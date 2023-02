2023-02-03_II Premio EU Trayectoria profesional

VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2023 •AÑO XXV• 8.785

2 Viernes. 3 de febrero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > PREMIOMEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL Aspecto del salónmomentos antes de iniciarse la entrega de premios El periodista Jesús Álvarez fue el presentador de la gala mínguez, CEOde KAINOVA: pionera en «coaching» grupal y «coaching»deequiposdeEspaña. Desde 2009, ha puesto toda su energía en su empresa acompañando a las organizaciones a lograr la excelencia a través del talento de sus personas, mediante proyectos que rompen con todas lasnormasdelaconsultoríatradicional. El tercergalardónfueentregado al Francisco Mira Berenguer, facultativoespecialista enNeurología.EspresidentedelaAsociación para el Desarrollo y la Formación Sanitarias «Soluciones de Salud», ysociofundadordeHealth-Eugenia, empresa de base biotecnológica. También es fundador de Neurohealth, socio fundador de MibnessGroupS.L y socio fundador%eOne, Talent andTools SL. Porotrolado,FranciscoBerenguer arrancaba con las palabras del presidentedelaSociedadEuropea deFomentoSocialyCultural,Luis María Anson, símbolo del periodismodenuestropaís,comunicador icónicoydestacadomiembro de la Real Academia de la Lengua Española. El histórico cronista, quenopudoasistirenestaocasión a lagala, felicitóa laspersonas galardonadasmedianteunvídeo.En representación del Consejo de Honor de la Sociedad habló para el público asistente el doctor David Abejón, reconocido especialista enUnidaddel Dolor, experto en neuroestimulación, epiduroscopia, bloqueos nerviosos y epidurales, neuralgia del trigémido, acupuntura y ozonoterapia. Tras las primeras menciones y palabrasdepresentacióndelacto, el maestro de ceremonias otorgó el primer premio a JoséMota, actor y humorista español de cine, televisiónyteatro.NacidoenMontiel, en la provincia de Ciudad Real, JoséMota reivindica sus raíces manchegas. Su carrera es el sustrato de un profesional que en su trayectoria ha empoderado y llenado de nuevos significados la palabra «humorista». Es un consolidado actor y sus capacidades interpretativas han revelado un talentoúnicoquehatraspasadola cuarta pared en las tablas de las artes escénicas, en la televisión y en el celuloide. Sátiras políticas y sociales,comediascostumbristas, imitaciones para la historia, magistrales interpretaciones de doblaje y un extraordinario don como guionista hacen de José Mota uno de los artistas más versátiles y completos del panorama escénico español. El segundogalardóntuvocomo destinataria a Carme Castro DoLa Sociedad Europea de FomentoSocial yCultural entregó los galardones el pasado 27 de enero en el transcurso de una cena de gala celebrada en el HotelWellington deMadrid El emblemático Hotel Wellington de Madrid se engalanó el pasado 27 de enero para acoger un exclusivo eventoorganizadopor la SociedadEuropeadeFomentoSocialyCultural. Unescenarioperfectoparaacoger la II Edicióndel PremioEuropeoa la Mejor Trayectoria Profesional, que convocó a una selección de profesionales de diferentes sectores económicos. En este contexto, la Sociedad Europea de Fomento Social yCultural concedióloscitadosgalardonesenelmarcodeuna exclusiva gala que tuvo como objetivoponer envalor la trayectoria de profesionales comprometidos conlaexcelenciaensutrabajo, excelenciaqueofrecenasusclientes como resultado. El acto, conducidopor el periodistaycomunicadorJesúsÁlvarez, escenificó el reconocimiento a la extraordinaria labor realizadapor los distintos premiados. La ejemplarizante trayectoria profesional de estos protagonizaba el principal mensaje de este evento, en el quequedópatente la implicación de todos los galardonados en sus respectivas actividades. La velada dio comienzo con la llegadade lospremiados yautoridadesalhalldelHotelWellington. Los galardonados fueron recibidosporelpersonaldelaorganización y tras el ineludible paso por elphotocallylascorrespondientes fotografías, los protagonistas realizaron una breve entrevista para después ser conducidos al deslumbrante SalónClaridge, donde diocomienzoelactodeentregade laIIEdicióndelPremioEuropeoa laMejor Trayectoria Profesional. Con un presentador de excepción –Jesús Álvarez–, la velada II Premio Europeo a la Mejor Trayectoria Profesional

