2022-12-23_Premio Europeo Empresa del año

VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2022

2 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Primera edición del Premio EuropeoMejor Empresa del Año Elviernes16dediciembre, el emblemático Hotel Wellington de Madrid se engalanaba para acoger un exclusivo evento organizado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. Un escenario perfecto para acoger la I Edición delPremioEuropeoMejorEmpresadelAñoyquereunióaunselecto grupode profesionales de diferentes sectores. Con el citado galardón, la SociedadEuropeade Fomento Social y Cultural quiso reconocerelexcelentecompromiso de los profesionales con su trabajo, en un momento tan significativocomoloesunmesenelque termina el año. Enel acto, conducidoporel periodista y comunicador Jesús Álvarez, se reconoció la extraordinaria labor realizada durante el año por los distintos premiados. La apuesta por la calidad en el trabajo realizado, el esfuerzo dedicado y el afán de innovación, dejaron patente en el evento la implicaciónde todos losgalardonados en sus respectivas actividades a lo largo de todo 2022. La velada dio comienzo con la llegadade lospremiados yautoridadesalhalldelHotelWellington. Los galardonados fueron recibidos por los miembros de la organización de la Sociedad Europea deFomentoSocialyCultural.Tras el ineludible paso por el photo- call y las correspondientes fotografías, los protagonistas realizaron una breve entrevista para después ser conducidos al deslumbrante Salón Claridge, con acompañamiento musical de un magnífico saxofonista, dando comienzoasí al actodeentregade la IEdicióndelPremioEuropeoMeLa Sociedad Europea de FomentoSocial yCultural organizó la gala de entrega de estos galardones en una velada celebrada en el hotel Wellington deMadrid jorEmpresadel Año. Conunpresentador de excepción –Jesús Álvarez-, laveladaarrancabacon las palabras del presidente de la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, Luis María Anson, símbolo del periodismo de nuestropaís, comunicador icónico y destacado miembro de la Real Academia de la Lengua Española. El histórico cronista, ex director del diario ABC y fundador de LA RAZÓN, que no pudo asistir en esta ocasión a la gala, felicitó a los galardonados mediante un vídeo proyectado en el salón que acogió los premios. En representación del Consejo deHonordelaSociedadhablaron para el público asistente el doctor David Abejón, reconocido especialista en Unidad del Dolor, experto en neuroestimulación, epiduroscopia, bloqueosnerviosos y epidurales, neuralgia del trigémido, acupuntura y ozonoterapia. También intervino el doctor Joseba BarroetaUrquiza, director Gerentedeloshospitalesmásimportantes del país, entre ellos el Hospital Virgen de las Nieves y Virgen del Rocío en Andalucía, o el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tras las primeras menciones y palabrasdepresentacióndelacto, el maestro de ceremonias dio comienzoalactootorgandoelDiploma de Honor por su gran trayectoria en el mundo del deporte al que sería también el primer premiado de la noche, Pablo Navascués. A lo largo de casi 30 años ha sidocampeóndeEspañacasi una decena de veces en modalidades como Full Contact, Kick Boxing o World Boxing. Ha sido técnico de Boxeoen laFederaciónEspañola, técnico de Boxeo también en la tecnologíasnecesarias yquepasa a ser la central de la empresa con una capacidad de 170 personas. El últimopremiode lanochede manera presencial fue para Fernando Rodríguez, CEO de AlimentaciónPolarEspaña,unaempresa que opera desde 2019 en nuestro país, pero que tiene 60 años de historia. Cuenta con una plantade fabricaciónenMadridy un centro de distribución que presta servicio directamente a los mercados de España, Holanda, Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, Suecia, Alemania, Suiza, Emiratos Árabes, Catar, Arabia Saudí, Japón, Malta, Grecia, Australia yMarruecos. Final de lagala Lagalasecerróconlospremiados que fuerondistinguidosdemodo online. El