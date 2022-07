2022-07-17_A Tu Salud

A Tu Salud sólo se vende con LARAZÓN 17 de julio de 2022-Nº 921 Retrato de cómo ha evolucionado la pandemia a través de un PET Pág. 6 Ayuno intermitente, a debate como medida para reducir las complicaciones de la covid Pág. 7 Confirmado: la vacuna contra el SARS-CoV-2 afecta a la regla del 40% de las mujeres Pág. 8 Algunos científicos estiman que como mínimo se recomendará en otoño y que se procederá a revacunar a todos a la vuelta del verano Págs. 4-5 El temor a una caída de la inmunización puede resucitar la mascarilla DREAMSTIME

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD Carta a los tres hijos del gran Íñigo Lapetra El punto Sergio Alonso Q ueridos Fernando, Íñigo y Pablo: es posible que no prestéis excesiva atenciónahoraa esta columna porque aún soismuy jóvenes y estaréisobnubiladospor loque hapasado. Es normal. Amíme sucedió algo parecido a una edadtambiéntempranaytardé años en reactivarme. Sólo os pido que la conservéis y, si os apetece, la releáismás adelante, sobre todo cuando atraveséis otrosmomentos difíciles o lavidaos sitúeenencrucijadas difíciles de resolver. Confío en queos sirvadeguíapara rememorar a vuestro padre, que os queríaconlocura,y,sobretodo, para que le toméis como un modelo al que ajustar vuestra conducta. Sabed que Íñigo Lapetra eraungrandísimoprofesional, posiblemente el mejor de toda la Sanidad en suámbito,peroeraaúnmejorpersona. De losmejores tiposquemehe encontrado.Creedmeloqueos digo. Los que me conocen saben que no me prodigo en repartirelogios.Comodirectorde ComunicacióndelConsejoGeneral de Enfermería alcanzó cotas impensables y consiguió una visibilidad tal de esta honorable profesión que para sí hanqueridootrasmuchas. Íñigo se dejó literalmente la piel enunempeñoqueconvirtióen proyecto vital porque siempre se entregaba conentusiasmoa todoloquehacíayporquequería para vosotros la mejor vida posible. Os bastará con revisar lasmúltiplesmuestras de cariñodeestosdíasparaqueosdeis cuenta de la huella que deja vuestropadre.Enelámbitoprivado, Íñigoera igual: unvitalistaque sedejaba el almapor los demás y que siempre hablaba devosotrosconorgulloencualquierconversaciónoalmuerzo. Sabed que vuestro padre tenía la paciencia de escuchar y el don de comprender, y que era honrado y justo. Son virtudes que deberán marcar vuestro rumbo en la vida si queréis ser tan buenos como él lo era. Opinión Fotoparaelrecuerdo ►El pasado 6de julio, este suplemento celebró su 20 aniversario con una exitosafiesta que congregó a los principales representantes de laSanidad española. Entre las alrededor de 700 personas que acudieron al evento se encontraba Íñigo Lapetra, director deComunicación del ConsejoGeneral de Enfermería, una personamuy respetada en el sector por su elevada profesionalidad y su bonhomía, ymuy apreciada también por el equipo que realizaA TUSALUD. Como era norma en actos pareciEl último adiós a un amigo que siempre acompañó a A TU SALUD dos, Lapetra aceptó fotografiarse durante la velada con otros asistentes. En la instantánea de arriba lo hace de hecho en compañía de FernandoGordón y EstebanBravo, deCícero, y deSergioAlonso, director deATuSalud. La noticia del fallecimiento, apenas tres días después, ha conmocionado a todos los que tuvieron la suerte de charlar con él y ha ensombrecido una celebración que ya no volverá a ser nunca lamisma sin su presencia. Sumuerte ha sido unmazazo en toda regla. ENRIQUE CIDONCHA vacuna, pese aqueSanidadprefería esperar hasta en tantolas farmacéuticasactualizabansuproduccióna lasnuevascepasdelpatógeno.Unamedidaprudente, dadoquelosvirusrespiratoriosescapanconfrecuencia a la protecciónde las inoculaciones cuando éstas nosecorrespondenconlasvariantesemergentes.De ahí que cada año sea importante saber la cepa circulantedelagripe,porejemplo,paragarantizar laeficacia de la inyección. Dado que los coronavirusmutan sin parar, parecía razonable el planteamiento de Sanidad con relación a la cuarta dosis, pues es importante que la vacuna proteja al cien por cien. De lo contrario no se evita el contagio. Y en medio de la ola se nos fue repentinamente Íñigo Lapetra, uno de los grandes del periodismo sanitario,quedestacóensudefensadelaenfermería. Abrazogrande,queridoamigo.Losqueteconocimos, no te olvidamos. José A. Vera Séptima ola y cuarta dosis Opinión La séptima ola del virus, al que algunos denominan ahora covid-22, cabalga a sus anchasporEspañaenformadevarianteBA.5, y a la espera de que se haga predominante la BA.2.75, sub-variante de ómicron conocida como centauro,alparecersupercontagiosa.Enesteescenario, se empieza a recomendar la cuarta dosis de la Director de A TU SALUD: Sergio Alonso Salud y Alimentación: Eva S. Corada, Raquel Bonilla y Belén Tobalina Director de publicaciones: José Antonio Vera En buenasmanos Opinión Dr. Bartolomé Beltrán En los últimos años se hanidodescubriendo nuevosconceptossobre las patologías del sueñoque handado lugar a excelentes medidas terapéuticas para aliviar la mayoría de trastornos relacionados con este problema. De ahí que hayan surgido durante los últimos 40 años las unidades de sueño en países como Estados Unidos y, más tarde, en los 80, llegasen a España.Talycomoseñalandesde Quirónsalud estas unidades sonmultidiciplinares y las integrandesdeneurofisiólogos,otorrinolaringólogos, neurólogos, psicólogos, neumólogos y pediatras, entre otros. Uno de los factores que favorecenunbuendescansodurante la noche es la luz natural. Así lo señala el doctor Eduard Estivill, director de la Unidad del Sueño del Hospital General de Cataluña. El experto destaca el impacto negativo que tiene la faltadeluzdiurnasobrelasalud y sugiere que necesitamosmucha luz durante el día y oscuridad durante la noche para garantizar la calidaddel sueño. Además de mejorar el ritmo circadianoydescanso, laluznatural tieneotrosbeneficiospara lasalud.Unodeelloseslamejor concentración en el trabajo, así como rendimiento cognitivo y el aumento lacapacidadvisual, lo que favorece los procesos de lectura. También aumenta la productividad, reduciendo la fatiga crónica y la irritabilidad. Laluznaturaltambiéncontribuyea laproduccióndevitaminaD,queayudaalaasimilación delcalcioeinclusoprotegefrente algunos tipos de cáncer. Respectoalasheridassuperficiales, laluznaturalesmuyeficazpara desinfectarlas y cicatrizarlas, ya quelaradiaciónultravioletaelimina losmicroorganismos. Y, finalmente, otro beneficio es la mejora de la circulación sanguínea, así como el nivel de glucosa en sangre y disminuye también las dolencias leves. Motivos más que suficientes paraquedediquemosunosminutos al día a estar expuestos a la luz natural. Sueño y luz natural

