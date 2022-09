2022-09-04_Tu Economia

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Las «proptech» agitan el sector inmobiliario ►Nuevos negocios digitales surgen en torno a una de las áreas de actividad más tradicionales de la economía. España se ha convertido en uno de los grandes «hub» de innovación europeos de este tipo de compañías Cristina Ruiz. MADRID El sector inmobiliario formapartedeaquellas áreas de actividad que habitualme n t e s e h a n considerado «tradicionales». Sin embargo, ha hecho suyo aquello de «renovarse omorir», y está inmerso en toda una revolución denominada proptech, quenoes otracosaque la incorporaciónde latecnologíaenlaempresainmobiliariaconvencional,unproceso que tomó fuerza durante la pandemia, pero que no ha parado de crecer desde entonces. «Se trata de una nueva tendencia que surge de la unión de Property (Real State) y Technology, y queseoriginabajoelparaguasdel fenómenofintech,enelquediversos sectores abrazan las tecnologías digitales para ofrecer nuevos servicios,productos,aplicaciones y herramientas alrededor de todo el negocio del sector y sus principales agentes: inmobiliarias promotoras,constructoras,tasadores, arquitectos...»,explicaMiguelÁngel Barrio, profesor de Programas de especialización de Fintech & Data Science del IEB. Los servicios que ofrecen este tipo de compañías son muy variados, y van desde la compra, venta o alquiler de propiedades, hasta servicios de reforma, construcción, mantenimiento, administración y gestoría. Desde que hace aproximadamente seis añosEspañaempezara a dibujar supequeño ecosistema proptech con apenas medio centenar de startups, el sector ha evolucionado mucho, tanto que, en estosmomentos, nuestro país esunodelos«hub»deinnovación inmobiliaria más importante de Europa. Y la tendencia es de crecimiento progresivo. Según los datos con los que cuentamapaproptech.com, recogidos en el informe «Radiografía del proptech en España», elaborado por API, en España existen actualmente514empresaspropFuente: API ¿Aumentará la facturación de la proptech ? ¿Contrarás a más personal? Sí 91,43% Sí 78,57% No 8,57% No 21,43% tech, unnúmeromuydestacable. Y es que si se comparan con los datos del informe «Proptech in Europe»,publicadosenagostode 2021 por Unissu, España es, en estosmomentos, el tercer país en número de empresas proptech después de Reino Unido (825) y Francia (547). «El crecimientode lasproptech se sitúa en estos últimos años en el entorno del 300% y la perspectiva esmás que interesante en los próximos años, basándose en la evoluciónde losactualesproductos y servicios, que siguen buscando una mayor sofisticación, involucrando la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o la Realidad Virtual y Aumentada», señala Ángel Barrio. Categorías Existenvariascategoríasenelámbito de las proptech. Como las focalizadas en la compra-venta (Idealista,FotocasaoClikalia); los modelosP2P, que facilitanconectar la oferta con la demanda (AirBnb,BadioHousfy); lasqueexplotan el big data para mejorar el análisisdenecesidades, tantotécnicascomofinancieras; lasquese centran en el IoT (Libelium); las basadas en domótica (domoticus); las que aprovechan la realidadvirtualyaumentada(Floorfly, Vitrio); las que facilitanaplicaciones específicas para la gestión inmobiliaria (Prinex); las centradas en aspectos financieros que buscanfacilitar serviciosde inversión e hipotecas (Housers, Invesreal, Urbanitae), o las que empiezan a analizar cómo explotar el blockchainparaasegurar el intercambiodeinformaciónentrecompradores, vendedores, inmobiliarias y administraciones públicas, llevandoel conceptode«smart contract»alacompra-ventayelalquiler en el sector inmobiliario. Asimismo, en Europa destacan dos tipos de tendencias. La del centro y este, donde dominan las startupsquedesarrollanservicios de arquitectura y gestión de proyectos; y lade sur, quecentraenel interésenelsectorresidencialylas tecnológicas que lo impactan, siendo el big data, inteligencia artificial,machinelearning,realidad virtual y realidad aumentada las más relevantes. La gran mayoría de proptech queformanpartedelmapadeAPI sonB2ByB2B2C,yestánubicadas en Barcelona (40%), seguida de Madrid (36%). En el resto de ciudades españolas, la presencia de empresasproptechesminoritaria, aunque, a medida, que se consoliden en estos mercados, pueden dar el salto al resto del territorio nacional, como, de hecho, ya está sucediendo. Inversión Elcrecimientodelsectorproptech en España en los últimos años es imparable.Unindicadorque,precisamente,avalaestaexpansiónes la cantidad de inversión levantada, quehadado lugar, incluso, a la creacióndefondosdecapital riesgo especializados en el sector. Estos inversores están inyectando grandes sumas de capital en este tipo de empresas, consiguiendo, asimismo, acelerar latransformación digital del sector inmobiliario. España ocupa el segundo puestoenel rankingdepaísesque atraen más inversiones al sector, conmás de 800millones de euros en 2021, superado solo por EstadosUnidos, que encabeza la lista, y las previsiones de crecimiento para 2022 son optimistas. De hecho, en los últimos dos años las inversiones en proptech han sido más cuantiosas, incluso enun escenario tan excepcional como el de la pandemia. Destaca, por ejemplo, la ronda definanciaciónde400millonesde euros cerrada por Casavo este verano. Esta inversión se compone deuna rondadecapital serieDde 100millones de euros, yuna línea de financiación de hasta 300 millones de euros, con lo que su capacidad de apalancamiento asciende a más de 500 millones de euros, garantizando recursos suficientesparael crecimientodesu negocioinmobiliario,centradoen un novedosomodelo de negocio, elcualestá basadoenlafiguradel iBuyer o Instant Buyer (comprador instantáneo). Esta startup italiana, que desembarcó en España en 2020, se encarga de realizar la compra de la vivienda de forma directa en apenas unos días eliminando el riesgodelaoperaciónparaelpropietario del inmueble, ya que se encarga de la compra de la propiedad,desureformaydesuposteriorventa.Sudirectorgeneralen España, Francisco Sierra, exresponsable ennuestro país deN26, considera que esta combinación de capital y deuda les otorga un músculo financiero muy grande, con el que consolidar su crecimiento en sus actualesmercados (Italia, España y Portugal), y acometer la expansión en nuevos territorios como Francia. «En un momento en que las startups están teniendo dificultades para captar financiación, la conseguidaporCasavoponedemanifiesto el interésqueactualmentehaypor laproptech,queestánsiendoahora las protagonistas de una ola de crecimiento en el mundo de la ►La compraventa de viviendas alcanzó las 174.075 operaciones en el primer trimestre de 2022, su mejor dato entre enero y marzo desde el mismo periodo de 2007, cuando se registraron 230.775, según recoge la estadística sobre transacciones inmobiliarias elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Esta cifra supone un aumento del 23%en la compraventa de viviendas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por comunidades autónomas, todas las regiones experimentaron aumentos en relación a 2021, destacando, especialmente, Canarias, donde el primer trimestre de este año la compraventa de viviendas ascendió a 7.961 operaciones, frente a las 5.204 del mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento de casi el 53%. En Baleares, el incremento fue del 39%, al pasar de las 3.226 transacciones entre enero y marzo de 2021 a las 4.492 que recoge el Mitma en los tres primeros meses de este año. Se dispara el número de transacciones

