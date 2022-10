2022-10-16_Tu Economia

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS El mundo rural sigue siendo mayoritariamente masculino. Según datos de la última Encuesta de PoblaciónActiva,del totaldetrabajadores del sector agrario, un 88% son hombres y un 12% mujeres. Mientras que, según los últimos datos disponibles, solo el 32% de las explotaciones agrarias tienen comotitularesamujeres. Lasituación sociodemográfica en el medio rural (enestas zonas hay 111,7 hombres por cada 100mujeres en edades comprendidas entre 30 y 49 años, según datos del INE de 2022), el mercado laboral (la tasa de empleo femenina es inferior a la masculina, 51,6% y 60,6%, respectivamente), lapercepcióndela calidaddevidaenelmedio rural y lavigenciadeestereotipos y roles en la sociedad rural siguenincidiendo en las de–sigualdades de género. Aunque enpositivo hay que destacar que la tasa de empleo femenina en elmundo rural ha aumentado en la última década hasta el 51,6%, la brecha laboral de génerosiguesiendo de nueve puntos a favor de los hombres (aunque en 2011 era del 23%), según dato del informe «Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021» delMinisteriodeAgricultura,PescayAlimentación. Por otro lado, a día de hoy sigue existiendo una importante brecha salarial de género en el mundo rural. Según datos de Eurostat de 2019, ésta se sitúa en el 11,9% a favor de los hombres. Más directivos que directivas Loshombressiguensiendomayoría en los puestos directivos en el mediorural.SegúndatosdelaEPA del primer trimestre de 2021, el porcentajequesuponenlasmujeres directivas sobre el total de perRosa Carvajal. MADRID ►Entre las principales barreras con las que se encuentran las mujeres dentro del mundo rural están las de tipo burocrático y legislativo, pero también de estereotipos El campo también es de ellas sonasenestospuestosesdel34,5%, mientras que los hombres suponen el 65,5% restante. En 2009, la cifra demujeres en cargos directivosenEspañaeradel32,2%, loque significaqueenunadécada,elnúmerodemujeres en estos puestos ha aumentado algo más de dos puntos porcentuales, lo que demuestra el tímido aumento en el númerodepuestosdirectivosocupadospormujeres y siguepatente lavigenciaqueeldenominado«techo de cristal» tienen en nuestros días. «Las mujeres se encuentran a menudo con unas barreras que, aunque invisibles, les cortan el pasoascendenteenlaescalalaboral. Existe la falsa creencia de que una mujer tiene menos flexibilidadhorariaopodrádedicarlemenostiempoasupuestolaboral.Las hay de tipo burocrático y legislativo, por ejemplo, ya que, hasta la entrada en vigor de la nueva PAC, no se favorecía la presencia de las mujeresenlatitularidadcompartida de las explotaciones, haciendo que, aunque la mujer dirigiera la explotación en el mismo grado que sumarido, nopodía gestionar de manera conjunta en una explotación agraria no soloeltrabajosino también derechos, cuotas y subvenciones»,explicaGisseleFalcón Haro, directora de Siete Agromarketingeimpulsoraypresidentadel Proyecto MujerAgro. Falcón lleva más de 20 años trabajando para dar voz y mayor visibilidad a las mujeres rurales, mujeres ganaderasyagricultorasque,obientrabajan en una explotación agraria o sondueñasyque,graciasalasnuevasmedidasquetraeelPlanEstratégico de la PAC como la Ley de la Titularidad Compartida, podrán conseguir un empoderamiento y mayor visibilidad. RaquelSantiagosienteunagran pasiónpor la agricultura, y es que desdepequeñaha trabajadoenel olivarquesuspadrestienenenLos 1. Isabel Vicens, presidenta ejecutiva del Grupo Agromallorca 2. Remedios Sánchez Quirós,ganadera 3. Yolanda Morán, directora general de Món Orxata. 4. Carolina Fernández, fundadora Casa Gutier 5. MartaMorate, directora de Bodega Ecológica Andrés Morate 6. Blanca Torrent, directora general de Aceitunas Torrent 7. Gissele Falcón, presidenta del proyectoMujer Agro 8.Raquel Santiago, directora de la CooperativaNuestra Señora de losRemedios Hay un 88% de hombres ocupados en el campo frente a un 12% de mujeres La brecha salarial de género en el mundo rural se sitúa en el 11,9% 1 4 5

LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 Noguerones, Alcaudete (Jaén). Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con tres másteres, uno de ellos en AdministracióndeEmpresasOleícolas, acumulaasus34añosunaamplia experiencia laboral, ocupando numerosos puestos de responsabilidad. Directora de la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios en Los Noguerones desde 2015, es una firme defensora del «valor de lamujer en elmedio rural». Fue laúnicamujer enocupar un cargo directivo como vocal en el ConsejoRector deDCCOP, S. C Andalucía(cooperativaalimentaria con el mayor volumen de produccióndeaceitedetodaEspaña). Es además vocal en AMCAE Andalucía (laAsociacióndeMujeres CooperativasAgroalimentariasde Andalucía) y representante por Jaén. Una asociación cuyo objetivoprincipalesquelasagricultoras y ganaderas tengan una mayor presencia y participación en los órganosdedecisiónydirecciónde las cooperativas, esto es, en sus asambleas, consejos rectores y como gerentes o directoras. Y es que, según los últimos datos del ObservatoriodelCooperativismo, en 2019 solo el 9%de la composición del consejo rector sonmujeres, siendo el 4,1% mujeres que ostentan la presidencia. Blanca Torrent es otro claro ejemplo de activismo en favor de la presencia de la mujer en todos los niveles de la organización, en un sector tradicionalmente masculinizado. Lidera desde 2015 la cuarta generación de Aceitunas Torrent, una empresa familiar dedicada al aderezo, comercializaciónydistribucióndeaceitunasde mesa. Ha consolidado la compañía como uno de los principales productores y exportadores de aceitunas a nivelmundial. «Todavía persisten los estereotipos de género en el mundo rural. Parece que aún tenemos que ganarnos la confianza de los hombres. Es frecuente que un hombre me diga que“quierehablarconelencargado”, cuando la encargada soy yo. Siguen existiendo los roles y las mujeres tenemos que apoyaros unas aotras y luchar por cambiarlos», explica Torrent. «Lamujer es elpasado,elpresenteyel futuroen elmundoagro»,añadeestaempresaria, es por eso que Aceitunas Torrentdesarrollaaccionesenpro delaigualdadyelempoderamiento.El60%delasmujeresestánpresentesenlosconsejosdeadministracióndeestaempresacordobesa, el 75% en los puestos directivos y el25%enlosmandosintermedios. BlancaTorrentesademássegunda teniente de alcalde del AyuntamientodeCórdoba, ydelegadade Cultura, Patrimonio Histórico e Innovación. LanuevaPAC Españapropusoylogróincorporar la perspectiva de género entre los objetivosestratégicosdelaPolítica Agraria Común (PAC) 2023-2027. Unnuevoenfoqueque se traducirá en ayudas específicas para las explotaciones agrícolas y ganaderasdirigidaspormujeres.En2019, del 100% de los perceptores de ayudas, sólo el 27,15% han sido mujeres. Remedios Sánchez Quirós es ganadera y sabebien lodifícil que es sacar una explotación adelante. Comenzó a trabajar con las 15 cabras que heredó de su familiaenEstepa(Sevilla)yhoytiene 500 que, según explica, lleva ella sola.«Melevantoalascuatroymediade lamañanayhagoabsolutamente de todo, desde labores de veterinaria, de ordeño, de matrona, etc. Terminode trabajar cuandoseponeel sol yen lasépocasde parto también trabajo de madrugada», explica. Ganadora del premioMujerAgro 2021 en la categoría de juventud, Remedios hizo Ingeniería Técnica Topográfica y aplica su faceta de ingeniera para optimizar los espacios donde desarrolla su labor como ganadera. «Hedesarrolladounasaladeordeño y comedores desplegables», explica. Activista en la difusión de la profesión y la igualdad visibilizando a la mujer y su papel clave en el mundo rural, es miembro experta del European Council of Young Farmers (CEJA), de laConfederación de Asociaciones de Mujeres delMedioRural (CERES) y deGanaderas enRed. A esta joven ganadera la subida delospreciosdelospiensosleestá impidiendo cubrir gastos, y está registrando pérdidas de hasta 5.000 euros almes. Apesar de ello no desiste: «Lasmujeres tenemos TASA DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 56,7% de personas empleadas 61,4% Hombres 38,6% Mujeres 2 6 3 8 7 Continúa en la página siguiente

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Viene de la página anterior que trabajar para producir en el campo. Hay un componente sentimental, si dejamos de producir la gente no comería». Carolina Fernández lleva la ganadería de vacuno en el ADN. Ingeniera técnica agrícola, además de ingeniera agrónoma, tiene un máster en dirección industrial agroalimentaria por la UniversidaddeNebrija.Hijadeganaderos de Menasalbas (Toledo), obtuvo el premio MujerAgro Emprendimiento 2018 por desarrollar el proyectoCasaGutier. «Mededico a laganaderíadesdequenací y fui educada por mis padres con los valores propios del emprendimiento. Crecí en Menasalbas, un pueblotoledanoconunagrantradición ganadera, después fui a la universidad y allí encontré al mejorcompañerodeviaje,mimarido Higinio. Ambos llevamos la ganadería en nuestro ADN y en 2006 comenzamosconnuestraaventura en la ganadería. Nuestro sueño era cerrar la cadena de valor y llevar nuestra carne al consumidor. Tras mucho trabajo, viajes, ferias y charlas con expertos en nutricióndecidíhacerunMásterMGEA donde conocí a mis compañeros de proyecto Luis y Leandro y allí, en los pasillos delmáster empezó a germinar Casa Gutier. Empezamosainnovar juntoconlaUniversidaddeZaragozaenlaganadería con el objetivo de aportar valor añadidoa lacarneconel enriquecimiento natural de la carne de vacuno, resultando un producto rico enOmega 3». Isabel Vicens es presidenta ejecutiva del Grupo Agromallorca, dedicadoal cultivode frutasyverduras, en especial al tomate de ramelletdeMallorca,marcareconocida por la Consejería de Agricultura del Gobierno de las Islas Baleares.Vicenseshijadeagricultor y madre de agricultor. Continúa el proyecto de una compañía fundada por su padre