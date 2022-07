2022-07-31_A Tu Salud

A Tu Salud sólo se vende con LARAZÓN 31 de julio de 2022-Nº 923 ¿Y si fatiga crónica y covid persistente fueran la misma enfermedad? P. 7 Las intoxicaciones alimentarias aumentan durante la época estival P. 9 Cuando la salud bucodental de personas con discapacidad no se puede atender en el dentista P. 12-13 DREAMSTIME Las vacaciones han estancado aúnmás la aplicación del tercer pinchazo en los españoles y los expertos advierten de que será muy difícil alcanzar los excelentes niveles de inoculación de la pauta inicial El frenazo de la vacunación en verano dispara todas las alarmas

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD Las lecciones de Bill Gates para evitar más pandemias El punto Sergio Alonso A losquenohayanelegidoaúnsus lecturas para este verano les recomiendo «Cómo evitar lapróximapandemia»,el último libro de Bill Gates. A lo largo de sus 379 páginas, el multimillonario analiza algunos de los grandes errores cometidos en la mayor parte del mundo en la lucha contra la Covid-19 y formula soluciones factiblesque,pordesgracia, los gobiernos tardarán mucho en implementarporqueyasesabe que el hombre es el único animalque tropiezadosvecescon lamismapiedra.Trasdesmentir lasteoríasdelaconspiración y las leyendas urbanas que le involucran en el control de la humanidad por medio de las vacunasyotrasnaderías,el fundadordeMicrosoftreconocesu obsesiónpor lasenfermedades transmisiblesyrecuerdaqueel «excesodemortalidad»esprobablementeelmejor indicador para evaluar si un territorio ha actuadodeformacorrectaono paracontener el virus. Aunque no cita a España, conviene recordaraquíquenuestropaísno salebienparado.Gatesenumeramejoras factibles para evitar que la historia se repita, pero hay una especialmente deseable: la creación de un equipo mundialderespuestaymovilizaciónanteepidemias(GERM) –así le llama–, ligado a la OMS y con una dotación de 3.000 expertosenepidemiología, sistemas de datos, genética, medicamentosyhastalogística.El modelo en el que ha de basar su funcionamiento ya existe a pequeña escala: fue el que se empleóenlaerradicacióndela poliomielitis. En 1980 se registraban 350.000 infectados al año en 125 países. En 2021, se contabilizaron menos de una decena y la enfermedad sólo existeenAfganistányPakistán. Estemodelosebasaencentros de emergencias estatales y su coste sería de 1.000 millones anuales, una milésima parte del gastomundial enDefensa. Opinión ●Refuerza la investigación enfermera Bajo la ideadeque«una profesiónnocrecesi no se formae investiga», el CGE lanzaunprograma deayudaspara enfermerasenperiodo dedoctorando. El Semáforo ●●● ●Buenos resultados en los primeros mesesde2022 El GrupoPharmaMar ha reportado unos ingresosde 101,4 millonesenel primer semestredel año, un crecimientodel 3% respecto a 2021. ●Supera los 130.000afiliados por primera vez El Sindicatode Enfermería lograel hitode los 130.000 enfermeros yfisioterapeutas afiliados, lo queconstatael respaldo a su labor. ●Dimite tras la rotunda condena por injerencias La Justicia le ha condenardo por intervenir en una oposiciónde funcionarios a laque se presentó su hija yque ganó. Bochornoso. ●Cierra el primer semestreconun18% másde beneficio Tras realizar una inversióndedos millonesen aperturas y trasladosdecentros, haobtenido unos ingresosde 102,6 millonesdeeuros. ●Elegida nueva presidenta de laSemFYC Licenciadaen Medicina yCirugía, RemediosMartín asumeel liderazgode laSociedadEspañola deMedicinade Familia yComunitaria. ●Al frentede la SociedadEspañola deRadiologíaMédica Despuésdedosaños comovicepresidenta, AsunciónTorregrosa toma las riendasde la Seramconel retode darmásvisibilidada estaespecialidad. ●Presentasu último libro titulado «Relajacióndinámica» Trassuexperienciaen laconsultausandoel métodode relajación dinámica, Zarco lo exponeenestadidácticaobraparaenfrentarseal estrés. JulioZarco Médico y presidente de la Fundación Humans A. Torregrosa Pdta. SociedadEspañola deRadiologíaMédica R.Martín Pdta.Soc. Esp. Medicina deFamiliayComunitaria EduardoBaviera Consejero delegado de Clínica Baviera Juli Fuster Ex director general del IB-Salut Manuel Cascos Presidente de Satse F. Pérez Raya Pdte.delConsejoGeneral deEnfermería(CGE) J.Mª Fernández Sousa-Faro Pdte. de PharmaMar pandemiademostrósuincompetencia.Poresocuestionanladecisióndedeclararalaviruelasímicacomo emergenciainternacional,alconsiderarquelos16mil casos detectados apenas suponen el 0,0002% de la poblacióndelplaneta,ylascincomuertesproducidas, el 0,00000000006%. Entienden estos médicos que durante la Covid la OMS se caracterizó por tomar decisionescontradictoriasqueenbuenamedidacontribuyeron a no encontrar las soluciones médicas adecuadas para combatir a tiempo la enfermedad, como la recomendación de no hacer autopsias. La GlobalSummitdestacaquelaOMSesunaagenciano gubernamentalnoelegidaysinresponsabilidadante los tribunales que no puede arrogarse el papel de gobiernomundial ensalud. Curiosamente susegundomayor contribuyentees laFundaciónBill yMelindaGates, y el sexto laAlianzapor lasVacunas FundaciónGavi, tambiénde Bill Gates. José A. Vera La OMS y la viruela del mono Opinión Ladeclaracióndeemergenciaglobalporparte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)conrelaciónalavirueladelmonoha coincididoconunmanifiestode17milmédicosdedistintospaíses enel queponenencuestión que este organismo supranacional sepa velar por el bienestardelapoblación,asegurandoquedurantela Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán Díasatrásseaprobó el Real Decreto que regula la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud. Sin embargo, este decreto no ha incluido a todos los sectores sanitarios, como Odontología. Tal y como informan desde el ConsejodeDentistas deEspaña, nuestro país es el único en Europa donde no existen lasespecialidadesenOdontología, lo que impide que la profesión sedesarrolle almismo ritmo que en la Unión Europea y su aprobación supondría una mejora en la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes. «El hecho de no tener especialidades odontológicas nos impide desarrollarnos a la vez quenuestroentorno, quedándonos anclados en el pasado. La especialidad resulta necesaria porque se estabiliza y se oficializa la formación de los profesionales sanitarios», declara el doctor Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas. Parael experto, dada la libre circulación de profesionales enel ámbitoeuropeo, undentista francés, portugués o alemán tiene la posibilidad de adquirir sus conocimientos y convertirseenespecialista. «Y, en España, esto no se va a dar. Y tampoco se dan las circunstancias a través del Real Decreto para articular de una forma fehaciente el acceso de esos odontólogos a las especialidades», argumenta el doctor Castro. Y añade que «lo que le pedimos al Ministerio es que nos otorgue un contexto en el que actuar. Porque, adiferenciade los médicos, no tenemos ni Comisión de Especialidades, ni ámbito para generarla ni capacidad para formar a esos especialistas. Yestamos en inferioridad en cuanto, no solo nuestroshomólogoseuropeos dentistas, sino en cuanto a nuestros compañeros sanitariosaquí enEspaña». Es loque hay. Seguro. Dentistas sin decreto

