2022-05-01_TUE

3.000.000 TUECONOMIA Suplemento económico semanal de LARAZÓN nº. 398-1 / 5 / 2022 Economía cero emisiones: oportunidad de inversión P. 9 Finanzas comprometidas con el Net Zero En 2021 dedicaron un 40% de su sueldo, según Infojobs y Fotocasa P.5 Los españoles gastan menos en alquiler Los riesgos sociales se han agudizado durante la pandemia P. 10 Aumentan los problemas de subsistencia «Bored Ape Yacht Club» es actualmente una de las colecciones virtuales más cotizadas. Lo que para unos es «humo», para otros es la puerta de entrada a unas nuevas actividades que ya mueven 35.000 millones de euros P. 2-4 EL NEGOCIO DE LOS NFTs El mono de los de euros

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 2 DINERO&NEGOCIOS Cristina Ruiz. MADRID Los NFTs abren la puerta a una nueva economía ►Su utilización en el mundo del arte digital, los videojuegos y el coleccionismo es la más extendida, pero sus aplicaciones en todos los sectores son infinitas. En 2021, se invirtieron 35.000 millones de euros en este mercado «Just setting up my twttr (Configurando mi twttr, en español) fue el primer tuit de la historia. Apenas cinco palabras, que Jack Dorsey, cofundador de Twitter escribió el 21 demarzode 2006 y que el pasado año vendió en una subasta. Lomás llamativo fuesuelevadoprecio(casi3millones de dólares), pero también el formatoparaotorgar lapropiedad del mismo. Y es que el ejecutivo recurrióalosactivosdigitales,más concretamente a los NFTs, una nueva vuelta de tuerca de la tecnología blockchain, sobre la que se sustenta todoel universode las criptomonedas. OtroejemplodeNFTsubastado por un precio astronómico es un gif de 2011 de Nyan Cat, el gatito voladorquedejaunrastroarcoíris y que tan famoso se hizo como fondodepantallahace yaunadécada.El valorde la pieza or iginal puesto a la venta por su creador alcanzó en subasta 580.000 dólares (537.000 euros). Sin duda, 2021 hasidoelañodela expansión de un mercado nuevo, peroque gana pujanza a pasos agigantados. Solo en elejerciciopasado se inv i r t ieron 35.000millonesde eurosenelmismo, una cifra que ya se acerca a la del mercadomundialdelarte,quemovió44.000millones.Precisamente, uno de los NFT «estrella» en la actualidad da una idea de las cifras mareantesqueestaspiezasvirtuales están alcanzando en el mercado. Se trata de los «Bored Ape Yatch Club» (lo que se traduce en españolcomoelclubnáuticodelos monos aburridos), desarrollados por Yuga Labs. A día de hoy, es la segundacolecciónmásgrandedel mundo por volumen de tran- sacciones (solo por detrás de Cryptopunks),segúnrecogelaplataforma Coinbase. Está formada por10.000dibujos,todosdiferentes entre sí, «minteados» (acuñados) como NFTs en la blockchain de Ethereum (ETH). Cuando nacieronhacejustounaño,cadailustraciónsepodíaadquirirpor 0,08ETH (unos 300 dólares). Además, su propiedad otorga derechos ex- clusivos, como el acceso The Bathroom, unespaciovirtual enel quelosmiembrospuedenescribir, Tecnología dibujarogarabatearloquelesapetezca. En resumen, vendría a ser una especie de graffiti gigante colectivo. Pues bien, ha sido tanto el furordespertadoporlossimiosque actualmente su precio no baja de 386.000dólares(aunqueSotheby´s ha llegado a subastar uno de ellos pormásde3millones), conunvalormedio a lo largo de este año de 19,93 ETH (55.804 dólares), tal y como sepuede ver enOpenSea, el mayor marketplace de NFTs del mundo. Entre sus propietarios, destaca la estrella de la NBA StephenCurry, el raperoKSI oel cantante JustinBieber, quedesembolsó la friolera de 500 ETH, lo que equivale a 1,4millones de dólares, para poder ingresar en tan selecto club. Yesque, tal ycomoaseguran losexpertos, enlacompradeNFTs tambiénexisteunaltocomponentepsicológicodeexclusividad,yde pertenencias a círculos selectos a los que, en muchas ocasiones, la titularidaddeestosactivosdigitales da acceso. LosNFTshandesatadounaverdadera fiebre del coleccionismodigital, que comenzó en 2017 con la p l a t a f o r m a Cryoptokitties, que permitía al usuariocomprary criar gatitos. Desde entonces, los artistas digitales han ido proliferando,vendiendo las obras tokenizandas. Aunque el mercado del arte es el quemás se está sirviendo delanuevatecnología,supotencial es inmenso, ya que todo aquello susceptible de ser digitalizado se puede vender y subastar como un NFT, yaseaundibujo,unvídeo,un tuitounacanción.Enestesentido, cadavezmásartistasrecurrenalos mismos para conseguir ingresos, como el DJ Steve Aoki, iniciando unaauténticarevolucióneneluniverso de los derechos de autor. Inclusomultinacionales comoNike, sehanapresuradoatomarposiciones para vender de forma digital sus zapatillas, las cuales solo pueden calzar los «avatares» de los clientes enuniversos virtuales. Esincuestionablequesetratade un verdadero «boom», que despierta filias y fobias, y al que muchosyahancolocadolaetiquetade «burbuja», pero, ¿qué es unNFT? CorrespondealasiglasNonFungibleToken(TokensNoFungibles). Se trata, pues, de una unidad de informacióndigitalalmacenadaen unaredblockchain,querepresenta un activo virtual único e irrepeUn token no fungible representa un activo digital que es único Un «Bored Ape Yatch Club» no baja hoy en día de los 386.000 dólares

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 DINERO&NEGOCIOS 3 tible, que puede ser acumulado, vendidoocomprado(oalquilado) a pesar de no ser un bien tangible. «UnNFT es un tipo de token criptográficodeintercambio,demodo que permiten identificar y poseer un activo digital de cualquier tipo y formato, incluso cuando éste es de libre acceso en internet. Estos tokenspuedenseractivosdigitales, perotambiénsepuedentokenizar versiones digitales de activos del mundo real», explica JuanAlberto Sánchez, director del programa especializado en Blockchain e InnovaciónDigital del IEB. Así, su principal característica, como su nombre indica, es la no fungibilidad. «La RAE define un bien fungible como aquel que está determinado solo por su género y puede,por tanto, sersustituidopor otro, siempre que el género sea el mismo. En contraposición, el bien no fungible no es sustituible, se hayadeterminadoporsuespecieo individualidadynopuede,porconsiguiente, ser sustituidopor otroni aundentrodelmismogénero.Esto hace que los NFTs sean únicos, a diferenciadelostokensdeutilidad, comoETH,quesontodosigualesy, por tanto, tienen el mismo valor», argumenta Edwin Mata, director del Máster en Blockchain y Cripto enNuclioDigital School,miembro deAsottech(AsociacióndeTalento TechdeEspaña). Escritura de propiedad Deestaforma,unNFTfuncionaría como una escritura de propiedad de un activo digital único e insustituible y que, gracias a la tecnología blockchain, adquiere un valor que viene determinado por la ley de la oferta y la demanda. «Un ejemplodeNFTenlavidarealsería un DNI: todos tenemos uno, pero ninguno es igual a otro, aunque muchoscompartanciertosdatos», ejemplificaMiguelCaballero,CEO deTutellus,unacomunidadcripto para aprender, construir