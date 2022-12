2022-12-24_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 428-24 / 12 / 2022 ►La dimisión de Macron o la creación de un ejército de la UE, entre las «previsiones escandalosas» de Saxo Bank para el nuevo año Los Cisnes Negros de 2023 ►El Círculo de Empresarios analiza los diez hechos improbables, pero posibles, que podrían impactar en la realidad socioeconómica P. 2a4 Su presidente, Fernando Santiago Ollero, pide reducir la burocracia P. 8 Los gestores administrativos, con las pymes «Queremos seguir siendo un instrumento clave para las pymes» P. 9 Entrevista al presidente de SGR-Cesgar Destinanmás recursos a este capítulo y a la transparencia P. 10 Las firmas del Ibex avanzan en sostenibilidad

Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS 10 ►La dimisión deMacron o la creación de un Ejército de la UE son algunos de los Cisnes Negros pronosticados para el próximo año por SaxoBank y analizados por el Círculo de Empresarios Cristina Ruiz. MADRID AlpoetaromanoDecimoJustoJuvenalsele atribuye la expresión «rara avis in terris nigroque simillinacygno» («un ave rara sobre la tierra y muy similar a un cisne negro»). La frasedel eruditolatinofueutilizada durante años para referirse a algo que era imposible. Existía, pues, el convencimiento universal de que todos los cisnes del mundo eran blancoshastaque,afinalesdelsiglo XVII, una expedición holandesa encabezadaporWillemHesselszde VlaminghdescubrióenelRíoSwan cisnesnegros.Asíque,apartirdeese momento, la expresión cambió su sentido, y se modificó para hacer referenciaaunaimposibilidadpercibidaque, sinembargo,podríaser más adelante refutada. Lo que en principiohubierasido tansolouna anécdotaquehubierasidorelevante solopara elmundode laOrnitología(eldescubrimientodeánades cuellilargasdeplumajeoscuro) fue muchomásallá,yaquepusoenevidencialafragilidaddelconocimientohumano,yqueunasolaobservaciónpuedeinvalidarunaafirmación generalizada. Eseaxiomaes el puntodepartidaparadesarrollartodaunateoría económica (que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida) en tornoal impactoquetieneaquello que es altamente improbable. Su padre es Nassim Nicholas Taleb, profesor deCiencias de la IncertidumbredelaUniversidaddeMassachussetsdeAmherst.Deorigen libanés, aunque nacionalizado estadounidense,estematemático, investigador, filósofo, financieroy experto en comportamiento económico ha desarrollado, pues, esta teoría bautizada, como no podía ser de otromodo, como «El CisneNegro». Pero, ¿enqué consiste estahipótesis, investigación y conclusión inspiradaenelmundode lasavesy cuál es su importancia? Se trata de unametáforaeconómica que describe sucesos que ocurren por sorpresa y que ningún analista había previsto, precisamente,porsuimprobabilidad, pero que terminanteniendo un gran impacto y repercusiones, y queTalebdesgrana ensu libro«ElCisne Negro.Elimpactode losaltamenteimprobable», que enEspañahaeditadoPaidós, y que, según ha confesado el presidente de Amazon, Jeff Bezos, es uno de sus librosdecabecera. Ensuconcienzudo ensayo, el autor atribuye a estos cisnes negros tres características: rareza, impacto tremendoypredictibilidad retrospectiva, es decir, la tendencia que tienenlossereshumanosa«inventar» explicaciones después de lo ocurrido, con lo que se transforman en expl icables y hechos que pueden cambiar 2023 1. Un grupo demillonarios crea un fondo para un nuevo sistema energético 2. Dimisión de Emmanuel Macron

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 previsibles. «La incapacidad de predecirlasrarezasimplicalaincapacidad de predecir el curso de la historia, pero actuamos como si fuésemos capaces de predecir los hechoso,peoraún,comosipudiésemoscambiarelcursodelahistoria»,señalaTalebensulibro.Como decíaMarkTwain, «esdifícil hacer predicciones, especialmente de futuro». Y es que todos los días sucedencosasinesperadasquecambiannuestra vida enun instante. Taleb enumera como grandes «cisnes negros» modernos la PrimeraGuerraMundial, laaparición delordenadoreInternet, larevolucióndeGoogleolosatentadoscontra las Torres Gemelas en Nueva York.Tambiénleponeestaetiquetaalosdescubrimientoscientíficos yalosgrandes logrosartísticos.Taleb vivió su propio cisne negro, cuando El Líbano se vio envuelto enunaguerracivil, loque leobligó apasar años refugiado enun sótano. Aunque si hubo uno que tuvo influenciaensupensamiento,más quecualquierotro, talycomoélha reconocido, fue el que se produjo el 19 de octubre de 1987. El conocidocomo«lunesnegro»,enelque WallStreetvioreducidosuvalorun 22,6%, reforzó su creencia en los eventos fortuitos.Yesqueantesde dedicarsea laprobabilidad, trabajó como «trader», analista cuantitativo y dirigió su propia firma de inversión,aunquesiemprehuyóde losmodelospromovidospor la industria financiera. Su apuesta por posiciones «a corto» («short selling», en inglés), es decir, apostar por la caídadeunvalor, lehizo ganar casi 40 millones de dólares en un solo día cuando se produjo el gran desplome bursátil, algo que atribuyó a un suceso inesperado y noaunaconcienzudaestrategiade inversión. Aunque Taleb no losmencione, ya que su libro fue publicado en 2008, hechosmás recientes, como 3. La cotización del oro se dispara hasta 3.000 euros la onza elBrexit, laCOVID-19, laGuerrade Ucraniaoelrepuntedelainflación tambiénentraríanenestacategoría desucesos improbables conaltísimasrepercusionessocioeconómicas.Noobstante, algunosexpertos cuestionan si la pandemia es un cisne negro, por lo que prefieren incluirla en la categoría de rinoceronte gris, otrametáfora inspirada enlazoología, ycuyaidea, expuestaporMicheleWucker en laCumbre de Davos de 2013, responde a laevidenciadeque,aligualquehay una gran probabilidad de encontrarunrinocerontegrisenunsafari por la sabana africana, también hay sucesos que, a pesar de ser reconocidosyevaluadosy,portanto, previsibles,resultanignoradoshasta que ya son demasiado grandes comopara controlarlos. Partiendo de la teoría del cisne negro, los analistas de Saxo Bank, como ya es tradicional, hanpublicadosuinformeconlosdiezeventos poco probables, pero con gran impactoenelcrecimientomundial y losmercados, a losque losexpertos del banco danés se refieren como«previsionesescandalosas», quetambiénhaanalizadoladirectora de Economía del Círculo de Empresarios,Mercedes Pizarro. Lodiezcisnesnegrosde2023son los siguientes: 1. Coalición millonaria para crearunnuevosistemaenergético. Lademandadeelectricidaden elcontextodeladigitalizaciónlleva aunacoalicióndemillonarios,denominada«/irdStone», formada por los dueños de grandes empresas tecnológicas, a crear un fondo deunbillóndedólaresparadiseñar unnuevo sistema energético. 