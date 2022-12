2022-12-20_Premios medicos del año

2 Martes. 20 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN años en mencionado campo. Comocuartopremiadosehaquerido destacar la trayectoria, experiencia y excelencia del Dr. Juan Christian Ribas, ganador del Premio Médico del Año en Neurocirugía. Tras este, se entregó el Premio MédicodelAñoenPrótesisdeRodilla, que fue para el Dr. Ángel Villamor, quien es considerado una eminencia de la traumatología modernagraciasatodossuséxitos en cuanto a cirugía de hombro, rodilla,caderaytobillo,ademásde serdelosprimerosenutilizarplasma y células madre en sus tratamientos. Sisehabladediseño,nosvienen términosmuy distintos al quepo- «Estos premios son un orgullo, ya que reconocemos una profesión vertebral de cualquier sociedad» «La COVID-19 puso de manifiesto la importancia de todo el sistema sanitario», dijo Marhuenda POR ARTUROMTZ. CARRASCOSO El director de LA RAZÓN, FranciscoMarhuenda, durante su intervención La siguiente galardonada es licenciadaporlaUniversidadComplutense de Madrid en Endocrinología y experta en nutrición deportiva. La Dra. María Luisa de Mingo es considerada una eminenciayactualmenteejercecomo jefa del servicio endicha especialidad del Hospital de La Luz en Madrid, lo que le sirvió para ser galardonada conel PremioMédico del Año en Endocrinología y Nutrición. Denuevouncirujanodedicado a la columna vertebral recibió un premio durante la gala. Esta vez, fue el Premio Médico del Año en CirugíadeColumna, entregadoal Dr. Eduardo Hevia, gracias a una dilatadaexperienciademásde40 discurso lo importante que es la medicinaparalasociedad.«Como director de LA RAZÓN, es un honor enorme celebrar estos premios.Conellos reconocemosuna profesión vertebral de cualquier sociedad. La historia está ligada a la evolución de la medicina. Esta hahechoqueunapersonadeuna determinada edad antes fuera consideradaanciana, hoyyano lo sea, graciasa todos losavances ya la medicina preventiva», reconoció. Además,eldirectorpusodemanifiesto la importancia de todo el sistema sanitario español, puesto al límite durante la pandemia de la COVID-19 «que aún hoy estamos pasando». También quiso reconocer la labor de LA RAZÓN como medio difusor de noticias relacionadas con el mundo sanitario gracias al suplemento «A Tu Salud»dirigidoporSergioAlonso, «el suplemento más laureado de todo nuestro país con 49 premios a la espera de la entrega del 50. Paranosotrossuponeunorgullo», destacó.Paraterminar,Marhuendaquisoagradecer«ennombrede toda LA RAZÓN la labor de todos losmédicos presentes y los de España en su conjunto por la labor que realizan». Tras estas palabras, María Zabay invitó al director del periódico y a Andrés Navarro al escenarioparaprocedera la entrega de los premios y comenzar así con la parte central de la gala. El primer premiado fue el Dr. FernandoÁlvarez-Sala, traumatólogo con amplia experiencia en cirugía de la columna, el cual es considerado uno de los mejores ensuespecialidadanivel internacional, un título por el cual ha recibido el Premio Médico del año en Patología Vertebral. LARAZÓN celebró en el HotelWestin Palace deMadrid la entrega de los IV Premios Médicos del Año en reconocimiento al trabajo de unos profesionales «imprescindibles» El emblemático Hotel WestinPalacedeMadrid fue el escenario elegido por LA RAZÓN paracelebrar la gala de entrega de los IV Premios MédicosdelAño. Enlaglamurosa sala«CírculoPalace»,unelencode los mejores médicos de nuestro país en distintas especialidades comoendocrinología,psiquiatría, neurocirugía, traumatología deportiva, entreotros; ysus familias, se reunían en la lluviosa y fría tardemadrileña del 12 de diciembre paradisfrutardeunaveladaúnica en un emplazamiento único. La ceremonia fuedirigidapor lapresentadoraMaríaZabay, y presididaporAndrésNavarroyFrancisco Marhuenda, consejero delegado ydirectordeLARAZÓN, respectivamente. Antes de comenzar con la gala, la maestra de ceremonias dedicó unaspalabras a lospremiados, en las que destacó a la medicina «como una ciencia y profesión fundamental para el ser humano desde sus orígenes». Además, resaltó algunas de las virtudes que tiene una profesión tan necesaria como la medicina. Estas son: el esfuerzo, laentregapor lasaludde los pacientes y la vocación,ycómolospremiados reunidosenelHotel Westin Palace las aunaban. «Los premiados hoy por LA RAZÓN son unbuenejemplodeesas virtudes, y lo hacen en representación de una profesión ante la que no queda otra que rendirse», terminó. Tras las palabras de Zabay, esta invitó a Francisco Marhuenda al escenarioparaquediesecomienzo al acto propio de entrega de premios. Al igual que su predecesora, el directordel periódicoquisoponerdemanifiestodurantesu La medicina, la «columna vertebral» de toda una sociedad ESPECIAL > PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022

3 LA RAZÓN • Martes. 20 de diciembre de 2022 más comunes entre la población es la pérdida del cabello. Este genera inseguridad entre las personas que lopadecen, yaque lamayoría no pueden dejar de pensar constantemente en cómo se ven y, sobre todo, como los ven. Por ello, elDr. JoséManuelGómezVillarpeleadíaadíacontraesteproblema con un tratamiento personalizado, lo que le permitió alzarse con el PremioMédico del Año enCirugía Capilar. Yel últimopremiode lagalaestuvo dirigido a la psiquiatría, esa ciencia que la pandemia ha desvelado en gran medida. Ahora la población está empezando a ver que los problemas mentales no deben ser un tema tabú, sino algo Ree», así es como le gustan que le llamen, fue premiado como Médico del Año en Lipo HD con Vaser-Renuvion. Finde lagala La traumatología deportiva también tuvo cabida en la gala gracias al Dr. Javier Villasante, quien fue reconocido comoMédicodel Año endichaespecialidadcomoexpertoenartroplastiasdecadera,rodilla yhombro;asícomoenlacirugíade caderaodecolumnavertebral,entre otras. El de Médico del Año en RinoplastiafueparaelDr.BlasGarcía, especialista en cirugía oral y maxilofacial, y en cirugía plástica facial ymedicina estética. Uno de los problemas estéticos dría ser odontología. El siguiente galardón fueelPremioMédicodel Año en Estética Dental y Diseño de Sonrisas, que recibió la Dra. EstherdeBustamanteporsusmás de 20 años de experiencia en este campo, en los que se ha dedicado en