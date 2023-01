2023-01-26_Mejores centros educativos

SUPLEMENTO EDITADO Y PRODUCIDO POR GRUPO HORO La Razón no se hace responsable de los contenidos publicados en este suplemento JUEVES, 26 DE ENERO DE 2023 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS ¿Cuáles fueron los orígenes del centro? El Colegio San Narciso es un colegio casi centenario. En 1926, D. Narciso Nores donó a los Padres Paúles el edificio inicial situado en el centro de Marín. Fue en 1975 cuando empezó a funcionar en la actual ubicación situada en una de las partes altas de Marín, contando con un potente internado que daba servicio al alumnadodediferentes partes de lageografía gallega. ¿Qué cursos se imparten en el colegio? En el Colegio San Narciso podemos presumir de ser uno de los pocos centros educativos en el que puedes comenzar desde los “cero” años y acabar tu etapa educativa con el bachillerato y/o un ciclo de formación profesional. Educación infantil de 0 a 6, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional componen la oferta educativa de nuestro centro. A nivel Ciclos de FP nos orientamos por las ramas sanitaria, servicios sociales y deportiva, con una oferta importante en ciclosmedios y ciclos superiores, que ampliamos cada año. ¿Cuál es la foto actual del centro? Un total de 750 alumnos y 60 profesores (además de una veintena de trabajadores en los servicios de limpieza, mantenimiento, jardinería, cocina, residencia...) forman parte de este proyecto educativo, convirtiendo al colegio enuna de las empresasmás importantes de la villa. En cuanto a instalaciones, el centro cuenta, además de la zona académica dedicada a las más de 50 aulas existentes, con un Salón de Actos para 700 espectadores, un comedor para 400 usuarios, una residencia con 250 camas, pabellón polideportivo, pista de tenis, campo de fútbol de hierba artificial, pistas polideportivas al aire libre y, la joya de la corona, DIEZ pistas de pádel cubiertas. Cerca de 40.000 envidiablesmetros cuadrados enplenanaturaleza. ¿Cómo definiría la filosofía del centro? Filosofía y proyecto educativo van acorde con los tiempos en nuestro colegio, en los que el epicentro es el propio alumnado, su formación, su madurez como ciudadanos…endefinitiva, el futuro de nuestros alumnos y alumnas. Una formación integral que no se reduce a lo académico sino a otros aspectos del día a día: deportes, cultura, medioambiente, sociedad. El trabajo diario de nuestro claustro de profesores garantiza la mejor de las formaciones y permite a nuestro alumnado enfrentarse a una vida laboral con todas las garantías de éxito. ¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día de la escuela? La apuesta por nuevas formas de educación, comoes laFormaciónProfesional, que permite continuar su formación a nuestro alumnado en un entorno conocido y cómodo para ellos y la inversión constante en nuestras instalaciones (tanto académicas como deportivas), permiten aplicar y llevar a cabo nuestro proyecto educativodiariamente. ¿Qué papel juegan las familias en el éxito del colegio SanNarciso? Las familias lo son todo. Gracias a su confianza nuestro centro está a puntode cumplir 100 años de vida en nuestra localidad, Marín. Con ellas, formamos un equipo de trabajo único que permite poner en valor nuestro proyecto educativo. Su opinión y su colaboración son imprescindibles para que este engranaje funcione correctamente. ¿Tiene espacio la innovación en un ámbito como la educación? Sin duda. Las aulas han dejado de ser recintos donde se impartía teoría únicamente. Hoy, nuestro alumnado aprende de una forma más cercana a lo cotidiano, pudiendo aplicar en la práctica lo que aprenden cada día. Nuestroprofesorado transforma la teoría y la adapta a las situaciones más habituales con las que los estudiantes se vana encontrar enel futuro. Ser incolegioseisannarciso.com colegiossei.com Integrado en el Grupo SEI, el Colegio San Narciso de Marín (Pontevedra) va camino del centenario de su fundación. Para saber con más detalle cuál es su proyecto, hablamos con su director, Antonio Traba. Ser innovadores y apoyarse en la tecnología permite hacer de la enseñanza una profesión muy sencilla para gente con vocación GRUPO SEI El Grupo SEI está compuesto en la actualidad por ocho centros. Siete de ellos se encuentran en la Comunidad de Madrid y uno, el Colegio San Narciso, en Marín (Pontevedra). A estos centros hay que sumar una Granja Escuela situada en Sevilla la Nueva, también en la Comunidad deMadrid. Todos los centros del grupo comparten proyecto y filosofía educativa, ambos basados en dos pilares diferenciadores: la enseñanza del inglés a través de la presencia de auxiliares de conversación nativos en todos los niveles y el desarrollo de las capacidades artísticas de los alumnos a través de la nueva Escuela de Artes Escénicas del Grupo SEI, en la que pueden participar tanto alumnos de los centros con sus familias como alumnos externos. novadores, apoyados en la tecnología, permite hacer la enseñanza una profesiónmuy sencilla para gente con vocación. Ser innovadores y dinámicos en nuestra relación con el alumnado, es clave para ser un centro diferente y único. “El alumnado es el epicentro de nuestro proyecto formativo” ANTONIO TRABA Director del Colegio SEI San Narciso

MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 2 ¿Cómo fueron los inicios del centro? El colegio comenzó su actividad hace 51 años, en 1971. Nació en Oviedo gracias al trabajo y el esfuerzo de tres amigos que se convierten en socios fundadores después de una crisis de la academia que tenían. Alquilaron unos chalets en el centro de la ciudad y allí estuvieron hasta que estos se quedaron pequeños y en 1983 se estrenaron las instalaciones actuales, situadas en plena naturaleza. Desde entonces han sido muchas las promociones de alumnos que han crecido, hecho amistades y aprendido en el colegio. ¿Qué balance hacen de estos años de trayectoria? Estos 51 años dedicados a la docencia han supuesto una forma de vivir y de trabajar muy especial. Siempre hemos sido un centro con un ambiente muy familiar, lo que permite estrechar lazos y mantener un arraigo muy fuerte. Han salido muchas promociones de nuestras puertas que mantienen una vinculación emocional con el centromuy alta. ¿Qué cursos se imparten en el colegio École? Tenemos clases desde 1º de infantil (3 años) hasta 2º de bachillerato (18 años). Actualmente tenemos unos 400 alumnos, 32 profesores y 21 trabajadores no docentes. ¿Cuál es la estructura actual del centro en lo relativo a instalaciones? Contamos con 4 edificios situados en 45.000 m2 de jardines y bosques. Hay un edificio para cada etapa (Infantil, Primaria y Secundaria y Bachillerato), un polideportivo en el que se encuentra también un salón de actos recién estrenado. Tenemos canchas exteriores, pista de atletismo, una pista de pádel 4 aulas exteriores, una huerta, un invernadero y muchísimo espacio