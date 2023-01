2023-01-18_FITUR

2 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN España es un referente turísticomundialcoronadoentrelosdestinos másvisitadosdelmundo.Yaunquelapandemia de laCovid-19 puso contra las cuerdasaesta industria, el coronavirusnohahechomásquereforzar el empuje de un sector que vuelve aerigirsecomo lagranlocomotora económicadenuestropaís. Desde hoy y hasta el próximo domingo vuelve a demostrarse, y conmatrículadehonor,queEspaña es el país del turismo, ya que la nuevaediciónde laFeria InternaFitur 2023 llega para consolidar la fuerte recuperación de la actividad turística mundial Si algo caracteriza esta nueva edicióndeFituressuvigorosocrecimiento, que se ha dejado sentir en todos los parámetros de la Feria,siendoespecialmenterelevante en la superficie de exposición que se iguala a su mejor edición en tamaño récord de 2022, con ocho pabellones repletos, así como la participación directa de titularesdestands (755)quecrece un 32% con respecto a la pasada edición y hasta el 50%en lo relativo a participación internacional. En cuanto a previsión de asistentes, y en consonancia con la respuesta tan positiva de participación, esteFitur2023 tendráuna importante afluencia, una vez que se ha recuperado prácticamente la movilidad internacional, con cifras que superarán los 120.00 profesionales.Aesohay queañadir, además,que«seespera la participación de más de 40.000 profesionales de forma digital, graciasaquesehaavanzado mucho en la digitalización de los contenidos durante la pandemia, ademásdeunos300.000seguidoresenlosperfilesderedessociales de Ifema y de Fitur, así comomás demediomillóndeusuariosatravésdesuweb», avanzóDe losMozos durante la presentación. Lanuevaediciónde laFeria Internacional deTurismo congrega, hasta el próximodomingo 22deeneroenMadrid, amás de8.500 participantes de 131 países y con cifras récorddeocupación, similares a antes de la pandemia El Fitur de la vuelta a la «normalidad» ESPECIAL > FITUR 2023 POR RAQUEL BONILLA cional de Turismo que ahora arrancamuestrasumejorversión, condatosdeparticipaciónsimilares a la época de prepandemia. La apuesta de Fitur por mantener su convocatoria durante los dos años de pandemia comoúnico punto de encuentro activo en Europa,unidoalaevoluciónfavorable de los datos de la industria turística nacional e internacional en estos últimosmeses, ha hecho posibleconsolidarun importante crecimientodelaferia, asemejándose a la edición récord de Fitur celebradaen2020:8.500empresas participantes, 131países, 755 titulares y 66.900 metros cuadrados netos de exposición. Conestosexcelentesdatos,Fitur 2023 llegapara consolidar la fuerte recuperación de la actividad turísticainternacional,marcando la senda como primera feria del calendario internacional de turismo.«Lacelebracióndeestacitaen 2022 fue unmensaje claro de que el turismo era posible y necesario y se trasladó confianza y determinación al sector. Aquella decisión audaz fue posible gracias a launidad de acción de todas las administraciones y el tiempo nos ha dadolarazónporque2022hasido un año vigoroso y desde Fitur se ha contribuido a reactivar el sector», aseguró José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema Madrid, durante el acto de presentación de la feria el pasado jueves, dondeaseguróque«conestospasos firmes queremos hacer de Fitur la referenciamundial». Con ese firme propósito, los mimbres de Fitur 2023 resultan sólidosyambiciososapartesiguales, ya que este año celebra una potente edición alineada con el crecimiento global del sector en España y en el mundo, y con el respaldo que representa,unavezmás, laimplicación de todos los agentespúblicosyprivadosdelacadenadevalor de la industria turística. La nueva edición de Fitur tiene una sólida orientación al negocio, en la que el desarrollo sostenible,ensusejeseconómico, social y medioambiental, son el hiloconductordelasgrandespropuestas de empresas y destinos, así comode las secciones y actividadesdelaferia,queponenel foco en la innovación y en todos aquelloscontenidosdevanguardiaque vanamarcar el desarrollodel sector en los próximos años.

3 LA RAZÓN • Miércoles. 18 de enero de 2023 La cifra de participación directa a nivel nacional crece un 32% respecto a la pasada edición, dato que asciende hasta un 50%en el ámbito internacional once primeros meses del año, los turistas internacionales que han visitado nuestro país superan los 67 millones, lo que representa el 85%de las cifrasdelmismoperiodo de 2019. Además, según señalan las previsiones del Ministerio de IndustriaComercioyTurismo, durante 2022habríanvisitadoEspaña más de 71,5 millones de turistas internacionales. «2022 ha sido el año de la recuperación turística,peromásimportanteincluso que el número de visitantes es que se ha recuperado alrededor del94%delgasto.Esosignificaque tenemosunturismodemayor calidad, más desestacionalizado, más descentralizado y de mayor calidad», aseguró el director de Turespaña, Miguel Sanz, durante la presentación de Fitur. Para cumplir con todas estas expectativas, la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo hadiseñadounambiciosoprogramaconnuevasseccionesespecializadas, así como la participación de Guatemala como país socio Fitur 2023. Y es que este año, con más motivos que nunca, Madrid ejemplifica la ansiada «normalidad turística». áreadeexposición. «Estos importantes avances también tendrán su correspondencia en la capacidad de Fitur para generar una relevanteinyeccióneconómicapara Madrid, estimándose unos ingresos de más de 400 millones de euros en la región en sectores como el alojamiento, transporte, comercio o el ocio y la restauración», aseguróDe losMozos. Fuerte recuperación LaevolucióndeFiturmarcaráasimismo la tendencia comoprimera feria de turismo del circuito internacional, despertando las mejores expectativas de cara al año 2023. De este modo, la feria estásiendofiel reflejode losdatos que registra el turismo a nivel nacional y mundial. Según la Organización Mundial del Turismo, OMT,elturismointernacionalestá en camino de alcanzar el 65% de los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2022, ya que el sector sigue recuperándose de la pandemia. En el caso de España, según los últimos datos de Frontur y Egatur publicados por el InstitutoNacional de Estadística (INE), en los Setratadecifrasextraordinarias «querepresentanlaexcepcionalidad de Fitur que tiene una clara vocación profesional, pero que tambiénestámuyabiertaalpúblico general, hasta el punto de que se esperan entre 80 y 90 mil visitantes durante el fin de semana», adelantó el presidente de Ifema. En cuanto a la participación internacional, y por desglose de áreas geográficas, en esta nueva edición también se registran importantes crecimientos con respecto a la pasada edición de la feria. Así, destaca este año AsiaPacífico, que crece en empresas participantes un 163%; Oriente Próximo, un 60%; África, un 88%; Europa, un 42%, y América, un 30%. Incrementos que también tienen reflejo en la superficie internacional de exposición, donde destacan África, que aumenta su tamaño en la feria un 146%; Asia, un 78%; Oriente Próximo, un 437%, y Europa, un 32%. También la participación empresarial experimenta un importante aumento, con un 25% más de empresas turísticas, destacando un 27% más de tecnológicas, que incrementanhastaun50%su FOTOS: IFEMA FITUR 2023 < ESPECIAL

