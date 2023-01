2023-01-08_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 429-8 / 1 / 2023 España ha pasado en apenas un lustro de ser un erial tecnológico a figurar en el grupo de cabeza del emprendimiento digital dentro de la UE. Hasta 25 startups españolas podrían alcanzar la valoración de mil millones de dólares en los próximos meses P. 2-4 El año del boom de los unicornios españoles Las inversiones ligadas a energía, las más rentables P. 5 Activos que protegen frente a la inflación El desconocimiento y la complejidad de los trámites, las causas P. 8 Las pymes solo solicitan el 20% del «Kit Digital» En «Herencias felices», Alejandro Ebrat explica cómo evitar conflictos P. 9 «Morir sin testamento es un drama»

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Arantxa Herranz. MADRID Unicornio.Dícesede lastartup(empresa de reciente creación)quehaalcanzado una valoracióndemilmillonesdedólares. Es unlistón,unabarreraounsaltoque hace que la empresa pase de nivel ypuedacodearseconotrasgrandes tecnológicas. Fue Cabify, fundada en 2011, la queen2018logróserelprimerunicornioennuestropaís,despuésde cerrarenaquelentoncesunaronda definanciacióndemás de 140millonesdeeuros.Desdeentonces, la lista seha idoampliandoa lo largo de estos años: Glovo, Job and Talent, eDreams, Idealista, Wallbox, TravelPeerk,Flywire,EevooFactorial son los nombres de otras empresas creadasquehanalcanzado este «estatus». ¿Qué ha pasado enEspaña para que, en apenas cuatro años, hayamos pasado de ser un erial en lo que al emprendimiento (especialmente tecnológico) se refiere a tener tantos unicornios? Las previsiones,además,apuntanaqueeste añooel próximoamás tardar, este númeropodríamás que doblarse, llegando incluso a superar los 25 unicornios ennuestropaís. Hansurgidopiedrasenel camino en los últimosmeses. La situacióneconómicadeincertidumbre puedehacer que los fondosde inversión semuestrenmás cautelosos a la hora de acometer nuevas rondas que catapulten a algunos de loscandidatosaserunicornios aalcanzar esteestado. Además, la deriva inflacionista que vivenEuropa y EE UU también hace que algunas de estas valoraciones de las startups sehayanvistomermadas. Pero, sea como fuere, hay varios nombres en las casillas de salida quepodríanalcanzar, antes odespués, la consideración de unicorniosennuestropaís.Noestántodas las startups candidatas (algunas han rehusado hablar con LA RAEspaña aspira a sumar 25 unicornios en 2023 ►Mil millones de valoración. El número de startups españolas consideradas unicornio podría doblarse este año, según los expertos para poder alcanzar losmilmillones de dólares de valoración, Miguel Fernández, CEO y cof u n d a d o r d e Capchase, asegura que con la incertidumbre económica «nosesabenunca»cuándo podrán alcanzar el estatus, por lo que prefiere no poner una fecha. Con poco más de dos años derecorrido,sonunadelasdemás rápida evolución y crecimiento. Además,aseguraqueestasvaloraciones son como el dilema del gato de Schrödinger (que no se sabesiestámuertoovivohastaque no se abre la caja). «Una empresa noesexitosadesdeelpuntodevista de los inversores hasta que sale a bolsa o hasta que se vende», detalla.Y,unavezpasadosestoshitos, unaempresaesexitosaalargoplazocuando«escapazdesostenerse en flujos de caja positivos, como Facebook o Google. Hasta entonZÓN),perosíquesontodaslasque están. Capchase Nacidaen2020delamanodecuatrofundadores,enjuliodeeseaño, y tras varios meses de trabajo, levantansuprimerarondadecapital para, en febrero de 2021, tener su primera Serie A. Han atraído la atención de grandes fondos internacionales, incluido el exCEO de Twitter. Aunque no les quedaríamucho La próximameta ►Para cualquier startup, llegar a ser un unicornio supone un hito: dejan de ser consideradas como empresas de reciente creación para ser denominadas con otro término anglosajón (scale-ups), demostrando que su negocio es «escalable» yque por eso valenmil millones de dólares. Pero en unmercado en el que las grandes tecnológicas tienen un valor bursátil que hace tiempo que superó el billón de dólares estadounidenses (mil millones españoles), la siguientemeta está A por «campeones tecnológicos mundiales» de 10.000 millones puesta enmultiplicar por diez la clasificación de Unicornio. Miguel Ferrer, director de estrategia general pública deAdigital, considera que quizá en 2025 ya no sea tan novedoso que una startup española se sume al clubde los unicornios, sino que alguna alcancemultiplicar por diez su valor. «Anivel europeo se está buscando que tengamos grandes campeones tecnológicos», expone. «Creo que dentro de unos años éstas serán las verdaderas noticias, porque tendremos campeones tecnológicosmundiales, al igual que EstadosUnidos, China y otras regiones». Entre las candidatas españolas a ser de las primeras europeas en alcanzar este estatus podemosmencionarWallbox, eDreams, Glovo o Job and Talent, entre otras. «Con el crecimiento acelerado que se está produciendo deberíamos empezar a tener el objetivo de que estas empresas se queden en esta valoración en unos años», subraya. ces, las grandes rondasnosonunindicativodeléxito», añade. En cualquier caso, Fernández reconoce una «sensaciónde vértigo» cuandoveque su startuppuede ser unicornio, perocon lamentalidad de seguir cumpliendo el Muchas startups se muestran celosas a la hora de compartir datos sobre sus rondas de inversión

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 3 como una afición. «Tuve la suerte de ser un apasionado de la tecnologíaydeinternet.Cuandoempecé a viajar fue el cóctel perfecto: empecé a escribir las guías de viaje, hace más de 14 años, y eso fue la raízdel negocio». Aunqueasegura que sí tenía intenciónde rentabilizar estosviajes, «nome imaginaba quellegaríaaserunaformadevida. Loveíacomouncomplementoque me permitiera pagarme mis viajes», asegura. Sin entrar endar datos sobre la financiación que harecibido,síasegura quenoesperaninguna otra ronda ni que ésta loaúpea la consideración de unicornio. «Llegaremos a esa posición por crecimiento orgánico», defiende. Además, subraya que«nomepreocupa lomásmínimo llegar a ser unicornioono», sino que su objetivo es«seguircreciendoal ritmo que lo estamos haciendo(un50-60%) durante los próximos cuatroocincoaños,yser el líder total en visitas guiadas en español, tanto en España como en Latinoamérica, Italia y Francia». Alberto Gutiérrez también detalla que entre sus planes no descartasalirabolsa.