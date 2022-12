2022-12-28_Premios Cataluña

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2022

2 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN derazgo en soluciones de impresióndigital de gran formato. Y si de empresas con solera se trata,aSefarsus190añosdetrayectoria en el mundo de los tejidos le han servido para ser líder indiscutibledelsector,consoluciones para todotipodeindustrias,desdeelectrónicas a gráficas o médicas. Por ello la compañía se ha llevado el galardón a la tecnología de vanguardia como líder en tejidos técnicos. En otro orden de cosas, la movilidades sin lugar adudasuno de los grandes retos delmomento, solohacefaltaasomarsealascalles deBarcelona.Porello, losgalardones de LA RAZÓN han querido reconocer a Yasuni y su departamentode I+D+i. El sectorde laconstruccióntuvo Los galardones ponen en valor la importancia del empresariado en la economía y la generación de empleo La histórica sede de Foment del Treball en Barcelona sirvió como escenario para la entrega de premios El director de LA RAZÓN, FranciscoMarhuenda papel de EAE Business School en la capital catalana. Los amantes de la información están de suerte, otra «startup» catalana, Goodnews, con presencia en Madrid, París y Barcelona, ha nacido para servir café y repartir prensaapreciosun35%másbajos que la competencia Y se llevó un justopremioporello.Conunahistoria de más de 40 años, Tempel Group se ha convertido en una compañíamultinacional presente en Europa y América, ampliando su espectro de actuación a cuatro áreasdenegocio:energía, ingeniería,consumoyservicios,todasellas con el respeto al medio ambiente comoprioridad.Motivoporelcual sehizoconsucorrespondientegalardón. La lucha contra el cáncer une a millones de personas, los que lo padeceny los que investigany trabajanpara combatirlo. Entre estos últimos se encuentra el siguiente premiado, una empresa comprometida, en concreto, con la lucha contra el cáncer de mama. Así, la distinciónalgrupodereferenciaen investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para este tipo depatologíafueparaelGrupoSolti. El siguiente galardón recayó en una empresa cuyo propósito de vidaeshacermásfácil lavidadelos hipotecados hasta convertirse en unreferenteenel sectorpor sueficacia y garantías. RN Tusolucionhipotecariasehizoconelpremioa laempresalíderengestiónhipotecaria.Lacomunicacióndegrandes ideas es básica para dar a conocer empresas y productos, y en este sentido, el siguiente premiado fue una firma puntera en el sector. Nivell Publicitari Digital cuenta con una trayectoriademás de 20 años a sus espaldas, ofreciendo total apoyotécnicoycreativoasusclientes que le ha valido el premio al liten a que haya que viajar fuera del país para fabricar. En su lugar, han apostadoporrelocalizaryproducir desdeEspaña.Elincipientemundo de las «startups» también tuvo su rincón en la velada. En este caso, graciasalaincubadoraNuclio,que identifica e investiga modelos de éxitoenotrospaísesparaimportarlos.El sextopremiodelanochefue para la Federación de Enfermos Mentales, que cada día sevuelcaenayudara las personas que sufren problemas de salud mental.Barcelonaesun importante foco económico, siempre efervescentedetalentoyespírituemprendedor. Este fue uno, entre otros muchos motivos, para premiar el II Premios LARAZÓNCATALUÑA. Los galardones reconocen la trayectoria de entidades, profesionales y empresas que contribuyen al desarrollo económico Pocascomunidadesautónomas en España tienenlatradiciónempresarialydecolaboración público-privada de Cataluña. Por ello, LA RAZÓN inauguróelañopasadolosPremios Cataluña. Unos galardones que nacen con la intención de subrayar la trayectoria de destacados profesionales, entidades y empresas que, con su trabajo, contribuyen al desarrollo económico. La gala tuvo lugar en lahistórica sede de Foment del Treball de Barcelona, por loque supresidente, Josep Sánchez-Llibre,ejerciódemaestro de ceremonias acompañado del director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda. El primer galardón de la noche fue para una de las auditoríasmás importantes del mundo, Grant *ornton, y recogió el premio a la mejor firma de servicios profesionales Ramón Galcerán, su presidente. Elsiguientepremio,almejor proyecto público de promoción económica, recayó en una de las entidades con especial arraigo en Barcelona:elConsorciodelaZona Franca y el Dfactory, suhubde industria 4.0, con Pere Navarro a la cabeza. Otra de las empresas con especial solera de Cataluña, la compañía de aguas Agbar, se llevó el galardón gracias a que ha sabido implementar con éxito la Formación Profesional Dual desde la EscueladelAgua. Enestamodalidad de la FP el estudiante combina la formación en el centro educativo y laactividadenlaempresa. LacompañíaSiocast, referente en el sector de la fabricacióndecaucho de silicona, recibió el premio a la sostenibilidadgraciasaunproyectodisruptivoenestosdías.SeresisLARAZÓNdistingue la excelencia empresarial en Cataluña POR DAVID J. FERNÁNDEZ ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022

3 LA RAZÓN • Miércoles. 28 de diciembre de 2022 aportando al cliente innovación. Las soluciones médicas también tuvieronsurincónen lavelada. En estecaso, elCentroMédicoGaudí, especializadoenmedicinaestética, que se distingue por ofrecer a sus clientes siempre las últimas tendenciasapoyadosentodomomento en los máximos estándares de excelenciaytecnologíaenmedicinaestéticaypreventiva.Porello, se hicieron con el premio a la Excelencia profesional en medicina estética. Barcelona y las escuelas de negociosmantienenunahistoria tan estrecha como fructífera. En 1973 nacía EU Business School, que se ha posicionado a nivel mundial concampusenBarcelona,Ginebra yMúnich.Así,por suexperienciay como empresa líder en transporte frigorífico. EnSantCugatdelVallès nació también en 1989 Catalana D’Inversió iConstruccióSL, conocidopor sussiglasCiC3, comouna empresacentradaenelmovimientodetierrasyalquilerdemaquinaria de construcción. Hoy en día, la empresaseencuentraenplenaexpansión, extremo que le ha valido elpremioalaexperienciaycalidad enproyectos de construcción. BajoelnombredeSegur24nació en 1969 lo que hoy conocemos comoGlobalsist, premioa laexcelenciaempresarial ensolucionesy sistemas de seguridad. Más de 5.000clientes yahanapostadopor esta empresa que diseña e instala solucionesintegralesdeseguridad y protección contra incendios, tambiénsurepresentantegraciasa unaempresadeLleidacomoConstrucciones Dani Martín, que se llevó el premio gracias a la calidad de sus acabados y los materiales utilizados.Elsiguientegalardónfue para Esteve Healthcare que, con más de 90 años de historia y presencia enmás de 50 países, representaelesfuerzoinvestigadoryuna continua búsqueda de la excelencia.Así lascosas, se llevaronelpremioalcompromisoenI+Densalud y bienestar. Conlosaños, losproductoscongelados han ido ganandoun lugar cadavezmás importanteennuestrasneveras. Enestecontexto, una empresa fundada en 1989, Vectis Voila Group, se hizo con la distinción a la trayectoria empresarial Los premios han reconocido tanto a empresas con arraigo comoAgbar hasta «startups» El periodista y presentador del tiempo Roberto Brasero fue el encargado de amenizar la velada trayectoria de excelencia en la formacióndealumnos,elEUBusiness Schoolobtuvoelpremioalamejor escueladenegocios. Elsiguientepremiadotienetodo lo que una empresa de alimentacióndesea:sello,elegancia,calidad y tradición, más de 60 años de experiencia. Schara, la charcutería alemana fundada por Michael Scharam, siempre se ha distinguido por su pasión por el oficio y el saberhacer. Elúltimopremiodela nochefueparaFontDesignGroup una empresa familiar nacida en 1950 y que diseña y fabrica mecanismos eléctricos decorativos de alta gama. Ya está presente en 48 países,conproductosinnovadores y realizados con losmejoresmateriales. SHOOTING Foto de familia de todos los premiados en la sede de Foment del Treball durante la celebración de los II Premios LA RAZÓNCATALUÑA PREMIOS CATALUÑA 2022 < ESPECIAL

