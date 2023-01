2023-01-22_Tu Economia

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS La fiesta del gasto de las comunidades autónomas ►Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana son las regiones más derrochadoras entre enero y octubre Cristina Ruiz. MADRID Lascomunidadesautónomas están viviendo una auténtica fiesta del gasto. Bien provistas de recursos, especialmente procedentes de las transferenciasdelEstadoy los fondos europeos, que les han llegado como unmaná caído del cielo, estángastandoamanosllenas,como si no hubiera un mañana, alentadas, además, por el año electoral, enelquelosdistintosresponsables autonómicosestánponiendotoda lacarneenelasadorantesdepasar por el escrutiniode las urnas. El 28demayoestá a la vueltade laesquinayparecequenoquieren escatimar. Muestra del derroche del que están haciendo gala los distintos territorios de nuestro país son los datos de ejecución presupuestaria hasta octubre (últimos disponibles), que recoge la Intervención General del Estado (IGAE). En los diez primeros mesesdelañopasado, lascomunidades autónomas dispararon su gastoun8%, hasta los 187.493millones de euros, un incremento que multiplica por cuatro el de la Administración Central del Estado, que creció hasta ese mes un 2,2%. Una subida casi generalizada y muy acentuada, ya que, en trece de ellas, está por encima de lamedia e, incluso, en seis, el alza tructural (aquel que se genera independientemente del ciclo económico), situadoenel entornodel 4%,yqueenbuenaparteestásiendo generado por las manirrotas comunidadesautónomas,precisamente, por esteaumentodel gasto público. Y como muestra, un botón. Mientras la Administración Central del Estado llegó a octubre con un déficit de 15.845 millones deeuros,un70,7%inferioral registradoen elmismoperiodode2021 (rebajándolo del 4,97% del PIB al 1,21%), obteniendo incluso los organismos de la Administración Central un superávit de 2.450 millones (frente al déficit de 548 millones del año anterior), la AdministraciónRegionalhacerradocon undéficit de5.506millones, frente al superávit de 11.938 millones de 2021,pasandodeunsaldopositivo del0,99%aunonegativodel0,42%, tal ycomo tambiénrecoge la IGAE ensuinforme. «Noestájustificado que con el shock del aumento de losprecioshayacomunidadesque subanelgastoporencimadel10%, generandoaúnmásinflación.Además,anteunamoderacióndelcrecimiento económico como la que seprevéparaesteaño,yunamenor recaudación, a laque también impactará la previsible relajacióndel se coloca por encima de los dos dígitos. Cantabria encabeza la lista de territorios más «gasticidas», con un aumento del 13,5%; Castilla-La Mancha, con el 12%; Extremadura, con el 11,9%, y la ComunidadValenciana, conuna expansión de su gasto del 11,6%, aunque también en comunidades gobernadas por el PP, como Murcia, Andalucía o Galicia, las subidas se encuentran por encimadel10%(11,5%,10,5%y10,1%, respectivamente).Enel ladocontrario, enelde lasmáscontenidas entre enero y octubre, se sitúan Baleares, con un retroceso del 6,3%,Madrid, conunasubidadel 3,9%, y La Rioja, con un 5,1%. «No se trata de signo político, sinodegastarcorrectamenteycon cabeza. Salvo alguna, como Madrid, quesehaadministradorazonablementebien, la gran mayoría de las autonomías están gastando porencimadelodeseable.En2021, nosehizounagestiónprudentede los recursos públicos, como tampocosehahechoen2022», expone José Carlos Díez, profesor de EconomíadelaUniversidaddeAlcalá, que calcula que, desde 2019, el incremento del gasto se traduce en dos puntos dePIB. El récorddeingresostributarios, muy alimentado también por la inflación,losestímulosmonetarios yelcrecimientodelaeconomíapor encima del PIB potencial no han servido para reducir el déficit es-

LA RAZÓN • Domingo. 22 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 3 EP IPC, la situación se agravará y el déficit público se ensanchará», añade Díez. Y es que un aumento del gasto público afecta directamentea laevolucióndeestedéficit estructural y, en consecuencia, se produce un aumento de la deuda (situada en el 118%del PIB), debilitando la situación financiera del país frente a recesiones futuras. El «gasticidio» es especialmente relevante en el capítulo de gasto corriente(el empleado en aquellas partidas necesarias paraelejerciciodelaactividad de laAdministración, queno contribuyen amejorar el nivel de productividad, y en el que se incluye, entreotros, el pago de las nóminas depersonal –las comunidades emplean al 60% de los asal ar i ados púb l i cos– , en un momentoenquelasreglasfiscales están suspendidas como consecuencia de la pandemia. Una vez sevuelvanaaplicar, estarádenuevovigentelanormativaquerecoge el artículo12de laLeyOrgánicade Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF), yqueestablecequeel gasto computable no puede superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo, una regla que, a día de hoy, están incumpliendo la gran mayoría. Se trató, Las comunidades han disparado el gasto público un 8%demedia las partidas más costosas, junto a laspensiones,esnecesaria unaactuaciónordenadaycoordinadade todas las administraciones y una reformulacióndelgasto,sobretodo enunmomentocomoelactual,en que tenemos que ganarnos el créditodelosinversoresinternacionales, que son los que ahora están comprando deuda sustituyendo así al BCE», incideDíez. Yesquelascomunidadesactúan hoy como verdaderos «reinos de taifas», que hacen y deshacen de forma independiente, atendiendo asuspropiosintereses,olvidándoseque