2022-10-02_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 416-02 / 10 / 2022 Digitalización, Descarbonización, Desestabilización del orden establecido, Desglobalización y Demografía son los cinco desafíos que marcarán el devenir en los próximos años P. 2-3 El futuro económico se ve en 5D Telefónica Tech ofrece soluciones productivas para este sector P. 6 Agricultura y tecnología se dan la mano Menos gastos de luz con la tecnología de Hobeen o Sunalizer P. 7 Startups que ayudan a ahorrar energía Las grandes, las que más acciones realizan en favor de los ODS P. 10 Empresas que innovan en sostenibilidad

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Los cinco desafíos económicos del futuro ►Digitalización, Descarbonización, Desglobalización, Desconfiguración del orden establecido y Demografía, tendencias que marcarán el paso Demografía. El envejecimiento de la población es un fenómeno que no solo afecta a Europa. China también está asistiendo a una pérdida de población activa, algo que tiene importantes implicaciones en los precios. Parte del capital humano se puede cubrir con los procesos de digitalización y robotización, pero también, en el caso de países con pirámides poblacionales cada vez más envejecidas, trae consigo unamayor socialización de ciertos servicios y la necesidad de que el talento esté presente. La pérdida de población activa en Estados Unidos, Alemania o Reino Unido se está traduciendo en presiones salariales, unamanifestación que llegará a España con cierto retraso, amedida que «la generación baby boomer» vaya llegando a la edad de jubilación. Entonces, se empezarán a ver estas implicaciones sobre los precios, los hábitos de consumo o sobre cómo la sociedad se va a gestionar desde el punto de vista de los servicios sociales y de la configuración de las ciudades. En resumen, habrá que repensar el estado del bienestar para hacerlo viable y adaptado a las nuevas características de la sociedad. Descarbonización. La crisis climática nos ha hechoconscientesde la necesidaddedescarbonizar la economía, pero la guerrade Ucrania ha reafirmado, sobre todo a loseuropeos, enel pensamientodeque necesitan de unamayor independenciade suministros fósiles, queproceden generalmentedepaísesque son autocracias, cuyos sistemas políticos soncontrarios al orden liberal. La pandemia aceleró la necesidad dediversificar el tejido productivo, y la transición energéticaes, precisamente, unade las palancas. Sinembargo, el escenario actual desencadenadoporel conflictoarmado noshacolocadoenunnuevo escenario, enel queestadescarbonizaciónnovaa resultar sencillani barata.Vaaser un procesomuycostosoque requerirá tiempo. Enestesentido, sevaa intensificar la inversiónen energías renovables, pero tambiénaumentaráelprotagonismoen losdistintos planesde transicióndeotrasenergías,como lanuclear.PaísescomoEstados Unidos,ChinayJapónestán apostandopor la construcciónde centralesnuclearesdenueva generación. Endefinitiva, nos hemosdadocuentadelanecesidaddeseguridadenergética.

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 Cristina Ruiz. MADRID El secretariogeneralde la ONU advertía recientementedequeel mundo está inmerso en «shocks», los cuales ya afectan a distintos ámbitos: energético, financiero, sanitario... Ello ha conducido a un escenario desconocido desde el final de la SegundaGuerraMundial.ElmunrradeUcrania,noshancolocadoen un nuevo tablero de juego, que recoloca laspiezasyamenazael «statuquo»del quehastaahorahemos disfrutado, poniendo a los estados antenuevosdesafíosqueseránclaveparasalirairososdeunasituación que ha puesto en jaque la estabilidad mundial. Estamos, pues, ante unarealidaddegranvolatilidad,en la queesimposiblepredecir aciencia cierta cómo se resolverán los «shocks», yque, irremediablemente, nos hacenvolver la vista atrás, a periodosanterioresdelahistoria.La resolucióndelosmismosdependerá en granmedida de la aplicación depolíticasacertadas.Laclave para superar la situación e, incluso, salir reforzados, o, por el contrario, agrandar más las grietas abiertas. Alicia Coronil, economista jefe de Singularbank, ha resumido estos desafíosqueelmundo tieneantesí encincotendencias(«5D»):Digitalización,Descarbonización,Demografía,DesconfiguracióndelOrden InternacionalyDesglobalización. «Todas estas ‘‘D’’ se entrelazan entresí.Esuncírculoenelque se retroalimenta unas a las otras. Lo vital es conseguir queenestemundodevolatilidad que estamos empezandoaentrar consigamos tener un liderazgo y unos consensos que permitan quenovayamos aunmundotodavíamásmultipolary fragmentado,yquehagaque seanmás exacerbadas yque, al final, den lugar a tintes populistasyproteccionistas»,indicaCoronil.Una tendenciaque la expertaexplicaacontinuación: dovive enunentornode inflación quehaelevadolastasashastaniveles nunca vistos en los últimos 40 años. Cuatro décadas de estabilidad y moderación económica, de crecimiento y de prosperidad, en las que la pobreza global ha caído a escala global, y en la que ha surgidounanuevaclasemedia, especialmenteenAméricaLatinayAsia, sobre todo en China. Un periodo enelquesehansufridopocascrisis ycortas(aexcepcióndelafinanciera), y todo ello en un escenario de una baja inflación. Sin embargo, los últimos «shocks», desencadenados a raízde lapandemiade la COVID y de la gueDesconfiguracióndel ordenestablecido. Esta tendencia seve claramenteenel casode la invasióndeUcrania, peroya quedópatentedurante lacrisis sanitaria. Yesqueestamos asistiendoaunadesestabilizacióndel ordenmundial surgido tras laSegundaGuerra Mundial. Pruebadeellohasido ladiplomaciade lasvacunas. ChinayRusia lashanutilizado como instrumentopara ir modulando losequilibrios geoeconómicos, una tendencia que seha intensificadocon la guerra. Ellomuestra la voluntaddeestasdosnaciones decrear unnuevoorden,muy alejadode lavisión liberal de la economía. Asimismo, ymásallá de losqueocurraenUcrania, el cambioclimáticoestáproduciendounnuevo fenómeno, el deshielodel Ártico, dando lugar anuevas rutascomerciales, cuyocontrol seráesencial. Así, hasurgidounanueva reconfiguración, en laque lospaíses del G7sehandadocuentade la importanciadedefendereste orden. Esosí, habráque repensarloymejorarlo, porque enalgunospuntoshaquedado obsoleto, volviendoadar protagonismoa regionesque vanaser claveen la transición energéticayen laseguridad alimentaria, comoÁfricay AméricaLatina, dondeEuropay EEUUhancedidopesoen favor deRusiayChina. Esnecesario quevuelvanganar influencia. Desglobalización. Es otrofenómenoque veníaacelerándose durante lapandemiayque la GuerradeUcraniahaconsolidado. Laseconomíasavanzadas sehandadocuentadeque necesitan recuperarciertos suministrosyconfigurar las cadenasdevalorde formaque esténen lugaresmáspróximos ydiversificadosparano dependerexclusivamentede unasola regióneconómica. En estesentido, ladigitalización es imprescindibleparaatraer Digitalización. Es una tendencia que, junto a la descarbonización, ya estaba ahí desde hace años, pero que la pandemia y la invasión de Ucrania han acelerado y que, en unmomento como el actual, esmás necesaria que nunca. La digitalización, junto a la robotización, tiene el efecto de impulsar la productividad, algo que es necesario estimular, como también los es fomentar la eficiencia de los procesos, precisamente, para reducir las fuertes tensiones inflacionistas que tenemos en estosmomentos. No solamente se puede pensar en el papel de los bancos centrales a la hora de buscar fórmulas para aliviar estas alzas de precios que vienen por el lado de la oferta, sino que existen otros mecanismos para frenarlos. estascadenasdevalor. Pero paraello, ademásdebuenos procesos fundamentadosen la tecnología, tambiénes necesariotalento, unbuen marco regulatorio, seguridad jurídicayconstruir una transiciónquenospermita tener unaenergíamuycompetitivaaescalaglobal. Las empresas tienenqueganaren tamañoparacrear campeones nacionales, especialmenteen ámbitosdemucha innovación. Europasequedódormida frenteapotenciascomo EstadosUnidosyChina, queha liderado las iniciativasemprendedoras, pero, afortunadamente, losúltimosdatosmuestran queseestáproduciendoun despertar concambios regulatorios como lospromovidosenFrancia, PaísesNórdicos oPortugal, conmedidas para atraer emprendedorese inversiónextranjera. También va a ser necesario repensar el sector agroalimentariocon unamejor gestióndel agua, conmás innovación y «agrobusiness».

