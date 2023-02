2023-02-05_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 433-5/ 2 / 2023 La Administración Pública, el Comercio, la Educación, la Sanidad, la Hostelería y la Construcción son los sectores quemás empleo concentraron en 2022, un año que cerró con 20,4millones de ocupados P. 2a4 Geografía sectorial del empleo en España Industriamanufacturera: 2,5millones de ocupados Comercio: 3,04millones de ocupados Actividades sanitarias: 1,89millones de ocupados Hostelería: 1,606millones de ocupados Educación: 1,49millones de ocupados Administración pública: 1,46millones de ocupados Construcción: 1,3millones de ocupados Transporte: 1,14millones de ocupados Actividades científicas: 1,09millones de ocupados Servicios auxiliares: 1,04millones de ocupados La compañía de Indra busca mujeres para los procesos digitales P. 5 Minsait apoya el talento femenino El Banco de España constata el giro de las entidades bancarias P. 8 Frenazo a la concesión de préstamos En 2035, el 33% de los españoles vivirá solo en cinco ciudades P. 10 La urgencia de transformar las ciudades

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Comercio e industria, a la cabeza del empleo ►La Administración Pública, sin contar educación y sanidad, ocupa a 1,4 millones de personas Rosa Carvajal. MADRID El mercado laboral no diosorpresasenenero. Se destruyeron 215.000 empleos y el paro subió en 70.744 personas,dejando2,9millonesde desempleados. Había terminado el 2022 con la destrucción de 81.900 puestos de trabajo, lo que supuso la mayor pérdida de empleo en el último trimestre desde 2013, según datos del INE, y dejó elnúmerodeparadosporencima de los tresmillones (12,87%).Aun así, 2022 terminó con 20,4 millonesdeocupados,279.000másque un año antes. El empleo tuvo un comportamientodesigual ydelas 20 ramasdeactividadeconómica que recoge la EPA en sus estadísticas, lasquemásempleoconcentraron fueron el Comercio al por mayor y al pormenor, reparación de vehículos de motor y motocicletas con 3,04 millones de ocupados, la IndustriaManufacturera (2,5 millones), las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales (1,8 millones), la Hostelería (1,6 millones), la Educación (1,49millones), laAdministraciónPública (1,464millones), la Construcción (1,3millones), el Transporte yAlmacenamiento (1,14 millones), las Actividades Profesionales, CientíficasyTécnicas (1,09millones), la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (753.200), Información y Comunicaciones (715.500) y las Actividades de los Hogares como empleadores de personal doméstico (543.900). Reforzados de laCOVID No todos los sectores se comportaronde lamismamanera.Mientras unos han sufrido la destrucción de empleo en el último trimestredelañocomolaAgriculturacon86.900ocupadosmenos, las Actividades Financieras (11.200 empleos menos), las Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (-15.700), o las Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (-53.400), otros han salido reforzados de la crisis de la COVID-19. Ha sido el caso del sector de la hostelería, quedespuésdelosazotessufridos por la pandemia sumó 1,6 millones de empleados en total en el último trimestre del año, 90.700 más (6%) respecto al mismo periododelañoanteriorymuycerca de las cifras que alcanzó este sector en 2019 (1,692millones). La hostelería remonta el vuelo al igual que todo lo que rodea a este sector, que tuvo un comportamiento excelente, como es el casodelosserviciosdealojamiento con un 17% más de ocupados (399.900),oel serviciodecomidas y bebidas, con un crecimiento en el número de ocupados de un 1,7%, hasta los 1,2 millones de EFE 12.500 ocupados más, un 3% respectoal añoanterior, hastaalcanzar los412.000empleados.Peroel Comercio al por mayor y al por menor recogió el mayor número deocupadosenlaúltimapartedel año (3,04 millones), sumando 50.800 empleados nuevos (1,6% más), con el comercio al por menor como el que más ocupados registró (1,8millones). Lo siguen las industrias manufacturerascon2,5millonesdeocupados, un 2,1% más, siendo el sector de la alimentación el que másempleadosconcentra480.700 (3,4%más).Despuésdelaalimentación, y dentro de la rama de la industriamanufacturera, la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques concentra el mayor número de ocupados (221.900, pero 500 menos), seguido por la reparación e instalacióndemaquinariayequipo (124.900 y 14.000 nuevos ocupados), por la industria química (129.100,aunqueconunacaídade ocupados totales. También se comportó bien todo lo que rodeó al sector del ocio, como las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, que seanotaron La industria de lamadera y el corcho, exceptomuebles, registró 1.300 nuevos ocupados (2,9%) hasta los 67.000 empleos totales

LA RAZÓN • Domingo. 5 de febrero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 3 Las actividades sanitarias ganaron 3.300 nuevos cotizantes, hasta los 1,8 millones siendo ésta la tercera rama de actividad con mayor volumen de ocupados (1,8millones). Perofue la Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria, la quemás vio incrementar el númerodeocupadosenelúltimo trimestredel añopasado, 103.600 personas, un 7% más, hasta los 1,46 millones de empleados públicos, sincontar laeducacióny la sanidad.El sectordelaEducación registró 1,49 millones de ocupados y sin embargo destruyó 1.100 empleos en la recta final del año. La construcción mostró un buencomportamiento,con14.900 empleos nuevos, un 1,1% más, hasta los 1,3 millones de ocupados, destacando las actividades de construcción especializada, con58.000nuevosempleos (8,5% más). Se comportó bien todo lo que rodeó a este sector como por ejemplo la fabricación de muebles que sumó 14.900 empleos nuevos, un 2,6% más, hasta los 89.500 cotizantes, o las actividades inmobiliarias con 18.700 empleos nuevos, un 10%más, hasta los 173.500 ocupados. Demanerapositivasecomportó también el empleo en la rama del Transporte yAlmacenamiento, con 69.800 afiliadosmás (6%), siendolaoctavaramadeactividad con mayor número de ocupados (1,14millones). Fue el transporte terrestreypor tuberíaelqueregistróelmayornúmerodeocupados, 649.100, un7,2%más. La recuperación del turismo en este último