2022-10-09_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 417-09 / 10 / 2022 El sistema tributario español es una enorme maraña formada por 121 tributos. Un sudoku de impuestos estatales, municipales y locales al que no dejan de incorporarse nuevos gravámenes, como el reciente «Impuesto de Solidaridad», y que, tal y como advierten los expertos, pueden conllevar sobreimposición, exceso de carga fiscal e, incluso, inseguridad jurídica P. 2-4 España el país de los impuestos Ecoembes yMinsait avanzan hacia la economía circular P. 5 El Blockchain, al servicio del reciclaje Pese al auge de los pagos digitales, el metálico se emplea en el día a día P.9 El 70% de los españoles aún utiliza efectivo La ONU aboga por la igualdad en el Día Mundial del Hábitat P. 10 Por un futuro urbano más sostenible

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Cristina Ruiz. MADRID Si algunavezhapaseadoporLondresuotraciudadbritánica,quizá se haya fijado en que muchos de sus edificios, especialmente los más antiguos, presentan en sus fachadas ventanas tapiadas. Lo queenunprincipiopuedeparecer unsinsentido(¿quéfinalidadpuede tener una ventana que no deja pasar la luz, y que, por tanto, no cumple la función para la que fue concebida?), sin embargo tiene unaexplicaciónhistórica.Hayque remontarseafinalesdel sigloXVII para encontrarla. En 1696, el rey Guillermo III creó un impuesto a las ventanas. El «Window Tax», que se extendió hasta 1851, pretendía aumentar la recaudación tributariaconelfindesufragar los conflictosbélicosenlosqueelmonarcasevioinmersoduranteprácticamente todo su reinado. Se trató de una especie de impuesto alosricos, yaqueel soberanohizo el cálculo de que, amayor númerodeventanasenunacasa,mayor debería ser el nivel adquisitivo de sus propietarios. Sin embargo, la manera de eludir este tributo fue relativamentesencilla:enladrillar los vanos y, de ahí, la pintoresca imagen arquitectónica de Reino Unido. Tasa a la orina A lo largode lahistoria (en laantigua Roma incluso se aplicó un impuestoalaorinaporelaltovalor queen laépoca se ledabaal amoniaco por sus propiedades para laboresdelavandería), losestados hanagudizadoel ingenioenbusca de recursos con los quefinanciarse y sufragar los gastos que cada épocaexigía(algunosprioritarios, y otros no tanto), y de los que una parte importante ha salido de los bolsillos de los resignados contribuyentes que, año tras año, lustro tras lustro, década tras década, y centuria tras centuria, han tenido que hacer frente a su ineludible El mapa español, inmerso en una maraña fiscal ►En nuestro país existen 121 impuestos estatales, autonómicos y locales, que pueden conducir, según los expertos, a una sobreimposición, un exceso de gravamen y a inseguridad jurídica recientemente, se ha sacado de la chistera, como si de un conejo se tratara,nuevas imposicionespara apuntalar, tal ycomoaseguranlos portavoces gubernamentales, el «Estado del bienestar». Ahí están los gravámenes extraordinarios a labancaoa las energéticas (de los que algunos dudan de su constitucionalidad)olaúltimanovedad, que el departamento que dirige MaríaJesúsMonterohabautizado eufemísticamente como «Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas», pero al que todo el mundo llama «Impuesto a los ricos», y que no es otra cosa que un ImpuestodePatrimonio disfrazado como respuesta a su eliminación por parte de algunas comunidadesautónomas,comoMadrid o, más recientemente, Andalucía o Galicia (comunidad esta última que si bien no lo ha suprimido, sí lo ha bajado). Unos tributos que ya se suman a los clásicos Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre ActividadesEconómicas (IAE)... y unlargoetcétera,alosqueseunen tasas de todo tipo (por licencias empresariales y urbanísticas, canon de ITV, para RTVE, para la CMT o la CNE), o los que recientemente están levantando una mayorcontroversia,comosonSucesiones, Donaciones o el propio Patrimonio, por su voracidad recaudatoria. Sin olvidar, claro, las cotizaciones sociales que pagan lasempresasyque«ensecreto»ha subidoel Ejecutivoun9%para los sueldos más altos en los Presupuestos para 2023. Entre las tres administraciones (central,autonómicay local) totalizan 79 tributos, de acuerdo con los datos que recoge la IntervenciónGeneraldelaAdministración del Estado (IGAE), y que están agrupados segúnmarca el ReglamentoEuropeodeCuentasNacionales y Regionales de la Unión Europea. No obstante, aunque en estos datossecontabilizantodos los tributosentérminosderecaudación (los ingresosfiscales totales superaronen2020los418.000millones de euros), hay algunos conceptos que no están desglosados, como puntualizandesdeel Sindicatode Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), como algunos quecorrespondenalosimpuestos propiosdelascomunidadesautónomas,yquevienenaenredaraún lamaraña impositiva. Sudoku Aescalaestatalexisten21impuestos, algunos de ellos cedidos a las comunidades, según los datos de delaAsociaciónEspañoladeAsesores Fiscales (AEDAF). Por su parte, las distintas regiones (sin incluirPaísVascoyNavarra) aplican76impuestosexclusivos,aunque cinco de los cuales están suspendidos. Teniendo en cuenta que muchos de estos tributos replican algunos estatales o los ya existentes en otra comunidad, su número se reduce prácticamente a la mitad, con lo que añadiendo los impuestos principales de las Haciendas locales y lasnuevas tasas, el número total de impuestos superaría el centenar (121). Un sudoku fiscal que evidencia compromisocon laHaciendapública. Si bienenEspañanos libramos, de momento, de estos estrambóticos impuestos, nuestro sistema tributario no se escapa de ser un inmenso galimatías, compuesto por más de un centenar tributos, fruto de la peculiar organización del Estado, y que corresponden a distintosnivelesdelaAdministración(central,autonómicaylocal). Una verdadera tela de araña impositiva que viene a confirmar aquellodeque«hayquepagarpor todo (o casi todo)». Y es que los impuestos se han convertido en un auténtico suma y sigue. O si no, que se lo digan al Gobierno de Pedro Sánchez que, María JesúsMontero, ministra de Hacienda y Función Pública EP Actualmente, sobre un mismo hecho imponible, se pueden aplicar hasta cuatro impuestos El Gobierno ha aprobado recientemente nuevos tributos como el de «Solidaridad»

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 IMPUESTOS PROPIOS DE LAS CCAA Fuente: elaboración propia Tierras infrautilizadas Emisión de gases a la atmósfera Vertidos a las aguas litorales Depósito de residuos radiactivos (sin efecto) Depósito de residuos peligrosos Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas Depósitos de clientes en las Entidades de Crédito (sin efecto) Bolsas de plástico de un solo uso Canon de vertido Derivados del petróleo Labores del Tabaco Impacto medioambiental (aplicación suspendida) Depósitos de clientes en las Entidades de Crédito (sin efecto) Premios del juego del bingo Saneamiento de aguas Estancias turísticas Vertido y la incineración de residuos Canon de saneamiento Actividades que inciden en el medio ambiente Residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética Sobre viviendas vacías Bingo Vertidos a las aguas litorales Emisiones de gases contaminantes a la atmósfera Almacenamiento o depósito de residuos Canon de saneamiento Recargo sobre las cuotas mínimas sobre IAE Actividades que inciden en el medio ambiente Canon eólico Canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua Castilla y León 2 Afección medioambiental Eliminación de residuos en vertederos Canon de saneamiento Aprovechamientos cinegéticos Instalaciones que incidan en el medio ambiente Depósitos de las entidades de crédito (sin efecto) Eliminación de residuos en vertedero Protección civil Canon del agua Grandes establecimientos comerciales Deposición controlada de residuos municipales Incineración de residuos municipales Deposición controlada de residuos de la construcción Deposición controlada de residuos industriales Estancias en establecimientos turísticos Emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial Emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria Viviendas vacías Bebidas azucaradas envasadas Emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica Activos no productivos de las personas jurídicas Instalaciones que inciden en el medio ambiente Aguas residuales Contaminantes a la atmósfera Grandes áreas de venta Usos y aprovechamientos de agua embalsada Instalaciones de transporte de energía eléctrica Fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas Bingo Afecciones ambientales del uso del agua Grandes establecimientos comerciales Actividades que inciden en el medio ambiente Recargo sobre las cuotas mínimas del IAE Canon del agua Contaminación atmosférica Daño medioambiental Canon eólico Compensación ambiental minero Inmuebles en estado de abandono compensatorio ambiental minero Canon del agua residual Depósito de residuos en vertederos Recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre IAE Canon de saneamiento Eliminación de residuos en vertederos Impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas Recargo sobre las cuotas mínimas del IAE Andalucía 8 Canarias 5 Aragón 5 La Rioja 4 Baleares 4 Murcia 6 Cataluña 15 Asturias 6 Galicia 6 Cantabria 3 C. Valenciana 4 C.