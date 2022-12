2022-12-21_Andalucia siglo XXI

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022 • AÑO XXIV • 8.743 Andalucía SigloXXI La región se convierte en polo de atracción de importantes empresas e instituciones nacionales e internacionales por su decidida apuesta por la transición verde, el emprendimiento y la innovación

2 Miércoles. 21 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Un remanso de paz en pleno corozón de Sevilla Uno de los mejores hoteles en el centro de Sevilla donde a lo largo de la historia los viajeros más distinguidos, los que quieren pasar desapercibidos, los grandes conocedores del secreto arte de vivir, se han estado alojando, relajando, reuniendo y celebrando durante más de un siglo. Alójese en plena quietud del casco antiguo de Sevilla y a pocos pasos de su animado ambiente español. Gravina, 51, 41001 Sevilla T 954 21 75 01 HOTELGRAVINA51.COM Otra manera de entender el lujo

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de diciembre de 2022 ANDALUCÍASIGLOXXI 3 ESPECIAL > SUMARIO SUMARIO Andalucía SigloXXI es un suplemento que analiza los principales retos a los que se enfrenta el mundo como la sostenibilidad, la innovación o los nuevosmodelos de economía desde diferentes perspectivas para ofrecer una visión global de la situación de la región ANDALUCÍASIGLOXXI SOBERANÍAENERGÉTICA ECONOMÍACIRCULAR INNOVACIÓNYDIGITALIZACIÓN ECOSISTEMA I+D+i ARQUITECTURASOSTENIBLE AGRICULTURADE EXCELENCIA INVERSIONES EXPORTACIONES PUERTOS TURISMOSOSTENIBLE EMPRESAS DEPORTES Delegado: José Lugo Fotografía: LA RAZÓN Redacción: Miguel González Quiles, Juan Diego Márquez, Pedro J. García, Fernando Martí, Elena Genillo y F. Cárceles Maquetación y diseño: Ana Velasco Publicidad: Domingo Martínez Coordinación y edición: Fran Cárceles 6 8 10 14 16 18 22 24 28 30 36 40 46 Tras lapesadillade lapandemiadel virusCovid19 llegó la tragediade laguerraenUcrania. Tan solo unos meses de crecimiento económico permitierondisfrutardeunosbreves rayosde luzque se colaban por el angosto y oscuro túnel de la recuperacióneconómica.Unfugazespaciodeoptimismo que las columnas de tanques enviadas desdeMoscú para acabar con el gobierno de Kiev desmontaba como un castillo de naipes a finales de febrero. Alza de precios en combustibles, energía elevaban la inflaciónpor encimadel 10%poniendomuycomplicada la ansiada recuperación. Un horizonte de cambio demodeloproductivoque los fondos enviadospor la Unión Europea facilitarían en un territorio marcado por carencias históricas que colocaron a Andalucía en los niveles más bajos de desarrollo entre las economías del continente. Sin embargo, pese a las dificultades, todas las imaginablesenel últimoquinquenio, los sectores productivos de la comunidad han sabido entender que es necesario apostar por una senda novedosa que amplíe las posibilidades –benditas sean– que tradicionalmente ofrecen el sector servicio y la agroindustria Estesuplemento,AndalucíaSigloXXI,noesmásque un balcón abierto a las nuevas posibilidades que esta regiónatesora,unescenariodondeencontrarlasclaves de cómo las nuevas tecnologías deben cambiar el panoramaproductivo andaluz en los próximos años entendiendo que la digitalización, el respeto al medio ambiente y la reducciónde residuosmodularán cualquier intentopor avanzar eneste sentido. Junto con la valentíade los inversores, laayudade las instituciones y el apoyo al talento, es necesariocrearunclima deconfianzapara que proyectos de granenvergadura se consoliden y transformen las décadas futurasde la industria, de la investigacióny el pensamiento en Andalucía. Que Sevilla se convierta en la sedede laAgenciaEspacial Españolademuestra la senda correcta a seguir por las universidades, las grandes grandes corporaciones y la voluntad política, quedebeabandonarlacrispaciónactualparaentender que sin cooperación entre las administraciones se complicaengranmanera sacar adelanteproyectosde gran envergadura, dinamizadores, planes que de una vez por todas permitan a los andaluces otear el futuro desde lamisma altura que las regiones europeas más avanzadas. Solo tienenque apostar ypor creer enesta tierra que aunque no es ajena a los avatares de los vaivenes de la situación internacional cuenta con el suficiente potencial para convertirse en una ejemplo de desarrollo. Pepe Lugo DELEGADO DE LA RAZÓN EN ANDALUCÍA Apostar por Andalucía «Es necesario crear un clima de confianza para que los proyectos de gran envergadura se consoliden»

