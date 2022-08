2022-07-10_A Tu Salud 20 años

LA RAZÓN • Domingo. 10 de julio de 2022 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD 3 Créanme si les digo que cumplir 20añosenel agitadoycadavez más cambiante mundo periodístico no resulta una tarea nada fácil.Menos aún, hacerlo en formato papel aunque, eso sí, conunapujanzadisparadaenInternet.Enunentornoenelque proyectos informativos, suplementos y hastamedios digitalesmueren a las pocas semanas de nacer, y en el que la mayoría de losqueyahaysubsistesinpenani gloria, el hecho de que una publicaciónmonotemáticahayalogradosuperar todas lascrisis periodísticas, económicas y hasta sanitarias,yresistaademásmanteniéndosecomo un referente a nivel nacional sólo puede catalogarse demilagro. Unmilagro, eso sí, propiciadopor laentregamáximade todos y cada uno de los que lo hacen posible y por la abnegada apuesta de una empresa que siempre avanza allá donde otros medios se limitan a aguardar el tren al que luegopretenden subirse. Estas y otrasmuchas razones son las claves del éxito sin precedentesdeATUSALUD.Hacealrededor de 20 años, José Antonio Vera, por aquel entonces director del diario LA RAZÓN, supo ver la oportunidad informativa y el vacío que había en el mercado y me encomendó la tarea de poner en marcha un proyecto que entonces nacía prácticamente sin redactores y sin presupuesto para crecer con solidez. Eran los primeros añosdel periódicoy laapuestapor lasalud era tan arriesgada como quizás lo sea hoy en día. Losprimerosperiodistas fueronbecarios que con el paso del tiempo se especializaronhasta el puntodeque eneste tiempoel mercado se ha rifado a casi todos ellos. Sin laprofesionalidaddetodos losquepasaron yde los redactores quehoy siguenfieles en el proyecto, como Raquel Bonilla, Belén TobalinayEvaS.Corada,ATUSALUDsimplemente no existiría, o lo haría de forma adocenada, como lo hacen otros suplementos. Tampoco lo haría sin un equipo admirable demaquetadores, ilustradores, fotógrafos y profesionales del marketing y la publicidad que han sabido enriquecer las informaciones, convertirlas en atractivas visualmente y airearlas con tino a los cuatro vientos en busca de un lector voraz al que lasalud le interesaahoraquizásmás que hace 20 años por razones que no se explican únicamente por la pandemia. El otro puntal clave del gran éxito de A TU SALUD ha sido el equipo directivo de LA RAZÓN, conMauricioCasals yAndrésNavarroa lacabeza, yquesiemprehanestado ahí, confiando y apoyando un producto que seha convertido enúnico en laprensa españolayelmásgalardonadodetodos los suplementos que sepublicanocuelganen la red sobre cualquier temática. Su apoyo y su comprensión del sector han sido y siguensiendo impagables. Tampocoquisierapasarporaltoelpapeldel actualdirector, FranciscoMarhuenda, que siemprehadejado hacer cuando la tentación de los directores de prensa no especialistas en SaUnmilagro logrado a base de esfuerzo Sergio Alonso Opinión nidad suele ser tradicionalmente la contraria: entrometerse. Suconfianzaplena enel equipoque elabora el suplemento tampoco tiene precio. A TU SALUD es un productoperiodísticodeéxitoporquesupo anticiparse a la nueva sociedad española que irrumpía cuando apareció. Cuando otros sólo hablaban de enfermedad, el suplementodeLARAZÓN lo hacía de curación y, sobre todo, de prevención. La suya ha sido información dirigida a una población que no sólo quería estar sana, sinoque intentabaademásenvejecerdeforma saludable, el signo de losnuevos tiemposque entonces empezaban a llegar.El suplementotambiénhasidoclave a la hora de contar todas las novedades terapéuticas que llegaban al mercado, en el respaldomáximo a los profesionales sanitarios,yendenunciar irregularidadesallá donde se producían. Y, por supuesto, en informar de las investigaciones que se hacían y hacen en España, que las hay, ymuchas. Mientras otros competidores sólo tenían hueco para los estudios publicados en «)e Lancet», «Science» y otrosmedios especializados, A TU SALUD rastreó los hospitales españoles en busca de trabajos prometedores en el campo de la ciencia y la medicina. De alguna forma, españolizó lainformaciónsanitaria,algoqueentonces casi no ocurría. No quisiera acabar esta tribuna sin referirme tambiéna los anunciantes ypatrocinadoresdel suplemento: siempre f ieles, siempre comprometidos y siempre respetuosos con la informaciónycontodos losque la elaboramos. Créanme también si les digo que el supuesto oscurantismo de la Sanidad no es más que una leyenda urbana. Otros sectoreseconómicos losonmuchomássin quenadieparezcarasgarseporello lasvestiduras.Muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, a los lectores asiduos de este suplemento, una larga nómina de fieles que acompañanaLARAZÓNtodos losdomingos en su andadura periodística. Sin la profesionalidad de todo el equipo el suplemento no existiría ►Cumplir 20 años en el agitado mundo periodístico no es fácil «A TU SALUD es la apuesta de una empresa que siempre avanza» «Es un producto de éxito porque se anticipó a la nueva sociedad» Sergio Alonso es director del suplemento A TU SALUD y director adjunto de LA RAZÓN

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD ►El suplemento A TU SALUD nació en el año 2002 con el firme propósito de ofrecer al lector una información seria y rigurosa sobre salud, nutrición, bienestar y calidad de vida. A través de reportajes, entrevistas y artículos de opinión de los máximos referentes del sector, este semanario ha dado cuenta de los principales avances de la Medicina durante las últimas dos décadas y ha sabido responder a los interrogantes que preocupan a pacientes y cuidadores, pero también a los profesionales sanitarios, boticarios y a la industria farmacéutica 20 años en 40 portadas En los iniciosdel siglo XXI comenzóa hablarsedeunanueva enfermedadquecada vezcobrabamás protagonismo: el síndromedel colon irritable,queyapor aquelentonces afectabaaentreunoy cincomillonesde españolescondiarreas oestreñimiento. Síndrome de colon irritable, una patología en auge En 2004el melanoma se convirtió en el cáncer quemás creció en España por culpa de la exposición al sol sin protección, mientras que se alertaba de que el consumo de los psicotrópicos naturales amenazaban la vida de losmás jóvenes. Los graves peligros de la exposición solar El acné es la enfermedad cutáneamás común, pues aparece en el 85%de la población. Pero no se trata de un problema que aparece solo en los adolescentes, ya que también se cronifica en adultos. De entre todos los afectados, el 30% sufre traumas. Traumas psicológicos por culpa del acné La lucha contra el sida ha sido uno de los temasmás repetidos enATUSALUD. En 2005esta guerra se enquistó en los países pobres, mientras que enOccidente se trabajaba de forma muy lenta en la búsqueda de una vacuna o una pastilla antirretroviral única. La guerra contra el VIH se enquista en Asia y África