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 514 Empresas proptech *Marzo 2022 298 Empresas proptech BtoB y BtoBtoC *Marzo 2022 Los principales subsectores (%) Algunas de las compañías destacadas por categoría Reparto por comunidades RADIOGRAFÍA PROPTECH ESPAÑA Peer to peer 15 Peer to peer Sortware y CRM Big data Portales y marketplaces Imagen Smarthomes Inversión, Ibuyers Property management Hipotech Espacios compartidos Marketing Legal Oficinas inteligentes Scoring Scoring 2 Sortware y CRM 15 Big data 11 Portales y marketplaces 11 Imagen 11 Smarthomes 9 Inversión, Ibuyers 7 Property management 4 Hipotech 4 Espacios compartidos 3 Marketing 3 Oficinas inteligentes 2 Legal 3 77 74 59 57 55 45 35 25 21 16 15 13 12 10 Cataluña 122 Aragón 4 Baleares 2 C. Valenciana 12 C.-La Mancha 2 Murcia 6 Galicia 5 Asturias 2 País Vasco 5 Navarra 2 Madrid 108 Extremadura 3 Andalucía 21 Canarias 1 transformación tecnológica. La digitalización es la herramienta indispensableparalamodernizacióndel sectory,aunqueaúnqueda mucho por hacer, quienes no abracenlatecnologíasequedarán atrás», precisa Sierra. Hacepocosmesesdesembarcó enEspañaHuspy,compañíamultinacional consedeenDubai,que también quiere revolucionar la compra-ventadeinmueblesatravésde latecnología. «Acompañamos tanto a vendedores como a compradores en todo el proceso, ya que contamos con un equipo de asesores con amplia experiencia internacional que les orientan en todo momento, desde que seleccionan el inmueble hasta que cierran la transacción con el vendedor y reciben las llaves de su casa. También gestionamos sus préstamos hipotecarios, ya que también somos proveedores de crédito, enloqueesunaexperiencia completa para el usuario», indicaNunoSantos,directorgeneral deHuspyparaEspaña.Lacompañía ha hecho de nuestro país uno de susmercadosprioritarios en la regiónEMEA,dadoeldinamismo del sector, alquehacontribuido, a juicio de Santos, la adopción de estas herramientas tecnológicas, que ha facilitado las transacciones,haciéndolasmáságilesysencillas. «Españaesunmercadocon un gran potencial. Aunque ahora estamos centrados en Madrid, nuestro objetivo es extendernos por todo el país, para lo que esperamos incorporar a 120 personas este año, para comenzar el próximo ejercicio siendo líderes en nuestro segmento», añade. Independientemente de si se trata de una proptech o de una empresainmobiliariatradicional, lo que parece claro es que el futuro del sector pasa por la innovación y por la colaboración entre ambos modelos. En este sentido, GrupoLarhacreadoLarTech,una empresa que nace con el objetivo deafianzar sucompromisocon la innovación digital y que invierte en proyectos en los que las proptech son protagonistas. «Estas compañíasdigitalesestándesplegando nuevas formas de responder a las necesidades del sector y alosinteresesdenuestrosclientes, y resulta muy productivo colaborar con ellas. Estas empresas emergentes retan al ‘‘statu quo’’ con agilidad, generan nuevas ideasydisponendelconocimiento para escalar con rapidez. Las grandes corporaciones, por su lado, aportan un conocimiento másprofundoyunaampliaexperiencia del sector, además del capital para apoyar el desarrollo de estas iniciativas», indica SantiagoMillán, asesor de LarTech. Así,desdeelgrupo, inviertenen proyectos que desarrollan productos y servicios diferenciales, con aplicación dentro de sus áreas de negocio: residencial, retail o logístico. Son proyectos en los que desde Grupo Lar pueden aportarunvalor relevanteatravés de su experiencia, infraestructura o personal, que estén en fases iniciales ycon lasquecompartan unavisiónsobreel futurodel sector. Participan en una media de ocho operaciones anuales, con aportaciones de en torno a los 50.000 euros. Desde el lanzamientodeLartech,haceahoraun año, la compañía ha invertido en iniciativas de diferentes tipologías, como SaaS, marketplaces o construcción. Algunas de sus últimas inversiones han sido Kilimanjaria, Fragua o Ecómetro, y continúan en busca de nuevas oportunidades en proyectos disruptivos del sector. Tokenización Porsuparte,Tutellus,laplataforma que ayuda a desarrollar proyectos tokenizados, apuesta claramente por este sector. Hasta la fecha, han lanzado tresproyectosproptech, y nodescartanseguirprofundizando en este segmento, precisamente, por la cantidad de problemas que está resolviendo la tokenización. Unodeellos esReental, que sededica a la inversión en inmuebles tokenizados. Así, selecciona inmuebles para la compra, tokeniza el préstamonecesarioparaadquirirlo, reparte los dividendos mensualesporel inmueblealquiladoy, tras dos años, vende el inmueble recibiendo las plusvalías. En un contexto de dificultad para las startups de obtener recursos, ellas acaparan la atención El sector atrajo inversiones en 2021 de 800 millones de euros, solo superadas en Estados Unidos Continúa en la página siguiente

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Junto a esta iniciativa destaca Nash21,quetokenizacontratosde alquiler en formato NFT, con la particularidad de que el proceso también incluye una garantía de impago que asegura los mismos. Gracias a este formato, se puede venderelcontratodealquilerpara anticipar las rentas o utilizar el mismocomomediodepagoogarantía para préstamos. «La tokenización de un sector como el proptech está trayendo muchas ventajas y desde Tutellus queremos seguir siendo protagonistas del cambio. Por ejemplo, Nash21 está suponiendo una disrupción total en el sector proptech, pues, por primera vez en la historia,alguienhasolucionadoel problemadelafaltadeliquidezen el mercado de los contratos de alquiler.ConNash21,sepuedetokenizar bajo unNFT cualquier contratode alquiler yhacerlo líquido, cobrando la renta a tiempo real (sin esperar al día 5 del mes siguiente), vendiendo el contrato total o parcialmente, depositándolo como colateral y mucho más», expone Miguel Caballero, CEO y cofundador de Tutellus. Tokenización Gabriela Roberto Baró, cofundadora y Chief Business Officer de Nash21, indica que la tecnología Blockchain, utilizada a través del vertical de la tokenización, ha tenidomuchoimpactoenesteaparViene de la página anterior tado y está en etapa de plena implementaciónporpartedemuchas industrias. «La industria inmobiliaria fue una de las que más demoró en impactar la transformación digital, pero en este último año han surgidomuchas startups orientadas a este sector que están acelerando la adopción de herramientas de comercialización, imagen,bigdataymismoenBlockchain», expone Baró a LA RAZÓN. Finaer es otra compañía que naceconelADNdeproptechyque pone a disposición del mercado tecnología y digitalización para ofrecer un servicio disruptivo y transformarelmercadodel alquiler en nuestro país. Así, facilita a todos sus clientes, propietarios, inquilinosyagentesinmobiliarios La tecnología blockchain ya empieza a dejar su impacto también en esta industria una garantía de alquiler, garantía que permite salvaguardar el total decobroalpropietario, sindemora, sin límite y sin necesidad de demanda judicial, facilitando al inquilino el acceso al alquiler, sea perfilnacionalointernacional,sea estudiante o profesional, sea empresaoautónomo, tengansusrentas dentro o fuera de España, y al agente inmobiliario lebrindamos asesoría personalizada y agilidad en el proceso de selección del inquilino, lograndoasí dinamizar el mercado del arrendamiento», destaca Jesús Pérez, director de Finaer. Transformación «Las llamadas proptech usan la tecnología como base para transformar losmodelosdenegociode prácticamente todos los sectores, entreellosel inmobiliario,endonde han aportado un sinfín de herramientas y han automatizado procesosquemejoranencantidad y calidad los servicios que venía ofreciendo el sector, siendo el inmobiliariounodelosmásarcaicos y reacios a incorporar esta transformación digital dentro de su actividad», añade Jesús Pérez. Elmercadotradicional inmobiliario está sirviéndose de esta forma de la tecnología para reciclarse, adoptando soluciones que simplificanlosprocesosy,depaso, ahorran costes a todos los implicados. Una innovación que marcará y revolucionará, sin duda, el futuro de toda esta industria. DREAMSTIME ¿El siguiente paso será que Amazon venda casas? ►El profesor de IEB Ángel Barrio analiza el papel que jugarán las bigtech en el futuro Todas las categorías de protech tienen cabida en este nuevo universo. Pero al igual que sucede en fintech(lascompañíasfinancieras tecnológicas), lagranpreguntano es laque seplantea sobre las nuevas startups que surgen en este contextoque, claramente, sonun yaestán involucradas enel sector, aunquedemomentoseadeforma indirecta. Tanto Google, con su plataforma YouTube y Cardboard, como Facebook con Oculus y Horizon, son los grandes