cuerpo y alma a diseñar sonrisas perfectas para sus pacientes. El Dr. Rafael Vega Cid recibió el PremioMédicodelAñoenCirugía Ortopédicaporsutrayectoriadesde el año 1996 como jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica San Jorge Las Palmas. El siguientegalardónfueparael Dr. Erny Reeberg, un arubeño de nacimiento que vino a España a continuarconsusueño,elcualera esculpircuerposperfectos.El «Dr. Un elenco de los mejoresmédicos en su especialidad protagonizó la cuarta edición de los premios Especialistas de larga trayectoria se dieron cita con la siguiente generación en la gala y posterior cena a lo que hay que enfrentarse. Por su pasión y dedicación a una parceladelamedicinatandifícil,pero a lapar tannecesaria, elDr.Carlos SánchezrecibióelPremioMédico del Año en Psiquiatría. Tras este último galardonado, María Zabay dio por concluido el acto de entrega de premios y se despidió de todos los presentes. Tras ello, invitó a los premiados a subir al escenario para hacerse una foto de familia junto a FranciscoMarhuenda y Andrés Navarro, paraasí poder empezar con la cenadegalaofrecidaporelWestin Hotel Palace y LARAZÓNa todos los premiados y sus acompañantes y disfrutar así de una velada única. FOTOS: JESÚS G. FERIA/GONZALO PÉREZ Foto de familia de los premiados, Andrés Navarro, FranciscoMarhuenda yMaría Zabay PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL

8 Martes. 20 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Nomuchos profesionales de la Medicina llegan a convertirse en verdaderas eminencias en su especialidad, sobre todosihablamosdecirugíavertebral,unamodalidad que entraña una dificultad añadida por su fragilidad y dificultad, no solo a la hora de ponerse manos a la obra en quirófano, sino también en el momento de emitir un diagnóstico certero en cada caso, particularmenteoriginal ygenuinoencada paciente, cuandohablamos de la columna y sus derivaciones. EldoctorFernandoÁlvarez-Sala Walther sabe bien de qué hablamos, pues lleva desde 1990 dedicándose en cuerpo y alma a la cirugía de la columna. Desde entonces, afirma el doctor, «se ha producidounaenormeevolución eneldiagnóstico ytratamientode lasenfermedadesydeformidades de la columna vertebral». Desde sus inicios profesionales enelHospitaldelAire,primeroen eldepartamentodePatologíaVertebral, y depués en el Hospital de la Defensa (hoy conocido como Gómez Ulla), el doctor ÁlvarezSalahatrabajadosindescansopor una mejora en la calidad de vida de los pacientescondolencias de columna, hasta dirigir, desde el año 2008, la Unidad de Patología Vertebral en el Hospital Ruber Internacional. Patologías y tratamientos El doctor Álvarez-Sala es experto en el diagnóstico y tratamiento de deformidades ydolencias como la escoliosis, la cifosis, espolndilolistesis y todo tipo de patologías vertebrales, ya sean congénitas o adquiridasconelpasodelosaños.La especialidad en dolencias vertebrales le ha llevado a tratar con porcentaje de éxito abrumador otros campos como, por ejemplo, el tratamiento de la patología degenerativa, las hernias discales, la estenosisdecanal, etc. Ademásde estas lesiones, su especialidad abarca otras ramas, como lapatología tumoral vertebral, los tumores vertebrales primarios o la metástasis. Toda la actividad del doctor Álvarez-Sala está encaminada al tratamiento y la recuperación del pacienteconcirugíamínimamente invasiva, por loque se apoya en la «tecnologíadevanguardiapara dotar a la cirugía de una mayor precisión y seguridad», afirma. 12dediciembre, enuna exclusiva galaen laque tanto lospremiados como sus acompañantes pudieron disfrutar de una velada tan exclusiva como merecida. En palabrasdeldoctorÁlvarez-Salatras recoger el galardón, «cadavezhabrá más profesionales que se incorporen a estos avances, pues facilitan mucho y nos ayudan a mejorar la seguridad y precisión en los tratamientos a seguir para el diagnóstico y curación de las lesiones de espalda de nuestros pacientes». Trasagradecerasusmentoresy colegas todo lo aportado durante tantosaños,eldoctorÁlvarez-Sala bajó del estrado con el galardón, visiblemente emocionadopor recibir un premio «con mucha humildad pero también conmucha satisfacción», concluyó. El doctor Fernando Álvarez-SalaWalther posa con el galardón «A los avances tecnológicos hay que sumar los avances hechos en los productos biológicos» Fernando Álvarez-Sala Una vida a la espalda PremioEspecial por su trayectoriaenPatologíaVertebral, en reconocimiento a sudedicación y excelencia enel trabajo En los últimos años, la ciencia y la cirugía han ido dando pasos de gigante, siempre unidos. Gracias a los avances logrados enmateria tecnológicasehanalcanzadometas que, hasta entonces, eran inimaginables. La seguridadyprecisión logradas gracias a esta tecnología han hecho posibles tratamientos de última generación, «como lautilizacióndecirugías de acceso percutáneo con control Rx para el tratamiento de las fracturas, o de lesiones discales, cirugías navegadas con la utilización de escáneres intraoperatorios y cirugías robotizadas que ayudan a una mayor precisión y seguridaden lacolocaciónde tornillos vertebrales y prótesis», destaca Álvarez-Sala. Pero no todo han sido avances en lo que a tecnología se refiere. Graciasal estudioydedicaciónde profesionales como el doctor FernandoÁlvarez-Sala, hoy sepuede hablartambiéndeavancesenproductos biológicos, sobre todo cuando se trata de potenciar la formación de huesos en tratamientos regenerativos tisulares, esto es, la aplicación de estos elementos biológicos con el objetivo detratarodeacelerar larecuperación de las lesiones. Sindudaalguna,estepuntoesel querealmentediferenciaaldoctor Álvarez-Saladeotrosprofesionales de la Medicina. La implantación delatecnologíamáspunterayvanguardista al servicio del médico y elbienestardelpacienteylainclusión de productos y tratamientos biológicoscomponenloqueelgalardonado llama «la cirugía del siglo XXI», una práctica que, en opinión de este experimentado cirujano, «se hará un hueco, en pocotiempo, entremuchosprofesionalesmédicos». Una carrera tanexperimentada y dedicada no puede sino recibir un reconocimiento acorde, y por este motivo el doctor Fernando Álvarez-Sala recibióel PremioEspecial por su trayectoria en Patología Vertebral, dentro de los Premios Médico del Año de LA RAZÓN, celebrados en el Hotel WestinPalacedeMadridelpasado POR NICOLÁS SANGRADOR ►El doctor Fernando Álvarez-Sala comenzó su carrera en el ámbito militar, aunque también ha trabajado en los equipos de hospitales como el Ramón yCajal de Madrid. Después de atender a decenas de enfermos en hospitales deBosniaHerzegovina y Afganistán, desempeñó su labor en el Hospital del Aire, enMadrid, donde inició la unidad de PatologíaVertebral. Posteriormente trabajó en el Hospital de la Defensa, hoy conocido comoHospital Gómez Ulla y, por último, dirige desde el año 2008 la Unidadde Patología Vertebral del Hospital Ruber Internacional. Actualmente el doctor Álvarez-Sala está considerado una eminencia en el tratamiento demúltiples dolencias relacionadas con la columna vertebral. Demédicomilitar a la Ruber Internacional ESPECIAL > PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022

