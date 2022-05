2022-05-01_SAL

A Tu Salud sólo se vende con LARAZÓN 1 demayo de 2022-Nº 911 El prurito afecta al 50% de las personas con enfermedad renal crónica P. 8 Aumentar el consumo de zinc previene el deterioro y la fragilidad en ancianos P. 9 «Las pandemias cambian la historia: tras la peste negra se subieron los salarios» P. 20 SANDRA R. POVEDA El aumento en el número de operaciones registrado se vincula a su empleo intensivo estos dos años de pandemia pues favorece su aparición, un efecto adverso ya conocido El uso de dexametasona contra la covid potencia las cataratas

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 2 ATUSALUD Opinión Vino y cerveza le amargan la semana a Sanidad El punto En buenasmanos positivo en lo que se refiere a no saturar los centros de salud. Los ingresos en planta y UCI tampoco son alarmantesconrelaciónal repuntedecontagios,una cifra o porcentaje que ciertamente puede sermayor, teniendo en cuenta que la realización de test y PCR se ha reducido a lamínima expresión. La epidemióloga Magda Campins subraya que el mayor número de incidencias puede explicarse en que ya han pasado cuatro o cinco meses desde la tercera dosis de la vacuna, y muchas personas por encima de los 65 años «sufren una gran pérdida de protección». Razónpor laquenos avisandequeestá a punto la cuarta dosis, «como hacen EE UU, Italia y Francia». El problema es que los viales actuales eran para la primera cepa, y es más que dudoso que protejan igual para las actuales. José A. Vera Suben los ingresos por covid Opinión Pese a que estamosmás que relajados ahora con la covid, la realidad no excesivamente aireada es que los ingresos por la enfermedad han crecido en un 70% en menosdeunmes,particularmenteentreelcolectivo de edad superior a los 80 años. Lo bueno es que la nueva estrategia de «gripalización» tiene un efecto Vera Suben los ingresos por covid Opinión Pese a que estamosmás que relajados ahora con la covid, la realidad no excesivamente aireada es que los ingresos por la enfermedad han crecido en un 70% en menosdeunmes,particularmenteentreelcolectivo de edad superior a los 80 años. Lo bueno es que la nueva estrategia de «gripalización» tiene un efecto ●Una farmacia para elmundo postpandemia Sevillaacogeráen septiembre los congresosnacional e internacional de los farmacéuticoscon másde5.000profesionalesdecienpaíses. El Semáforo ●●● ●30.000pacientes hallan sus fármacos gracias a su novedosa plataforma Conmásdel 10%de las farmaciasespañolas, LUDAPartners ayudaa encontrar losmedicamentosquenecesitan losenfermos. ●Ignora la promesa demejoras para la elecciónde losMIR Hanegadoa losMIRel derechoaelegir su plazade formapresencial yhavueltoausar la plataformadigital de 2021, incumpliendo la promesademejoras. ●Recibe el premio 50Mejores Líderes Europeos LaAsociaciónEuropea deEconomíayCompetitividadha renocidosu trayectoriaprofesional en la industria farmacéuticaysucompromisocon lospacientes. ●Nuevas ayudas en ladécima edición de su «Teaming» Cinco nuevos proyectos sociosanitarios de ámbito nacional e internacional han recibido 3.500 euros gracias a lasmicrodonaciones de Cinfa. ●«Hospital Virtual» para pacientes y sanitarios Crea una plataforma digital para ayudar a los afectados con enfermedad inflamatoria intestinal y apoyar a los profesionales que los atienden. ●La publicidad sanitaria seguirá sin control Pesea losdenodados esfuerzosdeCastro, el Congresosenegóa tramitar laProposición deLeyde laPublicidad dePrestacionesSanitarias. Ungraveerror. ●PharmaMar crece un4%enel primer trimestre de2022 Labiotecnológicaespañolaha reportadounos ingresosde53 millones, quesupone uncrecimientodeun 4%respectoalmismo periododel añoanterior. J.M.Fedez.Sousa Presidente de PharmaMar ÓscarCastro Presidente del Consejo General de Dentistas AnaArgelich Presidenta y directora general deMSD EnriqueOrdieres Presidente de Cinfa RobertoÚrbez Vicepresidenteeuropeo y presidentedeBMS CeliaGómez Dir. gral. Ordenación Profesional de Sanidad JesúsAguilar Pdte.delConsejoGeneral deFarmacéuticos LuisMartín Cofundador de LUDA Partners Opinión Director de A TU SALUD: Sergio Alonso • Salud y Ciencia: Eva S. Corada y Belén Tobalina • Alimentación: Raquel Bonilla Dr. Bartolomé Beltrán La presión arterial, el colesterol o el tabaquismo, entre otros factores, pueden aumentar el riesgo de sufrir un aneurisma; una dilatación de las arterias que se produce por un fallo en la pared del vaso sanguíneoyqueconstituyeuna delasmanifestacionesmáscomunes de la enfermedad arterial.EldoctorPabloGalloGonzález, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional y director de la Unidad de PatologíaVascular,mecomenta que pueden producirse en cualquier parte del cuerpo: el cerebro, detrás de la rodilla, el intestino, el brazo o en la aorta torácica. Pero sin duda el más frecuente, hasta en un 80% de los casos, es el aneurisma en la aorta abdominal. Los síntomas dependen del lugar en el que se encuentra el aneurisma.Sisepresentacerca de la superficie del cuerpo, se observadolorehinchazóncon una protuberancia pulsátil pero, cuando no son detectables a simple vista, «el problema es que normalmente no produce síntomas, por lo que suelediagnosticarsedemanera casual al realizar pruebas médicas por otros motivos», destaca el doctor Gallo. Los exámenes paradiagnosticar un aneurisma incluyen la tomografía computarizada (TC), la angiografía por TC, el ultrasonido o la angiografía, entre otros. En cuanto al perfil del paciente,afectamásamayoresde 65 años, hombres y a personas fumadoras,enlasqueaumenta el riesgodequeelaneurismase rompa. Yaunqueahoraesmás frecuente el tratamientoendovascular, existen casos en los que la única opción es la tradicional cirugía por vía abierta. Seguir hábitos saludables como una buena dieta o realizar ejercicio físico, son algunos de los consejos a seguir para prevenir el aneurisma. Seguro. Aneurisma de aorta abdominal Sergio Alonso Lacruzadalanzadapor el Gobierno en favor de una alimentación saludablenoafectará, demomento, al vino o a la cerveza. El pasado miércoles, las autonomías forzaron al Ministerio de Sanidad a retirar de la estrategia de salud cardiovascular laalusiónalalcoholenun puntoquehadesatadounatormentamediática, trassupublicaciónenexclusivapor LARAZÓN. Sanidad abogaba en concreto por «colaborar con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterráneacomomodelode alimentacióncardiosaludable, sin incluir en ella el consumo de alcohol». En otras palabras: el Ministerio promovía su fin, comotitulóesteperiódico.Tras el enfado de la mayor parte de las comunidades, varias de ellas gobernadas por el propio PSOE, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tuvo que dar finalmente subrazoa torcer: la dietamediterránea seráelmodelo al que los bares tendrán que tender. Esono cambia. Sin embargo, del alcohol, ni palabrayaenelpolémicopunto14. Llamativo es que el mismo día en el que se desataba la pugna dialécticaenelmáximoórgano de coordinación sanitaria autonómica, la cafetería del propio Ministerio ofreciera en su menú de siete euros para los funcionarios de la casa y de ochoparalaspersonasdefuera tres primeros, tres segundos y los consabidos cerveza, vino, casera, agua y refresco. O no había calado aún el mensaje o la ley seca que buscaba difundirsenoteníacabidaenlasede ministerial. Técnicamente, la estrategiaelaboradapor lasautoridadesescorrectayrigurosa, aunque adolece de cierta concreción. A uno le cabe la duda de si no habría también que actuar contra la subida de impuestos o de la luz para evitar dolenciascardiacas.Talvezsea másdañinapara los corazones que el vino o la cerveza.