primerode losgalardones lo recibió Jesús Calleja Gil, CEOdeITAIPharma.En2015Calleja Gil desarrolló el proyecto ITAI Pharma, laboratorio farmacéuticoespañol, quenacióconel objetivo, a través de proyectos de investigación, de mejorar las vacunas de inmunoterapia de uso humano, que tanto han mejorado la calidad de vida de los pacientes, ademásdeservirde terapia preventiva para reducir el gasto farmacéutico. El segundo galardón otorgado demaneraonline tuvocomodestinatario a Javier Díaz, CEO de MITSchool, el colegiomás longevodeMálagacon30añosdevida. Doctor en Filología Inglesa, con formaciónenQuímica,Psicología yDerecho,Díazesdirectordeeste colegio, el único deMálaga autorizado por la Junta de Andalucía comoescuelabilingüe. JavierDíaz ha obtenido numerosos reconocimientos en Andalucía y a nivel nacional,entrelosqueseencuentra laMedalla deOro alMérito en el Trabajo. Tras el solemne actode entrega de la I Edición de los Premios EuropeosMejorEmpresadelAño, los premiados y sus acompañantes disfrutaronde una exquisita cena de gala a la que siguió una sobremesa de networking con barra libre.Laexclusivaseleccióndeprofesionales de tan distintos y plurales sectores, representaron duranteaquellajornadatanespecial la esencia empresarial de nuestro país, los valores que lleva implícitos el espíritu de emprendimiento y la generosidad de un conjunto de hombres y mujeres cuyoesfuerzogenera innovación, empleo de calidad, fomentando así el progreso social, además de impulsar la «marca España». ESPECIAL > PREMIO EUROPEOMEJOR EMPRESA DEL AÑO FederaciónMadrileñayespropietario del Club Deportivo Origen +aimartin.Acontinuaciónsubió al escenario el siguiente galardonado: Fernando Romero Martínez, CEO de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico (EiDF Solar) , empresa líderenautoconsumoindustrial.EiDFSolaresuna empresa de ámbito nacional y desde julio de 2021 cotiza en el BME Growth. Ha alcanzado una capitalización bursátil superior a los mil millones de euros. En su lugar recogía el galardón el directorcomercialde lacompañía,David Pintos. El siguiente premiode la noche recayó en Jordi Cerqueda Donadeu,CEOdeLaQuerolad´Ordino. El proyecto La Querola d´Ordino esunaapuestapor laarquitectura devanguardia, lainnovaciónenel diseño y un extraordinario ejemplo de crecimiento urbanístico medioambientalmentesostenible en Andorra. Diversidadde losgalardones Instantes después, Jesús Álvarez daba paso a las palabras del siguiente premiado, Francisco J. GalánMarín,unreconocidoespecialistaenCirugíaCapilar,experto en trasplante capilar, injerto capilar, microinjerto capilar, técnica FUE y FUSS y tricología. Actualmente, el doctoir Galán ejerce comocirujanocapilarensupropia clínica , siendoel fundador yCEO de lamisma. El siguiente premio fue otorgado a Javier Moro Espinosa, actual CEO de Bodegas Emilio Moro. El origen de la bodega se remonta a 1891enPesqueradeDuero(Valladolid), año de su fundación por don Emilio Moro. En estos momentoses la tercerageneración la que se hace cargo de la bodega, que posee unas 300 hectáreas de viñedopropio.Ensulugarrecogió elpremioHéctorMedinaMoro, el actualdirectordeMarketingdelas bodegas. Otro de los galardonados de la nochefueAtanasioGuerrero,CEO de Explotaciones Agrícolas HermanosGuerreroGémez, unaempresa que hunde sus raíces en el campo. Una familia cordobesa quemigraaCórdobaydesdehace 30 años ha crecido al tiempo que hadesarrolladoproductosagrícolasde lamejor calidad. Esteaño la compañía ha inaugurado un almacén equipado con todas las El presentador Jesús Álvarez hizo de maestro de ceremonias de estos premios Pablo Navascués recibió el Diploma de Honor por su trayectoria en el mundo del deporte

3 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 FOTOS: ALBERTO R. ROLDÁN Jesús Álvarez durante la intervención de LuisMaría Anson Arriba, de izq. a dcha., Atanasio Guerrero, Joseba Barroeta Urquiza, Héctor Medina Moro, Francisco J. GalánMarín, David Pintos, JesúsÁlvarez, Jordi Cerqueda Donadeu, Pablo Navascués, Fernando Rodríguez y DavidAbejón González El salón Claridge del hotel Wellington acogió la gala PREMIOMEJOR EMPRESA DEL AÑO < ESPECIAL