4 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Lahistórica sededeFomentdelTreball sirvió como escenario de la segunda edición de los Premios Cataluña organizadosporLARAZÓN,unos galardones quedistinguen la trayectoria de destacados profesionales, entidades y empresas que son clave en nuestro país por su aportaciónalmundoempresarial y laboral. El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, por tanto, ejerció como maestro de ceremonias y quiso poner envalor la importanciadel empresariadopara lageneración de empleo y riqueza, y de unos galardones que, a su vez, reconozcan esa valía. «Estamos en laCasaGrande de los empresarios catalanes, como me gusta decir. Al fin y al cabo, en Foment están las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, las startups y los autónomos», señaló. Para añadir que la patronal representaa650.000empresas, 98 organizaciones sectoriales y 24 organizaciones territoriales, «el 65% del PIB catalán», remachó el presidente de Foment. Los 250 años dehistoriade lapatronal catalana dan buena cuenta de ello. En este contexto, «estos Premios Cataluña sirven precisamente para dar visibilidad al trabajo de esos empresarios», subrayó SánchezLlibre. «Que remos , además, que esa riqueza se reparta equitativamente. En esta casa siempre decimos que los empresarios tenemos alma social. Tenemos la misma alma social que los sindicatos». «Anuestro juicio, unaempresa se compone de directivos, accionistas, clientes y trabajadores. Todos son importantes por igual. A través del trabajo conjunto conseguimos garantizar la cohesión social», remachó el presidente de Foment. Respeto Por ello, el presidente de la patronal aprovechó para pedir «más respetoporlosempresariosyvelar por laseguridadjurídica»,enreferencia a las actitudes de las diferentes administraciones, ya que, como recordó, enEspañahay tres millones de empresarios y autónomosquedantrabajoa17millones de trabajadores. Más concretamente, el dirigente patronal apuntó que «se están aprobando normasqueafectandirectamente a lasempresascontécnicasparlamentarias poco justificables». catalanas de este año sería una «irresponsabilidad e inmoralidad», después de dos años y medio de incertidumbre, por la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, que hacen que para los empresarios sea cada vez más complejo tomar decisiones de inversión. En cualquier caso, abogó por que Cataluña implante una «fiscalidad competitiva y un marco macroeconómico que genere confianza». El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, dirigiendo unas palabras de bienvenida SHOOTING «Estos premios reconocen la valía de los empresarios en la generación de riqueza y la creación de empleo» Josep Sánchez Llibre El alma social de los empresarios El presidente de la patronal catalana ejerció demaestro de ceremonias de los Premios LA RAZÓNCATALUÑA en la histórica sede de Foment del Treball Para Sánchez Llibre, con esta manera de hace, el Gobierno está maltratandolaeconomíaproductivaylaclaseempresarial.Porello, exigióprudenciaymásenunmomento de incertidumbre económicacomoeste, paraqueel crecimiento no se vea afectado. El presidente de Foment del Treball insistió en «tener el máximo respeto al Gobierno y al legislativo». Sánchez Llibre añadió que los PresupuestosGeneralesdelEstado para el próximo año «no son losmejores para la economía y la competitividad», pero al menos fijan un marco sobre lo que trabajar. De hecho, en clave catalana, el presidente de la patronal apeló a la«responsabilidad»del conjunto de los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de la Generalitat de 2023. Por ello, señaló que prorrogar las cuentas POR DAVID FERNÁNDEZ ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022 Josep Sánchez Llibre junto aManuel Torreblanca FranciscoMarhuenda, Josep Sánchez Llibre y Pere Navarro

5 LA RAZÓN • Miércoles. 28 de diciembre de 2022 PREMIOS CATALUÑA 2022 < ESPECIAL J. Sánchez Llibre, A. Ozenne, Ll. Pejó, M. Eugènia Gay y F. Marhuenda J. M. Altarriba, J. Sánchez Llibre, C. Basterfield, M. E. Gay, F. Marhuenda y G. Fornés Daniel Gulias y Ricardo Gulias Manuel Torreblanca y Josep Sánchez Llibre Laia Peña, Pedro Peña yMireia Peña Los responsables de la Fundación de EnfermosMentales de Cataluña El equipo de Grant Thorton junto con J. Sánchez Llibre, M. E. Gay y F. Marhuenda El equipo de Nivell Publicitari junto aMarhuenda, Gay y Llibre Iván Brun, Jorg Stockler y Pau Sancho Jaime Navarro

6 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022 Josep Sánchez Llibre, Pere Navarro, David Calvo Pérez y FranciscoMarhuenda El equipo de Construccions Dani Martín Josep Sánchez Llibre, Toni Brunet, Maria Eugènia Gay y FranciscoMarhuenda Maria Eugènia Gay yMarcos Pardeiro Los responsables del Grupo Solti con J. Sánchez Llibre, M. E. Gay y F. Marhuenda J. Sánchez Llibre, Cristian Crexell, M. E. Gay, F. Marhuenda y Lisandro Tobar FranciscoMarhuenda, Anna Boixader, Maria Eugènia Gay y Josep Sánchez Llibre Gabriela Diap, Josep Simó, Nina Simó y Xavi Sánchez

7 LA RAZÓN • Miércoles. 28 de diciembre de 2022 PREMIOS CATALUÑA 2022 < ESPECIAL SHOOTING Toni Bernabé y Xavier Represa J. S. Llibre, Eva Parera, F. Marhuenda, M. E. Gay y Albert Guivernau Antonio Verdera, J. S. Llibre, Manuel Reyes, F. Marhuenda y Alberto Fernández Díaz Lucas de Gispert y Alejandro Catasús José AntonioMarina en el momento de recibir el premio J. Sánchez Llibre, Eli Martínez, M. E. Gay, F. Marhuenda y Carlos Blanco Alberto Sala, Javier Clemente y Alberto Sala Maria Àngels Valls y JoséMaría Giménez Arnau El equipo de Yasuni acompañados de J. Sánchez Llibre, M. E. Gay y F. Marhuenda