4 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN IFEMA Ante la ediciónde la vuelta a la normalidaddel turismo,después de casi tres años de incertidumbre,MaríaValcarce, directoradeFitur, semuestra nos desgrana las claves de esta feria: ¿QuéesperadeFitur2023? Vamos a celebrar una edición altamente representativadel impulsoy la fortalezadel turismo en el mundo y estamos muy satisfechos con la respuesta recibida. Tenemos másempresas,paísesydestinosparticipantes, y todos los indicadores de esta edición semuestranal alza, y yamuy cercanos a las mejores cifras alcanzadas antes de la pandemia.Lasexpectativassonmagníficaspara hacernuevamentedeFiturungrandinamizador del turismomundial. ¿Será la primera gran cita de verdadera «normalidad» tras lapandemia? Sí, tendremosesaesperadaedicióndeFitur, sin restricciones en la movilidad, ni en la conectividad,porloqueserá,comosiempre ha sido Fitur, una feria de alcance global centrada en el negocio y en la celebración del turismo, que se focaliza en generar un crecimientosostenibleyde impactopositivo para territorios, ciudadanos y planeta. ¿HabercelebradoFiturenlospeoresmomentosde lapandemia fueunacierto? Estoy convencida de que este ejercicio de resiliencia ha servido para impulsar en ese difícilperiodoelreiniciodelaactividadypara fortalecernos como plataforma del turismo mundial. Fitur ha sido la única gran feria de turismo que se ha celebrado ininterrumpidamenteenestosaños,yestohasidoposible gracias a la voluntad colectiva de empresasydestinos,alfirmecompromiso de las administraciones públicas, así como al esfuerzo organizativo que hemos realizado enIfemaMadrid. Especialmente, la celebración de la edición 2022 supusounainyeccióndeenergíaporquefue muyútilentérminosdenegocioyconstituyó una importante palanca para el relanzamiento de la actividad turística; así nos lo trasladaron unánimemente sus participantes,por loquenossentimosmuysatisfechos dehaberpodidocontribuirconnuestratarea al despertar del turismo tras lapandemia. más, la principal plataforma de promoción para el turismo de España; la participación de los destinos españoles y de la industria española es una parte esencial de la feria. Españaesunagranpotenciaturísticaquese ha venido situando en los primeros puestos del rankingmundialpornúmerodeviajeros recibidos,porlacompetitividaddesuindustria y la riqueza de sus recursos turísticos y paranosotrosesunhonorestaralserviciode estesectorquegeneratantariquezayempleo ennuestropaís.Españahasabidodesarrollar entiemposdepandemiaunaimagendedestino seguro basada en acciones y medidas que realmente protegían al viajero y permitían la continuidad de la actividad turística con un riesgo controlado; la colaboración público-privada ha sido esencial en este tiempoyelresultadoefectivamentecreoque hareforzadolaimagendenuestropaíscomo destino turístico. Entrelasnovedadesdeesteañodestaca, por ejemplo, Fitur Sports. ¿Por qué han optadopor estesegmento? Sí, este año lanzamos esta nueva sección y estamos entusiasmados con este proyecto. El deporte ha demostrado ser un potente dinamizadordelaactividadturística,yaque tiene capacidaddedesestacionalizar, posiciona internacionalmente a los destinos y aporta un viajero de gasto medio elevado. El turismodeportivoes, además, unade las tipologías turísticas de más crecimiento a nivel mundial. Por estas razones, hemos queridodestacarlaspotencialidadesdeeste segmento y poner en comunicación a la industria deportiva con la industria turística a través de esta sección. Esto ha sido posiblegraciasaunacolaboraciónconAfydad, la Asociación Española de Fabricantes y DistribuidoresdeArtículosDeportivos,con quienes hemos diseñado la sección. ¿Quéotrasnovedadesencontraremos? La feria estará llenadenovedades. Además delanuevasecciónFiturSports, tendremos un cambio importante en nuestra sección de cruceros que amplía su radio de acción, pues ampliamos su foco y desarrollamos además unapropuestapara elmundoprofesionaly,además,habráunprogramaprofesional. Durante el fin de semana, Fitur se transforma en una fiesta. El público podrá recorrer elmundoa través de los 8pabellonesdelaferiayprepararsuspróximosviajes mientras disfruta de actuaciones, demostraciones, gastronomía, sorteos… la oferta esvariadaydivertidayes todoundescubrimientodemuy variadasopcionesparaviajar por España y por todo el mundo. Por primera vez se medirá la huella de carbonodeFitur ysecomprometena reducirestacifraenedicionesposteriores. Sí. EnFitur la sostenibilidad turística tendrá unpapelmuydestacado,realmenteeselhilo conductordetodalaoferta.Cadaañolaferia refleja las tendencias de esta industria y yo diríaqueelcompromisoconuncrecimiento sostenibleestápresenteentodalacadenade valor y es la tendencia que más claramente destacará enFitur 2023. ¿Estamosantelacitadelaconsolidación de la recuperación turística? Habíamos hecho inicialmente unas previsionesmásmodestas y vamos a crecermuchomás; un32%enexpositores y un 18% en superficie. Creo que sí estamos ya en un momento de consolidar la recuperaciónyolvidar estos duros años pasados. Fitur viene llena de novedades y caracterizadaporlasiniciativasde sostenibilidadquesonel hiloconductorde las propuestas y las tendencias sectoriales que vamos a ver desplegadas en la feria. ¿La imagen de España como destino turísticohasalido reforzada tras lacovid? Sí. Fitur es una gran feria de turismo a nivel globaldondeparticipan131paísesyes,adePOR RAQUEL BONILLA MaríaValcarce Directora de Fitur Entrevista «La imagen del destino España ha salido reforzada tras la covid» ESPECIAL > FITUR 2023