4 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Propietario del Club DeportivoOrigen Thaimartin, entrena a artistas como al cantanteDani Martín A lo largodecasi 30añosde carreraprofesional, Pablo Navasucés ha sido campeón de España casi una decena de veces en modalidades como Full Contact, KickBoxing oWorld Boxing. Ha sido técnico de Boxeo por laFederaciónEspañola, técnico de Boxeo también en la FederaciónMadrileña y es propietario del Club Deportivo Origen $aimartin.Enalactodepresentación delPremioEuropeoMejorEmpresa del Año, recibió el Diploma de Honor y fue también el primer premiado de la noche. Pablo Navascués es un boxeador que nunca ha pasado desapercibido–ni dentroni fuera del cuadrilátero–. Es, posiblepor el Campeonato Intercontinental. CampeóndeEspañaycampeón Intercontinental y Latino, el púgil compagina ahora su labor en el gimnasio $ai Martín con la preparación física de celebridades como el cantanteDani Martín. CampeóndeEspaña Acumula además muchos premios y tiene un extenso currículum deportivo: en 1993 fue campeón de España, amateur Full Contact. En 1994, campeón de España profesional Full Contact, en1995campeóndeEspañaamateur Kick Boxing, en 1996 Campeón de España profesional Kick Boxing, en1997Técnicodeboxeo por la Federación Madrileña, en 1998 Entrenador Nacional por la Federación Española, en 1999 tuvo su debut en boxeo profesional con33combatesy33victorias (28 KOS). En 2004 fue campeón deEspañaprofesionalpesosúper welter, mientras que en 2005 fue campeónIntercontinentalWorld Boxing Association y en 2007 fue campeón de España profesional peso súper welter. En 2010 fue coronado campeón del mundo Latino de laWorld Boxing Council pesoMedio. PabloNavascués, el «Huracán» español del boxeo Ha sido campeón de España, Intercontinental y del mundo Latino pre lehancaracterizadoparaarañar un combate nulo ante una leyenda del boxeo. El «Huracán» también destaca en otros dos de sus combates. Su victoria por KO en el quinto asaltoparaproclamarse campeónde Españapor primera vez ante Jaume Pons y la victoria por puntos anteeldestacableChristianBladt mente, el púgilmásmediáticode España. El apodo de «Huracán» es en honor al boxeador Rubin ‘Huracán’ Carter. El apodo ganado se adaptó a la perfección a su manera de boxear. Pablo salía comounauténticohuracánanoquearasus rivales,obteniendo16 KO’s en sus 25 victorias, habiéndoseproclamadodosvecesCampeóndeEspaña, Campeón Intercontinental y Latino. En el año 2009, Navascués se enfrentó al mejor boxeador de la historia de España enun combate a diez asaltos en la Cubierta de Leganés. Era la despedida de JavierCastillejo,queseibaaenfrentarasusucesornatural. Pablotiró de la casta y la bravura que siemPablo Navascués fue el primer premiado de la noche ESPECIAL > PREMIOMEJOR EMPRESA DEL AÑO Fernando Rodríguez y sus acompañantes El salón en unmomento de la entrega de premios Joseba Barroeta, socio de honor, junto a Jesús Álvarez Los invitados de Hermanos Guerrero El doctor Francisco J. Galán y sus invitados

5 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 PREMIOMEJOR EMPRESA DEL AÑO < ESPECIAL FernandoRomeroMartínez es el actual consejerodelegado (CEO) de la empresa Energía, InnovaciónyDesarrollo Fotovoltaico (EiDF Solar), empresa líder en autoconsumo industrial. De ámbito nacional, EiDF Solar fue fundada en 2008 por RomeroMartínez, con el objetivo de ayudar a los clientes a reducir el coste energético en su actividadempresarial a travésdel uso de una fuente de energía renovable, limpia y no contaminante: la energía solar fotovoltaica. Los profesionales de esta empresa consede enPontevedra son además especialistas en instalacionesdeautoconsumoenergético fotovoltaico. Desde julio de 2021 EiDF solar cotiza en el BME Growth y ha alcanzado una capitalización bur- David Pintos recogió el premio en nombre de la empresa EiDF Solar, la empresa dedicada