8 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN El tejido empresarial es laverdadera fuentede progreso y riqueza de nuestra economía. Graciasalosempresariosyasutrabajoydedicacióndiariospodemos hablar de recuperación real tras los momentos de crisis, como el experimentado recientemente con la pandemia de COVID-19. Para lograr ese crecimiento y recuperación tannecesarios para toda la sociedad, las empresas cuentan con firmas como Grant $ornton, unaliadoesencial, que ofreceasuscolaboradoreslosmejoresymásexcelentesserviciosde auditoría, consultoría de negocio los Premios LARAZÓNCataluña, quereconocióel trabajodenumerosasempresascatalanas,queson hoy el motor de la economía nacional, y entre las que se encuentra,demodonotorio, ladelegación española de Grant$ornton, instaladaenBarcelonadesdehace38 años. Compromiso y compañía Todaestaexperiencianohahecho más que aumentar la notoriedad ybuena famade lafirma, queestá siempre al tanto del pulso de los empresarios catalanes, lo que les permite adelantarse a sus necesidades. En concreto, para el año 2023, y comopuededesgranarsedelPulso a laMediana Empresa, los empresarioscatalanesseránmásreticentesycautelososensusinversiones, debido, sobre todo, a la incertidumbredelasituacióninternacional,alainflaciónyalosaúnpersistentes problemas en la cadena de suministro. Otras publicaciones, unidas a su amplia experiencia y al acompañamiento de los empresarios, hacen posible que Grant $orntonseaunacompañíalíderypuntera, situadasiempreen lospuestos más altos de los rankings nacionalese internacionales. Por ejemplo, el Informe sobre laMovilidad en España, de abril de 2022, o también Women in Business, el informe más longevo sobremujeres directivas de empresa mediana en España. Este acompañamiento y compromiso para con lamediana empresa no solo se aplica en España, sinoentodoelmundo, comoseha podidocomprobarrecientemente, pues Grant$orntonfuelaprimeracompañíadelsectorenabandonar Rusia tras el estallido del conflicto armado enUcrania. Retosde futuro Paraelañoqueentra,Grant$orntonEspañatieneunobjetivoprioritario: seguiral ladodelempresario catalán en todo momento y conocer así sus preocupaciones y necesidades. Solode estamanera sepuedenofrecer losmejoresservicios, dirigidos a ayudarles a internalizar y desarrollar las herramientasnecesariasparalograrsus objetivos. Conestapremisa,noesextraño que Grant $ornton sea una de lascompañíaspunterasenel sector, posicionándose en el sexto puesto a nivel mundial, lo que se traduceenexcelentes resultados, siempre al ladode la empresa española. Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España, posa con el galardón Grant Thornton El mejor partner de servicios profesionales PremioMejor Firma de Servicios Profesionales, en reconocimiento a la calidad y excelencia de su trabajo y su innovadora estrategia de posicionamiento e innovación y asesoramientofiscal, financiero, legal, fiscal y outsourcing. Esta empresa, presente en más de 140 países, con doce sedes en España,cuentaconcasi 100 años de historia a susespaldasanivelglobal, 38deellos enEspaña. Hoy Grant $ornton ha pasado de ser una firma clásica a especializarse en los más modernos servicios de consultoría tecnológica, como el blockchain, teniendo siempre a sus colaboradores y clientes en el centro de su actividad. Como explicaRamónGalcerán,presidente de Grant $ornton España, «fuimos los primeros, en el año 2015, enofrecerserviciosdeblockchain a nuestros clientes, y contamos conunapetito innovadorquenos hace estar siempre atentos a las tecnologías que realmente se adaptan a las necesidades de las empresas, yqueayudanauna correcta transformación digital del empresariado catalán». Solamente de este modo pueden lograrse unos resultados tan buenos como los obtenidos en el pasado año 2021, con una facturación de 84,3 millones de euros en España. Excelencia, calidad, innovación Suestrategiadeposicionamiento «GoBeyond» es la explicaciónde este rotundoéxito.Medianteeste método de trabajo, en Grant POR NICOLÁS SANGRADOR ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022 «Gracias a nuestros servicios multidisciplinares Grant Thornton es un referentemundial» $ornton«intentamos ir siempre más allá con nuestros clientes, entendiendo su sector y sunegocio, estandocercadeellosentodo momento, demodoágil, valorandosusdistintascasuísticasyperspectivas, abriéndoles camino», destaca Galcerán. El pasado 19 de diciembre esta firma recibió el PremioMejor Firma de Servicios Profesionales en