9 LA RAZÓN • Martes. 20 de diciembre de 2022 Ser médico ha sido para María Luisa de Mingo un sueño de niñacumplidoplenamente. Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, De Mingo cuenta con unmáster enObesidad y Comorbilidades por laUniversidaddeAlcaládeHenares yesdoctoradaporlaUCM conCumLaude por la tesis «Estudio de la densidad mineral ósea, microarquitecturatrabecular ymarcadoresderemodeladoóseo en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides». Además, es experta en Nutrición Deportiva por la Universidad Internacional de la Rioja. Su currículum está repleto de grandespasostambiéncomomédicointernoresidentedeEndocriempeño se equipara al de un dietista,yquiereaclararqueelestudio de sus pacientes va mucho más allá: «Hay muchas personas que creenqueunendocrinoesunequivalente aundietista ydesconocen que, aunque trabajamos codocon codo con maravillosos dietistas, que son quienes personalizan los planes de alimentación de los pacientes que compartimos, el estudiode posibles causas de la obesidadysutratamientofarmacológico es solounapartedenuestro trabajo», asegura. Así, conocen y tratan los problemas derivados de cualquier glándula del cuerpo, como hipófisis, tiroides, cáncer de tiroides,paratiroides,páncreasotumores neuroendocrinos. Los riesgosde internet Enrelaciónaladifusióndehábitos saludables, considera que las redessocialespuedenserunabuena fuente de información, pero en ocasiones pueden también estar haciendounflaco favor a la sociedad conel aumentode trastornos alimenticios. «Bien usadas y trasmitiendo información veraz, son muy útiles para difundir conocimientos y hábitos saludables», confiesa la doctora. Sin embargo, no todo lo que encontramos en internet tiene base científica, un hecho que preocupa a los profesionales y que son la principal consecuencia de la desinformación: «Nos encontramos promociones de dietas milagro que son contraproducentesparalasaludy podrían ser el detonante de trastornos de conducta alimentaria. Por eso es importante acudir a fuentes de información serias y fiables». MaríaLuisadeMingonoseconsideraespecialnidiferenteal resto de sus compañeros de profesión. Apesar de los galardones comoel de LA RAZÓN y de los puestos de responsabilidad, su trabajo sigue fundamentándoseentrespilares: laempatía, laconfianzayel apoyo a sus pacientes. ¿Sumayor reto? Sacar adelante aunequipodetrabajoenpospandemia.Entresusplanesestáseguir creciendo junto a ellos y seguir dedicandosuvidaprofesionalasu gran especialidad: la endocrinología y la nutrición. María Luisa deMingo recogió el premio demanos de Andrés Navarro y FranciscoMarhuenda «Muchos creen que un endocrino es un dietista y desconocen que ésa es solo una parte de nuestro trabajo» Dra. María Luisa deMingo Apoyo, empatía y confianza PremioMédico del Año en Endocrinología y Nutrición, por dedicar su carrera profesional a una rama «muy completa» de la medicina que le apasiona nología yNutrición en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Logros movidos por una vocación y un esfuerzo que han guiadosufuturoporelcaminodel éxito hasta convertirla, actualmente, en jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de los hospitalesQuirónLaLuz, QuirónOlympiayQuirón Valle del Henares. Por su trayectoria y su dedicación al sector de la salud,LARAZÓNhaqueridopremiar aMaría LuisadeMingoconelPremioMédico del Año en Endocrinología y Nutrición. Un galardón que recogió durantelagalacelebradaenelHotelWestinPalacedeMadrid y que supone para su carrera profesional «una ilusión por el reconocimientoal esfuerzoy ladedicación de años, además de una motivaPOR MIRIAMR. NOGAL ciónparaseguirmejorando»,afirmaDeMingo. «Lo quemásme gusta demi especialidadyquefueunodelosmotivos para elegirla, es que es muy completayabarcaunaampliagama detrastornostantobenignoscomo malignos, algunos de ellos muy poco frecuentes», explica, confesandoquelosmédicosespecializados en endocrinología tienen una labor «algodesconocida». María Luisa de Mingo confiesa que, enmuchas ocasiones su desLa telemedicina como ayuda ► Lapandemiaaceleró la llegadade latelemedicina, unaprácticaque losprofesionalessanitariosyaveían comounaoportunidadpara laaceleraciónde lasconsultas, yqueseha instaurado comopartedesudíaadía: «El contactodirectoconel pacienteesbásico, perohay momentosysituaciones (comoconpersonascon movilidad reducidao revisionesaembarazadas) en losquepodemosagilizar consultasde formacómoda parael pacientemediante llamada telefónicaovideoconsulta», aseguraDe Mingo. Unhechoqueve comounpuntopositivode la evoluciónde lamedicina, siemprequesepreserve la calidadasistencial. PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL

10 Martes. 20 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN De la pandemia de la COVID-19 quizás no salimos mejores, perosíqueayudóen, por lo menos, una cosa: empezar a destapar el tabú quesiemprehansidolasenfermedadesmentales en nuestra sociedad.Enfermedadesqueamenudo semantenían ocultas, con los pacientesysus familias sufriéndolas en soledady repercutiendoen todos los aspectos de sus vidas. Precisamente, romperestetabú de la salud mental es uno de los aspectosquehamovidodesdesus inicios lacarreradeldoctorCarlos SánchezMenéndez. «Uno demis objetivos comopsiquiatraha sido normalizar la psiquiatría como cualquier otra rama de lamedicina del siglo XXI y, así, aportar mi granito de arena a esta sociedad formaciónmédicadelpaciente,de sudiagnóstico,nidesutratamiento. «Yosoyunaherramientaprofesional y humana que el paciente necesita para mejorar su estado clínico»,apuntaeldoctor.Yañade que se dedica en cuerpo y alma a su consulta y a sus pacientes, «aunqueaveces luchecontraello, acabasiendoprioridadsobreotras muchas cosas», confiesa. Volcado en su trabajo Pero las horas no lo son todo, sino que el doctor SánchezMenéndez asegura que, para ser buen psiquiatra, también es imprescindible ser capaz de generar empatía con cada paciente y su familia; mantener losconocimientosmuy actualizados respecto a los avances en neurociencias –sin olvidar la medicina interna y general– y desarrollar subespecialidades dentrodelapropiaPsiquiatría.En su caso, tres: Psiquiatría infantojuvenil, Neuropsiquiatría y Adicciones, además de la Psiquiatría general. Paraello, unbuenesquema del tiempo es fundamental. «Me mantengo en formación y renovación constante. Compagino la asistencia clínica en consulta (70% del tiempo), impartición dedocencia(20%),divulgaciónen medios (5%) y la investigación (5%)», destaca. Respectoalosretosdesuespecialidad,bromeadiciendoqueelprincipales«sercapazdeayudarsinque, al final, el quenecesites ayuda seas tú». Además, asegura que «la psiquiatríanodebealejarsedelcamino Bio-Psico-Social, de la vanguardia, de lagenética, de lacienciamédica ensímisma…Cualquierotrocamino que nos aleje de ello y pueda confundir aspectosquenodebiera (comoaspectospolíticos,religiosos, medicinasnobasadasenlaevidenciacientífica),puedeserdealtoriesgo para el correcto desempeño de miespecialidad», terminaeldoctor galardonado. El psiquiatra Carlos Sánchez, junto a Andrés Navarro y FranciscoMarhuenda «Para ser un buen psiquiatra también es imprescindible la empatía con el enfermo y su familia» Dr. Carlos Sánchez Un psiquiatra volcado en ayudar a sus pacientes PremioMédico del Año en Psiquiatría, por su vocación, su comprometida trayectoria y su trabajo en este ámbito de lamedicina enplenocambioglobal.Debemos entenderque,comodicemi lema, somos cerebro, y que sin él no seríamos lo que somos. La psiquiatría, y eso es lo que busco, puede ayudar a que los pacientes y sus familias vivan con mejor calidad de vida». Esa motivación y los grandes resultados conseguidos Inconformista y celoso de su tiempo ►«Inquieto, curioso, inconformista, soñador, romántico en el contextomás amplio de la palabra, cabezón, aunque cada vez menos, cerebral y realista. Me gusta ser organizado de lunes a viernes yfluir en fines de semana y festivos. Solo soy celosode una cosa: mi tiempo, ya que es lo único irrecuperable. Me siento joven e inquieto, me gustaría poder hacer nuevas cosas, más de las que el poco tiempo libre que tengome permite, ya que mi trabajo esmi pasión». consus pacientes son razones suficientes para que el premio al Médico del Año enPsiquiatría recayeraenestaocasióneneldoctor Carlos Sánchez Menéndez. Un galardón que, asegura, es «una responsabilidad, unamás si cabe. Tambiénrepresentaunagratificación al gran esfuerzo diario, que sirve para reforzar la idea de que se van haciendo las cosas bien», reconoce. Hijodemédiconeurólogoyenfermera estomaterapeuta, y hermano de una neurosicóloga y fisioterapeuta, al galardonado siempre le atrajo el cerebro, y pronto se supo absorbido por la Psiquiatría. «Tuve la suertedepoder formarmeenungranhospital comoeslaClínicaUniversitariade Navarra (Pamplona). La Psiquiatría sabía que me iba a permitir conjugar lamedicinamásavanzada del campo de la neurociencia junto con aspectos humanos, sociales, familiaresypsicológicosde las personas». Con una filosofía de trabajo marcada por la honradez y la transparencia profesional, nunca seha consideradodueñode la inESPECIAL > PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022 «Yo soy una herramienta que el paciente necesita paramejorar su estado clínico»

11 LA RAZÓN • Martes. 20 de diciembre de 2022 El doctor Eduardo HeviaSierra, ganadordel premio al Médico del AñoenCirugíadeColumna, realizó la residencia de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, departamento que dirigía en aquel momento el profesor Palacios Carvajal.Al terminarlaresidencia, empezóatrabajarenelServiciode Columna dirigido por el doctor Sánchez Vera. Eso fue el 1 de enero de 1989 y, desde entonces, la Cirugía de Columna Vertebral ha sido a loque sehadedicadoprácticamente en exclusividad. Su filosofía de trabajo siempre sehabasadoendosmáximas. Por un lado, unahumanista, inherenmente ilusionado conel libroque hemosmencionado,asícomocon la organización, para finales de 2023, de un Congreso Nacional sobre Traumatología Laboral del que será responsablecomopresidente del comité organizador y que«vaatenermeocupadoelaño queviene»,asegura.Perotambién esperapublicarenbreve«unatécnica revolucionaria para la escoliosis de los adolescentes que evitará la fusión de por vida de la columna y permitirá corregir la escoliosis sin tener que fijar la columna.El asuntoesapasionantey actualmente está en la redacción de una revista a la espera de su publicación». Todo ello, sin dejar de«seguir trabajandoyperfeccionándome, manteniendo siempre el nivel de exigencia en los detalles, otra de mis obsesiones», declara el especialista. Sobre los retos inmediatos de estaramadelamedicina,eldoctor Hevia Sierra asegura que van por dosvertientes:«Mejorarlospostoperatoriosylasrecuperacionesde las operaciones sobre la columna vertebral,asícomosusresultados; y unificar, o al menos acercar, los criterios tandisparesqueexisten» en la actualidada lahorade abordarlas. El doctor Eduardo Hevia Sierra, junto al consejero delegado y el director de LA RAZÓN EduardoHevia Sierra Una vida dedicada a la cirugía PremioMédico del Año enCirugía de laColumna, en reconocimiento a su dilatada y exitosa carrera profesional en esta disciplina te a su profesión, que pasa por entender el sufrimiento del paciente que depende de una cirugía, y el de una familia que está pasando por un percance grave: «Mantener siempre en mente la necesidadde consueloque es necesario aportar alrededor y de seguridad y confianza en lo que se está haciendo». Por otro lado, y desde el puntode vistamás técnico,«siempremehaatraídoelacortar lasestanciashospitalariasy los postoperatorios, apostar por las cirugías de movilidad, de confort (menosdolor,nousarcorsés),con técnicasmínimamente invasivas, con menos incisiones, menos agresivas, pero igualmente eficaces. De hecho, los editores de un libro sobre cirugía mínimamente invasivame han encargado el capítulo de la filosofía de la cirugía