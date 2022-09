2022-09-11_Tu Economia

TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 413-11 / 9 / 2022 Los Veintisiete toman medidas de urgencia para rebajar la factura eléctrica ante la proximidad del invierno y el corte de suministro de gas natural procedente de Rusia P. 2-4 Ursula von der Leyen enciende y apaga la luz El paro de este colectivo dobla la tasa media de la población española P. 5 Discapacidad: una barrera para el empleo Los «wine lovers» podrán experimentar la recolecta de la uva en su bodega P. 8 Ramón Bilbao en sus «Noches de vendimia» Su compromiso con los ODS es mayor que en las del sector privado P. 10 Las empresas públicas, con la Agenda 2030

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS La urgencia de la UE por bajar el precio de la luz ►El corte de suministro de gas ruso y la proximidad del invierno llevan a los Veintisiete a tomar medidas extraordinarias para rebajar la factura Cristina Ruiz. MADRID El mensaje «Winter is coming»(«Elinvierno se acerca») se repetía una y otra vez en la famosasaga«Juegode Tronos» para referirse no solo a la llegadade laestaciónblanca; también a grandes amenazas que, en elcasodelosSieteReinos,setraducíanenlosespectralescaminantes blancosquepretendíanarrastrara todo ser vivo a la oscuridad. Europa también tiene ahora sus caminantesblancos(inflación,crisisenergéticayrecesión) ysuSeñor crementan las incertidumbres, especialmente las que tienen que ver conenergía. Rusiayanoseandaconremilgos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Psekiv, ha adelantado que mientraslospaísesoccidentalesno levantenlassancionesaMoscú,no enviará más gas a través del gasoductoNordStream, loqueejerce aún más presión sobre unos precios ennivelesmáximos. El valor de la energía en el Viejo Continente alcanza niveles nunca antesvistos.Lospreciosmayoristas deelectricidadygashanaumentadoenalgunospaíseshastaun1.500 % con respecto al promedio de la década anterior. Por ejemplo, la electricidadconentregaenAlemaniaen2023ahoracotizaa560euros MWh, frente a los 40 euros MWh de antes de la crisis. Ni siquiera la «excepción ibérica» ha servido paracontener losprecios. Yesque desde que se comenzó a aplicar la medida, el pasado 15 de junio, el preciodelmegavatiodegasparael mercadoeléctricosehaincrementado casi un190%. Ante este panorama, no resulta extraño que esté empezando a de la Noche, que bien podría ser Vladimir Putin. Tras unverano –el primeropostcovidque sehapodido disfrutar con cierta normalidad–enel que loseuropeos, como sediríacoloquialmente,sehansoltado la melena, el invierno en el hemisferionorteestáa lavueltade la esquina y, con su llegada, se in-

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 cundir el pánico, y que desde las institucioneseuropeassebusquen fórmulas para abaratar por todos losmedios un recibo de la luz que parece no tener techo y que tanto dañoestáinfligiendoaciudadanos yempresas.Unasituaciónextraordinaria que requiere de medidas también excepcionales. Promovido por la presidencia checa de la UE, los titulares de Energía de los Veintisiete celebraron el pasado viernes en Bruselas un consejo de urgencia con el que desbrozar el caminohacia unanuevahoja ruta energéticacomúnquelogrecontener la hemorragia abierta por la Guerra en Ucrania. A pocas horas delacita,UrsulavonderLeyenpresentó la propuesta de la Comisión Europea, concretada encinco iniciativas.Bruselassugirióalosestados miembros topar el precio de San Pablo, asegura que habrá que acostumbrarse a incrementos por un largo periodo de tiempo. «Si bien es cierto que ya no vamos a asistirasubidas tanintensascomo lasquehemosvistolosúltimosmeses, no lo es menos que el recibo continuará subiendo, aunque, eso sí, de forma ya más moderada, en elentornodel10%oel20%»,apunta.Tambiéndescartaproblemasde suministro,aunquetododependerádequeel inviernonoseaexcesivamente frío en el continente. «Si los próximos meses no son muy duros climatológicamente, habrá gas suficiente, yaquehay reservas ybarcosdisponiblesparatransportar gas licuado, lo que garantiza el suministro. Otra cosa es el precio quehayaque pagar», añade. El mercado de futuros también avanza unos meses de subida del gas y, por ende, de la electricidad. OMIP, el mercado de negociación defuturosdeOMIE,eloperadordel mercado ibérico de electricidad, revela incrementos a partir de octubre, que se intensificaránafinal de año, y semantendránen2023. La exposición al gas ruso no es la misma en toda Europa. Así, los países del Este, como Hungría, Polonia, República Checa o Eslovaquia, pero también Alemania, Austria o Italia, son muy dependientes del gas ruso, encontraposicióna otros, comoEspaña,donde el gas que consume llega de Argeliaa travésdegasoducto.Asimismo, importa Gas Natural Licuado (GNL), que llega por barco a lasplantasregasificadoras, siendo Estados Unidos uno de sus principales suministradores. Portanto,enelsenodelaUEconvivenvariassensibilidadesdependiendodesurealidad.Hastaahora, la respuesta de los países ante las sanciones a Rusia había sido unánime y contundente, pero tibia, y tambiéndividida, en lo referente a la energía. En este sentido, los expertos apuntanaque los acuerdos comunes de compra, ahorro yuso compartido de energía serán fundamentales para pasar el invierno de la mejor manera posible. Además, las pérdidas de producción, consecuencia del aumento del recibode la luz,dependerándesi los mercados energéticos permanecencohesionadoso, por el contrario, fragmentados, lo que incrementar ía las pérdidas de producción derivadas de la altísima factura eléctrica. ElobjetivoalqueaspiraBruselas, después de muchos cálculos, es a desconectarse por completo de la energíarusaen2026.Sinembargo, el camino hasta conseguirlo no solo será arduo y arriesgado, sino también muy caro. ► Elmercadomayorista españoldeelectricidad esmarginalista. ¿Qué quieredecir?Puesque la últimaenergíaqueentra enel «pool»parasatisfacer lademandaes lamás carayque, enel casode España, sueleser la procedentedeciclos combinados (esdecir, la producidacongas natural), con locuales la quemarca los ingresos detodas lastecnologías generadoras.Conel tope algasestablecidopor los gobiernosdeEspañay Portugalen40euros Mw/h, lo lógicoesque la facturaeléctrica experimentaseun descenso, peronoesasí. ¿Quées loqueocurre?Si bienel preciode la energíadesciendepor estetope, eldel recibono lohacedebidoaquese haestablecidoun mecanismodecompensación, yaque las centralestérmicasque producencongasno puedenasumirel coste degeneraciónque introduceel límite, ya que incurríaenpérdidas. Así, estacompensación permiteaestosoperadorescubrir suscostessin queello influyaenel preciodetodoelmercado. El problemaestriba enquetantoEspaña comoPortugal pactaron quefuesen losconsumidores losqueseviesen favorecidosporesta medida losqueasumiesenel coste.Alosque tienencontratosfijos previosaaprobaciónno lesafectael nuevo mecanismo, aunquese irán incorporandoaeste sistemaamedidaque renueven losmismos. Formación de precios y el tope al gas Negociación de la electricidad y el gas natural en España Datos de 2022 salvo si se indica Fuente: OMIP 6 Sep Oct T4 Invierno 2023 6 Sep Semana 37 Oct T4 2023 127,11€ 145€ 187,27€ 197,03€ 183,08€ 169,57€ 162,50€ 220€ 256€ 243€ GAS NATURAL ELECTRICIDAD compra del gas ruso; limitar los beneficios de los productores de electricidad a bajo coste, como las renovables, la nuclear y el carbón, que están registrando beneficios inesperados como consecuencia de esta crisis; introducir una contribución de solidaridad sobre las petroleras y gasistas que también seanotanbeneficiosmasivos; una reducciónobligatoriadelconsumo eléctricoen lospicosdedemanda, y,porúltimo,unaayudaalasenergéticas que seestánenfrentandoa problemasdeliquidezderivada de la volatilidadde losmercados. Pesealosesfuerzos, losexpertos dudandequeestasmedidassirvan parahacercaerelrecibo.Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, considera que la reforma del mercadoeléctricoestádirigidaacorregir algunas de las disfunciones actuales del mercado, sobre todo paragarantizar el suministro, pero difícilmentepodráservirparaabaratar la electricidad. «Hasta ahora los gobiernos sehabían resistido a cambiar el sistema (marginalista), ya que suponía un incentivo a invertir en renovables y contribuía a unificarelmercado,perolaurgencia ahora apremia, ya que Putin utiliza estratégicamente el suministro de gas a Europa ante un inviernoqueseprevéduro.Lasmedidas alejanel riesgodeinterrupción del suministro, pero el precio será inmunealasmismas,nopudiendo evitar un encarecimiento, como tampoco aislar a la economía del ‘‘shock’’ energético, por lo que la electricidadseguirásubiendo». Juan Luis Santos, profesor de Economía de la Universidad CEU Claves Situación extraordinaria ►La proximidaddel invierno y el anuncio ruso de que no enviarámás gas a Europa a través deNordStreamejerce aúnmás presión sobre la cotización del gas. El precio del megavatio de gas para el mercado eléctrico se ha incrementado en España casi un 190%desde el 15de junio. ►LosministrosdeEnergíade laUEse reunieronenBruselasel pasadoviernescon lapropuestade laComisión Europea sobre lamesa, quepasapor topar el preciode compradel gas rusoy limitar losbeneficiosde losproductoresdeenergíasmásbarataspara rebajar el recibo. ►Los expertos no prevén problemas de suministro, aunque sí pronostican un periodo largo en el que el precio de la energía semantendrá inusualmente alto. No obstante, esperan que las alzas seanmásmoderadas que las que se han producido en los últimosmeses. EFE

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Ferroatlántica, Acerinox, ArcelorMittal, Azuliber, Seat.... son solo algunosejemplosdecómolacrisis energéticaestágolpeando fuertementealaindustria. Yesquesi los altoscostesdelaenergíaestánponiendo en un brete a las familias, la situación para las empresas es de extrema gravedad, ya que una factura de luz disparada puede suponer para muchas de ellas un certificado de defunción. Las compañías más afectadas son, claro está, las que requieren de consumos más altos para su producción. Varias de ellas han retomado el curso anunciando medidas drásticas, que pasanpor parosacompañadosdeErtes,ante una factura de la luz desbocada quehaceinviable,demomento,el mantenimiento de su actividad. Estos anuncios, que se están produciendo incesantemente desde que se inició la crisis, pero queahoraseestánintensificando, pueden ser el solo el aperitivo de lo que se avecina a partir de este otoño. Y es que, ante la actual coyuntura, producir les hace perder dinero. Unasituacióninsosteniblepara estas industrias, especialmente dependientes de la electricidad y del gas, que ven cómo los energéticos ya suponen el 75% de sus costes totales. Hasta tal punto ha llegado la situación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha vistoforzadoestasemanaaanunciar en el Senado medidas extraordinarias, comoqueel Ejecutivo extenderá a las industrias de cogeneración la compensación del tope del gas. De estamanera, se pretende a aliviar a sectores como el papelero, cerámico, textil, refino, químico, alimentarioo el del automóvil. El20%delPIBindustrialdelpaís se fabrica con esta energía, que C. R. MADRID SOS de la industria, que se ve obligada a parar su actividad ►El Gobierno anunció esta semana la extensión a las plantas de cogeneración de la compensación al tope del gas vuelta de las vacaciones un parón total de su actividad, así como de sus plantas de cogeneración, que se verá acompañado de un ERTE que afecta a 117 trabajadores. Yes que tal como aseguró el presidentedePamesa, FernandoRoig, que el coste atomizado de una toneladadearcillasehayaincrementado un 1.047% hace imposible continuar con la actividad. También Ferroatlántica comunicó el pasado 30 de agosta a la plantilla de la fábrica de Boo de Guarnizo, en Cantabria, que suspendía de forma indefinida la actividaddelosdoshornosquetenía en funcionamiento, a laesperade unabaratamientodel preciode la energía. Idénticasituaciónseharepetido enAcerinox.Lamultinacionaldedicada a la fabricación de aceros inoxidables tambiénhapuestoen marcha un ERTE en la factoría de LosBarrios (Cádiz) que afectará a un total de 350 trabajadores. TambiénArcelorMittal negocia un expediente de regulación de empleo temporal con los sindicatos ante la parada del Horno Alto Ade su factoría enAsturias afinales de septiembre. Desciende el consumo Estas compañías se enfrentan a una coyuntura sin precedentes. Este deterioro se evidencia, además, en un notable descenso del consumo energético (hay que tener en cuenta que este segmento representa casi la cuarta parte del consumototal).El ÍndicedeGrandesConsumidores deGas(IGIG), elaborado por Enagas, revelaba que el pasadomes de julio seprodujo un descenso de la demanda del 32%. Habrá que esperar, pues, a conocer qué efecto tienen lasmedidasquesehantomadoenrelación alaindustriadecogeneración,ysi estassonsuficientesparaquepuedanretomarsuactividadconcierta normalidad. suponeel11%delageneraciónde electricidadnacional yqueutiliza el20%delconsumototaldegasen España. En nuestro país existen unas600plantasdecogeneración asociadas a empresas dediversos sectores, segúndatosdelaAsociación española de cogeneración (Acogen).Estemecanismopermite producir calor y electricidad al mismotiempo.Aunqueseabastece también de gas, es un 30%más Las industrias de gran consumo estánmuy expuestas al alza del precio del gas DREAMSTIME eficiente que el ciclo combinado. Alaesperadequelasituaciónse reconduzca, las industriasestánal límite. Azuliber, la filial del Grupo Pamesa, especializada en la fabricación de arcilla, anunciaba a la La crisis también se extiende a la bolsa ►Las principales plazas europeas registran notables caídas en lo que va de año La bolsa está siendo otro de los damnificados por la escalada de lospreciosenergéticos. El Ibex35 arrastra en lo que llevamos del año una caída próxima al 10%, frenteal 14%delCAC-40 francés, y el 15% que se deja el Dax alemán, un índice mucho más industrial y, por tanto,más sensible al alzade losprecios.Por suparte, el Euro Stoxx 50, que reúne a las 50 principales compañías de la zonaeuropor capitalizaciónbursátil, arrastra un descenso del 18%desde el pasadomes de enero. Bajadasquesehanvistoacentuadas en la últimas sesiones por el temor a la escasez energética quesepuedeproduciresteinvierno, después del anuncio de la paralización de Nord Stream. Javier Urones, analista de XTB, considera que la crisis energética está afectando de múltiples formas a la evolución de la bolsa. «Desde un punto de vista microeconómico, lascompañíasque utilizan una gran cantidad de energía para desarrollar su negociocomopuedenser lasindustriales ode transporte, ven cómo este incrementodesusprecioslesobliga a reducir sus márgenes de beneficio o incrementar el precio finaldesusbienesoservicios».No obstante, el experto señala que la parte macroeconómica es la que másestáafectandoalosmercados financieros. «La falta de suministro genera, por un lado, que la inflación sigua alta y, por el otro, la posibilidad de que muchas compañías se veanobligadas a limitar o incluso paralizar suproducción por el aumento de los precios. La alta inflación está obligando a los bancos centrales a subir los tipos de interésdeunamanera rápiday contundente con el objetivo de estabilizar los precios, que se encuentran en máximos de las últimas cuatro décadas cuando gran parte de la subida se debe a los precios de las materias primas energéticas.Elmayor temordelos inversores en estos momentos es queunainflaciónprolongadayun escenariodetiposaltosnos lleven a un proceso de desaceleración quedeprimalaeconomíayreduzca considerablemente el consumo. Unas menores perspectivas de crecimientoobligana revisar a labajalasvaloracionesdelascompañías cotizadas», concluye. C. R. MADRID

