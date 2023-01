2023-01-02_Benedicto XVI

LUNES 2 DE ENERO DE 2023 • AÑO XXV • 8.753 El Papa de la fe y la razón Benedicto XVI

2 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA «Losseñores cardenalesmehan elegidoamí. Unsimple yhumilde trabajador» El 19 de abril del año 2005, después del Cónclave donde fue elegido, Benedicto XVI pronunció de forma solemne sus primeras palabras desde el balcón de la Basílica de San Pedro: «Queridos hermanos y hermanas: después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenalesme han elegido amí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todome encomiendo a vuestras oraciones», dijo en la logia de la basílica. 19 DEABRILDE2005 EFE Primera bendición tras ser elegido Sumo Pontífice

3 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL «DeusCaritasEst», laprimera encíclicaquemarcó lahojade ruta del pontificado El Papa Benedicto XVI firmó el 25 de diciembre de 2005 su primera encíclica, «Deus Caritas Est». Una auténtica hoja de ruta del que iba a ser sumagisterio presentando la Iglesia al servicio de la verdad pormedio de la caridad. A través de un lúcido análisis de la cuestión del amor en las fuentes de la civilización occidental, muestra cuánto ha perdido el pensamiento moderno que ha dejado de lado lo que le ofrece la revelación. En continuidad con las encíclicas que abordaron anteriormente la cuestión social, esta señala la necesidad de que la justicia social del Estado no se haga ciega a las exigencias intrínsecas de la fe revelada. Una encíclica que empezaba así: «Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece enDios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan con claridadmeridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana deDios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en estemismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana: «Nosotros hemos conocido el amor queDios nos tiene y hemos creído en él». Hemos creído en el amor deDios» (...). Un texto para dar vida. 25DEDICIEMBREDE2005 EFE El pontífice germano, durante la firma de su primera encíclica AP «¡Cuántaspreguntasse imponeneneste lugar! ¿DóndeestabaDiosen esosdías?» El 28 demayo de 2006 Benedicto XVI llegó al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia. En un intenso discurso, el Papa Emérito rogó por «la gracia de la reconciliación» y exclamó: «¡Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar! Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿Dónde estabaDios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? No podemos escrutar el secreto deDios. Solo vemos fragmentos», sentenció. 28DEMAYODE2006 El Papa alemán, a su entrada del campo de concentración de Auschwitz

4 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA Ratisbona, aquel discurso malentendidoquegeneró heridasen el orbemusulmán nismo y el islam, y sobre la verdad de ambos, donde se apuntaba la relación entre violencia e islam. Aunque Benedicto XVI subrayó que la «brusquedad» de las palabras de ese encuentro «para nosotros resulta inaceptable», hay quien sacó de contexto esta cita, lo que provocó una crisis diplomática 12DESEPTIEMBREDE2006 con el mundo árabe. El Pontífice aportó después a la redacción final del ahora conocido como Discurso de Ratisbona varias notas aclaratorias desmarcándose de la polémica y lamentó que las palabras deManuel II se hubiesen considerado como expresión de su propia posición personal. Tan solo tresmeses El 12 de septiembre de 2006, el Papa impartía en la Universidad alemana de Ratisbona una lecciónmagistral titulada «Fe, razón y la universidad: memorias y reflexiones». Durante su alocución citó el diálogo que el emperador bizantinoManuel II Paleólogomantuvo con un pensador persa sobre el cristia-

5 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL después, en diciembre de 2006, se sellaba toda reconciliación entre católicos ymusulmanes y cerraba cualquier suspicacia, cuando Joseph Ratzinger rezó descalzo en laMezquita Azul de Estambul con el fin de que «todos los creyentes puedan reconocerse y dar testimonio de verdadera fraternidad». El Papa, durante su alocución en la Universidad de Ratisbona ...YCubacomenzóaconsiderar festivoelViernesSanto 26DEMARZODE2012 El 28 demarzo de 2012 Benedicto XVI celebró una misamultitudinaria en LaHabana, en el marco de una visita apostólica a Cuba justificada en la celebración de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de la Isla. Fue la segunda visita de un Papa al país en 14 años. Durante la eucaristía en la Plaza de la Revolución reclamó una «auténtica libertad», que enmateria religiosa «consiste en poder proclamar y celebrar la fe también públicamente». En su reunión con Raúl Castro, le solicitó declarar festivo el Viernes Santo... Y lo consiguió. AP La Plaza de la Revolución de LaHabana colgó el cartel de completo para escuchar al Papa pedir «auténtica libertad» Unmillónde jóvenesenMadrid alentadospor unpastor quesoportó conellos la tormenta 20DEAGOSTODE2011 El 20 de agosto de 2011 quedó, sin duda, marcado en el corazón demás de unmillón de jóvenes que acompañaron a Benedicto XVI en la vigilia de la JMJ deMadrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos. ALBERTO R. ROLDÁN Ni las inclemencias del tiempo frenaron el fervor de los jóvenes Soportando la fuerte lluvia y tras rechazar el consejo de sus colaboradores que lo instaron a retirarse hasta en tres ocasiones, Benedicto XVI permaneció durante toda la celebración en su lugar, eso sí, protegido en algo por un paraguas que luchaba contra el viento, pero con una gran sonrisa en el rostro. Y agradeció a todos «esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza esmayor que la lluvia».

6 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA El hombrequepasóa la Historiapor renunciar a laSededePedro 11DEFEBRERODE2013 Unañopara recuperar laesenciade la fe«sinalforjani dinero» 11DEOCTUBREDE2012 Benedicto XVI proclamó el Año de la Fe del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013, al conmemorarse los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. En la homilía señaló que ese tiempo se podía entender «como una peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que es esencial: ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, como dice el Señor a los apóstoles al enviarlos a lamisión». AP El Año de la Fe arrancó con unamultitudinaria celebración en la Plaza de San Pedro

7 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL Ansa,GiovannaChirri, nopasó desapercibido. Alas11:46de la mañanadel 11de febrerode2013 contabaalmundoqueBenedicto XVI renunciabaacontinuar como pontífice. Seconvertíaasí enel primerPapaendejar el cargoen 598años, conunúnicoreferente AP enGregorioXII. Surenunciase hizoefectivael 28de febrero, abriendoasí unperiododesede vacantequeacabaríacon la eleccióndel cardenal arzobispode BuenosAires, JorgeMario Bergoglio, comonuevoSucesorde Pedro. Aquella fumatablancadel 13demarzoconvertíaa Joseph Ratzinger enel primerPapa eméritode lahistoriade la Iglesia, queoptóapartirdeentoncespor unavidadesilencioyoración dentrode losmuros vaticanos, en elmonasterioMaterEcclesiae. «Despuésdehaber examinado Loexpresócon tantaserenidad quepocos seenteraronenaquel consistoriovaticanoenel que aparentementesolose teníaque dar el vistobuenoa tres causasde canonización. Algomás limitósu anuncio: lohizoen latín. Peropara laperiodista italianade laagencia Benedicto XVI, en aquellamañana de 2013, durante el consistorio en el que anunció su renuncia anteDios reiteradamentemi conciencia, he llegadoa lacerteza deque, por laedadavanzada, ya no tengo fuerzasparaejercer adecuadamenteelministerio petrino», expresóenaquel discursoyahistóricosobre los motivosdesurenuncia.