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 4 ATUSALUD En el foco Un fármaco anticovid propicia las cataratas ►El uso de la dexametasona para el tratamiento del coronavirus podría aumentar la aparición de este problema, un efecto adverso bien conocido, y que ya habría elevado este tipo de intervención enEspaña Eva S. Corada. MADRID Seempleóprácticamentedesdeel principiode lacrisisyesdelospocos fármacosquecontinúa usándose por los buenos resultados cosechados desde entonces, loquelomantienecomo básico en el abordaje hospitalario de la covid pues, hasta ahora ha demostrado que puede reducir la mortalidad. Hablamos de la dexametasona, un corticosteroide que actúa sobre toda la cascada inflamatoriaque seactivaconel SARSCoV-2, la llamada «tormenta de citoquinas», y que se administra a los pacientes enel casodepresentar insuficiencia respiratoria y varios días de infección a dosis bajas y periodos cortos. Sin embargo, como en todos los medicamentos, su empleo no es inocuo ni está exento de efectos adversos y, uno de ellos es que favorece la aparición de cataratas. Algo, como cuentan los expertos, biensabido: «Esunhechoconocidodesdehacemucho tiempo. Los corticoides son fármacosmuy eficaces y ampliamente utilizados para el tratamiento de procesos inflamatorios y enfermedades autoinmunes, entre otras indicaciones. Su uso mantenido puede dar lugaraefectosnodeseadosque,en Oftalmología, sonprincipalmente las cataratas subcapsulares y el incremento de la presión intraocular», explica José Luis Urcelay, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid. Esto sucede porque «provocan una proliferación anómala de célulasepitelialesalolargodelacápsula posterior del cristalino, depositándose en forma de focos múltiples que alteran la arquitectura celular y causan la opacidad del cristalinoconocidacomocataratasubcapsularposterior», cuenta JoséAntonioGegúndez, vicesecretariodelaSociedadEspañolade Oftalmología (SEO). Es por ello que, continúa, «a los pacientes en los que aparecen cambios en el Otro efecto del coronavirus en la vista ►Las cataratas no son la única enfermedadde la vista derivada de la covid. Tal y como han demostrado investigadores del Instituto Oftalmológico FernándezVega en un estudio, los pacientes afectados por el virus también presentan alteraciones en el tejido nervioso corneal, compatibles con una neuropatía de fibras periféricas, un problema que encontraron en el 91,3%de los pacientes del estudio. El dolor y la incomodidad coinciden con los síntomas de estas enfermedades, acompañándose de una pérdida funcional y una alteración de la sensibilidad.

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 ATUSALUD 5 Esperanza en la Sociedad Civil Caleidoscopio Unafamadocientífico queprefiereel anonimato,comentaba a sus más íntimos queaguardaconesperanzaeldía en que la Sociedad Civil, en España, lleve a la Justicia a los responsables del Gobierno central que permiten ese retraso de 17 meses para dar luz verde a los fármacos innovadores, para incorporarlos al SistemaNacional de Salud y, por tanto, financiarlos.YtieneesperanzaenlaSociedad Civil –añadía–, porque los partidos políticos que conforman la oposición siguen sinhacernada.Enestesentidoycomo subraya Luis Paz-Ares, jefe de OncologíadelHospital12deOctubre, «la investigación es muy costosayesunapenaque,cuando hay resultados, los pacientes tenganqueseguir esperando». En los últimos años el descubrimiento de nuevos medicamentos ha conseguido traer espe ranza pa ra a l guna s enfermedades que hasta no hace mucho carecían de tratamientos eficaces. Humberto Arnés, director general de Farmaindustria,recuerdaque«gracias a laevoluciónde laMedicinadePrecisión,frutodelavance de la proteómica y la genómica funcional, queestásuponiendo uncambiodeparadigma en los avances farmacológicos, los nuevos tratamientos hacen posible convertir en crónica, e inclusocurar,enfermedadesantes mortales;cambiarelpronóstico depatologíasmuydiscapacitantesomejorardeformasustancial las tasas de supervivencia de carcinomas». Imagino que el Gobierno es conscientedetodoesto,perono tiene voluntad de hacer nada. Cuandollegueelcaso,¿secuantificarán las muertes que se habríanevitadosiesosfármacosse hubieranaplicadoatiempo?Los avances biomédicos, como los descritos, de nada sirven si no llegan con prontitud a los pacientes que losnecesitan. José María Fernández-Rúa Opinión El cristalino se opacifica y la luz no pasa correctamente a la retina produciendo una visión borrosa FACTORES DE RIESGO Mayores de 50 años Consumo de tabaco y alcohol Diabetes Sobreexposición a radiación ultravioleta Único tratamiento: cirugía cristalinose lesdebereducir ladosis de corticoides al mínimo posible, de forma concordante con el control de la enfermedad, y posiblemente planteando también tratamientosalternativos,yaquela cataratasevaaproducirconmenor frecuencia en pacientes que recibendosis intermitentes». Pues bien, parece ser que el uso masivode dexametasona en estos ya más de dos años que llevamos de pandemia habría podido fomentarlaaparicióndeesteproblemadevisiónqueestaríanotándose yaenlaactualidadyagudizarseen unfuturonolejano:«Sí,sehanotado un notable incremento en el número de cirugías de cataratas causadas por estemotivo, pero en general también por la esperanza devidadelapoblación,esdecir,por las cataratas seniles, que surgen conelpasodelosaños,puestoque los ojos también envejecen», confirma Luis Fernández-Vega Sanz, directormédicodelInstitutoOftalmológicoFernández-Vega. TambiénenClínicaBavierahan registradounaumentoenestetipo de operaciones: «Ha sidopublicadoenvariasocasionesquelacovid ha provocado un aumento muy significativo de las listas de espera paraserintervenidodecataratasen laSanidadpública.Estehasido,sin duda, uno de los puntosmás relevantes y fácilmente apreciables de lapandemiaennuestraactividad», señala Jaime Javaloy, su director médicodeAlicante yMadrid. Y da una cifra: «El incremento del volumen de cirugía de