2022-09-25_Tu Economia

La iniciativa del Círculo de Empresarios pretende concienciar al sector P. 9 Nace un nuevo Observatorio de Sostenibilidad TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 415-25 / 9 / 2022 El «monopoly» virtual español creado por Soraya Cadalso y Miguel Ángel Fito ha facturado más de un millón de euros en terrenos digitales P. 2-4 Uttopion: el primer metaverso «made in Spain» El avatar de Miguel Ángel Fito, fundador de Uttopion La mitad de la población sigue sin percibir el calentamiento global P.10 La ciudadanía aún no asume el riesgo climático Sus sistemas de simulación facilitan el entrenamiento táctico P. 5 Indra aplica la realidad virtual a la Defensa

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Uttopion: el negocio de la compraventa virtual ►Las marcas podrán crear espacios digitales para poder interactuar con sus clientes en el primer metaverso español Rosa Carvajal. MADRID Esexplosivo,vamásallá de loreal, de lopalpable, de lo tangible, del mundo de sabores y olores al que estamos acostumbrados, una mezcla de realidad virtual y aumentada que hacequeloirrealparezcareal.Esel metaverso,esanuevaindustriaque puede llegar amover una cifra de negociomundialde759.000millones de dólares en 2026 frente a los 107.000millones de dólares registrados en 2020. Algunos expertos apuntan que el tamaño de este mercadopuedecrecerun867%en el periodo 2021-2024. Se adentró en él el gigante tecnológico Facebook,ahorallamadoMeta,aunque sugirohaciaelmetaversolehacostadounoscuantosmillones(según Bloomberg, la riqueza de Marc Zuckerberg se ha reducido 71.000 millones de dólares este año). Ahora podemos presumir de contar con el primer metaverso «made in Spain». Se llama Uttopion, elmundode realidad virtual apadrinado por la lanzadera de Juan Roig, y aunque nació hace másdedosaños conel objetivode apoyaralaindustriamusicalcreandounaplataformadondecompartirydisfrutarcontenidomusicalde una forma sencilla, ahora las posibilidades y oportunidades que ofrecesoninfinitas.Ensusespacios virtuales (denominados Terras), los propietarios, ya seanmarcas o usuarios, pueden crear su propio negocio, hacerlo crecer, vender productos, organizar conciertos o Los socios de Uttopion en uno de sus espacios virtuales, en montaje de LA RAZÓN

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 Continúa en la página siguiente en la comunidad. Esto confunde tanto al usuario que tiene claro el tipode entretenimientoque viene buscando, como a los creadores y las marcas que buscan crear una comunidadacordeasucontenido y valores», explicaCadalso. Quiénquerría comprar terreno EFE festivales, celebrar eventos deportivosyorganizareventosexclusivos para su comunidad. La venta de estos terrenos ha reportado a sus creadores ya ingentes beneficios. Suspreciosvandesdelos3.000hasta los 40.000 euros y hasta el momento llevanfacturadosunmillón de euros con la venta de entre el 40%y50%del total de los terrenos, explica una de las fundadoras de Uttopion, SorayaCadalso. Dentrodelos500terrenosfinitos deUttopion,lamitadsonparacontenidodedeporte, pero laotramitadestáenfocadaadistintasactividades.Lacompañíanodanombres de quiénes han comprado sus terrenos, pero sabemos que marcas comoelgrupoFoodboxyahaninstaladosusespaciosdedeliverypara Papizza y sus cafeterías SantaGloriaensumetaverso.«Elprocesode venta de los terrenos de Uttopion no es automático. No queremos que haya especulación, hace falta reunirseconnuestroequipode3D ytenerclarocuáleselconceptoque hay detrás de lo que uno quiere construir»,explicaCadalso.Elflujo deingresosyaprobadosconelque cuenta Uttopion proviene no solo de la venta virtual de terrenos, construcción«adhoc»deespacios en 3D para marcas, también de la venta de entradas para eventos musicales ydeporte, ydeacciones demarketingquedesarrollanenla aplicaciónmóvil.«Uttopionpuede competirperfectamenteconlatecnologíadelosprimerosmetaversos queexistenactualmentecomoDeUttopion nació hacemás de dos años con el nombre deMusichood para apoyar a la industriamusical Vende terrenos virtuales amarcas o proyectos específicos Lospreciosde los terrenos vandesde los 3.000hasta los 10.000 euros «Buscamos que todo el mundo tenga su propio espacio gratuito en el metaverso» «No queremos que se especule con la venta de los terrenos, por eso no es automática», dice Cadalso centraland o The Sandbox, que cuentacon1.200millonesdeeuros de valor de mercado», explica la fundadoradeUttopion. Hay tres formas de disfrutar del metaverso«madeinSpain»: sieres usuarioouttopianpuedescrear tu propioavatar, personalizar tucondo (propia casa virtual gratuita), asistiraeventosmusicalesydeportivos desde cualquier dispositivo, chatearconamigosohablarcontu propia voz. Si eres mettastreamer (creador de contenido), puedes invitaratusfansatucondo,monetizar tus suscriptores, crear tu propioespaciovirtual,subircontenido ycompartir tutalentocontusamigosycomunidad.Ysieresunamarca puedes crear y vender artículos digitales y reales, realizar colocacionesdeproductosyactivaciones para tu target. «Enelmetaversode Uttopionpuedessercualquierade estastrescosas, tomarelcontrolde tu mettaverso y sentirte libre y seguro enél», explicaCadalso. Peronohaynadamejorquevivir una experiencia inmersiva en el propio metaverso Uttopion para entenderquénospuedeofrecer.El pasado jueves Cosmopolitan creó su «Beach club» en Uttopion, un encuentrogratuitoconunmontón de actividades para disfrutar. Para metersede llenoenel papel tenías que crear tupropio avatar,masculino, femenino,conestilosdiferentes y disfrutar de conciertos o descubrir joyas «beauty» en espacios de Nina Ricci. Por un lado, podías verunáreacustomizadaconelproducto y por otro, un carrito al lado del escenario. Ambos lugares se iluminarondecolormoradoyparpadeanteparasaberquepodíamos clicar sobreél, y llevarnos a la tienda deNinaRicci para descubrir su universo. Lo divertido fue sumergirse en el metaverso y sentirse parte de una comunidad virtual. ¿Cómopudimosinteractuarconel resto de personajes? Pinchando sobrenuestroavatar,senosdesplegó un menú: ahí elegías la opción «emotes» y podías saltar, bailar o saludar. Además, clicando sobre otroavatarpodíasenviarleunmensaje directo (privado), clicando sobre la opción «enviarmensaje». Entre los objetivos que busca Uttopion está ser la plataforma de referencia para los creadores de contenido,quetodoelmundotenga su propio espacio gratuito en el metaverso, «sin letra pequeña», y unir usuarios, marcas y contenido encomunidadesvirtualesconuna temática común. «La descentralizacióntotaldelosmetaversoshace que todas las marcas y conceptos semezclenenlosmismosespacios, porloquenohayuninteréscomún

