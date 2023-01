2023-01-27_Dia de la publicidad

VIERNES 27 DE ENERO DE 2023 •AÑO XXV • 8.778 DREAMSTIME PUBLICIDAD Nuevos retos, nuevos formatos

2 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN 14,1% desde 2019 4,7% desde 2020 2010 12.893,1M€ 2012 10.858,8M€ 2014 11.211,2M€ 2016 12.067,0M€ 2018 13.231,5M€ 2020 10.793,6M€ EVOLUCION DEL EMPLEO EN PUBLICIDAD En el sector publicitario, la cifra de negocio en 2021 ascendió a 127,6M€ 108,9M€ La pandemia afectó visiblemente a las cifras de 2020 En el sector servicios, la cifra es de 119,3M€ En 2021, la inversión en medios estimados fue de 6161,0M€ En 2021, la inversión en medios controlados fue de 5.440,90M€ 2017 113,1M€ 2018 124,0M€ 2019 131,8M€ 2017 112.600 99.875 71.750 2018 2019 2020 106.575 asalariados En 2021 el sector contaba con 44.356 EMPRESAS 98.225 Ocupados 71.650 Activos Marketing telefónico 1.531,3M€ ‚3,4% 10,7% En 2021... 30% se concentraba en Madrid 23% Cataluña 12% Andalucía 10% C. Valenciana 25% Resto 2016 37.061 2017 37.920 2018 38.463 2019 40.859 2020 42.971 Digital 2482,2M€ 14,2% desde 2020 Televisión 1776,2M€ 8,3% Radio 415,4M€ 10,8% Penetración 54,6% Diarios 335,9M€ „0,0% Penetración 13,7% Exterior 289,6M€ 30,9% Penetración 76,9% Revistas 120,1M€ 8,7% Penetración 22,6% Cine 12,5M€ 30,2% Penetración 1,6% Domincales 9,0M€ ‚26,8% Penetración 4,6% Penetración 87,6% Penetración 83,3% INVERSIÓN EN PUBLICIDAD EN ESPAÑA Mailing personalizado 1.463,6M€ ‚15,7%3% Merchandising, señalización y rótulos 1.424M€ ‚19% 8,8% Branded Content 416,7M€ ‚16,4% 14,6% Patrocinio deportivo 394,2M€ ‚2,7% 10,5% Patrocinio y marketing social 372,6M€ ‚34,2% ‚27% Otros 558,7M€ En 2021, la inversión en publicidad en España fue de 11.601,9M€ La publicidad se reinventa en los nuevos formatos En un contexto convulso, la inversión publicitaria alcanza niveles de prepandemia con un público segmentado y digital El sector de lapublicidad, inquieto por naturaleza, mantiene el pulsoenunmomento deconstantetransformación, al que seadaptade forma ágil y dinámica. Semultiplican los soportes, los formatos, nacen nuevas redes sociales y las audiencias se fragmentan. Todo ello, además, en un contexto global convulso, protagonizadoporunaguerra con repercusiones en la energía, con crisis de suministros y una inflación al alza que influyen, ymucho, enel consumidor. Según el Observatorio de la Publicidad en España de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), la inversión real estimada que registró el mercado publicitario en 2021 creció, con respecto al 2020, un 7,5%. La inversión digital es laquese lleva lamayorpartedel pastel, superando los niveles de prepandemia. Las redes sociales y el«search»hanlideradoesteincremento, mientras que la televisión conectadayelaudiodigitalseconsolidan con aumentos destacados. Lidia Sanz, directora general de la AEA, declara a LA RAZÓN que «todo apunta a que hay una recuperación, pero tenemos que ser muy cautos. De cara al año 2023, si los factores negativos se moderan, podremos hablar ya de una recuperación en torno al 4%». Lasprimerascifrasconocidasdel año 2022 apuntan ya la recuperación de la que habla Lidia Sanz (el 2,8%global en los nueve primeros meses del año, según InfoAdex), aunque con un retroceso de la televisión, los medios digitales, las revistas y dominicales y los clasificadosdigitales.Porsuparte,siguen aumentando su cuota el «search», las redes sociales, el cine, la publicidad exterior, la prensa y la radio. Destacatambiénel incrementode lainversiónpublicitariaeninfluencers. Entreinternautas,latelevisiónen abiertosemantienecomoelmedio con mayor alcance, seguida de Youtube, aunque entre los menores de 35 años este se sitúa en primer lugar. Twitch aparece como una red social nicho, consumida principalmente por jóvenes varones. Lohabitual entre estepúblico es acceder a varias redes y es ahí donde aparece la publicidadmulticanal, siendo claramente POR ELENA AYUSO ESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD

3 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 EFE El auge del comercio online ha dado lugar al boomde fenómenos como el «retail media» y el «live shopping» Las redes sociales y el «search» lideran el sector, y la televisión conectada y el audio digital se consolidan YouTube el más demandado. Segúnaumentaelnúmerodenuevos soportesalosqueseaccede,entran Facebook e Instagram. TikTok y, especialmente, Twitch aparecen entre sectores más minoritarios y de forma adicional a otros medios. Sanz señala que «el joven está cambiando la forma de consumir televisión, porque la ve enunPCo en un smartphone. Lo que tenemos que hacer es utilizando cada unodeestosmediosenfunciónde sus fortalezas, pero evitando ser intrusivos». Sin embargo, se está llegando a unnivel de saturaciónpublicitaria que este no es bien recibido por el público. Según un estudio de la AEA sobre «La percepción de la publicidadenmedios», es enYouTube donde se produce mayor sensacióndemolestia,posicionándoseenlosnivelesmásaltos,próximosalosdelatelevisiónenabierto, yseguidopor la insertadaenFacebook, Instagram o Twitch. Por su parte, TikTok es la red social en la quesepercibemenorpresenciade anunciantes y en laque la tolerancia es mayor. Los menores de 35 años se muestran especialmente de acuerdo con el atractivo como prescriptores de youtubers o influencers, sobre todo en TikTok. Por el contrario, solo el 21%considera adecuada la presencia de anuncios ensu feed. La capacidad degenerar vínculoconunamarca esun logrode Instagram, dondeel 28%de los usuarios declara seguir la cuentade algunafirma. Con el fin de paliar esta saturación,aparececonfuerteimpactola creación de anuncios perfectamente integrados en el contenido orgánico de un determinado sitio web para no perturbar al usuario ensuinteracción.Destacanlosformatos de search (anuncios deGoogle, principalmente), contenido patrocinadoyelemplazamientode producto. Las redes sociales, por ejemplo, muestran anuncios muy similares a laspublicacionesorgánicas enel «feed» denoticias. Haciadóndevael sector La aparición de nuevos soportes frente a los tradicionales (prensa, radio, tv, cine,exterior…)haprovocado también la fragmentaciónde audienciasyhaconsolidadolapublicidadmulticanal como estrategia preferente de los anunciantes. El contexto geopolítico, con una guerra que continúa y una inflación que se