Coordinará los procesos y operaciones entre departamentos y realizará funciones transversales en todos ellos ►BENJAMIN ROUSSEAU Edmond de Rothschild Asset Management lo ha incorporado al equipo de Renta Variable como nuevo gestor de carteras europeas de pequeña ymediana capitalización ►ENRIQUECOLLADO La plataforma de descarga Softonic, fundada en 1997, lo ha designado nuevo vicepresidente de Marketing y Growth, formando también parte del Comité de Dirección de la compañía ►CARMENDÍAZ La hasta ahora directora comercial de LafargeHolcim asume la dirección general de la compañía en España, sustituyendo en el cargo a Isidoro Miranda y reportando aMiljan Gutovic ► AIDA COLLETE-SÈNE Enelmarcode la modificaciónde la estructuradecapital deGenerixGroup, sucederáa JeanCharlesDeconninck comoCEOypresidentadel Consejode Administración ►JUAN JOSÉRAGA Es el nuevo consejero delegado y director general de TotalEnergiesMarketing España ymáximo responsable del hub ibérico de la compañía, que integra losmercados de España y Portugal ► IVÁNLOZANO Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, acaba de reforzar su estructura para abordar los procesos de integración con su incorporación como IChief Transformation & Integration Officer Nombramientos Suprimir el impuesto de patrimonio no es una irresponsabilidad, como ha dicho laministradeHacienda.Mantenerlo sí lo es. Por ineficiente e injusto. Injusto porque somete a los bienes de una persona a una doble imposición, pagándolo dos veces. Cuando se tributa por IRPF las rentas obtenidas, y cuando anualmente se tributa a través del IBI, ImpuestosobreBienes Inmuebles. Tambiénesineficiente,alno tenergrancapacidadrecaudatoria. Por el contrario, desincentiva el esfuerzo y el ahorro, especialmente el intergeneracional. Fueenesta líneaqueel célebreeconomistaArthurLaffer demostró cómo, por encima de un cierto umbral en la carga impositiva, se recauda menos. Además, «los ricos», o grandes fortunas, no tributan por este impuesto, al no tener habitualmente patrimonio a su nombre y utilizar empresas o sociedades. Ose deslocalizan. Por eso, en la Unión Europea no existe esta tasa en ningún país. Y en el resto del mundo tiende a la desaparición. Alemania lo suprimió en 1997, también Austria, Holanda en elaño2000,Sueciaenlamisma línea,yotrosnuncalotuvieron. Incluso en Portugal –donde ahora se residencian muchos españoles–, con un gobierno socialista, se ha quitado. Lode España ¡sí que es una excepción ibérica! La gente, por lo general, quiere pagar impuestos siempreycuandonoseanexcesivos y estén justificados. Para que nuestra economía crezca a su potencial,evitemosimpuestos inoperantes, reduzcamos las cargas fiscales de la España trabajadoraycentrémonosen eliminar gasto superfluo. Empezando siempre por dar ejemplo y reduciendo los 23 miembros del Gobierno. Patrimonio: la otra excepción ibérica Opinión Tras la invasión rusa de Ucrania, nadie predijo una guerra submarina contra las grandes infraestructuras europeas. Sehanroto losmoldes con el sabotaje en el Báltico a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Es una nueva amenaza contra la achacosa Europa y sus redes de energía y de telecomunicaciones, como lafibra óptica, que conforman el damero delMar del Norte, Atlántico y Mediterráneo. Noruega, no solo EE UU, se ha convertido en el gran suministrador de gas de Alemania. Desde el país nórdico se transportan, por numerosos tubos, a la patria de Olaf Scholz casi tantas termias de gas como las que provenían de las estepas rusas. El gasoriginario del Mar del Norte serpentea por decenas de enlaces en un fondo marino arenoso a, relativamente, escasa profundidad. Para evitar nuevos sabotajes, las flotas de la OTAN patrullan por la cuenca del gas y la nafta escandinava. No solo están en peligro las instalaciones sumergidas, también las plataformas petrolíferas y las extensas plantaciones eólicas. El Mar del Norte, desde Aberdeen a Stavanger y de Berger a Rotterdam, es una de las principales «pilasdecombustible» de la sedienta Europa. Rusia se mueve con torpeza en las guerras convencionales, es lenta, sangrienta y cruel. PeroMoscú es maestro en los conflictos híbridos y asimétricos. Está cómodo en los márgenes. La dificultad añadida está en que la red de gasoductos que transportan la energía a Europa es altamente vulnerable, ya sea por la ruta turca, la ítalo-tunecina-argelinaoel enlacedirecto Orán-Almería. Yel transporte por buques metaneros también presenta riesgos. Las patrullasmarinas se extenderán e incluso los convoyes. Mar del Norte Opinión

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 José Antonio Vera 15,7% Las portabilidades de líneasfijasy móviles han caído un 15,7%en julio, hasta las 604.384 líneas cambiadas de operador, el menor registro en lo que va de año y un 9,3% menos que durante el mes de junio, según datos de la CNMC 84,6% Las empresas no financieras experimentaron un fuerte incremento del 84,6%de su resultado ordinario neto durante el primer semestre del año, en línea con la progresión del 88%en el mismo periodo del año precedente ►ANABOTÍN Banco Santander ha recibido el premio Global Finance al Mejor Banco Digital de empresas en España y a laMejor App de empresas en Europa por la oferta de productos y por la adquisición y retención de nuevos clientes ►MAITE CASADEMUNT La presidenta y directora creativa de Lola Casademunt ha sido elegida ganadora nacional del «PremioMujer Empresaria CaixaBank 2022» ►XAVIERAMORES El director del clúster del agua de Catalunya (Catalan Water Partnership) ha sido elegido como uno de los tresmejores directores de los clústeres del año 2022 en Europa ►FRANCISCO REYNÉS Naturgy ha inaugurado estamisma semana en Australia el primer centro de almacenamiento de baterías que pondrá en operación a escala mundial En Mayúsculas materia de aviación comercial se basa en el programa RefuelEU. Incluyemedidasfiscalesymedioambientales que, segúnDeloitte, supondránparaEspañaperder11 millonesdeturistasinternacionales, loquea suvezconllevaráuna reduccióndel1,6%delPIB(23.000 millones de euros) y 430.000 empleos menos al comienzo de la próximadécada. La consultora detalla cuatro tipos de medidas que son las que mayor impacto tendrán en la aviacióncomercial.Laprimeraes queun5% delcombustiblehade ser sostenible (hasta seis veces máscaroqueelconvencional).En segundolugar,elencarecimiento del impuestoporemitirCO2.Tercero, unnuevogravamenal queroseno, y por último, una tasa al billete por valor de 7,8 euros. El sector tiene claro que se ha de avanzar hacia la descarbonización con criterios sostenibles, pero hacerlo de golpe, sin transiciónysinconsensuar,puedeocasionarmásproblemasquebeneficios, sobre todo por el impacto negativo en el turismo, nuestra principal industria. La frase del titular la pronunció un director corporativo de Iberia en el actodepresentacióndel informe Deloitte sobre las medidas «Fit for 55» y su impacto enel sector aéreo. El Fit for 55 suena a programadepilatesparaprejubilados, pero en realidadesmucho más:nadamenosquelaestrategia de Úrsula von der Leyen para reducir las emisiones de gases de efecto invernaderoenun55%en apenasochoaños,esdecir,parael 2030, fechade la famosaAgenda. El Ff55 es un paquete global que abarcatodoslossectores,yqueen Opinión 45Líneas Solo van a poder viajar los ricos

