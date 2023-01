2023-01-29_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 432-29/ 1 / 2023 El pasado fue un año aciago para estos instrumentos de ahorro. Su rentabilidadmedia cayó un 8,4%. Entre 5 y 8millones de españoles tienen su dinero en fondos a la espera de que el temporal amaine P. 2-4 Más de 300.000 millones de euros congelados en fondos de inversión Entrevista a Javier Ochoa, de Remarketing ALDAutomotive P. 5 «El renting de coches usados triunfa» El reto está en apostar por aquellos proyectos que puedan crecer P. 8-9 Aceleradores que invierten en startups El esfuerzo en sostenibilidad mejora sus resultados P. 14 La Agenda 2030 aporta ventajas a todo el Ibex

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS ►El fondo de inversión más famoso del mundo es el FidelityMagellan (FMAGX). No es para menos, ya que ha conseguido un 14,80% de rentabilidad anualizadamedia. Su popularidad aumentó especialmente desdefinales de los años 70 hasta principios de los 90, convirtiéndose en todo un referente para el mercado. Fue precisamente en los años en que estuvo gestionado por el legendario Peter Lynch cuando fuemás rentable. Bajo el liderazgo del financiero estadounidense, su promedio de rentabilidad anual fue del 29%, lo que supusomás que duplicar al S&P500, pasando sus activos bajo gestión de 18 a 14.000millones de dólares. Sin embargo, al contrario de lo que se puede pensar, el inversor promedio del FidelityMagellan perdió dinero por la tendencia que tienen los inversores de fondos a comprar alto y a vender bajo. Como dijoBenjaminGraham, «para invertir hayque dedicar tiempo a entender y controlar nuestras emociones». FMAGX, el más famoso del mundo Fondos de inversión, planificación estratégica o azar ►Estos instrumentos figuran entre los favoritos de los españoles para canalizar el ahorro financiero. Sin embargo, presentan rentabilidades muy ajustadas en los últimos años Cristina Ruiz. MADRID ElColegioRetamar,ubicado en la población madrileñadePozuelo de Alarcón, fue el lugarelegidoparahacer un interesante experimento en 2014. Consistía en que 248 alumnos del centro escribieran en un papelcinconúmerosdel1al70(sin saber qué significaba). Cada uno de ellos se correspondía con una empresa en la que teóricamente estaban invirtiendo (en todas ellas lamismacantidad).Losresultados obtenidos fueron sorprendentes, yaquelosalumnosobtuvieronuna rentabilidadmediade105%,frente al71%enlaquesesituólaobtenida por los fondosde rentavariableen elperiodocomprendidoentre2002 y2012.Asimismo, 109(44%) superaronlasgananciasdelÍndiceTotal delaBolsadeMadrid(ITBM),frenteal 3,83%de los fondos, y tansolo 17 (6,85%) consiguieron menor rentabilidadqueelpeorfondo.Esta experiencia replicaba al conocido como «Experimento del Mono» llevadoacaboporlosredactoresde «+eWall Street Journal» en la década de los 70. Simulando ser un mono con los ojos vendados, los periodistas lanzaron dardos a la página con la lista de acciones del periódico económico. Cuando se comparó la cartera elegida al azar por el imaginario simio con la de los fondosdeinversiónreferenciadosalmercadoestadounidense,su cartera había superado enun 85% aladelosfondos,ademásdehaber sobrepasado el comportamiento de los principales índices estadounidenses. Deesta forma, recogíanel guantelanzadoporelprofesordelaUniversidaddePrinceton,BurtonGordonMalkiel, quiendefendía en su libro «Un paseo aleatorio porWall Street»,entreotrascosas, lagestión pasiva frentealaactiva,yaqueconsideraba que los mercados financieros se comportan de manera aleatoria e impredecible. Por eso, afirmabavehementementequeun mono con los ojos vendados lanzando dardos sobre una lista de empresas cotizantesen labolsade Nueva York generaría retornos similaresaunacarteraelaboradapor cualquier experto analista deWall Street. Una teoría que, claro está, también tiene sus detractores, ya que resulta demasiado aventurado pensar que nadie en la industria financiera tiene ni idea y que sus buenos resultados son exclusivamentefrutodelazar.Además,posteriormente, quedó demostrado que, cuando este experimento se repetía en un periodo prolongado de tiempo, salían claramente ganando los profesionales. Sinembargo, loquesíesciertoes que hay determinados acontecimientos, difícilmente predecibles, quetienenunimpactoimportante en losmercados y, por tanto, en la inversión, y que últimamente se están produciendo de una forma más frecuente de la esperada. Sihayuninstrumentofinanciero quecuentaconelrespaldodecomplejos análisis para invertir en determinadosactivos (rentafija, renta variable, depósitos, derivados, acciones...) son los fondos de inversión.Tradicionalmente,hasido unode losvehículos favoritospara que los inversores saquen partido a su dinero. Amenudo, las institucionesqueloscomercializan(hastalaentradaenvigordeMifidII, las entidades financieras colocaban masivamente losproductosdesus gestoras) hablan de sus bondades frente a otras fórmulas de inversión.Sinembargo, laverdadesque no siempre es así, algo que se evidenciaalhacerunanálisisconciertaperspectiva. Que2022nohasidounbuenaño para los fondos está fuera de toda duda. La práctica totalidad de las categoríasobtuvieronunarentabilidad negativa, descendiendo la Burton GordonMalkiel defiende que unmono con los ojos vendados lanzando dardos generaría retornos similares a los de una cartera elaborada por experimentados analistas