verde. ¿Cómo definiría la filosofía y el proyecto educativo del centro? En el colegio respetamos y apreciamos las diferencias de cada alumno. Fomentamos el espíritu crítico como la capacidad de análisis que permitirá al alumnado afrontar el futuro adaptándose a las necesidades cambiantes del entorno. Creemos en personas equilibradas en las que la armonía entre sus diversas facetas le proporciona un bienestar necesario para adquirir conocimientos, relacionarse consigo mismo y con los demás de forma satisfactoria. ¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día de la escuela? Estamos en constante evolución para proporcionar a nuestros chicos una variedad de aprendizajes y metodologías como el trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos, el deporte, la música, la inteligencia emocional, la programación o la robótica. La atención y la motivación son parte fundamental del proceso de construcción del aprendizaje. De entre todas esas actividades cabe destacar el teatro, ya que es el proyecto más complejo y que más capacidades y competencias pone en funcionamiento: competencias lingüísticas, capacidad para hablar en público, funciones ejecutivas para resolver imprevistos, memoria, cohesión grupal, mejora las relaciones con los compañeros y con sus profesores, entre otras. Cada uno tiene la oportunidad de destacar en alguna de estas facetas y aumentar así su autoestima. ¿De qué manera se contempla la importancia de las lenguas en el centro? Todos los alumnos que acaben el colegio deben dominar el inglés con fluidez. Deben ser capaces de expresar sus ideas en este idioma y de comunicarse fácilmente y sin complejos en público. Además, deben tener conocimientos en un segundo idioma extranjero; en nuestro caso hemos optado por el francés, por las salidas profesionales, por la cercanía física con organismos europeos y por la raíz común con nuestro idioma. ¿Qué papel juegan las familias en el éxito del colegio École? Las familias son cruciales en el aprendizaje del alumnado. Por eso fomentamos una comunicación fluida entre los docentes y las familias, que reciben información constante de la evolución de sus hijos, vienen al cole a compartir sus experiencias con el alumnado y forman parte esencial de todo el proceso. ¿Tiene espacio la innovación en un ámbito como la educación? Por supuesto, la innovación debería ser una constante irrenunciable en la educación. Los alumnos de hoy en día no son como los de hace 50 años, de manera que no podemos seguir enseñando igual. Hay que evolucionar y al igual que ocurre en la naturaleza es preferible que los cambios sean paulatinos y medidos. Los alumnos que acaban de entrar al colegio en 1º de infantil accederán al mercado laboral entre 2040-45. Tenemos que anticiparnos y dar respuesta a esos cambios. ¿Cuáles son los retos de futuro del colegio? El reto más cercano es abrir la línea internacional que la pandemia nos obligó a retrasar. Otro plan es profundizar en la enseñanzaaprendizaje de programación y robótica incluyéndolas en todas las asignaturas al igual que hacemos con el inglés, puesto que, según avanzan los expertos, en el siglo XXI dominar los conceptos de programación será tan importante como ahora lo es el dominio del inglés. Y, por supuesto, seguir mejorando cada día para atender mejor las individualidades de cada niño o niña. www.colegioecole.com “Para nosotros, la innovación es una constante irrenunciable en educación” MARÍA ELENA CUEVA Directora de Colegio École Con más de medio siglo a sus espaldas, el Colegio École se ha convertido en uno de los centros educativos de referencia en Asturias. Hablamos con su directora, María Elena Cueva López, para que nos explique su proyecto. El Colegio École cuenta con 4 edificios (uno por cada etapa) situados en 45.000 m2 de jar-dines y bosques

MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 3 ¿Cuáles fueron los inicios del centro? El Colegio se fundó en el año 1966 bajo el nombre de San Juan Bautista y en 1997 adoptó su actual denominación. A finales de 2015 pasó a manos de la actual propiedad, la cual ha impulsado un proyecto educativo basado en la excelencia académica, la educación en valores y el acompañamiento personal, además de acometer una renovación y modernización integral de las instalaciones, con el fin de seguir ofreciendo a los alumnos y familias la máxima calidad educativa. Nuestro lema "Educamos para la vida" define muy bien hacia dónde orientamos nuestra acción educativa. Aspiramos a formar personas seguras de sí mismas, capaces de elegir libre y responsablemente su propio camino, y preparadas para recorrerlo de manera satisfactoria. Buscamos sorprender cada día a nuestros alumnos y provocar su curiosidad e interés por las diferentes materias. ¿Qué cursos se imparten en el colegio? Cubrimos todas las etapas educativas desde los 18 meses hasta la universidad, con dos líneas de enseñanza y una reducida ratio de alumnos por aula, con un máximo de 20 alumnos en cada una de las dos clases de los 16 niveles educativos de los cursos que impartimos, de acuerdo con el currículum español: 4en1er y2º ciclodeEd. Infantil, 6 en Ed. Primaria, 4 en ESO y 2 en Bachillerato. En cuanto al Bachillerato, los alumnos pueden optar por las modalidades de Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y Artes. Además, desde 6º de Primaria y hasta 2º de ESO, los alumnos cursan la asignatura extracurricular “Critical Thinking”, que les habilita para la obtención del Diploma Americano de “Middle School”, y a partir de 2º de ESO tienen la posibilidad de cursar el BachilleratoDual, con la finalidad de obtener el diploma de “High School” del Sistema Americano, paralelamente al Título de Bachillerato español, también como actividad extracurricular, totalmente on-line, dirigida por profesorado de los EE.UU y bajo nuestra supervisión. ¿Con qué estructura cuenta hoy el ColegioAlarcón? En estosmomentos acogemos a 350 alumnos y contamos con 41 profesores en todas las etapas de enseñanza reglada, además de los 9 profesores de la EscuelaOficial deMúsicaAlarcón. Si hablamos de instalaciones, contamos con más de 6.700 metros cuadrados, 4.000 de los cuales corresponden al inmueble y el resto a patios y campos de deportes. Nuestro edificio está equipado con los últimos avances tecnológicos, sistema de A/A frío/calor y wifi de alta velocidad accesible en todas las instalaciones. Los alumnos disponende un espacio virtual de almacenamiento provisto por Google Workspace for Education, así como ordenadores portátiles de uso compartido en todos los niveles educativos. Damos una gran importancia a la robótica y contamos con laboratorios de Física y Química, Biología y Ciencias Naturales, Plástica y TIC. Finalmente, destacaría que los alumnos pueden realizar los exámenes oficiales de University of Cambridge en el propio centro y certificar así su nivel de inglés con estas titulaciones oficiales. ¿Cómo definiría la filosofía y el proyecto educativo del centro? Nuestra pedagogía se basa en