Miércoles. 21 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 4 ANDALUCÍASIGLOXXI ESPECIAL > TRIBUNA Andalucíaquiere ser líder.Dehecho, loeshoyya enmuchos ámbitos y parámetros.Marca el ritmo y es referenciapara otras administraciones y territorios. Al igual que quiere serlo también en esa gran revolución tecnológica que está cambiando el planeta.Ygarantizoquenohablamosdeningunaquimera. Andalucíaha iniciadouncaminodecidido, exigente y apasionante, donde no hay vuelta atrás, hacia el mundo digital. Lapandemia,quetantosufrimientohatraído, sínos hahechopisar el acelerador enunprocesoquequizás hace unos años era impensable y que hoy es una realidadincuestionable: laapuestapor latransformación digital. Andalucía se está posicionando como región líder de Europa en el sector tecnológico, y al calor de esa iniciativa que hemos tomado, debemos caminar hacia unmodelode administraciónpública distinta a todo lo que hemos conocido hasta ahora, proactiva y basada endatos, en la IA, que se adelante a las necesidades de sus usuarios. ¿Recuerdan ese dicho que tanto ha perseguido a la administración en general, casi de forma despectiva, por su tantas veces falta de agilidad y eficiencia? Me refiero a ese «vuelva usted mañana». Un principio que en Andalucía queremos convertir en el «solo una vez». Que sea la administración la que se dirija a usted.Quenodebaveniracumplimentar papeleos prescindibles, y lo que es peor, muchas veces por segunda o tercera vez. Eso ya no cabe en la cabeza de nadie. Y ese gran paso conseguiremos darlo de lamanodel avance digital. Hablamos deun sector que lleva caminode erigirse entercermotor económicodeAndalucía.Noenvano, el objetivo está fijado: convertir a la comunidad enun auténtico ecosistema de innovación tecnológica. Ello conllevauncambiodementalidad,unnuevoparadigma en el que la tecnología facilite la vida a los andaluces, como antes apuntábamos. Para pilotar todo este proceso, el Gobierno andaluz creó en 2021 la Agencia Digital de Andalucía (ADA). Unnuevo espaciopara seguir trabajandopor unaAndalucíaquemiraal futuroyqueseencaminahaciauna digitalizacióndel cienpor cien. Yconunretoañadido, que nadie se quede atrás. El propósito de la ADA es claro: que la tecnología haga más fácil la vida de los ciudadanos, que mejore su bienestar y sea motor de crecimiento económico. Antonio Sanz CONSEJERO DE PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Andalucía, una digitalización imparable Para lograrlo, tenemos unahojade rutaque se estructura en cinco grandes ejes de actuación: sociedad digital, administracióndigital, ciberseguridade infraestructuras, digitalización de los servicios públicos sectoriales y economía digital. El PlanInicial deActuaciónde laADAabarcacuatro años(2021-24), yconél estamossentandolasbasesde unaAndalucíadigital quehaceuna fuerteapuestapor lainnovaciónyquecuentaconlatecnologíacomouna aliada al servicio de las personas. HaymuchosejemplosdeesaAndalucíamodernaque desde el Gobierno de Juanma Moreno concebimos: WIFI gratuito a lasmás de 10.500 sedes de la Junta, que supondrá contar con una de las mayores redes de conexión a Internet gratuita de toda Europa. Y hablamos de centros educativos y de salud incluidos. TenemosenmarchalaRedVuela.Unainiciativaque nos hará presente en cada municipio de nuestra comunidad, por muy pequeño o rural que sea. En cada uno de ellos queremos que haya una ‘mini Junta de Andalucía.’Además,estamoslicitando108nuevosPuntosVuelaGuadalinfoenlasochoprovinciasandaluzas con un presupuesto de 7.991.442 euros. Otros avances en este proceso de transformación digital son laEstrategiaAndaluza de InteligenciaArtificial, que se aprobará en el primer trimestre de 2023; la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, una iniciativa pionera en España que nos convierte en un referente a nivel europeo; o el Plan de Capacitación para la ciudadanía, que contará con una partida de 170 millones de euros. Tambiénhemospensadoen losmásmayoresconel plan ‘Mayores con WIFI’ para personas de más de 65 años.Hayque luchar contra labrechadigital. Yhemos aprobado la formulaciónde la Estrategia deAdministraciónDigital centrada en las personas. Estamos incentivando a autónomos y pymes para que digitalicen sus negocios y tenemos abierta dos líneas de ayudas para la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones enedificios deAndalucía. Recientemente hemos aprobado la inversión de 47 millones de euros para avanzar hacia ese nuevomodelo deadministracióndigitalmoderna, innovadoraycentrado en las personas. Endefinitiva, somoslageneracióndetodalahistoria que más tiempo ha dedicado y dedica a pensar en el futuro. Y para las que ya vienen pisando fuerte por detrás, nadaexistesi sequeda fueradel ámbitodigital. Si no lo tienen al alcane a golpe de ‘click’ con sus móviles o ‘apps.’ El futuro es ése. Subámonos a él. «La pandemia nos ha hecho pisar el acelerador en una realidad indiscutible: la transformación digital»

5 LA RAZÓN • Miércoles. 21 de diciembre de 2022

Miércoles. 21 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 6 ANDALUCÍASIGLOXXI ESPECIAL > FUTURO SOSTENIBLE Andalucíaquiereestar a lavanguardiadelasostenibilidad, la innovación y la digitalización en España y Europa. Por ello, llevaañosdesarrollandodiferentes proyectos y un plan económico que ha acaparado la atención internacional y que ha llevado a la región a convertirse en unimportantepolodeatraccióndeempresase inversiones. Sin importar losobstáculos que se han dado en tan solo las dos décadas con las que cuenta este siglo, Andalucíaes actualmente líder enámbitos como la innovación, la sostenibilidad, la cultura, la internacionalización, la educación, la agricultura, el turismo o el deporte. Este suplemento persigue mostrar los avancesmás recientesdelaregiónensectorescomo la innovacióny ladigitalización, las empresas, la economía y, especialmente, en la transición ecológica. El hilo conductor de esteespecial seráprincipalmente la transformación que está experimentadoAndalucía a través de sus empresas y la transiciónverde.Noobstante,también tendrán cabida temas tan diversos como las exportaciones, el turismo, eldeporte, laeconomía circular, elurbanismo, lamovilidad sostenible o los últimos avances que han desarrollado importantes puertos de la región. La comunidad es sede de importantes empresas nacionales einternacionalesyenlosúltimos años ha conseguido imponerse comoundestinomás que atractivoparael emprendimientoy la apuesta empresarial. La simplificación burocrática es esencial para la atracción de empresas y la creación de nuevos empleos, unadelasprincipalespreocupaciones del actual Gobierno. Enloqueserefiereatransición ecológica,Andalucíacuentacon un entorno único en Europa paraeldesarrollode lasenergías renovables gracias a su clima y ubicación geográfica. En los últimos años, el desarrollodeproyectos de sostenibilidad ambiental a partir del uso de las energías limpias se ha multiplicado.ElobjetivodeAndalucíaes alcanzar lasoberaníaenergética. Actualmente, el 54% de la energía que se produce en la región procede de una fuente renovable, pero el objetivo que se ha marcado el Gobierno autonómico es que ese porcentaje alcance el80%enesta legislatura.Asimismo,Andalucía ha decidido apostar por el hidrógeno verde. Cepsa invertirá 3.000 millones de euros para desarrollar enHuelva yCádiz el Andalucía alcanza la cifra récord de 35.857millones de euros en exportaciones entre enero y octubre La región acoge importantes empresas tecnológicas y es sede de la Agencia Espacial Española mayorproyectodeestetipoenEuropa.Respectoa laeconomíacircular, la regióntambién quiere acelerar «la revolución verde» ysituarsedel ladode laUniónEuropea.Por este motivo, Andalucía aguarda en 2023 la aprobación de la LECA, una norma pionera en España para impulsar el obligado cambiodemodeloproductivoquereduzca la explotación de los recursos finitos. Por otro lado, la región andaluza cuenta con una especialización en alta tecnología cada vez mayor gracias a la implantación deempresas tractorasenestecampocomo Google en Málaga; Indra en Granada, con uno de los mayores y más avanzados centros de desarrollo de inteligencia artificial deEuropa; oDeloitteenSevilla.Además, la capital hispalense ha sido elegida para albergar la sede de la Agencia Espacial Española por su importante papel a nivel nacionaleinternacionalenelsector aeronáutico y en la investigación. Asimismo, Andalucíaes laterceraregiónespañolacon mayor número de personas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo, alcanzando las 27.044. Esedato representa una cifra récord y así lo evidencian los últimos datos referidos a 2021, publicados por el INE. En ese ejercicio, este indicador ha aumentadoun4,38%respectoal año anterior, y acumula un crecimientodel10,61%desde 2019. Andalucía aporta así el 10,83% del volumen total de personal vinculadoa la investigación en España, solo por detrás deMadrid y Cataluña. En cuanto a la agricultura, la región es por su extensión, númerodehectáreasdedicadas al cultivo, exportaciones y diversidad, la comunidad autónoma más relevante en el ámbito nacional. El agro andaluz y su industria son el principal motor económico de la comunidad y suponen lacuartapartede lasexportaciones agroalimentarias a nivelnacional. Segúnel informe «El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2021» de Unicaja Banco, Andalucía es la primera comunidad autónoma española por valor generado y empleo en el sector agrario, aportando en torno al 30%delValorAñadidoBruto y un terciode la ocupación sectorial nacional. El sector representa además el 9% del empleo regional y convierte a la región en una de las principales exportadoras de productos agroalimentarios, concentrandoalrededordeunaquinta parte del valor de este tipo de exportaciones españolas y más de un tercio del De arriba a abajo: una imagen que representa el hidrógeno verde, el edificio que albergará la Agencia Espacial Española y un buque con contenedores para exportaciones POR FRANCÁRCELES