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Prohibió fumar enempresasy dio laopcióna los localesde permitir onoel tabaco. Muchosquisieronabandonar suadicción. Peroel númerode fumadoresaumentó, segúnel Eurobarómetrode2010. La descafeinada ley antitabaco de 2005 Loscambiosdetemperatura del otoñodisparan las infeccionescatarrales.Hasta 200virusdiferentespueden causar los resfriados. En Españaseproducen80 millonesdecatarrosal año. El auge de las infecciones catarrales Loscasosdeanorexiayase habíanduplicadoen2005 respectoa30añosantes. Losexpertos temíanqueuna decada 150chicasde 12a24 años ibaasufrir esta enfermedad. Una patología que acecha a los más jóvenes Laenfermedadafectabaya en2006a tresmillonesde personasennuestropaís. En laactualidad,másdecinco millones. Dehecho, España esel segundopaíseuropeo conmayor prevalencia. Diabetes, un mal que sigue sin cesar Hoy, estospacientesnoestán solosanteel peligro, algose hamejorado.Noasí el acceso amedicamentoshuérfanos: tardan523díasenfinanciarseenEspañayel 54%tiene alguna restricción. Vivir con una enfermedad rara El cambioclimáticoyel encarecimientodel petróleo de2007despertaronde nuevoel debatenuclear. Entonces, las renovablesno eranaúnunaalternativa real a loscombustibles fósiles. Una subida del petróleo hizo guiños a la nuclear

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD El PremioNobel de laPaz, concedidoaAlGore, reabrióel debate.Nohabíadudadeque el planetaestabayestá amenazado. Peroalgunos ecologistas, fueronacusados deusardatosnocontrastados. Datos científicos no contrastados Esel únicomediode transportequeestá logrando desvincularsede los fósiles. En2009sepensabaqueen 2019España ibaacontar con unade las redesmás modernasyavanzadas. El tren, un transporte eficiente y limpio La ingestadeunexcesode grasassaturadassetraduce enunmayor riesgode enfermedadesvasculares. La dietamediterráneano excluyeestemanjar, pero urgeracionalizarsuconsumo. Demasiada carne roja en el plato El «tijeretazo»del Gobierno tuvounefectodemoledor sobreel sistema sanitarioespañol. Investigadoresymédicos tuvieronque emigrar enbuscadeempleos mejor retribuidos. Un SOS por el SNS ya en 2010 Sufrir dolor decabezaesun motivodeconsultamédica frecuente, loqueprovocaun elevadogastosanitario directo. Existenmásde300 tiposdiferentesdecefaleas yaúnnoseconocesucausa. Cefalea, un malestar extendido El consumodeplantas medicinalessehabía disparado. ¿Elmotivo?En 2010habíaunvacío legal al noexigir a los fabricantes especificar sobresus posiblesefectossecundarios. Un «boom» peligroso por los derivados de hierbas

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Numerosas farmacias en zonas rurales y barrios marginalessequedaronsin medicinaspor nopoder pagar los fármacosque prescribe laAdministración frutode lacrisiseconómica. La crisis golpea a las boticas rurales Unestudiode «Nature» sobre la toxicidaddel azúcar desatóen2012 lapolémica. Losexpertosdefendíansu consumosi soloun 10%de lo quese tomaravinierade comidaprocesada. Una dulce polémica entre científicos Eseeselmodelodeéxitoque reivindicancadavezmás expertosparagarantizar la sostenibilidadde laasistenciamédica. Unmodeloque siguehoysin implantarse por temas ideológicos. Un SNS que aúne la Sanidad pública y privada Pesealmiedoquegeneran accidentescomoel de Fukushima, la industriadel uranioapuesta por unanuevageneraciónde reactorespara reducir las emisionesdeCO2. Nucleares sin residuos para reducir el CO2 Hastaun75%de loscasos de intoleranciaal glutenestá sindiagnosticar. Los familiaresde loscelíacossonunode losgruposde riesgo, yaque unodecadadiez puede desarrollar esta intolerancia. Una intolerancia infradiagnosticada En un año, el MERSCoV, el coronavirus deOriente Medio, se extendió a 11 países, lo que hizo temer a los expertos una pandemia de consecuencias inimaginables entonces... Temor a una pandemia ya en 2013

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 12 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD En2014, huboun repuntede casos. LaRedNacional de VigilanciaEpidemiológica confirmóque las infecciones por el virusde lavaricela declaradascasi rozaban las 9.000másqueen2013. Adiós a la tendencia a la baja de la varicela Las técnicas para corregir la obesidad ya se están empezando a plantear en pacientes por debajo de los índices clásicos al mejorar patologías asociadas. Beneficios colaterales de la cirugía de la obesidad El medicamento LCZ696 reduce las hospitalizaciones por esta dolencia y también disminuye significativamente lasmuertes por enfermedades cardiovasculares, todo un «milagro». Eficaz para tratar la insuficiencia cardíaca Esteproblemade salud mental provoca sensación deansiedad, insomnioe inclusodificultadpara relacionarsecon losdemás. Unabatimientoque afecta al 65%de losespañoles. El 65% de españoles sufre síndrome posvacacional Las nuevas opciones terapéuticas ponen en jaque las neoplasiasmás resistentes conmejores respuestas ymenor toxicidad; algo clave contra el tumormás diagnosticado del mundo. Nuevos fármacos contra el cáncer de mama El consumodesuplementos demelatoninaaumentael riesgodediabetes tipo2si se produce justodespuésde cenar, yaquepuede interferir enelmetabolismode los azúcares. ¿Es inocuo tomar un plus de melatonina?