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS en la comunidad. Esto confunde tanto al usuario que tiene claro el tipo de entretenimiento que viene buscando, como a los creadores y las marcas que buscan crear una comunidadacordeasuscontenidos yvalores», diceCadalso. Muchos se preguntan quién querríacomprarseun terrenovirtual. De hecho solo el 46% de los españoles conoce qué es elmetaverso, según el último estudio MARCO. «El tipo mayoritario de lospotenciales compradores es el de un hombre de entre 30 y 35 años, con algunos ahorros que poder invertir, si bien empiezan también a sumarse mujeres de esasfranjasdeedad.Curiosamente existen ya casos de empresas queacudenaUttopionparaserlos primeros de su sector en tener un homólogo virtual. También los hay de potenciales compradores que no disponen de capital suficiente para montar un negocio o tienda física en la vida real, por lo que se plantean hacerlo a través del metaverso. Aquí disponen de terrenos de distintos tipos que se amoldana susnecesidades: Shop Terra, Art Terra, Content Terra, Finance Terra, Delivery Terra, etc.», explica Cadalso. La estrategia de salida de Uttopion es posicionarse como la plataformadereferenciadecontenido enelmetaversoyofrecerunaexperienciainfinitamentesuperioraver unvídeodeTwitch,YoutubeoplataformascomoNetflixoHBO.Ambición no les falta a Cadalso y a su socio Fito Jordán, que ya prevén facturar más de diez millones de euros en2022 conUttopion. Negocio cambiante Elmetaversoes unnegocioque ya nadie se quiere perder. El 95% de loslíderesempresarialesprevéque tendrá un impacto positivo en sus sectores en un periodo de entre cinco ydiez años, y el 31%asegura queelmetaversocambiaráradicalmente la forma de comprender y desarrollarlaactividadlaboral, según un informe de McKinsey que tambiénrevelaqueelvalordelmetaverso podría alcanzar los cinco billones de dólares para 2030. El informe, que ha tomado como referencia varias perspectivas y análisis exclusivos, así como una encuesta realizada a más de 3.400 consumidores, ejecutivos y expertos en la materia, destaca que el comercio electrónico será laprincipal fuentede ingresos del metaverso, representandoaproximadamente el 50%del valor total en 2030 (2,6 billones de dólares) pordelantedelaprendizajevirtual (270.000 millones), la publicidad (206.000 millones) y los juegos (125.000 millones). «Aunque la idea de conectarse virtualmente lleva décadas gestándose, ahora es cada vezmás real, lo que significaquepersonasreales lautilizan y gastandinero real, y que las empresas apuestan a lo grande», explica Emilio Capela, socio de McKinsey&Company.Deentrelas másde3.000millonesdepersonas en todo el mundo que ya tienen acceso a sus diferentes versiones, el estudio revela que el 59%de los consumidores prefiere al menos una experiencia en el metaverso, antes que en su alternativa física. Viene de la página anterior El 59% de los consumidores elige una experiencia en el metaverso a su alternativa física El tipo mayoritario de los compradores de terrenos es el de un hombre de entre 30 y 35 años El pasado junio tuvo lugar la primera cena benéfica en Uttopion Metaverso ►Laprimeracenabenéficaorganizadaenun metaversoespañol tuvo lugar el pasado20de junioconel objetivode recaudar fondosa favor deUcrania. NueveONG, variasempresas tecnológicas–Uttopion, ColecciónNFTy Goldenrealm–, lacompañíadepublicidad exterior, Exterior Plus, el actorAntonio Resinesyel artista JavierMariscal estuvieron Resines y Mariscal apadrinan la primera cena benéfica por Ucrania detrásdeeste innovador proyectosolidario, enunencuentrosinprecedentesenEspaña. Lagala tuvo lugar enunespacioexclusivopreparadoenelmetaversoUttopion. Allí, losasistentes realizaronsusdonacionesa travésde transferencia, obienoptaronpor comprar un NFTúnicode laspiezasque JavierMariscal donópara laocasión. Bancos y moda se suman al «boom» del metaverso El metaverso ha brindado a las compañíasdetodos lossectores la oportunidad de sumarse a la digitalizaciónatravésdeunconcepto tan innovador que aprovecha las ventajas de la realidad virtual e inmersiva, entre otras, paracrearunecosistemadigital. En 2026 el 25% de la población pasará al menos una hora al día en el metaverso para trabajar, ir decompras,educarse,socializar y/o entretenerse, según la consultora Gartner. Conscientes de las oportunidades que puede brindar esta nuevaindustria,Bankinterfueel primerbancoenlanzarelnuevo fondo de inversión centrado en elmetaverso, que está diseñado y gestionado en exclusiva para Bankinterporlagestorafrancesa Edmond de Rothschild AM. Se trata de un producto innovador con demanda entre inversores de Banca Privada y que Bankinter ha abierto también desde el primer momento al pequeño inversor, yaque el fondo sepuede contratar desde 100 euros. El focodedicho fondosecentraen invertirencompañías, tantotecnológicas como de otros sectores, pero no de forma cortoplacista sino amedio plazo. Lamoda también se suma Ademásde lasgrandes tecnológicas, que ya están trabajando en la construcción de sus propios metaversos, como es el caso de Facebook o Microsoft, numerosasempresas«tradicionales» y otro tipo de industrias ya han abierto sus sedes en algún metaverso para comercializar sus bienes y servicios de forma virtual. En la industriade la moda Zara ya ha lanzado su primeracoleccióndeprimavera –Lime Glam– pensada para llevar tanto dentro como fuera del mundo virtual. Es la segunda metacolección de Zara, pero la primera que la firma lanza en solitario en el metaverso. Se estima que el 70% de las grandes marcas de moda tendrán presencia en el metaverso en el próximolustro, lomismoquelas grandescadenasminoristas, según la consultora tecnológica internacional Baufest. Analistas deMorganStanleyaseguranque el mercado de artículos de lujo virtuales podría alcanzar los 50.000millones de dólares para 2030. «Algunos publicistas afirman que para tener éxito ante esta nueva coyuntura hay que considerar el metaverso como unreinovirtual enelqueel individuo se adentra para evadirse delmundoreal.Esosignificaque las marcas no deberán crear nadaqueseparezcaa lapublicidad tal y como la conocemos, sinoque tendránque comprender un universo complejo compuesto no de uno, sino de decenas de metaversos», indican desde Baufest. Pero si hay unamarca por excelencia que ha trasladado su modelo de negocio de la vida real al mundo virtual con éxito esNike.Lafirmademodadeportiva presentó en noviembre Nikeland. Unmetaverso propio en la plataforma de juegos Roblox, que permite a los usuarios realizar ejercicio físico con sus avataresatravésdedistintosjuegos, pero también vestirlos con las prendas y zapatillas de lapopular marca estadounidense. Otras marcas como Gucci ya se han asociado conplataformas y creadores para diseñar ropa digital. Los mismos pasos sigue Balenciaga, que ya vende prendas en las plataformas de videojuegos Fortnite y Roblox. Y tampoco podía faltar el sectorinmobiliarioenelmetaverso. Es el caso de Metrovacesa, que comercializará sus viviendas en este espacio virtual en alianza conDatacasasProptech, startup española especializada en la venta online de propiedades. R.C. MADRID ►Se estima que el 70%de lasmarcas tendrá presencia en elmundo digital en el próximo lustro El mercado de los artículos de lujo virtual podría alcanzar los 50.000 millones de dólares