proveedores de plataformas de realidad virtual y aumentadaquefacilitanservicios asociados a esta tecnología. Pero también se enfocan en PropTech para sus propios activos inmobiliarios. Así es, las grandes tecnológicas estánpromoviendoactivos inmobiliariosparasuscampusdeoficinas, y lo hacen aprovechando tanto su capacidad financiera como tecnológica. Google lo ha hecho en Mountain View, Apple enCupertino,yFacebook,además desusedeenMenloPark, selanzó a la promoción inmobiliaria con WillowCampusenSanFrancisco, construyendo 1.500 viviendas en lasqueintegrarviviendas,oficinas y espacios comerciales, toda una ciudad. Este fenómeno supera el concepto proptech, porque para empresas como Facebook, Google, Apple o Amazon, este modelo de promoción inmobiliaria va más allá.No soloespor aprovechar las ventajasyaplicacionesdelasnuevastecnologíasenlaconstrucción, promoción y gestión, sino por facilitar contextos de ciudades y espacios inteligentes. Es, incluso, una forma de captar y retener talento para sus empresas. Esel nuevomodelodenominado «coliving», comunidades y espacios en los que el nuevo talentoylosemprendedorestengan todo lo necesario para vivir y trabajar en un mismo espacio. Se trata de compaginar y facilitar para los empleados y emprendedores laconciliación, el teletrabajo, el coworking, y todo lo relacionado con los nuevos espacios de creación, cooperación, convivencia y trabajo. Las bigtech tienen todos los ingredientes para convertirse en protagonistasdeestasnuevastendencias. Al fin y al cabo, van a la vanguardiade las tecnologíasque facilitan los fenómenos fintech (finanzas), insurtech (seguros), proptech(propiedades)oregtech (regulación), y, por tanto, pueden entrar de lleno en cualquier momento porque tambiéndisponen de la capacidad financiera para hacerlo. No obstante, estas empresas ya tienen su espacio empresarial específico y, aunque pueden entrar de forma concreta, parece que su estrategia sigue centradaendedicarse a sus negocios «core» y participary facilitarde forma indirecta el avance de todas estas nuevas tendencias sin irrumpir como jugadoresprincipales,por lomenos demomento. C. R. MADRID fenómeno creciente y que vienen a desarrollar el sector de Real Estate, sino que cabe hacerse varias preguntas que tienenque ver con un posible movimiento de los gigantes tecnológicos en este sentido. Así, entre las cuestiones que plantea Ángel Barrio, profesor de Programas de especialización de Fintech & Data Science del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), seencuentranlassiguientes:¿Qué van a hacer las bigtechs?, ¿entrarán en este nuevo panorama las grandes tecnológicas?, ¿venderá Amazoncasas?, ¿facilitaráGoogle oMetafinanciaciónhipotecaria?, ¿se moverá el sector inmobiliario hacia el metaverso? Barrioconsideraquelasbigtech En el modelo «coliving», los emprendedores tienen lo necesario para vivir y trabajar

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 ASNEF FernandoCaseroAlonso (Oviedo,1957)esdesde hace seis años presidentede laAsociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), la patronal que agrupa a lasentidadesfinancierasreguladas y especializadas en España en financiación al consumo. Licenciado enCiencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial deDeusto, es diplomadoenelPlandeDirecciónGeneral porel IESEymiembrodelRegistro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), desde que llegó al cargo hatenidocomounodesusmantras enqueseestablezcaunareservade actividadparael crédito,demaneraquesololasentidadesreguladas puedan concederlo. Elborradorde laDirectivaEuropea de Crédito, en la que trabaja actualmente Bruselas, recoge esta figura,algoquecelebrandesdeAsnef.Sinembargo,Caseroinsisteen la necesidad de que España la regule a la mayor brevedad posible, incluso antes de la aprobación de la directiva europea, de manera queseestructureunmarcoregulatorio eficaz y transparente que garantice los derechos de los consumidores. «Demandamos desde hace muchos años que todas las entidades que presten dinero tengan una reserva de actividad. Lo quenopuede ser esque solo95de las 667 fintech que operan en España estén supervisadas y reguladasporunorganismooficial,yasea el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)olaDirecciónGeneralde Seguros.Esmuyimportantequeel consumidor esté protegido. Creemos que hay una sensibilidad por parte de los reguladores en este sentido, y esperamos conseguirlo. Simplemente, queremos que las reglas del juego sean iguales para Cristina Ruiz. MADRID a medio plazo, por lo que tendremos que estar atentos a la traslación del entorno económico y de política monetaria a nuestro sector», asegura. Asimismo, estas cifras se dan en un contexto demorosidad estable para el conjunto del sector financiero(bancosycajas),aunquepara los especialistas en crédito al consumo,comosonlosestablecimientos financieros de crédito, el dato publicadopor el BancodeEspaña muestra un ascenso en mayo al 7,14% (7,12% en abril). Y es que, segúnCasero, «lasmedidas y moratorias que sehandadopor parte delGobiernoydelasentidadesdel sectorhanpreservadolacapacidad de pago de hogares y empresas y, aunque no es un dato alarmante, parece previsible que haya una contraccióndelcréditoalconsumo en el tercer trimestre y un posible incremento de la morosidad. Las medidas han ayudado mucho y hanretrasadoel incrementodelos impagos,loquehapermitidotener unamorosidadmenor», destaca. En cuanto a las subidas de tipos de interés, Casero no cree que, incrementosrazonables introduzcan distorsiones importantes enel sistema. «Una subida de tipos tiene un impactodirectosobrenuestros márgenes, ya que se estrechan. Perotambiénlonotaránlosconsumidores, en tanto en cuanto su capacidad de ahorro disminuye y, por lotanto, lesquedanmenosposibilidadesparaconsumir. Noobstante, lociertoesquehemospasado por un periodo anómalo, en el quelastasassehansituadoencero e, incluso, en el terreno negativo, duranteuntiempomuyprolongado, algo muy extraño en una economía racional. Lasubidade tipos ha sidomás abrupta ante la imperiosanecesidaddevolveratasasde inflaciónmáscontenidasycontrolables, por lo que veremos el impacto de ésta y de siguientes subidasdetiposqueseirándecidiendo enlosmesesveniderosyqueesperemos no impidan el crecimiento de la economía », subraya. Asimismo,aplaudelasentencia delTribunalSupremosobretarjetasrevolvingde4demayode2022 que, considera, otorga al sector seguridad al aclarar los criterios para determinar si la TAE de uno de estos productos es o no usurario.«Setratadeunasentenciamuy importante porque, aparte de las seguridadjurídica,permitequeel consumidor tenga toda la informaciónnecesaria, ycapacidadde decisión. En Asnef, hemos hecho unprotocoloque ayuda al consumidoratomarunadecisión, inclusoantesdelasentenciadelSupremo, que permite valorar el coste del crédito solicitado», concluye. Fernando Casero, presidente de Asnef «Es previsible una contracción del crédito ymás morosidad este tercer trimestre» Defiende que las entidades que presten dinero tengan una reserva de actividad todos. El hecho de ser entidades reguladashacequetengamosunos costesmuyaltos.Queotrasentidadesnotenganquecumplirlosmismos requerimientos también nos perjudicanentérminosreputacionales y competitivos», afirma. PesealasincertidumbreseconómicasactualesderivadasdelaGuerradeUcrania, el incrementode la inflaciónyenuncontextodesubidadelostiposdeinterés,Caserose muestra «moderadamente optimista»encuantoalaevolucióndel crédito al consumohasta el findel primer trimestre de 2022. Y es que en 2021, su volumen creció un 13,7%hasta los 23.651millones de euros, totalizando 8 millones de contratos. Estos datos sonmuy relevantes, más si se tiene en cuenta quelafinanciaciónparaelautomóvil no está incluida en estas cifras. Contabilizando este segmento, el volumendefinanciaciónascenderíaa50.000millones. «Enesteejercicio, toca ser cautos debido a las incertidumbres económicas, si bien las cifras del primer trimestre sonpositivassi tenemosencuenta queenesteperiodoel crecimiento en relaciónal año anterior ha sido del 24,1% hasta los 6.334millones deeurosy1,9millonesdecontratos (un 2,6%más que el precedente). Tambiéntenemosqueserprecavidos, yaque, apesar de estos datos, previsiblemente, laguerradeUcrania, lasubidadetiposy la inflación puedenmodificar lasperspectivas Simplemente queremos que las reglas del juego sean iguales para todos»