a las instalaciones solares Cotizadesde2021 enel BMEGrowth, y ha alcanzado una capitalización bursátil superior a los 1.000millones deeuros en banca privada y banca de inversiones. Durante este período seacercóyadquirióconocimientos sobre las energías renovables enEspaña, y tuvoocasióndeparticipar en varios proyectos, tanto desde la parte promotora como desde lafinanciera. Pudover que eraun«sectorde futuro,divertido y vivo» y comprendió que aquel era su «lugar». Después decide dejar la banca para dedicarse a la energía. En 2008 crea EIDF, y sin embargo no puso en marcha su primera instalación de autoconsumohasta2011, enunaempresa avícola gallega. Los planes de la compañía a partir de ahora soncrecer con los movimientos globales del sector de las renovables, participar enel cambiodemodeloqueseavecina y ayudar a su desarrollo. El arquitecto Jean Nouvel (Ateliers Jean Nouvel), en colaboraciónconlosarquitectos Josep Riba ( Ribas&Ribas Arquitectos) y Jordi Sala (Arquitectura Jordi Sala), son los autores delproyecto LaQuerolad’Ordino (www.laquerolaordino.com), cuyo CEO es Jordi Cerqueda. La Querola d’Ordino es un conjunto residencial único y vanguardista, que se encuentra ubicado en el pueblodeOrdino,unadelasvillas más bonitas y preservadas deAndorra. Pruebadeelloesqueobtuvoenel año2020el sellodeReserva de la Biosfera otorgado por la UNESCO. Setratadeunaarquitecturacon undiseñovisionarioqueseintegra en el entorno natural existente, llegando a formar parte de él. Rodeadodezonasboscosas,LaQuerolad’Ordinoofreceinmejorables vistas a los tres valles de Andorra y a sus montañas más icónicas. Ubicado en un entorno de gran bellezanatural, apocosminutosa pie del pueblo y de todos sus servicios, con numerosos recorridos de montaña en sus alrededores pararealizarapieoenbici,yamenos de 15 minutos en coche de cualquiera de las reconocidas estaciones de esquí andorranas. Pero no solo la ubicación es exmasajes, sala de yoga, fitness y un sugestivo jacuzzi semi-exterior, además de vestuarios y piscina exterior.Elproyectoconstaúnicamente de 51 viviendas, que van desde los 300 metros cuadrados hasta los 1.000. Todas las casas disponen de su propio garaje privado y ascensor, además de una zona denominada Family Room, completamente equipada con una gran chimenea y zona de office, pudiendocreardeestamanera espacios únicos, desde una zona de estudio/biblioteca, hasta una zona de juegos o un home theater, paraqueasí cadacasaencajea laperfecciónconsupropietario. Las viviendas están dotadas de gran luminosidad en sus interiores gracias al estudiado trabajode orientación de los edificios, una cuidadautilizacióndeespejosque integra el paisaje exterior en el interior, enormes ventanales de diseñoexclusivoparacadavivienda y el efecto conseguido con la confluenciadelaluznatural transversalmente de la fachada norte a la fachada sur. Todas las viviendas disponendeamplios espacios exteriores privados, terrazas con barbacoa de la casa Erebus, y algunasdeellas jardines conchillouts integrados. La Querola D´Ordino, el nuevo lujo residencial llega a Andorra El proyecto, ubicado en la localidad de Ordino, es una apuesta por la innovación y la arquitectura de vanguardia celente. La Querola es también una experiencia sensorial única parasushabitantesquecomienza ensudiseñoexterior.Unafachada con formas naturales que busca fundirse con el medio que la rodea, secomponedemásde22.000 piezasdiferentesdepiedranatural que de manera artesana conforman el exterior de esta increíble obra de arte. El proyecto, unido a un integrador trabajopaisajístico, continúaconlujososyespaciosos interiores de las viviendas, con el objetivo de prestar todas las comodidades y prestaciones posibles a sus usuarios y preservando al máximo su intimidad. Sus residentes podrándisfrutar de amplias y cuidadas zonas comunes, además de un Wellness diseñado por el arquitecto Jean Nouvel, con zona de aguas, de relajación, hamman, sauna, sala de Jordi Cerqueda Donadeu, con el galardón y el diploma sátil superior a los 1.000 millones deeuros. Actualmente, lacompañía se prepara dar el salto al Mercado Continuo en 2023. Romero Martínez estudió Derecho en Deusto y Santiago de Compostela, estudios que completó en la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra.Comenzósucarreraprofesional en el sector financiero, desarrollando diferentes posiciones La empresa con sede en Pontevedra se prepara para dar el salto al Mercado Continuo en 2023