cataratas en nuestros centros ha sido importantedesde laprimaverade 2020 hasta ahora. En concreto, desde el findel confinamientoestricto hasta ahora, hemos experimentadouncrecimientodel26%de operaciones de este tipo en nuestras clínicas de España. No obstante,esteaumento no es exclusivo de las cataratas, sinoqueessimilar al experimentado en todos nuestros t ratamientos» , puntualiza. Aunque este sentirnoesunánime.AsíMaríaGarcía Zamora, adjunta del Servicio deOftalmologíadelHospitalPuerta de Hierro, de Madrid, asegura «nohemosvistoporlaCovid-19un incremento considerable de estos casos de catarata probablemente porque,pesealempleodecorticoidesaaltasdosisenestospacientes, quizásuusoenlamayoríadecasos nohasidodemaneramuyprolongada enel tiempo». Lo cierto es que no se dispone mientomoderadasoaltasdurante más de un año. Los que recibían menosde10mg/díadeunequivalente de la prednisona o aquellos quefuerontratadosdurantemenos de un año no las desarrollaron». Coincide con él García Zamora, paraquien, «respectoa ladosis,no existetampocounacantidadexacta ni un tiempo a partir del cual sepamos que se va a desarrollar la catarata, si bien la bibliografía señalaque, trasuntratamientocorticoideo por vía sistémica con dosis superiores a 15mg/día de prednisonadurantemásdeunaño,existe una incidencia en la presentación de cataratamayor del 80%». Respecto a si hay algúnperfil de personamássensibleapadecerlas, prosigue,«noexisteunoespecífico que sea más o menos sensible a este efecto secundario, pero el tener ya cierto componentede cataratafavorecequeestasedesarrolle antes». A lo que Gegúndez añade que «se piensa que los niños son más susceptibles que los adultos a los efectos cataratogénicos de los corticoidessistémicos,yademáses relevanteel papel de la susceptibilidadindividual (genética),puesto quesehavistoqueenestospacientes la catarata puede presentarse después de una terapéutica corta demenor duracióndeunaño». En cualquier caso, y después de que el número de operaciones de cataratasseralentizaraalolargode 2020 a consecuencia de la crisis, durante 2021 se ha recuperado el ritmohabitualhastaalcanzarcifras pre-pandemia, queenEspañason alrededor de 450.000 intervencionesanuales.Enlíneasgeneraleses un procedimiento quirúrgico en permanente crecimiento. ►La catarata es la pérdida de transparencia de una lente natural presente en el ojo denominada cristalino. ►Su tamaño es similar al de una lenteja y su función principal es ayudar al ojo a enfocar imágenes con nitidez. ►Produce una pérdida de visión progresiva e indolora. Es habitual la sensación de visión borrosa, turbidez a modo de nebulosa y fotofobia con posibles halos alrededor de focos de luz. También puede producir percepción alterada de los colores. ¿Qué son y qué síntomas dan? hasta la fecha de estudios epidemiológicos que demuestren un incrementoenla incidenciaglobal de las cataratas en lapoblacióngeneral debido al tratamiento por corticoides durante la pandemia, pero,comoapuntaJavaloy«hayvarios factores que dificultan ese estudio. En primer lugar, la baja proporcióndepacientesinfectadospor covidqueprecisantratamientocon corticoides. En segundo, la aparición de las cataratas tras el tratamientonoesinmediata,conloque susefectospuedenaparecermeses oañostraslamedicación».Poreso, asevera, «en mi opinión, tardaremos bastante en poder cuantificar deformafiableese efecto». La clave estaría en la cantidad y duración del tratamiento. Como explica Urcelay, «el desarrollo de una catarata secundaria a corticoides parece relacionarse tanto con ladosis como con la duración del tratamiento y, en general, se observanenpacientes tras uso continuado de estos tratamientosdurantelargosperiodos de tiempo». Sin embargo, «la relaciónexacta entre ladosis total, ladosissemanalyladuracióndela administración de corticoides y la formacióndecataratasaúnnoestá clara – añadeGegúndez–. Los primeros estudios demostraron que estaaparecíasolamenteenpacientesque recibíandosisdemanteniLa relación entre su formación y la dosis y duración del tratamiento aún no está clara «Desde el fin del confinamiento hemos aumentado un 26% estas operaciones» DREAMSTIME Las cataratas producidas por el uso de corticoides se denominan subcapsulares

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 6 ATUSALUD «Cubrimos los dos corazones del farmacéutico: asistencial y empresarial» LUDA Partners ya conecta a más de 2.000 farmacias en nuestro país para ayudar con los problemas de suministro de medicamentos y favorecer la digitalización de las boticas Luis Martín CEO de Luda Partners Marcos Alves Chief growth officer de Luda Partners Daniel de Carvajal CEO de Luda Partners Fernando Segarra Dir. de Relaciones Institucionales de Luda Partners Bajoelaxiomaderenovarse o morir, cuatro jóvenes emprendedoreshandadoforma a LUDA Partners, la primera y única red neuronal que permitelacomunicaciónentrefarmaciasyallana ladigitalizaciónde estesector.Tenerlasideasmuyclaras y un gran equipo tras de sí son parte de suexitosodesarrollo. Loscuatroprocedendemundos ajenosalafarmacia.¿Porquése decantaronpor estesector? Raquel Bonilla. MADRID ¿Qué lesatrajodeestemundo? L.M.:Queseencuentrainmersoen unprocesodedigitalización,loque siempresignificacambioyoportunidades de crecer en direcciones nuevas.Aesohayquesumarleque los proyectos que se llevan a cabo tienenunimpactopositivonosolo para la farmacia de toda la vida, LuisMartín(L.M.):Danielyyonos conocíamos de otra startup anterior.LapatronaldeMadridsepuso encontactoconnosotrospornuestro background tecnológico para desarrollar una solución que pudieraayudaralasfarmaciasconlos problemasdesuministrodemedicamentos, a la vez que ayudar a recuperar el canal de venta online de parafarmacia. Por supuesto, aceptamos el reto, sobre todo al tratarse de ayudar a pacientes con una problemática seria.Más tarde seincorporaronFernando,AlejandroyMarcos, loscuálesañadieron su «expertise» en relaciones institucionales, en ventas ymarketing.