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de diciembre de 2022 ANDALUCÍASIGLOXXI 7 FUTURO SOSTENIBLE < ESPECIAL FOTOS: L.R. valor exportadopor la región. Lasexportaciones entre enero y octubre de 2022 han tenido un valor de 35.857 millones de euros, cifra nunca alcanzada desde que existenregistroshomologables (1995),que supone más de 1.300 millones de euros más que en todo 2021, año récord hasta la fecha, que cerró sus 12 meses con 34.552 millones en ventas al exterior. Andalucía SigloXXI es, endefinitiva, un espacioenelquecadaañolos lectorespueden analizar los últimos avances de la regiónenmateriadesostenibilidadyeconomía a través de diferentes reportajes que abarcan temas tan diversos como la transición ecológica, el urbanismo sostenible, la economía circular, el turismo, la comunicación, la empresa e incluso el deporte. Andalucía sigloXXI, a la cabeza La región andaluza se convierte en polo de atracción de empresas e instituciones nacionales e internacionales por su decidida apuesta por la transición verde, el emprendimiento y la innovación Andalucíaapuesta por la transición ecológicaypor un modelode economía respetuosoconel medioambiente, enconsonancia con lasdirectrices de laUE En el ámbito económico, según las previsiones elaboradas por Analistas Económicos de Andalucía, el PIB andaluz moderará en 2023 su crecimiento hasta un 1,6%. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) esmás optimista y avala y considera «factibles» las previsiones para 2023 presentadas por Andalucía, que prevén un crecimiento del PIB del 1,9%. Asimismo, según la Encuesta de Población Activa, la comunidad apunta a un crecimiento del empleo en términos de ocupados del 2,6%en 2022 y del 1,7%en 2023. No obstante, los cálculos de Analistas Económicos prevén un crecimiento del empleo del 1,3%el próximo año y los de la AIReF, del 0,9%. Andalucía está transformándose, en un contextomundial convulso, para consolidarse como una de las regionesmás competitivas de Europa. Su objetivo es seguir siendo una potencia en los sectores en los que siempre ha sido líder y atraer y contener el talento en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación y la alta tecnología. Andalucía, economía de futuro

Miércoles. 21 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 8 ANDALUCÍASIGLOXXI ESPECIAL > ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha permitido ver con claridadlavital importanciaque tieneparacualquierpaíselacceso a las fuentes de energía. La economía internacional seha visto sacudidapor unaguerraque tiene consecuencias endistintosplanos.Elprimero,yelmásgrave, es la devastación de vidas y de un país comoUcraniaqueresisteunido lasacometidas de Rusia; el segundo, la implicación directa en las economías de la eurozona, que sufren el chantaje energético de Putin, que ha reducido el suministro de gas y ha originado, juntoaotrosfactores,unaespiral alcista de precios. Todo ello ha ocasionado que se aceleren proyectos para la consolidación de energías alternativas. En esa carrera, Andalucía aspira a ocupar un puesto de privilegio. El objetivo de Andalucía es alcanzar la soberanía energética y convertirse en una comunidad líder enEuropa enenergías renovables. Adía de hoy, el 54%de la energía queseproduceenlaregiónprocededeuna fuenterenovableyelobjetivoquesehamarcado el Gobierno autonómico es que ese porcentajealcanceentornoal80porciento en esta legislatura. Los números, de momento, salen. Aunque el aporte renovable desde 2014 registra una evolucióndesigualysemantuvo constante hasta 2018, en 2019 se produjo un punto de inflexión. En ese año y en el siguiente, sehanpuestoenmarcha 2.000nuevosmegavatios, principalmente fotovoltaica (1.775MW) y eólica (147MW).Estosetradujo en un incremento de la generación eléctrica renovable, suponiendo el 51% de la producción eléctricatotalen2020.Esteporcentajesigue aumentandoylasprevisionesdelGobierno andaluzesquecontinúeelcicloporquehay en cartera 17.000 millones de euros en inversiones en renovables. Esta hoja de ruta está marcada en la Estrategia Energética Andaluza 2030, un acuerdoaprobadoenConsejodeGobierno el 7 de junio de 2022. Se trata de un documento en el que se definen los 6 objetivos principales de la transición energética y se recogenlas12líneasestratégicasqueseimpulsarán desde la Junta de Andalucía para conseguirlos. Entre ellas se incluye el aprovechamientodelasenergíasrenovablesyel desarrollo sostenible de las redes energéticas; larehabilitaciónenergéticadeedificios deempresasyhogaresysuentornourbano, prestandoespecialatenciónaloscolectivos más vulnerables; mejorar la sostenibilidad ycompetitividadde la industriaydel sector serviciosa travésde laeficienciaenergética yelusodeenergíarenovable;avanzarhacia La red de transporte de electricidad es clave para aprovechar el elevado potencial renovable andaluz La Estrategia Energética de Andalucía 2030marca los objetivos y líneas de actuación la movilidad cero emisiones, dinamizar la bioeconomíaylaeconomíacircularasociadaalsectorenergético;opotenciar lasoportunidades profesionales y empresariales que ofrece la transición energética. Todos estos ítems debencumplirse a travésdedistintosplanesenergéticosquepermitan avanzar en la transformación del sistema energético incrementando su eficienciaenlageneraciónyusode laenergía, así como con el crecimiento del aporte de las energías renovables en detrimento del uso de combustibles fósiles. La meta final, en consonancia con las directrices marcadas por laUniónEuropea, será alcanzar un nuevomodeloenergéticoneutroencarbonoen2050talycomoplanteaelPactoVerde Europeo. Actualmente, tal y como se detalla en la Estrategia Energética de Andalucía, la comunidadautónomacuentaconinfraestructuras eléctricas conectadas con el resto del territorio nacional e interconexiones con PortugalyMarruecos.Además,esunpunto deentradadelasinterconexionesdegascon Áfricaycuentaconuna reddegaseoductos yoleoductos. Igualmente,disponedeinfraestructuras de generación de energía eléctrica, refino de petróleo, plantas de regasificación y producción de biocarburantes y otros biocombustibles. Este conjuntode infraestructuras permite abastecer la demanda energética de la población andaluza, así como de los sectores productivos. Además, las infraestructuras energéticas eléctricas, en la situación actual de crecimiento elevadodelaelectricidad con energías renovables, posibilitan laevacuación de la energía generada. A todoellohayque sumar que enelmes denoviembre se inauguró por finelprimertramodeleje estratégico de infraestructura eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina. El segundo tramo llegará hasta su destino final en la subestacióndeLaRibina(enelmunicipiodeAntas, Almería), completándoseasíunainversión superior a los 162,6 millones de euros por parte de RedEléctrica que será fundamental para Andalucía Oriental. Hay que tener encuentaque esta zonadisponedeunelevado recurso (solar y eólico) de energías renovables,porloqueestasinfraestructuras permitiránunmayor aprovechamientodel mismo. La red de transporte de electricidad es clave para aprovechar el elevado potencial renovable andaluz, especialmente el solar quesedistribuyepor todoel territorioyque requierede laposibilidaddeaccesoa la red donde verter la electricidad producida. En eldocumentodelaEstrategiaEnergéticade Andalucíasedetallalapropuestaquedesde la Junta deAndalucía se ha realizado alMinisteriopara laTransiciónEcológicayReto DemográficoyRedEléctricaEspañola para Un reto posible: soberanía POR FERNANDOMARTÍ El objetivo es que, en un plazo de cuatro años, el 80 por ciento de la energía que se produzca en Andalucía provenga de fuentes renovables y la comunidad se convierta en «líder» en Europa