8 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA EFE El díaquedosPapas canonizaronaotrosdos Papas 27DEABRILDE2014 Hasta el tiempo que su estado de salud se lo permitió, Benedicto XVI participó en alguna de las celebracionesmás significativas convocadas por su sucesor, el Papa Francisco. Pero, sin ningún lugar a dudas, la ceremoniamás emotiva y relevante para la Iglesia católica en la que ambos ejercieron de algomás que testigos de la fe tuvo lugar el pasado 27 de abril del año 2014. Aquellamañana, ante aproximadamentemediomillón de personas asistentes en el Domingo de laMisericordia, Francisco canonizó a Juan Pablo II y a Juan XXIII, en presencia del Papa emérito. A ambos los presentó ante los congregados como «dos hombres valerosos, llenos de parresía del Espíritu Santo». Fue uno de los actosmás emotivos celebrados en los últimos años. Francisco y Benedicto XVI, en el transcurso de la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II

9 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 DIEZ IMÁGENES PARA LA HISTORIA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL EFE Laúnica«escapada» delVaticanoparadar el últimoadiósa suhermanoGeorg 18DE JUNIODE2020 Este ha sido su único viaje fuera de Italia después de que renunciara a la sede de Pedro. El Papa emérito viajó a la ciudad germana de Ratisbona para visitar a su hermanoGeorg, de 96 años y gravemente enfermo. Partió el 18 de junio de 2020 y regresó el 22. Esta escapada no tenía otro objetivo que despedirse de él, dado su grave estado de salud. De hecho, Georg fallecería el 1 de julio. «No pidiómi visita. Pero sentí que era hora de ir a él de nuevo. Dios nos unirá de nuevo en el otromundo», expresó Benedicto XVI en el obituario. Muy unidos como siempre, los dos hermanos Ratzinger, separados por tres años de edad, fueron ordenados sacerdotes el mismo día, 29 de El Papa emérito, junto a su hermano Georg, en Ratisbona (Alemania) junio de 1951 en la Catedral de Freising. Las circunstancias de la vida los llevaron en diferentes direcciones (el brillantemúsico Georg, el teólogo de rango Joseph), pero el vínculomutuo siempre se hamantenido firme. Prueba de ello son, en particular, las numerosas visitas que Georg Ratzinger hizo al Vaticano de 2005 a 2013.

10 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- EN PRIMERA PERSONA BenedictoXVI saliendo de un confesionario instalado en el parque del Retiro deMadrid en 2011 EFE