-La Mancha 3 Extremadura 5 Continúa en la página siguiente que España es el país de la Unión Europea más descentralizado en cuanto a su capacidad normativa enmateria fiscal. Frente a Madrid, que suprimió todos los impuestos propios en 2021, Cataluña es la región que cuenta con más gravámenes exclusivos, nadamás y nadamenos que quince. Unas diferencias que ponen de manifiesto la «brecha fiscal» existente en nuestro país dependiendo del territorio en el queseresida.Así,existenimpuestos de lo más variopinto, que van desde los aplicados a las bebidas azucaradasenCataluña, hasta los que afectan a las viviendas vacías (tambiénenCataluña) y en laComunidad Valenciana. Dependiendode la regióndonde jueguealbingo, elpremioestará sujeto a tributación, existiendo un impuesto a tal efecto en Asturias, Murcia y Baleares. También enestaúltimacomunidad insular se imponeuna tasaa lasestancias turísticas,al igualqueenCataluña. Por su parte, el canon eólico se aplica en Castilla-La ManchayGalicia; yel de emisiones de gases a la atmósfera en Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y Murcia.Asimismo,Andalucíagravalas bolsas de plástico de un solo uso, yLaRiojatieneunimpuestoespecífico sobre el impactovisual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementosfijosderedesdecomunicaciones telefónicas o telemáticas, es decir, por la instalación de aerogeneradores eólicos o antenas de telecomunicaciones. Distorsiones Un barullo fiscal que, a juicio de losexpertos,puedeintroducirdistorsiones en el sistema tributario, en el que los propios ciudadanos sepierdenalahoradedeterminar los conceptos por los que tienen que pagar. Pero quizá el mayor riesgo para los contribuyentes es lasobreimposición.Yesqueseda la circunstancia de que sobre un mismo hecho imponible se pueden aplicar hasta cuatro impuestos. Una anomalíade laquePatrimonio es un claro ejemplo. Y es que un activo inmobiliario (que representa las tres cuartas partes del patrimonio familiar en España)puedeestar sujeto, ademásde a este tributo, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al IRPF por rendimiento imputado en casodequesetrate deunasegunda vivienda y, a partir de ahora, también al polémico «Impuesto de Solidaridad». «Comunidades comoMadridoAndalucíanohan eliminado el Impuesto de Patrimonio, sino que han reducido el problema de la sobreimposición al que está sometido no solo este apartado, sino también otros, como el que afecta a los dividendos y a las plusvalías inmobiliarias»,explicaaesteperiódicoGregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Se produce una sobreimposiciónhabitual,queconduceasembrar la duda entre los sufridos contribuyentes sobre cualquier nueva figura tributaria creada en el afán recaudatorio que caracteriza a las distintas administraciones. «Los hechos imponibles son los que son, y no es fácil detectar muchosmás que sean unamanifestación de renta, riqueza o consumo; así que cualquier nueva figura, por muy imaginativa que puedaser,siemprevaatenersobre ella la sospecha –fundada– de estarrecayendosobreotrotributoya preexistente», asegura Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Investigación y Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Los contribuyentes españoles estamos sometidos a un sistema que, a juicio de los expertos consultados, creaunexcesodegravamen, influyendo el sistema fiscal en las decisiones de individuos y empresas, y creando al mismo tiempo incertidumbre e inseguridadjurídica,algoqueseevidencia enlaconflictividadfiscalqueexiste en España (el 40% de las reclamaciones que se interponen anualmente ante los tribunales económicos administrativos terminan dando la declaración al contribuyente). «Esta litigiosidad revelaqueeldiseñodelosimpuestos no está bien hecho», añade Gregorio Izquierdo. Además, la existencia de múltiples administraciones propias de los estados autonómicosyfederales,queconduceaestadobleimposición,puede conllevar a una ausencia de corresponsabilidad fiscal, con la consiguientetendenciaaunexcesivo gastopúblico, que conduce a un sistema ineficiente y no redistributivo. 418.000 millones de euros fueron los ingresos fiscales totales en 2020 76 son los gravámenes propios y exclusivos que totalizan las CC AA

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS A todas estas alteraciones del sistemafiscal seuneunproblema de equidad. «En España vivimos una “ilusión financiera”, ya que se demanda un mayor esfuerzo tributarioenfuncióndelacapacidad económica.Paralelamente,existe un gran número de contribuyentes quenopaganningún impuesto, lo que introduce una nueva distorsión, yaque son los tipos altos y medios los que compensan la pérdidaderecaudación que se produce en los tramosbajos.Ello se traduce en unos tiposmarginales muy altos con unos niveles de renta relativamente bajos», apostilla Izquierdo. Si no existe, no es aconsejable Tampoco sepuedeobviar queEspaña no está aislada del mundo, sinoquesehallaenunentornode competencia, por lo que lo esencialalahoradediseñarunsistema fiscal es fijarse en los países que tenemos alrededor. «Si un impuesto no existe en ningún otro país, esquenoesaconsejable.Por el contrario, lo que hacemos en España es inventarlos al margen de la legislación comparada», subraya el director general del IEE. La consecuenciade este exceso normativo es la disminución del atractivo inversorporpartedeEspaña, así como una pérdida de competitividad, unido, cómo no, aunmenoscabo importanteenel crecimiento económico y en la creacióndeempleo.«Yaeltérmino madeja, per se, genera confusión y,comotal,desalientalainversión y,conello, laactividadeconómica y la consiguiente generación de empleo», precisa Gómez Taboada. El IEE ha desarrollado un indicador, denominado Indicador de Presión Fiscal Normativa, ent end i da és t a como la carga de gravamen que el diseñodel sistemafiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtengan, y que en 2021 se situó, en el caso de España, en 112, ocho puntos, 12,8%, porencimadelamediadelaUnión Europea, trasincrementarseen2,3 puntos con respecto a 2020. Esta mayor presión normativa se tradujo en una caída de cuatro puestos deEspaña enel Índicede Competitividad Fiscal (ICF), elaborado por la Tax Foundation de EstadosUnidos. Ycomomuestra, unbotón.Nuestropaísocupabael pasado año la posición 30 de un ranking formadopor los 37países desarrollados analizados enel informe. El sistema fiscal influye en las decisiones de ciudadanos y empresas EFE Viene de la página anterior Para contrarrestar estos efectos perniciosos que el sistema fiscal puedenproducir en la economía, loidealseríairhaciaprocedimientosordenados,quefueranfrutode la reflexión con miras al futuro, y nodedecisionesalocadasycortoplacistas. «Hay que evitar reformas apresuradas y coyunturales con el fin de lograr un código tributario coherente, flexible y bien estructurado, que facilite el cumplimiento por parte de los contribuyentesyquegenereingresosde manerainteligente,minimizando las distorsiones de los impuestos sobreelcrecimientoyeldesarrollo de la