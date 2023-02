2023-02-02_IV Premios Excelencia Empresarial

2 Jueves. 2 de febrero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio Francisco Marhuenda dio el discurso de apertura graciasaExadiBusiness,Premioal Éxito por su Expansión en DistribucióndeProductosInformáticos. Por suparte, y siguiendocon la innovacióntecnológica,MarinaCastañopresentóaSoindeparaentregarles el Premio a la Compañía Líder enelDesarrollodeTecnología para laNeurociencia:Wionm. La construcción es uno de los sectores que más empleo genera y, por ende,másbeneficioeconómico.Porello,elsiguientereconocimientoestuvoligadoaesteárea: AniConstrucciones fuepremiada por su crecimiento empresarial dentro del sector. Unido a él, la sostenibilidad,unodelosmotores más innovadores por el que todas lasempresasestánapostando.por ejemplo, Aluminera Extrusión, que gracias a su compromiso por la descarbonización, LA RAZÓN lehaotorgadounode losgalardones del año. La gala de los IV Premios Excelencia Empresarial, presidida por el vicepresidente madrileño y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, reivindica el papel «esencial» de los emprendedores ¿Q ué sería de la economía sin los emprendedores y sus empresas? Son el motor de sectores como la construcción, la restauración, la tecnología, la sostenibilidado la educación –por ci tar solo unos ejemplos–,sectoresquemuevenel presente de la sociedad española, y que fueron algunos de los protagonistasenlosIVPremiosExcelenciaEmpresarialdeLARAZÓN.Una galaquecontóconlapresenciadel vicepresidenteyconsejerodeEducación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, el consejero delegado de LA RAZÓN,AndrésNavarro,yeldirector Francisco Marhuenda, y que tuvo lugar en la sede del periódico enMadrid. La periodista y escritoraMarina Castaño condujo una velada de homenajeal esfuerzo, lavirtudyel ingenioemprendedorqueseinició conlaspalabrasdeFranciscoMarhuenda. El director reconoció la importancia de caminar en función a los cambios que se presentan en cualquier compañía: «LA RAZÓNtambiénesunaempresay sabemos lo que es adaptarse e ir creciendo», expresaba durante su discurso de apertura. «Me sientoorgullosodeestar en unaComunidad, ladeMadrid,que arrastraal resto, y laclavesonustedes, lasempresas»,reconocíaMarhuenda. De estamanera, recordaba la importancia de las empresas privadas, más allá de las públicas. «¿Quépuedehabermásbonitoque reconocer el trabajobienhecho?», preguntaba el director. Y con estas palabras dio paso a los relatos de cada uno de los protagonistas. Los premiados ElprimergalardónfueparaRestalia Holding, Premio Trayectoria Empresarial enel Sectorde laRestauración a susmás de 20 años de experiencia.Seguidamente,Ossorioentregóel Premioa laExcelencia en el Sector Educativo al Colegio Internacional de Levante. LCN fue la siguiente empresa galardonadaconel Premioa laExcelenciaenelSectordelaAutomoción,yeneláreadelaconstrucción, ConstruplanConstruccionesyPlanificación recogió el Premio a la Excelencia a la Trayectoria Profesional en el Sector. Por su parte, el compromisoconelmedioambienteestuvomuypresentede lamano dePolestar, reconocidaconel Premio a la Excelencia a laMovilidad Sostenible. La tecnología también estuvo representadaenlavelada.Estavez, LARAZÓN premia al «mejor mosaico» de nuestros empresarios

3 LA RAZÓN • Jueves. 2 de febrero de 2023 IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL < ESPECIAL Enrique Ossorio fue el encargado de cerrar la gala con un discurso que reivindicó la ruta económica deMadrid Los premiados posaron junto a Andrés Navarro, FranciscoMarhuenda, Enrique Ossorio yMarina Castaño al final del acto «No vamos a permitir que nos impongan un modelo político y social fracasado en todos los lugares», dijo de Pedro Sánchez. «No vamos a permitir que nos impongan un modelo político y social que ha fracasado en todos los lugares del mundo», aseguraba, contraponiendo loqueensugobierno«tienen como sello de indentidad, la bajadadeimpuestos».Así,agradecía la postura de los empresarios, a los que denomina «el verdadero motor de la creacióndel empleo y bienestar»,unmotoralque«elGobierno tiene la obligación de ayudar».Ossorioreconocíalalaborde cadaunode los premiados y el estimulante recorrido que han hechohastahoy: «Tenemosunreconocidomosaicodelaeconomíaen España», se enorgullecía. Los IV Premios Excelencia Empresarialcerrabansunocheconun impecable cóctel y una foto de familia para inmortalizar uno de los galardones más reconocidos del año enelmundode la empresa. nuarconelevento,GuimeraSelect FruitrecogióelgalardónalPremio Calidad y Seguridad Alimentaria enProducciónFrutícola,mientras Canarias Submarine Link era reconocidaconelPremioCompañía LíderenComunicacionesSubmarinas.Porúltimo,MovialsafuedistinguidaconelPremioalCompromiso con la EconomíaCircular. Motor del empleo ybienestar El discurso de Enrique Ossorio, vicepresidenteyconsejerodeEducación y Universidades de la Comunidad deMadrid, cerró la gala tras la presentación de Marina Castaño: «Vuestro éxito es el éxito de todos, y beneficia al conjunto delasociedad», indicabaalospremiados. El político reconocía el papel jugado por la comunidad madrileñaenelconjuntodelEstado,al tiempoquecriticabalosobstáculos puestos por el Gobierno AtlanticOilStar, recordólaimportanciadecadaunode sus trabajadores. Porsuparte,elsector farmacéutico tuvosuespaciocon laparticipacióndeNovaelectronicaIberia, compañíapremiadapor ser Líder en el desarrollo integral de productos para el sector. En educación, Galicia Business School recibía el Premio Mejor Escuela de Negocios 2022: «Somos unos socios que estaban locos, unos trabajadores que seesforzaron,empresas quehanconfiadodesde elminutouno, aquellos que llenaron la primera promoción», recordaba su director, EduardoGarcía Erquiaga. A continuación Fersomatic obtuvo el Premio Experiencia y Garantía de Calidad en Soluciones Integrales de Vending. Para contiEl turismo también tiene su espacioenlaexcelenciadelpaís, yel principal ejemploen lagalase llama Uniite Travel, reconocido comouncasodeéxitograciasasu nuevo modelo de turismo personalizado.Elsiguientegalardón fue para SolucionesdeGestiónyApoyo a empresas, al que correspondió el Premio Soluciones de Calidad en Gestión de Proyectos Internacionales. «Sostenibilidad e innovacióntecnológicaes elbásicodeestacompañía. Seguimos apostandoyproduciendo».Con estas palabras, Alberto Reinoso, Chief Information & Innovation Officer de Sesé, agradecía su Premio Excelencia al Éxito Empresarial en la Gestión de Soluciones Logísticas Innovadoras. Por su parte, Cristian Gabriel HuertaGálvez,directorgeneralde FOTOS: DAVID JAR/GONZALO PÉREZ POR MIRIAMR. NOGAL

