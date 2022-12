2022-12-18_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 427-18 / 12 / 2022 En 2022 las administraciones públicas concedieron 9,7 millones de este tipo de ayudas, que van desde un céntimo hasta 228 millones de euros. En solo un día se han llegado a aprobar 9.821 P. 2-4 millones de subvenciones La España 10 de los Centros como ISDI dan formación en estas nuevas materias P. 8 Las escuelas de negocio giran al mundo digital Telefónica apuesta por esta tecnología y la lleva a sus clientes P. 10 El 5G, aliado del desarrollo industrial Las empresas tienen un gran impacto en la vida de la población P. 14 Derechos humanos en el ámbito laboral

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS España, el país de los millones de subvenciones ►La más baja concedida este año fue de un céntimo a un particular y la más alta de 228 millones de euros a la Universidad Politécnica de Valencia Rosa Carvajal. MADRID Como instrumento de intervención de la economía española, la subvención constituyelaprincipal categoría de ayudas públicas. Están todas publicadas en la web de la Intervención General de la AdministracióndelEstado(IGAE). En 2021, el importe total de estas alcanzó los 18.718 millones de euros, el 1,6% del PIB, según la IGAE,yen2022,hastaseptiembre, se han repartido ya 18.397 millones de euros en subvenciones. Las conceden las administraciones públicas a todo tipo de entes. Desde organismos públicos a fundaciones, asociaciones, empresas, institutos,gobiernosregionales, ayuntamientos, partidos políticos oaparticulares. Soloentre el 1 de enero de 2022 y hasta el 12 de diciembre, las administraciones públ icas otorgaron 9.710.625, de las cuales 6.208.096 fueron repartidas por el Estado y 3.502.529 por las comunidades, ayuntamientosydiputaciones.La subvención más baja concedida en 2022 fue del Gobierno de Castilla y León (Dirección general de producciónagrícolayganadera)a un particular. Desde Hacienda aclaran que existen ayudas por importesmuy reducidosquesuelen dirigirse a incentivar la suscripción de pólizas de seguros agrícolas, para minorar el gasto ocasionado para su suscripción. En ese caso, los beneficiarios son personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias que suscriben estos seguros agrarios. Lasubvenciónmásalta fuede228 millonesdeeurosa laUniversitad Politécnica de Valenciana. Chorrosdedinero público La cifra de subvenciones que se llegan a conceder en un solo día podría calificarse demastodóntica. Escogemos un día cualquiera demarzode2022porserelmesen el que más subvenciones se concedieron(1,6millones).Porejemplo,mediados demes. El día 15 se concedieron 9.821 subvenciones porunimportede107millonesde euros. Las subvenciones fueron En un solo día se han llegado a aprobar 9.821 ayudas por importe de 107 millones de euros

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS En millones de euros (30/09/2022) Fuente: IGAE 4.599 4.760 4.745 6.352 7.221 7.495 7.285 8.115 8.631 8.842 9.709 10.410 11.858 12.318 12.414 12.250 12.111 9.896 10.748 11.319 12.265 11.227 12.126 11.918 12.435 21.418 22.000* 18.397 *Estimación Como instrumento de intervención en la economía demercado, la subvención es la principal categoría de ayudas públicas ► El Estado ha concedido el 71%del total de las subvenciones y ayudas públicas del periodo 2020-junio 2022, mientras que las comunidades autónomas junto con las ciudades autónomas deCeuta yMelilla han concedido el 24%y las entidades locales el 4%, según datos de la IntervenciónGeneral de laAdministración del Estado (IAGE). Por su naturaleza, los beneficiarios que han obtenidomás son las pymes y las personas físicas que desarrollan actividades económicas, cuyo mayor volumen se debe nuevamente a la incidencia de la concesión de los avales ICOdurante los años 2020 y 2021, por un importe de 61.521millones de euros en 2020 yde 32.575millones de euros en 2021. Hasta junio de 2022 se han publicado 955convocatorias de subvenciones y ayudas públicasfinanciadas con el Mecanismo deRecuperación yResiliencia (MRR). Las comunidades autónomas han registrado 705convocatorias y el Estado 180. Los fondos del MRRquefinancian estas convocatorias ascienden a 18.097millones de euros. El Estado, el más generoso desde un céntimo de euro –concedido por el Ministerio de Agriculturaaunaparticular–a4millonesdeeurosconcedidosaunrent a car por el Ministerio de Asuntos Económicos. Entre las 9.821 subvenciones del día 15, las hay tambiénpor importede3,89euros, 18 euros, 21 euros, etc. Se concedieron 2,4 millones a una ingeniería de engranajes del País Vasco, 560.000 euros a una empresa de frutas en Fuenlabrada, 560.000 euros a una empresa de bebidas de Gerona, por citar algunos ejemplos. También recibieron 496.000eurosunaempresadeembalajesmarítimosenGuipúzcoay 434.052 euros otra de promoción ymaterialaudiovisualdeValencia o 400.000 euros una tecnológica en Barcelona. 569.650 euros concedió elMinisterio deHacienda a la Federación Española deMunicipios y Provincias. Si marzo fue el mes en el que más subvenciones se otorgaron (1,671 millones), noviembre fue enelquemenos,182.286(aunque faltaría conocer las subvenciones de lo que resta de diciembre para tenerunaaproximaciónmásreal). En noviembre la subvenciónmás bajafuede8céntimoscondecidos por el Ministerio de Agricultura, mientras que la subvención más alta llegó a los 114.988 euros y fue aprobadaporelMinisteriopara la TransiciónEcológicaa laGeneralitat de Cataluña. Préstamos Después de marzo, junio fue el mesqueregistróelmayornúmero de subvenciones de todo el año, 1,4millonesdeeuros. Fuerondesde un céntimo hasta 73 millones deeuros. ElMinisteriodeHacienda también recoge las ayudas públicas concedidas no solo en forma de subvenciones, también en forma de préstamos. En junio el Fondo de solvencia otorgó a las empresasestratégicasayudasque vandesdelos19millonesdeeuros hasta los 20millones en forma de préstamos. También hay ayudas para empresas afectadas por el COVID –en forma de préstamos– que alcanzan los 25 millones de euros. Hay subvenciones de 5,6 millonesaladiputaciónprovincial de Huesca. Subvenciones para la sostenibilidadturísticaendestino delConsellComarcal de laGarrotxa (Cataluña) por importe de 3,5 millones; tambiénpor ese importe subvenciones para el Ayuntamiento de Sant Feliu o para el Consorci Vias Verdes de Gerona. Septiembre fue otro mes en el que se dieronmuchas, 1,3 millones.Lamásaltallegóhastalos76,8 millones, por parte delMinisterio de Cultura a TVE. La Universidad deZaragozarecibió50millonesde euros; 42 millones la Generalitat Valenciana;20milloneselGobierno de Aragón; 13 millones la ComunidadAutónomadeCanarias; 1,6millones de euros el grupoaudiovisual español Mediapro, etc. En febrerose registraronunmillónde subvenciones. Lamás alta llegóa266.298.558eurosconcedidos por la Secretaría Autonómica de Universidades e Investigación de la Comunidad Valenciana a la UniversitatdeValencia.LaUniversitatdeAlicanterecibió142millones de subvención. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación concedió otros2,5milloneseurosal Instituto Catalán de Finanzas. Eneneroseconcedieron477.327 subvenciones que fueron desde uncéntimotambiénaunparticular concedidopor elMinisteriode Transporte y Movilidad Urbana, más concretamente por la dirección general de aviación civil, a 40,6millonesdeeurosconcedidos porelEstadoal InstitutoValencianodeCultura.Lesiguenotrassubvencionesconimporteselevados, por ejemplo de 19 millones de eurosal Palaude lasArtsconcedidasporlaComunidadValenciana, de 9millones concedidos al InstitutoValencianode artemoderno, de6millonesal InstitutodeDiversificación y ahorro de la energía concedidasporelEstado.Aportacionesdeunmillóndeeuros concedidos por el Gobierno de Aragón a la Comarca de Somontano deBarbastro; odeotromillóna la Universidad Politécnica de Cataluña.ElMinisteriodeCienciaconcedió subvenciones por importe de 708.000 euros a una empresa de automóviles en Coruña. De 714.000 euros a una Fundación privada.La UniversitatdeGerona recibió una contribución de 717.000 euros; 783.000,00 fueron a parar a una empresa de agricultura y conservas. Mientras que el Ministerio de Derechos Sociales concediópartidasporimportesde entre 500.000 y 600.000 euros a fundaciones del sector solidario. En la tabla baja de las subvencioneslashayde6,50eurosotorgadas por laDirecciónGeneraldelaMarinaMercante a particulares. Mayo fue otro mes de muchas ayudas, 971.537. Fuerondesdeun céntimo concedido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a un particular, hasta los 150 millones para el Ayuntamiento de Madrid. De 74 millonesparaelAyuntamientode Barcelona, a 50millones de euros para la Junta de Andalucía. Otros 40 millones se consignaron para el áreametropolitanadeBarcelona y 39millones para la Xunta de Galicia. ►En los últimos dos años el Estado ha concedido 4.522 subvenciones a los diferentes partidos políticos. Lamáxima fue de 14,3millones y llegó al PartidoSocialista el 15de febrero de 2022. 11,8millones se concedieron al Partido Popular esemismo día, 8millones aVox, 4 a Podemos y 2millones a Ciudadanos. La subvenciónmás pequeña fue de 3,36euros para el Ayuntamiento de Subirats a la candidatura de Progrés el pasado febrero. Más ejemplos: en abril de 2021 se aprobó una subvención de 40euros a laCUPde SanHipòlit deVoltregà; de 120euros fue la concedida por el Ayuntamiento de Alhama deMurcia al PSOE; yde 140euros al PartidoSocialista de Cataluña-candidatura de Progrés. 3,36 euros a la candidatura de Progrés Otras Continúa en la página siguiente

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Suiza 162 Noruega 153 Dinamarca 149,4 Luxemburgo 145,7 Finlandia 144,8 P. Bajos 144,2 Suecia 140,8 N. Zelanda 134,1 Canadá 129,3 Australia 127,9 Irlanda 127,7 Islandia 123 Austria 119,7 R. Unido 114,2 Estonia 113,2 Alemania 110,7 Japón 109,1 Corea del Sur 107 EEUU 106,1 Chile 96,5 Francia 94,6 Israel 93,6 Lituania 93 Bélgica 92,2 Eslovenia 88,9 Portugal 86,2 R. Checa 85,2 Letonia 85,2 ESPAÑA 74,4 Hungría 66,3 Eslovaquia 58,6 Grecia 52,8 Italia 48,6 Polonia 46,8 Colombia 29,3 Turquía 25,1 México 20,7 ÍNDICE IEE DE EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO En 2021. Base OCDE-37: 100 Media UE 98,6 Sobre la media UE Por debajo Fuente: Instituto de Estudios Económicos El InstitutodeEstudios Económicos elabora el Índice IEE de eficienciadelgastopúblico,quepretende evaluar la situación actual en la que se encuentra España en este ámbito, en el marco de una comparativa internacional. La principal característicadel Índice IEEdeeficienciadelgastopúblico, y que lodistinguede otros indicadores de este tipo, es que no solo mide la eficiencia sino también la eficacia del gasto público, dado que, para su elaboración, se ha contado con la información disponible, y lo más actualizada posible, en ambos campos. Españanoobtieneunaposición favorableen loque se refiereaeficiencia del gasto público en un contexto internacional. Nuestro paíssumaunapuntuaciónde74,4 y se sitúa en la posición 29, en la zona media-baja de la tabla. De este modo, nuestro país se encuentraclaramentepordebajode lamediadelaUE(queobtieneuna R. C. MADRID ►España suspende en varios apartados y se sitúa por debajo de la media europea, según un estudio del IEE Un gasto público poco eficiente y poco eficaz constantes de las políticas públicas paramejorar la toma de decisionesylaasignaciónderecursos. Asimismo, se indica que se debe mejorar la coordinación y cooperación entre administraciones y reducirlaburocracia; incrementar la colaboración público-privada, para beneficiarse de la mayor especialización y potencial innovador del sector privado; así como favorecer la corresponsabilidad fiscal, como mecanismo disciplinante de la gestión y el gasto público. Es fundamental apostardecididamente por la digitalización del sectorpúblicocomopalancaclave de la modernización de la Administración. Se trata, en definitiva, de lograr una administración más flexible,másdinámica,másmoderna, más transparent e , y más coordinada, cercana, digitalizada y, por supuesto, eficiente y eficaz. «España seguirá alejada del equilibrio presupuestario durante unos cuantos ejercicios, y, lo que es aún más relevante, tendrá que afrontar la correccióndeunnotabledéficitestructural,quesesituaría, según estimaciones de la Comisión Europea, todavía por encima del 4,5% en 2023», apuntan desde el IEE. puntuación de 98,6) y también alejado de la media 100 de la OCDE.Dehecho, Españaobtiene una puntuación más baja que la mayorpartedelosprincipalespaíses de la UE, especialmente nórdicos y centroeuropeos. Además, muestra un deterioro en el Índice IEEdeeficienciadelgastodeunos diezpuntos,alpasardelvalor84,6, en2019, a 74,4 en2021, loque denota una pérdida relativa de eficienciaencomparaciónconotros paísesde laOCDE, afirmandesde el IEE. Ante este escenario, es evidente que tenemos un amplio margenpor delantepara tratar de mejorar laeficienciadel gastopúblico, lo que redundaría en beneficio no solo de la Administración Pública sino también de toda la sociedadespañola en general. Con base a estos resultados, se estima que España podría reducir sugastopúblicoenun14%yseguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar nivelessimilaresa losde lamediade la OCDE.Setrataprincipalmentede la introducción de incentivos orientados al desempeño en distintosámbitos,asícomodemecanismos de transparencia y rendicióndecuentas ydeevaluaciones Podría reducirse el gasto público español un 14% y ofrecer el mismo nivel de servicios Ensolo12días (del 1dediciembrehasta el día 12 ) sehanconcedido 