecer lamicrobiotaopor el contrario ladaña? Si enveranoaprovechamosparaalimentarnos con variedad de vegetales, reducir el estrés,aumentarlasrelacionessocialesy,por tanto, el intercambio de microorganismos, además de tomar unpocoel sol (y asímejorar lavitaminaD), sindudavamosamejorar lasaluddenuestramicrobiota.Porelcontrario, si aumentamos el consumodealcohol y ultraprocesados ladeterioramos. ¿Cuándohayque tomar probióticos? Hay muchos trastornos que puede mejorar consuingesta, perodeberíaserunprofesional de la salud el que nos paute cuál es el adecuado.Unosmicroorganismosprobióticosvana interesarnosporquecontrarrestan ciertos patógenos, otros por las moléculas que producen, por su acción inmunomoduladorao sobre elmetabolismo, etc. Los probióticospuedensermuyespecíficosen sus acciones. Y, por supuesto, depocosirve añadir probióticos si no mejoramos los hábitos de vida. Algunos expertos dudan de su eficacia... ¿Qué lesdiría? Hasta cierto punto tiene su explicación, pues bajo la denominación de probiótico seenglobanproductosquenotienenestos efectos beneficiosos y otros con los que sí se puede llevar a cabo la microbioterapia. Además, si no elegimos adecuadamente el microorganismo probiótico podemos no lograrelefectodeseadoytirareldinero.Creo quehayqueaumentarelconocimientosobre ellos porque si se emplean bien pueden ser herramientasmuy útiles. Yluegoestánlosprebióticos,postbióticos, parabióticos... Esonoayuda... Losprebióticossoncomo«elalimento»de lamicrobiota, esdecir, compuestosde los alimentos, como la fibra fermentable de muchosvegetales.Graciasaestafermentaciónseproducensustanciasbeneficiosas.Porsupartelosparabióticosoprobióticos fantasma son microorganismos inactivados. Incluso sin que estén vivos, Biólogaporvocación,OlallaOteroquedófascinadaporelpoder de la microbiota, un concepto cadavezmáscomúnennuestro vocabulario, a pesar de que sigue siendoungrandesconocido. Ha publicado el libro «El revolucionario mundo de los probióticos» (Alienta, Editorial Planeta). ¿Quésonexactamente? Sonmicroorganismosvivos,sobretodobacteriasyalgúnhongo,quecuandoseemplean en las cantidades adecuadas confieren un beneficioparanuestra salud. ¿Cómo influyenennuestrobienestar? Son capaces demodular la composiciónde lamicrobiota y esta juega un papel clave en la salud. Más del 90% de las patologías crónicasseasociaconunaalteracióndeella,que conocemos como disbiosis. Por nombrar algunosejemplos,losprobióticospuedenser útiles para contrarrestar una diarrea, en el tratamiento de infecciones genitourinarias, paramejorarproblemasdepiel o trastornos metabólicos. ¿Una buena microbiota nos protege frenteaalgunasenfermedades? Una de sus funciones es entrenar al sistema inmunitario. Si estaestáenequilibrio, nuestrasdefensasestaránenbuenaforma y sabrándiferenciar loquehayque eliminar y qué deben respetar. Por ello, tenerla en equilibrio es uno de los puntos a tener en cuentapara estar sanos. ¿Lapandemiaha jugadoencontra? Es posible, ya que existe una comunicación bidireccional, el conocido como eje intestino-cerebro. Ytambiénel estrés tiene un impacto negativo en ella y afecta a la integridad de la barrera intestinal. Si estamosestresadoslamicrobiotapuede desequilibrarse y el intestino comportarse como un colador, permitiendo el pasodescontroladodesustanciashacia el organismo. ¿Cómo ha influido laCovid-19? Losúltimosestudiosapuntanaque la Covid-19 afecta a lamicrobiota, pues seobservaundesequilibrioodisbiosis posinfección.Ynoesdeextrañar,pues algosimilarocurreconotrasinfecciones víricas como la gripe. La microbiotaesunecosistemadondehabitan bacterias, virus, hongos, arquear y protozoos; el equilibriodeesteecosistema puede verse afectado por una infección. Raquel Bonilla. MADRID Denominar probiótico a los alimentos fermentados puede confundir al consumidor» ciertos microorganismos son capaces de ejercerunaacciónbeneficiosa,porejemplo, modulando la respuesta inmunitaria. Y cuando hablamos de postbióticos nos referimosaesasmoléculasinteresantesqueproducenlosprobióticoscomoelbutirato,algunas vitaminas, neurotransmisores, etc. Es habitual hablar más de todos estos conceptos. ¿Esunacuestióndemoda? Cada vez hay mayor conocimiento sobre la microbiotayquédesequilibrioconcretohay enciertostrastornosopatologías.Ytambién aumentanlosestudiossobreprobióticosque demuestran suefectobeneficioso. Quizá en un futuro la microbioterapia acompañe a otro tipo de tratamientos de unmodo habitual.Porquedesgraciadamente,adíadehoy, no todos los profesionales de la salud están actualizados eneste sentido. Ycadavezmásproductosenelsupermercadoaludenaestasideas.¿Esunaherramientademarketing? Sindudaseempleacomounreclamopublicitario. Denominar como «probiótico» a los alimentos fermentadoscomoelyogur,elkéfirolakombuchapuedeconfundiralconsumidor. Los estudios sobre probióticos están hechos conmicroorganismos muy concretos, nopodemos extrapolar sus beneficios a cualquier productoque tenga «bichillos». ¿Darleelpapelquesemerecealamicrobiotanospermitirávivirmásymejor? Soymuyoptimistaeneste sentido. Cadadía sabemosmásdeellaylacomunidadmédica muestra más interés. Quizá en el futuro se incluya una asignatura en la carrera deMedicina sobre ella y sus cuidados. ¿En unos años será habitual que todos analicemosycuidemosdeella? Todos podemos cuidar lamicrobiota desde ahora mejorando la alimentación y otros hábitosdevidaqueimpactanenella.Yquizá enciertaspatologíassísecomienceaanalizar sucomposiciónparapoderllevaracabouna terapiade precisión conprobióticos.

