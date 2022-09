2022-09-18_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 414-18 / 09/ 2022 El gran negocio «Royal» británico «The Firm», como se conoce a la Casa Real, resultamuy rentable para sus súbditos. Es una importante fuente de ingresos para la economía gracias a su repercusión sobre el turismo, las empresas e, incluso, la producción audiovisual P. 2-4 2.500.000.000 euros Una resolución de Naciones Unidas declara que el acceso a un medioambiente sano, sostenible y limpio es un derecho universal P. 5 El derecho a la no contaminación La filial del grupo Telefónica desde hace 16 años ha impulsado a 1.000 startups P. 6-7 Telefónica Open Innovation, un inversor consolidado

Domingo. 18 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Los Windsor, una familia muy rentable ►La Corona es una importante fuente de ingresos para Reino Unido. Aporta anualmente a la economía británica alrededor de 2.500 millones de euros Cristina Ruiz. MADRID Isabel II genera ingresos para su país incluso después de su fallecimiento. El funeral de Estado de la reina, que se celebra mañanaenlaAbadíadeWestminster de Londres, el mismo lugar en el quefuecoronadahace70años,no ha dejado de atraer a británicos que han viajado desde todos los puntosdeReinoUnido, perotambién a turistas y curiosos. A ellos se unen el centenar de mandatarios internacionales, con sus coLa familia real británica, en uno de sus tradicionales posados en el balcón del Palacio de Buckingham rrespondientesdelegaciones,que sehandesplazadohasta lacapital británica, en lamayor concentración de líderes mundiales del siglo. Un acontecimiento histórico, al que nadie ha querido faltar y que, abuen seguro, dejará importantes beneficios en la ciudad del Támesis. A pie de calle, las floristerías están vendiendomás flores quenunca,ylosquioscosdeprensa han llegado a tener que limitar la venta de periódicos a uno por persona. Por no hablar de los hoteles, que han cuadruplicado la tarifadesusestancias, al igualque las tiendasdesouvenirs, que tam-

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 armas, que son potentes herramientas de marketing. En Reino Unido,másde800marcassontitulares de un «Royal Warrant», un selloregioqueesgarantíadeéxito, aunqueobtenerunadeestasórdenes reales tampoco es una tarea sencilla,yaquedebenpasarporun minucioso escrutinio y cuidar la reputación del producto. Hunter, Martini, Barbour, Burberry o las galletas Bendicks son algunas de lasfirmasquelucenlosescudos de proveedores de la Casa Real, un distintivo que también favorece a las empresas a la hora de exportar al extranjero, especialmente hacia China, Oriente Medio y Estados Unidos.Dehecho,unestudiodela Universidad de Warwick reveló queel70%deloscompradoreschinos preferían adquirir productos con «Royal Warrant» a aquellos quenoposeíaneste distintivo. Embajadores y series Asimismo, gozan de importantes beneficios las organizaciones benéficas e instituciones que se encuentran bajo el patrocinio real, por nohablar del impulsoque experimentan lasmarcas británicas respaldadas informalmente por los miembros de la familia. Solo el hecho de que alguno de ellos, especialmente los más populares como la nueva Princesa deGales osushijos, luzcan en actos públicos una determinada prenda de vestir es sinónimo de existenciasagotadas. Ejemplo de ello es el famoso posado de Diana, con unas Hunter, yCarlosdeInglaterraenEscocia en 1981. A partir de ese momento, estasbotasdeaguadejaron de ser un simple calzado para caminar por el barropara convertirse en un icono de sofisticación. Miles de británicas se echaron a las calle para adquirir un par de botas,disparándosesuventa,algo que fue aprovechado por la firma para internacionalizar sumarca. La familia real, además, fomenta el comercio porque sus miembrosactúancomoembajadoresde supaísdurantesusvisitasinternacionales. Y es que los viajes reales nosoloestándestinadosafortalecer las relaciones diplomáticas, sino también a establecer y reforzar lazos comerciales. Tampoco hay que olvidar la contribuciónde laMonarquíaa la industriamediática y de las artes. El éxito de series como «The Crown» es buena prueba de ello. Suprimera temporadacostóalrededor de 100 millones de libras, convirtiéndose en la producción británica más cara de la historia. Noobstante, «(eCrown»supuso también la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo, sobre todo, especializado. Por no hablar del interés mediático que genera la familia real ensímisma, algo que se refleja también en la ventadeperiódicos, librosodocumentales. Cómo sefinancian Atenordeestosdatos, queda, por lo tanto, claro que la Monarquía resultamuy rentablepara los británicos, pero ¿cómo se financia? La principal fuente de financiaciónde laCoronaesel «Sovereing Grant»(«SubvenciónSoberana»). Al contrario que otras monarquíaseuropeas, queobtienensus ingresos a través de los presupuestos de sus respectivos estados, el soberano recibe un 15% (en 2017, se elevó al 25% hasta 2028paraapoyar laremodelación del Palacio de Buckingham) de los ingresos que genera el «Crown Estate» («Terrenos de la Corona»), y que asciende a casi 100 millonesde libras anuales. Se trata del patrimonio público del monarca, una gran cartera de propiedades, tanto rurales como urbanas, que reúne un conjunto de