2022-07-24_A Tu Salud

A Tu Salud sólo se vende con LARAZÓN 24 de julio de 2022-Nº 922 GTRES Doña Letizia felicita a los integrantes del suplemento de Sanidad de LA RAZÓN con motivo de su XX aniversario tras recibir a una delegación del periódico encabezada por el presidente de los grupos Planeta y Atresmedia, José Creuheras, en una audiencia privada en el Palacio de La Zarzuela La Reina, con A TU SALUD De izquierda a derecha, FranciscoMarhuenda, José Creuheras, Doña Letizia, Andrés Navarro y Sergio Alonso. En la fila superior, Raquel Bonilla, Belén Tobalina y Eva S. Corada

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD Sanidad cierra el curso con dos logros y trabajo pendiente El punto Sergio Alonso El Ministerio de Sanidadenfila losúltimos días de curso condos grandes logros en su haberyunabalumbadeasuntos pendientes a los que ha de dar solución a la vuelta del verano. En el haber del departamento quedirigeCarolinaDariasfiguran las guías de lamal llamada prescripción enfermera, una reivindicación histórica de este colectivoprofesional,yelnuevo decretodeespecialidades, normareclamadaporelsectordesdetiemposinmemorialesyque, sinembargo,nohabíavistoaún la luz porque todos los gobiernos habían temido hasta ahora levantar ampollas. Ambas iniciativas suponen un reconocimiento tácito del papel que juega la enfermería en el SistemaNacional de Salud y la reordenaciónpor áreasprofesionalesdelosespecialistasmédicos. La coronación de este último decretodeberíallegar,porejemplo, con el reconocimiento de varias áreas de capacitación y, sobre todo, de las especialidades de enfermedades infecciosas, ydemedicinadeurgencias yemergencias. Losagentesque llevan años reclamándolo confían en que Sanidad remate pronto la operación, aunque mantienen los recelos ante la abundantepresenciademiembros de una sociedad científica contrariaalacreacióndeurgenciasentreloscargosintermedios del Ministerio. Sanidad tendrá laúltimapalabra.Dondenotermina de rematar los desajustes estedepartamentoesenel área farmacéutica y en materia de covid. Esta semana, Farmaindustriahavueltoadenunciar el retrasomedio de 517 días en la llegadadenuevosmedicamentosaEspaña.Unaauténticavergüenza que no tiene justificaciónalguna,salvolaeconómica. Con respecto a la pandemia, Sanidad sigue sin aclarar a qué hay que atribuir el disparatado exceso de mortalidad que destapa el InstitutoCarlos III. Ya es horade que lohaga. Opinión ●Reconocida por su buena presencia online AMAocupa los primeros puestos enel rankingde aseguradoras conmejor presenciaen internet, según el estudiode «InnovaciónAseguradora». ●Sanidadfinancia su nuevo fármaco para la esclerosis Ponvoryes unmedicamentode administraciónoral diaria yde altaeficacia frente a laesclerosismúltiple con un preciode primera línea. ●Test genético paradiagnosticar linfomas HMHospitalesyHealth inCodedesarrollaránel panelNGSLymphoma OncoKitDxpara optimizareldiagnóstico delinfomasenpacientesoncológicos. ●Aumenta su inversión enEspaña para investigación Dedicómásde56 millonesdeeuros a investigaciónen nuestropaísdurante 2021, conmásde un millón ymediode pacientes tratados. ●Sexta ediciónde losPremios Jóvenes Investigadores Junto al Institutode SaludCarlos III ha puestoenmarcha la sextaediciónde sus premios, con un presupuesto total de unmillóndeeuros. ●Respaldoasu apuestapor la producciónespañola Miembrosde la ComisióndeSanidady Consumodel Congresohanvisitado las instalacionesdeTeva enZaragoza, con 44.000m2. ●Fomento del autocuidado a toda la sociedad Conmotivodel Día Mundial del Autocuidado, celebrado hoy, ha puestoenmarcha la campaña #EsCosaDeTodos para concienciar a la sociedad. JaumePey Director general de Anefp JuanCarlos Conde Dir. gral. de Teva RickR. Suárez Presidente de AstraZeneca Nabil Daoud Presidente de Lilly España JuanAbarca Presidente de HMHospitales LuisDíaz-Rubio Director general de Janssen Iberia DiegoMurillo Presidente de AMA Seguros J.Mª. Fernández Sousa-Faro Pdte. de PharmaMar ren decir que los andaluces son vagos, igual que los mexicanos. Claro, se da la circunstancia de que en la ciudadmáscalurosadelmundo,Hermosillo,con47,5 grados demedia a la sombra, no esmuy sano barrer las calles a la una de la tarde. Tampoco en Sevilla, BadajozoMadrid. Yal pasoquevamosni tansiquiera en Londres, que esta semana sobrepasó los 40 grados por primera vez en su historia. A tales temperaturas, trabajar a plena luz del día al aire libre es una temeridad. Más de 500 muertos por el calor enEspañaenuna semana sondemasiados. Los listillos habituales empiezan a entender por qué entre las 12:00 y las 18:00 en veranono conviene excederse en tareas extenuantes. No por vaguería, sino por sentido común. José A. Vera Trabajar a 40 grados Opinión Ahora que todo el mundo empieza a enterarse qué son los 40 grados, se entiende mejor por qué en Andalucía se tiene la costumbrede trabajar con la fresca, aprimera hora del día y en todo caso al atardecer, pero nuncaconloscaloresdelamitaddelajornada.Salvo que la actividad laboral sea en lugar cerrado y con aireacondicionado.Perolos listosdesiempreprefieDirector de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Raquel Bonilla, Eva S. Corada y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán El asma y la enfermedad obstructiva crónica (EPOC) son dos enfermedades respiratoriasmuyprevalentesquese asocian a una obstrucción bronquial y sensación de disnea. Para conocermás a fondo estas patologías acude a ¿Qué me pasa doctor? el doctor Luis Manuel Entrenas, jefe de NeumologíaenelHospitalQuirónsaludCórdoba. Hoy en día sabemos que existen tratamientos muy eficaces que permiten que el asmático lleve una vida totalmente normal. Pero resulta fundamental un control permanentedel pacienteporparte del especialista, un abordaje multidisciplinar y seguir el tratamiento prescrito. Unodelosfactoresqueinfluyen de manera negativa en las enfermedades respiratorias es lacontaminación.Conlasaltas temperaturas los problemas respiratorios se pueden ver agravados, ya que el calor del veranopuedegenerarcambios en los componentes de la atmósfera. Es decir, el aumento de la temperatura en el suelo origina la formación de ozono troposférico, situado a ras de suelo. Este ozono se forma cuandolassustanciasquímicas delosvehículosylasfábricasse mezclan con la luz solar. Y al inhalarse hace que empeoren patologías como el asma o la EPOC. Estacontaminaciónprovoca inflamaciónenlavíaaérea, aumenta la hiperreactividad en los bronquios y, como consecuencia,puedenempeorarenfermedades como laEPOCy el asma. Respecto a estaúltima existe evidencia científica de que afectanegativamente lacontaminaciónenlosmáspequeños de la casa. Por estemotivodesdealgunas sociedades científicas se reclaman medidas concretasparareducirlaexposición de los niños a la polución del aire y, con ello, frenar el desarrollo del asma infantil. Contaminación y enfermedades respiratorias