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Marta de Andrés. MADRID Las grandes gestas no suelen repetirse. La masivarespuestaante la pauta de vacunación inicial –de dos dosis– frente a la covid, que llevó a España a ser un ejemplo mundial en niveles de inmunización, no se repetirá al mismo nivel con las dosis de refuerzo. La fatigapandémica, lapercepción de menor riesgo en los menoresde40años, laconsideración delacovidcomounaenfermedad leve –e incluso como una patología «de la tercera edad»– y/o el comportamiento de Ómicron y sus«descendientes»,quehancausado el mayor número de contagios de toda la pandemia sin que ello haya influido significativamente en las hospitalizaciones y las muertes, son algunos de los factores que influyen en que la inoculación de terceras dosis en España llevemeses estancada. Los informessemanalesdelMinisteriodeSanidadmuestranque sonmuy pocos los que están recibiendo el «tercer pinchazo» fuera de la época en la que les correspondía por edad. Las cifras avanzanpordebajodeunadécimaa la semana. Aun así, los niveles de protección que se han alcanzado siguensiendoelevados–especialmenteentrelosmayores–aunque estánaunamediade15/20puntos porcentuales por debajo de los logradosconlapautainicialdedos dosis.Algomásdel92%delosmayores de 60 años, el 87,5% de los mayores de 50 y el 81,4% de los mayores de 40han completado la pauta de tres pinchazos. Sin embargo, unode cada tres españoles entre los 19 y los 39 años no ha queridoponerse (aún) ladosis de refuerzo. Durante losúltimosmeses,ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidadesautónomashanpuesto enmarcha campañas para im- ¿Aceptará la población nuevas dosis de refuerzo? ► Los terceros pinchazos están estancados. Los menores de 40 se aferran a una especie de «inmunidad psicológica». Será difícil alcanzar, en adelante, los niveles de vacunación de la pauta inicial pulsar la vacunación de refuerzo de los rezagados. Sí lo han hecho regionescomoGaliciaoCanarias, esta última a través de las redes socialesconelmensajedeque,sin las tresdosisnoseestá suficientemente protegido. «Estamos incidiendo en varios puntos; por un lado, en recordar que nos encontramos en un contextode alta transmisióndel virus enel que, si no tienes lapauta 2+1 y tecontagias, tienesmásposibilidades de sufrir síntomas clínicos potentes. Porotro, enque lacausa de que el aumento de casos no se esté generando una mayor presiónhospitalariasonlasvacunas», señala Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV). «No creo que haya un rechazo a la vacunación, soloes que lagente está fatigada, cansada. Como profesionales, yentendiendoesecansancio,hayquetrasladar laideade que, por ejemplo, los niños llevan muchasdosisderecuerdo.Conforme se va avanzandomás en la enfermedad y se va conociendomás el virus se hace necesario que se vayanusandoestasdosisadicionalesparaestarsuficientementeprotegidos», añadeGarcíaRojas. «Inmunidadpsicológica» Esevidentequelapercepciónpsicológica de la pandemia ha cambiado, especialmente desde que sedecretóelfinaldelasrestricciones, pero no hay certezas sobre cómo la ven ahora los distintos grupospoblacionales.Larealidad es queno sehanhechoencuestas de ningún tipo en las que se haya preguntado, tanto por edades como teniendo en cuenta otros condicionantes (estudios, nivel socio-económico,etc.),comoperciben actualmente la covid; si como una enfermedad grave o leve; si les preocupa enfermar o no; si se pondrían más dosis de refuerzo, entre otros aspectos. «Entender realmente cómo se percibelainfecciónentrelapoblaciónesdegranimportanciapuesto que esto va a determinar el éxito de la aplicación de las políticas desaludpúblicaenel futuro»,destacaFranciscoJ.Roig,neumólogo del Hospital Universitario HM Montepríncipe, deMadrid. «En mi opinión, se está generando, muy especialmente entre lapoblaciónjoven,unaprotección psicológica/escudomentalacerca de su inmunidad. Se tiene la sensación de que, el hecho de haber recibidoalgunadosisdelavacuna (una, doso las tres) y, además, haber pasado la infección, te catapulta a ser inmune y poder llevar una vidanormal. Las informaciones que se han trasmitido desde los organismos públicos sobre el final de las restricciones han contribuido también a este estado de inmunidad psicológica», añade. Ante esta situación, lapregunta que subyace es si la población, en general, está dispuesta a recibir nuevas dosis de refuerzo. Y es un aspectoclaveenestemomento,en el que la cuarta dosis –o segunda de refuerzo–, comenzará a administrarseenmenosdeunmesalos mayoresde60años,segúnaprobó la Comisión de Salud Pública la semana pasada. Nohaymuchasdudasacercade laacogidaquetendráenestosgrupos etarios, pero quizá no sea tan fácilmovilizaralosmenoresde50 cuandosegeneralicea toda lapoblación, atendiendoalosucedido conelprimerrefuerzo.Sinembargo, la disponibilidad de las vacunas bivariantes pueden ayudar. «La posibilidad de tener una actualizacióndelavacunaparaser más efectiva frente a las variantes de Ómicron puede hacer que aumente el interés en las dosis de refuerzo en los grupos de menor edad», señala el virólogo Estanislao Nistal, de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid. «Hay que incidir en losmensajes de que estas reducen la posibilidad de infectarse –sobre todo en los meses entornoalavacunaciónycuando la incidencia es elevada– y también en la posibilidadde desarrollar covid persistente», destaca. La protección de los nuevos sueros animará a la población joven a ponerse recuerdos «Se tiene la idea de que estar vacunado y, además, haber tenido la covid te catapulta a la inmunidad» TENDENCIAS QUE GENERARÁN OLAS EN EL FUTURO Fuente: IHME Inmunidad psicológica Dado que más de un 83% de la población en España se ha infectado al menos una vez a lo largo de la pandemia y más del 90% tiene al menos dos dosis, hay una percepción de inmunidad híbrida «más psicológica