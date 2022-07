2022-07-24_Tu Economia

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Un casero llamado Amancio Ortega ►A través de Pontegadea, posee inmuebles en grandes ciudades de Europa, Norteamérica y Asia. El fundador de Inditex ultima la compra de un edificio de apartamentos de lujo enManhattan, su primera incursión residencial Cristina Ruiz. MADRID Un rascacielos de apartamentos de luj o en Manhattan es la última adquisición que Amancio Ortega está ultimando incorporar a su imperio inmobiliario. Y es que el fundador de Inditex es un gran casero mundial. Cuenta con edificios emblemáticos en España, Reino Unidos,Francia,EstadosUnidos, Canadá y Corea del Sur, contado entre sus inquilinos con algunas de las principales corporaciones internacionales. Compañías tecnológicas,comoFacebook,Amazon, Spotify o Google; bancos, como el Royal Bank; firmas de consultoría, como McKkinsey o Deloitte; cadenas hoteleras, como Iberostar y Eurostars; marcas de lujo, como Gucci o Tiffany´s; inclusoalgunos de sus competidores, comoH&MoPrimark, o las propias tiendas de Zara son algunos de los clientes que alquilanaOrtega estos locales y oficinas estratégicamente situados en las principales vías comerciales y financieras de grandes urbes europeas, norteamericanas y asiáticas. Brazo inversor Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex, a través del cual invierte en estos activos inmobiliarios,prevéasícerrar enlas próximas semanas la compra de 19Dutch, una torrede 64pisos de lujoenplenodistritofinancierode Nueva York, que actualmente es propiedad de Carmel Partners. Una operación valorada en 500 Claves ►A lo largo de tres continentes se extienden los activos de Pontegadea: Europa, América yAsia. ►Madrid, Londres y Nueva York son algunas de las ciudades favoritas para realizar inversiones. La última, un edificio de apartamentos de lujo en Manhattan. ►En España, es propietario, entre otros, de la Torre Picasso y la Torre Cepsa, ambas en Madrid, aunque posee inmuebles en las principales ciudades.

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 millones de dólares, y que es la primera incursión de Ortega en el sector residencial. Se trata de la tercera adquisición que Pontegadea realiza en lo que va de año, ya que a principios de este 2022 se hizo con el complejodeoficinas Royal Bank Plaza de Toronto por 961 millones de dólares (más de 800 millones de euros, según la cotizaciónde lasprimeras semanasdel ejercicio), y la pasada primavera adquirióotroedificiodeoficinas en Glasgow (Escocia) por 230 millones de euros, una operación que se considera la mayor venta de un solo activo de oficinas en el país. Su inversión de la torre en Torontohasidolamásrelevanteque Ortega ha llevado a cabo a través de Pontegadea y una de las operaciones inmobiliarias más importantes desde que comenzó la pandemia. El icónico rascacielos de lacapital financieracanadiense, sede del principal banco del bién como Torre Cepsa, en el complejode lasCuatroTorres de Madrid, por el que Ortega pagó 490 millones en 2016. Estosdos rascacielos se suman a los inmuebles que posee en la principal arteria financiera de la capital, el Paseode laCastellana. En 2004, compró el número 92 (antigua sededeTerra) y, unaño más tarde adquirió los números 35, y el 79 (antigua sede de Axa), que reformóparacrear unnuevo edificiodeoficinas conuna zona Juntoaestas líneas, imagende19Dutch.A su lado, otrasde las propiedadesdeOrtega país, tiene una particularidad. Y es que sus ventanas están revestidas de una capa de oro de 24 kilates (y tiene más de 14.000). Convertida en la principal inmobiliariaespañola,Pontegadea registra activos superiores a los 15.200 millones de euros. El año pasadoobtuvounbeneficioneto de 1.606 millones de euros, un 140% más que el registrado el año anterior. Cuando Inditex salió a Bolsa en 2011, AmancioOrtega transfirió a este vehículo el 50,01% del grupo (el otro casi 9,3% lo posee a través de Partler Participaciones), alimentándose ambas sociedades, precisamente, del dividendogeneradopor el imperio textil.Ortegaseembolsó el pasado mes de mayo, por el primer pago del dividendo a cuenta de 2021, 859 millones de euros y, en total, este año recibirápor este concepto1.718millones de euros, por encima de la 1.294 que percibió el ejercicio pasado. Una cantidad nada despreciable con la que acometer la compra de nuevos activos, que se sumen a sus innumerables propiedades. Desde que en 2003 Amancio Ortega adquiriera Lar Grosvenor, unedificiodeoficinas situado en uno de los mejores enclaves comerciales de Madrid por 36 millones de euros, su patrimonio inmobiliario no ha parado de crecer, especialmente en la capital de España. Suyos son algunosde los edificiosfinancieros más representativos de la ciudad, como la Torre Picasso, que compró en 2011 por 400millones de euros. Otro de los rascacielosmás característicosde la capital también forma parte de su cartera de activos. Se trata de la Torre Foster, conocida tam- ►Las inversiones de Pontegadea van más allá del sector inmobiliario. Los activos de telecomunicaciones y energéticos han llamado su atención en los últimos años. En 2018, adquirió un 10%de Telxius, uno de los principales operadores digitales de infraestructuras de telecomunicaciones, convirtiéndose de esta forma en su tercer accionista, por detrás de Telefónica y KKR. A finales de 2019, comezaron sus inversiones energéticas. Así, entró en el capital de Enagás, al adquirir el 5%del capital y, en 2020, se hizo con una participación de otro 