10 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN DFactorynacíahaceunos meses para convertirse en un «hub» dedicado a la creación de un sistema que impulse la promoción y desarrollo de la industria 4.0. Es decir, las nuevas tecnologías, como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologíascognitivas, lananotecnología y el Internet of$ings (IoT), entre otras. Este centro, por lo tanto, es unaherramientaquepromuevela transformación del marco productivo español y respalda a las empresas durante su proceso de digitalización. Impulsado y gestionado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, el DFactory abría sus puertas conel objetivodeconvertir a Barcelona en el centro de la innovación 4.0 en el sur de Europa.Ylohaceatravésdelacreación de un ecosistema para atraer talento, tecnologíaeinversiónenun espacioúnicoque reúnea lasempresasmás innovadoras y losproyectos tecnológicosmásvanguardistas. En esta segunda edición de los Premios Cataluña, que tuvo lugar en la sede de Foment del Treball Nacional en Barcelona, LA RAZÓN volvió a premiar la trayectoria de destacados profesionales, exploran oportunidades en un mismo entorno. Se trata, como señaló Pere Navarro, de «acercar tecnologías como la robótica, la sensórica, la IA, la impresión 3D, lamanufactura avanzada o el IoT, entre otras, a todas las empresas que quieran incorporarlas en su proceso de producción». Las obras del edificio terminaron el pasado mes de septiembre y en octubre ya estaban instalándose lasprimerasempresas.Ahora,enpocomásdemedio año, yahaymásdeveinte compañías relacionadas conlainnovaciónylatecnología y trabajan a diario unas 150 personas, aunque los objetivos son ambiciososy la ideaes llegara500 y albergar a cien empresas. En el ecosistema del DFactory Barcelona confluyen dos tipos de actores,uno,empresasgeneradoras de tecnologías de referencia que aportan soluciones digitales en sus campos de especialidad. Y otro, empresas integradoras de solucionesdigitalesenprocesode transformación digital. Con este propósito, el proyecto cuentaconempresasquedesarrollanproyectospunterosenelcampo de las nuevas tecnologías. Algunas de las compañías más destacadas que actualmente formanpartedel ecosistema empresarialdeDFactorysonHP,Picvisa, e-Miles Company, NTT Data, On Robot, Alisys, Windforce o Leita, entre otros Graciasal acuerdodecolaboración que todas ellas mantienen con el CZFB, las organizaciones tienen la posibilidad de generar sinergiasyestableceralianzas con el resto de empresas presentes en el edificio. El modelo de gestión consiste en la coordinación y colaboración de proyectos entre multinacionales, empresas locales y startups para generar tecnología conjunta y nuevos modelos denegocio que les permitan contar con mapeos tecnológicos actualizados, realizar matchings de las diferentes capacidades científico-tecnológicasdelosdiferentes actores implicados e identificar potenciales líneas conjuntas de investigación. El delegado especial del Gobierno en la Zona Franca, Pere Navarro, junto a David Calvo Pérez (Caixabank), recogió el premio para DFactory «El edificio es emblemático y singular, pero lo importante es lo que ocurre dentro», asegura PereNavarro DFactory Barcelona El «hub» de la industria 4.0 Premio al mejor proyecto público de promoción económica para el nuevo edificio del Consorcio de la Zona Franca el ecosistema emprendedor e innovador es sustancial. Este hub tecnológico permite aflorar las mejores ideas, facilitalasconexiones profesionales y permite impulsar la actividad profesional de las compañías que se establecen en él». Noenvano, lasinstalacionesdel DFactory se encuentran enun lugar privilegiado, en el polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona, a tan sólo 15 minutos del centro de la ciudad, muycercadelasprincipales infraestructuras y conectado por transporte público con su propia parada de metro bautizada «Puerto comercial/La Factoría» en su honor. DFactoryBarcelona,asípues, es unainiciativalideradaporelConsorciodelaZonaFrancadeBarcelona cuyoobjetivoes el fomentoy desarrollo de la industria 4.0 potenciandounecosistemadeatraccióndetalento, tecnologíaeinversiones en un espacio único: un edificio singular de 17.000metros cuadrados, mayoritariamente construido en cristal, con interiores diáfanos y soluciones sostenibles.Una«naveindustrialdelsiglo XXI» en la que grandes compañías, pymes y startups trabajan y POR D.J.F. ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022 entidadesyempresasquesonclave en nuestro país por su aportación a la economía y el mundo empresarial y laboral de nuestro país.ElDFactorysellevóelpremio al mejor proyecto público de promoción económica. Sibienel edificioesemblemático,«loimportanteesloquesucede dentro. Para que las empresas no estén situadas en espacios aislados», señalóPereNavarro,delegado del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca, al recoger el premio. «DFactory es la industria del futuro.Esteecosistemapunteroeninnovación, sostenibilidady tecnología favorece la colaboración abierta y permite establecer sinergias con tecnologías disruptivas para generar proyectos de impactosocialyeconómico», añadióNavarro. Por otro lado, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, aseguróal respectoque «el impacto que tiene el DFactory en

11 LA RAZÓN • Miércoles. 28 de diciembre de 2022 En una época en la que cada vez damos más importancia a la conservación del medio ambiente, de todo nuestro entornonatural tandañado por lamano del hombre en los últimos tiempos, es evidente que es necesario encontrar soluciones ecológicas.Esoesalgoquetambién seextiendeenlabúsquedadenuevas vías para abaratar gastos de producción, especialmente en estos tiempos. Eso es algoque sepuede aplicar a la puesta enmarcha de una tecnología que, desde Cataluña, está llamandopoderosamente laatención del mercado internacional, comolodemuestrayasupresencia enAsiaoenelsiemprecompetitivo EstadosUnidos.Hablamosdeuna innovadora tecnología impulsada por lafirma SiOCAST. Tal y como explica a este diario Ferran Gallego, uno de los fundadores de esta empresade laque es suCEO, SiOCASTnacióhace cuatro años como una filial del grupo español Coniex, especializado en la fabricación de cauchodesilicona, todo un referente en el sector como lo avalan sus 35 años de experiencia. «Somos un “spin off” de Coniex. Pensamos que el modelo de negocio de SiOCASTnoencajabaconConiex,por lo que decidimos crear otra firma patentada,algoquenospodíaayudar a encontrar otros colaboradores», diceGallego. ¿Enquéconsisteestatecnología? Quien es uno de los responsables delafirmaexplicaque«hemosdesarrollado un nuevo proceso de inyeccióndeplásticoqueenvezde losmoldeshabitualesdeaceroque seusanenlaindustria, sonmoldes flexibles de silicona. Es algo que puede hacerse en cuestión de horasynodesemanasomesescomo venía siendohabitual hastaahora. Todo ello con un proceso que es enteramente local». La propuesta de SiOCAST contrasta con lo que se venía haciendo hasta ahora en este terrenoconprocesosde fabricación muy largos, que suelen tenerunosgastosmuyelevadosyque requierenmucho tiempoal tratarse de moldes de acero que habitualmente se fabrican en China o en los países de laEuropadel Este. «Lo que impulsamos con nuestra tecnología es que las empresas puedan realizar productos de alta calidad en producciones con costes de inversión muy bajos. Esto permitelarelocalizacióndelaproducción.Permitefabricardeforma riales disponibles, los costes de producción y los acabados superficiales. La impresión 3Dno es capaz aún de tener esas cualidades, de forma que las aplicaciones son muyaltas,perolaindustrialización, el alto volumen y la adopción en mercadosdeproducciónestándar aúnestámuylejosporquenocumplen conesos requisitos». Hayquienhadichoque loultralocal puede llegar a convertirse en universal.Esoesalgoquesinduda algunapuedetambiénconsiderarse cuando se ve la trayectoria que ha tenido SiOCASTdesde que iniciosuandadurahaceahoracuatro años.«Todoelproyectosehadesarrollado enBarcelona, al igual que las patentes que también son de aquí. No hay nada externo, ni la construccióndemáquinas»,añade el CEOde lafirma. SiOCAST ha empezado a tener un amplio eco fuera de nuestras fronteras. «Tenemosmáquinasen NuevaZelanda,Australia,Vietnam, Hong Kong... pasando por toda Europay,principalmente,Estados Unidos, ademásdeenMéxicoyen Canadá. En este sentido, en Estados Unidos tenemos una filial llamada SiOCAST USA que supone actualmente el 60 por ciento de lo queesnuestromercado», puntualizaNavarro. ¿Cuáles son los retos de futuro para esta firma? Su responsable sostienequesonvarios, entreellos el comercial, «con la mejora de nuestra visibilidad gracias a nuestra presencia en seminarios, ferias y distribuidores. Queremos hacer unesfuerzodecomunicaciónpara quelasempresasveanquehayotra manera de trabajar que puede ser local». ElPremioalaSustentabilidades, en palabras de Navarro, «un reconocimientoal corazóndeloquees este proyecto. Nos refuerza en la idea de que se puede mejorar el tejido industrial gracias a la tecnología local». Jaime Navarro, CEO de Coniex, en el momento de recoger el premio La firma cuenta con maquinaria en toda Europa, Australia y con una filial en Estados Unidos Siocast La apuesta por una nueva tecnología Premio a la Sustentabilidad gracias a un ambicioso proyecto tecnológico con reconocimiento internacional local sin depender de otras firmas odetransportesoceánicos,porque lo habitual es tener que depender de proveedores internacionales», comentaFerranNavarroaesteperiódico. Este proceso es un indiscutible gran avance que funde la impresión en tres dimensiones con la inyección, lo que posibilita la realización de moldes en cadena de resina termoplástica y en la cantidad que se desee. Los volúmenes de producción pueden ir de las 50 a las 50.000piezas únicas. SiOCAST pretende promover con su trabajo el respeto por una fabricaciónquerespetalaecología. En este sentido, Navarro confirma que«nuestroproceso,adíadehoy, estábasadoenelusodemateriales termoplásticos. Si lo comparamos POR V. F. PREMIOS CATALUÑA 2022 < ESPECIAL «Este premio refuerza nuestra idea de que se puedemejorar el tejido industrial gracias a tecnología local» conotras tecnologíasquehayenel mercado en la actualidad, como la cola de resina, son procesos que provocan el empleo de mucha energía y se traducen en muchos residuos, algunos de ellos tóxicos. En nuestro caso estamos ante un plástico que se recicla, que no generaningúntipoderesiduos.Tambiénevitael transportedesdeotros países,especialmentedesdeChina, porque todo se realiza desde una industria local. El hecho de que se trabaje bajo demanda también ayudamucho». La tecnología de SiOCAST ya se ha adoptado ampliamente, en el sector de lasminiaturas, desdepequeñosestudioshasta losmayores fabricantes de la industria, como Monster Fight Club ()e Witcher, CyberpunkRED),ReaperMiniatures(Bones)yWarlordGames(Blood RedSkies, Bolt Action). No deja de ser tentador preguntarsesielfuturoestáenlaimpresión 3D que impulsa esta empresa. «Es una tecnologíaque aportaungran númerodeventajasaniveldefabricación, especialmente bajo demanda, conmuchas aplicaciones, pero tiene muchos retos que solventar como es la velocidad, la reproducción, la cantidad de mate-