que real» Infrautilización de la mascarilla Actualmente, solo el 24% de la población está dispuesta a usar mascarilla siempre que sale de casa Disminución del uso de pruebas diagnósticas Desde enero de 2022 La movilidad observada continúa aumentando en gran parte del mundo ►Aunque el fin de las restricciones haya sido uno de losmotivos que han precipitado la última ola de contagios en Europa–además de la mayor transmisibilidadde las nuevas subvariantes deÓmicron y el aumento de los contactos sociales yde lamovilidad en gran parte del mundo–la sociedad no parece estar dispuesta a ceder unmilímetro en lo que respecta a su libertad. Ello, sumado al lento avance en la inoculación de refuerzo en la mayoría de países de nuestro entorno, hace pensar en qué nuevas opciones tendremos para frenar la transmisión y las nuevas embestidas del virus. Una de ellas será tratarse con antivirales, como Paxlovid, que ha mostrado reducir un 88%el riesgo de hospitalización y muerte. «Tomar este medicamento puede ser tanto omás eficaz que vacunarse. Por ello, es posible que haya gente que prefiera tratarse con él cuando de positivo en vez de inocularse nuevas dosis», advierteRoig. Los antivirales como alternativa a las vacunas

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 ATUSALUD 5 Caleidoscopio Opinión VACUNADOS CON TERCERA DOSIS Según rango de edad Octubre Enero 2022 2021 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% de la población Abril Julio 70-79 18-24 25-49 50-59 60-69 >80 Nuevos casos diarios (17 de julio) 26.790 . . .pero con el uso de mascarilla serían Sobre el 9 de septiembre, las infecciones diarias habrán descendido a 32.610 ESTIMACIONES SOBRE LA COVID EN ESPAÑA Y comparación con un escenario el que se volviera a requerir mascarilla en el 80% de las situaciones Con la obligación hipotética de mascarillas, el 23 de septiembre la cifra sería de 4.070 26.100 Las hospitalizaciones diarias bajarán el 22/9 a 1.610 3.600 muertes previstas desde el 11/7 al 1/11 De obligarse el uso de mascarilla, podrían ser 2.600 . . .aunque con mascarilla obligatoria bajarían a 180 Al contrario de lo que algunos puedancreer, el venenoque tienen serpientes y arañas habitualmente está lleno de microbios, por lo que los expertos recomiendan cambiar las pautas para el tratamiento de las personas afectadas por este problema; esto es, que los profesionales clínicos traA propósito de venenos José María Fernández-Rúa ten lomás rápidamente posible a las víctimas de estas mordeduras no solo por la destruccióndel tejido, sino tambiénpor la infección producida. Investigadores británicos de NorthumbriaUniversity, enNewcastle (Inglaterra), dirigidos por el doctor SterghiosMoschos, explicanensutrabajoquedifunde larevista «Microbiology Spectrum» que, anualmente, se registran cerca de tres millones de mordeduras venenosas en África, en Asia y en Latinoamérica. De esa cifra, aproximadamente el 75 por ciento desarrollará infección en el tejido dañado y es la bacteria Enterococcus faecalis la más común. Este equipo de científicos analizó el veneno de un total de cinco especies de serpientes y dos de arañas, para concluir que sushallazgos desafíanel dogmade laesterilidad del veneno, al tiempo que alertan de un mayor riesgo de infección primaria en el tratamiento de las heridas por mordedura de serpientes y arañas venenosas. El doctor Moschos descubrió que los ofidios y arácnidos que estudiaron tenían ácido desoxirribonucleico (ADN) bacterianoensusglándulasvenenosas.Cuando secuenciaronsuADN, también identificaron las bacterias y descubrieron que habían mutado para resistir la acción del veneno. En esta reciente investigación participó Steve Trim, fundador de una empresa de biotecnología.Al explorar losmecanismos deresistenciaqueayudanaestasbacterias a sobrevivir, opinaquepuedendiseñar estrategias innovadoras para acabar con la resistenciaamúltiplesmedicamentos, potencialmentea travésdepéptidosdeveneno antimicrobianos. «Se dan tres millones de mordeduras en África, Asia y Latinoamérica»

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD Lamayoría de las vacunas desarrolladas frente al coronavirus se basan en la proteína Spike del virus EUROPA PRESS Unanuevaestrategiaparalavacuna contra la Covid-19 que se dirige a unaregióndiferentedelSARS-CoV2 puede generar anticuerpos que protegena los ratonesdemúltiples variantesydiversostiposdecoronavirus,segúnuntrabajopublicadoen «ScienceTranslationalMedicine». Alresaltarlaviabilidaddeapuntar a una región conservada de la proteína Spike (S), su estudio podría facilitar vacunas que brinden una protección duradera, y duradera contraelvirusenconstantecambio. Lamayoríade las vacunaspara covid se basan en la proteína Spike viral, incluidas las más destacadas comoModernaoPfizer. Sin embargo, las infecciones emergentesy lasreinfeccionessolo se han vueltomás comunes con la aparicióndenuevasvariantescomo Ómicron. Estas variantes tiendena acumularmutacionesenlasubunidadS1de laproteínaespiga, loque lespermiteevadirlainmunidadque otorgan las vacunas que se dirigen a laproteínaespigacompleta. Una posible soluciónpodría implicarapuntararegionesconservadas de la proteína Spike, como la subunidadS2,queesmásprobable quepermanezcaconstanteendiferentes variantes del SARS-CoV-2 y otroscoronavirus.Ahora, los investigadoresmuestranque la inmunizaciónderatonesconlasubunidad S2 produjo anticuerpos ampliamenteneutralizantes,queprotegieronparcialmentea los animalesde la infección. Cuandoseprobaroninvitro,estos anticuerpostambiénneutralizaron Eva S. Corada. MADRID ►Un estudio prueba que crear nuevos sueros dirigidos a otras proteínas induce respuestas más duraderas Buenos datos de un nuevo enfoque de vacuna contra el SARS-CoV-2 unavariedaddecoronavirushumanos y animales. Además, la vacuna basadaenS2provocórespuestasde anticuerposmásampliasypotentes que un refuerzo de vacuna basado en toda la regiónde proteína Spike delacepadeWuhancuandoseadministró a ratones que ya habían recibidopreviamenteunacontrala covidbasadaenWuhan. Esporello que los autores especulan que la inmunidadsostenidacontralasvariantes de interés podría lograrse con una combinación de vacunas multivalentesdirigidasadiferentes regiones. Y es que el suero basado en S2 adicional indujo una respuesta de anticuerposneutralizantesmásamplia que la vacunación de refuerzo deWuhan,loquesugierequepuede prevenir el enfoque del repertorio causado por la vacunación con el mismotipodesueroreiteradamente. «Estos datos establecen el valor protector de una vacuna dirigida a S2 y respaldan la idea de que esta puede preparar