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS ARCHIVO Latecnologíaderiego inteligentedeSpheragyTelefónicaTechpermiteaFrutasMifraautomatizaryoptimizar todas lasetapasderiegodesucultivoecológicodecerezasyahorrarhastael30%deagua Apesar de los numerosos beneficios asociados a la agricultura inteligente, el sector agrícola es unode losmenos digitalizados en España: su nivel de transformación digital está a un 5% del que debería, según el informe «Tendencias Agrifood 2022» de la Fundación Europea Intec. Se trata, T. E. MADRID ►El sector agrícola puede beneficiarse del IoT, el Blockchain o el Big Data para ser más productivo Agricultura eficiente gracias a la última tecnología además, de un sector estratégico expuesto a numerosos desafíos comoelcrecimientodemográfico, la escasezde agua, la faltade relevogeneracionalypérdidadecompetitividad, además del aumento de los costes energéticos, de fertilizantes, nutrientes o pesticidas. Las tecnologías de digitalización de nueva generación como pueden ser los dispositivos y sensores IoT (Internet de las Cosas), drones, conectividad 5G, Cloud, Big Data e Inteligencia Artificial o Blockchain, entre otras, habilitan eldesarrollodesolucionesdeagricultura inteligente en cada parte detodoelcicloagrícolaparalograr unaagriculturamáseficiente,sostenibleycompetitiva.Enestesentido, Telefónica Tech cuenta con una soluciónmodular de agricultura de precisión que le permite hacer uso de los datos captados por dispositivos y sensores IoT y de datos procedentes de otras fuentes (como imágenes satelitales)queayudanamejorar la toma dedecisionesyaaumentar laproductividaddeloscultivosdeforma sostenible. Y es que los sensores IoT captan ymidendatos relacionadosconlameteorología,el suelo y el cultivo. Por otro lado, Telefónica Tech ofrece todos los recursosnecesariosparalasoperaciones con drones: comunicación 4G/5G,gestióndelvuelo,mantenimiento, pilotaje, sensores para la captacióndedatoseimágenes,volcado de la información, sistemas para la siembra o fumigación, etc. Esosdatosseincorporanaunaplataforma Cloud que ofrece funcionalidadesdegestiónagronómicay capacidadesde InteligenciaArtificial, permitiendoplanificarde formaeficiente las laboresdel campo y el uso de los recursos económicos,materiales, humanos, energéticos ymedioambientales. La Agricultura Vertical es otro ejemplodecómolatecnologíapermite abordar los retos a los que se enfrentalaagricultura. Consisteen cultivarenespacioscerradosenun entornodigitalmentecontroladoa través de tecnologías IoT, 5G, CiberseguridadeInteligenciaArtificial.Estatecnologíatieneunbajo impacto medioambiental y un consumo mucho menor de agua. Al suceder en un entorno cerrado (indoor) las condiciones climáticas, las estaciones del año, incluso los ciclos solares diarios –que se sustituyen con iluminación LED avanzada– no afectan al cultivo, lo quepermiteincrementarelnúmerodecosechasalaño.Porelmismo motivonoseveafectadaporplagas oenfermedades, loquehaceinnecesario el uso de pesticidas y fitosanitarios,porloquenogenera desechosni contaminantesalmedio ambiente. Porúltimo, paragarantizar laautenticidad y seguridad de los productos agroalimentarios, la plataforma TrustOS de Telefónica Tech facilita tecnología Blockchain que habilita la trazabilidad de los productosagroalimentariosatravésde todalacadenadesdelaproducción enel campohastaque llegaal consumidor.Éstepuedeaccederatodo el registro Blockchain de producciónydistribución. 50% tendrá que incrementar su producción la agricultura respecto a 2012 para atender la demanda 5% Hasta 2040 se prevé una reducción de las lluvias y la disponibilidad del agua en España Innovación

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 RESILIBUS FUI TEM TAM El equipo de Sunalizer, el marketplace de energía solar en España Ante la grave situación de crisis energética por la que atraviesa Europa, y lainminenciadeunade las épocas invernales más complicadas de la historia a causa de la escasez de dicha energía y los altos precios de la luz y el gas, es cada vez más necesaria la intervención de las instituciones públicas para ayudar a la población a reducir el consumo energético. En algunas ciudades existen entidadesbajoelnombredeOficina Verde u Oficina de Energía que ayudan a las familias a entender loscomportamientosdesusconsumos energéticos y realizar un cambiodehábitosconel objetivo de ahorrar en las facturas de luz, agua y gas; mientras, de manera paralela, se reduce también la huella de CO2 de sus respectivos hogares. La startup Hobeen, impulsada por la aceleradora de startups «Lanzadera», ha creado un producto tecnológico capaz de tener una «Oficina Verde en el bolsillo» con el que se rompen todos los límites de las oficinas tradicionales. «En las oficinas se pueden atender a unos 25 /30 hogares mensuales.Graciasalatecnología deHobeen,nohay límitesypodemos llegar a todos y cada uno de los hogares de España», explica JavierSiles,nuevodirectordecontenido y experto en eficiencia energética de Hobeen. Esta startup acompaña a las instituciones en todo el proceso de implantaRosa Carvajal. MADRID ►Hobeen, Sunalizer y Crowmie ayudan con su tecnología a optimizar las facturas y a invertir en renovables Startups que contribuyen al ahorro energético Loureiro. La idea surgió en Chile cuandoAlejandroteníauncliente enBrasil,Diego,queconel tiempo se convirtió en su amigo. «LamadredeDiegoqueríainstalarpaneles solares en su casa. Pedimos presupuestos y nos dimos cuenta dequeelmercadoeraundesastre. Precios desorbitados, equipos de