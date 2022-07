2022-07-17_Tu Economia

En los próximo años se necesitarán cubrir 700.000 empleos en la Construcción. El sector ha puesto enmarcha iniciativas para incoporar trabajadoras a un área de actividadmuymasculina P. 2-4 Se buscan mujeres para la obra TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 409-17 / 07 / 2022 En su opinión la actual norma es «compleja» y «discriminatoria» P. 5 Fedea propone regular mejor el teletrabajo La esperanza de vida de ellas es de 81,6 años frente a los 75 de ellos P. 8 Europa menos joven y más feminizada Los países se enfrentan a una crisis de destrezas, advierte Unicef P. 9 A los niños les faltan habilidades

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS para aumentar la presencia de mujeres a pie de andamio. Y es que, tras el pinchazode laburbuja,muchos trabajadoresabandonaron el sector, al que no han regresado, y que, ahora, en plena reactivación, se encuentra con clarasdificultadesparaencontrar mano de obra. Ejemplode los esfuerzosque se están haciendo por atraer talento femenino a la construcción es la iniciativa puesta en marcha por Lignum Tech, empresa de sistemas constructivos industrializados perteneciente a Vía Ágora, en colaboración con la Fundación LaboraldelaConstrucción,elGobierno de Castilla-LaMancha y el MinisteriodeTrabajoyEconomía Social, que han desarrollado una acciónformativamultidisciplinar para formar a mujeres en los oficiosde laconstrucción.Elproyecto se realiza en Cuenca, en las instalacionesde laFundaciónLaboral, y donde se encuentra la planta de producción de Lignum especializada en la construcción de baños industrializados, y que tieneunaparticularidad: soloemplea amujeres. Esta acción formativa incluye un compromiso de contratación del 40% de las alumnas que finalicen satisfactoriamente la formación, y es el único curso del mercadoqueabordavariasdisciplinas, dando respuesta a esta necesidadde incorporar a lamujer a la industria de la edificación y la construcción. Sandra Una de las alumnas es Sandra Escudero.Divorciadaymadrededos hijos, tampocopensónunca en la construccióncomosalidalaboral. Estudió restauración y conservación de arte, por lo que, asegura, siemprelehagustadotrabajarcon las manos. En el curso ha partido desde cero yha aprendido todo el proceso de fabricación de baños: el solado, el alicatado, la instalación de suelo radiante, la electricidad...DesdequellegóaCuenca, haceya20años, siemprehatrabajadoenelComercio.Sinembargo, su edad (en agosto cumplirá 45 años) supone todo un hándicap para trabajar de cara al público. «Cuando llegas a una determinada edad, ya no te llaman para trabajar», lamenta. Después de realizarel añopasadounaformación como vigilante de seguridad, y no encontrar trabajo, decidió apuntarsealcursoenbuscadeunanueva salidaprofesional. «Decidí hacerloporque,apartederecibiruna nueva formación, que siempre es bueno, el compromiso de contratación del 40% de la empresa es muyatractivo.Nuncame imaginé Susana Cárdenas es una de las soladoras queVíaÁgoratieneen unade sus promociones de Valdebebas, unode los nuevos desarrollos inmobiliariosdeMadrid, situadoal nortede lacapitaldeEspaña.Esta ecuatoriana de 41 años llegó al sector de la construcción por casualidad. La anterior crisis la forzóa regresar a supaísdeorigeny, para retornar aEspaña, necesitaba un contrato de trabajo, el cual le fue facilitadopor laempresaen la que trabajaba su marido, también solador. Lo que comenzó hace ahora casi un año siendo fruto de la necesidad, se ha convertido, a día de hoy, en su profesión, algo que le gusta, le llena y en la que se siente cómoda. Ha descubierto así un oficio, al que, tal y como confiesa, se enfrentó en un principio con temor («sobre todomedabamiedo laradial, perorápidamenteme familiaricé con ella», recuerda). Nunca pensóquesu futuroprofesional estuviese en una obra, pero, ahora, aspira a continuar formándose y aprendiendo, en un área de actividad tradicionalmentemasculina. «Cuando llego por primera vez a una obra, mis compañeros hombres se sorprenden mucho. Incluso, semuestranunpocovergonzosos, pidiéndome perdón cuandodicen algún taco, pero su acogida siempre ha sido muy buena y nuncame he sentido diferente por ser mujer», relata. Susana Susana es unade las 123.637mujeres que trabajan en la construcción, el 9,6% del total de empleados en el sector, según datos recogidosenel informe«Mujeres en el sector de la construcción», elaboradopor elObservatoriode laFundaciónLaboral de laConstrucción. No obstante, las tareas que desempeñan las féminas están muy vinculadas a labores de oficina, siendo la proporción en el área productivamuy pequeña. Yesque, apartede las ingenieras, arquitectasoaparejadoras, es extraño encontrar a mujeres presentes en las obras, una realidad que actualmente desde la propia industria se quiere revertir. En lospróximos años seestima que se necesitarán cubrir en España700.000vacantesenlaconstrucción, por lo que no se puede renunciar a la mitad de la fuerza laboral. En este sentido, empresas, patronales y las propias administraciones están poniendo en marcha diferentes iniciativas Cristina Ruiz. LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 ciativa,queesúnicaenEspaña,las mujeres puedencomprobar que los procesos relacionados con la construcciónnoson tanpesados y duros como pensaban. La construcción industrializada ofrece la posibilidad de trabajar en una fábrica con un horario y un entorno fijo. Aunque el curso que se imparte en Cuenca está Continúa en la página siguiente Los nuevos modelos de construcción industrializados facilitan su contratación