hace 56 años. Empresa sostenible Responsabledeunequipohumano de 200 personas, una explotación de 40 hectáreas de invernadero y 40.000 árboles frutales, Vicenscuentaensuequipoconun 90%demujeresdirectivas.Recibió elpremioMujerAgroenlacategoría de emprendimiento por su participación en acciones para la visibilización de la mujer en el campoyentodalacadenadelproducto agroalimentario. La ambición de Vicens ha sido siempre la de conseguir una empresa sostenible y por ello transforma el tomate que noha podido vender, ni donar, en composta, que sirve de abono para la tierra. Yolanda Morán es directora generaldeMónOrxata,unaempresa que distribuye horchata 100% natural. «La producción de horchata naturalecológicasebasaenvalores como lasostenibilidad, laecología y la comunidad. La venta de horchatasemantiene,comohacemás de400años,conlaventaencarritos autosuficientes en las principales calles de Valencia y gestionados pormujeresmayoresde45añosen riesgodeexclusión laboral», explica Morán, que en 2020 recibió el premio MujerAgro emprendimiento. «Supusoelreconocimiento a mucho esfuerzo y trabajo, un apoyoalavisibilidaddelamujeren algunosde los segmentosqueaún sonmayoritariamentemasculinos y un empujón a seguir trabajando por que esa igualdad sea plena y real», explica. En Món Orxata hay una discriminación positiva hacia la contratacióndemujeres impulsada por laDirección desde siempre. Estehechovienecorroborado por el dato de que el 82,7% de la plantilla es femenina. En un mundo como el sector vinícola las mujeres no paran de ganar protagonismo. Las nuevas generaciones de hijas de bodegueros están pegando fuerte porque toman las riendas de la empresa. Es el casodeMartaMorate. Asus37añosdirigeel viñedoecológicoque fundó supadreAndrés Morate en Belmonte del Tajo en 1990, laprimerabodegaecológica deMadrid.Especializadaenvinos y en industria alimentaria, Marta elabora, dirige, distribuyeyvende susvinosalosrestaurantesdeMadrid, tiendas y supermercados. El equipo directivo del Grupo Agromallorca está compuesto por un 90% de mujeres Carolina lleva la ganadería de vacuno en su ADN. Obtuvo el premio MujerAgro al emprendimiento Por cada 100 hombres empleados en el campo hay 31 mujeres ►El aumento de las empleadoras ha sido mayor, si bien el número de ellas es casi cuatro veces menor que el de los varones EP El predominio de los hombres en el campo es notorio BRECHAS DE GÉNERO EN LA POSICIÓN LABORAL DEL MEDIO RURAL % POSICIÓN LABORAL EN EL MEDIO RURAL Según sexo y grupo de edad en % Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección Mando intermedio Personal técnico Personal admón. Personal cualificado Personal no cualificado Otro NS/NC 13,3 2,2 6,5 0,1 1,1 2,6 7,5 5,6 2,4 0,9 14,2 0,4 0,5 0,8 2011 2021 Mujeres Hombres 22,6 21,8 19,7 26,5 25,1 30,5 20-34 35-39 50-64 Dirección Personal técnico El predominio de los hombres en lasactividadesagrícolasyganaderas es notorio, conel agravantede que desde la crisis económica de 2008elsectorsehamasculinizado de forma creciente. De las aproximadamente740.000personasque actualmenteestánocupadasenel sector agrario, solo 177.000 son mujeres: es decir, por cada 100 hombreshay31mujeres.Lasdiferencias entre comunidades autónomassonllamativas.EnAsturias y Cantabria –comunidades con unaocupaciónagrariainferiorala media nacional– la relación entre mujeres y hombres ocupados en el sector es aproximadamente de 70/100, según un informe publicado por Funcas. En cambio, en Murcia y Extremadura –las dos comunidades con mayor ocupación agraria– el número demujeres empleadas por cada 100 varones empleados es de 34 y 10, respectivamente. Por tanto, las mujeresquetrabajanenlaagricultura y la ganadería no están más presentes en aquellas comunidades con más empleo en el sector primario;másbienal contrario, la participación femenina en el empleo se aproximamás a lamascufinal de la crisis económica una tendencia ascendente, aunque con oscilaciones. El aumento de las mujeres empleadoras en este sector ha sido más intenso que el de los varones empleadores, si bien el número de ellas (9.600) es aproximadamente cuatro veces menor que el de ellos (37.700). El número de horas que las mujeres ruralesdedicandiariamentealtrabajodomésticoquintuplica el que dedican loshombres (ellas, casi 10 horas; ellos,menos de dos). T. E MADRID linaenlascomunidadesenlasque el sector de la agricultura y la ganaderíageneramenospuestosde trabajo, según el análisis de Funcas. En cuanto a la evolución po modalidadesdeactividad, lacaída delempleomás intensaseaprecia entre las trabajadoras autónomas (sinempleados), cuyonúmeroha descendidodealrededorde95.000 en 2008 a apenas 64.000 en 2022. También las asalariadas –la modalidaddeactividadmás frecuente– han sufrido un descenso importante en ese periodo (de 124.000a107.000). Encambio, las empleadoras (autónomas con empleados) muestran desde el

LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 El retail es el único segmento del sector Servicios en el que sube el endeudamiento GONZALO PÉREZ MATA El créditoa los comercios alcanzó su máximo histórico durante el primer semestredeaño, superando los 88.695 millones de euros, cifra que representa el 22% del conjuntode créditos al sector servicios y el 15,6% del total del créditoa empresas enEspaña, según el informe«EvolucióndelCrédito a Empresas en España por sectores de actividad 2022», elaborado por laconsultoraAISGroup,especialista en la aplicación de Inteligencia Artificial a la gestión del T.E. MADRID ►El crédito alcanzó los 88.695 millones de euros en el primer semestre, lo que supone el 22% del sector servicios La deuda de los comercios, en máximos históricos Ucrania, el encarecimiento de la energíay la inflación, «hacenprever que la necesidad de crédito del comercio siga creciendo en los próximos meses», añade. Segúnel informedeAISGroup, el conjunto de estas empresas es el que tieneunamayor carterade impagos, concentrando el 27% del total de los créditos dudosos otorgados a empresas del sector Servicios. A final del primer semestre de 2022, este total quedaba ligeramente por encima de los 4.945 millones de euros, lo que sitúa la tasa de mora de este segmento empresarial en el 5,6%. De este modo, el comercio registra la tercera tasa más alta de entre todas lasactividadesproductivas tras la hostelería (8,41%) y la construcción (8,39%). Si bien, y a pesar de que su tasa demora se sitúepor encimade la mediadel conjuntodeempresas, el agregado de impago de los comercios está en descenso desde principios de 2015 y ha dejado atrás registros que duplicaban el actual. De hecho, el saldo de la cartera de créditos dudosos, que se duplicó entre 2010 y 2013, superando los 10.000 millones de euros, inicióunosmesesdespués una senda bajista que ni siquiera los años de pandemia han frenado. Y los datos del primer semestre de 2022 confirman la consolidación de esta tendencia. InteligenciaArtificial «En el actual escenario macroeconómico, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un valiosísimo instrumento para generar eficiencia en el manejo del riesgo de crédito de las entidades ymantenerlodentrode los parámetros deseados por cada entidad», apunta Fernández. Lacapacidadde la IAparaanalizar infinidad de variables de La tasa de mora alcanzó el 5,6%, la tercera más alta tras hostelería y construcción riesgode crédito. La firma advierte de que, ni siquiera en los años debonanzadelaburbujainmobiliaria, amediados de ladécadade los 2000, los créditos a estas compañías alcanzaron esta cifra. El endeudamientodel retail lleva creciendo desde 2016, si bien en 2020 la necesidad de financiación disparó el volumen de préstamosenelsectoracotascercanas al 10%. En 2021, se frenó este crecimientoy el saldode lacartera se redujo. No obstante, las primeras cifras de 2022muestranunnuevo repunte en el endeudamiento de 3.000 millones de euros en el primer semestre, un 3,3%más. «El retail es, de hecho, el único segmento empresarial del sector Servicios cuyo endeudamiento está creciendo en 2022», asegura David Fernández, director comercial de AIS. Un escenario donde la situación macroeconómica, marcada por lapostpandemia, laguerrade naturaleza diversa y su elevado poderpredictivo laconviertenen unaherramienta ideal paraautomatizar procesos, optimizar recursos y mejorar resultados. «Su aplicación ofrece rangos de mejora de eficiencia superiores en muchos casos al 25%», afirma el directivo de AIS. «Esta mejora, evidentemente, setrasladaanivel de negocio, pues se traduce en incrementos de contratación de productos, evaluación y aprobación de mayor número de solicitudes de crédito, reducción de la tasa de mora, etc.», señala. La IApuede implementarseen muchas facetas de la gestión del riesgo, pero desde AIS destacan cuatro aplicaciones muy relevantes en el momento actual: herramientasopenbankingpara tener información a tiempo real de clientes (particulares o empresas); modelos machine learningparadisponer deperfilesde crédito más precisos; sistemas de alertas que dan margen de maniobra ante situaciones de deterioro, evitando caer en el aumentodeprovisiones; yherramientas de recuperación de impagados en las que la IA contribuye a definir estrategias de rentabilidad. Claves ► El endeudamiento de los comercios alcanzó sumáximo histórico en el primer semestre al crecer el saldo de créditos vivos destinados al conjunto de estas compañías en3.000 millones de euros. ► El 27%del total de los créditos dudosos otorgados a empresas deServicios pertenecen a comercios. A junio de 2022, este total se asentaba algo por encima de los 4.945 millones de euros

Juan Girón Roger
Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo
Ignacio Rodríguez Burgos
«Políticaeconómicaen la SegundaRepública». Luis Peral. FUNDACIÓNSANPABLOCEU
445 páginas, 28,50 euros
Esta obra analiza, con los datosmacroeconómicosmás recientes, el impacto comparativo de la Gran Depresión en España y en otros países europeos, junto con las políticas comerciales, monetarias y fiscales que adoptaron para afrontar la crisis.
