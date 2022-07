2022-07-31_Tu Economia

JosephOughourlian (Amber-Prisa) o los Entrecanales se benefician de las preferencias del presidente. BelénGualda (SEPI), MarcMurtra (Indra) oMaurici Lucena (AENA), designados por él, siguen sus indicaciones, mientras que grandes ymenos grandes del Ibex ya no se fían del inqulino de laMoncloa P. 2-4 Los empresarios de Sánchez: interesados, obedientes y otros TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 411-31/ 07 / 2022 Es la segunda que inaugura enMadrid y la quinta de España P. 5 Philip Morris abre una nueva IQOS Boutique Siete de cada diez establecimientos aplican medidas de reciclaje P. 9 Sostenibilidad hostelera en la costa española La ONU pide adaptarse a la realidad económica y social del siglo XXI P. 10 Transformar el liderazgo empresarial

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Los «empresarios» que acuna Sánchez ►Interesados, obedientes y desconfiados. Sonmás directivos que personajes de empresa y los nombra el presidente, pero están al frente de grandes compañías Jesús Rivasés MADRID Pedro Sánchez es probable que tenga memoria selectiva, esa que solo recuerda lo que desea o lo que le conviene. Sus olvidos pueden llegar a ser legendarios, algunos con empresariosdetestigos.Así,un14 de septiembre de 2014, cuando parecía lejano que pudiera presidir unGobierno, participóenuna Asambleadel InstitutodeEmpresa familiar, endonde dijo con claridad que «no pactaremos con Pedro Sánchez entre Jordi Sevilla (izquierda) yMaurici Lucena. Los nombró presidentes de Red Eléctrica y de AENA. Sevilla quiso aplicar sus propios criterios y eso le costó el puesto Podemos».Pocoantes,ahorahace justoochoaños, un3deagostode 2014,enunaentrevistaeneldiario «ElPaís»afirmabaque«unadelas razones de la crisis de 1929 fue la de no rescatar a los bancos». Y en junio de esemismo año, también en el diario que ahora está bajo la órbitadeunfinanciero franco-armenio, con vínculos libaneses, Joseph Oughourlian –con el que cuenta para el futuro– anunciaba que«haremosasambleasabiertas de la ejecutiva a los militantes». Nadie lo recordaba, y si alguien lo hacía calló por si acaso, en la reu– nióndelComitéFederaldelPSOE

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 –sobretodosoftware– participada en un 25% por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), el holding público que preside Belén Gualda, nombrada por el Gobierno y también histórica colaboradora de la ministra deHacienda y nueva vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Sánchez y su equipo querían desde hace tiempo tener un control más directo de Indra y por eso auparon a la presidencia, en sustituciónde FernandoAbril, a Marc Murtra, un ingeniero industrial catalán, nacido en el ReinoUnido,conprestigiotécnicoen su sector y con muy buenas relaciones con el ministro exministro Salvador Illa y con el propio Sánchez.LanuevapolíticadeDefensa tras laguerradePutin,quesupondrá más gasto en el ese capítulo, hahechoqueIndracobremás importancia y también que invertir en ella sea un negocio prácticamente seguro en un futuro más cercano que lejano. La SEPI, que teníaun18,7%departicipaciónen Indra, quería aumentarla hasta el 28%, porque si pasaba del 30% tendría que presentar una OPA (Oferta Pública de Adquisición). Sin embargo, todavía, necesitaba más control accionarial o apoyo de más accionistas, para hacer cambios en el Consejo de Administración y para planes futuros, entre los que entran adquirir una participación en ITPAéreo, fabricantevascode turbinasparaaviones,quehabíatenidocomoaccionista a Rolls Royce. Otra empresa vasca, SAPA, encabezada por Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, el equipode fútbol de San Sebastián, tenía intereses parecidos y una participación en Indra. En medio de esta operación, aparece otra vez el financiero JosephOughourlianquien, a través de Amber Capital, adquiere un 4,1%de Indra. El franco-armenio necesita recuperar parte de su millonariainversiónenPrisa,que ha significado pérdidas para sus socios, algunos de los cuales le obligaron a comprar sus participaciones. Filtracionesdealgunos de los que han intervenido o conocido los pormenores de la entrada de Amber Capital en Indra, hablan de las buenas relaciones entre Oughourlian y Barroso y Contreras. La inversión en Indra aportaría, enunfuturorazonable, losbeneficiosqueAmberCapital no ha obtenido en su aventura española en medios. Una de las primeras decisiones de Amber Capital en Indra fue votar al lado de la SEPI –Gobierno– y de SAPA para lograr la remociónde varios consejeros que no secundaban los planes del presidente Marc Murtra. En laMoncloa, al mismo tiempo, confían en que el apoyo mediático que les puede ofrecer Oughourlian les ayudaría a recuperarvotantesparaelPSOEenlos próximosmeses. Influenciapolítica y negocios, algo tan antiguo como el mundo. El restodelentornoempresarial es muy distinto del de sus predecesores, incluido el propio José Luis Rodríguez Zapatero que, por ejemplo, siempretuvomagníficas relaciones con el desaparecido Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, uno de los que primeroleapoyóenpúblico.Ahíestá, por ejemplo, una imagen, ya icónica, de Botín, sin chaqueta y tirantes rojos –el color corporativo delSantander–,manoamanocon Zapatero en un desayuno en la sede de la entidad. Su hija y sucesora, AnaBotín,mantuvo relaciones cordiales con Sánchez tras su llegada a la Moncloa, para después, enfriarse poco a poco. Algo similar haocurridoconotros presidentes de compañías del Ibex y similares que, por ejemplo, en 2011, también en tiempos de Zapatero, crearonel llamadoConsejo Empresarial de la Competitividad,quefrecuentaronlaMoncloa –con el socialista y con su sucesor Rajoy– y que organizaron campañasporelmundoparaimpulsar la economía española. Los empresarios –que en puridad no son empresarios–más afines a Sánchez también controlan empresas importantes. Han sido nombrados por el Gobierno, muchos a través de la SEPI, que en contrade su trayectoriaen losúltimos decenios, está en un proceso deaumentarsuperímetro.Al frente está Belén Gualda, que antes habíapresididoNavantia, compañía dedicada a la contrucción naval, civil y militar. En Navantia le sustituyóRicardoDomínguez. Continúa en la página siguiente del 24 de julio, que aceptó y aprobó a la búlgara los cambios decididos enel partidopor susecretario general. JoséMaríaAguirreGonzalo fue presidente de Banesto en los albores de la transicióny líder de la banca. Decía que «el banquero y el empresario tiende a ser progubernamental, es inevitable»ydurantemuchosañosenEspaña fue más o menos así. Hasta la época deSánchez, dicenalgunos.Aquel banquero creó, de manera informal, un mítico club llamado el «club de los siete», que agrupaba a los presidentes de los entonces «siete grandes» bancos españoles: Banesto, Central, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular. El Santander se comió a todos excepto al Bilbao y al Vizcaya, que se fusionaron y luego lo hicieron con Argentaria para dar origen al BBVA. Todos ellos se reunían, de forma periódica, en un almuerzo en donde hablaban de sus negocios y también de política. Allí acudió, de la manodeAguirreGonzalo, Felipe Gonzálezcuandoliderabalaoposiciónynosóloquedaronsatisfechos, sino que alguno pensó que era conveniente que un día no lejano gobernara este país. Muchosañosdespués,muypocos recuerdan aquella época, y el líder del PSOE y presidente del Gobierno hace tiempo que ha dejado de verse con banqueros y empresarios, como hicieron todossuspredecesores. Sánchezha trazado una línea casi infranqueable en el mundo de la