tierrasoriginariamente de propiedadreal, peroquesonexplotadas por el Tesoro británico en virtud deunacuerdoalcanzadoen1760. En laúltimadécada, «CrownState» ha aportado a las arcas públicas más de 2.800 millones de libras (3.234 millones de euros). Los ingresosque laCoronaobtiene por esta vía se utilizan para pagar fundamentalmentelosgastos de personal, mantenimiento de palacios, seguridad, viajes o dietas. Otrafuentedefinanciaciónesel «Privy Purse» («Monedero privado»),uningresodel soberanoque procede principalmente de las rentasquegeneranlosducadosde Lancaster y Cornualles, y que en elúltimoejerciciofiscalregistróun beneficionetodecasi 30millones de euros. Continúa en la página siguiente bién han disparado el precio de sus artículos. Se estima que el coste del funeral de laReinaascenderáa5,4millones de libras (6,2 millones de euros). Nada comparado con los hasta 500 millones de euros (430 millonesde libras) que sepueden mover en la economía británica enestos días dehomenaje a la soberana,segúnlosexpertosconsultados. Yesque «(eFirm» (laempresa), el término con el que los medios británicos se refieren a la Corona,esunapoderosísimamarca, que genera una cantidad ingente de ingresos para su país. EFE El funeral de la reina puede dejar en Londres alrededor de 500 millones de euros Soloen2017, cuandosecelebróel 70 aniversario del matrimonio de Isabel II yFelipedeEdimburgo, la contribución de la Monarquía a la economía de Reino Unido ascendió a casi 1.800 millones de libras (2.034 millones de euros), según la firma Brand Finance. Una cantidad que hoy, teniendo en cuenta los ajustes del IPC, estaríapróximaa los2.500millones de euros. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que la Monarquía costó a las arcas públicas 292millonesde libras (337 millones de euros), lo que se traduce en 4,5 libras por ciudadano británico, apenas un penique al día. Lacontribución incluyeel excedente del patrimonio de la Corona, así como el efecto indirecto queejerce laMonarquíaenvarias industrias, comoel turismo, el comercio, las artes o losmedios. Los palacios reales, como Buckingham, el Castillo de WindsoroelPalaciodeHolyrood, atraen cada año a millones de visitantes, con su consiguiente aportación a la industria turísticadel país. También las empresas británicas se benefician, tanto en precio comoenvolumendeventas,delos «RoyalWarrants»olosescudosde «The Firm» es una poderosísima marca que genera una gran cantidad de recursos

Domingo. 18 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Se da la circunstancia de que, tras lamuerte de Isabel II y el ascenso al tronodeCarlosIII,Guillermode Inglaterra, nuevo Príncipe de Gales, también se ha convertido en Duque de Cornualles (título que hasta ahora ostentaba su padre), yqueesquizáeldemayortrascendenciaeconómica.Tras lamuerte de su abuela, el nuevo heredero a la Corona recibe de su padre un imperio de terrenos rurales y urbanos, y también de viviendas y comercios, cuyo valor supera los 1.000millonesdelibras(1.150millones de euros). El Ducado de Cornualles convierte a Guillermo de Inglaterra en económicamente independiente, ya que no tendrá que depender de la asignación que él y su hermano Enrique recibían hasta ahora de su progenitor. Pero la Corona cuenta con una tercera fuentede ingresos. Se trata de las inversiones personales de la Reina, entre las que se encuentranpalacios,coleccionesde artey tambiénparticipacionesen empresas. Hasta la muerte de Isabel II, estos ingresos privados se distribuían entre los miembros de su familia, incluidosaquellosqueno tenían una asignación pública y también seutilizabanpara sufragar los gastos de las residencias de las que era titular. Fortuna La fortuna de Isabel II, que ahora pasaráasusherederos, es inmensa. Según«SundayTimes», lamonarca atesoraba entre 500 y 600 millones de euros, ascendiendo el patrimonio total de la Corona real británica a 82.300 millones deeuros,delosquelamitad,unos 40.600, fueronamasados por Isabel II en sus 70 años de reinado. El nuevo rey será el mayor beneficiado de la herencia de su madre, y recibirá, por añadidura, la gestióndel Ducadode Lancaster y también los ingresos procedentes de la subvención soberana. Una transmisión que, por si fuera poco, está libre de pagar impuestos. Las posesiones directas de la Reina, comoelCastillodeBalmoral, Sandringham House y el PalaciodeKensington, así comosus joyas, obrasdearte, coches, caballos, cisnes (desde el siglo XII todos los ánades del país son propiedad real) y su valiosísima colección de sellos, que heredó 7.000millones.Nocuentaconninguna asignación pública, ni falta que le hace, ya que, entre sus numerosas propiedades, cuenta incluso conunbanco. Lasmonarquíasmás ricas El ranking que sí encabeza lamonarquía británica es el de las que más dinero reciben por parte del erario público. A través de la subvención soberana, se embolsa más de 100 millones de euros anualmente. La segunda monarquía europea conmás asignación es la deMónaco, con 48millones. El tercer puesto de esta selectiva listaesparalaCasaRealdelosPaísesBajos,con44,4millones;seguida de Noruega, con 43 millones; Luxemburgo, con 17,5 millones (aunqueelpatrimoniodel reyEnrique supere los 4.000 millones); Dinamarca,con12millones,yBélgica, con 11 millones. España y Suecia se encuentran entre las másausterasdelViejoContinente, conunaaportaciónpúblicade8,4 y 