5%de Red Eléctrica de España (REE) . Además, posee el 12% de Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador de la red eléctrica portuguesa. También ha invertido 25 millones en comprar el 49%del parque eólico Delta, ubicado en Zaragoza, en su primera inversión en el sector de las energías renovables, y en el que cuenta con otra de las grandes energéticas españolas como socio, Repsol. Unas inversiones muy diversificadas, que podrían crecer aún más teniendo en cuenta los dividendos que este año ingresará procedentes de Inditex. Una cartera de activos diversificada comercial, que ahora alberga el que era hasta hace pocos meses el Zara del mundo (desbancado por el establecimiento inaugurado el pasado mes de mayo en la Plaza de España). También en esta vía compró en 2007 a Banco Santander un lote de edificios por un total de 458millones, entre los que se encontraba el número 24 que, a día de hoy, continúa albergandounaoficinade la entidadfinancierapresididapor Ana Botín. En enero de 2015 incorporó por 400millones el edificio situado enGran Vía 32, que actualmentealberga la tiendade unode sus competidos, Primark. En Barcelona, compró al Sareb en 2013 la antigua sede de Banesto. También en la Ciudad Condal es propietariode inmuebles en los números 1, (donde se ubica la Apple Store), 5, 16,30,56 y 93 del Paseo de Gracia, así como del edificio donde se encuentra el NH Numacia. Valencia, Bilbao, Oviedo, Mallorca, Málaga o Valladolid son otras de las ciudades españolas donde Pontegadea ha desplegado sus inversiones. Londres Pero si hayuna ciudadpor laque Amancio Ortega ha apostado para desplegar sus tentáculos inmobiliarios, esa es, sin duda, Londres. En 2012, acometió la adquisición del Building Jubilee House, situado en el 197-219 de OxfordStreet, por 192,5millones de euros. En 2013, desembolsó 500 millones de euros en el Edificio Devonshire House de la capital británica. Otros 500 millones pagó al año siguiente por el Edificio Dolcis House, en el 333 de Oxford Street. Suyo también es el edificio que alberga la tienda «flagship» de Primark en Oxford Street con Tottenham Court Road, y que compró en 2015 por 552 millones de euros. Enelmismoaño, invirtió335millones en la sededeRioTinto, en la calle St. James. AlmackHouse, enel 28deKing Street en Londres, también es propiedad de Pontegadea. AmancioOrtega invirtió 320millones en enero de 2016 por este edificio histórico. En 2019, amplió sus cartera en Londres con un nuevo edificio de oficinas en el centro, /e Post Building, en Holborn, por el que pagómás de 700 millones de euros. En otra de las grandes capitales europeas, París, es propietario del edificio situado en el número 12 de la calle Halévy. Continúa en la página siguiente La sociedad se nutre de los dividendos que obtiene como máximo accionista de Inditex Su patrimonio inmobiliario asciende a los 15.264 millones de euros

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Ortega también cruzó el Atlántico, convirtiendo Estados Unidos en otros de sus lugares favoritos para realizar sus inversiones inmobiliarias. Ortega desembarcó en el país norteamericanoen2007,conlaadquisicióndeunedificiodeoficinas en Boston. En 2008, se hizo con la sedeenMiamideBacardi.También en Miami, pagó a JP Morgan 470 millones de euros en 2016 por la Southwest Financial Center, una torredeoficinasde55pisos. En2015,unióasupatrimonioel Edificio Haughwout, en el 490 de la calle Broadway de Nueva York por 145 millones de dólares, y el Esquire Teather de Chicago por otros 176 millones de dólares. También en Chicago es propietariodesde2019del hotelDanaHotelandSpa.Laoperaciónascendió a casi 65millones de euros. De su propiedad es, asimismo, el edificio que alberga el Hotel 70 ParkAvenue, operadopor Iberostar, compradoaKHPpor62millones de euros en 2016. A finales de 2018, compróaJPMorganunedificio de oficinas en pleno distrito financierodeWashingtonDCpor 335millones de euros. Unañomás tarde, pasóa formar partedesucarteradeactivoselcomplejoArbor Blocks, enSeattle, ocupado por Facebook, por el que desembolsó375millonesdeeuros. En Los Ángeles adquirió, en la mítica Rodeo Drive, un edificio de tres plantas, que cuenta con inquilinoscomo GuccioTiffany´s, entre otros, por casi 100 millones. También en California, consiguió en 2017eledificioPacificPlace.Unaño antes,pagó129millonesporel edificio Tiffany´s. La capital de país, Washington, tambiénesdestinode sus inversiones,dondeespropietariodel 85deConnecticutAvenue. Fue en ese mismo año cuando Pontegadea protagonizó la mayor operación de su historia hasta ese momento (hoy desbanca por la operación de Royal Bank Plaza), cuando pagó casi 700 millones de euros por uno de los dos edificios queformanpartedelasedecentral deAmazonenSeattle. Sus inversiones en Canadá comenzaronen2016,cuandocompró unedificioubicadoencalleSainteCatherine, enMontreal, por 29millones de dólares. En 2018, desembolsó 255 millones por el 150 de Bloor Street enToronto. Ortega tambiénhadesembarcado enAsia. El centro de Seúl posee el edificio comercial M Plaza, que adquirió en 2016 por 328 millones deeuro. Sin duda, Amancio Ortega ha construidonosolounimperiotextil, sino también inmobiliario. Viene de la página anterior da, comono, deZara, conunvestidoblanco en crepe de seda tipo túnica, presidió un acto lleno de significado, ya que representaba laculminacióndel procesosucesorio al frente del gigante textil. «Inditex es el lugar donde siempre he querido estar», aseguró Ortega. Yesque lahijadel fundador lleva años trabajando en la empresa familiar, desde 2007. Tras graduarse en International Business por la