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de diciembre de 2022 ANDALUCÍASIGLOXXI 9 ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD < ESPECIAL FOTOS: EP un desarrollomás homogéneo de la red de transporte de electricidad de cara al horizonte de la nueva planificaciónde redpara 2021-2026,queequilibrelasoportunidades de desarrollo, especialmente en las zonas másdeficitariasdered.Estodaríaviabilidad a la construcción de infraestructuras que ofreciesen nuevas oportunidades no solo por laposibilidaddenuevas inversiones en instalaciones de generación eléctrica, sino también en el acceso a una capacidad que permita nueva actividad e incluso mejore la oferta de los servicios de losmunicipios. Enconcreto, lasinfraestructuraspropuestas sedesarrollaríanencincoáreas geográficas que representan el 36,8% de la superficie andaluza, comprendiendo 190 municipios (24,4%deAndalucía), entre los que se encuentran cuatro capitales de provincia (Córdoba, Jaén, Granada y Almería) y 26 municipios con población superior a 15.000 habitantes. Hidrógeno verde Sihayunaapuesta de la Unión Europea en la que Andalucía ha cobradoventajaes ladel hidrógeno como vector energético. El pasado 1 de diciembre, Cepsa presentó el «Valle andaluzdelhidrógeno verde», con una inversión de 3.000 mi l lones paradesarrollaren Andalucía el mayor proyecto de este tipo Europa. Así, a través de sus centros ubicados en Palos de la Frontera (Huelva) y en San Roque (Cádiz) la compañía tendrá una capacidad total de 2GW de electrólisis. Hay también otros proyectos emb l emá t i co s como el que Iberdrola impulsa en asociación con FertiberiaenHuelva, el Proyecto Puerta Europa. Y otros muchos en todas las provincias, localizados en Arcos de la Frontera, Linares, Córdoba, Almería, Niebla, Dos Hermanas, Los Barrios, Málaga, Alcalá de Guadaira o Alcalá la Real. La soberanía energética de Andalucía es un reto difícil y al que aún le quedamucho recorrido, pero no es una quimera. alcanzar la energética En la imagen principal, recoleccióndemiel en laplanta fotovoltaicade Iberdrolaen Andévalo. Abajo, presentacióndel proyectode hidrógenode Cepsay fuentesde energía renovables