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 14 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Hay una serie de síntomas físicos tempranos que avisanminutos e incluso horas antes de sufrir una crisis patológica, un brote psicótico, diabetes o migraña. Señales del cuerpo que alertan de patologías Lamitadde losespañoles cogeentre tresycincokilos enverano. Paraevitarlo, los expertos recomiendanoptar por losalimentosde temporada, hacer deporteyevitar el alcohol y los fritos. No engordar en vacaciones es posible En 2016entró en vigor la normativa contra el tabaco, con empaquetado genérico y visualización demensajes agresivos en las cajetillas. Se seguían sin subvencionar los tratamientos. Adiós a la marca, hola a las imágenes agresivas Losnuevos tratamientosya buscanmejorar lacalidadde vidadel pacientecon psoriasis, ademásde la eficaciay la seguridaddel medicamentoparacombatir estaenfermedadde lapiel. Las terapias buscan mejorar la calidad de vida Graciasa suolfato, loscanes soncapacesdedetectar los compuestosorgánicos volátilesquegeneran las personascon tumoresde pulmón. Losadiestradosdan conel 100%de loscasos. El olfato espía de los perros contra los tumores El usodemedicamentos paraestimular el sistema inmunitariode lapersona concáncer demamayaevita tener quesometerseaciclos dequimioterapiaenaquellos tumoresagresivos. La investigación golpea al cáncer de mama

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 16 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Gastritisydispepsiapueden llegar aser lassecuelasde comermucho contra reloj en algunode los restaurantes que retanasuscomensales a cambiodeuna invitaciónode una fotoensuhall de la fama. Las secuelas de «Crónicas carnívoras» El sarampión y la tosferina pueden reactivarse por el desplome de las vacunaciones de cerca del 30%en losmás pequeños causado por la crisis de la Covid-19. Las vacunas infantiles se desploman La luchacontra laCovid-19 estabael 8demarzode2020 en racionalizar losmedios disponibles, como los test, paraprevenir el aumentode casosy lasobrecargadel sistemasanitario. Alerta ante el colapso hospitalario LARAZÓNy el suplemento ATUSALUD rindieron un homenaje a los profesionales sanitarios e instituciones que han estado, y están, en primera línea de fuego contra el coronavirus. Homenaje de A TU SALUD a los sanitarios Adelantarsea losprimeros signosde laenfermedadde Parkinsonyfrenar suproceso degenerativoesuna realidad cadavezmáspróxima graciasa la inmunoterapiay lageneracióndeanticuerpos. Los anticuerpos acercan la vacuna del párkinson Lasorexinas, unanueva familiademedicamentos, abren lapuertaasolucionar losproblemasparadormir quesufrenmásdecuatro millonesdeadultosen nuestropaís. Las orexinas hacen soñar contra el insomnio

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 18 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD ElequipodeATUSALUDjuntoal juradodelosPremiosJaimeIdePeriodismo ALBERTO R. ROLDÁN Conelsuplementoyaafianzado como un referente de la información sanitaria, el galardón más prestigioso llegó en el año 2007 a través de los Premios Rey Jaime I de Periodismo en su modalidad de medios escritos. Pero tan solo fue el inicio de una fructífera carrera de reconocimientos, ya que numerosassociedadescientíficas, laboratoriosfarmacéuticosyorganizacionessanitariashanvalorado tanto reportajes y artículos propios, como algunas de las secciones habituales o la labor y la trayectoria de sus profesionales. EjemplodeellosonelPremioForo EspañoldePacientes,elPremiode la Federación Española de Sociedades de Nutrición, el Premio de la Fundación Bamberg o la Placa delaSanidaddelaComunidadde Madrid, entre otros. Parte del éxito de A TU SALUD reside, talycomohanargumentado la mayoría de los jurados que así lo han reconocido, en la varieR. S. MADRID ►El suplemento A TU SALUD ha logrado casi medio centenar de reconocimientos en sus dos décadas La publicación más galardonada de la prensa española Desde sus inicios, allá por el año 2002ya lo largodeestasdosdécadas de trayectoria, el suplemento dominicalATUSALUDdeLARAZÓN ha logrado forjarse un prestigio y un reconocimiento muy robustoentrelosmediosdecomunicación nacionales. Prueba de elloesqueestesemanariohaconseguidoconsolidarsecomo lapublicación más galardonada de la prensa española al recabar un totalde45reconocimientos,hastael momento. conunlenguajeaccesibleysencillo,delamanodelosexpertosmás prestigiososencadaáreayconun enfoquedivulgativoqueseacompaña de gráficos e ilustraciones complementarios. 45 Premio Jaime I dePeriodismo ►Premiode laSociedad EspañoladeNeumología y CirugíaTorácica ►Premio a lasMejores Iniciativasde Servicio al Pacientede la FundaciónFarmaindustria ►Premiodel Colegiode IngenierosdeMontes ►Premiode laFederación EspañoladeEnfermedades Raras (Feder) ►Premiode la Fundación Internacional de Osteoporosis ►Premiode la FundaciónBiodiversidad ►PremioBiocultura ►Placa de laSanidadde laComunidaddeMadrid ►Premiode laFundaciónPfizer ►Premio ForoEspañol dePacientes ►Premiode laSociedad EspañoladeDiabetes ►Premiode laFederación EspañoladeEmpresasde TecnologíaSanitaria (Fenin) ►Premiode laSociedad EspañoladeMedicinade AtenciónPrimaria (Semergen) ►ColegiadodeHonor del COFM ►Premiode la FederaciónEspañolade SociedadesdeNutrición ►Premiode laFundación Dental Española ►Premiode laFederacióndePersonas conDiscapacidadFísica ►PremioPRsalud ►Premio de laFundaciónBamberg ►PremioEdicionesMayo a la mejor labor divulgativa ►PremioEstrellasdelMar de Iberocruceros ►Premio del InstitutoDanone ►Premiodel ColegioOficial dePsicólogos ►Premiode la AsociaciónMultisectorial deEmpresasdeTecnología de la Información ►Dos premiosde laFundación FarmacéuticaAvenzoar ►InstitutoNovartisde ComunicaciónenBiomedicina ►Medalladeorodel ForoEuropa2001 ►Premio del InstitutoBarraquer ►DosPremiosdel Club Español de laEnergía ►Premiosdel Instituto PulevadeNutrición ►MedalladeHonor de la FundaciónBamberg ►PremioPeriodístico ColegioOficial deFarmacéuticosdeMadrid ►Premio Periodístico sobre la Heparina ►PremioComunicaciónSanitaria2016del Institutode Investigacióny DesarrolloSocial de Enfermedadespoco frecuentes ►Premio Medialover 2017 ►Premio FundaciónECO ►Premio FundaciónDomusVi ►Premio Asedef l ►Premio PeriodismoenRespiratorio GSK ►PremioNacional de MedicinaSigloXXI ►PremioNewMedical Economics ►PremioEIT Food ►PremioSupercuidadores ►ColegiadodeHonor del COFM dad de sus contenidos, ya que el semanario no trata solo temas referentes a la salud, sino que tambiénabarcaasuntos relacionados con el estilo de vida saludable. Todo ello se realiza cada semana José Antonio Vera, reconocido como Colegiado de Honor del COFM ATUSALUD, premiadoen laVII ediciónde losPremiosde laFundación Eco JESÚS G. FERIA JESÚS G. FERIA