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 Laintegracióndelaspersonascon discapacidad en el mercado de trabajodistadesersatisfactoriaen España. Según laúltimaEncuesta deDiscapacidad,AutonomíaPersonalySituacionesdeDependencia (EDAD-2020) del Instituto Nacional de Estadística (INE), analizada por el servicio de estudios deFuncas, el númerodepersonas con discapacidad en edad laboral (16-64años)rondalos1,58 millones, loquerepresentael37% del total de discapacitados (4,32 millones). Si bienesunaciframás alta que la que arrojó la EDAD2008hacealgomásdeunadécada (1,47 millones), la tasa de prevalenciadepersonas condiscapacidad sobre el total de la población en edad laboral se mantiene en torno al 5%. «Pobre» integración Losindicadoresclavedelmercado de trabajo evidencian la «pobre» integración de las personas con discapacidad en España: su tasa de actividad asciende a 33,5%, 40 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de toda la población; su tasa de empleo (23,4%) representa aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%), en tanto que su tasa de paro (30,2%) dobla la de la población total (15,6%). ¿Cuáles son las razones? La mayoría de las personas con discapacidadenedad laboral que no han trabajado nunca alegan como razón de su inactividad la propiadiscapacidad (así lohacen el 53,1%de lasmujeres y 75,2%de hombres). Pero es posible que algunaspersonasseaninactivaspor haberdesistidodebuscar trabajo, bien porque lo han intentado repetidamente sin éxito, bien porque, anticipando el fracaso, no toman la decisión de hacerlo. En cuanto a las personas con discapacidad no ocupadas que quieren trabajar (84.100 mujeres y 76.200 hombres), cabe preguntarsecómobuscanempleo.Según la EDAD- 2020, el 64,1% de esas personasutilizaloscontactospersonales como principal método para encontrar un puesto de trabajo, una proporción considerablemente más elevada que la de aquellosqueafirmanrecurriralos servicios públicos de empleo (SEPE) (40,5%). La preferencia R. E. MADRID ►Su tasa de empleo representa un tercio de la observada en la población general El paro entre las personas con discapacidad dobla el total por los amigos y familiares en la búsqueda de empleo es lógica, dadoqueresultamásprometedora: el 38,5% de las personas con discapacidad que tienen empleo afirmanhaberloencontradoatravés de contactos entre su círculo familiar y de amistades, mientras que soloel 4,5%de ellas loencontrómediante el SEPE. Desde Funcas afirman que «queda mucho trabajo por hacer por la integración laboral de las personas con discapacidad. Dos retosaparecenconclaridad: reduciralmáximoel grupode los inactivos por «desistimiento» o «anticipación de fracaso» en la búsquedadeempleo(uncolectivo demagnitudhoydíadesconocida, peroprevisiblementenumeroso), y ayudar a encontrar empleo a aquellas personas con discapacidadquedeseantrabajar,demanera que el paro en este colectivo se reduzca significativamente». Las tasas de prevalencia de las personas con discapacidad van aumentando a lo largo de la vida laboral. Así, el porcentaje de población con discapacidad de 55 a 64 años (13,7%) sextuplica holgadamente el porcentaje de población de 16 a 34 años, situado en torno al 2%. RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS NO TRABAJAN PERSONAS QUE NUNCA HAN TRABAJADO PERSONAS QUE HAN DEJADO DE TRABAJAR TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO 73,4% 78,2 68,7 62% 67,3 56,6 30,2% 29,9 30,5 33,5% 33,3 33,7 23,4% 23,3 23,3 15,6% 14,4 17,5 Personas discapacitadas Población total De 16 a 64 años Aparición o agravamiento de la discapacidad Despido o quedar en desempleo Jubilación anticipada relacionada con la discapacidad Otras razones de salud Voluntariamente Otras razones Jubilación Debido a su discapacidad Por estar estudiando Otros motivos personales o familiares Otras razones Otras razones de salud 43,5% 64,2% Fuente: Funcas EFE Muchos discapacitados no buscan trabajo por miedo a fracasar El año 2022 terminará con una tasa de desempleo del 13,4% Elfinalde lacampañadeverano se ve siempre reflejado en losregistrosdeempleodelmes de agosto. Así, los datos facilitados por el SEPE la semana pasadaanunciaron lapérdida de 189.963 afiliados medios a la Seguridad Social y la suma de 40.428parados. Se tratadel peor dato de agosto de los últimostresaños,cuandolapandemianohabíairrumpidoaún en España. Las cifras de empleo registradas por el portal de empleo InfoJobs en el últimomes con 205.224vacantessuponenuna caída del 10% respecto al pasado julio, cuando la compañíaalcanzólas228.620.Sibien es ciertoque, comparando los datos con los cosechados en agosto de 2021, el incremento del númeropuestos ofertados endichoperiodoesdehastael 21,5%. Unos resultados que confirmanelpositivoimpacto que ha tenido el turismo en nuestro país este agosto. Sin ir máslejos, lacategoríaTurismo y restauración es la que más crece respecto a hace un año: un 95%, superando las 21.000 vacantespublicadas.Losdatos de InfoJobs señalanque el volumen total depuestos ofertados entremarzo y agosto en la categoría de turismo y restauración ha triplicado las cifras de 2021. Así, el año pasado en el portal de empleo se ofertaron 49.340 vacantes durante esos 6meses,mientras que en 2022 se han alcanzado los 146.598 puestos ofertados (una variación del 197% interanual). Lasbuenasperspectivasdel turismo tanto internacional como nacional unidas a un crecimiento sostenido del mercadolaboralenlosúltimos 18 meses han llevado a que el volumen de vacantes en 2022 haya superado ampliamente alejercicioanterior.Enpromedio, el total de puestos de trabajo ofertados cada mes ha triplicado el de 2021. Las categorías Comercial y ventas, AtenciónalclienteyCompras, logística y almacén lideran la creación de empleo. T. E. MADRID 40,5% afirma recurrir a los servicios públicos de empleo para encontrar trabajo 64,1% utiliza los contactos personales como principal método para conseguir empleo 5% porcentaje de las personas con discapacidad sobre el total de la población

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Benito Cadenas Noreña FacultaddeCiencias EconómicasCEPyR. Universidad CEUSan Pablo Ignacio Rodríguez Burgos «Cloudmoney» Brett Scott DEBATE 288 páginas, 20,80 euros El autor presenta una enloquecedora crónica del cambio de paradigma del sistema financiero global paramostrar cómo las altas finanzas y las grandes compañías tecnológicas se han aliado con el objetivo de remplazar el dinero físico. «Dineroypoder enel Tercer Reich». David de Jong. PRINCIPALDE LOSLIBROS 446 páginas, 30,95 euros El periodista de investigación David de Jong revela la verdadera historia de cómo las dinastías industrialesmás ricas de Alemania amasaron dinero y poder colaborando con el Tercer Reich, y cómo estos magnates se apropiaron de negocios judíos. «Introduccióna laEconomía» Juan Torres PIRÁMIDE 368 páginas, 29,40 euros Estemanual presenta, con lenguaje asequible y planteamientos básicos, el abanico general de los problemas y planteamientos que forman el cuerpo doctrinal de la Economía sin limitarse a ofrecer solo aspectos parciales. «El inversor inteligente» BenjaminGraham DEUSTO 808 páginas, 21,05 euros Considerado el más importante consejero en inversión del siglo XX, BenjaminGrahamenseñó e inspiró a financieros de