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD R. S. MADRID El broche de oro a la celebración del vigésimo aniversario del suplemento dominical A TU SALUD de LA RAZÓN tuvo lugar el pasado viernescuandoDoñaLetizia recibió en el Palacio de La Zarzuela a una representación del periódico encabezada por el presidente de los grupos Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y en la que participaronAndrésNavarro, consejero delegado de LA RAZÓN; Francisco Marhuenda, director del diario; SergioAlonso, director ad- ►Doña Letizia recibió en el Palacio de La Zarzuela al equipo de LA RAZÓN con motivo del XX aniversario de este suplemento, y aprovechó para reconocer la importante misión de utilidad pública que cumple con rigor La Reina agradece la labor de A TU SALUD juntodel periódicoydirectordeA TUSALUD, yEvaS.Corada, Belén Tobalina y Raquel Bonilla, redactoras del semanario dominical. Buenaconocedoradelostemas sanitarios y sociales, tal y como demostró durante esta audiencia privadaqueduróalrededordeuna hora, laReinaLetiziaaprovechóla ocasiónpara felicitar al equipo, al que agradeció la gran labor de divulgación que realiza cada semanadesdehace 20 años, yque leha convertido en un referente de la información sanitaria, de nutrición y bienestar en nuestro país. De sobra es conocido que Su Majestadseinteresaespecialmentepor todos losasuntos relacionados con la salud y el bienestar de los pacientes. De hecho, estámuy implicadaenlaadquisicióndehábitos saludables desde la primera infancia y, además, se vuelca en dar aliento y visibilidad a quienes sufrenpatologíaspocofrecuentes, conocidas como enfermedades raras, y a sus familias, así como en la lucha contra el cáncer. En este sentido, a lo largo de estosañoshadadoapoyo institucional a diversos colectivos de la sociedad española, desde personas con discapacidad visual hasta afectados por sordera o por trastornos del espectro autista, por citar solo algunos ejemplos. Por ello, implicada de primera mano con estos asuntos, Doña Letizia alabó la importante misióndeutilidadpúblicaquecumple con rigor este semanario dominical al transmitir, a través de un lenguaje sencillo y comprensible para los lectores, toda la inDoña Letizia, durante el encuentro que protagonizó con los representantes de LA RAZÓN La Reina conversa con las redactoras de A TU SALUD EUROPA PRESS Su Majestad alabó la contribución del semanario en la prevención de enfermedades

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 ATUSALUD 5 CASA REAL SuMajestad saluda a Andrés Navarro en presencia de José Creuheras y FranciscoMarhuenda CASA REAL formación relevante de la comunidadcientíficaparaayudaraque la poblaciónmantenga estilos de vida saludables. Apoyomasivo Hace dos décadas, la apuesta del diario LA RAZÓN por dar cabida alosasuntossanitariosconunenfoque innovador se convirtió en una arriesgada decisión que, sin embargo, pronto dejó ver sus frutos, ya que, cuando otros medios solo hablaban de enfermedad, A TUSALUDfuepioneroy supoanticiparse al hablar de curación y, sobre todo, deprevención.Dehecho, losprimerospasosdel semanariomarcaronuncaminoquese ha confirmado como un acierto, hasta el punto de que se ha convertido en el suplementomás galardonado de la prensa española y en el decano de la información sanitaria de nuestro país, que ha sabidoreinventarsemanteniendo la rigurosidad y el espíritu crítico que le caracterizan. Prueba de ello es que el acto de conmemoracióndel XXaniversario, celebrado el pasado 6 de julio, congregó en la nueva sede de LA RAZÓNamásde700invitadosentre los que se encontraban los máximosrepresentantesdelsector sanitario, encabezados por la ministradeSanidad,CarolinaDarias, asícomolosconsejerosdeSanidad de la Comunidad de Madrid, EnriqueRuizEscudero, odeAndalucía, Jesús Aguirre. También estuvieron presentes la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y el alcalde deMadrid, José LuisMartínez-Almeida, entreotraspersonalidades políticas y sanitarias. Desde representantes de sociedades científicas y de los colegios de lasprofesiones sanitarias,hasta presidentes de compañías farmacéuticas, pasando por profesionales de la Medicina, la Farmacia, la EnfermeríaolaOdontología,elXX aniversariodeATUSALUDseconvirtió en el punto de encuentro de laflor ynatadel sector sanitariode nuestropaís. El dominical más premiado de toda la prensa española ►El suplemento ha conseguido en sus dos décadas de historia 46 galardones Hace 20 años nació A TU SALUD. Por aquel entonces, los directivosdeestacasasupieron verel vacíoquehabíaenelmercado, adelantándose a la necesidad que la sociedad demandaría en los siguientes años: la prevención. A lo largo de estas dos décadas, el suplemento de LARAZÓNhalogradodomingo tras domingo no solo hacerse un hueco dentro del sector sanitario, sino conseguir posicionarse comounproyecto robusto y de prestigio. Dan buena prueba de ello los 46 premios con los que, hasta el momento, ATUSALUDhasidogalardonado, convirtiéndose en el suplemento más premiado de la prensa española. El reconocimiento de mayor prestigiollegóenelaño2007con el Premio Rey Jaime I de Periodismo en la modalidad de medio escrito. Y no fue el único. El Premio ForoEspañol dePacientes, el de Belén Tobalina. MADRID la Federación Española de Sociedades de Nutrición, el galardónde laFundaciónBambergo la Placa de la Sanidad de la ComunidaddeMadridsonalgunos otros. Elúltimo...elPremiodePeriodismo sobreHematología yHemoterapia, con el que este suplemento ha conseguido ya su galardón número 46. Unos reconocimientos muy variados, yaqueestesuplementodominicalnosolotrata temas sanitarios, sino que engloba también diferentes temáticas relacionadasconelestilodevida saludable. Además, en A TU SALUD todas las informacionesyreportajes son tratados no solo con rigor, sino con un lenguaje sencillo y comprensible, de la mano de los expertosmás prestigiosos en cada área, para que despierte el interés tanto de los profesionales sanitarios como delasociedadengeneral.Deahí quetambiénsehagahuecodesde estas páginas a pacientes para que acerquen desde un punto de vista más humano su realidad y necesidades. Untrabajo, endefinitiva,marcado por la precisión y por el empeño y el esfuerzo de cada unodesuscomponentes:redactores, fotógrafos,maquetadores e ilustradores.