3 LA RAZÓN • Viernes. 3 de febrero de 2023 PREMIOMEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL < ESPECIAL FOTOS: DAVID JAR Unmensaje del presidente de la Sociedad organizadora, LuisMaríaAnson, abrió la velada Los destinatarios de los galardones fueron destacados profesionales de distintos sectores es miembro del Consejo Médico Nacional de Hospitales Vithas y experto de la Fundación Economía y Salud. Después subía al escenario la siguiente galardonada: ladoctora HunaydaBumedienHachAbdelgani, CEO de la Clínica Dental La Fábrica de Sonrisas. Creadora del método BHA; odontología integrativaquedasoluciónacualquier problema bucodental, y da soluciones a otras patologías derivando a los mejores profesionales de cada ámbito, en una estrecha red de colaboración. Instantesdespués JesúsÁlvarez daba paso a las palabras del siguiente premiado: Guillermo López Zarco, CEO de NTD LABS. Es autor de tres patentes de innovación en salud sobre el uso de hidrolizados con caseína, registradas y publicadas en 46 países; productos innovadores para la necesidad y atención médica, dandocomoresultadouncontrastado beneficio a los pacientes y consumidores. El siguiente premiode la noche se dirigía a la doctoraMaría Padilla, CEOdeClínicas EstéticasMaría Padilla. Esteticista y cosmetóloga, es un claro referente en el sectorestéticonacional,sociafundadora y directora ejecutiva de la empresaquellevasunombre,con sieteclínicasenBarcelona.Desde que empezó su andadura, varios conceptos han guiado sus pasos: innovación, entusiasmo, pasión por el trabajo bien hecho, honestidad, eficacia y una decidida apuesta por resaltar la belleza natural, interna y externa. El siguiente premio fue otorgado a Joaquín Vicente Fernández, CEO y fundador de ORVIPAL TRANS, máximo responsable de unadelasempresasdetransporte automotriz más importantes de España y muy representada en Europa.Compañía líder enel sector del transporte automotriz con laflotapropiamásgrandeysostenible, recientementegalardonada con la medalla de oro Ecovadis en Europa. EduardoFerrínLahozrecogíael galardóntambién:CEOdeAALTO BodegasyViñedos, esdirectorgeneral de Bodegas AALTO, en la RiberadelDuero.Ensutrayectoria profesional destacan sus puestos como fundador y CEO de ANDARA SOFTWARE BI, CEO en GRUPO MERSA, como director en la Unidad de Negocio de GRUPO GLA o su primer puesto como CFO en ANRO, S.A. El último premiado de la noche fue Raúl Barambones, fundador y CEO de BK CONSULTING ABOGADOS Y ASESORES: abogado especializadoenDerechoLaboral y Seguridad Social, conmás de 20 añosdeexperienciaenelsector.Es unodelosmejoresabogadosyempresarios y ha recibido el Premio al mejor Abogado laboralista de España2009, el Premio JovenEmpresariodeÁlava2010 (AJEBASK) yfinalistaalPremioNacionalJoven Empresario 2014 (CEAJE). Tras laentregadel IIPremioEuropeo a la Mejor Trayectoria Profesional, premiados y acompañantesdisfrutarondeunacenade galacontinuadadeuna sobremesa de networking con barra libre. Cabe destacar que esta selección de profesionales de tan distintos sectores representó el espíritu de lacalidadenelproductoyservicio, laexcelenciayelcompromisocon el trabajo bien hecho. Lospremiados, de izquierdaa derecha: Doctor Francisco MiraBerenguer (NEUROHEALTH), CarmeCastro Domínguez (KAINOVA), JoaquínVicente Fernández (ORVIPAL TRANS), Hunayda BumedienHach Abdelgani (LA FABRICADELAS SONRISAS), José Mota ( ACTORY HUMORISTA ), JesúsÁlvarez (PERIODISTAY PRESENTADOR), GuillermoLópez Zarco (NTD LABS), doctora MaríaPadilla Cantisano (CLÍNICA ESTÉTICAS MARIAPADILLA) yEduardoFerrín Lahoz (AALTO BODEGASY VIÑEDOS)