año también ha tenido su efecto positivo en el transporte aéreo quevioincrementarelnúmerode ocupados en 14.500 en el último trimestredel año hasta los 64.100 (22%).Peorcomportamientotuvo el empleo en las actividades postales y de correos, con18.200 empleados menos, pero a pesar de ello registrómás ocupados que el transporte aéreo, 118.300. La rama de Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares registró1,04millones,aunquefue unsectorquedestruyó53.400empleos en un año. Las actividades administrativas de oficina fueron las únicas que se comportaron bien, con un aumento de ocupadosde6.300hasta los135.100. Sin embargo sufrieron un mal comportamiento las actividades de alquiler –con 5.100 empleos perdidos–, las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos con 9.800 ocupados menos. Porotro lado, en los servicios a edificios y actividades de jardinería se destruyeron 23.100 empleos. Profesiones cualificadas Sin duda 2022 fue un buen año para las profesiones más cualificadas. Enesta rama secomportaron bien los servicios técnicos de arquitecturaeingeniería;ensayos y análisis clínicos, con 261.000 ocupados (1,3% más), la investigación y desarrollo, con 4.900 ocupados más (6% más y 79.200 empleos totales), o la publicidad yestudiosdemercado,quesumaron 11.700 empleos nuevos, un 10%más, hasta los 109.800 puestos de trabajo. Siguiendo con las profesionesmáscualificadas, fueron el sector de la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática las que se anotaron el mayor incrementodeocupados,44.200,un 9,8% más, hasta los 450.800 empleados totales. Sin embargo, las actividades jurídicas y de contabilidad registraron peores datos, con la destrucción de 22.900 empleos en la recta final del año, mientras que la ocupación en las actividades veterinarias cayó en 5.100 personas. Durante el pasado año fue tambiénmaloelcomportamiento de la ocupación en la rama de suministrodeenergíaeléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con la destrucción de 10.800 puestos de trabajo. La rama de Información y Comunicación se anotó 8.100 empleos nuevos en un año (1,1%), hasta los 717.500. Sin embargo registraron un mal comportamiento las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas detelevisión,grabacióndesonido yediciónconladestruccióndeun total de 11.000 empleos. OCUPADOS POR ACTIVIDAD Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados ‚103.000 677.500 Pesca y acuicultura 7.300 38.400 Extracción de antracita, hulla y lignito 4.900 6.000 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 300 2.000 Industria de la alimentación 16.600 480.700 Fabricación de bebidas 22.200 72.400 Industria del tabaco 2.300 5.300 Industria textil ‚4.600 47.200 Confección de prendas de vestir ‚3.000 49.000 Industria del cuero y del calzado 10.600 58.200 Industria química ‚2.100 129.100 Fabricación de productos farmacéuticos 7.600 110.100 Fabricación de muebles 14.900 89.500 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 14.000 124.900 Recogida y tratamiento de aguas residuales 1.900 12.300 Ingeniería civil ‚2.900 103.400 Act. de construcción especializada 58.000 677.900 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 4.100 328.900 Transporte terrestre y por tubería 47.100 649.100 Transporte aéreo 14.500 64.100 Act. postales y de correos ‚18.200 118.300 Servicios de alojamiento 69.100 399.900 Servicios de comidas y bebidas 21.600 1.207.000 Edición 2.500 59.600 Programación, consultoría y otras act. relacionadas con la informática 44.200 450.800 Investigación y desarrollo 4.900 79.200 Publicidad y estudios de mercado 11.700 109.800 Act. veterinarias ‚5.100 27.200 Act. de alquiler ‚3.900 40.400 Admón. Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 103.600 1.464.600 Educación ‚1.100 1.493.900 Act. sanitarias 6.100 1.274.400 Asistencia en establecimientos residenciales ‚4.600 354.500 Act. de servicios sociales sin alojamiento 1.800 270.400 Act. artísticas, recreativas y de entretenimiento 12.500 412.000 Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento 24.400 248.400 Reparación de ordenadores, efectos personales y art. de uso doméstico 2.200 46.000 Act. de los hogares como empleadores de personal doméstico 25.100 543.900 2021 2022 Datos del 4º trimestre Fuente:INE ocupadosde2.100), lareparación e instalación de maquinaria y equipo (124.900 y 14.000 nuevos empleos), y la fabricacióndeproductos farmacéuticos (110.100 y 7.600nuevosempleos). La industria del cuero y del calzado también se anotó una subida importante en el número de ocupados de 10.600, un 18% más y un total de 58.200, mientras que la industria de la madera y el corcho, exceptomuebles, registró1.300nuevos ocupados (2,9%) hasta los 67.000empleos totales, y laindustriadelpapelregistró2.700nuevos cotizantes,hastalos61.300ocupados (1,9%más). Las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales ganaron 3.300 nuevos cotizantes en el último trimestre de 2022, lo que representauntímidoavancedel 0,17%, Continúa en la página siguiente El sector de la construcción registró 14.900 nuevos empleados, hasta los 1,3 millones Crece la ocupación en la industria manufacturera, hasta los 2,5 millones de empleados

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Enlasactividadesdeprogramaciónyemisiónderadioytelevisión se destruyeron otros 11.500 empleos,mientrasqueelsectordelas telecomunicacionesperdió15.300 empleosenelúltimotrimestredel pasado año. Otros servicios En la rama de Otros Servicios, el empleo aumentó en lo relacionadoconlareparacióndeordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, con 2.800 ocupados más (6% más), hasta los 474.000 ocupados.Unañomáslas actividades financieras yde seguros notaron los efectos de la reestructuracióndel sector con lapérdida de 11.200 empleos en la parte final del 2022, hasta los 486.400 empleos. Porelcontrario,elempleoenlas actividadesdeloshogaresaumentó un 4,6% hasta los 543.000 ocupados, mientras que la rama de actividades de organizaciones y organismosextraterritorialesperdió1.200 empleos, hasta los 4.000 ocupados. Porúltimo, laramadelas industriasextractivas registróunacaída del empleo de 800 personas en el últimotrimestrede2022,hastalos 29.600 ocupados. Cae el empleo enlaextraccióndeantracita,hulla ylignitohastalos600empleos;cae enlaextraccióndecrudodepetróleo y gas natural hasta los 2.000 empleos;tambiénsedestruyóempleoenlaextraccióndeminerales metálicos(6.100).Secomportaron mal las otras industrias extractivas, con la destrucción de 2.400 empleos, hasta los 20.700 en la parte final de 2022. OCUPADOS POR SECTORES Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 86.900 Industrias extractivas 800 Industrias manufactureras 55.300 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 10.800 Suministro de agua, act. de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 7.100 Construcción 14.900 Comercio al por mayor/menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 50.800 Transporte y almacenamiento 69.800 Hostelería 90.700 Información y comunicaciones Act !"