«Tenerinversores hasidounpasomásparaprofesionalizarCivitatis,porquehemossido rentables desde el primer día», defiende. Pese a eso, asegura que lo que le quita el sueño, más que ser unicornio es «mantenerla la esenciaylaculturadelacompañíalavez que se crece tanto». Cobee Esta startup se concibe como una soluciónquepermitegestionar los beneficios sociales y retribución flexible de las empresas, permitiendo además un ahorro para el empleado. La startup arrancó en 2019 con una primera ronda de 375.000 euros, para tener una segundade 2,2millones yuna tercera de 14millones. La última, recabada recientemente, ha sido una Serie B de 40 millones de euros. Pese a eso, nohacenpública la valoracióndemercadoque tendrían enestosmomentos. «Es difícil determinar cuándo podríamosalcanzar laposiciónde Unicornio, pero estamos proyectando llegar en los próximos años, noenelcortoplazo»,reconoceBorja Aranguren, CEO y cofundador deCobee.Además,ytrashablarde unaespeciedepequeñaburbujay carrerapor llegar aesteestatus, reconoce que «el hecho de que un inversor cualquiera tehayapuesto una valoración en determinado momentoque seademilmillones no quiere decir que realmente lo valgas».Poreso,defiendequeestán más centrados en conseguir una seriedemétricas denegocio «porque creemos que eso nos hace ser unacompañíademuchísimavaloración»,más que laquepuedehacer cualquier fondo. Pese a todo, reconoce que ser unicornio «siempre es un hito y hace ilusión, pero no estamos obsesionadosniesnuestroobjetivo». Encualquiercaso,estarenestegrupo de aspirantes a serlo supone, para Aranguren, «un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo». Lingokids CristóbalViedma,CEOy fundador deLingokids,creóen2016estastartupdespuésdebuscarunaapppara que su sobrina pudiera aprender inglés.Desdeentonces, ha recabadomásmás de 60millones de dólares en rondas de inversión. La últimarondadeinversión,SeriesC, finalizóel pasadoveranode2021. «Para mí es todo un orgullo ver cómohemosconseguidoconstruir este producto tan atractivo para familias yniñosde todoelmundo, y cómo cuento con un equipo tan motivado e implicado en seguir llegando a más millones de familias»,señalaViedma,quientampoco se atreve a dar una fecha para que su creación seaununicornio. Continúa en la página siguiente cometido para el que crearon la compañía.Aunquenotienenfecha enelhorizonte,suéxitoseríapoder salir a bolsa. Civitatis Estastartupsededicaa ladistribución online de actividades, excursiones y visitas guiadas enespañol en los principales destinos turísticos del mundo. AlbertoGutiérrez, CEO de la compañía, la creó casi

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS «Lomás importante no es convertirnos en unicornios, sino ofrecerelmejorproductoalasfamilias, adaptándonosasusnecesidades», defiende. Aunque asegura que, «porsupuesto», si llegaelmomento en el que les nombran unicorniosespañolesserárecibidocomo unagrannoticiaportodoelequipo, puesto que «habrá sido sin duda fruto de todo el inmenso trabajo que realizamos ofreciendo contenido educativo, atractivo, seguro y de calidad a las familias y los niños», defiende, ya que, asegura, lo que lesquitael sueñoes tenera los niños y sus familias enel centrode sus desarrollos. Paack Esta startup, destinada a cambiar el modelo de paquetería y envío postales, nació en 2016. Fernando Benito, cofundador y CEO de la compañía, reconoce que en estos años «hemos tenido momentos y situacionesdifíciles», perose siente«muyorgullosoyagradecidopor lo que ha logrado el equipo en tan poco tiempo». Aprincipios de este añocerraba una rondaSerieDde200millones deeuros,despuésdehabercerrado otra de 44millones apenas un par demesesantes.Unascifrasquelos sitúanenestelistadodecandidatos apróximavaloracióndemilmillonesdedólares.«Noesalgoquenos preocupe»,defiendeBenito,quien remarca que están «centrados en el negocio, en intentar hacer las cosas biendía adía». Por eso, no le quita las ganas de dormir, sinoqueexplicaque«para que una empresa nueva llegue o esté cerca de alcanzar una valoración de más de 1.000 millones en pocos años tienen que alinearse muchos factores, entre ellos, la suerte, por lo que estamos muy agradecidos de haber podido crecer demanera sostenible tan rápido en tanpoco tiempo». Seedtag JorgePoyatosyAlbertNieto,actualmenteCoCEOsdelaempresa,fundaron Seedtag en 2014. Ha levantadomásde300millones encinco rondas diferentes y, aunque no quieren compartir la valoración que tienenni entrar en detalles de fondos importantes enpoco tiempo. «En 2021 cerramos una ronda deseriesBde34millonesdeeuros capitaneada por Oakley Capital queesperábamosquenossupusiera trabajar con él de tres a cinco años. Perounañodespués, recibimos el interés de otro gigante del capital riesgo: Advent International», detalla. La entrada de este capital hace que «llegar a unicornio ya no sea suficiente», según Poyatos. «Nos haráilusión,peronadienosvaadar un premio, solo una palmadita en laespaldayaseguirparaadelante. Estratégicamentetenemosquemirar más allá», sentencia. Pese a todo, cuando llegue esemomento será «una satisfacción, un reconocimientoal trabajobienhechoy la prueba de que el esfuerzo de los últimos años está dando su fruto. Pero lorealmente importantees el valor que aportamos a nuestros clientes y anuestro equipo». cuándo alcanzarán los mil millones, sí que aseguran que van «por el buen camino» para lograr ser unicornios. «Cuando empezamos teníamos la ambición de llegar a dondeestamoshoy,perosabíamos que las probabilidades eran muy bajas», reconoce JorgePoyatos. Aunquealcanzar lacategoríade unicornio «no es un pensamiento quetengamosenmenteennuestro díaadía»,valoranlaentradadedos Viene de la página anterior Nacho Lliso, partner de la consultora financiera Accuracy DAVID JAR Arantxa Herranz. MADRID Los fondos de inversión cada vez muestranmás interés por España, tal y como confirma Nacho Lliso, partnerdeAccuracy, quienaseguraqueenestaguerrapor el talento queviveelmundotecnológico,Italia y España están bien posicionadasparaatraerloporelbuenclima yel nivel devidaasequible que les caracteriza. «La posibilidad de trabajar a distancia hace que este talento pueda residir en nuestro país, con sueldos internacionales, lo que ha atraídomucho talento», reflexiona. Si a esto se le unen las fuertes inversiones que, desde grandescorporacionesinternacionales (como Amazon Web Services, Microsoft, Google, Oracle, MetaoIBM), seestánhaciendoen España, hace que nuestro país atraiga la atención internacional. «Barcelona, Madrid o Málaga son centrossúperpotentesdetalentoy eso siempre hace que haya más innovación», asegura. Dadoquelosfondosdeinversión «buscan oportunidades que sean escalables a nivel global», esta atraccióndeltalentoenEspañayel anteriorescenariodetiposdeinterés muy bajos permitieron que se movieranmás flujos de caja entre las startups españolas. Pesealalzadelostiposdeinterés (que está provocando la reduccióndelasvaloracionesdealgunas deestascompañías),Llisotambién explica que «cuanta más innovaciónhay,más suben las valoracionesdeestasstartups».Valoraciones que se realizan sobre modelos de negocioamáslargoplazoyque,de nuevo,hanpermitidoquemuchas de estas compañías de reciente creación hayan tenido la posibilidadde captaciónde fondos. Pese a este recorte de las valoraciones,Llisonocreequelosfuturos unicornios dejen de alcanzar este status.«Lasvaloracionesseránmás corniosseguiránsiendounicornios el día de mañana». Además, «son negocios que siguen creciendo y pueden rentabilizar sus inversiones, por loqueel activoquesubyace a esa valoración irá incrementandodetamañoylavaloraciónirá subiendo». Más interés El partner deAccuracy semuestra también confiado en que, pese al periodo inflacionista, el mercado veráaparecermásunicornios,porquetambiénestánsurgiendonuevosmodelos de negocioprometedores. Eso sí, cree que muchas de estasempresas tendránquerecortar y priorizar sus proyectos de inversión. «Puede que enEspaña su modeloya sea rentable, peroal replicarloenotrospaísesno. Es ahoracuando tienenquedecidir dónde recortan, incluso en proyectos de crecimiento», declara, por lo que «se va a ralentizar un poco su crecimiento y van a tener que ser másselectivosenlosproyectosque se embarcan, porque el coste de oportunidad del dinero ahora es mayor». Por otro lado, destaca el hecho dequeelcapitaldestinadoalfinanciar este tipodecompañíashacrecido enormemente en los últimos cincoaños,especialmentedesdela aparicióndelapandemiadelcovid, ayudado por el hecho de que hay máscompañíasconestanecesidad decapital,másoportunidadespara innovar,más facilidadesacréditoy talento. «Los fondos van ahora incluso a las universidades a buscar estasnuevasoportunidades», añade. «Inviertenenpersonas, nosolo enproyectos», remarca. Nacho Lliso, Accuracy «Pese al recorte de valoraciones, los unicornios españoles siguen creciendo» España atrae talento y más posibilidades de innovar, asegura bajas en términos relativos (en múltiplossobreventas,porejemplo), pero seguirán siendo unicornios», destaca. «Tipos de interés altospenalizanel valorde losflujos de caja futuros, y, por tanto, en general, la valoración de las startups (yaquedesdeunaóptica puramente financiera, su valor reside en sus planes de negocio, noensu rentabilidadactual). Así que en términos relativos, los uni-