producción», advierten desde el IEE, algo que, en el caso de España, no se cumple, y menos a las puertas de un año electoral. «Lamentablemente,enEspaña, estamos acostumbrados a que en materia tributaria se legisle con apresuramiento,sinreflexiónysin sosiego y eso, siempre, a corto o medio plazo, genera distorsiones y/o efectos perversos que, en no pocasocasiones,sonmáscostosas que los eventualesbeneficiosque lanovedadintroducidapuedallegar a generar. La mayoría de los países de nuestro entorno tienen un “sistema tributario”. España haceyatiempoqueno: loqueaquí hay es un conjunto desordenado y conflictivo de figuras tributarias que interactúanentre sí sinorden ni concierto y cuyo objetivo principal–cuandonoúnico–esrecaudarmásypronto»,aseveraelvocal responsable de Investigación y Estudios de la AEDAF. Cambiodedenominación Una falta de planificación fiscal quesereflejaclaramenteenlaformaenlaqueúltimamenteseestán introduciendonuevosimpuestos. «Losimpuestossolopuedenaprobarse como leyes, con su correspondientetrámiteparlamentario, y nomediante decreto-ley ni proposiciones de ley, ni tampoco en una Ley de Presupuestos. Lo que se estáhaciendo ahora es recurrir a una artimaña que consiste en introducir impuestos,perosindenominarlos como tales, demanera que no pasan por el control de las Cortes», incide el director general del IEE. Todas estas consideraciones evidencian la necesidad urgente de que España vaya hacia una fiscalidad justa, sencilla y eficiente, y no hacia unamadeja fiscal ininteligible que cada vez está más y más enredada. Cambios de residencia ►Unade lasprincipales consecuenciasde la voracidad recaudatoriaes ladeslocalización.Varias vocesyahanadvertidode que losnuevos impuestos puedenprovocar una «huida decapitales». En losúltimos cincoaños, el númerode españolesquehadecidido cambiar de residenciaaotro paíseuropeohaaumentado un24%, según losdatosdel censodel InstitutoNacional deEstadística (INE). Es especialmente relevanteel incrementodeciudadanos quesehanestablecidoen Irlanda, Luxemburgoy Portugal, consubidasen relacióna2017del 46,15%, 35,39%y28,55%, respectivamente. Por suparte, el númerodeespañoles residentesenSuizaha experimentadounalzadel 12,13%, ydecasi un7%enel casodeciudadanosquehan decididofijar su residencia enAndorra. CAMBIO DE RESIDENCIA DE ESPAÑOLES Andorra 27.072 25.304 Bahamas 97 117 Irlanda 11.786 8.064 Liechtenstein 373 377 Luxemburgo 7.448 5.501 Mónaco 245 238 Portugal 15.550 12.096 Suiza 130.276 116.182 12,1% 6,9% 28,6% 46,2% 35,4% ‚1,1% 2,9% ‚17,1% Fuente: INE 2017 2022 «EnEspañahayun conjunto desordenadode figuras tributarias, noun sistema»

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 ECOEMBES La tecnología y la innovación son grandesaliadosparalaincorporación de soluciones sostenibles a los actuales procesos de producción y consumo bajo el paraguas de la economía circular. El yamadurado BigData, el IoT o la inteligenciaartificialayudanahacerun mejor uso de los recursos naturales, mientras el blockchain, que genera beneficios en materia de responsabilidadmedioambiental mediantelatransformacióndelos procesos tradicionales, se abre T. E. MADRID ►Ecoembes yMinsait desarrollan una propuesta para transitar hacia la economía circular Blockchain al servicio de la sostenibilidad un claro aumento de la transparencia.Lasempresasqueasesoran sobre su implementación en los sistemas de las compañías son ahoraclavesparaelcumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de las industrias y ganan cada vez más relevancia. Ecoembes, la organización que contribuyeaque lasociedadcolabore cada vezmás con el reciclaje de los envases a través del contenedor amarilloyazul enEspaña, y Minsait, una compañía de Indra, presentaronen2020CircularTrust, una propuesta para fomentar el traspaso hacia la economía circular enEspaña. Empleandoelblockchaincomo tecnología, Minsait ha desarrollado para Ecoembes esta propuesta creando un ecosistema que involucraadiferentesactoresdelaeconomía circular. CircularTrust está diseñadoparaoptimizar el procesodeselección, recogidayreciclaje de residuos, reduciendo sus costese impactomedioambiental yaumentandolatransparenciade todo el proceso. Se trata de una red de registros distribuidos que permite que todos los stakeholders que intervienen en el ciclo de selección, recogida y reciclaje de envases –administraciones públicas, entidadeslocales,operadores,recicladoresyotrasorganizaciones–puedan acceder a todos los datos del sistema y acelerar las transacciones vinculadas al proceso ymejorar en clave sostenible todos los puntos necesarios. RECICLOS promociona la reutilización con un sistema de puntos y recompensas también camino con fuerza en este campo. La capacidad de gestionar y hacer circular información en términos de inmutabilidad, almacenamiento de datos masivos y conectividad al servicio de la sostenibilidadqueofrecentecnologías comoelblockchainsehanconvertidoenaliadosclaveparaempresas y administraciones públicas a la hora de cumplir los objetivos que marcan las agendasmundiales. Soluciones reales Aplicadoalreciclaje,elblockchain ofrece laposibilidaddemejorar el proceso tradicional fomentando unmodelo de confianza gracias a unamayor transparenciade lacadena logística. Otras ventajas pasanporel controlqueofrecesobre la informaciónde todoel proceso; el establecimiento de contratos inteligentes; la generación de evidenciasdocumentales;unareducción de los costes de operación; y Circular Trust está diseñado para optimizar el proceso de reciclaje de residuos Otra propuesta de Minsait y Ecoembesparaunamejorgestión de los residuos es SmartWaste, dentro de(eCircularLab, el centrodeinnovaciónabiertadeEcoembes, que recopila datos durante el procesode recogida y selección de residuos a través de sensores incorporados en los camiones, de sistemasdeGPSyloúltimoentecnologíaenlasplantasdeselección. Asturias, La Rioja y Castilla-La Manchayahansidocomunidades autónomas donde se ha puesto a prueba el proyecto. Participaciónciudadana Latecnologíatambiénimplicaala ciudadanía en la preservación de labiodiversidadyel respetoalmedioambiente.RECICLOS,proyecto que también forma parte de TheCircularLab, un Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) para la promoción del reciclaje a través de un sistema de puntos y recompensas. Estas recompensas se traducen endonacionesaproyectosmedioambientalesysociales,descuentos enel transportepúblicooproductos facilitados por comerciantes locales. Este proyecto cuenta con la colaboración de Minsait y Blue Room Innovation, y también se despliega sobre la red blockchain deCircularTrust. Lasrecompensasderivadasdela buena praxis de los ciudadanos y que RECICLOS registra y luego transformaenaccionessocialesya se han implantado en diferentes zonasdel territorio, fomentandola participación ciudadana en clave sostenible. En Bullas, Murcia, los vecinos yahanayudado a cuidar y transformarenzonasverdesloque antes eran vertederos, y en Getafe se han plantado árboles en zonas cercanasacolegios.EnValls,Tarragona, se ha donadomaterial sanitarioparaprevenirlaCOVID-19en familias en riesgode exclusión social y en Sevilla los vecinos han colaboradoconBancodeAlimentos enunadespensa solidaria. Paraqueelcorrectousodeestas tecnologías resulte en modelos más cercanos al cuidado de la naturaleza, es necesario que los negocios operen sobre tres ejes: la disrupción interna, o responsabilidad de los líderes empresariales en definir el papel de la organización en relación a la transformación global sostenible; la acción colectiva, alcanzando compromisos con responsables políticos, comunidades científicas, líderes de otros sectores industriales y consumidores; y la visión a largo plazo, apostandopor la culturade innovación y el espíritu transformador sostenible. El Blockchain permitemejorar los procesos y reducir los costes de operación en la recogida y el reciclaje de residuos