#ancieras y de seguros 8.100 11.200 Act. inmobiliarias Act. profesionales, cient$"%as y técnicas 18.700 15.700 Act. administrativas y servicios auxiliares 53.400 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 103.600 Educación 1.100 Act. sanitarias y de servicios sociales 3.300 Act. artísticas, recreativas y de entretenimiento 12.500 Otros servicios 14.200 Act. de loshogarescomoempleadoresde personal domésticoycomoproductores debienesyserviciosparausopropio 25.100 Act. de organizaciones y organismos extraterritoriales 1.200 2021 2022 Datos del 4º trimestre 753.200 29.600 2.544.600 80.700 146.800 1.300.800 3.040.500 1.148.000 1.606.900 717.500 486.400 173.500 1.098.000 1.045.500 1.464.600 1.493.900 1.899.300 412.000 474.000 543.900 4.000 Fuente:INE Viene de la página anterior Christopher Dottie explica que Haysharegistradounpicohistórico de empresas que van a contratar este año; sin embargo, apunta que también es más alta que nunca la proporción de organizaciones que admite tener dificultades con labrechadehabilidades o la escasez de talento. El empleo se ha comportado mal en el último trimestre de 2022yenenerode2023. ¿Qué opinade la reforma laboral? Los resultados no han sido tan prometedorescomoseesperaba. Un factor que ha llevado a la destruccióndeempleohasidolapreocupaciónde las empresaspor el entornoeconómicoypor lasubida de los costes laborales. Estamos viendo que el miedo de las empresas en estos momentos es conceptual y no está relacionado con sus indicadores de negocio, que vanbien. La creaciónde empleo en 2023 dependerá de si las empresas confían en sus propias capacidades y en su mercado en particular, o si se dejan llevar por lo datos macroeconómicos que sonmás pesimistas. ¿Dónde estará el empleo en este2023? Lasempresasestáncentradasen la internacionalización de las ventas y en la digitalización del negocio, por lo que demandan perfiles con idiomas y conocimientosdigitales. Segúnnuestra guía del mercado laboral, el 79% tiene intención de contratar. El Gobierno acaba de subir el SMI a 1.080 euros, ¿le parece unbuenmomento? Yo creo que ningún empresario tienenadaencontraderemunerar bien a sus empleados, pero también es importante la generación de empleo, y ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado laboral. El detalle de la cifra del SMI es menos importante, pero hay que asegurarse que estamos trabajando a varias bandas y de formaconsensuadacontodoslos actoressociales, incluyendoalos parados, a los empleados y a las empresas,porquesinellasnohay empleados en este país. ¿Por qué seguimos en España con la tasadeparomásaltade Europa? En mi opinión la legislación española es antigua. Por ejemplo, unacosaquehahechoAlemania hacemuchos años y que funciona es asegurarse la colaboración entre trabajadores y dirección, paraquetodosesténenelmismo barco y no externalizar la representación y tener sindicatos y convenios colectivos tan fuertes como en España. En Reino Unido, a pesar de que sumodelo laboral también tienemuchas pegas, se cuenta conunmodelo de serviciopúblicoempleomuyexitoso. Trabajan muy de la mano R. C MADRID con losdemandantesdeempleo y les ayudan a encontrar trabajo, mientras queenEspañael INEM no funciona tanbieny solo colocaal3%delosparados.Por tanto, yocreoqueencadapaíshaybuenos ejemplos de cosas que se pueden hacer. El principal problema es España es la rigidez del marco legislativo español, que antepone la antigüedad y no la productividad. Aunque la indemnización por desempleo ha bajado con la anterior reforma laboral, ésta sigue siendo una preocupaciónpara el pequeño y medianoempresarioalahorade aumentar su plantilla. España tiene el paro juvenil más alto de Europa, ¿qué consejodaríaa los jóvenes? En España es posible avanzar, pero los jóvenes tienen que buscarselavida,acumularexperiencia, ya sea con becas o haciendo voluntariado... Pero buscar por todos los medios formas de adquirir experiencia. Christopher Dottie Director regional de Hays en el sur de Europa «La reforma laboral no ha ido como se esperaba» El 79% de las empresas tiene intención de contratar, según la Guía Laboral 2023 de Hays

LA RAZÓN • Domingo. 5 de febrero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 5 Minsait quiere impulsar la presencia demujeres en el entorno digital MINSAIT Invertir hoy en las vocaciones STEM permitirá capitalizar el talento del mañana. Si se hace ademásdesdeunaperspectivadiversa se logrará multiplicar las posibilidades de éxito. Porquemás personas accederán al conocimiento y porque, al hacerlo de forma más inclusiva, estaránmás ymejor capacitadasparaenriquecerelmundoque están llamadas amejorar. Minsait, compañíadeIndra, está apostandoporunfuturomásdigital T. E. MADRID ►La compañía de Indra desarrolla un plan de acción para acercar la ciencia y la tecnología a niñas y mujeres Minsait cultiva su vocación por el talento femenino madrileñodeAlcobendas)yelMuseo Cosmocaixa (Barcelona) recibirán a las hijas e hijos de los profesionales de Minsait para enseñarles a mirar el mundo con ojoscientíficos.EnelMuncyt,ocho talleres les descubrirán de forma amena cómo funcionan las energías renovables o cuáles son las más fascinantes curiosidades del Universo.EnCosmocaixa, lacúpuladelPlanetarioproyectará«Dinosaurios», una recreacióndel cretácico,y«Cazadoresdeplanetas»,un programa de animación protagonizadoporunaniña fascinadapor la astronomía. Las actividades en los museos forman parte de un plan de más largo alcance, un programa para hijas e hijos de las personas empleadas en