98.928 subvenciones. La subvención más baja fue de 17 céntimos, dada por la Dirección GeneraldeAgriculturayGanadería de Castilla-La Mancha a una constructora, y las más altas una de 100millones de euros a la ComunidadValencianaprocedente del Ministerio de Transporte; de 73 millones a la Comunidad de Madrid; de13millonesaAndalucía;de8millonesa laUniversidad de Zaragoza; de 3,3 millones a una federación de plataformas socialesenMadrid; y1,3millones a Ilunion. Entre lasbajas también haysubvencionesdecuatroeuros a particulares concedidas por el Servicio Público de Empleo de Asturias. En la web de IGAE también se puede delimitar la búsqueda a grandesbeneficiarios desubvenciones o ayudas públicas iguales o superiores a 100.000 euros al año.Enestecasoaparecen16.610 con importesque lleganhasta los 390millonesdeeuros, estaúltima concedida a la Universidad de Valencia. Ayuntamientos La mayoría de los consistorios de España también ha recibido subvenciones o ayudas públicas. Por ejemplo, por importes que van entrelos27millonesy33millones recibensubvenciones losayuntamientos de Gijón, San Sebastián, Logroño. AHospitalet de Llobregat se lehanotorgadoporvalorde 25millones de euros. Sehanconcedidoayudasde500.000eurosal RayoVallecano,alaFundaciónde Antropología Forense de Guatemala (290.000 euros); a la Fundación sin límites para el desarrollo humano de Costa Rica (350.000 euros); a una fundación contra la violencia doméstica (300.000 euros); una de artesanía de Colombia (120.000 euros); otra de vidrios (400.000euros); aunaempresa de transportes (150.000 euros);auna bodeguera(212.438); aunaempresajuguetera(182.435); a otra empresa de automóviles (525.773); a una agroalimentaria (118.401); aunafirmade moquetas (142.212); aunaempresa agrícola (180.202); a una de transportes (400.000); a un grupo hotelero (400.000); aunaempresadeapartamentos turísticos (110.453); a otro grupo hotelero (600.000 euros); a una empresa de moda (122.548);aunaqueseríaenBagur (277.094), etc. Se espera que el gasto en subvenciones disminuya en 2022 hasta el 1,4% del PIB, según el Programa de Estabilidad 20222025.También en 2023 se espera una fuertecorreccióna labajadel 17%, estabilidad para 2024 y un ligero crecimiento del 1,7% para 2025, lo que supondrá una progresiva reduccióndel peso relativo de las subvenciones sobre el PIB hasta el 1% en 2025. Sobre este tipode ayudas siemprehahabidociertacríticarespecto a su escaso seguimiento. En 2019 la Autoridad Independiente deResponsabilidadFiscal(AIReF) constató por ejemplo que 14.000 millones de euros anuales que se concedenensubvencionesenEspaña estaban sujetos a controles de legalidad, pero no a rendición de cuentas. Fuentes de la AIReF explicaronentoncesquenoexiste «undescontrol»enlassubvenciones,perosí«unafaltadeestrategia, de transparencia y de trazabilidad». En 2023 se espera una corrección a la baja del gasto en subvenciones para llegar al 1,7% en 2025 Equipos de fútbol, fundaciones, bodegas, hoteles, también reciben subvenciones Viene de la página anterior

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 Banco Sabadell apuesta por la renta fija en los primerosmeses de 2023 rentabilidadconocidaaunafecha determinada esté siendo muy fuerte. Hay una necesidad de poner a producir los ahorros del cliente, especialmente del más conservador, y si el mercado nos da la oportunidad de construir productos atractivos vamos a seguirplanteandofondosgarantizados y de rentabilidad objetivo en 2023»,explicaAntonioSaiz,directordeOfertadeAhorroeInversión de Banco Sabadell. Otras oportunidades El fuerte incremento de la inflaciónhaobligadoalosbancoscentrales a normalizar los tipos de interés más rápido de lo que teníanprevisto. El resultadoha sido queporprimeravezdesde2016se haabierto laoportunidaddeofrecer productos de inversión con rentabilidades atractivas. «Entre los diferentes activos, la renta fija es la que ofrece las mejores perspectivasderentabilidadponderada por el riesgo. Pero, aunque el nivel alcanzadopor los tipos pueRosa Carvajal. MADRID ►Aprovecha los tipos para ofrecer productos de renta fija para el cliente conservador y el que busca rentabilidad Banco Sabadell lanza tres nuevos fondos Enunentornodetipos favorables, Banco Sabadell se ha apresurado a sacar al mercado productos de inversión con rentabilidades atractivas para los clientes más conservadores. Ha lanzado con éxitodosfondosgarantizados(Sabadell Garantía Fija 18, con 1.151 millones de euros) y a finales de noviembreotro a cortoplazo (Sabadell Garantía Fija 19) dentro de suprogramade fondos garantizados.«Lafuertevolatilidadquehan sufrido losmercados a lo largo de este año ha provocado que la demandadefondosqueofrecenuna dapareceratractivo,esimprescindible una rigurosa gestión del riesgo de crédito si tenemos en cuentaelentornoeconómicomás débil que tendremos el año que viene. Los fondos de rentabilidad objetivo con una fecha de vencimiento fija son una buena elección siempre y cuando lleven a cabo una gestión activa y dispongan de equipos especializados en elmundode la rentafijaprivada», explica Antonio Saiz. Banco Sabadell cuenta con Amundi como socio estratégico, la gestora de fondos de inversión másgrandedeEuropa. «Alo largo de losúltimosmeseshanaparecidomuchosproductosderentafija no garantizados. Pero en unmercado tan complejo como el de la renta fija es imprescindible llevar a cabo una gestión activa que reduzca los riesgos. Por eso es muy importante ir de la mano de gestoras como Amundi, que cuenta con equipos altamente cualificadosdedicadosa larentafijaprivada», recalca Saiz. A finales de noviembre Banco Sabadell lanzóun fondode rentabilidad objetivo completando su ofertaconunproductounescalón por encima de un garantizado en términos de rentabilidad y riesgo. Se trata de un nuevo fondo de la gamaBuy&Watch,elAmundiBuy & Watch 02/28 (que se estará comercializando hasta el 21 de enero de 2023), un fondo de renta fija privada euro de elevada calidad (ratingmedioInvestmentGrade), al que seguirán otros a lo largo de 2023. «En la renta fija es donde vemos la gran oportunidad en el primersemestredelpróximoaño, ya que los tipos están recogiendo un escenario de fuerte desaceleración de la actividad económica yuntechoenlainflación»,explica Saiz. «2022 ha sido un año muy complicado para los inversores porque noha habidoningún sitio dondeprotegerse,sehanvistocaídas significativas en la bolsa y, especialmente, la renta fija. Eso hace que partamos de un punto mejor para 2023, y será un buen momentoparaconstruircarteras, porque lasvaloracioneshanrecogidoengranparteesteescenario», concluye Saiz. El acuerdo estratégico firmado conAmundien2020 hapermitido a Banco Sabadell completar la oferta de fondos de inversión con productos que cubren todas las necesidadesyperfilesderiesgode sus clientes. Además del foco en