European BusinessSchooldelaRegent’sUniversity de Londres, se incorporó a la plantilladelatiendaZaradeKing’s RoadenLondresy,posteriormente, ejerció tareas profesionales en diferentes destinos internacionales y áreas de negocio del grupo. En la junta estuvieron presentes todos los consejeros, a excepción deAmancioOrtega,paraquiensu hija tuvounas emotivas palabras. Nosepudover juntosapadree hija en la junta, pero sí tres días C. R. MADRID ►Marta Ortega ha asumido la Presidencia y se ha incorporado al Consejo de Pontegadea Un año lleno de cambios para el Grupo Inditex Amancio yMarta Ortega el pasado día 15 en el Centro Hípico de Casas Novas del Consejo de Administración de Inditex en calidadde consejero externo dominical. Marta Ortega también es vicepresidenta de Partler y miembro del patronato de la Fundación AmancioOrtega. Resultados En los primeros resultados que presentaba la nueva cúpula directiva, Inditex obtuvo en su primer trimestre fiscal (que comprende el periodo entre febrero y abril) un beneficio neto de 760millones de euros, lo que supuso un aumento del 80% en relación al mismo periodo del año anterior, y lo lograba en un periodo de incertidumbre marcado por la Guerra de Ucrania. Las cifras, que se presentaron el pasado mes de junio, incluían una provisión de 216 millones de euros, precisamente, por los gastos estimados en Ucrania y Rusia en la totalidad del ejercicio 2022. Sin esta provisión, el resultadohubieraalcanzado los 940 millones de euros. Porsuparte, laventascrecieron un 36%, hasta los 6.742 millones de euros, apoyadas por la fuerte recuperación del tráfico en las tiendas.Laventaonlinecontinuó mostrando fortaleza, pero mostrando su fortaleza, aunque se situó un 6% por debajo en relación al mismo periodo del año anterior. Este2022sindudahasidounaño degrandescambiosparaInditex. Elpasado1deabril seproducíael relevo en la cúpula de la compañía, asumiendo Marta Ortega la PresidencianoejecutivadelGrupo. Hace pocos días, la hija del fundadordeInditexseenfrentaba a su primera Junta General de Accionistas,quedebíaratificarsu nombramientocomopresidenta y el de Óscar García Maceiras como consejero delegado. Vestidespués, donde acudieron, en compañía de toda la familia, al concurso internacional de saltos quesecelebróenelCentroHípico de Casas Novas, en Arteixo. En el eventosepudoveral fundadorde Inditex ayudándose de una muleta para caminar debido a una lesiónque,segúnaclararondesde la empresa, es leve. Aunque son frecuentes las imágenes en las que padre e hija comparten plano, había expectaciónpor captar laprimera instantáneadeambos yaconMartacomopresidentade la compañía. Pero los cambios no solo se han producido en Inditex, sino también en el «family office». Pocos días antes de que asumiera laPresidenciadel grupo,Amacio Ortega decidió sentar a su hijamenor en el ConsejodeAdministración de Pontegadea comovocal,dondetambiénocupan sillones Amancio Ortega, como presidente; su esposa Flora Pérez, como vicepresidenta; RobertoCibeira, como consejero delegado, y José Arnau, vicepresidente ejecutivo y miembro El gigante textil ganó en el primer trimestre fiscal 760 millones de euros, un 80%más

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 OrganizaciónEuropea deCiberseguridad (ECSO), y la primera asociación demujeres en ciberseguridad en España que cuenta con respaldoeuropeo. Unaapuestade futuropor un talento irremplazableconlaqueambas partes pretenden fomentar la diversidad,laigualdadeimpulsarla presenciayeldesarrollodel talento femenino en el ámbito de la ciberseguridad, que comienza a ser notorio. Las cifras así lo constatan. En el último año, por ejemplo, el ratio de incorporación demujeres a SIA ha crecido un 33%. «La complementariedad del talento femenino es un activo imprescindible en las organizaciones y también en la ciberseguridad, un ámbito de empleabilidady futuroquenecesita la T. E. BARCELONA ►SIA firma un acuerdo con Women4Cyber Spain para impulsar la presencia femenina en este sector Ciberseguridad, un área que dejade blindarse a lasmujeres El convenio facilitará la puesta enmarcha de actividades orientadas a impulsar el desarrollo profesional de lasmujeres en ciberseguridad ARCHIVO presencia de más mujeres, de su perspectivaycapacidades»,asegura Roberto Espina, CEO de SIA. «Cualquiercompañíaquenotenga diversidad en su estrategia de negocio, está perdiendo una oportunidad extraordinaria», recuerda. Con ese propósito, el convenio firmadoentreSIAyWomen4Cyber facilitará la puesta en marcha de actividadesorientadasaimpulsarel desarrollo profesional y el empleo delasmujeresenlaciberseguridad, apotenciarlavisibilidaddel talento femenino, así como a promover el networking y el conocimiento en este ámbito. Para ello, se pondrán enmarchainiciativascomotalleres, cursos, becas, asesoramiento, publicacióndeofertaslaborales,acceso a un pool de perfiles diversos a La ciberseguridad, uno de los ámbitos tecnológicosmásdominados porelgéneromasculino,comienza aabrirsealaincorporaciónfemenina,comounreflejomásdelaumentodelprotagonismoalcanzadopor lasmujeresenlaúltimadécadayel crecimiento de las vocaciones STEM. Este cambio de tendencia, que ya viven las grandes empresas delsector,sehavistoreforzadoestos días conel acuerdoqueha suscrito SIA,lacompañíalíderenciberseguridadatravésdelaqueMinsaitpresta servicios eneste ámbito (ambas, compañíasdeIndra),conWomen4CyberSpain,elcapítuloespañolde Women4Cyber.eu, fundada por la nivel funcional, regional y generacional, o la participación en conferenciasoeventosespecíficos, entre otraspropuestas. Eduvigis Ortiz, presidenta de Women4Cyber Spain, destaca el valor de esta alianza. «Nos alegra enormementecontar conel compromisoyparticipacióndeSIAen nuestraorganizaciónparaapoyar nuestramisiónde impulsar y visibilizar el talento femenino con el finde lograr unmundomás equitativo, diverso y seguro. En W4C Spain, queremos ser promotoras deuncambiosocial yculturalque impliqueunamayorparticipación de lamujer en el ámbito de la tecnología, en general, y de la ciberseguridad, en particular». Como en el restode sectores de actividad, el futuro de la ciberseguridaddepende,enbuenaparte, de su capacidad para atraer, fidelizar ymotivar a lasmujeres. Desde SIA, así lo entienden y aluden a la necesidad de promover el acceso femenino a un sector, hasta ahora, prácticamente dominado porejemplosmasculinos.