6 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN La megadiversidad convertida endestino El país socio Fitur 2023 no deja indiferente a nadiey se tratadeuna de lasgratassorpresas quepuede encontrarse tanto el profesional como el viajeroparticularenlaFeriaInternacional de Turismoque arranca hoy. Y es que Guatemala llega a esta edición cargado de novedades para atraer a los viajeros de todo el mundo con sus múltiples encantos. Con un enfoque innovadorbajolanuevamarca «Guatemala. Asombrosa e imparable», el estand delpaíscentroamericano será un reflejo de la cultura y tradición guatemalteca gracias a la exposición de textiles típicos, la caracola del tiempo y colores vibrantes. Además, constituirá un homenaje al patrimonio y biodiversidad que caracterizan a los destinos guatemaltecos. La nuevamarca que Guatemala presenta en Fitur 2023 engloba por primera vez los sectores de turismo, economía, inversión y cultura. Además, durante el proceso de diseño y desarrollo del estand, el InstitutoGuatemalteco de Turismo (Inguat) ha tenido muypresente, en todomomento, quedebesersostenible, talycomo Bajo la nuevamarcade «Guatemala. Asombrosa e imparable», el país centroamericano presenta enMadrid su oferta patrimonial, su legado Maya y su riqueza natural, aderezada de deliciosa gastronomía loes el turismoenel país, y representativo de las tradiciones guatemaltecas, para que todo aquel que lo visite durante la feria se sienta en Guatemala. SerPaísSocioenFitur2023permite a Guatemala posicionar a nivel mundial sus principales atractivos turísticos, destinos y riquezas, junto condiferentes actividadesprogramadasdurantela feriainternacional, conel objetivodedar a conocer la amplia oferta de la nación centroamericana que cuenta con una gran riqueza milenaria cultural y gastronómica. Además, supone una gran oportunidad para que las empresas guatemaltecas estén en contacto con el sector español y europeo. Cultura ynaturaleza La cultura está inmersa en cada región turística de Guatemala, en las tradiciones de cada departamento,ensugastronomíayensus costumbres, con una fuerte influencia de la herenciaMaya. Así, poniendo en valor el mayor elemento diferenciador, la cultura Maya viva, es posible potenciar este segmento por medio de los más de 3.000 años de riqueza culturalqueseencuentranenlosmás ESPECIAL > FITUR 2023 de 3.000 sitios arqueológicos ubicados en el territorio. A ello se sumaunadestacadagastronomía que ha experimentado un gran apogeo, muestra del que tres de sus restaurantes con chefs guatemaltecoshan llegadoal listadode los50mejores restaurantesdeLatinoamérica. En este contexto, Guatemala potenciará en Fitur el conocimientode su culturaMaya viva y de su gastronomía. Guatemala es conocida también como el «país de la eterna primavera», yunode los19países megadiversos del mundo, por lo que disfrutar de la cultura, tradiciones y actividades de aventura, Arriba, la catedral basílica del Cristo Negro es una iglesia barroca de la ciudad de Esquipulas POR R. B. Interior de las calles de Antigua Guatemala

7 LA RAZÓN • Miércoles. 18 de enero de 2023 mostrando su cultura. Sumado a esto, la cultura guatemalteca se distinguepor lacalidaddesugente, amables y serviciales, permitiendo hacer de cualquier viaje, una experiencia total. DentrodelosdestinosqueGuatemala presentará estos días en Fitur 2023 se encuentra la ciudad más cosmopolita de Centroamérica, la Ciudad de Guatemala; además, la Antigua Guatemala, iconoprincipaldelaherenciahispánicacolonial ydeclaradaPatrimonioCultural de laHumanidad por la Unesco; Petén, el destino para descubrir el mundo Maya, sushallazgosehistoriamilenaria; Altiplano, la región donde la cultura Maya viva se puede apreciar por medio de su gente, tradicionesycostumbres; Izabaluncaribe llenodeculturaGarífuna,extraordinariagastronomíaymúsica;Las Verapaces, que destaca por su gran riqueza natural o Pacífico, que ofrece playas de arena volcánica perfectas para la práctica de surf y parques temáticos de nivel internacional. Fuerte aumentode visitantes El turismo en Guatemala es un sector fundamental, que supone un3,8%delPIB(año2021)ygenera 199.050 empleos directos. Después de unos años en los que el número de visitantes extranjeros se vio forzosamente reducido por causadelapandemia,graciasalos esfuerzos del Inguat para la promoción turística de Guatemala, los números están creciendo de manera muy positiva. En concreto, durante el primer semestre de 2022 Guatemala recibió 770.876 visitantes extranjeros, un 199% más (513.002 más) que en 2021. Gracias a la fuerte estrategia de promociónqueseestágestionando, laproyecciónparael año2023 esde2.168.000turistasylapresenciadelpaísenFitur seráelpistoletazo de salida para lograrlo. FITUR 2023 < ESPECIAL uatemala G rodeadosdeuna fantásticafloray fauna, es para este territorio un plus que ofrece a todos sus visitantes, y quemostrará por medio de tours de familiarización a agenciasespecializadas.Además, el aviturismo en varias regiones turísticas ofrece 720 especies de aves, de las cuales 350 son endémicas, lo que permite una completa inmersión en su riqueza natural. Calidadendestinosyservicios Guatemala pone también demanifiesto en Fitur 2023 la gran calidad en los destinos y servicios turísticos que caracteriza a la oferta de este país. Los viajeros que visitancadaunode susdestinospueden percibir el cuidadoso trabajo que se aplica para obtener su máximo bienestar y satisfacción, lo que los lleva a desear repetir su experiencia y recomendársela a susallegados.Porotrolado, lasostenibilidad es un aspecto primordialparatodalaactividadturística que se lleva a cabo enGuatemala. Poner el enfoque en ella permite a los destinos desarrollar sus productos turísticos, pero también garantizar que éstos se mantendrán en el tiempo, al promover el cuidado de la naturaleza y de la biodiversidad. Guatemala es unode los países más diversos del mundo, con un patrimonionatural, culturalehistórico que puede descubrirse en cada rincón de su geografía, convirtiéndolo en ideal para unas vacaciones de ocio y para viajes denegocios.Eldestinoofrecemuchas actividades, yaque las cualidades del territorio generan una riqueza para el desarrollo del turismo en este país, donde se encuentran montañas, 37 volcanes oficiales, ríos, lagos y lagunas que sonelescenarioperfectopararealizar actividades de aventura y naturaleza, rodeadosde comunidades que enriquecen los viajes Abajo, vista de Sololá, bañada por el lago de Atitlán y con la silueta del volcán de fondo El chocolate es uno de los productosmás preciados de Guatemala REPORTAJE GRÁFICO: INGUAT