4 Viernes. 3 de febrero de 2023 • LA RAZÓN Galardonado con el Premio Ondas al mejor actor de ficción 2015, nominado a mejor actor revelación en la 26.ª edición de los Premios Goya de 2012ynominadoamejoractorde reparto en la 32.ª ediciónde 2018; además de tres TP de Oro como integrante de Cruz y Raya, José Mota recibió el PremioEuropeo a la Mejor Trayectoria Profesional queconcedelaSociedadEuropea de Fomento Social y Cultural. NacidoenMontiel,enlaprovincia deCiudadReal, JoséMota reivindica sus raíces manchegas. Su carrera es el sustrato de un profesional que en su trayectoria ha empoderado y llenado de nuevos significados la palabra «humorista». Es un consolidado actor y sus capacidades interpretativas han revelado un talento único que ha traspasado la cuarta pared en las tablas de las artes escénicas, en la televisiónyenel celuloide. Sátiras políticasysociales, comediascostumbristas, imitaciones para la historia, magistrales interpretaciones de doblaje y un extraordinario don como guionista hacen de José Mota uno de los artistas más versátiles ycompletosdel acJosé Mota Talento y carisma únicos al servicio del mejor humor Sus programas y especiales, plagados de geniales imitaciones, hanmarcado una época en nuestra televisión El actor y humorista posa con el galardón ESPECIAL > PREMIOMEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL tual panorama escénico español. Lecaracteriza tambiénsu innegablecarisma,suinapelablecapacidaddetrabajoylaconvicciónde que asumir nuevos retos yhuir de la comodidad son las necesarias herramientasparatriunfarymantenerse en una de las profesiones más complejas. Mota acumula un bagaje que arrancaafinalesdelosaños80con la creación del mítico dúo humorístico Cruz y Raya junto a Juan Muñoz. Aunque aquel proyecto finalizabaen2007, laamistadque lesunecontinúaintacta.Alolargo de estos casi 20 años de inolvidablesactuacionesenplatós, teatros ybolos, JoséMota indaga en la interpretaciónyexploratodotipode registros desactivando cualquier clichéycancelandounaprevisible etiqueta de simple humorista o imitador. Ha trabajadocomoactordedoblaje en películas de animación como «Mulán», «Hermano Oso», «Monstruos S.A.», en las cuatro partes de «Shrek» y en la producción cinematográfica española «Las aventuras de Tadeo Jones». En 2006 adaptó, junto a Santiago Segura, «Los productores» en España. El cómico tambiénha realizado cameos en «7 vidas» o «Manolo y Benito Corporeision». En los últimos quince años el actor manchego ha liderado ademásaudienciasconprogramasde enormeéxitoqueformanpartede la memoria colectiva de la televisión de nuestro país; si en TVE triunfaba con espacios como «La hora de José Mota», «José Mota presenta…», «El hombre de tu vida», «El acabose», «Hoyno,mañana» o «¿Y si sí?», enMediaset lo hacía con «La noche de José Mota». EspecialesygalasdeNocheVieja en televisión, programas especialesdehumor,espaciosradiofónicos, varias participaciones en videoclips, brillantes interpretaciones en el teatro, más de una veintenadetrabajosdedoblajeen grandes producciones cinematográficas, participacionesenseries detelevisióndegranéxitoysusalto al cine hacemás de 30 años suponen un ejemplo dentro de una profesión que Mota ha releído, reinterpretado y hecho suya, graciasalaconstruccióndeunaidentidad única. Inició su andadura a finales de los años 80 con la creación del inolvidable dúoCruz yRaya JoséMota al recibir el galardón Consolidado actor de innegable capacidad de trabajo, ha brillado en el cine, el teatro y la televisión Momentos antes de iniciarse el acto

5 LA RAZÓN • Viernes. 3 de febrero de 2023 CarmeCastroempezó sucarrera profesional como ingeniera informática tras licenciarse en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Poco después, amplió su formación con el Master in Business & Technology. Directora de Sistemas de Información en Fira de Barcelona, y directoradeDesarrollodeSoftwarey Consultora Estratégica en Abast Group, lideró, durante 22 años, equiposmulticulturalesenproyectos tecnológicos degrancalado. En 2006, realizó el Máster en Coaching y Liderazgo Personal y logróconvertirseenunade laspioneras en «coaching» grupal y de equiposdeEspaña.Desde2009,ha puesto toda su energía a través de su empresa, Kainova, en acompañar a las organizaciones a lograr la «coach» de directivos y comités de dirección, queda plasmada en sus propiastresmetodologías:elMétodo K180®, para transformación organizacional, las 5CCP®, para una comunicación