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 20 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD José LuisMartínez-Almeida y Enrique Ruiz Escudero presidieron los galardones anuales de 2020 CRISTINA BEJARANO Premios A TU SALUD, la cita anual del sector sanitario R. S. MADRID Hacediez años que el suplementoATUSALUD inició la aventura de reconocer el trabajo y el esfuerzo investigador en Sanidad, así como la implicación de todos los actores del sector, desde empresas a instituciones, pasando por profesionales y gestores, tanto en el ámbito de lamedicina, la farmacia, laenfermería, la industria y la tecnología sanitaria. Durante estos diez años, A TU SALUDha reconocido la laborde grandespersonalidadesdelaMedicina, como Josep Tabernero, Jesús San Miguel, Bonaventura Clotet,CelsoArango oAmósGarcíaRojas, entre otrosmuchos, así comode instituciones comoMédicos Sin Fronteras o el Consejo ►El suplemento reconoce cada año la labor de médicos, investigadores y empresas SuperiordeInvestigacionesCientíficas (CSIC). Y en todas las ediciones, los máximos representantes de este sector, tantoanivelpolíticocomo empresarial e institucional, han arropado al suplemento en su celebraciónanual, convirtiéndoseenunacitaobligadaenlaagenda sanitaria tanto de periodistas comodeprofesionales.Dehecho, ningún titular del Ministerio de Sanidad, aexcepcióndeSalvador Illa, ha faltado a este encuentro. La tradiciónla inicióAnaMatoen el año 2012, una apuesta por el suplemento que posteriormente secundaron Alfonso Alonso, Dolors Montserrat, Carmen Montón, María Luisa Carcedo y la actualministradeSanidad,CarolinaDarias,quiennofaltóasucita el pasadomes de octubre. Laministra CarmenMontón fue la encargada de clausurar la VII edición de los Premios A TU SALUD Laministra DolorsMontserrat presidió la VI edición Foto de familia de la X edición de los Premios A TU SALUD, celebrados en 2021 y presididos por la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias ALBERTO R. ROLDÁN RUBÉNMONDELO CONNIE G. SANTOS

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 22 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD CarolinaDarias (2021) Ministra de Sanidad El periódico LA RAZÓN ha mantenido, domingo a domingo, la publicación de este suplemento que es un referente en España» María LuisaCarcedo (2019) Exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Gracias por conceder a la salud el espacio, las páginas y la atención que se merece, así como el reconocimiento a todos los que apoyáis a que la salud sea motivo de curiosidad por parte de los lectores» DiegoMurilloCarrasco (2018) Presidente de AMA A TU SALUD combina los problemas de la sociedad en materia sanitaria con una gran dosis de creatividad» EnriqueRuizEscudero(2019) Consejero de Sanidad de la Comunidad deMadrid A TU SALUD se ha convertido en un referente de la información sanitaria por el tratamiento riguroso y vanguardista de sus temas» JesúsAguilar Santamaría (2018) Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos El suplemento A TU SALUD de LA RAZÓN ha sido fiel testigo de la evolución de nuestra Sanidad, recogiendo en sus páginas con objetividad y rigor la evolución que vive la farmacia en el seno del sistema sanitario» LuisMaríadePalacio Guerrero (2022) Presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) A TU SALUD es el mejor suplemento de nuestro sector en prensa generalista, y la prueba está en que veinte años más tarde y tras varias crisis del sector de prensa se mantiene como claro referente. Enhorabuena a Sergio Alonso y a todo el equipo» FlorentinoPérezRaya(2018) Presidente del Consejo General de Enfermería Parece que fue ayer cuando dio sus primeros pasos esta publicación pionera en información rigurosa y amena de salud que ha contribuido, sin duda, a la educación sanitaria de la población, al igual que hace la enfermería desde los centros de salud, hospitales, colegios o centros de trabajo» Miguel Carrero (2018) Presidente de PSN Lo que surgió como un par de páginas sueltas en la sección de Sociedad del periódico, se fue consolidando de la mano de Sergio Alonso, su verdadero impulsor, hasta convertirlo en el producto independiente y de gran valor que es hoy» Héctor Ciria (2018) CEOdel grupo Quirónsalud Nuestro agradecimiento por el papel indispensable que desarrolláis; os animamos a continuar con la misma ilusión» DREAMSTIME JuanAbarcaCidón (2018) Presidente de HMHospitales Quiero agradecer a LA RAZÓN, y en especial a A TU SALUD, por su labor y por haber ejercido de verdadero termómetro de la actualidad sanitaria y ser una publicación de referencia para el sector. Desde HM Hospitales os deseamos muchos años más»

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 24 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD CarmenGonzález (2021) Presidenta de la FundaciónMerck Salud A TU SALUD es un medio prestigioso que ofrece información seria y rigurosa en el área sanitaria» JoaquínRodrigo (2018) Presidente de la Asociación Española deMedicamentos Biosimilares (BioSim) El suplemento A TU SALUD, como uno de los más relevantes del panorama nacional, hace, semana tras semana, un excelente ejercicio de difusión, información y opinión con la mirada puesta en que nuestro sistema de salud sea cada vez mejor» Ángel LuisRodríguez de laCuerda (2018) Secretario general de Aeseg Gracias a vuestros artículos los ciudadanos conocen que los genéricos ahorran mil millones de euros al año» Óscar CastroReina (2018) Presidente del Consejo General de Dentistas Me gustaría felicitar a todos los periodistas y expertos que han hecho posible que esta publicación sea, casi desde el primer momento, una verdadera referencia dentro del sector informativo sanitario español» CarmenMontón (2018) Embajadora observadora permanente de España ante la OEA y la OPS y exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Gracias por conceder a la salud el espacio, las páginas y la atención que merece» HumbertoArnés (2018) Ex director general de Farmaindustria Hay que saludar el esfuerzo y aportación que ha venido haciendo el suplemento A TU SALUD y animar desde este espacio que nos ceden a que persevere en esta labor informativa especializada en el ámbito de la salud» MarioMingo (2018) Médico y político Desde el rigor y la veracidad como principios, como valores y señas de identidad, este suplemento ha narrado puntualmente la progresión experimentada por el Sistema Nacional de Salud en todos sus ámbitos» DolorsMontserrat (2017) Portavoz del PP en la UE y exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Soy muy consciente del trabajo de investigación que realizáis y del trato exquisito que hacéis de temas de gran sensibilidad como la lucha contra el cáncer, la obesidad infantil, la esclerosis múltiple y tantos otros» PalomaPedrero (2018) La creación de este suplemento fue una afortunada y ambiciosa idea, porque nuestra revista engloba todo aquello que pueda afectar al bienestar físico y psíquico de los ciudadanos»