8 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN Zona norte, un paraíso por descubrir La regiónnortede laRepública Dominicana, mejor conocida como ElCibao,estácomprendida por varias provincias ymunicipios cargadosdehistoria y poseedores de magníficas playas, ríos ymontañas. Estos son losresponsablesdeaportanconsu bellezaunatractivomásalconjuntodelpaís.Porejemplo,elmunicipio de Jarabacoa, que significa «Lugar de aguas» en taíno, más conocido como «la ciudad de la eterna primavera», está ubicado en laprovinciade La Vega y es un perfecto destino de montaña, de cascadas y aventuras al aire libre, enel quepodrás disfrutar de un clima totalmente diferente, con una temperatura media anual de 22º C. Enesta localidadencontrarás el pico más alto del Caribe, El Pico Duarte, con una altura de 3.087 metros, y al que podrás acceder conexcursionesdedos a tresdías. Aquípodrástambiénpracticarbarranquismo, rapel en el Salto Baiguete, pasar al Salto Jimenoa o nadar en las piscinas naturales La cortina y La confluencia. Atansolo30minutosdeJarabacoaseencuentraunade lasciudadesmásmodernasy lamayorproPlayas idílicas ymontañas espectaculares, incluida la más alta del Caribe, conviven con el encanto y la historia de losmunicipios de la región conocida como El Cibao POR LEYDY PICHARDO RepúblicaDominicana le llevena visitar, a tan solo20minutos, Cayo Arena, también llamado Cayo Paraíso. Es un islote decoral,unlugarparadisiaco y espectacular, en medio del océano azul, con arena blanca y aguas poco profundas repletas de peces tropicales, ideales para buzos de todos los niveles. También, si nos quedamosenlacosta, encontraremos «la joya del noroeste», la provincia deMontecristi, llamada así en honor al Rey Fernando de España. Esta nos ofrece un paisaje salvaje y cautivador, donde los atardeceres adornan el pequeño perohermosomalecóndelpueblo delmismonombre,aligualquesus playas. Aquí, podremos disfrutar del parque nacional El Morro, un afloramiento abrupto de piedra caliza a 242 metros sobre el nivel del mar, que se ha convertido en una de las visitas más impresionantes y únicas de la república. Todos estos alicientes hacen de la zona norte una tierra rica en todoslossentidos,graciasasusmontañas, costas y pintorescas ciudades. Un itinerario obligado para todo aquel que visite el país. cristalinas. Hablamos de «La Ensenada», enel términomunicipal de Puerto Plata, y justo antes de llegaral caboyplayadePuntaRucia, donde el visitante podrá disfrutar del auténtico ambiente playerodominicanoydondetambiénpodráencontrar lanchasque ESPECIAL > FITUR 2023 Vista de Santiago de los caballeros. A la derecha, detalle del Salto Jimenoa ductoradepurosdelpaís,Santiago de los caballeros, primera capital de República Dominicana, popularmenteconocidacomo«LaCiudad Corazón» gracias a su ubicaciónenelcentrodelvalledelCibao. Aquí, podrás visitar elMonumentoa losHéroesde laRestauración, torre de mármol blanco, rodeada por inigualables jardines donde podrásdisfrutarunavistapanorámica de toda la ciudad. Si nos vamos a la zona costera deestaregiónencontraremosuna de lasplayasmásbonitasdelpaís, gracias a su arena blanca y aguas Cayo Arena es una de las gratas sorpresas de la zona norte del país

10 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN Despuésdehaberdejado atrás los peores nubarrones de la pandemia,Fitur2023 es el escaparate más decisivoparademostraralmundo que la industria turística nacional harecuperadoel ímpetuquelecaracterizayhaaprovechadolacrisis pararenacerconmásfuerzaeideas renovadas.Todosycadaunodelos destinos españoles tienen algo nuevo que ofrecer con el objetivo de encaramarse entre los lugares más buscados de este año. Aquí van algunas de las novedadesy razonespor lasque hay que quedarse en España este 2023: Andalucía Son muchos los argumentos para visitar un año más Andalucía, peroeste2023hay nuevas razones de peso.Porejemplo, la Comisión Europea ha otorgado a Sevilla la distinción como Capital Europea del Turismo Inteligente 2023, premiandosuaccesibilidad,sostenibilidad,digitalizaciónysuapuesta por el patrimonio histórico y la creatividad. Además, se conmemoran los 50 años del Parque Nacional deDoñana, unade las joyas naturales de nuestro país. Y será obligatoriodejarsecaerporMálaga, ya que se ha volcado en torno al 50 aniversario de la muerte de su paisano más universal,PabloPicasso.Laciudad contaráconimportantesmuestras en los dos centros culturales más relacionados con el artista: el MuseoPicassoMálagayelMuseoCasa Natal de Picasso. No muy lejos, la localidadmalagueña de Estepona espera este año al viajero con el gran bulevar peatonal que abre la ciudad almar, unproyectode sostenibilidad urbana que pretende serel colofóna larevitalizacióndel municipio, mientras que municipios como Rincón de la Victoria amplíansuofertacomplementaria asusespectacularesplayas.Dehecho,enlaCostadelSol,losamantes del golf no pueden perderse este año la celebración de la Solheim Cup 2023 en Benahavís. Más en el interior, en la provincia de Jaén, la Destinos Nacionales Pasa a la página siguiente ESPECIAL > FITUR 2023 cultura del toro y las actividades relacionadas con este mundo se convierten en un nuevo reclamo turístico,mientrasqueenlaprovinciadeAlmeríaysucapitalelcinese alza como la apuesta definitiva paraatraeral viajerocinematográfico. RegióndeMurcia MurciapresentaestosdíasenFitur un proyecto de naturaleza sensorial consistente enuna seriede experienciasgastronómicasquepermitiránalosvisitantessaborearlos productosdel interiorde laregión, siempre bajo una perspectiva de turismo respetuoso, relajado y en contacto con el medioambiente. También presenta su nuevo catálogo de experiencias de «turismo azul», la mejor manera de descubrir la riqueza de los fondosmarinos de laCostaCálida. Cantabria El gran protagonista de la oferta turísticadeestanuevatemporada es el Año Jubilar Lebaniego 2023/2024, que comenzará el 16 deabrilde2023conlaaperturade laPuertadelPerdóndelMonasteriodeSantoToribiodeLiébana, al pie del ParqueNacional de los Picos de Europa. Este año, más que nunca, merece la pena realizar el peregrinaje de los 72 kilómetros del camino lebaniego por tierras cántabras. Galicia Después del cierre del mejor Año Xacobeodelahistoria, laXuntade Galicia llega a Fitur con el reto de mantener los buenos datos turísticos. Para ello, se apoyará en la gastronomíagallega,reclamopara cada vezmás viajeros que buscan experienciasculinariasdiferentes y de máxima calidad, pero sobre todocomounreclamodesostenibilidad de los pueblos y de sus gentes. Por ello, durante la feria se promocionarán los productos Murciaapuestapor el «turismo azul» paraqueel viajerodescubra sus fondosmarinos. A la izquierda, detalledeDoñana. Abajo, vistade laCatedral de SantiagodeCompostela TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA POR RAQUEL BONILLA El año de Picasso enMálaga, la Capital Española de la Gastronomía en Cuenca, los nuevos hoteles enMadrid... Haymuchas razones para quedarse aquí Lomejor de España para ser el paísmás buscado de 2023