todo el mundo a través de este libro que se convirtió en la biblia del gremio ya desde su primera publicación en 1949. Libros ►ALESSANDRA BRANCACCIO Cloudera, la empresa de datos en la nube híbrida, ha anunciado su nombramiento como nueva Partner Sales Account Manager para las regiones de Iberia e Italia ►CHAROGARCÍA Santalucía la ha designado nueva directora corporativa de Personas del grupo. En su nueva responsabilidad, se encargará de la definición de las políticas globales de Recursos Humanos ►BEATRIZPAVÓN Ha asumido, desde el pasado día 1, el liderazgo del área de PEMAdeMarsh en sustitución de Javier Goizueta. Se incorporó aMarsh en 2021 para responsabilizarse del área de Transactional Risks ►SILVIA HERNÁNDEZ Ha sido nombrada recientemente nueva directora de sector Financiero y Seguros deMicrosoft Ibérica. Asimismo, se incorporará al comité de dirección de la compañía ►FRANMURCIA Howden Iberia, brokers de seguros, ha fichado al exjugador de baloncesto profesional y experto enwellbeing corporativo para desempeñar el cargo de Global Well-being Director ►SANTIAGOVILLA Es el nuevo Regional Officer de la zona International Mediterranean & Latin America de Generalli, que incluye Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Grecia, Portugal y Turquía ►LARS PETERSSON Se unirá aVelux el próximo 1 de noviembre como nuevo CEO de la compañía en sustitución de David Briggs. Actualmente, es presidente y director ejecutivo deHempel ►ROCÍOLÓPEZ Desempeñará, a partir de ahora, el cargo de CIO para España y Portugal de ING. Cuenta conmás de 15 años de experiencia en diversos puestos de tecnología, gran parte de ellos en la entidad Nombramientos Los últimos datos del paroregistradoydela EPAapuntanyaauna clararalentizaciónde laeconomía.Sinembargo,desde el Gobierno dicen que el empleo está ganando en estabilidad, creandouna falsa sensación de seguridad. Porque, ¿realmente esta explosión de contratación indefinida beneficiaaalguien?Unanálisisriguroso de los datos demuestra que el aumento de la contratación indefinida (másdeunmillón, ha señalado el sindicato USO)ylareduccióndelempleo temporal consecuencia de la reforma laboral, fomenta ese crecimiento artificial de los fijos discontinuos. Este contrato camufla la temporalidad clásicadelmercadolaboralespañol, yaquecuando trabajaesafiliado de la Seguridad Social y cuandono lohacedesaparece, ynoconstacomoparadoregistrado. Esta figura se está utilizando especialmente para contratar jóvenes en sector servicios en general, y no tan jóvenes en la educación, en particular. A efectos prácticos, el pasar de temporal a fijo discontinuo no supone mucho, salvo que te prometenquetecontrataránel año próximo. ¡Si te necesitan! Esta precariedad indefinida profundizaunmercadode trabajo de dos velocidades, en el que los discontinuos tienen menos posibilidades. Por una parte, resultará difícil que un banco conceda préstamos para viviendaaquienes trabajen en esta modalidad. Por otra, estos trabajadores cotizan a la Seguridad Social con unascantidades tanbajas, que noobtendránunapensiónsuficiente en su retiro. Esdecir, traselveranolatemporalidadpermanece.Seestán maquillandolosresultadoscon unaaparentemejoraquebeneficia en granmedida al gobierno de coalición y muy poco a los trabajadores. Fijos discontinuos Opinión El Banco Central Europeo (BCE), como si fuera el alcaldede Vigo, enciende todas sus luces. Los haces lumínicos llegan hasta la Reserva Federal enEstadosUnidos y a lo más profundo de nuestros bolsillos y necesidades. Unos reflectores que oscilan, en el oscurohorizonte económico, entre domesticar la inflación yuna recesióna la vueltade la Navidad. Lagarde, con tardanza, ha entrado con fuerza en la política de la carestía del dinero, con la mayor subida de tipos de interés de su historia, 75 puntos básicos. El otoño será empinadoy el invierno resbaladizo con hipotecas y créditos más caros y restrictivos. En estas, el gasóleo y el gas siguenencareciéndose, loque augura calefacciones más onerosas y costes de producción más elevados. El BCE cambia su política monetaria que, con su inundaciónde dinero barato ante la COVID, generó buena parte de la inflación. Aunasí, su responsabilidad y recetas son limitadas. Aumentar los tipos de interés no evita que Vladimir Putin siga utilizando la energía como arma en laGuerradeUcrania, según vaya torciéndose su «Operación Especial». Europa cuenta con reservas de gas para superar este invierno, ¿yel próximo?Tampoco está en las manos del BCE el futuro de Italia tras las próximas elecciones, ni el endurecimiento de las relaciones entre Bruselas y Londres. Los políticos de la Unión Europea no deben esconderse bajo las faldas de Lagarde. Están obligados a enfrentarse a sus propios fantasmas, como la «estanflación» y, además, a la incapacidaddel ReinoUnido de aceptar que el Brexit no le devolverá su Imperio y a Moscú que sueña con reconquistar el suyo. Luces de recesión Opinión

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 José Antonio Vera 1,69% El patrimonio conjunto de los fondos de inversión y de las sicavs (sociedades de inversión de capital variable) nacionales se situó al cierre de agosto en 339.443 millones de euros, un 1,69%menos que en el mes anterior 8% El precio de la vivienda libre subió un 8% en el segundo trimestre en tasa interanual, medio punto por debajo del crecimiento del trimestre anterior, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que elabora el INE ►CRISTINARUIZ Banco Santander ha nombrado a la exconsejera delegada de Indra TI directora de Transformación de la entidad financiera en España. Ya formaba parte del Consejo de Administración del banco desde el año pasado ►GONZALO GORTÁZAR CaixaBank ha sido reconocidacomo «Mejor Entidadde BancadeParticularesdel Mundo 2022» en losWorld’s Best BankAwards UEqueotorga Global Finance ►BEATRIZBLASCO Es la nueva directora general de Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA). Liderará la estrategia de la asociación con el fin de impulsar la defensa de este sector ►MARTAECHARRI N26 ha anunciado el lanzamiento para sus clientes en España de «N26 a Plazos», una solución de pago flexible que permite fraccionar compras entre tres y seis plazos En Mayúsculas des superficies, se perjudica al pequeño comercio, pues los supermercados bajarían los precios hasta cotas imposibles de igualar. Ensegundo lugar, el problemade si ese«topevoluntario»puedeser soportadodesdeel puntodevista delarentabilidadporproductores, transportistas y mediadores en general, a losque trabajar entales circunstancias les puede resultar más gravoso que productivo. La opción del «tope obligatorio» por la que se optó en Venezuela y Argentina es aún mucho peor. Se conmina a la cadena alimentaria anosuperarunpreciobajopreviamente establecido, insuficiente paracubrir costesbásicosdeproducción. La consecuencia inmediatafueeldesabastecimiento,los lineales vacíos y el cese de la actividad, pues al perder dinero, los afectados preferían parar. Tanto Maduro como el kirchnerismo respondieronconhostigamiento, sanciones y hasta detenciones, lo queagravó lasituación. Lasoluciónalproblemanoestá en topar losprecios, sinoenbajar el IVAydeflactarel IRPF. Peroeso no legustaaSánchez. Lode topar lospreciosde determinadosalimentos noesunamedidanueva. Seha llevadoa lapráctica en Francia, Argentina y Venezuela.IdeagenialdeYolandaDíaz usurpandofuncionesdelministro de Agricultura, planteada al principiocomodecisióndeobligatorio cumplimiento y, después, como unacuerdovoluntarioentredistribuidoras y supermercados. Algo parecido hizo Sarkozy en Francia conmotivodelaprimaveraárabe, conresultadoinciertoyescasaduración temporal. Si se promueve unconveniodeesetipoalasgranOpinión 45Líneas Desabastecidos por tope de precios