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Nombramientos Opinión El camino español ElCaminoEspañolfue la ruta militar, estratégica, quemantuvo enpie lasposesiones de laMonarquíaHispánica en elnortedeEuropadurantedos siglos. Paraque losTerciospudieran defender Flandes debían recorrer el CaminoEspañol que partía en barco desde Barcelona hasta Génova, adentrarseapiepor elMilanesado, zigzaguear por los cantones helvéticos aliados para alcanzar los Países Bajos, tras serpentear entre el Franco Condado y los principados alemanes. Una costosa vuelta desde la Península para llegar a laricaEuropa.Todounrodeo obligadopor laanimadversión de Francia. Paríssiemprevalióunamisa y un largo enfrentamiento. Ahora somos aliados, amigos y socios, pero se impone el negocio. El gas que llega a España, ya sea desde Argelia o el que se desembarca en las regasificadoras de nuestras costas, puede terminar recorriendoel antiguoCaminoEspañol, desde Barcelona a Livorno y hacia el norte, para poner una termia en Alemania, como en el XVII. Macron no está por la labor de abrir zanjas por los Pirineos. Los prefiere intactos para que los metaneros desembarquen el gas en las plantasgalasdeDunkerqueodesu litoral mediterráneo y trasladarlo a territorio germano, sin intermediarios, odirectamente vender su electricidad nuclear. Lo de la solidaridad europea siempre puede esperar. Además, la senda del Gobierno español para extender en Europa la excepcionalidad ibérica encuentra fuerte oposición entre los técnicos y funcionarios comunitarios, más allá del apoyo que profese la germana Von der Leyen. Los Tercios, ya estuvieran comandadosporAlbaoporFarnesio, siempre supieron que nada costaba tanto como colocar una pica en Flandes. Opinión 100.000 empleos digitales España necesita más de 100.000 personas conconocimientos y capacidadesdigitales para seguir creciendo. Crear talento digital, retenerlo, y atraerlo desde fuera es actualmentenuestrogran reto, enun contexto agravado por la falta decompetenciasSTEMenconjuntodelapoblaciónespañola. Consecuencia, sinduda, de leyes educativas ideologizadas, comolarecienteLOMLOE,que nodesarrollanenprofundidad los conocimientos y habilidadesclavepara latrasformación digital. Atender estademandaesnecesario, flexibilizando currículosuniversitariosylaformación profesional, adaptándolos al logro de las competencias digitalesquerequierenesosnuevos empleos. Un plan de estudios, por razones burocráticas, tarda dosañosencambiarse, por ello esimprescindibleuncambiode mentalidad de las administraciones públicas agilizando y creando titulaciones, generando de forma dinámica créditos de estudios, y potenciando carrerasentrecruzadasehíbridas. También sería necesario incrementar la conexión y cooperación de las entidades académicas con l as empresas, impulsando una transferencia bidireccional, para conjuntamentedefinirlasespecialidades inherentes a las nuevas profesiones,quesurgenenlafrontera tecnológica y elmercado. Sinoseofertaunaenseñanza reglada más flexible, las grandes empresas ofrecerán títulos propios no oficiales que tendránpesoyreconocimientoen loscurrículosprofesionales.Es también importante el papel activo de las empresas para la cualificación y recualificación digital. Las empresas deben saberformaryretenerasusempleados, y es significativo que el 63%de lasdel IBEX35noconoce las capacidades digitales de sus empleados. ►SILVINAUVIZ D´AGOSTINO Microsoft Ibérica ha anunciado su nombramiento como nueva directora de Recursos Humanos y miembro del comité de dirección de la compañía en España y Portugal ►SERGIOARANA Urbanitae, plataforma de financiación participativa especializada en el mercado inmobiliario, ha reforzado su equipo con su incorporación comoManaging Director del área de Real Estate ►JOHNDERWEDUWE HeylenWarehouses ha anunciado su nombramiento como nuevo director general para España y Portugal. Su principal cometido será desarrollar su cartera inmologística en la Península Ibérica ►ÓSCARGUTIÉRREZ Es el nuevo director de Responsabilidad Social Corporativa de Randstad España, una nueva división dentro de la compañía con la que el grupo quiere estrechar su compromiso con la sociedad ►ALESSIOMURRONI CambiumNetworks, proveedor de soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado su designación como vicepresidente de Ventas para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) ►MATTHICKS Red Hat, proveedor mundial de soluciones de código abierto, lo ha elegido como presidente ejecutivo y CEO. Anteriormente, ocupaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de Productos y Tecnologías ►GADAMAR Desempeñará, a partir de ahora, el puesto de responsable de distribución para Europa Occidental deNatixis IM. Estará establecido en París y reportará a Joseph Pinto, responsable de distribución ►PAULARODRÍGUEZ March R.S. ha anunciado su incorporación como nueva directora del departamento de Crédito, Caución y Riesgo Político. Su función será consolidar la expansión de este segmento Libros Esta investigación expone el enfrentamiento de los ciudadanos y recursos humanos ante las innovaciones y tecnologías que sustituyen a los trabajadores, su repercusión social y desigualdad por su impacto en el desempleo y elevados beneficios. «Economía, democraciay empleo». VicenteAlcaraz ECU 134 páginas, 19,90 euros Explicado con un lenguaje sencillo, en este libro el lector encontrará lo que busca sobre este fenómeno. Tanto desde el punto de vista de los inversionistas como de los divulgadores y el publico general, sabrá lo esencial de esta criptomoneda. «Lapromesadel bitcoin» BobbyC. Lee MACGRAW-HILL 304 páginas, 18,24 euros La pandemia de la COVID-19 ha irrumpido en nuestras vidas tanto en el plano individual como social. Esta obra colectiva ofrece reflexiones basadas en datos sobre las visiones de un futuro no solo posible, sino también deseable para construirlo entre todos. «Repensar el futuro» R. Garrido/ T. Mancha LIBROSDE LACATARATA 320 páginas, 20,43 euros Aain Badiou ofrece un relato filosófico de los intentos que se han hecho durante el último siglo para definir el estatus especial del número como objeto. En el libro desarrolla una teoría que lo concibe como una forma particular de ser. «El númeroy losnúmeros» AlianBadiou PRMOTEO 225 páginas, 23 euros Ignacio Rodríguez Burgos IgnacioArgote/ Centrode Economía Política y Regulación/ CEUSan Pablo Ignacio Argote

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 Las turbinas del gasoducto ruso 45Líneas Opinión Se habla estos días sobre elchantajedePutincon el gas y las maniobras del autócrata ruso para reducir el suministro a Europa, argumentandoqueestámareando con el asunto de las turbinas. Razón de más para tratar de ahondarenlacuestión.Paraque el gasoductoNordStream1 funcione son necesarias cinco turbinas, fabricadaspor laalemana Siemens, yquehandeser sometidas a revisiónperiódicamente. Unadeellastienequeestarsiempre en reserva por si ocurriera algo. La turbina número 2, de la quetantoseescribe, laenvióSiemens a revisiónaCanadá, ydespués de eso la ha llevado la empresa germana a su planta de Mülheim, en vez de acoplarla al gasoducto. La turbina número 3 está averiada y hay que arreglarla. Si se manda a Alemania para su reparación puede asimismo que la mantengan también en Mülheim, enlugarderetornarla. La número 4 hubo que pararla para las comprobaciones habitualesdemantenimientorutinario. La número cinco es la única que está operativa y bombea 30 millones de metros cúbicos de gas al día, razónpor la que el gasoductotransportasóloel20por ciento de lo habitual. El gas que se estaría bombeando sería el doble (60 millones) si la turbina 2queyaestáreparadaenAlemania, Siemens la devolviera al gasoducto para acoplarla a la instalación. A Rusia le interesa vender gas a Europa porque así paga sumaldita guerra, pero las sanciones impidenaEuropapagar ese gas en rublos y también enviardevuelta la turbina. Tal es el problema. En Mayúsculas ►JOSÉMª VERDEGUER El director general de Sinersis ha sido elegido vicepresidente de Euronics Internacional y reelegidomiembro de su board de directores por tres años ►MARGARITA ÁLVAREZ ManpowerGroup anuncia el refuerzo en el posicionamiento estratégico de su Fundación con su incorporación como directora deHuman Age Institute ►XAVIER MENDOZA Desde el pasado día 1 es el nuevo director general de Esade en sustitución de Koldo Echebarria, tal y como acordó el patronado de la institución ►EVAPRADA La directora general de laCámara deComercioBritánicaen España ha sido reconocidacomomiembro honorariode laOrdendel Imperio Británico por su contribución al crecimientode las empresas británicas en nuestro país La indutria española del dulce incrementó su facturación en un 2%en 2021, superando la barrera de los 6.000 millones de euros, según el Informe Anual 2021 del sector del dulce, elaborado porProdulce 2% El patrimoniode las firmasde inversión internacionales que operan en España se situó en el primer semestre del año en 256.000 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,8%en relación al mismo periodo del año anterior 10,8% José Antonio Vera