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión Artillería presupuestaria Napoleón,antesque emperador, fueartillero. Consideraba la artillería comoel armadefinitiva. Si hoy levantaralacabeza,sesorprenderíadelaescasaefectividadde los obuses rusos en la Guerra de Ucrania y se asombraría de la precisión milimétrica de los lanzacohetesestadounidenses HIMARSque,conpocasunidades, inclinanlasuertedeMarte hacia las tropas de Zelensky. El aumento de los gastos de Defensa en los Presupuestos del Estadoparael próximoaño en un 25% ha caído como un misilenmediodelastrincheras deUnidasPodemos.La formaciónmorada se ha revuelto alcanzada por lametralla presupuestaria, yesqueelPSOE,por sorpresa, como un comando, ha impuesto lapromesadePedroSánchezdeelevarelpresupuestomilitar. «Una promesa ratificada en la Cumbre de la OTAN de Madrid, la cumbre del Museo del Prado. Compromiso sellado delante de «Las Meninas», a pocos metros de otro cuadro más belicoso de Velázquez, el de«LasLanzas».Ycomoenesa obra, «LaRendicióndeBreda», UnidasPodemossehaplegado al nuevo empuje castrense. De losmásde15.000millonespara Defensa, unos 5.000 millones van a programas de modernización de las FF AA a través de Industria. Son inversiones en nuevas fragatas, submarinos, blindados, helicópteros o aviones de combate. Armamento reclamado desde hace años por los responsablesmilitares. En el cajón quedan guardadas solicitudes no menos urgentes, como aviones para la lucha submarina, vigilancia costeraoactualizacionesdelos carrosdecombateLeopard. La Guerra de Ucrania ofrece muchas lecciones, como el protagonismo de los lanzamisiles múltiples. De estos, España no tiene ni uno. Opinión Hitos y hechos La vicepresidenta primera, responsablede EconomíayTransformaciónDigital,Nadia Calviño, comparecía ante la Comisióncorrespondientedel Congreso para presentar el informe anual «AMCESFI», de la Autoridad Macroprudencial del Consejo de Estabilidad Financiera. Alardeó del despliegue del Plan de Recuperación que «ha alcanzado velocidad de crucero, conun ritmomensual de convocatorias superior a los 2.000 millones de euros». También de los avances en el cumplimiento de los hitos comprometidos para el tercer desembolso del plan. Lo cierto es que los últimos datos publicados por la IntervenciónGeneraldelaAdministración del Estado dicen que hasta el mes de julio el Gobierno «ha realizado pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 4.499,66 millones de euros», lo que supone apenas el 15,8%de los 28.246millones de fondos europeos consignados en los PresupuestosGenerales del Estado de 2022. TambiéncallóCalviñosobre el fiascodel PERTEVEC, «Proyecto tractor estratégico para la fabricación del vehículo del futuro, eléctrico y conectado, enFordEspañay todas lasempresas integrantes de su cadena industrial», aunque lo conocía desde agosto. Un hecho extraordinariamenterelevante en el que participaban 37 empresas distintas en el consorcio, juntocon lamultinacional norteamericana,quehanquedado fuera de los fondos Next Generation. Unconsorcioalquesetenían preconcedidos106millonesde euros,delos267,7millonesque se consideraban financiables, parasuplandetransformación delacadenadevalor,dentrodel Proyecto Estratégico para la automoción, PERTE VEC. Son los hechos. Nombramientos ►CHRISTIANOSILVA Toma el relevo de Sérgio Teixeira como nuevo director general de Biogen, compañía biotecnológica. Licenciado en Medicina, cuenta con una trayectoria de 15 años en la industria farmacéutica ►OLYMPE LEFLAMBLE Mangopay, proveedor europeo de soluciones de pago para marketplaces y plataformas, ha anunciado su designación como Consejera General, Legal y Compliance ►XAVIERLAFITTE Sucederá a Jorge Benlloch como director general de La Sirena. Procedente de Audax Renovables, cuenta con una dilatada carrera en empresas como Aspy Prevención, Bankinter o CaixaManresa ►NURIACANDIA Intelcia, multinacional global de servicios de gestión de outsourcing y atención de clientes, la ha fichado como Growth Director Spain y Latam, puesto de nueva creación en el organigrama de la empresa ►ANGELAWIEBECK Aquila Capital, la empresa de gestión de inversiones y desarrollo de activos sostenibles, la ha nombrado recientemente Chief Sustainability Officer (CSO), cargo de nueva creación ►GRACE FLOWERS Zurich Seguros la ha elegido para ocupar el puesto de nueva directora de Suscripción en España, asumiendo así la máxima responsabilidad en este área de negocio en nuestro país ►JUANGALLEGO Es el nuevo director Territorial Sur de Santalucía. Su nombramiento se enmarca en el plan estratégico de la compañía implantado el pasado año con el objetivo de impulsar el crecimiento ►FERNANDOORS Reental, compañía especializada en propiedades tokenizadas, lo ha nombrado nuevo presidente para Estados Unidos y América Latina, encargándole la expansión de la fintech Libros La libertad económica es un requisito esencial para la libertadpolítica. Esta es la tesis central de esta obra escrita a cuatromanos porMilton yRose Friedman. Al permitir a los individuos cooperar voluntariamente, se impidengrandes concentraciones de poder. «La libertaddeelegir» Milton Friedman DEUSTO 416 páginas, 19,95 euros Con la aplicación de nueve competencias (ambición, anticipación, coherencia, actitud comercial, creatividad, curiosidad, actitud digital, ser realista y la templanza), el lector conseguirá ser atractivo en unmercado de trabajo volátil, incierto y complejo. «Tevanacontratar y losabes» Pilar Llácer ALMUZARA 186 páginas. 17,95 euros A l pensar en el futuro, nos invade una sensación de desánimo, miedo y desesperación. Este ensayo propone una visión optimista del mañana, en la que la supervivencia de nuestras sociedades pasa por crear un nuevomodelo económico y social. «El futurode laprosperidad» JoséMoisésMartín ARIEL 344 páginas, 18,90 euros El incrementode lademanda desistemasdegeneración eléctricayeficienciaenergéticahapropiciado la necesidadde introducir este tipodecontenidosen la formacióndeprofesionales. Sebuscaque losedificios seancapacesdegenerar supropiaenergía. «Autoconsumo» Varios EUNSA 32 páginas, 9,90 euros Ignacio Rodríguez Burgos CentrodeEconomíaPolíticay Regulación. UniversidadCEUSanPablo Ignacio Argote Vea-Murguía

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 Calviño superestar 45Líneas Opinión Lavicepresidentaprimera ha pasado de tecnócrata a estrella de la políticasocial-podemita, habilidosa en la pancarta y la jerigonza. Las huestes pablo-pedristas de la bancada colorada la aplaudieronarabiarpordecirque el Gobierno ha subido el salario mínimo, laspensiones, lasbecas, los subsidios, las ayudas, las subvencionesyporcrearempleocon la reforma laboral que ledejóFátima Báñez. O sea, por hacer lo mismo que hicieron tanto Aznar comoRajoy,ZapateroyGonzález. Lo de querer ganar elecciones comprandopensionistas,funcionarios y colectivos apesebrados es tanantiguocomo lademocracia. Cosa diferente es saber gestionar. Los socialistas se caracterizaron siempre por dejar el país arruinado. Hasta Guerra lo reconocía en sus arengadas. El PSOE segastaloqueahorraelPP.Asíha sidosiempreyasíloestáhaciendo Calviño, a la que pondremos un seis comomitinera, peroun cero como gestora. Los que en algún momento pensamos que sabía administrar, sabemos ya que lo que le pone es perorar, recitar de carrerilla, pero equivocándose todo el rato con la inflación, el crecimiento y la deuda. Aunque lo peor es que nunca consigue cuadrar las cuentas. Losmiles de millonesqueenvíaEuropaenforma de fondos corren el riesgo de perderseporquelavicepresidenta no ha tenido la habilidad de articularunmecanismoquepermita a familias y empresas beneficiarse de los mismos. Se lo ha recordado el Banco de España. Razóndemásparaque laegregia jefade lacosaeconómica sebusquemejor las habichuelas como sermonera.HastaIglesiaslaquiere contratar ya para La Base. En Mayúsculas ►CRISTINA HERRERO La presidenta de la AIReF ha recibido el premio «Gran Cruz al mérito en el Servicio de la Economía 2022», que otorga el Consejo General de Economistas ►ELENACELDA Sodexo Beneficios e Incentivos ha recibido el premio Servicio de Atención al Cliente del año 2023 en la categoría de Sistemas de Incentivos a Empresas ►STANISLASDE BOURGUES Edenredhasido reconocidaconel galardóna la EmpresaProveedora en losPremios Nacionalesde Hostelería2022, promovidospor HosteleríadeEspaña ►EDGARMARTÍN-BLAS, Virtual Voyagers, la empresa española especializada en el desarrollo de proyectos en el Metaverso, ha sido adquirida recientemente por el grupo californiano Utopia, lo que ha dado lugar a UtopiaVoyagers. Los concursos de acreedores presentados en el segundo trimestre del año aumentaron un 15,6 % en tasa interanual, hasta alcanzar los 5.798 procedimientos, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial 15,6% La tasa de ahorro de los hogares en la eurozona se situó en el 13,7% en el segundo trimestre de 2022, frente al 19,3% del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 29%, según datos de Eurostat 29% José Antonio Vera

