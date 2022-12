2022-12-23_Anuario 2022

AFP/WOLFGANG SCHWAN LA INFAMIA DEL ZAR LA INVASIÓN RUSA EN UCRANIAHA REFORZADO LA ALIANZA OCCIDENTAL Y DE LA OTAN Y SACUDIDO EL TABLERO INTERNACIONAL AÑO2022 VIERNES23DEDICIEMBREDE2022 •AÑOXXIV • 8.745

2 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > ANUARIO 2022- INTERNACIONAL La invasión rusa ha despertado el coraje, la unidad y la libertad entre los ucranianos frente a una invasión que amenaza los valores comunes europeos. Bucha o Járkiv son sinónimos de crímenes contra laHumanidad La guerra de Putin rompe la paz de Europa POR TAYLINAROCHE Unamultitud de ucranianos trata de huir de Kyiv bajo un puente destruido por el Ejército ruso

3 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 INTERNACIONAL - ANUARIO 2022 < ESPECIAL Con el rostro enmascarado, el Ejército ruso cruzó la frontera de su vecino ucraniano el 24 de febrero por el sur, el oeste y el norte. Dejaron tras su paso escenas de destrucción, arrasaron ciudades y siguen aterrorizando con bombardeos masivos a lapoblacióncivil.Elpatriotismoexacerbado de un hombre que ha dirigido el país más grande del mundo durantemás de 22 años arrastró a Rusia a un enfrentamiento sin precedentes contra Ucrania. Durante años, Vladimir Putin concibióun culto extravagante alrededor de su persona, un hombre aparentemente inmortal, capaz de todo, un líder fuerte dentro y fuera de Rusia. Para el presidente ruso, el conflicto que inició en febrero tiene intereses existenciales para su país, su régimen y suGoEMILIOMORENATTI/AP bierno, y que no puede permitirse el lujo de perder. Putin ha encadenado su supervivencia a unavictoriasobreUcrania.Aisladointernacionalmente, pasó a ser un paria entre los líderes mundiales. Tolerado por un par de regímenes amigos. Viveenuna realidad propia donde solo tiene que justificarse a sí mismo de lo que su ejército está haciendo enUcrania. Elmundocambióal ser testigode las imágenesdeciudades como Járkiv o suburbios como Bucha, ahora parte de la historia como abreviaturas de los crímenes de guerra rusos. Para millonesdeciudadanosalrededordelpaíssucasayanoexiste, tampoco su pueblo. Hasta la fecha,másde9millonesdepersonashanabandonadosushogares y se han convertido en refugiados, buscando algo que yanoexiste enUcrania: paz. La mayoríade ellos sehanquedado en la UE y otros han viajado hasta EEUUoCanadá. A cuestas solo llevan un par de pertenencias personales y un sinfín de recuerdosdesupaís, familia y amigos. Este invierno millonesdeucranianosestánsolose indefensosatrapadosensucasa o refugios, sin electricidad, en mediodel fuegocruzadode los constantes bombardeos. Los que se quedan en el país buscanlavalentíaenlamúsica, en los vídeos que los soldados ucranianos publican en las redes sociales mostrando ciudades liberadas.Hastahoysiguen aferrándosealmomentoheroico de aquellos soldados ucranianos en los primeros días de guerra. «Buque de guerra ruso, vetealamierda»,prácticamente un lema nacional. La organización civil sin intervención del Estado hamantenido con vida a miles de personas. Los grupos que llevan víveres a las zonas más castigadas y los que cruzan el país con el coche lleno de ropa de abrigo son la resistencia. Es sumanera de lucha para elegir a su propio gobierno, su religión, su cultura. Dentroyfueradelpaís, todoslosucranianos necesitan ser héroes porque se enfrentan a inmensas probabilidades de ganar y terribles consecuencias si pierden. Putinnohacambiadodediscursoysigue acusando aUcrania de ser un enclave antirruso, pero es él quien ha creado ese sentimientono contraRusia, sino contra supersona. Elpresidenterusosiempreha tratado aUcranianocomoun igual o inclusocomo unhermanopequeño, sinocomounacolonia. Consu ideadedestruirUcrania, devolvió a los ucranianos el coraje, libertad y unidad; porque ahora son más libres que nuncaymásunidos comonaciónde loque han estado en sus 31 años como joven democracia.Cadavezmásciudadanossehan dado cuenta de que abrazar la identidad ucraniana es ahora una cuestión de supervivencia, de rebeldía y de apoyo para que Ucrania siga existiendo. El apoyo internacional es fundamental paraUcrania. El auxilio económico, militar y diplomático es hasta hoy inquebrantable. La unidad deOccidente no entraba en los planes del líder ruso. Al estallar la guerra, el Kremlin contemplócomoventajaestratégica su superioridad energética frente a laUE; no fue lo exitosa que se esperaba debido a un otoño relativamente cálido y las reservas de gas europeas. Unabazademasiadoimportantequeelpresidenterusopodría no dejar pasar. El mandatario no le teme a los conflictos prolongados y ya ha demostrado que puede mantener una guerra con las sanciones internacionales en sumáximo histórico. El tiempo podría ser parte de una estrategia a largo plazo en la que Moscú sabe que el próximoinviernoserámásdifícil para loseuropeos cuandose enfrenten en una puja para competir con el resto del mundo por gas licuado y con los oleoductos rusos parados. Cuandoseacerqueel frío,Putin espera que este factor erosione gradualmente el apoyo de Occidente a Ucrania. Hay otra guerra que ambos bandoslibranmediáticamente, Putin y sus propagandistas televisivoslanzanconstantementeamenazasnucleares sutiles y otras más directas. En Rusia, la propaganda interna y el trato duro por parte de la policía antidisturbios, además de los encarcelamientosmasivos,sostienen un sistema en el que las protestas son escasas. Occidente se juega en Ucrania mucho másqueeldestinodeunpaís.Laasociación antidemocráticayantioccidentalqueChina y Rusia han reforzado, donde Pekín sigue manteniendofuerteslazoseconómicoscon el Kremlin, son fundamentalesparaentender cómoMoscúpuedeseguirfinanciando la guerra. Los intereses chinos vanmás allá del simple intercambio de mercancías, Xi Jinping podría ver el resultado de la guerra en Ucrania como un modelo para abrir la pugnaensuvecindario.Taiwán,unapotencia tecnológica que Pekín insiste debe anexionarseaChina.SiUcraniacae, losGobiernos autoritarios en Ankara, Teherán y Pekín –firmes socios de Putin– entenderán que la historia está de su lado. Enunañomarcadopor laguerra, lasprioridades de los ucranianos son ser libres y vivir con dignidad. Se enfrentan a un escenariodondeenmediodetantapérdidaaún pueden perder su libertad. Los JuegosOlímpicos de Invierno celebrados enChina dieron una tregua al entonces latente conflicto en Ucrania y sellaron una alianza inquebrantable entre Pekín y Moscú. Xi Jinping recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la capital el 4de febrero. Los dos líderes declararon que su amistad «no tenía límites». Xi se hamantenido al lado de Putin en la campañamilitar en Ucrania y espera la reciprocidaddel presidente ruso si decide emprender una aventura bélica en Taiwán. La amistad sin límites entre Moscú y Pekín Fosas comunes en Bucha; destrucción en Kyiv, y la pinza Putin y Xi