El 9,6% del total de empleados son féminas, pero ocupan principalmente puestos de oficina Alumnas del curso «Operaciones en la fabricación de baños industrializados» FUNDACÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Cada vez más trabajadoras extrajeras ► Por nacionalidades, lasmujeres españolas que trabajan en la construcción ascienden a 104.486, el 84,5%del total. Por su parte, las extranjeras, suponen el 10,6%y casi un 5% cuentan con doble nacionalidad. Las ocupadas españolas en el sector han crecido un 10,8%con respecto a 2020, pero semantienen un 2%por debajo de 2019. Tanto las trabajadoras extranjeras como aquellas que cuentan con doble nacionalidad experimentaron variaciones positivas con respecto a los dos años precedentes. Rumana, venezolana y china son las nacionalidades que concentran el mayor porcentaje de trabajadoras extranjeras, acaparando, entre las tres, el 67,7%del total de las empleadas que proceden de fuera de nuestras fronteras. quiero crear mi empresa y, para eso, necesito un título que acreditemisconocimientos.Además, este es un sector muy innovador enel que constantemente tienes que aprender. Lo mío es vocación. He formado parte de los equipos que han levantado la T4 del Aeropuerto Adolfo SuárezMadrid Barajas, el Centro Comercial Plenilunio o el Oceanografic de Valencia», señala. Asimismo, afirma que nunca se ha sentido discriminada por sucondicióndemujer yque, por regla general, siempre ha recibido el apoyo de sus compañeros hombres. Desde su experiencia, anima a todas las mujeres a que consideren la construcción como un salida profesional. «Es cierto que a veces pasas frío, otras calor, pero, paramí, es una tareagratificanteporquemegusta mi trabajo», apostilla. lización hace que los procesos sean más seguros, sostenibles y tambiénpermiten la creaciónde entornos controlados. Nuestro objetivo es que en seis o siete años se vea como normal la presencia de mujeres en el sector», añade. Elizabeth Elizabeth Cedrán es otra trabajadora que ha encontrado en la construcción su futuro laboral. Llevadesde2005 realizando instalaciones eléctricas y se declara una «enamorada» de su oficio. Tras 17 años trabajando por cuenta ajena, ahora quiere emprender y montar su propia empresa. Para ello, está a punto de concluir un curso de certificado de profesionalidad en electricidadpromovidopor laFundación Laboral de la Construcción, y que convertirá su deseo en realidad. « Llevo muchos años trabajando en el sector, pero ahora centrado en baños, las alumnas tienen la oportunidad de conocer diferentes oficios dentro del sector, como el solado, el alicatado, la colocación del pladur, la fontanería o la electricidad, con loque se creanperfilesmultidisciplinares. Se tratadeuna formación muy completa para ellas y, además, noshemosdadocuenta que, enmuchos casos, los hacen mejor que los hombres, ya que, por lo general, las mujeres son más detallistas y finas en el trabajo. Con este tipo de cursos les va a ser mucho más fácil entrar en el proceso constructivo, que es donde percibimos que hay más déficit de trabajadoras», explica Llorente. Precisamente, son los nuevos modelos de construcción industrializados, que fabrican en factoría y, posteriormente, ensamblanenobra, losquemáspueden favorecer la incorporaciónde las mujeres al sector. «La industriatrabajando en este sector, pero, ahoraqueheprobado,mehedado cuenta de queme gustamucho y, además, seme da bien. Lo he disfrutadoyesperotenersuerteyque finalmentemeelijanparatrabajar en la fábrica», señala. El curso se integra, además, en la iniciativapuestaenmarchapor la Fundación Gómez Pintado, también de Vía Ágora, «Las mujeres construyen», en consonancia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente conel 5, el de igualdaddegénero, yquepretende ofrecer oportunidades a las mujeres para que puedan desarrollarunacarreraprofesional en la industria, y no solo en puestos administrativos, sino tambiénen la producción. Sandra Llorente, directora general deLignumTech, considera que los resultados que están obteniendo con el curso son muy alentadores. «Gracias a esta ini-

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Viene de la página anterior EL 65,5% del total de trabajadoras del sector tiene una edad comprendida entre los entre 35 y 54 años Una de las empleadas de LignumTech, enMadrid VIA ÁGORA trucción especializadas y la de construcción de edificios las que concentranunmayorvolumende ocupadas. Entre las dos suman el 87,8% del total. Por su parte, seis decadadiezocupadasenel sector tienen estudios de educación superior, seguidas por aquellas con unniveldeeducaciónsecundaria (23%),delasquealgomásdel12% provienende laFPdeGradosMedio y similares. centraciónesel comprendidoentre24y34años,conun17%, seguido por el de mayores de 55 años, que representan el 13,5%. El conjuntodelastrabajadorasmenores de20añosapenassuponeel3,2%. Pese a ello, si se compara con todos los sectores, la proporción de las mujeres más jóvenes empleadas en la Construcción duplicó al del conjunto de la economía. Son las actividades de consmíayqueloshombresdelaindustria, tal y como refleja el informe del Observatoriode la Fundación Laboral de la Construcción. Perfil Encuantoalperfildemujeresque trabajanenestasactividades,más de lamitad(65,6%) de lasmismas tienen entre 35 y 54 años, siendo el promedio de edad de 43 años. El segundo grupo de mayor conElcrecimientodelaocupación en la construcción en 2021 con respecto año anterior fue del 3,8%, pero,enelcasodelastrabajadoras del sector, el incremento fue del 21,4% con respecto a 2020 y del 8,3%enrelacióna2019, loquesuponeunavariaciónpositivanotablemente más acentuada que las