11 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 EN PRIMERA PERSONA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL Fue un hombre cordial, trabajador, dialogante, inteligente como pocos, persona de comunión, profundamente eclesial, impulsor y cooperador de la verdad, y siempremuy cercano résyurgencia».Inclusosonmuchos los que piensan que Dios no tiene ningunarelevanciaparaelhombre, y, cuando menos, se puede vivir «muybien»comosiDiosnoexistiera.Ennuestromundoyenlacultura poderosa y dominante, oficial, que nos envuelve hemos decidido construirnos a nosotros mismos, reconstruir el mundo sin contar realmente con la realidad de Dios. Pero sin Él, el hombre perece y carece de futuro. Este es el drama, el granproblema de nuestro tiempo; no hay ningún otro que se pueda comparar en su radicalidadyhondura. «Si en nuestra vida de hoy y de mañana,afirmabaelentoncesCardenal Ratzinger, prescindimos de Dios,delavidaeterna,todocambia, porque el ser humano pierde su gran honor y dignidad. Y todo se vuelvealfinmanipulable.Pierdesu dignidad esta criatura imagen de Dios, y, por tanto, laconsecuenciainevitableesla descomposición moral, labúsquedadesímismo en la brevedad de esta vida; hemos de inventar nosotros el mejor modo de construir la vida y la vidaenestemundo». Por esto mismo, la vida y tarea fundamental de la Iglesia, aquello de lo que ha de vivir y lo que ha de ofreceryentregara loshombresde hoy,de loquehadedar testimonio ante nuestro mundo, es Dios. La tarea de la Iglesia es «tan grande como sencilla: consiste en dar testimoniodeDios, abrir las ventanas cerradasquenodejanpasar laclaridad,paraquesuluzpuedabrillar entrenosotros,paraquehayaespacioparasupresencia.Pueshayque decir que allí donde Dios está, se hallaelcielo,allínuestravidaresultaluminosainclusoenlasfatigasde nuestra existencia. El cristianismo no es una filosofía complicada y pasadademoda,noconsisteenun bagaje incalculable de dogmas y preceptos. La fe cristiana es ser tocadoporDiosytestimonioparaÉl». Así es él, BenedictoXVI, de cerca y de lejos. La Iglesia existe para esto: para «vivir, como el justo, de la fe», esdecir,deDios;paradarloaconoceryparadartestimoniodeÉl.Esta es su imprescindible y urgente aportaciónalmundodesiemprey, particularmente, al de hoy. Si no aportase esto, no aportaría nada a la indigencia o pobreza principal del hombre que es la de Dios. «Si solo damos a los hombres conocimientos capacidades técnicas e instrumentos, lesdamosdemasiado poco. Y entonces se imponen demasiadoprontolosmecanismos de la violencia, y la capacidad de destruirydematarsevuelvedominante,transformándoseencapacidaddealcanzar el poder, unpoder que antes o después debería traer consigoelderecho,peroquenunca serácapazdehacerlo.Conellonos alejamoscadavezmásdelareconciliación, del compromiso común con la justicia y el amor. Entonces seextravíanloscriteriosconlosque la técnica se pone al servicio del derechoydel amor, criteriosde los que precisamente todo depende; criteriosquenosonmeras teorías, sino que alumbran el corazón, encauzandoasí la razón ylaacciónporelcamino recto». Aquí se juega el presenteyel futuro,elnuestro, el de los hombres, el de la humanidad entera. Una Iglesia así y quesemuestraasí,quedatestimoniodelaverdaddeesto,esunaIglesia para el presente y para un gran futuro. «Si vivimos bajo los ojos de Dios, y si Dios es la prioridad de nuestra vida, de nuestro pensamiento, ydenuestro testimonio, lo demásessolouncorolario.Esdecir, de ello resulta el trabajopor la paz, por la criatura, la protecciónde los débiles, el trabajopor la justiciayel amor». Deuna Iglesiacuyaprioridaden lavidaesDiosyseguirsuvoluntad, darlo a conocer como Dios que es Amor, podrávenir ungrancambio en la Iglesiayenelmundo, porque solode hombres así enraizados en Dios, «solodeDiosproviene laverdaderarevolución, el cambiodecisivo del mundo». Que Dios le premie todo. Gracias, BenedictoXVI. BenedictoXVIyporesoesunapersona tan sencilla, tan humilde, tan acogedora, tandetallista conquienes estánconél. Un hombre cordial, trabajador, dialogante,inteligentecomopocos, hombre de comunión, profundamente eclesial, hombre de la verdad,cooperadordelaverdad,siempremuy cercano, por ser deDios y de la Iglesia. La Iglesia, siempre y particularmente en nuestros días, ha de estar marcada enteramente por la centralidad de Dios, que es Amor, y es quien lleva y hace a la Iglesia,queestállamadaasertransparencia deDios. Así es ella; ahí es dondeestá laclavedesupresencia en el mundo y de su actuar justo y libre. Esto responde, además, por completo a lo que es el problema central de nuestro tiempo: «la ausenciadeDios», y,poreso, eldeber prioritariode los cristianos es «testimoniaralDiosvivo».Estolosidentifica y la identifica. «Antesde losdeberes (moralesy sociales) que tenemos, de lo que hemosdedar testimoniocon fuerzay claridadesdel centrodenuestra fe.Hemos dehacer presente en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad la realidad del Un Papa para un gran futuro MehanpedidodeLA RAZÓNqueofrezca o escriba una semblanza de quien los Cardenales, reunidos en Cónclave hace yaaños,eligieron«alqueDioshabía escogido» para suceder al «gran Papa», JuanPablo II, enelministeriodePedro,yqueahoraseencuentramuy enfermo: BenedictoXVI. La«eleccióndeDios»recayósobre aquelque,ensuprimeraaparición enpúblicocomoPapa, sedefinióa símismocomo«unsencillo,humilde, trabajadorde laviñadelSeñor» y,enlaEucaristíadeiniciooficialde supontificado,dijo:«Miverdadero programa de gobierno es nohacer mi voluntad, noseguirmispropias ideas,sinoponerme,juntocontoda laIglesia, a laescuchade lapalabra ydelavoluntaddelSeñor,ydejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca la Iglesia en esta hora de nuestra historia». Esta es lamejor semblanza, breve,quepodemosofrecer, laque el mismo Benedicto XVI hizo de sí mismo.Asíerayasíhaseguidosiendoestehombreprovidencial, tambiéncomoemérito,BenedictoXVI: unPapa para el presente y para un gran futuro. En esas palabras, tan esenciales comosencillas,tancargadasdeverdad como de gran futuro para el hombre, BenedictoXVIperfilayse definea símismoy supontificado. Un hombre de Dios, amigo fuerte deDios, enexpresiónteresiana,un Papaquemedecíaalserhechopúblico mi nombramiento, como Obispo de Ávila: «Tenga muy presente en su episcopado, a los dos grandes santos de Ávila: Santa Teresade Jesús y San Juande laCruz, ambossoloDios,soloDioshadeser lareferenciadesuepiscopado,lade todoslosObispos, ladetodalaIglesiaenestaépocaquevivimos.Yesa hasidosureferenciasiempre,reflejadapalmariamenteensurenuncia y en su retirada o clausura en un monasteriodemonjascontemplativas: con este gesto nos ha dicho quién es, al mostrarnos que quien lleva la Iglesia esDios yque anteÉl solo cabe la adoración, la contemplación, laescuchadeÉl, laoración incesante ante Él. Ese es de cerca Con su renunciamostró que quien lleva la Iglesia esDios y que ante Él solo cabe la adoración Bendición al arzobispo de Toledo, AntonioCañizares (24/3/2006) EFE Antonio Cañizares Llovera es cardenal arzobispo emérito de Valencia POR ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA Diosvivo.Sihoyexisteunproblema de moralidad, de recomposición moral en la sociedad deriva de la ausenciadeDiosennuestropensamiento,ennuestravida.O,paraser más concreto, de la ausencia de la feenlavidaeterna, queesvidacon Dios» (J. Ratzinger). La vida sin Él, laausenciadeÉl,es,precisamente, el infierno,que,comoelcielo, tambiénseanticipaen la tierra. «Hay quien piensa, decía Benedicto XVI enMúnich, que los proyectos sociales deben promoverse con lamáxima urgencia, mientras que las cuestiones que atañen a Dios revistenbastantemenor inte-

12 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- BIOGRAFÍA Se convirtió en el sexto Papa alemán desdeVíctor II y fue el primero en renunciar al papado en la historiamoderna de la Iglesia católica. Aunque se le llegó a llamar el «rottweiler de Dios», sus amigos y colaboradores insisten en su amabilidad y en su espíritu dialogante Roma, si bien su vida –en vez de volver en libertad a sus montañas de origen– se ha ido apagando en los jardines vaticanos. Infancia yadolescencia Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de1927, enunpueblobávaro llamadoMarktl amInn, «mercadillo junto al río Inn o Eno», situado al surdel país germano. Fuebautizadoelmismodíaenquenació,un Sábado Santo, con el agua recién bendecidaenlaSemanaSanta.Esa mañana había nevado. Su padre, santo en libertad. […] Si el oso se quedó en el Abruzzo o volvió a los Alpes, no le interesa a la leyenda. Mientrastanto,hellevadomiequipajeaRomay,desdehaceyavarios años, camino conmi carga por las callesdelaCiudadeterna.Cuándo seré puesto en libertad no lo sé, perosí séqueamí tambiénmesirve aquello de: «Me he convertido en un animal de carga y, precisamente así, estoy contigo» [Ps 72 (73),22-23]».ElPapabávarosesentía profundamente identificado con este oso con alforjas llegado a Un Pastor con alforjas De la leyenda de san Corbiniano, fundador de la diócesis de Frisinga –evocaba Benedicto XVI–, tomé la figura del oso. Un oso, cuenta esta historia, había despedazado el caballo del santo en su viaje a Roma. Corbiniano lo reprendió severamente por tamaña fechoría y, como castigo, le cargó con el fardo que hasta entonces había llevado a lomos del caballo. Así, el oso tuvo que llevar el fardo hasta Roma, y solo allí lo dejó el 1 4 2 3 Joseph como él, era un gendarme rural, y provenía de una antigua familia de agricultores de la Baja Baviera. Era también un acérrimo enemigo del régimen nazi. Su madre, María, procedía del Tirol, y era unacompetenteamade casa;deellaheredóJoseph su dulce acento musical. En su familia recibió una profunda formación cristiana, que le sirvió para hacer frente a los continuos asaltos del nazismo.Segúncuentanviejosconocidos,encasadelosRatzingerse rezabaysecantaba.Deahíheredará su afición a tocar el piano y a la músicadeMozart, alegreydramática a la vez. En1941,cuandoJoseph llegó a los 14 años, fue enrolado obligatoriamenteenlasJuventudes hitlerianas, pero –segúnsubiógrafoJohn L. Allen– nunca fue un miembro entusiasta. Una víctima más del sistema, como tantos otros. En 1943, con dieciséis años, fue asigPOR PABLO BLANCO SARTO