formanpartedeuna administración superior. Tal y como indica el Banco de España, el 56,9% de la deuda tiene por acreedor al Estado, porcentaje que, en el caso de Cantabria, Comunidad Valenciana,CataluñayMurcia, asciende al 80%. En 2018, la regulación de todaslasadministracionessumaba en España 11.737 normas, de las queel71,8%proveníadelascomunidades,segúnlarecopilaciónrealizada por Mario Sanguinetti y RicardoPérezValls. En este sentido, esta misma semanaelCírculodeEmpresariosha presentado una propuesta de reformadelasadministracionespúblicas con el objetivo de reducir el gasto del 50,6% del PIB, en que se encontraba en 2021, hasta el 40% en 2024, lo que supondría, enuna primera estimación no dinámica, unahorrodeunos32.000millones de euros. Bajo el título, «Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas», sugiere que la administración quemás se tendría que contener sería la autonómica,conunrecorteensugastodel 46%, seguidopor la local (32%) y la central (22%). La institución que presideManuelPérez-Salaconsideraqueun mayor gasto públicono tiene por qué suponer necesariamente unos mejores servicios públicos y que su evaluación continua en busca de una mayor eficiencia y eficacia es la mejor manera de garantizar todos los recursos necesarios para las políticas prioritarias. Así, el Círculo de Empresarios semuestra favorable auna reestructuración completa de la Administración Territorial, centrada en administrar mejor y de formamás eficiente, priorizando el mantenimiento de servicios y prestaciones frente al coste de la administración, lo que generaría un potencial ahorro de entre 10.300 y 16.100 millones de euros. Estamos, pues, ante una fiesta «gasticida» a la que, tarde o temprano, habrá que poner fin. Vasco 7,7% pues, de unamedida extraordinaria que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «paréntesis temporal» en la senda deconsolidaciónfiscalque,apartir delañoqueviene, sevolveráaaplicar.Sinembargo, traslaCOVID, las comunidades parecen no querer volveralredildelosajustes,yhacen oídos sordos a eso de apretarse el cinturón: en lugar de moderar su gasto, lohansubido,enopiniónde Díez, «injustificadamente». Lejosdeenmendarse,para2023 hanpresentadounospresupuestos claramente expansivos. Las cuentaspúblicasprevistasparaesteaño muestran que las comunidades handisparadoel capítulo de los desembolsos.Enconcreto, crece un 8,89%, hasta los 180.777,68millonesdeeuros, aumentando los gastos corrientes en un 8,29%, según recoge «El Proyecto de PresupuestosGeneralesdelasComunidades Autónomas 2023», elaboradoporelMinisteriodeHacienda y que, no obstante, no incluye las cifrascorrespondientesaCataluña y la Comunidad de Madrid. En el primer caso, por nohaber presentado proyecto de Presupuestos y, enelsegundo,porqueseencontrabanen tramitación. Un suma y sigue, enel que la expansión de lo que va a gastar el conjuntodelaAdministraciónAutonómica supera incluso a la de 2020, en plena pandemia, y que avanzóaunritmodel8,45%,cuatro décimasmenosque lopresupuestado para 2023. «Si bien es cierto que Sanidad, Educación y Servicios Sociales acaparan el gasto de las comunidades, y que se trata de El Círculo de Empresarios sugiere un ahorro del 42% de esta administración El gasto público autonómico se dispara un 8%. Seis comunidades lo suben más de un 10% Claves ►Las comunidades autónomas han disparado su gasto hasta octubre un8%, cuatro vecesmás que la AdministraciónCentral del Estado. ►En la granmayoría de ellas, el gasto público aumenta por encima de lamedia, y seis de ellas lo hacen incluso superando los dos dígitos. ►Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y laComunidadValenciana son las regiones que más lo han incrementado en los diez primeros meses de 2022. ►El Círculo de Empresarios propone una reforma de las administraciones, que recoge una reducción del gasto de las comunidades del 42%.

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS ALBERTO R. ROLDÁN Hacia 1930 todos quisieron ser FrancescCambó. Auténtico protagonistade lavida política española, fue el más relevante ymoderno de los regeneracionistas, el más influyente dirigentedelcatalanismoemergente, un ministro eficaz e innovador. Pero no pudo ser ni Bismark en Madrid, ni Bolívar en Cataluña y acabóapoyando,desdeelexilio,el triunfodel franquismo.Elcatedrático emérito de Historia Contemporánea, Borja de Riquer, recoge lashazañasdelpolíticocatalánen suúltimo libro, «Cambó, elúltimo retrato». ¿Por qué ese interés por Cambó? Aunhistoriador loque le interesa no son los itinerarios coherentes, los políticos corrientes, sino la gente contradictoria, que da zigzags, que se equivoca, rectifica y que toca cantidad de facetas, y Cambó lo reúne conmucho. ¿Qué legado nos ha dejado? Cambó ha dejado muchos legados, el de un político que fracasó porque su proyecto político, que era el de una Cataluña autónoma dentrodeunaEspañamásmoderna,democráticaymáseuropea,no salió adelante. En cambio, fue un hombre de negocios de éxito que consiguióhacersemultimillonario en muy poco tiempo, convirtiéndose en el político español más rico de su época, presidente de la grancompañíahispanoamericana deelectricidad, laCHADE,durante 27 años. Fue la tercera empresa de España después de Renfe y Telefónica.Eraunaempresaargentina corruptora de políticos, y que sacabagrandesbeneficios.Llegóa repartir un 20% de dividendos al año, pero a base de corromper a Rosa Carvajal. MADRID Laprimera,ennoviembrede1922, es que no podía actuar como catalanista, con lo cual no puede plantear la autonomía catalana. Su proyecto no dejaba de ser un