ocupadas en el resto de la econoOpinión yectocuyotítulolodicetodo:«Operacionesen la fabricaciónde baños industrializados», dirigidoíntegramenteamujeresycuyoprincipal objetivoesfacilitarsuincorporaciónalprocesoconstructivo, ademásde impulsar lageneración de riqueza y empleo en la España vaciada,pueslaconstruccióntambiénresultade vital importanciaparavertebrar ycohesionar los territorios y luchar contra ladespoblación del medio rural. Por eso, en calidad de presidentedelaFLC,quierofelicitaralospresentes en el acto de clausura del primer curso: los presidentesdelaempresaLignumTech(Corporación Vía Ágora), Juan Antonio Gómez– Pintado,ydelaFundaciónLaboraldelaConstrucción de Castilla-La Mancha, Álvaro Villaescusa; los vicepresidentes de la entidad paritaria en la región, Roque García (CCOO del Hábitat) y Raúl Alguacil (UGT FICA); la directora general de Formación Profesional paraelEmpleodeCastilla-LaMancha,Marta Roldán;yporúltimo,arepresentantesdelsectoranivelnacional:MarianoSanzdeCNC,ya SergioEsteladeUGTFICA. Porque ha llegado la hora de dar la importancia que semerece a nuestro sector, quien tienecomounodesusprincipalesobjetivosel deseguir incorporandomujeresparasermás sostenible,competitivoy,endefinitiva,mejor. Poresobuscamosmujeresparaconstruir. burbuja inmobiliaria -en 2021 se visó ocho vecesmenosviviendanuevayseconcedieron tresvecesmenoshipotecasqueen2005-sino quelasempresasconstructorasenEspañason líderesmundiales,conunacarteradeproyectosmuydiversa.Diversidadquesevaaincrementar con la llegada de los fondosNextGeneration EU. En este contexto, desde la Fundación Laboral de la Construcción creemos que hay que dar un pasomás y apostar por iniciativas público-privadas para atraer mujeres, un colectivo que aporta innovación ycreatividadaunsectormuymasculinizado. PoresonospareceoportunovalorarelacuerdoentreelMinisteriodeTrabajoyEconomía Social, el GobiernodeCastilla-LaMancha, la empresa LignumTech y nuestra Fundación parasacaradelanteunproyectodeformación multidisciplinar con compromiso de contratación.Concretamente,seharáenelcentrode la Fundación Laboral de la Construcción en Cuenca,unodelosmásdemediocentenarde centrosenlosquelaFLCformaa80.000alumnos al año y donde estamos implantandoun buen número de proyectos que apoyan la atraccióndemujeresy jóvenesal sector. Recientemente, se produjo la clausura del primerode losdos cursosdentrodeesteprosectorenEspañadesdehace30años,noshemos propuesto luchar contra esta carencia. Ahora bien, ¿por qué a lasmujeres y a los jóvenesdeberíainteresarlesacercarseatrabajar en laconstrucción? Enprimer lugar, porque el trabajo que se genera es estable y de calidad. Entre mayo de 2021 ymayode 2022, el paro enel sector ha caído en60.000 personas y los contratos indefinidoshanaumentadoun95%.Siaeso se lesumaqueel salariomásbajoesun30% más altoqueel SMI, que se trabajade lunes a viernes y que a lo largo de los próximos tres años los sueldos van a aumentar por convenio un 10%... En segundo lugar, porque precisamente el acuerdo alcanzado en torno al mencionado VII Convenio General incluye más atractivos: tal es así, quepatronal y sindicatoshemos acordadoel primer plandepensiones sectorial de lahistoria, un impulso a la jubilaciónde los actuales y futuros trabajadores.Sivienesalaconstrucciónyatienes plan para tu jubilación. Entercerlugar,elfalsoestereotipoheredado del crash financiero de 2008 vincula nuestra labor a la vivienda nueva residencial. Algo irreal: ya no es sólo que no estamos en una Pedro Fernández Alén Se buscan mujeres para construir Elsectordelaconstruccióncerró2021 con un dato esperanzador: un récorddemujeres,conunapresencia del 9,6%sobre el total. Algomás de 100.000mujeres de los 1,3millones de trabajadores,unporcentajemásaltoqueenlosaños de laburbujafinanciera, cuando2,7millones de empleados ejercían en la construcción. Aunqueaúninsuficiente,eselmejordatohistórico que disponemos: tradicionalmente, hablamosdeunsector copadopor hombres, que sufrió por la crisis financiera el pinchazo de laburbujahaceya15añosyquedesdeentoncesarrastraunaimagendistorsionada.Un sectorenvejecido,puestoquemásdel61%de lostrabajadorestieneunaedadqueoscilaentre los40y los59años, cuyorelevogeneracional–noobstante–podríaverseimpulsadopor el acuerdoqueempresariosysindicatosde la construcciónhemosadoptadoenelmarcode nuestroVIIConvenioGeneral. Laactividadadolece,pues,demujeresyde jóvenesdeambossexosy,desdelaFundación LaboraldelaConstrucción,launiversidaddel Presidentede la Fundación Laboral de la Construcción y de las ConfederaciónNacional de la Construcción

El thinktankespañolFedeahapublicadoun informeconrecomendaciones para mejorar la regulación actual del teletrabajo. En su opinión las ventajas potenciales del teletrabajo para las empresas, los trabajadores y la economía en su conjunto son muchas. Para las empresas conlleva una reducción de costes físicos y de desplazamientos, atracción y retención de talento, mejora en la productividadoel impulsoenla transformación tecnológica de la empresa. Las ventajas para los trabajadores también sonmúltiples, como, por ejemplo, el ahorro en tiempo y en gastosdedesplazamientoa laempresa, la flexibilidad en la gestión delostiemposdetrabajoydescanso o la mayor flexibilidad y racionalización de los horarios para mejorar laconciliación. Perotambién el teletrabajo puede tener ventajas para la economía en su conjunto como, por ejemplo, al permitiratraerpoblaciónenzonas ruralesodespobladas,aldisminuir la contaminación al reducirse los desplazamientosy,conello,avanzar en la lucha contra el cambio climáticoopermitir laempleabiliR. Carvajal. MADRID ►Dice que la nueva normativa introducida de manera «precipitada» durante la pandemia ha dado lugar a un marco legislativo «complejo» y «segmentado» por género Fedea propone una mayor voluntariedad para el teletrabajo dad de determinados colectivos que tienen dificultades de encontrar empleo convencional o la integración laboral depersonas con movilidad reducida. Sin embargo, según los autores (José IgnacioConde-Ruiz,Marcel Jansen y Jesús Lahera), la nueva legislación para el teletrabajo introducida en mitad de la pandemia en 2020 de forma «precipitada», establece un marco muy complejocondistintasmodalidade y nuevas restricciones.Enconcreto,seestableció una regulación dualenlaqueexistendos regímenes muydiferentesdependiendode si el tiempo de teletrabajosuperaonoel 30% de la jornada laboral trimestral. Si el teletrabajo es inferior al 30% (el definido como «no regular») de la jornada está completamentedesregulado.Porel contrario, si la jornadaessuperioral 30% (el definido como «regular»), se introducen muchas restricciones yaumentosdecostes. Losautores adviertenqueel riesgodeestadiscontinuidad es que la regulación puede forzar que el teletrabajo se quede justo por debajo del umbral, no por razones de eficiencia sino para esquivar la regulación y ahorrar coste. Además, estaforma de legislar de forma precipitada durante lapandemia, correel riesgo de convertir al teletrabajo únicamente enunanueva víade conciliación, introduciendo nuevas segmentaciones por género en nuestro mercado laboral. En opinión de los autores, el teletrabajo ofreceunaoportunidadparaavanzar en la transformacióndigital de las empresas y de la economía. Describen los principios básicos quedeberíancumplirlalegislación delteletrabajoenEspañaparaconseguir estos objetivos. –Sedebe recuperaruna regulacióncomúndel trabajoadistancia sujeta a los principios de voluntariedad, no discriminación y dotación de medios de la empresa y compensaciónde gastos al trabajador. – Se deben eliminar los umbrales artificiales del 30% que solo consiguensegmentarelmercado. La única distinciónque puede tener sentido es entre un trabajo a distancia mixto, combinado con presencial,yuntrabajoadistancia a tiempo completo. – La negociación colectiva debería teneratribuida lacapacidad de una regulación adecuada, al sectoroempresa,deestaformade trabajar, siendo aplicables, en su defecto, protocolos unilaterales empresariales. –Sedebeevitaratodacostaque el teletrabajo se convierta únicamente en una forma de conciliar y aumente por tanto la segregación por género. – Se debe aclarar que, en el trabajoadistancia, sonaplicables las reglas generales deflexibilidadlaboral interna del ordenamiento laboral,asícomo, todos los derechosdelos trabajadores, sinnecesidad de una retórica específica como en la legislación vigente. Los autores concluyen que de esta forma, con una regulación sencilla, se debería derogar la Ley 10/2021 y se puede recuperar el antiguoartículo13delEstatutode los Trabajadores y adaptarlo a las nuevasposibilidadesquepermite los avances de la tecnología digital.Ellorecuperaríalaneutralidad legal que es necesaria en un momento de transformación digital. El teletrabajo corre el riesgo de convertirse en solo un modo de conciliar

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Nombramientos Opinión El General Invierno El General Invierno derrotó a Napoleón que se calentó por poco tiempo en las brasas de un Moscú carbonizado. La entumecida Grande Armée inició un calvario de retirada. Enel siglopasado, las tropasdeHitleralcanzaronlos arrabalesmoscovitas y secongelaron. Vladimir Putin blande armas similares: frio, hielo y ventisca, pero en el corazón de Europa y con inflación. Uncarritodesupermercado medio vacío es tan peligroso como un carro de combate T90. La Guerra de Ucrania se enquista. Kiev cede terreno a cuentagotasacambiodetiempo y cañones. Espera las lluvias que embarran hasta el pensamiento y al helador invierno. Putin sabe que una guerra larga le perjudica y barrunta que el apoyo de Occidente a Ucrania se resentirá si la rolliza población europea siente en sus templadas carnes una vivienda gélida. La calefacción será nuestra trinchera. Así que Putin va recortando el flujo del gas y amenaza con no reabrir el gasoductoNordStream1, cerrado por obras. La prueba de fuego será el próximo jueves. Entonces, a la vez que Christine Lagarde anuncie la subida de los tipos de interés, el Kremlin puede clausurar la principal vía gasísticahaciaAlemaniao reducir su caudal. Por eso, se acumulan los mensajes de las autoridades comunitarias abogando por un mayor ahorro. La energía másbarataes laqueno segasta, pero por mucha eficiencia que se logre la industria y el transporte seguirán necesitando hidrocarburos. Los dirigentes, aunque rechinando, miran hacia el carbón y las nucleares. Las renovables todavía no bastan. A pesar de la ola de calor «se acerca el invierno». Opinión Sahara como «influencer» LadecisiónpersonalísimadelPresidenteSánchez,deromperconla doctrina de Naciones Unidas y la de España sobre el Sahara Occidental, contribuyendo a agravar nuestra situacióneconómica, sehamanifestado en el reciente debate parlamentario.Porunpresidente que incluso pudiera incurrir endelitoal incumplir losartículos 590-591 de nuestro Código Penal que prevé ser castigado quien,«duranteunaguerraenla que no intervenga España» ejecutare cualquier acto que comprometalaneutralidaddelEstado, según la Liga Pro-Derechos Humanos. De hecho la «República Saharaui» –internacionalmente reconocida por decenas depaísesylapropiaUnidadAfricana–reanudórecientementela guerra contra Marruecos –respaldado por Argelia–, negando toda anexión. Es un típico conflicto de descolonización. La Corte Internacional de Justicia yaestablecióqueRabatnotiene ningúntítulodesoberaníasobre el SaharaOccidental. El propio Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores,afirmóqueniEspaña ni laUEpuede ir contra las resoluciones de Naciones Unidas. Para el Plenode laSalade loPenal de la Audiencia Nacional, bajo presidencia del actual ministroGrande-Marlaska:«Españadeiure,siguesiendolaPotenciaAdministradora,…hastaque finalice la descolonización» (auto nº 40/2014) por querella presentadacontratresministros marroquíesporasesinatodeciudadanos saharauis yespañoles. Este entuerto lo ha creado Sánchezsolito.