13 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 BIOGRAFÍA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL 2005 A él le correspondió oficiar la misa de funeral por Juan Pablo II y la misa «pro eligendo pontifice» previa al cónclave para elegir al sucesor. El 19 de abril de 2005 fue elegido Papa en el segundo día de cónclave y al cuarto escrutinio 5 EFE 6 nado –junto con toda su clase– a la defensa antiaérea de la fábrica deBMW,situadacercadeMúnich. Después fue llamado al ejército pararealizarelentrenamientobásico de infantería, ymás adelante resultódestinadoaHungría, donde construyó zanjas de defensa antitanque. Desertó sin embargo en abril de 1944, a pesar de ser un delito castigado con la pena de muerte.En1945fuecapturadopor los aliados y confinado por unos meses a un campo de prisioneros de guerra. En juniode ese año fue liberado y, junto con su hermano Georg, entró en un seminario católico de Frisinga en enero de 1946.Segúnsedice,entodalaguerra no disparó un solo tiro. Estudios y carrera académica De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología en la escuela superior de Frisinga y en la universidad de Múnich.Alfinalizar, fueordenado sacerdote el 29 de junio, e inició entonces su actividad como profesor, de nuevo en Frisinga, a 30 kilómetros de la capital bávara. Susalumnos recuerdansus inspiradas y renovadoras clases, así como sus memorables homilías. En el año 1953 se doctoró en teología con un trabajo sobre la doctrina sobre la Iglesia en san Agustín.Trasalgunasseriasdificultades, cuatro años más tarde obtenía la habilitaciónparalalibredocencia conuntrabajosobrelateologíade la historia de san Buenaventura. ComoGuardini yotros autoresde aquellaépoca,Ratzingerseformó en la corriente agustiniana, además de conocer bien los escritos de santo Tomás de Aquino. Se hace notar ya entonces su afición por el arte y la ciencia, por la historiayelpensamiento,por laliturgia y el estudio de la Biblia. Trasganar lacátedrade teología fundamental en la universidad de Bonn(1959),obtienetambiénlade teología dogmática enMünster, al norte del país, donde enseñó de 1963 a 1966. De la época de Bonn secuentaqueasistíanaclase,aprimera hora de la mañana, incluso personasquenoestabanmatriculadas en su asignatura, por la frescura y el aliento espiritual de sus lecciones. Al mismo tiempo que daba clases en Münster, viaja a Romay trabajaenel ConcilioVaticano II como perito y consultor teológico del cardenal Joseph Frings,arzobispodeColonia.Esen aquella época cuando colabora conel famosoteólogoalemánKarl Rahner.Allí conocetambiénapersonalidadesdeláreafrancesacomo Lubac,Daniélou,Philips,juntocon muchos otros teólogos y padres conciliares. El concilio va a influir de un modo profundo en su vida, hasta llegar a ser una de las constantesdesuteologíaydesupensamiento. En 1966 es llamado a Tubinga para ocupar la segunda cátedradeteologíadogmática,junto con el también conocido Hans Küng. Esta ciudad era en aquella época la gran meca de la teología enAlemania,conmásdemilalumnosmatriculados. 1/ 1935. Ratzinger, con sus compañeros de tercer grado de la escuela primaria Aschau am Inn. 2/ 1943. Con el uniforme de ayudante de la unidad antiaérea militar alemana. 3/ 29 de junio de 1951: Joseph Ratzinger (dcha.) y su hermano Georg tras su ordenación sacerdotal en Frisinga, en el sur de Alemania. 4/ 8de juliode 1951: Ratzinger (de piea ladcha.) con su familia, el padre, Josef, lamadre,María, ysu hermanaMaría (sentadosdesde la dcha.) ysuhermanoGeorg. 5/ BenedictoXVI consus compañerossacerdotes, su hermanoysuamigoRupertBerger. 6/ Septiembre de 1978: laMadre Teresa y Ratzinger durante una misa del Día de los católicos alemanes en Friburgo, en el sur de Alemania Continúa en la página siguiente

14 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- BIOGRAFÍA conKarolWojtyla,quienserádespués elegido Papa. Después le acogerá en su propia diócesis, cuando Juan Pablo II viajó a Alemania. Cuando sea después llamado a Roma, los estudiantes se manifiestan en las calles porque «se llevaban» a su arzobispo. A pesar de las resistencias, llegó a ser un arzobispo querido. Enseguida comenzará su colaboración con el Papa polaco, con quiencreóuninvencibletándem. Creado cardenal ese mismo año Balthasar, entre otros: una respuesta a otra revista –Concilium de Rahner, Küng y otros–, que se habíaerigidoenlegítimaintérpretedel espíritudel concilio, apesar de sus presupuestos más ideológicos que teológicos. Arzobispo, cardenal yprefecto El 24 de marzo de 1977, Pablo VI le nombra arzobispo de Múnich y Frisinga. De aquella época se recuerdan sus homilías, retransmitidas por radio a todas las parroquias de la ciudad y distribuidas después en miles de copias impresas. Sin embargo, parece ser que tuvo algún problema con el aparato burocrático de la diócesis (había unos 400 funcionarios, no siempre dóciles), así como con el tono en ocasiones exigente –al menos para algunos– de sus predicaciones. En cualquiercaso, él siempreseconfesó satisfecho por haber sido «cooperador de la verdad» (1Jn 1,8) en esas circunstancias concretas, tal comorezasulemaepiscopal. En el cónclave coincide Derwahl comenta que, mientras el teólogo suizo circulaba por las calles de Tubinga en un Alfa Romeo,elprofesorRatzinger lohacía en unamodesta bicicleta, simbolizando así el distinto carácter y personalidad. En esos mismos añospublicólafamosa«IntroducciónalCristianismo»(1968), recopilación de unas clases sobre el credo. Asistieron tantos alumnos que se tuvieron que trasladar al aula magna.Permaneceallísinembargo tan solo tres años, pues el ambiente crispado y excesivamente politizado de la revolución del 68 no le parecen los más adecuados para hacer teología. Por eso en 1969pasaasercatedráticode teologíadogmáticaehistoriadeldogma en la Universidad de Ratisbona,uncentroderecientecreación, y allí intentó elaborar una síntesis teológica,quequedarásinembargointerrumpida.En1972fundóla revista teológica Communio con Henri de Lubac y Hans Urs von Cuando fue llamado a Roma, los estudiantes semanifestaron porque «se llevaban» a su arzobispo 2 Viene de la página anterior de 1977, fue relator en laVAsamblea general del sínodo de los obispos (1980) sobre la familia. Después JuanPablo II lepideque vaya a Roma, aunque Ratzinger intenta rechazar el ofrecimiento. A pesar de esa resistencia inicial, el 25 de noviembre de 1981 fue nombradoprefectode laCongregación para la doctrina de la fe, así como presidente de la Pontificiacomisiónbíblicayde laPontificiacomisiónteológicainternacional. En 1985 el cardenal Ratzingerpublicael «Informesobre la fe», queprovocóunencendido debate interno en la Iglesia sobre la aplicación y las tareas pendientes del Vaticano II. Ese mismoañotendrá lugarenRoma unsínodosobreestemismotema, enel queseconcluye–entreotras cosas– la necesidad de elaborar un nuevo catecismo como fruto del Vaticano II. Ratzinger fue presidente de la Comisiónpara la preparacióndel Catecismo de la Iglesia católica. Tras seis años de trabajo (19861992)yacogerdiecisietemil sugerencias, pudo presentar a Juan Pablo II el nuevo texto, ampliamente contrastado. Afrontó además desde su puesto de prefecto los retos y los temas más polémicos y peliagudos: la teología de la liberación, ladefensade lavida, la atención pastoral a las personas homosexuales, la teología de las religiones no cristianas, el papel de la mujer en la Iglesia o la funciónde los católicos en lavidapública. Los medios le atribuyen entonces la famadeGranInquisidor, de Panzerkardinal o de «rottweiler de Dios». Por el contrario, sus amigos y colaboradores insistenen suamabilidad y en suespíritudialogante.Deélcontabansus subalternos en la congregación vaticana que no se sentaba a trabajar sin saludar a cada uno de ellos. El pontificado La carrerahacia el papadoparece a todos directa, exceptuando su clara voluntad de mantenerse al margen: «Yo no he sido creado para eso», repetía una y otra vez, 1