«Dataparamimadre» JorgeBéjar LIBROSDECABECERA
306 páginas, 21 euros
Con un lenguaje coloquial y sin tapujos, Jorge Béjar, analista de datos, comparte su experiencia para que el lector tenga una amplia visión de esta profesión desde diferentes ópticas: por qué trabaja en esto, qué le reporta, qué hace y con qué herramientas.
«Los fundamentosde la libertad». FriedrichHayek. Su plan: modernizar por la vía rápida un país donde hasta hace nada las mujeres no podían conducir un coche, ni llevar lacabezadescubierta,donde los vigilantes de la pureza religiosa (Mutawa) se mezclaban con los viandantes para denunciar aquienes sedesviasen de la moral establecida; y donde los condenados a la pena capital aúnhoy sufren en público castigos que incluyen el fusilamiento, lapidación, crucifixión y la decapitación por sable. Esonoespintoresconiencajacomo reclamoenel catálogo de las agencias de viajes. Pero Arabia Saudí dispone de un 20 porcientodelasreservaspetrolíferasmundiales. La iniciativa principesca espera atraer en el año 2030 al menos un millón de turistas. Cuenta conunpresupuestode unos766.000millonesdeeuros. Se están creando ya ciudades burbuja –como la de NEOM, una «ciudad inteligente», 33 veces más extensa que la metrópolideNuevaYork,proyecto que costará 480.000 millones de euros– donde los turistas extranjerospuedanhartarsede alcohol y las mujeres de otros países bañarse en biquini sin ningún tipo de consecuencias penales. ¿Se volverán los modernos hoteles de la futura nueva Arabia un destino demoda, como Dubái, para las redes de «scort girls» de la Vieja Europa que proliferanpor los vestíbulosde sus hoteles. Turistas a golpe de talonario Opinión Las vajillas indestructibles de Duralex no resisten el coste de la energía. Se dice que sus platos y vasos nunca se rompen, pero no han soportadoelencarecimientodelgas.La firma ha tenido que parar la produccióndurantecincomesesparasuperarel sofocoenergético. Los250 trabajadoresde sufactoríadeOrleansmarchan hacialasuspensióndeempleo. Y es que el coste de la energía ha pasado del 5% a casi el 50% de la facturación. Losgobernantesactualesestán preocupados por la situaciónde loshogarescon lasubida del recibo de la luz y de las calefacciones. Los políticos temenunaelevaciónincontroladade la temperaturaambiente del votante. Lascalderas sociales estánmás ardientes que las de Pedro Botero. Por las tuberías de la inflación escapa, como vapor jadeante, el poder adquisitivodelamayoríadelas familias. El 80%de los españoles retrasan compras en ocio o viajes, según ha constatado ya elObservatorioCetelem,yahora ahorran porque no pueden gastar. Pero el gran consumidor de gas y de energía en Europa es sin duda la industria. Muchas compañías han cerrado o ralentizado cadenas de producción a la espera de mejores preciosenelgas.Alemaniafundamentósupotenciaindustrial y exportadora en una alta calidaddelosproductos,unaavanzada tecnología, elevada productividad y, también, en una barata energía importada de Rusia. Ahora, con los gasoductos interrumpidos por la invasión de Ucrania, ve cómo la inflaciónalcanzael10%,porencima de la española. Yun10%de inflación en Alemania supone hacer totalmente añicos sus esquemas productivos y también los mentales. En Alemania, la inflación rememora tiempos oscuros, casi es sinónimo de fragilidad. Es como romper un platoDuralex. Duralex Opinión

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS presa que creó el proyecto que suma ya más de 50.000 alumnos de 35 países, y programas de formación únicos, no sólo en el ámbito de la moda, sino también en losreferidosaldiseño, innovación, interiorismo, salud y bienestar. La singularidad de mindway estáenlaapuestapor tresconceptos,quesonelaprendizajeflexible, el diseño en el centro de la innovaciónylaposibilidaddeentablar relacionesycontactosprofesionalesentrealumnos,profesionalesy empresas. Entre ellas, la propia UCM, queacredita todos losmásLa Razón. MADRID ►Iberaval respaldó con financiación a esta institución académica para hacer posible su estrategia docente en el curso 2022-2023 mindway aprovecha el formato online para ganar nuevos mercados La escuela demoda mindway se distingue por una educación flexible e innovadora FOTOS: MINDWAY teres y diplomas universitarios que imparte concediendo créditos ECTS, pero también marcas como ELLE Education, Women’s HealthyMen’sHealthEducations, licencias de mindway a nivel internacional. «Hemos reinventado las normas de la educación superior, creando contenido de calidad y herramientas accesibles para llegar a los alumnos a través