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS sos reducidos al dejar de trabajar durante la pandemia (50%), estuvo en un ERTE (37%) o tuvo que dejar el trabajo para apoyar a su familia en el nuevo contexto social.Enconcreto, segúnelestudio, las principales razones de no haber realizado el abono de las facturas son: no tener suficiente dinero para hacerles frente (39%), Rosa Carvajal. MADRID ►El 42% reconoce que éstas aumentan a un ritmo mayor que sus ingresos La falta de liquidez impide a los españoles pagar facturas La disminución de la renta disponible de los hogares ha hecho quemuchos españoles hayan incrementado sus deudas DREAMSTIME problemas técnicos (23%), la pérdida de ingresos a raíz de la COVID-19 (21%) onohaber recibido atiempolasayudasotorgadaspor el Gobierno (19%). Porotrolado, ladisminuciónde la renta disponible en los hogares haocasionadoquemuchos españoles hayan incrementado sus deudas en 2021. De hecho, en los Lasubidadelainflaciónestáafectando negativamente a la situaciónfinancierademuchosconsumidores. Con el aumento de este indicador que, según el Banco de España, seguirá subiendo hasta cerrar2022enel7,2%, losespañolesvenlimitadasucapacidadeconómica yun32%afirmadisponer demenos de un 10%de su sueldo tras cumplir con sus obligaciones depago,nuevepuntosporcentuales por encima de la media europea(23%). Sondatosextraídosdel informeeuropeodepagosdeconsumidores de Intrum que recoge ademásqueel 42%de losespañolesafirmaquesusfacturasaumentan a un ritmo mayor a sus ingresos. Mientras, el 22% de los españoles reconoce no haber pagado a tiempo al menos una factura en los últimos 12 meses. De ellos, lagranmayoríaviosusingreúltimos seis meses, el 28% de los encuestados dice haber tenido quepedirdineroprestadoparasus gastosyfacturas,ohabersuperado el límite de su tarjeta de crédito. Además, el 37% de los españoles aseguraque sin tener encuentael pagodelahipotecaodelastarjetas de crédito, pide prestado lo que equivaldríaaentreun10yun25% desusueldo.Aellohayquesumar el incremento de la inflación. En noviembre de 2021 subióun5,6% conrespectoalañopasado, loque supuso su nivel más alto desde 1992, hace tres décadas. Unamayor inflación ayudaría a los hogares endeudados a reducir el valor de su deuda si las tasas de interés real disminuyen. Sin embargo, existe incertidumbre sobre este temayel 27%de losespañolesadmite que, cuando cambian las tasas de interés, no se preocupa por calcular cómo afectará a sus obligaciones de pago. En España, uno de cada siete encuestados (15%) reconoce no llevarunseguimientodesupropia deuda, ni saber cuántodinero tiene la obligación de devolver (un 17%enEuropa). Por edad, son las generacionesmás jóveneslasmás despreocupadas en este sentido. Estasituacióndedescontrol resulta especialmente preocupante, dado que son los que menos ingresosdisponiblestienenylosque menorcantidadcrediticiapodrían recibir en caso de necesitarla. La crisis del covidno soloha tenidoun impacto inmediatoen las finanzas de los hogares, también tiene implicaciones a largo plazo. Sobre todo, en loque respectaa la capacidad de los consumidores para ahorrar de cara al futuro. Según el INE, durante 2020 las tasas deahorrotocaronmáximoshistóricos. Sin embargo, ahora, con la recuperaciónpaulatina de la normalidad y el consumo, este porcentaje está volviendo a las cifras anteriores. En este sentido, según la encuesta, el 87%de los españoles son capaces de ahorrar cada mes; aunqueel53%estáinsatisfecho con la cantidad que consigue reservar para este fin. Tal y como muestra el informe, las razones principales de ahorrar ennuestro paísson: tenerunremanentepara gastos inesperados (74%), viajar (43%) y contar con un colchón económicoencasodedesempleo (42%). Por último, solo el 68% de los encuestados entiende cómo se veríaafectadosudinerosi la inflación fuera más alta que la tasa de interés de sus ahorros, loquedeja patente la necesidad de una educación financiera más sólida, como sostienen los expertos que han elaborado el estudio. 51% cree que al menos pasará un año hasta que la COVID deje de tener un impacto negativo en sus finanzas 49% de los españoles asegura que ahora es más probable que se fije objetivos de ahorro 15% reconoce no hacer un seguimiento de sus deudas, ni sabe cuánto tiene que devolver ¿Cuáles fueron las razones para no pagar las facturas a tiempo? Olvidé pagarlas No quise pagarlas 43% 28% 23% 14% 5% 39% 23% 21% 19% 15% 12% 5% 10 13 17 17 16 16 11 12 % 20 % 20 % 17 % 13 % 11 % 7 % ¿Cuánto de su salario mensual le queda tras haber pagado las facturas del hogar? Incluye alquiler, hipoteca, suministros básicos, préstamos y tarjeta de crédito 5-10% 10-20% 20-35% 35-50% >50% NS/NC <5% España Media europea No tenía dinero para pagarlas Problemas técnicos me impidieron pagar a tiempo Perdí mis ingresos debido a la COVID-19* No recibí dinero debido a retrasos en las ayudas del Gobierno Mi empresa no pudo pagarme el sueldo durante la pandemia* 2021 2020 *No incluida en la encuesta de 2020 Fuente: Intrum * *

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 Los ataques informáticos a las empresas han crecido exponencialmente en los últimos años ARCHIVO soluciones industriales, einteracción digital creciente entre las personas) yevolucionarhaciaun nuevo modelo: Organización Protegida Digitalmente. Lahojaderutaprevéidentificar riesgos, poner en marcha acciones de protección, determinar una estrategia para detectar posibles ataques, contar con especialistas para poder reaccionar eficazmente y disponer de capacidades para recuperarse de los mismos. Para afrontarlo con éxito, SIA, compañía líder en ciberseguridad a través de la queMinsait, la compañía de Indra especializada en digitalización, presta servicios en este ámbito, planteaonceclavesparaminimizar el riesgo y maximizar la protección de los negocios: 1. Cumplimiento legal y regulatorio. El entorno regulatorio y leT. E, MADRID ►En la era de la transformación digital, la ciberseguridad avanza a pasos agigantados para responder al aumento de los ciberataques Once claves para evolucionar hacia una Organización Protegida Si bien muchas compañías han centradosusesfuerzose inversiones en acciones contundentes frente a los ciberataques para garantizar la continuidad de su actividad, el margen de mejora es alto. Segúnel informeAscendant deMadurezDigital enCiberseguridad 2021 de SIA y Minsait (ambas, compañías de Indra), el 56% de las organizaciones tiene aún como asignatura pendiente contar conuna estrategiade ciberseguridad bien definida. Esta situación requiere de planesymedidasdeprotecciónfrentea lasamenazasqueplantean lo que SIA denomina las cuatro fuerzas de la digitalización (normativaymarcoregulatorio, transformación de sistemas TI, adopción del internet de las cosas y dad a diferentes sectores y plataformas, minimizando los riesgos derivados por incumplimiento (económicos por sanciones, operativos, reputacionales…). 2. Concienciar a empleados y usuarios sobre la seguridad de la informacióny laprotecciónde los activoscríticos.Ellossonlaprimera línea de defensa ante un ciberataque –el 90%se iniciana través de técnicasde ingeniería social–y su concienciación y formación son una necesidad para las organizaciones y un requisito legal. 