e invertir enproyectos tokenizados. Los NFTs están directamente vinculados con el desarrollo del Metaverso, siendo, precisamente, una de sus evoluciones lógicas, ya que son los activos virtuales existentes en este ciberuniverso, y sobre los cuales sepuedeobtenerun rendimientoeconómico. Loscasos de uso más populares son principalmenteel artedigital ysuaplicabilidadajuegos,incluyendodentro de este último, tanto mundos virtualescomoelmundodecoleccionables y deportes, como es el caso de Sorare, un juego que permite comprar, intercambiar y gestionar equipos con tarjetas digitales de jugadores de fútbol. Democratizar el arte Enelcampodelarte, laconversión de la obra física a digital permite, por un lado, representar unaobra deartecomounNFT, dentrode la blockchain(certificandosuautenticidad, lo cual es una de sus utilidades)y,posteriormente,ylomás interesante, es que se puede fraccionar dicha obra en titulizaciones gracias precisamente a los NFTs, de modo que permita a un inversor la compradeunadeesas fracciones. De este modo, un inversor enartepuedeadquirir una fracciónde una obra de un artista consolidado,esperandounaposible revalorizacióno simplemente a modo de inversión refugio. Se trata de una vía de democratizaciónydeaccesoalmundodel arte tradicional. En España, este modelodenegocioe inversiónloestá desarrollando actualmente SaishoArt y saldrá al mercado próximamenteatravésdesuplataforma demercado de arte online. Estos segmentos cuentan tanto confielesseguidorescomodetractores, dada la novedad y de la disrupción que supone una nueva economía virtual, que evoluciona desde los juegos tradicionales a poder realizar cualquier tran- sacciónde comerciodigital. NFTemprendedores. De izquierda a derecha, Nicolás Barilari, Miguel Caballero, Raúl López y Juan Alberto Sánchez Continúa en la página siguiente RANKING DE COLECCIONES DE NFTS POR VOLUMEN Volumen (ETH) Precio mínimo Precio medio CryptoPunks Bored Ape Yacht Club Mutant Ape Yacht Club Azuki CLONE X WIN NFT HORSE* Moonbirds Doodles Meebits Cool Cats 896.045,96 512.222,14 343.187,86 188.894,45 181.113,52 503.905.228,96 116.387,98 107.799,97 106.837,3 102.157,14 ----- 137 40,6 25 17,17 215 29,99 16,5 4,98 6,63 44,88 19,93 11,52 8,5916 11,95 51.874,12 16,51 5,0883 5,4147 3,6965 * BSC/BUSD Fuente: Coin base Infografía LA RAZÓN ► El brokerCoinmotionha llegadoaunacuerdocon VicoxLegal, lafirma legalespecializadaen tecnologíablockchainy criptoactivos, para ofrecerasusclientesde «PrivateCryptobanking» serviciosdeasesoramientofiscal ytramitaciónderentasatravésde unaofertadeNFTs.Raúl López, countrymanager deCoinmotionen España, resaltaque estos NFTsofrecenvalor añadidoa losservicios queyaaportanasus clientesdePrivate Cryptobanking,dada la altademandade asesoramientofiscal sobrecriptomonedas. Solopodránteneracceso a losNFTsya las ventajasquesuposesión lesconfiereungrupo selectodeclientes, yaque laofertaes limitada. Unejemplo másde lautilidadquese puededara losNFTs. Acceso exclusivo a servicios Aplicaciones GONZALO PÉREZ MATA

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 4 DINERO&NEGOCIOS Viene de la página anterior Cómo se compran y se venden Comprar un NFT es un proceso sencillo. Loprimeroquehayque tener esunacarteravirtual («wallet»). Tras acceder a alguna de las plataformas, como OpenSea, seentraenelMetaversoquevendeelNFTdeseadoyseselecciona conun«clic».El siguientepasoes el del pago, el cual se realizaen la pra, se le transmite lapropiedad de «wallet» a «wallet». Encasodequeenlaoperación haya una ganancia patrimonial, hay que tener en cuenta, tal y como aclara Vicente Ortiz, CEO de Vicox Legal, que ésta computa en la declaración de la renta como base de ahorro, por lo que está sujeta a una tributación por tramos, que oscila entre el 19%y el 26%, dependiendodel beneficio obtenido con la operación. La nueva Ley 11/2021, de 9 de julio, de prevención del fraude fiscal, ha supuestoun importantecambioenloquerespectaa las criptodivisas (algo que también afectaalosNFTS),concretamente a las que se tienen en otros países. Su principal objetivo es proporcionar una mayor transparenciaen las transaccionesde criptodivisas, estableciendo la obligaciónde informar sobre los saldos y los titulares de las monedas custodiadas. C. R. MADRID Su principal ventaja radica en la autenticidad y escasez al estar ante un bien único. «Un Picasso determinado es un bien escaso, solo existe uno como el Guernica, y la misma teoría podemos aplicar a losNFTs», añadeEdwin Mata. Sin embargo, los NFTs no se libran de duras críticas de todo tipo, desde quien teme que su augese tratesimplementedeuna «burbuja», pasando por los que sugiere que crean una «escasez artificial»,hastaquienes temenal riesgo de la falsificación o bien que simplemente no les encuentran sentido, al considerar que lo que se está vendiendo es humo. «Existe un problema conceptual sobre el verdadero valor de un reflejo digital de un activo físico en el ecosistema virtual. Este camino hay que definirlo y delimitarlo a través de contratos legales que lo ident i f iquen con exactitud y lo diferencien. La legalidad específica de los NFTs está aún por desarrollar, a la espera de la aprobación del Reglamento Europeo de criptomonedas (MiCA), aún en fase de borrador”, señala Juan Alberto Sánchez. NFTemprendedores Peromás allá del entretenimiento, lossectoresenlosqueenunfuturo nos podamos desenvolver a través del Metaverso sonmuy amplios. Y esque,ajuiciodelprofesordel IEB, en un futuro debería ser un ingrediente más de la transformación digital empresarial e industrial. AjuiciodeEdwinMata,estamos en las primeras etapas sobre el potencialdelNFTcomomecanismodecompraventa,financiación opara crear derechos yobligaciones. Un universo nuevo de «NFTnegocios» y «NFTemprendedores» con infinitas posibilidades. Aunque si bien, a día de hoy, se encuentra menos desarrollado, la documentaciónesunadelasáreas de mayor potencial de desarrollo, yaque tambiénsepuedenconvertir en un NFT un contrato de propiedad o certificados de diferente naturaleza. Nash21 es precisamente un ejemplodelasnuevasaplicaciones de los NTFs más allá del mercado delas imágenesdigitales.Estamismasemanasepresentabaestaempresa que busca convertir los contratos de alquiler tradicionales en inteligentes (smarts). Parahacerlo, tomaelcontratoylotokeniza(digitaliza).Laparticularidaddelproceso es que también se incluye una garantía de impago (un seguro), lo quepermitehablarahorade«contratosdealquiler tokenizados ygarantizados».Apartirdequeel contratodealquilerestatokenizadoen formato NFT, se habilitan una decenadeusosqueantesnoexistían, comopueden ser laposibilidadde cobrar la renta por día, sin esperar afindemes, ladevenderel contrato de alquiler para de esa manera anticipar las rentas (el propietario envezdecobrar 1.000pormesdurante12meses,porejemplo,ahora puedentenercontodoeldinerode unasolavezoutilizarelcontratode alquiler(enestecaso,elNFT)como medio de pago. Nicolás