empresaylosnegociosentrequienes dependen de él o le aplauden –porque les conviene– y quienes –la mayoría– desconfían del inquilino de la Moncloa y recuerdan sus olvidos y sus cambios de opinión. Los primeros son muy pocos, la mayoría, con excepciones, le deben su puesto y otros esperan hacer buenos negocios con su proximidad. Son «los empresariosdeSánchez».Losdemás intentan no salir escaldados de las iniciativas gubernamentales, casi todasconobjetivoselectopopulistas. La lista de más afines a Pedro Sánchez laencabezaría, por ahora, JosephOughourlian, el financiero que al frente del fondo Amber Capital, controla la mayoría del GrupoPrisa, algoque apoyan los consejeros presidenciales –y también empresarios, sí empresarios–Miguel Barroso y JoséMiguel Contreras, que a su vez influyen en ese grupo, desde el consejo, y a través de otro accionista,GlobalAlconaba.Estacompañía, de reciente constitución, adquirió en mayo el 7,1% del capital de Prisa que poseía Telefónica, la multinacional española que preside José María Álvarez Pallete, que deseaba deshacerse de sus participaciones en el sector de medios. Global Alconaba está encabezada por Andrés Valera Entrecanales, de la familia quecontrola lamayoríadeAcciona, y con socios como Alberto Knapp y Daniel Romero, relacionados con el negocio de la producción televisiva, como José Miguel Contreras y, en menor media, Miguel Barroso. Acciona, presididapor JoséManuel Entrecanales, ha apostado con fuerza por el negocio de todo tipo de energías renovables, algo en lo que casi siempre encuentra el apoyo, más omenos expreso, del Gobierno y de la vicepresidenta Teresa Ribera, furibunda ecologista que, sin embargo, ante la crisis actual, ha tenido que aceptar que volviera a entrar en funcionamientouna central térmica de carbón. La empresa Indra es ahoraquizá la clave de la estrategia de la Moncloa en el mundo de los negocios. Indraesunamultinacional española de tecnología y defensa CIPRIANO PASTRANO Indra es ahora quizá la clave de la estrategia de la Moncloa en el mundo de los negocios Ha trazado una línea casi infranqueable entre quienes le aplauden y quienes desconfían de él

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS mínguez también estuvo en el círculodeMaríaJesúsMonterocuando fue consejera de la Junta de Andalucía. De hecho, su trayectoriaessobretodopolítica.Fuedirector del gabinete del ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino entre2010y2011y también fuedirector general de Industrias yCalidad y Promoción Alimentarias y viceconsejerodeMedioAmbiente de la JuntadeAndalucía. Enagás, Aena y Redeia –antes Red Eléctrica– son las otras tres joyas de la corona empresarial pública, con más o menos participación estatal, pero en cualquier caso bajo control gubernamental. Enagás es ahora más estratégica que nunca. El mayor accionistaes el Estadoa travésde laSEPI,perosolotieneensusmanos un 5% del total de su capital. Sin embargo, con esa participación controla desde hace años –y con distintas administraciones– la compañía. La preside desde 2007 Antonio Llardén, que siempre admitió que los diferentes gobiernos habían sido bastante neutrales. Sinembargo, esocambióhaceunosmesescuandoperdió los poderes ejecutivos que pasaron a manos de un nuevo consejero delegado, elegido por la SEPI, Anturo Gonzalo Aizpiri. AENA, laempresaquecontrola los aeropuertos españoles y que también ha adquirido otros en el extranjero, estáparticipadaenun 51% por el Estado. Salió a cotizar enBolsaentiemposdelGobierno del PP, que rechazóperder lamayoría como reclamaban los mercados. La llegada del PSOE al poder supuso un cambio en la presidencia, endondeJaimeGarcía Legaz fue sustituido por el economista catalán Maurici Lucena, que fue uno de los que formaban parte del primer equipo de Pedro Sánchez, en su primera época como secretario general del PSOE, cuandoconcurrióa las elecciones de 2015. Lucena, que había sido diputado y portavoz del Grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña, se ocupaba en teoría de la política industrial y la competitividad. En julio de 2018, semanas después de la llegadade Sánchez alpoder, fuenombradopresidente de AENA. Redeia se llamaba antes Red Eléctrica de España (REE). El Estado, a través de la SEPI, controla el 20% del capital y el 80% cotiza enbolsa libremente, loquese llama free-float. A pesar de tener solo el 20%, la SEPI decide siempre quién encabeza el equipo ejecutivo de la compañía. Pedro Viene de la página anterior Otros tiempos. Zapatero y el desaparecido Botín, que sintonizaban bien, en la sede del Santander Sánchez nombró a Jordi Sevilla presidente al poco de ser presidente. Era, sin duda, un premio a su colaboración. Sevilla, sin embargo,quisovolarpor libredentro de un orden, nada extravagante. Chocóconlavicepresidentapara la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Le echóunpulso,peroloperdióporqueSánchez sepusoal ladodesu ministra. La SEPI actuó y Sevilla fue defenestrado y sustituido por unaexministradeZapatero, Beatriz Corredor, Registradora de la Propiedad, como Rajoy, de profesión. Ellaha sidomás obediente que Sevilla y sin duda por eso sigue sin problemas al frente de lo que ahora se llama –ha sido una de sus iniciativas– Redeia. Sánchez, nada más llegar a la Moncloa, uno de los primeros nombramientos que hizo fue el de su exjefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano, comopresidente de Correos, la gran empresa pública postal y del sector logístico. El propio Serrano admitió sincomplejos enalgunaocasión que él estaba al frentede esa empresa para ayudar a Sánchez, así de sencillo. JordiHereu fuealcalde de Barcelona por el PSCentre 2006 y 2011. En 2020 fue nombrado presidente de Hispasat, la compañía que aglutina la política aeroespacial pública. La SEPI tieneun7,1, peroRestel, unaempresa que controla Redeia, es propietaria de casi el 90%, loque hace que técnicamente no sea una empresa pública, pero sí en la práctica. La pandemia ofreció al presidentedelGobiernounaoportunidad magnífica para ampliar los intereses empresariales del Estado. La SEPI, de hecho, sigue una política de crecimiento bastante evidente, que hace que también aumente el número de empresariosqueestánennóminaestatal y dependen, claro, de Sánchez en últimainstancia.ElGobiernocreó ensumomentoel llamadoFondo deApoyoalaSolvenciadeEmpresas Estratégicas y lo dotó con 10.000millones de euros. El objetivoerarescatarempresasestratégicas en situaciones complicadas por las consecuencias de la pandemia de la COVID 19. El mecanismoconsistíaenrescatesvinculados a préstamos participativos que si no se devolvían acabarían por convertirse en capital, lo que le daría una participación muy significativa,cuandonomayoritaria, al Gobierno. Enpocas palabras, unamanera de entrar en empresas no por la puertadeatrásperosinllamardemasiado la atención, al menos en teoría. El Fondo todavía está vigente y todavía tiene dinero pendiente de asignar, lo que indica quelaSEPIextenderátodavíamás su perímetro. Hasta ahora se han utilizadoalrededorde2.500millones de euros. Una parte mínima de ese dinero se destinó a la compañíaaéreaPlusUltra,conunúnico avión y rutas hacia Venezuela, que supuso un gran escándalo ya que nadie entendía cómo podía considerarseestratégicamientras queotrasempresasmayoresymás significativasveíancómoserechazaban sus peticiones de ayuda. El Gobierno, desde entonces, tuvomás cuidado, pero lo que no ha variado es su intención de adoptar posiciones de control, si se dan las circunstancias –y es fácil– en las empresas a las queayuda. Entre las más significativas están, por ejemplo, Técnicas Reunidas, presidida por Juan Lladó, pero que, aunque con alguien de la casa, cambió al