3. Planes de continuidad de negocio. Definir e implementar las estrategias de respaldo y recuperaciónfrenteadesastressonesenciales para evitar la pérdida de datos y reducir los tiempos de inactividadprovocadosporamenazas externas, indisponibilidades de red, errores humanos y otras interrupciones del servicio. 4.Definicióndeunaarquitectura robusta de seguridad. En el mundoTI, laproteccióndeentornos multicloud, seguridad de las aplicaciones, desarrollo seguro de software, y gestión de las alertas de servicios son clave en la implantación de soluciones. 5. Implementar un Plan de Ciberseguridad. Con las prioridades, los responsables y los recursos que se van a emplear para mejorar el nivel seguridad en la organización, ycon losproyectos técnicos, organizativos y de contenidolegal, coordinadomediante una oficina técnica. 6.Deteccióndeamenazasyrespuesta efectiva. Identificar los activos digitales es crucial para unaorganizaciónysuponeel primerpasoparagestionar suspuntos vulnerables y detectar posibles amenazas con el objetivo final de responderdemaneraeficaz a los ciberincidentes y maximizar así la resiliencia del negocio. 7. Gestión de la identidad digital. Controlar los derechos de a qué servicios y qué perfiles tiene cada persona en una organización es esencial. La inteligencia artificial en los procesos deperfiladojuntoconsolucionesdemúltiple factor de autenticación y acceso (sign-on) unificado, además de laprotecciónde las cuentasprivilegiadasydel accesoa los datos,permitengarantizarunentornodeconfianzapara losusuarios de sistemas de información. 8. Alta digital de clientes oDigitalOnboarding. Llevar acabo su incorporación a través de tecnología de identificación y uso de elementos biométricos que les proporcione un entorno seguro pararealizar susoperaciones. Estas transaccionesdigitalesdeben iniciarseconprocesosderegistro de identidades en tiempo real y encualquier lugarquegaranticen y protejanal usuariodesde el inicio de la relación. 9. Soluciones de firma digital parasecurizar losprocesosempresariales. La digitalización de los procesos requiere completar las transacciones con una firma digital de forma ágil, eficiente en tiempo y costes, y con plenas garantías legales. Una solución en lanube facilita la integracióncon aplicaciones, asegurando el archivo y la recuperación. 10. Riesgo de fraude. Es fundamentalprevenircualquier tipode fraude que pueda afectar a una organizaciónconherramientas y ejercicios proactivos, y detectar comportamientos y acciones inadecuadas de clientes o empleadosa travésde la implantaciónde soluciones modulares para procesos transaccionales o de comercioelectrónico, complementado con el control por agentes expertos. 11.Gestióndel riesgodigital. La progresiva digitalización de las organizaciones y sus procesos ha incrementado exponencialmente el número de amenazas existentes, introduciendo nuevos vectores de riesgo. La clave está en contar con las capacidades para identificar y gestionarlos, alineado con la estrategia de negocio. gislativoresultabastantecomplejo y condiciona muchas de las acciones a poner en marcha, por loque es necesario contar conespecialistasquecombinenconocimientos técnicos y legales que proporcionan flexibilidad para adaptar las soluciones de seguriSIA es la empresa líder a través de la que Minsait presta sus servicios en este sector El 56% de las organizaciones aún carece de una estrategia definida en ciberseguridad

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS En España la brecha salarial se ha situado durante muchos años por encima del 10% DREAMSTIME Agenda 2030 ElDíaInternacionaldelaIgualdad Salarialquesecelebrael18deseptiembre representa los esfuerzos constantespor conseguir la igualdad salarial por un trabajo de idéntico valor. Esta lucha se basa en el compromiso de Naciones Unidas con los Derechos Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida ladirigida contra las mujeres y las niñas. Entodaslasregiones,alasmujeres se les pagamenos que a los hombres, con una brecha salarial de R. Carvajal. MADRID ►En España se sitúa por debajo del 9% y es más acusada en Aragón y Navarra, según EAE Business School La brecha salarial crece a partir de los 30 años ness SchoolMagalí Riera y autora del informe «La brecha salarial igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres». Según este estudio, en España, la brecha salarial sehasituadoporencimadel 10% durante muchos años. En el año 2019 se logró «salvar ligeramente»estadiferenciasituándose en términos generales por debajo de9%. Porotro lado, existebrecha salarial en todas las edades comprendidas enel periodode la vida laboral,siendomásacusadaapartir de los treinta años, con una diferencia de al menos un 10%, y menos al inicio, enmenoresde19 años. «El salariomediode lasmujeres debe aumentar un 24%para equiparar al de los hombres», recuerda Riera. Unade lasvariablesque impactan de forma directa en esta realidad son las jornadas a tiempo parcial.Sonmayoritariamentelas mujeres, aún, las que con la finalidad de conciliar vida personal, familiar y laboral optanpor trabajosatiempoparcialosolicitanuna reducción de jornada durante los primerosañosdevidadeloshijos. Lasmismas asumenmayoritariamente tambiénsi es el casoel cuidado de personas mayores o discapacitadas, puntualiza Riera. EnlaComunidadAutónomade Madrid, el gap económico entre los dos géneros se sitúa en 7.754 euros, siendodelosmásacusados el del sector de la banca. «Estas desigualdades no se han visto reducidas en los últimos años», apunta Riera. En el caso de Cataluña, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es todavía de 5.977,2 euros anuales de media, según el informedeEvolucióndelabrecha salarialdegéneroen2019,delObservatorio del Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat de Cataluña y recogido por EAE Busines School. Solo el 4% de los consejeros delegados son mujeres, lejos del 25% de Noruega y el 19% de Suecia género estimada en un 23% de media en el mundo. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entremujeres y hombres. En España los hombres cobran 5.252 euros anuales más que las mujeres o, en términos generales, elloscobran26.934eurosmientras que las mujeres 21.682, en base a losdatospublicadosporel INE.«Si nos basamos en estos datos no estamosantelospeoresnivelesde brechasalarial, ladiferenciahaido descendiendo hasta niveles de antes de la crisis inmobiliaria. No obstante, lo datos recabados durante lapandemiapuedendistorsionar el alcance de esta realidad, por lo que es relevante esperar a contarconlosestudiosdetallados de los años 2021 y 2022 para ver si estatendenciasiguealabaja», advierte la profesora de EAE BusiLas comunidades autónomas condiferenciasporcentualesmás elevadas de brecha salarial son Aragón (30%) y Navarra (29%). «Probablemente porque en estas comunidadesexisteunarraigode sectoresprofesionalesenelcualel papel de la mujer todavía es relativamente bajo. Adicionalmente, enNavarradestacael elevadonúmero de mujeres que trabajan habitualmente a tiempo parcial, loque,comoes lógico,acabaafectando al resultado», señala Riera. Por otro lado, en el otro extremo, Tenerife yBaleares tienen las brechas salarialesmás bajas. Europa tiene el segundo nivel másaltodeparidaddegénero,que actualmenteesdel76,6%(porcentaje que debe interpretarse como la distancia ya recorrida hacia la paridado labrechadegéneroque sehacerrado). Islandia,Finlandia y Noruega ocupan los primeros puestos del mundo y de la región yanivelgeneral.Sinembargo,Europatieneunaesperaestimadaen 60 años para cerrar la brecha. EnEspañasoloel4%delosconsejerosdelegados(ChiefExecutive Officer, CEO) son mujeres. Este datosigueestandomuydistanciadodel25%deNoruegaoel19%de Suecia. Claves ►Aescalamundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar ganado por los hombres, según datos de la OIT. Lasmujeres se concentran en trabajos peor remunerados y menos cualificados. ►Para garantizar que nadie se quede atrás, losODSabordan la necesidadde alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas lasmujeres y hombres.