3 LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD Belén Tobalina. MADRID Todavía estamos muy lejosderomperelcírculo viciosode laCovid-19. Para poder mirar algún día la pandemia desde el espejo retrovisor y evitar que este virus siga causandoestragos,senecesitanmedidas para evitar que el virus siga replicándose.Elcansanciojuegaen contra. Y cada vez que parece que el virusseestádebilitando, resurge infectandoalapoblaciónindependientementedesiestánvacunados (senotaenlasconsecuencias)ode si pasaron la enfermedad. De hecho, la incidencia acumuladadecasospor 100.000habitantes a 14 días en la población de 60 años en adelante ha pasado de 1.042elpasado5dejulioa1.255,51 el pasadomartes, día 12. Una escalada de casos que podríaenlaspróximassemanasllegar a su final. «Todavía es prematuro paraafirmarqueyasehaalcanzado el pico. Hay indicadores que señalanquepodemosestaryaenlameseta,perohayqueesperarunpoco de tiempo, no mucho, para poder decir que ya estamos en el pico de lameseta», afirmaAmós JoséGarcíaRojas,presidentedelaSociedad EspañoladeVacunología. «Podríamos estar llegando al picodecurva,peroaúnseguiremos unos díasmás. Resultadifícil decir una fecha porque no hay datos finos, por loque tenemosquehacer similitudes con Portugal. Pero an- ►Algunos investigadores sostienen que Sanidad propondrá la revacunación después del verano y que en otoño se recomendará el uso de tapabocas en espacios cerrados Los expertos no descartan volver a la mascarilla en interiores tesdeque termineelmessealcanzará el pico, empezarán a bajar los casosen10díascomomucho,aunquesetratadealgoespeculativo,ya que lógicamente depende de las interacciones que haya», explica Salvador Peiró, investigador de Fundación para el Fomento de la InvestigaciónSanitariayBiomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) de saludpública. Peiró recuerda que «nunca nos hemos enfrentado a una ola sin mascarillas, sin distancia social y fomentando lafiesta, loquehahechoquedebahabermáscontagios queenlasextaola,pero,esosí,muy pocos hospitalizados». Ahora bien, es muy difícil saber esta vez si estamos ya enel picode la meseta, «pues no se reportan la mayor parte de los casos infectados, por lo que al menos hoy no creoque sehayaalcanzadoel pico de contagios», afirmaMarianoEsteban, virólogodel CSIC. Entodocaso, elfinaldeestaséptima ola está cerca, y ahora a los expertos les preocupa que pasará cuando empiece a caer la inmunizaciónenotoñoe invierno. «La inmunización por las vacunas sabemos que disminuye a los seis meses, pero mucha gente se está infectando a pesar de haber recibido tres dosis. Por eso es predecible que el Ministerio de Sanidad después del verano proponga la revacunación (la cuarta dosis) con las nuevas vacunas de Ómicron.Veremossi–estossueros–llegana tiempo», afirmaEsteban. No obstante, aunque eso sea lo ideal, sobre todo en el caso de los másvulnerables, «nuestrosistema inmunitario genera anticuerpos contra todo lo que le recuerde a la proteína ‘‘S’’ de la vacuna inicial. Aunqueestosanticuerpospierden capacidad antineutralizante al ser contravariantesanteriores–tecontagias–, evitan la covid grave», explicaPeiró. No seremos los únicos en recomendar la cuarta dosis. Dinamarca,porejemplo,ofreceráenotoño, a partir del 1 de octubre, la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 50 años. Una decisión que responde al «principiodeprudencia»,máxime cuando las autoridades sanitarias delprimerpaíseuropeoenlevantar todas las restricciones aprincipios de febrero, esperan una nueva ola del virus enotoño. En este caso, todo apunta a que Dinamarca primará la revacunaciónalasrestricciones.«Pareceque no será la última vez que algunos tendránque revacunarse», afirmó laprimeraministradelpaísescandinavo, Mette Frederiksen, que también afirmó que, «con lo que sabemos ahora y con la alta vacunación, noesperamosun invierno congrandes restricciones». Y es que «frente a la covid grave, lainmunizacióngraciasalasvacunasestáaguantando. Esciertoque enelcasodelasreinfeccionescada vez pasa menos tiempo entre un contagioyotro,esoalprincipiocon lasprimeras infeccionesera rarísimo. Así, con Ómicron se veían reinfecciones a los tresmeses, ahora con la BA5, BA1 y BA2 a los 30-40 días o incluso antes», dicePeiró. «Esadinámica–prosigue–puede hacer que salgamos más tarde de laola. Pero loquenos preocupaes lo que pasará en otoño e invierno. La inmunización frente a la Covid nocambia, inclusoaunquenotengamoslacuartadosis.Habrágente con peor capacidad de respuesta, peroenel casode lamayoríacaerá soloalgo, yaque tendráun90-70% deefectividad.DeahíqueenEspaña se priorice la cuarta dosis en el casodelosmayoresde60añospara 20,49% ha aumentado en tan solo una semana la incidencia acumulada a 14 días de mayores de 60 años 1 de octubre es la fecha a partir de la cual Dinamarca pondrá la cuarta dosis a los de 50

LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022 ATUSALUD 5 Campos magnéticos contra el cáncer Caleidoscopio El glioblastoma está considerado por los neurocientíficos y los oncólogos clínicos como el tumor cerebral másagresivoconaltas tasasde mortalidad.Ademásdelacirugía y la radioterapia, los investigadores estudian otras estrategias para combatir este carcinoma que también se generaenlamédulaespinalyque se formaapartirde los astrocitos, células que son apoyo de lasneuronas.Lanoticia,ahora, es la puesta enmarcha del ensayo internacional «Trident», con pacientes diagnosticados de este cáncer y en el que van a utilizar el dispositivo «Optune» que utiliza la electricidad comoarmaprincipal.Desde la Universidad estadounidense de Cincinnati, que coordinará este estudio, aseguran que para evitar que crezcan las células tumoraleses factibledirigir un campo eléctrico alterno en el tumor con el fin de interrumpir este proceso. Los voluntarios, a modo de gorro, utilizarán este ingenio que es similar a una malla con una seriedeelectrodosqueproducen campos eléctricos en el áreadondeestásituadoel glioblastoma. El profesor Wang, que dirige el ensayo, explica que, aunque todavía no hay requisito establecido, que se recomienda a los pacientes queusen«Optune»durante, al menos, dieciochohoras al día. Los mejores resultados están vinculados a una mayor utilización del dispositivo, según este investigador. La FDA aprobó estos ingenios para el tratamiento de pacientes con glioblastoma después de cirugía y radiación y, al mismo tiempo, como tratamiento con quimioterapia