tantoesquizofrénico,seralmismo tiempo presidente del Gobierno español sin dejar de ser dirigente catalanista. No convence a Alfonso XIII ni a lamayoría de los políticos españoles con los cuales se entendía,AntonioMaura, JoséCanalejas, gente del mundo de los partidos dinásticos. ¿Cuáles fueron sus mayores errores? Alacabar ladictaduradePrimode Rivera no percibe que está cambiando la opinión pública, que se está republicanizando, yél defendió la monarquía de Alfonso XIII hastael últimomomento. El 14de abril de 1931 viene directamente de Barcelona a Madrid para convencerle de que no abdique, se exilia y se va a París, porque considera que con la caída de la Monarquíayanotieneespaciopolítico. Se queda descolocado. Pese a elloaceptaelrégimenrepublicano y serádiputadoen laSegundaRepública desde 1933 a 1936. ¿Fue buen ministro de Hacienda yFomento? Sus proyectos hoy sorprenden. Siendo ministro de Fomento en 1918 propuso la nacionalización de los ferrocarriles, como forma de articular económicamente el país.Peroelproyectonoprospera. Renfe no se nacionalizará hasta 1942.ComoministrodeHacienda hizocosasmuyinteresantes,como la ley de bases del sistema bancario que convierte al Banco de España en el gran banco. Después creó un arancel en 1922, el llamado arancel Cambó, que estuvo vigente durante 40 años, hasta el Plan de Estabilización de 1957. Fueelprimerpolíticoencrearun servicio de estudios políticos y económicos, ¿cómoera? Tenía su propio servicio de estudios, compuesto por juristas, economistas,sociólogos,quelepreparabandossiers,informes,revistas... Antes de ser ministro ya lo tenía y después de serlo, como teníamucho dinero, los alojaba en su casa. Trabajó con gente tan brillante como Juan Sardà Dexeus, uno de los artífices del Plan de Estabilización. Sabía tanto que en 1926 el gobernador del Banco de Inglaterra lo invita como ponente a una conferencia internacional en Génovasobrelasituacióneconómica europea.Fueunhombresúperpreparado, pero su proyecto político noencajóen laEspañadeesemomento. Ahorahabría encajado. Borja de Riquer Historiador «Cambó triunfó en los negocios pero hizo fortuna con una empresa corrupta» «Su proyecto político no encajó con la España de aquel momento» políticos argentinos, algo que los biógrafos de Cambó y el propio Cambóhantratadodeocultar.Era escandaloso para un hombre que pretendía aparecer como unpolítico moderno. Hay un momento en el queCambó dice: «Tengo demasiado dinero». ¿Acuántoascendiósu fortuna? He calculado que almorir tendría entre 500 millones y mil millones de los euros de hoy. Por tanto, fue un político fracasado pero un hombredenegociosdeéxito,pese a que vino de una compañía corrupta. Fue el granmecenas español del siglo XX, es decir no hay ningúnmecenas que se haya gastadoenproyectos culturales tanto dinerocomoCambóparadespués donarlo.LegustabamuchoelMuseo del Prado, donde se refugiaba para huir del Congreso. Sabía lo quefaltaba,noteníapinturaitalianadelquattrocento,nidelcinquecento. Los únicos Botticellis que hayenEspañasonlostresdonados porCambó; llegóaser el coleccionista privado con más Botticellis delmundo, tenía cinco. Teníauna colección de pintura valorada en 300millones de euros. AlfonsoXIII lepropuso ser presidentedel Gobierno, yél lo rechazó... Él quería ser presidente del Gobierno, pero no con las condiciones que le imponía Alfonso XIII. Quiso ser presidente del Gobierno pero no con las condiciones que le impuso el Rey Alfonso XIII»

LA RAZÓN • Domingo. 22 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 5 El limbo burocrático atrapa a los fondos del Plan de Recuperación Rosa Carvajal. MADRID El último informe de Fedea de seguimiento de las reformas e inversionesdelPlandeRecuperación, y financiadas por el Mecanismo de RecuperaciónyResiliencia (MRR) de la UE, recoge que el volumen total de recursos del MRR adjudicados hasta el momento estaría solo en los 13.757 millones de euros, lo que supone en torno al 0,96%delPIBde2021.Aestohabría quesumar losrecursosdestinados a las comunidades autónomas, entre 16.336 y 22.115millones de euros, oentreun1,14%yun1,55% delPIB(de2021)frentealoscuatro puntos de PIBesperados, según el proyectodelPlandeRecuperación. Así pues, los datos y estimaciones disponibles apuntan a adjudicacionesdeentornoa0,6a0,8puntos dePIBporañoynivelesdedesembolsoaúnmenores, loquesupone unritmodedesplieguedelPlanen torno al 30-40%de lo esperado en su día. A tenor de estos datos, el autor del informe, Ángel de la Fuente, concluye que «hemos sobrevaloradonuestra capacidadde absorber con rapidez niveles de inversión tan elevados como los previstos en el Plan de Recuperación. Habrá que ver qué se puede hacer para agilizar su ejecución, pero seguramente convendría priorizar la negociación de una ampliacióndelosplazosrelevantes conelfindeasegurarelbuenaprovechamiento de una oportunidad histórica». Desde el arranque del Plan de Recuperaciónenelveranode2021 hasta el momento, apunta Fedea, se ha puesto enmarcha (mediante convocatorias de ayudas y licitacionesdecontratosotransferencias a las CCAA) casi el 70% del gasto originalmente previsto, lo que supone una «tasa de arran- ►Fedea aconseja negociar una ampliación de los plazos de las ayudas de Bruselas que» del 23% por semestre. «En muchos casos, sin embargo, esto soloquieredecirqueesosrecursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre administracionesoentespúblicoshasta llegar a aquel que, en última instancia, seocuparádegestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes». En este sentido, Fedea solicita más «información» sobre lo que ocurreconlapartedeestosfondos que se transfiere a otras administraciones o entidades públicas para su ejecución definitiva porque éstas (incluyendo las integradasenelsectorpúblicocentral)no publican informes de ejecución presupuestariacon lamismapremuraydetallequelaAGE».Conla información disponible hasta el momento, Fedeaconjeturaque la tasa de ejecución a finales de noviembrede este ejercicio seríadel 10,61%yelgastoejecutadopor las administraciones gestoras distintasdelaAGEsería,comomáximo, de unos 3.000millones. Por sectores Por otra parte, existen diferencias importantes entre rúbricas. Las más avanzadas son educación, y otras ayudas sectoriales (las no necesariamente destinadas a digitalizacióno transiciónenergética), con tasas acumuladas de arranque superiores al 80%, y la másretrasadalas infraestructuras hidráulicas y actuaciones medioambientales, con el 45%. UnbuendatoquedestacaFedea respectoasuanteriorBoletínesel «significativoavance»enlapuesta en marcha de los PERTE. Con las nuevasconvocatorias,elvolumen de recursos movilizado casi se ha duplicado, pasando de 6.650 millones de euros en junio a 12.300 endiciembre.Siexcluimosdeldenominador al PERTE Chip, que todavía está en preparación y se financiará con cargo a la Adenda del Plan de Recuperación, la tasa dearranquedelosPERTE(el61%) comienzaaacercarsea ladel conjunto del Plan (el 69%), a diferencia de lo que sucedía en junio, cuando la relación era de 32% vs 46%. En términos absolutos, el mayorvolumendenuevasconvocatorias se ha registrado en los PERTEs de energías renovables y aeroespacial,mientrasqueentérminosrelativosdestacanlosdelos sectores naval y agroalimentario, para los que las nuevas convocatoriasrepresentanentornoal80% del presupuestopúblico total. Por otra parte, la experiencia de los PERTE más avanzados muestra indiciosdeciertasdificultadespara atraer suficientes solicitudes de calidadparaagotar las ayudasdisponibles, especialmente en las convocatoriasdestinadasaempresas, apuntaFedea. «Espor esoque el Gobierno está comenzando a revisar las órdenes de bases de algunosgrandesproyectosparasimplificar las condiciones exigidas y hacerlas más atractivas para las empresas.Así,enelcasodelPERTE agroalimentario, entreotrascosas, sehanreducidolostiposdeinterés de los préstamos y los avales. El volumen de recursos movilizados por los PERTE se duplica, hasta los 12.300 millones El ritmo de despliegue del Plan de Recuperación está en torno al 30%-40% de lo esperado Fondos Europeos EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS AYUDAS EUROPEAS 2021-2022. Millones de euros Puesto en marcha directamente Adjudicado % Adjudicado SANIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 618 523 500 82 123 369 18 234 628 658 2.006 27 70 105 251 1.052 1.851 0 59 1.282 437 550 414 1.727 1.168 38 36 150 104 1.195 727 920 323 211 1.335 4 2.255 770 522 112 177 181 336 154 599 477 1.922 526 27,4% 3.525 452 12,8% 319 476 222 689 344 1.017 1.033 101,5% 7.474 2.711 36,3% 4.897 4.051 82,7% 6.613 2.601 39,3% 244 170 3.734 76 241 163 215 1.704 87 219 158 4.620 2.384 51,6% Sanidad, adq. de equipos de alta tecnología e I+D Serv. sociales, viol. de género, ayudas vuln. e inserc. IMV Construcción vivienda para alquiler social Refuerzo salud pública y comunitaria, otros EDUCACIÓN, FOMENTO DEL EMPLEO E I+D Reforzamiento sistema educativo, incluyendo FP Universidades Fomento del empleo AGUA YMEDIO AMBIENTE Preservación recursos hídricos infraest. hidr. y regadíos Protección ecosistemas, biodiversidad y costas Economía circular y gestión de residuos Investigación y transferencia tecnológica TRANSICIÓN ENERGÉTICA INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Rehabilitación de edificios públicos Rehabilitación de viviendas Sostenibilidad energética, sector turístico Transición justa DIGITALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD Conectividad digital Impulso al despliegue 5G Formación en capacidades digitales fuera del sist. educativo Inteligencia artificial Modernización y digitalización de las AAPP OTRAS AYUDAS A SECTORES Y EMPRESAS TOTAL SECTOR PÚBLICO CENTRAL Turismo Comercio e internacionalización Industria y pymes Agricultura, ganadería y pesca Cultura, deporte y sector audiovisual I+D+i automoción y aerospacial Mod. y digitalización sistema educativo y universidades Mod. y digitalización de las Pymes Mod. y digitalización, otros sectores Despliegue e integración de energías renovables e I+D Almacenamiento energético y redes inteligentes Hidrógeno renovable Puntos recarga y ayudas adquis. vehículos eléctricos Zonas de bajas emisiones y transporte urbano 30.069 13.757 45,8% Fuentes: Puesto en marcha directamente: Cuadro 3.2, convocatorias y licitaciones directas del Sector Público Central

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión El juego de la petanca Al presidentedelGobierno se le da bien jugar a la petanca y eso que aún le queda para la jubilación. Es un experto cuando juega con exconcejales pensionistas de su partido. La petanca es casi tan antigua como lapolítica ymás señera que las pensiones. Galeno ya prescribía este deporte como beneficioso para la salud. Los griegos lanzabanpiedras redondeadas lo más lejos posible, como los gobernantes arrojan los problemas irresolubles más allá de las urnas. Los romanos, en cambio, primabanaproximarseal «boliche», el objetivo. Los marineros del Imperioexpandieron el juego que arraigó en la Galia. Enprovenzal selellama«pès tancats», pies juntos, ysepractica en posición estática. Así está la Seguridad Social, casi estáticaporsuinmensadeuda, lamayor de suhistoria.Un fardo de 106.000 millones de euros sobre los hombros de todos los trabajadores,queven cómo se agiganta el agujero financieromientrassedudade las venideras prestaciones. El éxito de las pensiones se fundamentaenunademografía equilibrada que aporte jóvenes cohortes a la pirámide poblacional, hoy tambaleante por el envejecimiento. Se sustenta en un creciente ahorrocolectivo, enunmercado laboral dinámico y en una altaproductividadqueprovea unos salarios más que dignos paramantener a la familia y al Estado. Españacarecedebuena parte de esto y, encima, se convertirá en el segundo país de Europa con más gasto en pensiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2050. Conel votodemásdenueve millones de pensionistas en juego, reformar el sistema es mucho más complicado que alcanzar el «boliche» en la petanca tras regresar de Davos. Robin/ J. Domínguez KITSUNEBOOKS 393 páginas, 9,95 euros La fundadoradel blog «+e BudgetMom» enseña al lector, paso apaso, a tomar el control de sus finanzas, con independenciade sunivel de ingresos ode las deudas de tu tarjetade crédito, pero respetando sus valores, emociones y necesidades. «Mi dinero,mis reglas» Kumiko Love CONECTA 224 páginas, 19,90 euros La lógica del sistema de datos, algoritmos, plataformas... se impone en todos los ámbitos de la vida social, y también en la industria cultural. Los capítulos de esta obra van abordando diferentes capas del fenómeno para ofrecer un panorama a futuro. «Nanofundios» AgustínBerti EDICIONES LACEBRA 230 páginas, 20 euros Libros Opinión La paradoja del déficit exterior ElMinisteriodeIndustria yComerciodaba a conocer los datos sobreelgranaumentodel déficit comercial.Hablamos de 60.000 millones de euros en el periodo comprendidoentre losmesesdeeneroy octubre. Aproximadamente, cuatrovecesmásqueenelmismo periodo del año pasado. Una parte importante se explica por la factura energética. ¿Pero, es tanmalo tener déficit exterior?Unanálisisalternativo demuestra también algunos beneficios para el bienestar de los españoles. Por un lado, a pesar del aumento de las importaciones (38%), las exportaciones españolas subieron un 23,6%. Esto demuestraque, en igualdadde condiciones, las empresas de nuestro país son eficientes y capaces de competir en un mundoglobalizado. Indicaque el tejidoempresarial amplía su oferta con nuevos productos y mercados. Difícil de conseguir sin calidad y diferenciación de productos. Por otro lado, importar productos o nueva tecnología aumenta losnivelesdevidade los españoles. Después de todo, exportamos lo que no comemosononosponemosy loque no usamos en nuestras casas y familias.Sinembargo,determinados bienes que importamos de Alemania, Japón o China nos permiten tener una gran variedad de televisores, móviles o automóviles de uso alternativo. La gananciadel comercioesloquepodemosimportar detalespaíses.Loqueexportamos es el costedeobtener esas importaciones. Es por esta razón por la que AdamSmith veía también que un mayor volumen de importaciones posibles podía razonablemente combinarse durante un cierto tiempo con un menorvolumendeexportaciones. Por un cierto tiempo… Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Benito Cadenas Noreña

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Innovación ¿Y si el futuro de Meta estuviera en WhatsApp? ►Frente a las inversionesmillonarias en el metaverso, la inminente llegada de las compras a la app de mensajería podría ser una millonaria fuente de ingresos Arantxa Herranz. MADRID LahistoriadeMetaesdesobraconocida:unestudiantedeHarvard, MarkZuckerberg,creaunaespecie deagendadecontactosenInternet a la que llama Facebook y acaba creando un imperio con dicha aventura. Después compra la red social Instagramparaseguircreciendoy, dos años más tarde, la aplicación de mensajería WhatsApp. Unos años más tarde, y salpicada por el escándalodelmal usode losdatos de sus usuarios con Cambridgge Analytics, Facebook cambia de nombre corporativo aMeta, reflejando así que lo apuesta todo al Metaverso.Unajugadaque,almenos de momento, no parece estar dandosusréditos,puestoqueapenas un año después de este viraje, la compañía anunciaba recientemente, yporprimeravez,unarondadespidos. La pregunta ante esta situación es: ¿Ysi el futurodeMetaestuviera en laaplicaciónWhatsAppynoen elmetaverso? Lacompañíanodesgranadatosde cuántos usuarios tiene WhatsApp nicuántosuponeestenegociopara la empresa. Preguntados por ello, susmáximosresponsablesselimitan a decir que venmucho potencial a la mensajería como uno de loscanalesdemáscrecimientoque puedemejorarelcomercioelectrónico y el servicioque las empresas prestana sus usuarios. LociertoesqueWhatsAppsigue siendounaaplicacióngratuitapara los usuarios. Hace años la compañía implantó la versión Business y Business Premium para que las empresaspudieranutilizarlocomo uncanaldecontactoconsusclientes.SegúnMeta,adíadehoymillonesdeentidadesusanlaaplicación demensajeríaparaestarencontactoconsusclientes,perosolopagan las más grandes. Además, fuentes de la compañía aseguranque esto solo es el principio y que hay una gran oportunidad de mercado en este terreno. Eduardo Martínez, South Europe Sales Director de Twilio, una compañíaquesededicaamedir la relación que tienen las empresas conlosclientesyqueespartnerde WhatsApp, asegura que España e Claves Fechas y cifras decisivas ►Meta ha invertido, desde 2019, más de 36.000millones de dólares enReality Labs, la división encargada del desarrollo del metaverso yde las redes sociales sin que, al cierre de esta edición, haya dado resultados positivos en su trayectoria.