Minsait diseñado en exclusivaparadespertary fomentar su vocación hacia el área tecnológica. Basada en la iniciativa que conecta mujeres de carreras STEM conniñasenedadescolarycultiva su vocación por sectores donde el talento femenino continúa infrarrepresentado, este proyecto pretende aprovechar el capital digital y humano de la compañía para despertar la curiosidad y el interés de las niñas y de los niños por la ciencia y la tecnología. Bajo esta premisa acaba de ultimar su colaboración con una exitosa plataforma educativa que acerca el conocimiento experto a los estudiantes, para que cuatro mujeres que cursan diferentes carreras técnicas impartan charlas sobre su experiencia, retos y oportunidadesenelmundolaboralalo largo del mes de febrero a hijas e hijos del personal de la compañía. El compromisodeMinsait para que la igualdady laequidadestén presentes en sus planes estratégicos acaba de ser ratificado con la firma de la Carta de laDiversidad que, bajo el paraguas de la Comisión Europea, promueve la competitividad económica de las empresas desde los parámetros de la diversidad y la inclusión. Así, la compañía tecnológica acaba de refrendar su respeto a la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación y de suscribir los diez principios que contemplan, Ha arrancado el año con sus primeras acciones inspiradas en el Día de laMujer y la Niña en la Ciencia ysostenibletrabajandoporunpresente más igualitario. De forma trasversal con sus recién aprobados planes de Igualdad y con las iniciativasdesuáreadeAcciónSocial, pero también con su área de Diversidad que, tras definir las líneasmaestrasdesuplandeacción para2023,acabadearrancarelaño con las primeras acciones inspiradaspor elDíade laMujer y laNiña en laCiencia. Seráprecisamenteel11defebrero cuando el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (el Muncyt, localizadoenelmunicipio entreotrasmedidas, lapromoción deprocesosdeselecciónypromoción sin sesgos; el impulso de políticas de conciliación personal y laboral paraalcanzar el equilibrio en los tiempos de trabajo, familia y ocio; la construcción de una plantilladiversa;oeldesarrollode una cultura inclusiva. Mujeressinbarreras Estas premisas están presentes en losplanesdeAcciónSocialdeMinsait.ElproyectoRadia,quelacompañía impulsa de la mano de la Fundación Once, la Fundación CEOEylaConferenciadeConsejos Sociales de las Universidades Españolas, comenzaba el pasado noviembresuterceraediciónofreciendo formación a mujeres con discapacidadeninteligenciaartificial, ciberseguridad o biotecnologíapara favorecer susoportunidades laborales en entornos de trabajodigital. Elaprendizajeincluyeunperiodo de13semanasparaquelasalumnas adquieran los conocimientos y habilidades necesarios en empleos tecnológicos, tutorías con contenidosinspiradoresparaquementoras profesionales ayuden a las participantesaorientarsuespecialización durante doce semanas y prácticas remuneradas en un entorno real, una etapa de otras trece semanas donde tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridosaumentandosusnocionesdigitales yacumulandoexperiencia. En las pasadas dos ediciones, más de la mitad del centenar de mujerescondiscapacidadqueparticiparon en el programa lograron mejorar su empleo tras finalizar el periodode formación. Los planes de igualdad de Minsaitreciénaprobados,queconvierten a la compañía en una de las primeras del sector de consultoría en alcanzar un acuerdo atendiendo a la nueva normativa vigente, contemplanunesquemasemejante para incentivar la presencia femeninaenlascarrerasprofesionales técnicas: más formación, más equidad,más empleo. La estrategia de Minsait para 2023 pasa por impulsar la presenciademujeres enunentornodigitaldondeeltalentonotienegénero, donde ellas solo requieren de la curiosidad necesaria, los conocimientosespecíficosylasoportunidades profesionales adecuadas para lograrlo.

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión Los dineros alemanes Esteañosecumpleun siglo del punto culminante de la hiperinflación en Alemania. Durante la República de Weimar se llegaron a imprimir billetes con un valor nominal de cien billones demarcos. Algún alemán llegó a empapelar las paredes de su casa con la inserviblemoneda. La hiperinflación en Alemaniaapenasdurótresaños,pero dejó una profunda impresión en la relación que mantienen los alemanes con el dinero y el ahorro. En1923, el BancoCentral alemán entendió que era inviableseguirdándolealamanivela. Sus billetes apenas servíanparalapapiroflexia.Como enel país nohabíaoroestablecieron una hipoteca legal de todas sus tierras e industrias pararespaldaralanuevadivisa, el Rentenmark. Los problemas de inflación quegolpeanhoya la zonaeuro estánmuyalejadosdeaquellos tiempos, aunque también son consecuencia, enbuenamedida,delosefectosdeunaguerra. La inflación en la zona euro se moderó siete décimas en enero, hasta el 8,5%, mientras que la subyacente se mantiene en el máximo del 5,2%. El Banco Central Europeo (BCE)noestáparabromasyha elevado esta semana los tipos de interés en otros 50 puntos básicoshastaalcanzaryael3%. Hay que remontarse a 2009, el peor año de la Gran Recesión, para ver el precio oficial del dinerotancaroyelEuriborde las hipotecas tan alto. España presenta en estos momentos la menor inflación de Europa, 5,8%, pero la presidenta de la autoridadmonetaria, lafrancesaChristineLagarde,sedebealconjunto, influido enormemente por el dato alemán. Y este año, por primera vez desde 1948, la Oficina de Estadística germana retrasa la publicación del IPC. En el país de la precisión, aducen fallo técnico. Ignacio Rodríguez Burgos Nombramientos ► ALBACASERO La hasta ahora Digital &StrategyManager de Orange se ha incorporado a GroupMcomo Chief Transformation Officer. Graduada en Matemáticas, es especialista en estrategias digitales ► LORENZORITELLA F-GuestReady, la empresa de gestión de apartamentos turísticos, lo ha nombrado Country Manager para España con lamisión de liderar los planes de crecimiento de la compañía en el país ►JUANMAZANEDO Ha sido nombrado por unanimidad del Consejo de Administración nuevo presidente ejecutivo de Logisfashion, multinacional especializada en logística aplicada a lamoda y el lifestyle ►JOSÉMª PÉREZ in99, la civictech que da acceso a la Justicia a todas las personas