Miércoles. 21 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 10 ANDALUCÍASIGLOXXI ESPECIAL > ECONOMÍA CIRCULAR El último Informe deMedioAmbiente, presentado recientementeporlaJuntadeAndalucía, detalla que los andaluces producenal añoalrededorde4.645 millones de tonaledas de residuos. Cada habitante de la comunidad genera al año 548,8 kilos de residuos anuales. La capacidad de tratamiento se concentra en un 70,6% en plantas de recuperación y compostaje, el 20,4%sonvertidos controlados y el9%, reciclaje.Losandaluces,segúnelEcobarómetro de Andalucía 2021, consideran el incremento en la generación de basuras como uno de los problemas ambientales más importantesdel planeta ymásdel 36% identifica la generaciónde basuras y los residuos sólidos urbanos como el principal problema ambiental que existe en susmunicipios de residencia. De hecho, las principalesprácticasquevoluntariamentelleva a cabo la población andaluza con criterios decuidadoambientalyclimáticoestánvinculadasal reciclaje, como lo indicael 76,5% de laspersonasentrevistadas.Aunasí,quedamucho por hacer por todos. «Si seguimos explotando los recursos como lo hacemos ahora, en 2050 necesitaremos los recursos de tres planetas Tierra. Los recursos finitos y los problemas climáticos requieren pasar de una sociedad de ‘tomar, fabricar yeliminar’ aunaeconomía neutra encarbono, ambientalmente sostenible, librede tóxicos y completamentecircular para 2050. La crisis actual evidenció las debilidades en los recursos y en las cadenas de valor, impactando en las pymes y la industria.Unaeconomíacircular reducirá las emisiones de CO2, al tiempo que estimularáelcrecimientoeconómicoycreará oportunidades de empleo». Esto es lo que dice la Unión Europea, que en línea con el objetivodeneutralidadclimáticapara2050 envirtuddel PactoVerde, planteapropuestas que incluyenel impulsoa los productos sostenibles, capacitar a los consumidores de cara a la transiciónecológica, la revisión de la normativa sobre productos de construcción y una estrategia sobre textiles sostenibles, así comomejorar el diseño de los envases con un etiquetado claro para fomentar lareutilizaciónyel reciclaje; latransición a plásticos de base biológica, biodegradables y compostables; eliminación de loscontaminantesdelacadenadereciclaje; prohibición de determinadas sustancias químicas; la extensiónde ladirectiva sobre diseñoecológicoalosproductosnorelacionados con la energía y crear pasaportes digitales de productos, con el objetivo de compartir toda la información relevante a lo largo del ciclo de vida del producto; iniciativasparalucharcontralaobsolescencia programada, mejorar la durabilidad y la capacidad de reparación de los productos ymejorarlaproteccióndelosconsumidores con el ‘derecho a reparar.’.. El caminoestá trazadoyAndalucíaquiere y debe ser pionera en esta materia. Acelerar la «revolución verde», como repite el GobiernoandaluzdeJuanmaMoreno, también supone luchar contra el denominado «lavado verde», como se llama a la práctica que realizan las empresas para hacer creer a los consumidores que una compañía es más sostenible de lo que realmente es. Losconsumidores tienenderechoaestar debidamente informados sobre el impacto medioambiental de los productos y servicios que compran. Tanto la circularidad como lasostenibilidaddebenincorporarse en todas las etapas de las cadenas de valor para lograr una economía completamente circular: desde el diseño hasta la producciónydeestahastaquellegaalconsumidor. El plan de acción de la CE establece siete áreas clave esenciales para lograr una economía circular: plásticos, textiles, residuos electrónicos, alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción. Y la ley andaluzaque al fin verá la luz el próximo año 2023, además de ser pionera en España, está adaptada a todos los requerimientosde laUniónEuropea. La LECA, a lo largo de sus 87 artículos, pretende crear un marco normativo adecuado para el desarrollo de la economía circular en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, estableciendo las bases fundamentales que aborden, demaneratransversal, latransiciónhaciaunnuevo sistema de protección ambiental, más eficienteenelusode los recursos, enel cual elvalordelosproductos, losmaterialesylos POR P. GARCÍA La ley del futuro: el residuo comonuevo principio Andalucía aguarda en 2023 la aprobación de la LECA, una norma pionera en España para impulsar el obligado cambio demodelo productivo que reduzca la explotación de los recursos finitos Todos debemos contribuir al cambio demodelo productivo apostando por el reciclaje recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en el que se reduzcaalmínimo lageneraciónde residuos.LafuturaOficinaAndaluzadeEconomía Circular será la unidad administrativa para el desarrollo de funciones de asesoramiento, dinamización, coordinacióny gestión de las acciones previstas en esta Ley, juntoaunaEstrategiaAndaluzaparalaEconomía Circular y de los instrumentos de planificación de ámbito local por una economía circular, obligatorios, al menos, en losaspectosrelativosalagestiónderesiduos municipales. La JuntadeAndalucíapretende incorporar a la contratación pública cláusulas medioambientales y circulares. Entre otras cuestiones, se promoverán la reducciónde

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de diciembre de 2022 ANDALUCÍASIGLOXXI 11 ECONOMÍA CIRCULAR < ESPECIAL Reto: involucrar a las empresas desde la complicidad y los beneficios de unas prácticas sostenibles Cada andaluz produce cerca de 550 kilos de residuos al año; la necesidad del cambio demodelo es indudable LA RAZÓN la producción de residuos alimenticios y la adquisición de productos frescos, de temporadao conunciclo cortodedistribución en los contratos referentes a servicios de hostelería,cateringyrestauración,asícomo en los contratos de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos y de salud, valorándose el establecimientodeconveniosconentidadessociales paraladonacióndeexcedentes;seincluirán enloscriteriosdeadjudicaciónoenlascondiciones de ejecución del contrato, la aplicación de medidas para la reducción del consumodeagua, larecuperacióndeaguas pluviales o la reutilización de agua regenerada; en los eventos promovidos por las Administraciones autonómica y local, se priorizaráenloscriteriosdeadjudicacióno en lascondicionesdeejecucióndel contrato, la utilización de agua procedente de las redes de abastecimiento, siempre que la naturaleza del mismo no precise el uso de aguas minerales, así como recipientes retornables o reutilizables, con el objetivo de reducir su huella ecológica y minimizar la generaciónderesiduos;enlosproyectosde construcciónyedificacióndepromociones denuevasviviendas,enaquellosedificiosde titularidad pública de nueva construcción, y en la contratación patrimonial de arrendamiento de sedes administrativas se fomentarán la eficiencia y el ahorro de agua de las instalaciones y servicios públicos, mediantemedidasdereduccióndelconsumo, la instalación de redes de gestión de pluviales y aguas grises para suusocircular enelmantenimientodezonasverdesy limpieza de las instalaciones; se fomentará la utilización de prendas textiles fabricadas con materiales reciclados o mediante procesos de fabricación sostenibles, el diseño a partir de productos procedentes de valorización de residuos, así como la recogida selectiva de los mismos al final de su vida útil mediante procesos de valorización, priorizando aquellos que apuestan por la ecoconfección y la integraciónde fibras recicladas en losmismos; en las obras públicas, se promoverá el empleo de árido reciclado o artificial, materias primas secundarias, uotros residuosdecaracterísticastécnicassimilares,comoresiduosinertes de la prospección, extracción de minas ycanteras y tratamientos físicos yquímicos de minerales, conforme a los requisitos de lanormativasectorial vigente; y, entreotras cosas, se promoverá el uso del compost o materialbioestabilizadoprocedentesdelas plantasdetratamientoderesiduosmunicipales y lodos tratados de plantas de depuracióndeaguasresidualesurbanas,parasu usocomofertilizanteenlaboresde jardineríaycomoelementoparalarestauraciónde suelos degradados. «La sostenibilidad es un camino que no tienemarcha atrás»,mantiene el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y EconomíaAzul,RamónFernández-Pacheco.El retoesasegurar lasnecesidadesdelpresente sincomprometer las de las generaciones futuras y, por supuesto, «sin renunciar a la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social». Las empresas deben participar activamente en la lucha contra el cambio climático adquiriendo compromisos de medición, reduccióny compensación. Para ello, el Gobierno andaluz también ha puesto a disposiciónde lasempresasel sello‘Carbono Zero,’ undistintivo paramostrar el compromiso con la sostenibilidad. «En ningún caso se trata de obligar ni de penar, sino de premiar»,afirmaFernández-Pacheco.Será un sello de prestigio que podrán utilizarlo comoimagendemarcacomprometidacon la sostenibilidad, todas aquellas empresas que logren neutralizar sus emisiones. La LECA lleva aparejada la constitución del Centro de Innovación Digital como un espacioenel que«interconectar instituciones públicas y empresas privadas para dar impulso, entre todos, a la investigación, la innovacióny lasprácticasrelacionadascon la economía circular». Las inversiones asociadas a la Economía Circular y a la gestiónde residuos enel Presupuesto de Andalucía 2023 alcanzan casi los 43 millones de euros para la mejora en la gestión a través de subvenciones a ayuntamientos para conseguir la implantación del contendor marrón, así como la construcción de nuevos puntos limpios y el sellados de vertederos. Desde2019, laJuntadeAndalucíahadestinado10,5millonesdeeurosa laconstrucciónde21puntos limpiosenlacomunidad, la mayoría ya terminados y en funcionamiento y otros que lo estarán a lo largo del próximo año.