LA RAZÓN • Domingo. 22 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 9 Italiasondosde losmercadosmás grandes en Europa. «Va a ser una fuentedeingresosimportantepara Meta a futuro, y están apostando claramente por abrir el canal más acasosdeuso», asegura.Unmovimientoquevecomológicoteniendo en cuenta que «es muy natural queuncanalalqueestásacostumbrado y conoces puedas utilizarlo tambiénparadeterminadasgestiones con tus marcas preferidas, comodirectamente comprar». Unode loshitosde2023 ParaAnaMaríaGómez, responsable de Estrategia en Paradigma Digital, la llegada de las compras dentrodeWhatsApppuedeseruna de las tendencias clave que marquen 2023. De hecho, en India ya se está llevando a cabo un primer piloto, desde agosto de 2022. Los usuariospuedencomprarproductosdirectamentedesdeWhatsApp. Algo que convertiría a esta aplicación de mensajería en lo que se conocecomoSuperApp,unaaplicacióndeaplicacionesqueda diferentesserviciosyenla que se incluyeun sistema de servicios financieros. La china WeChat es el mejor ejemplodeestetipode grandesaplicaciones, en losquesemezclalaredsocial perono solo entreusuariosparticulares,sinotambién entre empresas. DesdeParadigma,sinembargo, se señala que las regulaciones de protección de datos y de transacciones financieras son, quizá, los principales obstáculos que para WhatsApp se pueda convertir en esta SuperApp enun futuro inmediato, aunquelaconsultoraaseguraqueyaseestándandolosprimeros intentos para que existan este tipo de aplicaciones en el Viejo Continente. En este camino por monetizar WhatsApp, lacompañíaquiere reforzar la relación que tiene la aplicación de mensajería con el resto delecosistemaMeta,especialmente con Facebook e Instagram. Según fuentes de la corporación, muchos de los negocios que utilizan WhatsApp también se anuncianenlasotrasdosredessociales. Unos anuncios que permiten con unsoloclicabriruncanaldediálogo incluso directamente por WhatsApp. Estos anuncios de clics enmensajes sonunode losproductospublicitarios demás rápido crecimiento para quetambiénessociodeMeta,asegura que según una encuesta que realizaron en España y América Latina, el 70% de las empresas en nuestro país utilizan WhatsApp y queel 80%consideranquees«clave»parasusnegocios.Elproblema, según ella, es que estos datos «no estánconectados conel restode la operativa de los negocios, lo que dificulta tener una experiencia de usuario super alineada». Sinembargo,constataqueexiste uninteréscreciente, tantoporparte de empresas como de usuarios, por usar WhatsApp para más opciones de las queactualmente hay en la aplicación. Morir deéxito EduardoFernández asegura que «cuando tú recibesunWhatsApplo ves con bastante seguridad», por loque los ratiosdeaperturasonmuy altos, lo que hace que el interés de las empresas por usar este canal esté creciendo a bastante velocidad. «Lo primero es habilitar este canal; en segundo lugar hay que conectarlo con un software para automatizarlo lo más posible, y el tercero es integrarloenunflujodentrodel viajedel clienteyquesevinculeconelcentrodecontacto», detalla. ElriesgoesqueWhatsApppueda morir de éxito y acabar como el correoelectrónico,enelqueseacumulan muchos mensajes comerciales sin leer. «Es un riesgo real, sobre todo entre las nuevas generaciones»,apuntillaelresponsable de Twilio, quien también asegura que el propio chat de Instagram estáempezandoacrecerdemanera interesante. «Llegaránotras opcionesque terminensustituyendo parcialmenteaWhatsApp,perode momento soy muy optimista respectoal futurode este canal», sentencia. Meta: los anunciosdeclicsenWhatsApp crecen más de un 80% interanual, con un volumen de 1.500 millones de dólares. Por eso la compañía asegura que está invirtiendo en facilitar la creación de estosanunciosylamedicióndesus resultados. Shelley Pursell, directora senior deMarketingdeHubSpot,unaplataforma de relación con clientes ►En noviembre de 2022, Meta anunció, por primera vez en 18 años, una ronda de despidos que afectará a 11.000 empleados en todo el mundo. No haber previsto unmenor ritmo de crecimiento al experimentado en la pandemia fue la justificación. ►En octubre de 2014, Facebook compró WhatsApp por 22.000millones de dólares. Por aquel entonces tenía 450millones de usuarios y55empleados. Se calcula que en estosmomentosWhatsApp tendría 2.000 millones de usuarios. EP Las apps europeas estudiadas destacan por su eficiencia Consejo: no recortar en marketing o ventas LastartupCapchasehaelaborado un informe, «Pulse of SaaS», en el que analiza la situación económica de las startups SaaS (SoftwarecomoServicio)deambosladosdelAtlántico.Segúnlas conclusiones, el crecimiento en rentabilidad es el que está premiando más el mercado. «Se crecemenos,peroesmássano», asegura Miguel Fernández, cofundador de Capchase, en declaraciones a LARAZÓN. Fernández explica que el objetivo a la hora de hacer este informe era saber qué estaban haciendo lasmejores startups, y por qué, en tiempos de incertidumbre económica como los actuales. Para ello midieron a todas con el mismo rasero, con el objetivo de ver cuál tenía el crecimientomás eficiente. Aplicaron lo que se conoce como la reglaR40,quesecalculasumando al crecimiento anual el margen neto. «Hay startups que tienenuncrecimientomuyrápido, pero también gastanmucho dinero, por lo que su regla R40 no es buena», explica. Con esta métrica en la mano, Capchase analizó en qué partiA. Herranz. MADRID ►Un estudio analiza el rendimiento financiero de las startups SaaS das estaban recortando las empresas. Una de las principales conclusiones del estudio es que «aquellas que no han dejado de gastar enventasymarketing tienenmuchamejor valoraciónen R40.Son,dehecho,startupsmucho más sanas que la media de empresas», segura Miguel Fernández. Paraesteemprendedor,cuando las empresas empiezan a tener menos dinero suelen recortar,enprimerlugar,demarketing y ventas. «Es lomás fácil, y la repercusión es inmediata, pero tambiénrecortas tusposibilidades de crecer», sopesa. Por eso, lasstartupsquehanseguidocon esta partida y han optado por recortar en otras áreas, como la deproducto, «estáncapturando cuota de mercado más aceleradamente que los demás». Europa vsEstadosUnidos Según este informe, las empresaseuropeas tienenuncomportamientomás lento que las norteamericanas, pero lo están consiguiendo hacer de forma más eficiente. Las empresas estadounidenses sehancentradoen los ingresos y han crecido de forma más eficiente. Sin embargo, las startups europeas han optado por mantener su liquidez y la retención de clientes. Según Fernández, esto es reflejo del hecho de que en este ladodel Atlántico se tengamenos accesoa capital, lo que hace que seanmás eficientes a la hora de gestionarlo. 25% es el incremento registrado en el tráfico de datos por Internet en 2022 respecto al año anterior. ►Durante el año pasado se intercambiaron 48exabytes (EB) de información por los centros de Interconexión de Internet de DE-CIX.