de un campusvirtualquepermitelamejor experiencia de aprendizaje», detalla López Navarrete, quien remarca que, por las aulas de la institución, en la madrileña calle de María de Molina, han pasado destacados docentes, pero también los primeros nombres de empresas de moda y lujo a nivel internacional. A su juicio, «la aplicación de diseñoalosproductosyservicios,así comoa laexperienciadeusuarios, permite crearmarcas en las que la ventajacompetitivavamásalládel producto», a lo que añade que «desde la banca, la automoción, pasandoporlahosteleríaylamoda, lamayorpartedelasindustriaspretenden construir marcas sólidas apelando al estilode vida». Esta entidad ha creado un proyecto educativo global junto a marcas internacionales como ELLE, Women’s Health y Men´s Health, conestasdosúltimasacabande lanzardosprogramas,uno sobre alimentación y dietética, y otro titulado Coach en ejercicio y salud. mindway colabora con la Universidad Complutense, con MIT Sloan y, desde el pasado año, con NacionesUnidasatravésdeSeminar Series, una iniciativa sin ánimo de lucro para contribuir, a través de la educación, a la difusiónde losobjetivosdedesarrollo sostenible. En su primera edición tuvomás de 7.000 alumnos. Entre los retos que afronta en este momento mindway se encuentra su expansión internacioCuando Youtube estaba en pañales,FranciscoLópezNavarrete,un joven emprendedor de apenas 25 añosporentonces,apostóporuna formacióníntegraonlineenlaUniversidad Complutense y por dar una oportunidad, en el ámbito académico, almundode lamoda. Aquellaapuestalesalióbieny, tras obtener un buen número de matrículas, la universidad decidió apoyarle. Quince años después, mindway, que así se llama la emnal, tras haberse asentado en el mercado iberoamericano. «Hemos creado programas exclusivamente online, a los que puede acceder cualquier persona del mundo, completarlos y obtener una titulación de la universidad», explicaMaríaLuisaMorales,directora financiera de la institución. Financiaciónpara crecer EllahablasobreelrespaldodeIberaval, iniciado en abril, cuando comenzaron la búsqueda de financiación, objetivo en el que tuvieronapoyodelAyuntamientode Madrid. «Estábamos empezando adesarrollarnuestrosprogramas, así como cursos específicos para las empresas y, desde el consistorio, nos pusieron en contacto con estasociedaddegarantía»,detalla Morales, quien considera que «el conocimiento que teníandel sector de la formación y la acogida fantástica que se nos brindó, fue un respaldo clave para nosotros». Apartir de la ayuda de Iberaval, mindway ha podido contar con financiación para afrontar la expansión internacional, lo que ha facilitado la apertura con éxito de la convocatoria de otoño en la escuela. «En nuestro caso, además, lapresentacióndetrámiteshasido ágil y seha resueltode forma rápida, porque ya teníamos la documentaciónpreparada», concluye. Iberavaleslasociedaddegarantía(SGR) líderenEspaña, conuna actividad que representa, aproximadamente, el 20 por ciento de todo el sector en nuestro país. La SGR,cuyasedecentral seubicaen Castilla y León –donde acoge 10 delegaciones–, cuenta con tres oficinas enMadrid –en la zona de Cuzco, Alcobendas y Fuenlabrada–,ytambiéntienesucursalesen La Rioja y Galicia. Además, Iberaval, entidad que cuenta con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, laJuntadeCastillayLeón oelGobiernodeLaRioja,eslaSGR conmayor númerode socios, con 35.500 al cierre de septiembre, lo que supone un 22 por ciento del total de asociados en el sistema nacional de garantías. Iberaval es la SGR líder en España, con una actividad que representa el 20% de todo el sector mindway suma en sus 15 años de vida más de 50.000 alumnos de 35 países y programas únicos

LA RAZÓN • Domingo. 16 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 Las entradas digitales para eventos deportivos aumentarán un 58% El mercado digital de entradas a eventosdeportivosesunsegmento de gran potencial, en plena expansión, sobre todo tras la vuelta alosestadios.Elvalordelacompra deentradasdigitalesparaeventos deportivosenEspañasuperarálos 360millones de euros en 2022. La cifra aumentará un 58%, hasta los 569 millones, en 2026. Así se desprendedelanálisissobreestemercado elaborado por Telecoming, compañíaespecializadaentecnologías de monetización de servicios digitales de entretenimiento y deporte. Porsuparte,elmercadoeuropeo cerrará este año con un valor de 4.792 millones, una cantidad que alcanzará los 6.919 millones en 2026.Ennuestropaísuntotalde1,8 millones de personas comprarán entradas para eventos deportivos vía