2. Dimisión de Macron y conmoción en la UE. El presidente francés, ante la fuerte oposición a sus reformas en el parlamento, abre lapuertadelElíseoa lacandidata de ultraderecha Marine Le Pen, causando una gran conmoción en la UE y sus instituciones. AdemásMacroncumple susueño de crear una startup. 3.Laonzadeorosedisparahasta los3.000dólaresporonza. Los bancos centrales fallan en el control de precios, lo que incrementa el valor del oro por la mentalidad de economía de guerra. Aumenta la inversiónennuevasprioridades de seguridad nacional (fuentes y transiciónenergéticaycadenasde suministro) y se incrementa la liquidez mundial para evitar la debacle delmercadode deuda. 4. Creación de las Fuerzas Armadas de la UE. La Guerra de Ucraniaobligaa laUEareforzar su defensa. Así, se decide la creación de un ejército europeo en 2028 financiadocondiezbillonesdeeuros en 20 años y respaldado por una emisiónde bonos de laUE. 5.Prohibicióndeproducircarnepormotivosclimáticos. Almenosunpaísseadelantaenlacarreraclimáticayprohíbelaproducción de animales vivos en 2030, que es la responsable de un tercio de las emisionesdegasesdeefectoinvernadero. 6.ReferéndumenReinoUnido para incorporarse a la UE. La inestabilidad política y la recesión económicareabreneldebatesobre la conveniencia del Brexit y los laboristas vuelven al poder. Se celebra un referéndumen el que gana el sí a la reincorporacióna laUE. 7.Racionamiento y control de precios para combatir la inflación. El difícil control de la inflación con la globalización en retroceso y el aumento de las necesidades energéticas en un contexto de economía de guerra conducealatentacióndecontroles de precios y racionamiento. Las presionessobrelospreciosamenazan la estabilidad, pero solo los precios demercadomejoran. 8.Nueva unión monetaria de lospaísesdelaOPEPyChinadesligadadeldólarestadounidense. Para limitar el poder de Estados Unidos a través de su divisa en el sistema monetario internacional, lospaísesquesonsusaliadosabandonanel dólar yel FMI.Creanuna uniónmonetariayunanuevaunidad contable y activos de reserva, enBancor. 4. La UE crea su propio ejército y lo financia con una emisión de bonos 5.Se prohíbe la producción de carne por motivos climáticos 6. Reino Unido celebra un nuevo referéndumpara volver a la UE 7. Racionamiento y control de precios para combatir la inflación 8. Los países de laOPEP yChina salen del FMI y crean una unidadmonetaria 9. Japón fija el tipo de cambio dólar-yen en 200 10. Prohibición de los paraísos fiscales y del capital riesgo La I Guerra Mundial, los atentados de las Torres Gemelas o el Brexit son algunos ejemplos Son acontecimientos que nadie había previsto, pero que terminan teniendo un gran impacto Nassim Nicholas Taleb es el padre de la teoría en torno a hechos que suceden por sorpresa Continúa en la página siguiente

Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS LaCurvaYield, tambiénconocida comocurvaderendimiento, seha invertido, loquenodejadeseruna anomalíaeconómica. Estaalteración se produce cuando hay una mayor rentabilidadde losbonosa corto plazo que a largo. La lógica de la inversión dicta que cuanto mayor es el plazo al que se suscribe un bono, más alto es el tipo de interés que se le aplica al mismo, puesto que las posibilidades de que se produzcan acontecimientos que dañen una inversión aumentan considerablemente a medida que esta se extiende en el tiempo.Deahíque,siguiendoeste comportamiento, el rendimiento de, por ejemplo, de un bono a 10 añosseamayorqueeldeotroaun plazomenor.Hastaahí, todo lógico. Sin embargo, si en estos días echamos un ojo a las rentabilidades de los bonos, hay algo que chirría. Así, por ejemplo, la rentabilidad del bono americano a 10 sesitúaenel3,5%,mientrasquela de otros a más corto plazo, como a un año, ya roza el 4,8%. Pero, ¿por qué es importante esta curva? Sencillamente, porque se podría decir que funciona como un oráculo económico, ya que se trata de un indicador que mide la confianza de los inversores, y el hecho de que se haya invertido significa que no tienen demasiada feenel futuro. Por ese motivo, se refugian en deuda a largoplazo, sacrificandorentabilidad por seguridad. Desde luego,noesunbuensíntoma, ya que suele ser una señal depesimismo, yque tambiénanticipa una recesión. Y es que desde 1969, cada vez que la curva se ha invertido en el caso de los bonos americanos (y han sido siete veces), Estados Unidos ha ido de cabeza a una recesión. El cambio de tendencia comenzó el pasado mesdemarzo,asíqueteniendoen cuenta que, desde que se invierte la curva hasta que llegan los dos preceptivostrimestresdedecrecimiento consecutivo para que la desaceleración suba de categoría y se convierta en recesión, pasan entreseisy18meses,EstadosUnidos ya se encontraría en periodo crítico. Al otro lado del Atlántico, si se tomacomoreferenciaelbonoalemán, también se observa esta inversión. Con un rendimiento del 1,91% a 10 años y del 2,33% a un año, nosencontramoscon idéntica situación, solo que las incertidumbresqueacechana laeconomíaeuropeasoninclusomayores, conuna guerra en supropio territorio, unaacuciantecrisisenergética y una política monetaria menos contundente para atajar la inflación que la de la Fed. Entonces,¿habráonorecesión? Esa, sin duda, parece la pregunta del millón, en lo que cada vez se parecemás al cuento de «Pedro y el lobo». De tanto advertirla, muchos la han subestimado, por lo que es probable que, cuando llegue,noscojaporsorpresa,haciendoquenuestromargendemaniobra sea tan escaso como el del desdichado pastorcillo. Jeremy Lawson, economista jefe de abrdn, considera que la economía, efectivamente, está al borde de la recesión. La combinación de un endurecimiento monetario agresivo, liderado por la Reserva Federal, los elevados precios de la energía y las crisis comerciales de Reino Unido y Europa, el lastre de medidas de CovidCero, juntoconladebilidad del sector inmobiliario enChina, probablementeempujenalaeconomía mundial al precipicio. De hecho, el economista adviertede que las recesionesyahancomenzado en algunas economías. Los