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 5 Los inversores buscan alternativas con las que proteger su dinero DREAMSTIME ¿Quéhacer conel dineroen tiempos de inflación? Esa es, sinduda, lapreguntadelmillónactualmente.Yesque,enuncontextodeprecios disparados (el IPCse situóen España en el 5,8% en diciembre y el índice subyacente en el 6,9%, segúnel indicadoradelantadodel INE), el dinero pierde valor y los ciudadanos ven mermada su capacidad de compra. Los inversores se enfrentan así a no pocas dificultades a la hora de sacar partido a su dinero. Y es Cristina Ruiz. MADRID ►Las inversiones ligadas a la energía son las que generan actualmente mayor rentabilidad, según el Banco de España Activos que protegen su dinero de la inflación dos a la inflación, los resultados muestran que estos activos pueden ser útiles como cobertura frente al incremento del IPC, ya quepresentanrentabilidadesreales positivas durante los periodos desubidadeprecios, conunatasa de éxito del 60%». Con respecto a las materias primas, el análisis considera que, al tener una relacióndirecta con la inflación (en la mayor parte de los casos, son los responsables principales del aumento de los precios), «podrían ser un activo útil para cubrirse frente a lamisma». Por el contrario, la institución que preside Pablo Hernández de Cosindicaquelosactivosfinancierosconvencionales,comoladeuda soberanay lasacciones, hangenerado rentabilidades negativas en periodos semejantes. «En el caso de los bonos especializados en invertirenbonosconvencionales, se observan flujos de salida desde principiosde2022, loqueseríacoherenteconlasexpectativasdeuna retiradamás rápida de los estímulosmonetarios de los bancos centrales y con los riesgos inflacionarios que reducen la actividad de estos activos. Los fondos que inviertenenvaloresderentavariable tambiénpresentanflujosnegativos durantelosúltimosmeses,aunque porunimportemuchomásmoderado», destaca. Noobstante,enelcasoconcreto de las acciones, hace unamatización,yaquedestacaelmejorcomportamiento de los sectores relacionados con la energía y la salud enestoscontextos, llegandoelprimero de ellos a tener rentabilidades reales positivas. «Tanto las materiasprimasenergéticascomo lascotizacionesbursátilesdel sector de la energía han generado unas rentabilidades muy elevadas, algo esperado, ya que el presente periodo inflacionario está caracterizadoporunafuertesubi- «No parece que la vivienda residencial pueda servir de cobertura frente a la inflación» que una inflación no esperada puedegenerarpérdidasenelvalor realdelascarteras.Anteestasituación,muchosahorradoresdesean cubrirse buscando alternativas que actúen como escudo protector de su dinero. Anteestacoyuntura,elBancode España ha elaborado el informe «La efectividad de los distintos tipos de activos como cobertura frente a la inflación», en el que analiza cuáles son los activos que han experimentado un mejor comportamiento en periodos inflacionarios, tantohistóricamente –para lo que se retrotrae a la crisis del petróleo– comoenel contexto actual. En este sentido, el Banco de España destaca que los bonos indiciados a la inflación y las materiasprimassonlosactivoscuyas rentabilidades mejor se comportaron durante los periodos de subida continuada de precios en términos históricos. En el caso de los bonos indiciada de los precios energéticos», señala. Inmuebles Una de las formasmás habituales deinversiónparalosespañoles es probablemente la adquisición de bienesraíces, siendolaviviendael activo estrella. Sin embargo, no siempre es una garantía frente a las pérdidas de valor y de poder adquisitivo que entraña la inflación. En este sentido, el informe del Banco de España advierte de quelaviviendaresidencialhapresentado rentabilidades negativas en torno al 2% durante los periodosinflacionarios.«Nopareceque estos activos puedan servir como cobertura frente a la inflación en comparaciónconlasmateriasprimas o los bonos indiciados, aunque históricamente su rentabilidad real ha tenido una evolución menos desfavorable que la de los bonos convencionales o los activos de renta variable», señala. Encuantoaloro,hacereferencia a los análisis que apuntan a que este metal no resulta útil como cobertura frentea la inflación. «El oropodríaserútilcomocobertura frente a la inflación a muy largo plazo, pero no para horizontes de inversión habituales», concluye. Claves ►En términos históricos, tanto lasmaterias primas como los bonos indiciados a la inflación han generado rentabilidades reales positivas durante los periodos inflacionarios ►En el contexto actual, los activos ligados a la energía son los que han generadomayores rentabilidades reales ►Losbonossoberanos convencionalesy las accioneshanmostrado rentabilidadesnegativas

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión Foto borrosa En economía se mide todo. Se calcula todo. Seregistratodo.Cuanto más, mejor. Es la maneradesaberqué terrenose pisa y qué podemos encontrar traselsiguientebadénylapróximacurva. Losministroseconómicos tomanmásmedidasque los sastres de la londinense Savile Row. Las estadísticas, las encuestas, losregistrossonfundamentalesparaconocerlarealidadcomplejadeunpaísenun momentodado.Poreso, lavicepresidenta del GobiernoNadia Calviño se enfrentó a los técnicosdel INE.Considerabaquela principal instituciónestadística del país no había actualizado convenientemente sumetodología para calcular correctamente el PIB. Calviño considerabaquelaeconomíaavanzaba amayorritmodeloquemostraba la trimestral Contabilidad Nacional. Algunos expertos aducían que no cuantificaba correctamentelaactividaddela nuevaeconomíadigital.Durante buena parte del Gobiernode Aznar los socialistas criticaban lafaltadeactualizaciónestadísticade algunas instituciones. Ahora estamos con las mismas en los registros de Trabajo acuentadelaevolucióndelempleoydelparo.Lapolémicapor lafaltadecontabilizacióndelos trabajadores inactivos confijos discontinuos ha emborronado el balance laboral del 2022. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz afirma que no existe estadística«depurada».Estosdatos se reclamandesde abril y laSeguridad Social conoce telemáticamente,alinstante,laempresa que deja de cotizar por un trabajadordesocupado.Elproblema para el Gobierno no es estadístico, es político. Oficialmente, 2022 se despidió con 268.252paradosmenos.Perosi losdesocupadosfijos-discontinuos alcanzan elmediomillón eldiscursodel éxitode laReformaLaboral enpartesedescuadra. Se deshilacha como un trajemal zurcido. Ignacio Rodríguez Burgos Nombramientos ►CARLOS FERNÁNDEZ GrupoTelespazio loha incorporadocomo nuevoCEOconel objetivode liderar e impulsar suplande expansióny transformaciónenplenoauge de laeconomíadel espacio ►CÉSARRUIPÉREZ Wallbox, proveedorde solucionesdecargade vehículoseléctricos, lo hanombradomiembro del Consejode administracióny presidentedel Comité degobiernocorporativoynombramientosde lacompañía ►MARCOSSÁNCHEZ AxisCorporate loha fichadopara sunueva áreadeconsultoría: Digital &Enabling Solutions. Comosenior manager tendrá la misión, entreotras, de desarrollar yejecutar solucionesde transformacióndenegocio ►DANIEL JAUME Atlante, legaltech especialistaen serviciosprocesalesy legalesenel ámbitode lagestióndecrédito, lo hadesignadoHeadof SalesandBusiness Developmentconel objetivode fortalecer suposicionamiento ► ALMUDENA CORBELLA Es la nueva directora de Personas y Organización de Culmia. Acumulamás de 20 años de experiencia nacional e internacional en recursos humanos de diversos sectores ► DAVIDPINO Ha tomadoel relevo deClaudeSarcia comopresidentedel ConsejodeAdministracióndel Grupo IMA. Hadesarrollado su carreraenel sector de la asistenciaen Francia y también a escala internacional ►LUISPEREZAGUA X-ELIO, especializada enel desarrollo, construcción, financiaciónyoperaciónde proyectosdeenergía renovable, haanunciadosunombramiento comoCountryManagerensuoficina deTokio ►ALMUDENA VELÁZQUEZ in99, la civictech que da acceso a la justicia a todas las personas y pymes a través de un servicio online, la ha elegido para desempeñar el puesto de nueva directora legal corporativa El economista bestseller Nouriel Roubini, apodado «Doctor Fatalidad» por sus agoreras previsiones, expone en este lúcido ensayo las diez tendencias globales que ponen en peligro nuestro futuro y cómo podremos sobrevivir a ellas. «Megamenazas» Nouriel Roubini DEUSTO 134 páginas, 20,85 euros Este libro recoge lomás positivo y esperanzador, con las incertidumbres inquietantes, que todos hemos vivido en poco tiempo: una terrible pandemia mundial, varias crisis económicas globales o la irrupción de la digitalización. «DecisiónyAcción» GuidoStein. MCGRAW-HILL INTERAMERICANADEESPAÑA 172 páginas, 18,72 Este número extraordinario de la revista «Economistas» recoge el análisis y la valoración de la economía española en el año anterior y sus perspectivas para este 2023. El texto se presenta como un plural y completo balance del año. «Economíade laconducta» Varios. COLEGIODE ECONOMISTASDEMADRID 102 páginas, 13 euros En estemanual se analizan la naturaleza y características principales de los activos financieros de rentafija, tantode carácter público comoprivado, y de renta variable. Aborda también conceptos fundamentales, como la estructura temporal de los tipos de interés. «Finanzasempresariales» Varios CEF 496 páginas, 46 euros Libros Opinión Adiós al SEPE ConlaLeydeEmpleo, aprobada por el Congreso el 22 de diciembre, la viceministraYolandaDiazapuntala supropioproyectopolítico,después de la aprobación de su proyecto estrella, la Reforma Laboral de 2022. Ahora, sumayor empeño debería ser transformarel costosoe ineficazServicioPúblicodeEmpleoEstatal (SEPE), que dispone de 6.400 millonesdeeurosparapolíticas activas de empleo, y apenas facilita el 2% de los contratos, en laAgenciaEspañoladeEmpleo, que contempla la Ley. El punto de partida son 700 oficinas faltas de personal, con tecnología obsoleta y vulnerables a ciberataques informáticos, pero sus intereses políticos personales parecen centrados enunabateríalegislativaininterrumpida hasta las elecciones, conel «Estatutodel Becario», la «Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales» y el «Estatuto del Trabajo del SigloXXI». EstaLeynace,entrecríticasde expertos y organizaciones, con el propósitopara cumplir la reforma 5, «Modernización de políticasactivasdeempleo»,del Componente 23 «Nuevas políticas públicas paraunmercado detrabajodinámico,resilientee inclusivo», incluido en el PRTR de la CE, e imprescindible para recibir los recursos Next GenerationEU. En el articulado aprobado, una vez más, se evidencia la mala calidad legislativadel Gobierno Sánchez, por su ambigüedadenlaredacciónylafalta de definiciones para concretar objetivos.También,comoseñalanCEOE, FEDEA y CES, faltan propuestasconcretasenaspectos clave de las políticas activas de empleo, careciendo de instrumentos adecuados de evaluación. Además, no desarrolla lacolaboraciónsólidadelentramado institucional entreadministraciones. Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Ignacio Argote Vea-Murguía

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 7 El crédito concedido por las entidades financieras a las empresas que operan en España creció casi un 1% en noviembre, un incremento que triplicó a la financiación facilitada a las familias y hogares 1% El consumode combustibles de automoción descendió un 4% en noviembre frente al mismo mes de 2021, hasta los 2,27millones de toneladas. Asimismo, fue un 2,6% inferior al registrado en 2019, según Cores 4% En Mayúsculas ►LORENZO MENDOZA AlimentosPolar Españaha recibido el PremioEuropeoa Mejor Empresadel Año2022en la categoríade Alimentación: Produccióny Distribución ► IGNACIOSILVA La Asamblea General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas ha aprobado por unanimidad su nombramiento como consejero y nuevo presidente ►JOSÉMª JOVER El presidentede la junta rectorade la FundaciónCirugía Españolahasido nombradovicesecretariode la Federaciónde Asociaciones CientíficoMédicas Españolas (FACME) ►ANDRÉSVALVERDE El Consejo deMinistros ha aprobado su nombramiento como director de gabinete de la vicepresidenta primera yministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en sustitución de Judith Arnal Doblegando la inflación 45Líneas Opinión Nuestropresidente es un crack. No solo está «doblegando la curva de la inflación», como ha dicho, sino que está bajando el paro, haciendo quecrezca laeconomíamásque nunca,quitandoimpuestos,conteniendo la deuda y arreglándonoslavidaengeneral,sobretodo a los hipotecados. Por algo aseguróYolandaDíazqueeséste«el mejor Gobierno de la democracia». Sequedócorta.De laHistoria de la Humanidad, debería decir. Primero «venció al virus» enunascuantassemanas, yahora logra toda esta suertedemilagros para derrotar también a Putin. Hasta la mala gestión de los fondoseuropeosesporculpa del autócrata ruso. Nohayderecho,puestanmagnánimossomosquehastavamos a dar 200 euros al año a los más desfavorecidos. Y la derecha tiene la culpa de todo. Por decir primeroque«elvirussiguevivo». Por afirmar después que la cifra del desempleo está maquillada con el millón de fijos-discontinuos que cobranel paroperono son parados. Por atreverse a plantearquelabajadadelainflaciónestabadoblementedopada por la excepción ibérica y los 20 céntimosaloscarburantes, ypor usar solo la tarifa regulada para obtener el IPC de la luz. Por subrayar,enfin,quesomoselúnico país de laUE que no ha alcanzado el PIB prepandémico, la calidad del empleo es ninguna, los costes laborales suben, la productividad baja, la deuda se disparayeldéficit estádescontrolado por un gasto públ ico inabarcable que ni tan siquiera unarecaudaciónrécordescapaz decompensar.Todofantasíasde PP y Vox. El país está que se sale. José Antonio Vera