resiste a desaparecer, tiene,sinembargo,unhitopositivo en España: 2023 es año electoral, esperándoseasíunagraninversión por parte de las administraciones. PedroVilla,directordeProcesos y Sistemas de InfoAdex, subraya que«losagentesquecomponenel sectorpublicitarioapuestanclaramenteporelmundodigitalytodos sus componentes», destacando la adaptacióndelosmediostradicionales, que«cuentanconofertapublicitariadigital y,por tanto, yason parte de losmedios digitales». El consumo de televisión lineal disminuyeysuaudienciaenvejece, mientras que el de plataformas de streaming y vídeo online aumenta sin cesar, y da lugar a modelos de planificaciónaudiovisualconjunta. La inversión en publicidad en la «advanced TV», concepto que englobatodosaquellosservicios,plataformasocontenidosa losqueno se accede a través de una retransmisión en directo o televisión por cable, creceráen todas sus facetas. Por su parte, la publicidad exterior continuará en aumento. Lidia Sanz indicaque«esunmedioenel queestánapareciendonuevosformatos digitales, transformando nuestras ciudades, dotándolas de unaaparienciamásmoderna».Entre los medios tradicionales, la radio seguirá creciendo por encima de la media. Cine y televisión comenzaránarecuperar la inversión perdida,mientrasquealgunosmedios impresos seguirán sufriendo en busca de nuevos caminos. Las redes sociales subirán de nuevo, perode formamásmoderada. Según la AEA, entre las tendencias previstas cabe destacar el regreso a modelos de publicidad clásicos,comoeseldefinanciación mixta al que se acercan Netflix, SpotifyoGoogle. Tambiénresurge confuerzael«brandcontent»,muy apreciadoporsucontactoemocional directo conel consumidor. Pero las firmas también siguen atentas al fenómeno del comercio online, que continúa creciendo. El InteractiveAdvertisingBureau(IAB Spain)acabadepresentarsuúltimo informe«TopTendenciasDigitales 2023». Belén Acebes, directora de Operaciones de IAB Spain, señala que «veremos el boom del retail media», publicidad inserta en los sitios web donde también se venden productos o servicios, que se convierteasíen«unpilarquetodas las marcas ya han incluido en su estrategiade comunicación. Se están multiplicando los e-retailers con tecnología integrada que permitelagestión,optimizaciónymonitorizacióndecampañasatiempo real», ofreciendo, además, la oportunidadderecopilargrancantidad dedatosymejorarlasegmentación y lamediciónde los anuncios. También crecerá con fuerza la gamificación,lapublicidadatravés del juego, enun intentodeatraer a un público joven. Por otro lado, el aumento de consumo de podcast ha inspirado la tarjeta «call to action», que permitirá a los usuarios hacerclicenlosanunciosdeaudio. Spotifyacabadeimplementarlaen Estados Unidos, duplicando las visitasalsitio,encomparacióncon los anuncios no clicables. Tambiénseesperaque siga con protagonismo el «live shopping», estrategiaenquelasmarcascrean transmisiones en vivo para mostrar sus productos y recurren a influencers o streamers populares.Porúltimo,sesigueesperando la explosión definitiva del metaverso y la participación de los NFT’s (del inglés Non Fungible Token) en el marketing digital. Acebes avanza que estas aplicaciones«evolucionarándelanovedadalautilidad,ycrearánmayores relaciones con los clientes y fidelidad, al proporcionar bienes y serviciosquedesplegaránunenorme valoryutilidadalargoplazo». También seremos testigos del afianzamientodeplataformascomoTelegram, Slack o Discord, dirigidas a audiencias pasivas que prefieren entornos diferentes para interactuar entre ellos y formar comunidadesmuchomás cercanas. Nuevas formas de publicidad que harán más fácil la llegada del entorno sin cookies, al permitir la recopilacióndedatosy lasegmentacióndeusuarios.Losmodelosde atribución, las reciéncreadas geoaudiencias o el «social login profiling»sonsolucionesa laesperadel bigdata, llamadoaserlagransoluciónpara lasmarcas. DÍA DE LA PUBLICIDAD < ESPECIAL La publicidad exterior, un valor al alza

4 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Los últimos datos de la AsociacióndeMedios de la Información (AMI) indican que en prensa la difusión mantiene su tendencia descendente, con un retroceso del 7,9%, similar al que experimentan la ventaylassuscripciones,quepierden un 7,4%. Sin embargo, los ingresos por publicidad se han incrementado un 1,2%en el 2022: enpapel crecen un 3,1%, mientras los digitales presentan un resultado ligeramente negativo con una caída del 0,6%. Según el Eurobarómetro de la Unión Europea (UE) del pasado año sobre los medios y el seguimiento de noticias, en España la prensa aparece en quinto lugar comomedio al que los españoles hanaccedidoparainformarse,por detrásdelatelevisión, losdigitales, la radio y los blogs y plataformas webs. Sin embargo, ocupa el segundo lugar, con un 44%, como medio de mayor credibilidad y La prensa es garantía de calidad y credibilidad EFE Lanzaco, directora general de la AMI. Lanzaco creeque «laprensa esel soporteinformativoquegoza de mayor credibilidad entre los ciudadanos. Y la credibilidad del soporte prensa se transmite también al mensaje publicitario. La publicidad insertada en prensa permite tambiénal lectoracceder al mensaje comercial de las marcas de una forma sosegada, enun marco que permite la atención plenadel lectory,conello, lamejor asimilación de los mensajes que las marcas quieren transmitir. La publicidad en prensa construye tambiénreputacióndemarca,que es el principal atributoquepuede tener cualquier corporación». Un entorno seguro Y es que la saturaciónque sufre el usuario de las redes sociales no existe en la prensa. Lanzaco afirmaque«enelámbitodelaprensa, la publicidad es mostrada en un entorno seguro, respetuoso con las decisiones de los lectores, con la propiedad intelectual, y en un entorno ajeno a los discursos de odioypolarizaciónque tantas vecescontaminanlasredessociales. Ningún anunciante quiere ver aparecerlosmensajesdesumarca enentornosnoseguros.Laprensa es garantíadecalidad. Lapublicidad en prensa, por definición, es limitada porque el espacio lo es». Segúnel informedelaUNESCO «Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2021/2022», durante lapandemia elperiodismoproporcionóunservicio de primera línea esencial, quesalvóvidas informandoalpúblico, haciendoque los responsables políticos rindieran cuentas y desacreditando la avalancha de desinformación.Porello, lanzaun llamamiento a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para