mala calidad, instaladores sin experiencia... Si nosotros que, en teoría,éramosexpertosynoteníamosherramientasparatomaruna buena decisión, ¿cómo lo habría hecho lamadredemi amigosola? El objetivode Sunalizer es ayudar a las personas en este proceso», explica Alejandro Micó. Más de 400 personas ya disfrutan de su propiainstalacióndeenergíasolar con esta startup generando más de3GWhanualesdeenergíarenovable. Enlosúltimosaños lafiebrepor las energías renovables se ha disparado. La startup española Crowmie constituida en febrero deesteaño seha convertidoen la primera plataforma de inversión en proyectos tokenizados de energía renovable. Permite que desdecualquierpartedelmundo una persona pueda invertir en la transición energética desde cien euros, sin procesos burocráticos ypudiendohacer líquida la inversión sin coste alguno. «Nuestros clientes son inversores que buscan una rentabilidad de entre el 8%yel 10%conriesgomoderado. Ademásgraciasa latokenización, los procesos de inversión se tornanmuy sencillos, y transparentes, donde los clientes pueden conocer qué estáocurriendocon su dinero en cualquier momento», explican los fundadores de esta joven compañía, Fernando Dávila, Pablo Valverde y Joshua Cleveland. Crowmie está cerrandoenestosmomentosunaronda pre-seed de 250.000 euros con el objetivo de financiar entre 3 y 5 proyectos en 2022. ción, lanzamientoyexpansión,así comoensupublicidadydifusión. «Estamos en el tiempo de descuentoparaadquirirnuevoshábitosde caraaeste invierno. Unode los más útiles es el de revisar la temperatura de las calderas, calentadoresyradiadores.Porejemplo, poniendo la temperatura de nuestro termostato a 19ºC en vez de a los 23-24ºChabituales, ya estaríamosahorrandoentornoaun 8%de energía», explica Siles. Ayudando a otros Sunalizer se ha convertido en el primer marketplace de energía solar en España y Brasil que conectaa los clientes interesados en instalarpaneles solaresensucasa con las empresas instaladoras. Esta startup cuenta con volúmenesdeventademásdecuatromillones de euros y acaba de cerrar una ronda de inversión a nivel internacional para seguir potenciando su crecimiento por todo Latinoamérica. La empresa con sede en Valencia fue creada en 2019 por Alejandro Micó y Diego Top Startups 2022 ►LinkedIn presenta, por tercer año consecutivo, su lista TopStartups 2022. En ella se reconocen a las diez empresas jóvenesmás atractivas para trabajar en España, centradas especialmente en la oferta de servicios tecnológicos y digitales. Las empresas elegidas son: Heura Foods,WOWConcept, Factorial HR, Lookiero, FreshlyCosmetics, ThePower Business School, Genially, Vidoomy, Cobee e IGNIS. 1,3 Innomy, la startup que elabora alternativas cárnicas basadas en hongos, cierra su primera ronda de inversión de 1,3 millones de euros. ►La rondahasido lideradaporCorporación Cervino, Rockstart, Zubi Capital, Eatable Adventuresypor el CentroNacional de TecnologíaySeguridadAlimentaria (CNTA). Mario Fernández, CEO de la startup Hobeen Lima, Cleveland, Dávila yValverde, del equipo de Crowmie

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Los Next Generation han repartido ya 31.000 millones de euros El29dejuliolaComisiónEuropea transfirió al Tesoro Español los 12.000 millones de euros correspondientesalsegundoreembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) queacabadecumplirsus14meses de vida. Undineroque sumóa los 9.036 millones de euros de prefinanciaciónya los10.000millones de euros del primer desembolso, recibidos en2021. En total, 31.000 millones. Esto sucedía en julio, pero el mes de agosto también contó con importantes novedades. El Gobierno publicó la resolución provisional, de, quizá, el programa estrella: el PERTE VEC del Vehículo Eléctrico y Conectado.Losnúmerostienensusdefensores y sus detractores, a ambos lados de lamesa. Sehanasignado 703millonesdeeuros aunadecena de iniciativas, lo que representaunmontantedel 23%dentrode unPERTE conunpresupuestode 2.975millones.OtrosdosPERTEs, elNaval (esunasegundaconvocatoria de 200 millones y tiene una estructura similar al PERTE VEC) yelAgroalimentario(sepresentaron sus bases reguladoras y una cuantía de 500 millones) veían, bajo el auspicio del Ministerio de Industria, la luz verde conunpresupuestode700millonesdeeuros. También ha habido tiempo para lassorpresas,conelanunciodeun nuevo PERTE. «El Gobierno lan- ►Se acaba de abrir el segundo plazo para acceder al Kit Digital que dota con 6.000 euros a cada empresa El Fondo Europeo de Recuperación está dotado con 750.000millones de euros. A España le corresponden 140.000millones Fondos Europeos T. E. MADRID DREAMSTIME zaráantesdefinaldeaño(enprincipio, faltalaconfirmación,conun montante de 400 millones de euros)unprogramadestinadoala descarbonizacióndelaindustria», avanzaCándidoPérez, socioResponsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KMPG España. Por su parte, hace dos semanas se abrió una segunda convocatoria del Kit Digital conel objetivode impulsar la digitalizaciónde laspymesdeentretresydiezempleados,dotando con 6.000 euros a cada empresa. Llega precedida por la primera convocatoria que se abrió en el mes demarzo. Por otro lado, el consejo de ministros aprobó la distribución de 1.389 millones de euros a las comunidades autónomas destinados afinanciar lasActuacionesde Rehabilitación Residencial y la construcción de viviendas de alquiler social enedificiosenergéticamente eficientes. El año que viene seañadiránotros 500millones. Y, en términos de licitaciones públicas, sepropusieronunos700 millones de euros. El PERTE de Economía social y de los cuidadosmanejaunpresupuesto de 808millones. Es el proyectomás «especial» de todos los que tienensuorigenen losPlanes de Recuperación y Resiliencia. El propósito es claro, en palabras de Joaquín Pérez Rey, secretario de EstadodeEmpleoyEconomíaSocial: «Crear en España un hub estratégico donde la economía social sea una alternativa viable a otras fórmulas económicas, que se basen en la solidaridad, la cooperaciónyenalgomuyimportante: lospuestosdecalidad».Una de las novedades de este PERTE deeconomíasocial yde loscuidados es su carácter transversal: están involucrados 13 ministerios, ocupa el 10% del PIB, más de 40.000 empresas y unos 12.000 empleos. LoscálculosentornoaestePERTE, que como el conjunto de los fondos europeos busca favorecer elcrecimientodel tejidoeconómicoysocial tienenqueganar tamaño, son ambiciosos. «Tendrá