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 MERCADO CONTINUO 0,61% 13.050,27 -17,84% -1,97% 7.281,19 -1,40% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) -1,70% 6.167,51 -13,78% CAC 40 (París) 0,12% 21.921,26 -19,84% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue Vie IBEX 35 (en puntos) Semana Sep Nov Ene Mar May Jul Sep 7.932,20 Año 02/09/2022 01/09/2021 Banco Sabadell 0,685 4,89 Nyesa 0,002 4,76 Bankinter 5,056 3,20 Téc. Reunidas 6,255 2,92 Squirrel 3,030 2,65 Prisa 0,475 2,62 Cash 0,680 2,08 Azkoyen 5,900 2,05 Pescanova 0,395 1,91 Caixabank 3,031 1,89 Valor Último Dif (%) Solaria 19,920 -14,07 Aperam 26,130 -13,40 Soltec 5,100 -9,91 Amadeus 51,640 -9,61 Grifols 11,820 -8,97 Gam 1,215 -8,88 Indra 7,755 -8,52 Fluidra 15,700 -8,37 Inditex 21,700 -8,17 Acerinox 9,028 -7,93 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 1,51 -3,55 -0,06 España 2,71 -2,38 -0,07 Francia 2,13 -2,29 -0,05 Italia 3,80 -2,84 -0,11 Portugal 2,58 -2,82 -0,07 Reino Unido 2,92 0,64 0,02 España 120,150 -0,87 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 0,999 0,44 Libra esterlina 0,865 0,39 Franco suizo 0,980 0,43 Yen japonés 139,995 0,37 Corona sueca 10,741 0,05 Dólar australiano 1,464 -0,11 Dólar canadiense 1,310 0,13 Dólar Hong Kong 7,841 0,45 Zloty Polaco 4,703 -0,30 Dólar Neozelandés 1,634 -0,19 1 euro Día (%) Letras a 6 y 12 meses 06/09/22 Letras a 3 y 9 meses 13/09/22 Bonos y Obligaciones 15/09/22 Aperam 0,4250 16/09/22 Bankinter 0,0741 29/09/22 Ebro Foods 0,1900 03/12/22 Inditex 0,1650 02/11/22 7.989,60 7.886,10 -1,63% -8,97% En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 1,851 Media mes Acciona 194,600 10.675,10 -6,34 211,00 128,40 15,76 Acciona Energía 40,520 13.341,23 -3,86 44,20 26,00 24,37 Acerinox 9,028 2.344,79 -7,93 12,91 8,12 -20,70 ACS 22,620 6.529,59 -1,32 26,94 19,85 -4,03 Adolfo Domínguez 4,160 38,59 -3,10 4,40 3,25 9,47 Aedas 17,600 823,80 -2,98 25,70 16,04 -26,97 Aena 122,350 18.352,50 -4,19 155,90 114,45 -11,85 Airbus 98,690 77.781,16 -7,79 121,00 88,91 -12,28 Airtificial 0,072 95,75 -5,53 0,10 0,07 -16,61 Alantra 13,200 509,93 -0,38 17,10 12,50 -13,73 Almirall 9,060 1.644,53 -6,62 12,74 8,77 -18,39 Amadeus 51,640 23.263,78 -9,61 64,92 48,86 -13,41 Amper 0,176 195,56 -4,42 0,28 0,17 3,16 Amrest 4,365 958,35 -3,06 6,78 3,51 -27,25 Aperam 26,130 2.090,30 -13,40 56,00 24,96 -45,38 Applus 6,855 1.069,52 -1,62 8,98 6,02 -15,21 Arcelor Mittal 23,220 20.382,74 -6,23 33,02 20,55 -18,17 Arima 8,000 227,44 -2,50 9,86 7,00 -12,85 Atresmedia 2,732 613,47 -5,43 4,09 2,66 -18,11 Atrys 5,940 437,44 1,71 - 10,85 5,58 Audax 1,058 465,83 -1,88 1,45 0,93 -16,03 Azkoyen 5,900 144,26 2,05 8,08 4,74 14,34 Banco Sabadell 0,685 3.856,72 4,89 0,95 0,57 15,82 Banco Santander 2,429 40.785,20 -2,66 3,48 2,32 -17,41 Bankinter 5,056 4.544,67 3,20 6,27 4,01 12,13 BBVA 4,561 29.126,40 -1,90 6,12 3,97 -13,13 Berkeley 0,228 101,64 0,66 0,50 0,13 52,00 Bodegas Riojanas 3,700 18,71 0,00 3,98 2,80 15,63 Borges-Bain 2,960 68,50 0,68 2,96 2,50 13,85 CAF 28,750 985,57 -3,29 38,00 24,30 -21,45 Caixabank 3,031 24.431,82 1,89 3,64 2,41 25,56 Cash 0,680 1.035,60 2,08 0,74 0,59 8,63 Catalana Occidente 29,400 3.528,00 -1,36 30,90 23,15 -2,00 Cellnex Telecom 38,370 26.065,80 -7,37 51,70 35,39 -25,03 Cevasa 7,200 167,43 - 8,00 6,50 2,86 CIE Automotive 24,420 2.992,67 -4,63 28,44 18,68 -10,75 Clínica Baviera 19,900 324,52 -2,90 25,60 19,40 -6,13 Coca Cola 47,800 21.834,67 -6,53 54,55 39,42 -3,43 Corp. Fi. Alba 48,400 2.818,82 -6,34 57,00 47,00 -6,02 Deoleo 0,277 138,50 -6,03 0,44 0,26 -4,48 Dia 0,013 766,47 -2,96 0,02 0,01 -16,98 Dominion 3,880 623,52 -1,67 4,84 3,40 -17,18 Duro Felguera 0,764 73,34 -3,26 1,11 0,64 -12,84 Ebro Foods 15,900 2.446,46 -1,62 17,40 15,30 -5,81 Ecoener 5,800 330,31 0,00 6,60 4,22 31,82 Edreams 5,390 687,79 1,52 10,14 4,31 -44,43 Elecnor 11,050 961,35 -0,44 13,40 9,68 5,24 Enagás 18,450 4.833,72 -6,02 22,30 17,70 -9,56 Ence 3,558 876,24 -5,93 3,83 2,28 57,16 Endesa 17,245 18.258,18 -5,85 21,06 16,91 -14,63 Ercross 3,030 292,70 -5,55 3,91 2,60 2,02 Ezentis 0,073 33,85 -5,93 0,22 0,05 -59,44 Faes Farma 4,000 1.243,13 -1,98 4,29 3,07 15,01 FCC 9,060 3.971,41 -1,99 11,46 8,87 -18,23 Ferrovial 25,110 18.520,41 -5,11 27,63 21,92 -7,78 Fluidra 15,700 3.071,38 -8,37 35,25 15,02 -55,40 Gam 1,215 191,58 -8,88 1,55 1,05 -18,73 Gestamp 3,730 2.146,67 -4,87 4,70 2,78 -16,18 Grenergy 34,700 969,06 -7,90 42,32 21,80 19,66 Grifols 11,820 5.036,85 -8,97 20,28 11,60 -29,96 Grifols B 7,705 2.014,28 -6,26 12,57 7,60 -23,79 IAG 1,253 6.229,26 -5,78 2,14 1,20 -26,47 