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 ATUSALUD 7 De izquierda a derecha, Daniel de Carvajal, LuisMartín, Fernando Segarra y Marcos Alves, en sus nuevas oficinas de Madrid sino en la sociedad y en los ciudadanos,yesoesalgoqueseencuentra totalmente en sintonía con nuestros valores personales y profesionales. Esa mezcla de innovación, tecnología y solidaridad fueron los tres factores para elaborar losmimbres de LUDAPartners. ¿Cómo fueron los inicios? DanieldeCarvajal(D.deC.):LUDA nació en 2017, desde la Patronal Farmacéutica de Madrid (Adefarma), que tenía localizados losproblemas de suministro de medicamentos,cuestiónreconocidacomo inconvenientedesdehaceañospor la OrganizaciónMundial de la Salud. Ellos querían digitalizar las farmaciasparaacabar conlosproblemas de suministro de medicamentos y veían con preocupación cómosedejabafueradel canalonlinedeventadeparafarmaciaa las boticas. Por ello, ampliamosnuestro objetivo para cubrir los «dos corazones del farmacéutico»: el asistencial(encontrandolosmedicamentosconproblemasdesuministro)yelempresarial,acercando lospacientesdelmundodigitalque estabanabandonandoelcanal farmacia, haciendo que sea la botica la que les dispense. ¿En qué consiste exactamente estaplataforma? Marcos Alves (M. A.): Tiene dos partes. La de los medicamentos, por la cual la compañía no cobra absolutamente nada, pues entendemosque formapartedenuestra responsabilidadsocialdesarrollarla.Cuandounpacienteacudeauna farmaciayestanodisponedelmedicamento, por larazónquesea, el farmacéutico, en lugar de encomendar al paciente a una peregrinación por todas las boticas hasta queloencuentre,puedeusarnuestra herramienta y encontrar en tiempo real qué farmacia dispone del fármaco, para que el usuario vayay lorecojaenpersona. Laotra parte es la de venta de parafarmacia online. La red conecta con los laboratorios fabricantes, y otros actores digitales que la farmacia elige, y cuando el cliente compra susproductosdeparafarmaciaonline,nuestrosoftwaregeolocalizaa laboticamás cercanadel comprador. Este puede recogerlos en la farmaciamás próxima o recibirlos en casa en menos de dos horas siendo enviado el productodeparafarmacia desde la farmacia, sin puentearla. ¿Qué ventajas aporta este proyectoa lasboticasclásicas? Fernando Segarra (F. S.): Las farmacias dan un nuevo servicio al conseguir localizar el medicamento que necesitan sus pacientes, de forma gratuita. Esto es sin dudamuy importante, ya que, en muchos casos, el no encontrar el medicamentopuedegenerarproblemasdesaludoprovocarpérdida de adherencia al tratamiento. Cuando una farmacia consigue localizar elmedicamentoa supaciente, este lo valora en gran medida y se convierte (en lamayoría de los casos) en fiel a este farmacéutico que le ayudó. Del mismo modo, aumentan su facturación, porque recuperanel canal de venta de parafarmacia online, con su maneradehacerlascosasyconsus márgeneshabituales.Sintenerque gastarse el dinero en una página web, sin pagar por instalación, ni mantenimiento, sin que exista un mínimo de permanencia y trabajandoaéxito,solopagansivenden. Es un modelo muy atractivo para las boticas y por eso estamos creciendo a un ritmo acelerado. Los laboratoriosfabricantes,webs,etc., venminimizados sus costes logísticos y aumentan la velocidad de entrega, bloqueando el famoso mercado gris de intermediarios. ¿Por qué resulta positivo tambiénparael clientefinal? LuisMartín(L.M.):Queunpaciente en busca de un medicamento tenga la seguridad de que lo va a encontrar le genera una satisfacción y un alivio que lo fideliza a la farmacia que le ayudó. El poder continuar conun tratamientomédicoque, enmuchasocasionesno puede ser interrumpido, provoca una felicidad enorme al paciente. Además,nuestrasoluciónpermite al usuario final saber que los productos de parafarmacia que compraonlinesontratadosydispensados por el farmacéutico y desde la farmacia. Esto le otorga tranquilidadal saberquelosproductosque va a dar a suhijo, se va a aplicar en la piel... han sido almacenados y dispensados garantizando los estándaresdecalidadyporunprofesional de la salud. LUDA también reducelahuelladecarbonoalproducir desplazamientos de menos de tres km en el 70% de los casos, que se pueden realizar sin necesidadde vehículos amotor. ¿Lasboticasnodeberíanperder el trende laventaonline? D.deC.:Lasfarmaciassonclaveen la ecuación. Nadie estámejor preparado que un farmacéutico, tienen las condiciones ideales para los productos que ofrecen y la capilaridad que tienen en España es óptimaparaelmejorservicioposible a los pacientes. Perder el tren delonlineharáimposibledesostener económicamentemuchas farmacias, que desaparecerán, perdiendo un tesoro como es la capilaridadquenosdanhoy22.000 boticas.Estovamásalládeuntema meramenteeconómico:farmacias no rentables llevan a menos boticas,menos farmacias apeor servicio, peor servicio a pacientes que enferman y problemas de salud pública. Este punto nos preocupa especialmente en las boticas ruralesquepuedequeseanlasquemás dificultades encuentren a la hora de digitalizarse. La farmacia sabe queenel pasadosehanidosacando cosas del canal farmacia y no siempreparamejor.Unavezquela farmacia mejora sus capacidades logísticas, lagentetieneel100%de lo que busca: el prestigio del que dispensa (farmacia) y una mejor logística (rapidez y conveniencia). ¿Estánencontrandotrabaspara suimplantacióndesdeel sector mástradicionaldelafarmaciay desusdistribuidoras? F.S.:Comocualquierproyectoque implica innovación, siempre existenreticenciasporpartedealgunos agentes. Sin embargo, es nuestra obligaciónexplicarsiempredeforma clara y transparente en qué consiste LUDA Partners y, sobre todo, mostrar que se trata de una solución en la que en el centro se encuentran las propias farmacias, ellas son las que marcan nuestro rumboya lasquenosotrosnosdebemos. Siempre hay un 10% que quiere que nada cambie en todos los sectores. Pero la gran mayoría yahaaceptadoel cambio.Muchas de estas dudas se basan en el desconocimientodenuestrasolución, de ahí que cuando expliquemos qué hacemos y cómo podemos ayudar a las boticas, estas quieren adherirse anuestra reddigital. ¿Quénúmerosmanejanadíade hoy? M. A.: Actualmente ya contamos con más de 2.000 farmacias en el territorionacionalycrecemosaun ritmodeunas150farmaciasalmes por las que se están adhiriendo. El bocaabocaestáfuncionandoporquelasboticasestánconsiguiendo dar servicioa sus pacientes. Yahemos ayudado amás de 30.000 pacientes a encontrar lamedicación que estaban buscando y, por otro lado,estamosconsiguiendoquelas farmacias empiecen a vender parafarmacia online, sin que tengan que invertir, yaquenuestromodelo solo tiene un coste si las farmaciasvendenalgo.Estamosmoviendo ya un volumen de 12.000 pedidos pormes. ¿Quéexpectativasdefuturotienen a corto y medio plazo para esteproyecto? L. M.: Somos realistas y no queremosprecipitarnos.Nuestrofocoes llegar a 3.000 farmacias adheridas a la red LUDA Partners de aquí a finaldeañoyaumentarelvolumen deventasquellevamosalasboticas gracias a nuevos acuerdos con grandes webs de laboratorios y «marketplaces».LUDAseve,sibuscamos una comparación con una empresa ya establecida como Amadeus, contribuyendoaunflujo de preguntas y respuestas entre todos los actores de la cadena del sectorsalud:laboratorios,distribución, farmacias y pacientes. ¿Entraensusplanes la internacionalizacióndel proyecto? D.deC.:Estamosyaconlasprimeras pruebas en varios países europeos, informaremosenelmomentodel lanzamientoperose iniciará enel próximo año. Daniel deCarvajal Acercamos los pacientes del mundo digital que estaban abandonando el canal farmacia» LuisMartín Ponemos el foco en llegar a 3.000 oficinas adheridas a nuestra red de aquí a final de año» FernandoSegarra Es un modelo muy atractivo y por eso estamos creciendo a un ritmo acelerado» MarcosAlves Si el cliente compra un producto de parafarmacia, la botica más cercana se lleva la venta» ALBERTO R. ROLDÁN