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Las pymes solo han utilizado un 20% de la ayuda del «Kit Digital» Cristina Ruiz. MADRID Las pequeñas ymedianas empresas encuentranespeciales dificultades a la hora de afrontar con éxitoelprocesodetransformación digital. Para adaptarse a ello de la mejormaneraposible,elGobierno lanzó el pasado año el conocido como «Kit Digital». Sin embargo, ►Todavía tienen a su disposición 2.330 millones de euros de los 3.067 con los que está dotado el programa Las pymes pueden utilizar la ayuda para comprar herramientas digitales, entre otras cosas gestión de clientes, ciberseguridad, gestióndeproveedores y oficina digital, entre otras. Peseaquelaspymestienenasu disposición estas ayudas, no a todas les resulta fácil acceder a las mismas. Y como muestra, un botón.yotramitorevelaque,del total delasempresasquehansolicitado las subvenciones, el 12%abandonóelproceso,entreotrosmotivos, por la complicada burocracia al realizar la petición. Delprimersegmentodeayudas resultallamativo,destacalaplataformaespecializadaenlatramitación de ayudas, que el 51,9% de quienesiniciaronelprocedimiento recibió algún tipo de requerimiento administrativo que impedía la continuación del proceso. Convocatorias La primera convocatoria del «Kit Digital» está dirigida a empresas de entre diez y 49 empleados, la cuantía de la ayuda es de 12.000 euros por pyme y el plazo de presentación está abierto hasta el 15 demarzo de 2023. La segunda es paraempresasdeentretresynueve empleados, con 6.000 euros por pyme, y el plazo para solicitarla es hasta el 2 de septiembre de 2023. La tercera convocatoria, con2.000eurosdeayudaporempresa, seenfocaaorganizaciones deentreceroymenosde tres empleados. Está abierta hasta el 20 deoctubrede 2023. Se trata, pues de un apoyo financiero que ayudará a las empresas a adaptarse, entreotrascosas,alaLey18/2022, más conocida como «Crea y Crece», aprobada hace solo unas semanas en el Congreso de los Diputados, y que ha introducido novedades importantesen loque a la factura electrónica se refiere. La más relevante es que se va a generalizar en las operaciones entre empresarios y profesionales,demaneraquecasi tresmillones depequeñas ymedianas empresas están obligadas a realizar facturas en este formato. Tendrán también laobligación deproporcionar informaciónsobre los estados de la factura, tantosi sondestinatarioscomosi son losemisoresde lafactura.Asimismo, las soluciones tecnológicas y plataformas empleadas deben garantizar la interconexión e interoperabilidad gratuitas. A ello se une que durante un plazo de cuatro años desde la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios podrán solicitar una copia sin incurrir en costes adicionales, ypodrán seguir consultando sus facturas electrónicas, aunquehayanresueltosucontrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electrónicas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con anterioridad. No saben o no pueden Lasempresasestarántambiénobligadas a expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con particularesqueaceptenrecibirlas oque lashayansolicitadoexpresamente.Estedeberesindependientedel tamañodesuplantillaodesu volumen anual de operaciones. Además, deberán habilitar procedimientossencillosygratuitospara que losusuariospuedanrevocarel consentimientodadoalarecepción de facturas electrónicas en cualquiermomento, y facilitaraccesoa losprogramasnecesariosparaque los usuarios puedan leer, copiar, descargareimprimirlafacturaelectrónicade forma gratuita, sin tener queacudiraotrasfuentesparaproveerse de las aplicaciones necesarias paraello. Pese a los requerimientos de la nueva normativa, lo cierto es que todavía muchas de esas pymes y autónomosdenuestropaísdesconocen esta imposición. Otras, sin embargo, a pesar de saberlo, no tienenni lasherramientasni el conocimiento para automatizar el proceso. El «KitDigital», por tanto, puede suponer una oportunidad muy interesanteparaeliminar estas barreras. 12% de las empresas que optaron a la subvención abandonó el proceso por la excesiva burocracia 12.000 euros es la cuantía de la primera ayuda del «Kit», destinada a pymes de entre diez y 49 empleados EFE ya sea por desconocimiento o dificultad, lociertoes que las pymes noestánhaciendousodeestaayuda, yaqueaún tienena sudisposición 2.330 millones de euros, según datos facilitados por la plataformayotramito, loquesuponecasiun80%del totaldelos3.067 millonesdeeurosde fondoseuropeosquesearticulanenelprograma,queconstadetresfasesyalque pueden optar todas las pymes españolas, sea cual sea su tamaño. El«KitDigital»proporcionaalas empresas un bono de digitalización que pueden utilizar para comprar soluciones digitales ya disponiblesenelmercadoenámbitos como la elaboración y gestióndepáginasweb, presencia en internet, comercio electrónico,

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 9 El libro «Herencias Felices» de Alejandro Ebrat Picart, editado por Deusto, es el mejorensuespecialidad. Nos ofrece la informaciónnecesaria para gestionar eficazmente nuestras herencias familiares, tomando las decisionesmás acertadasparaobtenerelmejorresultado económico. Se centra en los dos puntosmásconflictivosdeunaherencia: los problemas familiares y los impuestos apagar. ¿Quéprovocaunaherencia«infeliz»? Elprimertemasonlaspeleasentre losherederos;hayquedecirquelas herencias son conflictivas en un porcentaje altísimo, enun90%. La herencia feliz, esa en la que todos están contentos con lo que les ha tocado,esdifícilquesedé.Cuando entra la familia política, los maridos,mujeres y sus hijos ya está liada. Este es uno de los dos grandes motivos de la herencia infeliz, las peleas entre los hijos. El segundo gran bloque es el tema de los impuestos quenos tocapagar. ¿Quémotivosdanlugaralaspeleasentre loshijos? El motivo principal es la falta de reparto. Es decir, a los hijos hay quedarles las cosasbienmasticadas y a ser posible bienes asignadosenconcreto, enlamedidaque se pueda. Porque a la hora del reparto es cuando se pelean, «yo quiero eso, yo quiero lo otro». La herenciainfelizesculpadeldifunto porque no ha hecho bien las cosas. Yo siempre digo que la culpa la tiene el propio fallecido, por nohacerentestamentounadesignación concreta de bienes. ¿Quéocurresimorimossindejar testamento? Eso es un drama. Primero porque seheredaloquemarquelaley.Yen derechocomúnsitúnotieneshijos, heredan lospadrespor encimadel cónyugeenlamayoríadecomunidades autónomas, excepto en Cataluña y Galicia. Y morir sin testamentoesademásmáscaro.Yluego estáeltemamásgordoyesnohaber hechoreparto.Untercerproblema conelquenosencontramosesque alagentemayorselaestáobligando ahacertestamento,esloquellamamos captación de voluntad. Por ejemplo, la persona de compañía cogeal ancianoal que cuida, yque ya no se entera de nada, se lo lleva a un notario y le hace hacer testamentoafavordeesapersona.Oun hijoquese lollevaavivirasucasay quécasualidadquecuandomuere el testamento está a favor del hijo con el que vivía. Impugnar un testamento esmuy difícil, se necesita una seriedepruebas. ¿Cuálessonlostemasmásconflictivosen lasherencias? Cuando nos dicen: yo no quiero que la herencia llegue a parar al yernooa lanuera. Esoesmuy típico. Pero existenmecanismos en el propiotestamentoparaestablecer que nunca llegue a suceder esto. Otro tema conflictivo es el de las legítimas:segúnlacomunidadautónoma en la que vivas, hay una parte, la legítima, que obligatoriamente vaa loshijos. Pues aquí hay queconcretarquélesdejasdelegítima, porque si no cogerán ellos lo quequieran,esporesoquehayque Rosa Carvajal. MADRID nosotros ya no tenemos a nuestra edad,pidenunahipoteca,unpréstamo, esdecirque tienenriesgode perder el dinero. ¿Ydesdeelpuntodevistatributario, es mejor donar en vida o esperar a laherencia? Desde el punto de vista tributario, hay comunidades en las que conviene donar en vida porque no se pagan impuestos y las ventajas de donar en vida es