4 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > ANUARIO 2022- INTERNACIONAL Los jóvenes pierden el miedo al régimen de los ayatolás y salen a la calle para luchar por una vida en libertad Revolución de las mujeres iraníes Lamelodía de la canción «Baraye»(«para»,enpersa)eselhimno que sintetiza el sentimiento de los revolucionarios iraníes. Lacomposicióndel jovenShervin Hajipour, cuya solemne melodía de teclado y voz corrió como la pólvora en las redes pocodespués de lamuertedeMasha Amini, recoge el «sueño por una vida normal enIrán», enlugardel «paraísoforzado» de un Estado policial religioso. El verso inicial, en que habla del «miedo abailar en las calles obesar aquienes amamos», recuerdaquelasprotestasqueponen en jaqueal régimende los ayatolásdesdeel 17 de septiembre vanmuchomás allá de la obligación de vestir el velo islámico. Las nuevas generaciones, que solo conocen a su país guiado por el líder supremo, Ali Jamenei, reniegandel rigorismo vigente desde la Revolución Islámica de 1979. Aspiran a leer, relacionarse libremente, ver cine y, sobre todo, expresarse en libertad. «Las protestas en Irán son una batalla histórica entre dos poderosas e irreconociblesfuerzas:unapoblaciónpredominantemente joven y moderna, orgullosa de sus 2.500añosdecivilizaciónydesesperadapor cambios, contra un régimen teocrático aislado, comprometido a preservar su poder basadoen43añosdebrutalidad», consideróKarimSadjapdour,expertoenIrán,enun POR OFER LASZEWICK EFE análisis en el «NewYork Times». Dado que la encarnizada represión policial para acallar las protestas no logró sus frutos, el régimen elevó un escalón ymaterializó las primeras penas de muerte. El 12 dediciembre, el jovende23añosMajidreza Rahnavard –segundo ejecutado entre once condenados– fue ahorcado en una grúa en la ciudad mayoritariamente conservadora deMashhad. Pese a la barbárica escena, el régimenfracasóensuobjetivodeamedrentaralasmasas.Lanocheposterior,unamujerconelpelodescubiertosimulósupropio ahorcamiento en una avenida principal de la ciudad sagrada chií. Los jóvenes perdieron el miedo a morir: yavanmásde475víctimasy18.000arrestos desde el estallido de la «Revolución de las mujeres».Pesealasescalofriantescifras,en las calles de Teherán y otras ciudades ya es rutinarioveramujeresdescubiertas,aquienes poco importa los rumores sobre el supuestodesmantelamientode la «policíade la moral». Están decididas a quebrantar la ley. Amini, de origen kurdo, fue detenida por agentes de este cuerpo, encargado de hacer cumplir los códigos de vestimenta a la fuerza. La joven de 22 años no despertó del comaprovocadoporelmaltratosufrido bajo custodia policial. Lasprotestas,decarácter transversalysin un liderazgoclaro, afrontanel difícil retode aguantarel tirónante labrutalidaddel régimen.Yalograronunhitosignificante:aunar a comerciantes de los bazares, estudiantes o sindicatos obreros de empresas petroleras, una unidad que recuerda a las movilizaciones que derribaron al Shah en 1979. En estallidos callejeros previos, como las protestasporfraudeelectoralen2009ocontra la crisis económica en 2019, el ayatolá Jamenei apuntaló al régimen mediante la represión. Ahora, las porras y las balas no logran reducir la insalvable distancia entre gobernantes y gobernados. La insistencia de la élite en culpar a enemigos externos, con el repetido eslogande «Muerte aAméricayMuertea Israel», apenas tienecalado. Desde todos los rincones de Irán, los cánticos que rugen son «¡muerte al dictador!» y «mujer, vida y libertad». Jamenei y suentornoentiendenque retirar el «hiyab»obligatoriosería interpretado comounaseñaldedebilidad,quelosiraníes aprovecharían para demandar todas las libertadessecuestradas.«Elcolapsodelhiyab supondría el colapso de la bandera de la República Islámica», alertó Hossein Jalali, clérigopróximoal lídersupremo.Paraevitar ladebacle,amenazóconcongelar lascuentas bancarias de las desobedientes que se muestran descubiertas. «¿Desean las fuerzas de seguridad seguir matando a iraníes para preservar el poder deunlíder impopular,quepretendetraspasar el poder a su impopular hijo Mojtaba Jamenei?», se preguntó el experto Sadjapdour. La rebelión, a la que se han sumado popularesdeportistasoactricesquesedesprendieron del «hiyab», demuestra que la mayoría de iraníes están convencidos de que el régimen acabará sucumbiendo. La incógnita es cuándo ocurrirá, y cuál será el precio final a pagar. Los jóvenes iraníesmarchan contra el Estado policial de la República islámica