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 Indra ha reforzado sus capacidades de simulación táctica, que facilitan el entrenamiento de última generación INDRA transformación, y en el que cada vezcobramás relevanciael entrenamiento táctico conjunto. Y es que ya no es suficiente la instrucción de los alumnos en el adecuado manejo y control de un vehículo, avión, helicóptero o submarino y los cada vez más numerososycomplejos sistemas tecnológicos con los que están dotados. Actualmente, es tanto o más importantepreparar al profesional para completar tareas o misiones tácticas de forma eficaz y segura, interoperando con multitud de sistemas, tal y como se demanda en lamisión real, y actuando en diferentes tipos de escenarios, en los que se enfrenta a situaciones de máxima dificultad y estrés. Indra ya es desde hace tiempo T. E. MADRID ►La simulación táctica prepara para el cumplimiento de lamisión en operaciones multidominio Indra potencia la realidad virtual en el mundo de la Defensa Haceaños que fenómenos como la realidad virtual, la gamificación, la realidad aumentada o la inteligencia artificial están revolucionando la formación en distintos sectores y profesiones. Ahora, Indra ha dado un paso definitivo para llevar todas estas tecnologíasaunsectortanexigentecomoes laDefensa, tambiénen una de las empresas líderes a escala mundial en el desarrollo de simuladores de máximo rendimiento (nivel D) para los más avanzados y exigentes sistemas de entrenamiento. Siguiendo su estrategia de llevar a sus clientes las soluciones más avanzadas que incorporen las últimas tecnologías digitales, recientemente, ha adquirido la empresaSimumak, para reforzar de esta forma sus capacidades y completar su oferta. Nuevageneración Con más de 5.000 simuladores entregados en una veintena de países en todo el mundo, esta empresa española está especializada en el diseño y producción de soluciones de nueva generación, más tácticas y funcionales, que permiten el entrenamiento de la misión desde las fases más tempranas. «Por ejemplo, enel ámbitomilitar terrestre, las soluciones desarrolladas por Simumak ofrecen un enorme potencial para el adiestramiento tácticode las tripulaciones de carros de combate y vehículos blindados, ofrec iéndol es un aprendi zaj e práctico ymuy competitivo desde el primer momento, que acelera tanto el aprendizaje como la detección de fortalezas y puntos de mejora en cada alumno», señalan desde Indra. La interoperabilidad y conectividad de los sistemas facilita, a su vez, un entrenamiento conjunto como si de la realidad se tratara, sin importar dónde se encuentreel alumno, ahorrando con ello tiempo y costes y mejorando su preparación. De esta forma, la unión de Indra y Simumak contribuye a fortalecer las capacidades y estrategia para ofrecer una respuesta que cubra las necesidades extremo a extremo de la industria de defensa, quebuscaunapreparación más completa y que se adapte a las necesidades reales para el cumplimiento de la misión. Igualmente, permitiráofrecer otras alternativasdeentrenamiento en el ámbito civil. «Los clientes podrán también graduar el nivel de inversión en función de las necesidades, desde un simulador más funcional para cubrir las necesidades más básicas de la formación hasta el nivel mucho más exigente y avanzado, cubriendo así toda la línea de aprendizaje», explican desde Indra. Apor elmercado internacional Además de reforzar y ampliar su oferta, la adquisición de Simumak permitirá a Indra impulsar su crecimiento internacional en un área con fuerte potencial y contribuir a la consolidacióndel sector en España. «IndraySimumakpresentanun alto grado de complementariedad, tanto en sus equipos profesionales como en su oferta y su base de clientes. Esto nos permitirá ofrecer un catálogo más amplio de soluciones de entrenamiento y explorar nuevas e importantes oportunidades comerciales. Asimismo, esperamos que la colaboración multiplique las capacidades de desarrollo y aporte notables mejoras en los tiempos de producción», destaca IgnacioMataix, consejerodelegado de Indra. EncuantoaSimumak, incorporarse al Grupo Indra, además como empresa independiente y conproductopropio,suponetodo un espaldarazo a su trayectoria, que se extiende a lo largo demás de 15 años. «Formar parte de una compañía como Indra nos ayudará a reforzar nuestra oferta, así como a mejorar nuestra presencia internacional y contar con las capacidades de negocio y operativas de una empresa que es líder global del sector», afirma en esta línea DavidMorán, CEOde Simumak. ►Indra ha desarrollado algunos de los simuladores demisión para aeronavesmás sofisticados del mercado civil ymilitar. Ha entregado simuladores de alafija para el Eurofighter, AirbusA320, A330, MRTT yBoeing 737, así como de ala rotatoria para el NH90, Tigre, Cougar yChinook, entre otros. Cuenta con sistemas de simulación demisión para el entrenamientomilitar en tierra, habiendo entregado a las Fuerzas Armadas españolas el sistema completo para la simulación de los carros de combate Leopardo 2E, el vehículo Pizarro, el simulador del Control AéreoAvanzado para el Ejército del Aire, ymedio centenar de simuladoresVíctrix, el simulador del S80 para laArmada y otros para el ámbito civil. Los sistemas más sofisticados

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión Goteras fiscales Enlospróximosdíasel Gobiernodebeaprobar los Presupuestos del Estado. Serán, en la práctica, los últimos de la legislatura. Esta semana, el CongresoharespaldadoelTechode Gasto, el mayor de la historia y unode losmás inciertos.ElPIB del segundo trimestremuestra uncrecimientodelaeconomía del 1,5%, pero el aliento de la recesiónenEuropasigueavanzando desde las planicies del este, montado sobre el ardor guerrero de Putin. El riesgo de desabastecimiento energético en este inviernocongelacualquierprevisión. Por eso, los 198.221 millonesdeeurosdel Techode Gasto llegan con goteras, con goteras fiscales, además. El PP aprovecha para lanzar una ofensiva tributaria. Andalucía se suma a Madrid en la supresión del Impuesto de Patrimonio. Madrid deja de ser una excepción y su política fiscal, gotaagota, seextiende.Murcia también se plantea suprimir Patrimonio y Galicia lo baja. ElGobiernocontraatacacon el Impuesto a las Grandes Fortunas, promocionadoporUnidas Podemos y que rechazó el PSOE en primavera. Ahora estamos enotoño, en el otoñode la legislatura, en una larguísimacampañaelectoral. Sebusca recaudar más votos que dinero. La izquierda recupera el ejepobres-ricos,máscómodo que el territorial, mientras los fiscalistas advierten del riesgo de fuga de capitales hacia Andorra y Portugal, que ofertan cestas fiscales para atraer inversiones. La dicotomíaricos-pobresserompecon la deflactación del IRPF. El PP inicia laadaptacióndel tributoalainflaciónenMadrid, Andalucía y Murcia, algo que beneficia a casi todos los contribuyentes.Ladeflactaciónno es cosa única de los populares, Urkullu laprorrogaparael2023 y en el Gobierno vasco está el PSOE. Ignacio Rodríguez Burgos Nombramientos ►ROBSTONE Onclusive, referente mundial enmedia intelligence, lo ha nombrado nuevo CEO global en sustitución deManuel Moerbach, que seguirá como asesor para STG, lamatriz de la compañía ►MIGUEL FANDIÑO Nexus Energía lo ha designado nuevo director comercial para reforzar su apuesta de valor añadido al tejido empresarial con soluciones personalizadas para la gestión y reducción de