mejor el sistema inmunitariopararesponderalanaturalezacambiantedelasubunidad S1enlasvariantesmáspreocupantes del SARS-CoV-2, así como a futuras zoonosis por coronavirus en ratones conantecedentes de vacunación S basada en la cepa deWuhan, lavacunaciónS2adicional indujo una respuesta de anticuerpos másampliaqueladeWuhanderefuerzo, lo que sugiere que puede prevenir el enfoque del repertorio causado por la vacunación homóloga repetida», asegurael estudio. Claves ►La eficacia de la inmunidad inducida por la vacuna contra la Covid-19 se reduce aún más por la aparición de variantes del virus que son relativamente resistentes a la neutralización por anticuerpos generadoscontra laproteínaSpike (S) de la primera cepa deSARSCoV-2 aislada en Wuhan, China, que forma la base de las vacunas actualmente autorizadas. ►Debido a que continúan surgiendo variantes de virus que reducen la protección brindada por la vacunación o la infección previa, es cada vezmás importante que se desarrollen sueros dirigidos a regionesmás conservadas de la proteínaSpike del coronavirus. La paradoja del verano: sube la venta de antigripales y cremas solares Elfindelusoobligatoriodemascarillas en la primeramitaddel año ha coincidido con un considerableaumentodeconsultas enUrgenciasyatenciónprimariaporcasosdeinfeccionesrespiratorias poco habituales en estos meses. Entre los factores queexplicanel inusualbrotede infecciones, según apuntan los expertos, estáeldesplazamientodelaspatologíasestacionales ylamayordebilidaddelsistema inmune principalmente entre losmenoresdedosaños,sobreprotegidosen lapandemia. Esta situación puede confirmarse también desde la distribución farmacéutica, ya que entre losmeses de febrero y junio se ha registrado un importante incrementode lademanda de antigripales, según el análisisdelúltimoObservatorio deTendencias,quesecentraen elcomportamientosocialaraíz delademandaregistradaenlas farmacias. En febrero, coincidiendoconelfinaldelusoobligatorio de mascarillas en exteriores,crecióelreclamodeestos medicamentosun158%entérminos interanuales. Una tendencia que continuó al alza en los meses posteriores. En concreto, en marzo el incremento fue del 208%, llegando al pico más altoenabril,mes enel que el uso de la mascarilla dejó de serobligatorioeninteriores,con un288%. Laescaladacomenzó acederenjunio,cuandoelconsumorepuntósoloel 178%. Algo similar ocurre con los productossolares,cuyaventaen farmacias también subió a raíz del fin del uso obligatorio de mascarillas en exteriores en febrero, lo que favoreció que las personas volvieran a disfrutar demás tiempo al aire libre, a lo que hay que añadir que en el periodoentre febreroy juniose han registrado temperaturas más altas de lo habitual. Así se detectóunaumentodel74%de lossolaresrespectoalañoanterior,sibienenmarzosemoderó hasta el 16%, en abril y mayo volvió a crecer, alcanzando el 35%yel 40%, respectivamente. E. S. C. MADRID Farmacia

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 ATUSALUD 7 ¿Y si fatiga crónica y covid persistente fueran la misma enfermedad? E. S. C. MADRID ¿Podría la covidpersistente ser, en realidad, un tipo de fatiga crónica desencadenada por el coronavirus? ¿Son en realidad dos patologíasdiferenteso,porcontra,sonen realidad la misma enfermedad? ¿Oquizás el origende la fatigacrónica,desconocidoadíadehoy,está provocado por alguna infección vírica? Todasestaspreguntaslasplantea el doctor Jordi Robert, jefe de seccióndelServiciodeMedicinaInterna del Hospital Universitario Dexeus,deBarcelona, yexpertoen síndrome de la fatiga crónica (FC), quien,enuneditorialpublicadoen larevista«MedicinaClínica»,plantea si el estatus de la llamada covid persistenteesenrealidad unanueva enfermedado si se trata del síndrome de FC provocado por la infeccióndeSARS-CoV-2. «Setratadeunpuntodereflexión enelquecoincidimosdiversosmédicos que en los últimos años nos hemosespecializadoenFC.Noconocemos la causa de la misma, se supone una predisposiciónpersonal no necesariamente genética y no necesariamente hereditaria. Hayundesencadenanteexterno.Se habla de estrés, infecciones, situaciones límite… La búsqueda de la infección como precipitante de la FCsehaidoarrastrandodurantelos últimos años, con momentos de euforiacuandonosparecíaquecasi lo habíamos demostrado, pero de momentonotenemosningunaevidencia científica. No hay ninguna basecientíficaquenospermitadecir que la infección vírica es el desencadenantede laFCaunquees la hipótesisconlaquemássetrabaja», explicael especialista. ¿Quéesel «longcovid»? Pero, ¿en qué consiste cada una? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Se acepta como covid persistente una serie de síntomas (más de 30) quepersistendurante 4-12 semanas tras la infección por coronavirus (incluso en formas levesyasintomáticas)quenosepueden explicar por un diagnóstico alternativo.Estosson:fatiga,dificultad para pensar o concentrarse, ortostatismo,palpitacionesydolor muscular yarticular.De formaque todos empeoran tras el esfuerzo. Por su parte, la encefamielitis miálgica–másconocidacomosíndromede fatigacrónica–presenta también esos síntomas que, en ambos casos impiden la realizacióndetareascotidianasyempeoranlacalidaddevidadequienesla padecen. «Existe la reflexión sindrómicamente en cuanto a lo que sería el ►Confirmar que el SARS-CoV-2 desencadena este síndrome abriría la puerta a encontrar un abordaje efectivo El patrón clínico de ambas patologías es prácticamente idéntico patrónclínicolosenfermosconcovid persistente y los enfermos con FC.Silospusiéramosunoalladodel otroseríanprácticamenteidénticos: fatiga que no mejora a lo largo del día,queempeoraclaramenteconel esfuerzo, con dolores musculares, conalgunadécimadefiebre incluso, dolor de cabeza, dificultadpara concentraseloquesellamalaniebla mental. Todos los síntomas que cualquier persona asocia a covid persistente porque los hemos visto yoídoen losmediosde comunicación,nosotrosyalosllevamosidentificandoenpacientesdeFCdesde hacemásde40años.Entonces,quizás la reflexión es que son dos enfermedades que el síndrome es parecido,podríamosplantearnossi setratadelamismaenfermedad:FC que no sabemos la causa o covid persistente que asumimos que es por covid», explicaRobert. «¿Similitudes?Enpatrónclínico prácticamente todas. Si ponemos a los dos pacientes juntos serían solapables.Labúsquedadelacausaseríaunpuntodediscusiónmédica y científica», continúa. Por eso, prosigue, «mi reflexión es si la infección por covid podría tratarse del desencadenante de una fatigacrónica.Esdecir,que los cuadrosquedefinimoscomocovid persistenteolongcovidpodríanser FCdesencadenadaporlainfección