consejero delegado. La lista se completa con Air Europa,DuroFelguera,TubosReunidos, Hotusa, Eurodivisas y Grupo Ferroatlántica, Boutique Hoteles y hasta una veintena de compañías. Sus responsables no pueden ser considerados empresariosdeSánchez, peroellososus sucesores pueden serlo en cualquiermomento. Sánchez, el granresistente, que estádecididoadar labatallapara seguir en laMoncloa, divide a los empresarios –incluye a los banqueros– en tres categorías, los interesados dispuestos a ayudarle, losobedientes y losdesconfiados. Los de los dos primeros grupos están a su lado, por conveniencia o por haber sido nombrados por él, a los terceros estádispuestoaabrirles laspuertas de par en par siempre que le den la razón y apoyen sus medidas aunque vayan en contra de sus empresas. Es loque espera –y noconsigue, claro–debanqueros y energéticos que tienen encima laespadadeDamoclesde los impuestos, sobre estigmatizadores, con los que el Gobierno quiere castigarles. Los suyos, los empresarios de Sánchez, no son demasiados, pero sí tienen poder y manejan recursos cuantiosos. Los principales: Belén Gualda, Marc Murtra, Maurici Lucena, Oughourlian –Barroso y Contreras de forma indirecta–, Beatriz Corredor, Juan Manuel Serrano, Arturo Gonzalo Aizpiri, Ricardo Domínguez, Andrés Valera y JordiHereuentreotros. El presidente, además, esperaque, unosmás queotros, leayudenaseguir en la Moncloa y no le importará que algunos ganen mucho dinero en sectoresconfuturoenestos tiempos con guerras de fondo. Rodríguez Zapatero siempre tuvo magníficas relaciones con Emilio Botín Jordi Hereu Hispasat JoséManuel Entrecanales Acciona Beatriz Corredor REE José Miguel Contreras Lacoproductora Belén Gualda SEPI Arturo GonzaloAizpiri Enagas Marc Murtra Indra Miguel Barroso Amber/Prisa Maurici Lucena AENA JuanManuel Serrano Correos Joseph Oughourlian Amber/Prisa AP

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 Interior de la nueva tienda, situada en el número 18 de lamadrileña calle de Fuencarral EspañayPortugal,abrióelactode inauguración de su nueva boutiqueenMadridconestaspalabras: «Si no fumas, no empieces; si fumas, déjalo; pero si no quieres dejarlo, pásate a una mejor alternativa como el tabaco sin combustión». Lacompañía inaugurabael pasado21de juliosusegundaboutiArturoMtz. Carrascoso, MADRID ► Las alternativas sin humo son la gran apuesta de futuro de la tabaquera, que espera que el 50% de sus beneficios procedan de ellas para 2025 PhilipMorris abre su segunda IQOS Boutique en Madrid, quinta en España IQOS es la marca de dispositivos electrónicos de la multinacional PhilipMorris que calientan tabacoevitandolacombustión, lagran apuestadefuturodelatabaquera. Por ello, Enrique Jiménez, director general de Philip Morris para tiendas en más de 70 países de todos los continentes. Este último establecimiento en la capital de España se encuentra en laCalleFuencarral, número18. SegúnEnrique Jiménez, paraellos «abrir una tienda en la calle Fuencarralesfundamental,yaqueesun centro de moda y diseño. Por su ubicación,estatiendaseconvertirá en un espacio que va a ayudar a conseguirquemuchos fumadores adultos que pasean por aquí conozcandeprimeramano las alternativas sinhumo como IQOS». La nueva boutique, que cuenta con cerca de 200 metros cuadrados, está distribuida en tres espacios distintos: en el primero, se encuentraunáreadecienciadonde se demuestra a los visitantes, a partir de una máquina, las claras diferenciasquehayentreelhumo que resulta de quemar un cigarrilloy el vapor que resultade calentar el tabaco a través de IQOS, ya que, como señalan, «una imagen vale más que mil palabras». Después se encuentra la zona de exposición de los distintosmodelos y accesorios de IQOS, incluyendo laúltimaversiónmejoradadeldispositivo: el IQOS Iluma. Y, ya por último, una zona de atención al cliente y al usuario, ya que el cometido principal de estas boutiques es la de informar a los fumadores adultos de las ventajas de IQOS sobre el cigarrillo convencional. Yesque laapuestade lacompañía por un mundo sin humo es clara y decidida desde hace años. Por este motivo abre este tipo de establecimientos. Gracias a un estudio a nivel internacional elaborado por la propia Philip Morris, sabenqueochodecadadiezfumadores sepasaríana estas alternativas si estuvieran bien informados. Estas alternativas son «mejores» porque «la evidencia científica ha llegado a la conclusión de que la principal causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo proviene de la combustión, es decir, de quemar el tabaco e inhalar el humo», apunta Jiménez, algo que con IQOSnoocurre. Situación enEspaña Noobstante, losmáximosresponsables de la multinacional son conscientesdeque todavía«el eje vertebraldesunegociosiguesiendo la red demás de 13.000 estancos que hay en nuestro país, ya quesonsusempleados losauténticos profesionales en esta materia y el único punto de venta del tabaco sin combustión», apunta Jiménez. PhilipMorrisestimaque en España hay un total de nueve millones de fumadores. Ahora mismo, de ese total, unos 270.000 ya se han pasado al tabaco sin combustión. Centrando los datos en la Comunidad de Madrid, estos productos tienen una «buena acogida» , según la tabaquera, alcanzandounacuotademercado del 3,2%, de acuerdo con las estadísticas que aportó a la prensa el directorgeneral. «Esunbuenmomento para impul sar su crecimiento en la capital. Vemos que estas tiendas son un acelerador ydinamizador de ladinámica de lamarca», recalcó Jiménez, recordando a todos los presentes queMadrid es la única ciudad de Españacondos tiendas, apartede los «córners» de venta autorizados, algunos de ellos ubicados en El Corte Inglés. Además, Jiménez incidióenquenoharánunaapertura masiva de locales, «ya que el principalobjetivodeestastiendas es informar al fumador acerca de las alternativas sin humo». Anivel internacionalycomoobjetivo a corto plazo, Philip Morris esperaqueel50%desusbeneficios provengan de sus productos sin humocomoIQOSparaelaño2025, y a largo plazo Enrique Jiménez espera que «esta nueva forma de consumir tabaco supere a la tradicional y tengamosunmundo libre dehumo lo antes posible». que IQOS en Madrid, la quinta que abre en nuestro país tras las de la Calle Serrano en Madrid, Rambla Cataluña en Barcelona, Centro Comercial el Faro de Badajoz y la del Centro Comercial LasArenasdeLasPalmasdeGran Canaria. En total, la marca ha abierto desde el año 2014, fecha de su aparición, un total de 270 Fachada del establecimiento inaugurado la semana pasada

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Nombramientos Opinión Doctor Doom Hay personas que sonoptimistas antropológicas,como elexpresidenteRodríguez Zapatero. Hay optimistasporquenoesmuyútilserotra cosa, como pensaba Winston Churchill.Perotambiénhaypesimistas de abismal arraigo comoNourielRoubini,profesor de economía en Nueva York, agorerodeéxitoy,paraalgunos, cenizoprofesional. Roubini se dio a conocer cuandoanticipóconantelación y certeza la crisis de las hipotecas subprime. Al economista estadounidense, nacido en Estambul, le llovieroncríticas con recargo, se leacusódecatastrofista, de ahí su sobrenombre: DoctorDoom,DoctorCatástrofe,DoctorFatalidad.Sinembargo, como buen doctor, superó los emplastos acomodaticios para realizar un diagnóstico económicoapropiado.Laintensidad de la Gran Recesión, las quiebras bancarias y millones dedesahuciosledieronlarazón. Regresaalacarga.EnunaentrevistaenBloombergaseguraque EEUUseenfrentaaunaprofunda recesión económica. Algo más evidente según vayan elevándose los tipos de interés. «Doctor Doom» resalta la alta deuda, lamásaltadelahistoria, queentorpece laactividadeconómica. Para no dejar ninguna duda, Roubini definió