unos tres meses después del diagnóstico de este tumor. Ahora, esteestudiotienecomo objetivo comprobar cuanto tiempo tienen que utilizarlo para que seamás eficaz. José María Fernández-Rúa Opinión Mi recomendaciónesqueen interior con gente es mejor llevarla puesta y si eresmayor con comorbilidadespóngaselaporquees imposible entrar en interiores y que nohayaalguiencontagiadoconlos niveles quehay hoy». Amós García sostiene que «volver a determinadas restricciones dependerá de la situación epidemiológica. Ahora hay que reforzar el discurso de la recomendación, nodelaobligaciónyenesesentido volver a subrayar que si bien la mascarillaen interioresnoesobligatoriasíesaltamenterecomendable,sobretodoparaciertosperfiles de ciudadanosmayores con patologías de base. Cuando acuden a un espacio interior en el que va a haber otras personas deben llevar sumascarilla claramente». Pero no solo inquieta la covid. «Nospreocupaqueeninviernonos juntaremoscongripefuertequeno hemoscasitenidoendosaños,salvo en la primavera tras eliminar la mascarilla, covid y virus sincitial respiratorio», explicaPeiró. han estado más tensionados. Si llegaran al límite puede hacerse obligatoria, así comoenlugaresde más riesgo», añade. Para el Dr. Quique Bassat, investigadordel ISGlobal, «traselverano loqueaumentaránseránlasactitudesderiesgoprofesionalesyprobablemente descienda también la inmunidad».Yencuantoalavuelta alamascarilla,esteexpertosostiene que«soloseráparalosgrandesvulnerables,mayores de 60 años y enfermos crónicos» a los que recomiendaque«usenelsentidocomún. Si sevanaexponeraactividadesde riesgo, comoiral teatro,alCorteInglés, etcéteraquese lapongan». ParaPeiró, lavueltaalamascarilla en interiores dependerá «de cómoevolucionenloscasosgraves. Hayqueprepararseparaesovacunando contra la covid, al igual que sehace contra la gripe». En cuanto al presente, pese a la incidencia tan elevada, «no podemos exigir hoy a la gente que se ponga lamascarillaenfiestasydejenunmetroymediodedistancia. GONZALO PÉREZ MATA Hoy losmás vulnerables deberían ponerse lamascarilla en interiores intentar mejorar su inmunidad frente a los contagios conunobjetivo: cortar los casosgravesenotoñoal reducir loscontagios», añade Peiró, que incide enque la protección frentea laCovid-19graveque dan las vacunas funciona bien, pero a los tres meses la población se contagia. Si bien, no se puede vacunar a la gente todos los días». Se trata de evitar las muertes y los ingresos hospitalarios. Alavueltadelveranopodríavolver a sernecesaria lamascarillaen interiores por la caída de inmunización. «Esindudablequelasmascarillas seguirán siendo una gran herramientadecontroldelainfección y se recomendará su uso en lugarescerradosyconmuchagente», avanza el virólogodel CSIC. CoincideconélEstanislaoNistal, virólogo y profesor deMicrobiología de laUniversidadCEUSanPablo:«Posiblementesi lascondiciones sanitarias así lo demandan tendremos que volver a la mascarilla». «Hemos visto en esta ola cómo algunos servicios de salud ►Lamayoríade las vacunas, desde ladel sarampiónhasta lade la Covid-19, requierede una seriede inyecciones múltiplesantesdequeel receptor estéconsideradocomocompletamente vacunado. Paraquesea más fácil deconseguir, unequipode investigadoresdelMIT, en EstadosUnidos, ha desarrolladounas micropartículasquese degradanenel tiempoy quesepuedenajustar para liberar sucontenido endiferentesmomentos, segúnunestudio publicadoesta semana en la revistacientífica «ScienceAdvance». Así, estasmicropartículas podríanusarsepara administrar vacunas autoestimulantes, ya queuna sola inyección podríaproporcionar múltiplesdosisdel suero encuestión. El futuro de las vacunas autoestimulantes «Nos preocupa llegar al invierno con un brote de gripe fuerte, covid y virus sincitial», dice Peiró Las autoridades sanitarias de Dinamarca esperan una nueva ola del virus en otoño

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD Retrato de la pandemia vista a través de un PET E. S. Corada. MADRID Desde el inicio de la pandemia el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario QuirónsaludMadridhaestadosometiendo a sus pacientes, principalmente ►Afecciones pulmonares al inicio de la crisis sanitaria, que dieron paso a otras en las mucosas al final, las imágenes muestran cómo ha sido su evolución en estos dos años Imágenes tomadas por el equipo deMedicina Nuclear del Hospital QuirónsaludMadrid QUIRONSALUD eran PCR negativos, sí que observamoslasconsecuenciasdehaber sufrido la infección por covid», cuenta Antonio Maldonado, jefe del Servicio de Medicina Nuclear de este hospital. Pero no a todos, se realizaba, solo «a los que necesitabancontrolporPETdesuproceso oncológico». Yel resultado, talycomoexplica el experto, ha sido que «ha ido cambiando la repercusión en diferentes órganos según la fase de lapandemiaytras laintroducción de las vacunas. Durante la primera ola, a partir de marzo de 2020, era muy frecuente observar afectacionespulmonares(imágenes1 y2). Llegóaapreciarseenel 4%de todos los pacientes a los que sometimosapruebasPET.LaCovid19 no deja de ser una vasculitis sistémica que afecta a vasos de diferentes órganos. Después, con el inicio de la vacunación, desde principios de 2021, comenzamos a ver captaciones locales en la zona del hombro y adenopatías (imágenes 3 y 4). Con la llegada y generalizacióndelavarianteÓmicron, a finales de 2021, se ha observado un cambio de patrón: no advertimos afectaciones pulmonarescomoenlaprimeraola,pero se apreciancon frecuencia captaciones en lasmucosas oro ynasofaríngeas (imágenes 5 y 6). Este nuevo patrón lo observamos desde diciembre de 20». Además, enalgunos casosestas afectacionessepuedenconfundir con tumores cancerígenos, «por eso es importante dejarlo reflejado en el informe, para no confundir al oncólogo y evitar pruebas invasivasinnecesarias(punciones para obtener células y confirmar si soncancerígenas).Losmédicos nucleares deben conocer que la covid es el origen de captaciones que se están produciendo y valorarlo adecuadamente. Si lo conocen, no alarmarán innecesariamente a los oncólogos o a los pacientes y evitarán realizar procedimientos invasivosquenoson necesarios. Es importante manifestar claramente en los informes que estos hallazgos son benignos paraquenoalterenel tratamiento de estos pacientes. Las vacunas El trabajotambiénhaservidopara valorar las diferentes reacciones producidas por las vacunas anticovid aunque, como puntualiza Maldonado, «de forma casual, dado que el PET no se hacía para ver este tipo de reacciones sino para control de su proceso oncológico». «Observamos que, en nuestra serie de pacientes, la vacuna de Moderna fue la que más reacción producía, que generalmente provocaba también captación en los ganglios adyacentes a lazonadevacunación»(imagenes 3 y 4) aunque «desconocemos el motivo». Por contra, «la de AstraZenecaera laquemenos tenía», si bien «eranmuy similares». Este trabajodel ServiciodeMedicina Nuclear de Quirónsalud Madrid ha llamado la atención internacionalmenteysehadifundido en la reunión de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear quesehacelebradoenVancouver (Canadá) esta semana. «Han elegidonuestro trabajo entre alrededorde2.000paradestacarlocomo unadelasmejorespresentaciones del año», afirmaMaldonado, que también hapresentadosus resultados en el congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram). ►El último descubrimiento que ha alimentado la curiosidad del equipo deMedicina Nuclear son las captaciones en la punta de la nariz demuchos enfermos (imágenes 7 y 8): son los denominados hallazgos de superficie de anclaje nasal. «Creemos que muestra actividad producida por el ajuste de lamascarilla con la mano, pero aún no estamos seguros porque no la habíamos visto con tanta frecuencia hace unosmeses cuando también se utilizaba lamascarilla. Debemos seguir estudiando», cuenta Maldonado. Pero, ¿qué son exactamente estos anclajes? «Traduce la discreta inflamación a nivel de las partes blandas de la región nasal donde constantemente nos ajustamos lamascarilla», explica el experto, si bien puntualiza, este descubrimiento no tiene ninguna implicaciónmédica, «es un hallazgo casual sin repercusión clínica». Un hallazgo inesperado mia durante estos dos últimos años. El PET-CT se hace «como parte del protocolo de seguimiento de pacientes oncológicos, que son asintomáticos y con PCR negativos en caso de sospecha de infección por SARS-CoV-2. Aunque oncológicos,apruebasdePET-CT. Gracias a ellas observaron cómo se estaba manifestando la Covid19 en sus pacientes oncológicos afectados por esta infección. Las imágenes que han obtenido a lo largo del tiempo muestran cómo ha sido la evolución de la pande-

LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022 ATUSALUD 7 Ayuno intermitente, a debate frente a la covid El ayunointermitenteesunaprácticaquecadavezestámásdemoda y en boca de todos, también en el contextodelaCovid-19.Dehecho, un reciente estudio, publicado en la revista «BMJ Nutrition, Prevention&Health»,haconfirmadoque las personas que siguen esta restricciónalimentariapodrían tener menos probabilidades de sufrir complicaciones tras contagiarse con el SARS-CoV-2. En concreto, los investigadoresdel centroIntermountain Healthcare de EE UU corroboraronquereducirelnúmero de comidas al día de manera habitualteníanmenosriesgodeser hospitalizados o de fallecer como consecuenciade la infección. La explicación a esta hipótesis, segúnlosinvestigadores,sebasaen que«el ayunointermitentereduce la inflamación y mejora la salud cardiovascular.Enesteestudio,encontramos beneficios adicionales cuando se trata de combatir una infeccióndeCovid-19enpacientes quehanestadoayunandodurante décadas», asegura Benjamin Horne, investigadorprincipaldelestudio,quiendetallaque«laautofagia generada por el ayuno, que ayuda a destruir y reciclar las células dañadas e infectadas, podría ser uno de los argumentos que avalan el hecho de que se reduzca la gravedadde la enfermedad». Dadalarepercusiónquesuscita, Raquel Bonilla. MADRID ►El riesgo de desarrollar complicaciones severas tras la infección se reduce entre quienes ayunan, según un nuevo estudio DREAMSTIME nes, lo que impide garantizar que los grupos comparados sean, realmente,comparables».Enestesentido Zugasti insiste en que «en pacientesconcovidsehademostrado laaltaprevalenciadedesnutrición y de afectación demasamuscular y la población afectada por esta infección debe cubrir los requerimientos calóricos y proteicos». Ante el deseo de realizar ayuno intermitente, desde la SEEN son claros: «En el caso de sujetos sin enfermedad, se debe supervisar que la restricciónhorarianoafecta a la calidad nutricional de la dieta, lo que podría implicar déficits nutricionales. Hay que hacer una evaluación previa, para descartar comorbilidades metabólicasoafectaciónorgánica,asícomo valorar los objetivos que se plantean, el tiempoque sevaamantener y el reparto de alimentos para mantener unadieta equilibrada», aconseja Zugasti, quien insiste en que «la clave es mantener un patrón alimentario saludable, más alláde las horas de ingesta». elayunointermitenteesunadelas cuestiones más estudiadas en el mundocientífico.Ylasevidencias no dejan de llegar, hasta el punto de que esta práctica «ha sido la llave que hemos encontradopara mitigarysolventar lacovidpersistente a través de varios procesos: lareducciónde lascascadas inflamatorias; el aumento de la capacidad antioxidante y la disminución de la peroxidación lipídica, frenando el proceso inflamatorio resultante de la covid o lamejoría delacomposicióndelamicrobiota, alterada tras el proceso infeccioso», explica Younes Regragui, jefedelequipomédicodelaClínica BuchingerWilhelmi. Sin embargo, esta práctica no logra el consenso absoluto, ya que Ana Zugasti, vocal de comunicación ymiembrodel Área deNutrición de la Sociedad Española de EndocrinologíayNutrición(SEEN), adviertedeque«estenuevoestudio observacional, enpacientes seleccionadosdeuntrabajoprevioycon patologíacardiaca,tienelimitacioQuienes practican el ayuno pasan de 12 a 16 horas sin comer «La clave está en mantener un patrón dietético saludable», aconsejan desde la SEEN «La autofagia ayuda a destruir y reciclar las células dañadas e infectadas», dicen los investigadores «No es apto para todo el mundo» ¿Es preciso hacer ayuno intermitente siempre bajo supervisiónmédica? Una modalidad es fisiológica y la hacemos todos en mayor omenormedidaadiariocomo es el ayuno nocturno. Es conveniente siempre tener en cuenta las patologías previas. ¿Sirvepara todoelmundo? En general, no todo sirve para todo el mundo. Hay pacientes conmuy poca tolerancia a largosperiodosdeayuno, oauna restricción importante de la ingesta. Además, en pacientes conantecedentesdetrastornos de la conducta alimentaria puedeserperjudicial.Haymás consensoparalacontraindicación en gestantes y lactantes, así como niños y ancianos y pacientes frágiles inmunodeprimidos o trasplantados. Handescubiertoquereducir elnúmerodecomidasreduce elriesgodeserhospitalizado por covid. ¿Estoesasí? Diferentes estudios plantean potenciales beneficios, así como la reducción de marcadoresdeestrésoxidativoycitoquinas inflamatorias, hasta plantearcomoarmaterapéutica ciertas moléculas que se producen con la cetogénesis del ayuno. Son estudios que adolecendeserobservacionales y hay que interpretar las conclusiones con cautela. ¿Podríaserunbuencomplementoa lasvacunas? No hay la suficiente evidencia científica que nos permita establecer esa afirmación. Marta Robles AliciaSantamaría Médico especialista en Endocrinología y Nutrición de HMRosaleda Santiago El Rincón de