que «adopten medidas urgentes con el propósitode impulsarelperiodismofidedignoycrear un entorno más propicio para la viabilidaddelosmediosdecomunicación». Lidia Sanz, por su parte, señala que también es prioritaria la formaciónde los jóvenes a lahorade consumir noticias: «Es importantísimoquelagentejovensepaque no es lomismo consumir unanoticiadesdeun sitioqueno tiene la garantía de un filtro, como lo tienen las grandes cabeceras». La credibilidadmantiene a la prensa escrita como referente Apesar del avance digital y del descenso en el consumo de papel, la inversión publicitaria crece en este segmento y recupera los niveles de la prepandemia confianza, detrás de los audiovisuales públicos (radio y televisión),quecuentanconel favordel 45% de los encuestados, y destacado por delante de los medios sociales, digitales, podcasts, Youtubeuotrasplataformasdevideo, e influencers. Asípues, losmediostradicionales suponen aún una apuesta por unamayor calidaddel contenido. LidiaSanz,directorageneral de la Asociación EspañoladeAnunciantes (AEA), señala que «los medios impresos llevan muchos años de caída, loquepasaesque tambiénestánenconstantetransformación.Siguensiendocabeceras importantesque tedangarantía de que detrás hay periodistas que te garantizan la veracidad de la noticia. Tienen una serie de valores que les hace ser muy destacados para el consumidor. Además, hay formatos que encajan muy bien, como son los encartes de los folletos en los diarios». De la misma opinión es Irene POR E. AYUSO ESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD Exterior 5,9% 1,1 Prensa 5,1% 0,1 Certificados digitales 3,7% ‚0,2 Resto 2,6% „0% Televisión 26,9% ‚2,2 Búsqueda 19,2% 0,2 RRSS 17,4% 0,8 Medios digitales 12,7% ‚0,2 Radio 6,4% 0,4 Cuota 2022 1223,2 1143,2 798,8 817,7 0,2% ‚2,2% 696,6 737,4 0,8% 542,6 541,1 ‚0,2% 250,9 272,9 0,4% 201,5 248,7 1,1% 213,4 218,2 0,1% 163,4 156,2 ‚0,2% 53,3 52,4 ‚0,1% 37,9 39,9 0% 8,8 12,9 0,1% Televisión Búsqueda RRSS Medios digitales Radio Exterior Prensa Certificados digitales Revistas Influencers Cine Dominicales 7,5 7,4 0% DATOS DE INVERSIÓN EN 2022 Enero-septiembre, en M€ 2021 2022

6 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN OMNICOM La crisis que vivimos ha colocado a la publicidad en un lugar complicado. La inversión ha caído, el público ha cambiado y el futuro no aseguraque sepuedanvolver a alcanzar niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, hay esperanza, gracias al crecimiento de los indicadores y la aplicación denuevosmétodos de trabajo. ¿Cómo se puede volver a niveles de contrataciónanteriores? El mercado publicitario se ha comportado casi parecido en 2022 que el PIBdel país. La inversiónenmediospublicitarioshacrecido cercadeun4%cuandoelcrecimientodePIB en España para 2022 está en torno al 5%. Si hacemos«zoom»enlosdatospormedio,ahí sí vemos medios que se han comportado mejorqueotros.Enlosdosextremostendríamos almedio exterior con crecimientos por encimadel 23%y, enel otro extremo, televisión lineal con una caída cercana al 4%. Comodato interesante, aunqueel cinepese menos del 0,5%del total, la inversión ha tenidouncomportamiento buenísimo, con incrementos cercanos al 88%. En líneas generales, la inversión publicitaria se recupera a buen ritmo y esoes consecuenciade la recuperacióndemuchossectores,queesperan que en 2023 se consoliden, a mitad de año, los crecimientos de venta esperados. Vemos nuevos formatos publicitarios, que además tienen calado y aceptación entreel público. ¿Puedeadaptarsecualquier soporteo formatoa lapublicidad? Los formatospublicitarios seadaptana los nuevos medios y nuevas plataformas de forma relativamente sencilla. La clave es entender si estos nuevos canales tendrán una aceptación continuada por parte del consumidor de dichosmedios. La rapidez con la que los usuarios comparten sus hábitos de consumo de contenido o de cualquier medio hace que sus crecimientos sean, o puedan ser, exponencialmente rápidos. Detrás de un formato publicitario hayunacreatividad, unmensajeouncontenido a compartir, que es la parte más valiosa, y su adaptabilidad depende de la complejidad de integrarse en el medio o en la plataforma correspondiente. Esta parte es también importante, pero más sencilla. ¿Los medios tradicionales se han adaptadoalosnuevostiempos?¿Cómopuede superarselabrechaactualentrelotradicional y lonovedoso? En la publicidad conviven varios agentes. Anunciantes, agencias, medios, consumidores y tecnológicas. Las agencias, como OmnicomMediaGroup, estamos constantemente evolucionando y creando nuevas capacidades y servicios que nos ayuden a hacer crecer el negocio de los clientes, creando soluciones en comunicación comercial.Porotrolado, sobrelosmedios,me atrevería a decir que ya no existe una diferencia entre convencional o no, sino una mayor omenor adaptabilidad a las necesidades y hábitos de consumo de los consumidores. Muchos medios ya han hecho la lectura correcta y están perfectamente adaptados a entornos digitales, pero también, incluso en entornos más analógicos, susformatospublicitariosseestánadaptando. Si las agencias escuchamos a nuestros clientesyaportamossoluciones, losmedios debenescucharasususuariosyadaptarsus blando, para ser más notorio, innovador o diferente. Pero la industria publicitaria española es responsable y actúa en el marco delaley.Dehecho, cuentaconAutocontrol, unaasociaciónde laque formamosparte la mayoríadeagencias,mediosyanunciantes, con el fin compartido de velar para que la publicidad sea responsable, honesta, veraz y legal. Este marco de actuación no es para nada incompatible con ser creativo e innovador y poder diferenciarse. ¿Cómoseadaptaráelmundopublicitario al cadavezmáscercanometaverso? El metaverso en sí no es nuevo. Se trata de mundos virtuales que buscan experiencias inmersivas y diferentes, y ya han existido. Dondehayusuarioshabrámarcasquequieran compartir sus productos o servicios y, si el entorno es el metaverso, ahí estarán las marcas y las agencias. A algunas les ayudaremos adar pasos razonables enestenuevo entorno.EnOmnicomMediaGrouphemos creadoNEOS,unserviciodeconsultoríapara marcasenelmetaversoqueempiezaconuna pregunta:¿paraquéquiereestartumarcaen el metaverso, y en qué metaverso? Puede haber fines comerciales corporativos de los propios anunciantes, temas de formación inmersiva, creación de eventos virtuales o facilitar o crear experiencias en realidad virtual para el público en general. El éxito dependerá, de nuevo, de la aceptación. Esta será proporcional a la calidad y coste de la experiencia enelmetaverso. Lapublicidadsehaorientadoalconsumo, previa comparación del consumidor. En algunoscasoshaderivadoenunconsumo masivo.