15 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 BIOGRAFÍA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL 3 4 al mismo tiempo que recordaba su deseo de retirarse a su tierra natal, para escribir los libros que no había podido redactar por sus múltiples ocupaciones. Presenta su dimisión en varias ocasiones (tres, según se comenta). Sin embargo, los acontecimientos van a tomar otra dirección. El 30 de noviembre de 2002 Juan Pablo II aprobó su elección como decano delcolegiocardenalicio, realizada por sus colegas los cardenales. Es también la persona designada paraescribirelViacrucisypresidir la vigilia pascual en el año 2005. Parecía pues estar en una situación privilegiada para ser elegido el siguiente Papa. «Time magazine»lositúaentoncesentrelascien personas más influyentes del mundo. Cuando muere Juan Pablo II, será uno de los últimos en verle y el designado para presidir sus solemnes funerales en la plaza de san Pedro. Mediomillón de fieles –junto a otros 600.000 a través de pantallasgigantesdistribuidaspor todalaciudad–semezclanconlas másaltasautoridadesdelplaneta, alavezqueretrasmitenlaceremonia 137 cadenas de televisión de todo el mundo. Cuando empieza el cónclave, Ratzinger lanza una invectiva contra la «dictadura del relativismo»queconmocionaa la opinión pública, y hace dudar a muchossobresuposiblecandidaturaalpontificado.Apesardetodo (o tal vez gracias aestadenuncia), fue elegido sumo pontífice de la Iglesia católica el 19 de abril de 2005, convirtiéndose en el Papa número 265. Escogió para sí el nombredeBenedictoXVI, por referencia a san Benito, evangelizador de Europa. Laimagendel terribleRatzinger empieza a desvanecerse ya desde los primeros días de pontificado, gracias sobre todo a las imágenes endirectoqueofrecen losmedios de comunicación. A partir de ese momentoBenedictoXVIcomienza a dar discretos pero efectivos pasos, que le llevarán a gozar de una discreta popularidad entre propios y extraños. Ese verano la Jornadamundialdelajuventuden 1/ Imagen tomada el 5 de noviembre de 1979. Joseph Ratzinger aparece con el Papa Juan Pablo II para una reunión extraordinaria de cardenales en Roma. 2/ 28 de febrero de 1982: Ratzinger junto al montañista Andreas Stadler, enMúnich. 3/ 19 de abril de 2005. Ratzinger saluda desde el balcón de la Basílica de San Pedro tras ser elegido nuevo Papa. 4/ El Papa emérito, en silla de ruedas sale de la casa de su hermano Georg, tras una visita a Ratisbona, el 18 de junio de 2020. Colonia –en el corazón de la vieja Europa– resulta ser un éxito clamoroso. El 25 de enero de 2006 publica su primera encíclica titulada significativamente «Dios es amor», con acogida en elmundo cultural y religioso. Después vendrán las referidasalaesperanza(30.9.2007) y una de tema social (29.6.2009). Afronta además temas espinosos como la pederastia y el caso Maciel, así como la reforma de las finanzas vaticanas. A partir de entonces el pontificado entra en situaciones difíciles, incluso con elescándalodefiltracióndedocumentos privados del Papa. Coincidenestoshechosconelmomento en que anuncia su renuncia en 2013,nosinantesdejarpreparada lareformaqueacometerácondecisión el Papa Francisco. Desde entonces vivió retirado en el antiguo monasterio Mater Ecclesiae, en los Jardines vaticanos. PabloBlancoSarto Profesor deTeología Dogmáticade laUniversidaddeNavarra EFE ►El 12 de diciembre de 2012 Benedicto XVI escribía y publicaba su primer mensaje en Twitter: «Queridos amigos, acabo de lanzar News.va. ¡Alabado sea nuestro Señor Jesucristo! Con mis oraciones y bendiciones». Se convertía así en el primer pontífice en emplear las redes sociales. El 27 de febrero de 2013 publicaba el que sería el último en su cuenta @pontifex: «Quisiera que cada uno de vosotros experimentara la alegría de ser cristiano, de sentirse amado por Dios, que nos ha enviado a su Hijo». El primero en usar las redes sociales

16 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- LA DECISIÓN DE SU VIDA Toda la Prensa nacional e internacional reflejó la renuncia de Benedicto XVI CONNIE G. SANTOS