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 26 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ►El nacimiento del suplemento coincide con el traspaso de competencias del área a la comunidad EFE Ifema y el Hospital Enfermera Isabel Zendal, esenciales durante la pandemia «Contamos con un plan que garantiza tener más profesionales» AsícomolaMedicinapersonalizada,otra áreaenlaqueactuamos,conprogramasque buscan ajustar los tratamientos a cada paciente y lograr diagnósticos tempranos. Igual que desarrollamos la «Sanidad líquida» para tratar al paciente allí donde esté. Unagestiónenlaquelaprevenciónypromoción de la salud son un elemento clave. Deahíqueimpulsemosprogramasenfocados a promover estilos de vida saludables y afomentar laresponsabilidaddel individuo en el cuidado de su salud. Unaspectoesencialsi tenemos presente que el mayor desafío que tenemos por delante es la longevidad. Los años ganadosalavidadeben de ser años con calidad de vida. Para eso nuestra estrategia será priorizar la salud, no centrar el sistema exclusivamente en la enfermedad, a la que combatiremos en los casos en que ésta se manifieste. En definitiva, Madrid trabaja en un modelo de Sanidadmoderna, dotada de la última tecnología para ofrecer lamejor atención al paciente, pero apostando por el trato humano. Una Sanidad que cure, pero tambiénquecuideyacompañe.Ojaládentro de otros 20 años estos retos sean una realidad y que lo podamos ver reflejado en las páginas de este magnífico suplemento. Larga vida a A TU SALUD y larga vida a la Sanidadmadrileña. para, con todo ello, alcanzar unamayor accesibilidadquepermitaalosmadrileñosser atendidos cuanto antes. La salud mental es otro de los desafíos a losquehacemos frente. Enestecaso, la tecnología punta son los profesionales, por lo queel 85%de la inversióndelnuevoplanse destinaa la contratación. Además, vamos a contar con más dispositivos de atención directa,especialmenteparaniñosyjóvenes, en quienes ponemos el foco junto con las adicciones. De lamismamanera, estamosmodernizando los principales hospitalesmadrileñoscomoLa Paz, el 12 de Octubre o el GregorioMarañón. Y avanzando en la puesta en marcha de 30 nuevos centros de salud. Un paso más en este perfeccionamiento constante de nuestra Sanidad. De hecho, nunca ha tenido tantos profesionales en plantilla ni tanta estabilidad laboral. Pero queremos y debemos dar más de nosotros a nuestros pacientes. Por eso, trabajamos paraminimizarmás los tiemposdeespera. Ya seha reducidoun 30% la espera quirúrgica y somos la comunidad con menor demora en España. Un logro,comotodoslosdescritosenestetexto, que son fruto del esfuerzo de los profesionales de la Sanidadmadrileña. La digitalización, la innovación, la investigación, o la farmacia se suman a los retos sociosanitarios como los planes de humanización, fertilidad, cuidadospaliativosyel de atención a la fragilidad y promoción de la longevidad saludable. Opinión Enrique Ruiz Escudero Larga vida a A TU SALUD y a la Sanidad madrileña Mis primeras palabras son de felicitación para A TU SALUD, un suplemento que lleva20añosofreciendouna información sanitaria rigurosa. En sus páginas encontramos actualidad, análisis y opinióndelaspersonalidadesmásrelevantes del sector. Estamanera seria de trabajar le ha hechomerecedor del prestigio alcanzado; un mérito al que se une el respaldo que otorga el diario LARAZÓN. A TU SALUD y la Sanidadmadrileña tienenunavidaparalelacomún.Sunacimiento coincide con elmomento enque se traspasaron las competencias sanitarias a la Comunidad de Madrid. Es decir, ha sido testigo del proceso de crecimiento hasta convertirnos en un servicio de salud líder dentro y fuera de España. Así lodemuestranhechos comoqueésta sea una de las regiones líderes en centros, serviciosyunidadesdereferenciadel SistemaNacional deSalud; que seamos laúnica comunidadquemantieneactivos todos los tiposde trasplantes; quealberguemossiete de los 21 centros denuestropaís que administranterapiasavanzadas,oquetresdelos hospitales de la región estén en el top 100 mundial. La Sanidadmadrileña lleva dos décadas consolidandounmodelosanitarioenconstante transformación, enproceso demejora continua, que cuenta siempre con las infraestructuras y equipamientos más potentes,yconlosprofesionalesmejor formados para poder hacer frente a los retos que se presenten. Son numerosos y diversos. El último, de gran magnitud, la crisis del coronavirus. Diseñamos un «ModeloMadrid frente a la Covid-19», que conjugó salud y economía, permitiendo a la sociedad avanzar a pesar de la pandemia. Este hecho, unido a una toma de decisiones basada siempre en criterios técnicos, ayudó al éxitode la gestión. Contribuyeron a ello iniciativas como las zonas básicas de salud, la monitorización diaria de indicadores o los planes de elasticidad de los hospitales, que se ajustaban a las necesidades del momento. También favoreció el estudio de aguas residuales, los test de antígenos, tanto su distribución en las farmacias como su realización en centros sanitarios, Ifema y el Enfermera Isabel Zendal, elmayorhospital de pandemias del mundo. Se construyó en 100 días, ha atendido a más de 10.000 pacientesconlaUnidaddeCuidadosIntermediosmásgrandedeEspañayahoradispone deunaUnidaddeRehabilitaciónFuncional pionera a nivel nacional. Pasada la fase aguda de la pandemia, seguimos monitorizando, pero, a la vez, trabajamos en otros retos que condicionan la asistencia del presente y futuro. Estoy convencido de que A TU SALUD seguirá creciendo, como crecerá nuestra atenciónprimaria.Contamosconun«Plan de Mejora Integral», que garantiza tener másprofesionales,mejorremunerados,con infraestructuras perfectamente equipadas