costes ►ROCÍOSÁENZ BT la ha nombrado nueva directora del sector Life Sciences para su unidad global. Cuenta con 20 años de experiencia en telecomunicaciones, tecnologías de la información y Life Sciences ►ALEXANDER PREININGER Procedente de Amundi, regresa a Robeco como director global deVentas y Marketing ymiembro de la Comisión Ejecutiva con efecto a partir del 1 de noviembre ► ROCÍOCALLEJA Desempeñará el cargo de partner en el área de Corporate Practice en Badenoch + Clark, la firma de executive search y top management del Grupo Adecco de servicios de consultoría de alto valor ►JUANMANUEL PASCUAL Innovery, multinacional italiana especializada en el sector de la ciberseguridad y dirigida porWise Equity, lo ha elegido para ocupar el cargo de consejero delegado ►IGNACIO RESUSTA Hasidonombrado recientemente especialistade inversionespara mercadosprivadosde UBSAM. Deesta forma, refuerza su compromisoconel mercado ibérico ►JOSÉANTONIO MONTERO Es el nuevo director territorial de Centro de Cajamar, que abarca las comunidades deMadrid, Castilla-LaMancha y Aragón. Sustituye en el cargo a José Antonio Guerrero Libros Unade las cuestionesdepolítica económicamásdebatidasen losúltimos tiemposhasido lade lafijaciónyel aumentodel salariomínimo.DavidCardyAlanB. Kruegerdesmontan losmitosque laciencia económicamantenía acerca de esta cuestión. «Mitoymedición» D. Card/ A. Krueger DEUSTO 608 páginas, 24,95 euros En estemanual se presentan los contenidos básicos de un curso de introducción a la economía, como cuestiones relativas a la producción y al intercambio, las nociones elementales demicroeconomía o el funcionamiento de losmercados. «Economíapolítica» Juan Torres PIRÁMIDE 520 páginas, 49,95 euros Este ensayo propone una visión optimista del mañana, en el que la supervivencia de nuestras sociedades pasa por crear un nuevomodelo económico y social basado en una triple transición: la económica, la digital y lamedioambiental. «El futurode laprosperidad» JoséMoisésMartín ARIEL 344 páginas, 17,95 euros Este libro ofrece un análisis jurídico-económico de la regulación del sistema eléctrico presidido por un nuevo vector: el hidrógeno, al que considera la mayor disrupción ocurrida hasta estemomento en la historia del sector. «La revolucióndel hidrógeno» Gaspar Ariño ARANZADI 124 páginas, 14,74 euros Opinión Las startups y Madrid LlavicepresidentaCalviño, ministra de Asuntos Económicos yTransformaciónDigital, prometió en la reciente SouthSummitque laLeyde las Startupsestaríaaprobadaantes de fin de año. Cuatro años antes,en2018, tambiénloprometió el presidente Sánchez. Pero las correcciones impuestaspor laComisiónNacional de los Mercados y la Competencia, su falta de ambición, ylasnecesariasprecisionesasu inicialredacción,hanretrasado el trámite parlamentario de la leydeFomentodelEcosistema de las Empresas Emergentes. Esunodelos415hitosprevistos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (elconocido«perrete»,comoel 4, 5, 6 y 7 del Mus). Y ennumerososinformessobrelamateria se destaca su papel clave para lacreacióndeempleoyriqueza en nuestro país. Actualmente, el ecosistema emprendedor español lo forman 11.100 startups, lagranmayoríadentrode lacategoría scaler, con facturaciones medias que oscilan entreunoydiezmillonesdeeuros en los últimos tres años. Por otroladodanempleoa140.000 personas,yhanllegadoafacturar inversiones de 1.244 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2022. España es el cuarto país europeoennúmerodestartups, y la Comunidad de Madrid se sitúaentrelosprincipaleshubs europeos. Con un ecosistema formado por 3.000 startups, y 40.000personasempleadas,ha superado a Barcelona, que mantenía el liderazgo hasta 2021. El clima de inversión generadolahaconvertidoasimismo a la madrileña en una región «business friendly». Sin improductivos gastos identitarios,nicostososmedios de comunicación autonómicos, han hecho de su modelo abierto y dinámico la clave de su éxito. Centrode Economía Política y Regulación. Universidad San PabloCEU Ignacio Argote Vea-Murguía

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 La deuda de las administraciones públicas españolas cerró julio en 1.486.978 millones de euros, un nuevo récord que supera en 11.586 millones el anotado en junio, y que se traduce en un repunte del 0,8 %, según el Banco de España 0,8% La compraventa de vivienda de obra nueva descendió el pasado mes de julio un 2,5 %, tras veinte meses consecutivos al alza, según los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística (INE) 2,5% En Mayúsculas ► LUIS DEVALDIVIA Ecoener hamultiplicado por cuatro el beneficio neto en el primer semestre de 2022 hasta los 12 millones de euros, frente a los 2,7 millones del mismo periodo de 2021 ►CARMENPONCE Ladirectorade RelacionesCorporativasySostenibilidaddeHeineken Españahasido nombradapresidentade laFundación Cruzcampopara seguir impulsando el talento joven ►ANAMARÍA HERNÁNDEZ Ecovidrio laha reconocidocomo «Personalidad Ambiental»en la XXIII edicióndesus premiosanualespor sucontribuciónaun futurosostenible, prósperoy justo ►GONZALOGORTÁZAR El BCE ha seleccionado a CaixaBank y a otras cuatro organizaciones para colaborar en el desarrollo del prototipo del euro digital. El banco español se responsabilizará de realizar un prototipo para pagos P2P A vueltas con la demagogia fiscal 45Líneas Opinión Es enorme la rabieta del Gobiernoacuentodela decisión de los ejecutivosregionalesdelPPen Andalucía, Murcia y Madrid de bajarpartedelastasasimpositivas sobrelasquetienencompetencia. Han respondido a las bravas los ministros, abrazando la antigua propuesta de Podemos sobre el impuesto a las grandes fortunas. Un gravamen en realidad con pocorecorrido,aireadomáscomo demagogia fiscal cara a la galería quecomoresultadodeunanálisis sosegado sobre su rendimiento. En laguerrafiscal desatadaentrePSOEyPPtienenlossocialistas todas lasdeperder. Iraunaselecciones(autonómicasogenerales) diciendo a los votantes que van a tener unamayor presión impositiva es algo tan insólito como suicida, máxime sabiendo la gente que el Estado está haciendo caja con la inflación, con un mayor ingresoporIVAydemásgravámenes. Al final, a Sánchez lo están llevando a rastras a algo que él nuncaquiso,demaneraqueseha vistoenlaobligacióndereducirel IVAalgas,alaluzylasmascarillas peseanocontemplarloensuprograma electoral y tras haber manifestado diferentes ministros su total oposición a la medida. De modoquedeaquí a lospróximos comicios,nohabríaquedescartar nuevos recortes a la imposición, sobre todo porque el empuje del PPydeFeijóoestotal,yesotendrá reflejoen lasurnas. Los populares hacen bien en disminuirlapresiónfiscalautonómica.Elproblemaesqueninguno deelloshaanunciadounplanparalelo de reducción del gasto público, algo que dadas las circunstanciasparecemásqueobligado. José Antonio Vera