12 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Diez años de un proyectopioneroyúnico deAgbar,unaescuela que encabezó y lideró en España la implantación de la formación profesional dual que combina el aprendizaje en el aula con la actividad en la empresa. Se trata de la Escuela del Agua, una institucióncreadaen2012enBarcelona destinada a «compartir y transferir conocimiento en materia de agua y medioambiente». Ahora, una década después, sonmás de 25.000 estudiantes procedentes de 38 países los que han seguido loscursos formativosde laEscuela a lo largo de estos años. «En aquel momento, en 2012, consideramos que además de nuestra actividad tradicional [Agbar lleva 155 años dedicada a la gestión urbana del agua] era importante transformar el conocimiento que teníamos en conocimiento para la sociedad», explica el director de la Escuela del Agua, Lluc Pejó. Desdesunacimientoyalolargo de esta década, la institución ha creado programas de formación demásteryposgradoreconocidos por los profesionales del sector y ha impulsado lamencionada formación profesional dual en España. También ha participado en la definición de ciclos formativos específicos del sector, ha promovido la acreditacióndecompetenciasprofesionales y ha gestionado programas educativos en las escuelas. Además, la Escuela ha desarrollado campañasdesensibilizaciónpara laciudadaníaparaofrecerunaexperiencia de aprendizaje única y tenerunapresenciaglobal.Dehecho, estaapuesta internacional se hizo efectiva en el 2015 con la formación en línea, creando nuevos contenidos y formatos, como por ejemplo los cursos MOOC (Massiveopenonlinecourses)ylanuevaplataformadeaprendizajecontinuo y personalizado NEREXA, implantada más recientemente. «La estrategia era crear una cadena de valor en torno a la generación, la transferencia y la gestión del conocimiento», resume Pejó. «En2012firmamosunconvenio con la Generalitat de Cataluña y creamos el Ciclo Formativo de GradoMedio en Redes y Estaciones de Agua. Hasta aquella fecha noexistíauntítuloespecífico.Desde el primer momento tuvimos muy claro que la forma de impartirlo sería con la modalidad dual, Lluc Pejó, director de la Escuela del Agua, junto a Toni Brunet (Cellnex), fue el encargado de recoger el galardón La apuesta internacional se hizo realidad en 2015 gracias a la formación en línea Escuela del Agua Una apuesta por la enseñanza Premio a la FormaciónDual en reconocimiento a los diez años de trayectoria de Agbar en el ámbito educativo algo que era absolutamente pionero por aquel entonces». La iniciativasepusoenmarchaal inicio del curso 2014-15 en el Instituto Pere Martelll de Tarragona. «Esto hace que Agbar sea el referente absoluto en promover la formación profesional del agua en el sector». En paralelo, la compañía trabajó con el Ministerio de Educación del Gobierno para impulsar este ciclo y el de Grado Superior en Gestión de Agua en distintas comunidades autónomas en colaboración con empresas del grupo Agbar. Actualmente, se imparten programas duales del sector del agua conlacolaboracióndirectademás de 20 empresas del grupo en centrospúblicosdeCataluña,Galicia, Madrid,Murcia,Andalucía,Canarias y Comunidad Valenciana. Esta trayectoriadediezañosyaha sidoreconocidaconelPremioFPCat a las buenas prácticas empresariales en este ámbito. «En los convenios globales, nosotros aportamos expertos para hacer la ‘dualización’ del currículum, ya que lo primero es ver qué seimparteenelcentroyquéenlas POR C.RUBIO ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022 empresas. También aportamos profesionales para la docencia; damos los materiales necesarios para llevar a cabo las prácticas en los centros; acogemos a todos aquellos alumnos que superan la parte académica y formamos al profesorado», añade. «Esunahistoriadeéxito,unproyecto audaz que no ha parado de crecer y dar buenos resultados. Tenemos mucha satisfacción por el caminorecorrido», explicaLluc Pejó sobre un impulso «a pulmón», con recursos propios para arrancary luegoconsolidarel crecimientoenel territorio,endistintas comunidades autónomas. «Es unclaroproyectodecolaboración público-privada», una estrategia que pone en valor especialmente en esta segunda fase. Sobre los retos de futuro, Agbar sefija tresmediante laEscueladel Agua: «Medir aún mejor el grado de empleabilidad y tener más indicadores en este aspecto; tener una concepción integrada de la formación profesional; y desplegar y consolidar el modelo». «Es una historia de éxito, un proyecto audaz que no ha parado de crecer y dar buenos resultados»