laDisciplina positiva y en acompañar a todos los alumnos para que alcancen lamejor versión de sí mismos en todas las facetas de su formación. La motivación, la alegría, la proactividad, el juego, la experimentación, la investigación, el trabajo en equipo, la participación en experiencias universitarias, acción social o voluntariado…. son algunas de las estrategias que ponemos en marcha para conectar a nuestro alumnado con la realidad. Nuestro objetivo es que desarrollen su pensamiento crítico y sean capaces de salir al mundo y tomar sus propias decisiones con responsabilidad, coherencia, ética ymoral. ¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día de la escuela? En tres pilares muy claros: inculcar en nuestros alumnos el amor por la excelencia en todo lo que hacen, educarles en los principios, valores yhábitos de conducta necesarios para convivir y desenvolverse de forma adecuada en una sociedad avanzada, democrática y pacífica y, finalmente, acompañarlos de forma individualizada para ayudarles a superar los obstáculos que se vayan encontrando en su proceso de formación. La clave es sorprender constantemente a nuestros alumnos mediante actividades que les alejen de la rutina y el aburrimiento, que son enemigos declarados del aprendizaje. Unbuen indicador del éxitodel colegio y de su prestigio y su nivel son los premios y menciones que ha recibido dediferentes organismos, tantopara los alumnos a título personal como para el colegio como institución educativa. ¿Qué papel juegan las familias en el éxito del colegioAlarcón? Un papel clave. Somos un equipo familia-Colegio. Sin la colaboración de las familias nuestro proyecto educativo no tendría sentido. Compartimos valores y trabajamos codo a codo con ellas en el apasionante camino que es la educación de sus hijos. En esta línea, el Colegio organiza numerosas actividades para compartir y crecer juntos: encuentros de crianza en Ed. Infantil, charlas en Ed. Primaria y Ed. Secundaria impartidas por expertos externos, asesoramiento personalizado de cada uno de los alumnos y sus familias a través del Departamento de Psicología y Orientación Alarcón. ¿Tiene espacio la innovación en un ámbito como la educación? Sí; nuestras principales innovaciones se centran en lametodología y forma de estructurar el aprendizaje. En Educación Primaria contamos con un departamento específico a cargo de la coordinación de técnicas de aprendizaje tales como la gamificación, para dotarlas de la necesaria coherencia y progresividad que demandan las diferentes edades de los alumnos de los cursos de esta fundamental etapa educativa. En cuanto a Secundaria, nuestro proyecto AGL (Alarcón Global Learning) nos permite profundizar en el concepto ABP (aprendizaje basado en proyectos), mediante la integración en los diferentes proyectos del mayor número posible de materias. Por otra parte, en lo relativo a la formación integral de nuestros alumnos, contamos con programas específicamente orientados a este propósito, tales como Alarcón Social, centrado en actividades de voluntariado social, o Alarcón Vocación, para ayudarles a decidir sobre su futuro universitario. ¿En qué consiste el programa Alarcón Social? Alarcón-Social es un espacio educativo para que los alumnos del Colegio Alarcón se sensibilicen e involucren en diversas situaciones de interés social y desarrollen sus competencias sociales y cívicas, ejercitando así los valores del colegio. Los objetivos del programa son desarrollar habilidades personales y sociales como la autoestima, empatía, escucha, tolerancia y respetoa las diferencias; tomar conciencia de la diversidad social y de las necesidades de personas de otras realidades sociales y abrirse a otras realidades, ejercer responsabilidad social y contribuir al bienestar de otras personas. Todo ello se realiza mediante la participación en campañas de concienciación ante distintas realidades sociales, con salidas o visitas de carácter social y a través de actividades de voluntariado fueradel horario lectivo www.colegioalarcon.com “En el Colegio Alarcón educamos para la vida” ANTONIOHERNÁNDEZ PALACIOS Director Titular del Colegio Alarcón El Colegio Alarcón es un centro laico, mixto y privado ubicado en el corazón de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Hablamos con su Director Titular, Antonio Hernández Palacios. Centro Autorizado de Enseñanzas Elementales de Música Alarcón El Centro Autorizado de Música Alarcón está adscrito al Conservatorio Padre Antonio Soler (El Escorial), en virtud de lo cual imparte Enseñanza Elemental Oficial de Música y expide las titulaciones académicas correspondientes con validez oficial. Ofrece clases individuales de instrumentos y clases grupales de Música y movimiento, Lenguaje Musical, Teoría Musical, Armonía, Orquesta de Cuerda, Agrupación de guitarras y Coro infantil gratuito

MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 4 ¿Cuándo se puso en marcha el colegio? A finales de los años 60 vuelven a España desde Londres tres mujeres que van a tener un gran impacto en la Pedagogía Educativa de nuestro país. Josefina González y Carmen López Linares habían sido alumnas, y posteriormente amigas, de la propia María Montessori; y con ellas retorna María Jesús Abaroa, su nueva discípula aventajada, formada directamente conMarioMontessori. Al regresar fundaron la Asociación Montessori España y nuestro colegio, que abrió sus puertas en 1970 con el nombre de Montessori Parque Conde Orgaz. Después de más de medio siglo, ¿cómo valoran su trayectoria? Las fundadoras de nuestro colegio tenían el sueño de implantar en Madrid un colegio en el que el futuro de sus alumnos sólo estuviese marcado por su talento, actitud y esfuerzo; y no por la capacidad económica de sus padres. En otras palabras: democratizar la educación de alta calidad y minimizar las barreras económicas de acceso. Cada país tiene sus peculiaridades, pero en el nuestro, el acceso a los mejores puestos de trabajo está marcado por el dominio de los idiomas. El objetivo principal de un colegio no debería ser que sus alumnos aprueben la EVAU y accedan a la universidad, sino conseguir que descubran qué les gusta y qué se les da bien para que puedan desarrollar ese potencial y dedicarse a lo que les apasiona. Teníamos que ser capaces de conseguir que nuestros alumnos terminasen el ciclo dominando idiomas, sin renunciar a poder acceder a la Universidad española en la carrera deseada. Cincuenta años después somos uno de los mejores colegios de España, con una nota media en las pruebas de acceso a la universidad, año tras año, en torno al 8,50 sobre 10; con un nivel de inglés que se equipara al de un colegio británico y una media en las pruebas de francés cercanas al 9 sobre 10. Hoy nuestros alumnos optan por las carreras deseadas en las mejores Universidades de España y del mundo (9 de cada 10 logran entrar en la primera opción de carrera deseada). ¿Cuál es la oferta formativa del centro? Contamos con dos centros. En Kindergarten (Educación