4 Jueves. 2 de febrero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL Adolfo González, Laura Quintana, Jonathan Quintana y Cristina Elías Pedro Jiménez, de Aluminera, junto aMaría Blanco Jorge Rodríguez y Cristian Huerta El director general de Soinde, Eduardo Jiménez-Carlés, con su equipo Brigitte Dascalu, Daniel Nicolae Ani y SimonaMaría Dogaru Carlos Gil y Bárbara Díaz Jennifer López y Enrique Lasso (Restalia Holding) Antonio Huertas, Borja Huertas, Luis Huertas y Alfonso López Agustín Conde, María Guiral y José María Delgado Carlos Suárez, Elena Rodríguez y Eduardo Ballesteros, de Canalink

5 LA RAZÓN • Jueves. 2 de febrero de 2023 IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL < ESPECIAL IreneMartínez, Sergio Guimera, Rosa Bielsa y Aarón Guimera Juan Carlos Cubeiro, Marina García, Eduardo García y Pedro García Stephane Le Guevel e Isabel Salas, de Polestar Lorenzo Caballero, Esther deMingo, Juan Carlos García yMireia Blas Juan Francisco Fernández (izquierda), con sus acompañantes Silvia López yMiguel Osuna, de Uniite Travel FranciscoMarhuenda, Enrique Ossorio y Andrés Navarro BlancaMarco y Alberto Reinoso representaron a Sesé David del Olmo, Lorenzo García y Álvaro Gómez Ana Belén Rodríguez, Yolanda García yMaría Jiménez (Exadi Business)

6 Jueves. 2 de febrero de 2023 • LA RAZÓN La historia de Restalia seremontaalaño2000 y va ligada a la de su fundador y único propietario, José María FernándezCapitán. Suandadura profesional arrancó en los años 90, cuando llegaron a España los conceptos de restauración americanos y gestionó, durante una década, tres franquicias de la ya extintaPizzaQueen.Fueenelaño 2000 cuando José María decidió emprendere iniciar supropiaandaduraempresarial transformando un local de tan solo 19 m2, ubicadoenHuelva,enunnegocio con una operativamuy sencilla y aunsoloprecio: cienmontaditos con pan recién hecho, a cien pesetas, con cerveza en cristal muy fría y una escenografía que recreaba el aire de las tradicionales tabernas andaluzas. Acababa de nacer 100Montaditos. El éxitode este local revelación le llevó a ofrecer franquicias de esta marca, un modelo de negocio que conocía en profundidad. Y triunfaron, porque hoy 100 Montaditos cuenta con más de 450 unidades de restauración en tres continentes. Si los primeros años su crecimiento fue firme y constante, la verdadera revolución llegó en 2008 con la Euromanía, su promociónestrellaquesiguevigente 15añosdespués,manteniendo la mayoría de su carta a 1 euro los domingos y los miércoles, y que la ha posicionado como una de las marcas más sociales y comprometidas con la democratización del ocio gastronómico. Al éxito de 100 Montaditos le siguiólacreacióndelaCervecería La Sureña Jarras y Tapas –con su cubodebotellines, unode los formatos más copiados–, TGB -(e Good Burger, la primera cadena dehamburgueseríaespañolacon un formato «massclusivity», y Panther Organic Coffee y Pepe Taco (2019), que cubren los segmentosdecafeteríasconproductos naturales y frescos y el «street mexican food» conuna llamativa oferta de cocktails, respectivamente. Hoy, Restalia y sus cinco marcas de creación propia cuentan con unas 700 unidades operativasenEuropa, Latinoamérica y Estados Unidos, y es la cadena de restauración organizada de origen español de referencia en el sector. Unmodelo innovador EnRestaliasetrabajalaneorestauración, un innovador modelo de negocio con franquicias flexibles para los emprendedores que dan en los próximos dos años con sus dosmarcasmadre: 100MontaditosyTGB. EnLatinoaméricacontinuará su ritmo habitual de crecimiento a t ravés de 100 Montaditosy tambiéndaráel salto TGB -(e Good Burger. En el plano nacional, Proyecto Bares será una de las iniciativas más ambiciosas. Desde su presentación hace solo unos meses yahaabierto localesbajoestesistema en ubicaciones como Sevilla, Cáceres o Madrid. Este proyecto consiste en dar una segunda vida a los bares de siempre, ofreciendo la posibilidad, tanto a sus propietarios como a nuevos emprendedores, de abrir su propio negocio en instalaciones que ya eranbaresmedianteuna franquicia de la compañía, lo que supone una importante reducción de loscostesdeapertura. Porotro lado, Restalia tienepuestoel foco en continuar potenciando su canal «delivery», no solo expandiéndose en los canales de deliverya travésdeagregadores, sino que prevé hacerlo a través de su propio canal de venta. Enrique Lasso de la Vega, consejero y director de Restalia, posa con el premio Proyecto Bares es una de sus últimas iniciativas, con locales ya en Sevilla, Cáceres yMadrid Restalia Holding De 0 a 100 en 20 años Premio TrayectoriaEmpresarial enel Sector de la Restauración, gestionamarcas como 100Montaditos o TGB respuesta al nuevo formato del consumidor. Con el aval de un gran grupo de restauración consolidado con más de 20 años de experiencia, la propuesta de Restaliaseenfocaenofreceraperturas de franquicias en un tiempomuy reducido y con obras desde los 200.000 euros, con una operativa y un diseño que permiten la polivalencia entre sus distintas marcas. El hecho de que Restalia no sea unaempresaparticipada,sinoque continúe después de más de dos décadas bajo el mando de su fundadorypresidente, JoséMaríaFernández Capitán, es una de sus grandes diferencias y uno de los rasgos que mejor la define. Sin duda,unvalorañadidoquelesproporcionaunagran independencia y flexibilidad y garantiza poder mantener intactos los mismos valores que teníanal principio. Prioridades estratégicas Restalia, que acaba de presentar suplanestratégicopara lospróximos tres años, ha definido como una de sus máximas prioridades la expansión internacional. El crecimiento fuera del territorio nacional es uno de sus principales objetivos, con Portugal como unode losmercadosclave. El resto de Europa también va a ser fundamental, con laprevisiónde abrir hasta diez «embajadas» en lasprincipalescapitaleseuropeas ► «Recibir estepremioes muysignificativopara nosotrosporquesupone el reconocimientoal esfuerzodemásde20 años. Nuestrocompromisoconel emprendimientoesfirme, creando oportunidadesde empleoydesarrollo; y connuestrosclientes. Trabajamosparaque nuestros localesseanun refugiodondesiempre vanapoder disfrutar de unociodecalidadaun precio inigualable. La creaciónde 100MontaditosydeRestaliamarcó unantesyundespuésen el sector de la restauraciónorganizaday queremosseguir revolucionandoel sector connuestrafilosofía ‘‘smart cost’’ ynuestra esenciadecalor refugio con lasociedad», declaróen lagala EnriqueLassode la Vega, consejeroy director internacional de RestaliaHolding. Un trabajo excelente y reconocido ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL Restalia fomenta la «neorestauración»: un innovadormodelo de negocio con franquicias flexibles