Barilari, CEOycofundadordeNash21,precisaque,enestecaso, loqueseestá tokenizandoesunacesióndederechos onerosa. «No se cede el contrato, sino la renta que genera. El contrato se convierte en un NTF porque, al contrario de los tokens fungiblesquevalentodoslomismo, cada uno es único e irrepetible, como lo es un contratode alquiler. Eso es precisamente lo que garantiza suoriginalidad.Deesta forma, estamos convirtiendo un simple papel que coge polvo en un cajón enunactivofinanciero, al quese le puedendardiferentesusos»,exponeBarilari. Deporte, videojuegos, realestate, logística... Prácticamente todo se puede convertir a NFT, ya sea un activo físico o digital (inmuebles, entradas para un evento, títulos que acrediten propiedad, datos personales…), por lo que resultaimposibleacotarsuaplicabilidad. Yes queunade las ventajas fundamentales de los NFT, según Miguel Caballero, es el enorme abanicodeposibilidades queofrecedesde el puntode vista de laactividadeconómica, yaque sepuedencrear nuevos negocios basados en la creación y comercialización de estos activos digitales únicos. Sin embargo, el experto tambiénadviertedel riesgo de la especulación creada en torno a los mismos, ya que mucha gente está comprando estos activos sin entender realmente el valor del subyacente. En ese sentido, insiste en la necesidad deque, antesde embarcarse en estenegocio, los usuarios estén informados y, sobre todo, formados. «Estoy convencido de que estamos en los albores de esta industria y para que pueda progresar y crear riqueza es necesario que, como sociedad, entendamos bien la utilidad y el valor de estos tokens másalláde laespeculación»,destaca el CEOde Tutellus. Independientemente de que sean considerados inversión o humo, lo que queda claro es que los NFTs permitirán impulsar la creación de nuevas economías, proporcionando los incentivos necesarios para sus desarrollo. Y esquelatransformacióndigitalya noesnecesaria,sinoinevitable,de modo que, de una forma u otra, estarápresenteentodos losámbitos de nuestra vida y, también, de nuestras empresas. Los tokens no fungibles ya están aquí y solo la imaginación pondrá límites a sus aplicaciones. criptomoneda establecida. Una vez realizada la transacción, el NFTsetraslada inmediatamente al«wallet»,quedandoconstancia automática que el mismo tiene unnuevopropietario, graciasa la base de datos mundial que permite registrar el blockchain. Para venderlo, el proceso es exactamente el mismo. Se sube el NFT a la plataforma correspondiente, y si alguien lo comDocumentación es una de la áreas con mayor potencial de desarrollo Gracias a la tokenización, se pueden crear nuevos activos financieros EFE El arte digital y los juegos son sus usosmás populares actualmente

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 DINERO&NEGOCIOS 5 PORCENTAJE DEL SALARIO BRUTO DESTINADO AL PAGO DE LA VIVIENDA EN ALQUILER EVOLUCIÓN DE LA MEDIA 33% Asturias 40% Cantabria 50% P. vasco 38% Navarra 32% La Rioja 32% Galicia 49% Madrid 36% Aragón 32% Castilla y León 25% Castilla La Mancha 35% Andalucía 54% Cataluña 49% Baleares 36% C. Valenciana 31% Murcia 24% Extremadura 40% Canarias Menos del 40% Fuente: Infojobs y Fotocasa Más del 40% Media nacional 40% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 31% 34% 34% 40% 41% 41% Elespañolmediodedicóel40%de susueldobrutoalpagodelalquiler de su vivienda en 2021, frente al 41%que dedicaba en 2020, según el estudio «Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2021», basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa. En2021, el preciode lavivienda enalquilerenEspañacerróconun descenso anual del 3,6% y situó el precio en diciembre en 10,27 euros/m2 almes.Estosuponeque, R. Carvajal MADRID ►En Guipúzcoa y Barcelona se dedica el 54% del salario a abonar el arrendamiento Los españoles destinan menos dinero al pago del alquiler teniendoencuentael salariobrutomediodeEspañaregistradopor InfoJobs,queen2021erade24.555 euros (2.046 euros brutos mensualessi lodividimosen12pagas), los españoles tendrían que dedicar un 40% del sueldo al pago de unaviviendade80metroscuadrados enalquiler. «Es laprimera vez enlosúltimosseisañosqueseproduce una rebaja del esfuerzo que los ciudadanos realizan para pagar la renta de su vivienda. La razón: la caída del precio de los alquileres durante el ejercicio 2021 alcanzó de máximo un descenso de un 6% a nivel interanual. Una situacióncompletamenteanómala producida por la falta de demandadurante lapandemia, que DREAMSTIME El español medio dedicó el 40%de su salario bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2021, frente al 41%que destinaba en 2020 yaharemitido»,explicaMaríaMatos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa. Dos años después de empezar oficialmente la pandemia, 15 comunidades autónomas han visto incrementareldinerodestinadoa pagar el alquiler,mientrasque, en tansolounadeellas, elporcentaje disminuye. Es el caso de Madrid, que ha pasado de destinar el 50% del sueldobrutoalpagodel alquiler en 2020, al 49% destinado en 2021. Las comunidades autónomas que dedican más dinero de sus sueldos a pagar el alquiler de unaviviendade80metroscuadradosson:Cataluña(el54%delsueldo bruto), País Vasco (50%), Madrid (49%), Baleares (49%), Canarias (40%), Cantabria (40%), Navarra (38%), Comunidad Valenciana (36%), Aragón (36%), Andalucía (35%), Asturias (33%), Galicia(32%),LaRioja(32%),CastillayLeón (32%), RegióndeMurcia (31%), Castilla-La Mancha (25%)yExtremadura(24%). Mientras que los residentes en las provincias de Cáceres, Ciudad Real y Jaén son los que destinan menos del 25%de sus sueldos al alquiler. Guipúzcoa, laprovinciaconelmetrocuadradomás carodeEspaña, cerró 2021 con un incremento anual del 3,8%y situó el precio de diciembre en 15,49 euros/m2 al mes. Teniendo en cuenta que el salariobrutomedioenGuipúzcoa era en 2021 de 25.872 euros, los guipuzcoanostendríanquedestinar el 57%de su sueldo a pagar su vivienda en alquiler, según cálculos de Infojobs y Fotocasa. DespuésdeGuipúzcoa, lasprovinciasquededicanmássueldoal pagodelalquilerporunavivienda de 80m2 cuadrados son: Barcelona (57%), Madrid (49%), Illes Balears (49%), Vizcaya (47%), Álava (42%), Las Palmas (41%), Málaga (41%), Girona (41%) y Valencia (40%).Porotrolado, lasprovincias quedestinanmenos sueldobruto al pago de la vivienda en alquiler son: Cáceres (21%), Ciudad Real (22%), Jaén(22%),Ourense(25%), Albacete (26%), Badajoz (26%), Palencia (27%), Ávila (27%), León (28%) y Lugo (28%). Mónica Pérez, directora de estudios de InfoJobs, apuntaque en 2021 «hemos visto una reducción del2,5%enlossalariosconrespectoa2020,perolacifrasemantiene un 2,3% por encima de los 24.003 euros del año 2019. En 2022 estamosobservandounamoderación salarial a pesar de la inflación; el contexto mundial es complicado yconfiamosenquefinalicelaguerra en Ucrania y se inicie la senda delarecuperación,quepermitala mejora de las retribuciones sobre todo en los nivelesmás bajos».