que ya has repartidoynohabrápeleas,ytequitasel impuestodepatrimonioporquete vacíasdepatrimonio.Hayqueanalizar todo, ver si sale a cuenta ono, peroaunyasí,nosoymuypartidariode las donaciones en vida. ¿Cuál es la parte más delicada deunaherencia? La partición hereditaria, hacer partes cuando el difunto no lo ha hecho. Llegar a un acuerdo entre todos,quiénsequedaqué,porque hay que evitar los indivisos, le dejas dos casas a tres hermanos y luego los sobrinos sematan. Avecesmuere un hijo y resulta que te encuentras de copropietario a los hijosde tuhermano. Si nopuedes establecer los lotes, haymecanismosparaque si enunaño laspartes no se han puesto de acuerdo por ejemplo en la venta de una casa, ésta se acabe vendiendo. ¿Qué recomienda para diseñar el trámitede lasherencias? Primero, la redacción de un testamento y luego la programación sucesoria. Yo siempre aconsejo acudiraunabogadoexpertoensucesiones que estudie la situación patrimonial de ambos cónyuges, quelaanaliceyquehagaundiseño de esa herencia, partiendo de la base de su situación familiar para evitar problemas.Después sehace una estrategia sucesoria desde el puntodevistadelosimpuestos.No solo diseñamos testamentos, también hacemos estrategias sucesorias a20años de vista, por ejemplo haciendodonaciones poco a poco para pagar menos impuestos. Lo queyoaconsejoesprevisiónyluego sepuede ir cambiando, porque las relacionespersonalesentrepadres ehijoscambianylaspatrimoniales también. Yo puedo haber vendido unacasa,compradootra,haberme divorciado... Amí viene gente con testamentos dehace40años. ¿Qué podemos hacer si prevemosquelaherenciavaaserconflictiva? Aconsejo nombrar a un albacea, mejorqueseaabogado, alguiende confianza a quien dar unas directrices. Él serámi otroyocuandoyo no esté y tendrá incluso la facultad dedesheredar a loshijos. Alejandro Ebrat Picart Autor de «Herencias Felices» «La herencia infeliz es culpa del difunto que no ha hecho bien las cosas» «A los hijos hay que dejarles las cosas bien masticadas, porque a la hora del reparto es cuando se pelean» concretar y sermuy consciente de las legítimas, lo que toca en cada región. Enlamayoríade lascomunidades sondos terceras partes. ¿Esmejor donar en vida o esperar a laherencia? Va en función de la comunidad porquedependedelos impuestos. Sin tener en cuenta esto, yo aconsejo que a los hijos en vida «ni agua». ¿Por qué? Primero porque tus hijos se vanadivorciar, porque dos de cada tres matrimonios en España lo hacen, y cuando tu hijo se divorcie, la ex o el ex se quedará con el piso o al revés. En segundo lugar, porque en general donar en vidaesmáscaroqueheredar.Ytercero, porque los hijos están sometidos a riesgos económicos que Aconsejo que en vida a los hijos no se les dé ni agua, porque las circunstancias cambian»

Domingo. 8 de enero de 2023 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS Los jóvenes universitarios españoles tienen nuevas opciones relacionadas con la economía social DREAMSTIME Agenda 2030 La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)hapresentadoel informe «LaEconomía Social en la formación universitaria de postgrado. Curso 2022-2023». Según este informe,enelpresentecursoacadémico las universidades españolas hanofrecido76 acciones formativasdepostgrado,19cátedrasytres doctorados relacionados con la economíasocial, loquesuponeun total de 98 acciones. El documento, realizado anualmente por esta T. E. MADRID ►En el curso 2022-2023 oferta 76 acciones formativas relacionadas con este modelo empresarial La Universidad impulsa la economía social las nuevas tendencias del mercado y del sector educativo. Así, un análisis comparativoenel tiempo desde2012,añoenquesecomenzó a realizar el estudio, muestra cómoconceptoscomoemprendimiento social, economía circular, sostenibilidad o innovación han ido adquiriendo unmayor protagonismo en detrimento de otros temas enmarcados en conceptos comolaintervenciónsocialoasistencial (dependencia, cooperación, etc.). Cataluña yValencia De las 98 acciones formativas relacionados con la Economía Social en el curso 2022-2023, el 19% se desarrolla en Cataluña y otro 19%enlaComunidadValenciana. Las sigue el País Vasco, con el 12,7% de las acciones ofertadas. PordetrássesitúanlaComunidad de Madrid (10,1%), Andalucía (8,9%), Castilla y León (7,6%), Región de Murcia (5,1%), Aragón, IslasBaleares yNavarra (queofertan el 2,5% cada una de ellas), y Cantabria, Castilla-La Mancha, ExtremaduraeIslasCanarias(que representan el 1,3%del total cada una de ellas). El informe también señala la mayor oferta online de este tipo de formación, siendo el 40,51% de los cursos disponibles este curso 2022-2023 online, mientras que el 35,44% ha sido semipresencial y el 24,05% presencial. Este informe incluye este año, además, algunas iniciativas que, aunqueapriorinoestuvierancontempladas en la clasificación de tipologíadecursodepostgrado, sí constituyenunfocodeinteréspor ser actividades formativas ligadas almundo académicoque fomentan la investigación, el encuentro o el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la economía social. Como conclusiones de este inLa sostenibilidad o la economía circular adquieren mayor protagonismo en los planes universitarios confederación, muestra las diferentesmodalidadesdeformación existenteenmateriadeeconomía social, incluyendotantoloscursos vinculadosdirectamenteconeste modelo empresarial como aquellos que contemplan la economía social dentrode suprogramación y planes de estudio o que se centran en alguna de sus diferentes modalidades jurídicas. Segúnmuestraelestudio,el62% de los cursos analizados ofrecía formación específica en economía social y el 38% restante contemplaba en su programación o en una parte de los planes de estudio asignaturas relacionadas con los modelos de empresa enmarcados en el concepto de economía social. Cabe destacar que tanto la modalidad como las materias vinculadas a la economía social han ido variando a lo largo de los últimos años, incorporándosenuevosconceptosenlosprogramas formativosmás acordes a forme, desdeCEPES señalanque, pese a que cada vez son más las universidadesespañolasycentros que van ampliando el abanico de posibilidades, laofertasiguesiendolimitadayconciertacapacidad de mejora. En este sentido, apela alaimplicacióndetodos losagentes académicos, políticos y sociales, con el fin de que más universidades y otros centros se sumen a la docencia e investigación de estemodelo empresarial para establecer una oferta especializada y amplia que «contribuya a crear, administrar y gestionar con alto rigor profesional, las empresas y entidades de la economía social del futuro». «Esta mayor presencia en las acciones formativas ofertadas, tanto en universidades como en otros centros o instituciones, evidencia la importancia de investigar y analizar este interés por la economíasocialenelámbitoacadémico de cara a, no solo a ampliar, fomentar ydifundir laoferta formativa existente haciéndola extensiva a todas las etapas de la educación superior, sino a ir más allá y dotar de tecnificación a futuros gestores de las empresas de economíasocial»,concluyendesde CEPES. Claves ►CEPESha sido una organización empresarial de la economía social pionera en la promoción de los Objetivos deDesarrollo Sostenible desde su lanzamiento en 2015. ►El compromisode las empresasdeeconomía social contodos losODS deAgenda2030 contribuyeaconstruirun futuromejorpara las generacionesvenideras, basadoenuncrecimientoeconómicocompatible con lasaluddel planeta.