un impacto en el empleo que podría superar los 10.000 puestos de trabajo en el tejido de la economía social», concede Joaquín Pérez Rey. Y añade: «En este caso, a diferenciadeotrosPERTEs,megustaría más resaltar los aspectos cualitativos que los cuantitativos. Las entidadesdeeconomía social siempre han logrado esa mayor calidad en el empleo. Y además poseenunaenormecapacidadde resistencia frente a la crisis». El ADN de casi la totalidad de los PERTE tiene base tecnológica. El Ministerio de Economía Social propone la opción de crear plataformas digitales que, además de impulsar la vertiente económica, ayudaríanafijar lapoblaciónenel territorioylucharasícontraladespoblación. Algunasde lasconvocatoriasya están trabajando en este sentido. El Ministerio de Agricultura empiezaallevaracaboconvocatorias sobrelatitularidadcompartidade las explotaciones agrarias y elMinisterio de Trabajo y Economía Socialdedicará100millonesaimpulsar estos tejidos cooperativos. La primera convocatoria llegará, en principio, en unmes. En el PERTE de economía social y de los cuidados están involucrados 13 ministerios Las CC AA dispondrán de 1.389 millones de euros para rehabilitación residencial Claves ►Este año, según las predicciones del Gobierno, debería haber sido el de la velocidad de crucero en la ejecución de los fondos. No todas las voces respaldan ese pensamiento. Por ejemplo, el actual 23%de ejecución del PERTEVEC, señala Luis Socías, jefe de laOficina de Proyectos Europeos de laCEOE, resulta muchomás bajo del que estaba previsto. ►El pasado29de septiembre secerróel plazodeayudas (500 millones) amunicipios paradescarbonizary digitalizar lamovilidad.

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS Conmotivodel séptimoaniversariode laaprobaciónde losObjetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas –el plan de acción a favor de las personas, el planeta y la sostenibilidad donde se plantean los objetivos internacionales hasta 2030–, el PactoMundial de laONUEspaña presentó en colaboración con la Fundación Canal, su publicación anual «ODS Año 7. Innovación para lograr la Agenda 2030: nuevos modelos de negocio sostenibles». En esta ocasión, el doR.C MADRID ►Las grandes compañías van por delante en este tipo de actuaciones, según el Pacto Mundial de la ONU La innovación en sostenibilidad se abre paso en las empresas cumento destaca el desarrollo de soluciones innovadoras como acelerador de losODS y analiza la apuesta de las empresas españolasporestevaloraplicadoa lasostenibilidad de acuerdo con una consulta integral a más de 2.500 empresas españolas. Además, profundiza en ocho mercados emergentes en el plano de la sostenibilidad, dando las claves a las empresas para transitar hacia estos nuevos modelos de negocio desde los principales sectores de laeconomíayevaluandoelestado de implantación de los ODS, así como el trabajo en innovación de estos últimos. En concreto, el documento exponequeprácticamente lamitad de lasempresasespañolasafirma estar llevando a cabo algún tipo de innovaciónconunenfoqueen sostenibilidad y ODS, aunque soloel 16%aseguraque todas sus innovacionesestánenfocadasen este sentido. En este aspecto, es importante destacar que todavía sonmuchas las empresas que no están llevandoacaboeste tipode innovaciones (51%del total), fundamentalmente aquellas que no tienen un conocimiento profundo de la Agenda 2030. Considerando su tamaño, las grandes empresas son las que llevan a cabo más innovaciones enfocadas en sostenibilidad y ODS, en un68%de los casos. Enel casode las pymes ymicroempresas y autónomos/as este porcentaje se reduce al 44% y al 32%, respectivamente. Sanitario y farmacéutico Por otro lado, el análisis sectorial de esta cuestión revela que las empresasdel sectordeutilidades yenergíasonlasque llevanacabo más innovaciones relacionadas con lasostenibilidad, conun87% de respuestas afirmativas. Le siguen el sector de las telecomunicaciones con un 78% y el sector farmacéutico y sanitario, con un 61%. Este último demuestra la AP Agenda 2030 Las energéticas, entre lasmás innovadoras en sostenibilidad importancia que tiene la innovación en la lucha contra enfermedades, como la COVID-19. Entre los sectores menos avanzados se encuentran los servicios profesionalesyeldedeporteyocio, con soloun36%de empresas quedesarrollaninnovacionesenfocadas en losODS. El sector textil, lenceríaycalzadoestáa lacoladeestas innovaciones (32%). En palabras de Cristina Sánchez, directora ejecutiva del PactoMundial de la ONU España, «necesitamos impulsar la innovaciónen los negocios y desbloquear las oportunidades que esta brinda para acelerar la carrera hacia losODS. Esto no es algo exclusivo de las grandes empresas o de ciertos sectores, sino que puede ser asumido por todo el tejido empresarial. La innovación puede estar, por ejemplo, en la formadedesarrollar modelos de negocio y de relacionarse con los grupos de interés, impactando positivamente enmiles de personas». Nuevas tecnologías Lasnuevastecnologíassonfundamentales para poder dar soluciones sostenibles a los problemas actuales de una forma inteligente yeficiente.Sinembargo,másdela mitad de las empresas españolas aun no disponen de tecnologías queimpactendeformapositivaen la sostenibilidad y en los ODS. En el ladocontrariode labalanzanos encontramos con un 41% de empresasquecuentacontecnologías con impacto positivo en los ODS. Anivel sectorial este tipodedesarrollostecnológicosestándominados, además de por el propio sectortecnológico(61,45%),porel agroalimentario y el de construcción y tecnología conun 51,39%y un50,45%delasempresasconsultadas que dispone de este tipo de tecnologías, respectivamente. Encuantoa losavances relacionados con la sostenibilidad más utilizados, la publicación destaca la importancia del acceso a la información de calidad a través de diferentes tecnologías como: la recogidadedatosa tiemporeal, el softwareenfocadoenlasostenibilidad y el análisis y recolecciónde datos (big data). Por último, otras innovaciones, como la inteligencia artificial, la robótica o el blockchain parece ser, según el informe, que todavía nojueganunpapelprincipal enla sostenibilidad empresarial, especialmente entre las pymes y autónomos/as. Aun así, Sánchez afirma que «están llamados a ser tecnologíasclaveparaacelerar los avancesempresarialesenmateria de sostenibilidad». Claves ►El 25de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos años.