6,7 millones, respectivamente. Enconcreto,elReyFelipeVIcuenta con un sueldo que asciende a 258.927 euros anuales y su patrimonio suma unos 2,5 millones entre cuentas bancarias, obras de arte y joyas. de su padre, Jorge VI, se repartirán entre sus hijos y nietos. De esta forma, la Monarquía británica se encuentra entre las más ricas del mundo, un ranking que encabeza la Familia Real de Tailandia,quecuentaunafortuna estimada de 30.000 millones de euros, según Forbes. En Europa, el príncipe de Liechtenstein, Juan Adán II, es el soberano más rico del continente, con una fortuna que asciende a Viene de la página anterior 82.300 millones de euros es el valor al que asciende el patrimonio total de la Corona británica Escudos de armas 21,89M€ Industria de comunicaciones y artística 57,61M€ Cobertura de prensa 144,03M€ Comercio 172,84M€ Patrocinio real 172,84M€ Escudos reales 222,39M€ Apoyos informales 230,46M€ Superávit de bienes de la corona 379,10M€ Turismo 576,14M€ UNA MONARQUÍA MUY RENTABLE Fuente: Brand Finance La contribución anual de la corona a la economía de Reino Unido asciende a 2034 M€

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 Alianza por el clima y ecologistas en acción convocaron esta marcha en 2019 ALBERTO R.ROLDÁN Agenda 2030 Con 161 votos a favor y ocho abstenciones, el máximo órgano de Naciones Unidas declara que el acceso a un medioambiente limpio, sano y sostenible es un derechohumanouniversal. La resolución está basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos en el que se insta a los Estados, lasorganizaciones internacionales y las empresas a intensificar los esfuerzos para garantizar un medioambiente sano R. C. MADRID ►Una resolución de la ONU recoge el derecho al aire limpio, a un clima estable y a la justicia social Un medioambiente sano, un derecho universal pueblosindígenas»,declaróenun comunicado. Según el secretario general de la ONU, esta decisión también ayudará a los estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medioambiente y derechos humanos. ¿Por qué es tan importante? Este derecho ambiental está relacionadodirectamenteconlosseres vivosyelmedioenquesedesarrollan. Incluyeel derechoal aire limpio, a un clima estable, a una biodiversidadprósperayaecosistemas saludables.Endefinitiva,eslabase y la condición previa para el desarrolloeconómico, lasostenibilidad y la justicia social. Es por tanto esencialsostenerymejorarnuestro entorno para poder garantizar el restodederechos,particularmente algunos como el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derechoa la salud. Respectoaeste último, lacontaminaciónatmosféricaprovocamásdeochomillones demuertesalañoyunacuartapartede las enfermedadesmundiales se generan por riesgos relacionados conelmedioambiente. Asegurarestederechonoimplicasolopoderdisfrutardel restode derechoshumanos, sinoqueademás lleva consigo numerosas oportunidades económicas. En concreto, cumplir con el Acuerdo deParís puede crear 218millones de empleos en el mundo hasta 2030. También a nivel regional, la UE calcula que se podrían crear hasta 900.000 puestos de trabajo en el ámbitode las energías renovables y ahorrar unos 300.000millones de euros al año si reduce la dependenciade los combustibles fósiles. Esta resolución está basada en untextopresentadoporCostaRica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suizael pasadomesde junio, ycopatrocinadoahorapormásdecien La contaminación provoca más de ocho millones de muertes al año y el 25% de las enfermedades para todos. Se espera que este reconocimientoporpartedeNaciones Unidas, aunque no es jurídicamente vinculante, sea un catalizador para la acción y que anime a los ciudadanos a exigir responsabilidades a sus gobiernos,apuntandesdeelPactoMundial deNaciones Unidas España. António Guterres, secretario general de la ONU, ha aplaudido la «histórica» decisión y asegura que este hito demuestra que los estadosmiembrospuedenunirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. «La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y aempoderar a laspersonas, especialmentea lasqueseencuentran en situaciones vulnerables, como losdefensoresdelosderechoshumanos medioambientales, los niños, losjóvenes, lasmujeresylos países. En ella se señala que el derecho a un medioambiente sano está relacionado con el derecho internacional vigenteyafirmaque su promoción requiere la plena aplicaciónde losacuerdosmedioambientales multilaterales. Hasta esta resolución, el derecho a un medioambientesanogozabadeun estatus constitucional, la forma más sólidadeprotección legal disponible enmás de cienpaíses. Además, al menos 130 estados habíanratificadotratadosregionales de derechos humanos que incluyenexplícitamenteelderechoa unmedioambiente sano: tratados queabarcanÁfrica,AméricaLatina y el Caribe, Oriente Medio, partes deAsiayEuropa.ElcasodeEspaña no es una excepción, ya que el artículo 45 de la Constitución Española estableceque todos tienenel derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursosnaturales,yparaquienesviolen lo dispuesto en el apartado anterior, seestableceránsancionespenaleso, ensucaso, administrativa, como la obligación de reparar el daño causado. Claves ►Cumplir con el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global podría generar 218 millones de empleos en el mundo hasta 2030. ►Anivel regional, laUE calcula que se podrían crear hasta 900.000 puestos de trabajo en el ámbito de las energías renovables. ►Ahorrar 300.000 millones si se reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