«Esfundamental incentivar amás mujeres visibilizando los referentes femeninosqueexistenenél»,estima Roberto Espina. La UNESCO señala en un estudio de 2019 que la falta de talento no tiene que ver con el género y que la baja presencia de féminas en profesiones STEM es más por su orientación educativa o por la falta de referentes destacados. También desde la Neurociencia Cognitiva se estima que las diferencias entre hombres y mujeres persistenpor la educación recibida u otros estereotipos y clichés. Hoy en día, casi el 57% de la poblaciónconEducaciónSuperioren España son mujeres (INE), lo que suponemásde lamitaddel talento disponibleen lasociedad. DesdeSIAyahanpuestoenmarcha políticas, medidas y procesos específicoseneldíaadíaorientados a incentivar la llegada de más profesionalesmujeresy,comopartedel GrupoIndra,hansidoincluidospor dos años consecutivos en índice BloombergGender-Equality Index (GEI),quereconoceelcompromiso con la igualdad, el progreso de las mujeres y la diversidad, así como con la transparenciaen la informaciónrelativaacuestionesdegénero. «En SIA estamos comprometidos coneldesarrollodeltalentoyelprogresodelaspersonasenlosámbitos enlosqueestamospresentes.Creemos enel poder del conocimiento, la innovación y la tecnología para impulsarunmundomejor,másjusto, seguro y sostenible, que nodeje a nadie atrás y ofrezca oportunidadesparatodos, conindependencia desugénero», valoraEspina. En el último año, el ratio de incorporación de mujeres a SIA ha crecido un 33% La compañía consolida así su apuesta por impulsar la diversidad y el talento femenino INDRA Momento de la firma del acuerdo entre Women4Cyber y SIA

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Nombramientos Opinión Europa fragmentada En economía no solo hayque tener razón, hay que llegar en el momentooportuno. Desdequeexiste ladivisaúnica, Europa ha vivido varias crisis intensas y muchas demoras. El estallido de la burbuja inmobiliaria fue la prime ra . La de f l ag rac i ón financiera hizo trizas al ladrillo. El BCE de Trichet llegó tarde y en la dirección contraria, subiendotipos. El estruendo del derrumbe casi se lleva pordelanteal euroyal sistema financiero. Entonces, las cajas de ahorro españolas fueron engullidasconímpetu.El tambaleante modelo bancario europeo estaba averiado por los cuatro costados, en especial por el lado de la deuda soberana. Cargaba en su caja con la indolencia de los políticos para poner orden en las cuentas públicas. La crisis de la deuda crepitó con ardor en los países sureños hasta que Mario Draghi, en tiempo de descuento, salvó al euro. El mismoDraghi que ha sucumbidoante lospopulistas italianos, espoletas de nuevas crisis. Europa se ha enfrentado a laCovid y hoy estamos embarrados en las negras tierras de Ucrania donde Putin quiere rehacer a cañonazos un decimonónico imperio. A esto se une una inflación desbocada generada por el encarecimiento de la energía, una logística ineficiente y un crecimiento exponencial del balance del BCE, que inundó el Continentede liquidezhasta casi ahogarlo. Lagarde tira de coraje y decreta una subida de tipos del 0,50%. Y en una decisión valiente, de alto riesgo, aprueba un mecanismo antifragmentación de la deuda pública para proteger a los sociosmás vulnerables. Es irónicoqueen unaEuropa fraccionadahasta lamínimapartículaseaelBCE el que más abogue por la cohesión continental. Opinión Ronbin Hood y el impuesto a la banca Cada vez que el Gobiernoanunciamedidas para afrontar la inflación es para preocuparse.Conlaagendade UnidasPodemosseenfrenta«a los poderosos» para «liberar a lospobres» comoRobinHood. ¿Pero cuál es la repercusiónde un impuesto a la banca? Enprimer lugar, centenares de miles de españoles tienen sus ahorros en acciones, fondos, o bonos de estas empresas. Desde que se anunció la medida, pasaron a empobrecerse un 10%. Por otra parte, el Gobierno también se pega un tiro en el pie, ya que es accionistamayoritariode lamayor entidadfinancieradel país –Bankia-Caixa–, cuyo valor se redujo significativamente. Un anuncio que, además, deja en evidenciaqueel ejecutivo trabaja sobre falsas premisas, al asegurar que la capitalización de los bancos en bolsa no ha parado de crecer en 2022. Cuando los datos evidencian que gran parte de las entidadespierdenvalorpor elmiedo auna recesiónaumentando la morosidad. Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS Innovación La appMi Movistar /Meu Vivo/My O2 incluye nuevas funcionalidades de e-commerce y control o gestión de datos EFE DesdequeTelefónicapresentó su proyecto de cuarta plataforma (4P) en elMobileWorldCongress (MWC) de 2017, esta plataforma se ha convertido enuno de los pilaresclavedelatransformaciónde lacompañía,unacompañía«data centric». Una infraestructura tecnológica de servicios que integra los datos y las APIs de todos los Rosa Carvajal. MADRID ►La compañía ofrece un nuevo internet de los servicios mucho más próximo al cliente Telefónica Kernel: un viaje tecnológico que da más poder al usuario serviciosdigitalesdeTelefónicaen una solución Cloud para poder construir los nuevos productos y serviciosdigitales.Unlugardonde se integran los autenticadores, la gestión de consentimiento, el accesoa los datos normalizados y lasAPIsparahacer tecnologíacon lascapacidadesdeTelefónica,con una pasarela de pago integrada y un asistente digital como Aura, el asistentevirtualdeTelefónicadisponible a través de todos estos canales, que cuenta conmás de 6 millones de usuarios activos. En el MWC de este año, Telefónica anunció que su cuarta plataforma evolucionaba y pasaba a llamarse Telefónica Kernel. Un viaje tecnológico que se ha completado lograndoque todoel grupoopereconunamismaplataforma tecnológica sobre la que se desarrollan sus aplicaciones, lo que supone un relevante ahorro de costes, mayor agilidad en el despliegueyunaformadecentralizar todalainformacióndeforma estandarizada.«TelefónicaKernel unifica datos que vienen de diferentes sistemas y permite que todos ellos se entiendan y tengan unagestiónúnicade la identidad. Nadie puede acceder a ningún datoparaelcualnotengaunabase legítimadora adecuada, es lo que se llama privacidad por diseño», explicaFranciscoMontalvo,Chief DataOfficer de Telefónica. En resumen,TelefónicaKernelproporcionalainformaciónestandarizada y unificada necesarias para el funcionamiento de aplicaciones, servicios,plataformasycanalesde comunicación con los clientes de la compañía. Una experiencia diferencial en el mercado. Adicionalmente en Kernel se está desplegando la experiencia digital enriquecida de canales digitales tradicionales como la app Mi Movistar incluyendo nuevas funcionalidades de e-commerce o control y gestión de datos y ha creado otros nuevos como los canalesdeconsultaportextoatravés de WhatsApp o los centros de atencióntelefónicacognitivosimpulsados por la voz e IA, centros desplegados yadesdehace varios meses y con gran penetración en Brasil yahora tambiénenEspaña. Se trata de canales que están permitiendo a la compañía no solo llegar a un mayor número de clientes sino también a nuevas formas de comunicaciónmás rápidas y cómodas para ellos con la ayuda también de Aura. Kernel se encuentra a pleno rendimiento como prueban los másde600.000millonesderegistros normalizados (datos de todo tipo para usar por algoritmos de IA: datos cliente, hogar, red, etc.) y las más de 1.550 millones de peticiones mensuales de información. «Adaptarnos a la web 3. 0vaasuponerunesfuerzo tecnológico, pero nos va a costar mucho menos teniendo Kernel que si no lo tuviéramos. Estamos empezandoelproyectodetransición haciael nuevo internet de los serviciosqueestámuchomáspróximo al cliente para que éste tenga el controldeunaseriedeelementos sobre los que ahora no ha podido tenerlo. Nuestra idea es no ponerningún tipode fricciónentreel clienteynuestrosservicios», explica FranciscoMontalvo. Telefónica Kernel integra los datos y las APIs de todos los servicios digitales de la compañía 600.000 Kernel cuenta con más de 600.000 millones de registros normalizados (datos de todo tipo) 1.550 Telefónica Kernel recibe más de 1.550 millones de peticiones mensuales de información

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 Startups españolas en la revolución de la industria alimentaria R. Carvajal. MADRID Foodtech es un término amplio, queengloba todosaquellosagentes que aplican tecnología a la cadena de valor agroalimentaria, desde laproducciónhasta el consumo del alimento, aportando eficiencia,seguridadyunamejora importantedelasostenibilidad.El florecienteecosistemaespañolde foodtech comienza a percibirse como un sector con gran componente tecnológico, que aporta valor al país, y que comienza a ser destinodecrecientes inversiones. La inversión en proyectos de foodtech ha experimentado un gran crecimiento durante 2021 alcanzando los 695 millones de euros (220% más), según datos recogidos por Eatable Adventures. Este incremento supone un punto de inflexiónrelevante,quevislumbra elpotencialdel sector foodtechen lospróximosaños. JoséLuisCabañero, CEO y fundador de Eatable Adventures apunta que los «retos de la sostenibilidad en el sector alimentario y la necesidad de implementar medidas urgentes hacen que nuestro ecosistema de startups foodtech nacionales se esté consolidando muy rápidamente,atrayendoalosprincipales inversores y corporaciones internacionales». ►La inversión en proyectos de foodtech en España creció en 2021 un 220% Más de 400 startups españolas trabajanahoramismoendesarrollar el futurode la cadena de valor agroalimentaria. Una cifra muy similar a la que ostentan países como Reino Unido o Francia. «El actualescenariomedioambiental y de población mundial lleva al replanteamiento en los métodos de producción para lograr un sistemaalimentariomuchomássostenible y eficiente», como apunta Cabañero. Entrelasfoodtechqueestáncreciendo en España de la mano de latecnologíayla innovaciónestán MOAFoodtech.Estastartup combina biotecnología e inteligencia artificial para convertir los residuos y subproductos de la industria agroalimentaria en una «next generationprotein»conaltovalor nutricial y100%sostenible,quese emplea con ingredientes de múltiples productos alimentarios. «Nuestraformaactualdeproducir alimentos es insostenible. Causa el24%delosgasesdeefectoinvernadero y el 80% de la deforestación,dondeel77%delasuperficie sedestina a alimentaciónanimal. Por estamisma razón la industria ylasociedadnecesitansoluciones sostenibles y