del virusyaqueelpatrónclínicoes prácticamente idéntico. Se abre la posibilidaddepensarque si separecen lo suficiente como para que aquella terapéutica que hallemos DREAMSTIME quepuedacontrolarocurarel long covidquizáspodríatenerunalógica o incluso una base científica paraensayarlatambiénenpacientes conFC». Determinar que la FC se desencadenara por una infección vírica, «sería una excelente noticia. Nos abriríaunaarsenal terapéuticoespectaculardemedicamentosalgunos que ya existen, otros nuevos que sepodríanprobar. Si se consiguieraconfirmarqueunainfección vírica es la causa de la FC abriría unapuertaparaprobar tratamientosexistentesonuevosver laeficaciayquiensabesi llegaracontrolar laenfermedadenunfuturo»,apunta el experto. «La covidpersistenteafectaaun porcentajedelapoblaciónmáselevado que la FC, esmás prevalente. Es de suponer que la investigación paraencontrarnuevasterapiasacabará encontrando un tratamiento efectivoyesahídondelaspersonas con FC se podrían beneficiar. Esta relaciónentreFCycovidpersistente abriría la posibilidad de ensayar si estos nuevos tratamientos son también eficaces para controlar la FC», concluyeRobert. ►«La fatigacrónicaes unaenfermadqueno gusta, estáestigmatizadapococomprendida. Dehecho, algunos médicos lavenmás comoun trastorno mental cuandoesuna enfermedadorgánica. Cuando losespecialistas enFCempezamosaver longcovidenconsulta, pensamosqueesel mismopacienteque llevasviendoen la consultaen losúltimos 20años, lamisma historiaclínica, lamisma evolución. Esciertoque demomento, lacovid persistenteesmás limitadaenel tiempo, haypacientesdeFCque llevanmásde20años. Pero lasimilitudy la búsquedade lacausade laFCnoshahecho llegar aestaposibilidad –cuentaRobert–. La etiologíade laenfermedad facilitael tratamiento. Al nohaber descubierto lacausase tratan lossíntomas, perono vamosa la raízde la enfermedad». Descubrir la causa facilita el tratamiento

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Las bondades de la lactanciamaternaestánmásquedemostradas por laOrganizaciónMundialdela Salud (OMS). Y ahora hay un argumento más para defender a capa y espada la «teta» como alimentoprioritario en los primeros mesesdevidasiemprequesepueda, yaqueunequipode investigadores españoles ha logrado descubrir por qué se convierte en un escudo frente a la obesidad en la edad adulta. En concreto, evidenciar que las críasderoedoresquesealimentan conlactanciamaternadurantemás tiempotienenmenosprobabilidades de ser obesas durante su madurez, incluso expuestas a una dieta rica en grasas, ha sido el último hito científico del equipo de investigadores gallegos del Ciber de Fisiopatología de laObesidad y laNutrición(CiberOBN),elCentro SingulardeInvestigaciónenMedicina Molecular y Enfermedades CrónicasdeUSC(CiMUS) yel InstitutodeInvestigaciónSanitariade SantiagodeCompostela (IDIS). El trabajo,quehasidopublicadoesta semanaenlarevistacientífica«NatureMetabolism», hasidodirigido por Luisa María Seoane, y cuenta con la colaboración de grupos internacionales de Francia yAlemania. «Estamos muy satisfechos porque, por primera vez, hemos descritoelmecanismomedianteel cual la lactancia protege frente al desarrollodeobesidadconefectos a largo plazo en la edad adulta», asegura Seoane. R. Bonilla. MADRID ►Investigadores españoles hallan, de forma pionera, por qué la leche materna es un escudo «antigrasa» La lactancia prolongada reduce la obesidad infantil Amamantar es el mejor modelo de alimentación durante los primerosmeses de vida, según la OrganizaciónMundial de la Salud DREAMSTIME la grasa parda, capaz de quemar calorías, y por tanto, de ocasionar unmayor gasto energético». Aunquesehaestudiadoampliamente el impacto de la nutrición materna en la descendencia, los mecanismos por los que la lactanciamaternainfluyeenelequilibrio energético a lo largo de la vida todavía no se conocían. «Nuestro trabajodescribeporprimeravezla existencia de un mecanismo alterado por la lactanciamaterna con efectospermanenteshastalaedad adulta y que involucra tanto a órganos periféricos, como el hígado o tejido adiposo y al cerebro», explica la investigadoraprincipal del CiberOBN. Apesar de que se trata delaprimeravezquesedescribeel mecanismo responsable de los efectosbeneficiososdelalactancia maternayestoconstituyeun logro sinprecedentes, losinvestigadores reconocenque«senecesitaninvestigacionesfuturasparadeterminar siestosefectosocurrentambiénen humanos a través de estudios clínicos y comprender mejor los beneficiosmetabólicos a largo plazo de la lactanciamaterna». Elretoesapasionante,yaque«la obesidad constituye una pandemia que afecta a todos los países, a todas las edades y a todos los grupos sociales. Sin embargo, cada vez se inicia a edades más tempranas, loquesuponeunriesgo importante para la salud del niñoydeestecuandoseaadulto», advierte Rosaura Leis, coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Los resultados demuestran que las crías de roedores mantienen este efecto protector incluso expuestasadietasconaltocontenido calórico.Estefenómenopuedeexplicarse, según los autores, «por la liberacióndeunaproteínaconocida como factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) desde el hígado,quepuedellegaralhipotálamo, la región del cerebro que desempeña un papel clave en el controldelconsumoylautilización de energía en el organismo. Una vez en el hipotálamo, el FGF21 activalosreceptoresdedopamina,un neurotransmisor con múltiples funcionesbiológicas.Esto,asuvez, conduceaunamayoractividadde Un problema en auge ►El exceso de peso afecta a cuatro de cada diez niños y tres de cada diez adolescentes en España yquienes viven en hogares con rentas bajas tienen el doble de posibilidades de desarrollar esta patología. «Para revertir y prevenir esta situación hayque identificar los grupos vulnerables e implementar estrategias de prevención y establecer un recorrido asistencial entre la Pediatría de atención primaria y la hospitalaria para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los niños y adolescentes con obesidad, estableciendo unidades especializadas con enfermería, dietistas y graduados en actividad física», asegura Leis. Dr. François Peinado Urólogo Otra preocupación importante que destaca este estudioesqueel riesgo cardíaco no se distribuye por igual entre la población.Mientras que el número de adultos de raza blanca con una salud cardiometabólica óptima aumentó con el paso del tiempo, la tasa se redujo un poco entre otras razas. Y, en general, los estadounidenses de sexomasculino,razanegra,origenmexicano o edad avanzada, tienen menosprobabilidadesdegozar