LA RAZÓN • Domingo. 2 de octubre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 Nuevascaídasenlos índices bursátiles que mantienen el tono negativo y de alta volatilidad de las últimas semanas, tras las decisiones de gobiernosybancoscentralesen su lucha incesante contra la inflación. En el arranque de la semanavimoscómoenelReino Unido las últimas medidas adoptadas con enormes recortesdeimpuestosdebilitaronala libra e impulsaron al alza los tipos de interés, ofreciendo momentosde incertidumbreensu economíayespecialmenteenel sector inmobiliario. Por otro lado,enEEUUvariosmiembros delaFedhanreiteradounaposturamásagresivadeloesperado de cara a futuras decisiones en sus próximas reuniones. En Europa hemos conocido datosdeIPCconuntonomixto. Mientras que en España son menoresdeloesperadoycrece al9%,enAlemaniayenlaeurozona han alcanzado el umbral del10%,metiendomáspresión al BCE. Enel ámbitocorporativo, Santander y BBVA han anunciado un aumento significativo en la retribución a sus accionistas por el aumento de los beneficios originados por las continuas subidas de tipos de interés. A nivel sectorial, destacan las correcciones del sector energético que sufre ante el incrementoexponencialdelos intereses de deuda, que afecta negativamente a compañías con grandes niveles de deuda, como también le sucede a Telefónica, que termina por fin un trimestre aciago. A nivel positivodestacaelbuenrendimientodelasconstructoras, ya queFerrovial, yespecialmente Sacyr y ACS, culminan en positivo, especialmenteestaúltima tras ganar nuevos proyectos en EE UU. La próxima semana conoceremos nuevos datos, con especial relevancia en el empleo y los resultados de la primera vuelta en Brasil, donde nuestras empresas tienen grandes intereses. Opinión Manuel Pinto, Analista en XTB Manuel Pinto MERCADO CONTINUO -1,38% 12.114,36 -23,74% -1,78% 6.893,81 -6,65% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Última cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) -0,36% 5.762,34 -19,44% CAC 40 (París) -1,98% 20.648,85 -24,49% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue Vie IBEX 35 (en puntos) Semana Sep Nov Ene Mar May Jul Sep 7.366,80 Año 30/09/2022 01/09/2021 Almirall 9,860 9,02 Nextil 0,354 5,41 Lar España 4,325 3,65 Fluidra 15,520 3,48 Miquel Costa 11,680 2,85 Bodegas Riojanas 3,480 2,79 Sacyr 2,238 1,95 Cash 0,635 1,42 ACS 23,130 0,40 Naturhouse 1,665 0,30 Valor Último Dif (%) Grifols 8,882 -18,81 Urbas 0,012 -18,49 Grifols B 6,450 -18,40 Tubos Reunidos 0,242 -17,89 Duro Felguera 0,641 -17,63 Airtificial 0,060 -15,26 Mediaset 2,356 -13,67 Banco Sabadell 0,688 -13,24 Unicaja 0,927 -13,10 Berkeley 0,182 -13,04 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 2,10 -4,85 -0,11 España 3,29 -3,18 -0,11 Francia 2,71 -4,01 -0,11 Italia 4,50 -3,06 -0,14 Portugal 3,17 -2,22 -0,07 Reino Unido 4,13 -2,92 -0,12 España 119,200 -0,08 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 0,978 -0,41 Libra esterlina 0,880 -0,32 Franco suizo 0,964 0,59 Yen japonés 141,548 -0,21 Corona sueca 10,884 -0,56 Dólar australiano 1,522 0,76 Dólar canadiense 1,346 0,24 Dólar Hong Kong 7,678 -0,38 Zloty Polaco 4,857 0,06 Dólar Neozelandés 1,735 1,20 1 euro Día (%) Letras a 6 y 12 meses 04/10/22 Bonos y Obligaciones 06/10/22 Letras a 3 y 9 meses 11/10/22 Naturhouse 0,1000 03/10/22 Ebro Foods 0,1900 03/10/22 BBVA 0,1200 11/10/22 Grupo C. Occidente 0,1792 13/10/22 7.508,50 7.442,20 -2,86% -15,46% En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 2,218 Media mes Acciona 180,600 9.907,11 -6,73 211,00 128,40 7,44 Acciona Energía 38,360 12.630,05 -4,78 44,20 26,00 17,74 Acerinox 8,198 2.129,22 -4,54 12,91 8,06 -27,99 ACS 23,130 6.702,79 0,40 26,94 19,85 -1,87 Adolfo Domínguez 4,050 37,57 -6,13 4,40 3,25 6,58 Aedas 14,560 681,50 -8,24 25,70 13,86 -39,59 Aena 106,900 16.057,50 -3,82 155,90 106,05 -22,98 Airbus 89,080 70.159,88 -1,40 121,00 86,85 -20,82 Airtificial 0,060 80,01 -15,26 0,10 0,06 -30,31 Alantra 11,300 444,26 -4,58 17,10 10,60 -26,14 Almirall 9,860 1.789,74 9,02 12,74 8,70 -11,18 Amadeus 47,910 21.542,87 -4,56 64,92 44,85 -19,67 Amper 0,148 164,30 -12,81 0,28 0,14 -13,33 Amrest 3,760 825,52 -2,50 6,78 3,51 -37,33 Aperam 24,380 1.950,31 -7,42 56,00 23,57 -49,04 Applus 5,735 779,88 -8,61 8,98 5,50 -29,07 Arcelor Mittal 20,630 18.126,77 -7,60 33,02 19,42 -27,30 Arima 7,800 221,75 -2,67 9,86 7,00 -15,03 Atresmedia 2,636 591,92 -3,72 4,09 2,50 -20,98 Atrys 6,000 441,86 -1,62 - 10,85 5,58 Audax 0,835 367,64 -9,30 1,45 0,77 -33,73 Azkoyen 5,780 141,32 -7,94 8,08 4,74 12,02 Banco Sabadell 0,688 3.885,98 -13,24 0,95 0,57 16,32 Banco Santander 2,398 40.424,12 -8,49 3,48 2,32 -18,47 Bankinter 5,766 5.181,06 -6,10 6,27 4,01 27,88 BBVA 4,621 29.487,25 -7,09 6,12 3,97 -11,99 Berkeley 0,182 81,31 -13,04 0,50 0,13 21,60 Bodegas Riojanas 3,480 17,60 2,79 3,98 2,80 8,75 Borges-Bain 2,860 66,18 -2,05 3,00 2,50 10,00 CAF 23,150 793,60 -10,87 38,00 22,40 -36,75 Caixabank 3,311 26.753,29 -7,46 3,64 2,41 37,16 Cash 0,635 967,07 1,42 0,74 0,59 1,44 Catalana Occidente 25,650 3.078,00 -7,39 30,90 23,15 -14,50 Cellnex Telecom 