globales», apunta el CEOde esta startupBoscoEmparanza(CEO).Laempresaacabade conseguir 1,5 millones de euros, como ronda semilla, para escalar Francisco Kuhar, Juan Pablo de Giacomi y Pablo Sánchez, de Innomy suproduccióndeproteínassostenibles para alimentación y ganar presencia enAsia y América. Junto aMOA, la española Cocuus ha crecidotantoaniveldemodelode businesscomodedesarrollos tecnológicos. Con sede en Navarra desarrollasoluciones industriales paralaproduccióndeanálogosde proteína animal de base vegetal o celular mediante la impresión láser2D/3D,bioimpresiónyrobótica.Acabadeconseguirsuprimera rondadeinversiónde2,5millones de euros. Réplicasde la carne Con el creciente interés de la poblacióndecomerdemaneracada vez más sostenible, Innomy, una startup argentina ubicada en España, también está creciendo. Esta foodtech utiliza cultivos de tejidos fúngicos combinados con tecnología de fermentación de precisión para crear estructuras complejas que replican la consistencia fibrosa y tierna que tiene la carne. Ekonoke es otra empresa madrileñaqueproduce lúpulode la más alta calidad, garantizando lasostenibilidady lafiabilidaddel suministro, y desarrollando soluciones agrícolas resistentes al clima con elmenor uso de recursos. Estastartupesperaconvertirseen unplazode 4-5 años en la empresalíderdelsectordel lúpulo,explica su CEO y cofundadora Inés Sagrarioyquesus instalacionesse encuentren a nivel mundial. Proppos es una empresa de inteligencia artificial (IA) especializada en el reconocimiento de alimentos surgida en 2019. «Al estar trabajando en el sector de la alimentaciónobservamos lanecesidad de agilizar las colas en los negociosderestauración,perosin incrementar los costes. La soluciónmás factible era automatizar elprocesodecompramedianteIA y visión computerizada», explica suCEO, Nil Salomó. Los fundadores de Proppos, Nil Salomó (izq.) y Pau Vaquero Daniel Rico, Javier Zaratiegui y Patxi Larumbe, de Cocuus Más de 400 startups españolas trabajan en desarrollar el futuro de la cadena de valor agroalimentaria 5.000 Las foodtech son compañías de pequeño tamaño en las que trabajan actualmente 5.000 personas ►El92%de lasfoodtechafirmaque ampliaránequipo en2022, segúnrecoge la aceleradoradestartupsdealimentación EatableAdventuresenunreciente informe.

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS 58 hay 58 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C en el mundo ►LaOrganizaciónMundial de laSalud (OMS) se ha propuesto el objetivo de erradicar el virus de laHepatitisCpara el año 2030. LaOrganizaciónMundialde laSalud (OMS) ha calculado que en 2019 fallecieron 290.000 personas debido a la hepatitis C, sobre todo por cirrosis hepática. El virus de la hepatitis C (VHC) causa infecciones agudas y crónicas. Aproximadamente un 30% de las personas infectadaseliminanelvirusespontáneamente en los seis meses siguientes a la infección, sin necesidad de tratamiento. En el 70% restante la infección se cronifica. El riesgo de presentar cirrosis que tienen las personas con infeccióncrónicaporelVHCoscilaentre el15%yel30%enunperiodode20 años. La hepatitis C se transmite a través la sangre y las causas más habituales de transmisión son: la reutilización o la esterilización inadecuada de material médico en establecimientosdesalud,latransfusióndesangreyhemoderivados sin analizar; y el consumo de drogasinyectables,peroaccionesmás cotidianas como compartir una cuchilla de afeitar puede causar la transmisióndel virus. Superíododeincubaciónoscila entre2 semanas y6meses. La sintomatología aguda puede incluir fiebre, cansancio, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, color oscurode laorina, color claro de las heces, dolor articular eictericia(coloraciónamarillenta de la piel y el globo ocular). Pero existen un 80% de personas que nopresentansíntomas,por locual no saben que son posibles transmisores de la enfermedad. La OMS se ha propuesto el objetivo de erradicar la hepatitis C para el R. Carvajal. MADRID Hepatitis C: una de las pandemias ocultas del siglo XXI ►BioAssays ha desarrollado un sistema de detección precoz de este tipo de virus viral. Así launiónde las nanosondas al genoma viral provoca su precipitaciónycolorvisibleasimple vista. Se trata de un sistema quenorequieredisponerdeequipamiento específico y personal cualificado, por lo que podrá realizarse fuerade laclínica», explica elCEOdeBioAssays, RicardoMadrid. «Con este nuevo desarrollo podremos detectar la hepatitis C demaneraproactiva, saliendoala calle, a los principales núcleos de riesgo, como ya se hace para detectar otras enfermedades como el cáncer de mama» comenta RicardoMadrid. En este sentido, el nuevo sistemaquehadesarrolladoBioAssays es «portable», esdecirpermiteser instalado en puntos móviles, por ejemplo,enunafurgonetaperfectamente equipada. Detecta con una fiabilidad superior al 95% el virus causante de la hepatitis C, por un coste altamente accesible para la Sanidad Pública y con resultados en tan solo una hora. «Connuestrosistemadediagnósticorápidobastaríaconunas simples gotas de sangre capilar para poder realizar el análisis en un máximodeunahora. Además, en grupos marginales de más alto riesgo por temas como la drogadicción, con poco arraigo en el sistema de salud, podemos acercarles el sistema y darles un diagnóstico y un tratamiento adecuado en su caso». En estos momentos el sistema de análisis y diagnóstico de Hepatitis C de BioAssays espera la validación de las autoridades competentes. «Nuestra tecnología está validada con un total de 50muestras, y ahora lo que queremosesconseguirmásmuestras para que desde