garantizados y fondos de rentabilidad objetivo son destacables: –Fondos temáticos. Un complemento ideal para una cartera que tomacomobaseunfondomultiactivo, como losde laGama InverSabadell. Amundi dispone de varias gestoras de fondos de inversión (como CPR o KBI entre otras) dedicadas única y exclusivamente a las inversiones temáticas que persiguenbeneficiarsede las grandes tendencias estructurales de largo plazo que están modificando la economía, comoel envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías, la transición hacia una economíaverde,etc. DestacanSabadell Economía Verde, Sabadell Economía Digital o Sabadell EconomíaMedicaltech. –FondosdeGarantíaParcial(gama Sabadell Consolida 94/90/85). Es una gama de fondos multiactivos conunafilosofíadeinversiónflexiblequelespermiteposicionarseen los activos y mercados que tienen una mejor expectativa. Al mismo tiempocuentanconunsistemade protección que garantiza que el valor liquidativo no caerá durante elañopordebajodel94%/90%/85% del valor liquidativo de cierre del año anterior. –Sostenibilidad. A largo de 2022 Banco Sabadell ha seguido con el procesodeadaptar losprincipales fondosdeSabadellAssetManagement (por ejemplo el fondo monetarioSabadellRendimiento,ola Gama InverSavabadell, entre los más destacados) en materia de sostenibilidad. ►Presente en España desde 1985, Amundi es la gestora de fondos de inversiónmás grande de Europa. Ofrece a sus clientes su larga experiencia y su profundo conocimiento de losmercados, junto a una gama completa en gestión activa y pasiva. La gestora es además uno de los líderes globales comprometidos con la sostenibilidad. Banco Sabadell firmó en 2020 un acuerdo estratégico Comprometidos con la sostenibilidad

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión Intimidación monetaria Churchillmilitarizóel idioma y Lagarde lo monetiza.Elprimer ministro británico utilizó el verbo para enardecer asuscompatriotasdurantelaII GuerraMundialyChristineLagarde lo usa para intimidar al personal y ganar el pulso a la inflación que no bajará del 2% hasta 2025. Suaviza el ritmo de encarecimientodeldineroylevantael pie del acelerador para incrementar las tasas en 50 puntos, pero compensa lamenor subidaconundiscursoamenazante.Atemorizaalosagenteseconómicos con una retahíla de advertencias ynuevos aumentos de los tipos de interés por una desbocada inflación. El Banco Central Europeo (BCE) no ve que se suavice la curva,porqueunagravamiento de la crisis energética o de la GuerraenUcraniapuedeenervarotravezlosprecios.Lagarde nodatreguaymarcaelcamino: «50 puntos ahora, 50 puntos más en la próxima reunión y, posiblemente, 50 más en la siguiente». Labanquerafrancesaacogota al auditorio al insistir enuna recesióntécnica,aunquebreve ypocoprofundadedos trimestres, cuando las últimas cifras indicanquealgunospaísesparecen estar esquivando la anunciada contracción. El discurso belicoso retraerá el consumo más allá del endurecimientodel crédito. El BCEcree ahora que no hay tiempo que perdercuandoEstadosUnidos ya se encuentra en la pista de despegue. Europa no puede quedar aturdida por una inflación que entumece la economía, con el olor a pólvora en la frontera del este y con China desafiante. La zona euro no puede enfangarse en un estancamiento económico con déficits agitadossinreglafiscalquelosahorme. Y como no es cuestión de paralizar laeconomía, separaliza el corazón. Ignacio Rodríguez Burgos Nombramientos ►ROSANARODRIGO AIG la incorporacomo Headof Claims para Iberia. Desde su puesto, reportará a Paul vanderMerwe, Headof Claimsde la aseguradoraen EMEA, yBenedetta Cossarini, directora general deAIG Iberia ►LUDOVICPECH El actual Deputy CEO y CFOde la zona Africa &Middle East del Grupo Orange asumirá la Dirección General de Finanzas y Control de Gestión de Orange España a partir del 17 de febrero de 2023 ►HANSSTEGEMAN Triodos Bank, entidad ética y sostenible, lo ha nombrado economista jefe. En esta nueva etapa, será responsable de la estrategia de impacto y se centrará en el análisis sobre la evolución económica ►BENJAMIN LAKATOS Hasidodesignado nuevopresidentedel ConsejodeAdministracióndeGrupoMET ensustitucióndel actual presidente, que sehaconvertidoen ministrodeEnergía deHungría ► LAURA JOCKERS M&GReal Estate, parte de la división de activos privados y alternativos deM&G, la ha fichado como nueva responsable global de ESG para dirigir un equipo especializado en sostenibilidad ► JOSÉVITORIA Liderará el área de Diseño y Desarrollo en Berria Bikes como nuevo Global Product Manager para reforzar su estrategia de I+D+i. Cuenta con una amplia formación en automoción mecánica ►VALLERODRÍGUEZ NorthgateRenting Flexible ha anunciado su nombramiento como nuevadirectora deRecursosHumanos en sufilial española. Licenciadaen Ciencias Físicas, tiene una larga trayectoria eneste sector ►KARLANGOVE Desempeñara el puesto deManaging Director de Epson Ibérica. La responsabilidad en España y Portugal se suma a su actual cargo de vicepresidente de Epson Europe de Consumer&Channel Enestaobra, dos historiadores expertos en las guerras y dictaduras del sigloXXdesgranan las narrativas que estructuranel debate político contemporáneo y si se corresponden realmente conel contextooriginario enque seutilizaba el término fascista. «Ellos, los fascistas». J. Rodrigo/M. Fuentes DEUSTO 224 páginas, 18,95 euros E ste título resulta de gran utilidad para docentes, investigadores o cualquier persona que quiera iniciarse en este campo. Fiel a su propósito didáctico, al final de cada unidad semuestran ejercicios resueltos. «Modelodeprobabilidade inferenciaestadística». J. de Haro/ J.L. Iranzo. PIRÁMIDE 259 páginas, 20 euros L a ediciónnúmero 29del InformeEspaña, elaborado por profesores e investigadores deComillas y otras universidades españolas, arrojadatosmuy significativos enasuntos como la formaciónpara el empleo, la energía, la economía o la igualdadde género. «InformeEspaña2022». Varios. UNIVERSIDAD PONTIFICIADECOMILLAS 460 páginas, 20 euros E l desarrollode la industria petrolera enEspaña apartir de 1900 revelauna trayectoria apasionante, inseparable de los cambios políticos, económicos y sociales que atravesó el país, apesar deno contar conningún tipode reservapetrolífera. «Unahistoriadel petróleoen España». GloriaQuiroga. LIBROSDELACATARATA. 