mínimamenteinvasivadecolumna vertebral, que tanto marca mi trabajo», explica el galardonado. Pero también se siente muy atraído por la docencia y la colaboración con los cirujanos jóvenes, especialmente en la parte específicadelaCirugíadeColumna. Así, también dedica tiempo a la investigación y, entre otras cosas, ha sido presidente de INVESCOT (Sociedad Española de InvestigaciónenCirugíaOrtopédica yTraumatología). «Desdeel principiodemidedicaciónalaCirugía de Columna, colaboro con las sociedades científicas de España y Europa y asisto asiduamente a congresos, reuniones y eventos, ►«Se llegaacirujanode columnaprimero–aun pareciendoevidente–,decidiéndolo.Noesfácil elegirlocuandotienes otrasopciones igualmente exigentes, peroquizásmás sencillas (nomáscómodas, puestienenmucha responsabilidad). Las cirugíasson largasy complejasylascomplicaciones, enocasiones, terribles.Medefiniríacomo unespecialistaalque le gustasuprofesiónyque disfrutacon losaspectos quetiene (lapráctica asistencial, elestudio, la investigaciónyladocencia), yqueseeligiópronto unaparcelamuyconcreta: laCirugíade laColumna Vertebral. Toda laMedicina tieneunaparteteóricay otrapráctica, estamuy evidenteen lasespecialidadesquirúrgicas. Todos los cirujanosnecesitamos tenerymantenerunbuen nivel práctico, yesoes imprescindibletambiénen laCirugíadeColumna. Una decisión difícil PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL «Publicaré una técnica para la escoliosis de los adolescentes que evitará la fusión de por vida de la columna» dondeunasvecesmeinvitanadar ponencias y conferencias y otras muchasllevomispropiostrabajos y comunicaciones. He sido director y organizador de cursos teóricos y prácticos, con cirugía en cadáveres, charlasydebates, puesel intercambio científico y la comunicación han sido otros de mis objetivosdesdesiempre»,declara el doctor. De cara al futuro, está especial-

12 Martes. 20 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN «Considero que las virtudes que deberían definir a un buenneurocirujano serían la perseverancia, el estudioylaactualizaciónconstantes,elestudiodetécnicasquirúrgicasenloslaboratoriosdeanatomía, labúsquedaincansabledelaexcelencia, la humildad y la habilidad manual, que también se entrena». Así define el premiado como Médico del Año en Neurocirugía, el doctor Juan Christian Ribas Nijkerk, las características que debe tener unbuenprofesional. Él lo sabe bien, ya que se ha especializado enun tipode cirugías que pocos se atreven o están preparados para realizar, como son las cirugías «de rescate», aquellas que se realizan en pacientes ya intervenidos en varias ocasiones yconmal resultado funcional, y la cirugíamínimamente invasivade columna. «Centromi formacióny midesempeñoenintentaraplicar, siempre que el caso lo permite, este tipo de técnicas tan novedosas. La curva de aprendizaje es larga,complejay,enocasiones,no tan gratificante, por ello no muchoscompañerosdeespecialidad sedecantanporestasvíasdeabordaje de la patología de la columpresente el poder intentar ayudar a pacientes como él», recuerda el doctor Ribas. De este amor a primera vista, a ser galardonado por LA RAZÓN conelpremioaMédicodelAñoen Neurocirugía: «Laverdadesquela llamadaparacomunicarmeelpremiomesorprendió.Representaun espaldarazoamimaneradetrabajar y entender esta compleja especialidady,desdelahumildad,continuar trabajando con el mismo empeño y dedicación. Y, por supuesto, el premio es compartido, porque sin el apoyo y la paciencia demimujer ymis hijos, no podría hacer loquehago». Los retosde lacirugía Así, este «seguir trabajando» pasa tambiénpor«seguir formándome yseguiraprendiendode losmejores para estar en constante evolución». «Enlaactualidad, lacirugía robóticadecolumnaseabrepaso. Esunatecnologíaquepermitehacer más seguras y efectivas las intervenciones quirúrgicas en las que se colocan implantes. Creo firmementequeahíestáelpresente y el futuro de la cirugía columna», explica. «Dentrodelosretos,extensibles a cualquier especialidad médica, hay el hacer entendible nuestro trabajoalospacientes,conunlenguaje sencillo pero concreto: es vital que el paciente salga de la consultaconlas ideasclarassobre cuálessudiagnósticoycuálesson lasalternativasdetratamientoque se le pueden brindar», confiesa. Además, insiste en lanecesidad de incluir las nuevas tecnologías: «Debemos ser capaces de incorporar los avances tecnológicos a nuestra práctica diaria, haciendo entender a los gestores de la sanidad que su inversión dota a los especialistasdemásherramientas para poder trabajar de formamás precisa y segura. Si nos comparamosconpaísescomoEstadosUnidos, laprincipal diferencia estriba enelcapitaltecnológicoyderecursosdelosquedisponenlossanitarios, porque, por suerte, nuestro país hademostradoposeer uncapitalhumanoensanidadanivelde losmejoresdelmundo.Ojaláenel futuro las cosasmejoren». Juan Christian Ribas Nijkerk tras recoger su galardón «No operar a un paciente también es una opción, pues la cirugía no siempre es la solución» Dr. Juan Christian Ribas Sinceridad y humildad PremioMédico del Año en Neurocirugía, por su trayectoria y experiencia en la especialidad na», comenta. «Esmuy importante el trato al paciente: siempre intento ser explicativo, informativoysincero»,explicaeldoctor.Así, añade que «lo fundamental es ser honesto y honrado con las expectativas de lo que se puede conseguir; en ocasiones no operar a un paciente también es una opción, pues la cirugía no siempre es la solución. Por otro lado, es fundamental el contacto con referentes nacionalesdelacirugíadecolumna, a los que recurro para consultar su experiencia y sapiencia. Es importante consultar a los expertosyaprenderdesusaciertos,pero también de sus malas experiencias», declara. La pasión por la neurocirugía llegó al Dr. Juan Christian Ribas Nijkerkenquintocursodelacarrera de medicina, cuando hizo las prácticas de esta especialidad. En aquelmomento sequedó fascinadopor locomplejoylodelicadode este tipo de operaciones. Al elegir la plaza después del examenMIR, no tuvo ninguna duda de qué especialidad escoger para su vida profesional. «Probablemente, el hecho de que mi abuelo materno falleciera por unametástasis cerebraldeuncáncerdepulmón,siendo yo un bebé, hiciera que en mi subconsciente siempre estuviera Inconformista e inquieto ► «Me considero un hombre humilde, trabajador, inquieto desde el punto de vista intelectual, autoexigente, inconformista, terco en ocasiones y un poco obstinado en evolucionar como cirujano. Mi objetivo es llegar ami mejor versión, enfatizando la versatilidad y laflexibilidad como virtudes fundamentales que atesoran los grandes de esta especialidad tan compleja, difícil y exigente. La búsqueda de lamejora constante desde la humildad y la autocrítica es el camino hacia el éxito». ESPECIAL > PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022