Infantil) tenemos niños y niñas de 2 a 5 años. A partir de los 6 años pasan a Primaria y continúan con nosotros hasta la Universidad. En Bachillerato pueden optar por el Diploma Dual®, que ofrece la oportunidad de obtener dos titulaciones: la oficial española y el American High School Diploma de los Estados Unidos. En todos los casos desarrollamos un trabajo artesanal con cada alumno. “Cada niño es maravillosamente diferente”, repetía continuamente María Montessori, y su legado nos obliga a trabajar con ellos de manera personalizada y en un ambiente preparado. ¿Qué diferencia a Montessori International School de otros centros educativos? Nunca hemos tenido tantos jóvenes con tan buena formación académica y, sin embargo, tenemos la tasa de paro más alta de Europa. En nuestros colegios trabajamos habilidades que potencian la autonomía del alumno y su confianza y les proveemos de las herramientas necesarias para que luego puedan triunfar en el mundo académico y profesional. Hemos sido capaces de demostrar que se puede lograr el máximo nivel académico sin renunciar a potenciar habilidades como la inteligencia emocional, las habilidades sociales, las inteligencias múltiples, la capacidad de adaptación a entornos cambiantes... ¿Cuáles son los rasgos principales de su proyecto educativo? María Montessori rescató la cosmovisión de la filosofía de Aristóteles y ya para él, la búsqueda de la felicidad en el ser humano era algo que marcaba nuestra vida. En el universo Montessori, la felicidad está vinculada con las metas y el esfuerzo. Cuando disfrutas con lo que haces, descubres qué quieres hacer en tu vida, luchas para conseguirlo y lo logras, tu vida empieza a tener sentido. Todos tenemos “talento”, porque talento no significa ser el mejor; talento significa que a todos “algo se nos da bien”: todos tenemos un espacio en este mundo, tan sólo tenemos que encontrarlo. ¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día de la escuela? Somos un colegio oficial y tenemos las mismas asignaturas que cualquier otro, pero hay tres aspectos que nos hacen muy diferentes: el primero es que cambiamos la forma de enseñarles los temarios para que los niños aprendan mucho y a la vez que disfruten haciéndolo mediante la práctica y la experiencia. El segundo aspecto diferencial es que en un colegio Montessori, el profesor no es un “jefe” vigilante y amenazante, ni tampoco es un “amigo enrollado”. Su labor más importante se da en el aspecto motivacional de la enseñanza, porque un ser humano motivado no tiene barreras. Finalmente, la tercera gran diferencia es el objetivo. Aunque es cierto que nuestros estudiantes logran acceder a las mejores universidades de España y del mundo, nuestro objetivo va más allá de esa mera escala de formación, y consiste en que además sean felices, alegres, optimistas, asertivos, empáticos, concienciados, trabajadores, metódicos, resolutivos, creativos, cooperativos y sociables. ¿Entienden las familias ese modelo que propone el colegio? En nuestro colegio fomentamos el pensamiento crítico y no nos sentimos identificados con ninguna ideología política o culto religioso. Lo primero que pedimos a nuestras familias es amplitud de mente y tolerancia, que intenten despojarse de los prejuicios. Deben creer en lo que pensamos y les proponemos, porque de lo contrario no va a funcionar. Tan importante como el rendimiento académico y profesional, es el desarrollo personal y social. Demostramos que es posible estar entre los mejores colegios de España sin tener que renunciar a esas otras cosas que para nosotros son tan importantes: la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples y las habilidades sociales. ¿Cuáles son los retos de futuro del centro? “Cada niño es maravillosamente diferente”, pero también cada generación, cada grupo, cada escenario futuro. La única posibilidad de sacar la mejor versión de cada estudiante es analizando en profundidad sus inquietudes, y adaptando los objetivos a sus particularidades. De cara al futuro, solo una premisa: no olvidarnos de lo que somos, del camino andado y de la experiencia vital que nos ha permitido llegar hasta aquí como institución educativa de referencia. Nuestros alumnos lo merecen todo, merecen que nos entreguemos a ellos en cuerpo y alma. montessoricondeorgaz.es “En el universoMontessori, la felicidad está vinculada con lasmetas y el esfuerzo” EDUARDOGARCÍA Director del colegioMontessori Conde de Orgaz Montessori International School Conde de Orgaz se ha convertido en una referencia en el panorama educativo de la Comunidad de Madrid gracias a una sólida trayectoria de más de medio siglo y a una metodología propia. De todo ello hablamos con su responsable, Eduardo García.

MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 5 ¿Desde cuándo opera el grupo ISP en nuestro país? Desde junio de 2014 operamos con éxito en España. Brindamos a miles de familias nuestro modelo educativo de excelencia, gracias a un nutrido y potente grupo de profesionales y expertos internacionales con una amplísima trayectoria y una clara apuesta por lo que significa la máxima calidad de enseñanza en el mundo global del siglo XXI. ¿Cuál es la metodología de ISP Schools en España? La fuerza metodológica del proyecto educativo de los Colegios ISP radica esencialmente en la observación rigurosa y continua de las evidencias de aprendizaje de sus alumnos dentro y fuera del aula. Desde un profundo conocimiento de los modelos y programas educativos internacionales, el análisis, la investigación y la reflexión, la observación y la confirmación de cómo aprenden verdadera y eficazmente nuestros niños y adolescentes, impulsa al proyecto educativo de ISP a erigirse como un potente currículo en las sucesivas etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. ISP abandera un completísimo proyecto educativo que lleva a los alumnos a formarse en los conocimientos, destrezas y habilidades propias del International Primary Curriculum, de los IGCSE/A-Levels del sistema británico, del Middle Years Programme hasta culminar con las cualidades del perfil de aprendizaje del programa Diploma del Bachillerato Internacional. Debemos recordar y destacar que precisamente el modelo educativo de los colegios ISP de España fue galardonado hace ahora dos años como el “Mejor Proyecto Educativo Internacional” en los Premios de Excelencia Empresarial 2020 de La Razón. ¿Cuál es la propuesta de valor del grupo para el sector educativo? Todos los profesionales, docentes y directivos de cada colegio ISP conciben y definen su trabajo diario desde el sólido compromiso con la excelencia personal y académica de sus alumnos, en un modelo cuya seña de identidad es el aprendizaje verdadero y efectivo de los alumnos. Este es el motor que da energía y vitalidad a nuestros principios y que potencia y desarrolla el enriquecimiento intelectual, la motivación y el pensamiento crítico de nuestros alumnos, sus fortalezas, sus logros y su mentalidad de ciudadanos globales en respuesta