6 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN El doctor Francisco Galán Marín es un reconocido especialistaenCirugíaCapilar, experto en cirugía de trasplante capilar, injerto capilar, micro injertocapilar, técnicaFUE y FUSS y tricología. Licenciado enMedicina yCirugíapor laUniversidaddeCórdobayespecialista en las áreas de la Cirugía EstéticaCapilary laMedicinaEstética con títulos Magister por la UniversidadesdeMadridyCórdoba. Además, tiene la especialidad en urgencias y emergencias, tanto intra como extrahospitalarias, manejando cualquier tipode adversidad y problemas de salud quepudiera surgir. Actualmente, el doctorGalánejercecomocirujanocapilar en laClínicadeCirugía Capilar Avanzada Dr. Galán. Elespecialistasecaracterizahación sea realizada por él, sindelegar funciones a los técnicos capilares, lo que asegurará el éxito de lacirugíacapilaryunatasadecrecimiento folicular en un menor tiempo.Todoestolehahechomerecedor del Premio Europeo MejorEmpresadelañoensuprimera edición. Reconocimientos EldoctorGalánesademásponente activo habitual en congresos nacionales e internacionales. ImpartecursosdeMedicinayCirugía Capilar,yesafiliadoavariassociedades científicas de Trasplante CapilaryMedicinaEstética.Tiene FormaciónContinuadaenWorkshops y Fellowships. Miembro de las sociedades más importantes de Cirugía de Restauración Capilar europeas e internacionales, y formador de Carácter privado de Técnicos Capilares. Profesor en cursos y sesiones clínicasanivelnacionaldeCirugía Capilar,MedicinaEstéticayEmergenciasSanitarias.Alolargodesu carrera ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio al MejorCirujanoCapilardeEspaña de 2022 y el Premio a laMejor ClínicadeAndalucíadeInjertoCapilar a nivel nacional. El doctor Francisco Galán posa con el diploma En 2023 la familia culminará su sueño: la construcción de su propia bodega en el Bierzo Francisco J. Galán, impulsor del trasplante capilar de precisión De reconocido prestigio, este cirujano trabaja con las técnicas de implantologíamás novedosas del mercado bitualmente por su perfeccionismo, haciendo estudios previos completos de la zona donante de cada paciente, evaluando el ratio entre zona donante y receptora, viendo su viabilidad y su capacidad, así comodiseñosespecíficos de la zona receptora con calvicie. Es experto en trabajar la alta densidad capilar usando las técnicas de implantología capilar más novedosasyactualesexistentesenel mercado. Maneja todas las técnicas quirúrgicas de ExtracciónCapilar, tantoFUEcomoFUSS, incluso mezcladas a la vez en una sola cirugía,pudiendoasíofrecerasus pacientescualquiertipodeopción según cada caso. Tecnología puntera El doctor Galán trabaja además con la tecnologíamás puntera en la fase de implantación capilar, dejando de lado las que son algo más antiguas y habituales aún en otrasclínicasdeEspañayTurquía, como son la implantación con pinzas microJewellers fórceps, que pueden disminuir en un porcentaje significativo la supervivencia de los injertos capilares. Suele encargarse de ser el único que toca la cabeza del paciente, asegurando que toda la intervenLahistoriadeBodegasEmilio Moro es la historia de una familia que se ha dedicado en cuerpo y alma a la elaboración del vinodesde 1891, añodel nacimiento de don Emilio Moro, primera generación, abuelo de los actualespropietarios,enPesquera deDuero(Valladolid),enclaveprivilegiado de la Ribera de Duero rodeado de viñedos. Él le enseñó a su hijo, también Emilio Moro, todo loquesabíasobre lasviñas, y éste, asuvez, se lotransmitióasus hijos. Actualmente