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS casmás admiradas delmundo según la publicación «Drinks Internacional», lleva a cabounproceso de recolección de forma nocturna y mecanizada para las variedades de Sauvignon Blanc y Verdejo abierta al público. Anochetuvolugarlaterceraedición «Noches de Vendimia» en Rueda (la experiencia volverá a repetirse el 17 de septiembre), donde los «wine lovers»pudieron adentrarse en la finca. Todo un viaje cargadodemisticismo, donde disfrutar de la primera fase de elaboraciónde los blancos deRamón Bilbao DO Rueda, que tiene lugardurantelanoche,cuandolas temperaturas disminuyen, para evitar posibles oxidaciones y fermentacionesdelauva.Lajornada comenzóconuncócteldebienvenidaenlaterrazadeRamónBilbao Ruedaconvistasalviñedo,situado dentro de una zona de especial protección para las Aves (ZEPA). Rosa Carvajal. MADRID ►En su finca en Ruedamuestra al público el proceso de elaboración de sus blancos Ramón Bilbao: una experiencia inmersiva para los «wine lovers» La enóloga jefa Sara Bañuelos en la finca Las Amedias LUISMA REYES A continuación los visitantes pudieron experimentar en primera personacómoserecolectael fruto de losmajuelosmás preciados de la bodega a través de una simulación de vendimiamanual –sí, a la antiguausanza–, pisando lasuvas depositadas en el lagar para extraer el mosto que contienen y elaborar el vino. Coincidiendo con la hora a la que llegan las primeras uvas vendimiadas, se descubrieron los procesos iniciales de vinificación de la nueva añada y se pudieron degustarmostosendiferentesesEn la localidad vallisoletana de Rueda, en la finca de Las Amedias, a 770 metros de altura, se alzan las bodegas de Ramón BilbaoRueda. Unafincacon65hectáreas de viñedo donde se elaborandesde 2016 los vinos blancos deRamónBilbaoDORuedaSauvignonBlancyVerdejo.Lamezcla de arcilla y arena, que se encuentra en la finca de Las Amedias permite que la humedad se conserve bien y junto al clima extremo de Rueda, a los aromas vegetalesdel hinojo, del anís, hacen la combinaciónperfectapara sacar el mejor vino blanco. Hace unpar de semanas que ha comenzado la vendimia en esta fincadondecadanocheserecolectan100.000kilosdeuva.Trascuatro años con sus bodegas en Rueda, Ramón Bilbao, una de las 50 martadosde fermentación. «Las levadurasqueenvuelvenlauva transforman el azúcar del mosto en alcohol enlosdepósitos.Las levadurastrabajanlas24horasdeldía, son imparables y dentro de 15 días obtendremos el vino», explicó la enóloga jefa de estas bodegas Sara Bañuelos. Los visitantes probaron el mosto, turbio y con un nivel de alcohol de entre 2 y 3 grados. «En diez días alcanzará los12y13gradosdealcohol.Buscamos que no solo sea alcohol y agua sino algo suntuoso. Esamanerade tener volumenen laboca se consigue con las lías, las levaduras muertas que se precipitan al fondo del depósito. Dentro de su pared celular hay diferentes compuestosquenosdanesasuntuosidad. Una vez obtenidas las mezclas de las lías hacemos la crianza sobre ellas», explica Sara Bañuelos. Los calores insólitos de este verano han provocado que la vendimia se adelante una semana. «Demomento va bien. Al calor le siguieron las lluvias, con algunas precipitaciones en forma de granizoquehizoqueseparara.Finalmente se reinició el 29 de agosto yduraráunmes. Paranosotros es importantequedurante lanoche haga frío porque realizamos vendimia nocturna precisamente paraque lauvaentre frescaen los depósitos y no arranque a fermentar», explica la enóloga. Al mosto le quedan diez días de fermentaciónhastaquesehagavino, peronoseráhastaenero-abrildel próximo año cuando podamos disfrutar del verdejo 2002 de RamónBilbaoRuedayenabrildesu Sauvignon Blanc. Marca centenaria La historia de Ramón Bilbao se remonta a 1896, a las calles de Haro, capital del vino de Rioja, donde se vendía su primer vino. En 1924 Ramón Bilbao funda su bodega en esta localidad. Un camino transmitido de generación en generación hasta 1966, año en que fallece sin descendencia el nieto del fundador, José Ramón Bilbao Pozo. En 1999 la empresa familiarZamoraCompany seune a Bodegas RamónBilbao, que actualmenteposee205hectáreasde viñedos propios. En 2016 abre su propia bodega enFinca Las Amedias,Rueda,unadelasdenominaciones españolas más icónicas y reconocidas. En 2019 entró en el ranking de las 50 marcas de vino más admiradas elaborado por «Drinks Internacional». Zamora Company y Ramón Bilbao cuentanen laactualidadconunporfolio demás de 15 marcas y operan enmás de 80 países. Cuenta con un porfolio de más de 15 marcas y operan en más de 80 países En 1999 la empresa familiar Zamora Company se une a Bodegas Ramón Bilbao Cada noche se recolectan 100.000 kilos de uva

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 A Assaf Luxembourg le apasiona promover Israel, su país natal, másalládelconflicto, promover sucultura, su«hub» empresarial y tecnológico, y su espíritu emprendedor. Israel ostenta el título de «Startup Nation» (Nación de empresas emergentes),unatraslacióndirecta del libro que relata la transformación de Israel y que el país ha adoptadocomolemapublicitario. Convertida en potencia mundial en innovación, Israel cuenta con másde6.500startupsactivasy350 centros de investigación y desarrollo. Sociodelaagenciacreativa Plus972,Luxembourg,estuvoesta semana en Madrid y Valencia invitado por la embajada de su país paraexplicar lasclavesdeléxitode las startups en Israel. ¿Qué elementos de la estrategia israelídeberíaadoptarelecosistema español? Imaginemos que eres una startup. Tienesunagranideayunprototipo funcional. Necesitas recaudar dinero.Estásperfeccionandotutono, estásmapeandoa inversores, asistiendo a eventos de startups, buscandoaceleradoras...Peropodrías estar perdiendo el tiempo y acabando con tu empresa. Debemos posicionarnoscomounlíderinnovador en la industria en laquenos encontramos y centrarnos en la comunidad empresarial a la que realmente queremos servir, en lugardetratardesobresalirenla«industria de las empresas emergentes». Por ejemplo Silicon Valley es estupendo, pero cada lugar debe tenersuidentidad.Hollywoodylos Ángelessonbuenosenlaindustria delentretenimiento,NuevaYorken elmundode lasfinanzas, Israel en las pequeñas tecnológicas, etc... España tiene que ver qué la convierteenúnica yno tratarde replicar loquehacenotros.Por tantoyo aconsejoalasstartupsquenosean solo startups, sinoempresas innovadoras en su industria actual. ¿Cuáles son lospasosqueha seguido Israel paragenerar tantas compañías tecnológicas? Nohuboun«plansecreto»del gobiernoparahacerlo, fueunprocesoquecombinólascaracterísticas de la cultura israelí, la política del gobierno y también la suerte. En mi opinión, lo que ha convertido a Israel en una «Startup Nation», ha sido: descubrir qué nos hace únicos y valiosos; refinar nuestro espacio en blanco en el mercado; contar con un grupo de excelencia; fomentar una cultura con un propósito común y contar tu historia a través de ese prisma. Por otrolado, siempreaconsejoleerel libro «Exit»quecontiene lasprincipales ideas, errores y lecciones del viaje de Naftali Bennett, que fueunexitosoempresarioe inversor tecnológico en serie israelí, muchoantes de ingresar a lapolítica y convertirse en el primerministro de Israel en 2021. Los empresarios internacionales que trabajancon israelíes, oque están Rosa Carvajal. MADRID Assaf Luxembourg Consultor de marketing «España tiene que apostar por lo que la hace única y aportar valor al mercado» El consultor israelí señala que el principal objetivo de una startup debe ser proporcionar innovación a su sector interesados en comprender la «StartupNation», pueden encontrar este libro útil y valioso para brindar una mirada a la «manera