poderosa y los tres pilares de lamarcapersonal. Con la firme convicción de que «todas las personas poseen un talento dormido que solo requiere serdespertadoparapoderbrillary crecer», escribe el libro «¡Despierta! Tú tienes Talento». Unmétodo propioconelquedescubrirenqué eres extraordinario y cuál es tu trampolínparatriunfar,personaly profesionalmente. Actualmente,CarmeCastro,ademásdeconferenciante,esmiembro de la comisión consultiva de FundaciónFactorHumano, pertenece a la redde expertos del Observatorio de RRHH de Innovación y TransformaciónDigital (ORHIT). Carme Castro Domínguez posa con el galardón Forma parte de los programas de actualización en universidades como Stanford yHarvard Carme Castro Domínguez Kainova, secretos para triunfar Conmétodos propios y la idea de que todo el mundo tiene ingenio, así enseña esta «coach» el camino hacia el éxito excelenciaa travésdel talento,mediante proyectos que rompen con todas las normas de la consultoría tradicional.Además,complementó su formación con el Programa de DesarrolloAdministraciónde empresas(PDAE)deEAE.Suexperienciademásde35añosen liderazgo, gestión de equipos de alto rendimiento, junto a sus 16 años como Facultativo especialista en Neurología,FranciscoMira Berenguer forma parte de programas de actualización en prestigiosas universidades como Standford University, Harvard MedicalSchool,ClevelandClinic, UCL Queen Square Institute of Neurology, University College of London. Esteprestigiosodoctor, conocido como Mira Berenguer, se formó también en Gestión Empresarial con distintos másteres de enorme calado en centros como ESADE,Massachussetts Institute of Technology, Silicon Valley Entrepreneurship Inmersive Stay, BusinessAdministration(Executive MBA), Fundesem Business tambiénesMiembrodelConsejo Médico Nacional de Hospitales Vithas, y un año antes, comenzó su carrera como experto de la Fundación Economía y Salud. Investigador Ensulargocurrículum,destacasu bagaje en gestión, asistencia e investigación en centros de emergencias y hospitales de la provincia de Alicante. Además, es participante en tres proyectos de investigación presentados a evaluaciónporelCEDETIeInvestigadorcolaboradorproyectoBRAIM, CEDETI-HCB. Además, expande su conocimiento impartiendo cursos para laUniversidadMiguelHernández (Elche), Fundesem Business School, Aquora Business School, Detente y Ayuda (DYA) y Cruz Roja Española, entre otros. Una cognición que traslada al relato con numerosos artículos posteriormente publicados y su participación en actos, conferencias y congresos. Y, por si todo esto no era poco, Mira Berenguer pertenece a sociedades científicas comoAmericanAcademyofNeurology, Transcranial Magnetic StimulationSocietyo laSociedad Valenciana de Neurología. Dr. FranciscoMira Berenguer Pasión por la neurología El doctor une a la especialidad su bagaje en gestión e investigación Perosus logrosnoacabanaquí, MiraBerenguer tambiénes socio fundador de Mibness Group S.L, mismo cargo que posee en 4e One, Talent and Tools SL. S u larga carrera le ha permitido hacerseconlosmejorespuestosdentro de lamedicina, pues desde 2018, School, Universitat Pompeu Fabra o la Universidad Oberta de Catalunya. La labor del doctor Francisco MiraBerenguer ha sido reconocida connumerosos premios, entre losqueseencuentranelUniversitario5estrellas,elPremioalMejor Currículum MIR año 2008–que otorga el ColegioOficial deMédicos–,elPremioNacionaldeMedicina del Siglo XXI en la especialidad de Neurología, entre otros de enormeprestigio.Además,espresidente de la Asociación para el Desarrolloy laFormaciónSanitarias «Soluciones de Salud», socio fundador de la empresa de base biotecnológica,Health-Eugeniay fundador deNeurohealth. FranciscoMira Berenguer posa tras recibir el galardón PREMIOMEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL < ESPECIAL «Todas las personas poseen un talento dormido que solo requiere ser despertado»