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 28 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Las razonesdeserde los52colegios oficialesdemédicosdeEspañayel Consejo General que los agrupa son varias y fundamentales: ser el organismoquerepresentaalaprofesiónmédica; garantizar la calidaddel actomédico y velarporlaseguridaddelpaciente;defender el ejerciciode laMedicina; proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos; salvaguardarunmodelosanitarioquepermita ofrecerunaasistenciajustayequitativa;yser lo más útiles posible para nuestros compañeros en sudía adía. Y, aunque estos fines no han cambiado, sí quelohahecholaformaenlaqueintentamos alcanzarlos. Durante los últimos 20 años, la transformación en el sector salud y la evoluciónde lasociedadensímismahansidoevidentes. Estos cambios afectan directamente almodoenquedebemosresponder las instituciones, lascualestenemosqueserunreflejode la realidadyun instrumentoeficaz. Los últimos20añosnoshanobligadoalamodernizacióndeunaorganizaciónquedebeavanzarparalelamentealritmodelaprofesiónyde la sociedad. Y, para ello, nos encontramos ya inmersosenunplandeadaptaciónalentorno digital que adecúe los procedimientos y las herramientasdigitalesparalospropiosmédicos y para garantizar la seguridad de los pacientesencualquierplataformaasistencial. Parahacerfrentealasrealidadesyfenómenos sociales que impactanennuestraprofesión, desde laOrganizaciónMédicaColegial (OMC)contamosconlosobservatorioscontra las agresiones, que lamentablemente se han convertido en titulares frecuentes y que registran ya la escalofriante cifra de más de 5.000 agresiones denunciadas a los colegios demédicos en los últimos diez años; contra La Organización Médica Colegial en el siglo XXI Dr. Tomás Cobo Castro Opinión mático y tomar una postura proactiva en la descarbonización de la Sanidad, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de DesarrolloSostenible;enlalíneaOneHealth, queaportaunenfoqueintegraldelasaludpor lainterrelaciónentrelasaludhumana,animal yambiental. Especial insistenciaennuestraapuestapor nuestromodelo sanitario, logro de la justicia socialporsucarácterpúblico,universalygratuito.Unmodeloendeteriorodesdehaceaños yquehasostenidoel impacto de una pandemia que ha llevado a la humanidad hasta el borde delabismonosinconsecuenciasparasusostenimiento. Su reconstrucción debe ser un eje prioritario en las estrategias y líneas de actuaciónde todos los gobiernos, sinfisuraspolíticas. Por suparte, el compromisode las organizaciones profesionales debe ser, igualmente, férreo. Por ello, desde la OMC presentamos un total de 45 propuestas que emanan del saberprofesional, el conocimientodel sector y la experiencia en el mismo, y que fueron trasladadasalaComisiónparalaReconstrucciónEconómica y Social del Congresode los Diputadosenelmesde juniode2020. Nuestrabateríademedidas giranen torno a losejesdeacciónmás ineludibles: impulso de laSaludPúblicapara identificar yabordar posiblesamenazas,planificacióndelosrecursoshumanosyel refuerzode laAtenciónPrimaria y la atención sociosanitaria; financiación suficiente y una gestión eficiente; la colaboración del ámbito privado y la propia redefinición del Sistema Nacional de Salud, entreotrosámbitos. Delmismomodo,protegernuestromodelo sanitario exige, sin demoras, un Pacto por la Sanidad consensuado con los profesionales, conel respaldodetodas las fuerzaspolíticas,convoluntaddeacuerdosyconvisiónde futuro.Unpactosolicitadoenreiteradasocasiones por las organizaciones profesionales desdehaceaños. Quisierafinalizarapuntandoalaimportancia de la prensa especializada en Sanidad. Informardemaneraverazycontrastada,ágil, de calidad y accesible a la sociedadde los temas de salud, trasladar las acciones de las administracionesyconectaralciudadanocon laactividaddelasinstitucionesesfundamentalparaunasociedaddemocrática,másconscienteymás libre. Administraciones,agentessociales,organizaciones profesionales ymedios de comunicación compartimos esta esencial tarea. En estesentido, laOMCserásiempreunafuente deinformacióndisponibleyseremosaliados enlatanactual luchacontralosbulosyladesinformación,garantizandoyofreciendoinformaciones sanitariasbasadas enel rigor científicoy la reflexiónprofesional. «Seremos siempre una fuente de información disponible» «Nos encontramos ya inmersos en un plan de adaptación al entorno digital que adecúe los procedimientos y las herramientas digitales» DREAMSTIME ► «Proteger nuestro modelo sanitario exige, sin demoras, un Pacto por la Sanidad consensuado» laspseudociencias,pseudoterapias,intrusismo y sectas sanitarias para arrojar luz sobre aquellosmovimientosquejueganconladesesperacióndelosenfermos;yelobservatorio degéneroyprofesión, dirigidoa trabajarpor la igualdad y la conciliación real, eliminar la brecha salarial y los techosde cristal. Eneste sentido, laOMCpuededecirquecuentacon la primera junta paritaria de las entidades médicaseuropeas,conigualnúmerodehombres ymujeres en suComisiónPermanente, visibilizando en la práctica la realidad de una profesión cada año más feminizada. Pero la implicaciónde laOMCviajamás alláde nuestrafronteras,involucrándonos también en la lucha contra amenazas globales de preocupante actualidad como el cambio climático y su impacto en el bienestarfísicoymentaldelapoblación,motivodelnacimientodelaAlianzaMédicacontraelCambioClimáticoenenerode2022.Con ella, nos comprometemos a sensibilizar a los médicos españoles a combatir el cambio cliDr. Tomás Cobo Castro es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 30 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Decíaunviejotangoque20años no es nada, pero en el caso de estacelebración, si echamos la vista atrás, estas dos décadas han supuesto un enorme avance en el ámbito sanitario. Veinte años de información y divulgación desde el suplemento A TU SALUD, un referente consolidado de contenido riguroso, con la profesionalidad de Sergio Alonso, almamáter del mismo. Cuatro lustros en los que la profesión farmacéutica en sus diferentes facetas ha evolucionadoenormemente,adaptándose a las necesidades de la Sanidad y de los ciudadanos.Unaprofesiónqueespilardel estado de bienestar, de la cohesión social y de la lucha contra la desigualdad, especialmente desde la red capilar de 22.137 farmaciasdistribuidaspor todoel país. Por eso es responsabilidad de todos trabajar para fortalecer esta red, ampliando las capacidades asistenciales y preventivas de los farmacéuticos. Para conseguirlo se necesitan cambios quepermitanhacerrealidadunaasistencia integral centradaen laspersonas. Cambios que implican definir e implantar nuevos modelos de prestaciónde la asistencia que incluyan equipos multiprofesionales que trabajendeformacoordinadayenred–con laayudadelatecnología–paragarantizar la continuidadde la atención, especialmente en la cronicidad, asegurando a su vez una asignacióneficientedelosrecursos.Unmodelodondeprime la coordinacióny la continuidad asistencial, se fomente la promoFarmacia, la respuesta a los desafíos de salud Jesús Aguilar Santamaría Opinión las que dar respuesta a los retos y desafíos del SistemaNacional deSalud, frutode los aprendizajesdeestapandemia,conlasque queremosqueseaprovechen todas las capacidades de los farmacéuticos. La creación de una cartera concertada de Servicios ProfesionalesFarmacéuticos Asistenciales desde la farmacia comunitaria, su integraciónen las estrategiasdeSaludPública, lapromocióndeuna atención sociosanitaria integral desde la farmaciarural o laconsolidacióndecircuitos asistenciales y el acceso informado a los medicamentos, son algunas de ellas. Es el momento de pasar a los hechos, de actuarparaseguirsiendounreferentemundial, con un sistema sanitario que es un ejemplo de solidaridad y de atención sanitaria. Es ahora la oportunidad, y enellalosfarmacéuticos solopedimos participar más, que se aprovechen todas nuestras capacidades para avanzar. España cuenta con una amplia red de 22.137 boticas distribuidas por todo el país DREAMSTIME HacecasiveinteañosLARAZÓN publicaba el primer número del suplemento A TU SALUD, unreferentede la información sobre salud y Sanidad en España. Desde entonces se han producido grandes cambios en todos los ámbitos de nuestra sociedad a los que nohan sido ajenos ni el Sistema Nacional de Salud (SNS) ni los actores que formamos parte de él, que nos hemos transformadoparaadaptarnosalosnuevos escenarios. Este es el caso de la distribución farmacéutica, que ha evolucionado para llegar a lo que es hoy en día: empresas con una excelentecapacidad logística, quegarantizan el suministrodemedicamentos y ofrecena las farmacias otros servicios, más allá de la distribución, orientados a cubrir sus necesidades; empresas que apuestan decididaUn firme compromiso con el bienestar Matilde Sánchez Reyes Opinión esencial que ha tenido gran visibilidad durantelapandemiacuando,ademásdemantener el nivel de suministro habitual a las farmacias, los mayoristas farmacéuticos llevaronacabodiferentesactuaciones:gestión de stocks de medicamentos susceptiblesdetenerproblemasdeabastecimiento; adquisición de material de protección en mercadoscomplicados;participaciónenla logística de distribución de vacunas… Esta seguirá siendo la razónde ser de un sector que afronta un futuro cargado de desafíos. Retos que pasan por atender las nuevas demandas y necesidades de la población, las farmacias y las administraciones sanitarias, para lo que es necesario continuar potenciando la transformación digital del sector. Reto como el demográfico, que implica seguir demostrando que distribuirmedicamentosa todos los rinconesde lageografíaespañolaconlamáxima eficiencia es un activomuy valioso para la denominada España vaciada. O como la lucha contra el cambio climático, un pilar estratégico incorporado en el día a día de losmayoristas farmacéuticos, quehanoptimizado sus procesos para minimizar el impacto de su actividad. Ysi hablamosde retos, ahí estáel logrado por A TU SALUD. Desde Fedifar damos la enhorabuenaa todos losprofesionalesque hanhechoposiblehaberllegadohastaaquí. Os deseamos un futuro largo y exitoso, al menos tanto como el que habéis recorrido hasta ahora. mente por la innovación, con estructuras altamentecualificadasqueestánen lavanguardiatecnológica;empresasgeneradoras de empleo que son un importante motor económico… Y esta evolución es consecuencia de la responsabilidad asumida por la distribución farmacéutica. Un compromiso que se remontaasusorígenes,hacecasicienaños, cuandonacieronlasprimerascooperativas farmacéuticas, y que no es otro que el de hacerllegartodoslosmedicamentosatodas las farmacias para que puedan acceder a ellos todos los ciudadanos en condiciones de equidad, seguridad y calidad. Una labor Matilde Sánchez Reyes es presidenta de Fedifar Jesús Aguilar Santamaría es presidente del Consejo General de Farmacéuticos ciónylaprevencióndelasaludyseacerque, si esnecesario, laasistenciaaldomiciliodel ciudadano. Eneste futuro, desde laprofesión farmacéutica tenemospropuestasconcretascon «Los farmacéuticos pedimos poder participar más»