indicadores adelantados de la zona euroestánenclara contracción, por loque esperaque el PIB se contraiga a partir de este cuarto trimestre de 2022. Eoin Walsh, socio y gestor de carteras en TwentyFour Asset Management, también es de los C. R. MADRID ►Este indicador ha adelantado las siete últimas crisis en EE UU y ya vaticina la siguiente a ambos lados del Atlántico La curva de tipos invertida, el oráculo de las recesiones que se inclina por que la eurozona entre en recesión el próximo año, aunque pronostica que esta será relativamente leve, gracias a larecientemejorade lasperspectivas energéticas. Otra historia es Reino Unido, donde el impacto de la crisis, a su juicio, podría ser muchomás duradero. En cualquier caso, los muchos ymuy cambiantes factores, algunos inclusodesconocidos, hacen muy complicado realizar una previsión fidedigna del devenir económico de los próximos meses.Noobstante, lacurvaYieldya seha invertido, por loquesi tenemos su infalibilidad al predecir crisis anteriores, la economía mundial puede entrar en un periodo ciertamente complicado. Indica desconfianza de los inversores, que sacrifican rendimiento por seguridad Se produce cuando la rentabilidad del bono a corto es mayor que la que ofrecen los de más largo plazo 9. Japónfijael tipodecambio dólar-yen en 200 para restablecer su sistema financiero. La crisis de liquidez mundial por endurecimientode lapolítica monetaria de la Fed y el aumento de los rendimientos de los bonosdel Tesoroamericano incrementa la presión sobre el yen y el sistema financiero japonés. Con un cambio dólar-yenmayor de 180 el Gobierno y el BoJ fijan el suelo temporal en200para restablecer el sistema financiero, monetizar ladeuda y subir tipos. 10. Prohibición de los paraísosfiscalesyfindelcapital riesgo. Los paraísos fiscales detraen ingresos fiscales potenciales esenciales en la economía de guerra. En 2023, la OCDEprohíbelosmayoresdel mundo: las adquisiciones de empresas de la OCDE no podrán realizarse con capital de entidades en paraísos fiscales, poniendo fin al ecosistema de capital riesgo que los utiliza para la atracciónde inversores extranjeros. Estos vaticinios raramente sonacertados,pero,comobuenos cisnesnegros, ycomoya le ocurrió a Willem Hesselsz de Vlamingh al observar las ánadesaustralianas,loimprobable también puede ser real. Y es que los analistas de Saxo Bank predijeron en 2015 que Reino UnidovotaríaporsalirdelaUE, cosa que se cumplió, aunque un añomás tarde. También en 2017anticiparonque lacotización del bitcoin se iba a disparar,aunqueellosloatribuyeron alaspolíticasdelaAdministraciónTrumpynoa laespeculación. Igualmente, para este 2022 vaticinaron que, ante la escaladadelospreciosyelriesgo de conflictos, los políticos relajarían las restricciones medioambientales para los combustiblesfósilesrepensandoelcalendariodetransicióna la economía verde. Los cisnes negros son una forma de imaginar lo inimaginable,haciéndonosreflexionar sobreelhechodequenuncase sabe lo que nos depara el destino, por lo que conviene estar preparados para cualquier cosa, ymás en los tiempos que corren.Yesque,talycomoafirmaTaleb,«nuestromundoestá dominado por lo extremo, lo desconocido y lo muy improbable».Yesqueloimpensable, comoensudíasucedióconlos cisnesnegros, tambiénsepuedehacer realidad. Viene de la página anterior Enero Diciembre 3,492 1 2 3 4 Enero Diciembre 1,9248 0 -1 1 2 Enero Diciembre 2,403 0 1 2 -1 Enero Diciembre 4,7121 1 0 2 3 4 BONO ALEMÁN A 10 AÑOS BONO ALEMÁN A 1 AÑO BONO AMERICANO A 10 AÑOS BONO AMERICANO A 1 AÑO Fuente: Investing.com

5 LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022

Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión Retos y desafíos El mayor reto en 2023 es terminar con la Guerra en Ucrania. Vanmás de 300 días, decenas de ciudades ucranianas arrasadas, miles de civiles asesinados y millones de refugiados. Las estepas están tan congeladas como el corazón delKremlin, insensibleal sufrimientoucranianoeindiferente a las 100.000 bajas en sus propias tropas. Al estedelDniéper lavidavalemenosqueunrublo devaluado, muchomenos que un galónde petróleo ouna termiadegas.Europahasuperado el primer golpe del chantaje energéticodeMoscú. El precio pagadoes inflaciónaltay fragilidadeconómica. Acambio,ha resurgido una capacidad de respuestageopolíticaquenose percibía en Bruselas desde la caída del muro de Berlín, aunque semantiene la dependencia estadounidense. Una crisis puede ser una oportunidad, pero la Unión es demasiado lenta en sus movimientos y cuenta con países, comoHungría, que jueganaralentizar los procesos. España presidirá la UE en el segundo semestre y despide el año con lamayor quiebra institucional endécadas. Los puentes entre el PP y el PSOE se han derrumbadoysualejamientose acelerasegúnSánchezestrecha tácticas con los independentistas.Labúsquedadeapoyosparlamentarios para cimentar su agrietada coalición debilita el edificioconstitucionaldel78.El FrenteAmplioqueconformael Gobiernocon sus aliados de izquierdaysecesionistasnecesita una escenografía de altas temperaturasparaproyectarsemás allá del largo ciclo electoral de 2023. La quema de tantomaterial político provoca inestabilidad que ahuyenta inversión y confianza. Elementos imprescindiblesparaesquivarrecesiones en un escenario de incertidumbre ante la nueva fase del conflicto del este y con China siempre acechando. Ignacio Rodríguez Burgos Nombramientos ►RAFAEL INFANTE Seha incorporado como responsablede MarketingyComercial del ClubExcelenciaen Gestión, asociación multisectorial ysin ánimode lucroque generaconocimiento sobretransformación de lasorganizaciones ►RODRIGO SANTIUSTE Telecoming, especializada en tecnologías demonetización de servicios digitales de entretenimiento y deporte, lo ha nombrado Operations Director para Iberia y Latinoamérica ►CLARAGÓMEZ La actual subdirectora general de Función Actuarial y Control de Riesgos de Catalana Occidente asumirá, a partir de ahora, la Dirección General Financiera-Riesgos. Es Licenciada en Ciencias Actuariales ► MERCEDESDIZ Almirall la ha designado nueva vicepresidenta de Estrategia Corporativa. Al mismo tiempo, se ha incorporado al Comité de Dirección de la compañía biofarmacéutica, a la que se unió en 2002 ► RAFAEL ESPEJA AIG lo ha incorporado recientemente al departamentode BusinessDevelopment conel cargode MiddleMarket BusinessDevelopmentManager con responsabilidades