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Después de más de dos años de pandemia van apareciendo algunasevidenciasquecorroboranlas hipótesisplanteadasenplenacrisissanitaria.Laúltimaes laconfirmación de que la vacuna frente a la Covid-19, y la propia infección, afectan a la menstruación, hasta el punto de que al menos cuatro decadadiezmujereshanreportado alteraciones menstruales tras recibir el pinchazo, según una nueva revisión realizada por investigadores de laUniversidadde Illinois, en Chicago, EE UU, y publicada este viernes en la revista científica «Science Advances». En concreto, según este informe, el 42,1%de las féminas experimentaron un flujo menstrual más abundante tras recibir la vacuna, algo que ocurre mayoritariamente en los primeros siete días, aunque muchos otros desarreglosseprodujeronentreocho y 14 días después de la inoculación. Aproximadamente la misma proporción, el 43,6%, no informó de alteraciones en su flujo menstrual después de la vacuna, Raquel Bonilla. MADRID ►Una nueva evidencia científica confirma que el pinchazo frente a la Covid-19 provoca trastornos en el flujo menstrual La vacuna altera la regla al 40% de las mujeres EUROPA PRESS EquipodeGinecologíayObstetricia del Hospital Quirónsalud San JosédeMadrid. Yestapercepción la confirma también JuanLuisAlcázar,codirectordelDepartamentodeGinecología yObstetriciade laClínicaUniversidaddeNavarra, quien reconoce que «hemos notado un incremento del 5-10%de pacientes que refieren alteracionesmenstruales tras la vacunade la covid». Tal y comodetallaPingarrón, lo más común que alegan las mujeresson«sangrados hemorrágicos, másabundantesqueelpatrónhabitual, que pueden coincidir con la regla o, por el contrario, que se produzcanenelperiodoentredos ciclos.Sonhemorragiasabundantes, de varios días que, en ocasiones, les hace acudir a urgencias, porque realmente se sienten preocupadas por la aparición de dicho trastorno, demanera inexplicable e inesperada». Y esto se da endiferentesperfiles,pues«lohemos visto en chicas jóvenes que toman anticonceptivos hormonales, pero también en las que no tomannada, así comoen féminas deedadmediayenperimenopausia», advierte Pingarrón. Ante esta circunstancia, la pregunta del millón es saber si esto resultaalgopasajeroo, porel contrario,puededejarsecuelasalargo plazo. Hasta el momento, «se ha observado que son transitorias. No parece que dejen secuelas o afecten a la fertilidad, pero es necesario un seguimientomayor en el tiempo», asegura Alcázar. Sin embargo,aunquePingarróncoincide en que se trata de «alteraciones pasajeras, con la información que tenemos, nopareceque estemos viendosecuelas importantes de cara a la disminuciónde la fertilidad,aunquelleganaalterarcasi siempre un par de ciclos. Teniendo en cuenta que con cada episodio de enfermedad, o con cada dosis vacunal se suelen producir trastornos menstruales en el 4050%delasmujeres,yquecadauna de ellas se habrá vacunado una media de dos o tres veces y que habrá tenidounamediadealmenosunoodosepisodiosdeCovid19,significaquesonvarioslos mesesdondesehantenidotrastornos menstruales a lo largo de los dos años de pandemia que llevamos vividos». Apesar de todoello, engeneral, «descartadas otras causas, no se indica tratamiento alguno y se les aconsejamantenerunaconducta de espera», explica Alcázar. y un porcentaje más pequeño, el 14,3%, observóunacombinación de ausencia de cambios o flujo más ligero. Este aval científico también se deja sentir en laprácticadiaria, ya que «hemos percibido un importante aumentodeconsultasdebido a las alteraciones menstruales que sehanproducido tantoen las pacientes que sufrieron contagio, como postvacunación. Yo diría que casi la mitad de las féminas que acuden a consulta nos comentanquehantenidoepisodios desangrados fueradel ciclo», asegura Carmen Pingarrón, jefa de Una joven recibe una dosis de inmunización Descartadas otras causas, los expertos aconsejan esperar, porque suelen ser desórdenes pasajeros Los desarreglos aparecen tanto en chicas jóvenes como en señoras en etapa perimenopáusica Consúlteme en www.doctorpeinado.com Opinión Curvatura congénita de pene En nuestra unidad especializadadeenfermedades del pene atendemosunapatologíallamadaincurvacióncongénitadepene.Afectaajóvenes que presentan una curvatura ventral de pene, es decir, el peneenerecciónsedoblahacia abajoylespuedeimpedir tener relaciones sexuales con penetración. No debe confundirse con la Enfermedad de La Peyronie, que suele aparecer a partir de los 45 años y la curvatura del pene se caracteriza por ser haciaarribaolateralenlamayoría de los casos. Estos pacientes jóvenes no presentan ninguna anomalía cuando el pene está en estado flácidoy, por logeneral, suelen tener un pene más largo de la media de la población. La incurvación congénita suele estar causada por una desproporción de los cuerpos cavernosos en relación con la uretra.Eslasegundacausamás común de curvatura del pene después de la enfermedad de La Peyronie. Afecta al 1-10 por cientode losvarones,mientras su prevalencia real es difícil de evaluar. Normalmente, los pacientes acudena consultaen la segunda o tercera década de la vida, o cuando empiezan a ser sexualmenteactivos. En lamayoría de los casos, el diagnóstico resulta simple, ya que consisteenunaseriede fotografías enerección, ysepuederealizar en algunos casos un estudio vascular y anatómico del pene. La cirugía se convierte en la única opción en estos pacientes y la recuperación suele ser muy satisfactoriapuestoque, a diferenciadelaenfermedadde LaPeyronie, lospacientesnose venafectadosporposiblesproblemas de erección o pérdidas de longitud del pene. Dr. François Peinado Urólogo

LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022 ATUSALUD 9 ElenaMantilla Dir. gral. Inspección yOrdenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad deMadrid A pesar de su formacióneconómica,esta viguesadenacimiento y madrileña de adopción, cuenta con una amplia experiencia en el sector sanitario. Directora general de Inspección yOrdenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, trabajadesdehacedosañosenlanuevaLeydeFarmacia, laborqueahora compagina con el cargo de secretaria de Sanidad del PP madrileño, puesto que le permite capitanearunadelasáreasmásvaloradas por la sociedad. ¿En qué punto se encuentra la LeydeFarmacia? Tras ser rechazada por el Plenode laAsambleadeMadrid las tres enmiendasalatotalidadpresentadas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, y concluido el plazo de presentación de enmiendas, corresponde a la Comisión de Sanidad continuar adelante con el trámite parlamentarioordinario. ¿Cuáles son las últimas alegacionesquesehan incorporado? En el trámite de audiencia e información pública se presentaron 1.080alegacionesquefueronvaloradas en su totalidad. Llevamos casi dos años trabajando en este texto, con reuniones con prácticamentetodoel sector.Fueuntrabajo de gran envergadura, en el que lo más complejo fue intentar encontrar la redacciónmás acertada y reflejar el sentir de lamayoría. ¿Ycuándoseráuna realidad? Esperamos que la aprobación del Proyecto de Ley se produzca en otoño, entre octubre y noviembre. Cuentanconelapoyodelosfarmacéuticosmadrileños.¿Esoes lomejorquepodríapasaroesla excusa para levantar algunas suspicaciasen laoposición? Mesatisfacecontarconeseapoyo. Noentiendoquelaaprobaciónde una amplia mayoría del sector Raquel Bonilla. MADRID ma que pretende regular de manera integral la ordenación y atenciónfarmacéutica,garantizar un acceso adecuado y de calidad a los medicamentos, fomentar su usoracional e incorporar avances en gestión sanitaria y en nuevas tecnologías. Es una ley completa que no es política, sino técnica. ¿Era imprescindiblelareforma? Despuésde23añosdevigenciade laactual leyeraelmomentodeelaborar una norma adaptada a los nuevos tiempos, en beneficio del paciente, eje del sistema sanitario. ¿Seráunanorma referentepara otrascomunidadesautónomas? Creo que sí. Es más, públicamente otrasautonomíasloestándiciendo. Creoqueenformayfondosípodría serunreferente,nosoloporalgunos aspectos destacados como la flexibilidad horaria o la dispensación conentregainformadaadomicilio, sino por las numerosas novedades que se han incluido, y por ser una norma de fácil compresión, lo cual laacercaal ciudadano. ¿Cuálesseránsus líneasmaestrascomosecretariadeSanidad del PartidoPopulardeMadrid? Seguir ofreciendo una Sanidad vanguardista, de máxima calidad; conunserviciocentradoenel ciudadano, con libertad para elegir centro; con una dinamización de los servicios, para llegar a todos. ¿Qué retosdeberáafrontar? Unoeslaatenciónensaludmental yen2022IsabelDíazAyusohapresentado un plan específico. En infraestructuras destaca el nuevo edificio de hospitalización y quirúrgicodelHospital12deOctubre, que estará en funcionamiento el próximo año; y la mejora de la Atención Primaria, con un plan dotado con cerca de 200millones. Estos serían los tres retos más directosconlaatenciónsanitaria,sin olvidarnos de la creación de los ConsejosdePacientesenelsegundo Plan de Humanización. Las terapiasavanzadas, ladigitalización, la investigación, la formación… Quedamuchoporhacerycreoque vamos por el buen camino. «La atención farmacéutica a domicilio no será un ‘‘delivery’’» A la espera del último trámite, la norma de Ordenación y Atención Farmacéutica de la región de Madrid será una realidad en otoño y «un referente para otras autonomías» pueda levantar suspicacias en la oposición, sino todo lo contrario. Deduzcoqueellodeberíadespertar en los grupos parlamentarios de la Asamblea, el apoyomayoritario al nuevo texto normativo. Alguna de las novedades que traeráserálaflexibilizaciónhoraria y el reparto a domicilio de medicamentos, pero aseguran que eso no traerá el «delivery». ¿Por quéapuestanpor ello? ConestaLey apostamos por el papelinequívocodelfarmacéuticoen la dispensación y quiero subrayar que en el contexto de la farmacia, dispensarmedicamentosesponer adisposicióndelosciudadanosun servicio de salud, encaminado a garantizar que los pacientes recibanyutilicenlosmedicamentosde formaadecuada.Elactodedispensación vamás allá de la venta en sí misma o de un «reparto de medicamentos adomicilio», por elloen estaLeysepreservaelcarácterprofesional de la dispensación con entregainformadaadomicilio, cerrando la entrada a otros agentes ajenos a la farmacia, limitando la entrega de los medicamentos al personal farmacéutico. Enningún caso la atención farmacéutica domiciliaria es un «delivery». Abrenlapuertaalaatenciónfarmacéuticadomiciliaria.¿Asídan al boticario su merecido papel comoagentedesalud? Sinceramentecreoquelaleyrecoge adecuadamenteelpapeldelfarmacéutico en todos los ámbitos y se promuevelacoordinaciónademás con otros profesionales sanitarios con el objetivo de facilitar el tratamiento integral del paciente y por tanto contribuir a aliviar lapresión asistencial.Hoydía,nadiedudadel potencial de la oficina de farmacia y de todo lo que puede aportar al sistema sanitario, no solo por la atenciónfarmacéuticadomiciliaria que durante la pandemia se demostróqueeranecesario regular. ¿Se hamenospreciado a la Farmaciadurante lapandemia? En absoluto. No podemos obviar su papel esencial, el cual ha sido DAVID JAR «Hemos hecho la mejor ley tras escuchar al sector. No es una norma política, sino técnica» ampliamente reconocidopor partedelasociedad.Lospacientesson ahoraconscientesdequehayprofesionales, los farmacéuticos, que más allá de situaciones de crisis o de emergencia sanitaria, pueden aportarlesmuchoevitandodesplazamientos, contagios y ayudando a descongestionar los centros de salud. Yanadiedudadel potencial de la farmacia y todo loquepuede aportar al sistema sanitario. Por ello,enestaLeysehaceunaapuestafirmeporlaactuacióncoordinadade estas oficinas con las estructurasasistencialesylacooperación institucional, estableciendo un marcoquepuedadarcabidaaotros servicios profesionales que respondanalasnecesidadesdenuestros ciudadanos. ¿Creequese tratade la leymás completaquesepodíahacer? Es lamejor ley que se podía hacer por escuchar al sector tras dos años.Ladefiniríacomointegradora, de consenso, que atiende las demandas del sector y las necesidades de la sociedad. Es una nor-