7 LA RAZÓN • Jueves. 2 de febrero de 2023 Antesdeincorporarse a la Institución Internacional SEK, en sus inicios en 1994, el Colegio Internacional de Levante se llamabaColegio Calicanto, y fue fundado en 1970por iniciativadeungrupode profesionalesde laeducación. Es un colegio privado y bilingüe, afincado en plena naturaleza en la urbanización Calicanto, a tan solo 20 minutos de Valencia. En él se forman alumnos desde los primeros cursos de Educación Infantil hasta segundo de Bachillerato Nacional e Internacional. de nuestros colegios persigue la formaciónintegraldeciudadanos sensibles, críticos y comprometidos. Este objetivo se consigue a travésdeunametodologíaabierta y flexible, basada en la armónica combinación de trabajo individual ycooperativoapartirdeproyectos que permiten un mayor conocimiento de la realidad que nos circunda y, al mismo tiempo, una toma de conciencia que estimula lamejora de la sociedad y la búsqueda de un crecimiento personalcontinuo.Personalizandoel proyecto educativo, atendiendo a las necesidades específicas de nuestros alumnos», puntualiza el directordeesteprestigiosocolegio en Valencia. Críticos y comprometidos Esta formación de personas sensibles, críticas y comprometidas, más allá de la gran calidad en la educación académica, es lo que hahechovaledoralColegiointernacional de Levante del premio a la Excelencia en el Sector Educativo. Un galardón que, como explicaJoséMaríaDelgado,«supone todounreconocimientoalalabor de toda la comunidad educativa, que vuelve a demostrar que estamos abiertos a toda experiencia encaminada al logro de nuestros fines, que no es otro que el de ser mejores». Un futuro mejor para todos pasa por mejorar cada generación. Para ello, y algo de lo que nadie puede tener dudas, es que las escuelas son un punto clave (si no el más importante) para formara losadultos responsables delmañana. Y esto lo tienenmuy claro los máximos responsables y profesores del Colegio InternacionaldeLevante. «Comose lleva realizandohasta ahora y frente al panorama de unmundo en continuocambio, esprecisopreparar al alumno para que sea capaz de ajustarse a las nuevas demandas atravésdevalores fundamentales como lahonestidad, la responsabilidad, la iniciativa y la creatividad, y suscitar en el alumno la reflexióncríticay lacapacidadde discernimiento», explica José MaríaDelgadoMateocomoresumen de su ideario. JoseMaría DelgadoMateo, director del Colegio Internacional de Levante «La educación de nuestros colegios persigue la formación integral de ciudadanos sensibles» Colegio Internacional de Levante El alumno, la medida de todo Premio a la Excelencia en el Sector Educativo, es miembro de la prestigiosa Institución Internacional SEK, con 131 años al servicio de la educación Escoger escuela siempreesuna decisión complicada para los padres.PeroelColegioInternacional de Levante es una opción segura por muchos motivos. José María Delgado, director del Colegio Internacional de Levante, destaca dos principalmente: «Los dos aspectos fundamentales, desde nuestropuntodevista, quehacen de este centro un centro inigualable son, por un lado, la constante actualizacióndelasmetodologías pedagógicas llevadas a cabo después de estudios exhaustivos por partedelainstituciónalaquepertenecemos, laInstituciónInternacional SEK, donde una multitud de profesionales se dedican en cuerpo y alma a este menester. Y, por otro lado, laposibilidadde interconectar y convivir, a través de intercambios, con compañeros y familiasdedecenasdecolegiosen países situados en tres continentes, sinsalirdenuestrainstitución, con las mismas directrices y con unmismo ideario, principios y fines. El alumno y sumundo son la medida de todo en la vida y la pedagogíade la institución», confiesa al hablar del centro. El proyecto educativo Como miembro de la Institución Internacional SEK, una de las redes de centros docentes mejor valoradadelmundoyenconstante ampliación, el Colegio Internacional de Levante cuenta con un proyecto educativo sólido que traspasa fronteras. «Laeducación Una red extendida por 17 países ► La Institución Internacional SEKestá formadapor 26colegios, dosuniversidadesy uncentrosuperior deestudiosyestápresente en 17países. «Nuestroprincipal objetivoes ofrecer anuestrosalumnos laexcelencia académica, y lasherramientasyhabilidades paraenfrentarseacualquier retoquesurjaen estemundoqueestáencontinuocambio», explica JoséMaríaDelgadoMateo, director del Colegio Internacional deLevante. IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL < ESPECIAL

8 Jueves. 2 de febrero de 2023 • LA RAZÓN «Para mí, como fundador de la empresa, es una gran satisfacción este galardón.Esunreconocimientoal trabajo, la ilusión y el tesón puestosportodoslosquesonyhansido partícipes de este proyecto. Estas son las cosas que te animan a seguir en la misma línea. Gracias». Así agradecíael premiorecibidoa la Excelencia Empresarial en el Sector de la Automoción el director general de LCN, Lorenzo Caballero del Nuevo. Al bajar del escenario, también posiciona como proveedor de referencia dentro del sector automoción», asegura Lorenzo Caballero. Y lo consiguen, como si de un engranajesuizose tratara, aunandoel talentodesusempleados, su capacidad de diseño, el conocimiento de sus tecnologías y un enfoquedirectoalcliente. «Deahí nuestro convencimiento de que nos queda mucho camino que recorrer junto connuestros clientes», comenta. Expansión internacional LCNnaciódeunaformamuymodesta a finales los años 80 para atender las necesidades de la industria local del sector del automóvil. Muy pronto, se abrió al mercado nacional y a continuación, al mercado exterior. Hasta llegaral díadehoy, cuandoel 82% desusventas totalesprovienende la exportación. La actividad la desarrollan en unas instalaciones de 20.000 m2 enGuadalajara, con una plantilla media,esteúltimoaño,de240empleados.Desdeallí seatiendende inmediato las necesidades de todossusclientes.