6 Viernes. 3 de febrero de 2023 • LA RAZÓN Hunayda Bumedien Hach Abdelgani es CEO de la ClínicaDental La Fábrica deSonrisas.Másalládeestaclasificación segmental, La Fábrica ha ido más allá, trascendiendo sus propios significados comoclínica dental en su afán de innovación. Frutodeesaconvicciónladoctora Hunayda Bumedien creaba «El Método BHA», que supone una forma diferente de entender la odontología. Se trata de una metodologíade trabajoque considera al paciente como un todo, teniendo en cuenta su salud y bienestar completo,másalláde la dentadura. Hablamos de una odontología integrativaquedésoluciónacualquier problema bucodental por parte de los profesionales de La Fábrica,peroquetambiénofrezca desarrollar empatía con sus miedos y desconfianzas, ya que son absolutamentenormalesyhumanas. «Pero hay algo con lo que pueden contar por nuestra parte: sabemos hacerlo y nos encanta hacerlo», concluye la CEO de La Fábrica de las Sonrisas. La doctora tras recibir el premio Doctora Hunayda Bumedien La Fábrica de sonrisas Bienestar, honestidad y amor son las claves de suMétodo Bha, con el que complementa la atención odontológica nos bien, sin dolores o molestias, sentirnos sanos, sentirnos bien con nuestra imagen, y también sentirnos bien tratados por quienes nos rodean es la base para construir una vida feliz. Es la piedra angular del método. Honestidad: una de las definicionesdehonestidaddiceasí:«Valorhumanoconsistenteenelamor a la justiciay laverdadporencima del beneficio personal». Los padres de la doctora Hunayda le inculcaron, no solo la importancia de hacer las cosas lomejor que se pueden hacer, sino que hay que hacerlo además siendo honestos consigomismo y los demás. Amor: felicidady alegríadonde antes había dolor o complejos. «Lloramosynosreímosconnuestros pacientes», asegura la especialistaHunayda,porquetratande NacidoenTerrassa(Barcelona), la trayectoriahumana y personal de Guillermo López ha estado marcada por su compromisoconlaspersonasque le han rodeado y también con la sociedad. Frutodeesecompromiso con la comunidad Guillermo Lópezfundóempresasendistintos sectores; proyectos que además lideródejandosu improntay lafirme convicción de lo mucho que puedehacerelmundodelaempresa en favor del desarrollo y el progresosocial. Suafánpor continuar formándose y explorar nuevos retos le llevó a obtener un MBA en DireccióndeEmpresasFarmacéuticasyBiotecnológicasquecambió su vidapara siempre. ParaGuillermoLópez,sutrayectoriaprofesionalhasidounaoportunidadparafortalecersusconocimientosenelámbitofarmacéutico, seguir formándose y hallar las herramientas necesarias para mejorar su propia carrera y ofrecer un servicioalasociedad.Priorizaalas personas a travésdel desarrollode laempatía, ysuesfuerzohacontribuido a dotar de innovación a su propia empresa, de la que es CEO desdehacemásdeveinteaños, ya su segmentoprofesional. Aficionado al futbol, empezó a desarrollarproductosparaelbeneficio del deportista y así arrancó NTDLABS, una compañía de crecimientorápidoydecisionesdinámicas. Es autor de tres patentes de innovación en salud, registradas y publicadasen46países: usodeun hidrolizadodecaseínacomoagente anti herpético; uso de un hidrolizado de caseína como agente antivírico;yusocombinadodeimiquimodconunhidrolizadode caseínapara condilomas. NTD LABS fabrica productos innovadores para la necesidad y atenciónmédica, dando como resultado beneficio a los pacientes y consumidores. Lageografíadesus sociosesextensaylosproductosse vendenendecenas depaíses. Hoy porhoy,NTDLabssesigueexpandiendopor todoelmundoa través deacuerdosdecomercializacióny licencias. Guillermo López ZarcoNTD Labs, innovación y dinamismo Sus laboratorios, nacidos para desarrollar productos para los deportistas, han registrado ya varias patentes Guillermo López con el diploma y el galardón solucionesaotraspatologíasonecesidadesderivandoparaelloalos mejores profesionales de cada ámbito, en una estrecha red de colaboración y seguimiento que redundeenunamejorsaludgeneral, y por lo tanto felicidad de sus pacientes. Según Hunayda, trabajar en base a una metodología supone unagarantíadecalidadasistencial y clínica, ya que la selección del equipo se lleva a cabo, además de en base a unas skills técnicas de excelencia, la implementaciónde valores. Desde recepción, equipo auxiliar, departamento administrativo, limpieza, doctores y colaboradores, los valores comunes estánpresentesysustentanlostres pilares del Método BHA: Bienestar: es más fácil ser feliz cuandouno se sientebien: sentirLa doctora trata al paciente como un todo, pendiente de todas sus patologías o necesidades ESPECIAL > PREMIOMEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL Sus productos innovadores para atenciónmédica se venden en decenas de países