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 8 ATUSALUD Consúlteme en www.doctorpeinado.com Opinión Ciclismo: ¿un riesgo para la disfunción? Algunos estudios han sugerido que puede haber una relación entre el ciclismo y la disfuncióneréctil(DE).Sinembargo,antesdeentrarenpánico y vender su bicicleta, tenga en cuenta que, en este momento, la evidencia sobre el tema aún es limitada y contradictoria. Aún no se ha confirmado la razón de un posible aumento delriesgodeDEdebidoalciclismo, pero los expertos han propuesto algunas teorías. Una es quemontar en bicicleta (particularmenteenlargasdistancias y/o largos períodos de tiempo) puede comprimir el nerviopudendo, responsable de enviar mensajes entre el cerebro y los genitalesy,por lotanto, interferir en la comunicación entre estos órganos, lo que podría provocarunadisminucióndela sensibilidadenlosgenitalesy/o DE temporal. Otra teoría es que la presión constante sobre el perineo (el áreaentreelanoylosgenitales) causaunadisminucióndel flujo de sangre al pene, lo que resulta en una disminución de la oxigenacióny,potencialmente, DEconel tiempo.Sinembargo, a pesar de la observación de cambios temporales en el flujo sanguíneo/oxigenación del peneenciclistas,estoscambios no se han asociado con la presencia de disfunción eréctil. La posible relación entre la disfunción eréctil y el ciclismo proviene principalmente de estudios pequeños, por lo que se necesitan estudios prospectivos a gran escala. Las investigaciones deberían tener en cuentavariablescomolaintensidad y la frecuencia del ciclismo, y la edad y el estado de saludgeneraldelosparticipantes. La presencia de un traumatismoperinealtambiénjugaríaun papel importante en el posible desarrollo de la disfunción eréctil. Dr. François Peinado Urólogo Jesús Aguilar Santamaría es presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos Opinión Una Farmacia para el mundo postpandemia Jesús Aguilar Santamaría ticulado en torno a tres bloques temáticos:nodesaprovecharnuncaunacrisis, leccionesparahacer frente al futuro; la ciencia y las pruebasquerespaldanlarespuestaalaCovid-19;ycómohacerfrente a desafíos éticos nuevos y de carácter excepcional. En definitiva, la celebración simultáneadeestosdosencuentros nos permite afirmar con satisfacción que lamejor Farmacia española ymundial tienen una cita en Sevilla. estrategiacorporativaquepresentamos hace tres años y que los hechos han demostrado que era acertada, pues nos ha permitido estarpreparadosparahacerfrente a los retosquenoshaplanteado la pandemia. Pero, sobre todo, es una convocatoria que mira a un futuro profesional que abordaremosatravésde11mesasredondas o de debate, cuatro sesiones de innovación y otras 25 técnicas. Por su parte, el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) tienecomolemaybajoel lema«La Farmacia, unida en la recuperación de la atención sanitaria», arseptiembre. Más de 5.000 profesionales de cien países repasarán elpapeldelaprofesiónfarmacéutica durante la pandemia y, sobre todo, su contribución a construir unos sistemas sanitarios más eficaces y eficientes en el mundo postpandemia. Un futuro, por tanto, que pasa porreforzarlasfuncionestantodel farmacéutico como de la Farmacia. Precisamente, ese objetivo es el que inspira los programas de ambos encuentros. En el caso del 22 Congreso Nacional hemos optadopor el lema: Somosfarmacéuticos:Asistenciales, SocialesyDigitales; conelque queremos dar continuidad a la El pasado jueves, acompañadosdeDominique Jordan, presidente de la Federación InternacionalFarmacéutica,presentamos la doble cita que convocará a la Farmacia española y mundial en Sevilla, entre los próximos 18 y 22de Difícil diagnóstico ►El pruritopuede tener muchascausas: toxinas del cuerpoquenose eliminanbienen la hemodiálisis, tener el calcioyel fósforo alterados, unaalteración de los receptores opioidesen lapiel, etc. «Todoestohaceque los nefrólogosnossintamos, enocasiones, frustradospor nopoder resolver esteproblema. Tampoco lospacientes identifican laERCcomo patología relacionada consuprurito, por loque noes infrecuentequeno nos transmitaneste síntoma», cuentaEmilio J. Sánchez, coordinador de registrosde laSEN. ►El primer registro en el mundo sobre esta asociación refleja su impacto en el ánimo o el sueño y en cualquier momento del día, conmás frecuenciapor lanoche. Setratadelprimerregistrosobre prurito asociado a la ERC en el mundo, pues no existe ningún estudio científico de este tipo a nivel internacional, con los datos reales de los propios pacientes que lo sufrenen laactualidad. «Hastaahora no existía una aproximación real sobreesteproblemaenEspaña,que en su mayoría no saben por qué tieneesasensaciónderascadocontinuo.Esteestudionoshapermitido nosólorealizarelprimerregistrode datos sobre prurito asociado a la ERCenelmundo,sinoconocermás en profundidad el problema, y establecer medidas y actuaciones», explica Patricia de Sequera, presidentade laSEN. señalaqueelporcentajedepacientes con cambios de su estado de ánimo aumentó a medida que lo hacía la gravedaddel prurito, siendolaangustiaylafaltadedescanso los parámetros más afectados, así como ladepresión. La investigación también determinó que la función sexual y el descensodel deseo aumentarona medida que se incrementaba su gravedad;yquelospacientesrenalesconpruritoreportaronmayores trastornos del sueño que los que no. Porotraparte, suprevalenciafue mayor en aquellos con ERC avanzada sin diálisis, lo que sugiere un beneficio de esta para reducir el picorenestospacientes.Y, aunque sentían picazón en todo el cuerpo Elpruritoesunasensaciónosíntoma que semanifiesta en forma de picor desagradable que induce al rascadode lapiel ydel que sepuedederivaruna importantemerma en la calidadde vida de quienes lo padecen. En algunas patologías, como la psoriasis o la dermatitis, este efecto está perfectamente identificadoy tratadepaliarse. Sin embargonosucedelomismoenel casodelaenfermedadrenalcrónica(ERC).Yestoesasí porque,hasta ahora, era un síntoma que no estaba debidamente identificado enestos pacientes. Pero, según un nuevo estudio realizadoporlaSociedadEspañola de Nefrología (SEN), el 50% de las personas con ERC sufren prurito, afectándolesconimportantestrastornos en su calidad de vida. En concreto, los resultadosconcluyen queel50%delospacientesanalizados (un total de 1.605) lopadece, y queel 26,7%deellos cursande forma moderada a grave esta sensacióndesagradabledepicor,que les afectaensusaludycalidaddevida con importantes trastornos, como cambios de estado de ánimo, angustia,depresión,faltadedescanso, o dificultad para dormir. También Eva S. Corada. MADRID El prurito afecta al 50% de las personas con enfermedad renal DREAMSTIME Actualmente no hay un tratamiento específico para el picor causado por este problema