online en2022, y se espera que lacifraaumentehastalos2,1millonesencuatroaños,porencimadel volumen de países como Italia, Portugal, Noruega oDinamarca, y por debajodeAlemania yFrancia. La cantidad de entradas digitales que se venderán en nuestro país escalarádelos13millonesde2022, hasta los 19millones de tickets en 2026. El peso de España a escala europeaesactualmentedel8%del total del volumen del negocio de este sector. Elpreciomediodel ticketdigital para eventos deportivos en Espa- ►La vuelta a los estadios tras la pandemia dispara unmercado que alcanzará los 569 millones en 4 años Los españoles compraremos 13millones de entradas en 2022 C. R. MADRID DREAMSTIME ñaesde28,3euros (2022)yascenderá a los 29,8 en 2026, creciendo por encima de la media europea, que cerrará 2022 en un valor medio de 27,2 euros, y descenderá a 26,2enunplazodecuatroaños.El análisis de la evolucióndel precio medio de las entradas vaticina el descenso enReinoUnido, pasandodeunamediade37,3eurospor ticket a35,3en2026.Noruegacreceráde28,3a29,3yDinamarcade 28,3 a 29,8 euros. TecnologíaNFC En cuanto al uso de la tecnología NFCenEspañaparaelaccesoalos eventosdeportivos,aúnesresidual, sobre todo en comparación con otros países, a pesar de que crece añoa año. Laproporcióndeusuariosqueutilizaestesistemapara la validación de las entradas a encuentrosdeportivosestáestimada enel13%en2022.Seprevéqueeste porcentaje aumente hasta el 15% en los próximos cuatro años. Nuestropaíssequedaatrásenla adopcióndeestatendencia.Lamayoría de países europeos triplicarán sus tasas de penetraciónhasta 2026. Reino Unido, por ejemplo, pasarádeun29%en2022aun63% en 2026; Portugal, de un 11% a un 42%; Italia, de un 12% a un 44%; y Alemania, deun13%aun50%. El crecimiento medio de usuarios europeos que abrazan esta tecnologíaparalavalidacióndesus entradas será más significativo, y crecerádel16%hastael37%desde 2022 a 2026. Cada español realizará, de media, 7,1 transaccionesen2022y9,1 operaciones de compra de entradas aeventosdeportivos en2026a travésdelcanaldigital.Ensuma,en España se procesarán 13millones de transacciones de entradas digitales a eventos deportivos al cierre de 2022, una cifra que llegará a los 19millones en2026. En el plano europeo, se espera que de los 22,9millones de usuariosen2022quehagantransacciones online, se escale a los 26,4 millones en 2026. En 2022 se ejecutarán un total de 127 millones de transacciones en Europa, que se convertirán en 173 millones cuando llegue 2026. Asimismo, losusuarios,cadavez másmóviles,exigenagilidad,seguridadyeficaciaenlasexperiencias de compra. Existe una creciente adopción del móvil como medio decompradeentradasydeacceso aeventosdeportivos.EnEuropa,ya hay 12 millones de personas que compran este tipo de tickets a travésdeunteléfonomóvil,yseprevé queestacifra subahasta los 18millones en 2026. El valor actual de esas compras es de 1.667millones deeuros,yseráncercade3.030millones en2026. RobertoMonge,ChiefOperations Officer de Telecoming, considera que la tecnología está cada vez más integrada en la industria del deporte, desde el entrenamiento a la venta de entradas. «El ticketing ha acogido el canal digital con fuerza y el móvil seguirá impulsando este mercado. Los españoles tienden aún a preferir el canal web para adquirir entradas a eventos deportivos (64%del mercadodigital). Sinembargo, en los próximos años el móvil acumularáel45%delastransacciones y el canal online se reducirá al 55%», aseguraMonge. Los españoles prefieren el canal web para la compra; pero el móvil impulsa el mercado España superará a países como Italia, Portugal, Noruega o Dinamarca en los próximo cuatro años Claves ►Se estima que en España 1,8millones de personas compren este año entradas para eventos deportivos vía online, cifra que se elevará a 2,1millones en 2026 ► El preciomedio del ticket digital asciende a 28,2 euros, aunque la previsión es que se produzca un descenso, hasta los 26,2 euros en un plazo de cuatro años ►Cada español realizará en 2022 unamedia de 7,1 transacciones, que ascenderán hasta las 9,1 en 2026