deunasaludcardiometabólica óptima que las personas con otras características demográficas.Elniveleducativotambién parece ser un factor: sólo el 5% delosadultosestadounidenses conunniveleducativobajogozabadeuna saludcardiometabólicaóptima,encomparación con el 10%de las personas con unnivel educativo superior. La magnitud del problema sorprende y ha empeorado en los últimos 20 años. Las personas también pueden mejorar su salud cardiometabólica siguiendo una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, frutos secos, judías, semillas, legumbres y grasas saludables, y realizandomásactividadfísica.La AsociaciónAmericanadel Corazón también ofrece una lista de comportamientos críticos para una salud óptima; en junio,elgrupoañadióporprimeraveza la listaeldormir losuficiente,entresieteynuevehoras de sueñopor noche. Mejorar la salud cardiovascular merece la pena desde el punto de vista físico e incluso económico, ya que Estados Unidosgastamilesdemillones de dólares al año en gastos sanitarios relacionados con la dieta y pierde anualmentemiles de millones en productividad laboral. Sinembargo, para los individuos,elvalores incalculable: la oportunidad de tener una vidamás larga librede enfermedades crónicas. Poca salud cardíaca (2) Opinión Consúlteme en www.doctorpeinado.com

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 ATUSALUD 9 Elveranoessinónimoderelajación y de tiempo libre, un tiempo que asociamosconsentarnosalamesa y disfrutar de una buena comida sin prisas. Pero puede convertirse en un deporte de riesgo si no se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, ya que las intoxicaciones alimentarias se disparan en la épocaestival, tal y comoadvierten desdelaSociedadEspañoladeEndocrinología yNutrición (SEEN). Las intoxicaciones alimentarias seproducenconmásfrecuenciaen verano «porque la temperatura ambientemáselevadahacequelos microorganismos semultipliquen amásvelocidad.Además,sueleser elmomentodecomidasfamiliares, loquehacequesi hayunalimento contaminadoel broteafecteamuchamás gente. También es el momento de salir a comer fuera y lleRaquel Bonilla. MADRID ►El calor dispara el riesgo de que los microorganismos se multipliquen, lo que aumenta las posibilidades de infección Intoxicación alimentaria, un peligromuy veraniego DREAMSTIME Aunque pueda parecer que se trata de algo baladí, pasar una intoxicación alimentaria puede dañar gravemente la salud. «Lasmás conocidas presentancuadros gastrointestinales, pero algunas pueden afectar a otros órganos y tejidos, comoel cerebro, laplacentao los pulmones, con sintomatología más grave que puede llegar a ser letal», advierte Robles, quien hace hincapié en que las personas más vulnerables son las «mujeres embarazadas,debidoalagravedadde losefectosquealgunasintoxicaciones pueden tener sobre el feto; los niñospequeños,porquenotienen completamente desarrollado el sistemainmunitarioysutractogastrointestinalesinmaduro, loquese lo pone más fácil a los microorganismos; laspersonasmayores, por cambiosqueafectanal sistemadigestivoeinmunitario,ylospacientes inmunodeprimidos». Indiciosgravesde alarma Encualquier caso, laendocrinólogarecomiendaconsultaralmédico cuando se presenten algunos síntomasdealarma «comoepisodios frecuentes de vómitos e incapacidad para tolerar líquidos, vómitos ohecesconsangre, diarreadurante más de tres días, dolor extremo o calambres abdominales intensos,fiebre(temperaturasuperiora 38 °C), signososíntomasdedeshidratación(sedexcesiva, sequedad deboca, pocacantidadoausencia de orina, debilidad grave, mareos o aturdimiento)». Por todo ello, para evitar sufrir intoxicaciones la regla de oro es consumir alimentos que hayan sidotratadosomanipuladoshigiénicamente. «No hay que tomar leche cruda sin tratamiento térmico previo. Las carnes, el pescadoy los productos de reposteríadebenestar refrigerados o congelados. Es necesariococinarbienlosalimentos de origen animal, ya que puedenestarcontaminadospormicroorganismos y, además, hay que ingerir los alimentos poco tiempo después de cocinarlos», aconseja Sánchez. Sinolvidarque, segúninsisteRobles, hay que «maximizar las normas de manipulación higiénica (lavado de manos, limpieza de superficies...), respetar la cadena de frío,mantenerlosalimentoscocinados enel frigorífico, así como tener cuidadoconalimentosdealtoriesgo(preparacionesconhuevocrudo y otros productos crudos de origen animal, alimentos listos para consumocomo loncheados...). varnos la comida y no siempre la transportamosencondicionesóptimas», explicaBeatrizRobles, tecnólogade alimentos. Yasí lo ratifica Ana Isabel Sánchez, miembro del Área de Nutrición de la SEEN, quien detalla que «los microorganismossonseresvivosquenecesitanqueelalimento,quelessirvede vehículo y de hábitat, les brinde unas condiciones favorables. Con ellas, si les concedemos el tiempo necesario,sereproduciránpudiendoalcanzardosis infectivasy, además, aquellos que son toxigénicos producirán toxinas». La intoxicación alimentaria se produce al tomar alimentos con gérmenespatógenososustoxinas, por virus o por parásitos. «Puede tener su origen en la ingestión de bacterias o virus vehiculados enel alimento (infección), en toxinas producidas por aquellas previamente formadas en el alimento (intoxicación), oenformasparasiLos huevos pueden estropearse con facilidad El sistema inmune y gastrointestinal inmaduro de los niños los hace más vulnerables Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de tripa, calambres abdominales o fiebre son algunos síntomas tariasenfasesconcretasdesuciclo evolutivo (infestación)», explica Sánchez,quiendetallaquelasmás frecuentes son «la salmonelosis y lahepatitisA;deintoxicacionespor sus toxinas, el botulismo y la gastroenteritis; y por enterotoxina estafilocócica y de parasitosis, la triquinelosis y la anisakiasis». «La diarrea puede durar hasta 10 días» ¿Por qué aumentan las intoxicacionesenverano? El origen es el aumento de la temperatura ambiente, que multiplica la tasa de crecimientomuchomásrápidoyes más probable consumir concentraciones elevadasdebacterias por unidad de alimento y que puedan hacer daño. ¿Cuáles son los alimentos másproclivesaproducirlas? Loshuevosseasocianasalmonella, mientras que la carne y lasavesasalmonella,campylobacter y clostridium. Los lácteos sin pasteurizar o lácteos que se pasan mucho de fecha sevinculanasalmonella, campylobacteryyersinia.Lomismo con los quesos blandos, a los quehayqueañadir lalisteria.Y luegohayquepensar enel clotridiumbotulinum,queescausantedelbotulismo,relacionada con las conservas caseras. ¿Cómo hay que tratarlas en casa? Lo primero que hay que hacer eshidratarseyverlaevolución. Se puede tomar antitérmico o algún analgésico habitual y en el casodeque lafiebrenobaje, queladiarreaseaconsistenteo seacompañedeunossíntomas generales más elevados, sería recomendableconsultarconel médico.Lonormaldeestetipo de intoxicaciones es tener un malestargeneraldurante24-48 horas y, si todo evoluciona de forma favorable, pueden persistir las deposiciones diarreicas encontrándose bien y sin fiebre hasta 10 días, aunque cada vez yendo amenos. Marta Robles Dr. IgnacioRamil Jefe del Servicio deMedicina InternadelHospitalHMModelo El Rincón de