5 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 Las elecciones cambiaron el equilibrio de fuerzas en la Asamblea Nacional en la que el presidente francés pierde poder en favor de unos partidos radicales en alza Macron II resiste a los extremismos Un segundo mandato para Macron,unatransiciónenlaultraderechaylaconfirmacióndela casi irrelevancia para los partidos tradicionales. Así podríamosresumirentresbrochazosloquehasido un intenso año político 2022 en Francia. Doce meses en los que se han sucedido las elecciones presidenciales y legislativas que cambiaronenparteelmapapolíticofrancés: no en cuanto al poder enel Elíseopero sí en el equilibrio de fuerzas de la Asamblea Nacional. Los franceses dejaron un mensaje nítidotrassupasopor lasurnascuatroveces POR CARLOSHERRANZ AP Le Pen cedió la presidencia de RN a Jordan Bardella para profesionalizar el partido de cara a 2027 INTERNACIONAL - ANUARIO 2022 < ESPECIAL (dos elecciones adoble vuelta enmayoy junio) querían renovar a Macron en la presidencia, pero despojándolo de su corona de poder absoluto. Yesohicieron. Las legislativas no otorgaron el tradicional rodillo legislativo al presidente que se ha visto forzado desdeentoncesatenerquellegaraacuerdos parlamentarios a derecha e izquierda para pasar leyes o a utilizar en algunos casos el arma del decreto lo cual ya le ha costado alguna moción de censura al gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne. Así los franceses están descubriendo la actividad parlamentaria,algotancomúnencualquier democracia occidental pero que en el caso delaVRepúblicaveníaperdiendointeréspor lasmayorías absolutas presidenciales. Francia arrancóel añocon lapresidencia rotatoriade laUniónEuropea que tuvoque readaptarsepor completoa la guerra. Putin y su invasión de Ucrania condicionaron los tiempos de la política internacional y también de la francesa. Ucrania formó parte de la campaña francesa, aunque más que de geopolítica, las preocupaciones apuntaran a las consecuencias del conflicto bélico como lasubidadeprecioso lacrisisenergética. La ultraderecha francesa tuvo el difícil equilibriodelidiarconsuhistorialconPutin mientrasMacronsedesentendiódelacampañaparaproyectarenelexteriorsuimagen dehombredeEstado.Lesalióbienlajugada pararenovarenel cargotrasunquinquenio gobernado a golpe de crisis: sanitaria, pandemia y guerra. La pimienta de las elecciones la puso el izquierdistaMélenchonque por unpuñado devotos casi robaaLePen la segundaplaza. Estos tres grandes personalismos de la política francesa (Macron, LePenyMélenchon) son las cabezasdeunaestructura tripolarde tresmovimientosyaconsolidadosenlaFrancia actual. En un congreso a principios de noviembre,MarineLePenpasóel testigode lapresidenciadelReagrupamientoNacional a Jordan Bardella, sumano derecha. Le Pen siguesiendolalíderindiscutible,perolaelección de un nuevo presidente responde a la voluntad de homologar al RN como un partidoal uso, unpasomás en laestrategiapara conquistar el poder. Los demás buscan su brújula. Lo hacen Los Republicanos, el gran partido de Chirac y de Sarkozy ahora hecho trizas que acaba de celebrar primarias hace unos días y ha escogido con su nuevo líder, EricCiotti,elcaminodederechizarseaúnmás yrompercordonessanitariosconlosultraLe PenoZemmour. Tambiénbuscansucamino los socialistas, cuya voz parece ahora menguadaen lagrancoaliciónde izquierdas con laque sepresentarona las legislativas y cuya adhesiónprovocóuncisma. La incógnita con la que se despide 2022 es cómo sobrevivirá el partido aMacron cuando este abandone la presidencia de la República en 2027, pues no puede volver a presentarse. En el último congreso en París, en septiembre, se sentaban en primerafila tres posibles sucesores: el ex primerministro Édouard Philippe, que ha fundado su propio partido; el ministro de Economía y Finanzas, Bruno LeMaire; y el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Los tres tienen en común que son perfiles autónomos yque se alinean con el centroderecha. ¿Será uno de ellos el relevo deMacron? ¿Tiene relevo Júpiter?

6 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > ANUARIO 2022- INTERNACIONAL Lula da Silva, presidente electo de Brasil, terminó esta frase en voz muy baja, emocionado y con lágrimas en los ojos. «Si cuando termine mi mandato todos los ciudadanos están tomandocafé, almorzando y cenando otra vez, habré cumplido la misión de mi vida», comentó el 10 de noviembre, pocos días después de ser elegido porterceravezdirigentedelpaísmásgrande deAméricaLatina. LavictoriadeLula frente al ultraderechista Jair Bolsonaro y el triunfo de Gustavo Petro en Colombia en junio, el primer mandatario de izquierdas de la nación cafetera, han reforzado el viraje hacia gobiernos progresistas enLatinoamérica. «Nunca esperé que el hambre volviera a este país», comentaba Lula ante los diputadosenBrasiliaenelCentroCulturaldelBanco de Brasil. Pese a que Brasil es uno de los granerosdelplanetayel27%desuProducto Interior Bruto (PIB) provienede la industria agroalimentaria,33millonesdepersonas se ven afectadas por el hambre,un16%delapoblación,undrástico incremento frente a los 19 millonesde2020,apuntalaRedBrasileña Pesquisa. «El compromiso más urgente es acabar con el hambre»,sentencióelexsindicalistametalúrgico tras ganar las elecciones con el margen más estrecho de la historia brasileña el 30 de octubre, en la segunda vuelta de las eleccionesmáspolarizadasyviolentasdesde el regreso de la democracia en 1985 tras ladictaduramilitar. La victoria de Lula, expresidente de Brasil (2003-2010), ha reforzado la tendencia de los electores hacia gobiernos de izquierdas en Latinoaméricaquehansupuestolostriunfos de Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras y Luis Arce en Bolivia. La situacióndeestosgobiernosdistade la que se acaba de vivir en Perú el 7 de diciembre, con la caída de Pedro Castillo tras su intento de golpe de Estadopara evitar sudestitución. Estospaísessehanunidoalosgobiernos progresistas deAlbertoFernándezenArgentinay AndrésManuelLópez Obrador en México. Los triunfos conservadores en Ecuador, Uruguay y Costa Rica representan las excepciones de la tendencia hacialaizquierdaenLatinoamérica.«Desde 2019, las eleccionesmuestran este giro progresista en la región. Brasil consolida este viraje añadiendo unpaís clave por su tamaño, la importanciadesueconomíaysupeso internacional», explica a LA RAZÓN André Kaysel, de laUniversidad Estatal de Campinas enel estadode SaoPaulo. «Esta nueva ola progresista es unamezcla denuevos, viejosynotannuevospersonajes. Lula es un veterano de la primera ola de la izquierda latinoamericana de principios del sigloXX. Boric es deunanueva generación y esunantiguolíderdelasgrandesmovilizaciones estudiantiles de 2011 en Chile», subraya Kaysel. Yañade: «Petroes unhíbrido, unpolíticodemásde60añosconmuchaexperienLula da Silva toma posesión como presidente de Brasil el 1 de enero de 2023 AP AFP cia». Losreferentesdelaizquierdayanoestán inspiradosenlasépicasrevolucionariasyantiimperialistasdeladictaduracomunistacubana, la sandinistadeDanielOrtegaenNicaragua o el régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Brasil, Chile y Colombia, Lula, Boric y Petro encabezan un nuevoprogresismoenel continente. Sus discursos se centran en plantear propuestas para ampliar derechos ymejorar la situación económica, sin confrontar tan abiertamente con las élites empresariales y en busca de alternativas ante la inflación. FrentealarecientecaídadeCastilloenPerú, la izquierda latinoamericana busca distanciarsedelahuelladeotrospaísesvecinoscon regímenes autoritarios. Soloel tiempomostrará si la tendencia prevalecerá durante los siguientes años, como ha ocurrido con gobiernos progresistas con más estabilidad, o si la suerte peruana dejará unamarca sobre el tablero geopolítico enel continente. Los triunfos en Colombia y Brasil refuerzan un viraje progresista que se distancia de Cuba y Venezuela América Latina gira a la izquierda POR JAVIERVILLAVERDE Gustavo Petro celebra su triunfo como el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia

7 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 INTERNACIONAL - ANUARIO 2022 < ESPECIAL Tras siete décadas de reinado Isabel II fallecía el 8 de septiembre a los 96 años en Escocia enmedio de una efímera sucesión en Downing Street El final de la última reina total E steaño2022pasaráalahistoria al marcar el fin de la era Isabelina. Tras siete décadas de reinado, IsabelIIfallecíaelpasado 8 de septiembre a sus 96 años, enel castillodeBalmoral (Escocia), el lugar donde siempre fuemás feliz.Nonaciópara ser reina. Pero cuando su tío, EduardoVIII, abdicó al enamorarse de la socialité divorciadaWallis Simpson, supadre, JorgeVI, se convirtió repentinamente en monarca. Y estabaclaroquesudestinonopodíaserotro porquepasaráa lahistoriacomounafigura clave, no solo para Reino Unido.'e «New YorkTimes»lallamólaúltimamonarcaglo- POR CELIAMAZA AP bal,conocidayrespetadaaambos ladosdel Atlántico. El funeral de Estado -el primero que celebraba el ReinoUnido tras lamuertedeWinstonChurchill en1965- fueundía históricoparaqueelpueblopudieradespedirsedeunamujerquedurantesetentaaños se convirtió en todo un símbolo de continuidad. Pero al mismo tiempo, tener alrededor de 500 mandatarios y Casas Reales de todo el mundo concentrados en la Abadía de Westminster supuso una oportunidadsin igual paraunanuevaGlobal Britain que busca posicionarse tras el Brexit. La muerte de la monarca coincide con uno de losmomentosmás convulsos. Carlos III, de 74 años, que jamás ha llegado a ser tan popular como su madre, accede al trono con una guerra en Ucrania, una economía debilitada por la crisis energética, unainflacióndisparadaquehallegadoalos índices más altos de los últimos 41 años, huelgas de varios sectores que han paralizadoelpaísenplenasNavidades,unórdago soberanista enEscocia y las consecuencias deunBrexitqueaúnseestánegociandocon Bruselas y que cada vez damás posibilidades a los norirlandeses para celebrar un referéndum de reunificación con la República de Irlanda. Y todo ello, con una inestabilidadpolíticaquereflejaclarossíntomas deagotamientodeunPartidoConservador tras doce años en el poder. En cuestión de dos meses, los británicos llegaron a tener hasta tres inquilinos distintos en Downing Street.Trasunaseriedeescándalos, laspropias filas forzaron la dimisión de Boris Johnson. Tomó el relevo Liz Truss. Isabel II falleció de hecho apenas dos días después de recibirla como nueva primera ministra. En apenas 72 horas, los británicos cambiaron de Gobierno y demonarca. Pero cuandollevabatansolo42díasenel cargo,Truss seveíaobligadaapresentarsurenunciatras la caída estrepitosa de la libra por su polémicoplanfiscal. El actual jefe del Ejecutivo es el moderado Rishi Sunak, que ha hecho historiaalconvertirseenelprimerinquilino del Número 10 de origen indio, el primero dereligiónhindú,elprimeroensermásrico que el propio monarca por una fortuna amasada en la City y sumatrimonio con la hija del considerado Bill Gates indio. Endefinitiva, laeconomíasedesmorona, la identidad nacional no sabe a qué espejo mirarsey la influencia internacionaldelque fuera gran imperio intenta buscar su nuevo sitio fuera de laUE y con la desconfianza de Estados Unidos, donde un Joe Biden que hacegaladesusraícesirlandesasyaadvierte que si Londres rompe el tratado de divorcio cerrado con Bruselas no habrá acuerdo comercial. La tormenta política coincide tambiéncon la tormenta institucional de lapropia Monarquía. Isabel II alcanzó en sus últimos años sus cuotasmás altas de popularidad.Pero,sinella, lasgrietasdelaFamilia Real son ahora imposibles de tapar. El príncipe Enrique y Meghan Markle decidieron desvincularse de Palacio para iniciar una nuevavidaenCalifornia. Perodesde susalidade «LaFirma»nohancesado los ataques contodo tipodeacusaciones, entreellas, las de racismo. Nohay paz enel horizonte. El funeral de Estado de Isabel II reunió a 500 líderes y casas reales

8 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN ESPECIAL > ANUARIO 2022- ESPAÑA El aterrizaje de Feijóo enMadrid ha devuelto la ilusión y la calma al PP. El problema sigue siendo que para gobernar necesitan el pacto conVox Un relevo para ser alternativa Parallegaraganarhayquecreer enlavictoria.Yestoes,posiblemente, lomás importante que ha recuperado el PP con el fin de la era de PabloCasado, certificado el pasadomes de febrero, y la apertura del tiempo de Alberto Núñez Feijóo como líder nacional. El PP sigue teniendo que combatir los mismos obstáculos en su carrera hacia La Moncloa, con Vox como el agentemás disruptivo en este objetivo al poder. Pero la diferenciacon laetapaanterior esqueahora el PP sí se cree que está en condiciones de ser alternativa. Feijóo ha calmado las aguas internas, y ha devuelto a los líderes territoriales su autonomía. Los cargos regionalesproclamancomoprincipalmérito del nuevo líder popular que ahora hay un equipo en Génova que cumple su palabra, del que se pueden fiar, un signo de dónde llegóaestarelproblemaenlaetapaanterior. El mando se ejerce en Madrid, pero que Madridno sea ya vista comouna amenaza, ni cómo una injerencia conspiratoria, ha permitidoqueel PPsecentreenconcluir la reorganización territorial para disputar las elecciones demayo. Ciudadanos (Cs) estabayaenprocesode desintegración cuando cayó Casado, pero laetapadeFeijóohaservidoparaconsolidar el desvanecimientode la formaciónnaranja. Aunque, realmente, lo más importante ha sido que por primera vez el PP, al llegar Feijóo,empezóacogervotosocialistadelas últimaseleccionesgenerales,mediomillón, según coincidieron algunas encuestas en cuantificar. Ahí es donde se juega el PP la batalla en este año electoral y donde se decidiráladiferenciaconVox,ysuautonomía, en el caso de que los dos partidos sumen más que la actual mayoría que sostiene a Pedro Sánchez. Feijóo es un líder forjado en el gobierno, noen laoposición. Tiene a su favor la experiencia como gestor y también la experienciaencómosedirigeunpartidodesdedenFeijóo llegó aMadrid con una bala en la recámara, si no gobierna, es posible que ordene la transición POR CARMENMORODO tro. Ha llegado aMadrid sin complejos con respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con una hoja de servicios detrás que le permite no entrar en disputas de celos o en pulsos de egos. Estopuedeparecer una cuestiónmenor, pero, enel fondo, fue loquese llevópor delante a Casado y lo que desestabilizó al PP en estos últimos años. Feijóo llega con una bala en la recámara. Si no consigue gobernar tras las próximas eleccionesgeneralesesmuyposiblequesea él quien decida gestionar una transición a un nuevo equipo, y es ahí cuando se abrirá labatalla entreMadrid, conAyuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, JuanManuelMoreno.Pero,hastaentonces, laalianza obligada con la presidentamadrileña se mantendrá. Génova le dejará autonomía paraqueconsolidelamayoríaabsoluta,que es una meta que, de ser alcanzada, suma más a Feijóo que lo que le pueda restar el fortalecimiento de su figura en las urnas. El principal reto de Feijóo no está en el liderazgodeAyuso,apesardelasdiferencias decriterioyhastadeintereses,sinoencómo gestionaruncontextopolíticoenelqueVox hace pinza con el PSOE para mantener lo más polarizado posible el debate. Cuando la política la marca la cuestión económica y el debate social, Vox se apaga hasta casi desaparecer. Cuando la discusión política vuelve a girar sobre Cataluña, el problema territorial o el choque ideológico, Vox se crece, en un proceso en el que se retroalimentan la izquierda y la formación que preside Santiago Abascal. Y ahí el PP tiene poco que ganar, pero no está en susmanos centrar el debate en las cuestiones que tienenmás que ver con las cosas del comer. Feijóo arranca el año electoral con unas encuestasque le siguensituandoencondiciones de gobernar, perohipotecadoaVox. Esahipotecaesmuydifícilquesedesvanezcadeaquíalasgenerales,pormuybienque levayaalPPenautonómicasymunicipales, ymal que levayaaVox. Y, además,Vox llega a esas próximas elecciones generales decidido a jugar sus «cartas» en una dirección opuesta a cómo lo hizo en los anteriores procesos electorales. Ahora, aunque solo sea por un escaño, exigirá entrar en los gobiernos, y estar, por supuesto, en La Moncloa. Génova está ahora centrada en preparar una campaña de las elecciones de mayo dirigidaalimitarelnúmerodegobiernosen los que tenga que contar con Vox. No cambiará su estrategia de obviar al partido de