17 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 LA DECISIÓN DE SU VIDA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL El 11 de febrero de 2013 anunció su dimisión en una audiencia pronunciada en latín, pero casi nadie le entendió; solo una periodista italiana, que tardó en convencer a su jefe de lo que había escuchado todoteniendoencuentalasminas que dejaron tras de sí quienes tomaron las riendas del Vaticano durante la enfermedad de Juan PabloII.Esverdadque,como«ministro»vaticano leabrió losojosal pontífice polaco sobre la crisis de los abusos sexuales ymarcó el camino de la «tolerancia cero» que Francisco ha convertido en santo y seña de su gobierno. De hecho, fue Joseph Ratzinger quienplantó cara al escándalo de Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo, paradigma de esta lacra eclesial, respaldado por su predecesor, pero que en él encontró su talón de Aquiles. En 2010 tambiénmiró de frente a los sucesosvinculadosalapederastia eclesial que sacudíanEEUU, Alemania, Irlanda, Austria, Bélgica… Sin embargo, el desfalco y las corruptelas vaticanas abanderadas por la trama del llamado «Vatileaks»,asícomoeldesastreorganizativo de la Santa Sede se convirtió para él en unmuro que, si bien no fueron determinantes para su renuncia en palabras del propio implicado, a buen seguro que ayudó a inclinar la balanza que su equipo médico ya había decantado. Aunque, durante susochoaños de gobierno se había liberado de parte de la camarilla heredada, también sabía que desde los despachos vaticanos no se le hacía llegar toda la informaciónprecisa ytransparenteparaconocerelverdaderoalcancede loqueFranciscorebautizaríadespuéscomo«las enfermedades de la Curia». El tiempo, encualquier caso, ha permitido constatar cómo, Benedicto XVI ha prolongado su retiro duranteunadécadaconciertacalidad de vida, pero con una notable disminuciónde sus capacidades físicas, que no mentales, tal y comohanatestiguadohastaestos últimosmesesquieneshanestado a su ladoen las instalaciones de la residencia «Mater Ecclesiae». al «Corriere della Sera», en una entrevista en la que admitía que «algunos de mis amigos, los que más me seguían, todavía están enfadados, no quisieron aceptar midecisión».Yesque,enaquellas primeras horas y días de desconcierto, hubo quien quiso compararlo con su jefe y amigo, Juan Pablo II. Karol Wojtyla optó por mantenerseal frentehastaelfinal de sus días, a pesar de que el párkinson le impidió ejercer de facto el gobierno de la Iglesia. Quienes identificaron al pontífice polaco con el sufrimiento hasta el extremo de Cristo en la Cruz, comenzaron a cuestionar que Ratzinger se echara a un lado. Sin embargo, precisamente la rectitud y ejemplaridaddeRatzingeralolargode sucarrera, tantoenMúnichcomo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe y su entrega durante ocho años como Obispo deRomaborródeinmediatocualquierdudasobreunadejaciónde funciones cuando el escenario se complicaba. Más bien lo que no buscaba era convertirse en un obstáculo para el discurrir de la vida de la Iglesia. Eso no evitó que se multiplicaran hasta hoy las hipótesis de la renunciaqueponíanel énfasis en la incapacidad de una eminencia enel ámbito teológicoparaafrontar las múltiples crisis estructurales y financieras de la Santa Sede, amén de escándalos como la pederastia. «Piensoen la teoríade la conspiración que se lanzaron: algunos dijeron que fue culpa del escándalo de Vatileaks, otros de una conspiración del lobby gay, también se refirieron al caso del teólogo conservador lefebvriano Richard Williamson. No quieren creer que fue una elección consciente, pero mi conciencia está tranquila», admitía el ya Papa emérito en ese diálogo con el periódico italiano. De lo que no hay duda, y así se ha corroborado con la reforma iniciada por Francisco, es que el escenario eclesial en el que tuvo que remar Benedicto XVI no era precisamenteelmásidóneo,sobre 11:46 un teletipo de ANSA anunciaba su retiro. Porque, más allá de los documentosmagisteriales, de su reconocimientocomounode los intelectualesdereferenciadelsigloXX dentro y fuera de las sacristías, el pontificadodeBenedictoXVIquedará grabadomás allá de laWikipediacomoeldelarenuncia.Solo hay un precedente católico. En 1294, el monje ermitaño Pietro Angeleri di Murrone aceptó convertirseenCelestinoVconvencido de que sería capaz de simplificar las estructuras eclesialesyacabarconcorruptelas clericales varias. Sin embargo, cuatro meses después de su designacióndiounpaso a un lado y entonces se le llegó a considerar un desertor. De hecho, Dante le llegó a enviar al infierno en su «Divina Comedia». Lo cierto es que aquella mañana, Giovanna Chirri pudo entender perfectamente cómo Ratzinger exponía sus argumentos para echarseaunlado: «He llegadoa la certeza de que mis fuerzas, dada miavanzadaedad,yanosecorresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino». Eldetonanteque llevóalpontífice germano a replantearse su continuidad fue una advertencia de su equipo médico, encabezado por el doctor Patrizio Polisca. Sudebilidadfísicaeratalqueno iba a ser capaz de aguantar más viajes transoceánicos como los que acababa de realizar aMéxico yCuba. Su cuerpo estaba al límite y difícilmente podría aguantar las exigencias de la agenda internacional más inmediata: la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiroprevistaparajuliode2013. Nopoder asistir almásmultitudinariode losencuentrosquepresidente hoy por hoy un pontífice le llevó a poner fecha para su jubilación. «Fue una decisión difícil, pero la tomé con plena conciencia y creoque lohice bien», confesaría Benedicto XVI en marzo de 2021 El enigma de una renuncia Nadiesospechónada. Nadie.Ni elmásmínimo rumor. Ni la más mínima filtración. En losmeses y semanas anteriores, cero sospechasde loqueocurrióaquel lunes 11 de febrero de 2013 en la Sala Clementina de los palacios apostólicos, bajo «La apoteosis» del renacentistaGiovanni Alberti. Benedicto XVI tomaba la palabraenunconsistoriocardenalicio, aparentemente rutinario, en el que estaba previsto que diera vía libre a la canonización de800mártires. Por eso, ni mucho menos se encontraban con él todos los miembros del colegio púrpura. Apenas unossetentaleescuchaban. Y no con la debida atención. Echando mano de su voz susurrante y su tono pausado, Joseph Ratzinger verbaliza la decisión más meditada de su vida que, en una era donde a todo se le cuelga el cartel de histórico, sí lo era verdaderamente. Yloexponíaenlatín. Sí, enlatín. Conlaexquisitezpropiadel impecableclérigogermano,presentaba su dimisión. Y no le entendieron. Enelsentidomásliteral.Ratzinger dejó al descubierto la falta demanejode los presentes enel idioma oficial de la Iglesia, porque en el auditorio apenas se escucharon murmullosnicarasdeperplejidad ante el trascendental anuncio. De hecho, fue una periodista italiana laúnicaque cogióal vuelo lanoticia.GiovannaChirri, redactorade la agencia de noticias italiana ANSA, no se podía creer lo que estaba escuchando. «Me temblaronlaspiernasymeechéa llorar», confesaría después. Hasta tal punto estaba convencida de lo que había oído que llamóde inmediatoal portavoz vaticano, el jesui ta Feder ico Lombardi, y no consiguiódar con él.Actoseguidosepusoencontactocon su jefepara convencerlede quehabía entendido loquehabía entendido. En pleno diálogo, Lombardi le confirmó todo y a las José Beltrán es director de la revista de información religiosa «Vida Nueva» ►La renuncia de un pontífice considerado como garante de integridad podría marcar un antes y un después para quienes les siguen. De hecho, Francisco no ha tenido problema alguno en hablar de la cuestión cuando los rumores sobre su jubilación se acentuaron por sus problemas en la rodilla. «La puerta está abierta. Es una opciónmuy normal», ha llegado a manifestar el pontífice. «Hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto noquieredecir quemañana no empiece a pensar en ello. No sería una catástrofe. Se puede cambiar de papa, no hay ningún problema», ha afirmado con naturalidad. Esmás, la SantaSede ha desvelado recientemente que san PabloVI, el Papa que aterrizó el Concilio Vaticano II, en 1970 llegó a escribir amano dos cartas de renuncia al pontificado que acordó que se hicieran públicas en caso de que se vieranmermadas sus capacidades para liderar el orbe católico por un período extenso de tiempo. Una dimisión que abre puertas POR JOSÉ BELTRÁN