como «delirantes» a aquellos que esperan una recesión «corta y poco profunda». Remacha que estamos a las puertas de una contracciónfinancieraydedeudagraveyentramosenella«endureciendo la políticamonetaria y sinmargenfiscal». Por lo pronto, la Reserva Federal ha elevado de nuevo sus tipos de interés en 75 puntos básicos, el ritmomás acelerado desdelaépocadelgigantónPaul Volcker,yelPIBestadounidense del segundo trimestre ha caído un 0,2%, un 0,9% en tasa anualizada, recesión técnica. Algunos rezan para que el Doctor Doompatine. Opinión 100.000 empleos digitales Españanecesitamásde 100.000 personas con conocimientosycapacidadesdigitales, para seguir creciendo. Crear talento digital,retenerlo,yatraerlodesde fuera es actualmente nuestro granreto,enuncontextoagravado por la falta de competencias STEM(enCiencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) en conjunto de la población españolaconsecuencia, sinduda, de leyes educativas ideologizadas, como la reciente LOMLOE, que no desarrollan en profundidad losconocimientosyhabilidades clavepara la trasformacióndigital. Atender esta demanda es necesario, flexibilizando currículos universitarios y la formación profesional, adaptándolos al logro de las competencias digitales que requieren esos nuevos empleos. Un plan de estudios, por razones burocráticas, tardadosañosencambiarse,por elloesimprescindibleuncambio dementalidaddelasadministraciones públicas agilizando y creandotitulaciones,generando de forma dinámica créditos de estudios,ypotenciandocarreras entrecruzadas e híbridas. Tambiénseríanecesarioincrementar laconexiónycooperacióndelas entidades académicas con las empresas,impulsandounatrasferenciabidireccional,paraconjuntamentedefinirlasespecialidades inherentes a las nuevas profesiones, que surgen en la frontera tecnológica y el mercado.Sinoseofertaunaenseñanza regladamásflexible, lasgrandes empresas ofrecerán títulos propios no oficiales, que tendrán peso y reconocimiento en los currículosprofesionales. Es también importante el papel activo de las empresas para lacualificaciónyrecualificación digital. Las empresas deben saber formar y retener a sus empleados, y nodeja de ser significativo que el 63% de empresas entrevistadasdelIBEX35,noconoceconexactitudlascapacidadesdigitalesdesusempleados. ► FERNANDO CASADO Lamutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Asepeyo lo ha nombrado nuevo presidente de la entidad en sustitución a JoséMª Juncadella ► RAQUELALZAGA Ha asumido la Vicepresidencia Corporativa de Grupo Cox Energy. Ha desarrollado gran parte de su actividad en Naturgy, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad ► FIONAGARVEY Es la nueva CEO de Softonic. Con este cambio, la compañía planea diversificar su modelo de negocio y convertirse en la principal plataforma de distribución de software del mundo ►JUANCARLOS ALTARES Será, a partir de ahora, el responsable comercial deStelii en España. Cuentacon másde25 añosde experienciaen empresasdegran consumoy, sobre todo, del sector del juguete ►MYRIAM BLÁZQUEZ Se ha incorporado a ManpowerGroup como directora general de Experis, su marca de tecnología, para consolidar el liderazgo de la compañía en nuestro país ► MARIANA VILLANUEVA Ha sido designada recientemente Analista ESGde AXA IM. Trabajará en temas transversales como la biodiversidad, así como el análisis de los bonos Verdes y Sostenibles ►MANUEL GONZÁLEZ La consultora internacional de transformación de negocios Axis Corporate lo ha fichado para liderar su nueva área Digital & Enabling Solutions ►NACHO BERGADÀ Designit, compañía de innovación y experiencia global, lo ha elegido recientemente para responsabilizarse de la Dirección de Diseño Estratégico Data y Negocio Libros En una época en la que gente hablamucho de política, algunos, incluso, se lanzan a discutir de normas y regulaciones como si fueran doctores enDerecho, hay una verdad como un templo: nadie tiene ni idea de la Constitución Española. «LaConstituciónexplicada superfácil». Dani Fontecha. DEUSTO 176 páginas, 18,95 euros N acido del deseo de ayudar a los padres a planificar el futuro de sus hijos, este libro describe, de forma sencilla y práctica, cuáles son las herramientas, métodos y acciones que hacen posible alcanzar el objetivo económico del millón de euros. «Unmillónparami hija» PietroDi Lorenzo HOEPLI 272 páginas, 18,05 euros Varios pensadores, cuyas obrasmuy diversas abarcan los últimos dos siglos, ofrecen al lector formas de salir de lamegamáquina y construir una sociedad centrada en el ser humano. Sus reflexiones profundas se representan de forma sencilla y didáctica. «En losorígenesdel decrecimiento».Varios POPULAR 208 páginas, 18,53 euros Comocadaaño, lamemoria elaboradapor elConsejo EconómicoySocial (CES) analiza, demanera consensuadaentreempresarios, sindicatosysociedad civil organizada, lasituaciónsociolaboral de la economíaespañola. «Memoria sobre la situación socieconómicay laboral» Varios. CES. 500 páginas, 17,10 euros Ignacio Rodríguez Burgos Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Ignacio Argote Vea-Murguía

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 Habrá que consumir menos gas 45Líneas Opinión Lavicepresidentacuarta para la transición ecológica, Teresa Ribera, ya ha tenido que matizar su categórica frase de la semanapasadasegúnlacual«pase lo que pase, las familias españolasnovanasufrircortesdegasni de luz en sus casas» el próximo invierno. Por mucho tono desafiante hacia la UE que pusiera a sus palabras, nuestra ilustre ministranoha tenidomás remedio que aceptar, «a regañadientes», quecomomínimovamosatener que hacer un ajuste y reducir el consumo entre un 7 y un 8 por ciento, enelmejorde loscasos, y siempre que la situaciónno empeore porque Europa deje de recibirelcienporciendelgasque hoy le compra a Rusia. Un 8 por cientonoesunacantidadmenor, yevidentementeafectarátantoa lasfamiliascomoalasempresas, pues unos y otros somos los beneficiariosdeestepreciadocombustible fósil. Enel debate sobreel gas llama laatenciónqueEuropainsistaen quelacrisisdedesabastecimientosevaaproducirporque«Rusia cortará el gas», cuando la realidadesque, enefecto,MoscúpodríacortarelgasperocomoconsecuenciadequeEuropadejede pagarlo, o porque las sanciones implican no consumir gas ruso, en beneficio del norteamericano, muchomás caro. Oa cuento dequenose ledevuelvaarregladaunaturbinaqueestáahoraen Alemania. A Putin lo que le interesa es vendermientrasmásgasaEuropa mejor, pues así financia su maldita guerra. No le conviene cortar el grifo, aunque si lo tiene que hacer, lo hará. En Mayúsculas ►TOMÁSPASCUAL El Club Excelencia en Gestión, asociaciónmultisectorial sin ánimo de lucro, ha elegido al presidente de Pascual como nuevo responsable para los próximos tres años ►BEATRIZ CATALÁN Ibercaja Gestión ha registrado en el primer semestre del año 558millones de euros en aportaciones, que suponen el 9%de las nuevas entradas a fondos de inversión ►EVALAI La directora general de FOREO para Western Europe ha sido nombrada miembro vocal de la junta directiva en la última Asamblea General de la Cámara de ComercioHispano-Sueca ►ÁNDRÉSSENDAGORTA Sener hafirmado un acuerdopara adquirir el 60%de la consultora australiana TactixGroup, conel objetivodeconvertirseen un importante actor enel sector del transporte urbano, ferroviario yde carreterasenAustralia Los precios industriales subieron un 1,9% el pasado mes de junio en relación al mes anterior y se dispararon un 43,2% en términos interanuales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 43,2% El saldo total de títulos hipotecarios en circulación se redujo en junio hasta los 305.522 millones de euros, tras anotarse una ligera disminución de un 0,5%en términos interanuales, según la AHE 0,5% José Antonio Vera