12 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN típicos gallegos y las rutas turísticas relacionadascon lagastronomía más auténtica en lo que se denomina «etnogastronomía sostenible». Castilla-LaMancha Si hay una cita gastronómica este añoes, sinduda, la visitaobligada a Cuenca, ya que ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía,certificaciónquerecibeen FiturdemanosdeSanlúcardeBarrameda. Además, el restodeprovincias castellanomanchegas aspiran a atraer al viajero con el reclamo cinematográfico, ya que Castilla-LaManchaesungranplató de cine al aire libre. Asturias AterrizaesteañoenFiturconsus conocidosyapreciadospaisajes, sumodelode turismo sostenible, su hospitalidad y su carácter auténtico.Parasorprenderalviajeroduranteesteaño2023, laprincipal novedad son las nuevas y numerosasoportunidadesdeviajaral «paraíso natural», pues ya es posibleviajaraAsturiasenvuelodirectosinescalasdesde lasprincipales capitales españolas y europeas. Aragón Quieremostraral visitanteunacomunidad primordialmente natural, con un gran número de espacios naturales protegidos muy atractivos, yqueofreceunaamplia oferta de actividades de ocio y turismo activo, además de una gran oferta de productos: ecoturismo, al Camino de Santiago Francés, son los grandes protagonistas del expositorde la Junta, aunque cada provincia muestra son bondades propias. Es el caso,porejemplo,deZamora, que apuesta por el turismo experiencial en escapadas de uno o dos días. Navarra Muestra en Fitur su posicionamiento como destino turístico sostenibleycircular,quesiguetrabajandoeneseOtroTurismoenel que el visitante deja la mínima huelladecarbonoyasuvez se lleva una huella indeleble, ese otro turismo consciente que ayuda a preservar el sabor genuino de sus territorios y gentes. IslasCanarias El archipiélago mantiene intacto su atractivo después de la pandemiagraciasalamodernizaciónde su planta hotelera y a la normalización de la conectividad aérea, enoturismo,astroturismo,turismo familiar, «slowdriving», turismo cultural a través de la riqueza histórica, artística, natural, patrimonial, cultural y gastronómica. Y tambiénhaynovedadesen su turismourbano, yaque Zaragoza celebrará la segundaedicióndelasFiestas Goyescasenlaprimaverade 2023 para rendir homenaje al pintor aragonés a través de una extensa oferta de actividades en torno a la figura de Francisco de Goya. Castilla yLeón Todas las comarcas y regiones de Castilla y León llegan a Fitur con novedades para seguir sorprendiendo al viajero nacional e internacional.Paraello,cuentaconsus mejoresbazas,comosonel turismopatrimonialyenogastronómico. Los productos «Rutas delVinodeCastillayLeón»y «Posadas Reales», así como laampliaofertadepatrimonio, con especial mención Viene de la página anterior ESPECIAL > FITUR 2023 Zaragoza celebrará la segunda edición de las FiestasGoyescas en primavera para rendir homenaje aGoya Sanlúcar de Barrameda da paso aCuenca como Capital Española de la Gastronomía 2023, cita para los «foodies» Pasa a la página siguiente Zamora apuesta por el turismo experiencial. Arriba, El Pilar, en Zaragoza. A la derecha, Cuenca

14 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN por lo que vuelve a presentar en Fitur su gran oferta de sol y playa, pero también sus atractivos complementarios, como los deportes de aventura o la gastronomía. Cataluña LasnuevemarcasturísticasdeCataluña muestran la autenticidad de un destino que ofrece desde montañasparaesquiar,hastaplayas, pasando por ciudades señoriales y grandes zonas verdes en los que disfrutar de actividades al aire libre. Como novedad, este año, Cataluña cuenta con varios municipios incluidosenla listade los pueblos más bellos de 2023: Durro, Artíes y Garós (Lérida) y Rupit y Pruït (Gerona). PaísVasco Bilbaoseráelpuntodepartidadel Tour de Francia 2023, un evento histórico que convertirá a la ciudad del Guggenheim en una cita obligada para los amantes de la bicicleta. Además, el País Vasco acogerá este año el ForoMundial deTurismoGastronómico,consolidando así al País Vasco como referente internacional para los viajeros que disfrutan sentados a lamesa. IslasBaleares El archipiélago balear acude a Fiturconelobjetivodeposicionarse como un destino sostenible y circular en el mercado nacional y potenciar su nuevomodelo turístico en la transiciónhacia el turismo del futuro. Además, la isla de Menorca celebra este 2023 el 30 aniversario de la designación de Menorca comoReservade laBiosfera, razónmásquecontundente para visitar la isla este año. ComunidaddeMadrid Madridvuelveaejercercomouno delosmejoresanfitrionesenFitur, dandoaconoceraprofesionalesy públicoengeneral losprincipales atractivos y recursos turísticos quebrindaal visitante, yponiendo en valor esas experiencias únicas que solo pueden experimentarseenlacapital y en la región, y que le hacen brillar con luz propia. En torno a ese concepto de luz propia que tiene Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad promocionan esos grandesvalorestangibles e intangibles de la capital y su región asociados a su exRetiroreconocidocomoPatrimonioMundialdelaHumanidadpor laUnescoenlacategoríadePaisaje de las Artes y las Ciencias. Pero también los planes de ocio, las grandescitasdeportivas,propuestas para disfrutar de la naturaleza y el turismo rural también van a promoverse junto con lasmás recientes novedades del destino. Extremadura Entre las novedades quepresenta Extremadura en Fitur destaca su apuestapor el turismo«slow» y su riquezainterior,capazdepermitir alviajerodesconectardelmundanal ruidoenpaisajesquerespetan sus recursos naturales, culturales y sociales. Además, muestra nuevos espacios de astroturismo y mejoras en su turismoazul ligado a las playas de interior y espacios relacionados conel agua, comoel turismo termal. ComunidadValenciana LaluzdelmarMediterráneotanto al amanecer como al atardecer es el nexodeuniónde laoferta turística que presenta la Comunidad Valenciana este año en Fitur. Y en buscadeesaluzdelMediterráneo elviajeropuederecorrer laComunidadValencianaparacelebraren primera persona el Año Sorolla, por el centenariode lamuertedel magnífico pintor valenciano. LaRioja LaregiónpresentaenFitursugran diversidadcomoundestinoúnico que destaca por su gastronomía, enoturismo,culturaypatrimonio, Caminos de Santiago, naturaleza ytradicionesquesiguensirviendo de gran atractivo para el viajero ávido de experiencias. Sobre estas líneas, la PlazaMayor de Madrid. A la izquierda, catedral deMálaga. Abajo, detalle de una de las calas deMenorca Viene de la página anterior ESPECIAL > FITUR 2023 La ciudad deMálaga está volcada en la celebración del Año Picasso, homenaje al gran pintormalagueño traordinariopatrimoniohistórico y monumental, su oferta artística ycultural, sudiversidadgastronómica, sus tradiciones y artesanía. Especial protagonismo tendráestos días el Paisaje de la Luz, el sorprendente entorno conformado por el Paseo del Prado y el Buen SANDRA R. POVEDA