9 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 ESPAÑA - ANUARIO 2022 < ESPECIAL Alberto Núñez Feijóo, tras ser elegido como presidente electo del PP con Mañueco, Bendodo, Moreno, Casado, Gamarra, Rajoy y Díaz Ayuso en el 20 Congreso Nacional Extraordinario celebrado en Sevilla el pasado mes de abril ALBERTO R. ROLDÁN Santiago Abascal para centrarse en su propio programa, y se enfrenta a un año en el que sus posibilidades también estarán determinadaspor laevoluciónde la situación económicayde lacrisisenergética internacional. La resilienciade laeconomíaesuna prueba para Sánchez y para la oposición porque el perfil de Feijóo se mueve mejor en el terreno de la alternativa de gestión económica que en el pulso ideológico que es el medio natural de Vox. Para arrancar el año Génova está estuponeen ingresos yenrespetoa suvidaprofesional y personal. En enero el PP también buscará dar un nuevo impulso a su alternativa económica en un entorno que puede no ser todo lo favorable que en un principio presumían. El Gobierno prepara toda una ofensiva para seguir regando con ayudas y fondos europeos el clima de opinión de la calle. Y aunque la política esté marcada por las sensaciones,yel liderazgodePedroSánchezhaya sufrido bastante en estos últimos años por sus rectificaciones,por lasalianzasypor las veces en que no ha cumplido sus compromisos, los decretos anticrisis y el resto de medidas de carácter social tienen siempre un importante efecto correctivo en la opinión pública. Al final, puede que estas elecciones se jueguenenunaecuaciónmuysimpleyque depende de si los votos que gane el PSOE enCataluña,porsupolíticaconel independentismo, compensan los que gana el PP fuera de Cataluña, justo por lomismo. diando la posibilidad de reforzar el equipo de Feijóo, dando más forma a esa idea del Gobierno en la sombra a la que aspiran todos los liderazgos de la oposición. Yque en realidad es muy difícil de ejecutar porque los focos, en la oposición, se centran siempre en el número uno y no sectorializan el protagonismo.Noes tanfácil ampliarequiposporque lapolíticapasaunmomentode déficit de credibilidad y los mejores profesionalesdel ámbitoprivadonoquierendar el paso adelante por la pérdida que les su-

10 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Pedro Sánchez lo tiene claro: «Cataluña va a ser un activo electoral para el PSOE» en las próximas elecciones. Desde queelpresidentedelGobierno asumióelpoderen2018ubicócomoprioritario en su hoja de ruta resolver el «problemón» catalán –como élmismo lohadefinido– que heredó del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La vocación se podría considerar altruista si entendemos que el beneficio que Moncloa ha procurado a ERC le está generando un importante coste político, pero la generosidaddelmovimientoquedalastrada por la dependencia parlamentaria de un gobierno en minoría. El peso específico de los republicanosen lamayoríade la investidura ha ido evolucionando a lo largo de la legislaturademanerainversamenteproporcionalaloscompromisosarrancadosalGobierno.Hastatalpuntoquesusvotos fueron intrascendentes para aprobar los últimos Presupuestos, mientras que, en paralelo, Sánchez perpetraba la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. La agenda catalana ha vuelto a primer plano. Unaagendaqueparecíaanestesiadadespués del gran gesto del Gobierno hace un año ymedio con los indultos. Sinembargo, enlosúltimosmesesdesdeMoncloaorientaronsudiscursoenreivindicarlainfluencia de Sánchez en la «pacificación» de Cataluña, cómo sugestiónha roto el bloque independentista y hamejorado la cohesión soEP El Gobierno colma las aspiraciones de ERC con la reforma de los delitos de sedición ymalversación La agenda catalana vuelve a primer plano POR AINHOAMARTÍNEZ Los líderes condenados del «procés» tras ser indultados por el Gobierno en 2021 cialyterritorial respectoa2017.Esto,apesar de queGobierno yGeneralitat se enfrentaron a uno de losmomentosmás críticos de surelaciónconel «casoPegasus».Unacontroversia por la intervención de las comunicacionesalpropioPereAragonès,cuando era vicepresidente de la Generalitat, que obligóaentregar enbandeja lacabezade la directora del CNI, Paz Esteban. El conflictose resolvióconvarias reuniones entre el ministro y la consellera de Presidencia,FélixBolañosyLauraVilagrà,cuya expresión corporal en cada una de las citas sucesivas ibaproyectando laevoluciónpositiva de los encuentros. La crisis se cerró con una reunión bilateral entre Sánchez y Aragonès enMoncloaen laquepactaron la próximareunión–seprodujodíasdespués– de la «mesa de diálogo». De ahí salió un primer acuerdo, que parecía algo etéreo: «superar lajudicialización»,uncompromisoquehatomadocuerpocuandoelGobiernohacolmado lasaspiracionesdeERCcon la derogación del delito de sedición –y su sustitución por el de «desórdenes públicos»– y la reforma del tipo de la malversación. La «mesa de diálogo» en la que el Ejecutivo aspiraba a alumbrar «soluciones imaginativas» para avanzar en el autogobierno catalán, convertida en una herramientadel desmontajea larespuestapenal del «procés». Más allá del fondo, la forma en la que se han promovido sendas reformas, exprimiendo al máximo el calendario –ni una semana de tramitación en el Congreso– y sin contar con los informes de los órganos consultivos –cuando se promueve a través una proposición de ley no son requeridos– contrasta con la trascendencia de unos cambios que afectan a la estructura democráticamisma. Ladigestióndeestasreformas,sobretodo en lo que respecta a la malversación está causandounaprofundabrechaenunPSOE quenocomprende la idoneidadpolíticade darestepasoenpuertasdeunaselecciones municipales y autonómicas, hipotecando unade lasbanderas tradicionalesdel partido: la lucha contra la corrupción. En paralelo con una pulsión casi insaciable, ERC publicitó su apuesta renovada por el referéndum de autodeterminación, un documento internodel partido, interesadamente filtrado coincidiendo con el pacto de la enmiendapara rebajar penas en lamalversación sin ánimo de lucro. Por calibrar está todavíaqué efecto tendrá en los futuros comicios la apuestade Sánchez por culminar suagendacatalana, queyasíquedaráapartada hasta 2024. En Moncloa consideran que se trata de una apuesta «arriesgada» peroqueconsigueenterrar laententeentre Junts y ERC para el futuro y fortalecer la alianza con los republicanos para un horizontea largoplazo: cultivar la relaciónpara apuntalar las próximas legislaturas en Cataluña y España. ESPECIAL > ANUARIO 2022- ESPAÑA