13 LA RAZÓN • Martes. 20 de diciembre de 2022 EldoctorÁngelVillamor Pérez es uno de los grandes referentes en lacirugíadeprótesisde rodilla. Inquieto y apasionado por su trabajo, trata cada casodemanerasingularbuscando la excelencia en los resultados. «En estos últimos años hemos perfeccionadolasreproducciones en impresión 3D de rodilla de nuestros pacientes para, conellas en nuestras manos, poder estudiarla al detalle, detectar sus peculiaridades y diseñar la cirugía más precisa yparticular. También estamos diseñando e imprimiendo guías de corte óseo específicas y personalizadas, que esterilizamos y usamos en quirófano para asegurar una precisión exquisita en la cirugía. Así mismo, en estos últimosaños,noshemosocupado de formarnos e investigar en los tratamientos biológicos y regeneradores, que nos están ayudando a tratar rodillas que podemos mantener sin dolor, asintomáticas, por muchos años sin necesidad de ser operadas. Me refiero a pacientes que acuden a IQTRA paraoperarseporqueasí se lohan aconsejadoenotroscentros,ysiel deterioro de la articulación no es grave, podemosmejorarymantener por años la rodilla sin necesidad de operarse todavía ymanteniendo la calidad de vida gracias al enlentecimiento que llegamos aconseguirenelprocesodegenerativo de la artrosis». Este párrafo anterior, quizás, ya haría valedor al doctor Ángel Villamor Pérez del premio que lo acreditacomoMédicodel Añoen Prótesis de Rodilla, pero, si además, le sumamos su vertiente humana, el galardón no tiene discusión. «Nomecabedudadequemi equipodeIQTRAesmerecedorde este premio por el esfuerzo diario que invierte en cada uno de los pacientes que acuden a nuestra clínica. Desde las recepcionistas, siempreocupadas endar un trato amable y resolutivo en el primer contacto, como las unidades de enfermería,fisioterapia,medicina internaydeportiva, traumatología ycirugíaortopédicaorganizadaen subespecialidades que tratan articulaciones o lesiones concretas, reumatología, psicología, nutrición y preparación física. Todos ellos son los merecedores de este reconocimientopor lapasiónque ponenpor dar lomejor al paciente», comenta el especialista. Ángel Villamor creció en una familia con padres médicos en casa. Allá por el año 1989 comenzó su especialidad con quien fue uno de los mejores especialistas Tras innumerables casos operados, la experiencia de años, paralelamente al conocimiento detallado, ha ido haciéndome más inquieto y apasionado por esta cirugía y sus resultados», explica el doctor. Yestamismainquietudeslaque busca y traslada a todo su equipo de IQTRA, la clínica que dirige. «Los logros en investigación o la mejoradenuestrosprotocolosno valen nada sin el foco puesto en nuestrospacientes,yparaalgotan delicadoyalavezcomplejo, siemprenosencontramosconlanecesidad de mejorarnos, de ampliar el punto de vista con nuevos profesionales.Nuncaparecequeseamos suficientes ni que nuestra formación y dedicación puedan llegar a ser nunca las ideales, por ello, ennuestras reuniones semanales, buscamos cursos y discutimos las últimas publicaciones internacionales que nos pueden enseñar y despertar nuevas inquietudes», añade. Hablábamos al principio de la calidadhumanamás alláde la excelencia como cirujano. Una característicaqueeldoctorVillamor opina que debe tener cualquier médico. «El médico se DEDICA (con mayúsculas), a SU PACIENTE (también con mayúsculas). Y toda innovacióno toda inquietud han de tener el OBJETIVOen una mejoríaparalacalidaddevidadel paciente.CuandoenIQTRAsurge una duda acerca de algún tratamientooalgúnprotocolo,nuestro OBJETIVO es siempre pensar en la consecuencia y en el resultado positivo para nuestro paciente», asegura. Y, por si fuera poco, terminamos con su filosofía de trabajo. Algo que solo en apariencia es sencillo. «Cada paciente es un volver a empezar, y cada visita de este mismo paciente, precisa de toda la atención necesaria para tratarlo como un nuevo caso», concluye el cirujano. El doctor Ángel Villamor posa con el galardón junto Andrés Navarro y FranciscoMarhuenda «Tras haber conseguido la impresión 3Dde los huesos, somos capaces de operar unos días antes de la cirugía real» Ángel Villamor Pérez Como si cada paciente fuera el primero PremioMédico del Año en Prótesis de Rodilla, por su calidad y dedicación personal con sus pacientes internacionales en cirugía de rodilla, una articulación compleja en movilidad, estabilidad y compromisos, que tiene la responsabilidaddecargarconnuestropeso toda nuestra vida. Desde su especialización, ha visitadoyoperadoconlosmejores especialistas de todo el mundo, siendo testigo de las infinitasmejoras que ha experimentado esta ramade lamedicinayqueasuvez han idohaciéndoleconscientede los puntos y detalles más importantes de esta cirugía. «La intervención de prótesis de rodilla no deja de ser un intento de reproducción artificial de algo biológicamentecomplejo.Esporelloque me parece toda una ciencia que nunca acabarádemejorarse, tantoeneldiseñocomoensucirugía. ►«Siempremeha costadoconsiderarme definible. Creoquees consecuenciade la educacióndemis padres,médicose investigadores, quenos impregnarona loscinco hijosdeesa «duda metódica». Puedequemi definiciónseaquesoy inquietoynomequedo con ‘‘el primer diagnóstico’’ o ‘‘la técnicaclásica’’. Símesientoespecial por formar partedel equipo de IQTRAMedicina Avanzada, conmuchos de losqueestoydesdeel 96. Nuncadoypor acabadoami equipo profesional. En IQTRA formamosunequipode trabajopor encimade todo. Nosqueremos comouna familia, pero noolvidamosnuestro propósito: trabajar por la mejorade laatencióna nuestrospacientes», resumeel doctor. «Formar equipo» PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL «La investigación o la mejora de protocolos no valen nada sin el foco puesto en nuestros pacientes»