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 6 DINERO&NEGOCIOS Opinión Inflación legislativa Esmás fácilhacer leyes que gobernar, apuntaba Leon Tolstoi. En España somosmaestros en la producción legislativa. En 2021 alcanzamos la mayor generación de leyes de la última década. Se nos da de vicio. Aquí no tenemos problemas de productividad, aunque se distorsiona la vida social y económica. En el pasadoaño, losBoletinesOficiales estatales y autonómicos escupieron1.088.249páginas. Solo es comparable, según la CEOE, con la primera década de la democracia. Entonces había que desmantelar el andamiaje de la dictadura y construir el nuevo edificio constitucional. En el pasado ejercicio se aprobaron 851 normas estatales que consumieron 241.803 páginas oficiales. Es poco comparado con la verborrea legislativa de las CCAA, que ocuparon 846.446 páginas de las publicaciones autonómicas. Es un 24%másqueel añoprecedente. Más allá de la locuacidad reglamentaria está la fórmula elegida para hacerlo. El poder prefiere el Decreto Ley. Prácticamente la mitad de lasnormasconrangode ley se han aprobado por Decreto Ley. Estees laculminacióndel poder ejecutivo. Es rápido, certero, casi absoluto. Se gobierna por Decreto cuando se teme al Parlamento. Se hurta la posibilidad de debate, se regatea ponderación y reflexión. Sedesprecia ladiscrepancia. Las Cortes quedan orilladas y limitadas al sí o al no, conmigo o contra mí. Se impide la transacción, el pacto. Gobernar queda reducido a una simple expresión de voluntades ymantenimientodel poder por eso, quizá, en la convalidacióndelDecretoLey para mitigar los efectos de la GuerradeUcrania, laMoncloa prefirióaBilduqueal PP.Bildu no tiene posibilidades de llegar a La Moncloa, Feijoo sí. Opinión Caro y sin calidad Son pocos los días en que no se habla sobre casos de pagos desorbitados en la compra de mascarillas por partededistintos organismos públicos, ya sean del propio Gobierno central o de las distintas comunidades autónomas. ¿Pero por qué se pagan estos precios tan hinchados? La respuesta está en saber quién realiza la compra y , sobre todo, con qué dinero se hace la transacción. Esta cuestión la explica la teoría económica. Cuando una persona compra un bien paraotra condineroajeno, no existe mucha preocupación por la calidad, ni tampocopor el precio. Sin embargo, cuando uno compra algo para sí mismo, con su propio dinero, se cuida tanto de la calidad como del mejor coste. Por este motivo, cabe preguntarse, ¿hubieran pagado algunos políticos esas sumas para su propio uso? Lo más probable es que la respuesta sea rotuntamente no. De esta realidad evidenciada por tantos Premios Nobel de economía, aflora uno de los principales problemas de losqueactualmenteadolecen los sistemas sanitarios. Como son los altos costes pagados por algunos servicios, y elmenor control ypeor gestiónque sehacede lautilizaciónde los bienes que habitualmente se utilizan en hospitales y centros públicos. Fue a partir de que se liberaliza en España la venta de estos elementos de pro- tección y que se pudieran comprar las mascarillas en supermercados y otros centros de variada especialización, loquecausó labajadade precios y mejoró calidades. Los burócratas no tienen incentivos para buscar las mejores mascarillas al mejor precio, los individuos de la sociedad civil sí. Nombramientos ►ESTHERMORELL Ilunion ha reforzado su área deMarca al incorporarla como nueva directora de Marketing de la compañía. Llega al grupo para apoyar su estrategia actual de crecimiento y transformación ►GONZALODE SEBASTIÁN Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro, lo ha nombrado director de Estrategia, Procesos e Innovación con presencia en el Comité de Dirección y reporte a la Dirección de Operaciones ►JESÚSÁLVAREZ El Monitor de Reputación Corporativa (MERCO), índice de referencia en Iberoamérica desde el año 2000, lo ha fichado recientemente como nuevo Brand Manager para España ►ANAESPÁRRAGO Será la nuevadirectoradeDesarrollo Corporativode LIFT AssetManagement, firma independiente de asesoramiento y gestiónde activos dirigida a instituciones, grupos familiares yempresas ►JUANPERTEGUER Nationale-Nederlanden lo ha elegido para desempeñar el cargo de nuevo director de las áreas Digital, Customer Experience yMarketing de la compañía especializada en soluciones de ahorro ►DANZBIJOWSKIHA DejaatrásDelivery HeroSE, decacornio consedeenBerlíny miembrodel DAX, para incorporarseal equipo directivodeBUX, el neobrokerdemayor crecimientoenEuropa, comonuevodirectorde Marketing ►ELÍAS BETHENCOUR AISGroup lo ha designado director Comercial para toda la región de América Latina. Hasta ahora, era responsable de la actividad de la compañía enMéxico y Caribe ►DANIELSALVATI Es el nuevo director de tecnología de Contents.com. Su fichaje confirma la inversión de la compañía para optimizar sus procesos ymejorar de esta manera su competitividad Libros Este libro cuenta cómo la compañíaTeslahapasadode ser una empresade automóviles a lídermundial en inteligencia artificial, energía ymovilidad. Una lectura imprescindible para líderes de organizaciones, amantes de la innovación y el emprendimiento. «Tesla: El ADNde ladisrupción» Enrique Llanes LID 120 páginas, 18,90 euros Jordi Sevilla analiza algunas de las brechasmás relevantes que se dan en la actualidad, como ricos-pobres o mujeres-hombres, y plantea las propuestas de solución que losmás destacados expertos en la materia han señalado para cada una. «LaEspañaherida» Jordi Sevilla DEUSTO 352 páginas, 19,95 euros A lo largode laHistoria, las crisis económicas han provocadoque los ciudadanos sehartende su Gobierno. El texto recoge cómo estos cambios cíclicos, enprincipiodebidos aproblemas económicos, se puedenextender a otro tipode crisis. «Cuando losvotantespierden la paciencia». Rafael Pampillón MCGRAW-HILL 252 páginas, 29 euros El autor procesa y simplifica esamontañade datos económicos para abrirnos paso en lamarañade información y descifrar hacíadónde semueve la economía global. Nos ayuda a identificar entre el «ruido» de la informacióndispersa, las «señales» que apuntan la evoluciónde la sociedad y losmercados. «Señales» Jeff Desjardins DEUSTO 272 páginas, 22,95 Ignacio Rodríguez Burgos BenitoCadenasNoreña / Centrode Economía Política y Regulación-CEU Benito Cadenas Noreña