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Nuestro equipo multidisciplinar permite hacer el seguimientoadecuado del paciente» FJD En 10 preguntas Dr. Sergio Farrais Responsable de la Unidad de Diagnóstico Avanzado en Enfermedad Celiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz deMadrid «Enundía o dos hacemos todas las pruebas para diagnosticar la celiaquía» 1.¿Cuántaspersonassufrenceliaquíaennuestropaís? Es la enfermedad autoinmune digestiva más frecuente. Se calcula que aproximadamente el 1%de la población la padece y el principal problemaessuinfradiagnóstico,ya quesesabequemásdelamitadde los celiacos no sabenque lo son. 2.¿Porquéeseinfradiagnóstico? Porunlado,poreldesconocimiento de las diferentes formas de presentaciónde la enfermedad y, por otro, por la falta de estudio en grupos de riesgo y en familiares de primergrado.Esenestospacientes donde está la mayor parte de los celiacosnodiagnosticados,porque no se sospecha y, por tanto, no se estudialaposibilidaddequelapadezcan. El diagnóstico es complicado, ya que no existe ninguna prueba definitiva que, por sí sola, pueda diagnosticar a un paciente de celiaquía. Tenemos pruebas cuya correcta realización e interpretación por distintos especialistasnospermitirá llegar al diagnósticode la enfermedad celiaca. 3. ¿Qué consecuencias para la saludpuedeimplicarelhechode no tener unbuendiagnóstico? Implica el consumode gluten, que lesprovocalaapariciónypersistenciadediferentessíntomasycomplicaciones.Lospacientesceliacosno diagnosticados (además de poder tener síntomas digestivos que disminuyensucalidaddevida:diarrea crónica, meteorismo, distensión abdominal…) pueden tener complicacionescomo laanemia, conel cansanciosecundarioqueproduce; osteoporosis,queaumentaelriesgo defracturas;abortosderepetición… Inclusosesabequelafrecuenciade tumores, especialmente intestinales, es mayor en pacientes con enfermedadceliacanodiagnosticada o no controlada. Sin embargo, con una dieta sin gluten estricta y sin transgresiones, lamayoríadetodos estos síntomas y complicaciones desapareceny,unavezquelaenfermedad celiaca esté controlada, el riesgode teneruntumornoesmayorqueel de lapoblacióngeneral. 4.¿EnquéconsistelaUnidadde DiagnósticoAvanzadoenEnfermedadCeliaca que tienen en la Fundación JiménezDíaz? En ella realizamos una valoración integraldelpacienteconenfermedadceliacaoconsospechadeesta, organizandoenunaodosjornadas todaslaspruebasyanalíticasnecesarias para llegar a un diagnóstico certero. Así se reduce el estrés generadopor los tiemposdeesperay cada diagnóstico es cuidadosamente establecido, ideando un plandetratamientoyseguimiento queseajustede forma individualizada a cada paciente. Además, en nuestra unidad tenemos una consulta de screening de enfermedad celiaca. A todos los familiares cercanos de pacientes celiacos se les ofrece un despistaje adecuado de la enfermedad y un seguimiento periódicosiesnecesario.Recordemos que dentro de este grupo poblacionalestálamayorpartedelos celiacos nodiagnosticados. 5. ¿Qué tipo de profesionales formanpartedeestaunidad? Contamos con un equipo multidisciplinar que engloba todas las especialidadesquedebenintervenir en el adecuado diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes:pediatrasygastroenterólogos, endoscopistas, inmunólogos, patólogos y dietistas/nutricionistas. 6. ¿Conquéherramientasdiagnósticascuentan? Con todas las necesarias para detectar y hacer un seguimiento correcto de los pacientes con enfermedadceliaca.Ademásdelestudio desusceptibilidadgenéticaapadecer enfermedad celiaca, de los anticuerposespecíficosysensiblesen sangre periférica y de realizar gastroscopias con biopsias duodenales, contamos condos herramientas sumamente importantes que nos ayudan en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes y que noestándisponiblesenlamayoría de los centros: el estudio de linfocitosintraepitelialesporcitometría de flujo y los péptidos inmunogénicos del glutenenorina. 7. ¿Cuáleselprocedimientoque sesiguecon lospacientes? El objetivo de nuestra unidad es que los pacientes y familiares de estos grupos de riesgo sean valoradosportodoslosespecialistasen elmenortiempoposibleysehagan todas las pruebas complementarias enelmismo centro. 8. ¿Quéventajasaporta? Laenfermedadceliacapuedeafectar a todos los órganos y aparatos, por loqueesmuy importantecontar conprofesionales de diferentes especialidadesqueconozcanysospechenynos remitana lospacientes con determinadas manifestaciones para poder descartarla o diagnosticarladeformaadecuada. Además, el diagnósticoenalgunos casos es muy complejo y requiere la participación de varios especialistasqueformanlaunidad.Trabajar juntos, de modo coordinado, consesionesdondesediscuten las peculiaridades de cada paciente, nospermiteunadecuadoabordaje parael diagnósticoy seguimiento. 9. ¿Yparaelpaciente?¿Québeneficiosse logra? Este abordaje no solo permite un diagnósticocerterode laenfermedadceliaca,alqueenmuchasocasiones esmuy difícil de llegar, sino quereducedeformaimportanteel tiempo hasta llegar al mismo. Se sabequemuchospacientestardan años y pasan por numerosos centros y especialistas hasta llegar al diagnósticodeceliaquíayennuestraunidadtenemostodaslaspruebas necesarias para llegar a este diagnóstico (no teniéndose que desplazar por distintos centros) e intentamosunificarlasenelmenor tiempoposibleparatenerundiagnóstico temprano. 10. ¿Enquénovedadestrabajan paraseguir innovando? Participamos en varios proyectos propios de nuestra unidad y en estudiosmulticéntricoscentrados principalmenteenlabúsquedade nuevasherramientasparafacilitar y mejorar el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celiaca. R. Bonilla. MADRID