Iberdrola 10,560 67.183,71 -4,54 11,49 8,47 1,44 Iberpapel 14,050 155,11 0,00 19,25 13,35 -21,94 Inditex 21,700 67.631,35 -8,17 29,06 18,55 -23,94 Indra 7,755 1.369,95 -8,52 11,03 7,57 -18,54 Inm. Colonial 5,910 3.189,13 -5,67 8,49 5,71 -28,36 Inm. del Sur 7,860 146,74 -0,25 8,62 7,62 2,08 Innovate S. 0,546 31,50 -2,75 0,79 0,51 -22,66 Lar España 4,690 392,52 -1,80 5,60 4,58 -8,40 Libertas 7 1,160 25,42 0,87 1,99 0,98 -25,64 Línea Directa 1,054 1.147,19 -3,96 1,62 1,03 -34,47 Lingotes 7,280 72,80 -2,45 12,20 6,80 -39,33 Logista 19,860 2.636,42 -4,12 20,76 14,72 13,29 Mapfre 1,669 5.139,77 0,43 2,01 1,53 -7,56 Mediaset 2,782 871,23 -5,15 5,43 2,72 -32,31 Meliá Hotels 5,950 1.311,38 -7,73 8,24 5,35 -0,87 Merlin Prop. 9,150 4.298,40 -6,52 11,11 8,37 -4,39 Metrovacesa 6,840 1.037,47 0,29 7,76 5,85 -3,93 Miquel Costa 12,340 493,60 -2,22 13,78 11,30 -5,80 Montebalito 1,320 42,24 - 1,58 1,26 -11,41 Naturgy 27,770 26.926,18 -7,33 30,05 22,07 -3,00 Naturhouse 1,700 102,00 -0,89 2,14 1,65 -11,69 Neinor 10,420 833,48 0,19 12,20 9,82 0,31 Nextil 0,380 124,36 -2,06 0,49 0,36 -5,38 NH Hoteles 2,880 1.254,95 -6,19 4,03 2,88 -5,26 Nicolás Correa 5,140 63,31 -0,60 6,20 4,80 -14,33 Nyesa 0,002 14,08 4,76 0,01 0,00 -47,73 OHLA 0,564 333,39 -4,10 1,12 0,55 -44,71 Oryzon 2,410 130,05 -3,80 3,35 2,04 -10,74 Pescanova 0,395 11,35 1,91 0,49 0,35 -10,63 PharmaMar 58,220 1.068,62 -7,39 78,30 46,50 2,10 Prim 13,650 233,60 0,37 15,75 12,90 -6,19 Prisa 0,475 351,81 2,62 0,72 0,42 -15,93 Prosegur 1,796 985,29 -4,45 2,47 1,56 -22,25 Realia 0,970 795,66 0,00 0,99 0,79 21,86 REC 18,495 10.007,27 -7,23 20,05 15,82 -2,79 Reig Jofre 2,550 199,98 -2,66 3,55 2,52 -21,78 Renta 4 9,360 380,89 0,43 10,30 9,00 -7,33 Renta Corp. 1,550 50,98 -2,52 2,20 1,51 -10,40 Repsol 13,380 19.433,06 -3,88 16,23 10,28 28,21 Rovi 49,020 2.647,87 -6,91 74,90 47,76 -33,58 Sacyr 2,242 1.465,07 -3,08 2,71 1,80 -1,92 San José 3,870 251,65 -1,75 5,21 3,85 -21,02 Siemens Gam. 17,930 12.212,90 -0,14 21,70 12,56 -14,90 Solaria 19,920 2.489,02 -14,07 24,65 12,08 16,36 Soltec 5,100 487,65 -9,91 6,80 3,37 -17,61 Squirrel 3,030 269,77 2,65 3,90 2,86 -18,11 Talgo 2,600 326,14 -0,77 5,44 2,55 -51,13 Téc. Reunidas 6,255 349,63 2,92 10,06 5,71 -10,00 Telefónica 4,170 24.082,74 -0,79 4,96 3,62 11,52 Tubacex 2,265 292,14 -2,20 2,64 1,50 50,80 Tubos Reunidos 0,329 57,47 -5,32 0,42 0,28 17,71 Unicaja 0,871 2.312,36 -0,12 1,09 0,69 0,23 Urbas 0,015 61,01 -3,31 0,02 0,01 11,11 Vidrala 63,700 1.900,90 -6,03 87,50 60,50 -26,44 Viscofan 57,350 2.666,78 -0,88 58,10 48,92 0,79 Vocento 0,670 83,29 -4,01 1,10 0,64 -28,72 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 7.979,80 Lun Mar Mie Jue Vie 1,000 1,005 0,994 0,999 1,001 Vie Lun Mar Mie Jue 1,482 1,612 1,758 1,851 Lun Mar Mie Jue Vie 96,50 104,97 92,26 94,36 100,06 7.806,00 7.932,20 8.991,50 MAYORES BAJADAS SEMANA 1,778 El Ibex 35 dice adiós a unmal mes de agosto en el que se deja cerca de un 3% tras acumular doce sesiones consecutivas a la baja. Pese a ello, el selectivo español destaca positivamente si se compara con otros índices europeos como el CAC 40 francés o el propioEurostoxx. Por suparte Wall Street siguedigiriendolos efectos de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole y alarga sus caídas otra semana más. El volumen y la actividad bursátil vanpoco a poco recuperándose tras laépocaestival y los inversores miran ya a los obstáculos que quedan por sortear antes de final de año. Precisamente no hay que irse muy lejosenel calendariopara encontrar las dos primeras citas importantes. El próximo juevesviviremos la reunión del BCE y el día 21 será el turno de la Reserva Federalestadounidense.Elguión para ambas es muy parecido, subida de tipos de interés y mensaje, más o menos firme, de que nada cambiará hasta que la inflación no remita. En este contexto, las bolsas se preparan para un futuro dondeserácadavezmáscomplicado mantener las cuentas de resultados en verde ante la más que probable recesión económica a la que abocarán estas decisiones. En el plano empresarial, y teniendo en cuenta las futuras subidas de interés, no es de extrañar que el mejor sector en estas últimas cinco sesiones haya sido el financiero, con subidas de hasta el 5% para la banca mediana comoSabadell, Bankinter o Caixabank y de cerca de un 0,5% para otras entidades como BBVA. Por el contrario, sectores como el energético, y en especial las compañías de renovables, han sido las más penalizadas en este cierre de mes. Feliz regreso. Continúan los recortes Opinión Javier Urones CFA, Head of sales de XTB Javier Urones