estos, la tercerageneración,sonquienesdirigen la bodega con Javier Moro como presidente. Con unas 300 hectáreas de viñedo propio y 70 países conquistados, labodegavallisoleacaba ha sido un gran año para Bodegas Emilio Moro, cuya meta es la continua búsqueda de la excelenciaydeacercamientoalconsumidor. Bodega enEl Bierzo Su proyecto en El Bierzo, con la construccióndesupropiabodega, cuya inauguración está prevista paralapróximaprimavera,esuno deloshitos importantespara2023 con el que verán culminado uno de sus sueños. Asimismo, otro de los objetivos es incrementar su compromisoconlaResponsabilidad Social Corporativa, cuyo departamento está desarrollando accionesparacrecer eneseámbito.Porejemplo, esteaño,Bodegas Emilio Moro ha mantenido una colaboración con Down Valladolid, asociación que lucha por los derechos y la inclusiónde las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual en la sociedad. Colaboración que se materializó con la celebración en la bodega del evento «Descubre la Vendimia», al que acudieron niños de la entidad, acompañados por sus amigos y familiares, para desarrollar unos talleres y juegos con los que aprendieron cómo se lleva a cabo la vendimia. Bodegas EmilioMoro, un referente de Ribera de Duero Elabora sus vinos desde 1891 y ya comercializa en 70 países En su amplio catálogo, también ofrece una selección de blancos, elaborados con la variedad godello,quehanconquistadoalconsumidor. La versión más joven y atrevida de esta variedad, Polvorete; el vino con mayor vocación varietal,ElZarzal; yelgodellomás especial,LaRevelía,quetieneuna personalidadúnica.Este2022que tana es uno de los referentes de la RiberadeDueroy tieneoncereferencias en el mercado. Entre sus tempranillos cuentan con la versiónmás joven de la variedadtempranillo,FincaResalso; su alma máter, Emilio Moro; el vino homenaje a la madre de la tercera generación, La Felisa, que ademásesecológicoyvegano; yla referencia que pretende honrar y rememorar la historia y la tradición de la bodega, Vendimia Seleccionada; la Familia Malleolus, formadaporMalleolus,Malleolus de Valderramiro y Malleolus de Sanchomartín,quehanestrenado imagen y añada recientemente; y el majestuoso Clon de la Familia, un vino para ganar y encandilar. Héctor MedinaMoro recogió el premio concedido a la bodega ESPECIAL > PREMIOMEJOR EMPRESA DEL AÑO

7 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 PREMIOMEJOR EMPRESA DEL AÑO < ESPECIAL La incorporación de nuevos sistemas de trabajo hizo a Ricardo Guerrero, el abuelo de la familia, indagar endistintas opciones profesionales hasta llegar a establecer una estrecha relaciónconlaagricultura.Deesta forma en los años 80 la familia Guerrero, de origen cordobés, se instalaenlaciudaddeLorca(Murcia), donde pronto serían apodados «los andaluces». En Lorca comienzan a trabajar en las laboresdelcampobuscandounaalternativa a la difícil situación económica de la época. Los hijos de Ricardo Guerrero comenzarona trabajar juntoasus padres en las labores del campo y descubrieron la tradición agraria lorquina y la cultura del pimiento debola, algodón, yalcachofaenla ciudad. En1994 fundan suprimeGuerrero Gémez, fue el encargado de recoger el Premio Europeo Mejor Empresa del Año entregado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. Atanasio Guerrero recogió el premio Hermanos Guerrero, la empresa familiar agrícola de Lorca Uno de los principales referentes en producción de brócoli y coliflor inauguró este año nuevas instalaciones En 2011 Hermanos Guerrero creanelprimercentrodeenvasado enunespacioalquiladoconcapacidadpara30personas.Trasvarios años de trabajo y crecimiento, la empresa alcanzó las 50 personas enplantilla.Hacediezaños laproducción de esta empresa alcanza porprimeravezlos11.000.000kilos debrócoli.Sufulguranteexpansión les llevóaalquilarnuevosespacios de trabajo en la RegióndeMurcia. Después llegó lacompradesuprimeralmacénde5.000metroscuadrados y ampliaron la plantilla a 120personas. Este año la empresa ha