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 3 misma de media un 8,4%, según datos de Inverco. Habría que remontarse a 2002 para encontrar unescenarioparecido.Hacedosdécadas, losmercados sufrieron de lo lindo arrastrados por la crisis de las «.com». Sin embargo,elañopasado,nosololas bolsas pasaron por dificultades, sino que fue un ejercicio pésimo para la renta fija. Y es que en 2022 sedierontodos loselementospara desencadenar una tormenta perfecta en elmercado de bonos, que lastróelahorroacumuladoenestos instrumentos financieros: inflación, subida de tipos de interés e incertidumbre. Si lasituaciónsemantiene, 2023 puedeserotroañodetravesíaenel desiertopara lospartícipesde fondos,loscualesascendían,adiciembre de 2022, a 16 millones. Si se tienen en cuenta los datos que se desprenden del Barómetro del Ahorro de Inverco, que revela que cada inversorde fondos repartesu carteraentredosytresdeestosproductos,entrecincoyochomillones de españoles aproximadamente tendrían su dinero invertido en ellos, una proporción de la población muy elevada (entre el 10% y 15%), y que, hoy en día, mantiene sus ahorros «congelados» a la esperade que la tormenta escampe. Con independencia del año aciago que ha sido 2022, si nos fijamos en la evolución que han tenido los fondos de inversión en los últimos años, tampoco es que la rentabilidad ofrecida sea para tirarcohetes,habiendootrosvehículos de ahorro que generanmayorescontrapartidasparael inversor. Pablo Fernández, profesor de Finanzas del IESE, hace cada año un ejercicio práctico en el que compara el retorno de los fondos con otros instrumentos financieros. En este sentido, analizó los rendimientosde variosdeellosen el periodo comprendido entre 2006y2021.Losresultados fueron que la rentabilidad media de los fondos de inversiónenEspaña en los últimos 15 años fue del 1,91%, inferior a la ofrecida por el bono español a 15 años, que se situó en el 4%. Por su parte, fue algo superior a la del Ibex, que ascendió al 1,35%, peromenora lacosechada por el EuroStoxx, cuya rentabilidad en el periodo 2006-2021 fue del4,2%,yladelS&P500,querozó el 11%. El estudio disecciona los 562 fondos con 15 años de historia de los 2.916 recogidos por Inverco, y concluye que 64de ellos (11,38%) tuvieron una rentabilidad superior a la del bono a 15 años; 314 (55,87%), a la del Ibex, y 8 (1,42%) a la de S&P 500, mientras que 68 (12,09%)tuvieronunrendimiento negativo. Los resultados obtenidos un añoantes nodiferíanmucho. Yes que la rentabilidad entre 2005 y 2020fuedel1,9%anual,encontraposición al 3,4% del bono del Estadoydel2,7% del Ibex.Delos614 fondos analizados, 93 (15,14%) superaron la rentabilidad de los bonos y 146 (23,79%) a la del selectivo, cosechando 52 de ellos (8,4%) pérdidas. Unas rentabilidades bastante ajustadas si se tiene en cuenta el tiempoque los inversoresmantienen en «stand by» su dinero en estos productos. A las ganancias, además, hay que descontarles las comisiones que aplican las gestorasycomercializadoras,yquepueden reducir sensiblemente el rendimiento. SANDRA POVEDA 572.534 PATRIMONIO Y RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN RENTABILIDAD MEDIA ANUAL PONDERADA DEL TOTAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (31/12/22) INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IIC) TIPO TOTAL IIC IIC NACIONALES Dic. 2022 % variación Dic. 2021 Dic. 2022 % variación Dic. 2021 IIC INTERNACIONALES² FONDOS DE INVERSIÓN¹ ¹ Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora ² Últimos datos disponibles (septiembre 2022) ³ Hace referencia al número de cuentas, por lo que un partícipe puede tener más de una cuenta. Dato actualizado de CNMV para IIC internacionales (jun2022) FCP/SICAV ETF IIC INMOBILIARIAS SICAV -9,8% -7,0% -13,2% -3,6% -16,6% -0,2% 5,5% -45,0% 323.534 249.000 306.151 190.000 59.000 1.291 16.092 635.016 348.016 287.000 317.545 227.900 59.100 1.224 29.247 22.654.348 16.276.601 6.377.747 16.135.946 693 139.962 21.816.499 16.207.206 5.609.293 15.843.604 693 302.909 3,8% 0,4% 13,7% 1,8% 0,0% -61,4% PATRIMONIO (MILLONES DE €) CUENTAS (PARTÍCIPES/ACCIONISTAS)³ Fuente: Inverco Infografía LA RAZÓN Mes 2022 1 año 3 años 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años 0 -2,10 -8,70 -8,70 -0,64 0,02 1,48 1,23 1,87 1,63 2,72 El pasado año fue aciago para los fondos, con una caída media de la rentabilidad del 8,4% En el «Experimento del Mono», una cartera aleatoria superó a la diseñada por analistas Continúa en la página siguiente

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS La tasa de ahorro de las familias se situó en el tercer trimestre del 2022 en el -3,2% de su renta disponible, frente a la tasa positiva del 16,1%que se registró enel trimestre anterior, según los datos del InstitutoNacional deEstadística(INE),queevidencianque los hogares gastaron más de lo que ahorraron.Si seeliminanlosefectos estacionales y de calendario, la tasade ahorroalcanzadahasta septiembre fuedel 5,7%de larentadisponible, loque,noobstante, es también 2,7 puntos inferior a la de los tres meses inmediatamenteanteriores, y lamásbajaen cuatro años. Pese a esta variación en la tasa de ahorro, lo que sí es bastante estable es la estructuradel ahorro financieroporpartedelasfamilias españolas. Según datos de Inverco,el14,5%delosactivosfinancieros de los hogares se concentran en instituciones de inversión colectiva, especialmente en fondos C. R. MADRID Cómo ahorran las familias españolas ►El 40%de los activos financieros se concentran en depósitos, pese a que su remuneración es de apenas el 0,1% deinversión, representandoestos productos financieros el 9,3% de lamisma. Sin embargo, el mayor porcentaje de ahorro financiero de los españoles se acumula en depósitos, que suponen casi el 40% del total. Algo que no deja de ser paradójico, dada la escasa o nula rentabilidad que han ofrecido en los últimos años, dado el prolongado periodo (más de una década)enelquelos tiposdeinterésse han mantenido en tasas inusualmente bajas, incluso negativas. A pesar de ello, los españoles se decantan de forma mayoritaria por losmismos, loquedaideadelperfil conservador de las familias de nuestro país, que parecen querer correrelriesgojustoconsudinero, aunque sea a costa de sacrificar rentabilidad. Loshogaresteníanendiciembre másdeun billóndeeurosalmacenadosendepósitos.Aunqueenun principio se podría pensar que las subidasdetiposllevadasacabopor elBCE, yquehanelevadoelprecio del dinero hasta el 2,5% (un recorrido que ni muchomenos ha llegado a su fin), podrían traducirse enunincrementodelaremuneración de los depósitos, lo cierto es que, de momento, las entidades bancariasnohanrepercutidoestas sobresalientes subidas a sus productos. Nohaymás que ver que la rentabilidadmedia de los depósitos ascendió en noviembre a apenasel 0,1%,segúnlosúltimosdatos del Banco de España. El hecho de que las entidades financieras vayan bien servidas de liquidez por el ahorro generado durante la pandemia y por las subastas del TLTRO-IIInolescrea,demomento, lanecesidaddecaptarrecursos para realizar su actividad, situación