312 páginas, 21,50 euros Libros Opinión Energía verde nuclear En contra de la posición mantenida por el Gobierno Sánchez, para la Comisión Europea la energía nuclear puede contribuir a la descarbonizaciónde laeconomía de la UE. La aplicación obligatoria del Reglamento Delegadode laComisión(UE) 2022/1214, apartir del 1 enero de 2023, será sin duda un reto importanteparael Consejode SeguridadNuclear,antelaevaluaciónde lasolicitudderenovación de la autorización de explotación de la central de Trillo,quevenceennoviembre de 2024. La decisión de la Comisión deconsiderar lanuclear como fuente de energía «verde» en su propuesta de taxonomía, desmontaalgunosmantrasde los populistas contra las nucleares, basados según Miller McDonald, de la Universidad de Oxford, «en argumentos débiles y ahistóricos, afirmaciones fabricadas y estadísticas manipuladas». El Gobierno de Sánchez incumple con la implementación de energías verdes, recogida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Se ha instalado menos de la mitad de la potencia eólica necesaria por año para alcanzar en 2050 los 50.333 MW, y la energía termosolar, estancada desde hace diez años, precisaría instalaciones anuales de 500MW. En este contexto, la modificación del PNIEC prevista en 2023 debe retrasar el cierre «ordenadoyescalonado,hasta 2035», de nuestros siete reactores nucleares actuales. Aunquepara laministraRibera «el calendariode cierre de las nucleares sigue siendo válido, y noes laopciónpreferidade los inversores entrar en un nuevo ciclo», hay que recordarle que actualmente generan más del 20% de la electricidad consumida en España. Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Ignacio Argote Vea-Murguía

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 El coste por hora trabajadaaumentó un 3,5%en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2021, su mayor alza desde el segundo trimestre de 2020, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) 3,5% La producción industrial de la eurozona registró el pasado mes de octubre una contracción del 2% respecto de septiembre, y un 1,9%en el conjunto de la Unión Europea, según datos difundidos por Eurostat 2% En Mayúsculas ►CARLOS BARROSO LaAsociaciónde EmpresasdeVenta Directa (AVD) loha nombradonuevo presidentede la institucióndurante lacelebracióndesu últimaAsamblea General ► VERÓNICAFISAS La consejera delegada y directora general de Natura Bissé ha sido reelegida presidenta de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) ►AINHOAARISTI LaAsociaciónde EmpresasCanarias deAlquilerde Vehículosha escogidoa laCEO deMobilityDivision DomingoAlonso Groupnueva presidentade la organización ►ÁLVAROALÉS El CEOdeGrupo360ºMC presidiráel juradode los Premios IMPACT 2022 InteractiveMarketing, Promotion andActivation Awards, promovidos por la EACA y suConsejo IMPACT, ycuyo plazo de inscripción ya se ha abierto Más gas ruso que nunca 45Líneas Opinión Hemossabidoestasemana que España compróenelmesde octubreun69%más degasrusoqueelmismomesdel año precedente. Sorprendente noticiaqueponedemanifiestola hipocresíaconqueabordamosen Occidente el plande sanciones a Putin.Enrealidad,segúnloscompromisos aceptados por la UE, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá,nodeberíamoscomprar gasdeningúntipoaMoscú,pues se supone que el dinero que pagamos por ello sirve a Rusia para aumentar sus ingresos y reinvertirlos en la guerra. Pero Putin y compañía están ingresando este añomásdineroquenunca.El superávit comercial de Rusia en 2022 aumentó un 93% y alcanzó un máximo histórico de 251.000 millonesdedólares, resultadode que a una considerable caída de sus importaciones (no pueden comprar en Europa por las sanciones), ha acompañado un voluminosoaumentodesusexportaciones, particularmente de gas pero también de petróleo, fertilizantesymateriasprimas. ¿Cómo es posible? Lamayoría de las veces los europeos ya no compramos el gas directamente a Rusia, sino a través de intermediarios internacionales en mercados asiáticos (Emiratos, India, etc.), quevendenel licuadoaunprecio muchomayorqueelquesesuministraportubería.Todossabemos queel gasprocededeRusia, pero como no se le compra directamente aPutin, hacemos como el quenosabequedeesamanerase incumplelapolíticadesanciones. Pura hipocresía. Decimos con palabras gruesas que «se vaa enterarPutin», perode loúnicoque seenteraesdequenosvendemás gas quenunca. José Antonio Vera

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Ojo al dato: de escuelas de negocio a aulas de formación digital ►Los centros multiplican los cursos relacionados con la tecnología y la información ante la fuerte demanda de las empresas: a cuatro de cada diez les cuesta encontrar especialistas Arantxa Herranz. MADRID Igualque(casi)todossabemos leer y escribir, ladigitalizaciónde la economía y de la sociedad exige que esta alfabetización digital se extienda a todos los estratos de la población. Las competencias digitales se consideran ya esenciales para nuestra formade vivir, aprender y trabajar. El uso confiado y crítico de la tecnología digital es clave paraapoyarelaprendizajepermanente, laciudadaníaactiva, laempleabilidad y la inclusión. Los ciudadanos pueden utilizar sus competenciasdigitalesparaacceder a la información y a ayudas, acceder a nuevas oportunidades deaprendizajeyempleo, sercreativosyemprendedores,encontrar nuevas opciones de ocio y ayudar a los demás. Algunas de las competencias clave son: alfabetización en información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad o resolución de problemas. Segúndatos de laComisiónEuropea, prácticamente todos los puestosdetrabajoactualesrequieren algún tipo de competencia digital. Aunque en los últimos diez añossehancreadoenlaUniónEuropea aproximadamente dos millones de puestos de especialistas enTecnnologíasdelaInformación y laComunicación(TIC), laComisión observa que cuatro de cada diez empresas europeas que buscaban contratar especialistas en este sector se encuentrancondificultades para cubrir las vacantes. Es más, el 44% de la población de laUE y el 37%de sumano de obra carecíandesuficientescompetencias digitales en2016. De la necesidad, virtud Esta falta de profesionales es lo queempujóaalgunosdelosdirectivos de compañías tecnológicas de nuestro país a plantearse por qué no crear escuelas de negocio, pero centradas en el mundo digital,parasuplirestacarencia.Asíes como nacieron empresas como ISDI, MBIT o Mioti. La CEO y cofundadoradeMIOTITech&Business School, Fabiola Pérez, lo reprocesosdereclutamiento»,expone Gilsanz. La reconversión de profesionales ya asentados que buscannuevas oportunidades laborales enel sectordigitalesotrodelosperfiles deestudiantesquemássepueden localizar en estas escuelas formativas. Rodrigo Miranda, director general de ISDI, asegura que cuentanconunproyecto formativo que ayuda a reincorporar al mercado laboral a mayores de 45 años.