Miércoles. 21 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 12 ANDALUCÍASIGLOXXI ESPECIAL > TRIBUNA SSonmuchos y diversos los retos a los que Andalucía se enfrenta en el siglo XXI. Y como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul me gustaría destacar el reto de hacer sostenible nuestra tierra. ¿Y qué es la sostenibilidad? Lasostenibilidadesuncaminourgenteysinmarcha atrás. Supone asegurar las necesidades del presente sincomprometer lasnecesidades de las generaciones futuras. Y, por supuesto, sin renunciar a la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. Lamentablemente, estamos inmersos en un proceso de cambio climático al que Andalucía, por si situación geográfica, es especialmente vulnerable. Estacircunstanciaobligaa los ciudadanos a replantear los hábitos de vida, urge a las empresas e invita a las instituciones a caminar hacia una economía que tenga en cuenta lo social y también lo ambiental. Y en ese camino, el Gobierno andaluz avanza con decisión, hechos e inversiones. Hemos venido para apretar el acelerador de la «Revolución Verde». Avanzamos en la dirección correcta cuando nuestras políticas se dirigen a un cambio profundo y radical (eso es lo que significa revolución) demodelo productivo, pero también de la forma que tenemos de relacionarnos con el entorno. Y lo vamos a cambiar por unmodelomás ecológico ysostenibleatravésdenuevasestrategiasdeeconomía circular o energías renovables, en la línea de lo que marca Europa. Andalucía ha emprendido el camino de la RevoluciónVerde y eneso, nadienos va aparar. Hemos venido a construir un presente sostenible porque, tengan por seguro que, el futuro será sostenible o no será. No podemos hablar de futuro sin sentar las bases de un presente cien por cien sostenible. Y esa labor es responsabilidad de todos porque el Gobierno andaluz necesita aliados. Ni las estrategiasmás sesudas servirán para nada si no vamos de lamano las administraciones, la sociedad y el sector empresarial. Desde el Gobierno andaluz estamos poniendo en marchaun importantepaquetedemedidasparaavanzarenel retodelasostenibilidaddentrodeestaRevoluciónVerde.Entreellas, laLeydeEconomíaCircular,que se tramita actualmente en el Parlamento andaluz, una normativa pionera en el conjunto de España, no hay Ramón Fernández-Pacheco CONSEJERO DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO ANDALUZ Un camino urgente y sin marcha atrás ninguna otra comunidad autónoma que tenga una ley tandesarrolladacomoestanuestra, queseasientasobre lamáximade que el usar y tirar ha llegado a sufin. Hemos trabajado también en una herramienta de cálculo de carbono, a disposición de los ayuntamientos; y un Sistema Andaluz de Compensación de Emisionesparaque lasempresaspuedanreducir, calcular y compensar. Hemos creado el sello «Carbono Zero», un prestigioso distintivo para las empresas y eventos que consigan neutralizar su huella de carbono. Y en esto, volvemos a ser vanguardia en sostenibilidad, no hayotracomunidadquetengaunselloqueaporteuna imagendemarcatanligadaalasostenibilidadquehaga a los consumidores decantarse por ella. Estamos desarrollandounmapaclimáticoandaluzparaquecualquierhabitantedecualquierpoblaciónandaluzapueda comprobar los efectos del cambio climático, no ya en el mundo, sino en su localidad concreta. Ypor supuesto, la estrategia de EconomíaAzul Sostenible, que viene a aprovechar el lugar geográfico estratégicoqueocupaAndalucía, comunidada laque bañan dos aguas: unmar, y un oceáno. Sabemos que no hay Revolución Verde sin Economía Azul. Este abanico de planteamientos se suma a la indudable apuesta por las energías renovables. Esta comunidad va a poner todo su empeño en ser la primera potencia tanto española como europea en energías renovables. Estamos perfectamenteposicionados para ello, con 300 días de sol al año, aerogeneradores y puertos para el hidrógeno verde. En los últimos cuatro años se ha incrementado la potenciarenovableinstaladaenAndalucíahastallegar al52%del totaldegeneracióneléctrica.Yel retoenesta legislaturaesalcanzarel75%. Paralograresteobjetivo, tenemos clara la receta: seguir apoyando y agilizando las inversiones energéticas, tanto públicas como privadas. Son casi 70 las iniciativas que la Unidad AceleradoradeProyectosestáimpulsandorelacionadascon las energías renovables que suman una inversión de más de 2.000 millones de euros y que supondrán la creación demás de 8.000 empleos. Empleo y sostenibilidad también pueden y deben ir de la mano. La sostenibilidad, la conservación del medio natural, la lucha contra el cambio climático y la mitigación de los efectos sobre el entorno es cosa de todos. DesdeelGobiernodeJuanmaMorenovamosaacelerar la Revolución Verde conmás proyectos, más actuaciones, más inversión, ymejor legislación. Vamos en el camino correcto. «Estamos poniendo todo nuestro empeño en ser la primera potencia española y europea en energías renovables»