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 DINERO&NEGOCIOS 7 Escasez que agrava la crisis 45Líneas Opinión Ya nos gustaría tener motivos para el optimismo en la recuperación económica, pero por desgracia las cosas no parecen apuntar en ese sentido. No sólo por los efectos derivados de la guerra, en lo que se refiere al agravamiento de los problemas generados por un posible corte delgasruso(yelargelinoennuestrocaso),sinotambiénporquelos confinamientoschinosvanaprovocar un nuevo caos en el transporte global, que afectará seguro al abastecimiento de materias primaseinsumosenlasprimeras economías del mundo. Parece interesante la reflexión que ha hechoenBloombergelpresidente de la Fundación Rockefeller, RajivShah,alertándonosde«una crisisalimentariamasivae inmediata», que «podríacomenzar en los próximos seis meses». Amén del problema de la saturaciónde lospuertoschinosporlascuarentenasCovid,lasinterrupcionesen el suministro mundial de fertilizantes causadas por la guerra en Ucrania tendrían un impacto «aúnpeor» en la crisis, reduciendodrásticamente los rendimientosdeloscultivosentodoelmundo, y generando una tormenta perfectaporlasumadelcaospandémicoalcaosenergéticodelgas ruso y el caos por el corte en el avituallamiento de semillas desdeUcrania, el mayor granero del mundo. La directora gerente de Food Initiative de la Fundación Rockefeller, SaraFarley, sehahecho eco del problema poniendo el acento en la necesidad de «rediseñar las cadenas de suministro» antes de que sea tarde. La actual escasez, se va a agravar, afectandodemanerainquietante a las redesglobales tantoenergéticas como alimentarias. En Mayúsculas ►ROBERTOÚRBEZ Vicepresidente europeo y director general de BMS para España y Portugal, recibió el premio 50 Líderes Europeos de la Asociación Europea de Economía y Competitividad ►JAVIERGARCÍA LURUEÑA La Junta General de Accionistas de Kutxabank ha aprobado destinar a las fundaciones bancarias accionistas el 60%del beneficio neto de 2021 ► JOSÉ LUIS MASSANA Fischer ibérica, la filial en España de lamultinacional alemana inventora del taco, celebra 60 años con el foco en la seguridad y la eficiencia energética ►MIGUELMUÑOZ Nexwell Power, empresa solar fotovoltaica que forma parte de GrupoNexwell, ha cerrado con Triodos Bank la financiación por un total de 31,8millones de euros de diversos proyectos que suman 52,4MWp Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 29.000 en el primer trimestre, un 2,8% respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1.052.900, según datos de la Encuesta de Población Activa 2,8% La oferta de vivienda en alquiler se ha reducido un 37% durante el primer trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre del año pasado, según un estudio publicado por el portal Idealista 37% José Antonio Vera

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 8 DINERO&NEGOCIOS te aunmargendel 8,5%enel primer trimestre de 2022 frente al 6,9% en el primer trimestre de 2021), gracias al apalancamiento operativo y a lamejora de la rentabilidad de los negocios de TransporteyDefensayde lafilial Minsait. Enconcreto, elMargenOperativo de la división de Transporte y Defensa en el primer trimestre de 2022 alcanzó 30 millones de euros frente a 24 millones de euros en el primer trimestre de 2021, equivalente a un margen del 10,7% en el primer trimestre de 2022 frente al 9,1% en el primer trimestre de 2021. Esta mejora se explica por el incremento de la rentabilidad del vertical de Transporte y Tráfico (tanto en el segmentodeTráficoAéreocomo en el de Transportes). Por su parte, Minsait registró un Margen Operativo en el primer trimestre de 2022 de 42 millones de euros frente a 28millones de euros en el primer trimestre de 2021, equivalente a unmargen del 7,4% en el primer trimestre de 2022 frente al 5,8% en el primer trimestre de 2021, registrándose una mejora generalizada de la rentabilidad en todos los verticales. Menos deuda La Deuda Neta disminuyó hasta los215millonesdeeurosenmarzo de 2022 frente a los 505millones en marzo de 2021 y frente a los 240 millones de euros en diciembrede2021. LaratiodeDeuda Neta/EBITDA LTM (excluyendo el impacto NIIF 16, la plusvalía por la venta de las instalaciones y la provisión del plan de inmuebles) se situó en 0,7 veces enmarzo de 2022 frente a 2,4 Indra registra un crecimiento de dos dígitos en todas sus partidas IgnacioMataix, consejero delegado de Indra T. E. MADRID Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, ha firmado un trimestre marcado por el crecimiento y la rentabilidad. Los ingresos de la empresa, que lidera la digitalización de diversas industrias, volvieronacrecer a tasa de doble dígito. De esta forma, la rentabilidad operativa (EBIT) creció un 54%y aumentó a un ritmo superior al de los ingresos, conunaclaramejora de márgenes tanto de los negocios de Transporte yDefensa, como de Minsait, su filial de Tecnologíade la Informacióny la Comunicación (TICs) para responder a los retos de la transformación digital. Labuenamarchadel trimestre se tradujo en un crecimiento interanual del beneficio neto del 76%, hasta alcanzar los 39millones de euros. Enpalabrasde IgnacioMataix, consejero delegado de Indra, «los resultados del primer trimestre de 2022 se caracterizan por el buenmomento comercial queatraviesannuestrasdosdivisiones, que sematerializaenuna significativa aceleración de los ingresos yenunaclaramejorade la rentabilidadcon respectoa los niveles del primer trimestre del año pasado». El EBITDA reportado en el primer trimestre de 2022 ascendió a 87 millones de euros, frente a los 63millonesdeeuros enel primer trimestre de 2021, mostrando un crecimiento del 37% en términos reportados, y equivalente a un margen EBITDA del 10,2% en el primer trimestre de 2022 y del 8,4% en el primer trimestre de 2021. Asimismo, el Margen Operativo mejoró hasta los 72 millones de euros en el primer trimestre de 2022, frente a los 52 millones de euros en el primer trimestre del ejercicioanterior (equivalen- ►La acción cerró a 9,76 euros el viernes, lo que supone una revalorización del 39,4%desde finales demayo de 2021 veces en marzo de 2021 y 0,8 veces en diciembre de 2021. En lo relativo a la actividad comercial, la compañía consiguióunnuevo récord histórico: su cartera se aproxima a los 6.000millones de euros, con un primer trimestre del ejercicio particularmente fuerte en contratación, y en un entorno en el que Indra sigue percibiendo una demanda sostenida en sus principales negocios. «Adicionalmente, cabe destacar la positiva evolución de la generacióndecajaenesteprimer trimestre, quehasidoelmejorde los últimos seis años, lo que permitea la tecnológicaseguir reduciendosuapalancamientofinanciero,queyasesitúaen0,7veces», apunta Mataix. Plantilla Laplantillafinal al cierredemarzo de 2022 estaba formada por 53.287 profesionales, lo que ha supuestounincrementodel8,8% frente al mismo mes de 2021 (4.308empleadosmás), concentrándose ese incremento en América (2.572 empleadosmás) y en España (1.664 empleados más). Respecto al cierre de diciembre de 2021, el número de empleados final aumentó un 2,3% (1.203 trabajadores más), concentrándose, asimismo, este incremento fundamentalmenteen América, con 693 empleados más, yEspaña, donde seprodujo una subida de 530 profesionales. Por suparte, laplantillamedia en el primer trimestre de 2022 aumentó un 6,8% frente al primer trimestre de 2021. Entérminosdecotizaciónde la acción, el consenso de mercado le otorga un precio justo de 12,74 euros. Esto representa un potencial de revalorización cercano al 40%.Diversosanalistasdefirmas como Société Générale, CaixaBank BPI, Santander, Oddo, BHF yBryanGarnier&Co, entreotros, estiman que podría cotizar por encimade los 13euros. Laacción de Indra cotizaba a 9,76 euros a cierredemercadoel pasadoviernes, consolidandode estamanera su ascenso, desde los 7 euros registrados a finales de mayo de 2021, lo que supone una revalorización de más del 39% en algo más de un año. Los resultados trimestrales suponenunarranquemuypositivo para Indra en el ejercicio 2022. A pesar de los retos que plantea en elcontextomacroeconómicoglobal en el que estamos inmersos, la tecnológica reitera sus objetivos para el año. Pese al contexto macroeconómico global, la compañía reitera sus objetivos para este año El beneficio neto aumentó en el primer trimestre un 76%, hasta alcanzar los 39 millones de euros