«Nuestroobjetivo es mejorar la productividad y el nivel de lamano de obra especializada a través de la formación continuaconelfindeconseguir la competitividadnecesariaparahacer frente a los retos del sector. Y esto lo hacemos estableciendo estrategiascorporativas,competitivas y funcionales como método de conseguir y llevar a cabo los objetivos que nos permitan ser referentesenelsectordelautomóvil en todas aquellas tecnologías que se integran en LCN», apunta Lorenzo Caballero. Y como ha comentado, todo pasa por dar respuestas a las necesidadesdesusclientes,partiendodeunfirmecompromiso, tanto con los clientes comocon losproveedores, algo que les permite mantener relacionesamedio-largoplazo, encadenandoproyectos consecutivos. OtradelasdiferenciascompetitivasdeLCNrespectoasucompetencia es la variedad de tecnologías integradas en la planta (estampaciónconvencional,corte fino,rectificadodesuperficiesplanas, fundición inyectada de aluminio, mecanizado, inyección de plástico y montaje de diferentes funciones o dispositivos). «Esto nos permite desarrollar ymontar, en interno, dispositivos o funcionescomplejas, algomuyvalorado pornuestrosclientes»,explicaLorenzoCaballerodel Nuevo, director general de LCN. Lorenzo Caballero del Nuevo, gerente, y Juan Carlos García, director comercial de LCN LCNDe Guadalajara al mundo: la última tecnología para el automóvil Premio a la Excelencia Empresarial en el Sector Automoción, son proveedores de referencia de productos con alto valor añadido y soluciones integradas reconocía(mirandoalfuturo)que, sin ser un camino fácil, seguirán dando pasos en la misma dirección y con la misma firmeza que lesha llevadohastaestepunto. «A pesarde lasituaciónenlaquehoy seencuentranuestrosectormotivada por el cambio de lasmotorizaciones, y todoestodentrodeun escenario poco favorable a nivel mundial por distintos motivos, el sector del automóvil es un sector estratégico que irá remontando dentro de este año. Por estemotivoesporloqueLCNyaestáinmersa en un plan técnico comercial para acometer nuevos proyectos de nuestros clientes relacionados conel vehículoeléctricoyquenos haceverel futuroconoptimismo», añade. LCN ofrece a sus clientes del sector de la automoción productos con alto valor añadido y soluciones integradas. Para hacerlo, se involucran con ellos desde el desarrollo inicial hasta el de sus productos. «Nuestra fortaleza se basa en el dominio del amplio portfolio de tecnologías de las quedisponemosdentrodenuestras instalaciones, pero también de nuestra capacidad de integración de las mismas, lo cual nos «Establecemos estrategias para conseguir los objetivos que nos permitan ser referentes» «Nuestra fortaleza se basa en el dominio del amplio portfolio de tecnologías de las que disponemos» ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL

9 LA RAZÓN • Jueves. 2 de febrero de 2023 Construplan es una empresa canaria de reconocidoprestigio enel sectorde lapromocióndeviviendas y construcción de todo tipo de obras de diferente índole, siendo también uno de los grupos más reconocidosenCanarias. «Llevamos en el sector de la construcción más de 30 años de trabajo bien hecho, con unos pilares sólidos y una estructura perfectamente organizada, la cual nos permite ejecutar con éxito cualquier tipo de trabajo en todo el Archipiélago Canario», comenta AdolfoGonzálezMedina, gerente de Construplan. Por ello, enConstruplansehan comprometido a proporcionar soluciones integrales en la construcción de viviendas y obras cicon losmejores aporta valor y diferenciación, por loqueseleccionamos de manera cuidadosa a nuestros colaboradores a la hora de ejecutar las obras», asegura el gerente. «Recientemente hemos renovado nuestras oficinas con un diseño diferenciador, resaltando en ellas nuestros objetivos en las promociones de viviendas». Por otro lado, Construplan sehaembarcadodesdehaceunos años en una estrategia de digitalización de todas sus áreas, aportando eficiencia y eficacia en todos sus procesos. Construplan también estámejorando la eficiencia de su parte energética invirtiendoenplantas fotovoltaicas y llevando una estrategia de responsabilidad con el medioambiente. «El futuro de Construplan es el crecimiento constanteyprogresivo, adecuando todas sus áreas a la digitalización, punto fundamental que consideramosqueaportavaloral cliente. Indispensablees también mantener y mejorar la profesionalidaddetodos losdepartamentos de la sociedad y que genere seguridad a sus clientes», añade el gerente de Construplan. Autorretrato Construplanes una sociedadque se crea en los años 90 de la mano de su fundador, Santiago Quintana, aunque todo comenzó en los años80,cuandoenunprimermomento Santiago se dedicaba a la fabricacióneimpermeabilización depiscinasenlosdiversoshoteles y apartamentos que existen en GranCanaria.Deahí, surgían trabajos de obra que complementaban la fabricación de las piscinas y, a raízde esos trabajos, se iniciaba enel sector de la construcción. Pocos años después construyó su primera promoción propia de viviendas,conloqueseconsolidaba ya en el sector de promoción y construcción. Porotro lado, elmercadocanario necesitaba de constructoras conunperfilmásprofesionalizado con respecto a la media para generar confianza y seguridad a sus clientes. Esta es la clave del crecimiento y excelencia de la marca Construplan. Jonathan Quintana Suárez, director general de Construplan, posa con el premio «Llevamos en el sector más de 30 años, con unos pilares sólidos y una estructura organizada» Construplan Seguridad y eficacia en la construcción canaria Premio Excelencia a la Trayectoria Profesional en el Sector de laConstrucción, es líder en el desarrollo de soluciones integrales de vivienda y obra civil viles, ajustadas siempre a lasmás avanzadas tecnologías y normas de calidad, que permitan satisfacerampliamente lasnecesidades y expectativas de sus clientes. «Gracias a nuestro equipo de colaboradores, apoyándonos en una administraciónágil y confiable, y con un abanico de producOrgullo y homenaje al fundador ► «Estepremio representa losmásde40añosde perseveranciaydedicación del fundador del Grupo Construplan, Santiago QuintanaGonzález. Para nosotrosesel reconocimientoal esfuerzo inagotable, visióny tenacidaddeSantiago, queconsu labor ha formadoungrupoempresarial degran tamaño, superandoconoptimismo los innumerablesmomentos complicadosqueha tenido quesuperar», agradece AdolfoGonzálezMedina, gerentedeConstruplan. tos y servicios de construcción acorde con las necesidades del mercado,mantendremosnuestro liderazgo y nuestra contribución al desarrollo económico y social de Canarias, con un alto nivel de rentabilidadyproductividadque permita la retribución adecuada de nuestros clientes internos y externos, así comode lasociedad engeneral. Somosunacompañía responsable, eficienteycompetitiva, comprometida con la calidad, la seguridad, la salud y el medioambiente. Estaes la forma que tiene Construplan de contribuir al desarrollo de sus empleados, al respecto del medioambiente y la seguridady saludenel trabajo», detallaAdolfoGonzález sobre la empresa. Construplan es unamarca que aporta un valor diferencial a la competencia debido a la profesionalización de todas sus áreas, aportandoseguridadyconfianza en las obras que ejecuta. La promoción de viviendas que realiza son proyectos de edificios con estilomodernoyvanguardistade la mano del estudio de arquitecturaROOMCSTUDIO. «Trabajar IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL< ESPECIAL