13 LA RAZÓN • Miércoles. 21 de diciembre de 2022

Miércoles. 21 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN 14 ANDALUCÍASIGLOXXI ESPECIAL > INNOVACIÓN/DIGITALIZACIÓN Andalucíabuscacrecerdesdela industria,manteniendosupotencial agroalimentario y turístico. Se trata de un cambio de modelo sin renunciar a las potencialidades adquiridas en el último siglo. Yeneste aspecto la innovación resulta esencial de la mano del desarrollo y la investigación. La triada para el cambio de paradigma. La digitalización es el último elemento tractor para esta estrategia. Elecosistemainnovadorandaluzdispone deunsectortecnológicopotenteyconcapacidades, conunpujantetejidoempresarial y una producción científica universitaria de calidad. Suvolumendeempresas sehamás queduplicadoentre2010y2020.Deacuerdo con el «Análisis panorámico de la industria TIC andaluza 2020», la comunidad se sitúa enterceraposiciónpornúmerodeempresas –unas 3.300 compañías– y por creación de empleo –29.000 puestos de trabajo–, y en cuartolugarporcifradenegocios–3.265millones de euros–. Además, esta actividad se abre paso en el mercado internacional, con 1.200compañíasexportadorasdeproductos y servicios TIC. Andalucía destaca, entre otros aspectos, por su iniciativa emprendedora. La masa de emprendedores ronda el 6%de la población de entre 18 y 64 años. El puntodébildelaradiografíaesel tamaño: se trata de microempresas. Tomado como oportunidad, lasposibilidadesdesuperarse aumentan. El crecimientohasidoexponencial en este aspecto en el último cuatrienio, coincidiendoconel cambiodeGobiernoen la Junta. De no aparecer en los estudios de emprendimiento a posiciones de liderazgo enlosinformeseuropeos,conespecialénfasis en el eje Sevilla-Málaga, al que se puede sumar Granada. Con todo, las principales capitales andaluzas aúnaspirana acercarse aBarcelona,MadridoBilbao. En juniodel pasado año la Junta aprobó el Plan General de Emprendimiento de Andalucía, el primero de la comunidad en este sentido. Este instrumentodebe guiar a la comunidad hasta 2027 en las diferentes actuaciones públicas especialmente en el ámbito de la innovacióny las startups. Se tratade fomentar la cultura emprendedora, desde el autoempleohastalacreacióndeempresasde alto crecimiento y desde la fase inicial hasta suconsolidacióny la internacionalización. Casi5.000empresasandaluzasrealizaron algúntipode innovaciónenlos tresúltimos años. Esta cifra representa un alza de 2,6 puntosrespectoalperiodoanteriorequivalentey supera la subidade1,8puntos registrada demedia nacional. En la estrategia de innovación resulta esencial la simplificación de trámites, para lo que es una herramienta básica la digitalización. Eneste sentido, la Junta trabaja en unaEstrategiaAndaluzadeAdministración Digital, con la que se reducirán y simplificaránlostrámitesytodossepodránrealizar de forma telemática. Los grandes proyectos empresariales de altatecnologíadecapital internacionalhan intensificadosu llegadaaAndalucíaen los últimos años y Málaga, Granada y Sevilla hancaptadoesosdesembarcos,dibujando los vértices del triángulo de la innovación y la economía digital andaluza. Google, Vodafone,Dekra,Deloitte, Indra,Globant... A esa lista, que comienza a ser abultada, hayqueañadirademás iniciativas forjadas en lacomunidad, como Innova IRV,AILab o AIR-Andalusia que también aspiran a compartir protagonismo y a consolidar a lacomunidadcomoelpolotecnológicodel Sur de Europa. EnAndalucía, el crecimientoeconómico sebasaengranmedidaen laagroindustria, la minería, la aeronáutica, el turismo o los transportes y la logística, motores tradicionales de la economía que disfrutan demayor peso en la estructura productiva regional. En estas industrias tractoras, inmersas en la doble transición verde y digital apuntada por Europa, continúan floreciendo negocios sobresalientes. En la comunidad, el entramado innovador se sustenta sobre lareddeparquescientíficosy tecnológicos, POR M. G. Q./ C. L. Oportunidad de futuro: apuesta de presente Andalucía diversifica su economía de lamano de la innovación, conMálaga, Sevillay Granada como tractoras de la comunidad donde Administración, empresa y Universidadvande lamano. Esa redcuenta conel apoyodediezuniversidadespúblicas,cerca de26.000investigadoresymásde2.000gruposdeI+D.Muchosdeellosestándistribuidos en los 11 parques tecnológicos que alberga la comunidad, con más de 1.300 empresas instaladas, así como en sus 18 centros tecnológicos. En la carrerapor la innovaciónque la comunidad ha iniciado, Málaga, Granada y Sevilla son la avanzadilla en la atracciónde talentoy latransformacióndigital.Ylosson por la conjugación de una serie de factores ydecisionesqueahoracomienzanadarsus frutos: ladiversificacióngradualdesuseconomías locales; lapuestaenmarchadeuna estrategiaintegraldeespecializacióneneste campoconlaimplicacióndetodoslosagentes; o la configuración de un ecosistema innovador que sella interrelaciones entre empresas, Universidad, centros de investigación y Administración. Lastresplazas,condiferentesvelocidades detransformación,hanoptadoporsaltarse lasviejasrecetasdelcrecimientoyoptarpor fórmulas más novedosas relacionadas con la inteligencia artificial, el blockchain, la ciberseguridad, el Internet de lasCosas oel BigData. EnMálagael principal epicentrode la innovación lo constituye Málaga TechPark, pieza destacada de la red andaluza de parques científicos y tecnológicos que se ha consolidado como uno de los ecosistemas más importantes de España y como un atractivo escaparate para la captación de proyectos estratégicos. Esa capacidad para atraer nuevas propuestas empresariales se materializóen2021conmásde40solicitudes provenientesdeentidades locales,nacionalese internacionalesespecializadasensoluciones, productos y servicios tecnológicos. Multinacionales como TDK o Dekra contarán con presencia en el parque. También es sededelainiciativaconselloandaluzInnova IRV (InstitutoRicardoValle de Innovación), que cuenta con la implicación de la ConsejeríadeTransformaciónEconómica.Almar-