LA RAZÓN • Domingo. 8 de enero de 2023 DINERO&NEGOCIOS 11 Semana alcista en los principales índices mundiales, destacandoelcomportamiento de los selectivos del ViejoContinente, tras una batería de datos macroeconómicos realmente positivos. Mientras vemoscómolainflaciónpudierahaber tocadotecho, laactividadeconómicanoseharesentido tanto como podíamos esperar, por lo que parece que los bancos centrales han subido tasasde interés a ritmos frenéticos sin perjudicar a la economía, o al menos de momento. Estas subidas han sido especialmente importantesenel sectorbancario,ydada la ponderación que tiene en nuestro selectivo nacional, ha permitidoqueel Ibex35obtenga un rendimiento superior al resto de sus homólogos. Tambiénha ayudado la estabilidad en los rendimientos de los bonos que ha permitido respirar a aquellas empresas con altos niveles de endeudamiento. Sin embargo, el mejor valor del índiceha sido IAG, que festeja la reapertura de las fronteras en China y las caídas en el preciodelpetróleo.Buenasnoticias tambiénconel preciodel gas natural, ya que las altas temperaturasyelaltoabastecimiento de gas licuado están haciendo caer su precio hasta niveles previos al conflicto de Ucrania, por lo que la temida crisis energética queda algo más alejada. En EE UU, este arranque no hasidotanpositivo, sobre todo desdeelámbitocorporativo,ya queTeslayApplehanreducido sus estimaciones de ventas, mientras que Amazon ha comunicado un número de despidos mayor al esperado, todo ello además tras conocerse en las minutas de la FED que las subidas de tipos seguirán evolucionandoal alza conel finde combatir la inflación. Europa continúa la celebración Opinión Manuel Pinto, Gestor de cuentas en XTB Manuel Pinto MERCADO CONTINUO 2,59% 14.436,31 3,68% 1,61% 7.633,45 2,44% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Última cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) 2,86% 6.761,50 4,44% CAC 40 (París) 3,23% 24.832,70 4,75% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue IBEX 35 (en puntos) Semana Ene Mar May Jul Sep Nov Ene 8.607,60 Año 05/01/2023 01/01/2022 Lingotes 6,520 23,28 Edreams 4,200 13,07 Airtificial 0,059 12,81 Audax 0,894 11,33 Bodegas Riojanas 4,320 11,11 Grifols 11,575 10,95 Ence 3,020 9,96 Prosegur 1,943 9,92 Grifols B 8,320 9,86 Mediaset 3,552 9,38 Valor Último Dif (%) Alantra 11,650 -4,49 Grenergy 26,460 -4,23 Metrovacesa 6,300 -3,34 Repsol 14,765 -3,31 Duro Felguera 0,664 -2,90 Nyesa 0,018 -2,15 Vocento 0,630 -1,56 Acciona Energía 34,660 -1,40 PharmaMar 64,180 -1,26 Coca Cola 53,000 -0,96 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 2,30 0,83 0,02 España 3,37 2,06 0,07 Francia 2,80 0,47 0,01 Italia 4,31 0,77 0,03 Portugal 3,29 1,07 0,04 Reino Unido 3,57 1,22 0,04 España 107,350 4,78 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 1,053 -0,76 Libra esterlina 0,884 0,45 Franco suizo 0,985 -0,10 Yen japonés 140,170 -0,24 Corona sueca 11,259 1,00 Dólar australiano 1,560 0,59 Dólar canadiense 1,430 -0,01 Dólar Hong Kong 8,225 -0,78 Zloty Polaco 4,689 0,55 Dólar Neozelandés 1,691 0,37 1 euro Día (%) Letras a 6 y 12 meses 10/01/23 Bonos y Obligaciones 12/01/23 Letras a 3 y 9 meses 17/01/23 R.E.C. 0,2727 09/01/23 FAES 0,0370 09/01/23 Repsol 0,0250 11/01/23 Gestamp 0,0610 12/01/23 8.369,70 8.559,80 3,48% 4,60% En 2023 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 3,316 Media mes Acciona 172,900 9.457,29 1,62 175,80 171,50 0,58 Acciona Energía 34,660 11.378,90 -1,40 36,64 34,56 -4,10 Acerinox 9,610 2.494,39 3,50 9,78 9,36 3,98 ACS 27,460 7.786,11 1,79 27,48 26,78 2,58 Adolfo Domínguez 4,010 36,73 1,80 4,09 3,92 -0,50 Aedas 14,060 656,23 7,32 14,50 13,82 2,03 Aena 126,900 19.050,00 4,62 127,30 117,80 8,18 Airbus 115,400 90.958,86 3,33 116,18 111,10 3,89 Airtificial 0,059 78,55 12,81 0,06 0,05 10,65 Alantra 11,650 450,06 -4,49 12,00 11,60 -3,32 Almirall 9,315 1.685,37 4,21 9,42 9,08 3,04 Amadeus 52,520 23.624,18 1,10 52,56 48,65 8,18 Amper 0,159 173,17 5,74 0,17 0,15 6,43 Amrest 4,220 926,52 1,25 4,22 4,05 1,44 Aperam 32,370 2.589,48 4,77 33,09 29,78 9,43 Applus 6,515 884,50 1,59 6,57 6,33 1,56 Arcelor Mittal 26,455 23.218,07 3,75 26,66 24,80 7,58 Arima 7,350 208,96 2,11 7,50 7,20 -2,00 Atresmedia 3,432 771,11 7,32 3,44 3,21 7,52 Atrys 6,180 449,22 0,32 6,2 6,40 6,06 Audax 0,894 391,86 11,33 0,92 0,75 19,28 Azkoyen 6,160 149,63 2,31 6,34 5,98 -0,32 Banco Sabadell 0,954 5.385,01 5,92 0,96 0,89 8,36 Banco