18 Lunes. 2 de enero de 2023 • LA RAZÓN Cuandoel11defebrero de2013elPapaBenedicto XVI anunciaba en latín que «tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios,hellegadoalacertezadeque mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministeriopetrino»,ofrecíalaclave fundamental de su renuncia. De estaformacomenzabaahablarde un debilitamiento con el que tomaba distancia con el final del pontificado de Juan Pablo II, que ejerció la consumación de su ministerioconunaexistenciamarcada por el sufrimiento encarnado. Eneste sentido, de laspocas veces que las cámaras de televisión han entrado al monasterio Mater Ecclesiae en el que Joseph Ratzingerhavividodesdesurenuncia,danbuena cuenta de cómo este debilitamientoha idopocoapoco apagando la frágil salud de hierro de BenedictoXVI. La fórmula de la falta de fuerzas nobuscaenmascararningunagrave enfermedad concreta que hubieraproducidocomoconsecuenciadirecta ladimisiónpapal. Enel historial médico del teólogo alemán hay una difteria casi mortal que padeció cuando era un niño depocosañosydelaqueRatzinger siempre atribuyó la curación a su Ángel Custodio y a la papilla de avena de sor Adelma, sumadrina debautismo. EnsubiografíaPeter Seewald subraya la preocupación de sus padres porque, a pesar de haber nacido algo después de la fechaprevista,«fueunniñonosolo especialmentedelicado,sinotambiénespecialmentedébil».Durantelainfancia, losmédicostambién le diagnosticarán una lesión cardiaca que preocupó mucho a su madre. Más adelante, se puede decir que tuvo una pequeña herida de guerraenunamano.Entoncesuna septicemiacasihacequeunmédico le ampute el dedo pulgar, algo que finalmente no fue necesario debido a su estupenda recuperación. En 1991, siendo ya prefecto delaCongregaciónparalaDoctrinadelaFe,tuvosuprimerderrame cerebral,unictushemorrágicoque le sobrevino con64 años ydel que se recuperaría a pesar de haber tenido una serie de secuelas leves que le quedarían en su cara. Entonces estuvo hospitalizado diez días en la Clínica Pío XI de Roma. CuriosamenteBenedictoXVI,adiferenciadesu predecesorysusucesor, no estuvo nunca como pacienteenel famosohospitalpoliclínico Agostino Gemelli, al que acudió a visitar a su hermano Georg cuando estuvo allí hospitalizadooa inaugurar el curso20052006 de la Universidad Católica Sacro Cuore a la que pertenece el sanatorio. La siguiente hospitalización seríaduranteelveranode1992cuandosufrióunacaídaenel cuartode baño, entonces tuvieronquedarle unos puntos de sutura en la cabeza, en laque sehabíadadoungolpe, y le tuvieron unos días en observación en una localidad de los Alpesitalianos.Pocoantesdelcónclave de 2005 también sufriría un segundo ictus, lo que hizo que los médicos vigilasenmucho la posibilidad de que pudiese sufrir un POR MATEO GONZÁLEZ ALONSO Una frágil salud de hierro tercerderramedurantesuPontificado, condicionando su agenda y susviajes.Dehecho,veteranosvaticanistas veían en el horizonte el viajeaBrasil para la JornadaMundialdelaJuventuddeRíodeJaneiro en el verano de 2013 como un escenario de riesgo. Fracturaen lamanoderecha Su historial, hasta el momento de su renuncia, se completa con un tropiezodurantelamisadePentecostés de2008 cuandoun traspiés enlabasílicadeSanPedroprovocó que se golpeara la rodilla y una nueva caída fortuita en julio de 2009 cuando estaba pasando sus vacaciones en un chalet de los salesianos en el Valle de Aosta, al nortede Italia. Enaquel entonces, elPontíficetuvoquesertrasladado alhospitalUmbertoParinideAosta,parareducirle lafracturaquese le produjo en su mano derecha. Una intervención con anestesia durante su Pontificado apenas se deja entrever hasta que, en octubrede2011,con84años,comenzó a utilizar de forma puntual una plataformaespecialmentediseñada para que pueda recorrer con mayor facilidad toda la nave central de la basílica de San Pedro en lasgrandescelebracionesquepresideallí.Unañoantes,elDomingo de Ramos, había completado la procesiónconlaspalmasdesdeel obelisco hasta el atrio de la basílica en la Plaza de San Pedro en el papamóvil. Las dificultades en el movimiento serán una constante quesemantendrácontinuamente e irá evolucionando hasta el último de sus días. Yes quehan sidomuchos turistas que desde la cúpula de la basílicadeSanPedrohanvistoal Pontífice emérito ayudado con un andador disfrutando de los jardines vaticanos. Antes, ya había comenzado a utilizar un bastón. De hecho, enpúblicoutilizóesteapoyo por primera vez antes de partir el 23 de marzo de 2012 a su viaje apostólicoaMéxicoyCuba.Desde suretiradaeldeterioroensumovilidad le llevó a la silla de ruedas, como se viode formamás evidente durante su viaje privado a Alemaniaentreel18yel22dejuniode 2020paravisitarasuhermanomayor, Georg Ratzinger, que moriría pocos días después. «El papa Benedicto está débil físicamente, pero lamente funcionamuybien», señalabasiempreel arzobispoalemánGeorgGänswein, fiel secretario hasta el final de sus días cada vezque le vanpreguntado por ello. Las pocas imágenes que han ido trascendiendo han dado cuenta también de que, a su vueltadelviajefamiliaraAlemania, sufrióunaerisipelaen lacara, provocándole unas manchas rojas peroque fuerondesapareciendoa medida que pasó la infección. Pocoantes,undocumentaldela televisiónpública bávara reveló el deterioro físicodel pontífice emérito al dejar a la vista la necesidad de usar un audífono, la fragilidad desuvozenocasiones casi imperceptibleyconfesarque las rodillas ya «no le obedecen». A esto hay quesumarcuestionesmáscongénitas como su hipertensión, que obligóaquelepusieranunmarcapasos antes de llegar a la cátedra de san Pedro y a tomar aspirina a diarioparaprevenirunposible infarto –como el que produjo la muerte de su padre o su hermana–, o el deterioro por la artrosis queafectaasucadera.Estecuadro sanitario es el que ha provocado que su luz se fuera agotando discretamente. Padeció una difteria casi mortal cuando era un niño, le diagnosticaron una lesión cardíaca y sufrió dos derrames cerebrales ESPECIAL > MUERTE DE BENEDICTO XVI- HISTORIAL MÉDICO local yde laqueel Papase recuperóenunplazorazonableysinningún tipo de complicación. Dehecho,tranquilizóveralPontífice entrando y saliendo sin necesidaddeayudacaminandodela clínica. Al ocurrir los principales incidentes durante el periodo vacacional, Benedicto XVI puede presumirdenohaber suspendido audienciasocelebracionesimportantesporuningresohospitalario, una gripe o una simple subida de fiebre. Este elemento consolidó la expresión de que tenía «una frágil saluddehierro».Todoestoapesar de que en algunas de sus escasas declaracionespersonalessiempre hadichoqueno legustahacer deporte y que la única afición asimilable a cierta actitud atlética fuera el hecho de que le gustaba pasear sinprisaydeque siemprequepodía evitaba el ascensor y subía las escaleras a pie. Yesquelafaltadefuerzasfísicas AP BenedictoXVI, en el Palacio del Castel Gandolfo, cerca de Roma