Domingo. 18 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Irene Gómez, directora de Telefónica Open Innovation Telefónica Open Innovation ha invertido 200 millones de euros en startups desde sus inicios «scouting». Leadwind Fund es un nuevo fondo de venture capital independiente, lanzadoconjuntamente por Telefónica y K Fund, abiertoa laparticipaciónde inversores públicos y privados y donde la telco es el inversor ancla. Leadwindinvierteenstartupsderápido crecimientoconunabasetecnológica disruptiva y transformadora (deep tech scaleups), en el sur de Europa y Latinoamérica. TelefónicaVentureshainvertido 140millonesdeeurosycuentacon un portfolio formado por más de trece startups invertidas directamente y más de 100 invertidas a través de su red de diez fondos de rectamente, a través de una red formadaporlosprincipalesfondos deVentureCapital líderes enmercadosclavedondeTelefónicaVentures es unLimitedPartner. FundofFundseslaredglobalde diezfondosdeinversiónparticipada por Telefónica Ventures. Estos fondos de venture capital tienen presencia en los principales mercados en los que opera Telefónica y en los grandes mercados tecnológicosmundiales(EEUUeIsrael). Esa red de fondos permite a la compañía acercarse a otras startups, tener«insights»demercados y oportunidades de «deal flow», multiplicando así el alcance de su unainterfazcompletayúnicaentre emprendedores yuna redde+140 socios, formada por grandes empresas, gobiernos y otros agentes relevantes,quelespermitecolaborar conjuntamente y obtener beneficiosmutuos. Durante todos estos años Telefónica ha ayudado a crear y transformar ecosistemasdeemprendimiento locales en Europa y América Latina. En estos dieciséis años de inversión ininterrumpida en más de mil startups, en doce países,delasqueadíadehoyciento ochenta trabajan con el grupo generando oportunidades de negocioconjuntas.Entotal,Telefónica Open Innovation ha invertido 200 millones de euros en startups y tiene un portfolio actual de 500 invertidosatravésdesus40centros deinnovaciónestablecidosglobalmente. Telefónica Open Innovationcuentacondosvehículospara invertir en startups, Wayra y TelefónicaVenturesque,duranteestos años apostando por startups, han convertidoasuequipoeninversores de referencia que están consiguiendoretornosfinancierosmuy interesantes para la compañía. En2006selanzóTelefónicaVenturesconelobjetivodeabordarlos grandes desafíos a los que se enfrentalaindustriadelastelecomunicacionesycrearnuevosnegocios y verticales alineados con la estrategia de Telefónica. Telefónica Ventures inviertedirectamenteen startups que ya han alcanzado un producto «market fit» y están en fases «growth», con tickets de inversiónque vandesde los 350.000 a los seismillonesdeeuros; e indigia de innovación abierta que ha idoevolucionandoyacompañando las necesidades de Telefónica durante años. Emprendedores En2006Telefónicalanzósuprimer vehículodeinversiónparainvertir y crear alianzas estratégicas con startupsalineadasconlaestrategia global de la compañía. Desde entonces, Telefónica Open Innovation ha mantenido su apuesta inquebrantableporatraerinnovación a la compañía a través de la colaboración con emprendedores alrededordelmundo,generandoun ecosistemapotenteypuntero,con Telefónicacuentadesdehaceañosconuna potente estrategia de innovación abierta que le permite atraer el talento, la tecnología y los nuevos negocios que identifica en las startups. Sin duda, una fórmula potente para mantenerse actualizadaen todo loque rodeaalmundo del emprendimiento. Podría decirseque, deesta forma, la telco innovamejor ymás rápido. Telefonica Open Innovation, lideradaporIreneGómez,eslafilial delgrupoTelefónicaencargadade impulsar lainnovaciónabiertadel Grupo. Son el enlace entre Telefónicayelecosistemaemprendedor, identificando y conectando a la grancorporaciónconlosproyectos más brillantes y disruptivos del entorno startup con un doble objetivo.Porunlado,paraTelefónica, la incorporación de estas soluciones innovadoras le permite reforzarelnegocioactual,generarnuevaslíneasdeingresosotransformar procesos internosdelacompañía. Por otro, permite a Telefónica OpenInnovationinvertirendichas compañías para impulsarlas bajo unmodelodeVentureCapital.«No existe una fórmula magistral para implementarunaestrategiade innovaciónabiertaengrandesorganizaciones. Se tratadeentender el momento organizativo y consensuar cómomedir el retornode valor», señala IreneGómez. Hay un largo camino recorrido para llegarhastaaquí,unaestrateT. E. MADRID ►En sus 16 años de vida, la compañía ha invertido de manera ininterrumpida en más de 1.000 startups a través de sus 40 centros de innovación establecidos en todo el mundo Telefónica Open Innovation, un inversor consolidado Startups