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD Inmersos en plena pandemia de la Covid-19 desde hace dos años, resultacomplicadomirarmásallá del SARS-CoV-2, pero lo cierto es que existe otra epidemia que, según todas las estimaciones, no se trata de una futura amenaza, sino deuna realidadcadavezmáspresente. Hablamos de la obesidad, un problema de salud global que no ha hechomás que acrecentarse por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. Prueba de ello es que el sobrepeso y la obesidad se han disparado en nuestro país en apenas dos años. Las cifras no dejan lugar a dudas: el61,5%delosespañolespresentakilosdemás,yaqueun39,9% de laspersonasencuestadas sufre sobrepesoyun21,6%tieneobesidad, según los datos de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo). Su presidenta es tajante: «El problema del exceso de peso en nuestro país está al alza y resulta Raquel Bonilla. MADRID ►La nueva generación de medicamentos «antikilos» reduce el apetito, aumenta la sensación de saciedad y calma la ansiedad Un pinchazo capaz de frenar la obesidad El quidde la cuestiónde los fármacosdenuevageneracióncomo la liraglutida y la semaglutida es que están financiadas por las administraciones para la diabetes, (enfermedadde origenpor laque comenzaron a estudiarse), pero noparalaobesidad,apesardesus exitososresultados.Actualmente, elprimerodeellosestádisponible en nuestro país para esta indicación, pero sin financiaciónpública, por lo que pierdepartedesu función,mientras queelsegundode ellos se espera que llegue en los próximos meses. «No podemos olvidarqueungranporcentajede personasobesassonprecisamentequienesmenosrecursoseconómicos tienen, por lo que resulta fundamental poder financiar estos fármacos,pueshandemostrado con creces que son coste-efecalgo alarmante», reconoce María delMarMalagón,presidentadela Seedo, catedrática de la Universidad de Córdoba y subdirectora científica del Instituto MaimónidesdeInvestigaciónBiomédicade Córdoba (Imibic). Sobre ese horizonte tan oscuro como telónde fondocomienzana cobrar fuerza algunos rayos de luz que invitana laesperanza de quienes sufren obesidad de manera crónica gracias a unanuevageneración de fármacos que han demostrado resultados muy prometedores.Buenapruebadeelloesqueun trabajopublicadoen laprestigiosa revistacientífica«+eNewEngland JournalofMedicine»elañopasado mostró que la semaglutida redujo elpesoun15%demediaenungrupodecasi2.000pacientesymásde un20%enun terciode ellos. tivos, ya que ayudan a reducir la obesidad y con ello, otras patologías», asegura Susana Monereo, responsablede laUnidaddeObesidad,MetabólicoyEndocrinodel Hospital Ruber Internacional de Madrid, quien recuerda que la obesidad vamuchomás allá de la cuestión meramente estética, pues «tener kilos de más implica serios riesgos para la salud, como mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, más posibilidades de sufrir algunos tipos de cáncer...». La clave del éxito de este tipo de fármacos es que «actúan a nivel cerebralproduciendolasensación de saciedaddurantemás tiempoy quitandoel hambre,mientras que a nivel gástricohace que se enlentezca el vaciado, por lo que la sensacióndeplenitudesmásduradera.Ambosmecanismoshacenque la persona coma menos y tenga menor ansiedad por la comida», explica Monereo. Sin embargo, la especialista insiste en que «no se trata de una panacea. De nada sirve usar este tipo de fármacos si no seacompañadeunaprendizajede buena alimentación y de un cambiodehábitos que implique reducir el sedentarismo. Por ello, siempre se debe administrar bajo prescripción médica y con seguimiento profesional, ya que también puede presentar efectos secundarioscomonáuseasyvómitos en las primeras semanas deadministración, aunque su seguridad está totalmente demostrada». Tambiénpara sobrepeso Aunquesetratademedicamentos especialmentepensadosparapersonas con un índice de masa corporal(IMC)porencimade27puntos, Monereo es partidaria de que «también se use en personas con sobrepeso, ya que es una manera deanticiparsey frenar laobesidad que está por llegar, pues sabemos que se trata de una enfermedad que, una vez que aparece, es muy difícildecontrolarysueleiramás». Estos fármacos tambiénsonaptos paraadolescentes, yaque en2021 seaprobóenEspañalaampliación de la indicación de liraglutida 3.0 mg,deNovoNordisk,paraelgrupo de edad entre los 12 y los 17 años. Y esto no es baladí, ya que tal y como advierte la doctora Marta Ramón, jefadel ServiciodeEndocrinología Pediátrica del Hospital SantJoandeDéudeBarcelona,«es alarmante el progresivo aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidadenestafranjadeedad.En concreto, en algunas ComunidadesAutónomaspuedellegarhasta el 40% y son jóvenes que, en más del80%deloscasos,seránpropensos a ser adultos obesos». «Estos fármacos han demostrado que son costeefectivos», afirma Susana Monereo Fuentes: OMS, Mº de Sanidad y SEEDO UN PROBLEMA DE PESO PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN ESPAÑA CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD EN LA SALUD ¿Por qué aparece? Tiene exceso de peso La mayoría de los factores ambientales son evitables: Tiene sobrepeso Entre 18 y 65 años tiene obesidad Tiene obesidad mórbida 30% 70% Factores genéticos Factores ambientales En la etapa media de la vida aumenta Incrementa los problemas de artrosis Entre el 20% y el 25% de los tumores malignos podrían evitarse con una dieta adecuada El 15% de la mortalidad Supone el 7% del gasto sanitario total Aumenta la dislipidemia Hipercoagulabilidad: mayor predisposición a desarrollar enfermedades tromboembólicas Alteración en la respuesta inmune: la grasa debilita el sistema inmunológico Alimentación variada Ejercicio físico Eliminar el consumo de tóxicos Dormir bien 61,5% 39,9% 21,6% 2,8% Un 10% el riesgo de padecer demencia Mayor riesgo de eventos cerebrovasculares Responsable de 1 de cada 20 tumores Reflujo gastro esofágico: mayor predisposición a sufrir aspiraciones nocturnas Incrementa la aparición de hipertensión Síndrome de hipoventilación Aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 ►Tener obesidad y contagiarse con el SARS-CoV-2 es una combinación peligrosa, ya que se ha demostrado que tener sobrepeso incrementa el riesgo de contraer el virus y desarrollar laCovid-19. Existen estudios que han confirmado que las personas con exceso de peso tienen un46%más riesgo de contagiarse de coronavirus, un 113% más de hospitalización y un 78%más posibilidades de ingreso enUCI respecto a la población con normopeso, mientras que el peligro de mortalidad asciende hasta un 48%. Yno solo eso, ya que el riesgo de experimentar complicaciones graves deCovid19 semultiplica por 14 en personas con obesidadmórbida menores de50 años, tal y como ya demostraron varios estudios internacionales publicados a finales del año 2020 y a principios de 2021. Mal compañero de viaje con la Covid-19