«Cediendoalos permanenteschantajesdeMarruecos» (Odón Elorza dixit). Empeoramos en suministros, exportaciones y seguridad estratégica. Sin normalizar fronteras, ni las devoluciones en inmigración ilegal. ¿Es esta la «Marca España» de la que habla el Gobierno? ► MANUEL ZAFRA Ha sido nombrado nuevo director general deMerck en España. Desde que se incorporó a la compañía en 2013 ha asumido diversas responsabilidades, como liderar el área de Inmunología ► DAVIDYAGÜE Es el nuevo responsable de asesoramiento patrimonial para J.P. Morgan Banca Privada en España, una incorporación que refuerza el firme compromiso que la entidadmantiene con el país y sus clientes ► ALFONSO TOLCHELL Desempeñárá, a partir de ahora, el cargo de nuevo director general para Banca Corporativa e Inversión de ING España & Portugal, y formará parte del Comité de Dirección ►CARLOTAMARCO SECNewgateSpain, consultoradecomunicación global, la ha elegidocomo Chief OperatingOfficer (COO) para coordinar y supervisar la creación ydistribuciónde los serviciosde la empresa ►DANIELPALACIOS El Consejo Administración de SANTALUCÍA lo ha nombradodirector general de ALBIA, grupo al que se incorporó en 2014 primero como director Comercial y de Marketing y director deNegocio, después ►GREGOIREPOUXGUILLAUME A partir del próximo mes de noviembre, será el nuevo director general de AkzoNobel, poniendo así en valor su experiencia en acelerar el crecimiento de las compañías ►JAIMEBOTELLA Natixis IM lo ha designado Sales Manager en para el mercado Iberia, liderado actualmente por Sophie del Campo, directora general deNatixis IM Sur de Europa, Latam yUsOffshore ►MARÍA DE LATORRE Se acaba de incorporar al equipo de Dirección de Cuentas de Cícero Comunicación con el objetivo de reforzar las áreas de industriamédica y tecnología sanitaria de la consultora Libros El texto ha sido pensado para el lector que pudiera sentirse intimidado o sobrepasado por el inagotable caudal de información diaria sobre los acontecimientos en Ucrania, pero que desea entender las causas profundas que explican todo lo acontecido. «¿Haciaunnuevoorden mundial». JoséMª Beneyto DEUSTO 336 páginas, 18,95 euros E ste libro es unmanual de referencia para conocer el funcionamiento, la estructura y el contenido de Tripadvisor y la explicación sobre por qué unos hoteles consiguen los primeros puestos, mientras que otros nunca abandonan la zonamedia o baja. «LacaraocultadeTripavisor» José LuisXiménez SCLIBRO 188 páginas, 19,90 euros Considerada por la revista Inc., como una de las «guías mejores ymás claras» que existen en el mercado especializado, esta obra ofrece una «visita guiada» a través de los principales documentos del campo de la gestión financiera. «Inteligenciafinanciera» K. Berman/ J. Knigth SIRIO 384 páginas, 17,50 euros DiegodelCastilloes consideradoel primer autor conocido deun tratadosobrecontabilidadencastellano. Este libropresentaunestudiodetalladosobresuviday su obraquepretendecontextualizar su famosoTratado decuentasenel pensamientocontable de la época. «Uncontador paradel imperio» G. Gamero/C. Larrinaga SILEX 340 páginas, 24 euros Ignacio Rodríguez Burgos Centrode Economía Política y Regulación. Universidad CEUSan Pablo Francisco Alonso

LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 La UE pierde lo que EE UU gana 45Líneas Opinión Lassancionesporlaguerra de Putin no están teniendo el mismo efecto negativo para todos. Parece queRusia logra de momento zafarse de lo peor de lasmismas y prueba de ello es el fortalecimiento del rublo. El euro, sinembargo,bajaybaja(el 15,6enunaño)enunadepreciación que ha llevado al dólar a la paridad, 20 años después. Las razones hay que buscarlas en que es ciertamente la UE quien pagael costede las sanciones. El procedimientosueleserqueZelensky presiona a Biden, éste propone y la UE se suma a regañadientes. El problema es que el efecto bumerang no es para América sinoque se queda en el viejo continente. La economía americana incluso se beneficia de la situación, porqueel gas y el petróleoqueno se compraaRusialopasamosapagaraUSA,casi un 50 por cientomás caro. Soterradamente, algunos gobiernos europeos empiezan a criticar esteestadodecosas, que empeorará en lamedida en que caraalotoño/inviernoRusiacorte el gas como consecuencia de que más naciones rechacen pagarenrublos,comoexigeMoscú. Laproblemáticaes compleja. La invasión justifica las sanciones pero éstas nos azotan en la cesta de la compra y las estaciones de servicio.Dicen loscríticosque la guerranuncadebióhaberempezado. Trump asegura que con él no sehubieraproducido.Dehecho no hubo problema alguno conRusiamientrasgobernó.Fue llegar Biden y animar a Ucrania aentrarenlaOTAN, excitandola belicosidad del perro rabioso que Putin lleva dentro. En Mayúsculas ►CARLES NAVARRO El Club de Excelencia en Sostenibilidad ha nombrado al director general de BASF Española nuevo presidente de la asociación de resonsabilidad corporativa ►LUISPARDO El exceo de Sage y consejero de Seresco ha sido elegido miembro del renovado comité ejecutivo de la patronal tecnológica de Europa, DigitalEurope ►PHILIPPE DUCELLIEL Generix Groupha sido elegidoel Software paraGestiónde Almacenesmás innovador del mercadoespañol en los PremiosCde Logística yManutención ►ÁLVAROFERNÁNDEZ Atenoil, grupo de Estaciones de Servicio, y Topii, compañía centrada en el desarrollo de pago inteligente e inclusivo han llegado a un acuerdo para dar el servicio de retirada de efectivo y de pago en todos sus establecimientos Losactivos financieros de los hogares (dineroen efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) alcanzaron, a cierre demarzo, los 2,65 billones deeuros, loque supone un incrementodel 3,9% en relación al mismo periodode 2021 3,9% La importaciónde gasprocedente de Argelia ha caído un 41,11%en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según los últimos datos del Boletín Estadístico de Enagás del mes de junio 41,1% José Antonio Vera