y pymes, lo ha designado nuevo director Financiero (CFO). Actuará como supervisor de la inversión por parte de la empresa ►FERNANDO GARCÍA Galgus, compañía especializada en el desarrollo de tecnologíaWiFi inteligente, lo ha incorporado recientemente a su equipo como nuevo Chief Financial Officer (CFO) ►MARTÍN FERNÁNDEZ Santalucía lo ha elegido para ocupar el puesto de nuevo director territorial del Canal Corredores Oeste de la compañía aseguradora de protección integral de la familia ►SUSANA CAMARERO Se ha unido al equipo de LLYC como directora sénior de Contexto Político en España. Desde esta posición, ofrecerá a los clientes el mejor análisis para la toma de decisiones ►LEEHASLETT El operador de cruceros Celestyal ha anunciado su designación como nuevo director comercial (CCO) con efecto a partir del próximo 20 de febrero de 2023. Sustituirá en el cargo a Leslie Peden El conocido ensayista José Benegas, curtido en la lucha contra los populismos latinoamericanos, desarrolla en este libro la tesis de que el tradicional eje izquierda/derecha ya no permite comprender el actual momento político por el que atravesamos. «Unmundocontaminado» JoséBenegas. DEUSTO 304 páginas, 18,95 euros ¿Cuál es el papel que juega la economía en nuestras sociedades? ¿Cuál es su lugar entre las ciencias? ¿Es ellamisma una ciencia o una pseudociencia? ¿De qué se ocupa? Estos son algunos de los interrogantes a los que esta obra quiere ofrecer respuesta. «Miseriade laEconomía» Manuel Sanchis i Marco. TREA 292 páginas, 24 euros En unmundo cada vezmás dinámico y convulso, las organizaciones internacionales se han convertido en una exigencia para cuantos quieren operar en él. Esta obra pretende analizar el Derecho y las prácticas que llevan a cabo estas organizaciones. «Organizaciónde laeconomía internacional» E. Cuenca/M. Navarro. PIRÁMIDE. 256 páginas, 28,90 euros WilliamJ. O’Neill hamostrado amás dedosmillones de inversores los secretos para generar riqueza. Su potente sistemade inversiónes unprocesoprobado, que constade siete pasos, paraminimizar el riesgo y maximizar las ganancias. «Cómoganar dinerocon las acciones».WilliamJ. O´Neill VALOREDITIONS 502 páginas, 32 euros Libros Opinión Tarde, mal y nunca Con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, ReyesMaroto, centrada en su campaña para la alcaldíadeMadrid, y los ceses de varios de sus altos cargos, sutodavíaministerioatraviesa momentos de incertidumbre y colapso. Desbordado y sin estructura, es incapaz de gestionar el PERTE del Vehículo Eléctrico (VEC): de los 2.975 millones de euros con que cuenta este programa, solo se vanaejecutar 793,7millones, conel agravante del impago a las empresas del anticipo del 90%, que se comprometió, y que se retrasará hasta a finales de febrero o principios de marzo. Con tandrásticos cambios y tal descabezamiento de la cúpula del área industrial de la administración, creemos que se ha pretendido desviar la atención, eludiendolaresponsabilidad de una gestión «manifiestamente mejorable», señalándolescomoresponsables únicos del pobre balance del plan de ayudas. Se irá sin resolver la aprobación de la Ley de Industria, la presentación de la segunda edición del referido PERTE, y la resolución de otros proyectos estratégicos, como el del sector naval, el agroalimentario y el de descarbonización industrial. También otros de alcance legislativo a nivel de RealDecreto, comopor ejemplo la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores», que obligará a revisar una gran parte de los ascensores en servicio, y que lleva meses de parálisis. Para este sector tiene un gran impactoeconómico, conungasto para los consumidores de 100millonesdeeuros anuales durante un periodo máximo de siete años, a los que se añaden 2.600.000 euros anuales en concepto de inspección inicial. Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Ignacio Argote Vea-Murguía

LA RAZÓN • Domingo. 5 de febrero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 7 El número de billetes en euros falsos aumentó en 2022 un 8,4% respecto a 2021, hasta 376.000, segundo nivel históricamente más bajo en comparación con el total de billetes en circulación, según datos del BCE 8,4% Los planes de pensiones del sistema individual perdieron el 11,361%de su patrimonio en 2022, al situarse en 74.042 millones a cierre de diciembre, debido al rendimiento negativo de las carteras 11% En Mayúsculas ► JOSÉANTONIO SEBASTIÁN Ha sido nombrado recientemente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comisionado del desarrollo del Corredor Atlántico ►CYRILLE THIVAT Telecoming ha sido reconocida por Juniper Research como la mejor solución DCB (Direct Carrier Billing) en los premios Telco Innovation Awards 2023 ►CRISTINAVIDAL El Consejode Administraciónde Sarebhapropuesto a la Juntade Accionistasel nombramientode estaabogadadel Estadocomo consejera independentede laentidad ►JUANMIGUELVELASCO Aiuken, multinacional española de ciberseguridad de la que es consejero delegado, acaba de aliarse con la compañía francesa Tehtris para utilizar la Inteligencia Artificial frente a los nuevos y más sofisticados ciberataques Se prevén nuevas subidas en el diésel 45Líneas Opinión Hoy 5 de febrero entra en vigor la prohibición total de importarcualquierproductopetrolíferodeRusia,medidaque sesumaaltopelímitede60dólares por cada barril transportado por mar, que entró en vigor el pasado diciembre.Unadelaslecturasque hacen de este hecho los expertos deBank of América es que, como consecuencia de la caída de la ofertamundial,elpreciodelgasóleo se va a disparar de nuevo, si bienpodríaserunasubidatemporal,yaqueladesaceleraciónglobal delaeconomíafrenarátambiénla demanda de diésel. El gasóleo ha estadocotizándoseestosdíascinco céntimos por encima de la gasolina, si bien esa diferencia es mayor en algunas estaciones de servicio. Dado que Europa aún sigue dependiendo en exceso del diésel ruso (hasta la invasión de Ucrania suponía el 46% del total) la previsión es que continúe su tendencia alcista, muy relevante yaenelacumulado,un20%superior al preciodehaceunaño. Salvoquelagentesalgaalacalle allenarlosdepósitosdeformadescontrolada, cosa que no ocurrirá, noesprevisiblequesedenproblemas de suministros. Eso sí, dado quegranpartede losconsumidores son profesionales de sectores agrícolas, ganaderos, pesquero, transporte, etc., es previsible que arrecienlasprotestasenestosámbitos, ya perjudicados por la desapariciónde laayudade20céntimos al combustible. La ayuda de 300eurosporprofesional,aunpor especificar la forma de hacerla efectiva, noparecequevayaasolventar los problemas derivados del mayor encarecimiento. Así que, ojoal diésel. José Antonio Vera