«Empezamosaformaramayores de 50 años, pero lo hemos bajado a los 45 para ayudar a esa reinvención profesional a prácticamente cualquier edad». Aunque es difícil establecer un perfil del tipo de estudiante que sume asegurando que «nacimos para formar a los profesionales que necesitábamos nosotros en nuestras startups». Estos perfiles están muy estrechamente ligados con el mundo del dato. Aunque ahora hay más profesionales, cuando nacieron todas estas escuelas de negocio eranmuypocosytodaslasempresas acababan «peleándose» por ellos. «Hablábamos entre nosotrosynosdimoscuentadequenos estábamosquitandoel talento los unos a los otros y nos pisábamos unpoco lamanguera», ilustraRodrigoMiranda,directorgeneralde ISDI, otra de las escuelas que nacióparadar respuestaaestanecesidad de profesionales. Laofertaformativadeestoscentrosesvariadayfluctúaconeltiempo,perotieneelejecomúndeestar siempre relacionada con todas las temáticas que rodean el mundo digital: gestión y tratamiento del dato, analítica… Los cursos van desde formaciones cortas deunos meseshastaunañoovariosdeduraciónycontítulosquelleganalde máster. «Somos la formación para losobrerosdel dato, aunque llegamos a puestos de gerencia», resume Juan José Gilsanz, director general deMBIT. Esta oferta, como exige el momento transformador que vivimos, pretende dar respuesta a las diferentesnecesidadesformativas de la actual masa laboral: desde perfilesreciénsalidosdelauniversidad y con apenas experiencia a aquellos que ya acumulan cierto recorrido y que, en lugar de hacer un MBA tradicional, optan por una formaciónmás tecnológica y aaquellosque, pasados los 40, estánenpuestosdirectivosyquieren reforzarsushabilidades,especialmente en el ámbito digital. Perfil variado Estos cursos también se alejan de la tradicional separaciónentre letras y ciencias para permitir que expertosdelasprimerassesientan máscómodosyatraídospordisciplinas más próximas a las segundas. «Muchos expertos en RecursosHumanos,quesuelenpreceder de Psicología o Derecho, se dan cuenta de las posibilidades que tienendespuésde ser expertos en People Analytics, mejorando sus La oferta educativa ha crecido con la demanda Innovación Muchos centros solo impartenmaterias «digitales»

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 ►Estas escuelas de negocio ofrecenmuchos ydiversos tipos de formación, centrados en la gestión del dato y el mundo digital. Las opciones van desde el marketingdigital hasta otrasmás centradas en la InteligenciaArtificial. Aunque se enseñan conceptos ymétodos de programación, el foco está puestomás allá, con una visión de gestión del negocio. Algunas de ellas dan formacionesespecíficas de las tecnologías y productos propios de algunas empresas. También imparten sesiones a los empleados de estas compañías tecnológicas. La oferta formativa se centra en datos acudeaestasformaciones, losresponsables de estas escuelas de negocio lo tienen bastante claro: suelenserpersonas inquietas, curiosas, que sienten que quieren seguir aprendiendo toda la vida. «Lesvalamarcha»,resumeMiranda. «Metemos a los alumnos en una dinámica en la que todo es posible.Somosexigentes,aunque podamos ir en zapatillas», añade. Ellas siguen siendomenos Eso sí, todos ellos reconocen que lapresenciafemeninaenlasaulas sigue siendominoritaria, aunque algunos esbozan algún rayo de esperanza. Por ejemplo, desde MBIT se asegura que hay líneas formativas en las que ellas ya suel fomentar la creaciónde nuevas startups. «Nosetratadeconquién vasaestarsentadoenlamesa,sino con quién vas a poder hacer cosas», asegura Miranda, independientementedelnivelprofesional odedirecciónquetengacadauno de los alumnos. Conocimiento Para Fabiola Pérez, sin embargo, lamayoría de los alumnos que se inscribenenestetipodeformacionesvanbuscandoconocimientos, más que crear una nueva red de contactos que les abra más posibilidades profesionales, aunque reconoce que entre los de perfil másdirectivosíquemuchasveces acudenaesassesionesdenetworking para reclutar talento. «No están buscando específicamente ese networking, pero lo encuentran», resume. Miranda, que es ingeniero de telecomunicaciones ymáster por una de las escuelas de negocio «clásicas» (IESE), asegura que estas dos formaciones, lejos de ser sustitutivas, son complementarias. «Si eres una persona de en torno a los 45 años y estás en esa fasedirectivaconciertaresponsabilidad y proyección personal, necesitas un componente digital perotambiéndegestión.Mecuestamuchoimaginarundirectivoen uncomitédedirecciónquenoconozca algo de digital y que no conozcamodelos de gestiónde empresa», expone. Para Pérez, «sí somos competenciadeestasescuelasmástradicionalesdesdeelmomentoenque ellas nos ven así», aunque a renglónseguidoañadequelasformacionesdeestosdostiposdeescuela son diferentes. «No son comparables las formaciones. No venimos delmismo sitioni intentamos resolver la misma problemática», defiende. ARCHIVO El alumnado abarca desde jóvenes a directivos, pasando por adultos que quieren redirigir su carrera prendimientofemenino, también en el mundo de lo social. Todasestasescuelasdenegocio suelen contar, no solo entre sus fundadores sino tambiénentresu claustrodeprofesores, aprofesionales de reputado prestigio en el sector. Como buenas escuelas de posgrado, una de las propuestas de estas organizaciones está más allá de las clases teóricas y prácticas: la asistencia amasterclass oa eventos más «lúdicos» para fomentar el networking; esto es, la generación de contactos. No se busca solo que estos profesionales en activo puedan encontraryatraertalentodesdeestas escuelas de negociopara sus propiasorganizaciones,sinotambién ponen el 40%de los estudiantes. Fabiola Pérez tiene una sensaciónagridulceenesteasunto.Asegura que en sus primeras promociones, ellas representaronel 16% de los alumnos. «Pero ese dato, desgraciadamente, ha ido cayendo durante los años y hay menos mujeres ingenieras y técnicas acercándose a nuestra escuela de negocio», asegura. Sin embargo, reconoce que cuando «hemos incorporadoperfilesenelmásterde Data Strategy, hemos vuelto a ver un resurgir de mujeres aparecer en este área». Firme defensora de promover las vocaciones técnicas desde la más tierna infancia, cree también que es necesario fomentar el em37% de los trabajadores europeos carece de las competencias suficientes que exige la economía digital ►Más que una bolsa de empleo, estas escuelas también son una bolsa del talento que necesitan. La búsqueda de oportunidades es bidireccional