7 LA RAZÓN • Viernes. 3 de febrero de 2023 María Padilla, esteticista y cosmetóloga,esunclaro referenteenel sector estético nacional, socia fundadora ydirectoraejecutivade laempresa que lleva su nombre, con siete clínicas enBarcelona. Desdeque empezósuandadura, variosconceptos han guiado sus pasos: innovación, entusiasmo, pasión por el trabajobienhecho, honestidad, eficacia y una decidida apuestapor resaltar labellezanatural, interna y externa. Con más de 25 años de experiencia en el sector de estética y belleza, hadesarrolladounmétodopropioensucontinuabúsqueda de innovación, eficacia y calidadensustratamientosorientados haciaunabellezacompletaeintegral. «Como clínicas de medicina estética,nosesforzamosporaportar a nuestros clientes la mejora constante en nuestros resultados y labúsquedacontinuadenuevas tecnologías para garantizarmáximaeficaciayseguridad»,asegura. «Nuestroequipodeprofesionales es el principal factor para que se cumplanuestrafilosofíade trabajo. Su amplio conocimiento de nuestrosprotocolosyde lapiel, su mejoraconstante,conpasión,con entusiasmoyconcorajeparabuscar laexcelenciacontinua»,añade María Padilla. Esta especialista ha trasladado su filosofía a su empresa, en cuyo sustrato destacan cuatro pilares fundamentales: contar con un equipo altamente cualificado, seguir rigurosos protocolos de trabajo, tecnología aplicada e instalaciones a la altura del mejor servicio. Sus esteticistas y médicos, así como la continua aportación de nuevas tecnologías, y un correcto diagnóstico, permiten dar excelentes resultados a quienes requieren de sus tratamientos. Asimismo, conocer la cosmética y la aparatología es imprescindible para un correcto diagnóstico. Sus proyectos futuros son «seguir transmitiendo cada día a más esteticistas y médicos el amor y la pasiónpor el cuidadodenuestros clientes». La doctoraMaría Padilla posa tras recibir el galardón DoctoraMaría Padilla Clínicas Estéticas Innovación, entusiasmo, cualificación y pasión por el trabajo bien hecho guían el día a día de los profesionales que integran la cadena que lleva su nombre Experto en técnicas empresariales y comerciales adquiridasydesarrolladasalo largo de su trayectoria, Joaquín Vicente posee un alto grado de conocimientoenel transporteautomotriz de la industria del automóvil, sindudaunadelasgrandes industriasenEspañayenEuropa. Le caracteriza su espíritu empresarialypolítico, liderazgo,experto enventas,estrategiademarketing, gestiónde proyectos, negociaciones estratégicas, análisis denegocio, análisis de datos, administración y logística. Hace más de 20 años empezó a ocupar puestos de dirección comercialydireccióndeoperaciones de dos grandes empresas. En el JoaquínVicente Fernández ORVIPAL TRANS Su compañía es líder en el sector del transporte automotriz en España Tesla, Audi, MG,Volvo, etc…Así como rentings: Leaseplan, Arval, Atesa, Avis, Europcar, Northgate, etc.. losprincipalesgruposdeconcesionarios en todo el territorio nacional, importadores, exportadores, con tráficos ferroviarios y marítimos. Su empresa ofrece servicios de marcode lacrisiseconómicahace diez años, fundó en solitario la mercantilOrvipalTrans,dedicada al transporte automotriz en España.Arrancandoconescasosrecursos,peroconlaabsolutaconfianza yapoyodel sector automovilístico español,entansolodiezañossitúa lacompañíaentrelasmásgrandes enelsectordeltransporteautomotriz en España con la flota propia más grande y moderna. Comercialmente todos los grandes fabricantes europeos cuentan con sus servicios, y tiene en su haber relevantes logros comerciales, dando servicioa losprincipales fabricantesdeautomóvilesennuestropaís: Seat,Ford,Volkswagen,Mercedes, Opel, Citroën, Peugeot, Renault, Joaquín Vicente Fernández con el diploma y el galardón PREMIOMEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL < ESPECIAL campa, almacenamientodevehículos, custodia y posterior distribución a concesionarios. ORVIPALTRANSestá consideradauna AgenciaInternacionalymantiene cientos de flujos comerciales con multitud de partners en todo el continente europeo. Nuevas instalaciones Orvipaleshoylaprincipalempresa del sector en España: cuenta conunamodernaflotapropia y el soportedeunaplantillademásde 200 profesionales y cientos de colaboradores indirectos. Actualmente tiene su sede central en Murcia, aunque ya prepara unas nuevasinstalacionesmuycercade las actuales preparadas para el gran crecimiento que la empresa está gestionando. Tras estos años de éxito, cuenta conelreconocimientodenumerososgalardonescomo:PremioAsecom a la trayectoria profesional, PremioFroetalaInternacionalización,PremioCámaradeComercio almejor servicionacional, Premio Diario LA RAZÓN a la excelencia empresarial, Medalla de Oro Ecovadis, quedando en el primer 5% entremás de 90.000 empresas europeas relacionadas con la industria auxiliar del automóvil. La empresa ofrece servicios de campa, almacenamiento de vehículos, custodia y distribución

8 Viernes. 3 de febrero de 2023 • LA RAZÓN Licenciado en Dirección y AdministracióndeEmpresas, Eduardo Ferrín Lahoz posee un MBA, MasterCourse Strategy–Balanced Scorecard, cursado en Harvard Business School;AuditordeCuentasporel Registro Economistas Auditores y Diplomatura en Estrategia Directiva por la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente es directorgeneraldeBodegasAALTO, en la Ribera del Duero. En su trayectoria profesional destacan sus puestos como fundador y CEO de ANDARA SOFTWARE BI, CEO en GRUPOMERSA, como director en la Unidad de Negocio de GRUPO GLA o su primer puesto como CFO en ANRO, S.A. AALTOnaceenelmesde febrero de 1999, en la prestigiosa zona El galardonado posa en el escenario Eduardo Ferrín Lahoz Aalto Bodegas yViñedos Director general de esta bodega de la Ribera de Duero, cuenta con larga experiencia en cargos de responsabilidad renciada, de muy alta calidad y fiel reflejo de diferentes pueblos, ensamblándolos al final del proceso de crianza para ganar equilibrio y complejidad. Labodegacontrolaen laactualidad130hectáreasdeviñasviejas de clones autóctonos de Tinto Fino, distribuidas en más de 200 parcelas ubicadas en nueve municipios pertenecientes todos ellos a la Denominación de Origen del Duero. Debido a las diferencias de altitud y climatología, los viñedos de cada emplazamiento tienen distintas fechas de maduración óptima y son vendimiados individualmente. Cada viñedo, sea propio o arrendado, es cultivado siguiendo lasestrictasdirectrices de los enólogos a lo largo de todo el año. Abogado colegiado 1119 del Ilustre Colegio de Abogados de Álava, este letradoestáespecializadoenDerecho Laboral y SeguridadSocial, terrenoen el que acumula ya másde20añosde experiencia y destacados éxitos profesionales. Licenciadoen Derecho por la Universidad de Navar ra, cuenta además, entre otras titulaciones, conunMásteren Dirección General por la IESE Business School- University of Navarraademásde ladiplomatuRaúl Barambones BK ETL GLOBAL Fundador y director general del despacho, es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social ra en el Centro de Estudios Jurídicos. El análisisdesudilatadatrayectoria loidentificacomounode los mejores abogados y empresarios del sector, hechocorroborado por los muchos reconocimientos recibidos, como el Premio almejorAbogado laboralistade España del año 2009, el PremioJoven Empresario de Álava2010(AJEBASK)y habiendo sido seleccionado como Finalista al Premio Nacional JovenEmpresario2014 (CEAJE). Raúl Barambones con el diploma y el premio vinícolade laRiberadelDuero. El objetivo fundacional deMariano García y Javier Zaccagnini en AALTO fue elaborar un vino que mostrase una personalidad difeLa bodega elabora sus vinos con uvas de 130 hectáreas repartidas en nuevemunicipios de la denominación ESPECIAL > PREMIOMEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL Licenciado enDirección yAdministración de empresas, completó su formación en varias universidades

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=