inauguradounasnuevasinstalacionesen la pedanía de Tercia (Lorca) con una superficie de 6.500 metros cuadrados. Un almacén de confección equipado con todas las tecnologíasnecesariasquepasaa FernandoRodríguez,CEOde AlimentaciónPolarEspaña, fueelencargadoderecibirel diploma y la figurilla acreditativos delPremioEuropeoMejorEmpresadelAño.Desdequeen1954Juan Lorenzo Mendoza Quintero, hijo deLorenzoMendozaFleury,construyó una planta procesadora de maíz en la localidad de Turmero, Venezuela, parasustituir los ingredientes importados y procesar localmenteelmaíznecesariopara la elaboración de la popular cerveza Polar, Alimentos Polar ha crecido imparablemente. Esta primera planta se convertiría posteriormente en Alimentos Polar y marcaría el inicio de la producción de laharinademaíz P.A.N. Iniciaría su expansión internacional a partir del 4 de noviembre de 1996, cuando Empresas Polar formalizó una alianza estratégica conlaempresaProductosdelMaíz (Promasa) con la finalidad de comercializar P.A.N. en territorio colombiano. La empresa no llegó a España hasta el año 2019, y ha hechodenuestropaísuncentroneurálgicodeoperaciones.Cuentacon una planta de fabricación en Madridyuncentrodedistribuciónque presta servicio a los mercados de España, Holanda, Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, Suecia, Alemania, Suiza, EmiratosÁrabes, Catar, Arabia Saudí, Japón, Malta, Grecia, Australia y Marruecos. De forma paralela, a través de aliados locales,abastecenlosmercadosde Polonia,Croacia,Irlanda,Noruega, Bélgica yAustria, entre otros. Actualmente P.A.N. es una de las marcas más emblemáticas de Alimentos Polar, presente en 90 países, y líder mundial de harina demaízprecocida, conmásde62 años de tradición y experiencia. Alimentos Polar España trabaja de forma constante en la innovaciónde sus productos, con lanzamientos en diferentes categorías como harinas, bebidas, congelados y refrigerados que seadaptan a las tendencias del consumidor español. Alimentación Polar España Un líder mundial asentado en nuestro país Laempresaconvirtióen2019su sedeespañola en basede operaciones paradistribuir sus productos en Europa yÁfrica Fernando Rodríguez con el premio y el diploma raempresafamiliarconelnombre de explotaciones Agrícolas HermanosGuerreroGemez S.L, dando forma así al sueño de poder ofrecer sus productos a los hogares de toda Europa. Su espíritu emprendedor continuó con paso firme y la empresa arrendó unos pequeños trozos de tierra para empezar a cultivar brócoli en la ciudad de Lorca. Hermanos Guerreo se convertía así enunode los principales referentes en producción de brócoli y coliflor. En 1994 se fundó la empresa, que este año inauguró en Tercia unas instalaciones de 6.500 metros cuadrados ser la central de la empresa con una capacidad de 170 personas. Atanasio Guerrero, actual consejero delegado de Explotaciones Agrícolas Hermanos Está presente en 90 países y es la primera comercializadora de harina demaíz precocida

8 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN EconomistaM.B.A,emprendedorvocacional, consejerode empresas ymiembro del Instituto de Consejeros y Administradores, Jesús Calleja se ha caracterizado durante las tres últimasdécadasdesuvidaprofesionalpor tenerunaampliaversatilidadycapacidaddeadaptaciónen distintossectoresprofesionales, lo que le ha permitido acometer los retos que cada emprendimiento ha requerido. En1993 crea laMarcaCongress cambiando el concepto tradicional de intermediación en los servicios, dotadadeherramientasde gestión y comunicación y convirtiéndolaasíenunmodeloaseguir como agencia 360. Muy activo en el mundo asociativo desde los años 90 presidiendo AUSA, que representabaunpapelfundamenel desarrollo del proyecto ITAI pharma,unlaboratoriofarmacéutico español, que nace con la intencióndemejorar lasvacunasde inmunoterapia de uso humano a través de proyectos de investigación. Conel finúltimodemejorar la calidadde vidade los pacientes y como terapia preventiva para reducir el gasto farmacéutico. «Nuestro principal