que se puede normalizar a medidaquedesciendanestasbolsas de ahorro y que el BCE cierre elgrifodelaliquidez,comoyaestá haciendo. Por suparte, la inversióndirecta, que incluye renta fija y variable, asciende al 29,3%de total de los activos financieros de las familias, mientras que el peso de los fondosdepensionesasciende al 4,5%, una proporción que registra una caída progresiva de medio punto en apenas un año, lo que evidencia el efecto que la eliminaciónde los beneficios fiscalesha tenidosobre losmismos. Por suparte, losactivosgestionadospor lasentidadesdeprevisión social y aseguradoras representan una proporción del 8,2%. Las familias acumulan en depósitos cerca de un billón de euros EFE Infografía LA RAZÓN Fuente: Inverco DEPÓSITOS Y EFECTIVO Efectivo Depósitos transferibles Otros depósitos INVERSIÓN DIRECTA Renta fija Corto plazo Largo plazo/Préstamos Otras participaciones Renta variable Cotizada No cotizada SEGUROS/Ent. Prev. Social Reservas vida Seguros colectivos pensiones EPSV Otras reservas CRÉDITOS OTROS INSTITUC. INV. COLECTIVA Fondos de inversión IIC extranjeras/SICAV FONDOS DE PENSIONES Externos Internos ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS FAMILIAS 40,8 2,2 35,4 14,4 9,3 5,1 4,5 4,4 0,2 29,3 0,4 0,4 19,4 9,5 3,8 5,7 8,2 5,9 0,9 1,0 0,4 0,6 2,2 0,0 3,2 Datos III trimestre de 2022, en % sobre el total Se puede incluso dar la paradojadequeel costede lascomisionessecomatodalaganancia. Lamás importante es la de gestión, cuyo coste se eleva a una horquilla comprendida entre el 1%yel1,75%.Otracomisiónesla depositaria,queeslaquesecobra por custodiar las inversionesdel fondo,yqueoscilaentreel0,1%y 0,2%.Unsumaysiguealquetambién se pueden añadir comisiones de suscripción y reembolso, así como otras como la que se aplica por cambiar la inversión de un compartimento a otro (dentrodelmismofondo). Todas ellas se resumen en el TER (ratio por costes totales), y queestáexpresadocomounporcentaje sobre el patrimonio del fondo, por loque cuantomenor sealaproporción,mayorbeneficioparalospartícipes.Unosdesembolsos que, a menudo, el clientenopercibe, yaquesecarga contra el patrimonio, por lo que la recomendación es que el inversor leaatentamenteelfolleto informativo que acompaña a estosvehículosde inversión. Tampoco hay que olvidar la tributación.Lagananciaolapérdidapatrimonial obtenidadebe integrarse en la base imponible del ahorro en el IRPF. Los beneficios dehasta6.000euros están sujetosauna retencióndel 19%, la cual se eleva al 21% para los comprendidos entre 6.000 y 50.000,yal23%paraaquellasque superenestacifra. Pese a los nubarrones que se vislumbranenelhorizonte,2023 haarrancadoconciertooptimismo ante las perspectivas de un ejercicio con menos turbulenciasdebidoaunamoderaciónde la inflación, quepuede también suavizarlapolíticamonetariadel BCE. Al calor de estas previsiones, la rentabilidad de algunos fondos se ha disparado incluso por encima del 10%. Habrá que esperaravercómoevolucionael añopara conocer si se trata solo deunpequeñorespiroenmedio deltemporal,paradespuésarreciar denuevoo, por si el contrario, la estabilidad se abrirá paso pocoapoco. Hacer previsiones económicasaestasalturassehaconvertidoenunaactividaddealto riesgo.Sipredecirelfuturonuncaha sidofácil,ahora,loesmuchomenos. Quizá sea el momento de diseñar una sólida estrategia de inversión bien planificada para defenderseanteeventualidades negativas o, como sostenía BurtonGordonMalkiel,simplemente, dejarse llevar. Viene de la página anterior

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 5 El sector del automóvil, y la movilidad, viven tiempos de cambio.Losconductores dudan con las nuevastecnologías, lasociedadse debateentre lapropiedadyeluso, y en este sentido, la fórmula del rentingavanzamuyrápido.Yahora da un paso más con el renting decochesdesegundamano.Javier Ochoa, director de Remarketing de ALD Automotive, conoce a la perfección estemercado. ¿Cómosurgiólaideadelrenting de coches de segunda mano haceyadosaños? El renting de VOsurgió como respuesta a las nuevas necesidades de los clientes particulares, que comenzaron a demandar un servicio que ofreciera las mejores garantías, flexibilidad en la decisiónde compra, de cambiode vehículo y de uso. Pero, además, el rentingde coches usados responde a otras dos necesidades del mercado: a la tan requerida modernización del parque automovilístico, ya que permite cambiar coches usados más antiguos, con unmayorconsumo,máscontaminantesyconmenoselementosde seguridad, por otros vehículos seminuevos, con unmayor equipamiento, mejor tecnología y más seguros;ylabúsquedadeunamovilidad cada vez más sostenible, pueselrentingdeVOesunamuestra de la apuesta del sector por la economía circular, al darle un nuevo uso a aquellos vehículos procedentes del renting que se encuentranenperfectascondiciones. Yes que, además,muchos de estos coches de ocasión son de bajasemisiones.EnelcasodeALD Automotive, en el último año el número de contratos de Redrive, el renting de VO de la compañía, haaumentadomásdeun30%con respecto al 2021. ¿Beneficiaoperjudicaalrenting de segundamano la escasez de cochesnuevosquehayen laactualidad? ¿No es mejor vender loscochesquesalendel renting quevolver a reutilizarlos? Enmiopinión,nibeneficianiperjudica. Esta situación que se crea con la escasez de vehículos por parte de los fabricantes, transforma la manera en la que se comporta el mercado de vehículos de segundamanodebidofundamentalmente al origen de los vehículos, ya que disminuye el número delosmatriculadosquesevenden de KM 0, el número de vehículos con poca antigüedad, los coches con poco kilometraje que proceden del desflote de las empresas de «rent a car», así como los que procedendeldesflotedeotrasempresas. Mientras que, por otro lado, aumenta los vehículos que entran enEspaña y que proceden de importación. También a esta situaciónafectaelcomportamiento de la antigüedad con la que se vendenlosvehículos.Aldisminuir el porcentaje de vehículos entre uno y cinco años disponible en el mercado, el cliente tienequeacudir a coches conmás antigüedad, con más kilómetros, sin histórico demantenimiento, conmáscoste demantenimiento, que contaminan más, con un menor equipamientotecnológico,quetienenun menor equipamiento de seguridad y, por lo