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS general y especialidades, laboratorio de fabricación de prótesis implante-dentro soportadas de cerámica y circonio, así como un centro de formación para odontólogos. El objetivodeestecentro es ofrecer un servicio integral de odontología a todas las unidades familiares,padresehijos, conuna seriedeespecialistasque forman parte de un compactoequipoprofesional de trabajo. Todo este entramado empresarial secompleta con plantas diferentes de atencióndeontológica para que los niños no interfieran enel trabajode losadultosyotros departamentos de alta tecnología, como puede ser la unidad de radiología dental y maxilofacial, que dispone de la última generación en aparatos de radiodiagnósticodigital, donde seminimizan las radiaciones que puede recibir cada paciente. Por otra parte, ya ha cumplido medio siglo de vida uno de los proyectosmás interesantesdesde el punto de vista de futuro, como es el departamento de formación J. Socave. MADRID ►La clínica madrileña Ceosa dedica una gran atención a los cursos de especialización de alto nivel La formación como clave del desarrollo de la odontología José Rábago, CEO de Clínica Ceosa y del Centro de Formación Odontológica Ceodont ARCHIVO odontológicayquirúrgica.Porsus aulas, reservadasalosprofesionalesdelacienciaodontológica,han pasadomásdecincomilalumnos, quehansalidoconunaformación profesional del mas alto nivel. En esta escuela de formación, denominada Ceodont, se imparten 20 cursos anuales con un aforo de dieciochoalumnosporcurso,con lo cual se asegura la formación cada añodeunos 360profesionales de alto nivel. Resultados Pese a la crisis y el intrusismo de lasgrandescadenasdeclínicasde capital extranjero, esta empresa familiar, con medio centenar de profesionales enplantilla actualmente, ha conseguido buenos resultados económicos a lo largo del último lustro, con incrementos de facturación del 7%y previsiones de cerrar el presente ejercicioconunaumentodelvolumen denegociosdel 5%. Enel periodo comprendido desde 2016 hasta hoy el beneficio bruto aumentó en un 60% y el beneficio neto en un 25%. A pesar del covid y otras circunstancias adversas, la plantilla se ha mantenido en número de empleados durante los últimos años. En un mundo donde la producción en serie parece imponerse comométodode trabajo, la atenciónpersonalizadaadquiereuna dimensión especial, sobre todo en algunas actividades, como las que llevaacaboCeosa, unade las clínicas líderes en odontología dedimensiónnacional. Fundada en 1975 por el doctor Alberto J. Cervera Durán, ha cumplido con el paso de los años su sueño de hacer un centro exclusivo de ortodoncia. Un proyecto que ha trascendido mucho más y ahora abarca otras especialidades relacionadas con la ciencia de la odontología y del servicio exclusivo al paciente. En efecto, a través de tres mil metros cuadrados repartidos en las siete plantas de su edificio, situado en una zona céntrica de Madrid, Ceosa ha incorporado otros tipos de servicios como clínicas de ortodoncia para niños y adultos, clínica de odontología El centro abarca todas las especialidades e incorpora todo tipo de servicios España, líder en venta de entradas digitales para ocio España será el país de Europa quemáscrezcaenlospróximos cuatro años en número de usuariosquecompranentradas digitalesparaeventosdeentretenimiento, según un análisis de Telecoming, compañía especializada en tecnologías de monetización de entretenimientoydeportedigital. El informe destaca que cada español compra en la actualidadunamediadenueveentradas al año para eventos de entretenimiento (cine, teatro, conciertos, festivales…)através del canal digital. Demedia, hemos pagado 13 euros por cada unadeellas, consolidandouna industria digital que superará los1.430millonesdeeuroseste año. Laventadigitaldeentradas para el sector del ocio crecerá a un ritmodel 20% interanual en lospróximos cuatroaños. Nuestropaís,con9,7millones de usuarios únicos de «ticketing» digital para ocio, ocupará a finales de este año el quinto puesto en el Viejo Continente, por detrás de Alemania (17,5 millones de usuarios), Francia (15,1 millones), Reino Unido (14,7millones)eItalia(14,3millones). En toda Europa, el valor de mercado de este tipo de transacciones ronda los 17.149millones, y los 64.38 millones en todo el mundo. Una de cada cuatro operaciones, por tanto, serealizaenelViejoContinente. En 2026, Europa procesará transacciones por valor de 35.160millones,mientrasaescala global ascenderán a 133.701 . «España se encuentra entre lospaísesdeEuropaconmayor aceptacióndel ‘‘ticketing’’digital. Es una tendencia imparable por la simplicidad de los procesos de adquisición y acceso. En 2026, seremos líderes enEuropa.Laspantallassehan integrado de forma natural en nuestrasvidasyhantrasladado una nueva, rápida y efectiva experiencia de compra digital en productos y servicios tradicionalmente físicos», apunta Roberto Monge, director de Operaciones deTelecoming. C. R. MADRID ►El doctor José Rábago, de 67 años y padre de tres hijos, todos ellos odontólogos que siguen la misma saga profesional que su padre y abuelo, es CEO de la Clínica Ceosa. Su gran vocación educacional le llevó a fundar en 2001 el centro de formación de odontología Ceodont. También ha impartido más de 400 cursos y conferencias tanto en España como en el extranjero. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) y es miembro de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA). Vocación por la odontología y la enseñanza Perfil JoséRábago CEOClínica Ceosa

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 Lahosteleríade la costaobtieneun índiceglobal de sostenibilidadde 6,8puntos sobre 10 ECOVIDRIO Agenda 2030 Ecovidrio, laentidadsinánimode lucro encargada de la gestión del recicladode los residuos de envasesdevidrioenEspaña,hapresentadolosresultadosdelIBarómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas en las regiones deCataluña,IslasBaleares,ComunidadValenciana,RegióndeMurciayAndalucía,queconcluyeque casi siete de cada diez establecimientos de las zonas costeras con más concentración turística de nuestro país aplican ya medidas R. C. MADRID ►Siete de cada diez establecimientos de las zonas costeras aplican ya medidas de reciclaje, según Ecovidrio Cataluña y Valencia, líderes en sostenibilidad en hostelería: la gestión eficiente de los residuos, la eficiencia energética, el consumo responsable y elconsumodelagua.Paraobtener elvalordecadapalancasehaotorgado 1 punto por cada respuesta positiva y 0 puntos por las negativas para resumir la gestión en un rango entre el 0 y el 100%. Un resultado del 100% significa que todas las posibilidades de gestionar las palancas se están utilizando demanera satisfactoria. El consumo de la energía con casi 8 sobre 10 (7,9), seguido por el consumo de agua (7,3) y la gestión de residuos (7,1), son las palancas de sostenibilidad mejor gestionadaspor loshostelerosencuestados;mientrasqueladeconsumo responsable –con un 5,1 sobre 10– es la asignatura pendiente, ya que es el indicador que peor puntuaciónobtiene enel indicador global. Por tipología de establecimiento, el sector hotelero obtiene una puntación de 7,8 sobre 10 por encimaderestaurantes (7,1), cafeterías (6,6) y otros como locales de ocio y apuestas (6,4), y en último lugar localesdeocionocturnocon un 6,1 sobre 10. El aceite de cocina yel vidrio Unsectorhosteleroresponsabley conscientedesus residuosesvital para la consecución de los objetivos europeos de reciclaje de residuosmunicipales. Y en España el sectorhostelerodenuestrascostas sigue demostrando estar a la vanguardia en