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD La pandemia nos ha dejado muchas e importantes lecciones aprendidas, que han materializado la necesidad de apostarporsistemasnacionales sanitarios fuertes, públicos y universales. En los cuales se reconozcalalabordesusprofesionales; donde entre otras cuestionessepongacomoprioridad laSaludPública, laatenciónprimaria o la salud mental, entre otras cuestiones relevantes. En esesentido, esbuenosaberque en julio España tendrá unCentroEstataldeSaludPública,que vieneaseguir reforzandoel SistemaNacionaldeSaludPública para mejorar la gestión de las emergencias sanitarias. Y que cuentaconunadotaciónde9,45 millones de euros en los PGE. Además, este año se estabilizará a más de 67.000 profesionales sanitarios a través de un plandeempleoquebuscahacer fijosa losprofesionalesde lasalud de todos los niveles y del conjunto de laAdministración, parade esta forma corregir una delascarenciasestructuralesde nuestrosistemasanitario. Ypor supuesto,ahoraquenadiepuede cuestionar ya que sinun sistemasanitariopúblicoyuniversal es factible hacer frente a las pandemias,sesiguetrabajando en fortalecer la universalidad del sistema, bajo la óptica de entenderlasaludcomoderecho de toda persona. Un derecho que incluye de forma principal la salud mental, a través de la recién aprobada Estrategia de Salud Mental y de prevención del suicidio; la salud sexual y reproductivadelasmujerescon mayores garantías legislativas paradecidirsobrelapropiamaternidad; así como el reconocimientodel derechoa lamuerte digna con la Ley deEutanasia. Medidas puestas en marcha enEspañaqueestánensintonía con las lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas en pandemia Opinión Carmen Montón CarmenMontón es embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Imagen de una de las clínicas de Vivanta Arrecian las críticas por el polémico rescate de Vivanta E. S. C. MADRID A finales del mes de junio, el últimoConsejodeMinistros aprobabael rescatepúblicodeVivanta, la compañíaespecializadaenodontología y estética. El Gobierno recurrió al Fondo de Solvencia Empresarial que se puso en marcha conmotivodelapandemiadeCovid-19 para tratar de sacar a flote a la empresa. Estaautorización,deuntotalde 40millones de euros, se enmarcó dentro de un nuevo paquete de inyecciones económicas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que pretende aliviar la crisis provocadaporelcoronavirus.Sinembargo este rescate ha desatado la polémica, nosolopor la idoneidaddel mismo, sino por la supuesta precaria situación económica de la cadena. De hecho, y ante esta situación, hasta tres partidos políticos –Partido Popular, la semana pasada, y Ciudadanos y Vox, esta misma– han presentado preguntas en el Congresoapropósitodeestaayuda, pues el rescate estaba dirigido a empresas que necesitaran la financiación solo para equilibrar sus cuentas afectadas por el desplome económico. Y es que choca que, conmenos de 200 clínicas enEspaña, se ledé esa cantidadmientras quepara el Plan de Salud Bucodental se hayandestinado tan solo cuatromillonesmás, 44 en total. Ante esta situación también el presidentedelConsejoGeneralde Dentistas, Óscar Castro Reino, ha mostrado su total rechazo al rescatedeVivanta: «ElGobiernovaa destinar44millonesdeeurospara el Plande SaludBucodental Estatal para todos los ciudadanos y 40 millones en rescatar a una única empresa privada que tiene 200 clínicas por todo el país. No es un reparto equitativo en absoluto», asegura. Asimismo, Castro añade que actualmente en España existen unas 23.000 clínicas de dentistas autónomos, muchas de ellas a punto de cerrar sus puertas, pues nosolohantenidoquehacer frentea laescaladadepreciosde la luz yde losmateriales, sinoqueelnúmerode pacientes se ha reducido drásticamente debido a la crisis económica. «Todos estos autónomos no recibenningúntipodeayudaapesar de estar al borde de la quiebra. Perounamercantilquepertenece a un fondo de capital riesgo, que invierte millones en hacer publicidadenlosmediosdecomunicación a pesar de estar atravesando unacrisisfinancierayquepresentaunEREparareducir suplantilla deempleados,esrescatadacon40 millones», lamenta. Por todo ello, desde el Consejo General de Dentistas solicita al Gobierno que las ayudas que se concedannosuponganunagravio comparativo para los pequeños autónomos. ►El Gobierno aprobó una inyeccióneconómica de 40millones a la cadena odontológica ARCHIVO ►SegúncuentaaATU SALUDelantiguo propietariodeunadelas clínicasqueseintegróen Vivanta(yquehapreferido mantenerseenelanonimato), lacadenaestaría incurriendoenirregularidadescontables,motivo porelquelahadenunciadoantelafiscalíaanticorrupción. «Cuando Portobello,el fondoquese hizoconVivanta, supoque teníapruebasdesudoble contabilidadquisieron llegaraunacuerdopara quenosalieraalaluz. Llegamosaunoextrajudicial,meibanahacerdos pagos, siemprequeyono dijeranada,peroel segundonosehacumplido.Esentoncescuando denunciolasituación», relataestamismafuente. Controversia en los juzgados Los consejeros de Sanidad de Galicia y País Vasco hicieron público hace algunos días un manifiestoconjuntoconsoluciones a los problemas que la atención primaria sufre actualmente en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sí, han leídobien,GaliciayPaís Vasco. Sí, una comunidad autónoma gobernada por el PP y otra por el PNV. Larealidadpresentedelprimer nivel asistencial –seguramente la más compleja de la historia del SNS– ha dado lugar a esta unión, demostrando que es posible anteponer el interés común de pacientes, profesionales sanitarios…alasdiferenciasideológicas existentes. El manifiesto, al que ya se han sumado otros consejeros como losdeCataluña(sí, conungobierno de ERC), Andalucía o Castilla y León, propone medidas para evitarplazasdesiertasen las convocatoriasdeformaciónsanitaria especializada–comohasucedido esteaño–, paraampliar enmil las plazas formativasanualesenMedicina de Familia, para poner en marchadeunavez el RegistroEstataldeProfesionalesSanitarios… ydestacalanecesidaddeun«gran acuerdo nacional». Así, además, elmanifiesto deja patente la falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad y la insuficiencia de las medidas que ha propuesto hasta la fecha, pidiéndole que «tome conciencia de la imperiosa necesidad» de aplicar las medidas antes citadas para «empezar a resolver la situación que atraviesa nuestra atención primaria». Pormiparte, sólopuedoaplaudir la iniciativa–por actitude idoneidad de sus propuestas–, valorarla como la mejor forma de proceder para solventar las carenciasdelSNS–todas,nosólolas de primaria–, y esperar a que el Gobierno, estavezsí, cumplacon la parte que le toca. Lo mejor frente a los problemas del SNS Mario Mingo MarioMingo es médico y político Opinión