13 LA RAZÓN • Miércoles. 28 de diciembre de 2022 Nuclio es un ecosistema que crea, financia e impulsa startups de alto crecimiento y forma y desarrolla talento digital, fundado por Carlos Blanco, Ernest Sánchez y Elisabeth Martínez. Su camino comenzó en 2016, cuandoNuclio tan solo era un Venture Builder, un tipo de incubadora que cofunda sus propias startups con ideas ya validadas. Para crecer comocompañía, les surgió lanecesidadde añadir empresas «satélite» que contribuyeran al creempresa diferente a las tradicionales y se trate como tal. EnEspaña ya contamos conunbuenecosistemaemprendedor, sobretodo enciudadescomoBarcelona,Madrid, Málaga o Valencia, y ya somos el sexto país de Europa en creación de startups», reconoce Sánchez.Peroapesardeestarcreciendodeunamanera tansignificativa, «aún queda mucho por hacer. Ya hay un cambio dementalidad social en el que se está apostandopor el emprendimientoylainnovaciónempresarial,por lo que seguiremos trabajando para poder equipararnos al resto de países europeos», señalan. Paraqueestetejidosigacreciendo, hay empresas como Nuclio que lo que hacen es ayudar a desarrollarlas. Para ello se sigue una línea clara: ideas de negocio, talento, capital y capacidad de ejecución. «Nuestros analistas buscan las ideas de negocio que ya han sido validadas en otros mercadosparareplicarlasenestemercado. Después viene el talento, una de las partes más difíciles es encontrar el mejor equipo para una idea, porque esa es la base de todo»,explicandesdeNuclio.Después, senecesitacapital, paraque a posteriori se proceda a la ejecución y desarrollo de la idea. «Nosotrosofrecemosanuestroequipo deprofesionalesparaayudaraestas empresas», explica Sánchez. Pero para construir las empresas del futuro, se tiene que tener claroelpresente.Paraellos lovital es«trabajardíaadía,conobjetivos clarosyconcisos.Esoesloquenos ha llevado a tener los pies en el suelo.Vivimosenunmomentode muchos cambios y donde la digitalización está tomando más importancia que nunca», declara Sánchez. De cara a un futuro inmediato, Nuclio se encuentra en un proceso de internacionalización: «Nos interesanmuchoalgunos mercados de América Latina para la creación de startups y algunos países anglosajones para sectores tecnológicos específicos donde ya estamos posicionándonos». A lo que añade que «2023 vienecargadoderetosyenNuclio los afrontaremos de lamisma forma que siempre», concluye. ElisabethMartínez recogió el galardón en nombre de su equipo «Nuclio es un polo central que da servicios de estrategia a las empresas de su ecosistema» NuclioVenture Builder Incubando las empresas del futuro PremioMejor Incubadora de Startups, por su trayectoria desde el año 2016 como vehículo conductor en el nacimiento de estas empresas cimiento del ecosistema de startups de la venture builder. A partir de ese punto nace la «Nuclio Digital School», una de las escuelas de negocios digitales líderes en España. Uno de sus fundadores, Ernest Sánchez, el cual se desempeña comoManagingPartner enNuclio, tiene claro que lo que buscan es «talento, capital y acceso a la ejecución. Nuclio ejerce como polo central que da servicios de estrategia y crecimiento a las empresas que forman su ecosistema». Por este recorrido, LA RAZÓN ha querido premiar a Nuclio con el Premio Mejor Incubadora de Startups. Para ellos, este premio «es un aliciente para seguir con este camino de crecimiento e impulso de startups que impacten positivamente en la vida de las personas, acelerando el avance social a travésde la tecnología.Un reconocimiento como este nos permite seguir trabajando duro, conpasión,dedicaciónyconstancia», reconoce Sánchez. Otra razónque lesha llevadoaconseguir el citado galardón es por aquello que consideran les hace diferentes: su metodología. «Contamos conunequipode analistas expertos en la búsqueda de ideas. Ellos son los encargados de identificar losmodelosdenegocioquetienen éxitoenotrosmercados yque son posibles de adaptar y escalar en nuestro mercado», añade. Pero tienen claro que para llegar a la excelencia, senecesitamuchotrabajodetrás,acompañadodeexperiencia y conocimiento. La empresadel futuro La startupes unconceptoempresarial queaño trasañovacreciendo. El ecosistema emprendedor coge más fuerza y ayuda al tejido económicodelpaís.Esteaño2022 ya se superan los 3.000 millones deeuros invertidosenlasstartups españolas, loqueesunaciframuy positiva. Sin embargo, la recesión ha hecho que no podamos llegar alainversiónde2021(4.200millones). «La nueva ley de startups, además, nos permite que por fin sereconozcaalastartupcomouna POR A.M.C. PREMIOS CATALUÑA 2022 < ESPECIAL