términos de residuos, alcanzando el notable (7,1) en el índice global (el 7,1 es un promedio, no el índice global). Además, según el estudio, casi un 95% de los encuestados han declarado separarcorrectamenteelaceitede cocina y el vidrio, por encima del resto de residuos como papel y cartón(83,5%), losenvases ligeros (81,5%)olafracciónorgánica(solo El consumo de energía, del agua y la gestión de residuos, las palancas mejor gestionadas de sostenibilidad en la gestión de sus negocios. Se trata del primer estudiodecampoamásde10.000 establecimientos (restaurantes, bares, cafeterías, locales de ocio y otros donde se engloban salas de juego, recreativos…) costeros españoles que se realiza. En general, la hostelería de la costa obtiene un índice de sostenibilidad global de 6,8 puntos sobre 10, demostrando que, si bien el sector está cada vezmásmaduroyactúadeunamaneramás responsable, falta camino por recorrer. Según los resultados del mismo, Comunidad Valenciana, con un 7,08 sobre 10, y Cataluña, con un 7,06 sobre 10, van a la cabeza en el promedio, si bien el restodelascomunidadesautónomasaprueba: laRegióndeMurcia obtiene un 6,9 sobre 10, Islas Baleares un 6,6 y Andalucía un 6,3. El Índice de sostenibilidad del Barómetroconsideracuatrograndes palancas de la sostenibilidad el 44,4%). Como fomento de la economía circular y una menor generación de residuos, el 84,6% de los establecimientos de hostelería indica utilizar ya productos envasados en vidrio reutilizable. Aunque según el barómetro menos del 40% de los establecimientosencuestadosaplicanmedidasparaelcontroldeldesperdicio alimentario, es una de las iniciativas más populares en la preguntaabierta.Entrelasmil iniciativas presentadas de manera espontánea,el32%deellostienen quever conel usode tupperspara los sobrantes de comidas o la donación de comida a ONG’s o repartición de comida no vendida entre empleados. En la gestión de residuos, Cataluñaobtiene lamejor puntuación con 8,1 puntos sobre 10, seguida de Islas Baleares con 7,8 puntos sobre 10. El resto de las comunidadesobtienenpuntuacionespor debajo del notable, Comunidad Valenciana un 6,6, Andalucía un 6,3yRegióndeMurciaun6,1. ESta última, con 9,2 puntos sobre 10, y laComunidadValencianacon9,1 puntos, sonlasregionesmáspunteraseneficienciaenergética,más dediezpuntos por encimadeAndalucía. ODS 12 ►El consumo y la producción sostenibles consisten en hacermás ymejor conmenos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradaciónmedioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles. ►El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir demanera sustancial a lamitigación de la pobreza.

Domingo. 31 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS «Vivimosenunaerasinprecedentes de grandes desafíos globales, en la que destacan tres “C’s”: el cambio climático, la COVID-19 y los conflictos armados». Así comenzó la CEO del PactoMundial de Naciones Unidas a nivel internacional y subsecretaria general de la ONU, Sanda Ojiambo, la asamblea de socios de la red local enEspaña,celebradaenelPalacio de la Bolsa de Madrid. Ojiambo repasó los retos más acuciantes a los que se enfrenta la sociedad y, por supuesto, lasempresas.AproR. C. MADRID ►La ONU recomienda contar con líderes capaces de atender los problemas de la sociedad Los directivos ante el reto de abordar los cambios del siglo XXI vechó también para mandar un mensajealossociosespañolesdel PactoMundial para que considerenestosdesafíoscomounaoportunidad para «incorporar la responsabilidad y la sostenibilidad enel núcleodel negocio y, de este modo, refuercen la competitividad,construyancadenasdesuministromásresistentes,encuentren nuevasoportunidadesdenegocio y faciliten el acceso al capital». Ojiamboapuntóhaciala«necesidad de transformar el concepto de liderazgo empresarial que hemosheredadodelpasado,pueslas habilidadesquellevaronentonces a los líderes empresariales a la cima de sus organizaciones pueden no ser las habilidades que necesitanparallevarsusnegocios haciaadelantemañana».Yesque, según la líder keniana, las empresasdebenserdirigidaspor«líderes responsablesquecomprendanlos retosglobales,quetenganlamentalidad, lashabilidadesy lascapacidades necesarias para abordar los problemas de la sociedad en tornoa lasostenibilidady la igualdad y que tengan soluciones adecuadas para el siglo XXI». Durante su discurso también alabó el compromiso de las empresasespañolasconeldesarrollo sostenible y las animó a ser más ambiciosas y trasladar su buen hacer fuera de sus empresas. Esto incluyelaformaciónensostenibilidad a sus cadenas de suministro y la creación de nuevas alianzas con la administración pública para ayudar a avanzar a la comunidad empresarial en general. LaCEOdelamayor iniciativade sostenibilidad empresarial del mundo ha recalcado el papel del PactoMundial no como unmero observadordelasituaciónempresarial, sinocomounguíaqueayudaalasempresasaavanzarafavor del desarrollo sostenible. Y con el objetivo de amplificar este rol, ha explicadolanuevaestrategiade la iniciativa, puesta en marcha en 2021y sustentadaen5palancas:.- DREAMSTIME Agenda 2030 Los líderes de hoy deben desarrollar nuevas habilidades -Unamayor responsabilidadcorporativa. -Uncrecimientoequilibradodelas redes localesyregionalesparauna cobertura global, aumentando la presencia del Pacto Mundial de NacionesUnidas enel Sur global. - Un impacto medible en áreas prioritarias, como el cambio climático y la igualdad de género. - Una mayor atención sobre las pymes, incluyendo una sección dedicadaa laspequeñas ymedianasempresasconnuevasoportunidades y programas para ellas. - Un compromiso coordinado y activo con el sistema de laONU En palabras de la CEO de UN Global Compact, «esta nueva estrategia señala un nivel de ambiciónmuy alto para el PactoMundial de las Naciones Unidas en términos de acelerar y ampliar el impactocolectivodelasempresas con el objetivo de cambiar los mercados y losecosistemas. Y, sobre todo, de ofrecer resultados concretos que tenganun impacto duradero en las sociedades de todo el mundo y demejorar el seguimiento y la evaluaciónde esos resultados». De hecho, Ojiambo declaróqueyasepuedenempezar aver losprimeros resultadosde la estrategia, como el hecho de que haya más de 1.275 empresas que se hayan alineado con los objetivos de 1,5C y cero neto emisiones a través de la iniciativa Objetivos BasadosenlaCiencia(SBTi)oque los firmantes de los Principios de Empoderamiento de laMujer asciendan ya a 5.000 empresas. Del compromiso a la acción Dentro de la nueva estrategia, Ojiambo otorgó un peso especial a la renovación del portfolio de servicios de la iniciativa, destacando un nuevo programa sobre debida diligencia en materia de derechos humanos que se lanzará este mismo año. Una plataforma de informes de progreso que el PactoMundial pondrá enmarcha el próximo año y que facilitará a las empresasmedir y demostrar el progreso de forma coherente y armonizada, contribuyendo a aumentar la credibilidad y el valor de lamarca. En tercer lugar, señaló un programa pioneroque comenzará enEspaña y se realizará en alianza con ICEXy laFundación ICOpara activar y formar al menos a 5.000 empresas proveedoras en sumayoría de pequeño y mediano tamaño. Por último, hizo mención alaaperturadeplataformadeformación«Academy»deUNGlobal Compact a todas las organizaciones socias del PactoMundial, incluyendo sus empleados. Claves ►El PactoMundial de NacionesUnidas es la iniciativa de laONUque lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo. Cuenta conmás de 20 años de experiencia ymás de 70 redes locales a nivel global. ► Su objetivo es promover la integración de los Objetivos deDesarrollo Sostenible en el sector empresarial.