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS sentido, SOS Point responde a la primera vertical de la «smart beach» que está desarrollando esta compañía: ladelaseguridadenlas aguas.Setratadeundispositivode salvamento que cuenta con una «líneadevida»(así lodefinelastartupmurciana), sujetaa lapersona que realizael rescatemedianteun arnés,yunpotentemotorqueaseJuanjo Andreo, director general deMySmartBEACH tor general de MySmartBEACH, Juanjo Andreo. Laapariciónde este tipode tecnologíatieneunevidenteimpacto enlareduccióndeahogamientos. El 85%de ellos se producen en situacionesuhorariosenlosqueno hay vigilancia o socorristas. También ofrece una clara ventaja a la industria turística, ya que la seguridad que ofrecen las playas de España es uno de los principales motivos por el cual los turoperadores fomentan o redirigen los destinos turísticos de un lugar a otro.Hayque tener encuentaque muchas de las víctimas por ahogamientos respondenal perfil del «héroe equivocado», aquella persona que, sin preparación ni conocimientos,procedeaunrescate en una situación de riesgo. Con SOS Point se pretende eliminar estas pérdidas de vidas, puesto que asegura la vuelta del rescatista sano y salvo y reduce enormemente el tiempo y el esfuerzo de rescate.Además, lanzaunallamadaautomáticaal 112, conloqueel tiempode la llegadade la asistenciatambiénsereduce,aumentando las posibilidades de supervivencia de la víctima. El dispositivoSOSPoint está incluidoenelDirectoriodeSoluciones Inteligentes de la Red DTI. Mediante la incorporación de los dispositivos,unayuntamientopodrá crear unDestino Turístico Innovador que estará consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, garantizando el desarrollo sostenible del territorio turístico. Además, está patentado en 19 países: España, EEUU, Canadá,México, República Dominicana, Brasil, Francia, Italia,Alemania,Dinamarca,Grecia, Croacia, Albania, Turquía, Rusia, Japón,Qatar,EmiratosÁrabes Unidos y Australia. La startupMySmartBEACH fue una iniciativa de los inversores FranMartínezdeHaroyChristian de Preux, a los que después se unieronfirmas comoSalzilloGlobaloInnoventuresCapital.Lastartupmurcianaesperaalcanzaruna valoración de 100 millones de euros en los próximos cinco años. La startup murciana MySmartBEACHescogióelmarcodeFitur para presentar su nueva versión deSOSPoint,elprimerdispositivo de rescate acuático para usuarios de a pie. SOS Point es una herramientatecnológica,autosuficiente energéticamente hablando (funcionamediante energía fotovoltaica), con la que cualquier persona que vea un peligro de ahogamiento en el mar, un lago o un río, puede proceder al rescate de hasta tres personas sin poner en peligro su vida. gura el regreso en cualquier situación a través de una recogidamecánica, reduciendo el tiempo de rescate, los riesgos asociados al mismo y dando la posibilidad de proceder al salvamento simultáneo de hasta tres personas. Además, estaherramientaestáoperativa365díasalañodurante las24h en cualquier espacio acuático. Experienciade usuario «Esta nueva versión de SOS Point presentanumerosasmejorasdesde el puntode vista técnico, todas enfocadas a la optimización del proceso de fabricación y la facilidad en el mantenimiento. Además, sehanincorporadosugerencias realizadas por distintos equipos profesionales de salvamento, de cara a que la experiencia de rescate sea lo más fácil posible. Nuestro objetivo es que en verano de 2023 haya numerosos dispositivosenlasplayasdeEspaña y dar el salto al mercado internacionalen2024»,explicaeldirecLa nueva versión del servicio funciona con energía fotovoltaica Dispositivos inteligentes para rescatar a bañistas todo el año ►La startup MySmartBEACH lanza su nuevo SOS Point, que estará disponible este verano en las playas R. C. MADRID La disrupción que protagoniza MySmartBEACH ha provocado queconceptoscomo«smartcities» ensanchen sus limitaciones hasta llegar a ocupar espacios como los delasplayas,quehastalairrupción de esta startup no han vivido la implantacióndelatecnologíapara favorecer los usos de lasmismas y proteger a los usuarios. En este ►Wallapop ha ampliado su ronda de financiaciónSerieGpor 81millones de euros. Una ronda liderada por el fondo KorelyaCapital, y respaldada por NAVER. 72 millones de euros facturó la plataforma en 2022, un 40% más que el año anterior.