10 Jueves. 2 de febrero de 2023 • LA RAZÓN ElorigendePolestarexplica su razón de ser: es una marca de alto rendimiento 100% eléctricasuecaquenaciócomomarcadeRacingen1996; después Volvo la compró en 2015 para desarrollar su lado más deportivo; y, en el 2017, volvió a ser independiente, compuesta en parteporcapitalde lapropiamarca Volvo. LanzaronlamarcaenEspañael pasadomes demayo de 2022 con el objetivo clarode acelerar ypromover lamovilidad100%eléctrica y convertirse en actor principal dentrodeesteprocesodecambio. «Nuestroposicionamientoespremium. Con Volvo, a día de hoy, mantenemosmuchas sinergias y, dehecho,nosapoyamosensured de postventa para poder poner a disposición de nuestros clientes más de 80 puntos repartidos por todoelpaís,yasí facilitarles lavida en todo momento», asegura Stephane Le Guevel, Managing Director de Polestar Iberia. presión comercial. Todo ello nos haceserúnicos»enelmercadodel automóvil. Y único también es el ganador del premioa laExcelenciaenMovilidad Sostenible, que recayó sobrePolestar.«Estamosmuyfelices de que en el poco tiempo que llevamos en España la prensa haya entendido a la perfección lo que nos caracteriza. El premio a la ExcelenciaenMovilidadSostenible, que es nuestro leitmotiv, nos parecemásquecoherente»,prosigue Stephane Le Guevel. Polestar y futuro Polestar quiere seguir su expansión internacional, esperando estar en30paísesal final deesteaño 2023, así como lanzar los tres vehículos que han anunciado de aquí al 2026, tras el Polestar 1, el Polestar 2 y el recién presentado Polestar 3. «Por otra parte, tenemos un proyecto que es crucial para nosotros y sintetiza nuestra filosofíadevida:elproyectoPolestar 0, cuyo objetivo es cambiar la manera de fabricar los coches eléctricos para que sean neutros enemisionesdecarbonodesdeel inicio. Esto lo conseguiremos a travésde lacolaboraciónde todos los agentes que intervienen en el desarrollo y la cadena de valor, haciendotodoloposibleporcrear unvehículosinimpactoclimático realenlugardeseguir losprocesos tradicionales de plantar árboles para su compensación», prevé Le Guevel. Enestesentido, lacolaboración conCirculormarca un precedenteúnicoenmateriadetransparencia enel sector del automóvil. Así, a través de la plataforma de Blockchain, sepuedenrastrear lasmaterias primas empleadas en la produccióny repuestos, especialmentedeaquellosmaterialesque tienenun impactonegativo sobre el medioambiente o los derechos humanos. Gracias a ello, Polestar ya ha logrado reducir las emisiones de gasesdeefectoinvernaderoun6% por cada vehículo vendido en 2021.«Másallá,elobjetivoescrear elprimercochesinimpactoclimático real en el año 2030», augura Stephane Le Guevel. Stephane Le Guevel, Managing director de Polestar Sus vehículos destacan por su alto rendimiento, el lado deportivo y la tecnología que están en su ADN Polestar El coche del futuro es eléctrico y ya está aquí Premio a la Excelencia enMovilidad Sostenible, es la marca premium sueca de vehículos 100%eléctricos Loquecaracterizaaestaempresa, enprimer lugar, es el hechode que se trata de mucho más que una marca que comercializa coches 100%eléctricos. Suprincipal objetivoescambiarlasmentalidades de los conductores presentes y futuros y promover el paso a la movilidad eléctrica sostenible, guiandoyacompañandoasus futurosclientesparahacerles tomar conciencia de la importancia que ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL tiene esta transformacion para el biendenuestroplanetay las futuras generaciones. Por otro lado, hay que destacar el alto rendimiento de los vehículos Polestar, ya que el lado deportivoestá suADNdesde los inicios, así como su tecnología: «Fuimos los primeros en embarcar Google AutomotiveServicesytodoellosin olvidar la fuerte personalidad en cuantoal diseño.Dehecho, nuestroCEOesdiseñadordeprofesión, así que el diseño está encadauno de los detalles que componen nuestrosproductos»,confiesaStephane Le Guevel. Por último, añade el Managing Directordelaempresa,«cabedestacar nuestro particular modelo de negocio ‘‘figital’,’ es decir, mezcla de físico y digital: aunque la compraserealizaúnicamenteonline, ponemos a disposición de nuestrosclientes losSpaces, lugares semejantes a galerías de arte en los que pueden ir a ver, probar y,endefinitiva,vivirunaexperiencia Polestar sin ningún tipo de

11 La Razón • Jueves. 2 de febrero de 2023 Exadi es una empresa con sede en Albacete especializada en ladistribucióndeproductos informáticos (consumibles, hardware y accesorios), materialdeoficina,papeleríayservicios generales. ElequipodeExadiestácompuestoporlosmejoresprofesionalesdel sector,complementandoeltalento jovenconpersonaldeampliaexperienciaenestecampo. Esta fórmula de éxito ha llevado a la empresa no soloa liderar elmercadonacional, sinoaserunafirmadereferenciaaescala internacional, desarrollando especialmente su mercado enEuropa y enSudamérica. Han pasado casi 15 años desde queExadi nació. Es, ante todo, una empresa comprometida conel canal,cuyavisiónesserlíderglobalen distribución. Establece una relación de confianza mutua con los principales fabricantes del sector, loscualesconocensucapacidadde distribución. Comercializamás de 30.000productosdelasprincipales marcas como HP, Epson, Brother, Canon, Kyocera, Xerox, Lexmark, Samsung, Stabilo, Oxford, Edding, Pilot, Uni Ball, Faber Castell, Bic, Staedtler…entreotros. Exadi ofrece un servicio integral especializado y un stock permanentedeartículosquedanrespuesYolanda García Palacios, directora demarketing, fue la encargada de recoger el premio Exadi Business Servicio integral paramás de 6.000 clientes Premio al Éxito por su ExpansiónenDistribuciónde Productos Informáticos, suma 30.000 artículos en su catálogo lasnecesidadesde sus clientes. Exadi no trabaja para el consumidor final, sinopara el canal dedistribución. Sus clientes son fundamentalmentecentros y tiendasde informática, papelerías, suministradores de material de oficina y escolar,marketplace,empresasde servicios y suministros industriales… Para ello, pone a su disposición del público su plataforma tecnológicaconelfindecolaborar activamente en el crecimiento de sus negocios. Así, siguiendo la línea llevada hasta ahora de generar valor añadido, han conseguido consolidar el crecimiento que ha llevado a Exadi a situarse entre las mil empresas de mayor crecimiento de Europa, como así lo publicaba el diario económico internacional «Financial Times» en el informe especial que cada año realiza sobre las empresas europeas con mayores tasas de crecimiento. Parafigurar eneste informe, estas deben ser independientes y no filialesdeningunaotracompañía, como es el caso de