LA RAZÓN • Domingo. 31 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 MERCADO CONTINUO 1,74% 13.484,05 -15,11% 2,02% 7.423,43 0,53% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) 3,73% 6.448,50 -9,85% CAC 40 (París) 5,63% 22.405,48 -18,07% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue Vie IBEX 35 (en puntos) Semana Jul Sep Nov Ene Mar May Jul 8.156,20 Año 29/07/2022 01/07/2021 Soltec 4,868 16,33 Airtificial 0,076 15,63 Grenergy 38,640 14,42 Azkoyen 6,340 13,79 Gestamp 3,750 10,01 Acciona Energía 42,740 9,97 Adolfo Domínguez 4,130 9,97 Edreams 5,150 9,65 Solaria 22,470 8,05 Applus 7,105 7,40 Valor Último Dif (%) Berkeley 0,216 -14,51 PharmaMar 60,120 -13,40 Fluidra 18,170 -12,88 Grifols B 8,890 -11,82 Grifols 14,220 -10,50 Rovi 51,000 -10,24 Atresmedia 3,000 -9,50 Bodegas Riojanas 3,500 -9,34 Nyesa 0,002 -8,70 Almirall 9,415 -7,93 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 0,81 0,37 0,00 España 1,91 -3,88 -0,08 Francia 1,37 -0,51 -0,01 Italia 3,10 -4,70 -0,15 Portugal 1,84 -2,70 -0,05 Reino Unido 1,87 -0,66 -0,01 España 109,950 -6,62 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 1,019 0,00 Libra esterlina 0,838 0,08 Franco suizo 0,970 -0,36 Yen japonés 135,954 -0,72 Corona sueca 10,391 -0,23 Dólar australiano 1,461 0,20 Dólar canadiense 1,306 0,01 Dólar Hong Kong 8,002 0,00 Zloty Polaco 4,740 -0,44 Dólar Neozelandés 1,626 0,37 1 euro Día (%) Bonos y Obligaciones 04/08/22 Letras a 6 y 12 meses 09/08/22 Letras a 3 y 9 meses 16/08/22 Iberdrola 0,2740 02/08/22 ENCE 0,1300 12/08/22 Logista 0,4300 24/08/22 Bakinter 0,0741 29/08/22 8.085,60 8.124,40 1,30% -6,40% En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS 0,995 Media mes Acciona 200,600 11.004,24 7,53 202,60 128,40 19,33 Acciona Energía 42,740 14.072,17 9,97 43,74 26,00 31,18 Acerinox 9,498 2.569,65 2,68 12,91 8,12 -16,57 ACS 23,410 6.757,64 3,72 26,94 19,85 -0,68 Adolfo Domínguez 4,130 38,31 9,97 4,40 3,25 8,68 Aedas 16,740 783,54 1,20 25,70 16,04 -30,54 Aena 123,000 18.450,00 0,04 155,90 114,45 -11,38 Airbus 104,740 82.549,39 -1,27 121,00 88,91 -6,90 Airtificial 0,076 101,75 15,63 0,10 0,07 -11,38 Alantra 13,050 504,14 1,91 17,10 12,50 -14,71 Almirall 9,415 1.708,97 -7,93 12,74 9,36 -15,19 Amadeus 56,680 25.534,29 2,92 64,92 48,86 -4,96 Amper 0,197 217,96 -3,44 0,28 0,17 14,97 Amrest 3,920 860,65 -0,53 6,78 3,51 -34,67 Aperam 31,220 2.497,48 5,12 56,00 24,96 -34,74 Applus 7,105 1.108,52 7,40 8,98 6,02 -12,12 Arcelor Mittal 23,890 20.970,88 0,92 33,02 20,55 -15,81 Arima 7,750 220,33 -2,55 9,86 7,00 -15,58 Atresmedia 3,000 673,65 -9,50 4,09 2,98 -10,07 Atrys 6,400 471,32 -3,25 10,85 6,38 Audax 1,070 471,11 1,43 1,45 0,93 -15,08 Azkoyen 6,340 155,01 13,79 8,08 4,74 22,87 Banco Sabadell 0,625 3.514,60 -3,48 0,95 0,57 5,54 Banco Santander 2,440 40.978,34 -1,00 3,48 2,32 -17,02 Bankinter 4,804 4.318,15 -6,17 6,27 4,01 6,54 BBVA 4,417 28.209,91 -0,77 6,12 3,97 -15,87 Berkeley 0,216 96,29 -14,51 0,50 0,13 44,00 Bodegas Riojanas 3,500 17,70 -9,34 3,98 2,80 9,37 Borges-Bain 2,800 64,79 1,43 2,84 2,50 7,69 CAF 28,900 990,71 2,88 38,00 26,15 -21,04 Caixabank 2,929 23.609,64 -0,61 3,64 2,41 21,33 Cash 0,711 1.082,82 4,97 0,74 0,59 13,58 Catalana Occidente 29,050 3.486,00 -0,86 30,90 23,15 -3,17 Cellnex Telecom 43,590 29.611,90 5,85 51,70 35,39 -14,83 Cevasa 7,150 166,26 - 8,00 6,50 2,14 CIE Automotive 25,580 3.134,83 4,77 28,44 18,68 -6,51 Clínica Baviera 20,500 334,31 2,00 25,60 19,40 -3,30 Coca Cola 53,050 24.232,67 3,53 53,25 39,42 7,17 Corp. Fi. Alba 51,500 2.999,36 2,16 57,00 48,00 - Deoleo 0,351 175,50 0,14 0,44 0,26 21,03 Dia 0,013 760,66 0,00 0,02 0,01 -17,61 Dominion 3,925 630,75 -2,94 4,84 3,40 -16,22 Duro Felguera 0,700 67,20 0,28 1,11 0,64 -20,14 Ebro Foods 16,260 2.501,85 3,71 17,40 15,30 -3,67 Ecoener 6,000 341,69 1,34 6,60 4,22 36,36 Edreams 5,150 657,17 9,65 10,14 4,31 -46,91 Elecnor 11,550 1.004,85 0,00 13,40 9,68 10,00 Enagás 19,280 5.051,17 3,34 22,30 17,70 -5,49 Ence 3,224 793,98 6,24 3,77 2,28 42,40 Endesa 17,910 18.962,25 1,40 21,06 17,06 -11,34 Ercross 3,650 352,59 3,08 3,91 2,60 22,90 Ezentis 0,070 32,45 -4,57 0,22 0,05 -61,11 Faes Farma 4,170 1.295,96 3,07 4,29 3,07 19,90 FCC 9,670 4.238,80 2,22 11,46 9,00 -12,73 Ferrovial 26,080 19.235,85 1,54 27,63 21,92 -4,22 Fluidra 18,170 3.554,58 -12,88 35,25 17,22 -48,38 Gam 1,210 190,79 0,41 1,55 1,05 -19,06 Gestamp 3,750 2.158,18 10,01 4,70 2,78 -15,73 Grenergy 38,640 1.079,10 14,42 42,32 21,80 33,24 Grifols 14,220 6.059,57 -10,50 20,28 14,07 -15,73 Grifols B 8,890 2.324,07 -11,82 12,57 