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 ATUSALUD 7 Haceañosqueelaguacatesepuso de moda y se convirtió en un asiduo en la cesta de la compra de muchosespañoles,apesardeque supreciosueleseralto.Sinembargo, las bondades nutricionales que posee bien merecen un esfuerzo económico, aunque también le rodeanmuchosmitos que ensombrecen su popularidad, como lasuposicióndequeengorda o que es demasiado grasiento. Puesbien,aesaretahíladecuestiones se suma ahora el hecho demostradodequeelconsumode un aguacate diario no solo no engorda, sinoquemejora losniveles decolesterol LDL,coloquialmente conocido como colesterol «malo», según un nuevo estudio Raquel Bonilla. MADRID ►La extendida idea de que esta fruta engorda es unmito que desmiente la Ciencia y que ratifican los expertos en Nutrición Un aguacate al día reduce el colesterol «malo» DREAMSTIME dietaengeneral,puessueleacompañarsedeotras frutas, verdurasy hortalizas, como en ensaladas». El aguacate es una fruta de alta densidad nutricional y calórica, «hechoesteúltimoque lediferenciadelamayoríadefrutas.Apenas aportahidratos de carbono y proteínas, sinembargo, esparticularmentericoengrasas,aloquedebe su moderado aporte calórico (200Kcal/100gdeporcióncomestible). Entre los ácidos grasas predominan los monoinsaturados, similares a los del aceite de oliva. Además, aporta fibra, minerales como el potasio y manganeso, y vitaminasE,KyB6yácido fólico», explica Manuel Moñino, vicepresidente segundo del Consejo GeneraldeColegiosOficialesdeDietistas-Nutricionistas (Cgcodn). Beneficios para la salud Elaguacateesunafrutaconunalto contenidoenácidooleico,«tipode grasa monoinsaturada que ejerce una acción beneficiosa sobre la salud,yaquecuandosustituyenen ladietaa lasgrasas saturadas, contribuyen a mantener el colesterol en niveles normales. Además, es fuente de potasio, que contribuye a mantener la presión arterial en valores normales. Por su parte, la vitamina E y elmanganeso contribuyen a proteger nuestras células del daño oxidativo, es decir, tiene capacidad antioxidante, mientras que las vitaminas B6 y ácido fólico sonesencialesparael normal funcionamiento del sistema inmunitarioyparadisminuirel cansancio y la fatiga, entreotras funciones vitales», enumeraMoñino. Con esta información sobre la mesa, lapreguntadelmillónes saber cuánto aguacate se puede comer. Tal y como aconsejaMoñino, «laracióndeconsumoesdemedia pieza pequeña, pero es habitual incluirlo en cantidades menores como ingrediente de otros platos, como ensaladas, tortillas, bocadillos, etc. Su alto aporte de calorías debetenerseencuentaalahorade seleccionar las cantidades y, sobre todo, el resto de ingredientes del plato,evitandoenloposiblelassalsas de nata ymahonesas, y procurando acompañarlo con vegetales y elementosmuymagros». Y es que, tal y como advierte el vicepresidente segundo del Cgcodn, aunque sea una fuente de grasas saludables, «no debe sustituir al aceitedeolivademodohabitual y, además, se recomienda consumirlosentemporada,queenEspaña ocupadesde octubre a abril». llevado a cabo por un grupo de investigadores de laUniversisdad deLomaLinda, laUniversidadde Tufts y la UCLA y publicado en el «Journal of *e American Heart Association». En concreto, según los investigadores, el consumo de un aguacatediarioduranteunperiodode seis meses «no tendría efecto alguno sobre la grasa abdominal, grasa hepática o la circunferencia abdominalengeneralenpersonas con sobrepeso u obesidad. Sin embargo,dichoconsumosímejoraríalosnivelesdecolesterolLDL, cuyos niveles excesivos se han relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular». Y no solo eso, yaque, tal y como insisten los investigadores, «la ingesta diaria de un aguacate se relaciona, a su vez, con una mejor calidad de la El aguacate puede acompañar ensaladas o platos principales Es recomendable consumirlos en temporada, que en España es desde octubre hasta abril La clave está en el ácido oleico que posee, aunque no debe sustituir al aceite de oliva «Tiene un alto poder saciante» ¿Elaguacatepuedeayudara adelgazar? Puedetenerefectosbeneficiosos en dietas pensadas para pérdidadepesopuestoquees unalimentoconunaltopoder saciante gracias a la elevada cantidad de fibra, siempre y cuandoseconsumademanera moderada, ya que, aunque sus grasas son saludables, en exceso aportaría calorías y el efecto podría ser el contrario al deseado. Almenos,¿noengordatanto como se piensa si se consumeen ladosisadecuadas? En cantidades moderadas, y teniendoencuentatambiénel resto de la ingesta y aporte energético, noengordaría. Sin olvidar que, en exceso, aporta unagrancantidadde calorías, a pesar de que sus grasas sean saludables. ¿Yes recomendable su consumoacualquieredad,incluso en niños y en personas ancianas? Elaguacateaportaunaltocontenido de potasio ymagnesio, además también de ser una buena fuente de luteína, un pigmento asociado a beneficios para el cerebro y el deterioro cognitivo. Gracias a este beneficio sobre la salud y el funcionamientodelcerebro,el consumodeaguacateserecomiendaenancianos.Enniños aporta las mismas propiedades que en adultos, en cuanto a vitaminas y minerales que contiene, siendodestacableel beneficio que tiene sobre los huesos y su crecimiento. Marta Robles ElenaBarquín Nutricionista del Instituto de Obesidad El Rincón de