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS El predominio de la población femenina es especialmente visible a partir de los 65 años, según Funcas La esperanza de vida de las mujeres en Europa es de 81,6 años y de la de los hombres de 75 años demiaenlasprincipalesmagnitudes demográficas (nacimientos, muertes y migraciones), la composiciónpor sexo de la población no ha cambiado. La poblaciónmundial alcanzará los 8000 millones el 15 de noviembrede2022, segúnel informe PerspectivasdelaPoblaciónMundial de laONUque tambiénprevé que India superará a China como elpaísmáspobladodelmundoen 2023.Lasúltimasproyeccionesde lasNacionesUnidas,sugierenque el número de habitantes del planeta podría llegar a alrededor de 8500 millones en 2030 y 9700 millones en 2050. Se proyecta que alcanzará un pico de alrededor de 10.400 millones depersonas durante ladécada de 2080 y que permanecerá en ese nivel hasta 2100. Sin embargo, la poblaciónmundial está creciendo a su ritmo anual más lento desde 1950, por debajo del 1% en 2020. esperanzade vida se reduce, pero lafemenina(20,3años)sigueadelantando a la masculina en algo más de tres años (17,0). Másmujeresque hombres Enfocandoahoralaatenciónenla población española, los autores del informe observan que, a 1 de enero de 2022, la proporción de mujeressuperaaladehombresen todas las comunidades autónomas, salvoCastilla-LaManchayla RegióndeMurcia(alasquehabría que añadir las dos ciudades autónomas,CeutayMelilla).Elpredominio de población femenina es especialmentevisibleenlapoblación de 65 o más años, oscilando la proporción demujeres entre el 54,7% de Melilla y el 58,5% de la Comunidad deMadrid. Entodaslascomunidadesautónomas, la proporción de mujeres ha crecido respectoa laquehabía diez años antes (es decir, a 1 de enerode 2012). Sin embargo, este crecimientonohasidoprogresivo durante esa década. Entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2022, en algunas comunidades autónomas (las Islas Baleares y Canarias, Extremadura, laComunidad Valenciana y Asturias, ademásdeCeutayMelilla) laproporción de mujeres aumentó (como intuitivamente cabría esperar, dada la mayor mortalidad de los hombres durante la pandemia). En otras, sin embargo, ha sucedido lo contrario (por ejemplo, Aragón y Murcia), lo cual puede obedecer a pautas distintas en la mortalidadoadiferentesdinámicasmigratoriasduranteeseperiodo (por ejemplo, porque a esas comunidades hayan inmigrado más hombres que mujeres, o hayan emigrado más mujeres que hombres).Entodocaso, lacoincidencia del dato correspondiente a España en 2020 y 2022 (51%) permite afirmar que a pesar del considerable impacto de la panEuropa es cada vez menos joven y más feminizada ►Hay más mujeres que hombres en todas las regiones de España, excepto en Castilla-LaMancha y la Región de Murcia R. Carvajal. MADRID Las estadísticas demográficas de la ONU publicadas en junio de 2019(WorldPopulationProspects 2019)situaronlaedadmediadela población mundial, antes de la pandemia, en 30,9 años, nueve añosmásqueen1975.EnEuropa, laregióndelmundoconunaedad mediamás altadesde los años sesenta, ese aumento entre 1975 y 2020 todavía alcanzaba una mayor dimensión: si en 1975 la edad media de la población ascendía a 32,1 años, en 2020 alcanzaba 42,5 años. Almargendesusmuydiferentes tamaños, loquediferenciaalapoblación europea de la de otras regiones del mundo no es solo su edad media más alta (que se correspondeconporcentajesdepoblaciónmayormáselevados),sino lamayordesproporciónnumérica entre los sexos, según un análisis realizado por Funcas con motivo del Día Mundial de la Población celebrado la semana pasada. Utilizandounconceptobastante extendido, podríamos afirmar, dicen los autores del informe de Funcas,quelapoblacióndeEuropa está más «feminizada» que la de cualquier otra regióndelmundo. Ya lo estaba a mediados del siglo XX (1950), cuando, como consecuenciadelasguerrasmundiales que asolaron Europa entre 1914 y 1945, el número de hombresporcada100mujeressesituaba en 87,6, lejos de las cifras que porentoncesregistrabanlasregiones de Asia (104,9), Oceanía (103,7)AméricaLatinayelCaribe (100,0), América del Norte (99,8) yÁfrica(98,8).Lociertoesqueaun cuandolaproporcióndehombres en Europa ha crecido progresivamente desde 1950, en 2020 el número de hombres por cada 100 mujeres (93,4) se hallaba por debajo de los estimados para Asia (104,7), Oceanía (100,2), África (99,9), América del Norte (98,0) y América Latina y el Caribe (96,8). Asípues,encomparaciónconla población de otras regiones, la de Europaestámásenvejecidaymás feminizada. Estas dos característicasnosonindependientesentre sí.Sepodríaafirmarque,enbuena medida, la población actual en Europa está más feminizada porqueseencuentramásenvejecida; una relaciónque seexplicaenvirtudde lamayor esperanzadevida de lasmujeres. Téngase