LA RAZÓN • Domingo. 18 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 Ha ayudado a crear ecosistemas de emprendimiento en Europa y América Latina Desde 2006 Telefónica Open Innovation ha tejido una red de más de 140 socios cieros,smarthome,entretenimiento y market place de tecnología, entreotros.VivoVenturesyaharealizadosuprimerainversiónenKlavi, una Fintech brasileña que permite a sus clientes desarrollar productos financieros y servicios más rápidamente a través de su plataforma. Wayra,másnegocio Por otro lado, Wayra, la principal iniciativa de apoyo al emprendimientodeTelefónica,cumpliódiez añosen2021.Unadécada llenade éxitosdondehaconseguido, a través de sus hubs, estar presente en nueve países de Europa y Latinoamérica, logrando invertir 60 millonesdeeurosenmásde800startups y creando más de 10.000 puestos de trabajo cualificado. La participacióndeWayraenlascompañías,queincluyeinversionesde hasta 350.000 euros, las ayuda a desarrollar negocio con el grupo Telefónica y las conecta con áreas de negocio clave del grupo como ciberseguridad, IoT y data analytics, entre otras. Además, las startupsobtienenaccesoalaredglobal deWayra enEuropa yLatinoaméricayalacomunidaddeinversores y expertos del hub. En lo que llevamos de año, Wayra ha invertido cuatro millones de euros en 28 startups que estánliderandolatransformación digital de nuestra sociedad en múltiplessectores.Entrelasinversiones realizadas destacan compañíascomoRaylo,plataformade alquileryrenovacióndedispositivos (teléfonos, tablets y PCs) de ReinoUnido,yGamium, lastartup tecnológicaquehadesarrolladoel primer metaverso social descentralizado donde las identidades digitales son las protagonistas y que refuerza la apuestadeTelefónica por el metaverso. Wayra también ha incrementado significativamente sus follow onsacompañandoalasstartupsen sucrecimiento.Deestamanera,ha participado en la nueva ronda de Bankuish, una Fintech mexicana que ayuda a los autónomos o trabajadores independientes a acceder amejores créditos bancarios y en Wherex, un marketplace que nació enChile pero que ya trabaja tambiénenMéxico,PerúyColombia para cotizaciones, licitaciones y compras industriales. Movistar Prosegur Alarmas, que es quien nos brinda el servicio de seguridadencasodequeunapersona mayor tenga una emergencia». Hubdigital enBrasil Recientemente Telefónica ha lanzado Vivo Ventures para invertir directamente en startups en fase growth, reforzando su posicionamientoenBrasilcomoHubdigital. Se trata de un fondo de Venture Capitalqueprevéinvertir60millonesdeeurosenlospróximoscinco años en startups brasileñas B2C con soluciones en los ámbitos de salud, educación, servicios finanVenture Capital. En los últimos meses han ejecutado inversiones estratégicas como la realizada en Durcal, startup de teleasisencia para seniors, con el objetivo de apalancarnuevosnegociosdeTelefónica España. Según afirma GuillemViladomat, CEO de Durcal,«conel impulsodelainversión de Telefónica Ventures, esperamos fortalecer nuestro partnership con Telefónica, que nos ayudará a llegar a todas aquellas familias quenecesitendenuestro producto y nuestros servicios. Ademásdeayudarnoscontodolo relacionadocon laconectividada la red M2M y con el servicio de ►AccelerationRobotics destaca como empresa innovadora en la robótica y en el campo de los semiconductores. Ha trabajado con el MIT TechnologyReview. 100.000 euros de beneficio es lo que ha reportado Acceleration Robotics en su primer año de actividad comercial (2021). ►A través deWayraX, la iniciativa 100%digital, se invierte en startups fuera de la huella de Telefónica que tienen productos digitales de consumomasivo. Desde su lanzamiento, han invertidomás de un millón de euros enmás de diez startups en nueve países. De las startups invertidas este año, destacanUpword y GimmeRadio. La primera es una startup israelí de educación que permite a los usuarios transformar cualquier tipo de contenido en conocimiento, gracias a su herramienta de IA que ayuda a los usuarios a capturar, resumir y organizar demanera automática todo su contenido. «Nos sentimos como si hubiésemos duplicado nuestra fuerza al sumar como socio a un equipo tan activo comoWayra, con grandes recursos y capacidades», reconoce RoeeBarak, CEOde Upword. Por otro lado, ha invertido en Gimme Radio, startup norteamericana que crea comunidades verticalizadas de fans de distintos géneros de música como heavy metal o country para permitir que los fans puedan conectar y estar cerca de sus artistas accediendo a experiencias y contenido exclusivo. Productos digitales de consumo masivo Wayra X

Domingo. 18 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Agua NEA una startup que ayuda a restaurar corales plástico. Se estima que en 2050 habrámás plásticos que peces en elmar. AguaNEA es la alternativa ideal a las botellas de plástico de un solo uso. Se trata de un agua mineralenvasadaenaluminio,un material infinitamente reciclable que no perjudica al medioambiente. «Hacetresañosquelanzamosnuestroproductocomoalternativa al plástico en los festivales de música. Ahora estamos en todos los sectoresdondehayunuso masivodeplástico, comoenhoteles,oficinas,catering,etc»,explica el CEO de la startup Agua NEA, AlexDacov.Ha lanzadolacampaña #1foto1coral, por la cual Agua NEA siembra un coral por cada fotoquerecibeconsuaguaenlata duranteesteaño. «Yahemos sembrado más de 1.500 corales en Costa Rica, y este verano hemos Rosa Carvajal. MADRID ►Cada vez más las startups españolas se incorporan a proyectos medioambientales y sostenibles Alternativas ecológicas a las botellas de plástico y al textil El plazo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) está cada vezmás cerca. Es poresoquelasempresasseafanan enbuscarproductoscadavezmás naturales y que no contaminen nuestroplaneta.Enlaluchacontra el