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 32 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Desde el Consejo General de EnfermeríadeEspaña,yennombre de las más de 325.000 enfermerasyenfermerosquerepresenta nuestrainstitución,quierotrasladarnuestra más sincera enhorabuena al suplemento A TU SALUD del diario LA RAZÓN. Veinte años que son una clara demostración de la calidadde estemedioque cuenta con el reconocimiento de toda la Sanidad española que nunca ha dejado de faltar a su cita con el lector, apesarde las crisis económicas que ha venido viviendo el país. A TU SALUD ha sido siempre un ejemplo de diversidad,diálogoyapertura porque jamás le ha dado la espalda a ningún tipo de opinión ideológicaosocial, ni a ningún tema por polémicoquepudiera resultar a sus lectores. Enel casoconcretodelaEnfermería,ATU SALUD fue la primera publicación que contó con enfermeras y enfermeros comoexpertosensusreportajesytribunas,enigualdad de condiciones que el resto de sus expertos sanitarios. Mientras que a otras publicaciones les costó años abrirse a profesiones que fueran más allá de los médicos,ATUSALUDsiempre estuvo abierta a contar con otras visiones profesionales. Y gran parte de este acierto está en su actual director, Sergio Alonso, y en su equipo de redactoras, siempre dispuestos a escuchar a todos. En estos veinte años, la profesión enfermera ha experimentadouncrecimiento profesional y científico sinprecedentes en lahistoria de la sanidad del que ha dado buena cuenta A TU SALUD. Así, las enfermeras han pasado de tener una titulación universitaria de tresaños(antiguadiplomatura) a ser un grado universitario de cuatro, equiparableencréditosuniversitarios y horas de formación a licenciaturashistóricascomo Periodismo,Psicología,Biología o Administración de Empresas. La Enfermería, además, en estos años ha evolucionado de ser una profesióndependiente de otra a contar con plena autonomía técnica y científica, asumiendo la facultad de tomar sus propias decisiones en laasistenciaqueprestana los pacientes dentro de la ciencia del cuidado, haciendo sus propios diagnósticos (enfermeros) y teniendo la capacidad legal neceSin enfermeras no hay salud Florentino Pérez Raya Opinión deprevencióndegrandesempresas,encentrosescolares,etc.Actualmente,nadieduda dequesinellas sería imposible laasistencia sanitaria,yademássuactuaciónabarcatoda la vida de las personas y pacientes: empezando en la gestación y el nacimiento, siguiendopor laadolescencia, laedadadulta, laedadavanzadaylamuerte.Poreso,desde hace unos años, el lema principal del ConsejoGeneraldeEnfermeríaes«tecuidamos toda la vida». Durante los dos años de pandemia por la Covid-19, las enfermeras se han jugado la vida para prestar asistencia sanitaria, muchas veces sinmaterial de seguridad necesario y teniendo que usar bolsas de basura como batas y reutilizar mascarillas hasta lo indecible. El resultado es que 12 enfermerasmurieron y otrasmiles sufrieron contagios, ingresos hospitalarios y graves secuelas como el covidpersistente. Este compromiso con los pacientes ha propiciado una mejora importante de su reconocimiento social; sin embargo, no ha sido así con los políticos, que nos hanninguneado,olvidando nombrarnos en sus intervenciones e ignorándonos en la toma de decisión en políticas sanitarias, haciendo oídos sordos a todas nuestras reivindicaciones. Reivindicaciones cuyo objetivo fundamental noes otro que dar respuesta a las necesidades asistenciales delospacientesygarantizar su seguridad. Son peticiones como aumentar las ratios de enfermeras para adaptarlas a los países de nuestro entorno; desarrollar estrategias de cuidados quepermitandarrespuesta a la cronicidad y al envejecimiento de la población; y el reconocimientodel nivel A, sin subgrupos, de la administración en el que deben estar integradas las enfermeras que, por su formacióndegradouniversitario y su nivel de responsabilidad, experiencia y competencias ya merecen estar. Esta situación es la que nos ha llevado a crear una plataforma que une a todos los representantes de nuestra profesión, a través de la cual, convocamos recientemente una marcha enfermeramasivaehistóricaquerecorrióMadridbajo el lema «sin enfermeras no hay salud». Cabe recordar a las autoridades que invertir en enfermeras es invertir en salud,asíquesilasautoridades sanitariasquierenunaSanidad sostenible y con futuro no tienenmás remedioque recibirnos y escuchar nuestras peticiones y que juntos planteemos soluciones reales para resolver los problemas de salud de nuestra sociedad. EFE ►Desde hace unos años, el lema principal del Consejo General de Enfermería es «te cuidamos toda la vida» sariaparaindicaryautorizarladispensación demedicamentos y productos sanitarios. Hoy en día, las enfermeras llevan a cabo untrabajoabsolutamentefundamentalpara la salud de las personas en ámbitos tan diversos como hospitales, atención primaria, emergenciasextrahospitalarias,residencias demayores ydependientes, en los servicios Florentino Pérez Raya es presidente del Consejo General de Enfermería Durante losdosañosdepandemia sehan jugado la vidaparaprestar asistencia,muchas veces sinmaterial de seguridad