19 LA RAZÓN • Lunes. 2 de enero de 2023 SU CÍRCULO DE CONFIANZA - MUERTE DE BENEDICTO XVI < ESPECIAL Durante muchos años Georg Gänswein ha sido el «brazo derecho», el «quitanieves», el «ángel custodio», el «báculo de la vejez» de Joseph Ratzinger. Su relación comenzó en 1996 cuando el joven sacerdote fue llamado a trabajar enlaCongregaciónparalaDoctrinade laFepor el entoncesCardenal Prefecto de dicho organismo. Desde entonces sus vidas no se separaron y entre ellos nació una relación que yo no dudaría en calificar de paterno-filial. Georg fueel primerode loscinco hijos que tuvo el matrimonio GänsweinenlalocalidaddeRiendern am Wald en la región de la Selva Negra. Al final de su juventud, dondeel estudioenel «Gymnasium»sealternabacon lapráctica de los deportes, el cultivo de la música y algunas románticas aventuras sentimentales, ingresa con veinte años en el seminario de Friburgo en Brisgovia. Finalizados sus estudios de Teología fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1984; dos años después recibe el doctorado en Derecho Canónico por la «Ludwig-Maximilian Universität» de Múnich y ejerce como Juez en el Tribunal Diocesano y secretario personal del arzobispo. En1995esllamadoaRomapara trabajarcomojuristaenlaCongregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de laqueeraprefectoel salesianoespañol Cardenal Antonio María Javierre. Solounañoymediodespués pasa a prestar sus servicios enlaCongregaciónparalaDoctrina de la Fe; además de su trabajo en el más importante organismo de laCuriaRomana es nombrado profesordeDerechoCanónicoen laUniversidadromanadelaSanta Cruz que regenta el «Opus Dei». Sus alumnos de entonces recuerdansurigoracadémicoyalmismo tiemposuaccesibilidad personal. El secretariopersonal de Ratzinger era entonces ydesdehaceaños el sacerdote alemán Josef Clemens al que el Cardenal, creyendo que un día Juan PabloII accederíaasupeticiónde regresar aAlemaniaparafinalizar allí susdías, consiguióqueelPapa Wojtylalenombrarasubsecretario delPontificioConsejoparalosLaicos y fue consagrado Obispo en enerodel 2004. Supuestofueocupado por Gänswein. Cuando,alamuertedeJuanPablo II, los cardenales eligieron en el mes de abril del 2005 como su sucesor a Joseph Ratzinger que eligióelnombredeBenedictoXVI, este confirmó al jovenMonseñor (tenía entonces 48 años) como Secretario personal de Su Santidad.Unpuestoquenofiguraenel organigramavaticano;enelAnuarioPontificioGänswein aparecía como un «oficial» más de la Secretaría de Estado. A los ojos de todos, sin embargo, resultaba evidente que entre los dos existíauna relación sin fisura alguna. A partir de entonces el atractivo monseñorqueaparecíasiempreal lado del Pontífice se convirtió en unade las comidillas obligadas de los salones romanos donde las señoras–peronosolo–sehacíanlenguas de su «glamour» , de su elegancia y, entre las más osadas, de su «sex appeal». Portavoz de todas ellassehizolaseñoraFranca,esposa del entonces Presidente de la AP El secretario personal del Papa BenedictoXVI, el ArzobispoGeorgGänswein, en una audiencia general del Papa en la Plaza de San Pedro túrgicas), es decir, las audiencias tanto públicas como privadas y la vida del llamado «apartamento», esdecir, laresidenciapersonaldel Santo Padre en el PalacioApostólico. Joseph Ratzinger le consagra Obispoenunaemotivaceremonia en la Basílica de San Pedro el 6 de enerodel2013.Unmesmás tarde, el 11 de febrero, el Santo Padre El escudero fiel Ha sido el bastón en el que apoyarse hasta el final. El secretario personal del Papa es admirado además por su aspecto. Incluso la revista «Vanity Fair» le dedicó su portada con el titular: «Padre Georg, ser guapo no es un pecado» POR ANTONIO PELAYO Gänswein,quehablaseis idiomas,esaficionadoal tenis, tienelicenciade pilotodevueloyfue profesordeesquí República Italiana Carlo Azeglio Cimapi,quecuandoBenedictoXVI hizo suprimera visita oficial al Palaciodel Quirinal no se cortó y pidióalPontífice–amicrófonoabierto y, por lo tanto, en directo para toda Italia– detalles sobre su joven y fascinante secretario. Famosas revistas del corazón (como «Vanity Fair» o «Chi») le dedicaronalgunasdesusportadas acompañadasporreportajesfotográficos y entrevistas en las que él quitaba importancia a estos comentarios frívolos sobre su brillante y atlético aspecto. «He preferido–dijo–noprestaroídosaeso y con el tiempo me he acostumbrado. Porotraparteserguapono es ningún pecado» . Endiciembredel2012Benedicto XVI le nombra Prefecto de la Casa Pontificia cargo que lleva consigo la responsabilidad de organizar toda la vida pública del Papa (excepto las ceremonias lianuncia su decisión de dimitir de sumisión como Obispo de Roma y Sucesor de Pedro. El 28 de ese mismo mes el Papa alemán y su fiel secretario se retiran a Castel Gandolfodonderecibenlanoticia de la elecciónde JorgeMarioBergogliocomonuevoPontífice.Una de las primeras decisiones de Francisco es confirmar a Monseñor Gänswein en su puesto de Prefecto de la Casa Pontificia sin dejar de ser al mismo tiempo el secretariopersonaldelPapaemérito que ya se ha instalado en el Monasterio «Mater Ecclesiae» dentro de los jardines vaticanos. El arzobispo se convirtió así en el puente natural de comunicación entre ambos siendo simultáneamentefielalPontíficereinanteyal Papa emérito. Antonio Pelayo es corresponsal en el Vaticano de «Vida Nueva»