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD sis múltiple, algo muy relevante. Los resultados han mostrado que ponesimod presentó una eficacia significativamente superior, reduciendo en más de un 30% la tasa anualdebrotes,yunadisminución del 50% en el número de lesiones activas nuevas detectadas con resonancia magnética», precisa el doctor Xavier Montalbán, jefe del ServiciodeNeurologíadelHospital Universitario Valle de Hebrón de Barcelona y director del Cemcat. Montalbán destaca también el efecto superior del fármaco sobre elgradodeatrofiacerebralconuna reducción de las lesiones activas únicas combinadas según lo observado en resonancias magnéticas,asícomounefectoclarocontra lafatigaencomparaciónconelotro fármaco analizado. Todoelloesgraciasaque«lamoléculasecuestraloslinfocitosyeso impide que entren dentro del sistema nervioso central», precisa el doctor, quedestacaqueencuanto a la seguridad, «usar un fármaco de alta eficacia desde el principio esmejor que usar fármacos, digamos, de media eficacia. Además, suprecioesmenorqueotrodeprimera línea». Asuvez, el efectode este fármacoes rápidamente reversible, «devolviendo los recuentos linfocitarios a los niveles normales a los sietedíasdedejarde tomarlo, algo claveenelcasodeunamujerquiera quedarse embarazada en poco tiempo. Para ese caso, yo no recomendaría seguir tomándolo, aunque no se haya visto aumento de abortos», precisaMontalbán. «Este fármaco va a contribuir a quehayamáspacientesque retrasen la evolución de la enfermedad», añade el doctor JoséMiguel Láinez, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y jefe del Servicio deNeurología del ClínicodeValencia. Un nuevo fármaco retrasa la evolución de la esclerosis Belén Tobalina. MADRID Cada cincominutos, una persona en algún lugar del mundo recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple (EM). Una enfermedadautoinmune,crónicaydegenerativadel sistemanervioso central que afecta a 2,5 millones de personas aproximadamente en el mundo y enEspañaaunas55.000,ensumayoríamujeres (75%). El origen de esta enfermedad «que aparece de media a los 30 años sigue siendo desconocido y notienecura», recuerdaladoctora Celia Oreja-Guevara, jefa de seccióndelCSURdeEsclerosisMúltipledelHospitalClínicoSanCarlos deMadrid. Pero poco a poco se avanza en ciertos conocimientos de esta patología que se caracteriza por una destrucciónprogresivadelamielina (la sustancia que recubre las extensionesde lasneuronas ypermitelatransmisióndelosimpulsos nerviosos) yqueobligaa losque la sufrenaenfrentarsealos llamados «síntomas invisibles», comoel dolor, la fatiga y la confusiónmental. En términos generales, suelen distinguirsecuatrotiposdiferentes: el síndrome clínicamente aislado, la EM remitente-recurrente (EMRR), la primaria progresiva (PPMS) y lasecundariaprogresiva (SPMS), pudiendo un mismo paciente pasar de una fase a otra. Conel objetivodemejorar lacalidaddevidayretrasarsuevolución ylacargadediscapacidadasociada a estediagnóstico, Janssenhapresentado Ponvory (ponesimod), para el tratamiento de pacientes adultosconlas formasrecurrentes de la enfermedad. Unfármacoqueyacuentaconel respaldodelMinisteriodeSanidad, quehadado luz verdea laaprobación y financiación de Ponvory ►El medicamento de Janssen, aprobado por Sanidad, es para los pacientes adultos que sufren las formas recurrentes de la patología Esta enfermedad se caracteriza por una destrucción progresiva de lamielina DREAMSTIME evaluar la eficacia y seguridad de ponesimodoral (20mg) frentea la teriflunomida (14 mg). En ambos casos, los fármacos que se administranuna vez al día. «Este estudio fue el primero en establecer la comparación entre dostratamientosoralesenescleropara el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad activa. Se trata de una terapia oral, administradaunavez al día, queestá avalada por los datos recogidos durantemásdenueveañosenensayos clínicosde fase2y3quehan mostrado su perfil de seguridad y de eficacia en la reducción de la tasa de recaídas y del número de lesionesactivas.Así,elestudioOptimumconstatóunareduccióndel 30,5%en la tasa anual de recaídas, así como disminuciones en las lesiones activas, atrofia cerebral y fatiga. El ensayo se diseñó para Seguir una dieta equilibrada con un consumo restrictivo de sal es un componente clave para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero hacerlo en demasía podría empeorar los resultados para las personas con una forma común de la afección, según un estudio publicado esta semana en la revista «Heart». En concreto, las personas más jóvenes y las de raza negra y otras etnias parecer estar en mayor riesgo. Restringir lasal puedeempeorar la insuficienciacardíaca Losestadosque legalizaron la marihuana recreativaexperimentaronunaumentoposterior en losaccidentesde tráfico y lasmuertes, segúnuna investigaciónpublicadaen «Journal ofStudiesonAlcohol andDrugs». El análisisque observó lasconsecuenciasde la legalizaciónencincoestados revelóunaumentodel 5,8%en la tasade lesionespor accidentesde tráficoyun incremento del 4,1%de lasmuertes. Unos aumentosquenosedieronen losotrosestados. Másaccidentes por lalegalización delamarihuana Los hospitalizados conCovid-19que tienen una viscosidad sanguínea altaestánmás predispuestos amorir por complicaciones, yaque este factor afecta al flujode los vasos pequeños, loque aumenta la probabilidaddedesarrollar coágulos. Este factor, según publican esta semana unequipode investigadoresdel Hospital MonteSinaí en «Journal of theAmericanCollegeof Cardiology», sepuede usar comopredictor de lamortalidad. Tener la sangremuy viscosa puede predecir un mayor riesgo demuerte en pacientes con covid Una nueva investigación aseguraque tomar suplementosde vitaminaB6endosis altas reduce los nivelesde ansiedad ydepresión. Los autoresdel estudio, revisadopor pares y publicadoesta semanaen la revista «HumanPsychopharmacology: Clinical and Experimental», midieronel impactodeestos suplementos vitamínicos en adultos jóvenes ydescubrieronqueestos se sintieronmejor despuésde tomarlos todos losdíasdurante unmes. La vitamina B6, un aliado frente a la ansiedad