¿Afectaestoalasostenibilidad? ¿Lapublicidadsehaadaptadoalosobjetivosde laAgenda2030de laONU? La publicidad tiene como objetivo ayudar a lasmarcasacrearunconsumoresponsable, ylasmarcastienenensupropósitocrearproductos y/o servicios cada vez más sostenibles. Este es el camino: analizar cómo lapublicidad y las marcas trabajamos teniendo encuentalos17ObjetivosparaelDesarrollo SostenibledelaONU,ycuálesperfectamente están representados en nuestras campañas o enel propósitode los anunciantes. ¿HacambiadoelBigDataelmododehacer publicidad? El BigData cada vez esmás eficaz gracias a lamejoradelatecnología,delosalgoritmos de Inteligencia Artificial y de los analistas. Tambiénsuusoesmásresponsable,porque respeta laprivacidadde los usuarios yutiliza responsablemente los datos de esos usuarios que han dado su consentimiento, por tanto son más veraces. Los datos nos ayudanatomardecisionesbasadasendatos reales y no solo en intuición y experiencia. Como datos, no solo me refiero a los datos de usuarios, sino también a los datos de consumodemedios,demodelosdeatribuciónocontribuciónquenosayudenacrear estrategias de medios más eficaces. Sin duda, los datos, que paramí sonmás Smart DataqueBigData, sonpartedenuestroecosistemapublicitario. mediosde formaágilparanoquedarse fuera de la ecuación. Lascampañas soncada vezmáscompetitivasycreativas.¿Estasituaciónpuede llevar asobrepasar los límitesdehonestidad, lealtad y veracidad sobre los que sebasa lapublicidad? Conceptualmente, la creatividad no tiene límites y, por eso, puede existir la tentación desobrepasarloslímites,creativamentehaPOR NICOLÁS SANGRADOR Joan Jordi Vallverdú CEO Spain de Omnicom Media Group Entrevista «La inversión publicitaria se recupera a buen ritmo» ESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD

8 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN La publicidad se encuentra enuncambio de paradigma que puede marcar la profesiónyelconjuntodel sector para el futuro. ¿Por qué? Comoencualquiercambiodeera, surgennuevosmétodosyformatos que cambian completamente la forma en la que las empresas se publicitan, y en la que el público recibe lainformación.Al igualque el surgimiento de la radio, la televisión o internet cambiaron por completolaformadeanunciarnos, las redes sociales estánprovocando un terremoto en las agencias publicitarias. En 2004 Mark Zuckerberg creó Facebook. En esemismo instante sesembrólasemillaqueestáviendo sus frutos ahora. Twitter, Meta (nombreactualdeFacebook), Instagram, LinkedIn, YouTube,Twitch,entreotras, son algunas de las redes sociales más importantesdelpanoramaactual. Pero si hay que destacar una sobre el resto, esa es TikTok. Nació en China en septiembre de2016bajoelnombredeDouyin, pero enOccidente su tirón no fue «inmediato», como sí lo tuvieron Facebook o Instagram en su momento.Sueclosiónsefue«cocienESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD El crecimiento de TikTok es imparable entre la juventud DREAMSTIME red social con mayor número de usuariostrasWhatsApp,Instagram y Facebook. Además,apesardeloquepueda parecer, la edad media de los usuarios es mayor de 25 años, en concreto, más del 67% de la audiencia; lo que la convierte en un escaparate perfecto para las marcas. Yano solo la edaddel público es importante, sino laexperiencia que tienen con los anuncios que se encuentran en la app. Aquí de nuevomásdel60%delosusuarios consideran que la publicidad en Tik Tok es única, según Lara Bal, CreativePartnershipsManagerde la compañía. En2021,elgastodeconsumidores a nivel mundial a través de la publicidadexpuestaenTikTokfue demásde2.200millonesdeeuros, rozando el 40% de usuarios que descubrieron algo a través de la appyquesecompraroninmediatamente después. La naturalidad, la clave Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué este éxito? SegúnBal, la clave reside en lanaturalidad que tiene TikTok a la hora de introducir su publicidad. «Las marcas son descubiertas de manera orgánica», declara, algo que resulta muy positivo para las empresas. Y todopor cómo funciona laaplicación. Su funcionamiento, en el que el algoritmo te elige los vídeossegúntusgustos,eslaclave. Esto genera que no solo los grandes influencerspuedanpublicitar algo y que este tenga un gran impacto. Según datos de Statista, en 2020, losmicroynanoinfluencers, que son aquellos con menos de 15.000seguidores, generaroncasi un18%deengagement, adiferencia del 4%de Instagram. Además, laposibilidaddepoder verdichos anuncios en pantalla completa, con sonido y con formatos originales de cada influencer, hace muy atractiva para el usuario la experiencia. Contodosestosdatos,esnormal que los departamentos demarketing de todas las empresas interesadasesténduplicandoytriplicando el gasto publicitario en TikTok. Aún no está en niveles como el de Facebook, en la que las marcas se gastaroncasi30.000milloneselaño pasado, por los 10.000millones de TikTok.Peroloqueestáclaroesque en la primera ese gasto se está ralentizando,mientrasqueenTikTok su crecimiento esmeteórico. TikTok De desconocida en 2018 a «reina» de las redes en 2022 La aplicación de origen chino se ha convertido en la plataforma preferida para los anunciantes en este segmento do» poco a poco. De hecho, de boca de su creador Zhang Yiming en2016, «Chinaeselhogardesolo una quinta parte de los usuarios de Internet a nivel mundial. Si no nos expandimos a escala global, estamos destinados a perder frente a los pares que miran las cuatro quintaspartes.Entonces, globalizarse es imprescindible». Doscientos díasdespués,enseptiembre de 2017, nació lamarca internacional de TikTok. Apartirdeesemomento, sucrecimientohasidoimparable.Tales, queen2021superóaInstagramen número de usuarios con más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Además, con 100.000 millonesdeeuros,es laaplicación con mayor número de ingresos generadosanivelmundial,siendo la app no relacionada con videojuegos conmás ganancias. TikTok contra todos Estecrecimientotanimpresionantenohapasadodesapercibidopara lasmarcaspublicitarias,quevenen laaplicaciónunescaparateperfectoparapromocionarentrelagente joven sus productos o servicios. El informeanual presentadopor+e SocialMediaFamilymostróqueen España la aplicación supera los 15 millones de usuarios únicos, convirtiéndola en solo cinco años de vida en nuestro país en la cuarta POR ARTUROMTZ. CARRASCOSO 67% de sus usuarios superan los 25 años de media; estos gastaron más de 2.200 millones en 2021 15 millones de usuarios únicos son los «fieles» que tiene la red de origen chino en nuestro país

10 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN La publicidad después de las cookies de terceros El problema de las cookies de terceros es que almacenan una pequeñacantidadde datos del usuario y permiten a terceras compañías acceder a ellos. Algo que plantea problemas sobre el respeto a la privacidad de los usuarios. Muchas empresas se han basadoenestetipodedatosparahacer unperfiladodelosusuariosyofrecercontenidomáspersonalizado. Por eso, en opinión de Enrique García, Senior Operations Manager en GfK, «no debemos demonizar a las cookies, ya que han funcionado como herramientas de mediciónquehansidoy siguen siendo útiles». Aunque reconoce que «deben evolucionar», augura que «pasaremos de un mundodel inferidoaunecosistemadeldeclarativosobrelabasede estasnuevasreglas».Yapuestapor mediciones imparciales y de single-sourcepanel «para lasupervisión y evaluación del desempeño de la actividad publicitaria, tal y como apunta el WFA Manifesto para unmundo sin cookies». Googleutilizaestascookiespara publicar anuncios ensitiosde terceros,medirel rendimientode las Medios, anunciantes y plataformas buscan las mejores opciones para permitir la personalización de los anuncios respetando al mismo tiempo la privacidad de los usuarios campañas y las tasas de conversión, y personalizar el contenido. CuandoGoogle anunció su decisióndeponerfinalascookiesde terceros, saltaronlasalarmas(casi dos de cadda tres usuarios navegan con Chrome, por lo que la trascendencia de esta decisión es muchomás alta que en el caso de Firefox o Apple) y muchos profesionales del marketing y la publicidad pidieron más tiempo para prepararseantelanuevasituación que esta decisión suponía. El fin de las cookies de terceros de Google (que se eliminarán gradualmente en la segunda mitaddelpróximoaño) no significa que esos mismos profesionales delmarketing carezcan de opciones, sino que debenajustarsusestrategias para utilizar directamente los datos proporcionados por los clientes. RoqueMasi,responsabledeAds PrivacyparaGoogleEspañayPortugal, reconoce que eliminar las cookies de terceros tendrá un impactoenelecosistemadigital.Para paliarlo, Google apuesta por lo que llama Privacy Sandbox. Sus dosobjetivosprincipalesson«desarrollar soluciones alternativas para admitir casos de uso web y POR ARANTXA HERRANZ 2019 El navegador Firefox es el primero en anunciar que acaba con las cookies de terceros 2021 Apple y Google se suman a la iniciativa y evitarán el rastreo y seguimiento de sus usuarios 2024 Chrome eliminará gradualmente las cookies de terceros en la segunda mitad del año modelosempresarialessinquelos usuarios sean rastreados entre sitioswebyevitandoel rastreoentre sitios de los que los usuarios no son conscientes; y eliminar gradualmenteelsoporteparacookies de terceros cuando se hayan implementado nuevas soluciones». Para ello, Masi asegura que la propuesta de Google «prioriza la agregación, la anonimización, el procesamiento en el dispositivo y otras tecnologíasdepreservación de la privacidad comoun camino para reemplazar los identificadores individuales, comolascookies de terceros», dadoque «laspersonasnodeberíantenerqueaceptar ser rastreadas en la web para obtener los beneficios de la publicidadoel contenido relevante, y los anunciantes no deberían tener que rastrear a los consumidores individuales en la web para obtener losbeneficiosde rendimiento de la publicidad digital». Otras alternativas La de Google no es, sin embargo, la única propuesta que hay encima de lamesa. Seedtag es una de las startupsespañolasquevancaminode convertirse enunicornio y que propone basarse en el contenido(textoeimágenes)másque enelusuario. «Secreaunperfildel contenido, no de la persona, creando grupos de personas que tienen los mismos intereses y, a partirdeahí,secreanuniversosde contenidosrelacionados»,explica Borja Fernández, country manager de Seedtag. Fernández añade que desde el 2020todas lasagenciasdemedios coinciden enque el usuario ya no es importante. «Losperfilessebasan ahora en intereses, no tienen que ver una clasificación demográfica de la audiencia. Por eso la publicidad ahora es contextual y, ESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD ►PaulaOrtiz, abogada experta en derecho digital, explica que, aunque su uso es «perfectamente legal», el problema de las cookies es que «no otorganmucha seguridad jurídica al usuario para que pueda gestionar su privacidad». Por eso valora positivamente las diversas regulaciones que hay para que el usuario tengamás poder. Para Borja Adsuara, abogado en derecho digital, estamos ante una «guerra» por el control de los datos. «Si los servicios son hiperpersonalizados, no son respetuosos con la privacidad», advierte. Por eso, considera que iremos a la publicidad segmentada, donde no se podrá identificar a las personas, sino a las cohortes de población. Gestionar la privacidad, la clave legal

11 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 DREAMSTIME Mostrar anuncios personalizados, pero no hiperpersonalizados, es la clave de un escenario sin cookies Contextualizar los contenidos en lugar de rastrear a los usuarios es una de las alternativas El rastro de nuestras búsquedas en la red es aprovechado por terceros para hacer llegar sus anuncios gracias a los algoritmos de inteligenciaartificial, avanzada». Ensu opinión, la propuesta de Google coincideenquesehacencohortes deusuarios, agrupacionesdepersonas con intereses comunes. Algoquedamásprivacidadaestos potenciales clientes. Quien también se vale de los algoritmos para plantear su alternativa a las cookies es la empresa Quantcast. Su General Manager enEspaña e Italia, IlariaZampori, asegura que la plataforma que proponen«planifica,activaymide campañas de publicidad digital respetando la privacidad de los usuarios» y que con ella se consigue «aumentar las conversiones en torno a un 44 %», por lo que se produce«unaumentodelalcance de la audiencia, lo que se traduce en un incremento de las ventas y los beneficios». Las telcos