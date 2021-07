2021-07-18_TUE

SUPLEMENTO ECONÓMICO SEMANAL DE LA RAZÓN Nº. "#$ % &' / () / $($& TUECONOMIA Movilidad El coche eléctrico pasa a ser la gran apuesta de España y de la Unión Europea P. 5 Nuevas tecno- logías España es uno de los países más abiertos a su implantación P. 8 Industria El sector manufacture- ro recupera el pulso tras superar lo peor de la crisis P. 9 La guerra de los «banqueros» para ricos ymedio ricos Las entidades financieras apuestan por crecer en este segmento. Para ello no dudan en «robar» a la competencia profesionales a los que acompañan unas nada desdeñables carteras de clientes P. 2 José Luis Santos, responsable del Área de Banca Patrimonial de Banca March Alberto Rodríguez-Fraile, presidente de A&G Joaquín Calvo-Sotelo, director de Banca Patrimonial de Bankinter Jorge Gordo, director de Banca Privada de BBVA AdelaMartín, directora de Banca Privada de Santander España BorjaMartos, Head of WealthManagement and Private Banking de Deutsche Bank Pablo Torralba, director general de Edmond de Rothschild en España Ramón de la Riva, director de Banca Privada de Sabadell Urquijo Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank