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 ATUSALUD 9 mientos previos o bien han retrasado la introducción de nuevas líneas.Porotrolado,elusodemascarilla ha conllevado empeoramiento de los síntomas en los pacientes con ojo seco, debido al vaporemitidoqueprovocaqueen nuestros ojos la lágrima permanezcamenos tiempodisponible», detalla López Masegosa. En esta mismalíneaseposicionaAntonio Moreno Valladares, especialista en Oftalmología de Hospital Quirónsalud Albacete, quien insiste enque«losnuevoshábitosseasocian a una reducción en la frecuencia de parpadeo y al aumento de patologías de la piel, y más concretamentedelasglándulasde meibomio, comoson laaparición deorzuelosyblefaritisquecontribuyen a un empeoramiento del ojo seco de tipo evaporativo». Anteestascircunstancias resulta muy importante acudir a un especialista, ya que no se trata de un asunto baladí. «El ojo seco es unapatologíaquealteralacalidad devidadelpaciente,produciendo unmalestar continuo, con sensación de dolor ocular, quemazón, irritación, que les obliga amantener losojoscerrados,dificultando la realización de actividades de ocioe inclusoafectandoa suproductividadlaboral.Denotratarse, en algunos casos muy severos, puede provocar complicaciones que amenazan la vista, como ulceración de la córnea, cicatrización, adelgazamiento e incluso perforaciónde la córnea», advierteMoreno Valladares. Por todo ello, ambos expertos coincidenenque«esclaveconsultarconunprofesionalparacontar El empleo de colirios ayuda a reducir la sensación de sequedad ocular ►La luz pulsada de alta frecuencia consiste en aplicar destellos sobre los párpados para estimular la circulación sanguínea La pandemia de la Covid-19 ha dejado por el camino varios daños colaterales. Unode ellos es la visión, hasta el punto de que los expertos alertandeque sehadisparadoel númerodecasosdeojo seco y también la cifra de personas conmiopía. «Existenevidenciasdelaumentodeconsultaspor ojo seco, hasta un 40% más de casos, sobre todo en pacientes jóvenes y un empeoramiento en la mayoría de los pacientes que padecíanojo secopreviamente», advierte Alberto Vicente López Masegosa, especialista en superficie ocular del Hospital Quirónsalud Cáceres. Los cambios de hábitos de vida durante la pandemia han favorecido la aparición de diferentes patologíasenlasaludocularyhan traído consigo dos factores que han derivado en un empeoramiento de los síntomas de ojo seco: «Porunladohubounaparalización de las consultas o una demora de las mismas, que ha conllevado interrupción de trataR. Bonilla. MADRID Llegan nuevos tratamientos para mejorar el ojo seco DREAMSTIME 40% ha aumentado el número de consultas relacionadas con la sequedad ocular tras la pandemia explica López Masegosa, quien destaca que «actualmente el 99% delosafectadossebeneficiadeesta opción». De hecho, «la evidencia devarios trabajosde investigación ha demostrado que la IPL mejora la funciónde lasglándulasdemeibomio, lo que ayuda a aliviar los síntomasdeojoseco.Estoredunda en una mejoría de la calidad de la lágrima, que tarda más en evaporarse», añadeMorenoValladares. Ventajas La luz pulsada intensa es un tratamientono invasivo, donde seaplicacalor localyestimulacióndirigida para conseguir una adecuada dinámica de las glándulas de los párpados, obteniendo una mayor adherencia de la lágrima sobre la superficieocular,mejorandotodos los síntomas asociados al ojoseco. «Es un tratamiento muy seguro, queseaplicaenlaconsultaenapenas cinco o diez minutos y lo más importante: sin la aparición de efectos secundarios. Además los beneficios aparecen a partir de la primerasesión,mejorandolossíntomasdeirritaciónyreduciendola frecuenciadeusode lágrimasartificiales, loquemejoralacalidadde vidade los pacientes», afirmaMoreno Valladares, quien insiste en que «el tratamiento se realiza de forma inicial conunapautade tres sesiones de IPL separadas 15 días entreellas,yquealiviaelproblema al menos durante seis meses a un año. Desgraciadamente la enfermedaddeojosecoesunproblema crónico,esdecir,noexisteuntratamiento curativo, por lo que es necesario volver a aplicar el tratamientoperiódicamente». conundiagnósticoyconuntratamiento personalizado cuando notemosalgunamolestia»,asegura López Masegosa, quien aconseja «evitar ambientes conhumo, corrientesdeaire,entornossecos, chorros de aire acondicionado dirigidos a la cara, conducir con las ventanillas cerradas, además de evitar el abuso de pantallas». En cuanto al tratamiento, es recomendableelempleodelágrimas artificiales, mantener una higiene palpebral y en ciertos casos se indican los tratamientos tópicos como algunos colirios. «Actualmente laestrategiade tratamiento debe ser individualizada. Es necesario un diagnóstico en consulta personalizado. Disponemos de distintosescalonesde tratamiento con una eficacia contrastada. Comonovedadprincipaldisponemosdelaluzpulsadaintensa(IPI), una herramienta muy útil que ha demostrado aportar soluciones a pacientes que no conseguíamos mejorar con terapias habituales. Conella conseguiremos reducir la inflamación local y de las bolsas palpebrales, una mejora de la circulacióndeláreatratadaylasalida delmaterial grasode las glándulas de meibomio. Esta técnica está dando muy buenos resultados», Una enfermedad muy frecuente ►El ojosecoesuna enfermedadmuy frecuenteen laque la superficieocular nose encuentracorrectamenteprotegidapor la lágrima, bienpor un déficiten lacantidado bienpor lacalidadde la película lagrimal. Se estimaqueafectaa cercadel 30%de la población, unacifraque seelevaacasi el 100%en edadesavanzadas. Además, setratadeuna patología«multifactorial, complejaycrónica» queafectaa lasuperficie ocular yqueproduce molestias, problemas visualesy, enalgunos casos, lesionesen la córneayen laconjuntiva.