israelí» de hacer negocios, crear nuevas empresas y abordar los desafíos. ¿Qué interés puede tener para una empresa española invertir en compañías israelíes? Israelesunpaíspequeño,consolo nueve millones de habitantes, bueno para acoger a pequeñas compañías tecnológicas. Es un buen sitio para conocer startups, colaborarconellaseinclusocomprarlas. Enelmundo tecnológico, Israel es como si fuera un laboratorio de I+D y una oportunidad para las empresas que no forman parte de ningún mercado y también una oportunidad para las empresas de Israel de tender puentes con otrosmercados. ¿Cuándosedesarrollósupasión por promover Israel? Quería ayudar a la gente, a los inversores,alosempresariosdetodo elmundoqueveníanaIsrael.Muchodemi trabajoes encontrarme con gente de todo el mundo que vienea Israel por trabajo. A lo largo demi viaje, lamarca «Start-Up Nation» de Israel se volvió enorme, y así es como todo se conectó con los negocios, la innovación y elemprendimientodenuevasempresas. GONZALO PÉREZ Silicon Valley es estupendo, pero cada lugar debe buscar su propia identidad» La rotación de perfiles tecnológicos dobla al resto de sectores El sector de IT (tecnologías de la información) está viviendo unodesusperiodosmásdinámicos. Según una encuesta realizada por Technology by PageGroup,el58%delasorganizaciones han acelerado sus proyectostecnológicosacausa del impactodel covid-19. Este desarrollo ha dejado como consecuencia una gran rotación de las posiciones IT que obliga a las organizaciones a hacer un gran esfuerzo de atracciónyretencióndeltalento tecnológico. Mientrasqueel restodesectoresespañolestienenunnivel de movimiento interno entre el 12% y el 15%, en el caso de los perfiles tecnológicos esta variable se sitúa entre el 28%y el 35%. Además, aunque los nivelesderotaciónenel sector IT semantienenaltos durante todo el año, datos internos de Michael Page indican que los meses de octubre y noviembre, así comoabril ymayo, son los periodos en los quehayun mayor repunte de nuevas incorporaciones de profesionales, coincidiendo con la renovación de equipos. Por lo que respecta a las áreas en las que los profesionales cambianmás de puesto de trabajo, destaca la de Software, conun 28%de rotación; seguidadeCloudconun22%, ERP/aplicacionesconun17%, Data con un 15%, y, en último lugar, IT Governance con un 9%.Conrelacióna losperfiles, si bien las cifras de rotación sonelevadasentodas lasposiciones, destacan tres puestos en los que estos porcentajes sonespecialmentealtos:desarrolladorFrontEnd,encargado deprogramar el navegador de una web y una de las posiciones clave para cualquier proyecto digital; desarrollador Java, cuya labor se centra en programar en este lenguaje; y desarrollador DevOps, perfil híbrido entre development (desarrollo)yoperations(operaciones). El sector de la tecnología registra un aumento salarial del 20%, loque lohace tambiénmás atractivo. R. C. MADRID

Domingo. 11 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS Las empresas públicas, más comprometidas con los ODS que las privadas DREAMSTIME Agenda 2030 El éxito de la Agenda 2030 dependerá, entre otros factores, de la involucracióndelasempresascomo agentes clave de desarrollo, con la sumadesusaportacionesalasrealizadas por los estados y la sociedad civil. En este sentido, el compromiso del sector empresarial público con la sostenibilidad es fundamental,puespresentalapotencialidadde actuar como ejemplo y fuerza tractora para otras empresas. En este sentido, según el último estudio del Pacto MunR. C. MADRID ►Un 96,3% de ellas realiza acciones relacionadas con la Agenda 2030, 14 puntos más que en el sector privado Empresas públicas, motor de impulso de los ODS empresa. Así, de acuerdo con los datos extraídos de la consulta, en el plano interno, más del 36% de estas empresas realizan formación a directivos, amandos intermedios y a la plantilla; mientras que en el plano externo únicamente un 6% forma enODS a sus proveedores. Las empresas públicas se centran en lasmedidas sociales y son menos ambiciosas en el área medioambiental. En cuanto a la materializacióndeloscompromisosenaccionesconcretas, lasempresaspúblicasemprendenespecialmentemedidasdeconciliación laboral y flexibilidad horaria (80%); de paridad entre géneros, centrándose especialmente en la elaboración del plan de igualdad (70%);deteletrabajo(70%)ysobre digitalización (66%). En el plano medioambiental, sinembargo, seobservanporcentajes de aplicación menos elevados, que las sitúan en los datos mediosdelconjuntodelasempresas. Eneste sentido, llama laatención que, a pesar de ser el ODS 7 uno de los Objetivosmás trabajados, tan solo la mitad de las empresas públicas apuestan por la utilizacióndeenergíasrenovables. En relación con la reducción de emisiones, el compromiso de estas empresas se encuentra por debajo del 50% y solo un 44%miden su huella de carbono. Por último, el logro de los ODS está directamente relacionado conuncambioenelparadigmade las finanzas, de modo que éstas viren a la financiaciónde carteras yproductosdecaráctersostenible. En este sentido, el 24%de las empresaspúblicas ya incluye impactosyavancesenODSdentrodesu memoria de sostenibilidad y un 22%dispone de una estrategia de finanzas o inversión sostenible, sietepuntospor encimade lamedia.LosODSsehanconvertidoen El sector público se centra más en las medidas sociales y menos en el área medioambiental dialdelaONUEspaña,elcompromiso de estas entidades con los ODS se encuentra por encima de lasdelsectorprivado.Enconcreto, de las cerca de 120 empresas públicas consultadas, el 96,3% de estasllevaacaboaccionesrelacionadascon losámbitosde losODS, loque supone14puntospor encima de las de naturaleza privada. Enesteaspecto,destacancomolos Objetivos más trabajados el 7, sobre sobre energía asequible y no contaminante(66%); elODS5, sobre igualdaddegénero(65%); el 8, de trabajo decente y crecimiento económico(58%);yelODS9,sobre industria, innovación e infraestructura (54%). Se trata, además, de empresas conunaltoconocimientodelmarcodeNacionesUnidas.Dehecho, éste se sitúa en un 95%, casi once puntos por encima del sector privado. Para alcanzar ese nivel, la formación en sostenibilidad es fundamental dentro y fuera de la elmarcode referencia en sostenibilidad y cada vez sonmás las entidadesdenaturalezapúblicaque los integranen sus estructuras organizativas. Así, el 37%de las empresas públicas consultadas ha establecidouna estrategiade sostenibilidad alineada con los ODS y el 50% los ha integrado en los diferentes departamentos de la empresa. Una vez más, las públicas superan en porcentaje a las privadas, con 12 puntos más en este último aspecto. La apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sosteniblellegatambiénalosproductos y serviciosdeestas entidades, conun42,3%de lasempresas públicas consultadas que ha desarrollado productos o servicios que contribuyen a losmismos. Pero para saber si esta integración del marco en la estructura organizativa está repercutiendo positivamente en la consecución delosODS,esimprescindiblerealizarunseguimientoyevaluación. Aeste respecto, y enbase a los datos recogidos en la consulta, un 61,2% de las empresas públicas mide y evalúa su contribución al desarrollosostenibleylosODS(vs 51%delasempresasprivadas)yel 25% la realiza a través de indicadores y objetivos cuantificables. Claves ►En 2015, los líderes del mundo aprobaron la Agenda 2030 para el DesarrolloSostenible, que tiene por objeto poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y combatir el cambio climático. ►Para alcanzar los Objetivos deDesarrollo Sostenible, se reconoce que deben unirse todos: los gobiernos, la sociedad civil, los científicos el mundo académico y el sector privado.