Exadi. Solamente49empresasespañolas tuvieronpresenciaen la6º edicióndelrankingFT1000publicado en marzo de 2022, entre las que Exadi se encontraba con una tasa de crecimiento absoluto del 190,28% iv premios excelencia empresarial< Especial taa lasnecesidadesdesusclientes. Graciasasuplataformatecnológica están integrados con los fabricantes, lo que son capaces demostrar las novedades y disponibilidad de productoen tiempo real. Innovación continua Están en un proceso continuo de innovación desarrollando sistemas informáticos basados en las últimas tecnologías (HerramienPor todos los valoresque respaldanaestaempresaesporloqueha sido galardonada con el premio al Éxito por su Expansión en DistribucióndeProductosInformáticos. «Estepremiosuponeungranreconocimiento al esfuerzo de todo nuestro equipo y unaliciente para continuar con una gran proyección», agradeció Yolanda García, directora de marketing y comunicacióndeExadi.Yañadióquecontinuarán con su «plan de crecimientoestratégicoconlaprevisión de alcanzar, en los próximos tres años, un crecimiento por encima del 15%anual». Exadi crece contigo. www.exadi.es. El último paso que ha dado Exadi ha sido ampliar su oferta para incluir productos de hardware informático tas de integración API REST, Serviciosweb…)ofreciendolasmejores soluciones. El últimogranpasoquehadado Exadihasidoampliarsuofertapara incluirtambiénproductosdehardware informático. Se trata de un mercadomaduro,peroelhechode poderofrecerunservicio integral y convertirseensuproveedorúnico, esunarmamuyimportante,yaque, así, cubren la práctica totalidad de Exadi está entre las empresas quemás crecen en Europa, con uncrecimientoabsoluto del 190,28%

12 Jueves. 2 de febrero de 2023 • LA RAZÓN SoindeSL,conlaexperienciayconocimiento de sus empleados enel sectorde losdispositivos médicos desdehacemásde30años, esuna pequeña empresa que desarrolla una tecnologíapatentada llamada WIONM(Wireless IntraOperative Neuro Monitoring) que aportará una solución coste-efectiva a la prácticaquirúrgica.«Elobjetivode Soindeesproporcionarunabordaje de los cirujanos a los pacientes quirúrgicosde forma inalámbrica, optimizando los recursos de los neurofisiólogos,incrementandola seguridadde los pacientes y reduciendo costes», puntualiza Eduardo Jimenez-Carlés Gil-Delgado, director general. La empresa inició su andadura enenerode2009y,desdeentonces, hadirigidosusesfuerzosyrecursos a la aportación de valor añadido a profesionales sanitarios, la comunidad científica y pacientes especializándose enNeurociencia. Todos ellos ya se benefician de las técnicas, novedades y tecnología que proporciona al Sistema SanitarioPúblicoyal SistemaSanitario PrivadodeEspañayPortugal,entre otros países. Tiene en su ADN el interés y la motivación en desarrollar y poner enelmercadonuevas tecnologías. WIONM (Wireless Intraoperative Neuromonitoring),deSoinde,está siendo reconocida por los más prestigiosos centros tecnológicos, tanto privados como públicos. También ha obtenido premios y menciones de instituciones como elMIT, laComunidaddeMadrido Madrid Visión, y ha sido galardonada conel Sellode Excelencia en InnovaciónDisruptivaenMedical Devices por laComisiónEuropea, y el Sello de la Comisión Europea Eurostars,ademásdehaberrecibidoelPremioNacionaldeTecnología, el PremioNacional de Investigación, Ciencia e Innovación y el European Award in Medicine. «También se nos reconoce cada año comounode losmejores partners de nuestros proveedores, y cliente muy profesionalizado, ya seael sistemasanitarioounhospital, y enfocado en una atención muy personal hacia el profesional médico,quirúrgico,deenfermería y el departamento de ingeniería médica para ser su soporte diario, ya sea en quirófano, consultas o laboratorio. «También incluimos nuestro compromiso con el resto de profesionales del sector sanitario, como la administración y servicios auxiliares, ofreciéndoles las solucionesnecesariasyadecuadas a sus necesidades, ya sean de urgencia ono», apuntan. Soinde, además, es la única empresadenuestroentornoquecubre todo el espectro de la Neuromonitorización, desde la prueba más sencillaybásica,comopuedeserun EEG, a lamáscomplejade lasNeuromonitorizaciones o cirugías de Estimulación Cerebral Profunda. Deesta formadanunservicio integralalhospital, «mejoramos laactividad médica y la atención a los pacientes, proporcionando a los sistemaspúblicos yprivadosde salud una tecnología-coste eficiente. Nuestropróximoobjetivoes poner nuestrodispositivopatentadoWIONM(WirelessIntraOperativeNeuro Monitoring)enelmercadoloantes posible para que puedan beneficiarse lospacientes». Pero también su intenciónes seguirinnovandoconeldesarrollode nuevos dispositivos enfocados en solucionesparalaneurociencia,sin dejardeatender sunegocioprincipal en España y Portugal. «De este modo, queremos continuar creciendo en la neuromonitorización yconvertirnosenloslíderesdelmercado,mejorandoalavezlaactividad médica, la atención a los pacientes y proporcionando a los sistemas públicos y privados de salud una tecnología-coste eficiente y respetuosaconelmedioambiente»,concluye Eduardo Jimenez-CarlésGilDelgado, director general de Soinde. Eduardo Jiménez-Carlés saluda a FranciscoMarhuenda antes de recibir su premio de servicio en su tratamiento; los sistemas públicos y privados de salud porque obtienen dicha tecnologíadeúltimageneraciónaun precio e inversión justa», agradeció el director general. Profesional ypersonalizado La propuesta de valor de Soinde está orientada en un servicio al Soinde SL Tecnología inalámbrica al servicio de la Neurociencia Premio a laCompañía Líder enDesarrollo de Tecnología para laNeurociencia: WIONM, también distribuye y vende otros dispositivosmédicos «Gracias a la tecnología que aportamos, los pacientes son los principales beneficiados» «Somos la única empresa de nuestro entorno que cubre todo el espectro de la neuromonitorización» ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL todo esto es gracias a nuestramotivación, compromiso y esfuerzo porintentarmejorarcadadía»,aseguraEduardo Jimenez-Carlés. Y a estas, se les debe sumar una motivación más, la de haber sido galardonadospor LARAZÓNcon el premio a la Compañía Líder en Desarrollo de Tecnología para la Neurociencia:WIONM.«Estepremio, junto con los anteriores, nos dalaenergíanecesariaparaseguir centrados en dar nuestra mejor versión cada día a nuestros clientes, colaboradores y proveedores. Graciasalatecnologíayelservicio que aportamos, los pacientes y el sistemadesaludson losprincipalesbeneficiados: lospacientespor tenerunamejoratenciónycalidad