16 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN La Feria Internacional de Turismoseconvierteenla cita imprescindible para otear cuáles serán los viajesquenohayqueperderseelnuevo año. Y en esa lista se encarama Castilla-LaManchaconargumentos muy sólidos. Su deliciosa gastronomía, supotente ofertadenaturaleza, sus pueblos de ensueño, suscielos«starlight»ysusólidopatrimonio cultural la convierten en un extraordinario plató de rodaje queinvitaarealizarunviajedecine apto para todos los públicos. De hecho, sus cincoprovincias (Albacete,CiudadReal,Cuenca,GuadalajarayToledo)presumenderegalar algunos de los fotogramasmás impresionantes para inmortalizar en lamemoriadel visitante. Este viaje «de cine» puede comenzarse en Guadalajara. Esta provincia está repleta de paisajes naturales únicos que, si fueran el elemento principal de cualquier guion,haríantitularalfilme«Bajo el soldeGuadalajara».EnLaAlcarriadestacansussoleadospaisajes sembrados de cultivos y lavanda, destino idóneo para disfrutar de unaapacibleescapada. Brihuega, Trillo, Pastrana, entre otros muchos emplazamientos de esta región, son lugares que transportan al viajero a rincones inolvidables. Al igual que los paisajes del parque naturaldelaSierra Norte de Guadalajara, que parecen sacados de uncuento;olabellezadelashoces y cañones del parque natural del AltoTajo, loscualessonconmovedores.Guadalajaraesunaprovincia a la que viajar sin prisa, para recorrer en calma, pero corre el riesgo de quedarse enganchado, pues Frances en «Bajo el sol de la Toscana», seguramente no se hubiera podido resistir al encanto sensorial de esta provincia… Entredinosaurios La aventura puede continuar en Cuenca.Allí, igualquelepasóalos protagonistasde«JurassicPark»al llegar a la «Isla Nublar», viajamos alaeradelosdinosauriosmillones deañosatrás.Yesqueenestaprovinciapodrádisfrutardescubriendo todos sus secretos enelMuseo de Paleontología de Cuenca, una auténtica joya donde sus equipamientose instalacionesdivierten, entretienen y enseñan, a grandes ypequeños. Comosi delmismísimo parque creado por Steven Spielbergsetratara, todalafamilia puede disfrutar de un destino y una provincia que vamuchomás Alcalá de Júcar, en Albacete, es uno de los pueblosmás icónicos de la provincia por su gran belleza Un destino «de cine» para todos los públicos La tercera comunidad autónomamás grande de España es un escenario inolvidable para el viajero ávido de experiencias POR D. J. F. ESPECIAL > FITUR 2023 Castilla-La Mancha allá de sus famosas Casas Colgadas. Una de las regiones con mayor valor paleontológico de toda Europa y que además cuenta con un legado arqueológico romano impresionante en el parque de Segóbriga, a los que hay que añadir los yacimientos visitables de Noheda, Valeria y Ercávica. Y no hay que olvidarse de disfrutar de su espectacular comida, ya que la ciudaddeCuenca ha sido elegida la Capital Española de la Gastronomía 2023. Las siguientes escenas de la película turística nos llevan hasta Albacete.Allí,elpaisajequeofrece el nacimiento del río Mundo, el parque natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, resultan inéditos y sorprendentes, por lo que dejan al espectador boquiabierto.Un«travelling»por losmunicipios de Alcalá del Júcar, Jorquera, Alcaraz, Aýna, Liétor, entre otros,permitealviajerosacarunos fotogramas inolvidables, de esos quequedangrabadosenlaretina, ya que «Albacete, no es poco», y poco será el tiempo que tenga el visitantepara conocer esta región repleta de pueblos únicos y una gastronomía «de cine» a base de migas, atascaburras, caldereta o truchas de río. Para ir terminando con el «segundo acto» de la película que podemosvivirenprimerapersona este año por Castilla-La Mancha, bienmerece la pena caminar por algunosde lospueblos yentornos naturales de la provincia de CiudadReal, conpaisajesúnicos gracias a sus molinos de viento en Campo de Criptana, Alcázar de San JuanoHerencia. Aellos se les suman los parques nacionales de CabañerosylasTablasdeDaimiel, así comoel parquenatural delValle de Alcudia y Sierra Madrona o la experiencia de visitar el parque minerodeAlmadénylastierrasde lacomarcadelCampodeCalatrava, viviendo una especie de «Memorias de Ciudad Real». Y para el desenlace de este largometraje castellanomanchego, el brochedeoronopuedeserotro lugar más que la mágica Toledo, ciudadmilenaria, llenadehistoria e historias, aunque la emoción también va más allá de la capital toledana, pues su provincia está salpicada de pequeños grandes destinos como Oropesa, Puente delArzobispoyTalaverade laReina, las comarcas de la Jara, los Montes de Toledo y la Sierra de San Vicente, Ocaña, Tembleque, Illescas o Esquivias, ideales para recorrer, quizá, ¿en Vespa y con GregoryPeckenunas«Vacaciones en Toledo»? Más información en la web: www.turismocastillalamancha.es www.castillalamanchadecine.com TURISMO DE CASTILLA-LAMANCHA | DAVID BLÁZQUEZ CONTENIDO PATROCINADO POR LA JUNTA DE CASTILLA-LAMANCHA

18 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN Benidormesun referente enelturismo;susplayas, su clima, sus posibilidades de ocio y los momentos de relax. Todo le confiere un lugar preeminente en el imaginariogeneraldelafelicidadanteun Mediterráneo limpio y azul. Lo de Benidorm siempresonplanes«A»enuna ciudadespectacularyconocidapor suarquitecturavertical,mil veces fotografiada, y su modelo turísticodonde lasplayas –Levante,PonienteyMalPas, junto a las calas del Tío Ximo y la Almadraba–sonelprincipal atractivo. Pero tras ella, enuna bahía sin igual,orientadaalSur,quepreside la isla de Benidorm, está la más completaciudaddeserviciospara redondearelcírculoturísticodela plenitud y la satisfacción: la playa hecha ciudad, la ciudad que envuelve la playa. EnBenidormanidaunamentalidad abierta y positiva. Todos son bienvenidos para socializar y disfrutar porque enBenidormel viajerolotienetodo:desdeunavisión histórica del pasado, patrimonio arqueológico, homenaje en el tiempo y atractivo turístico como elCastellumromanodelTossalde laCala o la emblemática plaza del Castell, entre ambas playas, asomándosealabahía,proaal futuro, entrecristalinasaguasqueofrecen singularidad –seguro de sol– porquelaedificaciónnoviertesombra a lamodernidad funcional deuna ciudadde servicios, salónurbano, donde confluyen amplias avenidas de tránsito apacible, espacio dearte,comercio,culturayrelacioneshumanas.Porqueelturismoes Benidormes una ciudad con amplias avenidas de tránsito apacible llena de espacios de arte y comercio La ciudad mil