tanto, son vehículos que tienen un peor comportamiento en seguridad. Si únicamente pensáramos en la rentabilidad, sin duda que vender un Fran Castro. MADRID letrapequeñaen loscontratos? En nuestro caso, el renting de segunda mano que denominamos «Redrive» tiene más flexibilidad queel rentingconvencional,debidoa varias ventajas: el clientedisponedeunmenor tiempodecontratación(12meses),laposibilidad deelegirelkilometrajequemásse ajusta a sus necesidades (10.000 km,15.000kmo30.000km), laposibilidad de rescindir el contrato sin ningún coste a los seis meses, laposibilidaddecomprarlotranscurrido este periodo y, además, disfrutar de una reducción en el preciodetrescuotas.Pero,dadala situación actual, una ventaja destacadaes ladeelegir tucoche, con el acabado que quieres, el color que te gusta, lamotorización que más se ajusta a tus necesidades y llevártelo en días. ¿Uncocheconmásdeseisaños cumple con el espíritu del rentingenelquesetratadevehículosnuevosyconlaúltimatecnología? El espíritu de renting está plenamente incorporado en nuestro productode rentingdeusados, ya que conservamos el histórico de mantenimientoydesiniestralidad yseleccionamosparaestalíneade negocio los vehículos mejor conservadosyquehantenidounbuen comportamientomecánico en su anterior vida de renting, así como que disponen del mejor equipamientotantotecnológicocomode seguridad,ofreciendolosmismos servicios que en el renting de vehículos nuevos. ¿Qué rango de precios puede tener un renting de segunda mano? Los vehículos disponibles para rentingdesegundamanohoyson muy versátiles y disponemos de coches del segmento pequeño (Clio, Corsa, C3, 208, Fiesta, Yaris, Micra, Ibiza...)odesegmentomedio (308, Focus, Leon, Astra, Golf...) hasta vehículos segmento más altos de gama. La horquilla que puedes encontrar es de 275 euros en adelante y en funciónde los kilómetros contratados. ¿Qué medidas fiscales podrían atraeraotraclasedeclientesal rentingdesegundamano? Sin duda, que cualquier medida fiscal que ayude a la renovación del parque automovilístico español, a lamejora de la seguridad, a la reducción de emisiones, así como a mantener una economía circularquenosayudeaconservar los recursos ya utilizados en la fabricación de estos vehículos, potenciaríalarenovacióndenuestro parque. Javier Ochoa Director de Remarketing ALDAutomotive «En nuestro caso, el renting de segundamano tiene más flexibilidad» El sector mantiene un fuerte ritmo de crecimiento. El siguiente paso, el de vehículos usados, también triunfa vehículousadoesmuchomásrentable que pensar en reutilizarlo. Pero la reutilización va más allá: porunlado,porqueofrecemosun servicio en un mercado que demanda otro tipo de soluciones, conseguimos que con un menor coste cualquier cliente pueda cubrirsusnecesidadesdemovilidad, y esto supone acercar el renting a otro tipo de público que también valora la confianza y la seguridad que ofrece. Disponer de una modalidad de renting de vehículo usado que te permita cambiar de cocheenuncortoespaciodetiempo, con la flexibilidad de si cambian tus necesidades poder cambiar esta modalidad, o incluso poder cambiar de vehículo, es muy interesanteenelmercadode segundamano. ¿El renting de segunda mano ofrece lasmismas ventajas que elconvencional?¿Opuedehaber La escasez de coches nuevos por parte de los fabricantes ni perjudica ni beneficia al renting»

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión La recesión se difumina Se suspende el fin del mundo por falta de trompeteros. Es una de las pintadas callejeras más renombradas del iniciode laTransición. Rechazael pesimismo. El exentrenador del Barça y exseleccionadorneerlandésLouisVanGaal es menos lírico: «Tú siempre negativo, nunca positivo». Al fin y al cabo, su negocio marcha a ras de césped. El presidentePedroSánchez aseguraque«frentea losprofetas del apocalipsis, hoy tenemosunfuertecrecimientoeconómico».Laeconomíadespidió el año con un avance del 5,5%. Muyporencimadeloestimado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y de lo calculado por todas las casas de análisis. El porcentaje de expansión es similar al del 2021ydejaaEspañaapuntode recuperar el nivel previo a la pandemia. Esta es la foto del final del 2022, pero cuando uno ve el movimiento, fotogramaa fotograma, se aprecia una pérdida de impulso a partir de junio, por la inflación y la guerra. El pico de actividad se alcanzó esemes.Nos salvó laprimaverayel verano.Entonces, laeconomía creció con intensidad. Enlasegundamitaddelejercicio, la actividad fue perdiendo fuelle, aunque a menor ritmo del previsto. En este tiempo también ha habido un cambio en la cúpula del Instituto Nacional de Estadística (INE) y revisiones del PIB de los trimestres anteriores. ¿Y el futuro? El riesgo de recesión se difumina, aunque este2023esdifuso.Enelperiodocomprendidoentreoctubre ydiciembre,el ritmodeavance se queda en dos décimas, el consumo retrocede un1,8%, a pesardelacampañanavideña, las horas trabajadas caen y la inversión se contrae un 3,8%. La inversión y el consumo son losdosmotoresquedebenimpulsar el 2023 y van al ralentí. Ignacio Rodríguez Burgos Nombramientos ►ÍCAROMOYANO Se ha incorporado a GroupMcomo nuevo Chief Strategy Officer (CSO), una figura nueva dentro de la organización que va a ser clave para ayudar en la definición de la estrategia del grupo ► TOMÁSVARELA Finalbion, compañía especializada en financiación alternativa, ha reforzado su Consejo de Administración con su reciente incorporación como nuevo consejero independiente ►LAURAPÉREZ Es la nueva Country Manager deWeroad en España. Con un MBAde Turismo en el IE, cuenta con una larga trayectoria en el sector travel y en el crecimiento estratégico en torno a innovación de producto ►JOSEPHPINTO Procedente deNatixis Investment Managers, se ha unido al equipo deM&G plc, compañía especializada en ahorro e inversión, como nuevo CEOde la división de Gestión de Activos ►OLIVIERPAQUIER Ha sido nombrado responsable global de Ventas de ETFs de AXA Investment Managers. La compañía refuerza esta área de negocio tras el lanzamiento de su plataforma de ETF en septiembre ►GLORIAARIAS Majorel IBILAT ha anunciado su designación como nueva directora de Personas, Cultura y Organización de la compañía. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de RRHH ►JAVIERVAQUER Con el propósito de seguir fortaleciendo su estructura de negocios, Alliance HealthcareHolding, compañía de soluciones para la salud, lo acaba de elegir nuevo director comercial ►PETRAPLAZA Asumirá, a partir de ahora, la responsabilidad de ser la nueva nueva Global Project Manager de la firma internacional especializada en investigación de mercado y análisis de datos YouGov PepeDíaz, asesor financiero y experto en criptomonedas y tecnología Blockchain, introduce al lector en el mundo de las finanzas descentralizadas, el nuevo ecosistema que amenaza con convertirse en la peor de las pesadillas del sistema financiero tradicional. «Finanzasdescentralizadas» PepeDíaz. DEUSTO 224 páginas, 17,95 euros Este libro ofrece un riguroso análisis del impacto de las redes sociales en los usuarios con el objetivo de que tanto padres como educadores sepan cómo proteger a nuestrosmenores y revertir los daños que les causa su adicción. «El individuoflotante» Marino Pérez. DEUSTO 216 páginas, 18,95 euros El texto analiza las transformaciones sociales y económicas que debemos acoger para asegurar nuestra supervivencia en la Tierra. Y es que la era del progreso ha terminado. Frente a la crisis climática, la raza humana necesita repensar todo. «Laerade la resiliencia» JeremyRifkin. PAIDÓS 384 páginas, 24 euros Medianteunentretenido diálogo entreun viejo profesor de economía y un jovenMBA, este libro explica claramente y de forma amena los conceptos demacro,micro y economía internacional de maneradidáctica y lejos de la jergamatemática. «Comprender losconceptos básicosde laeconomía». J. C. Pool/ R.M. LaRoe. PROFIT 144 páginas, 14,85 euros Libros Opinión ¿Santo temor al déficit? Entre 1978 y 2004, las cuentas públicas de España se saldaron con déficit, fruto del incrementodeungastopúblico que, en 1995, llegó a alcanzar el 6,8% del PIB. Una situación financiera complicada que, no obstante, se logró reconducir, reduciéndose al 3%, lo que permitióaEspaña,entreotrascosas, ingresar enel clubdel euro. Los años posteriores fueron muy positivos, ya que, entre 2005 y 2007, no solo se corrigió el desfase entre ingresos y gastos,sinoqueseconsiguióel«deseado» superávit, como culminación del proceso de ajuste fiscal previamente iniciado y gracias al extraordinario comportamiento de los ingresos públicos. Peroapartirde2007el déficit volvióadispararse;loqueunido a la crisis financiera, la quiebra delascajasdeahorro,ladesapariciónde los ingresosextraordinarios de la burbuja inmobiliaria,ylasviejaspolíticasaplicadas de incremento de la demanda nos llevaronal11%dedéficiten 2011que, juntoa las facturasno afloradaspreviamente,alcanzó en2012 el 11,6%del PIB. Posteriormente, se inició un procesodereduccióndeldéficit, reduciendo gastos y aumentandolapresiónfiscal,por lapropia insostenibilidadfinancieradela economíaespañola,ylasexigencias comunitariasdeconsolidación fiscal, que nos pusieron al bordede la intervención. Trasdurosesfuerzos,en2018, el déficit quedaba en el 2,6%. Que crecióen2019 y 2020 al 3,1 y 10,1%, respectivamente. En 2021 se situó en el 6,9% y, en 2022, el FMI lo estima en un 4,5%del PIB. Es decir, el déficit público en Españatieneunmarcadocarácterestructural:entre1978y2022, soloen tres años tuvimos superávit. Lo que muestra una falta derigorgubernamentalconcretadaen lapolíticapresupuestaria española. Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Javier Rodríguez Luengo

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 7 El volumen e importe de las tasaciones completas alcanzó las 870.000 valoraciones en los nueve primeros meses de 2022, con un incremento del 4,4% en volumen y del 18,4%en importe total tasado 4,4% Las matriculaciones de vehículos comerciales en la Unión Europea se contrajeron un 14,6% a lo largo de 2022, hasta los 1,6 millones de registros, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 14,6% En Mayúsculas ► CÉSAR GONZÁLEZ El CEOde Somos Experiences estará al frente de la Junta Directiva de Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA), al asumir la presidencia ►TOMÁSRAMOS El gerentede ArcelorMittal TailoredBlanks ha sido nombrado nuevo vicepresidentedel ClubExcelenciaenGestión, asociaciónmultisectorial sin ánimo de lucro ►VICENTECANCIO Zurich Seguros lidera el ranking de Top Employers España 2023, en el que se reconoce a las organizaciones más destacadas por su excelencia en materia de gestión de personas ►FERNANDOCASADO El presidente de Asepeyo ha sido elegido como nuevomáximo responsable de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), tomando el relevo en el cargo de José Carlos Lacasa Echeverría El negocio redondo de los «Leopard» 45Líneas Opinión Tanto en Kraus-MaffeiWe gmann c omo Rheinmetall están que sefrotanlasmanoscon el negocio de los Leopard-2, el tanque alemán del que todo el mundohablayconelquelaOTAN reforzará a Zelenski para echar a los rusosdeUcrania.RheinmetallAGeseldécimomayorfabricante de armas de Europa y tiene la propiedad de la patente del cañón.LacotizacióndeRH-AGyase disparó en bolsa cuando Rusia invadióUcrania,peroestapasada semana volvió a dispararse hasta 227,30 euros la acciónen laBolsa de Fráncfort, una vez que el Gobierno alemán confirmó el envío de 14 de estas poderosas máquinasaKyiv.Laoperaciónestodoun negocio, pues ademásdel cañón, la facturacióndemunición y piezas de repuesto va a aumentar significativamente: no es lo mismoque los tanques esténdemaniobraoparados,quedisparando fuego real sobreel terreno. Rheinmetall ganó en 2022 en bolsa un 124% más, después de que muchos países incrementaran su presupuesto de defensa traslainvasióndeRusia, razónde más por la que están igualmente de enhorabuena sus principales accionistas,entrelosquefiguran, segúnBloomberg, los poderosos fondos BlackRock y Vanguard, propietariosderelevantespaquetesdeaccionesdegigantescomo Microsoft,Amazon,Apple,CocaCola, Pfizer o McDonald’s, entre otros.ElbancosuizoUBSGcalcula que con cien tanques Leopard suministradosaUcrania la facturación de munición y piezas de recambiodeRheinmetall podría aumentar en 1.400 millones de euros. José Antonio Vera Los valores trabajan. Lo más importante no es solo qué has estudiado, sino en quién te has convertido. uspceu.com Values work.