en cuenta que la esperanza de vida al nacer de las mujeres en Europa es de 81,6 años, superando en más de seis años a la de los hombres (75,0); a los 65 años, la brecha de género en la ►La fecundidad ha disminuidonotablemente en las últimas décadas enmuchos países. En la actualidad, dos tercios de la poblaciónmundial vive en un país o área donde la fecundidad es inferior a 2,1 nacimientos por mujer, nivel aproximado paramantener el nivel de población en lugares conmortalidad baja. Se proyecta que la población de 61 países o áreas disminuirá en un 1%o más entre 2022 y2050, debido a sus niveles persistentemente bajos de fecundidad y, en algunos casos, a sus altas tasas de emigración. Más de lamitad del aumento de la poblaciónmundial previsto hasta 2050 se concentrará en ocho países: Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Tanzania. Se espera que los países del África subsahariana contribuirán conmás de lamitad del crecimiento de la poblaciónmundial previsto hasta 2050. El crecimiento se concentra en África y Asia Proyecciones MUJERES EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA En porcentaje, datos 2022 Fuente: Estadística del Padrón Contínuo Infografía LA RAZÓN Melilla Ceuta Murcia Castilla-La Mancha Baleares Navarra Extremadura Aragón Canarias La Rioja Andalucía C. Valenciana Castilla y León Cataluña España País Vasco Cantabria Galicia Madrid Asturias 46 48 50 52

LA RAZÓN • Domingo. 17 de julio de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 Loscierresde los colegiospor la pandemiadificultaron el desarrollode destrezas DREAMSTIME fancia y entre niños y niñas en edad escolar y jóvenes. Los datos destacanlosbajosnivelesenniños y jóvenes de todos los grupos de edad, siendolos jóvenesdepaíses de bajos ingresos los que tienen menos probabilidades de contar con las destrezas necesarias para prosperar, particularmente en futuras oportunidades de empleo, trabajo decente y espíritu empresarial. «Unageneración inspirada y formada de niños y jóvenes es fundamentalparalaprosperidad, el progreso y el éxito de las sociedadesylaseconomías.Sinembargo, los sistemas educativos han fallado a lamayoría de los niños y jóvenes de todo el mundo, dejándolos sin educación, sin inspiración y sin destrezas: la tormenta perfectaparalaimproductividad», indicóeldirectordeEducaciónde UNICEF, Robert Jenkins. «Se necesita con urgencia invertir en solucionesrentablesycomprobadas para acelerar el aprendizaje y R. C. MADRID ►Los niños de los países de ingresos medios y bajos no pueden leer ni comprender un texto sencillo El 75% de los jóvenes carecen de habilidades para trabajar Casi las tres cuartas partes de los jóvenesdeentre15y24añosen92 países, según los datos disponibles, están lejos de adquirir las destrezas laborales necesarias, según señala un nuevo informe publicado por la Comisión de Educación y UNICEF. El informe titulado«Recuperarel aprendizaje: ¿Están los niños, las niñas y los jóvenes encaminode adquirir las destrezasquenecesitan?»presenta un análisis sobre el desarrollo de las destrezas en la primera inel desarrollo de destrezas para la generaciónactualylasgeneraciones futuras para abordar esta crisis», añadió. Con altas tasas de jóvenes que no asisten a la escuela y un bajo logrodedestrezas denivel secundario, lospaísesde todoelmundo seenfrentanaunacrisisdedestrezas, y lamayoríade los jóvenes no estánpreparadosparaformarpartedelafuerzalaboralactual, señala el informe. Las profundas disparidades entre países, y entre aquellosde las comunidadesmás pobres, están aumentando las desigualdades. En al menos 1 de cada3paísesdebajosingresoscon datosdisponibles,másdel85%de los jóvenes de Secundaria están atrasados en el logro de destrezas específicas del trabajo o digitales, apunta el informe. «Para brindar a los jóvenes la mejor oportunidad de tener éxito yrecuperar laspérdidasdeaprendizaje debido a la pandemia, debemos apoyarlos demanera integral. Pero no podemos recuperar lo que nomedimos. Necesitamos saberdóndeseencuentran losniños y los jóvenes en la construcción de la gama de destrezas que necesitanymonitorearsuprogreso. Por ello, la Comisión de Educación, UNICEF y sus aliados han estado trabajando para abordar las brechas de datos críticas, incluido el lanzamiento del Reloj MundialdeDestrezasparaayudar a rastrear el progreso y crear concienciasobreel logrodedestrezas de los jóvenes en todo el mundo, de forma que podamos enfocarnos en acciones urgentes para preparar a esta generación para prosperar en el futuro», valoró la directoraejecutivadelaComisión de Educación, Liesbet Steer. Sociedades yeconomías Los datos de 77 países muestran quemenosde las tres cuartaspartes de los niños y niñas de entre 3 y 5 años están bien encaminados en su desarrollo en al menos tres deloscuatrodominiosdelectoescritura y aritmética, física, socioemocional y aprendizaje. Aproximadamente a los 10 años, la mayoríadelosniñosyniñasdelos países de ingresos bajos ymedios nopueden leerni comprenderun textosencillo.Estasdestrezas fundamentales son loscomponentes básicosparaunmayoraprendizajeydesarrollodedestrezas, señala el informe. Alfabetización y aritméticabásica;destrezastransferibles que incluyen destrezas para la vida y destrezas socioemocionales;destrezasdigitales,quepermiten a las personas utilizar y comprender latecnología;destrezas específicas del trabajo, que apoyan la transición a la fuerza laboral; y las destrezas empresariales son esenciales para que los niños y niñas prosperen. Estas destrezastambiénsonfundamentales para el desarrollo de las sociedades y las economías. 25% de los jóvenes van camino de adquirir destrezas específicas en los puestos de trabajo 50% Sólo el 50%de los niños de 10 años hanadquirido destrezas básicas de lectura, segúndatos deUNICEF ►Los prolongados cierres escolares a causa de la pandemia deCOVID-19probablemente interrumpieron el desarrollo de las destrezas, especialmente entre los jóvenes que ya estaban atrasados y en los países de ingresos medianos bajos, donde se concentra el mayor número de jóvenes. Los países con los cierres escolaresmás prolongados tenían los niveles de adquisición de destrezasmás bajos incluso antes de la pandemia, lo que pudo haber acentuado todavíamás las diferencias. Cuanto más tiempo permanecen cerradas las escuelas, más probable es que se retrase la adquisición de las destrezas básicas. La COVID-19 también influyó, según UNICEF