veces fotografiada, «The best plan» Sus playas son el principal atractivo de una ciudad abierta a todos y para todos, donde hay tantosmomentos como días y horas de sol al año para disfrutar POR M. CINTERO ESPECIAL > FITUR 2023 movilidad y relaciones entre personasentornoalahospitalidad, la socialización y las múltiples fórmulas de ocio que comprenden desde la contemplación a la más activa participación. En Benidorm los planes no tienenfin;nuncaseacaban.Siempre hay una experiencia a vivir.Haytantosmomentos como días y horas de sol al año para disfrutar. Benidorm es una ciudad abierta a todo y para todos: amable,hospitalaria,divertidayfuncional;unespacio vital que seduce. Por eso, en Benidormsiempreencontraráun Plan «B»; un plan con la «B» de Benidorm. Benidorm es the Best plan. En Benidorm la componente principaleslaproyecciónmultitudinaria que lo mismo concentra milesdejóvenesdetodoelmundo en el Costa Blanca Cup de fútbol queenel LowFestival, unreferente musical internacional, como el ReggaetonBeacho el Iberia Festival. Y, también, cómo no, el BenidormFest,queeligelacanciónque representaaEspañaenEurovisión en la estela de lanzamiento de talentomusicalqueen1959comenzara el Festival de Benidorm. Tradición e internacionalidad Esmarcayproyección, esenciade fiesta que concita el interés por lo tradicional en las Fiesta Mayores Patronales como por lo vanguardista en el espacio urbano de arte a gran escala como en la Fancy Dress Party, las múltiples proyecciones de fiestas regionales de España o el BenidormPride. Tradición e internacionalidad, para todos y por todos. No hay mejor manera que descubrir en persona todo lo que es Benidorm.VisitBenidormlopone fácil: hay, al menos, 52 grandes posibilidades de disfrutar Benidorm cada semana del año y varios miles de planes por realizar que pueden encontrar en la web https://www.visitbenidorm.es/ ver/6588/the-best-plan.html. Hoy en día, Benidorm, primer destino turístico inteligente certificado del mundo, desde 2018, es también referente en inteligencia turísticayescuchaactivaparaofrecer lamejor estanciaposibledesde la mayor sostenibilidad y la mejor accesibilidad universal, confiando en la innovación y la tecnología, para la mejor gobernanza. Pero siempre, conel toquededistinción delahospitalidadmássentidaymejorpercibida. LA RAZÓN LA RAZÓN Sus emblemáticas playas de aguas cristalinas han logrado convertirse en un referente turístico internacional Benidorm

20 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN Locomotora del turismo nacional LanuevaedicióndeFitur se convierte en el escenario perfecto para mostrarle almundo todos los atractivos turísticos que convierten a Andalucía enundestino obligado para viajeros nacionales e internacionales. Así loconfirmóel consejerodeTurismo,CulturayDeportede laJunta de Andalucía, Arturo Bernal, el pasado 12 de enero. «Fitur se ha convertidoenunpuntodeencuentroglobalparalosprofesionalesdel turismo y es la feria líder para los mercadosreceptivosyemisoresde Iberoamérica y una importante referencia para el destinoAndalucía», aseguró. El PatiodeArmasdelConjuntoArqueológico de Madinat alZahradeCórdoba fue el sitio elegido por la consejería para la presentación.Enella,Bernalavanzó la propuesta promocional que la región proyectará en la feria, acompañadodel alcaldede la ciudad,JoséMaríaBellido;elviceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte,VíctorGonzález;eldelegado delaJuntaenCórdoba,AdolfoMolina; los secretarios generales para elTurismoylaCultura,Yolandade Aguilar y SalomónCastiel, respectivamente. En este marco, el consejerodestacósuambiciónporque «Andalucíasigasiendo la locomotora del turismo de toda España; queremosseguirmarcandoelpaso ylatendenciayapostamosdenuevo por una presencia con la que estar y destacar». Bernal resaltó la apuesta de la Consejería que dirige por «aglutinar bajo un modelo de cogobernanza, basado en el consenso y la permanente colaboración público-privada», los tres segmentos quelacomponen:Turismo,Cultura y Deporte, como «excelentes compañeras de viaje, que se complementan y potencian mutuamente», aseguró. Precisamente en ese sentido, la Junta celebró ayer en la plaza de toros de Las Ventas el evento titulado«Conectandolasexperiencias del futuro en Andalucía», «una oportunidadparamostraralsector una nueva forma de entender la gestión:unnuevoenfoquetanúnico como diverso y complementario, uniendo visión y tradición, ampliando nuestros horizontes y transformando nuestro potencial POR A. M. C. Las ocho provincias andaluzas muestran en el pabellón 5de la Feria deMadrid por qué Andalucía se ha coronado como el destino demoda para este año 2023 Andalucía como destino turístico, cultural y deportivo», tal ycomoavanzóBernal el pasadodía 12. Andalucíabrillaráhastaelpróximo domingo «con luz propia» para demostrar al mundo su gran oferta turística, capaz de cumplir conlasexpectativasdelosviajeros más exigentes, que vuelven a raíz de lagratificanteexperienciavivida y gracias a una oferta especializada y complementaria que ha sabido adaptarse a las necesidadesdel turistaactual,quemásallá de una foto oun enclave turístico, busca laautenticidadde losdestinos y de sus gentes. Y ahí AndaluVista del impresionante Caminito del Rey, enMálaga ESPECIAL > FITUR 2023

21 LA RAZÓN • Miércoles. 18 de enero de 2023 cía resulta incomparable: más de 800 kilómetros de costa, dos Parques Nacionales, varios Patrimonio de la Humanidad, gastronomía de máximo nivel y capitales cosmopolitas y acogedoras a partes iguales. Andalucía apuesta por aprovecharsupresenciaenlacita, consolidando el liderazgo nacional, poniendo en valor la excelencia de cada uno de sus destinos y apostandoporlageneracióndenegocio yelconsiguienteimpulsoaunempleo de calidad para la región. «Mantenemos firme la apuestade Andalucía por la recuperacióndel En esa línea, Andalucía contará con lamayor superficie expositiva delaferia:5.300metroscuadrados queocuparánel pabellón5, con la colaboraciónyparticipacióndirectadelasochoprovinciasandaluzas quemuestranalosvisitantesyprofesionales todas lasrazonespor las que visitar Andalucíadurante este 2023. Además, se incorpora la denominada zona DemoLAB, en lo que llaman el «Andalucía Hub», quecontarácon lapresenciade45 startups andaluzas. Los imprescindiblesde2023 Sobranlosmotivos paradecantarse por una escapada a Andalucía durante este año 2023. Hay argumentosculturales,deportivos,históricos, gastronómicos... Buen ejemplodeellosonlasactividades que se realizarán con motivo del AñoPicasso y el 20 aniversario del museo dedicado al pintor en Málaga, sin pasar por alto que Andalucía acogerá este año la Solheim Cup de golf femenino. Y para los