8,80 -12,07 IAG 1,412 7.017,24 7,20 2,14 1,20 -17,17 Iberdrola 10,430 65.083,20 5,60 11,49 8,47 0,19 Iberpapel 14,000 154,56 -1,44 19,25 13,65 -22,22 Inditex 23,690 73.833,49 -4,65 29,06 18,55 -16,96 Indra 8,900 1.572,22 -5,68 11,03 7,95 -6,51 Inm. Colonial 6,465 3.488,62 1,96 8,49 5,81 -21,64 Inm. del Sur 8,000 149,35 -0,75 8,62 7,62 3,90 Innovate S. 0,560 32,31 -2,44 0,79 0,51 -20,68 Lar España 4,785 400,47 -0,31 5,60 4,62 -6,54 Libertas 7 1,120 24,54 - 1,99 0,98 -28,21 Línea Directa 1,083 1.178,76 -1,21 1,62 1,05 -32,67 Lingotes 7,600 76,00 1,05 12,20 7,60 -36,67 Logista 20,140 2.673,59 3,49 20,64 14,72 14,89 Mapfre 1,575 4.850,30 0,90 2,01 1,53 -12,77 Mediaset 3,396 1.063,51 -5,04 5,43 3,29 -17,37 Meliá Hotels 6,140 1.353,26 4,82 8,24 5,35 2,30 Merlin Prop. 10,470 4.918,50 4,47 11,11 8,37 9,40 Metrovacesa 6,800 1.031,40 0,44 7,76 5,85 -4,49 Miquel Costa 12,600 504,00 -0,95 13,78 11,30 -3,82 Montebalito 1,350 43,20 0,74 1,58 1,26 -9,40 Naturgy 28,620 27.750,35 1,92 29,96 22,07 -0,03 Naturhouse 1,720 103,20 2,07 2,14 1,65 -10,65 Neinor 10,520 841,48 0,00 12,20 9,82 1,28 Nextil 0,400 130,91 -0,99 0,49 0,36 -0,40 NH Hoteles 3,430 1.494,61 1,45 4,03 2,94 12,83 Nicolás Correa 5,100 62,81 0,00 6,20 4,80 -15,00 Nyesa 0,002 12,86 -8,70 0,01 0,00 -52,27 OHLA 0,583 344,63 -3,04 1,12 0,55 -42,84 Oryzon 2,600 140,31 2,54 3,35 2,04 -3,70 Pescanova 0,377 10,83 -0,14 0,49 0,35 -14,71 PharmaMar 60,120 1.103,50 -13,40 78,30 46,50 5,44 Prim 13,600 232,74 2,20 15,75 12,90 -6,53 Prisa 0,440 325,89 -6,88 0,72 0,43 -22,12 Prosegur 1,740 954,57 3,86 2,47 1,56 -24,68 Realia 0,970 795,66 -0,82 0,99 0,79 21,86 REC 19,230 10.404,97 6,62 20,05 15,82 1,08 Reig Jofre 2,930 229,78 4,19 3,55 2,52 -10,12 Renta 4 9,380 381,70 1,74 10,30 9,00 -7,13 Renta Corp. 1,760 57,88 7,23 2,20 1,56 1,73 Repsol 12,125 17.610,30 1,15 16,23 10,28 16,18 Rovi 51,000 2.754,82 -10,24 74,90 50,95 -30,89 Sacyr 2,230 1.457,23 2,47 2,71 1,80 -2,45 San José 4,090 265,96 4,23 5,21 3,85 -16,53 Siemens Gam. 17,930 12.212,90 0,36 21,70 12,56 -14,90 Solaria 22,470 2.807,65 8,05 23,59 12,08 31,25 Soltec 4,868 465,47 16,33 6,80 3,37 -21,36 Squirrel 3,150 280,45 0,00 3,90 2,86 -14,86 Talgo 2,900 363,78 -0,49 5,44 2,84 -45,50 Téc. Reunidas 6,470 361,65 1,21 10,06 6,11 -6,91 Telefónica 4,357 25.162,71 -2,69 4,96 3,62 16,52 Tubacex 2,050 264,41 -1,21 2,64 1,50 36,48 Tubos Reunidos 0,367 64,11 3,13 0,42 0,28 31,31 Unicaja 0,845 2.242,01 2,07 1,09 0,69 -2,82 Urbas 0,010 41,49 -3,81 0,02 0,01 -24,44 Vidrala 65,000 1.939,69 -0,62 87,50 60,50 -24,94 Viscofan 56,900 2.645,85 0,70 58,10 48,92 - Vocento 0,650 80,81 -7,27 1,10 0,64 -30,85 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 8.069,60 Lun Mar Mie Jue Vie 1,022 1,020 1,019 1,019 1,012 Vie Lun Mar Mie Jue 1,200 1,040 1,033 1,044 Lun Mar Mie Jue Vie 107,48 104,92 107,84 110,12 104,63 8.084,90 8.156,20 8.932,30 MAYORES BAJADAS SEMANA 1,013 Semana alcista en las bolsas donde los resultados corporativos han impulsado al mercado ayudando a que Europa generase uno de sus mejores meses desde noviembre delaño2020.AdemásenEEUU lo que podrían ser malas noticias, se convierte en algo bueno, y es que tras conocerse la subida de tipos de 75 puntos porpartede laFEDy laentrada de la principal economía del mundoenrecesióntécnicatras susegundotrimestreconsecutivoencrecimientonegativo,el mercado va descontando un programa de subidas de tipos futuro menor de lo esperado previamente. También hemos conocido datos de inflación y crecimiento en los países más importantes en el viejo continente, destacando negativamente los datos de Alemania, mientras que Francia, Italia y España lo hacen mejor de lo esperado, locualhaprovocado que el selectivonacional supere con holgura el nivel de los 8.100 puntos. Anivel empresarial, losprincipalesganadoresdelasemana son las empresas energéticas, en concreto las compañías de energías renovables, que salen beneficiadasanteposiblesayudas de los gobiernos que buscan alternativas al gas y petróleo procedente de Rusia. También sube con fuerza el sector turístico que encabeza IAG, tras conocer sus últimos resultados trimestrales, en su vueltaalarentabilidaddesdeel comienzo de la pandemia. Por otro lado el sector bancario, termina con signo mixto, con SantanderyBankinterennegativo,mientrasqueBBVAdestaca en las alzas tras sorprender positivamente sus beneficios. En el lado negativo, Pharmamar y Rovi lideran las caídas, contagiando negativamente al sector farmacéutico. Los mercados aceleran en verano Opinión Manuel Pinto Analista de XTB Manuel Pinto