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 ATUSALUD 9 El Rincón de Francisco J. Soria Geriatra del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Hospital La Luz deMadrid Marta Robles ¿Por quéesclaveel zinc? Lo es tanto en poblaciones de niñoscomoancianos.Esdecisivoen laprevenciónde la formaciónderadicales libresque dañan las células y pueden contribuir enmúltiples enfermedadesdegenerativasconel llamado estrés oxidativo. ¿Quéprovocasucarencia? Comprometeelsistemainmunológico. En las poblaciones más jóvenes tiene un efecto directo en el crecimiento y el desarrollo neurológico y tambiénexistenalteracionesmusculoesqueléticas y de la piel asociadas a su déficit. ¿Sealcanzasuingestarecomendadacon ladieta? Existelaevidenciadedéficitde zinc en dietas veganas. También los fitatos, componente en plantas (tubérculos cáscaras de las semillas y cereales), sonpotentes inhibidoresde la absorción de zinc. ¿En exceso provoca algún efectosecundario? También puede ser perniciosoparanuestrosistemainmunológico. Se ha demostrado que en hombres un elevado consumo de suplementos de zinc produce un riesgo significativamente mayor de cáncer avanzado de próstata, así como la inhibición de los efectos beneficiosos de losbiofosfonatos, el incremento de losnivelesde testosterona, alteración en el perfil lipídico ypuede fomentarunadisfunción inmune. «Ayuda a frenar el estrés oxidativo» Los beneficios son similares en hombres y mujeres y no están influidos por otras patologías crónicas La ingesta adecuada de este oligoelemento actúa como mediador al reducir la inflamación tiene el zinc en diversos mecanismosmoleculares comomediador de estrés antioxidante y antiinflamatorios.Estudiosexperimentales evidencianlareduccióndemarcadores inflamatorios tras la suplementación de zinc, por lo que es posible sugerir que la asociación encontrada pueda ser explicada así», aseguran las investigadoras Verónica Vega, Ellen Struijk y Esther López-García. Y esta vinculación resulta determinante, ya que, tal y como explican las científicas, «enlaspersonasmayoressesugierequelainflamacióndebajogrado podría estar asociada con mayor riesgodedeterioro físicoy cognitivo, fragilidad, multimorbilidad y muerte prematura». El impacto positivo del zinc resulta esperanzador en todas las personas, yaque el trabajoencontróque«suefectoprotectoresigual en hombres y mujeres, entre personasconunaedadmayoromenor de70años,yentrepersonasconun recomendadas de zinc en adultos sonde11mgenhombresy8mgen mujeres, aunquedurante la gestaciónylalactanciaseelevana11-12 mg/díay12-13mg/día,respectivamente», recomienda Clara Joaquín, miembro del área de Nutrición de la Sociedad Española de EndocrinologíayNutrición(SEEN). Puesbien,eseretoselograconuna alimentación variada y saludable, aunquecuandosetratademejorar la ingesta de este mineral hay que incluir los alimentos que mayor zinc contienen, como ostras (aproximadamente40mgporcada 100g),sésamo(7mg/100g),hígado ( 7mg/100g), mariscos en general (4-7 mg100 g), carnes rojas (6mg/ 100g), carnesblancas (5mg/100g), quesos (4,5mg/100g), cereales integralesyfrutossecoscomoalmendrasoavellanas (2,5-3mg/100g)», enumera Joaquín, quien recuerda que «las verduras, hortalizas y frutas y los pescados son fuentes pobres de zinc. Perotanimportantecomoloque suma es aquello que resta, de ahí queJoaquíninsistaenque«elconsumo de alimentos ultraprocesados se asocia aun riesgohasta tres vecessuperiordedesarrollarelsíndrome de fragilidad en los ancianos», aunque la buena noticia es que «es un síndrome potencialmente reversible, a través de la actividadfísicaydeunadietasaludable y de calidad». Mariscos, carnes, frutos secos y cereales integrales tienen un alto contenido en estemineral Tomar zinc reduce la fragilidad en ancianos ►Un estudio español asocia un buen nivel de este nutriente con unmenor riesgo de deterioro físico y mental en los mayores Raquel Bonilla. MADRID Losañosdejanhuellaenelorganismo, de ahí que cualquier ayuda extraseabienvenida.Esloqueocurre con el zinc, un oligoelemento cuyo consumo se asocia con un menorriesgodedeteriorodelafunción física y el síndrome de fragilidadenpersonasmayores,segúnun estudiorealizadoporunequipode la Universidad Autónoma de Madrid y el Ciber de Epidemiología y SaludPública (CiberESP). Elzincesunmineralconfuncionesesencialesparalasaludhumana,hastaelpuntoqueresultaclave enprocesosasociadosal envejecimiento no saludable, como el deterioro de la función física y la fragilidad, tal y como demuestra este nuevo estudio publicado en la revista«JournalsofGerontology».¿La razón? Pues «entre los posibles mecanismos implicados en esta asociación destaca el papel que Índice de Masa Corporal mayor o menor de 25. Además, este efecto no se ve influido por la presencia de patologías como hipertensión arterial, enfermedadcardiovascular, diabetes tipo 2, osteoartrosis, fracturade caderay cáncer», detallan las investigadoras. Parallevarloalaprácticahayque recordar que «las ingestas diarias DREAMSTIME

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 10 ATUSALUD Lamigrañaesuntrastornohereditariocaracterizado por ataques recurrentesdedoloresde cabezamuy intensos. Segúnvariosestudioscientíficos,sepuede tratarconlaayudadeunaterapia nutricional. Las investigaciones muestran que las personas con migrañas tienen niveles reducidos de riboflavina, vitamina D, ácido fólico, coenzima Q10 y magnesio. A continuación, se explicanlosprincipalesnutrientes y dos hierbas que se suelen usarparacombatir lamigraña: Riboflavina (vitamina B2): su efectividadestáevidenciadapor más de 10 estudios clínicos realizadosdesde1994. Magnesio: los estudiosmuestran que la suplementación redujolafrecuenciadelosataques demigraña y la gravedad de los síntomas. Niacina (vitamina B3): se usa de forma aguda e intravenosa para tratar la migraña. Desafortunadamente, se han realizado pocos estudios clínicos en los queseadministrepor víaoral. B12:unnivelbajoprovocasíntomasdemigrañamásgraves.En las personas con migraña que usanmuchosanalgésicos,suabsorciónpuedeverseafectada. D3:parecehaberunacorrelaciónentrelosnivelesdevitamina D3, la gravedad de los síntomas y la frecuenciade losataques. Ginkgo biloba: es un fuerte antioxidanteyayudaarelajarlos vasos sanguíneos. Tanacetumparthenium:esun remedioprobadopara losdoloresdecabezay lasmigrañas. Coenzima Q10: estos suplementos previenen ladisfunción mitocondrialy,porlotanto,ayudanagestionarbienlaenergíaen el cerebro. Además, inhiben la inflamación a través de su funciónantioxidante. Migraña: ¡combata causa y síntomas! MundoNatural Paramás información: 91 446 00 00 / info@mundonatural.net/ www.parafarmaciamundonatural.es Opinión Dr. Domingo Pérez León Médico asesor de mundonatural La esquizofrenia, a raya con un inyectable semestral Delirios, alucinaciones o pensamiento desorganizado son algunos de los múltiples síntomas de laesquizofrenia,unaenfermedad graveque tienencercade400.000 personasenEspaña.