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS La pandemia ha sido un periodo determinante para impulsarnuevas formasde trabajar. Lamayoríadelasempresasydelaspersonas confirmaronqueeraposibletrabajar desde la seguridad de nuestras casas.Al salirde lapandemiaycon unregresoprogresivoalasoficinas, elmétodode trabajohíbridoexperimentó un «boom», con algunas empresas ofreciendo temporalmenteesta facilidada sus equipos. En Ocean Winds (OW), queríamosirunpasomásalláybuscamos implementar una política de teletrabajo de largo plazo. Por ello, reflexionamos sobre las lecciones aprendidas como empresa creada durantelapandemiaenplenoconfinamiento,asícomosobrelasmejores formas de evitar los «efectos secundarios» negativos de unmodelodetrabajohíbrido,queyaempiezaa ser cuestionado. Aprendemosdelasleccionesde los primeros pasos del «trabajo híbrido». En un reciente estudio global realizado por la plataforma de compromiso de los empleados Tinypulse,el72%declaróestaragotadopor trabajarde formahíbrida, casi eldoblede lascifrasde losempleadostotalmenteremotosytambiénmásquelosquetrabajantotalmente en la oficina. ¿Por qué? Principalmente por los ritmos semanales impuestosypor lafaltade adecuacióndel lugar de trabajoen casa. Al crear nuestra política de trabajoremoto,eraesoexactamente lo que queríamos evitar en OW: un sistema en ocasiones improvisadobasadoenunosmesesde trabajo en pandemia con elevada incertidumbre, mezclado con lo habitualdeoficina.Necesitábamos desarrollar unmétodoágil y sostenible. ¿Nuestro objetivo? siempre aumentar el nivel de satisfacción y compromisodenuestros equipos. Creamos un modelo híbrido de trabajo que corresponde a la realidad de los trabajadores. ¿Quiénmejor que las propias personasparaelegirsuritmodetrabajo y adaptarlo a sus obligaciones o la realidadde sus vidas ynecesidades de conciliación? Nadie mejor que ellosmismos. Por eso, nos enfocamos primero en la flexibilidad. A través de una política global proponemos a nuestros equipos trabajarhasta10díasalmes,un50% deltiempomensual,enremoto.Los empleados proponen los 10 días quemejor seadaptenasusnecesidadessinningunarestricción, ylos managersvalidanlaspeticionesde ► Unmodelo híbrido y flexible de trabajo consigue elevar el nivel de satisfacción y compromiso de los empleados Los pilares de las nuevas formas de trabajar: flexibilidad, confianza y autonomía OceanWinds es una empresa dedicada a la eólicamarina, con sede enMadrid ARCHIVO distancia en condiciones óptimas, estoes, adecuarelpuestode trabajo enel domicilio y disponer de los medios técnicos y tecnológicos incluida la conexión de ancho de bandanecesariaeneldomicilio.Al mismotiempo,acompañarrequiere un cuidado de la saludmental y una atención especial a la desconexióndigital,respetandoyflexibilizandoloshorariosyreforzandola apuestaporlaconfianzaenlaspersonas y su responsabilidad y compromisodemostrado. Despuésdevariosmesesdeanalizar cuidadosamente las tendencias del mercado, reuniones con expertos en la materia y ensayar diversos escenarios piloto, nuestra políticaproductode estas reflexiones,sehadenominadoflOW,acrónimo de flexibilidad en OW. La implementamosenlosochopaíses en los cuales estamos presentes, desarrollando, construyendo y operando parques eólicos marítimos. flOW es la firme apuesta de OWparareforzarnuestrocompromisode ofrecer lasmejores condicionesdetrabajoatodoslosmiembros de nuestro equipo y atraer el mejor talento. los equipos garantizando que las necesidades del negocio quedan cubiertas.Laflexibilidad,confianza ylaautonomíasonlasbasesdeeste modelo. El trabajo remoto no es trabajo aislado. Paragarantizar el éxitode esta iniciativa resulta clave acompañar a las personas en suadaptaciónauntrabajoremotosaludable conequipos y lugares adecuados y sinlimitacionestécnicasotecnológicas.Porello,OWestableciópagos, uno al inicio y otro mensual, para contribuiralcostequepuedasuponer para el empleado trabajar a Estrella Martín Opinión EstrellaMartín es Chief People & Organization Officer, en OceanWinds ►EstrellaMartín Segurado es licenciada en Psicología por la UniversidaddeOviedo y cursó el ExecutiveMBA en el IEBusiness School, donde también participó en el Programa deAltaDirección SeniorManagement Program. Tiene un Máster enSeguridad y Salud Laboral Técnica y más de 20 años de experiencia enRecursos Humanos en el Grupo EDP, donde trabajó en Lisboa yMadrid. En 2008, fue nombrada DirectoraGlobal de RecursosHumanos en EDPRenováveis. Desde marzo de 2020esChief People&Organization Officer enOceanWinds teniendo bajo su responsabilidad las áreas de People, Comunicación, Business Process Excellence y Servicios corporativos a nivel global. Ocean Winds (OW) es una empresa española dedicada a la energía eólicamarina y creada como una empresa conjunta al 50%, propiedad de EDPRy ENGIE. «Desarrollamos, financiamos, construimos y operamos proyectos de parques eólicosmarinos en todo el mundo. Con 14 proyectos y 14.6GWde portfolio, OW, con sede enMadrid, está presente en ocho países. OW ha conseguido la certificaciónGreat Place toWork en 2020 y 2021», informa la compañía. Experiencia contrastada en el sector energético

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 Hasta 19empresas españolasaparecen enDowJones Sustainability Index (DJSI) JESÚS G. FERIA Agenda 2030 El Círculo de Empresarios ha hecho pública su toma de posición sobreESG/Sostenibilidad,através de la cual hace un llamamiento, tanto a empresas como a legisladores,paraquelatransiciónhacia unmodelo de bajas emisiones de CO2 ymás sostenible en aspectos sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) se realice de forma realista y pragmática. R. C. MADRID ►Tendrá como fin hacer seguimiento de las principales tendencias que se generen en esta materia El Círculo lanza un Observatorio de Sostenibilidad ropea en los aspectos medioambientales, una nota media en la gobernanzayunanotapordebajo de lamedia en los aspectos sociales. El posicionamiento de la empresa española en el Dow Jones SustainabilityIndex(DJSI), índice de referencia quemide el desempeño de las mayores compañías por capitalizaciónbursátil enmateria económica, ambiental y social, es moderado. Hasta 19 empresas españolas aparecen en su ediciónde2020entre lasalgomás de trescientas seleccionadas a escala mundial de un total de 2.500 grandes compañías analizadas. Las empresas españolas destacadaspertenecenadiferentessectores como el financiero, infraestructuras, energía o retail. De los diecisieteODS,solounorepresenta un grandesafíopara España: el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. Los ODS números 4, 10, 13y14representanretosfácilesde superar. ElCírculovalorócomo«positiva la adopción de la normativa procedente de la UE para impulsar este cambio, sobre todo cuando los incentivos económicos para empresas y ciudadanos no son evidentes en el corto plazo. Ante un tsunami regulatorio que ya es una realidad, recomienda a las empresasirconstruyendoprogresivamente los instrumentos de supervisión y control de los órganosdegobiernohacia losórganos de gestión, incrementar el conocimiento y la profesionalización de los cuadros directivos en esta materia e identificar, más allá de lagestióndelosriesgos, lasnuevas oportunidades de nuevos negocios y mercados derivados de la sostenibilidad» Igualmente, se solicitan de los legisladores y reguladores accioLa empresa española está por encima de la media europea en aspectos medioambientales