LA RAZÓN • Domingo. 11 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 MERCADO CONTINUO 0,29% 13.088,21 -17,61% 0,96% 7.351,07 -0,45% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) 0,73% 6.212,33 -13,15% CAC 40 (París) 0,79% 22.094,56 -19,21% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue Vie IBEX 35 (en puntos) Semana Sep Nov Ene Mar May Jul Sep 8.033,10 Año 09/09/2022 01/09/2021 Caixabank 3,328 8,55 Téc. Reunidas 6,780 8,18 Bankinter 5,590 7,75 Banco Sabadell 0,745 6,93 Soltec 5,285 5,60 Gam 1,185 5,51 Unicaja 0,937 5,38 BBVA 4,852 4,27 Grifols B 8,560 4,02 Acerinox 8,938 3,60 Valor Último Dif (%) Cevasa 7,150 Tubos Reunidos 0,302 -8,04 Meliá Hotels 5,530 -7,51 Vocento 0,650 -5,97 Pescanova 0,395 -5,50 Audax 1,035 -5,48 Telefónica 3,929 -5,40 Miquel Costa 11,580 -5,18 Bodegas Riojanas 3,440 -4,86 Elecnor 10,650 -4,46 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 1,69 -2,05 1028,17 España 2,85 -0,42 402,29 Francia 2,27 -1,26 1008,18 Italia 4,02 -1,32 244,30 Portugal 2,75 -0,40 483,40 Reino Unido 3,13 -1,71 223,14 España 115,80 1,89 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 1,004 0,42 Libra esterlina 0,866 -0,35 Franco suizo 0,965 -0,56 Yen japonés 143,150 -0,66 Corona sueca 10,665 -0,36 Dólar australiano 1,468 -0,86 Dólar canadiense 1,310 0,04 Dólar Hong Kong 7,881 0,41 Zloty Polaco 4,704 -0,03 Dólar Neozelandés 1,644 -0,42 1 euro Día (%) Letras a 3 y 9 meses 13/09/22 Bonos y Obligaciones 15/09/22 Letras a 6 y 12 meses 04/10/22 Aperam 0,4250 16/09/22 Bankinter 0,0741 29/09/22 Ebro Foods 0,1900 03/12/22 Inditex 0,1650 02/11/22 7.862,70 7.855,90 1,27% -7,81 % En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 1,891 Media mes Acciona 199,700 10.954,87 2,67 211,00 128,40 18,80 Acciona Energía 42,180 13.966,81 2,06 44,20 26,00 29,47 Acerinox 8,938 2.335,96 3,60 12,91 8,12 -21,49 ACS 23,010 6.639,29 0,71 26,94 19,85 -2,38 Adolfo Domínguez 4,160 37,38 -0,74 4,40 3,25 9,47 Aedas 17,120 810,69 0,95 25,70 16,04 -28,96 Aena 120,150 17.902,50 -1,21 155,90 114,45 -13,44 Airbus 96,460 76.291,58 1,15 121,00 88,91 -14,26 Airtificial 0,072 96,42 2,51 0,10 0,07 -16,38 Alantra 12,800 494,48 -1,92 17,10 12,50 -16,34 Almirall 9,170 1.650,88 0,23 12,74 8,77 -17,40 Amadeus 52,160 23.471,01 2,90 64,92 48,86 -12,54 Amper 0,176 197,12 0,23 0,28 0,17 3,16 Amrest 4,355 955,06 -0,79 6,78 3,51 -27,42 Aperam 26,600 2.137,50 2,82 56,00 24,96 -44,40 Applus 6,865 1.070,30 1,95 8,98 6,02 -15,09 Arcelor Mittal 22,915 20.347,63 1,35 33,02 20,55 -19,24 Arima 8,000 227,44 2,56 9,86 7,00 -12,85 Atresmedia 2,740 614,37 -0,75 4,09 2,62 -17,87 Atrys 5,940 431,55 -0,34 10,85 5,58 Audax 1,035 461,87 -5,48 1,45 0,93 -17,86 Azkoyen 6,080 148,66 1,00 8,08 4,74 17,83 Banco Sabadell 0,745 4.211,22 6,93 0,95 0,57 25,85 Banco Santander 2,535 42.632,59 2,94 3,48 2,32 -13,79 Bankinter 5,590 5.053,43 7,75 6,27 4,01 23,97 BBVA 4,852 30.981,73 4,27 6,12 3,97 -7,58 Berkeley 0,232 103,42 0,22 0,50 0,13 54,67 Bodegas Riojanas 3,440 17,40 -4,86 3,98 2,80 7,50 Borges-Bain 2,960 68,50 0,00 2,96 2,50 13,85 CAF 28,650 983,86 2,15 38,00 24,30 -21,72 Caixabank 3,328 27.099,90 8,55 3,64 2,41 37,86 Cash 0,678 1.037,13 -0,58 0,74 0,59 8,31 Catalana Occidente 28,700 3.432,00 -2,41 30,90 23,15 -4,33 Cellnex Telecom 38,150 25.984,29 -0,78 51,70 35,39 -25,46 Cevasa 7,150 166,26 8,00 6,50 2,14 CIE Automotive 23,360 2.877,47 -2,76 28,44 18,68 -14,62 Clínica Baviera 19,750 322,07 -1,00 25,60 19,40 -6,84 Coca Cola 47,640 22.058,16 -2,31 54,55 39,42 -3,76 Corp. Fi. Alba 46,850 2.769,31 -1,27 57,00 46,10 -9,03 Deoleo 0,275 140,00 1,28 0,44 0,26 -5,17 Dia 0,013 772,27 -0,76 0,02 0,01 -17,61 Dominion 3,790 602,63 -1,04 4,84 3,40 -19,10 Duro Felguera 0,730 70,56 -4,15 1,11 0,64 -16,71 Ebro Foods 15,900 2.446,46 1,01 17,40 15,30 -5,81 Ecoener 6,080 341,69 -1,36 6,60 4,22 38,18 Edreams 5,350 672,48 -0,56 10,14 4,31 -44,85 Elecnor 10,650 935,25 -4,46 13,40 9,68 1,43 Enagás 17,770 4.654,25 -2,87 22,30 17,31 -12,89 Ence 3,498 863,43 -0,23 3,83 2,28 54,51 Endesa 17,475 18.475,22 3,11 21,06 16,91 -13,49 Ercross 3,115 297,04 0,67 3,91 2,60 4,88 Ezentis 0,073 33,85 0,00 0,22 0,05 -59,44 Faes Farma 3,990 1.240,02 0,13 4,29 3,07 14,72 FCC 9,130 3.984,56 2,36 11,46 8,87 -17,60 Ferrovial 25,160 18.564,66 0,85 27,63 21,92 -7,60 Fluidra 15,760 3.094,85 1,46 35,25 14,93 -55,23 Gam 1,185 186,85 5,51 1,55 1,05 -20,74 Gestamp 3,458 1.985,52 -3,73 4,70 2,78 -22,29 Grenergy 36,540 1.024,36 2,17 42,32 21,80 26,00 Grifols 12,470 5.386,28 2,11 20,28 11,26 -26,10 Grifols B 8,560 2.246,95 4,02 12,57 