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Sociedades no financieras Hogares Adquisición de vivienda Hogares Consumo y otros fines Criterios de aprobación de préstamos Condiciones generales de los nuevos préstamos Demanda de préstamos Endurecimiento Aumento Disminución Últimos 3 meses Próximos 3 meses ENCUESTA SOBRE PRÉSTAMOS BANCARIOS Principales resultados en España y la Unidad Económica y Monetaria (UEM) OFERTA DE CRÉDITO 4º trimestre de 2022 Capital de la entidad y costes relacionados Acceso a la financiación Situac. y perspect. económicas generales Solvencia del consumidor/prestatario Situac. y perspect. empresa/sector Riesgos de las garantías solic. Tolerancia al riesgo Condiciones generales Préstamos ordinarios Préstamos de mayor riesgo Gastos* Importe Garantías requeridas *Excluidos intereses CONTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES A LA VARIACIÓN DE LOS CRITERIOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES Otras Márgenes Percepción de riesgos -10 0% 20 40 Endurecimiento Relajación -10 0% 20 40 Endurecimiento Relajación Sociedades no financieras Hogares (adquisición de vivienda) Hogares (consumo y otros fines) Costes de financiación y fondos El pasado mes de noviembre, el crédito concedido a las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España concedido por las entidades financieras seguía su escalada, según el último informepublicadoporelBancode España.Losefectosdelaguerraen Ucrania y la inflación se redoblaban y los hogares españoles pedíanun 0,9%más respecto almes deennoviembrede2021: 710.723 millones de euros. Lo pedido por las empresas subíaun0,4%, hasta los 954.007millones de euros. Todo subía, desde la hipoteca hasta la cestade la compra. Pedíamosmás,peroelincrementodelos créditos iba moderándose, como yahabíadetectadoelBancodeEspaña, que corrobora ahora la tendenciaenla«EncuestasobrePréstamosBancariosenEspaña:enero de2023», correspondienteal cuarto trimestre de 2022 –y que marca tendencia para el primero de este año–, publicada esta semana. El estudio constata que las entidades bancarias endurecieron de formageneralizadalaconcesiónde préstamosportercertrimestreconsecutivo y que la demanda de crédito«descendióenlosdossegmentos de hogares (adquisición de vivienda y consumo y otros fines), mientrasquelaprocedentedeempresas creció levemente, impulsadapor lasmayoresnecesidadesde financiar existencias y capital circulante».Yparaelprimertrimestre deeste2023,«losbancosanticipan de nuevo una contracción de la oferta y undescenso generalizado de la demanda de crédito, en un contextodeelevadaincertidumbre sobrelaevoluciónmacroeconómica y en el que se espera que continúe el proceso de normalización de lapolíticamonetaria». J.A.A. MADRID ►Las entidades anticipan una contracción de la oferta y un descenso generalizado de la demanda en el primer trimestre de 2023 La banca pisa el freno del crédito para empresas y familias Hay que recordar que, en comparación con noviembre de 2021, el créditoconcedidoa las familias el mismomes del año pasado aumentó en 2.244 millones y en 12.823 millones el facilitado a las empresas, con crecimiento del endeudamiento en todos los grupos. Ese mes, los créditos hipotecarios de los hogares se situaron en 515.637millones de euros, 889 millonesmás que un año antes. Y los créditos al consumo se incrementaron hasta los 96.139 millones. Por otra parte, los créditos a las empresas alcanzaron los 484.707 millones, un 1,8% más. La situación no se circunscribe solo a nuestro país. La encuesta revela que tanto en España como enlaUniónEconómicayMonetaria (UEM), los criterios de concesión de préstamos y las condiciones aplicadas a los nuevos se habríanvueltoaendurecerdeforma generalizada, lo que sucede por tercer trimestre consecutivo, aunque los autores han comprobadoydestacanque«elendurecimientode loscriterioshabríasido másmoderado de lo que las entidadesdeambasáreasanticipaban hace tresmeses». La contracción de la oferta de créditorespondería,segúnelBanco de España, al aumento de los riesgos percibidos por las entidades financieras, «vinculado fundamentalmente con el deterioro de las perspectivas macroeconómicas, así como, enmenor medida, al incrementode sus costesde financiación». Aumentode costes Elaumentodesucostehabríaprovocado asimismoun cierto incremento de los márgenes en todos los segmentos. En paralelo, la demanda de préstamos descendió deformageneralizada,salvoenlas solicitudes provenientes de las sociedades no financieras en España, que aumentó ligeramente. Lasprevisionesdehacetresmeses sobre la evolución de la demanda habrían sido, al igual que enelcasodeloscriterios,algomás pesimistas de lo que ahora han reflejado los resultados para este último trimestre del año, dice el Banco,mientras queenel casode laUEMhabríaocurrido locontrario. «El menor dinamismo de las peticionesde fondos seexplicaría por el aumento de los costes de financiación y, en el caso de los hogares, también por la menor confianza de los consumidores». Todo ello ocurría en un contexto, recuerdan los autores de la encuesta, de incertidumbre y temor a las consecuencias de la guerra y delaluchadelosbancoscentrales contra la inflación. En lo referido a las sociedades no financieras, los criterios de concesiónde préstamos se endurecieron, por quinta vez consecutiva, yde formamás intensaqueel trimestre previo, aunque en menor medida de lo que anticipaba labanca tresmeses antes. La contracción de la oferta habría sido consecuencia, principalmente, «del aumentode los riesgospercibidos,vinculadoaldeteriorodelas perspectivas económicas, así como a una menor tolerancia al riesgo por parte de las entidades financieras,aunquetambiéncontribuyeron, en menor medida, el incrementodeloscostesdefinanciacióny lamenor disponibilidad de fondos». Las condiciones se endurecierontantoenlafinanciación a las pymes como a las grandescompañías–«esteúltimocaso