11 LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 12 ATUSALUD Foto de familia de las premiadas flanqueadas por Margarita Alfonsel yMaría Vila FENIN Fenin pone el foco en la igualdad de género E. S. C. MADRID LaFederaciónEspañoladeEmpresasdeTecnologíaSanitaria,(Fenin), entregóestasemana losSmartWomenAwards, una iniciativa impulsadapor laPlataformaEspañolade InnovaciónenTecnologíaSanitaria conelobjetivodereconocerlacontribucióndelasmujeresenelámbitode laSanidad. Lospremiossehanconcedidoen elmarcodelSmartWomanForum, un evento que celebra su segunda ediciónyquehacontadoconrepresentantes de Fenin, profesionales sanitariosyrepresentantesdelaAdministración. Las premiadas fueron la doctora Raquel Yotti, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (Mejor TrayectoriaProfesionalenInnovación); RoserFernández,directorageneral de laUniónCatalanadeHospitales (MejorGestiónSanitaria); ladoctoraCarmenAyusojefedeServiciode Genética en la Fundación Jiménez Díaz (FJD) ydirectoracientíficadel Institutode InvestigaciónSanitaria delcentro(MejorDirecciónCientífica);Mónica López-Fanarraga, directoradelgrupodeNanomedicina delInstitutodeInvestigaciónValdecilla (Mejor Investigadora); y Elena García, CEOdeMarsi Bionics e investigadora enel ConsejoSuperior deInvestigacionesCientíficas,CSIC (MejorEmprendedora). «Es necesario poner en marcha iniciativas como los SmartWoman Awards para garantizar que, entre todasytodos,generemoselespacio adecuadoparaque tantolasactuales generaciones demujeres valio- ►Los Smart Woman Awards reconocen la contribución de la mujer a la Sanidad sas, como las venideras, puedan desarrollar su trabajo, desplegar su talentoyavanzarensusrespectivos campos. Este es el objetivo de este foro impulsado desde Fenin y su plataforma de innovación y de los premios que nacen hoy», subrayó MaríaVila, presidentadeFenin. Enlamismalínea,segúnpalabras de Margarita Alfonsel, secretaria generaldeFenin:«ElSmartWoman Forumesunamuestramásdenuestrocompromisoa lahorade visibilizarypotenciarlaI+D+idenuestro país y movilizar la masa crítica de innovaciónatravésdelnetworking. Pero, sobre todo, a través de este evento, queremos reconocer la labor desempeñada por mujeres en el ámbito de la innovación en Tecnología Sanitaria endistintas áreas de la sanidad y dar visibilidad a la necesidaddeavanzarenlaigualdad de oportunidades independientementedel género». Demanerapreviaa laentregade los galardones, se ha desarrollado unamesa redonda titulada «RompiendoTechos deCristal: LaMujer ylaTecnologíaSanitaria,delaI+D+i a laAltaDirección»,moderadapor MargaritaAlfonsel, y en laqueparticiparon representantes de la Administración, de Fenin y profesionalessanitarias.Enella,lasponentes profundizaron sobre el impulsode lasvocacionesSTEM(Ciencia,Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, porsussiglaseninglés),laadopción de una perspectiva de género en la I+D+i, el fomento del emprendimiento y la mentorización de mujeres, así comosobrelacarreraprofesional y lapresencia femeninaen puestosdealtadirección.Enlamesa redonda han participado MontserratGrañeras,directoradelGabinete del secretario de Estado de Educación y responsable de la Unidad de IgualdaddelMinisteriodeEducación y Formación Profesional; IratxeSalcedo,pediatraenOsakidetza; y Lourdes López, directora general deBectonDickinson. Los galardones están impulsados por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria Uso de estatinas en isquemia El hospedaje del alma El uso de estatinas en pacientes con arteriopatía periférica sintomática sigue siendo subóptimoapesardelassólidas recomendacionesdelasguíasde práctica clínica. Un estudio que usódatosdelregistrodelsistema americanodecalidadasistencial en vascular de pacientes que se sometieron a revascularización por enfermedad arterial periféricade lasextremidades inferiores de 2014 a 2019 ha intentado aclarar las tasas de prescripción del aludido específico en estas cirugías.Sedeterminaronlas tasasgeneralesdesuprescripción, así como las de prescripción de nuevasestatinasalalta.Estasúltimasmejorarondel75%en2014 a un 87%en 2019. Sin embargo, soloel 30%de losqueaúnno las toman en el momento de la revascularizaciónduranteelperiodo de estudio fueron dados de alta con un medicamento con estatina. Las de prescripción de nuevas estatinas fueron sustancialmentemásbajasdespuésde la intervención endovascular que después de la derivación abiertadelasextremidadesinferiores.Sobrepeso,diabetes,tabaquismo,hipertensiónyenfermedad coronaria se asociaron con unamayorprobabilidaddeprescripción de estatinas, mientras que el sexo femenino, la edad avanzada, el uso de antiplaquetarios y la revascularización periférica previa se asociaron con unamenorprobabilidad.Eneste estudio, aunque el uso de este específicoseasocióconunamejora sustancial después de la revascularización de las extremidades inferiores, más de dos terciosdelospacientesquenose medicaban con este fármaco antesdelprocedimientoseguían sintomarlasal alta. Senecesitan más investigaciones para comprender las implicaciones clínicasdeestoshallazgos. Dr. Enrique Puras Mallagray Enrique PurasMallagray es cirujano vascular Opinión LaAsociación Españolade MedicamentosGenéricos (Aeseg) ha presentadoesta semanael documento «Propuestasdeconsenso para un nuevomarco regulatoriode los medicamentos con valor añadido» que recoge una serie depropuestasde actuación orientadas aestablecer un nuevomarco regulatorio para losmedicamentos con valor añadido (VAM, por sus siglas en inglés).El texto ha sido elaborado por un grupode expertos constituidopor Aesegconel propósitode debatir y reflexionar acercadel conceptoVAMy cómoestos medicamentos son percibidos por partede losdistintos agentesqueconformanel SistemaNacional deSalud (SNS), su procesodeevaluación yel tratamientoque recibenenmateriade precio y reembolso, así como la posibilidaddeestablecer una normativaespecífica paraestegrupo de fármacos. Losexpertosapuestanpor simplificar los requisitos regulatoriosde losmedicamentosconvalor añadido LUDA, la redde farmaciasque naceparaayudar ante los problemasdesuministroy la digitalizacióndel sector, ha ampliadosuplataforma tecnológicapara facilitar la búsquedademedicamentos veterinarios, productos zoosanitarios, suplementos, higieney todosaquellosque, en definitiva, contribuyenal bienestarde losanimales, el equivalenteal canal «parafarmacia»dehumanos, tantopara animalesdecompañía, como paraganaderíayanimalesde producción. EnEspaña, las ventasdemedicamentosy productosveterinarios representanel 8,45%de las totales del sector farmacéutico. Sin embargo, en losúltimosaños, el canal veterinariohaperdido pesoen las farmacias frentea lasgrandessuperficiesy «marketplaces»especializados, quienes lideran laofertade productosymedicamentos para lasaludanimal, especialmenteen lasgrandesurbes. LUDAPartners amplía su solucióndigital a fármacos yproductos veterinarios de parafarmacia

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=