14 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Que la pandemia ha conllevado un aumentosignificativo deloscasosdetrastorno mental es una evidencia, una realidad ante la que la labor de entidades como la Fundación Malalts Mentals de Cataluña,distinguidaporsucompromiso en salud mental en el marco de los Premios LA RAZÓN CATALUÑA, cobra aún más trascendencia. «Nuestroroleseldevelarporlos derechosdelaspersonascontrastorno mental severo, apoyarles y acompañarles para que puedan adquirir las habilidades necesarias como para saber gestionar su vidaypuedanasígozardelamáxima autonomía posible», explica VictòriaMonell,gerentedelaFundaciónMalaltsMentalsdeCataluña.«Nuestrotrabajoeseldeorientar a estas personas vulnerables a partir deunplandevidaquedefinimos con ellos tras haber analizado sus necesidades y capacidades y escuchado su voluntad acercade cómoquieren ser atendidos paraorientarlesyapoyarles hacia un empoderamiento que, a lalarga, lespermita tomarsuspropias decisiones», explica. Al respecto,Mondell indicaque el trabajoquedesarrollalaentidad lagestióneficazde los recursosde laspersonasasistidas; la relativaa la vivienda, para ayudarles a encontrarsulugardevidaobienpara prestares apoyo en el proceso de alquiler o venta de un inmueble heredado,porejemplo; y lajurídica. «Detectamos las necesidades de aquellos a los que atendemos y, en función de cómo quieren ellos vivir, les vinculamos con los diferentes dispositivos», explica. Sobreesaatenciónjurídica,Monell recuerdaque«laasistencia que prestamos a estas personas es revisable en función de lo que dictamineunjuez,demaneraqueanualmentehemosdepresentarcuentas ante el mismo acerca de las accionesquehemos realizadoconelfin deque este las apruebe». Además, «para determinadas intervencionesnecesitamosunaautorización judicial y también, en lo relativo a la defensa jurídica de nuestros usuarios, encasode ser necesario, les buscamos un abogado en funcióndesusnecesidadesylesacompañamos durante el proceso», concluye la gerente. Ypeseaquelalabordelaentidad está estructurada en cuatro áreas, lociertoesqueesclavela«interdisciplinariedadentretodasellas».Es decir que los 92 profesionales que trabajan en la fundación lo hacen siempre de forma coordinada, en constanteinteracción,«parapoder ofrecer así una respuesta holística a las personas atendidas», destaca Monell. En este contexto, la Fundación MalaltsMentalsdeCataluñaasiste adíadehoyamásde800personas de la provincia de Barcelona -en 2017 eran 419, así que en los últimos cinco años se ha evidenciado un crecimiento exponencial–, ya sea a través de su dispositivo de apoyo al ejerciciode la capacidad jurídicacomoenlospisosterapéuticos que gestiona. «Tenemos 14 pisos y en cada uno de ellos viven cuatropersonas, que reciben lavisita diaria de un monitor que les apoya y vela por su rehabilitación, con el fin de que adquieran la autonomíasuficientecomoparaque puedanacabarviviendoenunpiso de forma autónoma», concluye. VictòriaMonell, directora gerente de la FundaciónMalaltsMentals de Cataluña, durante la gala «Orientamos a estas personas hacia un empoderamiento que les permita tomar sus propias decisiones» Fundación MalaltsMentals de Cataluña El compromiso Premio al Compromiso enSaludMental por su labor a favor de la autonomía de las personas con trastornosmentales arcaicomodelodeatención institucionalizada, por el que se ingresaba a estas personas en lo que se conocía como manicomio y que anulaba por completo su capacidaddedecisión,queperduróhasta 1985 y cuyodesmantelamiento motivó a SilvestraMoreno a crear la Fundación Malalts Mentals de Cataluña. «Hemos dejado de ser los padres que no tienen o no pueden velar por ellos a ser sus coaches», resumeMonellparainsistir en que «la idea es que puedan asumir el mayor nivel de autonomía posible, aunquepocos son los que finalmente acaban rehabilitándose de forma completa». Cuatro pilares En cualquier caso, para lograr dicho objetivo, la entidad basa su labor en cuatro líneas de trabajo, interconectadas entre sí. Así, la fundación aborda la atención de estaspersonasdesdelaperspectiva social, que tiene en cuenta las necesidadesdecadaindividuo,así como suelecciónacercade la forma en la que quiere vivir la vida, a lahoradediseñar todas las accionesarealizar; la económica, focalizadaenvelarporel patrimonioy POR A. L. ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022 es un claro reflejo del giro que ha experimentado el modelo de atención al colectivo de personas vulnerablesquenopuedentomar decisiones por sí mismas y cuyas familias no pueden velar por esa vulnerabilidad desde el cambio legislativo que el año pasado se llevó a cabo en este ámbito y que se concretó en la apuesta por una atención que dejaba definitivamenteatrásel enfoquemáspaternalista, basado en la figura de la tutela, para apostar por unmodelo basado en el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. En esta línea, el fin último de la fundación es acompañar a estas personas para que «puedan ejercer esa plena capacidad jurídica, y eso pasa por ofrecer una atención amedida del individuo, porque cada uno tiene sus propias necesidades». Esta es pues una tareacomplicada,ymásporcuantoalgunosdeellosvivieronbajoel

15 LA RAZÓN • Miércoles. 28 de diciembre de 2022 EAE Business School Barcelona ha sido galardonada por LA RAZÓN por su apoyo al emprendimiento y la innovación. En palabras de Anna Boixader, directora de Talent for Impact Center de la EAE Business School Barcelona, este galardón supone «un reconocimiento que siempre es bien recibido. Es un mododealentarydesentirseorgullosode loque sehace». EAEBusiness School es una escuela de negocios internacional, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, con una «visióndevanguardiaeinnovadora para abordar los retos del siglo XXI», según Boixader. Por sus aulas han pasado más de 80.000 alumnos demás de ciennacionalidades diferentes. En este último año, laentidadcuentaconmásde 3.000 estudiantes de 89 países. Unos alumnos que responden a tres tipos de perfiles diferentes. Por un lado, el universitario, que inicia sus estudios superiores. En segundolugar, losestudiantesque realizan un postgrado para especializarsedespués de terminar un grado, donde la escuela asegura tener muchos alumnosinternacionales.El tercer grupoestácompuestopor losperfiles más «executive», los que superanlos30añosyquerealizanun máster para impulsar su carrera hacia posiciones más relevantes, porquequierenreciclarseyadaptarse o iniciarse en un nuevo sector en áreas como Big data, transformación digital o e-commerce. Ensuclaustro, formadopor 500 docentes, el 35% son internacionales y suelencombinar suactividadprofesionalconlaacadémica. La escuela tiene alianzas internacionalesconinstitucionesdeprestigio como Babson College o UC Berkeley, entreotras, yha sidocapaz de gestionar, solo este año, más de 2.000 ofertas de empleo, gracias auna redde empresas colaboradoras.«Estosdatoshanpermitido que EAE aumente la tasa de inserción de sus estudiantes y el ROI de susmásteres, por lo que hasidoreconocidaenlosrankings internacionalesBloombergyQS», subraya esta responsable. Pero, además, en EAE Business School Barcelona «celebramos y acogemos al espíritu del cambio. Es parte de quienes somos y de nuestro compromiso con todos losestudiantesparadarles lasmejores herramientas para ser los líderes que impulsan las transforprendimientoconelmundo ‘‘corporate’’ tanto en empresas familiares como en compañías». Anna Boixader explica que la escuela también forma parte del CollaborativeGlobalStudentChallenge de BabsonCollege, «considerada la mejor universidad de emprendimiento del mundo. Alumnos de EAEhanparticipado consiguiendo muy buenas posicionesconsusemprendimientos, como la pasada primavera en la que alcanzaron la segunda posición en el prestigioso certamen». Emprendimiento femenino Mencióndestacadamereceel papel tanimportantequeestaescuela otorga al emprendimiento femenino. Como recuerda a LA RAZÓN su directora de Talent for ImpactCenter, «históricamente,a lasmujeres se les ha reservadoun rol en la sombra sin visibilidad, conmiles de tareas operativas sin tiempo para pensar, crear, construiryreivindicarsusitio».Poreso, desde Women Initiative de EAE Business School Barcelona «queremosdarvisibilidadalasmujeres y ofrecerles las herramientas necesarias para que sean modelo para muchas más mujeres, como las estudiantes de nuestras aulas. Queremos erradicar esa idea de quesoloemprendenloshombres, de supoca tolerancia al riesgo y, a pesar de que todavía existenmuchasdinámicassocialesyculturales que no les permiten competir en igualdad de condiciones». Cabe señalarque laEAE Barcelona ha creado el ranking de las Top 10 de las mejores emprendedoras de Catalunya con el claro objetivode«empoderar,visibilizar y trabajar con losmejores proyectoslideradospormujeres».Enesta primera edición, encabezó el listado Susana Castel de FrontWave Imaging, una mamografía no invasiva para detectar el cáncer de mama. Anna Boixader, directora de Talent for Impact Center, recogió el premio a EAE Business School Barcelona «Damos a los alumnos lasmejores herramientas para ser los líderes de la transformación» EAEBusiness School Barcelona Fomentar el impacto social PremioApoyo al Emprendimiento y la Innovación, por su apuesta por la evolución científica y social maciones necesarias para sus entornos», subraya Boixader. Fomentar el emprendimiento Como decíamos, esta entidad ha sido reconocida por LA RAZÓN por su apoyo al emprendimiento y la innovación. La directora de Talent for ImpactCenterde laEAE Business School explica que cada emprendimientoes«unpasohacia el cambio, hacia el diseño de un nuevo paradigma, otro modo de organizarnos que, en principio, se orienta hacia la eficiencia, la justicia y, en definitiva, a un desarrollo más sostenible». Por eso, desde EAE se asegura que buscan ser un referente en emprendimiento, con el objetivo de «ser impulsores deun impacto positivo en la sociedad, sea por POR ARANTXA HERRANZ PREMIOS CATALUÑA 2022 < ESPECIAL «Queremos ser impulsores de un impacto positivo en la sociedad», aseguran desde la institución una evolución científica, por mejorar lacalidaddevidaocrear una sociedadmás sostenible». Algunas iniciativas para lograr este objetivo y seguir apoyando el emprendimiento y la innovación son la EAE Incubadora, proyecto enelqueseacompañaaestudiantes con una idea en la consolidación y validación del concepto de negocio, que han trabajado anteriormente con el equipo de EAE Emprende, a través de técnicas de Lean Startup y experimentación. «Además, setrabajaenparaleloen unabaseparalaefectivapuestaen marcha de la startup y preparar el pitchdeventaquetienelugarenel 4YFN, elmayor eventodestartups organizado por Mobile World Congress(MWC)»,detallaestaresponsable.Porsuparte,EAEAceleradoraesuna iniciativadementoring,orientaciónyformación,cuyo objetivo es conectar a emprendedores con inversores y business angels. «También tenemos alianzas con el Mobile World Capital o una presencia cada vez mayor en encuentros como 4YFN», añade Boixader. Mientras, la escuela también dispone del Corporate Venture Lab, enel que «vinculamos el em-