31,790 21.623,00 -3,60 51,70 31,00 -37,89 Cevasa 7,050 163,94 - 8,00 6,50 0,71 CIE Automotive 21,280 2.627,47 -6,78 28,44 18,68 -22,22 Clínica Baviera 19,200 308,21 -2,12 25,60 18,50 -9,43 Coca Cola 44,300 20.190,08 -7,77 54,55 39,42 -10,51 Corp. Fi. Alba 43,550 2.536,35 -3,49 57,00 43,50 -15,44 Deoleo 0,232 115,50 -11,67 0,44 0,22 -20,17 Dia 0,012 690,98 -11,63 0,02 0,01 -25,16 Dominion 3,355 539,15 -5,48 4,84 3,23 -28,39 Duro Felguera 0,641 62,50 -17,63 1,11 0,50 -26,87 Ebro Foods 14,920 2.301,83 -4,63 17,40 14,60 -11,61 Ecoener 4,560 259,69 -7,07 6,60 4,22 3,64 Edreams 4,110 524,46 -11,21 10,14 3,98 -57,63 Elecnor 10,100 878,70 -3,32 13,40 9,68 -3,81 Enagás 15,840 4.153,85 -6,83 22,30 15,76 -22,35 Ence 3,070 758,03 -3,84 3,83 2,28 35,60 Endesa 15,420 16.315,37 -9,61 21,06 15,37 -23,66 Ercross 2,720 263,23 -5,39 3,91 2,60 -8,42 Ezentis 0,073 33,85 - 0,22 0,05 -59,44 Faes Farma 3,710 1.153,00 -3,18 4,29 3,07 6,67 FCC 8,290 3.633,88 -6,74 11,46 7,97 -25,18 Ferrovial 23,390 17.288,67 -1,95 27,63 21,92 -14,10 Fluidra 15,520 3.036,16 3,48 35,25 14,17 -55,91 Gam 1,120 177,39 -5,51 1,55 1,03 -25,08 Gestamp 3,058 1.759,92 -9,42 4,70 2,78 -31,28 Grenergy 31,100 868,53 -8,10 42,32 21,80 7,24 Grifols 8,882 3.781,48 -18,81 20,28 8,61 -47,37 Grifols B 6,450 1.694,03 -18,40 12,57 6,20 -36,20 IAG 1,081 5.401,51 -8,90 2,14 1,06 -36,59 Iberdrola 9,582 61.101,55 -7,08 11,49 8,47 -7,95 Iberpapel 12,650 138,00 -6,32 19,25 12,50 -29,72 Inditex 21,280 66.260,02 -4,02 29,06 18,55 -25,41 Indra 7,855 1.392,92 -4,44 11,03 7,52 -17,49 Inm. Colonial 4,936 2.668,94 -7,63 8,49 4,50 -40,17 Inm. del Sur 7,400 138,15 0,00 8,62 7,40 -3,90 Innovate S. 0,554 31,96 -12,28 0,79 0,48 -21,53 Lar España 4,325 361,97 3,65 5,60 3,94 -15,53 Libertas 7 0,990 21,70 -8,33 1,99 0,98 -36,54 Línea Directa 0,962 1.047,06 -9,28 1,62 0,92 -40,19 Lingotes 5,680 55,40 -13,00 12,20 5,54 -52,67 Logista 18,650 2.473,13 -2,08 20,76 14,72 6,39 Mapfre 1,590 4.896,49 -4,74 2,01 1,53 -11,94 Mediaset 2,356 744,71 -13,67 5,43 2,26 -42,68 Meliá Hotels 4,764 1.055,72 -10,02 8,24 4,65 -20,63 Merlin Prop. 7,905 3.715,89 -4,98 11,11 7,24 -17,40 Metrovacesa 6,220 946,46 -2,92 7,76 5,85 -12,64 Miquel Costa 11,680 467,20 2,85 13,78 10,80 -10,84 Montebalito 1,260 38,40 -2,33 1,58 1,16 -15,44 Naturgy 23,730 23.096,20 -8,26 30,05 22,07 -17,11 Naturhouse 1,665 99,90 0,30 2,14 1,65 -13,51 Neinor 9,330 746,29 -3,83 12,20 8,92 -10,18 Nextil 0,354 115,85 5,41 0,49 0,33 -11,86 NH Hoteles 2,410 1.050,15 -2,54 4,03 2,36 -20,72 Nicolás Correa 4,330 53,33 -7,78 6,20 4,04 -27,83 OHLA 0,531 313,89 -7,68 1,12 0,50 -47,94 Oryzon 2,095 112,79 -4,29 3,35 2,04 -22,41 Pescanova 0,360 10,35 -5,26 0,49 0,34 -18,55 PharmaMar 54,360 997,77 -4,17 78,30 46,50 -4,67 Prim 10,650 179,69 -3,45 15,75 10,50 -26,80 Prisa 0,390 288,85 -7,73 0,72 0,38 -30,97 Prosegur 1,553 856,92 -4,79 2,47 1,51 -32,77 Realia 0,950 779,25 -0,21 0,99 0,79 19,35 REC 15,710 8.505,78 -7,42 20,05 15,67 -17,42 Reig Jofre 2,265 176,84 -9,20 3,55 2,22 -30,52 Renta 4 9,400 382,52 -0,85 10,30 9,00 -6,93 Renta Corp. 1,345 44,24 -8,16 2,20 1,31 -22,25 Repsol 11,805 17.254,47 -2,21 16,23 10,28 13,12 Rovi 44,200 2.387,51 -0,70 74,90 41,04 -40,11 Sacyr 2,238 1.461,15 1,95 2,71 1,80 -2,10 San José 3,460 224,99 -6,40 5,21 3,33 -29,39 Siemens Gam. 17,925 12.236,74 -0,06 21,70 12,56 -14,93 Solaria 16,165 2.023,58 -9,24 24,65 12,08 -5,58 Soltec 4,280 409,24 -3,13 6,80 3,37 -30,86 Squirrel 2,950 262,65 -4,29 3,90 2,81 -20,27 Talgo 2,490 312,35 -3,10 5,44 2,41 -53,20 Téc. Reunidas 6,000 333,98 -7,42 10,06 5,71 -13,67 Telefónica 3,376 19.474,10 -9,13 4,96 3,33 -9,72 Tubacex 1,960 252,80 -7,39 2,64 1,50 30,49 Tubos Reunidos 0,242 42,27 -17,89 0,42 0,23 -13,42 Unicaja 0,927 2.461,03 -13,10 1,09 0,69 6,62 Urbas 0,012 49,62 -18,49 0,02 0,01 -9,63 Vidrala 59,800 1.766,58 -0,50 87,50 57,40 -30,95 Viscofan 55,900 2.606,33 -3,52 58,10 48,92 -1,76 Vocento 0,632 78,57 -2,47 1,10 0,61 -32,77 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 7.445,70 Lun Mar Mie Jue Vie 0,961 0,973 0,982 0,978 0,959 Vie Lun Mar Mie Jue 2,500 2,563 2,625 2,578 Lun Mar Mie Jue Vie 89,26 83,95 88,86 88,08 85,65 7.300,10 7.366,80 8.991,50 MAYORES BAJADAS SEMANA 2,621 Todos contra la inflación

Domingo. 2 de octubre de 2022 • LA RAZÓN 12 DINERO&NEGOCIOS ►El BCE teme que las alegrías en el gasto para paliar los efectos de la inflación puedan echar leña al fuego de los precios. Sí a las ayudas, pero solo a los más vulnerables, no a toda la población W illiamC.Brainard (87 años) es un veteranoeconomista norteamericano, ahora profesor emérito Arthur Okun en la facultad de Económicasde laUniversidaddeYale, enla que también fue rector entre 1981 y 1986. Brainard puso nombre al principio que afirma, como explicó el jueves pasado Pablo Hernández de Cos, gobernadordelBancode España, en el Congreso deDirectivosCEDE,«que la política monetaria ha de ser prudente en un contexto de incertidumbreen tornoa los efectos sobre la inflación de las perturbaciones subyacentes o de cualquier errorenlacalibraciónde las políticas». El mismo gobernador aclaró que ese principio