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Startups ►Contactos y ayuda Cuatro jóvenes emprendedores cuentan cómo han triunfado gracias a los inversores «Una aceleradora impulsó mi startup» bre en España, como SeedRocket, Wayra, Lanzadera, StartupbootcampoISDIAcelerator,entreotras. Además,hayoperativosvariosprogramas de aceleración gubernamentales,odecomunidadesautónomasyayuntamientos,yprivados, asícomounacrecientecomunidad de inversores ymentoresqueapoyan a las startups en sus etapas tempranas. Apoyodecisivo EnLARAZÓNhemoshabladocon cuatro emprendedores que han estado en cuatro aceleradoras diferentesparaconocersuexperienciaysuvisión.Tresdeelloshansido avaladosporalgunasdelasorganizacionesmásrelevantesennuestro país,mientrasqueuncuartoapostóa lagrandey sedecantópor una delasaceleradorasdemásrenombre enEstadosUnidos. Loscuatrocoincidenal reconocer que laexperiencia, ademásde inolvidable,puedellegararesultar crítica paramuchas startups, tantoenlasqueestánenlosprimeros estados de recorrido como para aquellas quenecesitanun respaldo financiero más importante para seguir avanzando. Además de la formación y los mentores que participan en estos cursos de aceleración, los emprendedores tambiéndestacanel accesomásdirectoalos fondosde inversión y «business angels». Toda ayudapuedeser poca cuandounemprendedor quiere montarunastartupy que esta tenga éxito. Enmuchos casos, quienemprende tiene conocimientos técnicos para programar, pero desconoce conceptosdeotroscampos,como finanzas, marketing o ventas. Conel findeayudar aestos emprendedoresamontarsunegocio, asesorarles y ayudarles a suplir estas carencias, podemos encontrarenelmercadoalasaceleradoras, organizaciones especializadas en tener programas de incubación de negocios con los que facilitantodotipoderecursos a las startups: desde mentores y asesoramiento hasta contactos a todoslosniveles.Enocasiones, las aceleradorastambiéninviertenen las startups que deciden formar. Encualquier caso, el retoes siempre elegir aquellos proyectos que puedan crecer para darles un impuslo y aumentar sus posibilidades de éxito a largo plazo. Noesfácildeterminarelnúmero de aceleradoras que hay tanto en Españacomoenotrospaíses,puesto que, en muchas ocasiones, dependedecómoestasmismasorganizacionessedefinan.Sinembargo, hayvariasaceleradorasderenomArantxa Herranz. MADRID GorkaAranguren Co fundador y CEO de Snab Y Combinator (EE UU) BlancaMiñano Fundadora y CEO de Skinvity SeedRocket (Madrid) ►«SeedRocket es una de las aceleradorasmás reputadas y tienemuchos beneficios». Este e-commerce de tecnología cosmética, que distribuye a los hogares productos que antes solo estaban en centros de estética, arrancó en otoño de 2020 y es ahora cuando están desarrollando su propia tecnología, para lo que necesitan fabricar producto. Esta emprendedora reconoce que eligióSeedRocket por ser una de las aceleradorasmás reputadas de España y por los beneficios que conllevaba, como poder pertenecer a GoogleCampus. Miñano recuerda que, tras solicitar su participación y ser admitida, primero pasaron un «bootcamp» de tres días de duración «híperintensivo, que te revoluciona por completo, te danmillones de ideas». También destaca los ponentes «de alto valor» que pasaron por la formación, además de las sesiones dementorías o a los propios compañeros de viaje. «Fue un empujón importante y lo recomendaría a todos los emprendedores», subraya. En su opinión, participar en cualquier tipo de aceleradora, especialmente si es relevante, suponemuchos beneficios para la startup. En el caso de SeedRocket, valora poder estar enGoogleCampus, lo que les da acceso directo a consultar dudas con cualquier mentor. «Es un ecosistema que te ayuda enmuchos sentidos», sostiene. Además, le permite convivir con otros emprendedores y compartir experiencias y puntos de vista. «El acceso a la formación, a lasmentorías... Los perks o beneficios con condiciones ventajosas y, en algunos casos, la ubicación de la aceleradora. Todo eso siempre va a ser de utilidad para una startup», aseguraMiñano, que subraya también el tener una línea directa con posibles inversores. ►«Es un lujo quemuchos fondos quieran conocerte por haber estado enYCombinator». Con la empresa yamontada, GorkaAguirre, cofundador y CEOdeSnab, decide presentar su solicitud para ser acelerado por YCombinator, una de las grandes aceleradoras deSiliconValley. La primera entrevista no duró más de diezminutos. Antes de tenerla, preguntó a otros emprendedores que habían pasado por ella para prepararse: frases cortas, ir al grano… «El mismo día de la entrevista temandan unmail para decirte si te aceptan o no», explica. En su caso, no fue ni lo uno ni lo otro: le emplazaron para hablarmás adelante para darmás tiempo a su startup y que pudiera presentar un proyectomás avanzado. Su socio, responsable de la programación, aceleró el proceso y, cada semana, enviaban unmail del progreso realizado. Dosmesesdespués, volvieron a entrevistar a Aguirre y pidieron conocer a su socio. Esta vez sí, le incluyeron en el grupo de invierno de 2022. «La experiencia esmuy positiva porque conoces a una gente que es espectacular», asegura. Más allá de las charlas de algunos de los principales fundadores que han pasado por YCombinator (comoAirbnb, Dropbox o Stripe), Aguirre destaca la presión que se vive. «En tres meses tienes que tener todo listo» para presentar el proyecto a los inversores. Lomejor de pasar por esta aceleradora es «que te da una credencial para hablar con fondos y para poder relacionarte con otros profesionales». De hecho, hay una redde contactos con los que comparten experiencias. Por ello, recomendaría ser acelerado por YCombinator, sobre todo en los primeros estadios de la startup.

LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 9 ►Centrada en la salud de lamujermadura, Secways, Antai Ventures y varios «business angels» han participado en esta financiación 450.000€ La startup Domma cierra una ronda de financiación para asentar su crecimiento orgánico Esaú Alonso BeatrizMartín Cofundadora y COO de LiveLink Motor Wayra (Madrid) FranciscoVillalba Fundador y CEO de Internxt Lanzadera (Valencia) ► «Si no fuese por Lanzadera no estaríamos donde estamos». Cuando esta startup entró en la aceleradora de JuanRoig, dueño deMercadona, en Internxt solo estaba su fundador. Además, Francisco Villalba reconoce que no facturaba nada. Ahora son 25 personas y tienen 2,5millones de facturación. «Te ayudamucho a nivel de mentoría, estás con gente como tú, con losmismos problemas yque te ayuda a resolverlos», explica, añadiendo que también enmateria de inversión ayuda, dado que les ponen en contacto con «business angels» y otras figuras. Eso permite que la startup cuente con inversores como Telefónica. Tras presentar la candidatura, los aspirantes deben superar una entrevista de diezminutos de duración donde tienen que vender su idea y su proyecto. Por su experiencia, Villalba considera que los elegidos no tienen por qué ser losmejores, pero sí los que ofrecen mejores respuestas a las preguntas planteadas. Una vez dentro, y en función del programa en el que se entre, haydiversasmentorías y acceso a profesionales que ayudan y forman a los emprendedores para diseñar y cumplir determinadas métricas. «Tienes la opción de coger un préstamo participativo a 0%de interés, lo cual está muy bien, así como la opción de crear tu empresa allí, en las instalaciones, con un contrato que dura nuevemeses», detalla. Internxt estuvo dos años en Lanzadera hasta que se establecieron por su cuenta. «Te ayudanmuchísimo, te invierten y te dan