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Tras la pandemia, la guerra en Ucrania; a loquesesuma la inflación y la actual dificultad para contratar talento.Larestauración se enfrenta a unmomento crítico en el que solo aquellas empresas que sepan mantener una actitud innovadora y abierta a los cambios,podránsobrevivir.Anteesteparadigma la digitalización se vuelve un factor clave, tanto para la promoción como para la gestión internade equipos profesionales e instalaciones. La tecnología impulsa la eficienciadelosnegocios,permiteelahorro de tiempoydinero, algomásquenecesario en la situación actual. Aunquedesdeelestallidodelapandemia se ha acelerado el proceso de digitalización, lo cierto es que todavía nos queda caminopor recorrer y, desde las industrias tecnológicas y financieras, debemos colaborar para evitar que nadiesequederezagadoen nuestro país, impulsando estos desarrollos y haciéndolos accesibles. Ya no hablamos de contar con un TPV en el local –algo indispensableteniendoencuenta el retroceso del uso de efectivo–, sino de sistemas integrados que permitan optimizar costes y hacer más eficiente el díaadíade los empleados, además de mejorar la experiencia del clienteypersonalizarelservicio. Revolución tecnológica en el procesode pago Ejemplo de ello es la solución de Cobro en Mesa Integrado (CMI), un sistema que permite que el cobro generado en el TPV/POS sea capturadodesde el dispositivo de pago. De esta forma, el camarero tiene el controldelacuentadecada mesa,sinnecesidaddedesplazamiento, ahorrando tiempo al personal del restaurante y a los clientes. Además, incluye otros servicios que ayudan a mejorar la experiencia, como el pago fraccionado, que hace posible cobrar acadaunode los comensales el importede lo que han consumido de forma independiente, elegir el método de pago e incluir propinas, y hasta hacer donaciones. Por otro lado, esta automatización del cobro evita que el personal del restaurante introduzca manualmente el importe en el terminal, con lo que no solo elimina cualquier tipode error humano, sinoque facilita la posterior gestión de la facturación del día gracias a que el cierre de caja se realiza de forma automática. Otras tecnologías permiten realizar los Revolución tecnológica: ingrediente clave en el futuro de la restauración Raimundo Sala Opinión pedidosdeformaautomáticadesdelamesa y realizar el pago a través de un código QR. En UniversalPay, en concreto, lanzamos la soluciónScan&Pay integrada,porejemplo, enÁgora SmartMenú, una de las cartas digitales más completas del mercado, con la quemuchosclienteshanconseguidoreducir costes y tiempos enel servicio. La acogidahasidorealmentebuena,especialmente por lo sencilla que es su implantación. Gracias a esta solución, los comensales pueden revisar su cuenta encualquiermomento escaneando de nuevo el QR y, a través de una sencilla pasarela, pagar con su teléfono y añadir una propina si lo desean. También, pueden descargar una copia digital de su factura. Se tratadeuna alternativa de pago rápida y segura que permite reducir los tiempos de gestión del cobro en baresyrestaurantes, fácilde implementary sin tener que cambiar de banco. Tecnología accesible para lasPYMES En la misma línea, muchas cadenas de comida rápida han empezado a implantar tótems de autoservicio en sus establecimientos, logrando así agilizar los pedidos. Es posible que los hayas visto en alguna de las principales cadenas de comida rápida de nuestro país. El mecanismo es sencillo: accedes a la carta digital desde la propia pantalladeltótem,seleccionastupedidoypagas directamenteen lamáquinacon tu teléfono móvil o con tarjeta. Como hemos visto, son múltiples las opciones que existen en el mercado, la cuestiónesquetodavíamuchas empresas consideran estastecnologíaseconómicamente inaccesibles. Lo cierto es que no, no lo son. Una PYME podría implantarlas sin problema y a un coste muy razonable, pero existetodavíamuchorecelo y desconocimiento. Debemosdivulgar lasposibilidades y recursos disponibles, fomentar la innovación y, como hemos visto antes, democratizarlas. No solo a nivel económico, también delenguaje,yaquemuchas veces caemos en términos técnicos incompresibles paraaquellosajenosal sector, lo que aumenta aún más si cabe ese distanciamiento. Las grandes empresas especialistas en pagos llevamosañosabriendocamino en este sentido, pero todavía, a pequeña escala, existe una brecha que es necesario salvar. Es importante tener en cuenta que las pymes españolas constituyen el tejido empresarial, englobando el 99% de las empresas, según los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por lo tanto, si queremos que esta revolución triunfe, debemos remar todos juntos en la misma dirección, sindejaranadieatrás.Teniendoen cuenta esto y con la mirada puesta en el futuro, la transformación digital del sector delarestauración–independientementede lasdimensionesdelnegocio–yanoes tanto una elección como una cuestión de supervivencia. «Muchas empresas no ven esta tecnología accesible económicamente» Las grandes empresas especialistas en pagos han abierto el camino en el sector de la restauración UNIVERSAL PAY ►La digitalización se ha convertido en un factor clave, tanto para la promoción como para la gestión de equipos profesionales e instalaciones Raimundo Sala es vicepresidente senior Ecommerce Europe y director general de UniversalPay España «Debemos colaborar para que nadie se quede rezagado en nuestro país»

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 En un contexto marcado por la digitalización y el auge en el uso de losmediosdepagodigitales, el manejodelefectivocontinúasiendoimportanteparalosespañoles. Asísereflejaenelestudio«Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario», elaborado por Nickel, la cuenta que sepuedeabrirenestancosyadministraciones de lotería. Desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios el pasado 28 de mayo, se garantiza el derecho de losconsumidoresapagarenefectivoentodotipodeestablecimientos.Enestesentido, ytal ycomose desprendedel análisis, granparte de la población española, casi un 70%, reconoce que considera toavíaqueelmanejodedineroen metálico es importante en sus operaciones habituales, siendo solo un 20,7% el que afirma que utiliza la tarjeta para todo tipo de pagos en su día a día. Elmanejodeldineroenefectivo juega, según laspercepciónde los ciudadanos,unpapelmuyimportanteenun factor comoel ahorro. Así lo considera el 47,1% de los encuestados, queconsideranque el«cash»lespermitecontrolarmejorenloquesegastaneldinero, ya que, al poder tocarse, son más conscientes de la cantidad que gastany lesayudaareducirgastos innecesarios,yaqueseconvierten enunrecordatoriocontinuodesu presupuesto. C. R. MADRID ► Un estudio de Nickel revela que el metálico permite controlar mejor los gastos y garantiza la privacidad El 70% de los españoles usa el efectivo en su día a día El 68%de los españoles valora positivamente tener un cajero cerca DREAMSTIME Noobstante, accederal efectivo es cada vezmás complicado para la sociedad española, siendo la principal causa el cierrede sucursales: un 83,4%de la población se ha percatado de esta situación en su zona. Tan solo el 16,6% de los españoles confirma que sus sucursales habituales continúan abiertas. Esta situación ha perjudicado al 23,3% de los españoles, que reconoce tener que ir en cocheo transportepúblicoa laoficinamás cercana. Cajeros valorados Porestemotivo,alahoradebuscar un nuevo banco, hasta un 68,1% de los españoles valoraría positivamente tener cajeros cercade su casa o trabajo, siendo el tercer aspectomás