7,48 -15,33 IAG 1,275 6.321,23 2,55 2,14 1,20 -25,21 Iberdrola 10,710 68.106,22 2,38 11,49 8,47 2,88 Iberpapel 13,550 151,25 1,48 19,25 13,35 -24,72 Inditex 21,470 66.945,68 -0,28 29,06 18,55 -24,75 Indra 8,020 1.422,95 3,04 11,03 7,52 -15,76 Inm. Colonial 5,820 3.140,56 0,44 8,49 5,68 -29,45 Inm. del Sur 7,680 143,38 -2,78 8,62 7,62 -0,26 Innovate S. 0,558 32,19 -1,41 0,79 0,51 -20,96 Lar España 4,650 390,01 0,65 5,60 4,58 -9,18 Libertas 7 1,160 25,42 0,00 1,99 0,98 -25,64 Línea Directa 1,072 1.167,87 1,15 1,62 1,03 -33,35 Lingotes 6,920 69,20 -1,96 12,20 6,80 -42,33 Logista 19,880 2.636,42 1,66 20,76 14,72 13,41 Mapfre 1,652 5.093,58 -1,34 2,01 1,53 -8,50 Mediaset 2,826 886,26 -0,29 5,43 2,70 -31,24 Meliá Hotels 5,530 1.210,00 -7,51 8,24 5,20 -7,86 Merlin Prop. 9,205 4.317,19 1,69 11,11 8,37 -3,81 Metrovacesa 6,870 1.046,57 0,00 7,76 5,85 -3,51 Miquel Costa 11,580 471,20 -5,18 13,78 11,30 -11,60 Montebalito 1,330 42,56 -1,47 1,58 1,26 -10,74 Naturgy 27,520 26.674,08 -0,87 30,05 22,07 -3,88 Naturhouse 1,670 100,50 0,00 2,14 1,65 -13,25 Neinor 10,520 835,08 1,73 12,20 9,82 1,28 Nextil 0,378 123,71 -0,53 0,49 0,36 -5,88 NH Hoteles 2,920 1.268,02 -1,04 4,03 2,83 -3,95 Nicolás Correa 4,990 61,09 -1,01 6,20 4,80 -16,83 Nyesa 0,002 13,47 0,00 0,01 0,00 -47,73 OHLA 0,570 338,71 -0,89 1,12 0,54 -44,12 Oryzon 2,375 129,24 -1,46 3,35 2,04 -12,04 Pescanova 0,395 10,83 -5,50 0,49 0,35 -10,63 PharmaMar 58,220 1.073,03 0,14 78,30 46,50 2,10 Prim 13,000 226,75 -3,65 15,75 12,90 -10,65 Prisa 0,457 338,11 -0,21 0,72 0,42 -19,20 Prosegur 1,787 977,61 -0,17 2,47 1,56 -22,64 Realia 0,980 795,66 0,00 0,99 0,79 23,12 REC 18,075 9.771,90 -1,43 20,05 15,82 -4,99 Reig Jofre 2,550 201,55 -0,58 3,55 2,48 -21,78 Renta 4 9,340 380,07 -1,06 10,30 9,00 -7,52 Renta Corp. 1,550 52,46 0,00 2,20 1,51 -10,40 Repsol 13,110 19.011,86 -0,47 16,23 10,28 25,62 Rovi 46,700 2.514,99 -1,97 74,90 45,10 -36,72 Sacyr 2,292 1.487,29 1,45 2,71 1,80 0,26 San José 3,870 253,60 -2,54 5,21 3,81 -21,02 Siemens Gam. 17,950 12.229,93 0,47 21,70 12,56 -14,81 Solaria 21,040 2.627,72 2,68 24,65 12,08 22,90 Soltec 5,285 509,64 5,60 6,80 3,37 -14,62 Squirrel 3,030 282,23 2,26 3,90 2,86 -18,11 Talgo 2,675 331,16 0,58 5,44 2,55 -49,72 Téc. Reunidas 6,780 378,42 8,18 10,06 5,71 -2,45 Telefónica 3,929 22.719,78 -5,40 4,96 3,62 5,07 Tubacex 2,170 281,17 -2,02 2,64 1,50 44,47 Tubos Reunidos 0,302 52,58 -8,04 0,42 0,28 8,05 Unicaja 0,937 2.488,91 5,38 1,09 0,69 7,83 Urbas 0,015 61,41 2,74 0,02 0,01 12,59 Vidrala 63,200 1.885,98 1,44 87,50 60,50 -27,02 Viscofan 56,850 2.641,20 0,18 58,10 48,92 -0,09 Vocento 0,650 80,56 -5,97 1,10 0,63 -30,85 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 7.842,20 Lun Mar Mie Jue Vie 0,993 1,001 1,000 0,999 0,991 Vie Lun Mar Mie Jue 1,896 1,874 1,921 1,903 Lun Mar Mie Jue Vie 87,83 95,23 88,72 91,70 92,89 7.916,80 8.035,60 8.991,50 MAYORES BAJADAS SEMANA 1,913 El Ibex 35 inicia elmes con ligeras subidas en una semanamarcada por la decisión de tipos de interés del Banco CentralEuropeo. El restode las plazas del Viejo Continente acompañan al selectivo españolenlosavancesmientrasque Wall Street recupera parte del terreno perdido en verano. Traslaúltimasubidadetipos por partede laReservaFederal estadounidense, todas las miradas estaban puestas esta semanaen ladecisiónque tomaseelBCE.Lasopcionesgiraban entornoaunasubidademedio punto porcentual o una más agresivaquellegarahastalos75 puntos básicos. El jueves salimos de dudas y vimos cómo el organismopresididoporChristine Lagarde optaba por tomar la sendamás dura en cuanto a tipos de interés ydejaba el precio oficial del dinero en 1.25%, unos niveles que no se veían desdehacemásdeunadécada. Estadecisiónsirviócomobalón deoxígenoparaunsectorcomo el bancario, al queúltimamente todas las noticias le benefician.ValorescomoBankintero Caixabankcerrabanlasemana con avances cercanos al 10% mientrasqueotroscomoBBVA ySantander lohacíanconsubidas del 5%. El ladonegativotienequever también con el ámbito financiero, el Euribor roza ya el 2%y pronostica un final de año especialmente duro para aquellos que, además de la lucha diariacontralainflación,deberánlidiartambiénconlasubida en la cuota hipotecaria. Trasladamoslamiradahacia las próximas semanas, en las que la cita más importante de lo que queda de mes vuelve a tener que ver con un banco central, la Reserva Federal (FED), que anunciará otra subida de tipos en apenas diez días. No hay visos de tregua. El BCE impulsa a la banca Opinión Javier Urones CFA, Head of sales de XTB Javier Urones