16 Miércoles. 28 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Caféyprensa, laclásica combinaciónperfecta para aquel los amantesdelalectura, de la información y de lamaneramásbohemiadepasar el rato. Una taza de café, la información más reciente y una buena noticia fueron los elementosquedesataronel éxitodeGoodNews. Una revolucionaria idea con el fin de dejar a los quioscos de la ciudad caer en el olvido. LaideadecrearGoodNewsnace en 2020 de la mano de Jan Barthe Cuatrecasas, Alejandro Catasús, Lucas Gispert, Fernando Conde e Ignacio Campos. Cinco emprendedores quequisierondar ungiro radical al concepto «quiosco» creando un ambiente amigable y minimalistaqueinvitaaentrarcon tan solo pasar frente a la puerta. Era época de pandemia, las calles de Barcelona se llenaban de noticias poco apetecibles, por lo que cinco chicos tuvieron una idea: regalar café por cada buena noticia.Así, creabanunaformade transmitir buenas vibraciones a sus clientes. «Lasmalas noticias y titulares desconsoladores reinaban en todos los informativos, prensayeneldíaadía.Viendoesta situación y aprovechando una de las costumbres que teníamos, acudir al quiosco tradicional, decidimos darle un cambio radical: convertirlo en ‘‘altavocesdebuenrollo’’ ypuntosde encuentro entre todas las generaciones», cuenta Lucas Gispert, cofundadoryjefedeexpansiónde GoodNews. Así, los quiosqueros de la zona ofrecieron vender sus locales, y la marca vio en ello un modelo de negocio que ya está triunfando a nivel internacional. Ocio para todas las edades Este revolucionario proyecto, triunfador desde sus comienzos, se ha convertido en una forma sana y cultural de ocio para todas las edades. Por este motivo, LA RAZÓN les ha hecho entrega del Premio Emprendimiento Juvenil. Un galardón reconocido por la innovadoraysolidariaacciónque han tenido desde sus comienzos. LucasGispert fue el encargadode recogerelgalardóndurantelagala delosPremiosCataluñaelpasado 19 de diciembre. «Aprender, mejorar y seguir creciendo, ese es nuestrogranobjetivo»,confiesael cofundador de la empresa. GoodNewsessocialysostenible. Susresponsablesaseguranestaren contra de una desconocida situaLucas de Gispert, cofundador y jefe de expansión de GoodNews, agradeció el premio en nombre del equipo «Es posible ser una marca que aboga por el cumplimiento de los derechos fundamentales» GoodNews Café, prensa y buen rollo Premio Emprendimiento Juvenil. La startup cafetera quiere liderar el segmento de Grab&Go en Europa ción que acecha en el mundo cafetero: el trabajo infantil en las plantaciones de café. «Luchamos parademostrarqueesposibleconvertirseenunamarcaresponsable que abogue por el cumplimiento de losderechosmás fundamentales», asegura el empresario. Así, también apuesta por la reduccióndesuconsumoencápsulas, impulsandoeldelgrano.«Solo en 2019 se generó un residuo de 91.000cápsulasalminuto.Poreso, todonuestrocaféprocededeplantaciones procedentes de distintas regiones, como Colombia, Costa Rica, Guatemala, México e India; dondesecultivadeunaformaresponsableconelmedioambiente», añade. Café en cualquiermomento «Queremos liderar elmercadoeuropeodelcaféGrab&Go–unnuevo conceptodecomidarápida,extendido en Estados Unidos– por medio de una imagen de marca que tenga en todomomento lamisión de despertar en el consumidor el máximobuenrolloposible,yesolo estamos consiguiendo con accionesrompedorasyqueobviamente, POR MIRIAMR. NOGAL ESPECIAL > PREMIOS CATALUÑA 2022 estánen tendencia», destaca. Siguiendo las reglas del «juego» para triunfar, lo que comenzó en las calles se ha trasladado a internet. GoodNews ofrece venta de café y cafeteras a través de supágina web. La tienda permite a sus consumidores una suscripción mensual para probar sus mejores bebidas: engrano,molido, consabor a chocolate, nueces o cítricos. Ideal para cualquier gusto y todas laspreferencias,desdelosmássuaves hasta losmás intensos. Si la pasión por el café traspasa lo culinario, tienen a la venta gorros, bufandas, camisetas, bolsas e inclusobotellas,ademásdeofrecer un servicio de mantenimiento de lasmáquinas. Madrid, Barcelona y París son las ciudades donde podemos encontrar algunos de sus locales. Recientemente, la start up catalana ha abierto dos nuevos en Barcelona (Travessera deGràcia, 101 yMajordeGràcia, 107), causando una gran revolución con la oferta decafégratisasus clientesdurante los primeros días. «Decidimos convertir el quiosco tradicional en un punto de encuentro de todas las generaciones»