suele resumirse en una frase más breve y clara: «Cuando estásenunahabitacióna oscuras hay que dar pasos pequeños». Christine Lagarde, presidenta del Banco CentralEuropeo(BCE),y todos los miembros del Consejo–incluidoelvicepresidente LuisdeGuindos y el propio Hernández de Cos–, quizá han tenido la sensación de estarenesa«habitacióna oscuras» cuando han tenido –y tendrán–que decidir si endurecían lapolíticamonetaria, comoal final han hecho y todo indica que no les quedará otro remedio que repetir la jugada. La inflaciónenAlemaniahaalcanzado losdosdígitos –10,9%–por primeravezen¡70!años, justocuando la española daba un pequeño respiro –solo está en el 9%, aunque subemenos que el mes pasado– y elGobierno,conlavice Nadia Calviño se apresuraba a celebrarlo, al mismo tiempo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciabauna subidade impuestos contra las teóricas «grandes fortunas», disimuladaconunaengañosabajadaaloscontribuyentes con menos ingresos, que les supondrán, en el mejor de los casos, unahorrode!2,sí,dos!eurosaldía, pero esa es otrahistoria. HernándezdeCosconfía en que los tipos de interés no tenganque subir más allá del 2 ó del 2,5%, peroaoscuras en lahabitación nadie puede asegurar nada. La carrera alcistadelpreciodeldineroenlaeurozonatambién dependerá –y bastante– de las medidas que apliquecadaGobiernoensus respectivospaíses.Christine Lagarde y Luis de Guindos lohanexplicado en distintos foros. La primeraadvirtióenelComité de Asuntos Económicos y Monetarios del ParlamentoEuropeo,con luz y taquígrafos, que las políticasfiscalesexpansivasnoayudanalapolítica monetaria. Lapresidenta del BCE se refiere a las políticas de ayudas generalizadasodesubvencionesuniversalesdeprecios paramitigarlosefectosde la inflación. En el caso español, el ejemploparadigmáticoes labonificaciónde 20 céntimosaloscarburantesde la que tan orgullosos se sienten Pedro Sánchez y sus ministros, pero hay toda una panoplia,incluidasreduccionesapresuradasdeIVA.El casoespañolnoes único, yaquecasi todos losgobiernos, desde el de Macron al de Scholz, y ya se verá qué hace Meloni enItalia,transitanporesasenda. Lagarde y el BCE temen que esasmedidas«ampliasysindistinción de beneficiarios pueden producir subidasdepreciosadicionalesqueiríanencontradelapolítica monetaria». Lainflación,enEspañayenbastantes países de la eurozona, está dopada con las ayudas gubernamentales y el problema es qué ocurrirácuandodejedeestarlo.El precio internacional de la energía es el que es y las subvenciones a los consumidores –que además pagan los contribuyentes– no lo rebajan. Fueel errorquecometieronalgunosgobiernos, sobretodo losúltimosde Franco, enlascrisis energéticas de 1973 y 1979, que enquistó los precios durante lustros. El BCE, sin embargo, no predica que se supriman las ayudas para paliar la situación de la población menos favorecida y más perjudicada por las subidas de precios. LuisdeGuindos, casi encacofoníaconLagarde,explicóenelciclo Diálogos de AED, que las ayudas «tienenque sermuchomás selectivas, fijándose en los grupos más vulnerables». En otras palabras, algunasalegríasdegasto–enprincipiobienintencionado–comolas que celebra el Gobierno de Sánchezyotros, loquehacenesechar más leña al fuego de la inflación. Enel BCE, en lahabitaciónoscura saben que no hay más remedio que enfriar la economía y que eso supone sacrificios, entre los que figura que los tipos de interés volverán a subir el próximo 27 de octubre y otra vezmás antes de finales de año. Es inevitable. Los gobiernosquizáloignoranoquieren ignorarlo, sobre todo los que andan enredados en derivas populistasyenpeleas sobre impuestos, pero también ellos están en otrahabitacióntanoscuracomola de Lagarde y el BCE y, por eso, comorecomiendael«principiode Brainard», deberíandar pasos pequeño y con mucha prudencia hasta que se vea la luz. PLATÓN Lagarde y la habitación oscura La inflación, en España y buena parte de Europa, está dopada y contenida por las subvenciones que limitan precios pero que no pueden ser indefinidas» Opinión Jesús Rivasés Espaldarazopúblicoal consejero delegadoOnurGenç El presidentedel BBVA, Carlos Torres, haelogiadoen público la labor del consejerodelegadode laentidad, el turcoOnur Genç, loqueconstituye unespaldarazo, de puertas afuera y también a laorganización, a la labor del primer ejecutivodel banco. Torres, de algunamanera, ha querido zanjar los rumores–que hanexistido– sobre la situación yel futurodeGençque, encualquier caso, tieneel reto permanentedeconsolidar ymejorar los beneficios y, conello, la rentabilidaddel banco. Carlos Torres Dinero Las familiaseludenhablar deasuntos económicoscon loshijos El 45%demadres y padres habla rara vez o nunca con sus hijos (11-22 años) de los ingresosmensuales y un 47%nocharla conellos sobre los impuestosquepagan, según un informede «PanoramaSocial», la publicación deFuncas. Losexpertos handetectadoqueesmuy baja la proporciónde familiasquedan la llamada «paga» a sus hijos, una prácticaqueconsideran importantepara quedesdemuy jóvenesempiecen a familiarizarseconel dinero, su valor y su administración. EP