mucha credibilidad», sentencia, para añadir que «cualquiera que se esté planteando empezar algo en España o Europa, Lanzadera enValencia es un polo de emprendimiento espectacular». ►«Los contactos que te proporcionaWayra hace que el camino seamás rápido». Lamuerte de un amigo del socio deBeatrizMartín en un accidente demoto fue lo que les llevó amontar esta startup, centrada en facilitar las llamadas de emergencia (e-call) en los vehículos de dos ruedas y en la generación de algoritmos para predecir los posibles accidentes. Después de unos años de trayectoria, el punto de encuentro entre LiveLink Motor yWayra se produce a principios de 2022. «Formar parte del ecosistema emprendedor de Telefónica nos ha aportadomucho», reconoce Martín, especialmente a nivel de contactos. Esta emprendedora también reconoce que, hasta llegar al punto de encuentro, pasó mucho tiempo y tuvieron lugar muchas conversaciones, hasta que las dos partes se dieron cuenta de que estaban en un punto común de intereses. A partir de entonces, LiveLink Motor está en contacto con otros emprendedores, tiene un contactomás directo con inversores y recibe formación ymentorías, así como una serie de consejos, sobre todo a nivel financiero. «Dan su punto de vista desde toda la experiencia que tienen con todas las startups que han tenido. Debatimos su opinión y nos ayudan en esa definición estratégica de lo que vamos a hacer como compañía», explica a LARAZÓN. BeatrizMartín asegura que, a la hora de elegir, pudieron decantarse porWayra como su socio en emprendimiento. «Sonmuy buenos y eran los socios que queríamos que nos acompañaran», defiende, añadiendo que «hayque elegir muy bien quién quieres que sea tu inversor, porque te va a estar acompañando durante mucho tiempo. Ypara todos los emprendedores, nuestra startup es nuestro niño». ►La compañía doblará su plantilla, también en España, en dos años A. Herranz. MADRID sible, algo que permiten estas tecnologías», defiende. Por eso, y aunque no da nombres de clientes anivel local (enel internacional destacan Amadeus o Nexus), asegura que sus principalesusuarios sonaquellas empresas, como grandes operadoras, que tienen unos «picos de usuarios impredecibles», o aquellos retailers que necesitan gestionar flujos dedemanda increíbles, como losque sedanen un Black Friday. Alonso adelanta a esta redacciónquesuempresasiguemanteniendo sus planes de crecimiento y pretende doblar la plantilla, a nivel mundial y en España, en los próximos dos años. «Estamos buscandoequipo para que ayude a los clientes en el desarrollo y despliegue de sus aplicaciones», explica. Además, este responsabledefiende que el crecimiento de la compañíaesdedobledígito.«Es sólido y estable», asegura, al tiempoque comentaque el reto del proyecto es consolidar su posicionamiento como un proveedor de software como servicio (SaaS). Capella, la base de datos como servicio (DBaaS) creada por Couchbase, ya está disponible en Microsoft Azure, además de en AWS y Google Cloud. Esta base de datos en la nube está pensada, según Esaú Alonso, responsable del negocio de CouchbaseenEspaña, paraque las empresas que tengan que hacer frente a altos picos de demanda en supáginaweb (como agencias de viaje o retailers, entre otros) puedan tener un mejor rendimiento. «Tradicionalmente,hayun gestordebasededatos instalado en los centros de datos, en las propias instalaciones de la empresa. Mientras, Capella funciona comounserviciodentro de la nube, donde lagestiónylaadministración ya no corre a cargo del cliente sino deCouchbase», loque elimina la necesidad decontarconunequipo de administración quegestionelosdatos, la infraestructura y las actualizaciones de versiones. «El conceptodebasededatos como servicioofrece a los clientes el poder olvidarse por completo de toda la administración de la base de datos, con lo que pueden poner el foco en su negocioypermitea losarquitectos y los desarrolladores (que es nuestra gran misión) facilitar el desarrollo y despliegue de aplicaciones», subraya. Capella es un motor de base dedatosenmemoria, loquepermiteañadir agilidady tenermás rendimientoqueotrosmotores. «Lasempresasnecesitanquesus aplicaciones salgan lo antes poCouchbase Capella llega a Azure

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS 15 millones de euros. Es el capital con el que cuenta esta joven startup para invertir ►La valencianaSuccessful SPV, fundada por Fran Piera en 2022, ha acelerado en solo un año cuatro compañías: Hippy, HuruVentures, BitStartups yDost. Buscoresi: el «booking» de las residencias premium españolas El «house as a service (HaaS)» español Buscoresi, denominado el «Booking»o«AirBnB»delosestudiantes,hacerradoelpasadoejercicio con resultados que superan las expectativas estratégicas marcadas por sus fundadores, Aitor Rodríguez y Víctor Ramírez: alcanzan un partnership con 100 residencias y superan el medio millónde usuarios en loque ya es laprincipal plataformade reserva y contratación de plazas en residencias y colegios mayores para estudiantes españoles y extranjeros que vengan a España a cursar suformaciónacadémica.Estecurso ha servido para que se crearan nuevas asociaciones con alrededorde20universidadesyescuelas superiores, además de, paralelamente,establecercolaboraciones conmultituddeinstitucionesacadémicas y puntos de información juvenil de toda España. Enesteprimerañodevida,Buscoresi ha pasado de no gestionar ninguna cama o habitación residencial a disponer en su plataformademásde22.500, loquesupone casi el 20% del total de plazas disponibles en todo el país (alrededor de 120.000). «Alcanzarlas100residenciasno ha sido un camino sencillo, porque el ciclode venta de estos activos inmobiliarios es bastante largo, depende de grupos muy grandes. Pero a día de hoy tenemoslasuertedetrabajarcontodos los operadores nacionales ordenados por número de camas y de residencias. Ha sido un año de mucho trabajo que al final ha tenido su recompensa, pero no esperábamos ni mucho menos cerrar este año con el 20% de las plazas en España», explica Aitor Rodríguez. Faltadedigitalización Ubicados a lo largoyanchodeEspaña, e impartiendo este servicio a estudiantesnacionalesyextranjeros, el crecimientodeestaplataformaha llevadoa los fundadores ainiciarunprocesoestratégicode internacionalizaciónaniveleuropeo, puesto que la demanda de estudiantes extranjeros y españolesquerealizancursosdeErasmus ►Nació en 2021 y supera ya el medio millón de usuarios. En 2023 quiere dar el salto a Italia y Portugal Víctor Ramírez (izq.) junto a Aitor Rodríguez R. Carvajal. MADRID experiencias con plataformas de intermediación, principalmente porquenodiferenciabanloquees una residencia con todo tipo de servicios de un piso cualquiera. Nosostrosnosdedicamosexclusivamente a la captación de estudiantes que buscan alojamientos profesionales. Y si no explicas al estudiante que no es un sector de lujo, pero sí algo más premium con precios más elevados, se originan muchos conflictos. Damos mucha importancia a lamarcade la residencia», señalaAitorRodríguez a LARAZÓN. Unbuen año Durante 2022Buscoresi ha levantadoeldineronecesarioparasacar adelante este proyecto, y cuenta ahora con una veintena de Business Angels. Esta startup puede cumplir así suobjetivode facilitar a los estudiantes todo el proceso de búsqueda de alojamiento durante la temporada académica. Cerróel pasado2022conunvalor contractual de reservas de cuatro millones de euros aproximadamenteydespuésdeunprimeraño de hacer rodar el negocio, le ha llegado el momento de escalar a nivel del número de reservas que gestiona. «Queremos dominar el sector este