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Belén Tobalina. MADRID ►Mientras en EE UU un informe del CDC alerta de que la resistencia antimicrobiana se disparó por la Covid-19, en España la situación está próxima a revertirse, al menos en las UCIS La pandemia del futuro ya está aquí La resistencia antimicrobiana está considerada por laOrganización Mundial de la Salud (OMS) como una amenaza importante para la saludpública.Seproducecuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian con el tiempo y ya no responden a los medicamentos.Tansoloenelaño 2019causó1,27millonesdemuertes. Además, la resistencia a los antibióticos se asoció a casi cinco millones de fallecimientos. Y sí, «tan solo», ya que con la llegadadelaCovid-19lasituación sehadesbocado.Elúltimoestudio en alertar sobre ello es el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicado la semana pasada, y en el que se hace hincapié que la Covid-19 ha revertido el progreso en la lucha contra la resistencia antimicrobiana en EE UU hasta tal punto que las infecciones relacionadas con la hospitalización crecieron un 15% de 2019 a 2020. Estos datos explican por qué másde29.400personasmurieron ese año a causade infecciones resistentes a los antimicrobianos comúnmente asociados con la Para Europa, las tres principales amenazas para la salud son los patógenos, los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y los derivados de la resistencia a los anti- microbianos

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 ATUSALUD 11 cientes ingresados en UCI, es decir,un33,52%deincremento.Pero aquí lo importante es que las adquiridas fueron un 7,04; es decir, unincrementodel124,2%%y4,63 veníanconella.Yen2021, yaseha visto una tendencia a mejorar, aunquesiguiéramospeorqueantes de la Covid, con 9,95 bacterias multirresistentesporcada100pacientes ingresados en UCI, de las cuales 5 fueron adquiridas y 4,95 veníanconellas»,detallaeldoctor Francisco Álvarez Lerma, coordinador nacional del Proyecto ResistenciaZero(MinisteriodeSanidad-Semicyuc), miembro del ComitéAsesordelosProyectosde SeguridaddelPacienteCríticodel Ministeriode Sanidadymiembro delComitéDirectivoNacionaldel citado registro Envin. «Y este año 2022 mi impresión –prosigueelexperto–esquevamos arecuperar losdatosdeantesde la Covid-19.Elestudioaúnnoestá,es sólo mi sensación después de seguir a los pacientes de la UCI del Hospital del Mar, pero no sé qué pasaráenelrestodeUCIShastaque analicemos todos los datos a final de año. Así quehayque esperar». Estos datos demuestran que ha habido mucha contaminación cruzada durante la Covid-19 porque «los pacientes eran vistos de forma menos frecuente por los sanitarios para evitar la contaminacióndel personal, por el exceso de camas, el agotamiento de los sanitarios deUCI y el aumentode contaminacióncruzadayaquelos equipos de protección individual Este experto incide en que la situacióndelaresistenciaantimicrobianasehaagravadopor laCovid19 a nivel mundial hasta tal punto que la previsión previa de la OMS deque en2050estagranamenaza para la saludpúblicapodría superar al cáncer como primera causa demuerteseráunarealidad:«Estas previsionesquepretendíanalertar paraquelospaísespusieranmedidas contra dichas resistencias se vanacumplir.Ahoradesgraciadamente van a ser reales». Con las implicaciones que eso conlleva.Así,«entérminoseconómicos hay que pensar en el costo del antibiótico, pero también que elpacienteinfectadoconunabacteria multirresistente va a permanecer más tiempo ingresado, va a demandarmáspersonalsanitario, etcétera. Así, se estima que unpacienteconStaphylococcusaureus resistentealameticilinavaasuponerunexcesodecostoporencima delos30.000euros.Paraotrasbacterias, el coste es inclusomás caro para el SistemaNacional de Salud (SNS)», detalla el doctor Cantón. «La Covid-19 ha incrementado las infeccionesporbacteriasmultirresistentesalosantibióticos.En España, según el último registro que hizo la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), las muertesestimadaspara2019 fueronde26.271.Elpróximoinforme que nos dará información actualizada sobre este grave problema de salud saldrá en otoño. Pero en todo caso, ese aumento significa más sufrimiento, más muertes y másgastosanitario.Yelproblema ya está aquí, porque las cifras de muerteenEspañamultiplicanpor 10 las ocurridas en carretera», recuerdaJoséMiguelCisneros, portavoz de la Seimc, que incide en quehayquedotaralPlanNacional de Lucha contra las Resistencias (PRAN) de los recursos adecuados.Unafinanciaciónquedebería estar recogidaenel BOEyquedeberíaserproporcionalalaextraordinariamagnituddelproblemade salud pública que las infecciones por bacterias multirresistentes (BMR) representan en nuestro país», añade Cisneros. atención médica. De hecho, de ellos casi el 40% se infectó mientras estaba en el hospital. En España, la pandemiamarcó también un antes y un después. Aunque la situación podría estar cercade revertirse. Así, «según los datos del informe Envin (el registronacional que se encarga de las infecciones nosocomiales, multirresistencias, etc.), en 2019 había 8,74 bacterias multirresistentes porcada100pacientesingresados en UCI. De ellos, 3,14 fueron adquiridas en la propia UCI y 5,60 veníanconellas.En2020,durante el primer año de pandemia, estos datos subieron a 11,67 bacterias multirresistentesporcada100pa- ►LapropiaOrganización Mundial de laSalud (OMS) ha solicitadoestemesquese aceleren losensayosde vacunascontra lospatógenos bacterianos resistentes. En concreto, laOMSensu informe «Análisisde las vacunasbacterianasen desarrollopreclínicoyclínico: 2021»ha identificado61 vacunascontrabacteriasque figuranen la listadeprioritariasqueestánendiferentes fasesdedesarrolloclínicoy 94candidatasendesarrollo preclínico. Sinembargo, la mayoríanoestándisponibles enel cortoplazo. Se tratadel primer análisisde laOMSde vacunascandidatasen desarrolloenel contextode la resistenciaa losantimicrobianos (RAM). El informe tiene comoobjetivomejorar la comprensiónde lasvacunas endesarrollocontra las bacteriasprioritariaspara la resistenciaa losantimicrobianosparaorientar laaccióny las inversionesnecesariasen investigaciónydesarrollode nuevosmedicamentos, herramientasdediagnósticoy otras intervencionespara controlar laRAM. Las vacunas, un elemento clave contra la resistencia antimicrobiana que urge acelerar En 2021 bajaron respecto a 2020, pero eran superiores en un 13,84% a antes de que estallara la covid Las bacterias multirresistentes en UCI aumentaron un 33% en el año 2020 frente a 2019 (EPIS) que había te los ponías al inicio de la jornada y hasta el final», recuerda el doctor Álvarez. Una situación extenuante que denota lo importante que era y sigue siendo lo que se estaba haciendopreviamentealestallidode la Covid-19 para disminuir las infecciones por bacterias multirresistentes.Así,esnecesariorealizar «un buen uso de los antibióticos; uncontrolal ingresodelospacientes que vienenconbacteriasmultirresistentes para evitar su disemi nac i ón med i ant e una exploración de su flora rectal y orofaringea (saliva) y si está entubado (el 30% de los pacientes de UCI lo están), analizar las secrecionesbronquiales; aislandoa los pacientesque las tenganparaevitar la contaminación de un paciente a otro, algo clave ya que estos pacientes necesitan entre 200 y 300 intervenciones del personal sanitario mientras están en la UCI, lo que implica un riesgo elevado de transmisión, y por último, identificar losreservoriosde estas bacterias que hay en el hospitalyenlaUCI,comolosaparatos para tomar la presión, los colchones, losaparatosparahacerradiografías, los ecógrafos, etcétera. Con estasmedidas demostramos yaen2014yen2016quesepueden reducir en un 50% las infecciones por bacteriasmultirresistentes en las UCIS, y esta disminución, podría darse también en el resto de áreas del hospital, aunque no sé hastaquéporcentajedereducción se podría lograr». Pero cadamejora cuenta ymucho. «En los hospitales no tenemosundatotanglobalcomoeldel CDC, pero sí puedo decir que las infecciones hospitalarias han aumentado, o al menos no han disminuido por los datos que tenemos. Así, hemos detectado problemas puntuales con determinados microorganismos que sonmultirresistentes,comoconla Klebsiella pneumoniae multirresistente, que ha aumentado entre un 5 y un 10% en algunas instituciones precisamente por la selección del antibiótico elegido. Además, los pacientes con Covid-19 ingresados en UCI tienen más 26.271 muertes se estimó que hubo en 2019 por cualquier causa al mes de una infección por BMR 1 Será la primera causa de mortalidad en el año 2050, por delante del cáncer, según la OMS 4.000 fallecidos al año por bacterias resistentes en España, el cuádruple que por accidentes de tráfico 5-10% han aumentado las infecciones por Klebsiella pneumoniae multirresistente DREAMSTIME riesgo de tener una infección nosocomial por las propias características del paciente y porque se hanusadomásantibióticosde los que se utilizan habitualmente», explica el doctor Rafael Cantón, jefe del Servicio deMicrobiología del Hospital Ramón y Cajal.