en toda España ►ENRIQUE SANTIAGO Entelgy The BusinessTech Consultancy lo ha elegido para asumir la Dirección General de Entelgy en Cataluña. También se responsabilizará de Dirección de Banca &Seguros ►HICHAMKABBAJ DassaultSystèmes anunciasunombramientocomonuevo directorgeneralde la empresaparaEspañay Portugal. Eneste puesto, será responsablededirigir las operacionesde la compañíaen Iberia ►OLATZURROZ PagoNxt, la compañía tecnológica para pagos de Santander, la ha unido a su equipo como directora financiera (CFO) tras una exitosa carrera internacional en General Electric, Vodafone o Amazon L a comunidad empresarial, el gobierno y el público en general han comenzado ahablar de «resiliencia» a raíz del covid y el cambio climático, peronadie puede imaginar todas lasmaneras enque esta transformaciónafectará anuestras vidas. «Laerade la resiliencia». JeremyRifkin PAIDÓS 384 páginas, 24 euros Humberto Calderón Berti, expresidente de laOPEP y exministro de Energía yMinas de Venezuela, repasa losmomentos destacados de sumandato y recoge en estasmemorias una exitosa trayectoria ligada al sector petrolero. «LaOPEPpor dentro». HumbertoCalderón. GESTIÓN2000. 360 páginas, 19,95 euros L os autores de esta obrahacen un recorridohistóricopor la formación y gestiónde grandes patrimonios desde el sigloXVI hasta el XX. Seune a la coleccióndemás de unmillar de libros editados por laUniversidadde Valladolid. «Fortunaynegocios». H. Casado/ R. Robledo UNIVERSIDADDEVALLADOLID 402 páginas, 21,95 euros E ste libro explica elmétodo CX3C, unmodo sencillo y eficaz que constade diez fases paraque el lunes, cuando el lector llegue a la oficina, pueda empezar a trabajar con sus compañeros endiseñar y activar experiencias cliente relevantes y rentables. «Customer Experience» LuzHernández KOLIMA 192 páginas, 16,27 euros Libros Opinión El abandono de Villar de Cañas El pasado día 11 de noviembre se hacía público el borrador del Séptimo Plan de Residuos Radiactivos donde se certifica el abandono del proyectodelAlmacénTemporal Centralizado, ATC, que se pensaba levantar en Villar de Cañas, debido a las dificultades puestas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Este ATC, contaba con el acuerdo unánime de los habitantes de la localidad conquense y estaba concebido para albergar las 6.700 toneladas de combustible gastado generado desde la puesta en marchadel primer reactornuclear español, en1968–dentro del Plan Islero– y los residuos de media y baja actividad que no pueden ser almacenados en El Cabril (Córdoba). Esta solución es considerada ahora la más viable suponiendo el almacenamiento en seco dentro de formaciones geológicas estables a 500 metros de profundidad. Los residuos estarían en el ATC hasta que esté acabadodichoAlmacenamiento Geológico Profundo, AGP, donde serían almacenadosdeformadefinitiva en el año 2073. Como alternativa al ATC se propone la construcción de Almacenes Descentralizados ATD, ensieteemplazamientos tradicionalmente nucleares: Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós, además de las dos centrales que ya no están operativas, JoséCabreraySantaMaría de Garoña, lo que supondráunsobrecostede2.137 millones de euros. En Vandellós sealbergarán, además, los residuos que se enviaron a Francia, procedentes de la central deVandellós I, cerrada en 1989, por los que estamos pagando una penalización de 60.000eurosdiariosamodode alquiler. Un dinero. Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Miguel Ángel Solana Campins

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 La inversión en todos los segmentos del sector inmobiliario en España rondará a cierre de 2022 los 13.700 millones de euros, una cifra global que supera en un 14% la cifra registrada en 2021, según Cushman & Wakefield 14% La Seguridad Social perdió una media de 5.720 afiliados extranjeros en noviembre, un -0,2%, con lo que el penúltimo mes del año se cerró con 2.456.786 trabajadores inmigrantes inscritos 0,2% En Mayúsculas ►JAVIERDUEÑAS Expo Foodtech 2023, el evento tecnológico para los profesionales de del sector alimentario, ha decidido designar al CEOde Campofrío nuevo presidente del evento ► FRANCESCO STARANCE Enel y Endesa han alcanzado lamejor puntuación de su historia en el índice Dow Jones SustainabilityWorld tras la evaluación anual de las prácticas de sostenibilidad ►JORGE F. DELGADO El director general del RACE ha sido elegido presidente de laRegiónde Europa, Oriente Medio yÁfricade la Federación Internacional deAutomovilismo (FIA) ►DEMETRIOCARCELLER El presidente ejecutivo de Damm ha sido galardonado en Nueva York con el título de «Líder empresario de 2022», un reconocimiento que concede la Cámara de Comercio España-Estados Unidos a ejecutivos españoles No llegan los fondos 45Líneas Opinión Muchosacarpecho con los fondos europeos, pero a la hora de la verdad resulta que no se están gestionando bien, no llegan a la economía real, son burocráticamenteengorrosos y, además, no informamos correctamente a Europa sobre cómo se están recibiendo, canalizando y gastando. Quizás porque ni siquiera el Ministerio de la señora Calviño sabemuybienquéestáocurriendo. La vicepresidenta ha tenido que admitir que no puede cumplirelplanderecuperacióncomprometido y va a pedir que se modifiquen los objetivos. O sea, vamosasolicitarunaprórrogaen los plazos paranoperder losmiles de millones que aún nos tienenquellegar.YencimaBruselas nos caza en una sobreactuación más, similar a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno. La UE exige que el plan de reparto esté basado en criterios de consenso con los principales partidos de la oposición y con los agentes sociales. El Ejecutivo intenta justificar que así es, pero la realidad es que la política de repartodelasayudascomunitarias noha sido acordada conel PPni tampoco con la patronal CEOE. El PP pidió en su día que una Agencia independiente, con representación plural, gestionase operacióntanimportante.ElGobierno se negó, probablemente con la idea de controlar en solitario ese dinero. La realidad es que Bruselas se ha quejado por la gestión nada transparente del maná europeo. Peor aún es que no esté llegando a la economía real.Pedir losNextGenerationse haconvertidoenunquebradero de cabeza. Para quien los da y para quienes los deben recibir. José Antonio Vera Los valores trabajan. Nuestros mejores deseos de paz y felicidad para esta Navidad.

Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Me piden desde LA RAZÓN que me dirija a ustedes en estas fechas tan significativas.Porunaparte, representa paramí un altohonor tener esta oportunidad, pero, por otra, me genera dudas sobre los términosenlosquedebohacerlo. Noquieroquesedesayunenconunartículo del presidente de los Gestores Administrativos con la crudeza con la que me he venidomanifestando los últimos tres años obligado por las circunstancias. Pero tampoco quiero engañarles. Por tanto, más que contarles cómo veo las cosas,quieroaprovechar hoy el espíritu navideño y recordar la capacidad de superación que durante décadas han mostrado los empresarios/ emprendedoresdenuestro país. Los pequeños y medianos negocios son, digan lo que digan los demás (guiño a nuestro querido Rafael a quien losmás veteranos recordamos metido en nuestras casas durante las Navidades de nuestra infanciayadolescencia), losgrandesolvidadosde los gobernantes. Y, por qué no decirlo también, de los propios agentes sociales, que a menudo parece que respaldan más a las grandes empresas que a las pequeñas. Ser empresario tiene más trampas que una película de chinos (supongo que esta expresión solo la entenderán losmásveteranos).Todo son obstáculos: administrativos, financieros, fiscales, laborales… Y se les exige cumplir la normativa como a los grandes, comoaaquellosquetienenrecursosdesobraparacumplir, comoaaquellos que cuentan con departamentos especializadosparaatendertodoslosrequerimientossinmuchadificultad. Imagínensecomo será para losmás pequeños. Un verdadero laberinto que pocas veces tiene salida. Yaunasí,haymásde2.900.000pequeños ymedianosnegociosenmarchaennuestro país. Yunos 3.000.000millones de autónomos, algunos trabajando solos y otros con empleados a su cargo. Alguno pensará: «Igual es que no hay tantos obstáculos». Puesnada, al quepienseasí leanimoaque mañana mismo comience su aventura de poner enmarcha una pequeña empresa. Cuandosoplanvientos fuertes,ocuando el lobosoplaysoplaparaderribarsuscasas, losmáspequeñosvencomosedesvanecen sus negocios sin que puedan oponer mucharesistencia.Repasemos losdatosreales Navidad con sabor especial Fernando Jesús Santiago Ollero Opinión denegociosdesaparecidosdurantelacrisis financiera y la crisis sanitario. No solo contemplemos las extinciones y los concursos con liquidación, revisemos los datos de empresas inscritas en el registromercantil yquenopresentanestadosfinancierosdesdehaceyaalgúntiempo.Estastambiénhan desaparecido, aunque no formen parte de unas estadísticas oficiales que solo sirven deexcusaparaquienes seempeñanendecir que todo va bien. Si alguno de ustedes esperaba duras críticas contra el Gobierno, no las leerán hoy en este texto. Ha llegado la hora de poner en valor las capacidades de sufrimiento y de recuperación de nuestrasmicropymes.Ya tendremos tiempo de volver a la carga si consideramosquelascosasno están bien y/o no se están tomando las medidas adecuadas. Contamos con un tej ido productivo increíble, capaz, comprometido y, como dicen ahora, resiliente. Con la fuerza necesaria para superar la adversidad,debuscar las soluciones por sí solos. Seguro que has oído hablar de la triple F (en inglés) para financiar la puesta enmarcha de los negocios (Friend, amigos, Family, familia y Fools, inversores “locos” que apuestan por tu negocio). Pues bien, nuestros pequeños empresariosgastaránprimerosus ahorros, hipotecarán después la casa (o pediránunasegundahipoteca) y terminarán tratandode convencer a las 3F para poder seguir adelante. Mis deseos para estas Navidades se centran en pedir a nuestros pequeños y medianos empresarios ya los autónomosque sigan luchando como lo están haciendo. No estarán solos. Los Gestores Administrativos estamosconellos.Seguiremospeleandodonde corresponda para tratar de mejorar sus condiciones. ¡Les invitoaquenorenuncien a sus sueños! Llegarán tiempos mejores. Y su esfuerzo acabará teniendo frutos. Y, por último, sueño con que nuestros gobernantesabranlosojosy, sobretodo, su mente y su visión para tener toda la informaciónnecesariaque les permita conocer mejorcómofuncionanlospequeñosymedianos negocios y, así, puedan empezar a legislar teniendo en cuenta las diferencias entre los grandes y los pequeños. El autor del artículo critica los obstáculos administrativos que limitan a los emprendedores ►Los pequeños y medianos negocios son los grandes olvidados de los gobernantes, pero no estarán nunca solos, los Gestores Administrativos estamos con ellos Fernando Jesús Santiago Ollero Presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos y presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos deMadrid Bono para la planificación financiera en el futuro ►Hace casi dos años, el Consejo General de losColegios deGestores Administrativos propuso 25medidas para salir de la crisis. Creo que muchas de esasmedidas, además de ser aplicables en cualquiermomento, tendríamucho sentido ponerlas enmarcha ya. Pero destaca una en especial: aprobar un bono que subvencione a los pequeños negocios para contratar servicios de planificaciónfinanciera. Todo el mundo está de acuerdo en la necesidadde digitalizar las empresas. Ytodo el mundo habla de la educaciónfinanciera de la ciudadanía. Paramejorar en el primer tema, el Estado ha puesto enmarcha el BonoKit Digital, que ofrece subvenciones a las empresas y autónomos paramejorar en su digitalización. Pues bien, ¿no se podría hacer lo mismo con unBono Planificación Financiera? De esamanera, las empresas podrían poner enmarcha, con la ayuda de profesionales, la planificaciónfinanciera en su empresa, con la formación necesaria para poder continuar la planificación en el futuro.