«Afectaal1% de lasociedad, aunos20millones de personas en todo el mundo y reduce hasta en 20 años la esperanzadevidadel paciente, yaque está asociada a otras enfermedades, como las cardiovasculares, y no solo: hasta un 10 % de los pacientes intenta quitarse la vida y un5%loconsigue», haprecisado esta semana el profesor Eduard Parellada,director de la Unidad de Esquizofrenia del Instituto de Neurociencias del Hospital Clínic de Barcelona. Parelladahahechoestas declaraciones en un acto para presentar el primer antipsicótico y el único tratamiento inyectab l e p a r a l a esqui zof reni a, queacabaderecibir el visto bueno del Ministerio de Sanidad, y que tiene como novedad que solo es necesario administrarlo dos veces al año. Todo un hito. Se trata del antipsicótico Byannli (palmitato de paliperidona 6 meses o PP6M), de la compañía farmacéutica Janssen, parael tratamientodemantenimientode la esquizofrenia en adultos que están clínicamente estables con las formulaciones inyectables mensuales (PP1M) o trimestrales (PP3M) de palmitato de paliperidona, informael laboratorioenun comunicado. Este inyectable de larga duración fue aprobado por la Comisión Europea en noviembre del año 2021. Es el primer y el único tratamientoinyectablequeseadministra dos veces al año frente a la esquizofrenia, ya que hasta ahoralasopcionesquehabíaeran tratamientos mensuales o terapias trimestrales. ¿Cómo funciona? El antipsicóticopermite la liberación lenta del medicamento en sangre, debido a su bajísima solubilidad en agua, lo que facilita una absorción continua del palmitato de paliperidona durante un periodo de seis meses. Esto facilita que los pacientes puedantenercontrolados lossíntomas hasta seismeses, así como unareduccióndel riesgoderecaída con solo dos dosis al año. PP6M debe ser administrado únicamente por un profesional sanitario que administre la dosis completa en una única administración en el músculo del glúteo. Este medicamento de acción prolongadacolocaalaPsiquiatría en la vanguardia, ya que se convierte en la primera especialidad que tiene un fármaco con un decalaje de administración tan largo, decarácter semestral, y con esadosissemantiene a los pacientes estables. Algo clave, ya que el abandono del tratamiento es uno de los principales factores para la aparición de una rec a í d a e n e l p a c i e n t e esquizofrénico. En concreto, según ha explicado Parellada, el 75 %deestospacientesexperimenta una recaída de los síntomas (delirios, alucinaciones, trastornos delpensamientoydelmovimiento) por falta de adherencia a la medicación. Este experto ha recordado que laesquizofrenia, segúnlaOrganización Mundial de la Salud (OMS), es ladécimacausadediscapacidadmundial y laterceraen la horquilla de 13 a 40 años, pero enmuchas ocasiones los pacientes no tienenconcienciade la enfermedad, por lo que los antipsicóticos inyectables de liberación prolongada son muy eficaces, aseguran la continuidad del tratamiento y lomantienen estable. Este especialista también se ha referidoal estigmade laenfermedad y al hecho de que el paciente esquizofrénico rechaza su enfermedad y el propio tratamiento psicofarmacológico. Parellada ha puesto en valor María Bariego. MADRID ►Sanidad financiará Byannli, un fármaco de Janssen aprobado por Bruselas en 2021 este fármaco que supone, ha dicho, «unapequeña revoluciónen el ámbito de la psicofarmacología», ya que nunca ha estado disponibleunantipsicóticoconliberación prolongada durante seis meses «por lo que dos inyecciones al año son suficientes para controlar la enfermedad». Por su parte, la catedrática de Psiquiatría de la Universidad de OviedoeinvestigadoradelCentro de InvestigaciónBiomédica en la ReddeSaludMental (CiberSam), Permite que los pacientes tengan controlados los síntomas por ser de liberación lenta Esta enfermedad grave reduce hasta en 20 años la esperanza de vida Aparece al final de la adolescencia, lo que no deja tener «vida» a los afectados

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 ATUSALUD 11 Ladiabetes tipo 1de lospadrespuedeafectar al desarrollocognitivode losniños Algoque sucede independientementedecuál de lospadres biológicos tengadiabetes tipo 1. El estudiodel Hospital UniversitariodeCopenhague, publicadoesta semanaen «PLOSMedicine», muestrapor primera vezque tener unprogenitor conestaenfermedadcrónicapuedeestar asociadoaunmenor rendimiento escolar,másquea lahiperglucemiamaternaduranteel desarrollo del feto. Los autores analizaron las notasdeMatemáticasy Lecturade622.073menoresdurantesieteaños. Laspuntuaciones másbajasen laspruebasde los hijosdemadrescondiabetes tipo 1 parecen reflejar, según los autores, unaasociaciónnegativade tener unpadrecondiabetes tipo 1 en lugar deunefectoadversode ladiabetes tipo 1maternaduranteel embarazoenel feto. Investigación Paz García-Portilla, ha agradecido a la administración sanitaria que en estos tiempos de «crisis y recortes» haya apostado fuerte por aprobar este fármaco y ponerloadisposicióndelospsiquiatras y pacientes que lo puedan necesitar. García-Portilla ha explicado que los tratamientos intramusculares reducenelnúmeroderecaídas y las hospitalizaciones y ha insistido en que el paciente con esquizofrenia tienemuypocaadherencia a lamedicación porque noesconscientedeque tieneuna enfermedad y piensa que «eso quepasaporsucabezaesproducto de la vida real, en lugar de una alteración en el funcionamiento de su cerebro». Esta psiquiatra también ha insistido en cómo la esquizofrenia produce patologías endocrinometabólicasycardiovasculares, y deteriora la salud física. De hecho, ha comentado, el cuerpodeunpacienteconesquizofreniaestáenvejecidoy«si tiene 40 años su salud cardiovascular y metabólica corresponde a la de una persona de 60». García-Portilla ha recordado que la esquizofrenia aparece al final de la adolescencia cuando una persona está empezando su proyecto de vida por lo que la enfermedad «no le deja tener ni vida, ni proyecto». Por ello, esta psiquiatra ha hecho una férrea defensa de los tratamientos intramusculares al permitir la recuperación del paciente,mejorar sucalidaddevida ysufuncionalidadpsicosocial,así como la de sus seres queridos. ►La esquizofrenia afecta amás de 24millones de personas en el mundo. Esmás frecuente en hombres que enmujeres. Aunque también es cierto que la situación se iguala con los años. Así, la frecuencia es el doble en hombres entre los 20 y los 49 años que enmujeres, pero a partir de los 65 años la situación es similar. Según un informe de Sanidad recogido por Janssen, en este momento hay un ligero incremento enmujeres. Más frecuente en hombres DREAMSTIME La publicidad sanitaria seguirá sin control, lamentan los consejos Regularlapublicidadsanitariaes necesaria para proteger la salud de los ciudadanos. Sin embargo, el Congreso no tramitará la Proposición de Ley relativa a la PublicidaddePrestacionesyActividades Sanitarias que presentó el martes el Partido Popular. Con 120 votos a favor, 159 en contra y 70 abstenciones, la iniciativa no salió. El resultado supone una «gran decepción» para los ConsejosGenerales dedentistas, farmacéuticos, médicos, veterinarios,podólogosyfisioterapeutas, que llevan años trabajando en esta cuestión e insistiendo en la necesidad de regular la publicidad sanitaria. Para el presidente del Consejo GeneraldeDentistas,elDr.