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 12 ATUSALUD ►El desarrollo de los signos de estas enfermedades no tiene que ser ni inmediato ni visible ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones de transmisión sexual? Tu enfermera responde Sexología Elena Rubio. MADRID Aunque son conocidas como enfermedadesdetransmisiónsexual (ETS), actualmente se trabajacon el términoITS, infecciónde transmisión sexual. Manejamos más este términodebidoaquepuedes infectarteconelagentecausalyno llegar adesarrollar laenfermedad de manera inmediata. Puede no desarrollarse o desencadenar los signos/síntomasconelpasodelos años. Aunasí, aunqueno sedesarrolle la enfermedad, es un riesgo de Salud Pública ya que sí puede transmitirseyseragenteportador para otras personas con las que compartimos prácticas sexuales, ahora o en el futuro. ¿Quéson las ITS? Son aquellas infecciones cuyo contagioprimario seproducepor contactosexual,setransmitendurante las relaciones sexuales, especialmente en la penetración vaginal, anal yduranteel sexooral (contacto de la boca con la vulva, pene o ano), aunque también se puedendarporcontactodelvello, de la piel o de las lesiones dérmicas que se dan en varias de estas infecciones. Son las enfermedades transmisibles más frecuentes en todas las sociedades. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? VIH (virus de inmunodeficiencia humana), VPH (virus del papiloma humano), herpes genital, sífilis,gonorrea,clamidia,hepatitisA, B y C… ¿Se puede tener una enfermedad de transmisión sexual y no saberlo? Perfectamente.Eldesarrollodelos signos o síntomas de la enfermedadno tiene que ser inmediata ni visible. Al cabo de los años, incluso, de infectarte con uno de estos microorganismos puedes empezar a desarrollar la enfermedad. Además, lapersonaafectadapuede tener lesionesenzonasnovisiblescomopodríaserel interiorde la vagina o el ano, por lo que no necesariamente serían conscientesdelaexistenciadedichaslesiones o signos compatibles con la enfermedad. ¿Cuálessonlossignosy/osíntomasmáscomunes? Secreción inusual del pene o la vagina, de color o densidad anormales; pus; llagas o verrugas enel área genital; micción frecuente o dolorosa;picazónyenrojecimiento en el área genital; ampollas o llagas en o alrededor de la boca; mal olor genital; picazón, dolor o sangradoanal; dolor abdominal y fiebre. Si se tienen síntomas, ¿qué hay quehacer? Lomás importante a llevar a cabo se basa en tres vías de actuación, complementarias e imprescindiblestodas.Pedirasistenciasanitaria, usar métodos barrera y avisar a laspersonas con lasqueha tenido relaciones sexuales para que esténatentosalaaparicióndesíntomasypuedantomarsuspropias medidas o decisiones. ¿Cómo se contagian las infeccionesde transmisiónsexual? Se transmiten debido al contacto sexual. Tantopenetraciónvaginal yanal,comosexooral.Latransmisión directa por contacto se da en muchas ITS, comoel VPH, tanextendidoenlasociedadactualycon consecuencias tangravescomoel cáncer de cérvix o laringe. Además, hay una forma de contagio que las personas no suelen tener en cuenta y es por contacto de las secreciones de las mucosas genitalesconpequeñasheridasolaceraciones en genitales, ano, boca, garganta… La barrera de proteccióncutáneaestáalteradaypuede serunmediodeentradadel agente causal al organismo. ¿Cómosepuedenprevenir? Mediante el uso correcto de métodosbarrera;noutilizar lallamadamarcha;vacunarseparaprevenir el VPH y la hepatitis B; no automedicarse; y llevar a cabo educación afectivo sexual en el ámbitoescolar,realizadasporprofesionales cercanos, siendo la figuraadecuadalaenfermeraescolar con la que los alumnos desarrollanunvínculodeconfianza en el centro educativo. El uso correcto demétodos barrera las evita DREAMSTIME Una forma de contagio es por contacto de las secreciones de las mucosas genitales con pequeñas heridas Elena Rubio es enfermera escolar de Madrid Ana Sánchez es responsable de «OCU Salud» El pasado mes de octubre publicamos en la revista «OCU Salud» los resultadosdeunaencuestarealizada entre la población española, entre 25 y 74 años, sobre la satisfacción con el servicioque ofrecen las oficinas de farmacia. Tras duros meses de confinamiento, el buen trato y la profesionalidad del personal queatiendeestosestablecimientossanitarios diocomoresultadounavaloraciónglobal de 8,8 sobre 10. Así pues, una vez más, las farmaciasdemostraronhaberseganadolaconfianza y también el corazón de los usuarios. Papel más activo de las farmacias Ana Sánchez Opinión Se muestra interés por la introducción de nuevos servicios como la entrega urgente a domicilio(75%), la repeticiónautomáticade la dispensacióndemedicamentos con receta para determinados tratamientos (70%), el encargo de medicamentos por teléfono o correo electrónico (61%) o la adquisición de dosis unitarias de tratamiento (54%). Yen lo referentea los sistemasdedosificación personalizada, allí donde se han desarrollado, el 69%de sus usuarios semuestran satisfechos. Además, lamayoríasonpartidariosdeampliar laspotestadesde los farmacéuticos. Un 70% de los encuestados pide un papel más activo en el seguimiento de la salud de los pacientesycasi lamitad(47%)estádeacuerdoconque la farmacia tengaaccesoal historial clínico. Aunque siempre hay puntos demejora, lo ciertoesque lavozde losusuariosesclara; la farmacia es un servicio de confianza y esto deberíade tenerseencuentaenel actual debate sobre la reconstrucción de nuestro sistemasanitarioylagestióndelasaludpública. Nopodemosdespreciarelpotencialdeestos profesionales que están detrás de más de 22.000 farmacias repartidaspor todoel territorio español.