Domingo. 22 de enero de 2023 • LA RAZÓN 12 DINERO&NEGOCIOS POLESTAR Polestarlanzólamarca en España en mayo de2022conelobjetivoclarode acelerar y promover la movilidad100%eléctricayconvertirseen actorprincipal dentrodeesteprocesodecambio.Conversamoscon PedroParraGonzález,directorcomercial de Polestar España. Acabandeabrirunshowroomen Madrid que se une al de Barcelona, ¿quénosdicedeellos? ¡Y seguirán otros Spaces en las principales ciudades españolas! Los Polestar Spaces sonmuy diferentesdel concepto tradicional de los concesionarios de automóviles. En ellos, los clientes pueden descubrir, probar y, en definitiva, vivir una experiencia Polestar en un entorno que recuerda a una galería de arte. Guiados por especialistasdePolestar (quenotrabajan a comisión, ya que la compra serealizaexclusivamenteonline), los clientes pueden descubrir sin presiones ni distracciones a las verdaderas estrellas: los vehículos eléctricos. LosPolestar Spaces tienen focos de diseño especial que garantizan una iluminación perfecta y sin sombras que desvíen la atención. Las paredes presentan imágenes engran formatodeproductos Polestar e información de lamarca,ademásdepantallasLED interactivas. Los clientes que deseen configurar un vehículo podránhacerloenunamesainspirada en las mesas de corte de los talleresde costura, dondepueden colocar módulos del acabado y elegir laespecificaciónqueprefieranyverlaenlaspantallas.Unavez completadoeldiseño, puedenllevarse la configuración a casa sin pulsar un botón. Y si quieren probar el Polestar 2, en Polestar Madridtienentodaslasversionesasu disposición. También tenemos disponibles handovers centers en T.E. MADRID ciarelPolestar2yelPolestar3.Por último, a nivel de Postventa, tenemos un acuerdo con la red Volvo, yponemos adisposicióndenuestros clientes más de 80 puntos de serviciorepartidosporel territorio español.Elpersonalyaharecibido la formaciónadecuadapara atender a los clientes. Estonos da toda la tranquilidadyconfianza tantoa nosotros como a ellos. ¿Nospuedehablardelosmodelosque tienenenelmercado? El Polestar 2 es un Fastback 100% eléctrico de alto rendimiento disponible en tres motorizaciones, con una autonomía que puede llegara551kmencicloWLTPycon hasta 476 cv de potencia. Destaca por sutecnologíaypor suconectividadembarcada,perosobretodo llama la atención su diseño y deportividad.ElPolestar3esunSUV de4,90m100%eléctricoconautonomía de más de 600 km y con hasta517cvdepotencia. Estemodelo, presentado enoctubre 2022, ha supuesto unpaso definitivo en lamarcahaciaunposicionamiento aúnmás premium/luxury. ¿Ylosnuevosmodelos? La marca presentará tres nuevos modelos en los próximos cuatro años. Polestar 5, que llegará en 2025, supondrá la fabricación en seriedenuestroconceptcar,elPrecept. Polestar 6, en 2026, será la evolución de nuestro actual concept car, el O2. Y el año que viene el Polestar 4, un SUV coupé eléctrico demenor tamaño. ¿QuéplanesdefuturotienePolestar? Tenemos un proyecto que es crucial paranosotros y sintetizanuestra filosofía de vida: el Polestar 0, cuyoobjetivoes cambiar lamanera de fabricar los coches eléctricos para que sean neutros en emisionesdecarbonodesdeelinicio.Esto lohacemosatravésdelacolaboracióndetodoslosagentesqueintervienenenel desarrolloy la cadena de valor, haciendo todo lo posible por crear un vehículo sin impacto climáticoreal.Lacolaboracióncon Circulormarcaunprecedenteúnico enmateria de transparencia en el sector. A través de la plataforma de Blockchain, se pueden rastrear lasmaterias primas empleadas en la producción y repuestos, especialmente de aquellos materiales conunimpactonegativoenelmedioambienteolosderechoshumanos. Gracias a ello, Polestar ha logrado reducir las emisiones de gasesdeefecto invernaderoun6% porcadavehículovendidoen2021. Más allá, el objetivo es crear el primer coche sin impacto climático real enel año 2030. Pedro Parra González Director comercial de Polestar España «Queremos crear en 2030 el primer coche sin impacto climático real» El proyecto Polestar 0 pretende cambiar la manera de fabricar vehículos eléctricos Madrid y Barcelona para entregar los vehículos a los clientes y estamos ampliando los lugares de entrega en otras provincias. Venden solo por internet. Pero unacosaescomprarunalámpara y otra un coche. ¿Cómo es el proceso de venta y, sobre todo, el depostventa? Aniveldeventa,nosotrosdecimos que nuestro modelo es «Figital», aunandolasventajasdelacompra online con las del modelo físico. Nuestrosclientespuedenver,tocar yprobarelproductoenlosSpaces, resolviendojuntoanuestrosespecialistas todas sus dudas. La diferencia está en que la compra se debe realizar online, porque creemos que el cliente debe decidir cuándoydesdedóndequiere realizarlasinestar sometidoaningún tipodepresión. Por estoponemos a su disposición todas las herramientas digitales para que pueda configurar y comprar el coche. Pero no solo puede probar nuestros vehículos en los Spaces, tenemosundispositivode«testdrives» enmás de 20 ciudades deEspaña, nohaymásquereservar laprueba dinámicamás cercana a su domicilio vía nuestra página web. Por otro lado, ofrecemos una paleta muycompletadefinanciaciónque se adapta a todo tipodenecesidades. Todoes fácil: comprar online, probar enel spaceovía el dispositivodepruebasdinámicasyfinanEn los Polestar Spaces el cliente descubre, sin presiones, a las verdaderas estrellas: los coches eléctricos»