año y comenzar la apertura en nuevos mercados. Nuestro primer objetivo es el próximomes de abril en Portugal e Italia, y a finales de año tendremosunaactualizacióndelservicio endiferentesidiomas,hastaahora está solo en español», explica Rodríguez. Este joven emprendedor nació en Vitoria-Gasteiz en 1998. Graduado en Ingeniería Informática en la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, lanzó Buscoresi a principiosde2021. Esademás cofundador de una iniciativa llamada Vermú, cuya finalidad es ayudar a las startups iniciales a levantar su primera ronda de inversión.Elotrocofundador,Víctor Ramírez, es un emprendedor nacidoenGeronaen1998,graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales en la universidad Pompeu Fabra. Cerró el pasado año con un valor contractual de reservas de cuatro millones de euros La plataforma cuenta con más de 22.500 camas residenciales, el 20% del total de plazas en todo el país u otras modalidades cada vez es más alta (más de 4,4 millones de estudiantesparticipanenbecasde movilidaduniversitariaeuropea). EstademandaestáviendoenBuscoresi a la única plataforma que ofreceeste servicio, yaqueunode los principales problemas que se vive en el sector es la falta de digitalización y los usos tradicionales que entorpecen cualquier tipo de reserva de plazas en las residencias.«Lapartemáscomplicada ha sido llegar aunsector de lapoblación que todavía no está completamente digitalizado y que en muchos casos ha tenido malas

11 LA RAZÓN • Domingo. 29 de enero de 2023 Este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. Banco Santander está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de 100.000 euros por depositante en cada entidad de crédito. 1/6 1. Cuenta no remunerada TIN 0%, TAE 0%. Exclusiva para nuevos clientes. 2. Promoción exclusiva para la Cuenta Online. Bonificación de 150 euros para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión por importe de al menos 600€/mes y una permanencia de 12 meses. La Bonificación Promocional constituye un rendimiento del capital mobiliario dinerario sujeto a la retención correspondiente conforme a la normativa fiscal aplicable (actualmente el 19%), que el Banco efectuará repercutiéndoselo al Participante y abonándole el resto, 121,5€. Promoción válida de 5 de octubre de 2022 a 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones en www.bancosantander.es Y si te da por traer tu nómina o ingresos, te llevas 150€2 1 5 0 € por abrir una Cuenta online te la da sin condiciones ni comisiones1

Domingo. 29 de enero de 2023 • LA RAZÓN 12 DINERO&NEGOCIOS Fábrica de Super-Mex Foods en el Puerto de Santa María FOTOS: LA RAZÓN La comida mexicana lleva encandilando a los españoles desde hace décadas, motivo por el quecadavez somosmás selectos a la hora de escoger los mejores productos o elegir nuestro restaurante de confianza. En este contexto, la empresa gaditana Super-Mex Foods se postula comoel aliadoperfectoparadisfrutar del auténtico sabor mexicanoutilizandoproductos naturales de cercanía. Super-MexFoodstrabajadesde sus iniciosmanteniendounaproducción de gran calidad y respetuosa con la receta tradicional, para que el sabor de sus nachos seasiempreauténtico. Laempresa, afincadaenel PuertodeSanta María, incorporó en nuestro país la receta milenaria azteca de sus productosmexicanos e implantó un proceso de producción muy enfocado en la calidad y el respeto por la receta tradicional. Las tortillas chips, loque conocemos como nachos en España o totopos en México son su producto estrella, siendo consideradas Fran Cárceles. MADRID ►Esta empresa gaditana elabora nachos 100% naturales y otros productos mexicanos respetando todas las recetas tradicionales Super-Mex, todo el sabor de México en casa que se utiliza viene de las marismas de la bahía de Cádiz. Tambiénlaspersonasqueestán detrásdelamarcadestacanporsu dedicación e ilusión en este proyecto.UnodeellosesSidneyStockwell,directorcomercialygerente adjunto, experto en Comunicación Audiovisual, Marketing y Ventas. Sidney lleva toda la vida dedicándose a su empresa familiaryapostandoporuncrecimientoinnovadordelamarca,posicionándolacomoreferentedecalidad en nuestro país y fuera de él. Asimismo, la empresa está presente en diferentes ferias gastronómicas y eventos del sector en toda España. Ha estado presente enel«SalónGourmet»deMadrid; en el Salón Internacional de Alimentación,Bebidas&FoodService «Alimentaria 2022» celebrado en Barcelona; o, entre otros, en Cádiz Bienmesabe, la primera feriaagroalimentariaqueseorganicomo unas de las mejores de España. Laempresanacióen1997,cuando dos familias americanas, después de abrir un restaurante en Rota,decidieronproducirsuspropios productos en una nave en la localidadgaditanadeElPuertode SantaMaría, equipadacon laúltima tecnología en la industria alimentaria. Sus nachos son 100%naturales y sin gluten, y se caracterizan por una textura ligera y crujiente. Se fabrican siguiendo el proceso tradicional de cocciónNixtamal, derivada de la cultura azteca y posterior molienda con piedra volcánica, de forma metódica y con especial atención al detalle. Todo ello cuidando siempre sus procesos con estrictos controles de calidad. Otro de los compromisos que cumplen desde hace años es trabajar con proveedores locales y regionales para su abastecimiento, apostandopor ingredientes de máxima calidadde la zona. Su ingrediente estrella, el maíz no transgénico, procede de Sevilla y Cádiz,elaceitedegirasolproviene de una empresa de Sevilla y la sal za en la Provincia de Cádiz. Así las cosas, el año pasado celebró sus 25 años de trayectoria sumando un nuevo premio a su palmarés, que suma importantes galardones. Así, el pasado 25 de noviembre Super-Mex recibió el galardón «Producto de Calidad» en la IX Edición Premios Andalucía Excelente de El Suplemento, en una gala que tuvo lugar en el Hotel Puente Romano deMarbella, en Málaga. Además, en 2021, Sidney Stockwell recibió, junto a su empresa, el premio a la mejor trayectoria profesional, otorgado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, que premiaba a grandes profesionales de conocido recorridoempresarial e implicaciónensusdiferentesámbitos de la sociedad. Por otro lado, Super-Mex lleva yaañoscolaborandoenproyectos solidarios con donaciones periódicas al Banco de Alimentos de la provincia de Cádiz. Solo el año pasado donó 7.500 kilos de comida a esta entidad. Aparte, su fundadorygerente,RobertStockwell, junto con Sidney Stockwell, son miembros fundadores del Rotary Club Jerez Corporate, dedicado a realizar proyectos solidarios para la comunidad local. Lainnovación, laautenticidady lacalidaddesusproductossonlas señasdeidentidaddeestaempresa familiar que apostó hace un cuarto de siglo por crear una empresa que se diferenciara de las demásbajoel compromisode llevar el sabor deMéxico a España y elmundodesde el Puertode SantaMaría. Sidney Stockwell recoge el premio de Calidad de El Suplemento ►EnSuper-Mexelaborany comercializansusproductos anivel nacional e internacional. Exportanaotrospaíses comoSuiza,Portugal, Grecia, Italia,ReinoUnido, Suecia,Malta,Chipre, Francia,Rusiae Israel. Sus famososnachospueden encontrarseenvarios sabores,desde losclásicos hasta losdesaboraquesoo barbacoaalestiloamericano.Además, cuentancon otrosproductosde lamarca, idealesparapreparar recetasmexicanas, como las tortillasdetrigo (para prepararburritos, por ejemplo), salsaspara dippear (como ladeguacamole), sazonadorespara fajitasytacoso, entreotros muchos, chili concarne. Los productos con «acento» mexicano

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=