14 Martes. 20 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Cuando hablamos de una persona apasionada por el diseño, nosvienenalamente t é rmi no s como moda, arquitectura, publicidado, incluso, peluquería. A pocos se nos pasaría por la cabeza aunar esta pasión con la odontología, peroquizásesporqueconocemos pocoel sectoroporquenuncanos hemos parado a reflexionar lo suficientesobreel gustopor labellezaque requiereestaespecialidad, másalládelosconocimientostécnicos, para que el resultado sea, aparte de funcional y sano, estético. «Soy una gran apasionada de lamedicinaydel diseño.Además, soy una persona muy perfeccionista y exigente, amante del equilibrio y de la armonía y que siempreestábuscando laconstantede la excelencia». Quién nos habla es la Dra. Esther de Bustamante, la flamante ganadoradelpremioalMédicodel Año en Estética Dental y Diseño deSonrisas. «Paramí,estepremio es un honor. Se trata de un reconocimientoal trabajoyalesfuerzo diario. Por supuesto, también es un regalo quememotiva para seguirdandolomejordemíentodos ycadaunodelostratamientosque realizamos en mi clínica, y estoy muy agradecida porque se valore nuestra trayectoria», reconoce. LaClínicaDentalDra.Estherde Bustamanteestáespecializadaen la alta Odontología Estética y su equipodestacaporsustratamientos basados en el Diseño de Sonrisas. Su clínica, de la que nuestra protagonistaesCEOy corazón, es un centro que hace sonreír a sus pacientesdesdehacecasi 20años gracias a los grandes especialistas de ámbito nacional con los que cuenta entre su plantilla. «En nuestra clínica dental trabajamos con el concepto de Arquitectura delaSonrisa.Paraello,diseñamos unplande tratamientopersonalizado a cada paciente que comprendetodas lasáreasdelaOdontología» resalta. Además, cada área está dirigida por un doctor condedicaciónyformaciónexclusiva en esa especialidad, así aseguran losmejores resultados y un trato único. de la salud, de la función y de la belleza a la sonrisa», explica la doctora, a lo que añade que «detrás de todos mis tratamientos siempre hay esta idea de salud, funciónyestética,porquenoconcibo ningún tratamiento dental que no considere la belleza de la sonrisa». Para ello, la formación, ladedicación,elesfuerzo,el trabajo y la pasión son, según ella, claves en su día a día, además de «la búsquedaconstantedelaexcelenciaentodosmistrabajosparaayudarasonreíramispacientesyque lo hagan de forma bonita». Para la doctora, el reto de la odontología es, precisamente, lo que ella ha buscado toda su carrera, aunar salud, función y belleza de una manera mínimamente invasiva, consiguiendo armonía y equilibrio. «Mi objetivosiemprehasidolaOdontología de alta calidad, es decir, poder ofrecer amis pacientes losmejores tratamientos en Odontología estética. Me gustaría continuar ayudando amis pacientes a sonreír de la manera más bonita posible», concluye. La doctora posa junto a Andrés Navarro y FranciscoMarhuenda Entresustratamientosmásdestacados podemos encontrar el «Wedding Dental Treatment». Pionera y creadora de este tratamiento, diseñado especialmente para bodas y eventos, la doctora Esther de Bustamante subraya que es uno de los tratamientos más efectivos con los que cuenta suclínicayquepermiteconseguir una sonrisa maravillosa en muy poco de forma mínimamente invasiva. «Es una técnica sencilla, que se lleva a caboenuna sola sesión, que consiste en realizar un blanqueamiento dental y en remodelarlosbordesincisalesdelos dientesanteriores, nivelándolos y creandouna línea de sonrisamás armoniosa,sinnecesidaddeanestesiaydemaneracompletamente indolora», aclara. Salud, función ybelleza LapasióndelaDra.EstherdeBustamante por el diseño la llevó a desarrollar su profesión desde el enfoque de la belleza y de la estética para conseguir armonía en todossustratamientos.«Entiendo laodontologíacomoladevolución Dra. Esther de Bustamante Arquitecta de la sonrisa PremioMédico del Año en EstéticaDental yDiseño de Sonrisas, por su experiencia de 20 años en este campo ESPECIAL > PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022 «Entiendo la odontología como la devolución de la salud, de la función y la belleza a la sonrisa»

15 LA RAZÓN • Martes. 20 de diciembre de 2022 El doctor Rafael Vega CidestudiólalicenciaturadeMedicina en la Universidad de Navarra.Yfueenesaépoca, durante la carrera, cuando tuvo claro que quería ser cirujano y, más concretamente, cirujano ortopédico. «Creo que me decanté por la especialidad de la Cirugía Ortopédica por la diversidad de problemasy, almismo tiempo, de abordajes que puede desplegar», recuerdael doctor conmotivodel premio. Pero el camino es largo, y después vendrían las vicisitudespara continuar formándose continuadamenteenunaespecialidadque, desdeque elDr. VegaCid la conoció,hastallegaranuestrosdías,ha cambiado extraordinariamente, especialmente por la incorporación de la tecnología digital. «Soy unmédico de la vieja escuela que intentaconocer lasúltimastecnologías para seguir ayudando a sus pacientes. Porque este ha sido siempre mi objetivo: poder ofrecerles todo aquello que puedan tener en cualquier otro lado del mundo. Debemos hacer desaparecer el concepto demedicina de provincias, porque la satisfacción del paciente en cuanto a expectativas y resultados es el objetivo primordial», confiesa este profesional. Comomédico, completósuformación con un Máster en Dirección de Hospitales, Experto en Gestión Clínica y en Deontología por laOMC,MasterenTraumatología y enUrgencias Traumatológicas y, en palabras del propio doctor, «para adornar el rizo, hice el Máster en Transformación Digital de Empresas», concluye al explicar su camino al éxito. Reconocimientodel año EldoctorVegaCid,prácticamente, ha desarrollado toda su actividad profesional enel ámbitode lamedicina privada, lo cual ha hecho que, desde el inicio de su carrera, tuviera muy claros una serie de conceptosquehanestadopresentesensuprácticadiaria: inmediatez, rapidez en la gestión, evaluación de los costes y el balance riesgo/beneficio. Pero eso no quiere decir ni muchomenos ver alpacientecomounnúmero, sino todo el contrario. «Paraserbuencirujanoortopédico,debesserbuenapersona, ser buen médico y saberte poner en el lugar de los pacientes y de su sufrimiento. Debes intentar comprender que, aunque algunas patologías no son extremadamente importantes, losonparaelque las El doctor Rafael Vega Cid junto a Andrés Navarro y FranciscoMarhuenda «Para ser buen cirujano ortopédico, debes ser buena persona y saber ponerte en el lugar de los