las entidades acreditadoras a nivel europeo pueda ser certificadocomo sistema de diagnóstico. Esperamos conseguir todas las muestras, hasta 1.500, de aquí a final de año» señala RicardoMadrid. BioAssays cuenta con un equipo de expertos en biologíamolecular y biomedicina ARQUIMEA año 2030. Sin embargo, no existe un protocolo actualmente implantado para identificar esta enfermedad de forma accesible y rápida. Estas pruebas se suelen realizar con la aparición de síntomasbajoprescripciónmédica.Las desventajasdelossistemasactualesdedetecciónprecozsonsualto coste y el tiempo en obtener los resultados, como mínimo 24 horas.BioAssays,empresaparticipada por ARQUIMEA, es una plataforma biotecnológica española especializadaenbiologíamolecular ybiomedicinaquehadesarrolladounsistemadeanálisisydiagnóst ico de la hepat i t is C económico y de fácil acceso, que permitirácompletarcribadosmasivos, periódicos y rutinarios a la población.«EnBioAssaysestamos desarrollando unnovedoso sistema de detección para la hepatitis CyotrosviruscomoelSARS-CoV2oelZikautilizandonanosondas: nanopartículas recubiertas por secuencias cortas de ADN complementarias almaterial genético Sus sistemas innovadores diagnostican la hepatitis C y otros virus «Para detectar el virus de la hepatitis C se necesita salir a la calle», explica el CEO de BioAssays

Domingo. 24 de julio de 2022 • LA RAZÓN 12 DINERO&NEGOCIOS Las empresas de cualquier tamaño pueden recibir los fondos europeos Next Generation DREAMSTIME Fondos Europeos El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) quecumplesuprimerañodevida alcanza velocidadde crucero. Actualmentehayyaentornoa28.800 proyectosbeneficiariosdelosfondos del Plan, en los queparticiparánmás de 19.000 empresas, más de 5.500 entidades locales y más de 2.000 universidades y centros tecnológicos, según los datos del Gobierno. Recientemente la Comisión Europea validó el cumplimiento de los 40 hitos y objetivos Rosa Carvajal. MADRID ►Hasta el momento se han beneficiado de los fondos Next Generation de la UE 28.800 proyectos El Plan de Recuperación cumple su primer año otras energías del mar; la Estrategia deMovilidad Segura, Sostenible y Conectada; la Carta de los Derechos Digitales; la entrada en vigor del Real Decreto-ley para la protección de las personas trabajadorasque sededicanaactividades de reparto a domicilio utilizando plataformas digitales o medidas fiscales para acelerar el despliegue de la red de 5G. Además, también se han puesto en marchamedidasparafortalecer la resiliencia, el crecimiento económico y la cohesión territorial, comopuedeser lamodernización de la Agencia Tributaria, la aprobación del Plan de Acción para la AtenciónPrimaria yComunitaria ylamejoradel funcionamientode la cadena alimentaria. ElPRTRseorientaespecialmente al apoyo a las pymes y autónomos, sin las que sería imposible llevar a buen puerto su consecución. Es de especial relevancia la participaciónprevistadelaspymes en actuaciones orientadas a: Movilidad eléctrica; rehabilitación energética; desplieguedeenergías renovables; procesos industriales y de I+i; turismo y formación y desarrollode capacidades. ¿Cómo acceder a los fondos? Se accede a través de convocatorias que son publicadas por los ministerios, las empresas públicas, lasCCAAylosayuntamientos y otras entidades. Además, para facilitar el acceso a losmismos, el Gobiernohapuestoenmarchalos llamados PERTE. Son grandes proyectos estratégicosqueexigen la colaboraciónentreadministraciones, empresas y centros de investigación. Hasta elmomento se han aprobado 11 PERTE: - Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado: Su eje central es la creacióndel ecosistemanecesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados. Para acceder a los fondos europeos se han puesto en marcha los llamados PERTE necesarios para el pago de 12.000 millones de euros, que se sumarían a los 9.036 millones de euros de prefinanciación y a los 10.000 millones de euros del primer desembolso, recibidosen2021.Es decir, cuando se produzca el segundopago, Españahabrá recibido 31.000 millones de este mecanismo. En líneas generales, esta solicitud de pagos incluye el grueso de las medidas para transformar y reequilibrar lasrelaciones laborales y el sistema de pensiones en nuestra economía, entre las que destacan la reforma laboral, y la reforma del sistema público de pensiones, segúnlacual sederoga el índice de revalorización de las pensiones y se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas. Dentro de los ejes verde y digital, esta segunda solicitud de desembolso también incluye la aprobación de la Hoja de Rutade la energía eólicamarina y – Salud de vanguardia: mejorar la saludde lapoblaciónapartirde la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva. – Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. –Agroalimentario: Estimular la digitalización, la sostenibilidad y competitividad, la trazabilidad y seguridad alimentaria. –Nueva economía de la lengua: Desarrollarlasoportunidadesque presenta el español y las lenguas cooficiales. –Economía circular: Crear una economía sostenible y descarbonizada. –Industrianaval:diversificarelsector naval hacia nuevos productos, su digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitaciónde sus empleados. –Aeroespacial: mejorar y generar capacidadestecnológicaseindustrialesenelsectoraeroespacial,así como avanzar en un mejor posicionamiento estratégico. – De digitalización del ciclo del agua: Transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua. –Microelectrónicaysemiconductores: Este PERTE, estará dotado de 12.250 millones de euros de inversión pública. –Economíasocialydeloscuidados. ► Hasta el momento se han asignado a las CCAA 11.151millones de euros destinados a políticas públicas vinculadas a la transición ecológica (restauración de ecosistemas y biodiversidad, energías renovables, movilidad sostenible, etc.); la digitalización (digitalización PYMES, de la educación, y refuerzo de la conectividad); la protección social (igualdad, inclusión social y salud); la educación y formación profesional (refuerzo de programas); el turismo sostenible, el empleo y la ciencia. Más de 10.000 millones a la CC AA