11 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 La ley ideada porMontero con el objetivo de proteger más a lasmujeres ha provocado el efecto contrario: una cascada de revisiones a la baja de condenas a violadores y pederastas El fracaso del «solo sí es sí» La ministra de Igualdad, Irene Montero,afirmóquenoseconocería ni «una sola reducción de penas» con su ley estrella, que todaslasadvertenciasformaban parte de la «propagandamachista». El año termina no solo con una, sino con más de 100 rebajas de condenas a violadores, abusadores sexuales opederastas y centenares más pendientes de revisión. Todas las expectativas del Gobierno tras la polémica desatada estaban puestas en la respuesta del Tribunal Supremo, pero entre noviembre y diciembre los jueces de la Sala de lo Penalhanavaladoyavarioscasosenlosque seaplicalaLeyorgánicadegarantíaintegral de la libertadsexual,másconocidacomo la leydel«solosíessí»,deformamásfavorable al reo. A última hora el Ejecutivo quiso introducir un «retoque técnico» en el Código Penal para recordar a los jueces el espíritu de lanorma.Untextoque, comoexplicóLA RAZÓN,nocambianadayel goteoderebajas de penas seguirá produciéndose a lo largo de 2023. Ante la enorme expectación de la ciudadanía, pero tambiénde los juecesquenecesitabansaber cómo ibaa interpretar la ley el órgano que les marca la jurisprudencia, el Alto Tribunal decidió adelantar el fallo del «casoArandina»afinalesdenoviembre.Las semanas anteriores habían sido terribles para el conjunto del Ejecutivo y, muy espePOR IRENE DORTA ALBERTO R. ROLDÁN Laministra de Igualdad, IreneMontero, en el Congreso cialmente, para Montero que vio cómo se materializaban los efectosmenos deseados de su ley. El «solo sí es sí» nació al calor de la lucha feminista y buscaba poner el consentimientodelamujerenelcentro.Laministra dePodemos quisoque toda la inercia generada tras la sentencia de la violación de La Manada cristalizara en un texto, pero al suprimirelconceptodeabusoyfusionarlotodo enagresiónsexualmuchos juristasadvirtieron: la ampliación del arco de penas provocará rebajas de condenas. La reforma del Código Penal siguió adelante, fue aprobada enConsejodeMinistrosypasóporlascámaras legislativas hasta llegar al BOE el pasado 7de septiembre. En solo tresmeses losméritos de la ley se han visto enturbiados por el efecto más inmediato.Mediocentenardecastigos revisados a labaja ymás deunadecena condenadospordelitos sexualespuestos en libertad. Segúnel recuentoqueha llevadoesteperiódicoel«solosíessí»restayacasicienañosde cárcel a hombres que abusaron de mujeres y niñas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a la calma paradejar trabajaralostribunalesyqueunificaran conceptos. Cuando el fiscal general delEstado,ÁlvaroGarcíaOrtiz,sepronunció hubo un respiro de alivio porque acogió el criteriodefendidoporIgualdad,esdecir,que si la pena impuesta forma parte de la nueva horquilla los fiscales debíanoponerse a la rebaja. Osea, que si el delito de agresión sexual antes teníaunmínimode seis años y ahorael suelo está en cuatro pero el techo en 15, aunque la pena inferior haya bajado, seis sigue estandodentrodel abanico, asíquesuapuestaeraquenoserevisaracomonormageneral. La Fiscalía emitió este decreto de obligado cumplimientoy a su técnica sehabíansumadootros tribunalescomoel deLaRiojaoel de Navarra. Duranteelmesdenoviembre,magistrados penalistasdelamayoríadeprovinciassehan ido reuniendo para decidir qué hacer y la mayoría concluyóquenoquedabaotraque aligerar loscastigos.Así lodiceelCódigoPenalensuartículo2.2querecogequesiempre se debe aplicar la leymás favorable al reo y, además,de formaretroactiva.Estáenlamédula del Derecho Penal y es un principio constitucional. Cualquier resquicio de duda se despejó con el pronunciamiento del Alto Tribunal. Lasentenciadelosexjugadoresdefútboldel Arandina deja negro sobre blanco que sus relaciones sexuales con una menor de 16 añosenunpisodeBurgosdeberíanhaberse castigadocon10años,peroquesequedaen nueveporquelaleydel «solosíessí»eramás favorable. Por si quedara alguna duda dejaronapuntadoeneltextolaobligatoriedadde aplicar la norma beneficiosa al reo y que se debía iniciar «unprocesode revisión»de todas las sentencias. Una segunda sentencia marca todavía más la interpretación de la Sala de lo Penal que rebajó a la mitad (de nueveañosacuatroyseismeses)lacondena aunhombrequetocóelculoenunapistade hielo a varias niñas. LoscasosquetodavíapuedenllegaralAlto Tribunal se cuentan por decenas y fuentes delórganoadviertenqueiránunoauno,pero explican también que no cabe duda de que las rebajas seguirán. La solución, según apuntan, solopasapor volver a subir las penas, pero lo hecho hecho está y no podrá haber modificaciones sobre todos aquellos que ya sehanbeneficiado. La ley ha provocado más de 100 revisiones a la baja ymás de una decena de excarcelaciones La Sala de lo Penal adelantó el fallo del «casoArandina» ante la expectación del resto de jueces ESPAÑA - ANUARIO 2022 < ESPECIAL