toman la palabra Quienes también están analizando esta situaciónpara plantear su propia alternativa son las empresasdetelecomunicaciones.Vodafone,DT, Telefónica yOrangehan presentadorecientementesupropiapropuestaante laUniónEuropea, TrustPid, que está siendo probada actualmente en Alemania y que, por tanto, podría sufrir cambios en función de su operatividad y resultados. Se tratadeuna soluciónbasada enelconsentimiento,segúnexplicaWill Harmer, líder del proyecto en Vodafone, quien asegura que para el usuario podrá ser tan fácil permitir el acceso a sus datos como denegarlo. Si se consiente, estosdatosestánenuntoken«que no dice que eres tú ni nada sobre ti.Notienenningúndatopersonal. Es un token puro y, como tal, el usuario tiene pleno control sobre él», defiende. «A día de hoy, para mostrar publicidad se requieren cookies de terceros, que son las mismas en todos los sitios web, por lo que tus datos pueden ser recogidospormontonesymontones de diferentes partes sin que hayas podido dar tu consentimiento.Dadoquelostokensestán cambiando constantemente, comoconsumidorestenemospleno control de los mismos. Esto es lo que proponemos», concluye Will Harmer. DÍA DE LA PUBLICIDAD < ESPECIAL

12 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN El e-commerce ha disparado su facturación en el último año DREAMSTIME «El RetailMediaestáen auge; seprevéque acapareel 60%de la inversiónpublicitaria parael año2027» El 2022 trajodatosmuy positivos para el comercio electrónico. Aunque el volumendenegocio del eCommerce a finales de 2021 sufrió un ligero descenso, sevolvióadisparar enel pasadoaño, registrando en el segundo trimestre un aumento de un 33,1% interanual, hasta alcanzar los 18.190 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico recogidos por el portal CNMCData. Algunas de las grandes oportunidades y tendencias que estamos observando pueden ayudar a las marcas a abordar con éxito sus estrategias los próximos años: × Omnicanalidad, crear una experienciaúnicae integradapara losconsumidores es clave. ×El Social Commerce seestablececomo una palanca dentro del comercio electrónico que llegará a crecer un 31% a nivel mundial para finales de la década (Grand ViewResearch). × El 40% de los consumidores encuestadosadmitenqueplaneanpagarconcriptoEs tiempo para las marcas valientes, del e-commerce al phygital los clientes, ajustandomejor la oferta para responder a sus necesidades. Los clientes van dejando una huella digital rastreable tanto en el mundo offline como en el online. 3. Utilizar los datos de los clientes para probar y aprender (Test & Learn), para tomardecisionessobredóndeapareceryqué tipos de productos vender, comprender dónde vivennuestros clientes nuevos y recurrentes y qué están comprando. 4. Economía colaborativa. Es clave asociarse con minoristas que lleguen a una audiencia objetivo similar. 5. Live Commerce como experiencia divertida de compra real en directo se convierteenel formatoestrelladel social commerce y a la vez en un nuevo formato de retail media. Cada vezmás las redes sociales tienden a convertirse en Marketplaces y los Marketplaces en redes sociales. Las redes sociales están desarrollando nuevos formatosy funcionalidadesdeecommerce como tiendas orgánicas, catálogos, Lives y pasarelas de pago. Por otro lado, los Marketplaces están creando comunidades de compradoresatravésdesusprogramasVIP comoAmazonVineydesarrollanexperienciasdecompracomunitariasquepermiten realizarcomprasgrupales,mejorandoprecios y compartiendo experiencias. Todo estepotencial, lousamosparagenerarventas incrementalesonlineyalavezentienda física. 6. RetailMedia, protagonistade los foros de ecommerce en el pasado 2022, ayuda a los retailers a monetizar y rentabilizar su línea digital, convirtiéndose en una nueva línea de negocio. Además, permite a las marcas incrementar su visibilidad y llegar a sus consumidores más valiosos. Esto lo hace en un momento de alta intencionalidaddecompradentrodel ecommerceconproductospatrocinadosgracias a la tecnologíaaportadapor los keyplayers del mercado como Criteo, CitrusAds o el propioGoogle. Gracias a ellos, los retailers pueden capitalizar su first party data e impactar y traccionar a su audiencia al resto de canales. El desarrollo de esta disciplina de Retail Media es especialmente relevante para las marcas de gran consumo que por su idiosincrasia suelen formar parte de una cesta decompramásgrandeconlaquenocuentan en sus propios ecommerce. Nocabedudadequeel RetailMediaestá enaugeen todos losmercados. Anivel global, seprevéqueacapareel 60%de la inversión publicitaria para el año 2027. Más concretamente, en Europa, se prevé que alcanceunafacturaciónde12.000millones de euros a cierre de 2022, y se espera un crecimiento superior al 100% en los próximos años. En este contexto disruptivo, es tiempo para aprender y testar nuevas formas de interacción con los consumidores. Es el momento para las marcas valientes. monedas en este próximo año. ×Gananfuerzalascomprasenlastiendas físicas, segúnun estudio de Forrester Consulting: el 47%de los consumidores declararonque tenerpresencia local esunfactor importante a la hora de elegir unamarca. El comercio minorista físico está resurgiendo. Pero para ser competitivo: el 40% de las marcas coincide en que ofrecer una compraexperiencial seráunaprioridaden el próximo año. Pero, ¿cómo se pueden crear «momentos experienciales» que ayuden a lasmarcas a ganar clientes? Algunas ideas: 1. A través de la generación de experiencias «phygital» que construyan una única e integrada experiencia con el consumidor, como pueden ser las «PopUpStores» para testar lademandade losconsumidoresdeventaminoristafísica. Es una gran idea a un coste razonable sin incurrirenaperturasdetiendasminoristas permanentes. 2. Laanalíticapredictivanospermiteanticipar el comportamiento de compra de Sonia Paz, Business Managing Director Havas Market (Havas Media Group) POR SONIA PAZ ESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD

14 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Un actor más en el juego de un año electoral Con las elecciones autonómicas y municipales de mayo a la vuelta de la esquina, los partidos y formaciones políticas han empezado a trabajarenunacampañaelectoral que,ajuzgarporlosúltimosmeses de actualidad política, se adivina fascinantey llenade retos.Unode ellos será, sinduda, cómoenfocar la campaña de manera que los mensajesdeloscandidatosconsigan calar en un electorado cada vezmásdistantee impermeablea los mensajes de los políticos. Lo queaprendandeestacitaelectoral podrán aplicarlo en las decisivas elecciones generales del mes de diciembre. Enestepanorama, lapublicidad va a jugar un papel muy importante, pues desde hace tiempo se está viendocómo losactores políticos hacen uso de este tipode estrategias y formatos para hacer llegar a los votantes sus mensajes, comoel«spot»deIsabelDíazAyusohaciendofootingporMadrid,o el malogrado documental sobre Pedro Sánchez. AleixCuberes es director de gabineteycomunicaciónde laVicepresidencia de la Diputación de Lleida, y ha desgranado para LA RAZÓN la situación que actualmente vivimos. La ciudadanía, explica,«percibetodoloquerodea a la política (operadores, gobiernos, instituciones, sistemadepartidos, medios de comunicación) como una realidad cada vez más ajena a sus vidas». En opinión de esteexpertoencomunicaciónpolítica, «vivimos una situación de polarización sin precedentes». Frente a esto, lonormal es que los partidos acudan a agencias especializadas para lograr los mejores resultados durante la campaña. ESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD Partidos, medios de comunicación y agencias trabajan ya para lograr la campañamás efectiva a pocosmeses de las elecciones autonómicas ymunicipales demayo y con la vista puesta en las generales enlaComunidadForal, ambosen los comicios de 2019. Planteadalacuestiónyvistoslos datos, Fuster aboga por que los partidos políticos «lleguen allá donde estén sus potenciales electores».Muchasveces,estoimplica diversificar el mensaje y enviarlo a través de infinidad de medios y soportes. Omnicanalidaddelmensaje En este sentido, y en opinión de Fuster, «no existen nuevos soportes que nos vayan a sorprender, pero sí que es necesario estar ahí dondelosusuariosestányhablarles en su mismo lenguaje», comenta. Esto supone estar presentes enprácticamente todos ycada uno de los canales utilizados por los votantes para comunicarse, relacionarse, etc. Unmétodo para llegar amayores índices de audiencia,muyutilizado en recientes convocatorias electorales, consiste en rodearse de voluntarios, usuarios anónimos que se ponen a disposición de las formaciones políticas para convertirse en altavoces de enseñasyeslóganes.Fueradenuestras fronteras,candidaturascomolade Obama en Estados Unidos 2008 y Macri en Argentina 2015 ya utilizaron esta estrategia y lograron resultados excelentes. Partidos comoVox y Podemos lo han utilizadoenredessocialesyaplicaciones de mensajería instantánea, lugaresqueungranporcentajedel electorado (sobre todo los jóvenes) ha eligido para informarse. «Estos partidos sonexpertos en movilizares a través de redes sociales, pues son formaciones que han nacido en la era digital. Sin embargo, es un escenario útil y necesario para todos», comenta Fuster. Contenidos y forma diferentes Por suparte, AleixCuberes hahecho una separación en cuanto a cómo se transmitirán estos mensajes. Las formaciones más conservadoras,comentaCuberes, «se moveránentornoamensajescentralizados, esperanzados en que los votantesmás fieles seguirán la consignagrupal». Por suparte, las formaciones de izquierdas, que a priori «rehúyen cualquier jerarquía, tienen una versatilidadmás notoria»,yporesopuedenparecer más identificados con soportes menos convencionales en lapolítica tradicional. No obstante, ambos expertos coinciden en que la campaña no POR NICOLÁS SANGRADOR Felipe Fuster es partner y CCO deDogComunicación,unaagencia que desde hace casi veinte años acompañaaempresas e instituciones en la monitorización y consultoríadesusaudiencias.«En todas las elecciones existe un público indeciso bastante amplio que, según dicen las encuestas, decidesuvotoenlasúltimashoras de campaña», destaca Fuster. Esto, sumado a que «enEspaña por leysolosepuedehacerpropagandaelectoralduranteelperiodo de campaña, hace que las dos semanas que dura seanmuy intensas en anuncios en todos los soportes»,comentaFuster.Conestas premisas, el retoparaunos yotros tiene un objetivo común: ¿cómo conectar lapolíticaysusmensajes conunelectoradocada vez más alejado, más desconfiado, y que solamente está dispuesto a prestar atención a lo que tenga relación con su propio «yo»? El fantasmadelaabstención,no yadelvotoenblanco,planeaamenazante sobre los partidos, con unos números que no son para nada desdeñables. Aunque en la Comunidad de Madrid los datos sehanmantenidoentornoal 34% desdeloscomiciosde2011(34,14% en 2011, 34,31% en 2015, 35,73% en 2019 y, la cifra más baja, un 28,26%de abstenciónenel 4Mde 2021),noocurrelomismoenotras comunidades autónomas, como enCataluña,donde,enlaselecciones de 2019 un 48,71%del electoradodecidióquedarseencasa; en el País Vasco, con una abstención del49,22%en2020oenlallamada a las urnas de 2018 en Andalucía, quetuvoun43,44%deabstención. La Comunidad Valenciana o Navarra compensan algo esta tendencia, con una abstención del 26,28% en Valencia y del 27,82% ►A pocas semanas de comenzar a rodar la maquinaria electoral, los equipos de las principales formaciones políticas trabajan a destajo para ofrecer la mejor imagen de sus partidos y, sobre todo, de sus candidatos. Los políticos deberán ponerse el mono de trabajo para afrontar una campaña exigente y apasionante, durante la cual tendrán que diversificar susmensajes de unmodo sin precedentes para llegar a una audiencia cada vezmás fragmentada y distante de la palestra política. Los actores políticos tienen sobre lamesa y en los próximosmeses un reto apasionante. Veremos cuál es la estrategia por la que apuesta cada uno, y los resultados a finales de mayo confirmaránquién ha jugadomejor sus cartas. A los votantes únicamente nos queda esperar al pistoletazo de salida y, si acaso, dejarse convencer por alguna de las opciones. Nuevos espacios y soportes para llegar al votante