LA RAZÓN • Domingo. 24 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 13 GONZALO PÉREZ MATA Eduard Saura es socio director en España de Accuracy, la firma internacional especializadaenasesoramiento financiero y estratégico. Cree que, siguiendo la teoría económica, el impuestoalabancasetrasladaráal consumidor ya losaccionistas. ¿Nos encaminamos hacia una recesión? Cuando todo el mundo teme una recesión, desdepolíticos y expertos alagentedelacalle,escasiimposible quenoseproduzca, porel fenómeno de «profecía autocumplida». La preguntaquedeberíamoshacernos essivaasercortaolarga.Nosenfrentamos a tres problemas, que están entrelazados:oferta,inflaciónyguerra.Pensamosquelosdosprimeros se solucionarán rápidamente ajustando tipos y lacadenade suministros. Queda la guerra: salvo que se agrave la situación, la economía mundial aprenderá a vivir con ella. Por ello, creemos que el escenario másprobableesunarecesióncorta. ¿Debemosacostumbrarnosaun entorno de elevada inflación y débil crecimiento? Nocreo,pensamosquelainflación no se va a «cronificar», ya que en buenapartesuorigenescoyuntural. Soloencasodeque laguerra seexpanda a todaUcraniano seráposibleevitarnuevas tensiones. Losbancoscentralesestándispuestosahacer loque «seanecesario»parafrenarlainflación y devolverla al 2% ¿Será suficiente? Buena parte de la inflación es importada (energía y devaluacióndel euro)ocoyuntural(problemasenla cadena de suministro). EnEuropa, notenemosel«problema»delpleno deempleoEEUU,por loqueconla subidadetiposymedidasdecontrol Cristina Ruiz. MADRID los que pedían relajación de las reglas, para salir de la crisis del COVID-19,todoslospaísesdelaUnión tuvieron necesidad de un marco fiscal y de deuda más flexible. La guerra ha prolongado esta necesidad de inyectar dinero público en empresassemipúblicasoprivadas, de crear nuevos impuestos ode reducirelIVAdeciertosproductos,de poner topes al precio de la energía odesubvencionarsuconsumo.Por tanto,novemosriesgodefragmentaciónmonetaria. ¿A qué panorama se enfrenta España con una deuda del 117% delPIB? Esunniveltodavíaasumiblegracias almarcoeuropeo,perosiqueremos evitar tensionesenlaprimaderiesgohayquealcanzargrandespactos deEstadoenmateriadepensiones, educación, justicia, entes públicos e infraestructuras. ¿Qué invierno nos espera desde elpuntodevistaenergético? España no tendrá problemas para pasarelinvierno,aunquehabráque ayudaraloshogaresquemáslonecesiten. Pero deberíamos aprovecharestasituaciónparaconcienciar a todos losciudadanosde lasexternalidades negativas –políticas y medioambientales– de nuestra conducta energética: todos sabemos que los combustibles fósiles contaminan, pero solo ahora nos damos cuenta de que nos vuelven dependientesdepaísesconlosque no compartimos ideales. Y pocos sabenqueestamosquemandomás carbón–enAlemaniaporejemplo, perotambiénenEspaña-paraproducirelectricidad, loqueesundespropósito medioambiental. Debemos ahor rar energía. Es perfectamenteposiblehacerlamisma vida consumiendo un 10% de energíamenos. Enunentornocomoelactual¿en quésectoreshayquefijarsepara invertir? Hay que pensar a largo plazo: tecnología, educación, servicios para mayores, medioambiente y estar atento al inmobiliario, que probablemente sufrirá un ajuste, pero abriráunaventanade inversióninteresante, comoocurrióen laanterior crisis. ¿Cuáles son lasperspectivasde la actividad de M&A para 2023? DesdeAccuracy,comoexpertosen transacciones, creemos que se notará la ralentización económica, la dificultad para levantar fondos y la dificultad para rotar carteras. Tras un período en el que el mercado estabaenebulliciónprevemosmás bienunaño tranquilo. Eduard Saura, socio director de Accuracy «El impuesto a la banca se trasladará al consumidor y a los accionistas» Pese a las incertidumbres, pronostica que la inflación bajará en poco tiempo del precio de la energía, anticipamosque la inflaciónbajarásustancialmente en poco tiempo, empezando una espiral en el sentido contrario al actual. Llegar a un 2% quizáscuestemás,peroestambién nuestraprevisióna largoplazo. ¿Hay riesgo reputacional para los bancos por la subida de los tiposde interés? Sin duda, muchos españoles consideranque cuando tienenproblemas,losrescatanconsusimpuestos y, cuando las cosas vanmal para la economía, ganan cobrando más. Políticamente, el Gobierno ha sido hábil anticipando esa percepción, pero en realidad los bancos como tal tienen muchas dificultades y paraellos solohayquefijarseensu cotizaciónhistórica. ¿Cómoafectaráa labancaya la economíael nuevo impuestoextraordinariodelGobierno? Nosabemostodavíaenquéconsistirá por lo que es difícil hacer predicciones. La teoría económica dictaqueunapartedelnuevocoste se trasladará al consumidor y una partelaabsorberáelbanco,esdecir susaccionistas. ¿Volveráaaparecerel fantasma dela«fragmentación»enlaeurozona? Contrariamentealaúltimacrisis,en laqueseenfrentaronpaísesfavorablesalaortodoxiamonetariacontra Es perfectamente posible hacer la misma vida consumiendo un 10% de energía menos»