13 LA RAZÓN • Jueves. 2 de febrero de 2023 ANI Construcciones es algomás que una empresa constructora. Así lo define Daniel Nicolae Ani, CEO y fundador de ANI Construcciones. Y añade que «somos un equipo con un gran nivel profesional altamentecualificadoen construcción y obra civil, en el que combinamos experiencia e innovaciónparaalcanzarnuestro objetivo, que no es otro que el de obtener,díaadía, laexcelenciaen el trabajo, llegando a ser lamejor opción en el segmento de la edificación». Ymuy desencaminados no deben ir en esta hoja de ruta que les marca puerto al que llegar, ya que este año se han alzado con el premio al Crecimiento Empresarial en el Sector de la Construcción. «Para ANI Construcciones y para mí, este premio es un orgullo. Es gratificante recibir el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de tantos años. Ynosolome refieroa mi esfuerzo personal, sino tambiénal de todoel granequipoque conforma ANI Group», comentó el CEO al bajar del escenario tras recibir el galardón. Daniel Nicolae Ani fundó ANI Construccionesenelaño2011.En estetiemposehamultiplicadopor cuatro el equipo de trabajadores en la empresa hasta alcanzar las 170 personas. Por este motivo, también se han visto obligados a ampliar lasoficinasyabrirnuevas delegaciones enMadridyAlemania, ampliando incluso las líneas de negocio para dar respuesta a cadaunade lasnuevasexigencias de losmercados. ANI Construcciones ha culminado con éxito proyectos constructivos de características muy diferentes en todo el mundo, cubriendo las necesidades del merponemos de un equipo de profesionales comprometidos y con unalargaexperiencia.Esteequipo eselquenospermitedar respuestaa lasnuevasexigenciasyconseguir excelentes resultados en nuestra actividad constructora», describe el CEO y fundador. Dejandoatráselpasado,disfrutando del presente ymirando haciael futuro,elobjetivoquetienen planteado desde ANI Construcciones pasa no tanto por cambiar o evolucionar, sino en seguir mejorando un trabajo que ya ha sido reconocido tanto con el premio que se les entregó en la pasada gala de los premios, comopor sus múltiplesclientesquehanquedado satisfechos con su trabajo. «Queremos seguir creciendo como empresa constructora, poniendo en valor la satisfacción de nuestros clientes, ofrecer lamejor calidad, el conocimiento técnico, el rigorprofesional, laexperiencia y el compromiso con el trabajo eficiente», concluye. Daniel Nicolae Ani durante su discurso tras recibir su premio ANI Construcciones Excelencia y resolución Premio al Crecimiento Empresarial en el Sector de laConstrucción por sus diez años de trayectoria cado en todo tipode proyectos de construcción. Aquí podemos incluir desde grandes proyectos de edificacióndeviviendas, rehabilitaciones integrales de edificios, o reformas de oficinas, locales comerciales, obra civil, etc. Y todos estos trabajos se basan en premisas precisas que son de obligado cumplimiento. Un ADN quepasadeunos aotros yquegarantiza la excelencia enel trabajo, la rápida resolución de los posibles imprevistos y la entrega en el tiempoacordado. «Nos caracterizamos por tener una alta capacidad para resolver cualquier problemaenelmenortiempoposible. Ysiempreprimamos lacalidad, la seguridad y el cumplimiento de losplazosprevistos»,detallaNicolae Ani. Máxima calidad Todo ello no se podría conseguir sin un equipo humano a la altura de lasexigenciasde laempresa, es decir, de lamáxima calidad. «Dis- ►El fundador yCEOde ANI Construcciones, Daniel Nicolae Ani, llegó a España en 1998, con 19 años, desde Rumanía, su país natal. Estabamovido por su inquietud y con un objetivo claro: crear su propio futuro. El problema es que no tenía experiencia laboral y tampoco conocía el idioma. Tras numerosas experiencias profesionales como transportista o pastor, comenzó su trayectoria como peón en una pequeña empresa, empezando su especialización en el sector constructivo. En 2011 constituyó ANI Construcciones y Contratas S.L. Desde entonces, en estosmás de diez años, el auge de la compañía se ha plasmado en un crecimiento progresivo, formando una nueva estructura de empresas bajo el nombre de ANI Group, un grupo empresarial diversificado y a la vez especializado. Crecimiento progresivo IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL< ESPECIAL «Nos caracterizamos por tener una alta capacidad para resolver los problemas en el menor tiempo posible» «Este premio es un orgullo. Es recibir el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de tantos años»

14 Jueves. 2 de febrero de 2023 • LA RAZÓN levanteparalacompañíaimpulsa y refuerza nuestromodelo de negocio, porque no solamente incluimos la rentabilidad, sino que vamos más allá: entendemos como parte de nuestro beneficio el ser una empresa sostenible y comprometida con el medioambiente», asegura. Y es que todas sus acciones pivotan en este sentido, siendo lo que realmente les hacediferentes.«Porello,nuestros clientes,proveedoresyempleados valoran positivamente nuestra política sostenible», comenta Pedro Jiménez. Esteañohansidogalardonados con el premio a la Sostenibilidad y Medio Ambiente: Compromiso conlaDescarbonización.«Recibir estepremionosanimaaseguiren Aluminera es una industria de fabricación a medida de perfiles extrusionadosdealuminiopara diferentesaplicaciones industriales y con diferentes aleaciones. Fabrican para diversos sectores como movilidad (bicicletas), ferroviario, renovables (solar, fotovoltaico, eólico), protecciónsolar, arquitectura, maquinaria industrial, automoción o centros de control para la NASA, entre otros. «El objetivo de Aluminera es ser una empresa que supere las expectativas de sus clientes, respetuosaconsusempleados, colaboradora con sus proveedores, comprometida con la mejora de nuestroentornomedioambiental la estrategia trazada dentro de las directricesdelacompañía.Forma parte de nuestra filosofía como empresa, y que sea reconocida es unpremioparatodoelequipohumanoqueformamospartedeeste proyecto. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, la sostenibilidad y la economía circular, en la que estamos focalizados con la reducción a 0 emisiones para el año 2050. Entendemosnuestrapolíticayestrategiacomounaaportaciónmásde mejora a la sociedad: devolverle enformadecompromisosostenibleunmejorfuturoalassiguientes generaciones»,agradecióelpresidente de la compañía. Unpocomás cadadía Perolejosdequedarsesatisfechos con loquehanhechohasta ahora desde el punto de vista de la descarbonización, la empresa sigue avanzando. Y es así porque están realmentecomprometidosconlas inversiones de mejoras en sostenibilidad, eficiencia energética y economíacircular,teniendocomo horizonteparael año2030conseguir la neutralidad climática, con lacertificacióndelahuelladeCO2 de forma anual y 0 emisiones en 2050,comocomentóelCEOyPresidente. «Paraello, estamos llevandoun plan de actuación que incluye avancesimportanteseneficiencia energética; lasustitucióndetodos losproductos yelementosque intervienenenlacadenadeproducciónporproductos sostenibles; la eliminacióndeplásticos ennuestra cadena de embalaje; o reciclar el 100% de toda nuestra chatarra dealuminiobrutopornuevobillet dealuminioreciclado.Paraqueos hagáisunaidea:unsolokilogramo dealuminiopuedeser reutilizado constantemente, esdecir, nuestra materia prima es infinitamente reciclable», aseguró Pedro Jiménez. A lo que añadió que «desde unaópticadecrecimientoempresarial, tenemos que ganar mayor tamañoenel aumentode lacapacidadproductivadenuestraactual fábrica de Granollers-Barcelona, ypensamosdeunamaneraambiciosa en realizar nuevas compras que aporten valor a la compañía durantelospróximosaños.Elplan director2023-2025contemplaeste escenario de acción para la empresa», concluye. Pedro Jiménez, presidente de la empresa, posa con el galardón Aluminera Unmaterial infinitamente reciclable Premio a la Sostenibilidad yMedioAmbiente: Compromiso con laDescarbonización a esta empresa de Granollers y rentable para sus accionistas. Tenemosunamentalidadsostenible 360º, es decir, toda nuestra política y estrategia empresarial está orientada en esa dirección», explicaPedroJiménez,presidente y CEO. Modelo sostenible De hecho, la principal característicadiferenciadoradeAluminera, ademásde latipologíadeproducto que fabrican, es su modelo de negociosostenible, yaquehasido la primera empresa del sector en Españaquehacertificadosuhuella de carbono, habiéndoles otorgado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográficoelcertificadodeempresa sostenible. «Este hecho re- ►Aluminera Extrusión SA. fue creada el 22de febrero de 2018. Meses después compró su primera fábrica, adquiriendo las instalaciones de la antigua compañía Exal S.A. de Granollers (Barcelona), cuya fabricación y distribución de perfiles de aluminio comenzó en 1986 yfinalizó en 2017. Aluminera nació para lanzar ydesarrollar un proyecto industrial dentro del sector del aluminio en España. La empresa inició su actividad el 1 de octubre de 2018. Hoy, Aluminera cuenta con unas instalaciones de 18.000 m², una capacidad productiva de 12.000 toneladas anuales (de las cuales se exporta el 70%al mercado europeo), especialmente a ocho países. SobreAluminera Extrusión ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL

15 LA RAZÓN • Jueves. 2 de febrero de 2023 El proyecto Uniite Travel comenzó en 2019 desarrollando una nueva manera, totalmente disruptiva, en la organización y distribución de viajesvacacionalesenelmercado, directamente al cliente final o a través de agencias de viajes tradicionales,asícomounaplataforma única y totalmente innovadora. «Después de más de 25 años de experienciaytrabajoenunadelas principalescompañíasdeturismo nacional, me decidí a emprender este proyecto con la firme intenciónderevolucionar lamanerade distribuir y disfrutar de los viajes engrupooviajesprogramados. ¡Y así ha sido!», recuerda Miguel compartir un viaje favorito antes dereservar,oinvitaraotrosmiembros de la comunidad a que se unan a su grupo una vez hecha la reserva. La plataforma, igual que ocurreconlosviajes,solopropone uniitravelers afines entre sí y muestraunabrevedescripciónde cadaunodeellos yde sus gustos y aficiones coincidentes para confirmar que se trata de gente como tú», destaca el CEO. Además, Miguel Osuna asegura que, a muy a corto plazo, dispondrándeApp.Actualmente laestán acabando de desarrollar con las mismas funcionalidades que contiene laweb, así comounasistente deviaje,agendasdealertasendestinos, recomendaciones de contenidos de interés, actividades adicionalesendestinoy,porsupuesto, funcionalidades para la Comunidad Uniitravelers con pushups y valoracionesdelrestodeusurarios durante el viaje. «Además, queremos abordar la posible expansión aotrosmercadosemisores,porque el mismo producto y/o proveedores son válidos para cualquier usuario que comparta edades próximas,circunstanciaspersonales,gustos,aficionese,incluso,profesiónalolargodetodoelmundo», concluyeMiguel Osuna. Miguel Osuna posa con FranciscoMarhuenda y Enrique Ossorio «El algoritmomejora la experiencia del viajero frente a losmodelos existentes que se prestan al público» Uniite Travel Cómo viajar en lamejor compañía Premio al Caso de Éxito al NuevoModelo de Turismo Personalizado, por revolucionar el mercado de los viajes con su algoritmo «Grado de Afinidad» Osuna, CEOy fundador deUniite Travel. El suyo es un modelo que permiteadecuar loscontenidosdeun viaje al perfil de cada viajero y reunirles bajo un mismo perfil graciasaunalgoritmollamadoGrado de Afinidad. «Estomejora demanera exponencial la experiencia del viajero frente a los modelos existentesenelmercadoenlosque los servicios seprestanaunpúblico extremadamente heterogéneo en programas de viaje estándar», asegura el CEO. Todo ello con una línea definida, elegante, transaccional y donde el leitmotiv es el Grado de Afinidad y la compleja y completa plataforma propia, tanto en los desarrolloscomoenlas funcionalidades y comportamientos de la herramienta. «A todos nos ha pasadocompartirunviajeconacompañantes dispares ymuy diferentes de nosotros, y el lo ha provocado que la percepción del destino varíe llegando a ser desconcertante.El sectordelosviajes no ha evolucionado, ya que sigue concentrando públicos muy distintos y heterogéneos en un mismo viaje sindiferenciación y adecuación del producto. Como competencia solamente existe el precio si no incluyes los valores añadidos exclusivos, con loqueel resultado ofrecido es una pobre experiencia del usuario», opina Osuna. Marcar ladiferencia Ademásdesualgoritmo, también podemos destacar de Uniite Travel que dispone de una comunidad en la que ya son 20.000 uniitravelers.Setratadeunaredsocial y, en caso de reservar el viaje, el clientepuedeelegirentrelosusuarios afines que le gustaría que le acompañaran. «El usuario puede IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL< ESPECIAL ► ¿Te gusta viajar? ¿Disfrutar? ¿Reír? ¿Sociabilizar y compartir? Esto va de viajes, sí, pero no como los conocemos hasta ahora, ya que organizamos los grupos idóneos por modalidades (singles&friends, couples y family) excluyentes entre sí, ocupándonos de todo y, sobre todo, rodéate de lamejor compañía en grupos reducidos de personas que compartan intereses, edades similares y losmismos gustos y aficiones. Todos con lasmismas ganas de disfrutar, reír y compartir…Yen los mejores destinos del mundo, por lo que cuando decidas tus vacaciones, podrás elegir un hotel u otro, elegir actividades, entre otrasmuchas opciones para tener unas vacaciones inolvidables. Autorretrato: Uniite Travel