15 LA RAZÓN • Viernes. 27 de enero de 2023 DÍA DE LA PUBLICIDAD < ESPECIAL CIPRIANO PASTRANO puede limitarse a la publicidad y la exposición en nuevosmedios y soportes. La campaña tradicional esmuy importante, y no debe dejarse en ningún caso de lado si se quieren lograr unos resultados completos. Política ypublicidad Teniendoencuentaloscortosplazos del periodo de campaña, así como lamultitud de canales y soportesparallegaralasaudiencias, parece claro que la política necesita a la publicidad, sobre todo para llegar –y calar–enese importanteporcentajedevotantesindecisos que decidirán su voto en las horas anteriores a acudir a las urnas. Los objetivos de notoriedad y posicionamientodebenafianzarse en escasas dos semanas, un periodo de tiempo muy corto, donde se los partidos se juegan todo. El equilibrio que los actores del juego político necesitan para destacar sin parecer agresivos frenteasusoponentesesdifícil de conseguir, pero no imposible. Desde sus inicios, lapublicidad sehabasadoenunos pilares fuertemente asentados. Como reza el eslogandeAutocontrol, laasociaciónpara la autorregulaciónde la comunicación comercial, «la publicidad debe ser responsable: leal, veraz, honesta y legal». También en campaña electoral. Es cierto que la política coincide en variosdeestospilarespero, siconsigue aplicarse con el resto, con toda seguridadse lograránobjetivosmayores ymejores. En opinión de Aleix Cuberes, desterrar las emociones y bajar a la tierra losmensajes políticos seríaunamuybuenaformadeenfocar lapróximacampañaelectoral. «Una manera más humana, más humanista, de hacer campaña electoral noes solodeseable, sino queesnecesario si queremosuna sociedadmejor», concluye. Porsuparte,FelipeFusteropina que los partidos «deben “estar en el mercado” y ofrecer mensajes que el público objetivo entienda. Esto, acompañado de un diseño visualmente atractivo y adaptado al medio, y una estrategia de medioscertera,hacequeelcontenido llegue al público». Loque está claroes que los partidos, medios de comunicación y agencias tienen por delante una campañayunallamadaalasurnas que, si no se pierde de vista el objetivo principal de la política –el bien común, de todos–, deparará grandesmomentos enun intenso año electoral. Felipe Fuster: «Los partidos deben “estar en el mercado” y ofrecermensajes que el público entienda» La publicidad ha entrado de lleno en la política

16 Viernes. 27 de enero de 2023 • LA RAZÓN Cuando a mediados del sigloXXaparecieron lasprimeras televisiones, parecía que la radio tenía los días contados. ¿Cómo luchar contra algoque tedaba laposibilidadno solo de escuchar, sino de ver aquello que se oía? Pues bien, unos 70 años después estamosmuy lejos de que esos negros vaticinios se hagan realidad, porque el audio está más fuerte que nunca gracias al podcast, que a pesar de existir desde hace unos 16años,vivesu particular«boom» desde hace relativamente poco. ESPECIAL > DÍA DE LA PUBLICIDAD entrelos25y64años,especialmente en la franjade los 45a54, donde alcanza el 27,04%. Viendoel crecimiento exponencial de los podcasts en nuestro país, las marcas han visto un filón que puede ayudarlesaexpandiraúnmássusproductos o servicios. ¿Por qué? Porque a través de los podcasts se da Podcasts El fenómeno que iluminó la estrella de la radio Este «nuevo» formato, ha crecido demanera exponencial en los últimos años Lospodcasts,esasseriesdecapítulos grabados previamente en formatoaudioy transmitidosonlineatravésdediversasplataformas comoSpotify, iVoox, SoundCloud, entreotras,hanconseguidohacersehuecoenel díaadíademilesde seguidores.Hoyendía, tambiénse suelen hacer combinado con el vídeoenplataformascomoYouTube oTwitch. Su punto fuerte, ser productos bajodemanda,esdecir,puedenser escuchados donde y cuando se quiere, combinado con que normalmente se pueden descargar desde la mayoría de las plataformas, lo que hace que no sea necesario estar conectado a una redde internet. Sus formatosmás comunes son los de un presentador o varioshablandosobrediversos temas,resúmenesdeactualidadolas entrevistas a algún personaje ilustre de cualquier ámbito. En nuestro país, el consumo de podcast también se ha disparado enlosúltimosaños.En2021duplicó sus horas semanales escuchadas, alcanzando las 9,5 horas de media. Además, el hábitodeescuchar al menos un podcast a diario en España está presente ya en la vidadel 42,5%de los oyentes. SegúnelinformeanualdeiVoox, y aquí es donde se presenta una gran oportunidad para las marcas de cara a conseguir llegar a los cl ientes con anuncios. El perfil del oyente y consumidor de podcasts se sitúa voz a las empresas que se anuncian.Noes lomismoescucharuna locución de un anuncio hecho de lamaneratradicional,aquelohaga unapersonaalaqueescuchasdiariamente,enlaqueconfíasyconla que has «generado» una relación emocional.Además,siesepodcast lograbasendirectoatravésdeplataformas de streaming con vídeo, puedes interactuar en tiempo real con tu audiencia, fortaleciendo aúnmás el vínculo conellos. Lapublicidadyel podcast Una de las claves de crecimiento del sectores lacapacidaddeadaptaciónde lospodcastersa loscambiossocialesconstantes.Esaadaptación y diversificación de contenidoshacenquelaaudiencia no deje de crecer. A eso hay que sumarle los avances tecnológicos que han permitido crear herramientas que facilitan los procesos a creadores y anunciantes. El hecho de introducir contenidos publicitarios demanera orgánicaenlasdistintasconversaciones de un podcast ha generado una atmósfera de confianza que hace queeloyenteseinteresemásporlo que ofrece el anunciante. Traduciendoeste crecimientoadatos, el últimoinformedeingresosporpublicidadde la IABhadeterminado queelaudioeselsectorpublicitario digital que más crece. En el aó 2021, registró un aumento del 72% en ingresos por publicidad. En 2022 se estima que estos alcanzarán los 2.000 millones de dólares en ingresos y para el 2024podría llegara4.000.EnEspaña se espera que la inversión publicitaria aumente un 27,5% según el informe de iVoox. Además, dicho estudio refleja que al 64% de los oyentes no les molesta escucharpublicidadyel54%admite que tiene más en cuenta una marca después de haber escuchado lapromociónenpodcast. 2.000 millones de dólares son los ingresos estimados en publicidad a través de los podcasts en 2022 Claves ►En el año 2021, los usuarios españoles duplicaron las horas semanales escuchadas en podcasts, alcanzando las 9,5demedia. ►El grupo de edadque más consume podcasts va de los 25 a los 64 años, la que se considera la franja de edad clave en publicidad. ►En España se espera que la inversión publicitaria en podcasts crezca un 27,5%en este año 2023. ►La cercanía del presentador a sus oyentes es la clave por la que el podcast se está convirtiendo en uno de los vehículos principales demensajes publicitarios. El formato se ha hecho un hueco en el sector 27% de los oyentes de podcasts están en la franja de los 45 a 54 años de edad, la mejor según los publicistas EFE POR ARTUROMTZ. CARRASCOSO