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 ATUSALUD 11 Bebidas, productos azucarados y lácteos, losmás ingeridos DREAMSTIME Mayor riesgo de demencia por comer más ultraprocesados Belén Tobalina. MADRID Elconsumodealimentosprocesados en los últimos 50 años ha sido el principal impulsor de la epidemia de obesidad, ya que este tipo deingestanoshacecomermás.No se trata de prohibirlos, sino de tomarlos de forma ocasional; es decir, una vez por semana. Máxime ahoraqueunanuevainvestigación haconcluidoquelaspersonasque comenmásalimentosultraprocesados, como refrescos, patatas fritasogalletas, tienenmás riesgode sufrir en el futuro demencia en comparación con quienes las ingierendeformaesporádica.Esaes laconclusióndeunestudiopublicado en la revista «Neurólogy». la publicación médica de la Academia estadounidense de Neurología, en el que no se prueba que estosalimentoscausendemencia, sino quemuestra esta asociación. Losinvestigadoresencontraron también que reemplazar los refrescos, los cereales, los snacks saladosyazucarados, loshelados, lassalchichas,elyogur,elketchup, la mayonesa, el guacamole o el hummus envasados yun largoetcétera por alimentos sin procesar o mínimamente procesados se asoció con un menor riesgo de sufrir demencia. Los alimentos ultraprocesados tienenunaltocontenidodeazúcar, grasaysal,ysonbajosenproteínas y fibra. Por eso, «están destinados asersabrosos,perodisminuyenla calidad de la dieta de una persona», afirma el autor del estudio, HuipingLi, de laUniversidadMédica de Tianjin enChina. «Estos alimentos –prosigue– también pueden contener aditivos alimentarios o restos del empaquequetienenefectosnegativos en las habilidades depensamiento y memoria como han demostrado otros estudios». Para la investigación, los expertossiguierona72.083personasdel Biobanco del Reino Unido. Los participantes tenían 55 años o más y no tenían demencia al comienzodelestudio.Fueronseguidos durante un promedio de 10 años. Al final del estudio, 518personas fueron diagnosticadas con este deterioro. Durante el estudio, los participantescompletaronalmenosdos cuestionariossobreloquecomieron y bebieron el día anterior. Los investigadores determinaron la cantidaddealimentosultraprocesados que comían las personas calculando los gramos por día y comparándolos con los gramos por día de otros alimentos para crear un porcentaje de su dieta diaria. Luegodividieron a los participantes en cuatro grupos iguales, desde el porcentaje más bajo de consumo de alimentos ultraprocesados hasta el más alto. Losultraprocesadosconstituían el 9% de la dieta diaria de las personasdelgrupomásbajo(unpromedio de 225 gramos por día), en comparación con el 28% de las personas del grupo más alto (814 gramos al día). El principal grupo de alimentos que contribuyó a la alta ingesta de ultraprocesados fueronlasbebidas, seguidasdelos productosazucaradosyloslácteos ultraprocesados. Enel grupomás bajo, 105de las 18.021personasdesarrollarondemencia, en comparación con 150 ►Sustituir estos alimentos por verdura, legumbres, leche y carne reduce en un 19% la probabilidad de las18.021personasenel grupo más alto. Después de ajustar por edad,género,antecedentesdedemenciayenfermedadescardíacas yotros factores, los investigadores encontraronquepor cada10%de aumento en la ingesta diaria de alimentos ultraprocesados, las personas tenían un 25% más de riesgo de demencia. Los investigadores tambiénutilizaron los datos del estudio para estimar lo que sucedería si una persona sustituyera el 10% de los ultraprocesadosporalimentossin procesar o mínimamente procesados, como frutas frescas, verduras, legumbres, leche y carne. Y descubrieron que tal sustitución seasocióconunriesgo19%menor de sufrir demencia. Un estudio asocia la pérdida rápida del olfato con el alzhéimer Investigadores de la Universidad de Medicina de Chicago han descubierto que una disminución del olfato no solo puede predecir la pérdida de función cognitiva, sino tambiéncambiosestructuralesen regiones del cerebro importantes en la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Los hallazgos, basados en un estudio de 515 adultos publicadoen«Alzheimer’s&Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association», podríanconduciraldesarrollode pruebas de olfato para detectarconanterioridadeldeterioro cognitivo de los pacientes. Lamemoria juega un papel fundamentalennuestracapacidad para reconocer los olores, y los investigadores saben desdehacemuchotiempoque existe un vínculo entre el sentido del olfato y la demencia. Las placas (grupos anormales defragmentosdeproteínaque se acumulan entre las neuronas) y las marañas (ovillos neurofibrilares)quecaracterizan el tejido afectado por la enfermedad de Alzheimer a menudo aparecen en áreas asociadasconelolfatoylamemoria antes de desarrollarse enotraspartesdelcerebro.Todavía se desconoce si este daño realmente causa la disminucióndel sentidodel olfato de una persona. Los investigadores querían ver si era posible identificar alteraciones enel cerebroque se correlacionaran con la pérdidadelolfatoylafuncióncognitiva de una persona con el paso del tiempo. Ydescubrieronqueunadisminución rápidaenel sentido del olfatode una persona predijo múltiples características de la enfermedad de Alzheimer, incluido unmenor volumen de materia gris en las áreasdelcerebrorelacionadas con el olfato y la memoria, peor cogniciónymayor riesgo de demencia. De hecho, el riesgo de pérdida del sentido del olfatoera similar al deportar el gen APOE-e4, un factor de riesgo genético conocido paradesarrollar alzhéimer, tal y como recoge el estudio. B. Tobalina. MADRID Mientrasque los niñosque recibenquimioterapia se someten a pruebasdeaudición, los adultos hasta la fecha no. Ydeberían, yaque según unestudiode laUniversidadde California-SanFrancisco publicadoen «BMJ Supportive &PalliativeCare»másde la mitadde las personas analizadasque superaron uncáncer y quehabían sido tratadoscon quimioterapiaexperimentó problemas auditivos, así como zumbidosenel oído. Oír menos, común tras el cáncer La compañíaSicpa yel BataillondeMarins-Pompiers deMarseille (BMPM), una innovadora unidad francesade biodefensa, handesarrollado un sistemaque permite detectar enfermedadesen las aguas residualesde los aviones. Losdatosepidemiológicos recopilados lesdan una visión precisade ladinámica y el funcionamientodel patógenoconel findeevitar una posiblepropagación. Un sistemadetecta virus en las aguas residuales de los aviones Aunque los suplementosde vitaminaDse toman para beneficiar la saludósea, una investigacióndel Brighamand Women’sHospital realizada conmásde25.000 adultos ha concluidoque no reducenel riesgode fracturas. En comparaciónconel placebo, la vitaminaD3 suplementaria no redujo las fracturas totales, no vertebralesodecadera ni tuvo efecto frente a las fracturas osteoporóticasmayores, de muñecaopélvicas. UnplusdevitaminaD noreducelasfracturas