valorado, por detrásde la facilidad y transparencia para abrirunacuenta, y lacalidadde la atención al cliente. Pese a que Españaesel segundopaísde lazona euro conmás número de cajeros, desde 2008 éste seha reducidoen un58%, segúndatosdel Bancode España. Mónica Correia, CEOdeNickel en nuestro país, insiste en que el uso del dinero en efectivo es un derechouniversal,convirtiéndose en una de las principales herramientas de inclusión financiera, con el fin de no dejar atrás a ningúncolectivo. «Elmodelohíbrido deNickel, basado en la cercanía y presencia en los barrios, completadoconloscanalesdigitales,permiteacadaunoelegirconlibertad cómo prefiere gestionar su dinero», indica. Otras de la ventajas del efectivo para losusuarioses laprivacidad. Así lomantieneel32,2%delosencuestados, que afirman que prefieren que nadie sepa en qué gastan su dinero. Lasmonedas y los billetes también están presentes en la vida cotidianayenlasoperacioneshabituales de muchas personas. El 69,2%delosespañolesafirmaque realizaoperaciones básicasde ingreso o retirada de efectivo con frecuencia, siendo la retirada la operación más realizada, la cual lleva a cabo un 58,6% de los encuestados. Solo el 30,7% asegura que rara vez necesita ingresar o retirar efectivo. Máximo de mil euros en España ►Desde julio de 2021, los pagos en efectivo en España están limitados a un máximo demil euros. Esta cantidad aumenta hasta 10.000 euros en el caso de que el pagador sea una persona física que justifique no tener domiciliofiscal en España y no actúe como empresario o profesional. En el seno de laUnión Europea hay una gran disparidad en torno a los pagos enmetálico. La legislación española está en línea con países como Francia, Italia o Portugal, pero contrasta con la de otros, comoAlemania, Austria, Irlanda, Finlandia o Luxemburgo, donde no existe límite de pago en efectivo. FernandoLosada Socio InstitutoDesarrolloAsegurador Dicenque todoestá inventado. Nada más equivocado. El mundo del Seguro tienependientesmuchos retosdedigitalizaciónymejora en la experiencia del cliente. Por eso nos hemos unido en tornoal InstitutodeDesarrollo Asegurador exdirectivos de grandes aseguradoras, corredoresdeseguros,programadores e ingenieros para repensar los segurosenclavedeservicio al cliente. El primer exit nos da la razón. En tres años hemos consolidado tres plataformas deventadepólizasparael sector inmobiliario que han conseguidoliderarsusegmentode mercadoconmásde8.000operaciones y atraer el interés de varios actores del mercado. Y, sí, finalmente hemos optado por vendérselas a Idealista en el convencimiento de que el primer operador inmobiliario deEspañapotenciará sucrecimiento. Laprincipalplataformatrasferida es ProtegeTuAlquiler. com,queenmenosdetresaños cerró más de 8.000 operaciones.Enlaoperaciónseincluyen otras dos plataformas vinculadas. Laqueprestaservicioa las agencias inmobiliarias es el portal ProtegeTuInmobiliaria. com;mientrasqueparalospropietarios de inmuebles está La Webdel Arrendador. ¿Y ahora qué? Pues a seguir trabajando. Estamos desarrollando otros siete portales en los cuales ya trabajamos en áreas tan distintas y no bien solucionadas como el Tercer Sector (fundaciones, eclesiástico y asociaciones), ciberseguridad,movilidadsostenible, comunidadesdepropietarios, drones,dependencia…Yotros nuevosretosqueacabamosde introducir en nuestro hub de innovación InsurTech. Se admitenpropuestasycompañeros de viaje. Innovar en seguros, nuestro compromiso Opinión FernandoLosada socio fundador del InstitutodeDesarrolloAsegurador

Domingo. 9 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS La ciudad brasileña de São Paulo está entre lasmás pobladas del mundo EMBRATUR Agenda 2030 El 3 de octubre se celebró el Día Mundial delHábitat conel objetivo de resaltar la importancia de una urbanización sostenible, reducir las desigualdades entre lo urbano y lo rural, y así lograr un futuromás justo, sostenible, seguro y resiliente. El DíaMundial del Hábitat marca el comienzo del Octubre Urbano impulsado por Naciones Unidas, el cual busca crearconciencia,promoverlaparticipación, generar conocimiento einvolucraratodaslascomunidaR. C. MADRID ►Defiende infraestructuras seguras en el Día Mundial del Hábitat celebrado este año en Cáceres La ONU reclama un futuro urbano sostenible Enelencuentro, ladirectoraejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, señaló que «la acciónlocales lamejormanerade acelerar laimplementacióndelos Objetivos de Desarrollo Sostenible. «No queda mucho tiempo hasta 2030. Tenemos que actuar ahorayhacerquenuestras ciudades sean lugares verdaderamente inclusivos para que nadie ni ningún lugar sequede atrás», recalcó Sharif. Eduardo López Moreno, exdirectordeinvestigacióneinnovación de ONU-Habitat y coordinador del InformeMundial de las Ciudades, expuso la importancia de que unas ciudades bien planificadas puedan reducir las desigualdades y lograr un crecimiento justo e inclusivo. «La desigualdad es un tema que se ha institucionalizadoyquenoeshastaqueseanalizaaniveldeciudad, cuandoseatacanproblemasconcretos. Es importante diferenciar quelapobrezanoes lomismoque ladesigualdad,ynosoloreduciendo la pobreza se reducen las desigualdades», subrayó. Enlamesadedebate,Ángelade laCruzMera, subdirectoradePolíticas Urbanas, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Eulalia Moreno de Acevedo, directora general de UrbanismoyOrdenacióndelTerritorio delaJuntadeExtremadura;Carlos Delgado Méndez, alcalde de Valverde de Burguillos; y José Luis QuintanaÁlvarez, alcaldedeDon Benito, dialogaron sobre cómo reducir lasdesigualdadesy labrecha entre lo urbano y lo rural, introduciendo nuevas perspectivas en el diseño y planificaciónde los pueblos, lasciudadesyterritorios, queconsiderenelgénero, lainfancia, elenvejecimiento, yotrosgrupos vulnerables. La pobreza y la desigualdad urbana son dos de los problemas máscomplejosalosqueseenfrenLa acción local es la mejor manera de acelerar la Agenda 2030, según ONU Habitat des en la creación de un mejor futuro urbano. Las ciudades juegan un papel importante en las emisiones de carbono,debidoaqueactualmente, según el BancoMundial, es en lasurbesdonde seconcentramás de lamitadde lapoblaciónydondesegenera80%delPIBmundial. SegúnONUHabitat, las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)delmundo.Estaedicióndel DíaMundial del Hábitat en España,organizadoporprimeravezen Cáceres, fuepromovidoconjuntamentepor la JuntadeExtremadura, a través de la Consejería de Agricultura, DesarrolloRural, PoblaciónyTerritorio, yel Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Habitat), con el tema principal «Cerrando la brecha: Abordando las desigualdades en el territorio sindejar anadieni aningún lugar atrás». tan territorios, ciudades y comunidades. Desde la irrupción de la pandemiavuelveaser,además,un problema en ascenso. En el año 2020, entre 88 y 115 millones de personas experimentaron pobreza extrema, y solo en 2021 hubo casi 163 millones de nuevos pobres,hechoderivadodelapérdida de ingresos o de vivienda a causa de los conflictos armados, de catástrofesnaturalesode laCOVID19, y que ha producido mayores desigualdades, vulnerabilidades, y revirtiendo años de progreso en la lucha contra la pobreza. Lafaltadeoportunidadeseconómicas, así como las diferencias en relacióncon la seguridady los serviciospúblicosentreloshabitantes delmedioruralyurbanodeunmismo territorio, se consideran los principalesmotoresqueimpulsan lamigracióndelcampoalaciudad y laurbanizacióncomofenómeno universal. Frecuentemente, los procesos de concentración de la poblaciónconducenaunaumento de la inversión pública en las zonasurbanas, incrementandolas desigualdades, acelerando así un círculoviciosoqueconduceaprocesosmáscomplejos,comoeldespoblamiento, el envejecimiento y la feminizacióndelmedio rural. ODS 11 ► El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de lamitad de la poblaciónmundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para 2030. ►Soncentrosneurálgicos del crecimientoeconómico, yaquecontribuyenal 60%aproximadamente delPIBmundial.Sin embargo, también representanalrededor del70%de lasemisiones mundiales de carbono.