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 CESGAR Este navarro de 67 años (SanAdrián,1955),con una amplia trayectoria ynumerososreconocimientos, lleva poco másdemedioañoal frentedeCESGARconelúnicoobjetivodeayudar acrecerapymesyautónomos,apesardeque lascosasnosonfáciles. ¿Québalancehacedeestemedio añoal frentedeCesgar? Estos primeros meses al frente de CESGARhan sidoundesafío lleno deilusiónparamí,metiéndomede lleno en todos los proyectos que lleva a cabo la asociación. La labor de las sociedadesdegarantíasigue siendo imprescindible en un momentodeincertidumbreeconómica como este, con algunas empresas aún recuperándose de la crisis del Covid ymuchas golpeadas por la actual crisis provocada por la guerra en Ucrania. Y es que, en lo que llevamos de 2022, las SGRhan inyectado2.700millones de euros, facilitando financiación a 20.366 proyectos.Desdeminombramiento,sehacelebradoelprimeraniversariodeAquisgrán,herramientade financiación lanzada por las SGR, y que ha contado con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI)yelInstitutodeCréditoOficial (ICO). Esta iniciativa está permitiendo diversificar sus fuentes de financiaciónapymesyautónomos, y estamos muy contentos con sus resultados, ya que ha facilitado préstamos avalados por las SGR a 1.141pymesyautónomosporvalor de 79 millones de euros. En estos meses,tambiénhasidoimportante el Programa de Apoyo al EmprendimientoIndustrial,puestoenmarchajuntoalMinisteriodeIndustria, Comercio y Turismo, y diez de las principales entidades de crédito, conel objetivode impulsar lacreación de nuevos establecimientos industriales y el crecimiento ymejora de la competitividad de las empresasdeestesector. Sinlugara dudas, estásiendouna importante vía para hacer llegar los fondos del Plan de Recuperación a pymes y autónomos, al beneficiar ya amás de800empresasporunimportede 210millones de euros. Paralosquenolasconocen,definaquéesunaSGRysufunción. LasSociedadesdeGarantíaRecíproca,SGR,sonentidadesfinancierassin ánimode lucro, sujetas a la supervisióneinspeccióndelBancodeEspañayapoyadasporinstitucionescomo CERSA(CompañíaEspañoladeReafianzamiento), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es clave su papel para las pymes, ya que otorgan garantías y avales que les facilitan el acceso a la financiación, obteniendo mayores importesyplazosdedevoluciónmás amplios.Parasolicitarunaval, loprimeroquetienequehacerunapyme oautónomoesdirigirseasuSGRmás cercana, hay 18 en toda España, repartidasportodaslasComunidades Autónomas.Tambiénpuedehacerlo demaneratelemática,graciasalportal web «Con Aval Sí», creado por SGR-Cesgarparafacilitaralaspymes eseaccesoalafinanciación. Cuénteme los objetivos y prioridadesdesumandato... Como principal objetivo, el trabajo conjunto con las administraciones central y autonómicas, conel finde incrementar las líneasdeavalesque las SGR ofrecen a pymes y autónoRaúl Mata. MADRID EuropeodeInversiones(FEI)yotros organismos europeos. Asimismo, estoy trabajando en estrechar la relaciónconorganismosclavedelámbitoempresarial, conel finde llevar acaboaccionesconjuntasquebeneficienalaspymes.Porúltimo,ypara potenciarel gradodeconocimiento sobre nuestras entidades, estamos trabajando en un estudio que nos ayudaráaidentificarmecanismosde actuación para mejorar la percepción que tienen las empresas hacia las SGR. Con todo ello, quiero consolidar a las SGR como un instrumento clave en la financiación de pymesyautónomos. Usted siempre habla de digitalización y modernización. ¿Cree quesonfactoresvitales? Enlosúltimosaños,ladigitalización hadadopasosdegiganteenelsector financiero y es ya algo prioritario para lamayor parte de pymes y autónomos, suponiendo una palanca de cambioy crecimientoen sus negocios. Desde SGR-Cesgar hemos sido pioneros en Europa en la digitalización de nuestro sector, ya que en2017creamoslaplataformaonline«ConAvalSí»,destinadaafaciliar apymesyautónomoselaccesoalos avales y la financiación. Desde su creación,90.837proyectosempresarialeshansalidoadelanteatravésde laplataforma,porunimportesolicitadode11.343millonesdeeuros. ¿ElapoyodelasSGRalaspymes y autónomos seguirá creciendo comoenestosaños? En este sentido, queremos aprovechar estas páginas para hacer una demandaalMinisteriodeIndustria que, a través deCERSA, concede la financiación para reavalar las operacionesdelassociedadesdegarantía. Es fundamental que, comomínimo, en el 2023 se mantengan las mismascondicionesdelcontratode reaval paraque las SGRpuedan facilitar financiación a las empresas endificultades. Es responsabilidad de la administración mantener el tejido productivo que constituyen pymesyautónomos,tanimportanteparanuestropaís. ¿Cómoveel futuro? A corto plazo las SGR tendrán que afrontarlasnecesidadesdeliquidez de las empresas que van a seguir sufriendoelencarecimientodecostes y lacrisisenergética, ademásde la subidade tipos anunciadapor el BCE. Desde las SGR, continuaremosapoyandoaestasempresascon la puesta en marcha de líneas de financiaciónadecuadasasusnecesidades. A largo plazo, veomuchas posibilidades para que las SGR diversifiquen su actividad y hagan llegar sus servicios aunmayornúmerode empresas. José Pedro Salcedo Herce Presidente de SGR-Cesgar «Queremos seguir siendo un instrumento clave en la financiación de las pymes» «Es vital que CERSA mantenga las condiciones en el contrato de reaval para que las SGR puedan seguir apoyando a las empresas» mos. Es necesario un compromiso porpartedetodasellasparaquepodamosseguirconnuestralabor.Otro objetivo es seguir colaborando con las entidades de crédito para, ademásdeaumentarlaslíneasdefinanciación,desarrollarjuntoaellasnuevosproductosquefacilitenelacceso al crédito a pymes y autónomos. ComopresidentedeCesgar,también mehepropuestointensificarnuestra labor bajo la vicepresidencia de la AsociaciónEuropeadeCauciónMutua (AECM), organismoquecontribuyealaconsolidacióndelpapelde las SGR como instrumento fundamental para la financiación de las pymesentodaEuropa.Atravésdela AECM, queremos reforzar las relacionesconinstitucionesclavecomo la Comisión Europea, el Banco EuropeodeInversiones(BEI),elFondo Nuestro objetivo es colaborar con las administraciones para aumentar las líneas que ofrecemos»

Sábado. 24 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS Los consejeros con experiencia en sostenibilidad se han duplicado en apenas un año DAVID JAR Agenda 2030 El año2022ha supuestounpunto de inflexión para la información corporativa de sostenibilidad. En especial enlaUniónEuropea, con la adopción de la nueva Directiva de reporte enmateria de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y la publicación de la versión final de los European Sustainability Reporting Standards (ESRS),queservirándemarcocomún para divulgar información corporativa sobre sostenibilidad. Enestecontexto, ypor quintoaño T. E. MADRID ►El 80% de las empresas incluye estrategias a corto plazo con objetivos medibles, según un informe de EY El Ibex 35 avanza en materia de sostenibilidad departamento de Sostenibilidad, frenteal 68%del informeanterior. También,segúnlacomparativade EY,el80%delasempresasdel Ibex 35 incluye estrategias de sostenibilidadacortoplazoconobjetivos cuantificables