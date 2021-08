2021-08-01_TUE

La guerra de Bodegas Pesquera El fallecimiento del fundador, Alejandro Fernández, ha avivado un conflic- to que reúne todos los ingredientes de un «culebrón» televisivo y que ha partido por la mitad no solo a la familia, sino también el negocio P. 2 TUECONOMIA SUPLEMENTO ECONÓMICO SEMANAL DE LA RAZÓN Nº. "#$ % &' / &( / )&)' Inmobiliario El sector sale de la crisis con una recu- peración de ventas y precios P. 9 Empleo El CES apela al diálogo social para alcanzar un acuerdo en la re- forma de la FP P. 8 Inteligencia Artificial España y la UE apuestan por esta tecnología para superar la crisis P. 5 SANDRA POVEDA Alejandro Fernández, junto a su ex mujer y sus cuatro hijas