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS establecercapasderedcolaborativas con el objetivo final de proporcionar una mayor ubicuidad y capacidad local. Telefónica ha apostado y está apostando firmemente por estas tecnologías. Desde el área de InnovacióndeTelefónicaEspañaya sehanrealizado, encolaboración consusclientes, algunaspruebas de concepto relacionadas con la parte de especialización, ofreciendo redes especializadas de alto rendimiento. Destacan dos proyectos: «Slicing5GparaserviLa compañía colabora con empresas de todos los sectores cios críticos», realizado en Vigo, donde se desplegóuna red 5Gen el campus de la Universidad de Vigo. Se crearon tres subredes virtuales, una de ellas dedicada a servicios críticos como es el de seguridad del campus, garantizando la ultra-baja latencia y el alto ancho de banda necesarios para el control remoto del robot Spot de Boston Dynamics, que era el encargado de realizar la tarea de videovigilancia. Spot enviabaa travésdeesasubredespecializada varios streams de vídeo en tiempo real tanto al puesto de control remotocomoauna tableta que usan los servicios de seguridad a los que daba apoyo. Esta subredespecializadagarantizaba todas las comunicaciones sobre dicha subred, independientemente del nivel de saturación de las otras dos. Unsegundoproyecto,«Network Slicing en el sector hotelero», realizadocon lacadenahoteleraMeliá, concretamente en el Hotel Meliá Serrano en Madrid, donde sedotódecobertura5Gal interior del hotel y se desarrollaron varias redes móviles virtuales, capaces de funcionar de forma independiente, gracias al network slicing 5GdeTelefónica.Deestamanera, loshuéspedesseconectaronauna subred 5G mientras que los propios sistemas del hotel se conectaron a otra subred 5G diferente, garantizandoquelasprestaciones decadarednosevieranafectadas por el tráfico de la otra. Camino por recorrer Telefónicaseguirárealizandoproyectosdeco-innovaciónparaasegurar que todas las novedades y desplieguestecnológicosseadecúan a las necesidades reales de sus clientes. La compañía lleva ya casi cuatroaños colaborandocon empresas en averiguar la utilidad real del 5G y su impacto en el desarrolloindustrialyenlasociedad. Ha contribuido significativamenteenposicionar aEspañacomoel país de la UE conmayor número de casos deuso5G. Es pionera en esta revolución, redefiniendo la formaenquedesarrollaservicios, asícomosurelaciónconsusclientesyconel restodelecosistemade internet.Pero5Gtodavíatieneque recorrer un largo camino. a travésdeAPIs (ApplicationProgramming Interface). Este conceptorepresentauncambioen la forma de consumir los recursos de las redes, de forma que las capacidades de red pueden ser incorporadas en las aplicaciones tanto de los operadores como de terceros de manera sencilla, estándar, rápida y programable. En cuanto a la colaboración, es lo quese llamaredderedes.Esdecir la combinación de las redes 5G conotras redes, comopuedenser las satelitales, que va a permitir Lleva cuatro años colaborando con diversas entidades para profundizar en la utilidad real del 5G El 5G en el desarrollo industrial y en la sociedad ►Telefónica apuesta por esta tecnología y ofrece a sus clientes redes especializadas de alto rendimiento T. E. MADRID La evolución de la red móvil 5G ofrece un sinfín de posibilidades más allá del aumento de ancho debanda, ultrabaja latenciaycobertura a millones de dispositivos. Más que una evolución, nos encontramosanteunagranrevolución. Obtener todo el valor potencial de las redes 5G requiere llevar latransformacióndigitalde las telcos a un nuevo nivel, enmarcado en los siguientes tres pilares: especialización,APIficación y colaboración. En lo que concierte al primer pilar, se trata de tener redes especializadas de alto rendimiento, es decir, de la capacidad de generar, a partir de una red 5G física, «múltiples subredes» virtuales mediante software que sean capaces de satisfacer la demanda concreta de determinados usuarios en cuantoavelocidad, capacidad, retardo y garantíade servicio. LaAPIficación, es lomismoque ofrecer las capacidadesderedcomoservicio 268 millones de euros alcanza la inversión en el Foodtech español en 2022, un 9,3% más que en 2021. ►El sector se consolida como fuente de empleo cualificado, con alrededor de 6.300ocupados, el 26%más que en 2021, según datos de EatableAdventures.

Domingo. 18 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 12 DINERO&NEGOCIOS Luz verde al Plan de Algoritmos Verdes contra el cambio climático T E. MADRID El Consejo deMinistros ha adoptado el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, uncompromiso del Plan de Recuperación que contaráconunainversiónde257,7 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU para el desarrollodeuna tecnología respetuosa con el medioambiente, guiada por criterios de sostenibilidad y aplicada al desarrollo de acciones contra el cambio climático. Conelobjetivodeimpulsaruna Inteligencia Artificial (IA) Verde por Diseño (Green by Design), el PNAV persigue que desde la propiaconcepciónydesarrolloinicial delalgoritmoseincorporenvariables de sostenibilidad medioambiental.De estamanera, se explotan las sinergias entre la doble transición verde y digital. La inteligenciaartificialproporcionauna mejoradeanálisisdeinformación y toma de decisiones, lo cual redunda en una mejor monitorización de tendencias e impactos en elmedioambiente,ayudando,por ejemplo, a reducir el consumo de energía yde recursos, apromover la descarbonización y a impulsar la economía circular. Pese el gran potencial de la inteligencia artificial para aportar soluciones a estos desafíos más relevantes para España, no hay que perder de vista las amenazas que plantea, como el alto coste energético que puede acarrear su construcción y la preocupación por temas como el potencial consumo eléctrico mundial que demandarán las TICen2030, yotras ►Contará con una inversión de 257,7 millones de los Next Generation para impulsar la transición ecológica La inteligencia artificial mejora el análisis de la información y la toma de decisiones radosensolucionesdeIAsostenibles,mediantelaintegracióndela IA en las cadenas de valor de la economía.Atravésdeldesarrollar Misiones I+D+I Green by Design, invirtiendo en tecnologías sostenibles dentro de la iniciativa RETECH (que impulsa proyectos presentadosporlasComunidades Autónomas). Mediante el fondo Next Tech, un instrumento de inversión de colaboración públicoprivada que prevé movilizar más de4.000millonesdeeurosenproyectos digitales de alto impacto. 4. Dinamizar el mercado español a través de la IA Verde y el blockchain verde, promocionando la adopción de modelos de IA en aquellos sectores que tengan como fin reducir los efectos del cambio climático o que sirvan paramitigarlos.Paraimpulsareste sector se prevé la celebración anual de los Desafíos Green AI, unascompeticionesdedesarrollo tecnológico donde se ofrezcan verdaderas soluciones a los retos medioambientales. El PlanNacional de Algoritmos Verdes se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, laAgendaEspañaDigital 2026 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El principal objetivo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es impulsar el desarrollo de la IA, sentandoasí lasbasesparalacreacióndeunecosistemadeexcelencia que albergue la investigación científicaylainnovación,asícomo el desarrollo de distintas capacidades y talento. 