y medibles, frente al 74% en 2020. Además, el 66% incluyeobjetivosESGen loscriterios de remuneración variable de sus directivos, frente al 44% de 2020, lo que supone a todas luces unamejoraenlaalineaciónde los objetivos estratégicos de las compañías con la sostenibilidad. Estudiando cómo las compañíasanalizanygestionansus riesgosdesostenibilidad,del informe se desprende que un 91% de las empresas cotizadas realizó un análisis de riesgos ESG en 2021, frente al 85% que lo hizo en 2020. Asimismo, un 89% integró las recomendacionesdelTaskForceon Climate-RelatedFinancialDisclosures (TCFD) en su análisis de riesgos, siendoesteporcentajedel 53% en el informe de 2020. Una partedel informeevalúaycompara la evoluciónmedia del desempeñoenmateriadesostenibilidad porpartedelasempresasdel Ibex35,utilizandocomobasedeterminados indicadores. Y pueden extraerseconclusionesinteresantes, por ejemplo, que el porcentaje medio de energía renovable consumidaporlascompañíasdelIbex 35casi seduplicóen2021conrespecto a 2018. Además, las emisiones de alcance 1 y 2 se situaronde media un 35,7% por debajo del datoregistradoen2018.Atendiendo a los aspectos sociales, la brecha salarial se redujoun 12,6%de mediaentre2018y2021,yloscontratosindefinidosaumentaron:un 4,8% de media para ese mismo periodo. Respecto a las modalidades de reporte,casi lamitaddelasempresasdel Ibex35,un49%,presentaba la InformaciónNo Financiera con El 91% de las cotizadas realizó un análisis de riesgos ESG en 2021, frente al 85% en 2020 consecutivo,EYpresentasuInformeComparativosobrelosEstados de Información No Financiera (EINF) del Ibex 35, consolidando así una iniciativa que empezó en 2017 con el objetivo de entender la madurez del reporte anual en materiade informaciónnofinanciera en comparación con el reporte financiero. Asimismo, este estudioponedemanifiestocuáles son los retos a los que se enfrenta la información no financiera y cómo de preparadas están las compañías españolas para afrontar las novedades legislativas que se avecinan en materia de sostenibilidad. Respecto a los avances encomparaciónconel estudioanterior, y con el punto de mira en el papel del Consejo respecto a la Sostenibilidad, un 69%de las compañías contabaconconsejerosconexperiencia en sostenibilidad en 2021, frente a un 35%en 2020. Además, el 80% de las empresas tenía un unenfoqueintegrado,consolidandoasíunatendenciapresentedesde la entrada en vigor de la Ley 11/2018. Otro 35% presentaba un Estado de Información No Financiera (EINF) con información adicional a la requeridapor la ley. En cuanto al gobierno corporativo, el porcentaje de mujeres en el Consejo de Administración de lasempresasdel Ibex-35aumentó casi un 60% (situándose en una media del 35,1%) entre 2018 y 2021. También el porcentaje de féminasenórganosdirectivoscreció un 15,3% de media para ese mismo periodo. «El progreso enmateria de responsabilidad y de transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la mejora del desempeño en sostenibilidad, acompasandolasnuevas tendencias regulatorias», afirma Alberto CastillaVida,EMEIAESGSolution Lead & Spanish Country Leader de la práctica de Sustainability y ESGdeEY. Añadeque «unode los retosalosqueseenfrentanlasempresas es que deben desarrollar instrumentos de control y supervisión enmateria de información no financiera igual de robustos y madurosquelosyaexistentespara la información financiera». Claves ► El desarrollo sostenible se ha definido como aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidadde las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ► Para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

LA RAZÓN • Sábado. 24 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 MERCADO CONTINUO -0,52% 13.914,07 -12,41% 0,58% 7.469,28 1,15% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Última cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) -0,07% 6.517,97 -8,88% CAC 40 (París) 0,37% 23.813,30 -12,92% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue IBEX 35 (en puntos) Semana Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic 8.272,10 Año 22/12/2022 01/12/2021 Squirrel 2,390 9,54 Caixabank 3,646 8,28 Montebalito 1,330 8,06 Bankinter 6,342 7,05 Banco Sabadell 0,902 6,30 Unicaja 1,018 5,89 Nextil 0,466 3,62 Prisa 0,310 3,46 Banco Santander 2,810 3,02 Miquel Costa 11,280 2,96 Valor Último Dif (%) Edreams 3,465 -7,27 Soltec 4,280 -7,18 Enagás 16,030 -7,06 Cellnex Telecom 30,980 -6,91 Lingotes 5,700 -6,56 Renta Corp. 1,360 -6,47 Airtificial 0,057 -6,32 Naturgy 25,090 -6,12 Tubos Reunidos 0,251 -5,86 Meliá Hotels 4,594 -5,68 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 2,35 2,18 0,05 España 3,42 1,12 0,04 Francia 2,88 1,95 0,06 Italia 4,46 0,88 0,04 Portugal 3,35 1,12 0,04 Reino Unido 3,62 0,58 0,02 España 107,700 -1,10 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 1,058 -0,22 Libra esterlina 0,880 0,28 Franco suizo 0,986 0,32 Yen japonés 140,100 -0,21 Corona sueca 11,099 0,34 Dólar australiano 1,589 0,49 Dólar canadiense 1,447 0,24 Dólar Hong Kong 8,253 -0,22 Zloty Polaco 4,641 -0,41 Dólar Neozelandés 1,695 0,59 1 euro Día (%) Letras a 6 y 12 meses 10/01/23 Bonos y Obligaciones 12/01/23 Letras a 3 y 9 meses 17/01/23 Bankinter 0,0837 28/12/22 Prosegur 0,0656 28/12/22 Prim 0,1100 29/12/22 Banco Sabadell 0,0200 30/12/22 8.136,80 8.302,30 0,65% -5,07% En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 2,919 Media mes Acciona 172,900 9.479,23 -5,17 211,00 128,40 2,86 Acciona Energía 36,820 12.155,93 -0,53 44,20 26,00 13,01 Acerinox 9,226 2.396,22 1,60 12,91 7,94 -18,96 ACS 26,760 7.595,72 -0,78 27,48 19,85 13,53 Adolfo Domínguez 3,860 35,34 -2,54 4,40 3,25 1,58 Aedas 13,680 638,44 2,81 25,70 12,34 -43,24 Aena 119,550 17.902,50 -5,39 155,90 102,05 -13,87 Airbus 111,760 87.932,15 -1,77 121,00 86,60 -0,66 Airtificial 0,057 76,01 -6,32 0,10 0,06 -33,33 Alantra 12,400 477,10 -0,82 17,10 10,60 -18,95 Almirall 9,010 1.626,38 -2,58 12,74 8,61 -18,84 Amadeus 49,760 22.439,37 -5,01 64,92 44,85 -16,57 Amper 0,154 169,62 -1,13 0,28 0,14 -9,71 Amrest 4,160 891,39 -1,65 6,78 3,51 -30,67 Aperam 29,500 2.359,89 -0,47 56,00 23,57 -38,34 Applus 6,035 820,64 -2,02 8,98 5,29 -25,36 Arcelor Mittal 24,650 21.589,73 -0,30 33,02 19,42 -13,13 Arima 7,400 210,38 -1,96 9,86 6,80 -19,39 Atresmedia 3,044 686,23 -1,61 4,09 2,50 -8,75 Atrys 5,920 431,55 -2,08 - 10,85 5,10 Audax 0,761 334,62 -2,95 1,45 0,66 -39,64 Azkoyen 5,920 141,81 -2,05 8,08 4,74 