12 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN El acuerdo conMarruecos supuso abandonar los 40 años de neutralidad respecto al Sáhara y la enemistad con Argelia El giro que rompió el equilibrio con el Magreb EespañayMarruecosinauguraron este año una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas. Del nada al todo en cuestión de semanas. Las relaciones conel reino alauita se encontraban totalmente rotas a raíz de la acogida del líder del Frente Polisario,BrahimGhali,enunhospitaldeLogroñoenabril de2021y casi unañodespuésde enemistad y tensión entre ambos países, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, movióficha.ElacercamientoaRabattuvoun precio:reconocerlapropuestadeautonomía marroquí respectoal SáharaOccidental.Españaaceptóyladescribiócomolabase«más seria,realistaycreíble».Deestemodo,abandonó su histórica neutralidad a cambio de reactivar la relación conMohamed VI, fundamental para asuntos como el control migratorio. Sin embargo, la decisión enfadó al que entonces era otro de los principales sociosenelMagrebdeEspaña,Argelia, queen aquel momento llamó a consultas a su embajador. Laescenificacióndelgirode180gradosse materializó a través de unamisiva que Sánchez –demanera opaca y sin consulta en el Parlamento– envió al rey marroquí Mohamed VI en la que destacó que se abría «una etapasinprecedentesenlasrelacionesentre losdospaíses». MesesdespuésSánchezviajó aMarrakech para fotografiarse con el rey alauitaypactarunahojaderuta, que incluía 16puntos con losquesesellabaoficialmenteelfinalacrisisdiplomáticaabierta354días POR SUSANACAMPO EFE antes.Controlmigratorio,normalizaciónde la circulación de personas y mercancías, reactivacióndel grupode trabajosobredelimitación de espacios marítimos, actualizacióndel Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991 o la celebración de una reunión de Alto Nivel –que a día de hoytodavíanosehacelebrado–fueronalgunosdelospuntosqueseacordaron.Rabatse apuntóungran tanto conel abandonode la neutralidad de España respecto al Sáhara Occidental mientras que Moncloa, a día de hoy, nopuede afirmar lomismo. Trascasinuevemesesderelación,España tieneunnuevoenemigo, sehavistoenvueltaenunafuertepolémicapor lasmuertesen Melilla en el mes de junio y es Rabat quien parece llevar la batuta en los acuerdos políticos. La enemistad con Argelia no ha podido llegar en peor momento. Históricamente Argelhasidounodelosprincipalessuministradores de gas a España desde 2014 y aunquehareducidosudependencia,atravésdel gasoductoMedgazllegaalrededordel20por ciento del gas que consume nuestro país. Aunquesiguesuministrándolo, lo haceaun mayorcoste.Laaristaenergéticaessolounas delasmúltiplesquecomponelarelacióncon este paísmagrebí. En los últimosmeses, Argel ha roto el Tratado de amistad y buena vecindady, además, el comerciobilateral se ha hundido en un momento de ebullición económica en el país. Además, este verano, seprodujounrepuntedelainmigraciónirregular a travésde la rutaargelina, quedebido a la ruptura del tratado de amistad antes mencionado supuso la interrupción de la repatriación de sus nacionales en situación irregular.Elcambiodeposicióndelgobierno deEspañatambiénimplicótomarpartidoen la rivalidad tradicional entre Marruecos y Argelia por la hegemonía del Magreb, una regiónen laque sedisputanser el actor predominante en la región. AunquedesdeMoncloapresumendeque lahojaderutaseestácumpliendo,larealidad es que los asuntosmás delicados siguen sin abordarseypareceque la iniciativa siempre la lleva Rabat. La Reunión de Alto Nivel (RAN),que llevasieteañossincelebrarse, se llevará a cabo en enero o febrero, siempre y cuando no vuelva a retrasarse como hasta ahora a petición de Marruecos. En ella, se abordarán, entre otros asuntos, la colaboración enmateriamigratoria así como la delimitacióndeespaciosmarítimos yel trazado de lamedianamarítimaentre lascostasmarroquíesylascanarias.Esteúltimoasuntono es baladí ya que implica directamente a la soberanía española y porque poco después deacordarlanuevahojaderuta Rabatanunció nuevas prospecciones frente a las Islas Canarias.Tampoco,adíadehoy,estánabiertas las aduanas comerciales terrestres en Ceuta y Melilla, cuya apertura supondría el reconocimientode factode la soberanía española por parte de Marruecos. Con más sombras que luces, el acuerdo ha estado acompañadoporunafaltadetransparencia, que obligó a Sánchez a comparecer en el Congresoparanoaclarar losmotivosdeeste virajeunilateral en lapolítica. La colaboración en materiamigratoria gracias al acuerdo conRabat se ha visto empañada por la tragedia en la valla deMelilla del pasadomes de junio cuando al menos 23 inmigrantes– según las cifras deMarruecos– murieron demanera trágica al tratar de saltar la valla. Un reportaje de la BBCdenunció que los agentesmarroquíes respondieron demanera desproporcionada y traspasaron la frontera para repeler la avalanchamigratoria. La gestión volvió a poner de nuevo contra las cuerdas al ministro del Interior, FernandoGrandeMarlaska que insiste en que no hubo ningúnmuerto en suelo español ydefiende la actuación proporcionada de laGuardia Civil. El parlamento europeo le ha reclamado explicaciones. La gestión de la tragedia deMelilla ESPECIAL > ANUARIO 2022- ESPAÑA Unmomento del salto a la valla deMelilla el pasado 24 de junio

13 LA RAZÓN • Viernes. 23 de diciembre de 2022 Durante tres días, del 28 al 30 de junio,Madridseparócompletamenteyseconvirtióenunaciudadblindadaenlaque lasautoridades incluso pidieron a los ciudadanosqueteletrabajaran.Duranteesas 72horas,losojosdetodoelmundoestuvieron puestos en los pabellones 12 y 14 de Ifema, donde laOTANcelebróunade sus cumbres DAVID JAR Foto de familia de los líderes de los países aliados y sus acompañantes en el Museo del Prado deMadrid más importantes de los últimos años. «Histórica» y «crucial» fueron los adjetivos más usadosparadefinirdichocónclave. Yesque nofueunaCumbremás,puesennuestropaís laAlianzaAtlánticamarcósurumboparalos próximosdiezañosyaprobóunnuevoConceptoEstratégicoquellevacomoapellido«de Madrid». Y todo, en medio de la guerra en Ucrania. Así que España, básicamente, se la jugaba como anfitrión de los más de 40 jefes de Estado y de Gobierno que llegaron acompañados de susministros de Exteriores y Defensa. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el de Francia, Emmanuel Macron; el de Canadá, Justin Trudeau, yel yaexdeReinoUnido, Boris Johnson, además del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Pero también ante la Prensa mundial: 2.000 periodistas acreditados para cubrir las maratonianas jornadas en las que los aliados definieron los riesgosemergentesa losqueseenfrenta el mundo y definieron a Rusia como «la amenazamás significativa y directa para la seguridad, la paz y la estabilidad». En total, 5.000 personas se dieron cita en los 50.000 metros cuadrados habilitados en Ifema. Ynuestropaísselajugabanosoloporacoger la Cumbre, por imagen (donde cumplió con actos como la cena oficial en el Museo delPrado), sinoporquesucelebracióncoincidía con el 40º aniversario del ingreso de Españaen laOTAN.Así queeraelmomento dedemostraresecompromisoconlaseguridady ladefensa aliada enaras de ganarmás prestigio internacional. Sobre todo, porque elGobierno llegaba tambiénconpeticiones, como la de que los aliados miraran más al flanco Sur, donde además de las clásicas amenazas, Rusia también está ganando influencia.Porello,involucróatodoslosministerios, a los que incluso pidió que aportaran fondos. El 1 de julio, una vez concluida la Cumbre,elbalancenopudosermáspositivo para España, pues los aliados tuvieron en cuenta muchas de las reivindicaciones que el GobiernodePedroSánchezpuso sobre la mesaparaserplasmadasenelConceptoEstratégico.Principalmente,ladereconocerlas amenazasdelflancoSur.Perotambiénincluyó las amenazas híbridas como la presión migratoria y el chantaje energético como arma de presiónpolítica que podría desembocar en la invocacióndel artículo5. Yparaconseguir esasmenciones, nuestro país tuvoque esforzarsedesdeprincipios de añoparaservistocomoesealiado«serio,responsableyfiable».Asíquedesdequearrancó la guerra en Ucrania, las Fuerzas Armadas españolas reforzaron las fuerzaspermanentes de disuasión en el flanco Este con más mediosypersonal.EsteañoelEjércitodelAire ha llevado a cabo cinco despliegues en las policíasaéreasde laOTAN, enelBálticoyen el Mar Negro, aportando también un radar de largo alcance; la Armada ha participado, condiezbuques,enlasagrupacionesnavales Trasaños instaladosen lacolade losaliados, el MinisteriodeDefensaaprovechó laCumbrede laOTANyel compromisodealcanzar el 2% del PIBengastomilitar para prometer al restode losaliados que iniciaría lasendadel crecimiento. Yasí hasidoal menosdemomento, puesde caraa2023el Ejecutivoha presupuestado 12.825millones, un26%másque los fondoscon losquearrancó2022. La intencióndel Gobiernoes llegar aese2%en2029, cincoaños más tardedel compromiso inicial. YDefensa se comprometió a gastarmás España acogió la Cumbre de la Alianza en la que se aprobó el nuevo Concepto Estratégico en plena guerra La OTAN fijó su rumbo enMadrid POR FERNANDOCANCIO aliadas en el Mediterráneo, y el Ejército de Tierrahaaumentadolastropasenelbatallón lideradoporCanadáenLetoniayhadesplegadoartilleríaantiaéreayunabateríademisiles.Ademásdecomprometerseaaumentar elgastomilitarhastael2%delPIB.Dehecho, pocosdíasdespuésde laCumbreaprobóun crédito extraordinario para Defensa de 997 millones. ESPAÑA - ANUARIO 2022 < ESPECIAL