4.000 millones serán movilizados por el fondo Next Tech para proyectos digitales de alto impacto 2,4 millones se invertirán en el área específica de «Inteligencia Artificial e Impacto Ambiental» DREAMSTIME herramientas asociadas al blockchain.ElProgramasedesarrollará durante el periodo 2023-2025, conunpresupuesto total de 257,7 millones de euros, y pretende posicionaraEspañaenlavanguardia del desarrollo de una IA más responsable con el medioambiente, apoyandoa los centrosde investigaciónpunteros yal tejidoeconómico del país. Ejes principales El impulsodelaeficienciaenergética es clave para la tecnología sostenible. La Manifestación de Interés publicada desde el 15 de octubre al 25 de noviembre de 2021 recogió 88 expresiones de interés. Esta importante aportación del sector, junto a la necesidaddedesarrollaruna IAsostenible, apoyando la excelencia en la investigación científica y su aplicación en el tejido productivo del país, ha impulsado lapublicación del PNAV en torno a cuatro ejes principales: 1. Fomentar la investigación en materia de IA sostenible y Green Tech,mediante lafinanciaciónde la investigación interdisciplinar y multisectorial. Se crearán hasta doscátedrasuniversitariasasociadasal áreatemáticadealgoritmos verdes (dentro del Programa de Cátedras en Inteligencia Artificial). Se estima una inversión de hasta2,4millonesdeeuros.Sedesarrollará un área temática específica sobre «IA e Impacto Ambiental» (en el marco de la Red Española de Excelencia en IA). EstaRedestá formadapor grupos de investigación con un enfoque deexcelencia,decarácterinterdisciplinar. 2. Impulsar el uso de infraestructuras y servicios eficientes para permitirlaejecuciónsosteniblede modelos de IA que incentiven el consumo energético de fuentes renovables. 3. Integrar la IA Verde y el blockchain en el tejido productivo, favoreciendo la creación de nuevos mercados económicos inspiFondos Europeos

LA RAZÓN • Domingo. 18 de diciembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 13 El autor cree que con la desaparición del límite entre comunicación y publicidad queda demostrado que la creatividad no es exclusiva de los publicitarios ARCHIVO El mundo corporativo parece una dimensión distante, alejada de nuestravidaprivadaydenuestros intereses personales. En general, consideramosqueenlaoficinaydespachos nosomoslosmismosqueencasaoconnuestrocírculocercano.También,pareceque los únicosquepuedenvivirconplacersutrabajo, son los artistas, oasí lo idealizamos. Ellos sí que pueden disfrutar, hacer relucir su talento,explorarloyexplotarlo.Nosotros,seres grises,encamisadosyforradosconamericanas, parece queno. Estabrechaentrerealidadesesperjudicial tanto para el empleado como para la compañía. Con ello, no estoy diciendo que nos volvamos locos y perdamos la compostura, obviamentehaycosasqueesmejordejar en casa. Por supuesto que debe haber unas reglas básicas de respeto y comportamiento dentrodelaempresa,peroestonoquitaque seaimportanteacercarycompartirobjetivos, habilidadesyperspectivasquehabitualmente encerramos en lo personal. Es el caso del talento, en él nos encontramos con las dos caras de la luna, la visible y la oculta. Talento escondido Alo largodemi carrera,heencontradomuchos perfiles que ejecutaban de forma correcta y hacían bien su trabajo pero que, claramente, hubieran podido dar mucho más si se les hubiera otorgado o permitido realizar otro tipode responsabilidades. Por ello, es importante “descubrir” el talento que tenemos en las organizaciones y que a menudo, por diversos motivos, queda es- ¿La clave del éxito? Arrojar luz sobre el talento oculto Paco Moreno Opinión equipo, el interés por las plantas desarrolla el pensamiento científico y la memoria y, colaborar con una organización o asociación, resalta el compromiso de esa persona con la sociedad. Éxito empresarial ypersonal Conocernos de formamás cercana permite descubrir e iluminar talentosocultos, loque será clave para el éxito, tanto empresarial como personal. Por un lado, la compañía puede sacar ventaja estratégica de estos conocimientos y habilidades. Por otro, si se facilita e impulsa el desarrollo de estas, el empleadosesentirárealizado; felizdetrabajar en un entorno que le gusta y que le permite crecer en todas sus dimensiones, aumentando así su rendimiento y fidelidad. Lohevistoencompañerosyamigos,pero también lohevividoenmispropias carnes. Hace tiempo me resultaba inverosímil la ideadeescribirun libro, yoyahabíadecidido ser director de marketing y comunicación, no quedaba lugar (¡ni tiempo!) para jugar a ser artista pero dentro de mí sentía que faltaba algo. Esto me llevó a buscar el tiempo (o rascarlo donde no lo había) para sentarme,desenterraruntalentoescondido y empezar a desarrollar la que ahora es mi primeranovela:«¿Instintoointuición?».Un cambio de paradigma personal, lamotivación tanto interna como externa y el apoyo eimpulsoporpartedemiactual compañía, lo hizo posible. Vivirunavidanodebe suponer renunciar alaotra.Sieresingeniero,nosignificaqueno puedas tocar enungrupodemúsica. Como personas y empleados, debemos eliminar esos miedos y dar lo mejor de nosotros en cadaunadelasaccionesquedesarrollemos, utilizando todo nuestro talento y sacando a la luzelqueseencuentraenlasombra.Además, como líderes dentro de la compañía, debemosimpulsaryapoyaralosempleados a lograr susmetas, tanto dentro como fuera de la empresa. ¿La clave del éxito? Estar atentos a esos talentos ocultos, que quizás sean invisibles hasta para los propios portadores. Como veíamos antes, conocerse y conocernos, ver cuál es lamejor forma de encajar las piezas, de encajar con nosotros mismos y con los demás, para lograr más con mucho menos esfuerzo. Para ello, lo primero es observar y escuchar. Recordad que estos talentos son tímidos y, por desgracia, todavía a muchos lesgustaseguirenlaoscuridad. Animémoslesasalirpocoapocoalaluz,busquemosun hueco para ellos en ambas caras de la vida: lapersonal y laprofesional. ►La empresa debe sacar ventaja estratégica de los conocimientos y habilidades de sus empleados condidoypor lotantodesaprovechadoysin posibilidades de desarrollo. Porejemplo,durantemuchosañosel foco del trabajo de los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas se centró enlosmediosdecomunicacióny lacreatividadsepresuponíaunterrenodestinadoalas agenciasdepublicidad.Sinembargo,gracias a la desaparición de los límites entre la publicidad y la comunicación en los últimos tiempos, por fin, se ha puesto sobre lamesa quelacreatividadnoesunaparcelaúnicade los publicitarios. De hecho, ha marcado un antesyundespuésennuestrosector, impulsando el valor diferencial de lasmarcas. Talento, no es solo creatividad. ¿Quiénno tiene un compañero de trabajo que juega al fútbol o al pádel? Otros son expertos en botánica, ayudan en alguna ONG o estudian una carrera a distancia. Todos esos conocimientos y habilidades sonútiles, y nodeberíanquedarsedeformaexclusivaenelentornoprivado.Jugaralfútbolsuponetrabajaren PacoMoreno es director de Marketing y Comunicación de UniversalPay