Asimismo, ha anunciado la creación de un Observatorio Empresarial ESG que tendrá como fin hacer un seguimientode las principalestendenciasquesegeneren enestamateria.Unanunciohecho públicoelpasadomiércolesporel presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, acompañado del presidente del Grupo de Trabajo de ESG del Círculo, FranciscoRomán, así comode los expertos de EY: Alberto Castilla y AlbertoAndreu, sociodeSostenibilidad y de la práctica de ESG, y senior advisor para esta área, respectivamente. EY ha sido, asimismo, la firma que ha contribuido al análisis de la situaciónenestamateria con la elaboracióndeundetalladoestudio. Según el mismo, la empresa españolaobtieneadíadehoyuna nota por encima de la media eunes concretas en materia de ESG para evitar la fragmentación del mercado interior que reste competitividadalaempresaespañola, y la creación de políticas públicas de incentivación y promoción de la sostenibilidad. También se insta a los poderes públicos a incrementar la cooperación públicoprivadaya incorporaral colectivo empresarial en los debates técnicos que puedan surgir para trasponer al ordenamiento jurídico españolelpaqueteregulatorioeuropeo en estamateria. Hoy, a nivel global, ya hay un amplio consenso para desplegar una agenda para el desarrollo sostenible a través de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) y la sostenibilidad se ha normalizado como un criterio relevante de decisión para grandes inversores. A nivel europeo, entremuchasotras iniciativas, ya hay un amplio paquete regulatorio iniciado con la Directiva 2014/95/UE de información no financiera e información que dará paso a la nueva directiva sobre información en sostenibilidad. Y, a nivel español, la RSC se hareconocidocomounaresponsabilidad indelegable del Consejo de Administración. Claves ► Las siglas de ESGse corresponden (en inglés) con los conceptos ambiental, social y de gobierno corporativo ► LosObjetivos de DesarrolloSostenible (ODS) son 17 temáticas que componen la Agenda 2030, los pilares del desarrollo común que se han convertido en el gran marco de trabajo de la sostenibilidad, también empresarial

Domingo. 25 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS El cambioclimáticoesyauna realidadinnegable,yfrenarlo,unreto que requiere de la implicación y concienciación de todos. Sin embargo, la mitad de la sociedad todavíanopercibeuna situaciónde riesgoodeurgenciaporlosefectos actualesdelcalentamientoglobal. Asísedesprendedelestudio«Consumo sostenible. De la intención a la acción», elaborado por Imop Insights, con la colaboración de ImpactHub, segúnel cual un26% creeque llegaremos a conocer repercusiones muy graves en nuesR. C. MADRID ► Aún existe una brecha importante en la toma de conciencia y la puesta en práctica de medidas La ciudadanía sigue lejos de asumir el riesgo climático tro planeta, pero no por ahora, mientras que un 18% las sitúa a más largo plazo y cree que no llegaremos a conocerlas. El estudio, elaboradoapartirde una muestra de 2.150 personas, destaca que tres de cada cuatro ciudadanos afirman haber tomadoyamedidas ensudíaadíapara luchar contra el calentamiento global. Sinembargo, todavía existe una importante brecha entre la predisposiciónoel conocimiento y la práctica real de comportamientos más sostenibles. Uno de losmotivosqueexplicanestabrecha es que cuesta asumir a nivel individual el riesgoclimáticoporque, aunque se adoptenhábitos y medidas sostenibles, no es tan fácil visualizar los beneficios directos de ese comportamiento más responsable. Además, durante la presentación del estudio se ahondó en la necesidad de desideologizar el cambio climático para fomentar conductassostenibles.Parael62% de los consultados, ser sostenible es una actitud, una forma de entender la vida, aunque a veces no resultesuficiente.Perohayun30% que solo cambiaría realmente de hábitos si le ofrecieran algún beneficio por hacerlo, y un 8% que solo lo haría si le obligaran a hacerlo. Beneficio yno sacrificio «Aquellas personas con características psicosociales favorables a la sostenibilidad todavía se encuentran algo aisladas, a pesar de que comparten valores, actitudes yhábitos. Por eso, como sociedad necesitamos superar la brecha contextual del desarrollo sostenible. La información y los discursos, lasexperienciasyemociones, tienenque dar paso a una legislación coherente con las necesidades de la sociedad, para que las personasquetenganintenciónde actuar no se vean frenadas por el sacrificio que supone cambiar de hábitos y loveancomounbenefiEFE Agenda 2030 Pedazos de hielo se desprenden del glaciar San Rafael (Chile) ciopersonal ycolectivo», sostiene DiegoHerranz,directorde laUnidad de Análisis del Comportamiento en IMOP Insight. Al ser consultados por los aspectos que más les preocupan a diez años vista, solo un 16% sitúa en primer lugar el cambio climático, superado ampliamente por el desempleo, las condiciones de trabajo y los salarios (28%). Aspectos como la pérdida de valores, la violencia o el extremismo, el envejecimientode lapoblación o las pensiones rondan también el 15%. Más concienciación «La crisis climática representa la mayor amenaza global para el conjunto de la especie humana, y sin embargo la brecha entre la intenciónylaacción,entreeldiscurso y los hechos, sigue siendo una gran sima. El discurso de la sostenibilidad ha ganado notoriedad en el ámbito político y empresarial, pero necesitamos una respuesta generalizada, masiva y alineada de la ciudadanía, las administraciones públicas, el mundo empresarial y el tercer sector. Necesitamos políticas y acciones efectivas para impulsar comportamientos que contribuyan a mitigar losefectosdel cambioclimático y a diseñar los procesos económicos y productivos del futuro», apunta Antonio González, CEOde Impact HubMadrid. En lo que respecta al consumo responsable, el estudio identifica cuatro respuestas de la ciudadanía: losactivos,queestánconvencidos y sensibilizados (30%); los prosostenibles,queestánmotivados o en proceso de cambio de hábitos(39%); lospasivos(24%); y los descreídos (7%). Asimismo los resultados de la encuestaponendemanifiestoque el comportamiento sostenible se limitaahábitospocosacrificados, como emplear bolsas de varios usos, comprar solo la ropa que necesito o adquirir productos de alimentación de proximidad. Por el contrario, cuesta más apostar por lamovilidadsostenible, suprimir compras que tienen un gran impactomedioambiental o comprar ropa de segundamano. Asimismo se recogen percepciones como que la sociedad entiendequedebenser lasempresas ygobiernosquienesdesarrollenla tecnología y los productos adecuadosparaconsumir;queelconsumo sostenible no es accesible para toda la sociedad, sino solo para unos pocos; o que los mensajes sobre cómo debemos comportarnos a veces son contradictorios o cambiantes. ODS 13 ►Si no se controla, el cambio climático anularámuchos de lo avances logrados en los últimos años enmateria de desarrollo. También puede agravar, como ya estamos viendo, amenazas actuales como la escasez de alimentos yde agua, lo que puede provocar conflictos, advierte NacionesUnidas.