a sus aspiraciones y a las expectativas de las familias que nos brindan sumayor tesoro: la educación de sus hijos. ¿Qué define a los alumnos de ISP? En los Colegios ISP nuestros alumnos destacan por su reconocible personalidad y su marcada madurez, por la calidad de sus conocimientos y sus valores personales, sus altas competencias comunicativas en distintas lenguas y por una sobresaliente actitud, predisposición y vocación internacional. En la excelencia global del Siglo XXI nuestros alumnos saben cómo brillar desde la pasión por el conocimiento y el aprendizaje, desde su compromiso ético y tolerancia, su confianza y fuerza emocional, su autoliderazgo y sociabilidad, su capacidad de reflexión, su propósito de eficacia, acción y superación… En definitiva logros académicos de hoy que serán sus satisfacciones vitales y profesionales ante los desafíos del dinámico mundo que se les presenta en el futuro. ¿Qué ventajas aporta ISP a las escuelas que forman el grupo? Para todos nuestros alumnos resulta una enorme ventaja el formar parte de una amplísima red compartida con 58.000 compañeros en 17 países del mundo. En este sentido, nuestro carácter y espíritu internacional no es una mera marca, sino que se refleja en la mentalidad global que ya es evidente en una primera visita por las aulas, pasillos, laboratorios y bibliotecas de cualquiera de nuestros colegios. Además, nuestros alumnos disfrutan de innumerables actividades y oportunidades de aprendizaje internacional junto a compañeros del resto del mundo, entre las que podemos mencionar los Certámenes Científicos, Festival de Cine ISP, Competiciones de Destreza Lectora, Desafíos Matemáticos, Programas Buddy Exchange de Compañero Internacional, Modelo Naciones Unidas, Visitas e Intercambios Educativos, o nuestro reconocido Torneo Mundial de Ajedrez. ¿Qué hace diferente a los colegios ISP de otras alternativas? La idiosincrasia de nuestros Colegios es clara y nuestro enfoque también lo es: situar al alumno y su aprendizaje en el corazón de todo lo que hacemos, una aspiración cien por cien presente en nuestro día a día. El punto de partida es el bienestar y el cuidado ambiente de todos y cada uno de nuestros colegios; en cada clase y en cada espacio, se motiva a nuestros alumnos en el conocimiento y en la pasión por el aprendizaje, en valores, en su multilingüismo, en su comprensión de un mundo global e intercultural, en lo enriquecedor de una perspectiva y mentalidad abierta, en la importancia del progreso, del bienestar común y de un desarrollo local y global sostenible. ¿Cuáles son sus retos al frente del equipo de ISP Iberia? Después de haber conocido cada Colegio, escuchar a nuestros alumnos, a nuestras familias, a nuestros directores, a nuestros profesores, después de observar su trabajo y de haber compartido ideas y de reflexionarlas en común, estamos absolutamente convencidos y reafirmados en la importancia de los valores y del compromiso de ISP: Learning first, Students first. Desde la honestidad queremos ser cada díamás consistentes y aúnmejores en esta tarea tan crucial y tan hermosa, escuchando, sumando, aportando y proyectando al mundo excelentes profesionales de éxito en cualquiera de los continentes. ¿Hay espacio para la innovación en el mundo de la educación? En ISP entendemos que en el mundo de hoy, definido por su dinamismo y por el cambio continuo, la educación de máxima calidad ha de ser activa e innovadora en esencia, en la certeza de que podemos hacer mejores a nuestros alumnos en todas las facetas de su vida y en el mundo en el que hayan de desenvolverse como personas y como profesionales competentes, inculcando en ellos desde pequeños el espíritu de cambio, resolución e innovación ante los nuevos y múltiples desafíos que plantean el presente y el futuro. ¿Qué papel juegan las familias en el día a día de los colegios ISP? Los hechos hablan y los resultados de los Colegios ISP son la mejor evidencia de que nuestros alumnos superan los más exigentes estándares externos nacionales e internacionales y pueden acceder a las más prestigiosas universidades en todo el mundo para satisfacción nuestra y de nuestras familias. En este sentido, ese compromiso está presente en una comunicación fluida y constructiva con padres y madres, en la cuidada atención a sus opiniones y sus sugerencias, en el propósito de mejora constante y de compromiso compartido de familias y colegio. ¿Puede definir el tipo de ciudadano del mundo que quieren educar en sus colegios? En el universo de la educación resulta casi un tópico afirmar que educamos a alumnos que van a ejercer profesiones que no existen, lo que ciertamente es más que probable. No obstante, sí se está dando un hecho seguro: determinadas capacidades y valores se revelan ya como diferenciales y distintivas, como las competencias cognitivas, el pensamiento crítico, la creatividad, las capacidades digitales, de comunicación y multilingüismo, de autoliderazgo y de liderazgo. ¿Cuáles son los retos de futuro de ISP Schools? Nuestra misión y nuestra visión suponen un desafío que nos llena de responsabilidad y de autoexigencia para continuar creciendo junto a nuestros alumnos y a nuestras familias desde el compromiso constante como colegios líderes a la vanguardia en el aprendizaje verdadero de nuestros alumnos. Sin duda los retos venideros como grupo se aúnan en el propósito de seguir aprendiendo, escuchando, investigando, debatiendo y compartiendo ideas entre todos en la certeza de nuestro saber hacer y del espíritu de mejora continua que nos distingue como Schools of Choice en el mundo. https://ispschools.es/ “El enfoque ISP Schools es claro: situar al alumno y su aprendizaje en el centro de todo” DRA. MAGGIEWRIGHT Regional Managing Director en ISP Iberia ISP International Schools Partnership es uno de los mayores grupos educativos a nivel global, con 62 colegios en el mundo y con más de 58.000 alumnos repartidos en 17 países. Con un sobresaliente prestigio en España cuenta con 11 colegios privados de currículo británico y español líderes en educación internacional y que destacan asimismo por una sólida visión de la educación del futuro y por un innovador modelo de aprendizaje. Hablamos con la Dra. Maggie Wright, Regional Managing Director en ISP Iberia. “Nuestros alumnos destacan por su reconocible personalidad y su marcada madurez, por la calidad de sus conocimientos y sus valores personales, sus altas competencias comunicativas en distintas lenguas y por una sobresaliente actitud, predisposición y vocación internacional”

MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 6 ¿Cuándo se puso en marcha el centro? Pureza de María Santa Cruz está celebrando el centenario de su fundación. Cien años que avalan nuestra profesionalidad y entrega a la educación de niños y niñas de la capital tinerfeña, muchos de ellos profesionales entregados hoy al servicio de la sociedad. Cien años desde el nacimiento de un colegio de apenas 30 niñas que hoy alberga 1429 alumnos. ¿Qué balance hacen de su trayectoria hasta hoy? Si tuviéramos que elegir una palabra que resuma nuestra trayectoria sería “crecimiento”. Porque ayudamos a crecer a los niños y a los jóvenes en lo personal y en lo social, desde una visión integral y comunitaria de la persona, cimentada en los valores del Evangelio. Pero también crece el personal dedicado a ellos con una formación constante que nos permite ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Además, alumnos y personal, crecemos juntos, como familia. Crecen también nuestras instalaciones, nuestros servicios y con todo ello, nuestra calidad de enseñanza. ¿Qué cursos se imparten en el colegio Pureza de María Santa Cruz? Nuestra oferta formativa comprende desde el segundo ciclo de Infantil (3 años) hasta Bachillerato. Ofrecemos también el Bachillerato Dual para los que estén interesados; se trata de la ampliación de materias en inglés por las que se obtiene certificación para acceder a las Universidades americanas, además de la del país de origen. ¿Cuál es la foto actual del centro? El colegio, con cuatro líneas (grupos) en cada curso, actualmente cuenta con 1429 alumnos y 137 adultos que acompañan tanto su proceso formal (en aula) como informal (comedores y patios) entre los que están los docentes, con nativos auxiliares de conversación en inglés, el departamento de orientación con una orientadora por etapa, la enfermera, auxiliar de infantil, monitoras de comedor y patios. Disponemos de cinco edificios y dos Villas situados en el Centro de Santa Cruz. Entre las instalaciones destacamos el polideportivo Alberta Giménez, las aulas de robótica y de imagen y sonido, aulas específicas (música, dibujo artístico y técnico, tecnología…), los laboratorios de biología y química y la sala de psicomotricidad y un aula de innovación. En secundaria, las aulas son temáticas y están ambientadas con imágenes alusivas a la asignatura que se imparte, lo que motiva y predispone al alumnado con una actitud receptiva para el aprendizaje. Todas nuestras aulas están dotadas de cañones de proyección, altavoces y pizarras digitales en el caso de Infantil. Contamos también con un aula de Innovación y espacios al aire libre con circuitos de psicomotricidad donde nuestros más pequeños siguen aprendiendo fuera del aula. Además, disponemos de una biblioteca actualmente en proceso de renovación, comedor con cocina propia, enfermería, dos Capillas y dos oratorios. ¿Qué diferencia al colegio de otros centros? Pureza Santa Cruz ha destacado siempre por su rendimiento académico, avalado por instituciones externas (premios de excelencia, mejores expedientes de la provincia, niveles altos en pruebas de diagnóstico…). Para nosotros es un orgullo ver cómo año tras año, nuestros alumnos acceden a la carrera que quieren por estar bien preparados. Esfuerzo, rigor, trabajo bien hecho, constancia. Todo ello fraguado en un espíritu de familia y atención individualizada donde con cercanía y cariño intentamos sacar lo mejor de nuestro alumnado, siempre movidos por los valores del Evangelio. ¿Cómo definiría el proyecto educativo del centro? El nuestro es un proyecto que aúna la tradición con la innovación. Eu un proyecto que, contando con una historia de 100 años, no se queda en el pasado, sino que se hace actual y sitúa al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. El uso de Chromebook (dispositivos personales desde 6º de Primaria), las metodologías activas, el aprendizaje cooperativo o el trabajo por proyectos, entre otros, hacen que nuestra tarea educativa sea la de acompañamiento, estimulación de las inteligencias múltiples y potenciación de sus competencias. Hace 5 años Google nos reconoció como Google for Education Reference School (primeros en Canarias), un reconocimiento que hace visible la apuesta por la innovación y buena aplicación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto que nos define es la fuerte apuesta por los idiomas, potenciando el inglés (con auxiliares de conversación nativos en todos los cursos, Erasmus, Bachillerato Dual) y ofreciendo también francés y alemán como segundas lenguas extranjeras. Además, siempre hemos querido estar dentro del ciclo de mejora continua, lo que nos llevó a estar certificados en ISO 9001 durante diez años hasta que obtuvimos el reconocimiento de EFQM +400 hace dos años. ¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día de la escuela? Nuestro día a día está marcado por la felicidad de los niños y jóvenes que acuden al colegio. Ellos se saben cuidados, acompañados y potenciados. Pureza Santa Cruz es su segunda casa. Aquí aprenden y se esfuerzan, pero también disfrutan y se divierten. ¿Qué papel juegan las familias en el éxito del colegio? Las familias son las que han dado el primer paso confiando lo más preciado, sus hijos, a nuestro cuidado. De ahí nace nuestra responsabilidad y el interés en hacerles partícipes de nuestro día a día del colegio, con las entrevistas personales con los docentes, las invitaciones a talleres, visitas culturales y festivales con sus hijos o el seguimiento del aula desde las redes sociales. Conocedores también de lo difícil que es educar y como profesionales en este campo, ofrecemos acompañamiento a los padres desde el Departamento de Orientación y formación en temas de interés familiar. ¿Cuáles son los retos de futuro del centro? En un mundo cada vez más cambiante en el que les tocará llevar las riendas, vemos como reto formar en el espíritu crítico, desde el respeto y la apertura, pero con convicciones serias y fundadas, que les permita ser dueños de sus decisiones con corresponsabilidad. Queremos seguir creciendo, en instalaciones, en servicios, en calidad de enseñanza, pero especialmente seguir creciendo (tanto alumnos como personal) como personas íntegras y comprometidas. Esa ha sido nuestra fuerza y nuestra identidad; es un reto mantenerla. pmaria-santacruz.com “El nuestro es un proyecto que aúna la tradición con la innovación” HNA. MARÍADOLORES LÓPEZ Directora del Colegio Pureza deMaría Santa Cruz El Colegio Pureza de María Santa Cruz cumple este año un siglo de vida, un tiempo en el que se ha convertido en una referencia en la isla de Tenerife. Para conocer mejor su oferta y su proyecto, hablamos con su directora, la Hna. María Dolores López. El Colegio Pureza de María de Tenerife celebra este año el centenario de su fundación

MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 7 ¿Qué balance hacen de estos 52 años de funcionamiento? El colegio ha ido cambiando mucho a lo largo de las décadas, como también ha ido cambiando el país, las familias, los alumnos y la manera de educar. Sin embargo, la semilla que dejó en el colegio la directora y fundadora, Anne Mazón, en los años setenta, permanece en la cultura y la filosofía del centro. Valores morales como la amistad, el respeto y la lealtad viajan en alumnos que ya son padres y que traen a sus hijos de vuelta en un segundo viaje a través de nuestra manera de educar. ¿Cuál es la oferta formativa de International School of Madrid? Impartimos todos los niveles de enseñanza, desde educación infantil hasta el segundo curso de Bachillerato. Preparamos a nuestros alumnos para acceder a la universidad, no solo a la universidad española, sino a cualquier universidad extranjera. El colegio sigue el curriculum británico enseñado por profesores nativos altamente cualificados. Eso quiere decir que los alumnos reciben una enseñanza como si estuvieran en un colegio en Gran Bretaña. Su “viaje educacional” termina con los A-levels británicos, conocidos como los “gold standard” de las cualificaciones. Además, los alumnos pueden optar por examinarse de las pruebas específicas de la EBAU y así subir su nota de cara al acceso a los grados que soliciten. ¿Cuál es la foto actual del colegio? Tenemos 805 alumnos y 112 trabajadores. La gran mayoría de los profesores llevan muchos años en el centro y es esta estabilidad una de las cosas que más aprecian tanto los alumnos como las familias. Normalmente, en los colegios internacionales hay un nivel de rotación muy alto, pero ese no es el caso de nuestro centro. ¿Qué diferencia a International School of Madrid de otros colegios? Nuestro colegio es un sitio feliz. Somos una gran familia donde todos se conocen y se forman amistades duraderas. Genera altos niveles de compromiso y entusiasmo de los estudiantes y les permite convertirse en alumnos seguros e independientes. Promueve altos estándares de rendimiento y facilita que todos los niños se desarrollen lo mejor que puedan, tanto personal como académicamente. Fomentamos la capacidad de hablar en público y el talento individual, no sólo académico (donde tenemos unos resultados excelentes, mejores que cualquier colegio británico en Inglaterra), sino también en los deportes y las artes. Enseñamos a los niños valores y a ser ciudadanos buenos y responsables. Un colegio donde cada niño se conoce de forma individual. Sin renunciar a la esencia inicial... Llevamos más de 50 años de excelencia académica, algo que hemos logrado porque somos un colegio que no pertenece a un fondo de inversión, sino que está en manos de la misma familia desde 1971. Además, contamos con un elenco de profesores nativos, altamente cualificados, con estabilidad en el centro y –como le decía antes– escasísima rotación que configura una comunidad de más de 35 nacionalidades diferentes. ¿Cómo definiría el proyecto educativo del centro? Somos una escuela donde los alumnos están felices de asistir cada día y donde se atienden sus necesidades individuales. Un centro donde los niños son curiosos y disfrutan aprendiendo. Una escuela donde los niños tienen éxito, no solo académicamente, sino también en los deportes y las artes. Pero, lo más importante, un colegio donde los estudiantes aprenden a ser ciudadanos buenos y responsables. ¿Cómo se traduce esa visión en el día a día? Logramos que la escuela sea una familia. Conocemos a todos los niños y llegamos a conocer bien a sus familias también gracias al contacto con ellas. Ese conocimiento de nuestros alumnos y el seguimiento cuidadoso de su trayectoria a lo largo del tiempo nos permite asegurarnos de que todos tengan un progreso excelente y que superen en los exámenes externos a sus homólogos del Reino Unido y de otros colegios internacionales. Cuando se nos pregunta cómo logramos que una escuela internacional, inclusiva y no selectiva como la nuestra supere a los hablantes nativos, la respuesta siempre es clara: conociéndolos muy bien. ¿Se implican las familias en el centro? Como colegio familiar, los padres juegan un papel crucial en nuestro éxito. Es una mesa de tres patas: alumnos, familias y educadores. Los padres tienen muchas oportunidades de reunirse con nosotros y venir y pasar tiempo en la escuela. Brindamos mucha información a los padres no solo por correo electrónico y redes sociales, sino también a través de nuestro portal para padres y plataformas como Google Classroom. Brindamos a los padres información clara sobre el desempeño de sus hijos y sugerencias sobre cómo se les puede ayudar en casa. Nos sentimos muy afortunados de tener una asociación de padres activa que nos ayuda no solo haciéndonos saber lo que los padres están pensando y ofreciendo ideas para mejorar, sino también participando activamente en la vida de la escuela. ¿Se puede innovar en educación? La educación evoluciona continuamente a medida que comprendemos mejor no solo cómo piensan y aprenden los niños, sino también cómo se desarrollan socialmente. A medida que el mundo cambia, incluido el mundo laboral, las escuelas como la nuestra se adaptan para dar respuesta a esos cambios. Esto incluye el uso de la tecnología, donde los alumnos del ISM cuentan, desde Primaria en adelante, con su propia tableta, sin costo adicional. Pero también incluye garantizar que los alumnos tengan muchas oportunidades de trabajar en equipo y de desarrollar las habilidades necesarias para el puesto de trabajo moderno. Un enfoque en el bienestar y la resiliencia también prepara a los alumnos para los desafíos que se avecinan. Sin embargo, aunque la escuela crece e innova continuamente, su misión y valores centrales siguen siendo los mismos de siempre. ¿Cuáles son los retos de futuro del centro? El colegio ha crecido continuamente desde sus inicios y el desafío siempre ha sido mantener su ambiente familiar, incluso con el aumento del número de alumnos y familias. El International School of Madrid siempre se ha marcado como retos adaptarse a las necesidades de los estudiantes y al mundo en el que vivirán en el futuro, manteniendo al mismo tiempo sus principios fundamentales. internationalschoolofmadrid.com “Los alumnos asisten felices porque atendemos sus necesidades individuales” RICHARD COOK Director de International School of Madrid Desde que abriera sus puertas en 1971, International School of Madrid se ha situado entre los colegios de referencia de la capital de España. Hablamos con su director, Richard Cook. International School of Madrid abrió sus puertas en 1971 y cuenta hoy con tres edificios en el barrio de Chamartín, dedicados a Primaria, Educación Media y Secundaria

MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 8 ¿Cuándo se puso en marcha el centro? En 1973, un grupo de familias ilusionadas por ofrecer a sus hijos la mejor educación posible fundaron nuestra Sociedad Cooperativa de Enseñanza. Aquellas familias coincidían en lo importante que sería para sus hijos poder hablar inglés e impusieron desde entonces que dicha lengua fuera impartida por profesorado nativo británico. ¿Qué balance hacen de su trayectoria hasta hoy? El balance es muy positivo. Nuestro trabajo y la ilusión con que lo desempeñamos han hecho que, año tras año y a pesar de las dificultades socioeconómicas por las que coyunturalmente todos hemos pasado, la matrícula de nuestro colegio se haya mantenido estable. ¿Qué cursos se imparten en el colegio Casa Azul? Nuestro colegio abarca la enseñanza desde el segundo ciclo de educación infantil hasta el Bachillerato. Además fundamenta su proyecto en el logro de unos altos niveles académicos, un elevado nivel de inglés y la incorporación de proyectos que complementen las competencias que demanda la sociedad en nuestros jóvenes. Hoy en día contamos con 691 alumnos, un equipo formado por 54 profesionales docentes y siete no docentes. En estos años hemos consolidado unas instalaciones que incluyen polideportivo (cubierto y descubierto), teatro-salón de actos, amplios jardines, comedor escolar, laboratorios de ciencias naturales y física y química y aulas con diferentes fines: psicomotricidad, optativas, tecnología, dibujo, aula sensorial… ¿De qué modo ser una cooperativa diferenciaal centrode otros colegios? Al ser propiedad de los padres de los alumnos, nuestro Colegio implementa curricularmente todos los proyectos educativos innovadores, pues somos conscientes que, si el proyecto educativo aporta valor a nuestros alumnos, todos deben beneficiarse de lamejor formación. ¿Cómo definiría el proyecto educativo de Casa Azul? Conscientes de que vivimos en el siglo XXI, tratamos de dotar a nuestro alumnado de competencias acordes a nuestra realidad social y laboral. Por eso procuramos que nuestro proyecto sea flexible. Si partimos de la necesidad de educar por competencias, debemos estar alerta de cuáles son las que se necesitan para que nuestros jóvenes se integren formados a una sociedad que requiere una gran capacidad de adaptación a los cambios. Para ello se necesita lograr una gran estabilidad emocional, trabajar en equipo, resolver problemas de manera creativa, innovar, ser capaces de comunicarse y hacerse entender en cualquier parte del mundo. Es preciso que tomen consciencia de que deben estar reaprendiendo continuamente y mantener siempre un criterio crítico. De ahí que tengamos multitud de proyectos de diferente índole. ¿Puedemencionar algunos de ellos? En el proyecto de internacionalización, las competencias de habla y escritura en lengua inglesa son una exigencia desde el primer día que entra un alumno en el aula, certificando su aprendizaje con los exámenes de Cambridge. Lo mismo procuramos con la lengua alemana a través de la certificación del Goethe Institut. El proyecto de educación financiera tiene como objetivo mejorar la cultura financiera de nuestro alumnado, aportando conocimientos básicos y herramientas necesarias para que manejen sus finanzas de forma responsable e informada. En nuestro casa particular, como canarios, consideramos indispensable que un alumno de la Casa Azul entienda y conozca por ejemplo el Regimen Económico y Fiscal de Canarias. Si hablamos de innovación tecnológica y robótica, incorporamos proyectos Steam desde los 3 hasta los 17 años. La robótica sirve no solo para motivar a los estudiantes a programar, a adquirir pensamiento computacional, a razonar de manera lógica, sino también para relacionarse socialmente y trabajar en equipo. Al uso de los robots añadimos arduinos, drones, impresoras y escáneres 3D y plotters de corte en las aulas. La gamificación la incorporamos como vía para convertir el aprendizaje en un juego de calidad que logra atrapar la atención y la motivación del alumnado. Un papel importante para la tecnología… Así es, pero también tienen cabida en nuestro centro otros proyectos, como el de debate y oratoria – necesarios adquirir hoy día herramientas y estrategias para poder hablar en público y trabajar en equipo– o los relacionados con la educación emocional y el coaching, el cual impartimos desde educación primaria hasta bachillerato. El fundamento es dotar al alumnado de recursos necesarios para hacer frente a las dificultades y superarlas, permitiéndole así desarrollar habilidades por sí mismo para resolver conflictos y conseguir objetivos. ¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día de la escuela? El principal proyecto que diferencia nuestro colegio es sin duda el sentimiento de pertenencia, de hecho, nuestra marca #sentimientocasaazul se ha convertido en el lema que nos une a todos, nuestra seña de identidad. Para lograrlo nos vinculamos estrechamente en que el día a día del alumnado se viva como una experiencia gratificante. La cercanía de todo el personal con el alumnado se consigue haciendo que cada día sea vivido como la fortuna de trabajar o estudiar en un ambiente cálido y cándido que te permite crecer con el carácter necesario para afrontar las vicisitudes del día a día. Nuestro centro es un colegio con muchos espacios exteriores, muchas zonas ajardinadas y terrazas que permiten que el conocimiento se adquiera en un ambiente natural y en contacto con la naturaleza. Ello da pie a la interacción continua con miembros de la comunidad escolar que enriquecen el aprendizaje tanto de mayores como de pequeños. ¿Qué papel juegan las familias en el éxito del colegio? Al tratarse de una Cooperativa de padres se entiende más si cabe la presencia de las familias en este proceso. Procuramos que los diferentes perfiles profesionales de nuestros padres aporten valor a la formación de nuestros alumnos. De hecho contamos con la presencia de padres con los más variopintos perfiles profesionales que ayudan a dirimir y entender las profesiones que a nuestro alumnado les interesen vocacionalmente. Además, contamos con el llamado Proyecto Rincón Azul en el que de manera constante invitamos a las familias a actividades, talleres y charlas, para que los padres puedan recibir formación e información para su crecer personal como cabezas de familia de nuestros alumnos. ¿Se puede innovar en una materia como la educación? Por supuesto. Quienes realmente nos dedicamos a esta profesión y la amamos, sabemos que el aprendizaje debe ser mucho más dinámico en su conjunto de lo que es. Nos sentimos obligados y exigidos a formar a nuestros alumnos para que afronten su vida preparados de la mejor manera posible y ello solo es posible si te mantienes en estrecho contacto con la realidad económica y social a la que se van a incorporar. Nuestra obligación es poner a disposición de nuestros alumnos los recursos y metodologías necesarias para afrontar un ilusionante porvenir que demanda al sector educativo estar preparados para afrontar cambios continuos. En definitiva buscamos la excelencia no solo en el futuro de nuestro alumnado, sino en valores integrales como comunidad educativa que somos. colegiocasaazul.com “Hacemos que el día a día del alumnado se viva como una experiencia gratificante” FEDERICOPEDRORODRÍGUEZ Director del Colegio Casa Azul El Colegio Casa Azul de La Orotava celebra el próximo curso el quincuagésimo aniversario de su fundación. Para saber más acerca de esta cooperativa de enseñanza, hablamos con su director, Federico Pedro Rodríguez. “Conscientes de que vivimos en el siglo XXI, tratamos de dotar a nuestro alumnado de competencias acordes a nuestra realidad social y laboral. Por eso procuramos que nuestro proyecto sea abierto y moldeable”

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=