14,73 Banco Sabadell 0,902 5.063,14 6,30 0,95 0,57 52,42 Banco Santander 2,810 47.167,08 3,02 3,48 2,32 -4,46 Bankinter 6,342 5.675,44 7,05 6,51 4,01 40,65 BBVA 5,641 33.943,53 2,71 6,12 3,97 7,45 Berkeley 0,189 84,43 -1,26 0,50 0,13 26,00 Bodegas Riojanas 3,740 18,91 1,63 4,20 2,80 16,88 Borges-Bain 2,740 63,40 0,74 3,00 2,50 5,38 CAF 25,750 884,44 -4,35 38,00 22,30 -29,64 Caixabank 3,646 29.203,72 8,28 3,67 2,41 51,04 Cash 0,604 919,86 2,54 0,74 0,55 -3,51 Catalana Occidente 29,450 3.516,00 -0,68 30,90 23,15 -1,83 Cellnex Telecom 30,980 21.957,25 -6,91 51,70 28,02 -39,47 Cevasa 6,800 158,13 -3,57 8,00 6,50 -2,86 CIE Automotive 23,260 2.843,16 0,17 28,44 18,68 -14,99 Clínica Baviera 17,750 289,46 -2,98 25,60 16,00 -16,27 Coca Cola 51,450 23.579,01 0,48 54,55 39,42 3,94 Corp. Fi. Alba 43,250 2.515,97 -0,92 57,00 42,00 -16,02 Deoleo 0,231 117,00 1,74 0,44 0,22 -20,34 Dia 0,013 731,63 -5,22 0,02 0,01 -20,75 Dominion 3,415 519,83 -4,85 4,84 3,23 -27,11 Duro Felguera 0,685 65,86 -1,87 1,11 0,50 -21,85 Ebro Foods 14,920 2.298,75 -0,67 17,40 14,48 -11,61 Ecoener 4,570 263,11 0,88 6,60 4,22 3,86 Edreams 3,465 442,79 -7,27 10,14 3,32 -64,28 Elecnor 10,650 926,55 -0,47 13,40 9,54 1,43 Enagás 16,030 4.187,91 -7,06 22,30 14,25 -21,42 Ence 2,792 685,13 -1,76 3,83 2,28 23,32 Endesa 17,805 18.808,73 -1,75 21,06 14,07 -11,86 Ercross 3,330 322,16 2,88 3,91 2,60 12,12 Ezentis 0,086 40,06 - 0,22 0,04 -52,00 Faes Farma 3,545 1.101,73 -0,71 4,29 3,07 1,93 FCC 8,420 3.695,25 1,06 11,46 7,42 -24,01 Ferrovial 24,380 18.329,86 -4,64 27,63 21,92 -10,46 Fluidra 14,060 2.740,76 -3,85 35,25 11,93 -60,06 Gam 1,130 106,91 -2,52 1,55 1,01 -24,41 Gestamp 3,470 1.982,07 1,67 4,70 2,78 -22,02 Grenergy 28,560 797,59 -4,69 42,32 21,80 -1,52 Grifols 10,775 4.555,33 -1,48 20,28 7,82 -36,15 Grifols B 7,540 1.959,38 -4,10 12,57 5,75 -25,42 IAG 1,457 7.223,55 -3,01 2,14 1,04 -14,52 Iberdrola 10,930 69.410,45 -1,13 11,49 8,47 5,00 Iberpapel 13,150 145,17 0,38 19,25 11,65 -26,94 Inditex 25,120 78.009,80 -1,65 29,06 18,55 -11,95 Indra 10,650 1.883,14 2,24 11,03 7,52 11,87 Inm. Colonial 5,940 3.197,22 -4,79 8,49 4,50 -28,00 Inm. del Sur 7,300 134,42 -3,95 8,62 6,84 -5,19 Innovate S. 0,600 34,61 - 0,79 0,48 -15,01 Lar España 4,310 359,46 -0,23 5,60 3,79 -15,82 Libertas 7 0,930 20,38 2,25 1,99 0,86 -40,38 Línea Directa 1,045 1.133,04 -1,31 1,62 0,87 -35,03 Lingotes 5,700 57,00 -6,56 12,20 5,38 -52,50 Logista 23,720 3.154,14 -0,34 23,96 14,72 35,31 Mapfre 1,836 5.632,50 1,67 2,01 1,53 1,69 Mediaset 3,164 1.002,13 1,58 5,43 2,26 -23,02 Meliá Hotels 4,594 1.012,08 -5,68 8,24 4,06 -23,46 Merlin Prop. 8,805 4.122,24 -4,58 11,11 7,24 -7,99 Metrovacesa 6,460 976,80 -0,63 7,76 5,85 -9,27 Miquel Costa 11,280 442,40 2,96 13,78 10,42 -13,89 Montebalito 1,330 42,56 8,06 1,58 1,12 -10,74 Naturgy 25,090 24.279,13 -6,12 30,05 22,07 -12,36 Naturhouse 1,600 94,50 -1,82 2,14 1,51 -16,88 Neinor 8,280 654,31 1,23 12,20 7,45 -20,29 Nextil 0,466 163,63 3,62 0,56 0,31 16,03 NH Hoteles 3,060 1.359,53 -0,32 4,03 2,27 0,66 Nicolás Correa 4,910 60,47 -1,62 6,20 4,04 -18,17 Nyesa 0,019 18,92 -1,03 0,04 0,06 11,76 OHLA 0,470 278,30 -1,11 1,12 0,38 -53,90 Oryzon 2,620 142,88 -1,77 3,35 1,98 -2,96 Pescanova 0,374 10,75 -3,72 0,49 0,34 -15,38 PharmaMar 67,420 1.230,15 1,35 78,30 46,50 18,24 Prim 11,300 189,96 0,45 15,75 10,50 -22,34 Prisa 0,310 228,49 3,46 0,72 0,27 -45,22 Prosegur 1,844 1.006,14 2,35 2,47 1,51 -20,17 Realia 1,085 877,68 0,47 1,10 0,79 36,31 REC 16,785 9.071,21 -3,84 20,05 14,51 -11,77 Reig Jofre 2,320 182,72 -4,67 3,55 2,02 -28,83 Renta 4 9,880 394,72 -0,41 10,30 9,00 -2,18 Renta Corp. 1,360 42,76 -6,47 2,20 1,13 -21,39 Repsol 14,770 20.282,16 2,79 16,23 10,28 41,53 Rovi 36,400 1.959,71 -4,00 74,90 35,34 -50,68 Sacyr 2,612 1.706,86 -1,79 2,72 1,80 14,26 San José 3,950 258,80 -2,84 5,21 3,23 -19,39 Siemens Gam. 17,960 12.267,39 0,17 21,70 12,56 -14,76 Solaria 17,530 2.184,77 1,03 24,65 12,08 2,39 Soltec 4,280 409,24 -7,18 6,80 3,37 -30,86 Squirrel 2,390 212,79 9,54 3,90 2,39 -35,41 Talgo 3,295 407,98 -1,92 5,44 2,41 -38,07 Téc. Reunidas 9,265 518,71 1,01 10,06 5,71 33,31 Telefónica 3,358 19.358,60 0,45 4,96 3,22 -10,20 Tubacex 1,972 256,15 -1,23 2,64 1,50 31,29 Tubos Reunidos 0,251 44,37 -5,86 0,42 0,21 -10,38 Unicaja 1,018 2.707,93 5,89 1,09 0,69 17,15 Urbas 0,010 127,19 0,00 0,02 0,01 -27,41 Vidrala 80,000 2.455,07 -0,49 83,39 53,65 -3,06 Viscofan 61,850 2.880,68 -1,44 63,65 48,92 8,70 Vocento 0,666 82,30 -2,60 1,10 0,60 -29,15 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 8.185,20 Lun Mar Mie Jue 1,061 1,060 1,058 1,062 Vie Lun Mar Mie 2,993 3,057 3,118 Lun Mar Mie Jue 8.272,10 8.713,80 MAYORES BAJADAS SEMANA 3,176 82,25 80,19 81,66 79,77 Semana alcista en los mercadosgraciasalimpulso generado por unos datos macroeconómicosycorporativosampliamente mejores de lo esperado. En concreto, la confianza del consumidorhabatidolasexpectativas tanto en Estados Unidos como en Alemania, lo cual es especialmente positivo en esta última, ya que encadena una seriededatosenclaratendencia positiva.Porelladoempresarial, los datos de Fedex y especialmente de Nike contagiaron de optimismoalmercado,descontandoqueel consumo sigue sin fracturarseylaexpectativanoes tan mala como la que podríamos pensar. Estas subidas permitenal Ibex35encarar lasúltimasjornadasantesdelcierrede año en el entorno de los 8.300 puntos. Elprincipalsectorquehapermitido recuperar estos niveles ha sido el bancario, aupadopor el alza en la rentabilidad de los bonosyelendurecimientodela políticamonetariadelBancode Japón, último banco central en tomardecisionesmás agresivas paracombatirlainflación,mientrasqueempresas ligadasamaterias primas y en especial a Chinatambiénterminanenpositivo impulsadas por la reversión de las políticas de Covid Zerodel giganteasiático.Destaca tambiénenWall Street la encuestavinculantedeElonMusk, quedejarásupuestocomoCEO tras las votaciones en su contra. Enel sector energético, aese incremento en los intereses de la deuda se suma la caída del preciodelgasdespuésdelasprediccionesdeunclimamáscálidode lo esperado en las próximas fechas. En metales preciosos, el oro y la plata ofrecen un gran rendimiento, yendivisaselprotagonismoha recaídoenel yen, queresurgedelascaídasdelaño respecto a otras como el dólar y el euro, que siguenestables. Optimismo de cara al cierre de año Opinión Manuel Pinto, Gestor de cuentas en XTB Manuel Pinto

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=