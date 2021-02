2021-02-14_TUE

La institución acelera su estrategia hacia la economía sostenible con la compra de más bonos verdes y la creación de un grupo de trabajo específico La guerra de Lagarde y el BCE contra el cambio climático TUECONOMIA Otros metales La plata, el platino y el paladio acumu- lan grades alzas en el último año P. 5 Impacto del co- vid Un 36% de los españoles cree que su situación econó- mica es peor P. 8 Sucesiones El impuesto no ejer- ce como factor de insolidaridad entre comunidades P. 9 SUPLEMENTO ECONÓMICO SEMANAL DE LA RAZÓN Nº. "#$ % &# / $' / '$'& Christine Lagarde, presidenta del BCE REUTERS Tribuna de Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE Insta a bancos y empresas a invertir en proyectos no contaminantes y a ajustar el cálculo de los riesgos que acarrea el deterioro del planeta P. 2