LA RAZÓN • Domingo. 9 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 MERCADO CONTINUO 1,31% 12.273,00 -22,74% 1,41% 6.991,09 -5,33% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Última cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) 1,82% 5.866,94 -17,98% CAC 40 (París) 1,22% 20.901,56 -23,57% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue Vie IBEX 35 (en puntos) Semana Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct 7.436,90 Año 09/10/2022 01/10/2021 Duro Felguera 0,714 30,00 Innovate S. 0,574 14,00 Téc. Reunidas 6,575 11,03 Azkoyen 6,320 9,31 Amadeus 49,800 8,71 Mediaset 2,500 8,70 Ecoener 5,000 8,26 CIE Automotive 22,620 8,04 Prosegur 1,656 7,18 Repsol 12,690 7,16 Valor Último Dif (%) Renta Corp. 1,185 -8,89 NH Hoteles 2,365 -8,84 Clínica Baviera 17,250 -8,38 Gam 1,015 -7,17 Audax 0,768 -6,91 Inm. del Sur 7,600 -5,97 Iberpapel 12,000 -5,95 Nextil 0,345 -5,68 Prisa 0,378 -5,50 Enagás 15,165 -4,74 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 2,19 4,79 0,10 España 3,38 2,77 0,09 Francia 2,79 3,83 0,10 Italia 4,70 4,19 0,19 Portugal 3,29 3,85 0,12 Reino Unido 4,31 4,23 0,07 España 118,850 -0,75 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 0,977 -0,29 Libra esterlina 0,879 0,24 Franco suizo 0,970 0,02 Yen japonés 141,835 -0,19 Corona sueca 10,933 0,13 Dólar australiano 1,529 0,13 Dólar canadiense 1,338 -0,62 Dólar Hong Kong 7,666 -0,29 Zloty Polaco 4,858 -0,51 Dólar Neozelandés 1,738 0,50 1 euro Día (%) Letras a 3 y 9 meses 11/10/22 Bonos y Obligaciones 20/10/22 Letras a 6 y 12 meses 08/11/22 BBVA 0,1200 11/10/22 Grupo C. Occidente 0,1792 13/10/22 Miquel Costa 0,0925 17/10/22 Santander 0,0583 02/11/22 7.462,00 7.579,90 0,95% -14,65% En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 2,436 Media mes Acciona 179,000 9.819,34 1,57 211,00 128,40 6,48 Acciona Energía 39,820 13.110,76 4,44 44,20 26,00 22,22 Acerinox 8,008 2.079,87 -0,34 12,91 8,00 -29,66 ACS 22,790 6.578,67 1,86 26,94 19,85 -3,31 Adolfo Domínguez 3,830 35,53 0,00 4,40 3,25 0,79 Aedas 14,300 669,33 1,99 25,70 13,86 -40,66 Aena 105,250 15.787,50 -0,93 155,90 104,60 -24,17 Airbus 92,480 72.886,84 1,43 121,00 86,60 -17,80 Airtificial 0,063 84,28 6,29 0,10 0,06 -26,60 Alantra 11,800 455,85 5,68 17,10 10,60 -22,88 Almirall 9,940 1.804,26 2,98 12,74 8,70 -10,46 Amadeus 49,800 22.434,86 8,71 64,92 44,85 -16,50 Amper 0,150 165,85 0,27 0,28 0,14 -12,51 Amrest 3,735 820,03 1,15 6,78 3,51 -37,75 Aperam 25,920 2.073,50 5,37 56,00 23,57 -45,82 Applus 5,855 795,50 6,40 8,98 5,50 -27,58 Arcelor Mittal 21,120 18.539,34 3,68 33,02 19,42 -25,57 Arima 7,500 213,22 2,74 9,86 7,00 -18,30 Atresmedia 2,600 583,83 -1,93 4,09 2,50 -22,06 Atrys 6,120 450,70 0,66 - 10,85 5,58 Audax 0,768 338,14 -6,91 1,45 0,77 -39,05 Azkoyen 6,320 154,52 9,31 8,08 4,74 22,48 Banco Sabadell 0,715 4.024,41 1,65 0,95 0,57 20,85 Banco Santander 2,527 42.431,06 7,08 3,48 2,32 -14,08 Bankinter 5,772 5.188,26 0,60 6,27 4,01 28,01 BBVA 4,620 27.859,14 5,43 6,12 3,97 -12,00 Berkeley 0,176 78,46 0,56 0,50 0,13 17,33 Bodegas Riojanas 3,500 17,70 0,00 3,98 2,80 9,37 Borges-Bain 2,860 66,18 0,00 3,00 2,50 10,00 CAF 23,200 795,31 4,88 38,00 22,40 -36,61 Caixabank 3,392 27.341,71 2,30 3,64 2,41 40,51 Cash 0,647 985,35 0,62 0,74 0,59 3,35 Catalana Occidente 26,550 3.186,00 6,61 30,90 23,15 -11,50 Cellnex Telecom 30,890 20.984,43 1,77 51,70 30,59 -39,64 Cevasa 7,000 162,78 -0,71 8,00 6,50 - CIE Automotive 22,620 2.772,08 8,04 28,44 18,68 -17,32 Clínica Baviera 17,250 281,31 -8,38 25,60 16,40 -18,63 Coca Cola 46,080 21.053,40 5,82 54,55 39,42 -6,91 Corp. Fi. Alba 44,500 2.591,68 0,23 57,00 43,50 -13,59 Deoleo 0,230 114,75 1,54 0,44 0,22 -20,86 Dia 0,012 714,21 5,26 0,02 0,01 -22,64 Dominion 3,485 560,05 3,66 4,84 3,23 -25,61 Duro Felguera 0,714 68,54 30,00 1,11 0,50 -18,54 Ebro Foods 15,400 2.369,53 3,10 17,40 14,60 -8,77 Ecoener 5,000 284,75 8,26 6,60 4,22 13,64 Edreams 4,150 529,56 3,59 10,14 3,93 -57,22 Elecnor 10,400 904,80 0,98 13,40 9,68 -0,95 Enagás 15,165 3.973,08 -4,74 22,30 15,10 -25,66 Ence 3,030 746,21 3,52 3,83 2,28 33,83 Endesa 15,270 16.167,14 -1,72 21,06 15,27 -24,41 Ercross 2,715 262,27 -0,55 3,91 2,60 -8,59 Ezentis 0,041 18,78 - 0,22 0,04 -77,50 Faes Farma 3,755 1.166,99 2,74 4,29 3,07 7,96 FCC 8,100 3.550,59 -2,57 11,46 7,85 -26,90 Ferrovial 23,060 17.008,39 1,42 27,63 21,92 -15,31 Fluidra 14,280 2.793,58 2,35 35,25 14,17 -59,43 Gam 1,015 160,05 -7,17 1,55 1,01 -32,11 Gestamp 3,194 1.838,19 6,89 4,70 2,78 -28,22 Grenergy 28,940 808,20 2,05 42,32 21,80 -0,21 Grifols 8,518 3.629,77 -1,38 20,28 8,42 -49,52 Grifols B 6,370 1.665,28 1,40 12,57 6,20 -36,99 IAG 1,147 5.702,28 5,98 2,14 1,04 -32,69 Iberdrola 9,568 60.872,52 0,58 11,49 8,47 -8,09 Iberpapel 12,000 132,48 -5,95 19,25 11,75 -33,33 Inditex 21,540 67.132,68 3,52 29,06 18,55 -24,50 Indra 7,695 1.359,36 2,94 11,03 7,52 -19,17 Inm. Colonial 4,878 2.632,25 4,55 8,49 4,50 -40,87 Inm. del Sur 7,600 141,88 -5,97 8,62 7,24 -1,30 Innovate S. 0,574 33,11 14,00 0,79 0,48 -18,70 Lar España 4,185 350,26 -3,63 5,60 3,94 -18,26 Libertas 7 0,950 20,82 -1,52 1,99 0,89 -39,10 Línea Directa 0,924 1.005,15 -0,73 1,62 0,92 -42,59 Lingotes 5,700 57,00 6,41 12,20 5,44 -52,50 Logista 19,020 2.524,91 3,93 20,76 14,72 8,50 Mapfre 1,610 4.958,08 1,77 2,01 1,53 -10,83 Mediaset 2,500 782,92 8,70 5,43 2,26 -39,17 Meliá Hotels 4,464 983,87 -1,38 8,24 4,42 -25,62 Merlin Prop. 7,845 3.685,35 3,34 11,11 7,24 -18,03 Metrovacesa 6,080 922,19 3,17 7,76 5,85 -14,61 Miquel Costa 10,900 436,00 -2,08 13,78 10,80 -16,79 Montebalito 1,240 39,68 0,79 1,58 1,16 -16,78 Naturgy 23,760 23.038,02 0,59 30,05 22,07 -17,01 Naturhouse 1,615 96,90 -4,20 2,14 1,51 -16,10 Neinor 9,170 733,50 -0,65 12,20 8,92 -11,72 Nextil 0,345 112,91 -5,68 0,49 0,33 -14,10 NH Hoteles 2,365 1.030,54 -8,84 4,03 2,27 -22,20 Nicolás Correa 4,100 50,50 -0,96 6,20 4,04 -31,67 Nyesa - 14,69 - 0,01 0,00 #¡VALOR! OHLA 0,520 307,38 4,36 1,12 0,50 -49,02 Oryzon 2,230 120,34 1,89 3,35 2,04 -17,41 Pescanova 0,368 10,58 2,22 0,49 0,34 -16,74 PharmaMar 55,060 1.010,62 4,35 78,30 46,50 -3,44 Prim 11,000 188,25 -1,79 15,75 10,50 -24,40 Prisa 0,378 279,97 -5,50 0,72 0,38 -33,10 Prosegur 1,656 908,49 7,18 2,47 1,51 -28,31 Realia 0,950 779,25 -0,63 0,99 0,79 19,35 REC 15,580 8.430,03 -2,17 20,05 15,42 -18,11 Reig Jofre 2,130 167,04 -3,15 3,55 2,09 -34,66 Renta 4 9,360 380,89 -0,21 10,30 9,00 -7,33 Renta Corp. 1,185 38,97 -8,89 2,20 1,19 -31,50 Repsol 12,690 18.430,91 7,16 16,23 10,28 21,60 Rovi 42,720 2.307,57 4,70 74,90 41,04 -42,11 Sacyr 2,166 1.415,41 3,47 2,71 1,80 -5,25 San José 3,400 221,09 0,73 5,21 3,32 -30,61 Siemens Gam. 17,905 12.195,87 -0,08 21,70 12,56 -15,02 Solaria 16,055 2.006,09 3,31 24,65 12,08 -6,22 Soltec 4,190 400,64 0,46 6,80 3,37 -32,31 Squirrel 2,800 249,29 -3,10 3,90 2,61 -24,32 Talgo 2,470 309,84 0,00 5,44 2,41 -53,58 Téc. Reunidas 6,575 367,52 11,03 10,06 5,71 -5,40 Telefónica 3,363 19.422,12 0,57 4,96 3,33 -10,06 Tubacex 1,970 254,09 0,61 2,64 1,50 31,16 Tubos Reunidos 0,247 43,06 1,22 0,42 0,23 -11,81 Unicaja 0,936 2.484,92 1,03 1,09 0,69 7,71 Urbas 0,012 50,43 3,36 0,02 0,01 -8,15 Vidrala 61,200 1.807,94 4,49 87,50 57,40 -29,33 Viscofan 57,650 2.680,73 4,28 58,10 48,92 1,32 Vocento 0,638 79,32 1,90 1,10 0,61 -32,13 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 7.696,60 Lun Mar Mie Jue Vie 0,982 0,988 0,979 0,977 0,998 Vie Lun Mar Mie Jue 2,556 2,500 2,410 2,470 Lun Mar Mie Jue Vie 93,78 88,78 94,85 98,05 91,65 7.511,10 7.436,00 8.799,50 MAYORES BAJADAS SEMANA 2,363 Las principales bolsas mundialeslogranfrenar la sangría de caídas esta semana con unrebotedesigual.Porunlado, el Ibex 35 suma cerca de un 1.5% pero cierra como uno de los selectivos con menor revalorizaciónenelViejoContinente. Por otro, Wall Street avanza un4%yviveunadesusmejores semanasenesteaño.Laausenciadedatosmacroeconómicos relevantes, así comootras citas de interés, ha permitido a los inversores tener una pequeña treguaenloqueestásiendouna muy complicada vuelta de verano. Losmalos datos publicados en Estados Unidos en los últimos días avivaron las esperanzas deque laReservaFederal optasepor reducir lavelocidad de subida de los tipos de interés, algo que sin embargo fue rápidamente desmentido por los propios miembros del comité económico. Enelplanoempresarialquienes han vivido una gran semana son los accionistas de la red social Twitter, que han visto cómolacompañíasedisparaba más de un 20% debido al ultimátumque ha dado la justicia estadounidense al millonario inversor Elon Musk para que complete la oferta de compra quelanzóhaceyavariosmeses. El magnate tiene hasta el 28 de octubre para completar la adquisición de la empresa si no quiere verse abocado a un litigio judicial. En nuestro país el respiro ha servido para que valores muy castigadosensemanasanteriores como IAG puedan recuperarpartedelterrenoperdido.La aerolínea avanza casi un 8% y finaliza comoelmejor valor de la bolsa española. Para la próxima semana la tregua llega a su fin con la publicación de los datos de inflación de septiembre enEstados Unidos y el inicio de la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre. Feliz semana. Pequeña tregua Opinión Javier Urones CFA, Head of sales de XTB Javier Urones