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 DINERO&NEGOCIOS 9 El 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride que nos recuerda que debemos actuar contra el cambioclimático. El díade laMadre Tierra es el primero que se celebra dentro del Decenio de la ONUparalaRestauracióndeEcosistemas. Restaurar aquellos que están dañados ayudará a acabar conlapobreza,acombatirelcambioclimáticoyprevenirunaextinción masiva. Pero sólo lo conseguiremos si todo el mundo pone de su parte. R.C. MADRID ►Reducir las emisiones netas a cero es uno de los desafíos de la inversión sostenible y responsable. El Día de la Tierra: hacia los compromisos financieros de Net Zero El 22 de abril se celebró el Día de la Madre Tierra JESÚS G. FERIA Aprovechando dicha efeméride, Spainsif, organizó el Coloquio ISR,dondeseanalizaronlosdesafíos que afronta la Inversión Sostenible y Responsable y en el que participaron representantes de AERI (TomásConde),BBVAAsset Management (Alberto GómezReino), BlackRock (Isabel Vento), CaixaBank (Severiano Solana), CCOO (Mario Sánchez), Fonditel (Marta González), Santander Asset Management (Ana Rivero) y Willis Towers Watson (Raúl Mateos). La Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) celebrada el pasado noviembre desarrolló la ambición en mitigación, adaptación y financiación de estos objetivos, donde se hicieron numerosos compromisos desde el sector inversorparaserNetZeroo, loque es lomismo, reducir lasemisiones netas a cero paramediados de siglo sobre el total de productos y activos bajo gestión. Las alianzas Net Zero Asset Managers Initiative,Net-ZeroAssetOwnerAlliance, Net-Zero Banking Alliance, NetZeroInsuranceylaAlianzaFinanciera de Glasgowpara el Net Zero (GFANZ) son solo algunos ejemplos de los compromisos adquiridos por diferentes sectores. Mercado español Los compromisos de neutralidad a largo plazo requieren de objetivos amedio plazo que garanticen su cumplimiento. En el mercado español, losprocesosdeinversión sostenible comienzan a arrojar informaciónsobrelasaccionesde los participantes de losmercados financierosparaabordar laurgencia climática. De acuerdo con los estudios de mercado de Spainsif, las estrategias relativas a la transición justa hacia una economía bajaencarbonocrecieronun25% entre 2018 y 2019. La consideración del riesgo climático como riesgo financiero y de la transición a una economía de cero emisiones netas como oportunidadde inversiónhistórica sonposicionamientos quehan marcado los desarrollos de la industria de gestión de activos durante los últimos años. Si bien el aumentodecuestiones relativasa la ambición temática en las estrategias de inversión es una noticia positiva, laproliferacióndedeclaracionesde«NetZero»afinalesde 2021 ha puestodemanifiesto que en los próximosmeses será necesario asegurar la credibilidad de esos compromisos. Entre las principales recomendacionesdelosexpertosreunidos porSpainsifparaaseguraresacredibilidad se encuentran realizar reducciones de la mitad de emisiones actuales en los objetivos a corto plazo, priorizar el diálogo activo sobre la desinversión, centrarse en la reducción de emisiones dando cobertura a toda la cadena de valor, apoyarse en mecanismos de compensación solopara lasemisiones residuales quenoseaposibleeliminaralargo plazo, e incorporar losdesarrollos tecnológicos futurosy las soluciones climáticas en fases de producción o testeo. Los participantes del coloquio abordarontambiénlaposibilidad de que la transición justa se descuide en zonas emergentes y en desarrollo, las oportunidades de invertir en compañías intensivas encarbonoque lideranenla transición en sus respectivas industrias y la necesidad de incorporar tecnología embrionaria o futura en las inversiones presentes. «El riesgodequelatransiciónsedéen mayor medida en estados miembros de laUniónEuropeaopertenecientes a la OCDE es alto, pues ladeslocalizaciónempresarialola búsqueda de nuevos minerales para equipamientos electrónicos ococheseléctricosenregionesen desarrollo,emergentesysubdesarrolladas, supone un posible acelerador de la desigualdad en la distribuciónmundial de la riqueza. Porotro lado, lasposibilidades demejora vinculadas a la generación de negocio, los empleos verdes, que generalmente presentan mejorescondicionesydemandan perfiles más cualificados, y el posicionamiento de economías como la española y su consideración como “isla energética” en el desarrollode las energías renovables, sonaspectospositivosque la transición ecológica podría potenciar»,señalaronlosparticipantes. Desde el punto de vista de la seleccióndeactivos, se resaltaron lasoportunidadesdeinversiónen compañías intensivasencarbono que se posicionan actualmente como líderes en la transición en sus respectivas industrias. ►Las piezas regulatorias europeas que generan unmayor apoyo al trabajo de los participantes del sector financiero en la transición ecológica son la TaxonomíaVerde y la Directiva deDivulgación de InformaciónCorporativa deSostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés). Se trata de regulaciones que pretenden alinear la divergencia de intereses que existen entre los distintos actores (empresas, gobiernos, stakeholders, gestores…) a la vez que dotan al ecosistema de la inversión sostenible de unmarco presumiblemente unificado. Transición energética y taxonomía verde