cambio climático un material que destaca como uno de losmayores enemigos del planeta es el empezado también a sembrarlos enelMediterráneo,reconstruyendo uno de los ecosistemas más bonitos del sur de España», explica. Comercializan sus botellas en España, Chile y Costa Rica. Magtechfuelaprimeraempresa en España dedicada a la búsqueda, investigación,mejora, cultivo, y comercializacióndefibras textiles naturales, para la industria de lamoda. Este tipo de cultivo ayuda a mejorar la sostenibilidad y viabilidad de la industria textil, a lavezqueaportamástrazabilidad y mejor calidad de fibras, permitiendo reducir la dependencia de lasfibrassintéticas.En2020selanzóestastartupyen2021consiguió el primer cultivo hidropónico de algodónen toda laUE sin sueloni sustrato. En 2022 cosecharon algodón por segunda vez de una mismaplantadocemesesdespués de la primera cosecha. El CEO de esta startup, David RenéRodríguez, llevamásdenueveaños trabajandoen la industria textil. «La hidroponía es una técnica de agricultura de precisión que nos está permitiendo reducir lasnecesidadesdeaguaenmásde un 90% –comparado con cultivos encampo–,utilizandoúnicamente fertilizantes naturales, sin químicos,pesticidasysinherbicidas», explica René Rodríguez. Una de las líneas estratégicas de investigación que está utilizando esta startup, es utilizar únicamente agua residual en sus cultivos. Según PitchBook Data, para 2026 la industriadel «indoor farming» alcanzarálos150billonesdedólares de negocio al año. «Es evidente que se está produciendo una revolucióntecnológicaenelcampo, que nos ayudará a ser realmente sostenibles –particularmente en la industria textil–, enel cortoplazo, encontrando en la naturaleza sustitutosalasfibrassintéticastan perjudicialesparalosecosistemas y el medioambiente», apunta el CEOdeMagtech. Otro ejemplo de empresa concienciadacon lasostenibilidades Komi. Estastartuptrabajaconpequeños agricultores para promover el consumo responsable de alimentos cultivados localmente ysuestacionalidad.Setratadeuna plataforma transversal de nueva generación que permite a las comunidades y a las granjas locales conectarsedeformafluidaatravés delastiendasonlineexistentes, las redes sociales o la plataforma Komi. Sumisiónprincipal eseducar a la gente y a las empresas sobre el consumo responsable de alimentos y su temporalidadpara promoverlasimbiosisconnuestro planeta. ►Lafintech valenciana se ha convertido, con tan solo nuevemeses de vida, en la única plataforma de subastas hipotecarias en España. 3.000 Colibid ha procesado solicitudes de hipotecas por valor de 800 millones de euros y espera llegar a los 3.000 millones a finales de 2022. Magtech cultiva fibras naturales para la industria textil Komi promueve el consumo responsable de alimentos ►El Ministerio de Asuntos Económicos y TransformaciónDigital ha puesto enmarcha una nueva versiónBETA de «Mi carpeta ciudadana», que incorpora nuevas funcionalidades y canales para agilizar las gestiones con la administración. Con estamedida se avanza en el objetivo de que el 50%de los servicios públicos estén accesibles a través del móvil a finales de 2025. En la versión BETA cualquier usuario puede consultar diferente información personal, desde titulaciones hasta datos del padrón, puntos del carnet de conducir o su vida laboral. Más servicios públicos a través del móvil

Domingo. 18 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS como los 803 asesores, los 22ministerios o la legión de familiares yamigos enchufados en laAdministración. Cada vez que se le pide al Ejecutivoquebajeel IVA, larespuesta de losministros es que Europa lo impide. Lo que no es verdad, como quedó demostrado con las mascarillas, la luz y ahora el gas. Conel IVAreducidoelMinisterio que encabeza Mar ía Jesús Montero ingresaría lo mismo que cuando los precios eran más bajos. Es totalmente inmoral esta política de hacer caja con la fiscalidadcuandoa los ciudadanosnos asedian constantemente con subidas de precios de todo tipo y, además, las diferentes administraciones públicas nos tienen fritos a impuestos. Opinión Seda rasgada Chinatemecaerenla recesión. La contraccióneconómica asoma su perfil por encima de la Gran Muralla. Puede que esta sea una de las razones del tibio apoyo del dirigente chino Xi Jinping a su colega ruso Vladimir Putin en la cumbre de Samarcanda. La reuniónmostrófisurasen la alianza ruso-asiática. Hay preocupación en Pekín por cómo marcha la Guerra de Ucrania. Moscú es incapaz de imponerse en el tiempo requerido, lo que genera un desorden geopolítico y una incertidumbrequeseuneal debilitamiento de la economía china. Su mercado inmobiliario se tambalea como nunca. Es más baratodinamitar losmilesdeedificios a medio construir que terminar la obra. Con la voladura de las torres, casas y pisos se esfuma buena parte del capital de los bancos chinos. Se destruyeel ladrilloytambiénel crédito. Además, la deuda pública creceporel ladode laadministración más expuesta, la local. Los ayuntamientos se endeudanmientras lapolíticadel covidceroaúnmantieneel confinamiento en varias ciudades. EnSamarcandasepercibióuna RutadelaSedarasgada,áspera. Putinnocuentaconel respaldo incondicional de Pekín. Y lo necesita, pues sus ingresos por hidrocarburossehanreducido un18por cientodesde el pasado febrero a agosto. Por otro lado, Alemania ha pasado de comprar el 60% del gas a Rusia a