pacientes» Dr. Rafael Vega Cid Proximidad y humildad PremioMédico del Año enCirugíaOrtopédica. «Soy de la vieja escuela, pero intento conocer las últimas tecnologías» sufre, y que nada hay más importante para el paciente que su problema. Cuando me comparo con mis compañeros de profesión, creoquesoyunpocomásasertivo, un poco más inasequible al desaliento y un poco más cabezota buscandosoluciones.Aunque todostenemosnuestrosdías,elcontemplaral pacientecomountodo ynocomounconjuntodehuesos y articulaciones, hace que me sientamás próximo, más cercano ymás parte de sus vidas», analiza el cirujano. Y esta proximidad y humildad también se ven reflejadas en las declaracionesquenosdedicódespués de bajar del escenario tras recoger el galardón, otorgado por LA RAZÓN, que lo acreditaba como Médico del Año en Cirugía Ortopédicaenlagalacelebradaen elWestinPalace deMadrid. «Este premio me produce la profunda satisfacción de ser elegido como representante de la cantidad ingente de médicos corrientes que empezamos la mañana con un único objetivo: ayudar a nuestros pacientes; que durante nuestra vida, no hemos hecho otra cosa PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022 < ESPECIAL que trabajar para ellos, y que en nuestro calendario no hay días rojos». Apartirdeahora,confesabaque quiere «seguir haciendo lo de siempre, que es ser feliz enmi trabajo. Y también transmitir esa sensación e imagen a todos los que me rodean, creando un ambientedeequipoparapodercurar bien, curar pronto y haciendo el menor daño posible. Y cuando digo el menor daño, me refiero a buscar las vías menos invasivas posibles, ayudándonos del empleo de la tecnología, como pueden ser los navegadores o las artroscopias», confiesa. Y recuerda sus comienzos: «Cuando yo empecé a trabajar en Canarias, eras afortunado si podías leer una revista del mismo año. Hoy en día, la información viaja a una velocidad que nos permite asistir, en tiempo real, a intervenciones y técnicas que se desarrollan en cualquier partedelmundo. Antes eran los EstadosUnidos; hoy es el imperioasiático»,destacael reconocido doctor. «La satisfacción del paciente en cuanto a expectativas y resultados es el objetivo primordial»

16 Martes. 20 de diciembre de 2022 • LA RAZÓN Nació enAruba, estudió en Colombia y ha acabado, demomento, trabajando enEspaña.Eldoctor ErnyReebergesexpertoenlaLipo de Alta Definición y, junto a su equipo, esculpe cuerpos en Dr. Ree BCN con el objetivo de ser únicos yexclusivos. «El serúnicos nosexigeofrecerunnivelquesolo nospuedeubicarenlaexcelencia, perointentandosiempremejorar, día a día, en todas las áreas, ampliando nuestros conocimientos, invirtiendoen formación…Esforzarnos para ofrecer los mejores resultados. Y también exclusivos, porquedestacamosporunaatención personalizada, que está a la altura de nuestros pacientes. Una atención fundamentada en una y una señal de que le creo. Además, representaunequipounido, enfocado en lasmetas de un líder que ha tomado decisiones sabias ycorrectas.Hemos logradovarios objetivos y hoy se agrega un logro más, eso requiere honrar al único que merece la gloria de este premio, que es Dios. Sonmuchos sacrificios, noches sin dormir, días interminables dedicados a la pasión de atender mejor a mis pacientes. Es una señal de que estamos haciendo algo bien, pero también es una responsabilidad que nos exigirámejorar aúnmás. Elresumen,pero,esquetodovalió lapena», agradecía el Dr. Reeberg tras recogerel galardónen lavelada celebrada enMadrid. Ahora toca traspasar esas fronteras de las que hablaba el doctor, con la expansión de Dr. Ree BCN hacia un enfoque internacional. «Esto se inicia gracias al turismo médico de Barcelona. Contamos conunainfraestructuraylogística muy sólidaspara lospacientes internacionales, y paso a paso iremos ampliando nuestra imagen internacional, basándonos en la imparticióndeconocimientoyen mejorar, todavía más, la calidad del servicio. Sin obviar, eso siempre, que el paciente es central», concluye. El premiado posa junto a Andrés Navarro y el director de LA RAZÓN Dr. Erny Reeberg Únicos y exclusivos esculpiendo cuerpos PremioMédico del Año en LipoHDconVaser-Renuvion, gracias a su trayectoria en la quemantiene el legado que le hacemarcar la diferencia ética profesional, transparente y honesta, teniendo en cuenta la calidaddeservicio, tantoprofesional como médico», explica Erny Reeberg. Él cree firmemente en el conceptodeserprofesional.Paraello, laéticaes imprescindible. «Nosotros tratamos pacientes, no clientes: hay que ser transparentes, honestos, dedicados a la excelencia y, sobre todo, ofrecer un trato de calidad y humano, sin olvidar que es imprescindible adquirir constantemente conocimiento para poder mejorar en todas las áreas, loque requieredeunagran inversión, paciencia y dedicación», insiste el galardonado. Con todo ello, lo que pretende el Dr. Reeberg es «dejar un legado marcando la diferencia. De todas lasexperienciasdemi vida, intento sacarles siempre el lado positivo, buscando la visión de lo que queremos ser en la vida». Esto lo que le lleva es a mejorar, ya que «debemos tener claro que la mayor competencia somos nosotros mismos,poresotenemosquemejorarnuestras imperfeccionestrazando esta visión, que no es otra quellevarestelegadoanivelmundial,cruzandolasfronterasimpartiendoyadquiriendoconocimiento», añade. Promesa cumplida Estelegado,delquenoshabla,hoy pasa por el premio al Médico del Año en LipoHDconVaser-Renuvion.«Estepremiorepresentaque Dios estáconmigo, porqueesuna promesacumplidaporpartedeÉl ►«Nací enAruba, una hermosa islaenel Caribe. Allí conocí ami amadaesposaMaryory, natural deColombiay motor, ami lado, deDr. ReeBCN.Mi amor por la medicinadespertó cuando teníadiez añosy realicé, instruidopormi padre,mi primera presentacióndel sistemacirculatorio.Me forméymeespecialicé comoMédicoExpertoen LipodeAltaDefinición (HD) enColombia, donde nacieronmismaravillososhijos, unodeellos,mi actual director de marketing. Luegovinea Españaadesarrollarmi sueñodemodelar cuerpos trazandometas fundadasenadquirir conocimiento, destreza yexperienciaen la tecnología», asegura. Una vocación desde el Caribe hasta España «Contamos con una infraestructura y logísticamuy sólidas para los pacientes internacionales» «Debemos tener claro que lamayor competencia somos nosotrosmismos, lo que nos lleva amejorar» ESPECIAL > PREMIOSMÉDICOS DEL AÑO 2022