el endurecimiento fue algo más moderado»–,yaumentóelnúmero de solicitudes denegadas. Créditos a los hogares En los criterios de concesión de créditosa loshogares tambiénprimó fundamentalmenteel aumento de los riesgos percibidos, «vinculados al deterioro de las perspectivas económicas generalesydelmercadodelavivienda,así comoal empeoramientoen la solvencia de los prestatarios, y, en menormedida, a unamenor tolerancia al riesgo por parte de las entidades financieras, a losmayorescostesdefinanciaciónsoportados y a una menor disponibilidad de fondos.Enlíneaconestaevolución de la oferta, habría crecido ligeramenteelporcentajedepeticiones de créditos rechazadas». Todo ello se ha traducido enun aumento de los tipos de interés y delosmárgenescomoconsecuencia «de los mayores costes de financiación de las entidades, del aumentodelosriesgospercibidos y, enmenor medida, de lamenor toleranciaalriesgoporpartedelos bancos». Los préstamos a los hogares para consumo y otros fines se redujeron también, aunque el descenso fue más moderado que el que anticipaban los bancos. Respectoalaofertaylademanda de créditopor sectores, las entidades declararonque, enel segundo semestrede2022endurecieronlos criterios de concesión y las condiciones en prácticamente todas las ramas, y más en las empresas industriales que hacen un uso más intensivo de la energía en sus procesos productivos. El aumento del coste de financiación también hace que empresas y familias pidan menos dinero La banca percibe más riesgos, vinculados al deterioro de las perspectivas económicas

LA RAZÓN • Domingo. 5 de febrero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 9 Vicente y Jerónimo Martín, presidente y director general deGrupo MAS, respectivamente, han sido reconocidos con el Premio EmprendedordelAño2022porAndalucía, Extremadura, Ceuta yMelilla. Recibieron la distinción en un actocelebradoel 26deeneroenel Hotel AlfonsoXIII de Sevilla y que contó con la presencia de numerosos representantes del mundo institucional y empresarial. Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda yAdministraciónPúblicadelaJunta de Extremadura; Antonio Sanz, consejeroandaluzdePresidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y Federico Linares, presidente de EYEspaña, C. S. SEVILLA ►El presidente y director general de GrupoMAS recibieron el galardón en un acto celebrado en Sevilla Vicente y Jerónimo Martín, Emprendedores del Año Vicente y JerónimoMartín en el momento de recibir el galardón ARCHIVO su parte, Jerónimo Martín añadió que«comomiembrodelasegunda generación, es una enorme responsabilidadseguirimpulsandoel proyectoqueemprendieronnuestrospadresytíoshace50años.Este legado es lo que inspira nuestro compromiso con el futuro, con las personas y con la contribución al desarrollodenuestra tierra». Los dos competirán en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY, junto con el restode losfinalistasde lasdistintas zonas en la que se divide el galardón. Posteriormente, el ganador nacional competirá en Montecarloconunos60representantes de todo el mundo para alzarseconelPremioEmprendedor del Añomundial de EY. GrupoMAS es una empresa familiardecapital100%andaluzcon 50 años de trayectoria en la distribución alimentaria. Fue fundada en 1973 por Jerónimo y Vicente Martín,consolo20y17deañosde edad, a los queposteriormente se unirían sus dos hermanos Julio y Justo. Actualmente, cuenta con másde183establecimientosentre los que se incluyen varias marcas de supermercados. fueronlosencargadosdeentregarles el galardón. La velada contó también con la presenciadeRocíoBlanco, consejeradeEmpleo,EmpresayTrabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; JuanEspadas, secretariogeneral del PSOE de Andalucía; Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla; Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla;JoséMaríaPacheco,presidentedeKONECTA;ManuelContreras, presidentedeAZVI,oGonzaloGuillén, CEOdeACESUR. Trasrecogerelgalardón,Vicente Martín señaló que «para mis hermanos y para mí, emprender fue una decisión motivada por la necesidad de cambiar la historia de nuestra familia. Empezamos muy jóvenes,hemosluchadoyloseguimos haciendo cada día, acompañados de un equipo de más de 3.700 profesionales, de clientes y colaboradoressinloscualesnoestaríamos hoy aquí. Después de 50 años, seguimos manteniendo intacta lapasiónpor loquehacemos y eso lo hemos transmitido a una segunda generación que toma el testigoparaseguir avanzado». Por Reglas para conocer la historia económica LahistoriadeEspañanosiempre resulta fácil. Por ello, y conel objetivo de que los estudiantes de Económicas extranjeros y del Programa Erasmus se sitúen de una manera gráfica y directa en laevolucióneconómicadeEspaña, elpróximo1demarzosepresentaenelColegiodeEconomistas de Madrid una regla con la relaciónordenadadelosreyesde España, así como de sus presidentes en los últimos 350 años, y otraconlos«RexSpaniae»desde el 476 al sigloXXI. El proyectoha sido impulsado por el decano de la Universidad CEUSanPablo, RicardoPalomo, yporel catedráticodeEconomía AplicadayconsejerodelTribunal deCuentas, JavierMorillas,quienesmantienenquenosoloresulta útil para los estudiantes, sino también para el conjunto de la sociedad. «Se trata de hacer una Españamás inteligible. Destinada, en primer lugar, a nuestros alumnos Erasmus de Económicas, pero, al final, por suutilidad, al resto de alumnos y facultades y al público en general, ya que ayuda a ubicar y a identificar los diferentes periodos de una manera directa, rápida y eficaz», destacaMorillas. La segunda regla es fruto del artículo «Una larga marcha: el TribunaldeCuentasdeEspaña», publicadoenla«RevistadeControl Externo», la oficial de la institución. En el mismo se recoge esta evolución en los últimos 1.500añosenrelaciónatodoslos «Rex Spaniae», desde Eurico a FelipeVI,reflejandográficamente la continuidad administrativa e institucional entre los monarcas a través de sus secretarios de EstadoUniversal (loquehoy llamaríamos presidentes). Refleja periodos nefastos, como el de la «Guerra de Independencia, con otros de prosperidad, como las presidenciasdePatiño»,Ensenada,FloridablancayAranda.También la de logros de BravoMurillo, o de Fernández Villaverde, con su saneamiento de la Hacienda