LA RAZÓN • Miércoles. 21 de diciembre de 2022 ANDALUCÍASIGLOXXI 15 INNOVACIÓN/DIGITALIZACIÓN < ESPECIAL Sobre estas líneas, los parques tecnológicos de Granada, Sevilla yMálaga, polos de atracción para la innovación en toda la comunidad andaluza gendel recintotecnológico, lapropiaciudad fueelegidaen2021comosedederelevantes proyectosinnovadores.Googlelaseleccionó para crear un centrode excelencia en ciberseguridad con alcance internacional y a ese anuncio le siguieron otros protagonizados Globant, Talent by Rebs, Redzinc, Talant o Hispasec. El casomás recienteha sido la inauguración del Centro Europeo de I+D de Vodafone enMálaga. EnGranada,eldinamismoempresarialen este campo también viene de la mano del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), un espacio docente, asistencial, investigador y empresarial especializado en ciencias de la vida. Es uno de los principales agentes del polobiotecnológicoandaluz, el terceroanivel nacional, y propicia la transferencia de conocimientoentre laesferade la investigación y de la empresa en este campo, conectándolas con los recursos y apoyos más estratégicos.EnsusenohanacidoAcexHealth, laaceleradoraapoyadaporTransformación Económica,elPTS, laUniversidaddeGranada(UGR)ylaCámaradeComercioqueofrece acompañamiento y mentorización a las mejores startups biotech. Desde esteparqueoperaráAI LabGranada, un proyecto liderado por la UGR y las multinacionales tecnológicas Google e Indra. La Junta ha tenido un papel muy activo ensu impulso, yaquefinanciarácon2,5millones de euros la adquisición del edificio BioRegión, que será la sede de la iniciativa. Esteesunejemplode lacolaboraciónpúblico-privada para aupar a Granada y a su recinto tecnológicoenexponentes de la innovaciónenelámbitodelainteligenciaartificial. Juntoaeseejetambiénconstituyeotrovector el InnovationHub(DIH), denominadoAIRAndalusia. Se tratadeunconsorcioandaluz para la innovacióneninteligenciaartificial y robótica aplicadas. Ya laUniversidaddeGranadadestacapor serunode losprincipalescentrosde investigacióneninformáticaeinteligenciaartificial enlaesferamundial.Dehecho,elrankingde Shanghai la sitúaentre las cienmejoresuniversidadesenlaespecialidaddeCienciasde laComputaciónysus investigadoreseneste campo son reconocidos en la lista «Highly CitedResearchers 2020 (HCR)». Por otro lado, en Sevilla, el PCT Cartuja también es el escaparate del desarrollo tecnológico y la innovación que emerge de su tejidoempresarial.Elparqueobtuvoen2020 unaratiodel3,34%deinversiónenI+D+Ipor actividadeconómica, una ciframuy por encima de la media de la UE (2,08%), España (1,47%) ydeAndalucía (0,93%). Además, en cuanto al uso de tecnologías disruptivas, el 33% de las entidades que integran el PCT Cartujahanreconocidohaberhechousode ellas. Destacan Big Data y Analytics (16%), CloudComputing (13%) e InteligenciaArtificial (12%). Juntoa laactividadempresarial, el recinto también alberga a 167 grupos de investigación en diferentes segmentos, de ellos 54 avanzanenel ámbitode la ingenieríayocho enelde las telecomunicacionese informática. De igual modo, desempeñan su labor variasiniciativasdeemprendimientodebase tecnológica, como es la Tecnoincubadora MarieCurie y El Cubo, la aceleradora pertenecientealprogramaAndalucíaOpenFuture, impulsado por Transformación Económica y Telefónica. Precisamente en esta esfera de la innovación, el parque y la UniversidaddeSevillacolaboranparafomentar la transferencia de tecnología y la creación de spin-off. Al margen del PCT Cartuja, la ciudad ha sidoelegidaporDeloitteparainstalarsuCentro de Desarrollo Tecnológico en Europa. Tambiénhanrecaladoenlacapitalhispalenselamultinacionalestadounidensededesarrollo de software Solera o Viewnext con la inauguraciónde su centrode innovación. Andalucía,concasi270.000emprendedores y una tasa de actividad de casi el 5%, se sitúaenel tercer puestoenel rankingnacional segúnel ‘InformeGEMAndalucía20202021.’ Además, la región es la sede de 2.794 startups, cifra que representa el 12,3% del territorio nacional en un ámbito en el que Madrid y Cataluña acogen el 50% del emprendimientode altopotencial. FOTOS: L.R. Hacia una industria sostenible y digitalizada Ana Jáuregui DECANA DE COGITISE La industria está cambiando. De hecho, ya ha cambiado. Porqueaunqueelobjetivodeunatotaldigitalizaciónyuna plenaconversiónverdequedeaún lejano, losprocesos ya sonotros. Nos encontramos en la senda hacia el cumplimiento de losObjetivos deDesarrolloSostenibles quemarca la agenda europea y esta reconfiguración del concepto de productividad estáafectandoa todos los sectoresdelmercadomundial. Los mejores números ya no son los más altos, sino los que puedan llegarmás lejos evitando almáximo el impactomedioambiental.Elrumboactualdelsectorindustrialapuntaaquelas empresasqueprosperaránserán las eficientes, resilientes y sostenibles, endefinitiva, las queponenenel centroa las personas como principal valor. La industria del futuro ha de crecer de la manode suentorno, suactividadeconómicadebe incidir positivamenteenvalorescomolaigualdady ladiversidad, ladescarbonizaciónoel finde lapobreza. Los avances de las nuevas tecnologías nos ofrecen una gran oportunidadparaponer la innovaciónal serviciodel desarrollo y lasostenibilidad.Enesteámbito, tienegranpresencialaprofesiónde la ingenieríatécnica industrial. Somos losgeneradoresy los aceleradores del cambio responsable. Innovamos, creamos yejecutamos,paraquelasformasdeadquirir,producir,suministraryconsumircambienenbeneficiodelacomunidadglobal.Y todosestos retosprecisandeungrannúmerode ingenieros.Un mayor númerodeprofesionales dando respuestas y soluciones aestemundocambiante y acelerado. Al desafíode la transición ecológica se une el de fomentar el interés de los jóvenes por las áreas STEM. En datos, para la próxima década, se necesitarán másde200.000ingenieroseingenieras.Lasempresasloreclaman yelmundolonecesita,porquehablamosdeunaprofesión,esencial para laevoluciónde lasociedad. La industriadel futurohade crecer de lamanode suentorno, su actividad económica debe incidir positivamente en valores como la igualdady ladiversidad, ladescarbonización o el fin de la pobreza. Estamos inmersosenunanuevarevoluciónindustrial, lamás extraordinariadecuantashemosconocido, laqueponealbienestar de la sociedad como prioridad y a la eficiencia energética como condición ineludible. Los ingenieros estamos en la vanguardiadeestemomentohistórico, formándonosparaliderarel cambio de rumbo que el planeta venía pidiendo desde hacía años.Elprogresoéticonosexigeyanosolounaformacióntécnica, sino también un enfoque humano que ya traemos de serie, dadoquesomosuncolectivoconvocacióndeservicio. Unode los principales retos a los quenos enfrentamos como profesiónesel deanteponernosa losposiblespeligrosquepuedaocasionar ladigitalizaciónydiseñarprocesosseguroseintuitivosparademocratizarelavance.Enpocosañospresenciaremos lacreacióndenuevosmercadosyproductosquehastahacepoco noshubieranparecidocienciaficción,comolaconduccióneléctrica autónoma o la nueva industria del ocio y la comunicación digital.Queestoshitos lleguenalmayornúmeroposibledepersonas,quesupuestaenmarchatengaelmínimoimpactomedioambiental yque su implantaciónsea segura, responsable y sosteniblesonalgunasdelasactualesprioridadesenlasagendasde los ingenieros.Unasagendasquellevandesdetiemposremotos marcandoel rumbode lacivilizaciónyque, deunos años aesta parte, sonmáscomprometidas,más inclusivas,mássostenibles y, por supuesto, digitales.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDE5OTQ=