Santander 2,974 50.013,73 5,90 2,98 2,81 6,12 Bankinter 6,716 6.056,56 5,85 6,76 6,30 7,15 BBVA 6,154 37.103,31 7,87 6,17 5,67 9,23 Berkeley 0,194 86,48 1,81 0,20 0,18 8,38 Bodegas Riojanas 4,320 21,85 11,11 4,58 3,80 5,88 Borges-Bain 2,740 63,40 - 2,98 2,74 - CAF 27,850 958,15 6,30 28,05 26,70 5,09 Caixabank 3,888 31.492,95 5,69 3,92 3,68 5,88 Cash 0,641 980,78 8,81 0,65 0,59 7,19 Catalana Occidente 29,600 3.582,00 -0,17 30,00 29,05 0,17 Cellnex Telecom 32,360 22.833,28 2,42 32,47 31,06 4,66 Cevasa 7,450 173,24 3,03 7,45 6,80 8,76 CIE Automotive 25,100 3.083,36 3,08 25,16 24,00 4,32 Clínica Baviera 18,200 296,80 2,87 18,25 17,50 4,30 Coca Cola 53,000 24.318,06 -0,96 53,20 49,50 1,53 Corp. Fi. Alba 44,050 2.615,67 3,76 44,60 43,10 2,09 Deoleo 0,235 117,00 4,92 0,24 0,22 5,86 Dia 0,013 772,27 2,29 0,01 0,01 4,72 Dominion 3,635 552,65 4,53 3,66 3,50 1,39 Duro Felguera 0,664 63,74 -2,90 0,68 0,63 2,15 Ebro Foods 14,920 2.295,67 1,22 15,04 14,60 1,77 Ecoener 4,620 261,40 0,00 4,62 4,57 1,09 Edreams 4,200 535,94 13,07 4,27 3,94 6,33 Elecnor 10,650 926,55 0,00 10,80 10,40 0,47 Enagás 16,015 4.191,84 4,84 16,49 15,58 3,16 Ence 3,020 747,19 9,96 3,09 2,80 7,47 Endesa 18,475 19.491,63 6,04 18,75 17,65 4,76 Ercross 3,400 328,44 5,03 3,50 3,27 4,94 Ezentis 0,086 40,06 - - - - Faes Farma 3,495 1.089,29 0,85 3,61 3,49 -0,43 FCC 8,830 3.879,35 1,72 8,95 8,61 0,11 Ferrovial 24,740 18.004,22 0,57 25,01 24,31 1,10 Fluidra 15,350 3.024,43 8,33 15,52 14,28 5,72 Gam 1,145 108,33 5,00 1,20 1,10 7,51 Gestamp 3,886 2.242,20 7,45 3,91 3,61 7,53 Grenergy 26,460 743,41 -4,23 29,00 26,42 -4,55 Grifols 11,575 4.943,11 10,95 11,83 10,86 7,47 Grifols B 8,320 2.172,44 9,86 8,50 7,83 6,26 IAG 1,565 7.812,67 6,47 1,58 1,41 12,51 Iberdrola 11,055 70.460,19 1,69 11,19 10,91 1,14 Iberpapel 13,800 151,80 4,60 13,90 13,30 5,75 Inditex 26,320 81.936,78 4,77 26,39 25,00 5,92 Indra 10,840 1.906,10 1,69 10,93 10,60 1,78 Inm. Colonial 6,300 3.391,48 6,40 6,46 6,08 4,83 Inm. del Sur 7,460 139,27 2,74 7,66 7,46 4,78 Innovate S. 0,696 40,15 - - - 16,00 Lar España 4,285 358,62 2,10 4,39 4,27 1,42 Libertas 7 0,890 19,50 2,22 0,92 0,92 -2,20 Línea Directa 1,010 1.111,27 1,92 1,08 1,01 -2,13 Lingotes 6,520 65,20 23,28 6,56 5,16 20,74 Logista 23,760 3.154,14 0,34 24,20 23,52 0,68 Mapfre 1,801 5.546,28 -0,33 1,83 1,75 -0,50 Mediaset 3,552 1.126,15 9,38 3,62 3,25 7,18 Meliá Hotels 4,942 1.095,83 3,80 4,97 4,62 7,95 Merlin Prop. 8,880 4.180,96 2,22 9,10 8,88 1,20 Metrovacesa 6,300 957,08 -3,34 6,50 6,25 -1,10 Miquel Costa 11,940 478,40 6,07 12,00 11,34 2,05 Montebalito 1,330 42,56 -0,74 1,36 1,28 -1,48 Naturgy 24,310 23.542,22 -0,20 24,85 24,09 - Naturhouse 1,650 99,30 0,95 1,66 1,56 4,76 Neinor 8,750 699,90 5,84 8,83 8,23 6,97 Nextil 0,432 148,81 -0,22 0,45 0,43 1,89 NH Hoteles 3,030 1.320,31 -0,33 3,07 2,96 2,02 Nicolás Correa 4,940 62,32 3,87 5,10 4,80 4,00 Nyesa 0,018 17,92 -2,15 0,02 0,02 - OHLA 0,479 285,51 7,86 0,49 0,46 6,91 Oryzon 2,660 149,46 1,89 2,76 2,52 7,26 Pescanova 0,377 10,63 0,00 0,38 0,36 4,72 PharmaMar 64,180 1.182,42 -1,26 67,18 63,70 -0,19 Prim 11,000 188,25 3,24 11,15 10,60 1,85 Prisa 0,294 217,01 6,19 0,31 0,28 4,63 Prosegur 1,943 1.069,78 9,92 1,97 1,78 9,59 Realia 1,070 877,68 0,00 1,10 1,07 - REC 16,455 8.903,47 3,72 17,13 16,36 1,20 Reig Jofre 2,385 187,04 8,17 2,46 2,20 8,90 Renta 4 9,860 402,86 0,00 10,00 9,70 0,61 Renta Corp. 1,345 44,24 4,62 1,39 1,30 0,75 Repsol 14,765 20.295,93 -3,31 15,38 14,36 -0,57 Rovi 36,220 1.951,06 3,65 37,34 36,02 0,44 Sacyr 2,650 1.734,30 2,97 2,72 2,60 1,92 San José 3,915 259,45 2,86 4,07 3,90 -1,14 Siemens Gam. 18,050 12.294,64 -0,06 18,07 18,05 - Solaria 17,025 2.124,79 1,65 17,68 16,97 -0,55 Soltec 4,250 406,76 3,72 4,35 4,18 2,96 Squirrel 2,220 197,65 0,45 2,39 2,18 -5,93 Talgo 3,335 412,91 2,12 3,39 3,31 1,06 Téc. Reunidas 10,200 570,14 4,97 10,40 9,20 11,84 Telefónica 3,543 20.432,79 4,40 3,54 3,39 4,67 Tubacex 2,095 269,57 3,83 2,10 1,99 4,85 Tubos Reunidos 0,250 43,67 2,02 0,26 0,24 1,63 Unicaja 1,160 3.092,88 5,94 1,17 1,03 12,51 Urbas 0,010 134,37 5,15 0,01 0,01 -0,97 Vidrala 84,300 2.581,05 5,88 84,60 80,50 4,85 Viscofan 61,600 2.845,80 0,74 62,00 59,85 2,33 Vocento 0,630 78,57 -1,56 0,64 0,61 -0,32 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 8.397,40 Lun Mar Mie Jue 1,066 1,061 1,053 1,054 Vie Lun Mar Mie 3,291 3,316 3,321 Lun Mar Mie Jue 8.607,60 8.612,80 MAYORES BAJADAS SEMANA 3,312 78,08 85,99 78,40 82,46