Domingo. 16 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS Las empresas de inserciónenEspañageneraron, en2021,unahorro económico de 10.570.132,44 euros a la Administración Pública. Esta cifra supuso un retorno socialde7.248,94eurosalañopor cadapuestode insercióna jornada completa, según datos de la Memoria de Impacto Social y Económico2021delaFederación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (Faedei). Además, el informe destaca que las empresas de inserción cerraron2021conlacontratación R. C. MADRID ►Las empresas de este sector cerraron 2021 con la contratación de casi 5.000 personas, según Faedei La inserción laboral genera un ahorro de 10 millones al Estado de 4.945 personas trabajadoras en inserción, de las cuales 1.799 anteriormente eran perceptoras de rentas mínimas de inserción (RMI). LaFederaciónhadestacado la labor que realizan a diario las empresas de inserción en España para incorporar al mundo laboral a personas en situación y/o riesgodeexclusiónsocial, «lo que genera un beneficio directo para lasociedad, laspersonas trabajadoras y las administraciones públicas». Enlaelaboracióndeestebalance hanparticipado 232 empresas de inserción, de las cuales 167 –excluyendo las correspondientes a Cataluña–, retornaron 8.412.509,69eurosa lasAdministracionesPúblicas, vía impuestos (4.625.126,94 euros de IVA; 2.937.012,31 euros de IRPF; 705.876,92 euros en Impuesto de sociedades; y144.493,52eurosen otros tributos). Fuentes de Faedei han afirmadoque«unañomás, lasempresas de inserción se consolidan como una exitosa herramienta de empleoe inclusiónpara laspersonas más vulnerables». En cuanto al volumen de facturación, este fue de 176,56 millones de euros, de los cuales, el 76,81% procede de la venta de productos y servicios. Asimismo, el 20,16% sale de las ayudaspúblicas; el2,25%deotros ingresos de explotación; y el 0,77% de ayudas privadas. Trabajo decente La entidad que representa a las empresasde inserciónenEspaña ha aportado estas cifras coincidiendo con el DíaMundial por el TrabajoDecente, que se celebrada 7 de octubre con el fin de promover el trabajo y el salario decente, así como los empleos seguros y sin riesgos. «La empresa, en la actualidad, es un agente de desarrollo sin el cual no se alcanzarían los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente, en el CIPRIANO PASTRANO Agenda 2030 Las empresas de inserción incorporan al mercado laboral a personas en riesgo de exclusión social ‘Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico,’ las empresas tienen un rol fundamental, ya que son el principal instrumento para lacreacióndepuestosdetrabajo.Enellasdebegestarse lapromocióndelcrecimientoeconómico sostenido, el empleo pleno y el trabajodecenteparatodaslaspersonas», apuntan desde Faedei. «Las empresas de inserción, enmarcadas dentrodelmodelo empresarial de economía social, han demostrado tener no solo un impacto social, a través de la inserción laboral de las personas en situación y/o riesgo de exclusión social, sino también ser una política de empleo eficaz y eficiente para estas personas», concluyen desde la Federación Sin ánimo lucrativo Las empresas de inserción son iniciativas económicas, de carácter no lucrativo, promovidas por entidades sociales especializadas en el ámbito del empleo. Su objetivo principal es la integración social y laboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión socialatravésdeunitinerariopersonalizadodenomásde tresaños de duración que permita posteriormente la inserción en el mercado laboral normalizado. Para garantizar la inserción laboraldelaspersonastrabajadoras, serealizaunalabordeacompañamientoentendidacomolamediación entre situaciones y recursos sociales, formativos, de empleo, sanitarios,deviviendayasistencia legal, entre otros. El objetivo es ofrecer y asegurar la autonomía personal de las personas trabajadoras de inserción en tres dimensiones: personal, laboral y profesional, a través de la adquisición de competencias. Según los datos recogidos en la MemoriadeImpactoSocialyEconómico 2021 de Faedei, en 2021 secontratóauntotalde8.384personas en las Empresas de Inserción, de las cuales 4.945 fueron personas trabajadoras de inserción (PTI). De las 1.127 personas trabajadoras en inserción (PTI) quehanfinalizado sus itinerarios personalizados el pasado año, el 56,70%(639) seha incorporadoal mercado laboral ordinario por cuenta ajena, el 8,07% (91) se ha incorporado a la plantilla de estructuray/otécnicadelaspropias EI, y el 2,40% (27) ha conseguido unempleoporcuentapropia.Por tanto, el 67,17% (757) de las personas trabajadoras en inserción quehanfinalizado sus itinerarios en2021hanconseguidoincorporarse al mercado laboral normalizado. ODS 8 ►El Objetivo8de la Agenda 2030 tiene como objetivo promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. ► Las prioridades relativas al trabajo decente también están recogidas en otros objetivos como el 4, referido a la educación.

Netflix inicia la batalla de precios Opinión Javier Urones CFA, Head of sales de XTB Javier Urones