Pública. C. R. MADRID Aprobada la venta de activos de Nexwell a CTG Spain ElGobiernohaaprobado laventa por parte de Nexwell Power e Ibox Energy, ambas compañías del Grupo Nexwell, de 619 MW de activos fotovoltaicos a China /reeGorgesSpain(«CTGS»).El cierredeestatransacciónpermite a las empresas comenzar a cooperarenotrasáreasdeactividad, como la hibridación y optimización de activos, almacenamiento de energía, nuevas tecnologías, así como la evaluación de oportunidades de inversión conjunta. Los activos fotovoltaicos vendidos a CTGS incluyen, enunaprimera fase ya cerradaelpasadomesdediciembre, los proyectos operativos de Posadas (Córdoba), de50MW, y el deManzanares (Ciudad Real) con 89MW, además de otra cartera de 52 MW ubicada en las provincias de Badajoz, Sevilla y Ciudad Real, que comenzará a generar energía próximamente. El resto de proyectos hasta completarlos619MWestánubicados en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Extremadura. «ElequipodeNexwell seenorgullece de haber cerrado otra importanteoperación,dondeha demostradosucapacidaddeejecución y su elevada experiencia paraconvertirseensociodeconfianzadeCTGenEspaña»,declaró Andreas Mustad, CEO de Nexwell Power. C. R. Madrid ARCHIVO JorgeLara,COOdeNexwell Power

Domingo. 5 de febrero de 2023 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS El sector de la movilidad está en continuocrecimientodebidoalas necesidadesdeindividuosysociedades que demandan ciudades más eficientes y preparadas para sus habitantes, por lo que las tendencias que impulsan la sostenibilidad y la transición inteligente se están convirtiendo en clave para lograrel objetivode transformar los núcleos urbanos. Se trata deunade las conclusiones del informe«%eFuture(s)ofMobility», realizadopor%eValley, enelque se analiza la situación actual del T. E. MADRID ►Será fundamental transformar la movilidad urbana para recortar las emisiones contaminantes El 33% de los españoles vivirá en cinco ciudades en el año 2035 sector y hace una prospección de futuroatravésdeestastendencias que ya han empezado amarcar la diferenciayseñalar lasposibilidades que ofrecen las tecnologías disruptivas. Y es quemás del 70% de la población europea vive en ciudadesquerepresentanalrededor del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte de la Unión Europea, según la Comisión Europea. Por su parte, la ONU reconoce queen2035,el33%delosespañolesviviránentansolocincociudades,loqueprovocaquelosnúcleos urbanos tenganqueenfrentarsea nuevos retosyadaptarseparaque esta realidad sea sostenible. En este sentido, transformar lamovilidad urbana será fundamental paralograrquelasciudadesgenerenmenosemisiones,yoptimicen su consumo energético gracias, porejemplo,aredesdetransporte más eficientes. La presentación del Informe«%eFuture(s)ofMobility» contó con el testimonio de EHang, una de las empresas punterasdelsectorqueestárevolucionando lamovilidadaéreaurbana. Ha desarrollado el EH126, una nave autónoma que alcanza los 130km/hycuyoobjetivoesalcanzar zonas de difícil acceso para misiones de emergencia y seguridad. Esta innovaciónha supuesto un importante avance enel camino para lograr implementar un transporteaéreoseguroysostenible, uno de los retos de la movilidad urbana del futuro. Transición inteligente «El objetivo es lograr ciudades en lasquepuedanconvivirvehículos, personasyedificiosdeunamanera sostenible y eficiente, y para ello, la tecnología se convierte en fundamental.Lasnuevas tendencias que presentamos aplicadas a movilidad suponen un paso adelante en la consecución del objetivo de lograr una transición inteligente dentro del sector», explica JuanLuisMoreno, Partner yChief EFE Agenda 2030 Las ciudades representan el 70%de las emisiones Innovation Officer de %e Valley. El informe «%e Future of Mobility» analiza todas las tendencias queestánimpactandoenel futuro del sector y los factores a tener en cuenta a la hora de hablar de su transición: 1. Tecnologías del tránsito. Ayudan a poner lamovilidad al serviciodelosusuarios,proporcionando alternativasmás sostenibles, a menor coste y sin renunciar a la comodidad.Paraello,hansurgido colaboraciones público-privadas comoplataformasdedatosdirigidasaempresasdemovilidadcompartida y administraciones que permitenmejorar las infraestructuras, optimizar el tráfico de una ciudad y crear zonas de baja velocidadoáreas de aparcamiento en los lugares indicados según los datos recogidos y analizados. 2. Vehículos definidos por softwares. Labiometríaylaseguridad son dos de los aspectos más buscados por las funciones definidas enestosvehículos,enlosquetambién se están instalando sensores ycámaras interioresparamejorar elconfortdelosconductores.Además, losfabricantesestánutilizando los softwares para crear experienciasmás personalizas y hacer posiblesnuevosserviciosbasados entelemática,quepermitirán,por ejemplo, crear pólizas de seguros basadas en algoritmos o de pago por kilómetro y en el comportamiento de cada conductor. 3. Sostenibilidady objetivo cero emisiones. Alcanzarelobjetivode emisiones cero y ser más sostenibles esunode lospilares sobre los quesesustentael futurode lamovilidad.Lasempresasdelsectorya están pensando más allá de los vehículoseléctricos,cadavezmás comunes, y están dando un paso más explorando innovaciones en estaciones de carga eléctrica o de nuevas fuentes de energía, como el hidrógeno o los combustibles sintéticos. 4.Asistenciaavanzadayvehículos autónomos. Todavía queda lejos imaginar carreteras llenas de vehículos autónomos. Sin embargo, la mayoría de los actores del sector de lamovilidad ya están invirtiendoparadesarrollar soluciones de asistencia avanzada a la conducción, y colaborando entre ellasparalograravanzarenelterrenodelaconducciónautónoma,un aspectonecesariopara lograrlo. 5. Retos que plantea la ciberseguridad. Laconectividadconlleva riesgosalosquelaciberseguridad debe hacer frente y el sector de la movilidadnosequedaalmargen. Yesqueyaestáaumentadoel riesgo de hackeo en infraestructuras públicas o estaciones de carga. ODS 11 ►El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de lamitad de la poblaciónmundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para 2030. ►El ODS 11 persigue lograr que las ciudades seanmás inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=