Domingo. 10 de julio de 2022 • LA RAZÓN 34 ESPECIAL 20 ANIVERSARIOATUSALUD Que unmedio de comunicación cumpla 20 años es, hoy en día, todounhito. Como facultativo, queelaniversarioseadelsuplemento ATUSALUDme llena de esperanza y alegría. Significa que la población se interesa cada vez más por su bienestar y por la prevención, estaúltima, clavepara ladetecciónprecozdepatologías.Esosuponediagnósticosmásoptimistasy tratamientosmenos complejos, lo que beneficia a los pacientes,perotambiénalsistemasanitario. Por lotanto,mienhorabuenaatodoelequipodeATUSALUDporhaberinculcadoesos hábitos saludables a los lectores. Sinembargo, todos losprofesionalesdela saluddebemosseguirinsistiendoadiarioen la importanciade laprevenciónparaque el mensajecaleentodoslosciudadanos, independientementede suedad. Desde el Consejo General de Dentistas siempre ofrecemos un dato revelador: por cada euro invertidoenprevención,seahorran20euros entratamientos.Desgraciadamente,lasalud bucodentalsiemprehasidolagranolvidada de laSanidadpública,pues lasprestaciones mínimasqueseofrecennohanayudadoen absolutoamejorar la saludoral de los españoles, ni siquiera a prevenir las enfermedadesmás frecuentes, como la caries. Por este motivo, el Consejo que presido lleva años insistiendo a todos los partidos políticos sobre laurgentenecesidadde ponerenmarchaplanespreventivos,especialmente destinados a los colectivosmás vulnerables, como los niños. Las primeras etapas de la vida son fundamentales para garantizarunasaludbucodental óptimaen la adolescencia y en la edad adulta. Como ejemplo, solo tenemos que mirar al País Vasco.Allí se implantóelProgramadeAsistenciaDental Infantil (PADI) hace décadas y los resultados no dejan lugar a dudas: la saludbucodentaldelosciudadanosdeesta comunidad autónoma es mejor que la del restodeEspaña. Pocoapoco, losgobiernos regionales han ido instaurando el PADI, pero actualmente solo está operativo en ochocomunidadesautónomas:Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Extremadura,RegióndeMurcia,Navarra,PaísVasco y Comunidad de Madrid. Esto demuestra queademásdel conocidoefectodel código genético en los procesos orales, en España seañadeel efecto«códigopostal»para ilustrar estas desigualdades, cuando lo justo seríaquetodalapoblaciónrecibieralamisma atención sanitaria. Parece que nuestras peticiones han sido escuchadas y, recientemente, el Gobierno ha aprobado un Plan de Salud Bucodental que contará con un presupuesto de 44 millones de euros yquebeneficiará a sietemillonesdepersonasennuestropaís, facilitando la asistencia odontológica pública de calidad, universal y gratuita, independientemente del lugar donde se resida. Tal y como explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este programa va dirigido, principalmente, a cuatro colectivos vulnerables: menores de 0 a 14 años, Salud bucodental para todos Dr. Óscar Castro Reino Opinión mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes en proceso oncológico cervicofacial. En el ConsejoGeneral deDentistas consideramosmuypositivaestanuevamedida quehatomadoelGobierno,puescualquier acciónquepermitamejorar la saludbucodental de la población será bienvenida. Pero no debemos olvidar que para llevar a cabo el Plan de Salud Bucodental deberá incrementarse el número de plazas disponibles para dentistas que existen en la Sanidad Pública, pues es la única forma de garantizar a los pacientes una atención sanitaria de calidad. Si todo se desarrolla correctamente, podremos verbuenos resultados enpoco tiempo. Además, hay que tener en cuenta que la salud bucodental está directamente relacionada con la salud general y que, por tanto, cualquiermejoraenlaprimerasupondráun beneficio para la segunda. En una época en la que las redes sociales y la publicidadnos intentan vender una saludbucodental, exclusivamente, comouna sonrisa perfecta de dientes alineados y de un blanco muchas veces antinatural, los dentistas debemos seguir trabajando para educar anuestros pacientes enque la salud oral vamuchomás alláde laestética.Múltiples estudios demuestran la relación que existe entre una saludbucodental deficiente y algunas enfermedades sistémicas. Esto sucedeporque las bacterias patógenas orales pasan al torrente sanguíneo y alcanzan órganoscomoel corazón, lospulmones, los riñones,elpáncreasoatraviesanlaplacenta en caso de embarazo, incrementando las posibilidadesdedesarrollaroempeorarenfermedades cardiacas, pulmonares, o diabetes, entre otras. Por supuesto que una sonrisa bonita y cuidadamejora la autoestima y aporta seguridadpersonal,pero lo principal es tener una boca sana y cuidada durante todas las etapas de la vida. Y todo comienza con una buena educación en prevención e higiene bucodentaldesdelainfancia.Confíoenque esto sea posible con el Plan de Salud Bucodental aprobado por el Gobierno y que el dentista deje de ser un lujo para muchos y sea underecho para todos. «Por cada euro invertido en prevención se ahorran 20 en tratamientos» Muchosestudiosprueban la relaciónentreuna salud bucodental deficientey algunasenfermedades DREAMSTIME ►«Nuestras peticiones han sido escuchadas y el Gobierno ha aprobado un plan que contará conun presupuesto de 44millones» Dr. Óscar Castro Reino es presidente del Consejo General de Dentistas de España