reto fue creer que seríamos capaces de generar unaempresaquededicarasusesfuerzos a la mejora continua de sus productos terapéuticos, para la prevención de enfermedades, que es el gran reto de cualquier sistema sanitario y el que ofrece a lospacientes»,explicabaJesúsCallejaGil enuna recienteentrevista en la revista de «Economía y Finanzas Ejecutivo». Jesús Calleja tiene un extenso currículum.Hasidotambiénconsejero y/o patrono de empresas, asociaciones y fundaciones en sectorestandiversoscomoTecnología de la Salud a través de Biomarcadores,TecnologíadelSector Turístico,plataformasdigitalesen el sector Viajes, Hoteles, Golf, Industria de los Biocombustibles, Cogeneración eléctrica, Consultoría estratégica, Asociaciones sector turístico y Fundaciones. Jesús Calleja recibió el premio demanera online Ha sido el mejor colegio de España en Educación Integral en 2019 y el mejor deAndalucía en 2020 ITAI Pharma, el laboratorio que apuesta por la inmunoterapia SuCEO, JesúsCalleja, asumió el reto en 2015 demejorar la calidad de vida de los pacientes con terapias preventivas tal en lamediación de acuerdos y conflictosyqueintegróconUNAV Asociación decana, de la que fue consejero hasta finales de 2010. Simultáneamente, JesúsCalleja fuesociofundadorypresidentede la primera consultora estratégica de Recursos Humanos ACTUA AxE Human & Capital, que planteaba el desarrollo de universidades corporativas y la gestión del talento. En 2006 Calleja asume el reto como consejero delegado del desarrollodeunproyectosostenible paralageneracióndebiocombustiblesdeorigenNoalimentarioen Brasil, conprofunda vocación social, ayudando a más de 5.000 familias delmundo agrícola y rural, y generando infraestructuras necesarias para su desarrollo. FundaciónSaludable En 2011 puso en marcha la Fundación España Saludable junto a ungrupodemédicosespecialistas que desde entonces viene realizando actividades con pacientes, conherramientasformativasconvencionales y multimedia que generenconcienciadehábitos de vida saludable. En 2015 llega el momento del que es su último reto profesional, El segundogalardónotorgado de manera online en el hotel Wellington de Madrid tuvo como destinatario a Javier Díaz, doctor en Filología Inglesa, conformaciónenQuímica,PsicologíayDerechoyCEOde MIT School, el colegio más longevo de Málaga, con 30 años de vida.EselúnicocentrodeMálaga autorizado por la Junta de Andalucía como escuela bilingüe en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y en las tres modalidades de Bachillerato, enseñanza que combina con la de chino (desde los tres años), alemán (a partir de 1º de Primaria), francés y ruso (como extraescolares). JavierDíaz, anivel personal, haobzo, ladedicación, la ilusión, el respeto, la cortesía, la responsabilidad, la humildad, el entusiasmo y la disciplina. Su misión es que la educaciónimpliqueeldisfrutepor elaprendizajeyposibiliteelhallazgode vías propias para el desarrollo y la felicidad de cada persona. MIT School, el colegio bilingüemás longevo deMálaga Su proyecto aúna la tecnología con el deporte y los grandes valores 2019yPremioExcelenciaEducativa 2019. El centro aúna en suproyecto la antigua sabiduría con el conocimiento moderno. Por ello, los pilares de su concepto de la enseñanza son las nuevas tecnologías, eldeporteyvalorescomoelesfuertenidonumerososreconocimientosenAndalucíaytambiénanivel nacional, entre los que se encuentra laMedalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Desde que abriera sus puertas MIT School ha obtenido numerosos reconocimientos, como el mejor colegio de España enEducación Integral 2019, mejor colegiodeAndalucía2020, unode los dosmejoresdeEspañaencalidad bilingüe 2019, Medalla de Oro al Trabajo 2018, una de las 50 empresasmás importantesdeEspaña 2021, Premio a la Excelencia en Gestión Empresarial 2021 y PrimerPremioEuropeoalaInnovaciónyDigitalización2022,MejorColegioenEducaciónIntegral Javier Díaz, CEO deMIT School, fue uno de los premiados ESPECIAL > PREMIOMEJOR EMPRESA DEL AÑO