Domingo. 1 de mayo de 2022 • LA RAZÓN 10 DINERO&NEGOCIOS Agenda 2030 Crece la preocupación por las desigualdades y la cohesión social R.C. MADRID Los efectos de la pandemia siguen suponiendounretoparalarecuperación de la economía mundial, y suevoluciónocasionaráincrementos en lasdesigualdades. Seespera queparaelaño2024,laseconomías en desarrollo (sin incluir China) creceránun5,5%menosde loprevisto antes de la pandemia, mientras que las avanzadas habrán superadolasestimacionesenun0,9%. El nuevo repunte del Covid-19 de finalesde2021complicalarecuperación, lo que está agravando los desequilibriosenelmercadolaboral, el proteccionismoy lasmás recientesbrechasdigital, educativay lesconclusionesdelinformefueron presentadas lasemanapasadapor Marsh y la Fundación Seres. En el encuentro se puso el acento en la evaluación de los riesgos sociales, quejuntoconlosmedioambientalessesitúancomolasgrandesamenazasdelmundoparalospróximos cincoaños. El Informe de Riesgos Globales 2022 (GRR), se basa en los resultadosdedosencuestas (GlobalRisks PerceptionSurveyyExecutiveOpinion Survey), en las que hanparticipadomás de 100 líderes españoles. Identifica el desempleo como la principal amenaza en España frente a la crisis económica o la ralentización de las medidas para paliarlacrisisclimática,quesonlas mayorespreocupacionesglobales. Ennuestropaís, el volumendeparados, unido a la prolongación del estancamiento económico y agravadopor la pandemia, han venido a acrecentar, más si cabe, los problemasdesubsistenciadelasfamilias españolas. A corto plazo, algunas de las otras principales decompetencias. Enel casodeEspaña, a pesar de los fondos Next Generation, esto es una realidad que se repite. Enalgunos países, la rápida vacunación, el éxito de la transformacióndigital y lasnuevas oportunidadesdecrecimientoconducirána lavueltaa las tendencias anteriores a la pandemia a corto plazo, mientras que otrosmuchos queseveránlastradospor lasbajas tasasdevacunación (en los 52paísesmás pobres, donde vive el 20% delapoblaciónmundial,soloel6% de lapoblaciónhasidovacunada), lapresiónen los sistemasdesalud, lafracturadigitalyelestancamiento de los mercados laborales. Son conclusiones extraídas de la 17ª edición del informe Global Risks Report2022,estudioelaboradopor elForoEconómicoMundial,conla colaboracióndeMarshMcLennan en el que se identifican los riesgos globales a los que se enfrenta el mundo, por probabilidad de ocurrencia e impacto, basados enuna encuesta realizadaamás de 650 líderes empresariales. Las principa- ►Los riesgos medioambientales, la gran amenaza del mundo, según el Global Risks Report. inquietudes mundiales que se identifican son las crisis de subsistencia y el deterioro de la salud mental. Los riesgos tecnológicos, como la «desigualdad digital» y el «fracasoenciberseguridad», también estánconsideradosamenazascríticas a corto ymedioplazopara el mundo, segúnlosresultadosde la encuesta. No obstante, estos riesgos bajan en la clasificación, pero sinembargo,nolospodemosperder de vista a largo plazo por los costes que conllevan para cualquier organización. Para valorar el balancede los últimos dos años, los participantes del GRPS identificaron los riesgos socialescomoprioritariosyaquela pandemia ha puesto en primera líneacuestionesqueahorasonmás relevantesquenuncacomola«erosióndelacohesiónsocial»,la«crisis de subsistencia» y el «deterioro de lasaludmental». Soloel 16%de los encuestados semuestra positivo y optimista con respecto a las perspectivas globales y tan solo el 11% piensa que la recuperación mundialseacelerará.Encambio, lamayoríadelosencuestadosconsidera quelospróximostresañossecaracterizarán por la inseguridad en todos los sentidos. Según el Informe, el «fracaso de laaccióncontra el cambioclimático» es sin duda la amenaza que se reconocemásrelevantealargoplazo para elmundo y el riesgo con el mayoralcanceporquepodríatener los efectos más graves durante la próximadécada. JoséMaríaCarullamanagingdirectordeMarshEspañayportavoz del informe, subrayóque «una vez más este documento corrobora lo queestamos viviendoyqueesuna realidad. Los objetivos para el cuidadodelmedioambientesonprioritarios anivelmundial». Ana Sainz, directora general de Fundación SERES, apuntó que «trasmásdedosañosdepandemia lasbrechas sociales sehanevidenciadocada vezmás». En España, el volumen de parados junto al estancamiento económico, han venido a acrecentar los problemas de subsistencia de las familias JESÚS G.FERIA ODS 13 ►Adaptarmedidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, es el ODS 13de laAgenda 2030. ►El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. ►El Acuerdo de París de 2015, aspira a reforzar la respuestamundial a la amenaza del cambio climáticomanteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglomuy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. En España, el desempleo es la principal amenaza, según una encuesta a 100 líderes La Fundación Seres y Marsh McLennan presentan el informe de Riesgos Globales de 2022

LA RAZÓN • Domingo. 1 de mayo de 2022 DINERO&NEGOCIOS 11 MERCADO CONTINUO -0,31% 14.097,88 -11,25% 0,30% 7.544,55 2,17% DAX(Fráncfort) Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual. Dólares FTSE 100 (Londres) -0,72% 6.533,77 -8,66% CAC 40 (París) -0,11% 24.252,16 -11,32% FTSE MIB (Milán) Lun Mar Mie Jue Vie IBEX 35 (en puntos) Semana Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr 8.584,20 Año 29/04/2022 01/04/2021 Nyesa 0,003 9,68 Ecoener 5,260 6,94 Cevasa 8,000 6,52 Meliá Hotels 7,960 6,01 Iberdrola 11,010 5,47 Tubacex 2,070 4,90 REC 19,135 4,74 Ebro Foods 17,000 4,17 Adolfo Domínguez 3,820 3,80 Almirall 12,420 3,14 Valor Último Dif (%) Banco Santander 2,817 -14,80 Mapfre 1,745 -10,05 Banco Sabadell 0,744 -10,00 Amrest 3,825 -9,96 Arcelor Mittal 28,125 -9,95 Unicaja 0,901 -9,86 Soltec 4,090 -9,64 Atresmedia 3,650 -8,99 Oryzon 2,335 -8,88 Deoleo 0,345 -8,65 Valor Último Dif (%) EURO/DOLAR SUBASTAS DEL TESORO DEUDA SOBERANA DIVISAS MERCADOS EUROPEOS PETRÓLEO (Brent) MAYORES SUBIDAS SEMANA Alemania 0,93 3,80 0,03 España 1,96 3,04 0,06 Francia 1,44 3,00 0,04 Italia 2,76 2,03 0,06 Portugal 2,00 2,83 0,06 Reino Unido 1,91 1,59 0,03 España 103,350 2,38 Últ. Día. (%) Año (%) Últ. Día (%) BONO A 10 AÑOS PRIMA DE RIESGO Dólar USA 1,054 0,41 Libra esterlina 0,839 -0,46 Franco suizo 1,025 0,43 Yen japonés 136,856 -0,42 Corona sueca 10,333 -0,25 Dólar australiano 1,487 0,49 Dólar canadiense 1,351 0,48 Dólar Hong Kong 8,271 0,40 Zloty Polaco 4,670 -0,41 Dólar Neozelandés 1,630 0,79 1 euro Día (%) Letras a 6 y 12 meses 03/05/22 Bonos y Obligaciones 05/05/22 Letras a 3 y 9 meses 10/05/22 Santander 0,0515 02/05/22 Inditex 0,4650 02/05/22 Nicol. Correa 0,2000 03/05/22 San José 0,1000 11/05/22 8.574,60 8.477,70 -0,79% -1,49% En 2022 EURIBOR A 12 MESES REPARTO DE DIVIDENDOS -0,017 Media mes Acciona 187,500 10.285,62 0,16 197,00 128,40 11,54 Acciona Energía 35,380 11.648,89 0,34 37,00 26,00 8,59 Acerinox 10,085 2.728,46 -2,90 12,91 9,10 -11,42 ACS 24,590 7.245,80 -0,48 25,23 19,85 4,33 Adolfo Domínguez 3,820 35,43 3,80 3,90 3,25 0,53 Aedas 22,200 1.039,11 -2,92 25,70 21,15 -7,88 Aena 136,300 20.445,00 -7,78 155,90 121,80 -1,80 Airbus 105,580 83.211,42 -3,79 121,00 90,00 -6,15 Airtificial 0,083 110,82 1,08 0,10 0,07 -3,48 Alantra 15,650 604,58 -3,32 17,10 14,55 2,29 Almirall 12,420 2.232,83 3,14 12,97 10,14 9,91 Amadeus 60,400 27.210,15 -1,03 64,92 48,86 1,27 Amper 0,261 289,35 -0,75 0,28 0,17 52,63 Amrest 3,825 839,79 -9,96 6,78 3,71 -36,25 