Óscar Castro,«esmuytristeque,unavez más,hayanprimadolosintereses políticos por encima de los del ciudadano.Sutramitaciónhubieraevitadoqueserepitieranescándalos como el de iDental, que atrajo a los ciudadanos gracias a susagresivascampañasdepublicidad donde prometían tratamientos subvencionados con excelentes resultados y que dejó miles dedamnificados». Por suparte, para el Dr. Tomás Cobo,presidentedelConsejoGeneral de Médicos, el rechazo a estetextoenelCongreso«supone una oportunidad perdida para acabarconlacharlataneríaycon todos aquellos que tratan de aprovecharsedeladesesperanza de la gente». Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos,añadequeconsideran«unaoportunidadperdida el no avanzar una regulación en elámbitodelapublicidadsanitariaqueapuesteyrefuercelaseguridaddel paciente». Enlamismalínea,LuisAlberto Calvo,presidentedelConsejoGeneraldeVeterinarios,explicaque «la publicidad no regulada en cuestiones sanitarias a menudo corre pareja a las noticias falsas y a las creencias erróneas, por lo que debe existir un marco claro de regulación». La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, ElenaCarrascosa, recuerdaque conestaPL«se reclamaba más ética y veracidad en estamateriayqueseprotegieraa las personas con vulnerabilidad social. Nos inquieta que este asunto se deje en manos de las comunidades autónomas». «DesdeelConsejodeFisioterapeutas estamos decepcionados conladecisiónquesehatomado en el Congreso», afirma Gustavo Paseiro, supresidente. Un sentir que también se desprendedelaspalabrasdeFernando Chacón, del Consejo General de la Psicología: «Nos sentimos defraudados, yaquehayconsensotantoporpartedelosprofesionalescomodelosgrupospolíticos enque senecesita regulación». B. T. MADRID ►Casos como el de iDental podrán repetirse ante la falta de una normativa clara

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 12 ATUSALUD La rehabilitación cardíaca disminuye la mortalidad hasta en un 35% en aquellos pacientes que hayan sufrido un infarto, tengan una angina de pecho o padezcan de insuficiencia cardíaca, entre otros males. Y, sin embargo, «solamente se trata al 10-15% de los pacientes que han sufrido un eventocardiovascular»,denuncia el doctorRafael FernándezdeSoria Pantoja, director del Centro Cardiológicoque llevasunombre y que está adscrito al Hospital QuirónsaludClideba deBadajoz, en Extremadura. El objetivo fundamental de los Belén Tobalina. MADRID ►Pese a losmúltiples beneficios, solo se trata al 10-15% de los pacientes que superan un evento cardiovascular La rehabilitación cardíaca evita un 35% de muertes por recaídas comodetallaeldirectordelCentro Cardiológico Dr. Fernández de Soria, es la recuperación psicológica, dado que «muchos pacientes, trasuneventoagudodeenfermedad cardiovascular, presentan miedo, angustia o depresión para reincorporarse a suactividaddiaria. La rehabilitación cardíaca les ofrece un tratamiento integral para su recuperación dándoles seguridad al realizar actividad física supervisada y apoyo psicológico por cardiólogo y psicólogo mediante charlas». En definitiva, un aliado para cambiar hábitos de vida y sermás cardiosaludable que no termina aquí. «En líneas generales podemosdecirqueessaludablequelos pacientes que hayan sufrido un incidente cardíaco combinen ejerciciodetipoaeróbicodeintensidadmoderada(mínimotreshoras a la semana) y ejercicios de fuerzaofortalecimientomuscular (dos o tres días a la semana)», recomienda la doctoraMerino, que recuerdaque«sufrirunaenfermedad cardíaca es un impacto importanteenlavidadeunapersona y requieredeunperiododeadaptación».Ylarehabilitaciónresulta clave. La enfermedad cardiovasculares laprimeracausademuerteenelmundo, con17, 5millones de fallecimientos al año. EnEspaña, 119.853 durante 2020. niveles de depresión y ansiedad», añade. Pero, ¿en qué consisten estas sesionesexactamente?Cuandoel paciente acude a consulta, «se identifican los factores de riesgo que han favorecido el desarrollo de la enfermedad en su caso particular y se optimizan los tratamientosparacontrolaresosfactores y para evitar la reaparición de la enfermedad. También ayudamos a hacer los cambios en el estilo de vida que son necesarios en muchos casos (dejar de fumar, hacer ejercicio, adelgazar, comer de forma saludable...), ofrecemos información para el autocuidado y atención psicológica», detalla Esther Merino, cardióloga de la UnidaddeRehabilitaciónCardíaca del Hospital UniversitarioQuirónsaludMadrid, cuyo programa hasidoacreditadopor laSociedad Española de Cardiología con el programas de rehabilitación cardíaca, realizados en unidades multidisciplinares, es «recuperar a los pacientes al máximo de sus posibilidades físicas y mentales, de formaqueelpacientesepueda integrar a una vida normal desde el punto de vista social, familiar y profesional. Al tiempo que se disminuye la mortalidad de origen cardíaco», precisa el doctor Fernández de Soria. Menor riesgo Y los resultados hablan por sí solos. Ademásde reducir lamortalidad cardíaca en un 35%, estos programasderehabilitación«disminuyen en un 46% la probabilidaddesufrireventoscardíacosno fatales; retraen lamortalidad global hasta en un 20%; mejoran la capacidad de ejercicio del individuo, y tienenun efecto estabilizadorfrentealahipertensiónarterial ylahipercolesterolemia»,asegura el doctor. A su vez, «también hay referencias de la influencia de esta rehabilitación en la atención de los El enfermero Carlos Brenes y los doctores Luis Serratosa y Esther Merino en el gimnasio de Rehabilitación de QuirónsaludMadrid 17,5 millones de muertes en el mundo causa la enfermedad cardiovascular 119.853 fallecimientos se registraron en 2020 por esta causa en España, según datos del INE sello SEC Excelente, lo que avala su nivel asistencial. «Unavezqueelpacientehasido valorado por el médico rehabilitador y el cardiólogo –precisa el doctor Fernández de Soria–, se le prescribe la realización de actividadfísica individualizadayadaptada al paciente durante dos meses, con dos o tres sesiones semanales de una hora de duración que incluye ejercicios de estiramientos, con pesas, bicicleta con resistencia progresiva, y que conc luye con ejerciciosderelajación bajo control del fisioterapeuta y de Enfermería». Un ejercicio «supervisado duranteelcualselemonitorizaconstantemente el estado de su corazón sin necesidades de cables», añade la doctoraMerino. Pero la rehabilitación cardíaca no acaba ahí. Una parte fundamental de estos programas, tal y Los especialistas adaptan y monitorizan el ejercicio que hace el afectado