14 Viernes. 23 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN La cesta de la compra anual cuesta 830 euros más que en 2021 y la factura de la luz ha subido otros 347 euros Unade lasprincipales secuelas de la guerra de Putin, al margendeldestrozoparaUcrania y la propia Rusia, es que la economía global se enfrenta aunacontracciónsobre las expectativasde crecimiento previas, con un empobrecimiento generalizado y global como consecuencia de las tensiones energéticas. Y es que, lainvasióndinamitóelmercadodelgas y del petróleo, muy tensionado ya por la recuperacióntraslapandemiaylaspolíticas restrictivasdelcártelpetrolero,hastaalcanzar picos históricos enmarzo y abril. España, que depende al 78% de las importacionesdehidrocarburosprocedentes de fuerade laUEyconunaaltavinculación del gas en el mercado eléctrico (17% de la generación en 2021) ha sufrido el impacto de las turbulencias energéticas. Ni con la entradaenvigordelmecanismoibéricoque establece un tope al gas natural para generación eléctrica ha habido respiro para la factura de la luz. De hecho, su persistente alza, agravada por la crisis energética derivadade la invasiónrusadeUcrania,haprovocadoondas sísmicas quehan sacudidoa toda laeconomíaespañola, desde la industria hasta el transporte, peromuy especialmente en la cesta de la compra, contrayendo los bolsillos de todos los ciudadanos y cambiandohábitosdeconsumo.LasmedidasadicionalesdelGobiernohanmitigado el alza del recibo eléctrico en plena guerra del Ejecutivo a las grandes del sector energético(gasistas,petrolerasyeléctricas),alas que detraerá 2.000 millones con el nuevo impuesto sobre los supuestos «beneficios extraordinarios» obtenidos en 2022 y 2023. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprometió de nuevo su palabra asegurando que los españoles pagarían en 2021 una factura de la luz semeJESÚS G. FERIA El encarecimiento de la factura eléctrica ha dado paso a una inflación desbocada El recibo eléctricomás caro deja un invierno de pesadilla, con 750.000 hogares sin poder comprar alimentos básicos La guerra que saquea el bolsillo y apaga la luz POR H. MONTERO jante a la de 2018 y esta acabó siendo de 79 euros de media mensual (949 euros anuales)mientras que lade 2018 fuede 67 euros al mes (806 euros), según los cálculos de la OrganizacióndeConsumidores yUsuarios (OCU), en2022 los reciboshansuperadoel récord del año precedente. LamismaOCU calculaunafacturamediade108euroshastanoviembre, loque implicaríabordear un coste anual de 1.300 euros solo en el recibo de la luz, 347 eurosmás que en 2021. Está por ver si se mantiene en invierno y enel segundotrimestrede2023latreguade noviembreydiciembre,graciasalalevecaídade lospreciosdel gas, aúnmuypor encimade los 130 euros elmegavatiohora enel mercado holandés TTF y a la mayor aportación de la eólica, lo que ha facilitado un menor consumo de gas. Por suparte, elmercadodel gashavivido unéxododeclientesalatarifaregulada,que el Gobierno ha decidido subvencionar al prorrogardurantetodo2023laintervención del precio del gas, movilizando cerca de 3.000millones de euros para beneficiar a 4 de cada 10 hogares, incluidas las comunidades de vecinos con calderas comunitarias. Esta intervención del mercado con cargo a los presupuestos ha hecho que la tarifa del gas sea tres veces más cara en el mercado librequeenel regulado, según los cálculos de Facua. El Gobierno defiende que estas subvenciones –generalizadas sin importar en nivel de renta tanto en el capítulo energético como en el de las gasolinas (20 céntimos de descuento por litro repostado) han logrado atajar la derivada más peligrosa de esta espiral: su traslación a la cesta de la compra. Un indicador que perciben todos los ciudadanos y que desangra especialmente a las rentas más bajas, que quizá no dispongan de coche o lo dejen aparcado, pero no pueden dejar de comer. Es ciertoque, conestasmedidas y la tibia relajación energética, la inflación ha ido rebajandosualzadel topedel10,8%enjulio al 6,8% de noviembre, pero la subyacente, sinenergía, estáenel 6,3%, con750.000hogares sinpoder hacer frente a la compra de alimentosbásicos,quehansubidoentreun 50%y un 30%en un año, como el azúcar, el aceite, los huevos o la leche. Según laOCU, paraunhogarmedio,hacer lacompracuesta 830 eurosmás que hace un año. Una tormenta que está lejos de amainar en 2023. ESPECIAL > ANUARIO 2022- ECONOMÍA TASA ANUAL DEL IPC Fuente: INE 0,5 1,3 2,7 2,9 4,0 5,5 6,1 9,8 8,7 10,8 8,9 6,8 0,6 0,3 0,2 0,6 1,0 1,7 2,4 3,4 4,9 6,1 6,2 6,3 Ene 21 Mar May Jul Sep Nov Ene 22 Mar May Jul Sep Nov IPC general Datos en % Subyacente

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=