Domingo. 17 de julio de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS Todos los estudiosapuntanaque, de seguir con la tendencia actual, estaremosabocadosaunatemperaturade 2,7ºC, una ciframuy por encima de lo acordado en el Acuerdo de París. Para cambiar este rumbo, la Unión Europea y sus estados miembros se han comprometidoa reducir sus emisionesdegasesdeefecto invernadero al menos un 55% de aquí a 2030. Un objetivo ambicioso que requierelacolaboracióndelsector empresarial, cada vez más comprometido con la lucha contra el R. C. MADRID ►El 82% sigue sin cumplir planes creíbles para descarbonizarse, según un estudio de South Pole. Menos del 2% de las empresas avanza en neutralidad climática cambioclimático.Muestradeello hasidolaacogidadelprogramade aceleraciónClimateAmbitionAccelerator en el tejido empresarial denuestropaísdelPactoMundial de Naciones Unidas de España Éstehacontadoensuprimeraedición conmás de 650 empresas de todo el mundo. Entre ellas se encuentran 76 españolas. Cero neto Pero la neutralidad de emisiones ya no basta. El Acuerdo de París establece la necesidad de alcanzar el cero neto para el año 2050 como la última oportunidad de frenarel calentamientoglobal. La neutralidad climática significa quelasemisionesquegeneremos se contrarrestarán absorbiendo una cantidad equivalente de la atmósfera, lograndounequilibrio entre lo que se emite y se capta. Por su parte, las estrategias de cero neto vanmás allá de la neutralidad, ya que tienen por objetivo reducir almínimo laemisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y compensar las emisiones restantes. El objetivo final es lograr un impacto climático positivo: eliminar de la atmósfera más gasesdeefectoinvernaderodelos que emitimos para garantizar un medio ambiente seguro para las generaciones futuras. Lentitud Alcanzar la neutralidad climática como parte de un proceso hacia ceroemisionesnetas(NetZero)es un paso poderoso para que las empresas se alineen con los objetivosdelAcuerdodeParís.Sinembargo, unnuevo estudiode South Pole, desarrolladordeproyectosy proveedor de soluciones climáticas, ha reveladoque, de las 60.000 empresas mundiales analizadas, solo 1.075 (menos del 2%) tienen unobjetivode«neutralidadclimática». Esto indica que la ambición climática del sector privado, por nohablar de la acción, sigue siendo lamentablemente inadecuada DREAMSTIME Agenda 2030 La Ley deMemoria afecta directamente al Valle de los Caídos sisequierenalcanzarlasceroemisiones netas para 2050. Además, lainvestigacióndescubrió que de estas 1.075 empresas, el 40% afirmaba haber alcanzado ya la neutralidad climática, pero sólo una quinta parte (18%) establecióosecomprometióaestablecer unobjetivo basado en la ciencia, que es actualmente la forma más creíble de demostrar una estrategia integral de reducción y eliminacióndecarbonodeacuerdo con la ciencia. Esta investigación mundial, la primera en analizar los compromisos y las afirmaciones de neutralidad climática en el contexto de la alineación con la ciencia, se centróenlas1.075empresasdelas casi 60.000quehandeclaradohaber fijadounobjetivodeneutralidad climática. Los resultados muestran claramente que las empresas siguen necesitandoincentivosparacomprometerse con la acción climática. De las pocas empresas que se comprometen y declaran la neutralidadclimática,el82%siguesin cumplirplanescreíblesyconbase científica para descarbonizarse. «Lasmarcasylasempresastienen mucho que ganar si integran la sostenibilidadensupropuestade valor para los consumidores», explican desde South Pole. Y es que los hogares concienciados con el medioambientesuponenunmercadode446.000millonesdedólares (unos 441 millones de euros) paraelsectordelosbienesdeconsumo de rápida rotación, según datos de Kantar en 2021. Acusacionesde lavado Sin embargo, las acusaciones de «greenwashing» han cobrado fuerza últimamente, y los casos de litigio relacionados con afirmaciones ecológicas se han duplicado entre 2017 y 2020 (UN Global Climate Litigation Report 2020). «Ya no basta con simplemente afirmar la neutralidad climática. Podría dar lugar a acusaciones de lavado verde si no se respaldan con objetivos basados en la ciencia, algo vital para establecer una hoja de ruta creíble paraladescarbonización.Apesar de que el número de declaraciones de neutralidad climática ha alcanzadounacifrarécord, larealidad es que la gran mayoría de lasempresassiguensindecidirse. Esperamos que las empresas entiendan que esta es una oportunidad para mostrar el progreso que están haciendo en su viaje climático, en lugar de tener miedo al escrutinio», afirma Renat Heuberger, director general de South Pol. ODS 13 ►La concentración de CO2 en la atmósfera se ha acelerado, llegando a superar récords históricos en 2019, como son las 415partículas por millón (ppm). ►El ODS 13pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en las políticas, estrategias y planes de países, empresas y sociedad.