amantesdelanaturaleza,nadamejor que celebrar in situ la conmemoracióndelos50añosdeDoñana como Parque Nacional, mientras quelosquebusquenunaescapada urbana tienen a su disposición un gransinfíndeposibilidadesen Sevilla,designadaesteañocomoCapital deTurismo Inteligente. Yparaque todos esos argumentospuedanentendersedeuna forma más amena, durante el fin de semana el pabellón 5 de Ifema se convertirá en un gran escenario paramostraralpúblicogeneral las numerosas posibilidades de las ocho provincias andaluzas. Así, varias zonas del stand se transformaránpara dotar al espaciode un mayor atractivo. En concreto, Andalucía dispondrá en dicho pabellón5dediferentes localizaciones, comounárea infantil (con talleres temáticosparaniñosrelacionados con las ocho provincias de Andalucía); otra, enfocada al público joven (que contará con talleres de NFT, un singular paseo en Kayak por un paraje de Andalucía único ounazonaparahacersefotografías comoenunapasarelademoda); y una más, para el público senior, dondesedesarrollaránvariostalleres especializados en artesanía y cocinaparapromocionarlosatractivosculturalesygastronómicosde Andalucía.Atodoesto, sesumaun granescenariodondesevacontará con la participación de artistas emergentes y un cierre a cargo de la artistaMaríaPeláe, junto a otras actuaciones sorpresa. Contenido ofrecido con la colaboraciónde laConsejeríadeTurismo, Cultura yDeporte. El Geoparque deGranada regala panorámicas espectaculares FOTOS: TURISMO DE ANDALUCÍA mercado nacional y europeo, sin ningúntipodecomplejosa lahora de subrayar unmensajeque sefirma con la convicción de priorizar encalidad,frenteacantidad.Esaes nuestra meta», apuntó Bernal. Además, Andalucía empieza a recuperarse tras la crisis provocada por laCovid-19, al puntodeestar a tan solo un millón y medio de turistas del año 2019, su año récord, conun total de31millonesdevisitantesen2022,muyporencimade los 20millones del año anterior, lo que los lleva a «seguir apostando por la calidad frente al número de visitantes», añadió. La gastronomía es uno de los platos fuertes de la oferta andaluza Los viajeros cada vez valoranmás la autenticidad de los destinos Foto de familia de la presentación de la oferta de Andalucía en Fitur FITUR 2023 < ESPECIAL

22 Miércoles. 18 de enero de 2023 • LA RAZÓN LaCosta del Sol es conocida en el mundo entero por su riqueza y variedad para pasar temporadas dedescanso. Losmunicipios y localidades malagueñas son siempre destinos de excepción. Benahavís es una de esas localidades. Su ubicación, entre Marbella, Estepona y Ronda, y lamagia de sus callestípicasdepuebloblancoson elcomplementoperfectoalaoferta cultural y de ocio que tienen preparadadesdesuayuntamiento para este año 2023. Scott Marshall, concejal de Turismo de Benahavís, ha detallado estaofertaendeclaracionesaeste periódico. «Contamos con una ofertaampliaydiversificada,para satisfacer las necesidades de ocio yculturadetodaslaspersonasque quieranvenir aBenahavís apasar unos días de descanso y disfrute en familia», destaca el concejal. Triángulo perfecto Benahavís edifica toda su programación sobre tres pilares: el golf, la gastronomía y la naturaleza. «Somos lapoblaciónconmás hoyos de golf por habitantedeEuropa»,detallaMarshall.Buenaprueba de ello es que golfistas de todo elmundosacanelmáximopartido a los recorridos de la decena de camposdegolfconlosquecuenta Benahavís.Losdeportistasencontrarán en ellos los retos más exigentes y apasionantes para la prácticadeestedeporteenlosmejores entornos naturales. Unodeestoscampos,elClubde golf La Zagaleta, será el anfitrión de la PING Junior Solheim Cup 2023, que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre de este año, convirtiéndose en una cita de referencia a nivel mundial. Se trata de una competición destinada a jugadorasjuniorqueantecedeala celebración de la Solheim Cup 2023.Estacompeticiónofrecealas golfistas junior que la disputan la oportunidad de adquirir expeBenahavís cuenta con diez campos de golf y es la localidad conmás hoyos por habitante de Europa Deporte, gastronomía y naturaleza, tres pilares del ocio El Ayuntamiento de Benahavís presenta su agenda cultural y de ocio para 2023, haciendo de esta localidad un referente en la Costa del Sol POR N. S. A. ESPECIAL > FITUR 2023 Benahavís riencia en partidos internacionales, así como poder conocer, aprendereinspirarseconlasjugadoras profesionales que disputarán la SolheimCup. Pero no todo el deporte en Benahavís es golf. Los senderos y las pistasnaturales con losquecuentaesteprivilegiadoenclavehacen deestetípicopuebloblanco un destino perfecto para las excursiones en familia. Al ser el pueblo másmontañosodelaCosta del Sol Occidental, y graciasasuposicióna150 metros sobre el nivel del mar, los visitantesencontraránenlasrutas y senderos deBenahavís una infinidadderinconestranquilos, frescos, mágicos y de ensueño, que constituyen el preludio perfecto para terminar la jornada disfrutando del tercer pilar de la oferta turísticade estapoblación: lamejor gastronomía. La propuesta culinaria españolaesunode los grandes atractivos de nuestra cultura. La cocinamediterráneay lainigualablecalidad de los productos de nuestra tierra atraen, año tras año, a cientos de milesdeturistasanuestrosrestaurantes, bares y tabernas. En este sentido, Benahavísorganizaesteañola quintaediciónde«ChefsForChildren», un evento que se celebrará el 24 de abrilenelHotelAnantara Villa Padierna Palace Benahavís MarbellaResortyquereuniráalos mejorescocinerosdenuestropaís, como Ángel León, los hermanos Torres,ElenaArzakoPacoRoncero, entremuchos otros. «Este certamen solidario tiene como objetivosprincipaleslaconcienciación delosmáspequeñosdeseguiruna alimentación sana y equilibrada, sin olvidarse de los más necesitados»,comentaMarshall.Contoda seguridad,seráuneventoplagado deestrellasMichelinqueharánlas delicias de todos. Tambiénmoda Otro de los grandes atractivos de este año en estemunicipio será la citacon lamoda. Enconcreto, hablamos de Benahavís Flamenca, una pasarela que contará con la presenciadelasmejoresfirmasen materiaflamencadenuestropaís, como la diseñadora Aurora Gaviño.Enconcreto, laavenidaprincipaldelcascourbano deBenahavís acogerá este año una nueva edición de esta cita con la moda flamenca,queyasehaconvertidoen un evento de referencia y de celebración anual. Toda esta rica oferta turística preparada para sorprender en 2023 y muchos más secretos de estemunicipio son los quemuestraBenahavísdesdehoyyhastael próximo domingo en la Feria Internacional de Turismo. DREAMSTIME AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS Benahavís es el pueblomásmontañoso de la Costa del Sol Occidental, a 150metros sobre el nivel del mar