LA RAZÓN • Domingo. 25 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 El Ibex 35 se desangra esta semana y pierde más de un 4% para finalizar por debajo delos7.700puntos.Elprincipal selectivobursátilnacionalacumula ya pérdidas de doble dígito en lo que llevamos de año. Tantoel restode los índiceseuropeos como americanos acompañan al Ibex en sus caídas, aunquefirmandorecortes algomásmoderados.Ponemos puntofinalporelmomentoala ronda de reuniones de bancos centralesquesehasaldadocon fuertes aumentos en el precio del dinero. El miércoles era la Reserva Federal la encargada de subir los tipos de interés, un 0,75%, para dejarlos ya por encima del 3%. Estemovimiento provocóunaumentoen la rentabilidadde la deuda americana que ofrece ya un más que suculento 3.75% en el bono a diez años. Como suele ser habitualenestoscasos,elaumento en el atractivo de la deuda provoca que el dinero cambie demercado y huya de la bolsa. Anteunmásqueinciertopanoramaeconómicoparalospróximos meses, son cada vez más los inversoresqueestánoptando por dejar la renta variable para otromomento. En el plano empresarial llama especialmente la atención el fuerte correctivo vivido por una de lasmayores Socimis de Europa, laespañolaMerlinProperties.Lacompañíapresidida por Ismael Clemente ha visto cómo su acción caía por debajo de los 8 euros cediendomás de un 10% en apenas cinco sesiones.Laadopcióndel teletrabajo como algo habitual en las empresas daña su negocio de oficinas, algo que sin embargo la empresa lleva tiempo compensando con sus negocios de centros comerciales y logísticos. La próxima semana tendremos declaraciones de los presidentesdel BCEyde laFed que no están dispuestos a perder ni un ápice de la atención que le brindan los inversores. Fuga de capitales Opinión Javier Urones CFA, Head of sales de XTB Javier Urones MERCADO CONTINUO -3,59% 12.284,19 -22,67% -3,01% 7.018,60 -4,96% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) -4,84% 5.783,41 -19,15% CAC 40 (París) -4,72% 21.066,55 -22,97% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue Vie IBEX 35 (en puntos) Semana Sep Nov Ene Mar May Jul Sep 7.583,50 Año 15/07/2022 01/09/2021 Unicaja 1,042 4,65 Banco Sabadell 0,785 2,53 Atrys 5,860 1,65 Azkoyen 6,240 1,61 Innovate S. 0,540 1,42 Aperam 24,600 1,32 Renta 4 9,340 1,07 Talgo 2,510 0,98 Viscofan 56,750 0,80 Iberpapel 12,950 0,75 Valor Último Dif (%) Soltec 4,246 -20,14 Ecoener 4,930 -14,66 NH Hoteles 2,625 -13,97 Edreams 4,370 -13,83 Solaria 17,335 -13,61 Grenergy 32,120 -13,03 Cellnex Telecom 31,850 -12,36 Aedas 14,800 -10,42 Lar España 4,040 -10,35 Merlin Prop. 7,930 -10,27 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 2,00 1,91 0,04 España 3,16 1,38 0,04 Francia 2,58 2,26 0,06 Italia 4,33 4,42 0,18 Portugal 3,04 2,36 0,07 Reino Unido 3,85 9,17 0,32 España 116,450 0,47 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 0,972 -1,19 Libra esterlina 0,891 1,91 Franco suizo 0,952 -1,00 Yen japonés 139,100 -0,66 Corona sueca 10,949 0,51 Dólar australiano 1,486 0,36 Dólar canadiense 1,320 -0,49 Dólar Hong Kong 7,629 -1,16 Zloty Polaco 4,752 -0,07 Dólar Neozelandés 1,687 0,24 1 euro Día (%) Letras a 6 y 12 meses 04/10/22 Bonos y Obligaciones 06/10/22 Letras a 3 y 9 meses 11/10/22 Bankinter 0,0645 28/09/22 Línea Directa 0,0205 28/09/22 Bankinter 0,0741 29/09/22 Naturhouse 0,1000 03/10/22 7.993,20 7.872,20 -5,02% -12,97% En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 2,105 Media mes Acciona 187,100 10.263,68 -5,71 211,00 128,40 11,30 Acciona Energía 39,380 12.965,89 -3,46 44,20 26,00 20,87 Acerinox 8,286 2.152,08 0,33 12,91 8,12 -27,22 ACS 22,130 6.388,15 -3,31 26,94 19,85 -6,11 Adolfo Domínguez 3,830 35,53 0,74 4,40 3,25 0,79 Aedas 14,800 692,74 -10,42 25,70 14,50 -38,59 Aena 109,000 16.350,00 -6,24 155,90 108,05 -21,47 Airbus 91,820 72.366,67 -3,97 121,00 88,91 -18,38 Airtificial 0,064 85,22 -1,89 0,10 0,06 -25,78 Alantra 11,600 448,12 -4,38 17,10 11,60 -24,18 Almirall 9,055 1.643,62 -4,60 12,74 8,70 -18,43 Amadeus 46,370 20.889,65 -7,80 64,92 46,06 -22,25 Amper 0,163 180,49 -4,02 0,28 0,16 -4,80 Amrest 3,900 856,26 -3,38 6,78 3,51 -35,00 Aperam 24,600 1.967,91 1,32 56,00 24,44 -48,58 Applus 5,915 922,86 -6,32 8,98 5,88 -26,84 Arcelor Mittal 21,030 18.460,34 -1,02 33,02 20,55 -25,89 Arima 7,800 221,75 -2,60 9,86 7,00 -15,03 Atresmedia 2,612 586,53 -2,18 4,09 2,59 -21,70 Atrys 5,860 431,55 1,65 - 10,85 5,58 Audax 0,867 381,51 -9,93 1,45 0,83 -31,23 Azkoyen 6,240 152,57 1,61 8,08 4,74 20,93 Banco Sabadell 0,785 4.418,29 2,53 0,95 0,57 32,68 Banco Santander 2,525 42.397,47 -2,76 3,48 2,32 -14,15 Bankinter 