solamente el 9%. El Kremlin busca construir nuevosgasoductoshaciaChina parasusupervivenciafinancieraenunadependenciacreciente del Imperio del Centro. El grave problema para Vladimir Putin es que Pekínnecesita menos energía. Su actividad se ralentiza y, por primera vezen32años,caesudemanda de petróleo. Opinión El FEADER y los despachos LaComisiónEuropea, desde2007,hafinanciado inversiones por 25.000 millones de euros mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en proyectos de diversificación para que la economíaruraldependieramenos de la agricultura y silvicultura. Desdeel apoyoa larenovación depueblos,mejoradecarreteras, redes de agua o saneamiento, hasta las recurrentes inversiones en alojamientos turísticos. La reciente auditoría del Tribunal de Cuentas Europeoevidenciaelbajorendimiento económico de algunos proyectos FEADER, cuestionando su durabilidad y eficiencia. Algunosproyectosturísticos, subvencionados con hasta 9.000 euros por cada mes de funcionamiento, cerraron pocos años después. En otros casos, se iniciaron investigaciones sobre el uso privado ilegítimo de edificios financiados como destino turístico. Hasta finalizar 2022 FEADER permaneceráenelmarcodelos FondosEstructuralesEuropeos de Inversión, EIE; después entrarádentrodelosplanesestratégicos de la PAC, en los que Españacontaráparaeldesarrollo rural por parte de la UE de 5.403.084.125millonesdeeuros entre 2023-2027. El Gobierno, y en particular el ministro de Agricultura, no han sido diligentes en la tramitación del proyecto de ley para la aplicación de la nueva PAC. Si no se publica a comienzos de 2023, losagricultores yganaderosno podrán presentar su solicitud única de ayudas para la próxima campaña. Mientras, el campo arde. En mediodecortapisascrecientes paraelplenodesenvolvimiento de la vida rural. Limitando desde la limpieza demontes a lacaza, pasandopor las explotaciones ganaderas, mientras se sobreprotegen los lobos. Haciendo caja con el IVA Opinión Saca pecho el Gobierno por habernos bajado el IVA del gas, en realidad arrastrado por las circunstancias y, después, de que AlbertoNúñez Feijóo se lo reclamara reiteradamente. Ahora, elpolíticogallego leestá pidiendo que aminore también ese mismo impuesto a los alimentosbásicos,habidacuentade la desproporción de las subidas de productos básicos, como la leche (26%), los huevos (22,4%), el pan (15,02%) o la fruta (12,1%). Quien gana con la escalada de lacestadelacompraesHacienda, que lleva ingresados 8.678millonesdeeurosmásen2021solopor IVA, cifra que sube hasta los 22.000 millones en el periodo comprendido entre los meses de enero y julio si sumamos el restode impuestos. Lainflación está engordando las arcaspúblicasun23%, ynosiempre ese dinero extra está destinado a beneficiar al ciudadano, sino a pagar chiringuitos absurdos, como la Dirección General de Palancas 2030 o la Dirección Especial para laAlianzade laNueva Economíade laLengua, suertede oficinadependientedeMoncloa, Nombramientos ►LAURARENEDO March Risk Solutions (March R.S.), filial 100%de BancaMarch y primera correduría de capital totalmente español, ha anunciado su designación como nueva directora del departamento de Industria y Servicios, ►SUSANAVALERO Deutsche Bank acelera en España su apuesta estratégica con su nombramiento como nueva responsable regional de Productos y Advisory &Sales en International Private Bank España ►CAROLINAAFONSO Es la nueva directora general deGato Preto, donde hasta este momento ocupaba el cargo de directora de Marketing y Digital. Afonso cuenta con más de 15 años de experiencia en Gestión yMarketing ►ROMINALORENZO Asumirá, desde este momento, la Dirección General de UPS en España y Portugal, donde compatibilizará la responsabilidad de las operaciones, el desarrollo de negocio así como el de la estrategia ►MELISSADE SANCTIS Desempeñará, a partir de ahora, el puesto de nueva directora deMarketing de Spectrum Markets, el centro de negociación europeo para derivados titulizados ►ÁLVAROLUNA Seitech, la compañía española especializada en Field Service Operations, lo ha fichado como nuevo director comercial de la empresa con el objetivo de seguir contribuyendo a su crecimiento ►CARLOS FERNÁNDEZ El Consejo de Administración de Santalucía, aseguradora especializada en protección familiar, ha acordado elegirlo nuevo subdirector general adjunto ►ÁLVAROMAURA QBE ha anunciado su incorporación como nuevo suscriptor senior para su departamento de Líneas Financieras. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en AON José Antonio Vera Ignacio Rodríguez Burgos Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Ignacio Argote Vea-Murguía La inflación está engordando las arcas públicas un 23%