Aperam 36,880 2.950,26 -7,88 56,00 34,80 -22,91 Applus 7,420 1.157,67 0,20 8,98 6,14 -8,23 Arcelor Mittal 28,125 26.375,90 -9,95 33,02 24,45 -0,88 Arima 9,500 270,08 -1,05 9,86 8,00 3,49 Atresmedia 3,650 819,61 -8,99 4,02 3,32 9,41 Atrys 8,160 512,22 -4,44 10,85 7,02 Audax 1,210 532,75 0,00 1,45 0,93 -3,97 Azkoyen 5,560 135,94 1,08 5,90 4,74 7,75 Banco Sabadell 0,744 4.186,46 -10,00 0,95 0,57 25,72 Banco Santander 2,817 48.107,82 -14,80 3,48 2,49 -4,22 Bankinter 5,632 5.062,41 -1,36 6,08 4,01 24,91 BBVA 5,059 33.732,84 -7,84 6,12 4,38 -3,64 Berkeley 0,293 130,40 3,06 0,50 0,13 95,00 Bodegas Riojanas 3,020 15,27 -1,33 3,36 2,80 -5,63 Borges-Bain 2,600 60,17 0,00 2,78 2,50 - CAF 29,300 1.004,43 -6,36 38,00 27,30 -19,95 Caixabank 3,088 24.891,28 -5,33 3,43 2,41 27,92 Cash 0,704 1.072,15 -1,00 0,71 0,59 12,46 Catalana Occidente 27,550 3.306,00 -2,98 30,90 23,15 -8,17 Cellnex Telecom 44,560 30.270,84 -2,92 51,70 38,03 -12,93 Cevasa 8,000 186,03 6,52 8,00 6,50 14,29 CIE Automotive 21,000 2.573,55 -3,91 28,44 18,68 -23,25 Clínica Baviera 23,800 388,12 2,59 25,20 19,40 12,26 Coca Cola 48,520 22.162,53 3,11 52,20 39,42 -1,98 Corp. Fi. Alba 56,200 3.273,09 -0,71 57,00 48,00 9,13 Deoleo 0,345 172,25 -8,65 0,44 0,26 18,79 Dia 0,013 760,66 -2,21 0,02 0,01 -17,61 Dominion 3,960 636,38 -0,75 4,84 3,40 -15,47 Duro Felguera 0,910 87,36 -6,11 1,11 0,64 3,82 Ebro Foods 17,000 2.615,71 4,17 17,40 15,62 0,71 Ecoener 5,260 299,55 6,94 5,48 4,22 19,55 Edreams 7,750 988,94 -5,15 10,14 6,06 -20,10 Elecnor 11,250 978,75 -2,62 11,80 9,68 7,14 Enagás 20,570 5.389,14 2,44 21,33 17,70 0,83 Ence 3,592 884,61 0,47 3,60 2,28 58,66 Endesa 20,030 21.206,80 1,96 20,44 17,06 -0,84 Ercross 3,280 331,19 -4,44 3,44 2,60 10,44 Ezentis 0,151 69,92 -8,02 0,22 0,12 -16,22 Faes Farma 3,970 1.233,81 2,82 4,05 3,07 14,15 FCC 10,900 4.634,39 -2,85 11,46 9,00 -1,62 Ferrovial 24,590 18.039,29 -2,50 27,97 22,19 -10,78 Fluidra 26,120 5.109,83 -5,78 35,25 22,45 -25,80 Gam 1,275 201,04 0,79 1,55 1,21 -14,72 Gestamp 3,118 1.794,45 -3,60 4,70 2,78 -29,93 Grenergy 34,340 959,01 -0,23 37,84 21,80 18,41 Grifols 16,000 6.818,08 -0,63 17,64 14,10 -5,19 Grifols B 10,440 2.729,28 -0,75 11,75 9,39 3,26 IAG 1,717 8.536,02 -6,68 2,14 1,34 0,76 Iberdrola 11,010 70.877,57 5,47 11,11 8,47 5,76 Iberpapel 16,000 176,64 -3,68 19,25 15,50 -11,11 Inditex 20,100 62.644,71 -4,50 29,06 18,55 -29,55 Indra 9,765 1.725,03 -2,28 10,89 8,15 2,57 Inm. Colonial 7,970 4.300,74 -2,11 8,49 6,93 -3,39 Inm. del Sur 8,100 151,22 -1,70 8,62 7,70 5,19 Innovate S. 0,606 34,96 -1,32 0,79 0,55 -14,16 Lar España 4,935 413,02 -3,11 5,60 4,80 -3,61 Libertas 7 1,700 37,25 -4,92 1,99 1,34 8,97 Línea Directa 1,369 1.490,04 -0,64 1,62 1,34 -14,89 Lingotes 10,500 105,00 -2,30 12,20 9,70 -12,50 Logista 17,490 2.321,80 0,75 18,55 14,72 -0,23 Mapfre 1,745 5.373,82 -10,05 2,01 1,58 -3,35 Mediaset 4,264 1.335,34 -7,19 5,43 3,98 3,75 Meliá Hotels 7,960 1.754,38 6,01 8,03 5,35 32,62 Merlin Prop. 10,410 4.890,31 -2,76 11,11 8,37 8,78 Metrovacesa 7,600 1.152,74 -0,78 7,76 5,85 6,74 Miquel Costa 12,600 504,00 -0,96 13,78 11,30 -3,82 Montebalito 1,330 42,56 -0,75 1,53 1,26 -10,74 Naturgy 28,730 27.857,00 2,11 29,96 22,07 0,35 Naturhouse 1,790 107,40 -1,90 2,14 1,72 -7,01 Neinor 10,720 857,48 -0,74 12,30 10,40 1,71 Nextil 0,427 134,89 -4,22 0,49 0,38 6,32 NH Hoteles 3,545 1.544,72 -1,53 3,80 2,94 16,61 Nicolás Correa 5,680 69,96 1,71 6,20 5,50 -5,33 Nyesa 0,003 18,98 9,68 0,01 0,00 -29,55 OHLA 0,825 487,68 -4,09 1,12 0,75 -19,12 Oryzon 2,335 123,90 -8,88 3,35 2,29 -13,52 Pescanova 0,385 11,06 -2,04 0,48 0,35 -12,90 PharmaMar 72,980 1.339,54 -5,94 78,30 46,50 27,99 Prim 14,100 -6,62 15,75 12,90 -3,09 Prisa 0,630 446,45 -7,52 0,72 0,57 11,50 Prosegur 1,979 1.085,69 -5,50 2,47 1,79 -14,33 Realia 0,880 721,83 0,23 0,89 0,79 10,55 REC 19,135 10.353,57 4,74 19,60 15,82 0,58 Reig Jofre 2,895 224,17 -5,61 3,55 2,52 -11,20 Renta 4 9,940 404,49 2,06 10,30 9,32 -1,58 Renta Corp. 1,840 60,51 -0,82 2,20 1,63 6,36 Repsol 14,285 21.818,85 -0,33 14,33 10,28 36,88 Rovi 65,200 3.655,70 -0,46 74,90 60,10 -11,65 Sacyr 2,582 1.654,81 1,57 2,61 1,80 12,95 San José 4,070 264,66 -1,31 5,21 3,86 -16,94 Siemens Gam. 15,325 10.438,52 -4,81 21,70 14,49 -27,27 Solaria 21,320 2.663,95 0,19 23,36 12,08 24,53 Soltec 4,090 391,07 -9,64 6,80 3,90 -33,93 Squirrel 3,550 304,97 -0,29 3,90 3,16 -4,05 Talgo 3,870 477,72 -4,25 5,44 3,65 -27,27 Téc. Reunidas 7,910 442,14 -1,60 8,99 6,72 13,81 Telefónica 4,633 26.129,07 -2,81 5,00 3,73 20,28 Tubacex 2,070 266,99 4,90 2,10 1,50 37,82 Tubos Reunidos 0,340 59,39 -5,28 0,40 0,28 21,65 Unicaja 0,901 2.392,00 -9,86 1,09 0,69 3,68 Urbas 0,014 56,53 -4,79 0,02 0,01 2,96 Vidrala 68,300 2.038,17 -3,91 87,50 60,50 -21,13 Viscofan 52,550 2.443,58 -0,09 57,10 48,92 -7,64 Vocento 0,970 120,59 -3,56 1,10 0,86 3,19 Zardoya Otis 5,500 2.587,55 0,00 7,16 7,01 -22,64 VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%) 8.439,30 Lun Mar Mie Jue Vie 1,071 1,055 1,050 1,054 1,064 Vie Lun Mar Mie Jue 0,084 0,134 0,111 0,118 Lun Mar Mie Jue Vie 8.512,20 8.584,20 8.577,60 MAYORES BAJADAS SEMANA 0,109 105,15 102,62 107,42 109,63 105,27 Semana cargada de sorpresas en los mercados y en la que las bolsas ponen punto final almesdeabril con ligeros recortes. El Ibex 35 regresa a los 8.500 puntos y vuelve a terreno negativo en 2022. Por su parte, losíndicesdeWallStreet, impulsados por los resultados de las grandes tecnológicas, aportan el tono positivo a la semana. Los inversores han visto estos días como se recordaba en la hemeroteca aquel dicho bursátil que acompañó el final de los estímulos en la crisis financiera. La expresión badnews, goodnews, hace referencia al inesperado comportamiento positivo de las bolsas al publicarse un dato macroeconómicoinesperadamente negativo. Esto mismo ha sucedido esta semana con el PIB de Estados Unidos que ha reflejado una contracción del 1.4%, cuando se esperaba un crecimiento ligeramente superior al 1%. Las expectativas de que la ReservaFederal seaahoramás cautelosa a lahorade subir los tiposde interés,parecenhaber animado a unas bolsas que cotizan sin rumbo fijo. Aunque, sin lugar a dudas, el interés esta semana ha estado en las presentaciones de resultados de las grandes cotizadas. En el listado de ganadores tenemos sin duda a Meta, la compañíadueñadeFacebook, queconsusganancias logróen la sesión del jueves impulsar su cotización casi un 20%. En el plano nacional, los resultados de pesos pesados del sector bancario como Caixabank o BBVA les permiten tener un pequeño respiro, algo que contrasta con la situación de Banco Santander, cuyas cifrasparecenhaber sido insuficientes para unos inversores que la castigan como el peor valor de la semana, con una caída que alcanza el doble dígito. Feliz semana. Frenazo al crecimiento Opinión Javier Urones CFA, Head of sales de XTB Javier Urones

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=