5,972 5.368,03 0,56 6,27 4,01 32,45 BBVA 4,758 30.387,77 -1,74 6,12 3,97 -9,37 Berkeley 0,196 87,47 -5,91 0,50 0,13 30,80 Bodegas Riojanas 3,540 17,90 -2,72 3,98 2,80 10,63 Borges-Bain 2,900 67,11 -0,68 3,00 2,50 11,54 CAF 24,300 833,02 -9,80 38,00 24,05 -33,61 Caixabank 3,476 28.018,81 -1,55 3,64 2,41 43,99 Cash 0,622 947,27 -4,80 0,74 0,59 -0,64 Catalana Occidente 27,100 3.252,00 -4,15 30,90 23,15 -9,67 Cellnex Telecom 31,850 21.636,59 -12,36 51,70 31,54 -37,77 Cevasa 7,100 165,10 0,00 8,00 6,50 1,43 CIE Automotive 21,620 2.649,53 -3,28 28,44 18,68 -20,98 Clínica Baviera 19,000 309,84 -2,07 25,60 18,50 -10,38 Coca Cola 46,300 21.149,34 -0,67 54,55 39,42 -6,46 Corp. Fi. Alba 44,600 2.597,50 0,00 57,00 44,60 -13,40 Deoleo 0,244 121,75 -5,34 0,44 0,24 -16,03 Dia 0,013 737,43 -2,27 0,02 0,01 -20,13 Dominion 3,490 560,85 -4,28 4,84 3,37 -25,51 Duro Felguera 0,660 63,36 -6,61 1,11 0,64 -24,70 Ebro Foods 15,260 2.347,99 -3,24 17,40 15,20 -9,60 Ecoener 4,930 280,76 -14,66 6,60 4,22 12,05 Edreams 4,370 557,63 -13,83 10,14 4,31 -54,95 Elecnor 10,100 878,70 -1,86 13,40 9,68 -3,81 Enagás 16,895 4.426,32 -1,66 22,30 16,82 -17,18 Ence 2,964 729,95 -7,75 3,83 2,28 30,92 Endesa 16,950 17.945,85 -0,86 21,06 16,82 -16,09 Ercross 2,770 267,58 -2,71 3,91 2,60 -6,73 Ezentis 0,073 33,85 - 0,22 0,05 -59,44 Faes Farma 3,705 1.151,45 -4,43 4,29 3,07 6,53 FCC 8,650 3.791,68 -5,71 11,46 8,24 -21,93 Ferrovial 23,300 17.185,41 -5,78 27,63 21,92 -14,43 Fluidra 14,760 2.887,49 -3,81 35,25 14,17 -58,07 Gam 1,170 184,49 -1,67 1,55 1,05 -21,74 Gestamp 3,164 1.820,93 -2,06 4,70 2,78 -28,90 Grenergy 32,120 897,01 -13,03 42,32 21,80 10,76 Grifols 10,025 4.271,95 -9,71 20,28 9,45 -40,59 Grifols B 7,325 1.914,94 -6,15 12,57 7,31 -27,55 IAG 1,125 5.592,91 -5,93 2,14 1,12 -33,98 Iberdrola 10,190 64.829,74 -1,57 11,49 8,47 -2,11 Iberpapel 12,950 142,97 0,75 19,25 12,55 -28,06 Inditex 21,040 65.574,36 -2,41 29,06 18,55 -26,25 Indra 7,900 1.395,57 0,19 11,03 7,52 -17,02 Inm. Colonial 5,020 2.708,87 -8,38 8,49 4,95 -39,15 Inm. del Sur 7,600 141,88 0,26 8,62 7,48 -1,30 Innovate S. 0,540 31,15 1,42 0,79 0,51 -23,51 Lar España 4,040 338,12 -10,35 5,60 4,04 -21,09 Libertas 7 1,080 23,67 -5,26 1,99 0,98 -30,77 Línea Directa 1,010 1.099,30 -1,41 1,62 1,00 -37,21 Lingotes 6,180 61,80 -4,44 12,20 6,10 -48,50 Logista 18,520 2.458,53 -5,36 20,76 14,72 5,65 Mapfre 1,655 5.096,66 -3,08 2,01 1,53 -8,34 Mediaset 2,580 807,97 -5,40 5,43 2,57 -37,23 Meliá Hotels 4,964 1.094,07 -9,22 8,24 4,95 -17,29 Merlin Prop. 7,930 3.725,28 -10,27 11,11 7,85 -17,14 Metrovacesa 5,950 902,47 -9,53 7,76 5,85 -16,43 Miquel Costa 11,020 440,80 -3,44 13,78 10,96 -15,88 Montebalito 1,290 41,28 -2,27 1,58 1,25 -13,42 Naturgy 25,330 24.560,32 -1,93 30,05 22,07 -11,53 Naturhouse 1,680 100,80 0,00 2,14 1,65 -12,73 Neinor 9,670 773,49 -7,90 12,20 9,16 -6,91 Nextil 0,348 113,89 -4,10 0,49 0,33 -13,35 NH Hoteles 2,625 1.143,83 -13,97 4,03 2,50 -13,65 Nicolás Correa 4,260 52,47 -9,64 6,20 4,21 -29,00 OHLA 0,518 306,20 -8,60 1,12 0,51 -49,22 Oryzon 2,150 116,02 -4,53 3,35 2,04 -20,37 Pescanova 0,373 10,72 -2,69 0,49 0,35 -15,61 PharmaMar 54,520 1.000,71 -4,10 78,30 46,50 -4,38 Prim 11,750 201,08 -6,07 15,75 11,30 -19,24 Prisa 0,415 307,37 -1,48 0,72 0,40 -26,55 Prosegur 1,590 872,28 -2,72 2,47 1,56 -31,17 Realia 0,970 795,66 0,00 0,99 0,79 21,86 REC 16,905 9.146,96 -3,27 20,05 15,82 -11,14 Reig Jofre 2,355 184,69 -2,98 3,55 2,33 -27,76 Renta 4 9,340 380,07 1,07 10,30 9,00 -7,52 Renta Corp. 1,420 46,70 -4,85 2,20 1,41 -17,92 Repsol 11,360 16.499,22 -2,68 16,23 10,28 8,85 Rovi 41,720 2.253,55 -7,68 74,90 41,06 -43,47 Sacyr 2,076 1.356,60 -8,20 2,71 1,80 -9,19 San José 3,520 228,89 -6,85 5,21 3,41 -28,16 Siemens Gam. 17,935 12.216,31 -0,03 21,70 12,56 -14,88 Solaria 17,335 2.166,02 -13,61 24,65 12,08 1,26 Soltec 4,246 405,99 -20,14 6,80 3,37 -31,41 Squirrel 3,030 269,77 0,00 3,90 2,86 -18,11 Talgo 2,510 314,85 0,98 5,44 2,49 -52,83 Téc. Reunidas 6,100 340,97 -2,64 10,06 5,71 -12,23 Telefónica 3,661 21.143,14 -5,64 4,96 3,62 -2,09 Tubacex 2,030 261,83 -2,52 2,64 1,50 35,15 Tubos Reunidos 0,281 49,09 -3,55 0,42 0,28 0,54 Unicaja 1,042 2.766,34 4,65 1,09 0,69 19,91 Urbas 0,014 57,35 -2,01 0,02 0,01 4,44 Vidrala 58,100 1.733,79 -3,97 87,50 57,90 -32,91 Viscofan 56,750 2.638,88 0,80 58,10 48,92 -0,26 Vocento 0,640 79,56 0,31 1,10 0,62 -31,91 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 7.873,10 Lun Mar Mie Jue Vie 1,002 0,984 0,984 0,972 0,997 Vie Lun Mar Mie Jue 2,263 2,295 2,338 2,442 Lun Mar Mie Jue Vie 90,11 91,76 90,34 90,95 7.774,70 7.583,50 8.991,50 MAYORES BAJADAS SEMANA 2,416 85,65