Domingo. 18 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 12 DINERO&NEGOCIOS ►El primer sistema de pensiones conocido lo implantó el emperador César Augusto para los soldados romanos, que recibían 13 años de sueldo tras 25 de servicio en las legiones Edward Gibbon (17371794), ensumonumental «Decadencia y caída del Imperio Romano», todavíahoyuntextodereferencia, abordabaalgunosasuntoseconómicos,peroquizánoconeldetalle necesario. Explica, no obstante –no hay nada nuevo–, que ya en tiempos de Constantino (272337),cuandolosingresos del Imperio excedían a losingresos,algobastante habitual, se recurría a la «superindicción», es decir, a un impuesto extraordinario. Gibbon, a pesar de su minuciosidad, omite que lo que podría ser el primer sistema de pensiones de la historia, casi dos mil años antes de que Otto von Bismark (18151898) las aplicara de formageneralizadaen1889, lopusoenmarchaelprimeremperadorromano, CésarAugusto (63A.C.- 14.D.C). Merryn SommersetWebb,editorade la revista semanal «MoneyReview» del «Financial Times», acaba de escribirquelossoldados romanossebeneficiaron desde el año 13 A.C. de lo que habría sido el primer plan de pensiones delahistoria, vigentevariossiglos. CésarAugusto, un gobernante hábil y preocupado por mantener el poder, impulsó un sistema, financiado con impuestos –claro– que pagaba a los soldados que se retiraban tras 25 años de servicio –elperiodosobreelquesecalcula ahora la pensión en España– una suma equivalente a trece años de salario, a la que se añadían bonificaciones según lascampañasen las que hubieran luchado, algo que también tendría su correlato actual.Lagrandiferenciaesquela esperanzadevidaenRomaerade 41añosy ladeunsoldadobastante menor, lo que hacía que el númerode losquealcanzabanlos25 años de cotización –perdón, de servicio en las legiones– no era muy elevado. La esperanza de vida había aumentadomuchocuandoBismark instauró su sistema de pensiones, a cuyas percepcionesseaccedíaalos 70 años, edad rebajada luegoa los 65. Sinembargo, a finales del siglo XIX tampoco eramuy numerosa la población que llegaba a las siete décadas, lo que aseguraba la solvenciadel sistema. Pocos pensionistasymuchapoblación jovenque contribuía. Europa y España, avanzado ya el siglo XXI, se enfrentan al problema contrario, pocos cotizantes y ejércitos inmensos depensionistas.EnEspaña hay ya casi diez millones de perceptores de las distintaspensionesdejubilación que, además, tampoco son demasiado generosas, aunque algunas doblenmuchos salarios de trabajadores en activo. La reformadel sistema es una especie de nuevo mito de Sísifo, condenado a empujar unapiedrahastaloaltode lamontañayque,cuando estaba a punto de alcanzarla,rodabaotravezhasta la base y así, una y otra vez. La penúltima reforma, la de Rajoy y Báñez, queeraimpopular, no llegó a entrar en vigor porque latumbóelGobiernode Sánchez. Ahora, JoséLuisEscrivá, ministro de Seguridad Social, ha iniciado lasconversacionesconlosagentes socialesparapergeñar laenésima reforma, exigidaademásporBruselas. Sobre la mesa, el aumento de la edad de jubilación y de los años necesarios de cotización para obtener la prestación, ahora 25, pero que si fueran 35, la pensióndisminuiríaunpromediodel 8%segúnuninformedelBancode España.Lossindicatosnoquieren ni oír hablar de asunto y los empresarios tampocodeaumentaro destopar cotizaciones, otra posibilidad. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez se ha comprometido –y YolandaDíaz lorecuerdaconfrecuencia– a subir este año las pensiones en la misma proporción quelainflaciónmedia,quepuede serun9%, algoqueprovocaráexigencias similares de empleados públicosydeesa«clasemediatrabajadora» que el presidente tiene ahora en la boca todo el día en su maratoniana campaña electoral. El problema es que las cuentas no acaban de cuadrar, ni para los pensionistas ni para la Seguridad Social. Todas las reformas, demanera más o menos taimada, buscan controlar el gasto hasta que alguien se rebela, genera un conflicto social o político, y vuelta a empezar.MerrynSommersetapelaalhistoriadoreconómico George Maher, y apunta que las pensionesde13añosde salariode los soldados romanos fueron «parte del principio del fin de Roma». Escribeque SeptimioSevero, antes demorir, en el 211 D.C., adoctrinóasuhijo Caracalla (188-217) para que «enriqueciera a los soldados». Ni corto ni perezoso aumentó los salarios de losmilitares un 50%, lo que significó que las sumas que recibían al jubilarse subieron un 66%al pasar de unos 3.000a5.000denarios, loqueañadió unos 9.000 millones de euros anualesalcostedelejército.Aquellosupusolaerosióndelamoneda ycontribuyóalprincipiodelfindel Imperio,aunqueGibbonnodélos detalles.Noesevidentequelahistoria se repita, pero es útil conocerla. PLATÓN César Augusto y las pensiones del Imperio El objetivo de todas las reformas de pensiones del último cuarto de siglo han sido intentos, tan impopulares como fallidos, de controlar un gasto cada vez mayor» Opinión Jesús Rivasés Nuevavueltade tuercamonetariaenUSA contrauna inflaciónquenocede La inflaciónen EstadosUnidos alcanzóel 8,3% interanual enel mesde agosto, algopor encimade lo previsto, peroque ha vuelto adisparar las alarmas, porque seesperaba una ciertacontención. Ahora, los mercados y los expertos nodescartanque laReserva Federal, quepreside JeromePowell, vuelva a subir los tiposde interés la próxima semana hasta 100puntos básicos yquemás prontoque tarde lleguen al 3o3,5%. La situaciónen Europaesdiferente, pero todo repercute. JeromePowell Gas Reservasalmáximoperosingarantías dequeseansuficientesenel invierno La práctica totalidadde los paísesde laeurozona, incluidoEspaña, han acumulado reservasdegas cerca del límitede sucapacidad y superioresencualquier caso al 80%del espaciode almacenamiento. Sinembargo, esas cantidades, por grandesqueparezcan, solo suponen, enel mejor de los casos, alrededor del 10%del consumo anual, loque significaque la prioridad sería reponer cuanto antesel almacenamiento si empieza a tener que ser utilizadoenel invierno. AP

